Mengatasi Work Sprawl: GVP Pemasaran ClickUp tentang Masa Depan Kerja

Perkembangan pekerjaan yang tidak terkendali adalah pembunuh diam-diam produktivitas, inovasi, dan semangat kerja di tempat kerja modern, seringkali disebabkan oleh alat dan proses yang terputus-putus. Saya telah mengalaminya, memimpin melalui itu, dan—yang paling penting—belajar cara mengatasinya. Dalam artikel ini, saya ingin berbagi perjalanan saya dengan perkembangan pekerjaan yang tidak terkendali, biaya tersembunyi yang saya temukan, dan mengapa saya percaya masa depan kerja bergantung pada ruang kerja terpadu dan AI yang benar-benar bekerja untuk manusia.

Apa Itu Work Sprawl? Pandangan Pribadi Saya

Ketika saya mulai memimpin tim pemasaran dan pengembangan penjualan B2B, saya berpikir tantangan terbesar hanyalah mengelola biaya—memastikan kami tidak menghabiskan terlalu banyak uang untuk alat-alat. Namun, seiring berjalannya waktu, saya menyadari bahwa masalah sebenarnya jauh lebih dalam dan lebih berbahaya.

Yang sebenarnya saya hadapi adalah penyebaran pekerjaan—sesuatu yang kini saya definisikan sebagai fragmentasi pekerjaan di antara terlalu banyak alat, sistem, dan proses yang terputus-putus. Ini terjadi ketika tim Anda berpindah antar platform, kehilangan konteks, dan menghabiskan lebih banyak waktu untuk saling memperbarui informasi daripada benar-benar menyelesaikan pekerjaan.

Dampak terhadap produktivitas tidak dapat disangkal. Tim menjadi lambat, mengulang upaya, dan menghabiskan lebih banyak waktu untuk menyelaraskan daripada melaksanakan. Informasi tersebar, kolaborasi menjadi terfragmentasi, dan proyek kehilangan momentum sebelum bahkan dimulai.

Empat aspek penyebaran pekerjaan

1. Penyebaran aplikasi

Inilah awal mula semuanya bagi saya. Saya ingat saat pertama kali masuk ke peran baru dan menemukan bahwa tim kami menggunakan puluhan alat yang berbeda—banyak di antaranya melakukan hal yang sama, atau bahkan tidak melakukan apa-apa sama sekali. Kami membayar untuk perangkat lunak yang tidak terpakai, dan CFO (dengan alasan yang tepat) merasa frustrasi. Namun, biayanya tidak hanya finansial. Ketidakhadiran integrasi menyebabkan pekerjaan yang terfragmentasi dan hilangnya keselarasan—tanda-tanda klasik dari work sprawl.

2. Penyebaran konteks

Ini yang paling memukul saya sebagai seorang pemimpin. Saya berusaha mendapatkan gambaran yang jelas tentang apa yang sedang dikerjakan tim saya, tetapi informasi tersebut tersebar di Google Docs, Slack, thread email, dan alat manajemen proyek. Tidak ada sumber kebenaran tunggal. Saya terus-menerus "menyusun" narasi—akibat alat yang terfragmentasi dan dirancang tanpa konvergensi. Saya kehilangan visibilitas, dan tim saya kehilangan konteks yang dibutuhkan untuk melakukan pekerjaan terbaik mereka.

3. Proses yang berantakan

Saya telah melihat hal ini menghancurkan bahkan tim terbaik. Ketika setiap tim menggunakan alat dan alur kerja mereka sendiri, tidak ada proses terpadu. Saya telah menyaksikan tim mencoba "menyusun" proses mereka bersama-sama, hanya untuk berakhir dengan ketidak efisienan, kebingungan, dan peluang kolaborasi yang terlewatkan. Ini adalah contoh sempurna dari apa yang menyebabkan penyebaran pekerjaan: alat yang terpisah, tim yang tidak selaras, dan keputusan yang terburu-buru.

4. AI sprawl

Ini adalah tantangan terbaru—dan yang tumbuh paling cepat. Dalam upaya cepat mengadopsi AI, saya melihat organisasi (termasuk organisasi saya sendiri) mengumpulkan kumpulan alat AI yang menyelesaikan masalah kecil tetapi tidak terhubung dengan gambaran besar. Alat-alat ini dengan cepat menjadi barang yang tidak terpakai, sama seperti alat SaaS sebelumnya. Lebih buruk lagi, ketika AI tidak terintegrasi dengan konteks nyata, ia menghasilkan output yang buruk dan merusak kepercayaan—biaya tersembunyi yang sebagian besar tim tidak sadari hingga tingkat adopsi menurun.

Biaya Tersembunyi: Apa yang Kebanyakan Pemimpin Lewatkan

Survei ClickUp tentang AI sprawl: Pandangan pekerja tentang konsolidasi alat AI

Dulu saya berpikir bahwa biaya utama dari penyebaran pekerjaan hanyalah sebuah pos anggaran. Namun, biaya sebenarnya tersembunyi—seperti gunung es di bawah permukaan air.

Morale dan inovasi

Ketika orang tidak memiliki konteks, mereka merasa terisolasi dan tidak terlibat. Saya telah melihat para pekerja unggulan menggunakan cara paksa untuk mendapatkan informasi yang diperlukan—mengadakan pertemuan tambahan, mengejar rekan kerja, dan menyusun wawasan. Namun, tidak semua orang bisa melakukannya, dan hal itu melelahkan bahkan bagi mereka yang bisa.

Jika kita memberikan kesempatan kepada semua orang untuk memahami apa yang sedang terjadi, moral dan inovasi akan meningkat. Jika tidak, kita membatasi potensi semua orang.

Pencurian produktivitas

Sebuah statistik yang membekas di benak saya: pekerja pengetahuan rata-rata beralih antara aplikasi dan situs web hampir 1.200 kali sehari , menghabiskan lebih dari empat jam setiap minggu hanya untuk menyesuaikan diri kembali. Saya telah menyaksikan ini secara langsung—orang-orang menyalin dan menempel, mengulang pekerjaan, dan kehilangan jam setiap minggu karena "pekerjaan ganda"—sejenis ketidakcocokan ruang digital antara informasi dan eksekusi. Ini bukan hanya tidak efisien; ini juga merusak semangat.

AI tanpa konteks tidak berguna

Saya telah melihat begitu banyak proyek AI gagal karena kurangnya konteks—terutama di perusahaan teknologi yang bergerak cepat, di mana tim bergantung pada ketepatan dan kejelasan. Jika AI Anda tidak memahami pedoman merek, metodologi penjualan, atau nuansa bisnis Anda, itu hanya menghasilkan kebisingan. Dan begitu orang kehilangan kepercayaan pada AI, adopsi akan anjlok.

Bagaimana Saya Mengatasi Penyebaran di ClickUp

Konvergensi: Kekuatan ruang kerja terpadu

ClickUp mengintegrasikan informasi dari semua aplikasi yang Anda gunakan

Pencerahan besar bagi saya adalah menyadari bahwa konvergensi—menggabungkan aplikasi, proses, orang, pengetahuan, dan AI dalam satu tempat—mengubah segalanya. Di ClickUp, kami sedang membangun ruang kerja di mana konteks tidak hilang, proses terpetakan, dan AI benar-benar terintegrasi.

Pekerjaan yang tersebar sering kali dimulai dengan catatan yang tersebar dan ide-ide yang setengah diingat yang tidak pernah kembali ke sistem catatan resmi. Itulah mengapa kami menggunakan fitur seperti Talk to Text di ClickUp Brain Max — fitur ini mengisi celah tersebut dengan menangkap pikiran begitu muncul dan langsung mengubahnya menjadi tugas, dokumen, atau pengingat — tanpa perlu mengetik, tanpa perlu mencari konteks — hanya penangkapan pengetahuan yang mulus yang menjaga pekerjaan terus berjalan.

Dengan Brain yang terintegrasi secara native, saya tidak hanya melihat pekerjaan saya terintegrasi—saya melihat kecerdasan tertanam di dalamnya. Perlu menyusun ringkasan, merangkum dokumen, atau mengotomatisasi alur kerja? Semua itu terjadi di dalam sistem yang sama tempat pekerjaan tersebut berada. ClickUp Brain membantu pengguna menyederhanakan pekerjaan dengan merangkum percakapan, membuat tugas, dan menghasilkan konten—semua dalam ruang kerja terintegrasi dan modern

Cerita pribadi: AI Notetaker

Salah satu alat paling transformatif bagi saya adalah ClickUp AI Notetaker. Saya tidak bisa menghadiri setiap pertemuan, tetapi dengan AI Notetaker, saya tidak perlu melakukannya. Alat ini mencatat diskusi, merangkum poin-poin penting, dan membagikan konteks kepada semua orang yang membutuhkannya. Saya ingat pernah melewatkan pertemuan produk yang kritis, dan seperti banyak orang yang beradaptasi dengan kerja jarak jauh, saya cukup meninjau ringkasan yang dihasilkan AI daripada mengejar catatan atau ringkasan. Saya langsung memahami situasi dan dapat mengambil keputusan tanpa penundaan.

Dokumentasi dan berbagi pengetahuan

Saya telah belajar dengan cara yang sulit bahwa konteks paling berharga seringkali terjebak di dalam pikiran orang. Saya mendorong tim saya—dan diri saya sendiri—untuk meluangkan 20 menit untuk mencatat hal-hal tersebut. Ini tidak mudah, tetapi sangat penting. Ketika kita mendokumentasikan pembelajaran, proses, dan wawasan kita, kita menciptakan repositori bersama yang bermanfaat bagi semua orang.

Pelajaran Kepemimpinan: Apa yang Saya Sampaikan kepada Setiap Eksekutif

1. Peta proses Anda

Anda tidak dapat mengotomatisasi apa yang belum Anda peta. Luangkan waktu untuk mendokumentasikan bagaimana pekerjaan dilakukan—lalu cari cara untuk menyederhanakan dan mengotomatisasi.

2. Prioritaskan konteks

Memudahkan orang (dan AI) untuk mengakses informasi yang mereka butuhkan. Sentralisasikan pengetahuan, standarkan dokumentasi, dan hilangkan sekat-sekat.

3. Integrasikan AI dengan bijak

Jangan mengejar hal-hal yang mengkilap. Investasikan pada AI yang terintegrasi secara mendalam dengan alur kerja dan konteks Anda—bukan sekadar solusi titik.

Selain itu, untuk memaksimalkan manfaat AI, penting untuk memilih alat yang dapat menyesuaikan diri dengan kebutuhan dan alur kerja tim Anda. Dengan ClickUp Brain, Anda dapat beralih antara model bahasa besar (LLMs) untuk mempersonalisasi pengalaman AI Anda. Fleksibilitas ini memastikan bahwa AI yang Anda gunakan bukan sekadar solusi generik, tetapi yang disesuaikan dengan konteks dan tujuan unik Anda.

Ganti model bahasa besar (LLMs) di ClickUp Brain untuk menyesuaikan pengalaman AI Anda

4. Memimpin perubahan budaya

Transformasi bukan hanya soal teknis—tetapi juga budaya. Tunjukkan perilaku yang ingin Anda lihat: transparansi, dokumentasi, dan kesediaan untuk berubah.

Masa Depan Kerja: Visi Saya

Saya yakin masa depan milik organisasi yang dapat mengatasi penyebaran pekerjaan—bukan hanya dengan memotong biaya, tetapi dengan membangun budaya kejelasan, kolaborasi, dan perbaikan berkelanjutan. Agen AI terintegrasi, ruang kerja terpadu, dan fokus yang tak kenal lelah pada konteks akan membebaskan orang untuk melakukan pekerjaan terbaik dan paling kreatif mereka. Inilah kekuatan ruang kerja AI yang terintegrasi—bukan hanya menggabungkan alat, tetapi membangun ulang pekerjaan itu sendiri di sekitar platform cerdas tunggal.

Visi ini sederhana: membebaskan manusia dari tugas-tugas repetitif, memberdayakan mereka dengan konteks, dan membiarkan mereka fokus pada hal-hal yang benar-benar penting. Itulah cara kita tetap kompetitif di dunia yang terus berubah dengan cepat.

Pekerjaan yang berantakan tidak akan teratasi dengan sendirinya. Hal ini memperlambat tim Anda, mengaburkan strategi Anda, dan menimbulkan biaya yang lebih besar dari yang dapat Anda lacak. Saatnya untuk memimpin dengan jelas—mulailah dengan mencoba apa yang telah kami bangun untuk mengatasinya.

