10 Alternatif & Pesaing Zapier Terbaik pada tahun 2025

Jika tugas-tugas yang membosankan menyumbat daftar tugas Anda, inilah saatnya untuk menggunakan platform otomatisasi.

Alat bantu bisnis yang canggih ini mengotomatiskan alur kerja membebaskan waktu Anda untuk fokus pada tugas-tugas yang lebih penting dan mengurangi risiko kesalahan manusia. Anda dapat menggunakan platform otomatisasi untuk mengotomatiskan proses manajemen prospek, kampanye pemasaran, dukungan pelanggan, dan banyak lagi.

Platform otomatisasi yang baik akan membantu Anda menghubungkan aplikasi dan mengurus proses sementara Anda beralih ke tugas-tugas lain. Meskipun Zapier adalah pilihan yang populer, banyak alternatif yang mungkin bekerja lebih baik untuk alur kerja organisasi Anda. Artikel ini menampilkan 10 alternatif Zapier yang cerdas untuk dijelajahi pada tahun 2024.

Apa itu Zapier?

Zapier adalah aplikasi otomatisasi. Aplikasi ini memungkinkan Anda untuk melakukan pekerjaan secara otomatis platform integrasi memungkinkan Anda untuk menghubungkan berbagai layanan dan aplikasi melalui antarmuka Zapier untuk bekerja sama mengotomatiskan proses dan mengoptimalkan alur kerja Anda . Zapier mendukung banyak aplikasi dan layanan, termasuk Google Workspace, Slack, Trello, Shopify, dan Salesforce. Dengan Zapier, Anda dapat mengotomatiskan tugas-tugas atau transfer data di antara layanan-layanan ini.

Anda bisa membuat tindakan otomatis ini, atau Zaps, dalam pembangun seret dan lepas platform yang mudah digunakan, jadi tidak perlu pengetahuan teknis atau keahlian pengkodean saat mengembangkan alur otomatisasi yang rumit.

Layanan yang terhubung dapat menghemat waktu organisasi Anda, mengurangi entri data manual, dan menciptakan proses yang lebih efisien untuk tugas-tugas yang berulang.

Apa yang Harus Anda Cari dalam Alternatif Zapier?

Jika Anda menginginkan alternatif dari Zapier, carilah platform dengan fitur-fitur seperti:

Banyak dukungan integrasi: Carilah alternatif Zapier yang mendukung aplikasi dan layanan yang terhubung yang saat ini ada di tumpukan teknologi Anda

Carilah alternatif Zapier yang mendukung aplikasi dan layanan yang terhubung yang saat ini ada di tumpukan teknologi Anda Antarmuka yang intuitif: Platform yang Anda pilih harus memiliki antarmuka yang ramah pengguna yang memudahkan Anda untuk membuat alur kerja yang kompleks Pemicu dan tindakan yang beragam: Pemicu dan tindakan adalah blok bangunan dari alat otomatisasi pemasaran apa pun, dan Anda akan membutuhkannya dengan banyak opsi untuk menyesuaikan alur kerja Anda

Platform yang Anda pilih harus memiliki antarmuka yang ramah pengguna yang memudahkan Anda untuk membuat alur kerja yang kompleks Dukungan pelanggan yang baik: Anda pasti ingin mengetahui bahwa ada seseorang di luar sana yang dapat membantu Anda, terutama ketika Anda perlu menggunakan fitur-fitur canggih dan membuat integrasi khusus

Anda pasti ingin mengetahui bahwa ada seseorang di luar sana yang dapat membantu Anda, terutama ketika Anda perlu menggunakan fitur-fitur canggih dan membuat integrasi khusus Poin harga yang masuk akal: Struktur harga dari alternatif Zapier ini akan bervariasi, jadi pastikan Anda mengetahui total biaya layanan otomatisasi dan bagaimana hal itu sesuai dengan anggaran Anda

Banyak dari platform ini menawarkan paket gratis, yang berguna untuk menguji layanan mereka dan melihat apakah mereka cocok untuk organisasi Anda. Manfaatkan penawaran ini dan lihat alternatif Zapier mana yang cocok untuk Anda.

10 Alternatif Zapier Terbaik untuk Digunakan di Tahun 2024

1. Membuat

Melalui Membuat Make adalah platform integrasi yang memungkinkan Anda membuat tugas-tugas otomatis dengan antarmuka pengguna yang sederhana. Anda bisa membuat alur kerja yang sederhana dan kompleks menggunakan logika bersyarat dalam editor visual. Jika Anda tidak yakin harus memulai dari mana, Make menyediakan templat yang praktis.

Fitur terbaik Make

Antarmuka pengguna yang sangat visual dengan pembangun seret dan lepas yang memungkinkan siapa saja untuk membuat alur kerja otomatis; tidak memerlukan keahlian teknis atau pengkodean

Terintegrasi dengan ribuan aplikasi, menjadikannya alternatif yang layak untuk Zapier yang dapat meningkatkan produktivitas Anda dengan tugas internal tak terbatas (tergantung pada jenis paket berbayar Anda)

Integrasi logika bersyaratnya membantu mengotomatiskan tugas dari pemicu dan keadaan tertentu sehingga platform dapat menyelesaikan lebih banyak tanpa masukan Anda

Buat batasan

Tidak ada skala geser dalam struktur harga; gunakan satu otomatisasi lebih banyak daripada yang diizinkan oleh paket Anda saat ini, dan Anda akan berada di tingkat berikutnya (dan lebih mahal)

Membuat harga

Gratis

Core: mulai dari $10,59/bulan

Pro: mulai dari $18,82/bulan

Tim: mulai dari $34,12/bulan

Enterprise: tersedia paket-paket; hubungi untuk informasi harga

Buat peringkat dan ulasan

G2: 4.7/5 (200+ ulasan)

Capterra: 4.8/5 (350+ ulasan)

2. Pipedream

Melalui Pipedream Pipedream adalah alternatif Zapier yang memungkinkan Anda membuat alur kerja tanpa kode dan memberi Anda kontrol tingkat kode saat dibutuhkan. Gunakan Pipedream untuk menghubungkan berbagai layanan dan aplikasi, lalu buat pemicu dan tindakan untuk mengotomatiskan tugas dan aliran data.

Fitur terbaik Pipedream

Memiliki kontrol penuh atas otomatisasi Anda di tingkat pengkodean, dengan dukungan untuk Node.js, Python, dan banyak lagi

Terintegrasi Alat AI untuk otomatisasi dapat membantu Anda membangun alur kerja dengan cepat; memberi tahu Pipeline tugas apa yang ingin Anda lakukan

Memiliki dukungan untuk proses integrasi dengan lebih dari 1.400 API

Keterbatasan Pipedream

Platform low code tidak semudah beberapa alternatif Zapier, jadi mungkin ada kurva pembelajaran yang lebih panjang untuk pengguna baru

Harga Pipedream

Gratis

Dasar: $29/bulan

Lanjutan: $149/bulan

Bisnis: $749/bulan

Perusahaan Hubungi untuk penawaran harga

Peringkat dan ulasan Pipedream

G2: 4.6/5 (14 ulasan)

Capterra: 5/5 (4+ ulasan)

3. Workato

Melalui Workato Workato adalah platform integrasi berbasis cloud yang menggunakan kekuatan AI untuk membantu organisasi mengotomatiskan alur kerja. Platform ini mengintegrasikan lebih dari 1.000 aplikasi dan layanan untuk meningkatkan TI, SDM, dan banyak lagi.

Fitur terbaik Workato

Alat-alatnya yang didukung AI dapat membantu Anda memikirkan kembali alur kerja, mendapatkan wawasan dari data, dan membangun otomatisasi yang lebih cerdas

Memiliki kontrol keamanan yang sangat baik untuk membantu Anda menjaga data tetap aman, bahkan saat Anda memindahkannya melalui jalur data dan alur kerja

Terhubung ke lebih dari 1.000 aplikasi dan layanan, termasuk Zendesk, Salesforce, Oracle, dan Quickbooks

Keterbatasan Workato

Anda mungkin mengalami masalah saat mencoba memindahkan data dalam jumlah besar melalui otomatisasi

Harga Workato

Hubungi untuk informasi harga

Peringkat dan ulasan Workato

G2: 4.7/5 (360+ ulasan)

Capterra: 4.7/5 (50+ ulasan)

4. Parabola

Melalui Parabola Parabola adalah alternatif Zapier dengan editor visual seret dan lepas yang memungkinkan Anda mengotomatiskan proses yang paling rumit sekalipun. Ini berguna untuk menganalisis data, yang berarti Anda menghabiskan lebih sedikit waktu di spreadsheet dan lebih banyak waktu untuk menggunakan data tersebut.

Fitur terbaik Parabola

Antarmuka tanpa kode memungkinkan Anda untuk menarik data dari berbagai sumber, termasuk spreadsheet, PDF, dan email, dan menggabungkannya ke dalam satu kumpulan data

Integrasi pra-bangun memudahkan menghubungkan API untuk mengumpulkan dan mengubah data

Anda bisa membuat alur kerja dan melihat hasilnya secara real time, sehingga lebih mudah untuk menguji dan menyesuaikan integrasi Anda di editor yang mudah digunakan

Keterbatasan Parabola

Anda mungkin mengalami sedikit penundaan dengan kumpulan data yang lebih besar, jadi bersiaplah untuk menunggu saat memindahkan banyak data

Harga Parabola

Dasar: gratis

Solo: $80/bulan

Tim: segera hadir

Tingkat lanjut: Hubungi untuk informasi harga

Peringkat dan ulasan Parabola

G2: 4.8/5 (10+ ulasan)

Capterra: 4.7/5 (3+ ulasan)

5. Terintegrasi

Melalui Secara terintegrasi Integrately merupakan alternatif Zapier yang mendapatkan banyak peminat berkat kemampuan integrasi sekali klik dan dukungan obrolan langsung yang berperingkat tinggi. Platform ini layak untuk dijelajahi jika Anda menginginkan cara sederhana untuk membuat alur kerja otomatisasi.

Fitur-fitur terbaik Integrately

Tim dukungan hebat yang memenangkan penghargaan dengan dukungan obrolan langsung mereka yang berperingkat tinggi

Alternatif yang bagus untuk otomatisasi, dengan dukungan lebih dari 1.100 aplikasi, termasuk Mailchimp, Trello, Slack, ClickUp, dan Microsoft Suite

Templat otomatisasi alur kerja pra-bangun yang luar biasa yang bisa Anda terapkan dengan satu klik

Keterbatasan yang terintegrasi

Tidak ada banyak dokumentasi seputar pesan kesalahan, jadi Anda mungkin tidak tahu mengapa alat otomatisasi Anda tidak bekerja dengan benar

Harga terintegrasi

Gratis

Pemula: $29,99/bulan

Profesional: $49/bulan

Pertumbuhan: $124/bulan

Bisnis: $299/bulan

Peringkat dan ulasan yang terintegrasi

G2: 4.7/5 (580+ ulasan)

Capterra: 4.2/5 (310+ ulasan)

6. Platform Anypoint

Melalui Platform Anypoint Dari Mulesoft, Anypoint Platform adalah platform integrasi yang membantu organisasi Anda menghubungkan aplikasi dan layanannya untuk proses bisnis otomatis. Pengguna yang lebih teknis dapat menggunakan pengkodean untuk membuat alat otomatisasi, sementara pengguna non-teknis dapat menggunakan antarmuka klik-dan-seret platform untuk membangun alur kerja mereka.

Fitur-fitur terbaik Anypoint Platform

Menawarkan alat otomatisasi AI untuk membantu menciptakan alur kerja yang lebih cerdas dan menghubungkan layanan dengan lebih efisien

Ratusan alur kerja yang telah dibuat sebelumnya memudahkan untuk mengotomatiskan alat bisnis Anda dan menghilangkan tugas-tugas yang membosankan

Perwakilan layanan yang sangat terlatih membantu Anda membuat alat otomatisasi yang Anda butuhkan untuk solusi alur kerja yang paling kompleks

Keterbatasan Platform Anypoint

Platform ini sangat kaya fitur, yang mungkin menyulitkan sebagian besar organisasi dan dapat membuat Anda membayar untuk alat yang tidak Anda gunakan

Harga Platform Anypoint

Hubungi untuk informasi harga

Peringkat dan ulasan Platform Anypoint:

G2: 4.5/5 (610+ ulasan)

Capterra: 4.4/5 (560+ ulasan)

7. IFTTT

Melalui IFTTT IFTTT, yang merupakan singkatan dari If This Then That, adalah platform berbasis web yang mengotomatiskan layanan dan perangkat online. Anda dapat mengatur applet atau alur kerja otomatis yang memicu antara aplikasi dan perangkat yang berbeda dalam menanggapi peristiwa dan kondisi tertentu. Alternatif Zapier ini nyaman untuk otomatisasi rumah.

Fitur terbaik IFTTT

Aplikasi IFTTT membuat otomatisasi rumah pintar menjadi mudah; Anda dapat menyalakan lampu saat tiba di rumah atau mengirim pesan ke orang yang Anda cintai saat Anda pergi

Aplikasi ini mendukung berbagai macam layanan online dan perangkat pintar, termasuk aplikasi media sosial, alat produktivitas, dan sistem otomatisasi rumah

Antarmuka tanpa kode yang ramah pengguna membuatnya mudah digunakan, bahkan jika Anda tidak memiliki keterampilan teknis

Keterbatasan IFTTT

Anda mungkin merasa bahwa alat yang mudah digunakan ini terlalu mendasar untuk kebutuhan otomatisasi Anda

Harga IFTTT

Gratis

IFTTT Pro: $ 2,50/bulan

IFTTT Pro+: $5/bulan

Peringkat dan ulasan IFTTT

G2: 4,5/5 (100+ ulasan)

Capterra: 4.6/5 (200+ ulasan)

8. Pabbly Connect

Melalui Pabbly Connect Pabbly Connect adalah platform integrasi dan otomatisasi yang merupakan alternatif Zapier yang kuat. Platform ini memungkinkan Anda memindahkan data di antara layanan dan aplikasi populer ketika ada tindakan atau peristiwa tertentu yang memicunya. Alur kerja bisa sederhana atau kompleks, karena Pabbly Connect memungkinkan otomatisasi multi-langkah.

Fitur terbaik Pabbly Connect

Komunitas online aktif di sekitar Pabbly Connect adalah sumber daya yang sangat membantu ketika Anda menghadapi tantangan otomatisasi

Terhubung dengan sebagian besar layanan web, termasuk Facebook, Calendly, HubSpot, dan Gmail

Antarmuka yang mudah digunakan memudahkan untuk membuat tugas untuk setiap departemen dalam organisasi Anda, termasuk tim penjualan dan grup SDM

Keterbatasan Pabbly Connect

Pemecahan masalah bisa memakan waktu. Hanya ada sedikit koreksi bawaan untuk kesalahan, dan Anda memerlukan dukungan teknis

Harga Pabbly Connect

Pabbly Plus Standard: $49/bulan

Pabbly Plus Pro: $99/bulan

Pabbly Plus Ultimate: $ 199/bulan

Peringkat dan ulasan Pabbly Connect

G2: 4.4/5 (4+ ulasan)

Capterra: 4.5/5 (65+ ulasan)

9. Celigo

Melalui Celigo Celigo adalah platform integrasi berbasis cloud yang sering digunakan organisasi untuk meningkatkan efisiensi operasional atau meningkatkan pengalaman pelanggan. Platform ini menghubungkan berbagai aplikasi dan mengotomatiskan aliran data untuk membuat proses menjadi lebih efisien dan mengurangi risiko kesalahan manusia. Celigo sangat berguna untuk otomatisasi tingkat perusahaan.

Fitur terbaik Celigo

Alat-alat AI-nya dapat menangani kesalahan dan meningkatkan otomatisasi

Banyak templat otomatisasi yang sudah dibuat sebelumnya dapat membuat alur kerja yang membosankan menjadi mudah dalam beberapa klik

Kontrol akses berbasis peran memudahkan untuk mengelola siapa yang dapat memulai alur kerja dan mengakses alat lain dalam platform

Keterbatasan Celigo

Karena menggabungkan otomatisasi tingkat perusahaan, beberapa organisasi yang lebih kecil mungkin menemukan paket berbayar di luar anggaran mereka

Harga Celigo

Hubungi untuk informasi harga

Peringkat dan ulasan Celigo

G2: 4.6/5 (410+ ulasan)

Capterra: 4.7/5 (50+ ulasan)

10. Baki

Melalui Baki Tray adalah salah satu alternatif Zapier yang menawarkan platform visual tanpa kode untuk membuat, menyesuaikan, dan mengelola integrasi dan proses otomatisasi. Ini adalah cara yang praktis untuk menghubungkan sistem CRM, perangkat lunak pemasaran, dan penyimpanan data untuk mengotomatiskan tugas-tugas manual.

Fitur terbaik Tray

Pembuat alur kerja visualnya memudahkan pengaturan pemicu untuk memulai alur kerja dari peristiwa tertentu

Logika bersyaratnya menangani berbagai skenario dengan mudah

Analisis mengungkapkan bagaimana kinerja integrasi dan bagaimana sistem Anda menangani proses otomatisasi

Keterbatasan baki

Harga Tray dapat membuatnya lebih mahal daripada beberapa alternatif Zapier, dan tidak ada paket gratis untuk organisasi yang lebih kecil

Harga baki

Hubungi untuk informasi harga

Peringkat dan ulasan baki

G2: 4.6/5 (130+ ulasan)

Capterra: 4.9/5 (10+ ulasan)

Alat Integrasi Lainnya

Jika Anda perlu menghubungkan dua atau lebih aplikasi dan layanan web, 10 alternatif Zapier ini bisa menyediakan fungsi otomatisasi yang tangguh untuk mencapai lebih banyak hal tanpa membuang-buang waktu. Tetapi mereka bukan satu-satunya alat integrasi yang tersedia atau satu-satunya yang harus Anda gunakan.

Untuk mengoptimalkan tugas manajemen proyek Anda dan memfasilitasi otomatisasi alur kerja, beralihlah ke ClickUp. Platform manajemen proyek yang sudah Anda kenal dan sukai ini sangat diperlukan bagi tim yang ingin meningkatkan produktivitas mereka.

Lengkapi otomatisasi Anda dan selesaikan lebih banyak hal dengan ekosistem manajemen proyek ClickUp

Tingkatkan produktivitas organisasi Anda dengan menghubungkan ClickUp dengan seluruh perangkat teknologi Anda. ClickUp terintegrasi dengan lebih dari 1.000 aplikasi dan layanan, termasuk alat CRM populer, platform desain, dan layanan pemasaran. Anda bahkan dapat menautkan akun ClickUp Anda ke Zapier untuk membuat dan mengotomatiskan alur kerja yang menghubungkan ClickUp dengan layanan web lainnya. Integrasi ClickUp , dikombinasikan dengan plugin Otomatisasi ClickUp memungkinkan Anda untuk mengotomatisasi operasi berulang dan merampingkan proses. Anda dapat membuat tugas yang dapat ditugaskan di ClickUp ketika peristiwa tertentu, seperti menerima prospek baru atau tiket layanan, terjadi di aplikasi terintegrasi Anda.

Fleksibilitas bawaan playform memungkinkan Anda untuk membuat alur kerja khusus yang sesuai dengan kebutuhan Anda, baik mengelola kampanye pemasaran, proyek pengembangan perangkat lunak, atau jalur penjualan. Anda akan memiliki alur kerja yang benar untuk setiap proses, setiap saat.

Fitur terbaik ClickUp

Terintegrasi dengan Zapier dan lebih dari 1.000 aplikasi dan layanan lainnya

Memungkinkan kontrol penuh atas alur kerja Anda sehingga Anda dapat mengatur proses bisnis yang kompleks, termasuk data penjualan dan pemasaran

Alat kolaborasinya yang luar biasa memungkinkan Anda untuk terhubung dengan anggota tim, memastikan semua orang menerima data yang mereka butuhkan

Keterbatasan ClickUp

Ini bukan alternatif Zapier yang sebenarnya, karena Anda tidak dapat menghubungkan dua layanan web melalui platform ClickUp

Harga ClickUp

Gratis Selamanya

Tak Terbatas : $7/bulan per pengguna

: $7/bulan per pengguna Bisnis : $12/bulan per pengguna

: $12/bulan per pengguna Perusahaan : Hubungi untuk harga

: Hubungi untuk harga Klik AI: Tersedia untuk pembelian semua paket berbayar dengan harga $5 per anggota Workspace dan tamu internal per bulan

Peringkat dan ulasan ClickUp

G2: 4.7/5 (8.000+ ulasan)

Capterra: 4.7/5 (3.000+ ulasan)

Mengefektifkan Alur Kerja Dengan Alat Otomatisasi Proses Bisnis

Siap membawa manajemen proyek dan otomatisasi alur kerja Anda ke tingkat berikutnya? ClickUp memberdayakan tim Anda untuk bekerja secara efisien, mengotomatiskan tugas, dan berkolaborasi.

Dengan dukungan dan opsi integrasi yang luas, termasuk terhubung dengan Zapier, Anda bisa membuat alur kerja khusus yang Anda butuhkan untuk memastikan aliran data yang lancar di antara semua aplikasi dalam tumpukan teknologi Anda. Daftar ke ClickUp hari ini dan rasakan perbedaannya dalam mengelola tugas dan proyek Anda.