10 Templat Perencana Harian Gratis di Word, Excel, & ClickUp

Apakah Anda mengendalikan hari Anda, atau sebaliknya?

Mungkin tidak akan pernah ada cukup waktu dalam sehari untuk menyelesaikan semua hal yang Anda inginkan, dan perencanaan tugas yang buruk hanya akan memperburuk keadaan. Tentu saja, tidak mengambil cucian Anda tepat waktu tidak akan menimbulkan masalah, tapi melewatkan rapat penting benar-benar bisa!

Jika Anda termasuk orang yang memiliki jadwal yang kacau, sangat penting untuk menjadi bos atas waktu Anda, bukan tawanannya. Di situlah perencana harian dan templat perencana harian hadir untuk menyelamatkan hari Anda, secara harfiah!

Templat ini memungkinkan Anda merencanakan jadwal Anda dengan cermat, memungkinkan Anda untuk mengatur diri sendiri dalam menghadapi gangguan dan memaksimalkan produktivitas . Dalam artikel ini, kami akan memperkenalkan Anda pada 10 templat perencana harian terbaik yang mendorong upaya penentuan prioritas yang cerdas dan terfokus. ⌛

Apa yang Dimaksud dengan Templat Perencana Harian Gratis? Perencana harian memiliki banyak nama-pengatur pribadi, penjadwal, atau bahkan buku catatan harian. Secara tradisional, ini adalah sebuah buku kecil atau binder. Meskipun perencana harian fisik dan yang dapat dicetak menarik secara estetika, mereka tidak benar-benar membantu Anda melakukan brainstorming dan membuat jadwal yang efektif.

Jika Anda ingin merencanakan hari Anda dengan tujuan yang lebih jelas, templat perencana harian digital dapat membantu!

Seret tugas dengan mudah di Tampilan Kalender untuk mengedit tanggal jatuh tempo, membuat tugas baru, atau menghapusnya di ClickUp

Templat ini memiliki kerangka kerja yang tepat untuk merancang jadwal harian yang penuh dengan aktivitas. Alih-alih menjadwalkan dari awal, Anda mengisi struktur template yang sudah dibuat sebelumnya. Hal ini memangkas waktu perencanaan dan menghilangkan rasa kewalahan dan stres dalam mengatur hari-hari yang tersebar. 💯

Dari perspektif bisnis, templat ini sangat berguna untuk manajemen tim. Ini membantu mengatur tugas-tugas proyek sesuai dengan prioritas dan tenggat waktu, menjaga beban kerja tetap dapat dikelola untuk semua orang.

Apa yang Membuat Templat Perencana Harian yang Baik?

Jenis templat perencana harian yang Anda butuhkan tergantung pada apakah Anda menginginkannya untuk tujuan pribadi atau bisnis. Namun, ada beberapa karakteristik utama dari perencana harian yang baik, seperti:

Kemampuan untuk disesuaikan : Harus dapat mendukung penjadwalan untuk tujuan yang berbeda, memungkinkan Anda untuk menambah atau menghapus elemen, memprioritaskan tugas, dan menambahkan subtugas

: Harus dapat mendukung penjadwalan untuk tujuan yang berbeda, memungkinkan Anda untuk menambah atau menghapus elemen, memprioritaskan tugas, dan menambahkan subtugas Struktur yang jelas : Hindari templat yang berantakan. Opsi kualitas memiliki format yang tertata dengan baik dan mudah diikuti dengan ruang untuk menambahkan detail untuk setiap tugas

: Hindari templat yang berantakan. Opsi kualitas memiliki format yang tertata dengan baik dan mudah diikuti dengan ruang untuk menambahkan detail untuk setiap tugas Dukungan kolaborasi : Perencana harian untuk tim besar (atau keluarga) harus mendukung kolaborasi dengan fitur-fitur seperti pengeditan waktu nyata, berbagi tugas, dan pembaruan status

: Perencana harian untuk tim besar (atau keluarga) harus mendukung kolaborasi dengan fitur-fitur seperti pengeditan waktu nyata, berbagi tugas, dan pembaruan status Opsi kode warna : Kode warna adalahterbukti meningkatkan produktivitas. Templat harus memungkinkan Anda memvisualisasikan urgensi tugas yang berbeda (dan membuatnya menyenangkan untuk dilihat!) dengan memberikan warna 🚥

: Kode warna adalahterbukti meningkatkan produktivitas. Templat harus memungkinkan Anda memvisualisasikan urgensi tugas yang berbeda (dan membuatnya menyenangkan untuk dilihat!) dengan memberikan warna 🚥 Kemudahan pelacakan: Templat ini akan membantu Anda melacak kemajuan tugas sepanjang hari dan mendukung keputusan berbasis produktivitas dengan laporan dan analitik

10 Template Perencana Harian yang Akan Digunakan pada Tahun 2024

Kami telah melihat lusinan opsi dan memilih 10 templat perencana harian terbaik dari ClickUp word, dan Excel yang memberikan keseimbangan sempurna antara fungsionalitas dan daya tarik visual. Mari kita gali lebih dalam! 🕐

1. Templat Perencana Harian ClickUp

Templat Perencana Harian ClickUp

Keterampilan manajemen waktu yang lebih baik, mengurangi stres, dan meningkatkan produktivitas-bukankah ini terdengar seperti mimpi? Wujudkan menjadi kenyataan dengan Templat Perencana Harian ClickUp !

Templat yang mudah digunakan ini memungkinkan Anda untuk mengatur tugas sebagai Pribadi, Pekerjaan, atau Tujuan. Templat ini juga memberikan gambaran umum yang jelas melalui beberapa tata letak.

Secara default, daftar tugas templat dibagi ke dalam dua bagian:

Pelacak kebiasaan: Untuk aktivitas yang berulang-ulang, seperti pergi ke gym, membuat laporan, membayar tagihan, atau melakukan yoga 🧘 Tugas pribadi: Untuk tugas yang hanya dilakukan sekali seperti janji dengan dokter atau pertemuan dengan klien

Tetapkan tanggal jatuh tempo, prioritaskan tugas, gunakan status, dan tambahkan kolom untuk mempersonalisasi ruang. Bagian Pelacak Kebiasaan dilengkapi dengan penghitung streak untuk membuat Anda tetap berada di jalur yang benar dan memberi Anda rasa pencapaian untuk memenuhi tujuan.

Anda dapat menyesuaikan daftar tugas Anda lebih lanjut dengan Custom Fields, yang memungkinkan kategorisasi berdasarkan tag seperti Hubungan, Pekerjaan, Pertumbuhan Pribadi, Kesehatan, atau apa pun yang khusus untuk Anda. Pengodean warna bawaan membantu menemukan kategori prioritas dengan sekali lihat.

Tetap berada di puncak hari Anda dengan ClickUp Views - periksa kemajuan Anda dengan gaya kartu Papan Kanban atau Kalender dan dapatkan perspektif yang realistis tentang seperti apa jadwal yang dapat dilakukan.

2. Templat Catatan Harian ClickUp

Templat Catatan Harian ClickUp

Tugas dan aktivitas apa yang menghabiskan banyak waktu dan energi Anda dalam satu hari? Jika Anda penasaran, cobalah fitur Templat Catatan Harian ClickUp . Ini adalah pengubah permainan dalam industri yang bergerak cepat-seperti konstruksi atau Pengembangan perangkat lunak yang gesit -di mana pelacakan kemajuan harian sangat penting.

Gunakan templat untuk:

Menyiapkan log dari awal (kami sarankan untuk menambahkan kolom tanggal, tugas, catatan, dan waktu) Menggunakan Bidang Khusus untuk mengkategorikan tugas dan subtugas Menetapkan prioritas Tinjau kemajuan (idealnya setiap hari) untuk mengidentifikasi hambatan produktivitas

Anda juga bisa membuat catatan untuk seluruh tim, menambahkan orang yang ditugaskan ke dalam tugas secara langsung, menandai tugas yang sudah selesai, dan meminta pertanggungjawaban karyawan jika tenggat waktu terlewat. Untuk manajer proyek, templat ini menyederhanakan pelacakan catatan harian berkat alat bantu seperti filter tag, otomatisasi tugas dan ClickUp AI .

Untuk meningkatkan produktivitas tim , menghubungkan ClickUp ke Toggl , platform pelacakan waktu yang populer. Integrasi ini memungkinkan Anda untuk melacak waktu yang diinvestasikan dalam tugas-tugas tertentu, mendapatkan wawasan tentang inefisiensi proses dan membuat catatan harian yang lebih akurat.

3. Templat Jadwal Jam Harian ClickUp

Templat Jadwal Jam Harian ClickUp

Butuh lebih dari sekadar daftar tugas harian biasa? Tingkatkan dan jadwalkan per jam dengan Templat Jadwal Jam Harian ClickUp . ⌚

Templat ini dibagi menjadi beberapa bagian yang menampilkan slot waktu untuk tugas-tugas dalam satu jendela. Ini ideal untuk manajemen tim operasional, memungkinkan manajer untuk menyesuaikan jadwal proyek sesuai dengan ketersediaan karyawan.

Manfaatkan tampilan luar biasa dari templat ini-Jadwal Harian, Alur Kerja Harian, Absen, dan Papan untuk melacak tugas tim dan tenggat waktu per jam. Berkat fungsionalitas drag-and-drop templat ini, Anda tidak akan kesulitan memindahkan tugas.

Gunakan Tampilan Jadwal Harian untuk menampilkan tugas sebagai kartu pada kalender . Memeriksa detail aktivitas dengan mengeklik sebuah kartu.

Tampilan Alur Kerja Harian mencantumkan daftar tugas yang dikelompokkan berdasarkan tanggal jatuh tempo. Personalisasi tata letak dengan mengurutkan Bidang Khusus seperti penerima tugas, manajer, perkiraan waktu, dan komentar.

Tampilan Ketidakhadiran adalah papan Kanban yang menguraikan tugas-tugas yang tidak dikelola karena karyawan yang tidak hadir. Tugas-tugas dikelompokkan berdasarkan alasan ketidakhadiran-seperti sakit atau cuti darurat-yang memberi Anda lebih banyak konteks untuk mengalokasikan ulang sumber daya.

Tampilan Board, juga merupakan tata letak Kanban, menampilkan tugas sesuai dengan statusnya, seperti Harus Dilakukan atau Ditutup.

4. Templat Laporan Aktivitas Harian Karyawan ClickUp

Templat Laporan Aktivitas Harian Karyawan ClickUp

Seperti opsi sebelumnya, opsi Templat Laporan Aktivitas Harian Karyawan ClickUp memungkinkan Anda mengawasi kontribusi harian karyawan Anda.

Templat ini dirancang untuk menunjukkan kesenjangan produktivitas dan kesalahan dalam eksekusi proses. Hal ini juga bertujuan untuk menggantikan rapat tugas individu yang melelahkan dengan setiap anggota tim dan menyesuaikan jadwal yang dipersonalisasi yang mencegah kelelahan. ✅

Secara default, tata letaknya dibagi menjadi tiga bagian utama untuk menampilkan beban kerja selama seminggu.

Bagian pertama adalah Pencapaian, berisi daftar aktivitas yang telah diselesaikan. Setiap aktivitas menunjukkan waktu yang dibutuhkan bersama dengan tanggal penyelesaian.

Bagian kedua, Aktivitas yang Sedang Berlangsung, berfokus pada tugas-tugas yang sedang berlangsung. Karyawan dapat meninggalkan catatan pada templat untuk memberi tahu manajer mereka jika mereka membutuhkan bantuan dengan beberapa tugas.

Bagian ketiga menampilkan Aktivitas yang Akan Datang. Gunakan ini untuk memantau tugas-tugas yang akan datang dalam urutan prioritas dan memberikan dukungan ekstra jika diperlukan.

5. Template Perencana Proyek ClickUp

Templat Perencana Proyek ClickUp

Sensasi mendapatkan proyek baru bisa memudar begitu Anda mulai merencanakannya hingga detail terakhir.

Tentu saja, itu hanya jika Anda tidak menggunakan Templat Perencana Proyek ClickUp !

Templat ini memberi Anda kontrol penuh atas setiap aspek alur kerja Anda, dari merencanakan anggaran untuk menetapkan ekspektasi dan memantau kemajuan. Gunakan untuk mendokumentasikan ruang lingkup proyek mendefinisikan tanggung jawab tim, mengalokasikan sumber daya dan memetakan garis waktu untuk penyelesaian.

Templat ini memiliki beberapa Tampilan yang memungkinkan Anda menganalisis proyek dari berbagai perspektif. Sebagai contoh, Tampilan Aktivitas Proyek mencantumkan daftar tugas-tugas di seluruh proyek yang dikategorikan menurut statusnya saat ini. Sesuaikan daftar dengan tanggal jatuh tempo, durasi, penerima tugas, upaya, dan risiko untuk mendukung pengambilan keputusan yang tepat. 📈

Tampilan praktis lainnya termasuk:

Tampilan Pelacak Anggaran : Untuk mengatur dan melacak anggaran untuk setiap tugas

: Untuk mengatur dan melacak anggaran untuk setiap tugas Tampilan Panel Proyek : Untuk mengelompokkan tugas berdasarkan tingkat upaya mereka

: Untuk mengelompokkan tugas berdasarkan tingkat upaya mereka Tampilan Jadwal : Untuk menampilkan tugas yang dijadwalkan untuk periode mendatang dalam tata letak kalender

: Untuk menampilkan tugas yang dijadwalkan untuk periode mendatang dalam tata letak kalender Tampilan Jadwal: Untuk menilai jadwal berbagai aktivitas proyek dan mengidentifikasiketergantungan tugas Tambahkan tag prioritas pada tugas dan kenali risiko penyelesaian sebelumnya. Hal ini memudahkan dalam mengomunikasikan perubahan kepada para pemangku kepentingan atau memperbarui rencana pengiriman-Anda selalu berada di kursi pengemudi!

6. Templat Perencana Liburan ClickUp

Templat Perencana Liburan ClickUp

Mengkoordinasikan liburan karyawan meningkatkan transparansi di tempat kerja dan menjaga tim hasil kerja selaras tanpa stres di menit-menit terakhir. Tapi mari kita jujur saja, tugas itu sendiri adalah hal yang sangat menyiksa.

Dalam hal ini, aplikasi Templat Perencana Liburan ClickUp adalah kartu as di lengan baju Anda!

Perencana ini memiliki format yang mudah-dimulai dengan meminta anggota tim Anda untuk mengisi Formulir Permintaan Liburan (disertakan dalam templat). Formulir ini mengumpulkan informasi seperti kategori liburan, departemen, jenis liburan (berbayar atau tidak berbayar), bulan, dan durasi.

Informasi ini ditampilkan di Lihat Hari Libur, yang membantu manajer menyetujui atau menolak permintaan hari libur dan hari libur yang akan datang, dan mengkategorikannya sesuai dengan statusnya. 🌴

Tampilan Kalender menampilkan informasi yang sama-tetapi dalam bentuk kalender untuk manajemen waktu yang lebih baik. Gunakan untuk mendapatkan wawasan berharga tentang jadwal dan melihat ketidakhadiran yang tumpang tindih, peringatan ketergantungan, dan konflik penjadwalan.

Tim akuntansi Anda akan menyukai Lihat Cuti Liburan! Fitur ini mengurutkan permintaan cuti liburan menjadi cuti yang sudah dibayar dan yang belum dibayar, lalu melabelinya sesuai dengan statusnya-Permintaan Baru, Ditinjau, Ditolak, Dibatalkan, dan Disetujui.

Merencanakan liburan pembangunan tim? Anda beruntung! Templat ini juga dapat membantu Anda merencanakan perjalanan staf dengan meringkas logistik seperti penerbangan dan hotel. Ini akan menjadi pusat terpusat Anda untuk menyimpan informasi paspor, tiket, dan reservasi. 🛫

7. Templat Catatan Harian ClickUp

Templat Catatan Harian ClickUp

Kita semua pernah mengalaminya, merasa kesal karena lupa akan tugas yang mendesak. Atau, katakanlah, tidak tahu apa yang harus dilakukan setelah gagal menuliskannya.

Langsung masuk ke dalam Templat Catatan Harian ClickUp untuk meninggalkan skenario menjijikkan ini di masa lalu!

Templat perencana harian ini lebih dari sekadar buku catatan digital untuk mencatat pemikiran Anda. Ini adalah alat yang tangguh untuk mengkategorikan catatan Anda, daftar yang harus dilakukan dan segala sesuatu di antaranya. Setiap detail yang Anda tambahkan terpusat dan mudah diakses.

Mulailah dengan mengisi Formulir Catatan Harian yang disertakan dengan templat. Sediakan jenis entri untuk memasukkan konten Anda. Anda juga dapat menambahkan komentar penjelasan pada setiap entri untuk melacak jadwal harian Anda.

Entri diterjemahkan ke dalam dua Tampilan: Catatan dan Papan. Tampilan pertama mengelompokkan catatan Anda ke dalam daftar berdasarkan jenisnya, sedangkan tampilan kedua mengubahnya menjadi kartu dan mengkategorikannya menurut status penyelesaian.

Perlu dicatat (permainan kata-kata) bahwa templatnya 100% dapat disesuaikan-hapus, edit, dan tambahkan bidang baru atau hiasi catatan Anda dengan lampiran seperti foto, bagan, atau grafik.

Elemen lain yang bijaksana dari templat ini adalah desainnya yang santai dan tema warna yang tenang, yang bisa menjaga tingkat stres Anda tetap terkendali pada hari-hari yang sangat sibuk saat mencoba melacak semua tugas harian Anda.

8. Templat Perencana Harian Excel oleh Vertex42

Gunakan templat Excel ini untuk melacak tugas, rencana, dan aktivitas Anda

Ingin templat perencana harian yang sederhana dan dapat dicetak dalam format spreadsheet? Templat Perencana Harian Excel dari Vertex42 mungkin adalah yang Anda butuhkan untuk bekerja sebagai perencana pribadi.

Perencana harian ini mencakup perencanaan dua hari sekaligus dan memiliki bagian yang cukup rinci, dengan kalender kecil di bagian atas. Bagian utama terdiri dari tiga kolom berikut ini:

Ingat: Gunakan untuk menambahkan hari jadi, prioritas, daftar orang yang harus dihubungi, dan pengeluaran yang diharapkan Janji: Kolom ini berisi tentang pengaturan mikro untuk mengatur hari Anda per jam. Slot waktu dibagi menjadi kelipatan 15 menit untuk mempermudah penjadwalan tugas harian Catatan: Tuliskan apa pun yang Anda tidak percayai ingatan Anda

Templat ini juga dilengkapi dengan dua lembar tambahan-Acara dan Hari Libur. Gunakan kedua lembar ini untuk mencatat ulang tahun, hari jadi, hari libur nasional, dan liburan.

Tidak banyak yang perlu diketahui mengenai cara menggunakan templat ini. Unduh, dan Anda akan mendapatkan perencana dengan tanggal default yang diatur ke 14 Februari. Apakah ini taktik rahasia untuk mengejek para lajang? Mungkin saja. ♥️

Tentu saja, Anda tidak harus terpaku pada Hari Valentine-klik sel tanggal dan perbarui dalam sekejap. Anda bebas mengubah font, ukuran teks, dan gaya default.

Unduh Template Ini

9. Templat Perencana Harian Word oleh TemplateLab

Templat perencana harian Word yang sederhana ini dapat membantu Anda melacak janji temu dan membuat catatan untuk meningkatkan produktivitas

Hari-hari yang buruk dapat menimpa siapa saja. Kita berbicara tentang rentang waktu yang suram ketika sulit untuk tetap termotivasi. Templat Perencana Harian Word oleh TemplateLab membantu Anda melewati hari-hari itu dengan desain bebas embel-embel.

Templat perencana harian minimalis ini dapat diedit di Microsoft Word, tetapi Anda juga dapat mencetaknya dan menulis di atasnya dengan cara kuno. ✏️

Secara default, templat ini memiliki halaman perencana berikut ini untuk membantu Anda mengatur jadwal yang sehat:

Janji temu Mendesak Pengingat Pelacak makanan Saya berterima kasih untuk Catatan

Tidak memerlukan beberapa bagian ini? Hapus saja! Ingin mengganti nama satu atau dua bagian? Bisa dilakukan! Nada aqua yang menyegarkan dari dokumen dapat mempromosikan relaksasi jika Anda sedang tidak dalam kondisi terbaik.

Templat Word perencana harian ini berisi slot janji temu mulai dari jam 5 pagi, berbaris dengan interval 30 menit.

Unduh Template Ini

10. Perencana Harian yang Dapat Dicetak Daftar Tugas oleh On Planners

Gunakan Perencana Harian Cetak To Do List oleh On Planners untuk melacak kebiasaan harian Anda, menetapkan prioritas, dan membuat daftar yang harus dilakukan

Jika Anda mencari templat perencana harian mewah dengan tema keabu-abuan, Anda akan menyukai Printable Daily Planner To Do List oleh On Planners.

Templat ini dilengkapi dengan bagian-bagian berikut:

3 prioritas utama dari rutinitas harian Anda Tugas dan waktu penting Hal-hal lain yang harus dilakukan Pelacak air Olahraga Catatan

Dengan dua bagian yang didedikasikan untuk kesehatan - Pelacak Air dan Latihan - templat ini merupakan pilihan yang fantastis bagi mereka yang ingin membuat perubahan gaya hidup secara sadar dan tetap aktif secara fisik.

Anda dapat menyesuaikan templat sebelum mengunduh. Isi kolom Tanggal Mulai dan Tanggal Akhir untuk membuat buku catatan yang dipersonalisasi. Tentukan tata letak akhir dan titik potong dan cetak beberapa halaman sekaligus!

Ingin menghindari jejak karbon dari pencetakan? Pilih Digital alih-alih Cetak pada halaman unduhan untuk menggunakan perencana di iPad, tablet reMarkable, Kindle Scribe, Onyx Boox, atau Supernote.

Templat Perencana Harian: Tiket Anda ke Negeri yang Teliti

Tujuan tanpa rencana hanyalah sebuah harapan - ini klise tapi juga benar. Kegagalan dalam mengatur waktu Anda akan berujung pada rasa bersalah dan harga diri yang buruk.

Templat perencana harian memberikan sayap pada keinginan Anda, baik mengatur liburan keluarga, menangani proyek baru, atau membuat kalender konten . 🪁

Percayai templat kami yang terdaftar untuk membantu Anda membunuh gangguan dan bekerja lebih cepat menuju tujuan Anda. Tidak ada tempat untuk rasa bersalah ketika Anda mulai membuat usaha Anda berarti!