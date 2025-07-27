50+ Prompt Gambar AI untuk Membuat Visual Menakjubkan

Bayangkan ini: sudah larut malam, dan Anda terjebak dalam siklus menggambar sketsa, menghapus, dan terlalu banyak berpikir. Anda mencoba skema warna, lalu yang lain, menyesuaikan komposisi, dan gambar Anda masih belum terlihat tepat.

Generator gambar AI memberdayakan seniman dan mereka yang tidak memiliki keterampilan desain untuk menciptakan visual menakjubkan hanya dengan mendeskripsikan konsep mereka dalam kata-kata.

Namun, sama seperti alat AI lainnya, visual Anda bergantung pada prompt yang Anda berikan. Mulai dari potret realistis hingga lanskap abstrak yang memukau, Anda dapat menciptakan visual tanpa batas.

Dalam blog ini, kita akan menjelajahi 50+ prompt gambar AI untuk membantu Anda mewujudkan visi Anda untuk berbagai kasus penggunaan. 🎯

Begini cara membuat visual menakjubkan dengan prompt AI: Berikan instruksi yang jelas untuk alat AI dalam menghasilkan gambar, mulai dari deskripsi sederhana hingga detail. Sertakan jenis gambar, subjek utama, latar belakang, gaya komposisi, dan detail tambahan. Jadilah spesifik, sampaikan suasana hati, gunakan referensi artistik, sempurnakan melalui iterasi, dan eksperimen untuk menciptakan gambar yang dihasilkan oleh AI.

Anda dapat membuat gambar untuk desain profesional, seni, kartun, video game, brosur pemasaran, acara, dan banyak lagi!

Apa Itu Prompt Gambar AI?

Prompt gambar AI adalah instruksi atau deskripsi yang jelas digunakan untuk menghasilkan gambar visual. Ini adalah panduan terperinci untuk alat AI, yang mencakup aspek seperti subjek, gaya, pencahayaan, palet warna, dan suasana.

Kualitas prompt bergantung pada seberapa baik Anda menggambarkan visi Anda. Prompt yang jelas dan rinci mengurangi kebingungan dan menghasilkan hasil yang lebih baik.

Elemen Penting dalam Sebuah Prompt yang Baik

Prompt yang kuat harus jelas, spesifik, dan menarik, memberikan AI cukup konteks untuk mengarahkan responsnya sambil tetap memberikan ruang untuk kreativitas.

Hal ini harus menjelaskan format atau hasil yang diinginkan—baik itu esai, daftar, atau narasi—serta mencakup detail kunci yang membantu menentukan arah jawaban.

Mari kita jelajahi beberapa tips prompt gambar AI. 👇

Jenis gambar

Pilih jenis gambar yang Anda inginkan: model 3D, ilustrasi, adegan animasi, atau bahkan sketsa tangan. Anda juga harus menentukan preferensi gaya visual, seperti kartun atau hiper-realistis.

📌 Contoh: ‘Buat model 3D hiper-realistis mobil sport futuristik dengan lekukan halus dan pencahayaan biru yang berkilau. ’

Topik utama

Tentukan dengan jelas subjek utama gambar. Ini bisa berupa karakter, objek, hewan, atau bahkan pemandangan seperti pegunungan atau garis cakrawala kota. Semakin spesifik semakin baik; Anda dapat mendeskripsikan pose, penampilan, atau peran mereka dalam adegan jika diperlukan.

📌 Contoh: ‘Seorang karakter bergaya cyberpunk mengenakan jaket kulit, dengan lengan cybernetik yang bercahaya, berdiri dengan percaya diri di bawah hujan. ’

Latar belakang scene

Tentukan latar belakang untuk subjek Anda. Baik itu jalan kota yang ramai, hutan yang tenang, atau sesuatu yang abstrak, latar belakang membantu membentuk gambar.

📌 Contoh: ‘Pasar futuristik yang ramai dengan papan tanda holografik, penjual robot, dan kerumunan yang berwarna-warni. ’

Gaya komposisi

Jelaskan bagaimana Anda ingin gambar tersebut disusun. Apakah itu bidikan close-up atau sudut lebar? Apakah Anda menginginkan desain yang bersih dan minimalis, atau yang lebih detail? Pertimbangkan untuk menyertakan elemen pencipta suasana seperti bayangan dramatis atau pencahayaan lembut dan hangat dalam ide prompt AI Anda.

📌 Contoh: ‘Sebuah close-up dramatis mata naga, memantulkan siluet seorang ksatria yang mendekat dengan pedang terangkat.’

🔍 Tahukah Anda? Menurut survei global Adobe, 83% profesional kreatif menggunakan AI generatif dalam pekerjaan mereka. Sementara 20% melaporkan bahwa atasan atau klien mereka meminta penggunaan AI dalam pekerjaan mereka. Hal ini menyoroti ekspektasi yang semakin meningkat bagi profesional untuk mengintegrasikan AI dalam proses desain mereka.

Detail tambahan

Tambahkan detail unik ke prompt generator seni AI, dan berikan karakter lebih pada gambar Anda. Hal ini dapat mencakup tekstur seperti kekasaran dinding batu atau kelembutan permukaan kaca.

Anda juga dapat mendeskripsikan skema warna, energi dari adegan, atau bahkan pengaruh artistik—seperti warna-warna cerah terinspirasi dari seni pop atau tampilan lembut dan pudar yang mirip dengan foto vintage.

📌 Contoh: ‘Bulu burung phoenix harus berkilau dengan warna pelangi, dan matanya harus bersinar seperti lava yang meleleh. ’

Mengapa Menguasai Prompt Gambar AI Penting

Menguasai prompt AI memungkinkan Anda memanfaatkan potensi generator gambar secara maksimal, menjembatani kesenjangan antara ide-ide yang kabur dan visual yang menakjubkan. Hal ini memberi Anda kendali atas gaya, suasana, dan detail-detail rumit lainnya untuk mewujudkan visi artistik Anda.

Begini cara prompt ini membantu:

Kreativitas yang ditingkatkan: Anda dapat dengan cepat menjelajahi berbagai konsep dan gaya untuk menghasilkan ide visual yang tidak konvensional dan eksperimental.

Efisiensi yang meningkat: Alat AI mengotomatisasi dan mempercepat proses desain untuk alur kerja desain yang fleksibel, seperti kampanye pemasaran.

Peningkatan pengambilan keputusan: Teknik prompt engineering memudahkan umpan balik cepat dan wawasan visual tentang pilihan desain, memungkinkan pemangku kepentingan untuk mengevaluasi konsep-konsep berbeda dengan cepat.

Efisiensi biaya: Pembuatan gambar dengan prompt AI mengurangi ketergantungan pada sumber daya desain grafis tradisional, yang dapat mahal dan memakan waktu.

Contoh Prompt Gambar AI yang Efektif

Untuk menciptakan karya seni yang menginspirasi dan unik, prompt yang tepat dapat membuat perbedaan besar. Mari kita jelajahi beberapa contoh prompt seni AI untuk prompt gambar AI yang hebat. Kita juga akan melihat beberapa kasus penggunaan lainnya. 💁

l. Seni

Berikut adalah beberapa prompt AI yang efektif untuk menciptakan karya seni AI yang menakjubkan dengan gaya " ":

Pembuatan storyboard: Buat panel storyboard untuk [jenis film], menggambarkan momen kunci seperti [deskripsi adegan]. Fokus pada [emosi] dengan gaya yang menggabungkan [gaya visual] Ilustrasi editorial: Buat ilustrasi editorial untuk [jenis publikasi] tentang [topik, misalnya, kesehatan mental]. Gunakan [elemen artistik] untuk mewakili secara visual [konsep]

melalui Stable Diffusion

Ilustrasi buku anak-anak: Desain karakter yang lucu dan imajinatif untuk cerita anak-anak tentang [tema], dengan detail [detail]. Sertakan latar belakang seperti [lokasi] dengan gaya yang konsisten, [gaya] Seni surealis: Buat gambar surealis yang menggambarkan [konsep] dengan [elemen kunci]. Gunakan kombinasi [skema warna] untuk menciptakan [suasana] Seni abstrak: Buat gambar surealis yang menggambarkan [konsep] dengan [elemen kunci]. Gunakan kombinasi [skema warna] untuk menciptakan [suasana] Seni eksperimental: Buatlah karya eksperimental di mana [elemen] dipadukan dengan [bentuk yang tidak terduga], dalam fusi yang surreal namun harmonis

Seni lanskap: Buatlah gambaran bergaya impresionis dari [lokasi], dengan goresan kuas tebal dan warna hangat untuk menimbulkan [emosi] Seni potret: Buatlah potret yang unik dan imajinatif dari [karakter], dengan elemen surealis seperti lentera terapung atau hewan peliharaan yang memiliki ekspresi seperti manusia Seni konseptual: Desain karya konseptual yang menggambarkan [ide], menggabungkan elemen seperti arsitektur kuno yang terjalin dengan kabel dan layar yang diterangi neon

II. Desain profesional

Berikut adalah beberapa contoh prompt AI untuk desain profesional:

Tata letak situs web e-commerce: Buat tata letak [kata sifat] untuk situs web e-commerce yang menjual [kategori produk]. Halaman utama harus menampilkan gambar hero besar dari [produk unggulan] dan dilengkapi dengan navigasi yang jelas dengan bagian untuk [kategori spesifik]. Gunakan palet warna modern dan pastikan tata letak mudah dinavigasi dengan fokus pada pengalaman pengguna Desain brosur korporat: Desain brosur korporat untuk [nama perusahaan], sebuah [jenis industri]. Brosur harus mencakup bagian tentang gambaran umum perusahaan, layanan yang ditawarkan, dan testimoni klien. Gunakan [palet warna] dan integrasikan [elemen visual spesifik]

melalui Stable Diffusion

Desain logo untuk [Nama Bisnis]: Desain logo bergaya maksimalis untuk [nama bisnis], sebuah [industri]. Logo harus menggunakan [gaya font] dan menyertakan elemen grafis yang halus yang mencerminkan nilai-nilai bisnis. Palet warna harus [warna] untuk tampilan modern dan bersih Desain antarmuka pengguna (UI) aplikasi seluler: Desain antarmuka pengguna yang elegan dan intuitif untuk aplikasi seluler [nama aplikasi], yang berfungsi sebagai [fungsi aplikasi]. Aplikasi ini harus menggunakan skema warna [skema warna], serta dilengkapi dengan tab, tombol, dan notifikasi yang mudah dinavigasi. Layar utama harus menampilkan [fitur utama], dan aplikasi harus memiliki [elemen desain spesifik] Render 3D produk untuk [Nama Produk]: Buat render 3D fotorealistik dari [nama produk], menampilkan fitur-fiturnya dalam [setting]. Produk [produk] harus ditempatkan di permukaan halus dengan pantulan cahaya. Render harus menonjolkan [fitur spesifik], dengan [penerangan] yang menonjolkan tekstur dan kontur produk

Desain kemasan produk: Desain kemasan yang elegan dan modern untuk [nama produk]. Kemasan harus menggunakan [bahan spesifik] dan palet warna [warna]. Logo produk harus menggunakan tipografi minimalis; teks tambahan harus menggunakan font [font]. Desain harus mencerminkan [atribut merek]

III. Fotografi

Berikut adalah beberapa prompt gambar AI untuk berbagai jenis fotografi:

melalui Adobe Firefly

Blog/situs web perjalanan: Buat foto matahari terbenam di atas [destinasi perjalanan spesifik], menangkap cahaya hangat senja. Sertakan [detail seperti struktur siluet atau langit berwarna dengan gradasi oranye, pink, dan ungu] Contoh produk: Ambil foto beresolusi tinggi dari [jenis produk] yang diletakkan di atas [jenis permukaan] dalam [pengaturan studio]. Atur komposisi dalam [gaya komposisi] untuk menonjolkan [fitur produk] seperti [karakteristik spesifik] Majalah gaya hidup: Buat foto lingkungan rumah yang dipenuhi cahaya alami yang masuk melalui jendela jenis tertentu. Sorot elemen dekorasi utama, dengan detail kecil seperti aksen dekoratif. Blog kesehatan: Buat gambar yang tenang dari orang-orang yang sedang melakukan [aktivitas kesehatan] di [lokasi] pada [waktu hari]. Gunakan palet warna [warna spesifik] untuk menimbulkan [perasaan]

Penggunaan produk gaya hidup: Ambil gambar [orang, misalnya, pria, wanita, atau anak-anak] yang menggunakan [jenis produk] di [lokasi spesifik, misalnya, dapur, ruang tamu]. Tunjukkan mereka [aksi spesifik, misalnya, menikmati secangkir kopi, menggunakan produk] dengan pencahayaan lembut dan alami dari [sumber cahaya, misalnya, jendela, lampu] Editorial mode: Buat sesi pemotretan editorial mode tinggi dengan tema [tema] di lokasi [lokasi]. Sertakan model yang dipadukan dengan [elemen], berpose dalam [pose dinamis]. Gunakan pencahayaan yang menonjolkan [suasana] untuk menonjolkan [fitur utama]

IV. Kartun dan karikatur

Berikut adalah beberapa prompt gambar AI untuk membuat kartun dan karikatur:

Desain karakter untuk serial web: Buat karakter unik untuk [tema serial], dengan mengintegrasikan [fitur desain]. Tekankan [suasana tertentu] dengan gaya [gaya] Karikatur promosi: Desain karikatur lucu untuk [jenis acara], dengan [ekspresi berlebihan, properti kunci, atau latar belakang yang playful] yang sesuai dengan tema kampanye

melalui Adobe Firefly

Souvenir kustom: Buat karikatur dari [individu tertentu], menangkap [detail kunci] yang mencerminkan [pengalaman atau kepribadian] mereka Mural seni publik: Desain konsep mural yang cerah dan berwarna-warni untuk merayakan [tema], dengan memasukkan [elemen kunci]. Pastikan desain menyampaikan [pesan spesifik] dalam [gaya]

🔍 Tahukah Anda? Ukuran pasar generator gambar AI global diperkirakan akan tumbuh menjadi $917.448 ribu dalam lima tahun ke depan.

V. Desain permainan video

Berikut adalah beberapa prompt gambar AI untuk desain game:

Skema warna dan tema: Buat palet warna untuk [jenis game], dengan [warna spesifik] yang memunculkan [emosi]. Pastikan palet warna tersebut melengkapi [elemen kunci] Desain karakter: Buat desain untuk [jenis karakter] dalam [pengaturan game]. Fokus pada [detail] yang mencerminkan peran mereka Konsep lingkungan: Buat visual dari [lokasi spesifik], menampilkan [detail]. Gunakan [penerangan] untuk memperkuat [suasana] lingkungan Bahan promosi game: Desain gambar banner untuk [jenis game] yang menampilkan [karakter utama atau adegan]. Sertakan [detail] untuk menarik perhatian dan menonjolkan [keunggulan unik] game tersebut

VI. Branding dan identitas

Berikut adalah beberapa prompt AI yang dapat Anda gunakan untuk gambar terkait branding dan identitas:

Bahan pemasaran merek: Buat bahan pemasaran visual seperti kartu nama dan kop surat menggunakan logo dan skema warna [nama merek]. Pastikan semuanya konsisten dan mencerminkan identitas merek, dengan elemen seperti [misalnya, garis bersih, font profesional] Desain kemasan: Desain konsep kemasan untuk [jenis produk], menggunakan bahan ramah lingkungan seperti [misalnya, kertas daur ulang, plastik biodegradable] dan elemen desain modern yang mencerminkan [gaya merek] Mockup produk: Buat mockup produk bermerk seperti kaos atau mug yang menampilkan logo [nama merek] untuk menunjukkan bagaimana produk Anda akan terlihat dalam kehidupan nyata

melalui Stable Diffusion

Desain booth acara: Buat visual untuk booth acara yang menampilkan produk dari [nama merek]. Sertakan banner, tata letak display, dan elemen seperti [misalnya, properti bermerek] untuk mewakili merek secara efektif

VII. Tipografi dan desain grafis

Berikut adalah beberapa prompt yang akan membantu Anda menggunakan AI untuk desain grafis dan tipografi:

Tata letak tipografi eksperimental: Buat desain tipografi yang berani dan futuristik dengan huruf berukuran besar yang tumpang tindih dalam [skema warna]. Integrasikan pola geometris dan bentuk abstrak sebagai pelengkap visual, memastikan aliran teks yang dinamis Ilustrasi terintegrasi teks: Desain karya tipografi di mana huruf-huruf menjadi bagian dari ilustrasi, seperti [tema contoh]. Gunakan [gaya spesifik] untuk menggabungkan teks dan gambar secara mulus Desain poster: Buat poster desain grafis dengan gaya [style], fokus pada tipografi yang bersih dan ruang negatif yang mencolok. Gunakan gaya font sederhana dengan palet warna [specific color palette] untuk menonjolkan kejelasan dan dampak. Polanya tipografi: Desain pola berulang yang sepenuhnya terbuat dari tipografi, di mana huruf-hurufnya terdistorsi, diputar, atau diabstrakkan menjadi motif dekoratif. Pilih [tema] dan palet warna yang harmonis untuk desain yang kohesif

melalui Adobe Firefly

Fusi tipografi dan fotografi: Desain visual di mana tipografi terintegrasi ke dalam foto, misalnya kata-kata membentuk [landmark atau objek]. Pastikan huruf-huruf meniru tekstur dan pencahayaan foto untuk perpaduan yang mulus

VIII. Visual pemasaran

Berikut adalah beberapa prompt gambar AI untuk pemasaran:

Gaya infografis media sosial: Buat infografis berwarna-warni yang menonjolkan manfaat [layanan/produk]. Gunakan ikon seperti [contoh ikon] dan teks singkat untuk menjaga tampilan yang menarik dan mudah dipahami. Penghitung waktu mundur media sosial: Buat grafik penghitung waktu mundur untuk penjualan mendatang [produk]. Gunakan elemen dinamis seperti jam atau penghitung waktu, disertai dengan frasa seperti ‘[nama penjualan]’ atau ‘[rincian penghitung waktu]’ untuk membangun antusiasme Gambar header untuk pemasaran email: Desain header yang bersih dan menarik untuk buletin email Anda, menampilkan [tema atau produk], dengan logo Anda di satu sisi dan latar belakang sederhana berwarna [warna/tekstur] Banner promosi: Buat banner untuk kampanye email [produk] guna mempromosikan diskon pada [produk/layanan]. Gunakan tipografi tebal dengan penekanan pada [persentase diskon] dan warna-warna cerah untuk menarik perhatian Tombol ajakan bertindak: Desain tombol yang cerah dan mencolok untuk ajakan bertindak. Teksnya harus bertuliskan ‘[frasa aksi]’ dengan huruf tebal dan warna cerah untuk mendorong klik

melalui Stable Diffusion

Visual halaman arahan: Desain visual untuk halaman arahan [nama situs web] yang menonjolkan fitur utama [produk/layanan]. Gunakan ikon dan teks singkat seperti ‘[Fitur 1], [Fitur 2], [Fitur 3]’ untuk menjaga kesederhanaan dan dampak yang kuat. Ilustrasi kustom: Buat ilustrasi unik untuk [nama situs web] yang mewakili [nilai inti merek Anda], dengan latar belakang yang relevan dan sesuai dengan pesan, seperti [misalnya, pemandangan kota, motif terinspirasi alam] Gambar iklan display: Desain iklan display yang menampilkan [jenis produk] pada latar belakang bersih. Gunakan teks tebal seperti ‘[keuntungan utama produk]’ dan warna mencolok seperti [oranye cerah, biru, dll.] untuk membuatnya menonjol Thumbnail video: Buat thumbnail yang menarik untuk iklan video Anda tentang [layanan/produk]. Gunakan visual yang menarik seperti [misalnya, produk dalam aksi, teks animasi] dan overlay teks untuk menarik perhatian Brosur promosi: Buat brosur menarik untuk mempromosikan acara atau penjualan Anda. Sertakan visual produk unggulan dan semua detail penting acara, seperti tanggal dan lokasi acara, dalam format yang jelas dan mudah dibaca Infografis studi kasus: Buat infografis yang merangkum temuan utama dari studi kasus tentang [topik atau produk], sehingga mudah dipahami secara visual Visual white paper: Desain grafis untuk white paper tentang [topik], memecah ide-ide kompleks menjadi elemen visual sederhana untuk meningkatkan pemahaman

IX. Pemasaran acara

Berikut adalah beberapa prompt generator gambar AI untuk pemasaran acara:

Banner konferensi: Desain visual untuk banner konferensi, mempromosikan sesi tentang topik yang berkaitan dengan [industri atau bidang keahlian] agar menonjol Grafik undangan acara: Buat grafik undangan untuk acara Anda, menampilkan tanggal, waktu, lokasi, dan detail RSVP dengan desain yang menarik

melalui Adobe Firefly

Papan pengakuan sponsor: Desain papan pengakuan yang menampilkan sponsor acara Anda, dengan memasukkan logo dan elemen branding mereka dalam tata letak yang bersih dan profesional Desain latar belakang foto booth: Buat desain latar belakang foto booth yang menyenangkan untuk acara Anda, dengan mengintegrasikan tema acara dan menyisakan ruang untuk logo Anda Grafik ringkasan pasca acara: Desain grafik yang merangkum sorotan dari acara Anda, termasuk kutipan kunci, wawasan pembicara, dan testimoni peserta

🔍 Tahukah Anda? 71% gambar yang dibagikan di media sosial di AS dihasilkan oleh AI. Angka untuk Kanada dan APAC lebih tinggi, mencapai 77%, sementara Eropa sebesar 68%.

Sebelum kita memahami cara menulis prompt gambar AI, mari kita kenali terlebih dahulu alat pembuat seni AI.

Berikut beberapa contoh yang dapat Anda gunakan: DALL. E 3: Terintegrasi dengan ChatGPT, platform ini menawarkan pengalaman yang mulus dalam membuat prompt dan menghasilkan gambar. Midjourney: Dikenal karena hasil artistiknya, Midjourney menghasilkan gambar yang sering mirip dengan ilustrasi profesional dan seni konseptual. Stable Diffusion: Dirancang untuk pengembang dan kreator berkat fleksibilitas dan kemampuannya untuk disesuaikan, ini adalah alat AI sumber terbuka yang digunakan untuk penyempurnaan model. Adobe Firefly: Terintegrasi dalam Adobe Creative Suite, Firefly sangat cocok untuk pemasar dan desainer yang bekerja pada konten yang rapi dan profesional.

Alat yang tepat mempermudah proses ini, membuat pembuatan prompt menjadi lebih intuitif dan efisien.

Alat rekayasa prompt seperti ChatGPT dapat membantu Anda menyempurnakan dan mengembangkan ide-ide kreatif, sementara platform seperti Canva dapat menyesuaikan konsep yang dihasilkan.

Tapi ada yang lebih baik di luar sana.

ClickUp, aplikasi serba guna untuk pekerjaan, memungkinkan Anda menghasilkan prompt unik berdasarkan parameter yang ditentukan pengguna seperti gaya seni, tema, dan preferensi warna.

ClickUp Brain

Menggunakan prompt AI menjadi jauh lebih mudah dengan ClickUp Brain.

Berbeda dengan alat AI generik, ClickUp Brain memahami konteks kerja Anda—sehingga Anda tidak perlu memikirkan terlalu dalam tentang prompt Anda atau menggunakan instruksi yang rumit.

Serahkan kit merek Anda dan biarkan AI bekerja!

Baik Anda merangkum rapat, menghasilkan konten, atau mengotomatisasi tugas rutin, cukup ketik apa yang Anda butuhkan dalam bahasa biasa, dan ClickUp Brain akan memberikan hasil yang cerdas dan relevan. Ini menghilangkan tebak-tebakan dalam penggunaan prompt AI, menjadikannya mudah diakses dan powerful bagi semua anggota tim Anda.

Selain itu, fitur ini membantu Anda membuat prompt yang tepat dan efektif untuk mencapai hasil yang diinginkan. Fitur ini sangat berguna bagi mereka yang kesulitan mengubah ide abstrak menjadi deskripsi yang dapat diimplementasikan.

ClickUp juga menawarkan fitur manajemen tugas dan proyek. Platform ini menyediakan semua yang Anda butuhkan untuk alur kerja desain, mulai dari templat brainstorming hingga alat kolaborasi yang efektif.

Mari kita lihat beberapa fitur yang dapat Anda gunakan untuk kebutuhan seni dan grafis Anda. 📃

Mari kita lihat beberapa fitur yang dapat Anda gunakan untuk kebutuhan seni dan grafis Anda. 📃

Tugas ClickUp

Percepat alur kerja desain Anda dengan ClickUp Tasks

ClickUp Tasks memudahkan alur kerja kreatif Anda, memungkinkan Anda membuat visual yang menarik sambil tetap terorganisir. Bagi timeline desain Anda menjadi tugas-tugas yang lebih kecil dan lebih mudah dikelola.

Setiap tugas mencatat detail seperti deskripsi proyek, batas waktu, dan tingkat prioritas untuk membantu Anda tetap pada jalur yang benar.

Misalnya, saat merancang visual yang dihasilkan AI, Anda dapat membuat tugas untuk mencantumkan konsep untuk gaya tertentu, seperti tipografi, seni konseptual, atau desain grafis. Tambahkan prioritas yang jelas untuk menangani proyek-proyek yang paling mendesak terlebih dahulu.

ClickUp Whiteboards

Visualisasikan proyek dan kolaborasi dengan tim Anda secara real-time menggunakan ClickUp Whiteboards.

ClickUp Whiteboards adalah cara yang bagus untuk membuat papan ide, brainstorming, dan merencanakan ide prompt AI, menawarkan lingkungan tim yang dinamis dan kolaboratif. Anda dapat memetakan pikiran Anda secara visual menggunakan berbagai alat kreatif seperti sticky notes, mind maps, dan flowcharts untuk mengorganisir dan menyempurnakan ide.

Dengan kemampuan kolaborasi real-time-nya, beberapa anggota tim dapat menambahkan dan mengedit ide secara bersamaan, meninggalkan komentar, dan mengembangkan saran satu sama lain. Hal ini memastikan bahwa semua masukan tercatat dengan efisien.

Misalnya, jika Anda merencanakan seri seni surealis, Anda dapat membuat bagian untuk tema seperti ‘pemandangan mimpi,’ ‘hibrida alam-teknologi,’ dan ‘bentuk abstrak.’

🧠 Fakta Menarik: Karya seni AI termahal terjual seharga $432.000. Karya tersebut dikenal sebagai Portrait of Edmond de Belamy, yang menampilkan potret seseorang yang imajiner yang dibuat oleh AI bernama Generative Adversarial Network (GAN). Karya ini dibuat oleh anggota kolektif seni Prancis ‘Obvious Art’.

ClickUp Docs

Buat basis data prompt gambar AI terpusat di dalam ClickUp Docs

ClickUp Docs adalah alat yang sangat baik untuk membuat dan menyimpan repositori terpusat dari prompt seni AI " " untuk mengorganisir dan mengakses ide-ide kreatif Anda di satu tempat.

Tim dapat berkolaborasi dengan lancar, membuat, mengedit, dan menyempurnakan prompt untuk berbagai tugas seni dan desain.

Anda dapat mengorganisir prompt ini ke dalam halaman bertingkat, folder, atau ruang berdasarkan kategori, seperti ‘Pembuatan Seni AI,’ ‘Fotografi Produk,’ atau ‘Grafis Media Sosial. ’ Selain itu, fitur ini terintegrasi dengan mulus ke dalam Tasks dan Whiteboards untuk menjaga semua informasi Anda terpusat.

ClickUp Chat

Dapatkan umpan balik tim dan diskusikan perubahan bersama tim Anda menggunakan ClickUp Chat.

ClickUp Chat menyediakan alat kolaborasi yang kuat untuk memfasilitasi komunikasi tim dan umpan balik secara real-time. Anda dapat menggunakan Chat untuk mendiskusikan ide, berbagi wawasan, atau memberikan kritik terhadap karya satu sama lain saat bekerja pada proyek seni.

Anda juga dapat membuat saluran khusus untuk proyek tertentu atau mengintegrasikannya dengan Tasks dan Docs, sehingga semua orang dapat berpartisipasi dalam diskusi sambil memiliki akses langsung ke prompt dan sumber daya yang relevan.

Gunakan ClickUp Assign Comments untuk menandai pemangku kepentingan tertentu untuk umpan balik.

Lebih lanjut, ClickUp Assign Comments mempermudah proses umpan balik dengan mengubah komentar menjadi tugas yang dapat ditindaklanjuti. Misalnya, selama tinjauan desain, Anda dapat langsung menandai desainer untuk penyesuaian tata letak.

Ini akan mengirimkan pemberitahuan instan kepada mereka untuk memastikan pertanggungjawaban yang jelas.

Tips dan Praktik Terbaik untuk Memperbaiki Prompt Anda

Membuat prompt yang efektif untuk generasi gambar AI sangat penting untuk mencapai hasil visual yang diinginkan.

Berikut adalah beberapa strategi kunci untuk meningkatkan prompt Anda: Suasana dan gaya: Kata sifat adalah cara yang bagus untuk menyampaikan suasana atau estetika yang Anda inginkan. Jika Anda mencari tampilan modern dan bersih, Anda mungkin dapat spesifikasikan, ‘Buat desain minimalis dengan garis tajam dan palet warna netral’ Referensi artistik: Referensikan seniman atau gerakan seni terkenal. Misalnya, minta 'gambar bergaya impresionis' atau 'mirip dengan karya abstrak Picasso'. Menyeimbangkan panjang dan detail: Sebuah prompt yang baik harus detail namun tidak boleh membebani generator gambar. Untuk konsep sederhana, 5-7 kata sudah cukup, sementara prompt yang kompleks mungkin memerlukan penjelasan yang lebih rinci. Perbaiki melalui iterasi: Jika AI tidak menangkap visi Anda pada percobaan pertama, sesuaikan prompt Anda dan coba lagi. Perubahan kecil dapat membuat perbedaan besar, dan mencatat prompt yang berhasil dapat membantu meningkatkan hasil di masa depan. Eksperimen dengan variasi: Cobalah mengubah kata sifat atau menambahkan elemen baru untuk menjelajahi hasil yang berbeda. Bereksperimen dengan frasa atau detail yang berbeda membantu menemukan interpretasi visual yang segar dan mendekati hasil yang sempurna.

Ubah Ide Anda Menjadi Gambar Menakjubkan dengan ClickUp

Dengan lebih dari 50 prompt gambar AI dalam toolkit Anda dari posting blog ini, kemungkinan untuk menciptakan visual menakjubkan tak terbatas. Mulai dari fotografi produk hingga posting media sosial yang menarik, AI dapat membawa proses kreatif Anda ke level baru.

Namun, meskipun AI memberikan inspirasi tanpa batas, menjaga proyek kreatif Anda tetap terorganisir dan berjalan lancar adalah kunci kesuksesan. Di sinilah ClickUp berperan.

ClickUp mengorganisir tugas Anda, menetapkan tenggat waktu, dan memfasilitasi kolaborasi dengan mudah, memastikan ide-ide Anda tidak hanya tetap sebagai konsep tetapi diwujudkan dengan cara yang paling efisien.

Ingin meningkatkan kualitas gambar dan proyek seni yang dihasilkan AI? Daftar ke ClickUp secara gratis hari ini! ✅