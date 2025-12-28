Cara Meningkatkan UI dan UX Produk Anda

Ketika seseorang membuka produk Anda untuk pertama kalinya, mereka biasanya memiliki tugas tertentu yang ingin diselesaikan. Namun, jika tampilan layar terasa ramai atau tombol-tombol terlihat serupa, tugas tersebut tiba-tiba menjadi jauh lebih sulit daripada yang seharusnya.

Menurut penelitian, sekitar 80% orang mengakui bahwa mereka meninggalkan situs karena pengalaman pencarian di situs tersebut tidak sesuai dengan harapan mereka.

Bagi tim produk, ini biasanya bukan tentang satu layar "buruk". Seiring waktu, fitur baru, perbaikan cepat, dan permintaan mendesak menumpuk. Tim yang berbeda memiliki pandangan yang berbeda tentang "UX yang baik", dan antarmuka mulai terasa tidak konsisten.

Dalam posting ini, Anda akan mendapatkan daftar periksa yang ramah sprint untuk mendiagnosis pergeseran UI, memprioritaskan perbaikan, dan memvalidasi apakah perubahan Anda benar-benar mengurangi gesekan, bukan hanya mengubah tata letak.

Sepanjang proses, kita akan melihat bagaimana ClickUp untuk tim produk dapat menyatukan riset dan tiket dalam satu tempat sehingga pekerjaan optimasi pengalaman pengguna Anda tidak tersebar di antara berbagai alat.

Memahami UI dan UX: Intisari Desain Produk

Sebelum Anda melakukan perubahan apa pun pada antarmuka Anda, penting untuk memahami dengan jelas apa yang sebenarnya Anda tingkatkan. Mari kita pahami UI dan UX.

UI (antarmuka pengguna) adalah lapisan yang dapat dilihat dan disentuh oleh pengguna: tata letak, skema warna, tipografi, tombol, formulir, ikon, dan elemen UI lainnya di setiap layar. Ini adalah tempat di mana desain visual dan detail interaksi bersatu untuk menciptakan antarmuka yang ramah pengguna.

UX (pengalaman pengguna) adalah keseluruhan cerita: seberapa mudah seseorang dapat menyelesaikan tugas, apakah arsitektur informasi masuk akal, dan bagaimana perasaan mereka saat menggunakan produk Anda. UX mencakup alur, konten, keadaan kesalahan, dan momen-momen kecil yang dapat mengurangi atau meningkatkan gesekan.

Desain produk yang kuat memperlakukan UI dan UX sebagai satu sistem 💯. Pilihan desain UI seperti spasi, hierarki, teks utama, dan elemen interaktif dirancang untuk mendukung tujuan UX. Contohnya bisa berupa “membantu pengguna baru menyelesaikan pendaftaran dalam waktu kurang dari dua menit” atau “membuat jalur upgrade jelas tanpa terkesan memaksa.”

Bagi manajer produk, desainer UX, dan desainer UI, hal ini berarti:

Mengetahui siapa target audiens Anda dan apa yang dimaksud dengan "kesuksesan" bagi mereka.

Mengubah kebutuhan tersebut menjadi alur yang jelas daripada layar tunggal.

Membuat sistem desain sederhana sehingga pola-pola terasa konsisten di seluruh produk digital Anda.

Langkah-langkah dan Strategi untuk Meningkatkan UI dan UX Produk Anda

Banyak masalah UI dan UX sebenarnya sudah muncul jauh sebelum pengguna mengklik tombol.

Riset pengguna dalam satu dokumen, bug UX dalam spreadsheet, mockup dalam alat desain, umpan balik dalam obrolan, dan catatan rilis di tempat lain. Seiring waktu, penyebaran kerja ini membuat sulit untuk mengetahui versi mana yang terbaru atau mengapa keputusan desain tertentu dibuat sejak awal.

Anda dapat merasakan hal ini dalam produk saat:

Salah satu alur kerja mengikuti sistem desain terbaru Anda, sementara yang lain masih menggunakan pola antarmuka pengguna (UI) yang lebih lama.

Umpan balik dari pengguna nyata tidak pernah sampai ke item sprint berikutnya.

Tim desain dan tim pengembangan mendiskusikan perubahan tanpa catatan bersama tentang penelitian pengguna.

ClickUp menyediakan tim produk dengan satu ruang kerja AI terintegrasi untuk seluruh siklus hidup UX dan UI. Anda dapat menyimpan rencana penelitian pengguna, catatan wawancara, hasil pengujian kegunaan, tugas desain, dan pekerjaan rilis dalam satu hierarki terhubung, menghilangkan kebutuhan untuk berpindah antar alat.

Langkah-langkah dan strategi di bawah ini akan membantu tim produk, desainer UX, dan desainer UI beralih dari pendapat ke keputusan yang didasarkan pada bukti. Semua sambil menjaga agar pekerjaan mereka dapat dilacak di dalam ClickUp.

1. Lakukan riset pengguna dan analisis umpan balik

Jika Anda tidak secara teratur melakukan riset pengguna, Anda pada dasarnya mendesain untuk diri sendiri, bukan untuk audiens target Anda. Riset pengguna memberikan konteks realistis tentang kebutuhan, tujuan, dan batasan pengguna. Hal ini membantu Anda menyesuaikan proses desain Anda dengan batasan dan persyaratan pengguna yang sebenarnya, bukan asumsi.

Mulailah dengan sekelompok metode yang kecil dan terfokus pada perjalanan pengguna yang berdampak tinggi (pendaftaran, onboarding, pencarian, checkout, upgrade): Wawancara pengguna untuk mengeksplorasi motivasi, ekspektasi, dan masalah yang dihadapi secara mendalam.

Pengujian kegunaan untuk mengamati pengguna nyata menyelesaikan tugas dan mengidentifikasi kesalahan pengguna serta gangguan dalam alur kerja.

Survei untuk mengumpulkan umpan balik secara massal dan melacak tren seiring waktu.

Alat perilaku (heatmaps, rekaman sesi) untuk melihat secara tepat bagaimana orang berinteraksi dengan antarmuka Anda dan di mana mereka ragu-ragu atau keluar.

Di ClickUp, Anda dapat mengatur penelitian ini secara terstruktur dalam satu ruang kerja:

Buat daftar seperti “Penelitian UX Onboarding” dan tambahkan tugas untuk wawancara, sesi pengujian kegunaan, dan analisis.

Lampirkan rekaman, catatan, dan tangkapan layar ke setiap tugas sehingga setiap wawasan tetap terhubung dengan alur kerja atau layar tertentu.

Tapi bagaimana dengan mengumpulkan umpan balik dari tim dan pemangku kepentingan? Di situlah fitur berikutnya dari ClickUp berperan.

Gunakan ClickUp Forms untuk umpan balik yang terstruktur

Tindaklanjuti lebih cepat dengan formulir terhubung yang mengumpulkan umpan balik secara terpusat menggunakan ClickUp Forms

Umpan balik yang tidak terstruktur sulit untuk ditindaklanjuti. Screenshot di obrolan, email yang samar-samar seperti “halaman ini terasa membingungkan”, dan komentar acak dalam rapat jarang menghasilkan pekerjaan yang jelas. ClickUp Forms dirancang untuk mengatasi hal itu 🗒️.

Berikut adalah cara praktis untuk menggunakannya sebagai bagian dari alur kerja Anda:

Tambahkan bidang untuk halaman/layar, jenis perangkat, tingkat keparahan, jenis pengguna, dan kategori (misalnya, navigasi, teks, kinerja).

Bagikan formulir setelah pengujian kegunaan, dalam catatan rilis, atau dengan tim dukungan dan keberhasilan.

Biarkan setiap pengajuan menciptakan tugas dalam daftar khusus “Umpan Balik UX” dengan tag yang tepat dan Bidang Kustom.

2. Audit desain Anda saat ini

Setelah Anda mendapatkan umpan balik dari pengguna nyata, fokuslah pada antarmuka pengguna (UI) yang sudah ada.

Audit UI yang terstruktur membantu Anda mengidentifikasi di mana fondasi desain telah menyimpang: komponen yang tidak konsisten atau celah dalam hierarki visual.

Saat Anda menggunakan produk Anda di desktop dan mobile, tanyakan: Apakah label sesuai dengan kata-kata yang paling sering digunakan oleh pengguna?

Apakah layar ini mengikuti sistem desain Anda (skema warna, tipografi, spasi, dan pola interaksi)?

Apakah jelas apa yang terjadi saat pengguna berinteraksi dengan suatu kontrol, atau apakah mereka harus menebak?

Jika Anda harus berhenti sejenak dan berpikir, “Di mana pengaturan ini seharusnya berada?”, pengguna reguler Anda juga akan mengalami hal yang sama. Inilah saatnya ketidakkonsistenan kecil dapat menambah kurva pembelajaran dan berdampak negatif pada pengalaman pengguna seiring waktu.

Selanjutnya, Anda dapat mengubah temuan tersebut menjadi daftar tugas terstruktur di ruang kerja ClickUp Anda:

Buat daftar seperti “Audit UI – Kuartal 1”

Tambahkan Tugas ClickUp untuk setiap masalah yang Anda temukan: navigasi yang membingungkan, masalah tata letak, keadaan yang hilang, atau teks mikro yang tidak jelas

Gunakan bidang tugas seperti status, penanggung jawab, prioritas, tanggal mulai/jatuh tempo, dan ketergantungan sehingga setiap masalah memiliki pemilik dan rencana untuk diperbaiki.

Tambahkan Bidang Kustom untuk tingkat keparahan dan area produk sehingga tim produk dapat menyaring dan memprioritaskan dengan beberapa klik.

Otomatisasi, prioritaskan, dan jaga agar pekerjaan terus berjalan dengan ClickUp Tasks

Hasilnya adalah daftar tugas audit yang terus diperbarui, yang dapat dikerjakan oleh desainer UX, manajer produk, dan tim pengembangan selama beberapa sprint.

3. Sederhanakan navigasi dan arsitektur informasi

Bahkan antarmuka yang indah pun akan gagal jika pengguna tidak dapat menemukan apa yang mereka butuhkan. Navigasi dan arsitektur informasi merupakan inti dari UX yang baik, karena keduanya menentukan seberapa cepat pengguna dapat berpindah antar halaman dan menyelesaikan tugas.

Sumber-sumber UX yang terpercaya sepakat tentang beberapa prinsip dasar untuk navigasi: Jaga agar menu tetap sederhana dan terlihat jelas pada layar yang lebih besar.

Gunakan label yang jelas dan konsisten daripada istilah teknis internal.

Hindari menu bertingkat yang rumit di mana tindakan penting tersembunyi.

Letakkan navigasi di tempat yang diharapkan pengguna dan pertahankan pola tersebut di seluruh produk digital Anda.

Di sini, desain UI, elemen UI, dan desain interaksi bekerja untuk meningkatkan kemudahan penggunaan. Tata letak, label, dan umpan balik harus membuat jalur terasa jelas, bukan cerdas.

Mapping perjalanan pengguna dengan ClickUp Whiteboards

Perubahan navigasi lebih mudah didesain ketika semua orang dapat melihat keseluruhan perjalanan, bukan hanya layar yang terisolasi. Di situlah pemetaan perjalanan pengguna dan diagram alur membantu.

ClickUp Whiteboards memberikan tim produk ruang digital untuk:

Gambarlah halaman dan keadaan kunci sebagai node dalam alur.

Hubungkan mereka dengan panah yang mewakili perjalanan pengguna yang sebenarnya (misalnya, “Halaman arahan → Pendaftaran → Daftar periksa onboarding → Tugas pertama dibuat”)

Tandai titik-titik masalah yang diidentifikasi dari penelitian pengguna dan pengujian kegunaan.

Ubah semua ide Anda menjadi tindakan terkoordinasi dengan ClickUp Whiteboards

Di ruang UX/UI Anda, Anda dapat:

Tambahkan tugas ClickUp ke langkah-langkah spesifik di papan kerja ClickUp Anda (misalnya, “Perbaiki teks pada langkah onboarding ke-2,” “Kurangi jumlah kolom pada formulir pembuatan proyek”).

Berikan komentar secara real-time jika suatu jalur terlihat membingungkan atau terlalu padat.

Pastikan peta tetap diperbarui saat Anda menerapkan perubahan navigasi, sehingga tetap menjadi referensi yang andal bagi tim produk dan tim pengembangan.

Seiring waktu, hal ini memberikan Anda model yang terus berkembang tentang bagaimana pengguna sebenarnya bergerak melalui produk Anda dan membuatnya jauh lebih mudah untuk merancang antarmuka pengguna yang ramah dengan jalur yang dapat diprediksi.

4. Prioritaskan aksesibilitas dan responsivitas

Aksesibilitas bukanlah hal yang "baik untuk dimiliki." Ini adalah praktik terbaik desain UI dasar dan, di banyak wilayah, merupakan persyaratan hukum.

Mulailah dengan memeriksa antarmuka pengguna Anda sesuai dengan pedoman WCAG untuk kontras warna, ukuran teks, dan status fokus sehingga orang dengan kemampuan visual atau motorik yang berbeda tetap dapat menggunakan produk Anda dengan nyaman.

💡 Tips Pro: WCAG 2.1 merekomendasikan rasio kontras minimum 4,5:1 untuk teks normal dan 3:1 untuk teks besar, serta indikator fokus yang jelas untuk pengguna keyboard.

Pastikan juga untuk mengikuti pedoman desain responsif agar tata letak dapat beradaptasi dengan mulus dari desktop ke tablet hingga mobile, dengan grid fleksibel, gambar yang responsif, dan titik pemecahan yang menjaga hierarki.

Periksa target sentuhan pada aplikasi seluler Anda, pastikan tindakan penting tetap dalam jangkauan jari, dan pastikan modal dan menu tetap dapat digunakan pada layar yang lebih kecil.

Terlalu banyak pekerjaan? Anda dapat mengintegrasikan langkah-langkah ini ke dalam proses desain UX Anda menggunakan ClickUp:

Tambahkan daftar periksa "Aksesibilitas & Perangkat" ke tugas desain dan pengembangan Anda. Sertakan item seperti kontras yang diperiksa, teks alternatif ditambahkan, status fokus diverifikasi, akses keyboard diuji, dan alur inti direview pada titik pemecahan kunci.

Gunakan Daftar Tugas ClickUp dan Template Daftar Periksa ClickUp agar setiap halaman atau fitur baru melalui tinjauan aksesibilitas yang sama sebelum dirilis.

Buat dan kelola daftar periksa untuk semua tugas Anda melalui berbagai platform dengan ClickUp Checklists

💡 Fakta Menarik: Penelitian tentang kesan pertama menunjukkan bahwa kebanyakan orang membentuk opini tentang kredibilitas dan kualitas suatu situs dalam 50 milidetik, dan desain visual sangat mempengaruhi penilaian tersebut. Dalam praktiknya, hal ini berarti tata letak dan responsivitas situs Anda berbicara lebih dulu daripada teks apa pun.

5. Perbaiki hierarki visual dan konsistensi.

Hierarki visual adalah yang memberitahu pengguna “mulai dari sini, lalu pergi ke sana” tanpa perlu instruksi.

Dalam antarmuka yang kuat, judul, gaya tombol, dan spasi secara alami mengarahkan perhatian ke tindakan utama dan menjauhkan dari elemen yang tidak penting.

Penelitian UX dari Nielsen Norman Group dan lainnya merekomendasikan penggunaan kontras, ukuran, jarak, dan ruang kosong untuk menandakan pentingnya dan mengelompokkan elemen yang terkait.

Berikut ini adalah daftar periksa sederhana yang dapat Anda gunakan untuk hierarki yang lebih baik: Jadikan satu tindakan utama per layar secara visual menonjol.

Gunakan tingkat heading yang konsisten dan gaya teks utama yang seragam.

Berikan ruang kosong yang cukup pada formulir agar orang dapat membaca label dan bidang dengan mudah tanpa kesulitan.

Pastikan pesan kesalahan ditampilkan dekat dengan elemen yang merujuk padanya.

ClickUp dapat mendukung pekerjaan ini di belakang layar:

Simpan pedoman sistem desain, spesifikasi komponen, dan keadaan UI Anda di ClickUp Docs , dan sisipkan perpustakaan Figma atau token langsung ke dalam dokumen tersebut.

Dokumentasikan alur kerja, pedoman penting, dan komentar untuk tim Anda di ClickUp Docs

Buat daftar tugas "UI polish" di mana setiap tugas terhubung ke layar atau alur yang memerlukan perbaikan hierarki atau konsistensi. Kemudian lampirkan tangkapan layar, tautan Figma, dan kriteria penerimaan ke setiap tugas.

6. Buat siklus umpan balik dengan pengguna dan tim.

Strategi peningkatan UI dan UX akan gagal jika umpan balik hanya muncul sekali setiap kuartal. Tujuannya adalah untuk menciptakan siklus yang ringan dan berkelanjutan dengan baik pengguna nyata maupun tim internal Anda.

Bagi pengguna, Anda dapat menggabungkan: Survei dalam aplikasi yang menanyakan pertanyaan spesifik seperti “Seberapa mudah tugas ini?” atau “Apa yang hampir membuat Anda berhenti di sini?”

Sesi pengujian kegunaan yang singkat dan terfokus pada alur baru atau berisiko tinggi.

Survei NPS (Net Promoter Score) atau CSAT (Customer Satisfaction Score) yang dilakukan secara berkala untuk mengetahui bagaimana perasaan pelanggan setelah mereka menyelesaikan tugas-tugas kunci.

Bagi tim, Anda membutuhkan cara sederhana untuk menjaga percakapan tetap terhubung dengan pekerjaan sebenarnya, daripada tersebar di berbagai thread Slack.

Berikut cara mengintegrasikan ini dengan ClickUp:

Buat tugas secara instan dan berikan kepada orang lain atau bahkan diri sendiri dengan ClickUp Comments

ClickUp memungkinkan Anda untuk memberikan komentar langsung pada tugas dan menugaskan komentar tersebut kepada individu tertentu. Hal ini memastikan klarifikasi dan keputusan desain tetap terhubung dengan masalah UI yang terkait.

Desainer dapat menghubungkan klip penelitian pengguna atau usability yang relevan, sementara insinyur dapat mengajukan pertanyaan implementasi di tempat yang sama. Siapa pun yang membuka tugas tersebut nanti dapat melihat apa yang berubah dan mengapa.

Tips Berguna: Dengan ClickUp Clips, Anda dapat merekam dan berbagi rekaman layar langsung dalam alur kerja Anda, memastikan bahwa setiap pembaruan desain atau wawasan usability didokumentasikan secara visual. Clips memudahkan anggota tim untuk mendemonstrasikan perubahan UI, memandu perjalanan pengguna, atau menyoroti masalah—tanpa perlu penjelasan tertulis yang panjang. Tinggalkan penjelasan detail dan wawasan dalam alur kerja Anda dengan ClickUp Clips

Gunakan Otomatisasi ClickUp untuk mempercepat pekerjaan

Gunakan otomatisasi yang sudah jadi atau sesuaikan dengan kebutuhan Anda menggunakan ClickUp Automations

Bahkan ketika umpan balik telah dikumpulkan, seseorang masih harus mengelolanya, memberi label, dan memindahkannya melalui alur kerja. ClickUp Automations dapat melakukan pekerjaan berulang tersebut untuk Anda.

Anda dapat:

Otomatis buat tugas saat formulir umpan balik dikirimkan

Otomatis menugaskan masalah ke desainer UX atau UI yang tepat berdasarkan tag.

Posting komentar atau kirim email saat status berubah, agar pemangku kepentingan tetap terinformasi.

Template otomatisasi ClickUp dan AI Automation Builder memudahkan pengaturan alur kerja ini, sehingga umpan balik UX tidak akan terjebak di spreadsheet.

Pelajari cara mengotomatisasi alur kerja langkah demi langkah dalam waktu kurang dari 5 menit. Tutorial cepat ini menunjukkan kepada Anda cara membuat otomatisasi AI yang mulus menggunakan alat otomatisasi alur kerja tanpa kode seperti ClickUp. 🔼

7. Uji, ukur, dan iterasi

Praktik UX yang paling berguna memperlakukan setiap perubahan sebagai uji coba, bukan jawaban akhir. Setelah Anda merilis pembaruan, validasi dengan kombinasi pengujian kegunaan dan analitik produk.

Metrik UX umum yang perlu dilacak meliputi tingkat keberhasilan tugas, tingkat kesalahan, waktu yang dihabiskan untuk tugas, dan tingkat penyelesaian untuk alur penting. Padukan ini dengan pengamatan kualitatif dari sesi usability agar Anda tidak hanya memahami apa yang berubah, tetapi juga mengapa.

Anda juga dapat: Lakukan uji A/B sederhana pada layar kunci untuk melihat desain mana yang mengurangi gesekan atau penurunan pengguna.

Pantau tiket dukungan dan pertanyaan "bagaimana cara..." yang berpusat pada fitur-fitur tertentu.

Segmentasikan hasil berdasarkan perangkat, jenis paket, atau persona pengguna untuk memeriksa apakah perbaikan tersebut efektif untuk segmen paling penting Anda.

Dashboard ClickUp membantu Anda mengelola semua informasi ini di satu tempat. Anda dapat membuat widget yang mengambil data dari tugas dan alat terintegrasi untuk menampilkan jumlah masalah UX. Anda juga dapat melihat variabel lain, seperti waktu penyelesaian, cakupan pengujian, atau jumlah masalah antarmuka per rilis.

Pantau umpan balik pengguna dan metrik UI dan UX kunci di Dashboard ClickUp.

Hal ini memberikan tim produk dan desain pandangan bersama tentang apakah perbaikan UI/UX berfungsi, daripada setiap orang melihat laporan yang berbeda-beda.

Manaswi Dwivedi, Cedcoss Technologies Pvt. Ltd., berbagi:

Visibilitas dashboard telah ditingkatkan dalam menampilkan analisis produk dan menjadi penghemat waktu yang signifikan.

UI dan UX yang baik bergantung pada keterampilan desain yang solid dan alur kerja yang andal.

Anda membutuhkan alat yang memungkinkan Anda mengumpulkan data riset, mengoordinasikan sprint desain, menguji ide, dan mengukur hasil tanpa harus membangun ulang proses Anda setiap kali.

Bagaimana ClickUp mempermudah alur kerja perbaikan UI/UX

ClickUp memberikan tim produk satu tempat untuk mengorganisir seluruh proses desain UX, mulai dari catatan penelitian hingga tugas peluncuran akhir. Alih-alih memisahkan keputusan desain dan pekerjaan pengembangan di beberapa alat, Anda dapat menyimpan semuanya dalam satu ruang kerja.

Begini cara kerjanya dalam praktik:

Sentralisasikan riset, sprint, dan dokumentasi

Sisipkan bookmark, tambahkan tabel, dan lebih banyak lagi untuk memformat dokumen dengan ClickUp Docs

Gunakan ClickUp Docs untuk menyimpan hasil riset pengguna, persona, pedoman UI, dan hasil eksperimen. Anda dapat mengorganisir brief dan menyematkan prototipe Figma atau diagram alur pengguna langsung di dalam Doc.

Organisir desain sprint dengan ClickUp Tasks dan Lists. Bagi pekerjaan menjadi tugas untuk riset, desain UX, desain UI, implementasi, dan QA, lalu tetapkan pemilik dan tenggat waktu.

Gunakan ClickUp AI Notetaker untuk merekam dan merangkum panggilan penelitian UX atau tinjauan desain, dengan transkrip dan tindakan yang siap diubah menjadi tugas.

Dapatkan catatan panggilan secara real-time dengan ClickUp AI Notetaker

Mapping alur pengguna dan arsitektur informasi di ClickUp Whiteboards, lalu ubah bentuk apa pun menjadi tugas saat sudah siap untuk dikirimkan.

Kumpulkan dan arahkan umpan balik secara otomatis

Buat formulir ClickUp untuk mengumpulkan umpan balik produk yang terstruktur dari pemangku kepentingan dan tim internal. Setiap pengiriman menjadi tugas yang dapat dilacak dengan bidang dan tag yang tepat, yang ideal untuk umpan balik UI pasca-rilis.

Gunakan ClickUp Agents yang dapat menugaskan tugas dan memicu otomatisasi saat umpan balik baru atau hasil pengujian tiba.

Dapatkan jawaban instan untuk pertanyaan dan komentar dengan ClickUp AI Agents

Misalnya, seorang agen UI/UX dapat secara otomatis membuat tugas tindak lanjut untuk desainer ketika masalah kegunaan terdeteksi atau memberi tahu pengembang untuk meninjau umpan balik pengguna baru.

Review dan setujui desain visual

Unggah mockup dan contoh animasi ke ClickUp Tasks, dan gunakan alat proofing ClickUp untuk menambahkan komentar yang ditempelkan pada bagian spesifik dari gambar atau video. Setiap komentar dapat ditugaskan dan diselesaikan, sehingga umpan balik visual menjadi spesifik dan dapat ditindaklanjuti.

Periksa dan beri anotasi pada mockup, sisipkan file Figma dan Invision, undang kolaborator eksternal, dan berikan komentar untuk tinjauan.

Percepat proses desain dan persetujuan dengan iterasi cepat menggunakan ClickUp.

Manfaatkan kekuatan AI untuk mempercepat proses riset

ClickUp Brain membantu tim produk secara instan mengidentifikasi pola desain, tema umpan balik pengguna, atau masalah kegunaan di seluruh dokumentasi produk Anda.

Anda dapat menggunakan prompt yang didukung AI untuk brainstorming ide desain baru atau menganalisis hasil pengujian usability dengan cepat—semua tanpa perlu meninggalkan ruang kerja Anda. Hal ini membantu tim Anda tetap fokus, selaras, dan siap untuk menghadirkan pengalaman produk yang lebih mulus dan intuitif.

AI juga dapat memudahkan penulisan dokumen—mulai dari panduan pengguna dan SOP hingga kontrak hukum dan deskripsi produk. Dalam video ini, kami akan menunjukkan kepada Anda cara menggunakan AI untuk menulis dokumentasi menggunakan contoh nyata dan prompt yang teruji.

Melampaui Brain, ClickUp’s Brain GPT berfungsi sebagai mitra desain bertenaga AI Anda, dirancang untuk membantu tim produk menangkap, mengorganisir, dan bertindak berdasarkan setiap wawasan pengguna.

Dengan dukungan untuk beberapa model bahasa besar (LLM), Brain GPT menyesuaikan diri dengan alur kerja Anda, memberikan saran yang lebih cerdas dan relevan. Berikut caranya:

Gunakan Talk to Text untuk langsung menangkap umpan balik desain, reaksi pengguna, atau ide brainstorming—cukup bicara dan biarkan Brain GPT menangani sisanya.

Ringkas hasil pengujian usability, soroti masalah yang sering muncul, dan identifikasi tema kunci dengan analisis yang didukung AI.

Cari secara instan di semua catatan, Clips, dan dokumen desain Anda dengan pencarian AI terpadu, sehingga Anda tidak akan kehilangan jejak wawasan UI/UX yang penting.

Manfaatkan berbagai model bahasa besar (LLM) seperti Deepseek, Gemini, Claude, dan ChatGPT untuk mendapatkan model terbaik dalam merangkum, menghasilkan teks desain, atau menganalisis sentimen pengguna.

Manfaatkan kekuatan multiple LLMs dengan Brain GPT

Selain ClickUp, beberapa alat khusus lainnya dapat memberikan gambaran yang lebih jelas tentang cara pengguna nyata berinteraksi dengan produk Anda.

1. Hotjar

Melalui Hotjar

Hotjar adalah platform analitik perilaku dan umpan balik pengguna yang membantu Anda melihat bagaimana pengguna nyata bergerak, mengklik, menggulir, dan keluar dari halaman dan alur produk Anda.

Hotjar menggabungkan heatmaps, rekaman sesi, widget umpan balik, dan survei, memungkinkan tim desain menghubungkan masalah UX dengan elemen UI spesifik. Bagi tim produk yang bekerja pada perbaikan UI/UX, Hotjar sangat berguna untuk memvalidasi perubahan navigasi dan eksperimen tata letak.

Fitur terbaik Hotjar

Visualisasikan klik, kedalaman gulir, dan perhatian dengan peta panas dan rekaman sesi.

Kumpulkan umpan balik di halaman dan survei gaya NPS dengan widget dan templat survei.

Bangun funnel dan tren untuk melihat di mana pengguna keluar pada perjalanan kunci.

Rekrut dan wawancarai pengguna secara jarak jauh dengan Hotjar Engage untuk studi kualitatif.

Integrasikan dengan alat seperti Google Analytics, HubSpot, Segment, dan stack produk lainnya.

Batasan Hotjar

Rencana premium bisa terasa mahal untuk produk dengan lalu lintas tinggi atau tim besar.

Beberapa pengulas mencatat opsi penyesuaian yang terbatas untuk beberapa widget survei dan umpan balik.

Harga Hotjar

Gratis

Pertumbuhan : Mulai dari $49/bulan

Pro: Harga kustom

Enterprise: Harga kustom

Ulasan dan penilaian Hotjar

G2: 4. 3/5 (320+ ulasan)

Capterra: 4.6/5 (530+ ulasan)

2. Lookback

Melalui Lookback

Lookback adalah platform riset kualitatif dan pengujian kegunaan yang dirancang untuk sesi pengguna langsung dan tercatat. Platform ini memungkinkan Anda menjalankan pengujian yang dimoderasi dan tidak dimoderasi, merekam layar, mikrofon, dan (opsional) kamera peserta saat mereka menyelesaikan tugas di produk Anda.

Bagi tim UI/UX, Lookback sangat berguna saat Anda ingin melihat pengguna nyata mengekspresikan pemikiran mereka secara lisan melalui prototipe atau perjalanan kritis seperti proses checkout.

Fitur terbaik Lookback

Lakukan uji kegunaan yang dimoderasi dan tidak dimoderasi di berbagai platform desktop dan mobile.

Rekam layar, audio, dan video opsional sehingga Anda dapat melihat dan mendengar bagaimana pengguna bereaksi.

Undang pengamat untuk menonton sesi secara langsung dan tambahkan catatan berwaktu dan tag.

Simpan rekaman di perpustakaan bersama dan buat klip sorotan untuk masalah UX yang umum.

Integrasikan dengan platform perekrutan dan alur kerja penelitian untuk penjadwalan yang lebih lancar.

Batasan Lookback

Ulasan Capterra menyebutkan masalah keandalan sesekali (masalah koneksi atau kelainan browser/perangkat) yang dapat mengganggu sesi.

Antarmuka dan pengaturan dapat terasa rumit bagi tim yang hanya melakukan pengujian pengguna secara sporadis.

Harga Lookback

Freelance: sekitar $299/tahun untuk peneliti individu

Tim: sekitar $1.782/tahun untuk tim kecil dengan proyek bersama

Insights Hub: mulai dari sekitar $4.122/tahun untuk bisnis besar.

Enterprise: Mulai dari $18.150/tahun untuk perusahaan berskala besar.

Ulasan dan penilaian Lookback

G2: Tidak cukup ulasan

Capterra: Tidak cukup ulasan

3. Maze

Maze adalah platform penemuan produk berkelanjutan dan riset UX yang mengubah prototipe desain menjadi uji coba pengguna yang cepat dan kaya data. Platform ini terintegrasi langsung dengan alat seperti Figma, Adobe XD, dan Sketch, sehingga Anda dapat mengimpor alur kerja dan menjalankan uji coba usability tanpa moderator tanpa perlu menulis kode.

Untuk pekerjaan UI dan UX, Maze sangat berguna saat Anda ingin melakukan validasi cepat dan jarak jauh terhadap perubahan navigasi atau pola antarmuka baru sebelum masuk ke tahap pengembangan.

Fitur terbaik Maze

Ubah prototipe desain Figma dan lainnya menjadi uji kegunaan yang dapat diklik dalam hitungan menit.

Lakukan pengelompokan kartu, pengujian pohon, dan pengujian 5 detik untuk menyempurnakan arsitektur informasi dan pesan.

Gunakan panel peserta bawaan atau bawa pengguna Anda sendiri untuk studi jarak jauh.

Buat laporan otomatis dengan peta panas, analisis jalur, dan metrik tingkat tugas.

Integrasikan dengan alat seperti Slack dan Jira untuk berbagi hasil dan membuat tugas tindak lanjut.

Batasan Maze

Berfokus pada penemuan dan pengujian prototipe, jadi Anda masih memerlukan analisis terpisah untuk perilaku pengguna dalam produk secara skala besar.

Harga berdasarkan jumlah pengguna dapat menjadi mahal untuk tim yang sangat besar jika banyak pemangku kepentingan memerlukan akses.

Harga Maze

Rencana Gratis

Paket Pemula: $99/bulan (1 studi/bulan, 5 pengguna)

Rencana Tim dan Organisasi: Harga kustom

Ulasan dan penilaian Maze

G2: 4.5/5 (lebih dari 100 ulasan)

Capterra: Tidak cukup ulasan

Kesalahan UI dan UX yang Harus Dihindari

Bahkan desainer paling berbakat pun terkadang terjebak dalam pola yang tanpa sengaja membuat pengguna frustrasi atau memperumit pengalaman mereka.

Berita baiknya? Sebagian besar kesalahan UI dan UX dapat diprediksi dan sepenuhnya dihindari begitu Anda tahu apa yang harus diperhatikan:

🚩 Desain untuk pemangku kepentingan daripada pengguna: Layar dipenuhi dengan filter dan kontrol yang jarang digunakan, yang membuat tugas dasar terasa rumit.

✅ Apa yang harus dilakukan: Mulailah setiap proyek dengan ringkasan singkat tentang kebutuhan pengguna dan tugas utama, dan gunakan itu sebagai filter untuk segala hal yang Anda tambahkan.

🚩 Mengabaikan riset pengguna nyata: Pendapat internal menggantikan riset pengguna dan pengujian kegunaan, sehingga masalah baru terungkap setelah peluncuran.

✅ Apa yang harus dilakukan: Jadwalkan wawancara dan sesi pengujian kecil secara teratur, dan laksanakan sebelum Anda memutuskan tata letak dan alur.

🚩 Membebani layar dengan "menampilkan nilai": Rasanya lebih aman untuk menampilkan semua hal sekaligus di depan pengguna, sehingga layar dipenuhi dengan banner, tooltip, kartu, dan formulir. Desain visual menjadi berantakan, dan sebagian besar pengguna tidak tahu harus fokus pada apa terlebih dahulu.

✅ Apa yang harus dilakukan: Pilih satu tindakan utama per layar dan biarkan hierarki, spasi, dan warna mengarahkan pengguna ke arahnya.

🚩 Pola dan komponen yang tidak konsisten: Tindakan serupa terlihat berbeda di berbagai bagian produk digital Anda. Tombol berubah ukuran, label bergeser, dan elemen UI berperilaku sedikit berbeda.

✅ Apa yang harus dilakukan: Gunakan sistem desain sederhana dan daur ulang komponen UI sehingga tindakan serupa selalu terlihat dan berperilaku dengan cara yang familiar.

🚩 Mengabaikan konten dan teks mikro hingga akhir: Tata letak dan visual mendapatkan banyak perhatian, tetapi formulir dan teks bantu diisi pada menit-menit terakhir. Teks yang tidak jelas menciptakan gesekan bahkan ketika tata letak sudah solid.

✅ Apa yang harus dilakukan: Anggap salinan sebagai bagian dari desain UX dan uji kata-kata dengan pengguna nyata.

🚩 Melupakan perangkat mobile dan berbagai ukuran layar: Layar dirancang di monitor besar dan tidak pernah diuji dengan benar di perangkat berukuran lebih kecil.

✅ Apa yang harus dilakukan: Uji alur utama pada perangkat yang paling banyak digunakan oleh pengguna dan sesuaikan spasi, target ketukan, dan tata letak sesuai kebutuhan.

🚩 Menganggap UX sebagai proyek sekali jalan: Tim melakukan redesign besar-besaran, merayakan peluncuran, lalu beralih ke proyek lain. Tidak ada yang mengukur apakah desain baru benar-benar meningkatkan pengalaman pengguna, dan masalah kecil kembali menumpuk seiring waktu.

✅ Apa yang harus dilakukan: Masukkan pemeriksaan rutin, umpan balik, dan iterasi kecil ke dalam strategi peningkatan UX Anda.

Mengukur Dampak Peningkatan UI dan UX

Setelah menyempurnakan antarmuka pengguna dan pengalaman pengguna, Anda perlu memastikan bahwa perbaikan tersebut benar-benar terasa.

Alih-alih melacak "tugas desain yang selesai," fokuslah pada bagaimana pengguna nyata berperilaku. Ahli UX sering merekomendasikan kombinasi metrik perilaku dan sikap.

Tanda-tanda yang berguna meliputi: Tingkat keberhasilan dan penyelesaian tugas untuk alur seperti pendaftaran, pencarian, dan checkout.

Waktu yang dihabiskan untuk tugas pada perjalanan inti, dibandingkan sebelum dan setelah perubahan.

Penurunan konversi pada langkah-langkah kunci dalam funnel, terutama di mana Anda mengubah arsitektur informasi atau desain interaksi.

Skor pengujian kegunaan yang digabungkan dengan NPS atau CSAT, yang menunjukkan seberapa mudah digunakan dan memuaskan pengalaman tersebut.

Volume dan tema tiket dukungan atau pertanyaan "bagaimana cara..." tentang elemen UI yang sama.

Pandangan berdasarkan perangkat atau persona untuk melihat apakah perbaikan berfungsi untuk segmen paling penting Anda, bukan hanya pengguna yang paling aktif.

Di ClickUp, Anda dapat mengubah sinyal-sinyal ini menjadi dasbor bersama:

Lacak jumlah dan waktu penyelesaian masalah UX menggunakan data tugas dan Bidang Kustom.

Tambahkan grafik untuk cakupan pengujian, hasil eksperimen, atau skor usability.

Impor data umpan balik dari ClickUp Forms atau alat terintegrasi untuk menampilkan perubahan kualitatif dan kuantitatif secara bersamaan.

Ketika metrik-metrik ini membaik dan tetap stabil seiring waktu, Anda tahu bahwa upaya UI/UX Anda membuahkan hasil 🚀.

Tingkatkan UI dan UX Anda dengan ClickUp

UX yang baik jarang berasal dari satu kali perombakan besar. Itu berasal dari banyak siklus kecil dan jujur di mana Anda mendengarkan pengguna, memperbaiki bagian yang menghambat mereka, menguji kembali, dan mempertahankan apa yang berhasil.

Peran ClickUp adalah menyediakan satu platform terpusat untuk siklus-siklus tersebut dan menjaga konsistensi sepanjang proses.

Penelitian, elemen desain, prototipe interaktif, pengujian kegunaan, umpan balik, dan tindak lanjut semuanya berada dalam satu ruang kerja. Tim produk dan desainer UX dapat berbagi konteks proyek yang sama, mengetahui keputusan apa yang telah diambil, dan melihat bagaimana setiap perubahan berkinerja.

Jika alur kerja UI dan UX Anda saat ini terasa terfragmentasi, anggap itu sebagai tanda. Gunakan ClickUp Brain dan Brain GPT untuk merangkum dan bertindak atas umpan balik dengan lebih cepat. Anda bahkan dapat membiarkan ClickUp Automations menangani koordinasi yang berulang.

Daftar ke ClickUp dan kumpulkan semua pekerjaan UI dan UX Anda di satu tempat.

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)

Desain UX yang baik membantu pengguna memahami di mana mereka berada dan apa yang terjadi setelah mereka bertindak. Prinsip dasar meliputi kejelasan, konsistensi, aksesibilitas, umpan balik yang bermakna, dan penghormatan terhadap waktu dan perhatian pengguna.

Elemen kunci meliputi navigasi yang jelas, arsitektur informasi yang logis, tata letak yang terfokus, teks mikro yang membantu, dan keadaan kesalahan yang dirancang dengan baik. Semua elemen ini harus memandu pengguna dengan lancar dari niat hingga hasil sambil meminimalkan kebingungan dan kesalahan. Banyak tim produk mengelola pekerjaan di balik elemen-elemen ini di ClickUp, di mana mereka melacak tugas UX dan mendokumentasikan keputusan desain di dokumen bersama.

Sebagian besar tim menggabungkan alat desain khusus seperti Figma, Sketch, atau Adobe XD dengan ruang kerja yang mengintegrasikan pekerjaan dan komunikasi. ClickUp mendukung bagian kedua ini: desainer, manajer produk, dan insinyur dapat menghubungkan prototipe, mencatat masalah UI, mendiskusikan perubahan di Komentar, dan mengorganisir sprint serta penelitian di satu tempat.

AI dapat merangkum volume besar umpan balik pengguna, menyoroti masalah yang sering muncul, menghasilkan opsi teks, dan bahkan mengusulkan ide pengujian berdasarkan pola dalam data Anda. ClickUp Brain mengintegrasikan ini ke dalam pekerjaan sehari-hari Anda dengan merangkum Dokumen, tugas, dan komentar, sementara ClickUp Brain GPT menambahkan Talk to Text, Pencarian Universal, dan ClickUp AI Notetaker untuk menangkap dan bertindak atas penelitian UX dengan lebih cepat.

Untuk aplikasi seluler, jaga antarmuka tetap sederhana, target ketukan besar, navigasi yang ringkas, dan tindakan utama mudah dijangkau. Uji pada perangkat dan koneksi nyata untuk mendeteksi masalah tata letak dan kinerja sejak dini. Banyak tim melacak temuan dan perbaikan UX khusus seluler ini di ClickUp agar tidak hilang antara rilis.