Upbase vs. ClickUp: Platform Manajemen Kerja Mana yang Lebih Baik?

Otak kita tidak dirancang untuk multitasking. Saat kita beralih dari satu tugas ke tugas lain, setiap peralihan menguras energi mental dan mengurangi efisiensi. Fenomena ini dikenal sebagai 'biaya peralihan,' yang menyebabkan respons yang lebih lambat dan lebih banyak kesalahan.

Inilah mengapa Anda merasa lelah setelah seharian berpindah-pindah antar aplikasi.

Bandingkan Upbase vs. ClickUp, dua pendekatan yang sangat berbeda dalam mengurangi biaya peralihan. Upbase mengutamakan kesederhanaan, sementara ClickUp menawarkan struktur dan skalabilitas.

Tapi mana yang lebih cocok untuk Anda? Mari kita cari tahu! 📝

Bagaimana kami meninjau perangkat lunak di ClickUp Tim editorial kami mengikuti proses yang transparan, didukung oleh riset, dan netral terhadap vendor, sehingga Anda dapat mempercayai bahwa rekomendasi kami didasarkan pada nilai produk yang sebenarnya. Berikut ini adalah penjelasan rinci tentang cara kami meninjau perangkat lunak di ClickUp.

ClickUp vs. Upbase: Tabel Perbandingan

Fitur ClickUp Upbase Antarmuka pengguna Fitur yang kaya namun dapat terasa rumit bagi pengguna baru. Sederhana, bersih, dan ramah pengguna. Fungsi inti Solusi manajemen kerja all-in-one yang komprehensif Berfokus pada tugas inti, obrolan, penjadwalan, dan pencatatan. Pengelolaan tugas Dilengkapi dengan subtugas, ketergantungan, dan prioritas. Tugas dan subtugas tak terbatas dengan fitur dasar Pandangan Daftar, Papan, Gantt, Kalender, Garis Waktu Daftar dan Kanban saja Kolaborasi dan komunikasi Komentar dalam tugas, tampilan obrolan, dan komentar yang ditugaskan Obrolan global, obrolan satu lawan satu, obrolan grup, dan obrolan daftar. Pengelolaan dokumen Dokumen ClickUp yang terhubung dengan tugas, pembaruan real-time Dokumen terpusat di dalam ruang kerja Alat produktivitas pribadi Prioritas tugas, pelacakan waktu, pengingat Perencana harian, timer Pomodoro, dan pengingat lanjutan Penyesuaian Sangat dapat disesuaikan dengan otomatisasi dan templat. Hierarki yang terorganisir namun dengan penyesuaian yang lebih sederhana.

Apa Itu ClickUp?

Mulai menggunakan ClickUp Dapatkan skalabilitas penuh dalam ruang kerja ClickUp yang mudah disesuaikan.

Pekerjaan saat ini tidak efisien.

60% waktu kita dihabiskan untuk berbagi, mencari, dan memperbarui informasi di berbagai alat.

Sebagian besar waktu yang terbuang berasal dari Work Sprawl, yaitu fragmentasi tugas, informasi, dan percakapan di antara terlalu banyak alat. ClickUp mengurangi hal ini dengan bertindak sebagai Converged AI Workspace, di mana proyek, pengetahuan, komunikasi, dan AI Anda semua berada dalam satu sistem terintegrasi.

Sebagian besar waktu yang terbuang berasal dari Work Sprawl, yaitu fragmentasi tugas, informasi, dan percakapan di antara terlalu banyak alat. ClickUp mengurangi hal ini dengan bertindak sebagai Converged AI Workspace, di mana proyek, pengetahuan, komunikasi, dan AI Anda semua berada dalam satu sistem terintegrasi.

Proyek, dokumentasi, dan komunikasi kami tersebar di berbagai alat yang terpisah, yang menguras produktivitas.

ClickUp mengatasi masalah ini dengan aplikasi serba guna untuk kerja yang menggabungkan proyek, pengetahuan, dan obrolan dalam satu tempat—semua didukung oleh kecerdasan buatan (AI) kerja paling terintegrasi di dunia.

Saat ini, lebih dari 3 juta tim menggunakan ClickUp untuk bekerja lebih cepat dengan alur kerja yang lebih efisien, pengetahuan terpusat, dan obrolan yang berfokus pada tugas yang menghilangkan gangguan dan meningkatkan produktivitas organisasi.

Fitur ClickUp

Fitur #1: Rencanakan waktu Anda di satu tempat

Kalender ClickUp adalah pusat kendali untuk waktu Anda. Anda dapat merencanakan, memvisualisasikan, dan mengelola segala hal, mulai dari tugas mingguan hingga tenggat waktu peluncuran besar, dalam satu ruang terpusat.

Keunggulan utamanya adalah sinkronisasi dua arah dengan Google Calendar (dan platform lain). Jadi, saat Anda memperbarui tugas di ClickUp, perubahan tersebut secara otomatis terupdate di Google Calendar Anda dan sebaliknya. Dengan cara ini, pekerjaan Anda selalu terupdate secara real-time.

Dapatkan lokasi terpadu untuk menjadwalkan pekerjaan Anda dengan ClickUp Calendar

Misalnya, jika tim pemasaran Anda memindahkan tenggat waktu kampanye di ClickUp, kalender eksternal semua orang akan langsung menyesuaikan perubahan tersebut.

Selain itu, tampilan antarmukanya dirancang untuk menyesuaikan dengan ritme kerja Anda. Lebih suka merencanakan hari Anda jam demi jam? Beralihlah ke tata letak harian. Ingin melihat gambaran besar untuk minggu atau bulan? Cukup ubah tampilan. Anda dapat menyeret dan meletakkan tugas ke slot waktu, menjadwal ulang secara instan, dan bahkan memberi kode warna pada tugas berdasarkan prioritas atau status.

⚡ Template Arsip: Template Perencana Harian ClickUp mengorganisir data Anda dengan tujuan, mengubah setiap tugas, pertemuan, dan catatan menjadi jadwal yang dapat dilacak. Dapatkan template gratis Organisasikan tugas ke dalam kategori yang berbeda sehingga Anda selalu dapat mengelolanya dengan baik menggunakan Template Perencana Harian ClickUp. Bagi hari Anda jam demi jam, prioritaskan tugas dengan kemudahan seret dan lepas, dan bahkan blokir waktu untuk pekerjaan mendalam atau istirahat singkat. Anda dapat menambahkan tugas berulang, menghubungkan dokumen, mengatur pengingat, dan menggunakan prioritas berwarna untuk segera mengenali apa yang layak menjadi fokus utama Anda dalam templat rencana harian.

Fitur #2: Pusat komunikasi real-time

Buat saluran berbeda untuk mengelola pekerjaan secara kontekstual dan memperlancar komunikasi dengan ClickUp Chat

ClickUp Chat adalah alat pesan bawaan yang dirancang untuk menggabungkan percakapan tim dan manajemen kerja.

Anda dapat mengirim pesan langsung ke rekan tim menggunakan Pesan Langsung atau menggunakan Kanal untuk mengorganisir diskusi berdasarkan tim, proyek, atau bahkan rilis. Platform obrolan ini juga mendukung Kanal berbasis lokasi, artinya perubahan di Space atau Daftar Anda secara otomatis tercermin di obrolan (dan sebaliknya).

Misalnya, tim pemasaran dapat membuat saluran 'Peluncuran Kampanye' untuk mendiskusikan salinan, visual, dan iklan, sambil menghubungkan tugas-tugas terkait di sana.

Selain itu, Chat memudahkan tindakan. Anda dapat membuat atau menghubungkan tugas langsung dari pesan, memastikan ide segera diubah menjadi tindakan. Ada permintaan mendesak dalam obrolan? Ubah menjadi item tindakan dengan satu klik dan alihkan tugas tanpa meninggalkan obrolan.

💡 Tips Pro: Saat Anda membutuhkan rapat singkat, mulailah panggilan video ClickUp SyncUp langsung di dalam platform. Dan saat Anda ingin memperbarui seluruh tim sekaligus, gunakan Pengumuman, Ide, atau Posting agar informasi tidak terlewat.

🚀 Keunggulan ClickUp: Fitur kolaborasi proyek lain yang luar biasa di platform ini adalah ClickUp Docs. Bekerja sama dalam dokumentasi proyek di dalam ClickUp Docs Brainstorming, menyusun draf, dan berkolaborasi pada dokumen dan kampanye secara real-time, lalu hubungkan langsung ke tugas, proyek, atau tujuan. Tambahkan komentar dan tetapkan tindakan dari dalam dokumen untuk menghindari perpindahan aplikasi.

Fitur #3: Pelacakan waktu bawaan

ClickUp Project Time Tracking membantu Anda melihat dengan tepat ke mana waktu Anda digunakan. Mulai dan hentikan timer langsung dari desktop, aplikasi seluler, atau bahkan ekstensi Chrome ClickUp, sehingga Anda dapat dengan mudah memantau waktu Anda dari mana saja.

Catat waktu yang dihabiskan untuk setiap tugas atau proyek dengan ClickUp Project Time Tracking

Misalkan Anda adalah manajer konten yang sering berpindah antara menulis draf blog dan meninjau brief kreatif. Dengan ClickUp, Anda dapat mencatat waktu untuk setiap tugas secara terpisah atau melacaknya secara real-time saat Anda bekerja. Lebih suka entri manual? Tidak masalah. Anda dapat menambahkan waktu secara retroaktif atau untuk rentang tanggal tertentu untuk pelaporan pelacakan waktu yang optimal.

Akses semua catatan kerja Anda dari Timesheets Hub untuk melacak jam kerja yang dapat ditagih dengan ClickUp Project Time Tracking

Setelah jam kerja Anda dilacak, Timesheets secara otomatis mengorganisir data Anda berdasarkan hari, minggu, atau bulan. Anda dapat melacak waktu yang dihabiskan untuk tugas dan proyek, menyaring berdasarkan penugas, dan bahkan membandingkan waktu aktual dengan waktu perkiraan.

🔍 Tahukah Anda? Perencanaan tugas harian dapat meningkatkan kinerja kerja. Sebuah studi dalam jurnal Journal of Applied Psychology menemukan bahwa ketika karyawan melakukan 'perencanaan manajemen waktu' (misalnya, membuat daftar tugas, menentukan kapan dan bagaimana melakukan tugas) pada hari tertentu, mereka menunjukkan kinerja yang lebih baik pada hari tersebut dibandingkan dengan hari-hari tanpa perencanaan tersebut.

Fitur #4: Kemampuan AI

ClickUp Brain membawa kecerdasan ke dalam pekerjaan Anda. Asisten AI bawaan ini menghubungkan tugas, dokumen, obrolan, dan orang-orang Anda, membantu Anda bekerja lebih cerdas tanpa beban mental.

Minta ClickUp Brain untuk merangkum wawasan ruang kerja guna memastikan pengambilan keputusan berbasis data

Platform ini beroperasi berdasarkan tiga pilar utama: AI Knowledge Manager ( ClickUp Enterprise Search!), AI Project Manager, dan AI Writer for Work.

Misalkan Anda sedang mempersiapkan presentasi strategi klien besok.

Pertama, Anda menggunakan Enterprise Search, dengan perintah: Tampilkan ringkasan kinerja kampanye kuartal terakhir dan umpan balik klien. Dalam hitungan detik, sistem ini mengumpulkan wawasan dari semua informasi terkait di ruang kerja dan aplikasi terhubung Anda.

Selanjutnya, Anda meminta Manajer Proyek AI untuk memeriksa apa yang masih tertunda. Ia secara otomatis menandai slide yang hilang, memperbarui status tugas, dan bahkan menghasilkan daftar periksa untuk direview sebelum rapat. Anda dapat meminta: Buat tugas tindak lanjut untuk tim kreatif berdasarkan umpan balik dari rapat terakhir, dan hal itu selesai dalam hitungan detik.

Gunakan ClickUp Brain untuk manajemen proyek dan distribusi tugas

Akhirnya, AI Writer for Work hadir untuk membantu Anda menyempurnakan narasi presentasi. Anda meminta AI Writer untuk: Menyusun slide ringkasan yang siap untuk klien dengan poin-poin kunci dan langkah selanjutnya dalam nada yang percaya diri namun ramah. AI Writer akan menyempurnakan teks Anda dan memastikan pesan Anda tetap sesuai dengan merek.

Kurangi biaya peralihan dengan ClickUp BrainGPT

ClickUp BrainGPT memberikan alur berpikir dan bertindak yang lancar dan tanpa gangguan. Alih-alih berpindah-pindah antara catatan, draf, tab, dan daftar tugas, Anda dapat mengucapkan pikiran Anda secara lisan, dan ClickUp BrainGPT akan mengubahnya langsung menjadi tugas terstruktur, catatan rapat, ringkasan, dan tindak lanjut.

Karena Talk-to-Text beroperasi di dalam ruang kerja desktop Anda, ide-ide Anda langsung tercatat di tempat yang tepat — tanpa perlu beralih konteks, tanpa kelelahan karena salin-tempel, dan tanpa kehilangan momentum di tengah kalimat.

Ini seperti mengurangi beban kognitif pada setiap ide yang Anda catat, itulah mengapa tim merasa jauh lebih segar setelah seharian bekerja.

Beralih antara ChatGPT, Claude, dan Gemini di ClickUp BrainGPT, pendamping desktop.

Pelajari lebih lanjut tentang cara menggunakan AI dalam manajemen proyek:

Harga ClickUp

📮 Wawasan ClickUp: 24% orang membayangkan adanya "tab utama" yang dapat menangani semua hal sekaligus. Logikanya sederhana: otak kita tidak dirancang untuk menangani puluhan tab terbuka, dan setiap jendela baru menambah stres dan beban kognitif yang halus, bahkan jika Anda tidak menyadarinya. 🧠 Dengan ClickUp Brain MAX, Anda dapat mengonsolidasikan informasi, mencari di berbagai model AI, dan mendapatkan apa yang Anda butuhkan secara instan. Asisten desktop AI ini memberikan Anda satu titik akses tanpa kekhawatiran harus membuka semua jendela. Lebih sedikit kekacauan, lebih sedikit stres, lebih banyak kontrol. ✨

Apa Itu Upbase?

melalui Upbase

Upbase adalah platform manajemen proyek dan pekerjaan yang membantu individu dan tim kecil mengorganisir tugas, dokumen, file, dan komunikasi mereka. Platform ini menekankan kesederhanaan dan kemudahan penggunaan, sehingga proses onboarding menjadi cepat.

Dirancang untuk freelancer, startup, dan tim kecil, Upbase menggabungkan manajemen tugas, penjadwalan, kolaborasi dokumen, dan fitur obrolan.

Fitur Upbase

Mari kita lihat beberapa fitur yang ditawarkan Upbase yang membuatnya sangat cocok untuk strategi manajemen proyek Anda:

Dapatkan timer bawaan untuk memastikan kerja yang terfokus dengan Upbase

Upbase menyadari bahwa produktivitas adalah tentang 'tetap dalam alur'. Itulah mengapa Upbase menyertakan alat-alat yang dirancang dengan baik seperti timer Pomodoro bawaan, Time Blocking, dan Daily Notes untuk jurnal atau refleksi singkat.

Simpan item yang sering digunakan dan gunakan pintasan keyboard yang praktis untuk menyelesaikan tugas dengan cepat. Dengan cara ini, pikiran Anda tetap jernih dan daftar tugas Anda tetap terkendali.

📖 Baca Juga: Aplikasi Pengatur Waktu Pomodoro Terbaik untuk Meningkatkan Fokus dan Produktivitas

Rencanakan jam kerja Anda per jam atau per minggu dengan alat penjadwalan Upbase

Jika Anda tipe orang yang suka menggunakan kalender, Upbase adalah pilihan yang baik. Anda dapat merencanakan minggu Anda di papan Kanban Weekly Planner, memblokir waktu per jam di Weekly Calendar, atau memperluas tampilan untuk melihat semuanya di Monthly Calendar. Seret dan lepas tugas, beri kode warna untuk batas waktu, dan filter berdasarkan penugas.

Fitur #3: Manajemen tugas untuk pengguna internal dan eksternal

Organisasikan pekerjaan Anda sebagai tugas, lengkap dengan semua informasi yang Anda butuhkan, menggunakan Upbase

Upbase memungkinkan Anda mengatur file dan folder sesuai keinginan Anda. Lihat pekerjaan Anda sebagai papan Kanban, daftar yang dapat diurutkan, atau kalender visual, sesuai dengan alur kerja Anda.

Setiap tugas dapat memiliki beberapa penanggung jawab, prioritas yang diwarnai, batas waktu, lampiran, komentar dengan mention dan emoji, serta pengamat untuk memantau tanpa membanjiri kotak masuk. Selain itu, Anda dapat menandai dan menyaring tugas di seluruh proyek untuk melihat apa yang paling penting dengan cepat.

🔍 Tahukah Anda? Ketika tim menjadwalkan titik kolaborasi dan tinjauan secara提前, proyek berjalan lebih cepat. Penelitian menunjukkan bahwa ketika umpan balik dan titik keputusan tidak direncanakan, pekerjaan terhenti dan perpindahan konteks meningkat. Menetapkan titik pemeriksaan ini dalam rencana harian membantu menjaga tugas tetap berjalan tanpa hambatan.

Harga Upbase

Gratis

Premium: $10/bulan per pengguna

📖 Baca Juga: Template Manajemen Proyek Gratis

ClickUp vs. Upbase: Perbandingan Fitur

Baik ClickUp maupun Upbase bertujuan untuk menyederhanakan hari Anda, tetapi keduanya mengambil arah yang berbeda.

ClickUp adalah alat yang dirancang untuk tim yang ingin berkembang dan membutuhkan segala hal. Di sisi lain, Upbase menjaga segala sesuatunya tetap rapi dan terstruktur, cocok untuk tim atau individu.

Mari kita lihat bagaimana masing-masing platform menangani hal-hal penting. 👀

Fitur #1: Hierarki dan struktur proyek

ClickUp

ClickUp menawarkan hierarki yang sangat terstruktur: Workspace > Spaces > Folders > Lists > Tasks > Subtasks (dan bahkan subtasks bertingkat jika fitur tersebut diaktifkan). Struktur ini ideal untuk tim atau alur kerja yang berkembang, di mana Anda memerlukan pembagian departemen yang jelas, fase proyek yang beragam, dan izin atau tampilan yang terperinci antar unit.

Upbase

Upbase, di sisi lain, menjaga kesederhanaan. Struktur dasarnya adalah Workspace > Folder opsional > List, dan kemudian Anda mendapatkan Sections, Tasks, dan Subtasks. Artinya, ada lebih sedikit tingkat yang perlu dikhawatirkan, yang dapat membuat pengaturan lebih cepat dan navigasi lebih mudah.

🏆 Pemenang: Seri! Jika Anda membangun untuk jangka panjang, ClickUp adalah investasi yang lebih baik. Jika Anda menginginkan sesuatu yang sederhana, Upbase adalah pilihan yang baik.

Fitur #2: Kustomisasi dan otomatisasi

ClickUp

Anda dapat mengaktifkan atau menonaktifkan 'ClickApps' untuk menyesuaikan segala hal, seperti bidang kustom, otomatisasi, penugasan kepada beberapa anggota tim, dan lainnya. Pemicu otomatis membantu menangani tindakan berulang seperti mengubah status tugas, menugaskan rekan tim, atau mengirim pengingat.

Upbase

Upbase juga mendukung bidang kustom dan tag, memudahkan Anda melacak prioritas atau kategori. Antarmukanya bersih, sederhana, dan ideal untuk pengguna yang lebih menyukai antarmuka dengan sedikit klik dan pengaturan.

🏆 Pemenang: Pertarungannya ketat, tetapi ClickUp keluar sebagai pemenang. Alat ini sangat cocok untuk tim yang menginginkan kontrol end-to-end dan otomatisasi tanpa campur tangan.

Fitur #3: Laporan dan dasbor

ClickUp

Dashboard ClickUp memudahkan Anda untuk melihat kinerja tim Anda secara real-time. Anda dapat membuat kartu untuk tugas, pelacakan waktu, tujuan, dan beban kerja, semuanya dalam satu tampilan.

Manajer juga dapat memantau kinerja, memvisualisasikan kemajuan tujuan, dan bahkan mengidentifikasi bottleneck secara dini melalui grafik beban kerja dan efisiensi.

Upbase

Upbase, di sisi lain, menawarkan pengaturan yang lebih sederhana yang paling cocok untuk freelancer dan tim kecil.

Aplikasi ini dilengkapi dengan alat pelacakan waktu dan penjadwalan bawaan yang membantu pengguna memantau produktivitas dan tetap terorganisir sehari-hari. Namun, aplikasi ini tidak dilengkapi dengan dasbor canggih, pelacakan kinerja yang detail, atau wawasan lintas proyek.

🏆 Pemenang: ClickUp! Ia menawarkan kedalaman, fleksibilitas, dan visibilitas real-time yang jauh lebih baik, membantu tim beralih dari sibuk menjadi benar-benar produktif.

ClickUp vs. Upbase di Reddit

Kami mengunjungi platform favorit Anda, yaitu Reddit, untuk mengetahui apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Upbase vs. ClickUp.

Meskipun tidak ada thread khusus, kami telah menyisir tumpukan informasi digital untuk menemukan wawasan yang sangat berguna.

Berikut ini adalah testimoni dari seorang pengguna tentang penggunaan Upbase untuk manajemen proyek freelance:

Dari pengalaman saya: Upbase adalah versi ringan dari ClickUp. Aplikasinya terus dikembangkan secara aktif. Secara umum, orang-orang puas dengan apa yang saya baca. Sebagian besar pertanyaan Anda dapat dijawab dengan positif. Cobalah beberapa bulan terlebih dahulu sebelum memutuskan untuk jangka panjang. Jika anggaran terbatas, cobalah versi gratis ClickUp. [sic] Seorang pengguna lain setuju bahwa kasus penggunaan Anda adalah yang paling penting:

Dari pengalaman saya: Upbase adalah versi ringan dari ClickUp. Aplikasinya terus dikembangkan secara aktif. Secara umum, orang-orang puas dengan apa yang saya baca. Sebagian besar pertanyaan Anda dapat dijawab dengan positif. Cobalah beberapa bulan terlebih dahulu sebelum memutuskan untuk jangka panjang. Jika anggaran terbatas, cobalah versi gratis ClickUp. [sic]

Dari pengalaman saya: Upbase adalah versi ringan dari ClickUp. Aplikasinya terus dikembangkan secara aktif. Secara umum, orang-orang puas dengan apa yang saya baca. Sebagian besar pertanyaan Anda dapat dijawab dengan positif.

Cobalah beberapa bulan terlebih dahulu sebelum memutuskan untuk jangka panjang. Jika anggaran terbatas, cobalah versi gratis ClickUp. [sic]

Seorang pengguna lain setuju bahwa kasus penggunaan Anda adalah yang paling penting:

Saya sudah menggunakan Upbase lebih dari setahun dan saya menyukainya. Awalnya saya menggunakan ClickUp, tapi otak saya butuh sesuatu yang lebih sederhana… Saya seorang solopreneur, jadi saya tidak butuh sesuatu yang terlalu besar atau rumit… Itu benar-benar tergantung pada apa yang Anda butuhkan. Jika Anda membutuhkan banyak otomatisasi dan ketergantungan tugas, maka ClickUp mungkin lebih cocok.

Saya sudah menggunakan Upbase lebih dari setahun dan saya menyukainya. Awalnya saya menggunakan ClickUp, tapi otak saya butuh sesuatu yang lebih sederhana… Saya seorang solopreneur, jadi saya tidak butuh sesuatu yang terlalu besar atau rumit… Itu benar-benar tergantung pada apa yang Anda butuhkan. Jika Anda membutuhkan banyak otomatisasi dan ketergantungan tugas, maka ClickUp mungkin lebih cocok.

Secara keseluruhan, Reddit mengonfirmasi tema utama perbandingan ini: ClickUp dirancang untuk skalabilitas, sementara Upbase unggul ketika kesederhanaan menjadi prioritas.

Secara keseluruhan, Reddit mengonfirmasi tema utama perbandingan ini: ClickUp dirancang untuk skalabilitas, sementara Upbase unggul ketika kesederhanaan menjadi prioritas.

🚀 Keunggulan ClickUp: ClickUp AI Notetaker secara otomatis merekam, menerjemahkan, dan merangkum rapat di dalam ClickUp Calendar. Alat ini menangkap setiap poin penting, keputusan, dan tindakan yang perlu dilakukan (juga membuat dokumen ClickUp dengan semua informasi ini di akhir setiap rapat) tanpa Anda perlu repot!

Alat Manajemen Kerja Mana yang Terbaik?

Tunggu sebentar. 🥁

Ini adalah persaingan yang ketat, tetapi ClickUp keluar sebagai pemenangnya!

Upbase cocok untuk produktivitas pribadi dan tim kecil yang menginginkan kesederhanaan.

Namun, ClickUp dirancang untuk menyesuaikan kebutuhan organisasi secara keseluruhan. Ruang kerja Anda akan berkembang seiring dengan pertumbuhan proyek Anda. Mulai dari hierarki yang fleksibel dan dokumen kolaboratif hingga dasbor, pelacakan waktu, dan ClickUp Brain, semua fitur terhubung untuk mengubah ide menjadi hasil.

Hubungkan seluruh alur kerja Anda di satu tempat dan daftar ke ClickUp secara gratis hari ini! ✅