10 Alternatif Terbaik Glue untuk Tim HR

Glue dijanjikan sebagai solusi untuk semua masalah keterlibatan karyawan Anda: 'perekat' yang menyatukan semua orang.

Namun, setelah beberapa sesi, masalah mulai muncul. Kurva pembelajaran menghambat adopsi di seluruh tim, dasbor kurang mendalam, dan tidak ada fitur canggih yang Anda butuhkan saat organisasi berkembang. 😖

Banyak tim yang menjelajahi alternatif Glue telah mencapai kesimpulan yang sama: itu bagus, tapi belum sepenuhnya sempurna.

Berikut ini adalah daftar beberapa pilihan kami yang menawarkan kinerja lebih baik, kustomisasi lebih banyak, dan pengalaman pengguna yang lebih lancar. 🎯

Alternatif Terbaik untuk Glue dalam Sekilas

Berikut ini adalah tabel perbandingan semua alternatif Glue yang dibahas dalam blog ini. 📊

Alat Terbaik untuk Fitur terbaik Harga* ClickUp Manajemen tugas all-in-one dan kolaborasi lintas chat, dokumen, dan tugas untuk tim kecil hingga perusahaan besar (dari startup hingga tim pemasaran berskala besar). Platform terpadu yang menawarkan kolaborasi tim melalui obrolan real-time, jawaban AI kontekstual dengan ClickUp Brain, agen AI kustom, diskusi yang terhubung dengan tugas, otomatisasi alur kerja, dan ringkasan cerdas. Gratis selamanya; kustomisasi tersedia untuk perusahaan. Lattice Manajemen sumber daya manusia yang didukung AI, pelacakan kinerja, dan pengembangan karyawan untuk pemimpin HR dan manajer yang membangun tim yang terlibat. Ringkasan kinerja AI, sistem HRIS terintegrasi, umpan balik, pengembangan karier, dan analisis keterlibatan. Paket berbayar mulai dari $10 per bulan per pengguna. Culture Amp Pengumpulan umpan balik berkelanjutan, analisis keterlibatan, dan wawasan kinerja untuk organisasi yang bertujuan memperkuat budaya kerja dan retensi. Survei karyawan, analitik berbasis AI, penilaian kinerja, peta panas keterlibatan, templat kustom, dan alat perbandingan. Harga kustom Vantage Circle Program penghargaan, pengakuan, dan keterlibatan karyawan untuk tim HR yang mendorong motivasi dan kinerja di organisasi hybrid. Pasar hadiah, pengakuan sesama rekan, tantangan yang dibalut permainan, dasbor analitik, opsi penukaran global. Harga kustom Nectar Pengakuan antar rekan kerja, pelacakan tonggak pencapaian, dan otomatisasi penghargaan untuk perusahaan yang mengutamakan karyawan dan mempromosikan budaya yang didorong oleh apresiasi. Feed pengakuan, tantangan kustom, otomatisasi bawaan untuk hadiah, pelacakan nilai inti, laporan keterlibatan. Harga kustom Coworker. ai Alur kerja otomatis dengan memori AI untuk tim teknologi, ilmuwan data, dan tim operasional perusahaan. Company brain (OM1), Mode Kerja Mendalam, integrasi data terhubung, eksekusi tugas AI, wawasan kontekstual Rencana berbayar mulai dari $29,99 per bulan per pengguna. Baca AI Analisis pertemuan real-time, pelacakan keterlibatan, dan wawasan yang dihasilkan oleh AI untuk pemimpin yang ingin meningkatkan efisiensi komunikasi dan partisipasi. Penilaian keterlibatan rapat, pelacakan sentimen, ringkasan otomatis, analisis tim, wawasan komunikasi Gratis; Paket berbayar mulai dari $19,75 per bulan per pengguna. Patchwork Jadwalkan tenaga kerja dengan aman, kelola shift, dan koordinasikan staf untuk organisasi kesehatan yang menyeimbangkan kepatuhan dan fleksibilitas. Penjadwalan shift, analisis tenaga kerja, pengelolaan tenaga kerja mobile, pelacakan kepatuhan, pemberitahuan instan untuk staf. Harga kustom Slack Pesan berbasis saluran, otomatisasi alur kerja, dan integrasi lintas alat untuk tim yang tersebar, memudahkan kolaborasi real-time. Saluran, rapat singkat, alur kerja, ringkasan AI, integrasi aplikasi, arsip pengetahuan yang dapat dicari Gratis; Paket berbayar mulai dari $4,38 per bulan per pengguna. Mattermost Kolaborasi yang dihosting sendiri, respons insiden, dan otomatisasi DevSecOps untuk tim yang peduli keamanan yang beroperasi di lingkungan yang diatur. Pesan aman, hosting mandiri, panduan kerja, otomatisasi insiden, integrasi DevSecOps, dan catatan audit. Paket berbayar mulai dari $10/bulan per pengguna (Tagihan dibayarkan secara tahunan)

*Silakan periksa situs web alat tersebut untuk informasi harga terbaru.

Apa yang Harus Anda Cari dalam Alternatif Glue?

Saat mencari alternatif Glue, berikut hal-hal yang perlu diperhatikan. 👀

Umpan balik dan survei real-time: Kemampuan untuk melakukan survei singkat, sering, dan seringkali anonim untuk dengan cepat mengukur suasana hati karyawan dan mengidentifikasi masalah saat muncul, daripada hanya mengandalkan tinjauan tahunan.

Penyesuaian survei yang komprehensif: Cari platform yang menawarkan pembuat survei yang dapat disesuaikan dan perpustakaan templat pertanyaan yang didukung oleh riset, yang disesuaikan dengan tim, departemen, atau tahap siklus hidup tertentu (misalnya, onboarding, exit).

Analisis sentimen: Alat yang menggunakan kecerdasan buatan (AI) untuk menganalisis umpan balik dan komentar terbuka guna memahami moral karyawan secara keseluruhan dan mendeteksi masalah potensial sebelum memburuk.

Sistem pengakuan berjenjang: Platform harus memfasilitasi baik pengakuan antar rekan (misalnya, umpan sosial, kartu "kudos") maupun pengakuan dari atas ke bawah oleh manajer dan pemimpin untuk menumbuhkan budaya apresiasi.

Penetapan dan pelacakan tujuan: Fitur yang memungkinkan karyawan menetapkan tujuan pribadi (seperti OKR atau tujuan SMART) dan menyelaraskan dengan tujuan perusahaan yang lebih luas, disertai pelacakan kemajuan berkelanjutan dan pertemuan rutin.

Wawasan yang dapat ditindaklanjuti dan rekomendasi berbasis AI: Dashboard dan laporan harus menyediakan wawasan yang jelas dan berbasis data, serta rencana tindakan yang disarankan, daripada hanya data mentah, untuk membantu manajer dan HR membuat keputusan yang terinformasi.

Integrasi yang mulus: Alat ini harus terintegrasi dengan sistem informasi sumber daya manusia (HRIS) yang sudah ada, sistem penggajian, dan alat komunikasi harian untuk memastikan menjadi bagian alami dari alur kerja harian dan menghindari data yang terpisah-pisah.

Aksesibilitas mobile: Pengalaman yang ramah pengguna dan dioptimalkan untuk mobile sangat penting untuk melibatkan pekerja jarak jauh, hybrid, dan di garis depan yang mungkin tidak selalu berada di meja kerja.

10 Alternatif Terbaik untuk Glue

Mencari cara yang lebih cerdas untuk melibatkan karyawan Anda? Berikut adalah alternatif Glue terbaik yang menggabungkan konteks, komunikasi tim, dan otomatisasi. 🎯

Bagaimana kami meninjau perangkat lunak di ClickUp Tim editorial kami mengikuti proses yang transparan, didukung oleh riset, dan netral terhadap vendor, sehingga Anda dapat mempercayai bahwa rekomendasi kami didasarkan pada nilai produk yang sesungguhnya. Berikut ini adalah penjelasan rinci tentang cara kami meninjau perangkat lunak di ClickUp.

1. ClickUp (Terbaik untuk manajemen tugas berbasis AI, kolaborasi tim, dan manajemen alur kerja)

Daftar ke ClickUp Chat hari ini! Gabungkan setiap proyek, percakapan, dan ide ke dalam antarmuka terpadu dengan ClickUp Chat.

Pekerjaan saat ini tidak efisien.

Proyek, pengetahuan, dan komunikasi kami tersebar di berbagai alat yang terputus-putus, yang menghambat produktivitas kami.

ClickUp memecahkan masalah ini dengan aplikasi all-in-one untuk kerja yang menggabungkan proyek, pengetahuan, dan obrolan dalam satu tempat—semua didukung oleh AI yang membantu Anda bekerja lebih cepat dan cerdas.

Mari kita jelajahi bagaimana ClickUp untuk tim HR membantu mengumpulkan tim dan menjaga koneksi di antara mereka.

Hancurkan hambatan komunikasi dengan ClickUp Chat

ClickUp Chat memudahkan komunikasi tim dengan mengintegrasikan percakapan langsung ke dalam alur kerja Anda. Fitur ini menyediakan dua cara untuk terhubung: Channels publik atau privat untuk obrolan tim, dan Direct Messages untuk obrolan satu lawan satu atau kelompok kecil.

Anda dapat langsung membuat Tugas ClickUp dari pesan apa pun, sehingga tugas-tugas tidak akan hilang. Cukup arahkan kursor ke pesan, klik ‘Buat Tugas’, dan voilà. Tugas tersebut akan ditambahkan ke ruang kerja Anda, lengkap dengan konteks, penugas, dan lokasi Daftar yang tepat.

Butuh visibilitas di luar pesan tunggal? Pilih dari empat jenis Posting: Pengumuman, Diskusi, Ide, dan Pembaruan, untuk mengatur komunikasi secara fleksibel sesuai kebutuhan Anda.

Jelajahi fitur-fitur canggihnya:

Tangkap dan ambil tindakan dengan ClickUp Brain

ClickUp Brain, asisten berbasis AI platform ini, membantu alur kerja Anda berjalan lancar, mengubah setiap percakapan menjadi wawasan, keselarasan, dan tindakan.

Sudah lama tidak aktif? Fitur Catch Me Up membantu Anda langsung memulai. Pilih rentang waktu dan lihat semua yang Anda lewatkan, dirangkum dengan rapi.

Buat langkah-langkah tindakan dan balasan cerdas langsung dari obrolan ClickUp Anda menggunakan ClickUp Brain

ClickUp Brain’s AI Project Manager secara instan merangkum apa yang telah terjadi, menyoroti pembaruan penting, keputusan, dan langkah selanjutnya berdasarkan perintah bahasa alami yang sederhana.

Dan saat waktunya bertindak, cukup ketik @Brain atau @My Brain untuk merangkum konteks obrolan, membuat tugas terkait, menghasilkan balasan, atau melanjutkan percakapan dengan tanggapan AI yang cerdas.

✅ Contoh prompt: Berdasarkan catatan rapat, daftar tiga keputusan teratas dan siapa yang bertanggung jawab untuk masing-masing

Ringkas percakapan ini karena saya offline selama 48 jam. Sorot keputusan yang diambil, tugas yang ditugaskan, dan hal-hal yang memerlukan perhatian saya

Dari thread ini, buat balasan cerdas untuk @Maria yang merangkum langkah selanjutnya dan jadwalkan tugas tindak lanjut untuk tim

Sederhanakan komunikasi dengan ClickUp Ambient Agents

ClickUp Ambient Agents adalah asisten cerdas yang berada di dalam ruang kerja Anda, membantu Anda mengotomatisasi tugas-tugas rutin.

Anda dapat memilih dari Agen Pra-bangun untuk tugas produktivitas inti atau membuat Agen Kustom yang disesuaikan dengan alur kerja tim Anda.

Misalnya, Prebuilt Answers Agent menjawab pertanyaan tim menggunakan data ruang kerja yang terverifikasi.

Gunakan ClickUp Ambient Agents untuk memperlancar komunikasi di dalam saluran obrolan Anda

Hindari penyebaran AI yang tidak terkendali dengan ClickUp Brain MAX

ClickUp Brain MAX adalah aplikasi desktop AI yang terhubung langsung ke pekerjaan strategis Anda (tugas, dokumen, obrolan, dan file) sehingga setiap respons didasarkan pada konteks nyata.

Gunakan otomatisasi lintas aplikasi ClickUp Brain MAX untuk menemukan file dan memicu alur kerja di ClickUp, Google Drive, Notion, dan lainnya

Platform AI terpadu ini menggantikan berbagai alat yang terpisah. AI kontekstualnya memanfaatkan grafik kerja ClickUp, memahami bagaimana tugas, proyek, rapat, dan aplikasi terhubung saling berhubungan.

Artinya, asisten AI Anda tahu persis apa yang terjadi di seluruh ruang kerja Anda, membantu Anda membuat keputusan lebih cepat dan menghilangkan 'AI sprawl'.

Brain MAX juga menyediakan dukungan AI multi-model, memungkinkan Anda memilih dari model-model terkemuka seperti ChatGPT, Claude Sonnet, DeepSeek, atau Gemini, untuk setiap skenario.

Fitur terbaik ClickUp

Cari di seluruh ruang kerja Anda: Temukan tugas, dokumen, pesan, dan file di ClickUp dan alat terhubung seperti Google Drive atau GitHub dengan Temukan tugas, dokumen, pesan, dan file di ClickUp dan alat terhubung seperti Google Drive atau GitHub dengan ClickUp Enterprise Search

Tetap up-to-date: Lakukan survei rutin menggunakan Lakukan survei rutin menggunakan ClickUp Forms untuk mengukur tingkat keterlibatan karyawan dan mengidentifikasi masalah.

Sentralisasi pengetahuan dan kebijakan perusahaan: Buat kebijakan, proses, dan informasi penting mudah diakses oleh semua orang dengan mengonsolidasikannya dalam ClickUp Knowledge Management.

Pantau metrik yang penting: Gunakan Gunakan Dashboard ClickUp untuk memantau metrik keterlibatan, hasil survei, dan partisipasi dalam inisiatif HR.

Lakukan rapat lebih efisien dengan ringkasan otomatis: Mulai panggilan audio dan video dengan cepat di ClickUp untuk berkolaborasi secara real-time. Anda juga mendapatkan ringkasan, transkrip, dan langkah selanjutnya secara instan dengan Mulai panggilan audio dan video dengan cepat di ClickUp untuk berkolaborasi secara real-time. Anda juga mendapatkan ringkasan, transkrip, dan langkah selanjutnya secara instan dengan ClickUp SyncUps

Sinkronkan alat dan data Anda: Hubungkan aplikasi seperti Slack, Google Calendar, GitHub, dan Figma melalui Hubungkan aplikasi seperti Slack, Google Calendar, GitHub, dan Figma melalui integrasi ClickUp untuk menjaga pembaruan dan alur kerja Anda tetap sinkron dengan sempurna.

Jaga percakapan tetap dapat ditindaklanjuti: Tandai rekan tim, tautkan tugas atau Dokumen terkait, dan ubah obrolan menjadi tindakan yang dilacak dan terlihat dengan Tandai rekan tim, tautkan tugas atau Dokumen terkait, dan ubah obrolan menjadi tindakan yang dilacak dan terlihat dengan @mentions

Batasan ClickUp

Dengan begitu banyak fitur dan tampilan penting, mungkin memerlukan waktu untuk menyesuaikan ClickUp agar sesuai dengan alur kerja tim Anda.

Harga ClickUp

Ulasan dan penilaian ClickUp

G2: 4.7/5 (10.000+ ulasan)

Capterra: 4.6/5 (4.000+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang ClickUp?

Seorang pengulas merangkumnya dengan baik:

Jujur saja, hal yang paling saya sukai dari ClickUp adalah semuanya terpusat di satu tempat. Dulu, tugas-tugas saya ada di satu aplikasi, Google Docs di aplikasi lain, dan catatan rapat tersebar di mana-mana dari Notion, Google Workspace. Dengan ClickUp, saya bisa membuka aplikasi ini dan langsung melihat apa yang perlu dilakukan, menambahkan catatan, atau bahkan bercakap-cakap dengan tim tanpa perlu berpindah-pindah.

Jujur saja, hal yang paling saya sukai dari ClickUp adalah semuanya terpusat di satu tempat. Dulu, tugas-tugas saya ada di satu aplikasi, Google Docs di aplikasi lain, dan catatan rapat tersebar di mana-mana dari Notion, Google Workspace. Dengan ClickUp, saya bisa membuka aplikasi ini dan langsung melihat apa yang perlu dilakukan, menambahkan catatan, atau bahkan bercakap-cakap dengan tim tanpa perlu berpindah-pindah.

📮 ClickUp Insight: 34% karyawan merasa tidak nyaman bertanya di tempat kerja, dan 14% lebih sering mencoba mencari jawaban sendiri. Ketika orang ragu untuk meminta bantuan, hal itu seringkali menjadi tanda bahwa mereka tidak merasa sepenuhnya diterima atau terlibat dalam proses pembelajaran tim. Solusinya? Membangun jalur pembelajaran yang bebas dari penilaian, sehingga orang dapat belajar dari basis pengetahuan yang ada dan memahami proses dengan kecepatan mereka sendiri. Manajemen Pengetahuan ClickUp, yang terdiri dari ClickUp Brain dan Connected Search, membantu karyawan mendapatkan jawaban atas pertanyaan mereka dan mencari informasi di seluruh ruang kerja, serta aplikasi pihak ketiga yang terintegrasi. Tidak perlu lagi khawatir bertanya tentang hal-hal yang dianggap "jelas" atau mengganggu orang lain. ”

2. Lattice (Terbaik untuk manajemen kinerja berbasis AI, pengembangan talenta, dan keterlibatan karyawan)

melalui Lattice

Dirancang untuk membantu pemimpin HR, manajer, dan eksekutif memperkuat keterlibatan karyawan, Lattice menggabungkan analitik, umpan balik, dan otomatisasi.

Sistem HRIS terintegrasinya terhubung dengan model komunikasi yang mendukung penilaian kinerja, penetapan tujuan, dan pembinaan karyawan, memungkinkan tim untuk bertindak berdasarkan wawasan real-time.

Bagi organisasi yang sedang mengevaluasi alternatif Glue, Lattice menonjol dengan pendekatan People + AI-nya, yang menggabungkan pemahaman manusia dengan otomatisasi cerdas. Hal ini membantu manajer memberikan bimbingan yang dipersonalisasi, tim HR menangani pertanyaan berulang, dan eksekutif mengambil keputusan berbasis data terkait gaji dan kinerja.

Fitur terbaik LatticeTalks

Otomatiskan pertanyaan HR dengan Lattice AI Agent untuk menangani kebijakan cuti, manfaat, dan permintaan karyawan.

Dukung pertumbuhan karier dengan bimbingan pribadi, pelacakan tujuan, dan analisis kemajuan.

Bangun siklus tinjauan yang transparan menggunakan AI untuk menyoroti kekuatan dan area pengembangan secara objektif.

Berikan alat 1:1, pembuat agenda, dan pelacakan tindakan otomatis kepada manajer.

Batasan LatticeTalks

Beberapa alur kerja administratif memerlukan beberapa langkah, seperti beralih antara mode admin dan mode pengguna untuk melakukan tugas yang berbeda.

Data kinerja historis dan umpan balik seringkali sulit diakses atau dianalisis secara intuitif, sehingga mempersulit pengambilan keputusan bagi manajer dan departemen SDM.

Harga LatticeTalks

Pengelolaan Talenta: $11 per bulan per pengguna

Add-on Engagement: $4 per bulan per pengguna

Grow Add-on: $4 per bulan per pengguna

Add-on Kompensasi: $6 per bulan per pengguna

Ulasan dan penilaian LatticeTalks

G2: 4.7/5 (3.500+ ulasan)

Capterra: 4.5/5 (150+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang LatticeTalks?

Pengguna nyata berbagi pengalaman mereka:

Lattice menawarkan fleksibilitas untuk menerima umpan balik tidak hanya dari atasan atau manajer, tetapi juga dari rekan kerja yang Anda kolaborasikan secara dekat dan bekerja sama dengannya untuk mendapatkan umpan balik dari mereka guna meningkatkan diri. Tidak ada yang namanya ketidakpuasan, namun opsi yang tersedia saat ini terbatas, dan mungkin ada fitur tambahan untuk memantau kinerja secara bulanan atau triwulanan.

Lattice menawarkan fleksibilitas untuk menerima umpan balik tidak hanya dari atasan atau manajer, tetapi juga dari rekan kerja yang Anda kolaborasikan secara dekat dan bekerja sama dengannya untuk mendapatkan umpan balik dari mereka guna meningkatkan diri. Tidak ada yang namanya ketidakpuasan, namun opsi yang tersedia saat ini terbatas, dan mungkin ada fitur tambahan untuk memantau kinerja secara bulanan atau triwulanan.

📖 Baca Juga: Alternatif Lattice untuk Kinerja yang Lebih Baik

3. Culture Amp (Terbaik untuk keterlibatan karyawan yang didorong oleh data dan wawasan kinerja)

melalui Culture Amp

Culture Amp adalah mesin 'kecerdasan keputusan' yang membantu organisasi memahami dan meningkatkan cara karyawan bekerja, berkembang, dan tetap terlibat. Ia menggabungkan umpan balik berkelanjutan, platform obrolan, dan ilmu perilaku untuk mengubah sentimen karyawan menjadi hasil bisnis yang dapat diukur.

Dashboard intuitif platform ini mengungkapkan faktor-faktor yang memengaruhi produktivitas, retensi, dan rasa kebersamaan, memberikan pemimpin kejelasan untuk mengambil keputusan yang percaya diri dan berorientasi pada karyawan.

Dengan menganalisis lebih dari 1,5 miliar titik data, Culture Amp mengubah pola keterlibatan dan kinerja menjadi wawasan yang dapat ditindaklanjuti. Mulai dari menjalankan survei hingga menganalisis tolok ukur global, Culture Amp membantu tim membangun budaya kinerja tinggi secara besar-besaran.

Fitur terbaik Culture Amp

Luncurkan AI Coach untuk memberikan wawasan coaching yang dipersonalisasi dan didukung oleh ilmu pengetahuan, yang dapat meningkatkan kinerja dan pertumbuhan.

Kumpulkan umpan balik secara massal melalui lebih dari 40 templat rencana komunikasi yang dapat disesuaikan dengan analisis komentar AI.

Integrasikan data HR dengan solusi pihak ketiga di berbagai sistem HRIS terkemuka untuk wawasan yang lebih cepat dan akurat.

Percepat pengambilan keputusan dengan rekomendasi yang didukung AI dan wawasan prediktif yang didukung oleh People Science.

Batasan Culture Amp

Dashboard-nya jelas secara visual, tetapi menganalisis tren detail bisa memakan waktu.

Pemberitahuan dan notifikasi yang sering dapat terasa membingungkan, terutama bagi manajer perusahaan besar.

Harga Culture Amp

Harga kustom

Ulasan dan penilaian Culture Amp

G2: 4.5/5 (1.500+ ulasan)

Capterra: 4.6/5 (100+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Culture Amp?

Seorang pengguna merangkumnya dengan sempurna:

Culture Amp memudahkan peluncuran survei perusahaan dan departemen secara luas. Perangkat lunak ini sangat intuitif dan mereka menyediakan dukungan yang sangat baik. Proses impor manual dapat memakan waktu saat menambahkan karyawan baru, namun Culture Amp memberikan opsi untuk mengimpor pengguna baru dengan berbagai cara.

Culture Amp memudahkan peluncuran survei perusahaan dan departemen secara luas. Perangkat lunak ini sangat intuitif dan mereka menyediakan dukungan yang sangat baik. Proses impor manual dapat memakan waktu saat menambahkan karyawan baru, namun Culture Amp memberikan opsi untuk mengimpor pengguna baru dengan berbagai cara.

📖 Baca Juga: Alternatif Terbaik Culture Amp untuk Keterlibatan Karyawan

4. Vantage Circle (Terbaik untuk keterlibatan karyawan terpusat, pengakuan, dan kesejahteraan)

melalui Vantage Circle

Vantage Circle mengintegrasikan pengakuan, kesejahteraan, manfaat, dan umpan balik, menggunakan ilmu perilaku dengan kecerdasan buatan (AI) untuk membuat keterlibatan lebih personal. Anda dapat mengotomatiskan perayaan tonggak pencapaian dengan poin ulang tahun dan peringatan masa kerja, buku tahunan digital, dan hadiah.

Platform ini membantu Anda mengenali prestasi secara instan melalui program pengakuan antar rekan, sosial, atau berbasis panel.

Dari sinkronisasi dengan sistem HR yang sudah ada hingga menyediakan katalog hadiah yang disesuaikan dengan wilayah, Vantage Circle membantu perusahaan menciptakan budaya yang berorientasi pada karyawan.

Fitur terbaik Vantage Circle

Dukung kesejahteraan secara holistik dengan pelacakan kebugaran, sesi mindfulness, dan tantangan korporat melalui Vantage Fit

Luncurkan siklus umpan balik cepat menggunakan survei karyawan yang didukung AI dan sepenuhnya anonim melalui Vantage Pulse

Tawarkan manfaat global dan cashback dengan diskon terkurasi dari lebih dari 1000 merek melalui Vantage Perks

Akses wawasan yang dapat ditindaklanjuti tentang keterlibatan, kinerja, dan sentimen menggunakan dasbor analitik real-time.

Batasan Vantage Circle

Katalog hadiah dapat terasa terbatas atau monoton setelah digunakan dalam jangka waktu yang lama.

Tidak semua poin dapat digunakan dalam satu transaksi, dan biaya kenyamanan mungkin dikenakan untuk penukaran tertentu.

Harga Vantage Circle

Harga kustom

Ulasan dan peringkat Vantage Circle

G2: 4.7/5 (10.000+ ulasan)

Capterra: 4.7/5 (lebih dari 5.000 ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Vantage Circle?

Seorang pengguna menjelaskannya dengan baik:

Vantage Circle memudahkan untuk mengenali dan menghargai rekan kerja, yang benar-benar membantu meningkatkan semangat tim. Sistem poin dan opsi penukaran memberikan cara konkret untuk menunjukkan apresiasi… Akan sangat bagus jika platform ini menawarkan rekomendasi yang lebih spesifik berdasarkan wilayah atau disesuaikan dengan preferensi pengguna.

Vantage Circle memudahkan untuk mengenali dan menghargai rekan kerja, yang benar-benar membantu meningkatkan semangat tim. Sistem poin dan opsi penukaran memberikan cara konkret untuk menunjukkan apresiasi… Akan sangat bagus jika platform ini menawarkan rekomendasi yang lebih spesifik berdasarkan wilayah atau disesuaikan dengan preferensi pengguna.

🚀 Keunggulan ClickUp: Jika obrolan tim Anda dipenuhi dengan kalimat seperti ‘Hey, bisakah seseorang mengingatkan saya tentang ini nanti?’, Anda harus menggunakan ClickUp Automations untuk mengatur Chat Automations yang secara otomatis mengirimkan pengingat, pembaruan, atau pemberitahuan status. Mengaturnya hanya membutuhkan beberapa klik: Buka saluran obrolan Anda dan tekan tombol ⚡ Otomatisasi. Pilih Create Automation Tentukan Trigger, Kondisi, dan Aksi (seperti mengirim pesan saat status tugas berubah) Klik Buat, dan Anda selesai. Jaga percakapan tetap proaktif dengan pengecekan harian dan pemberitahuan penyelesaian tugas menggunakan ClickUp Automations

📖 Baca Juga: Template dan Formulir HR Gratis untuk Meningkatkan Proses HR

5. Nectar (Terbaik untuk pengakuan antar rekan kerja, penghargaan, dan program apresiasi karyawan)

melalui Nectar

Dirancang untuk pemimpin HR, manajer, dan tim yang tersebar, Nectar menggabungkan pengakuan, komunikasi tim, dan tantangan yang disesuaikan.

Sebagai alternatif Glue, Nectar mengadopsi pendekatan yang lebih berorientasi pada manusia. Anda dapat merayakan pencapaian, memberikan penghargaan atas tonggak penting, dan mengaitkan pengakuan langsung dengan nilai-nilai perusahaan. Platform ini juga mendukung komunikasi internal, sehingga pengumuman, pembaruan, dan ucapan selamat dapat dilakukan di saluran tim secara keseluruhan.

Anda juga dapat memantau keterlibatan dan kesehatan budaya dengan dasbor dan analisis terperinci yang menampilkan aktivitas pengakuan, tingkat partisipasi, dan dampak berdasarkan tim atau departemen.

Platform ini juga menawarkan katalog hadiah fleksibel di mana anggota tim dapat menukarkan poin untuk kartu hadiah, merchandise perusahaan, atau manfaat khusus yang disesuaikan.

Fitur terbaik Nectar

Otomatiskan pengakuan dan penghargaan melalui modul Pengakuan & Penghargaan .

Luncurkan program nominasi perusahaan secara luas untuk menghargai kontribusi yang luar biasa.

Personalisasikan pengalaman dengan Tag Pengakuan Berbasis Nilai yang menghubungkan pujian dengan prinsip-prinsip perusahaan.

Buat pengumuman yang menarik dengan fitur seret dan lepas Communication Builder

Batasan Nectar

Integrasi yang terbatas dengan sistem HR dan alur kerja yang lebih luas dapat mempersulit pemasangan alat ini ke dalam tumpukan teknologi yang kompleks.

Notifikasi dan saluran komunikasi mungkin terasa berantakan atau membingungkan.

Harga Nectar

Harga kustom

Ulasan dan penilaian Nectar

G2: 4.7/5 (7.000+ ulasan)

Capterra: 4.6/5 (4.000+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Nectar?

Berikut ini adalah beberapa ulasan dari pengguna tentang Nectar:

Nectar memudahkan Anda menukarkan poin untuk berbagai kartu hadiah populer, dengan antarmuka yang sederhana dan mudah dinavigasi… Meskipun platformnya berfungsi dengan lancar, saya berharap ada lebih banyak kesempatan untuk mendapatkan poin secara lebih sering.

Nectar memudahkan Anda menukarkan poin untuk berbagai kartu hadiah populer, dengan antarmuka yang sederhana dan mudah dinavigasi… Meskipun platformnya berfungsi dengan lancar, saya berharap ada lebih banyak kesempatan untuk mendapatkan poin secara lebih sering.

🔍 Tahukah Anda? Teori Kehadiran Sosial menjelaskan bagaimana komunikasi digital memungkinkan adanya 'rasa berada bersama orang lain'. Namun, tingkat kehadiran sosial ini seringkali lebih rendah dibandingkan interaksi tatap muka. Hal ini menjadi konteks penting saat tim beralih ke platform obrolan dan kolaborasi.

6. Coworker. ai (Pilihan terbaik untuk tim perusahaan yang mengotomatisasi alur kerja kompleks dengan memori AI)

Coworker. ai dirancang untuk berpikir dan bertindak sesuai dengan konteks perusahaan Anda. Ditujukan untuk tim teknologi, manajer produk, dan organisasi yang didorong oleh AI, ia terhubung secara aman ke alat dan data internal Anda untuk menciptakan apa yang disebutnya 'otak perusahaan'. Didukung oleh arsitektur memori OM1-nya, ia menangani pekerjaan kompleks dan lintas fungsi.

Anda dapat meminta Glue untuk mengidentifikasi transaksi penjualan yang berisiko, merangkum perubahan kode, menyusun dokumen teknis, atau bahkan mengoordinasikan pembaruan di Jira, Slack, dan GitHub.

Ajukan pertanyaan kompleks seperti ‘Pelanggan mana yang kemungkinan besar akan berhenti berlangganan?’ atau ‘Fitur apa yang akan dirilis minggu ini?’ dan dapatkan jawaban yang akurat dan kontekstual.

Fitur terbaik Coworker. ai

Analisis, rencanakan, dan eksekusi tugas-tugas kompleks dengan Deep Work Mode di lebih dari 40 aplikasi terintegrasi.

Simpan dan akses konteks di lebih dari 120 dimensi, termasuk proyek, tim, tujuan, dan komunikasi.

Dapatkan pembaruan otomatis tentang kemajuan tim, hambatan, dan kinerja di seluruh sistem yang terhubung.

Batasan Coworker. ai

Ini bergantung pada pengumpulan data skala besar; perusahaan dengan sumber data yang tersebar atau terpisah mungkin kesulitan untuk membangun 'memori perusahaan' yang efektif.

Membutuhkan pengaturan di lebih dari 40 aplikasi dan integrasi ke dalam sistem-sistem lain sebelum nilai penuh dapat dirasakan.

Harga Coworker. ai

Pro: $29,99/bulan per pengguna

Enterprise: Harga khusus

Ulasan dan penilaian Coworker.ai

G2: Tidak cukup ulasan

Capterra: Tidak cukup ulasan

🧠 Fakta Menarik: Sistem obrolan multi-pengguna pertama yang sesungguhnya, Talkomatic (1973) pada sistem PLATO di Universitas Illinois, menampilkan teks setiap peserta karakter demi karakter di zona khusus.

📖 Baca Juga: Alat AI Terbaik untuk Sumber Daya Manusia

7. Read AI (Terbaik untuk analisis rapat real-time, pelacakan keterlibatan, dan wawasan percakapan)

melalui Read AI

Read AI mencegah kebingungan yang Anda rasakan setelah rapat di mana Anda tidak fokus.

Ini adalah asisten produktivitas AI yang terintegrasi dengan ruang kerja digital Anda, menghadiri rapat, memindai email, dan menyinkronkan obrolan untuk merangkum diskusi, mengidentifikasi tindakan yang perlu dilakukan, dan mengungkap wawasan. Platform ini beroperasi di Google Meet, Microsoft Teams, Zoom, Gmail, dan Slack.

Fitur Search Copilot-nya membantu Anda dengan cepat menemukan apa yang dibahas dalam rapat, janji yang dibuat dalam email, atau yang disebutkan dalam obrolan. Sementara itu, agen AI seperti Monday Briefing, End-of-Week Agents, dan Post-Meeting Recap menyesuaikan alur kerja Anda, memberikan ringkasan yang disesuaikan, wawasan mingguan, dan langkah-langkah selanjutnya yang disarankan.

Baca fitur terbaik AI

Catat diskusi dengan Meeting Assistant untuk ringkasan, transkrip, dan sorotan pemutaran ulang.

Speaker Coach yang dilengkapi dengan metrik keterlibatan dan analisis waktu bicara. Atasi tantangan komunikasi di tempat kerja denganyang dilengkapi dengan metrik keterlibatan dan analisis waktu bicara.

Pantau kemajuan dengan Halaman Untuk Anda , yang merupakan dasbor pribadi Anda untuk topik rapat dan tema yang berulang.

Tingkatkan produktivitas tim dengan Laporan Optimasi yang merekomendasikan jadwal dan kebiasaan rapat yang lebih baik.

Baca batasan AI

Ringkasan dan catatan yang dihasilkan oleh AI seringkali terlalu umum atau melewatkan detail percakapan yang halus, terutama dalam diskusi yang cepat atau tatap muka.

Fungsionalitas sangat bergantung pada integrasi dengan platform tertentu seperti Zoom, yang membatasi fleksibilitas bagi tim yang menginginkan aplikasi pesan instan

Baca harga AI

Gratis

Pro: $19,75 per bulan per pengguna

Enterprise: $29,75 per bulan per pengguna

Enterprise+: $39,75 per bulan per pengguna

Baca ulasan dan penilaian AI.

G2: 4/5 (30+ ulasan)

Capterra: Tidak cukup ulasan

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Read AI?

Berikut ini adalah testimoni dari seorang pengguna:

Kemampuan untuk melihat catatan setelah pertemuan sangat membantu. Teks dan audio membuatnya jauh lebih mudah untuk kembali dan meninjau topik yang dibahas. Saya mengalami kesulitan besar saat mencoba mengunduh file dari situs web. Selain itu, antarmuka pengguna masih jauh dari memuaskan.

Kemampuan untuk melihat catatan setelah pertemuan sangat membantu. Teks dan audio membuatnya jauh lebih mudah untuk kembali dan meninjau topik yang dibahas. Saya mengalami kesulitan besar saat mencoba mengunduh file dari situs web. Selain itu, antarmuka pengguna masih jauh dari memuaskan.

Bonus: Lebih dari 60% responden survei kami menghabiskan lebih dari satu jam sehari untuk mengetik, dan 36,75% secara rutin merasakan ketidaknyamanan atau nyeri di tangan mereka. Kelelahan saat mengetik bukan hanya efek samping yang mengganggu dari cara kita bekerja. Itu adalah pembunuh produktivitas. Tapi itu mudah diatasi. Brain MAX’s Talk-to-Text adalah jalan pintas Anda menuju hari kerja yang lebih sehat. Diktekan pembaruan, brainstorming ide, atau catatan rapat tanpa menggunakan tangan, dan berikan istirahat pada pergelangan tangan (dan fokus Anda). Catat ide, bagikan instruksi, dan bekerja 4 kali lebih cepat dengan Talk to Text di ClickUp Brain MAX.

8. Patchwork (Terbaik untuk penjadwalan tenaga kerja yang fleksibel, manajemen shift, dan pelacakan kepatuhan)

melalui Patchwork

Layanan kesehatan tidak berhenti untuk urusan administrasi, dan Patchwork dirancang dengan mempertimbangkan kenyataan tersebut. Didesain khusus untuk tenaga medis NHS dan tim layanan kesehatan, platform ini menawarkan solusi intuitif untuk mengelola jadwal shift, rotasi, dan perencanaan tenaga kerja.

Dari pemesanan shift sementara hingga pengelolaan cuti, laporan pengecualian, dan pembayaran, platform Patchwork memberikan Anda kendali penuh atas pekerjaan Anda. Platform ini menghubungkan rumah sakit, departemen, dan mitra agen melalui jaringan tenaga kerja kolaboratif, menjadikan pekerjaan fleksibel aman dan sesuai peraturan.

Tenaga medis dapat menggunakan alat ini untuk pesan instan di tempat kerja, memesan shift, melihat jadwal tim mereka, dan menerima pembayaran tanpa penundaan.

Fitur terbaik Patchwork

Kelola shift sementara dengan mudah menggunakan Patchwork Bank dan pelacakan pembayaran otomatis.

Bekerja sama di seluruh organisasi NHS menggunakan Collaborative Bank dengan proses onboarding tunggal.

Rencanakan dan perbarui jadwal, cuti, dan laporan pengecualian melalui Patchwork Rota

Sederhanakan alur kerja, pengelolaan tenaga kerja agensi, dan transparansi biaya dengan Agency Manager

Batasan Patchwork

Hal ini bergantung pada adopsi oleh lembaga kesehatan NHS, sehingga keterbatasannya di luar sistem kesehatan Inggris.

Fokus utama pada penempatan tenaga kerja sementara dan manajemen shift, yang mungkin tidak sepenuhnya mencakup aspek lain dari manajemen tenaga kerja, seperti perekrutan penuh waktu atau perencanaan tenaga kerja jangka panjang.

Harga Patchwork

Harga kustom

Ulasan dan penilaian Patchwork

G2: Tidak cukup ulasan

Capterra: Tidak cukup ulasan

🔍 Tahukah Anda? Akar pesan instan (IM) sebenarnya lebih tua: salah satu bentuk awalnya merupakan bagian dari sistem EMISARI, yang dikembangkan pada tahun 1971 sebagai alat obrolan untuk Sistem Informasi Manajemen Darurat dan Indeks Referensi Pemerintah AS.

📖 Baca Juga: Kursus AI Terbaik untuk Profesional HR agar Tetap Terdepan

9. Slack (Terbaik untuk kolaborasi tim yang didukung AI dan alur kerja yang terintegrasi)

melalui Slack

Slack menggabungkan komunikasi, bantuan AI, dan otomatisasi alur kerja menjadi satu ruang kerja di mana tim, alat, dan proyek terhubung secara mulus.

Dengan Slack AI, tim dapat secara instan merangkum percakapan yang terlewat, mengekstrak wawasan proyek, dan mencari informasi di seluruh basis pengetahuan perusahaan.

Bagi tim teknologi dan pemimpin produk yang mencari alternatif Glue, aplikasi komunikasi tim ini menawarkan antarmuka yang ramah pengguna dan bersih, didukung oleh agen cerdas seperti Agentforce dan Slackbot. Asisten AI ini dapat menangani tugas-tugas berulang, seperti memperbarui proposal penjualan, mengatur pengingat, dan menampilkan wawasan dari alat terhubung seperti Salesforce, Asana, dan Google.

Fitur terbaik Slack

Otomatiskan alur kerja kustom dengan Workflow Builder untuk membuat otomatisasi yang menghemat waktu langsung di dalam saluran.

Bekerja sama di Channel untuk menggabungkan percakapan, file, dan alat ke dalam satu ruang kerja yang transparan.

Adakan diskusi langsung menggunakan Huddles untuk kolaborasi cepat berbasis audio atau video.

Rekam dan bagikan pembaruan dengan Clips untuk berkomunikasi secara asinkron.

Batasan Slack

Mencari pesan dan file lama bisa memakan waktu dan tidak efisien, berbeda dengan pesaing Slack

Aplikasi desktop mungkin memerlukan pemuatan ulang yang sering atau login ulang, yang dapat menyebabkan frustrasi dalam penggunaan.

Harga Slack

Gratis

Pro: $4,38 per bulan per pengguna

Bisnis: $9 per bulan per pengguna

Enterprise+: Harga kustom

Ulasan dan penilaian Slack

G2: 4.5/5 (36.000+ ulasan)

Capterra: 4.7/5 (23.000+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Slack?

Inilah yang paling berguna bagi salah satu pengguna:

Slack memudahkan komunikasi tim, menjadikannya sederhana dan terorganisir dengan baik. Saya sangat menghargai antarmuka yang intuitif, yang memungkinkan saya dengan mudah membuat saluran untuk berbagai proyek, berbagi file secara efisien, dan terhubung dengan alat lain seperti Google Drive, Zoom, dan Notion. Meskipun Slack unggul dalam memfasilitasi komunikasi cepat, hal ini dapat menjadi membingungkan ketika ada banyak pesan atau saluran yang harus diikuti. Notifikasi, khususnya, dapat sangat mengganggu, terutama saat bekerja dalam tim besar.

Slack memudahkan komunikasi tim, menjadikannya sederhana dan terorganisir dengan baik. Saya sangat menghargai antarmuka yang intuitif, yang memungkinkan saya dengan mudah membuat saluran untuk berbagai proyek, berbagi file secara efisien, dan terhubung dengan alat lain seperti Google Drive, Zoom, dan Notion. Meskipun Slack unggul dalam memfasilitasi komunikasi cepat, hal ini dapat menjadi membingungkan ketika ada banyak pesan atau saluran yang harus diikuti. Notifikasi, khususnya, dapat sangat mengganggu, terutama saat bekerja dalam tim besar.

10. Mattermost (Pilihan terbaik untuk kolaborasi yang aman dan self-hosted di lingkungan kritis)

melalui Mattermost

Mattermost adalah platform kolaborasi aman dan open-source yang dirancang untuk tim yang berkembang yang beroperasi di lingkungan dengan keamanan tinggi, kepatuhan yang ketat, dan kritis. Platform ini bersifat self-hosted, artinya Anda memiliki kendali penuh atas data, infrastruktur, dan privasi Anda.

Platform ini menggabungkan pesan real-time, berbagi file, dan panggilan suara dengan playbook terintegrasi dan alur kerja DevSecOps.

Anda dapat berkolaborasi melalui saluran yang terus-menerus, mengotomatisasi tugas dengan perintah slash dan bot, serta terhubung dengan alat seperti GitHub, Jenkins, dan Jira.

Fitur terbaik Mattermost

Jalankan alur kerja standar menggunakan Playbooks terintegrasi untuk tanggapan insiden dan manajemen rilis.

Ringkas rapat dengan AI menggunakan Mattermost Agents yang dihosting sendiri untuk menjaga data sensitif.

Aktifkan kontrol akses berbasis peran (RBAC) dan konfigurasi keamanan lanjutan untuk proses HR yang sensitif.

Batasan Mattermost

Fungsi pencarian dapat bersifat dasar dan kurang efektif dalam menemukan pesan atau potongan kode tertentu, berbeda dengan alternatif Mattermost

Volume persyaratan pemformatan kode (misalnya, markdown untuk potongan kode) dapat menjadi beban bagi pengguna teknis yang sering berbagi skrip atau kueri.

Harga Mattermost

Profesional: $10/bulan per pengguna (Tagihan tahunan)

Enterprise: Harga khusus

Enterprise Advanced: Harga kustom

Ulasan dan penilaian Mattermost

G2: 4. 3/5 (300+ ulasan)

Capterra: 4.4/5 (100+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Mattermost?

Berikut ini ulasan singkat dari pengguna terverifikasi:

Yang paling saya sukai dari Mattermost adalah fleksibilitas dan kemampuannya untuk disesuaikan. Ini adalah perangkat lunak sumber terbuka, artinya kita dapat menyesuaikannya sesuai dengan kebutuhan spesifik tim kita, berbeda dengan platform lain… Salah satu kelemahan Mattermost adalah terkadang terasa kurang rapi dibandingkan dengan alat kolaborasi lainnya. Ada bug sesekali…

Yang paling saya sukai dari Mattermost adalah fleksibilitas dan kemampuannya untuk disesuaikan. Ini adalah perangkat lunak sumber terbuka, artinya kita dapat menyesuaikannya sesuai dengan kebutuhan spesifik tim kita, berbeda dengan platform lain… Salah satu kelemahan Mattermost adalah terkadang terasa kurang rapi dibandingkan dengan alat kolaborasi lainnya. Ada bug sesekali…

Bonus: Video ini akan menunjukkan kepada Anda cara menggunakan AI untuk mengotomatisasi tugas di tempat kerja.

Mengatasi Masalah Keterlibatan Karyawan dengan ClickUp

Glue dirancang untuk menjadi kekuatan pengikat bagi tim Anda, tetapi seperti yang kita lihat, keterlibatan yang sesungguhnya tidak terjadi dalam isolasi. Keterlibatan terjadi di tempat di mana pekerjaan dilakukan.

Ketika Anda memisahkan alat kolaborasi dari alur kerja harian Anda, Anda menciptakan gesekan—hal yang sebenarnya ingin Anda hilangkan. Alternatif yang tercantum di atas semuanya menawarkan solusi yang kuat: Lattice dan Culture Amp adalah alat andalan untuk analisis HR yang mendalam, sementara Slack dan Mattermost unggul dalam menjaga saluran komunikasi tetap terbuka.

Namun, alternatif ideal tidak hanya mengukur keterlibatan; ia harus memfasilitasi keterlibatan dengan menghilangkan hambatan. Jika Anda mencari alat yang tidak hanya "menyatukan" hal-hal tetapi secara fundamental mengintegrasikan orang, proses, dan komunikasi Anda, ClickUp adalah pilihan yang jelas.

Daftar ke ClickUp secara gratis, dan mungkin saja ini adalah solusi yang selama ini dicari oleh tim Anda. 🔗