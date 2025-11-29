Template Dashboard Klien Gratis untuk Memudahkan Pelaporan Klien & Pelacakan Proyek

Di dunia yang serba cepat saat ini, memberikan visibilitas real-time kepada klien bukan hanya sekadar fitur tambahan — melainkan suatu keharusan.

Bagi agensi, freelancer, dan tim yang berinteraksi langsung dengan klien, hal ini menciptakan tantangan sekaligus peluang. Anda perlu menampilkan gambaran lengkap—mulai dari metrik penjualan, kemajuan proyek, hingga kinerja kampanye—tanpa membebani klien Anda.

Di situlah dashboard pelaporan klien yang dirancang khusus dan templat dashboard berperan. Dengan menggabungkan berbagai sumber data ke dalam tampilan terpadu, templat dashboard klien menyediakan lokasi terpusat untuk melacak metrik kunci, mempermudah komunikasi, dan membangun kepercayaan.

Mari kita jelajahi beberapa templat ClickUp gratis dan dapat disesuaikan untuk pelaporan klien.

Templat Dashboard Klien Sekilas

Berikut ini adalah gambaran singkat tentang template dashboard klien dan pelaporan gratis terbaik:

Apa itu Template Dashboard Klien?

Template dashboard klien adalah tata letak yang sudah dibangun sebelumnya dan dapat disesuaikan, yang menampilkan data klien penting—seperti kinerja keuangan, arus kas, kinerja penjualan, dan metrik proyek—dalam tampilan tunggal yang terorganisir. Template ini mengumpulkan informasi dari berbagai sumber data dan menyusunnya ke dalam grafik, tabel, dan KPI sehingga tim dapat dengan cepat membuat dashboard pelaporan klien tanpa harus memulai dari awal. Dengan cara ini, Anda mendapatkan wawasan yang dapat ditindaklanjuti untuk mengambil keputusan berbasis data yang secara langsung meningkatkan ROI.

Template dashboard klien sangat berguna bagi agensi, freelancer, dan bisnis yang perlu mengelola beberapa akun klien dan mengorganisir data di satu lokasi terpusat.

💡 Baca Juga: Alat Visualisasi Data Terbaik untuk Proyek

Apa yang Membuat Template Dashboard Klien yang Baik?

Template dashboard klien harus cukup fleksibel untuk mendukung berbagai metode pelaporan, sehingga pemangku kepentingan dapat memahami apa yang mereka lihat tanpa perlu penjelasan tambahan.

Cari templat yang memungkinkan Anda:

Organisir informasi klien ke dalam bagian-bagian untuk proyek, keuangan, dan kinerja.

Hubungkan dan ambil data secara otomatis dari alat seperti Google Analytics, CRM, atau aplikasi keuangan.

Sesuaikan tampilan visual dengan diagram, grafik, dan tabel untuk membuat data kompleks lebih mudah diakses.

Pantau KPI yang berpengaruh seperti arus kas, tingkat konversi, dan kemajuan penjualan dengan presisi.

Bagikan pembaruan langsung kepada klien sehingga mereka dapat melihat data yang akurat dan terkini tanpa perlu memperbarui secara manual.

📚 Baca Lebih Lanjut: Panduan Pemula untuk Dashboard di ClickUp (Dengan Contoh Kasus Penggunaan)

Template Dashboard Klien

Pengelolaan klien tidak seharusnya terasa seperti pekerjaan detektif. Ketika detail proyek tersebar di berbagai platform dan alat, Anda membuang waktu mencari informasi daripada benar-benar memberikan nilai tambah. Hal ini sering disebut sebagai Work Sprawl.

ClickUp memecahkan masalah ini sebagai ruang kerja AI terintegrasi pertama di dunia.

Dashboard ClickUp menggabungkan semua elemen—jadwal proyek, hasil kerja, anggaran, dan metrik kemajuan—ke dalam satu tampilan yang diperbarui secara real-time. Inilah cara ClickUp juga berfungsi sebagai perangkat lunak CRM yang sangat baik.

Ini menghilangkan semua bentuk Work Sprawl untuk memberikan 100% konteks dan satu tempat bagi manusia dan agen untuk bekerja sama.

ClickUp juga menyediakan berbagai templat dashboard yang dapat disesuaikan dan mudah diintegrasikan ke dalam proses pelaporan mingguan atau bulanan Anda. Mari kita jelajahi bersama.

1. Template Dashboard Manajemen Proyek ClickUp

Dapatkan template gratis Pantau tonggak pencapaian, risiko, dan anggaran secara real-time dengan Template Dashboard Manajemen Proyek ClickUp.

Template Dashboard Manajemen Proyek ClickUp memungkinkan manajer proyek dan tim untuk memvisualisasikan dan melaksanakan tugas proyek dengan visibilitas penuh terhadap jadwal, biaya, dan risiko.

Dashboard di ClickUp secara otomatis mengambil detail dari ruang proyek dan daftar Anda, memberikan wawasan tentang segala hal mulai dari kemajuan hingga kinerja. Dengan berbagai widget, Anda dapat menyesuaikan dashboard sesuai keinginan: bilah kemajuan untuk tingkat penyelesaian, grafik garis untuk tren, grafik lingkaran untuk kontribusi individu, widget beban kerja untuk alokasi sumber daya, dan banyak lagi.

Inilah alasan mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Dapatkan garis waktu visual aktivitas proyek di mana Anda dapat dengan mudah menyesuaikan tanggal dan durasi tugas dengan menyeret item di tampilan Gantt

Pantau kemajuan secara otomatis dengan bidang yang didorong oleh rumus untuk Durasi dan Anggaran Tersisa, menghilangkan perhitungan manual.

Perbaiki dan seimbangkan beban kerja dengan tampilan Perencanaan Kapasitas dan lihat apakah anggota tim mengalami alokasi yang kurang atau berlebihan.

📌 Ideal untuk: Manajer proyek dan pemimpin tim di bidang konstruksi, IT, pemasaran, atau operasional yang membutuhkan perangkat lunak dashboard untuk memantau biaya, ketergantungan, dan kapasitas tim.

📮 ClickUp Insight: 31% manajer lebih memilih papan visual. Yang lain mengandalkan diagram Gantt, dashboard, atau tampilan sumber daya. Namun, sebagian besar alat memaksa Anda untuk memilih salah satu. Jika tampilan tidak sesuai dengan cara Anda berpikir, itu hanya menjadi lapisan gesekan tambahan. Dengan ClickUp, Anda tidak perlu memilih. Beralih antara diagram Gantt bertenaga AI, papan Kanban, dasbor, atau tampilan beban kerja dengan satu klik. Dan dengan ClickUp AI, Anda dapat secara otomatis menghasilkan tampilan atau ringkasan yang disesuaikan berdasarkan siapa yang melihatnya—baik itu Anda, eksekutif, atau desainer Anda. 💫 Hasil Nyata: CEMEX mempercepat peluncuran produk sebesar 15% dan mengurangi keterlambatan komunikasi dari 24 jam menjadi hitungan detik menggunakan ClickUp.

2. Template Laporan Analitik ClickUp

Dapatkan template gratis Unduh Template Laporan Analitik ClickUp untuk mengubah data mentah menjadi ringkasan visual yang jelas dengan tolok ukur dan tren.

Template Laporan Analitik ClickUp memberikan panduan yang jelas untuk merancang dashboard pelaporan klien. Alih-alih memulai dari halaman kosong, Anda mendapatkan bagian yang sudah siap pakai untuk ringkasan data berdasarkan metrik yang ingin Anda laporkan.

Misalnya, Anda dapat membuat portal klien untuk menunjukkan efisiensi situs web dengan menyoroti jenis sesi, kunjungan halaman, konversi, transaksi, dan KPI lainnya. Anda dapat menyisipkan angka, mengunggah berbagai jenis grafik, atau gambar relevan untuk menampilkan kemajuan atau hasil pelaksanaan strategi.

Inilah alasan mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Tampilkan analisis sebagai narasi bulanan, mulai dari data audiens hingga wawasan pendapatan.

Tambahkan konteks di samping grafik dengan petunjuk untuk perbandingan, tren, dan poin penting yang membuat laporan siap untuk klien.

Ubah data analitik mentah menjadi ringkasan yang dapat ditindaklanjuti menggunakan bagian-bagian siap pakai untuk Lalu Lintas, Interaksi, Penjualan, dan Transaksi yang dapat dibaca klien dalam hitungan menit.

📌 Ideal untuk: Agen, freelancer, dan analis internal yang ingin menggunakan templat pelaporan siap pakai untuk memvisualisasikan informasi klien yang penting.

💡 Tips Pro: Gabungkan templat Laporan Analitik dengan templat dasbor KPI untuk menyelaraskan pelaporan Anda dengan tujuan bisnis yang dapat diukur.

🧠 Tips Cepat: Ingin mengantisipasi keterlambatan proyek tanpa harus memeriksa berbagai tampilan? Dengan ClickUp Brain MAX, Anda dapat mengajukan pertanyaan seperti, “Tugas apa yang melebihi anggaran minggu ini?” atau “Siapa yang kelebihan beban dalam proyek peluncuran Phoenix?” dan mendapatkan jawaban instan yang dihasilkan oleh AI, yang diambil dari seluruh ruang kerja Anda dan aplikasi terhubung. Cari apa saja, tanyakan apa saja: ClickUp Brain MAX menyatukan semua pekerjaan, aplikasi, dan model AI Anda dalam satu tempat.

3. Template Laporan Pemasaran Digital ClickUp

Dapatkan template gratis Gunakan Template Laporan Pemasaran Digital ClickUp untuk menyoroti lalu lintas, konversi, dan ROI di seluruh kampanye.

Template Laporan Pemasaran Digital ClickUp menyediakan tim pemasaran dengan format pelaporan siap pakai untuk melacak kampanye, kinerja, dan ROI.

Template ini juga menawarkan tingkat kustomisasi yang tinggi untuk mengorganisir tujuan kampanye, metrik kunci, dan lainnya ke dalam dokumen tunggal yang rapi dan menarik secara visual. Setiap blok dapat diedit, memungkinkan Anda menambahkan Rincian Kampanye, mengunggah visual, menyoroti metrik kunci, dan menyediakan informasi kontak.

Inilah alasan mengapa Anda akan menyukai templat ini

Edit bagian yang sudah disiapkan untuk kampanye, KPI, dan hasil tanpa perlu membuat laporan dari awal.

Gunakan tempat penanda untuk grafik dan visual untuk menyederhanakan penyampaian data.

Sesuaikan elemen merek (logo, warna, informasi kontak) untuk memastikan laporan tetap konsisten.

📌 Ideal untuk: Agen, freelancer, dan analis internal yang ingin menggunakan templat pelaporan siap pakai untuk memvisualisasikan informasi klien yang penting.

⏱️ Tips menghemat waktu: Gabungkan wawasan: Gabungkan metrik kinerja penjualan, pemasaran, dan keuangan dalam satu dashboard untuk mendapatkan gambaran lengkap tanpa perlu berganti tab.

Otomatisasi pengumpulan data: Hubungkan bidang CRM langsung ke dashboard Anda sehingga pembaruan data secara real-time dilakukan secara otomatis.

Gunakan ulang, jangan bangun ulang: Simpan contoh dashboard terbaik Anda sebagai templat dan gunakan kembali untuk klien atau proyek baru.

4. Template Laporan Pemasaran ClickUp

Dapatkan template gratis Ukur hasil kampanye, dampak pipeline, dan prioritas masa depan dengan Template Laporan Pemasaran ClickUp.

Bagi tim pemasaran, Template Laporan Pemasaran ClickUp membantu mengonsolidasikan analisis kampanye, kinerja situs web dan media sosial, serta wawasan pelanggan. Template ini memiliki bagian khusus untuk kampanye, data email, lalu lintas web, dan konversi pelanggan. Anda dapat menambahkan visual dan catatan sambil tetap menampilkan metrik kunci secara jelas bagi pemangku kepentingan untuk dibaca.

Inilah alasan mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Analisis data kampanye (iklan, email, dan media sosial) dengan grafik bawaan untuk impresi, klik, dan konversi.

Pantau metrik situs web dan media sosial seperti sesi, tingkat pentalan, pertumbuhan pengikut, dan metrik serupa lainnya.

Tampilkan prospek dan data pelanggan dengan visualisasi yang jelas tentang MQL, SQL, dan akuisisi klien baru.

📌 Ideal untuk: Manajer pemasaran dan analis yang membutuhkan templat terstruktur untuk menyajikan hasil kampanye, metrik kinerja, dan peluang pertumbuhan tanpa harus menghabiskan waktu untuk memformat laporan.

⚡Tips Berguna: Gunakan agen AI ClickUp untuk secara instan menampilkan data untuk dashboard dari ruang kerja Anda, seperti pembaruan proyek, kinerja kampanye, ringkasan obrolan, hambatan tugas, dan lainnya. Agen cerdas ini dapat membantu Anda menentukan metrik apa yang dibutuhkan oleh dashboard klien Anda (tugas yang selesai, tenggat waktu yang akan datang, tugas yang terhambat, anggaran versus waktu yang dihabiskan, dll.) berdasarkan wawasan yang Anda butuhkan. Karena mereka beroperasi berdasarkan pemicu, kondisi, tindakan, dan basis pengetahuan, mereka dapat memposting pembaruan pada interval yang ditentukan dan menjawab pertanyaan tentang data Anda. Gunakan templat yang sudah jadi atau buat agen AI Autopilot ClickUp kustom.

5. Template Laporan Proyek ClickUp

Dapatkan template gratis Gunakan Template Laporan Proyek ClickUp untuk mempresentasikan kemajuan, hambatan, dan pekerjaan yang akan datang kepada pemangku kepentingan.

Ketika Anda ingin mencatat kesehatan keseluruhan proyek mereka dalam satu dokumen terstruktur dan mudah dibagikan, coba Template Laporan Proyek ClickUp. Template ini memiliki bagian untuk detail proyek, status, sorotan, risiko, dan pekerjaan yang akan datang, sehingga memudahkan komunikasi kemajuan tanpa melewatkan detail penting.

Inilah alasan mengapa Anda akan menyukai templat ini

Pantau status proyek dengan indikator kesehatan yang jelas di seluruh aspek pelaksanaan, anggaran, jadwal, dan kualitas.

Tambahkan sorotan dan pencapaian untuk mencatat keberhasilan bersama dengan hasil yang dapat diukur.

Catat risiko dan hambatan bersama pemilik proyek dan rencana tindakan untuk memastikan pertanggungjawaban.

📌 Ideal untuk: Manajer proyek dan pemimpin tim yang perlu menyampaikan pembaruan proyek secara jelas kepada pimpinan, klien, atau pemangku kepentingan lintas fungsi tanpa harus menghabiskan berjam-jam untuk memformat laporan.

⚡ Arsip Template: Template Manajemen Klien di PowerPoint & ClickUp

6. Template Laporan Penjualan ClickUp

Dapatkan template gratis Dapatkan Template Laporan Penjualan ClickUp untuk menganalisis kesehatan pipeline, tingkat keberhasilan, dan perkiraan yang akurat dengan sekali pandang.

Template Laporan Penjualan ClickUp membantu manajer penjualan dan tim melacak pembaruan dan kinerja secara real-time selama bulan, kuartal, dan tahun dalam tampilan yang terstruktur.

Dengan tampilan bawaan seperti Laporan Tahunan, Bulanan, dan Kuartalan, ditambah tampilan Papan dan Kartu AI, Anda dapat beralih antara wawasan tingkat makro dan rincian spesifik. Selain itu, Bidang Kustom seperti Jumlah Penjualan Aktual, Proyeksi Penjualan, Pencapaian Penjualan, dan Wilayah memudahkan Anda untuk menyaring dan membandingkan tren kinerja.

Inilah alasan mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Beralih antara laporan penjualan tahunan, bulanan, atau triwulanan tanpa perlu membuat ulang tata letak.

Pantau kinerja pendapatan dengan Bidang Kustom untuk data aktual, proyeksi, dan persentase pencapaian.

Gunakan tampilan Board dan Dashboard untuk mengakses dan memvisualisasikan kesehatan pipeline, serta tren regional.

📌 Ideal untuk: Manajer penjualan, pemimpin regional, dan tim operasional pendapatan yang membutuhkan sistem yang mudah dipantau untuk memantau target penjualan, melacak tren kinerja, dan melaporkan data di berbagai rentang waktu.

7. Template Laporan Status Mingguan ClickUp

Dapatkan template gratis Gunakan Template Laporan Status Mingguan ClickUp untuk mencatat pencapaian mingguan, prioritas, dan hambatan tanpa perlu mengirim email panjang.

Template Laporan Status Mingguan ClickUp memberikan tim cara yang andal untuk berkomunikasi tentang kemajuan, menyoroti keberhasilan, dan menandai hal-hal yang memerlukan perhatian di bawah satu atap. Template ini menggabungkan pembaruan kunci — mulai dari tugas yang telah diselesaikan dan tonggak yang akan datang hingga hambatan dan area risiko — dalam satu laporan terstruktur. Dengan demikian, klien menerima gambaran yang jelas tentang kesehatan proyek tanpa penjelasan tambahan. Inilah alasan Anda akan menyukai template ini:

Pecah aktivitas berdasarkan tugas, pemilik, dan status untuk visibilitas yang cepat.

Catat pencapaian mingguan di satu tempat sehingga dapat beralih dari satu tonggak ke tonggak berikutnya dengan jelas.

Bantu pemangku kepentingan melihat apa yang telah dilakukan dan apa yang akan datang, dengan tautan ke tugas terkait saat diperlukan.

📌 Ideal untuk: Manajer proyek, tim yang berinteraksi langsung dengan klien, dan tim lintas fungsi yang membutuhkan pembaruan mingguan yang konsisten untuk eksekutif, sponsor, dan klien.

8. Template Laporan Status Proyek Multi ClickUp

Dapatkan template gratis Dapatkan Template Laporan Status Proyek Multi-Proyek ClickUp untuk visibilitas tingkat portofolio mengenai kesehatan proyek, biaya, dan jadwal.

Template Laporan Status Proyek Multi-Proyek ClickUp sangat ideal untuk memberikan manajer pandangan menyeluruh atas proyek-proyek yang sedang berjalan dalam satu tempat. Anda dapat mengakses proyek-proyek yang berbeda dalam satu dasbor portofolio proyek dan mendapatkan rincian terperinci tentang hasil kerja, risiko, biaya, dan metrik kualitas untuk masing-masing proyek.

Terdapat indikator status terkait Kesehatan Proyek (status: Sehat, Berisiko, Tidak Sesuai Rencana), sehingga tim Anda tahu arah perkembangan proyek.

Inilah alasan mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Tekankan kinerja relatif (misalnya, Proyek A berjalan lebih cepat, Proyek B tertinggal)

Periksa ketergantungan saat proyek memiliki sumber daya bersama atau jadwal yang bertabrakan.

Isi perkiraan vs. aktual di Tabel Biaya dan gunakan Sisa Anggaran untuk menampilkan pengeluaran berlebih atau kurang.

📌 Ideal untuk: PMO, manajer program/portofolio, pemimpin agensi atau tim pengiriman, dan tim operasional yang mengawasi beberapa proyek dengan kebutuhan akan jadwal yang siap untuk eksekutif.

📚 Baca Lebih Lanjut: Contoh dan Template Dashboard Manajemen Proyek

9. Template Laporan Status Bisnis Bulanan ClickUp

Dapatkan template gratis Gunakan Template Laporan Status Bisnis Bulanan ClickUp untuk mengubah pembaruan bulanan menjadi tindakan yang ditugaskan dengan pemilik dan tanggal jatuh tempo.

Mencari titik awal untuk pelaporan tingkat tinggi? Template Laporan Status Bisnis Bulanan ClickUp memungkinkan manajer dan tim untuk meninjau kemajuan proyek, keuangan, KPI, dan tujuan. Anda akan menemukan blok yang siap diedit untuk pembaruan cepat, pekerjaan yang telah diselesaikan, tugas yang akan datang, dan tantangan.

Sesuaikan templat tersebut untuk menyertakan metrik dan kategori spesifik yang Anda inginkan, seperti total hasil kerja, jam kerja yang dapat ditagih, tugas yang ditunda, dan item risiko.

Inilah alasan mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Ubah sorotan bulanan menjadi langkah-langkah yang jelas dengan menugaskan tugas atau penanggung jawab.

Deteksi perubahan ruang lingkup dan pengiriman yang terlewat secara instan dengan pemeriksaan ya/tidak bawaan.

Tambahkan konteks dengan catatan, komentar, pemilik, dan batas waktu untuk memastikan pertanggungjawaban yang jelas.

📌 Ideal untuk: Pemimpin operasional, kepala departemen, dan pemimpin proyek yang membutuhkan dashboard pembaruan bulanan yang ringkas dan dapat diulang untuk eksekutif dan pemangku kepentingan lintas fungsi.

10. Template Analisis Media Sosial ClickUp

Dapatkan template gratis Pantau KPI lintas kanal dengan dasbor yang siap digunakan oleh klien menggunakan Template Analisis Media Sosial ClickUp.

Template Analisis Media Sosial ClickUp memberikan gambaran lengkap bagi tim media sosial untuk mengukur KPI di semua saluran media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, YouTube, Pinterest, dan Snapchat.

Template ini dapat diubah menjadi dashboard operasional yang sepenuhnya fungsional dengan Fields Kustom untuk Tujuan Acuan, Hasil Target, dan Hasil Aktual, memungkinkan Anda melihat di mana kampanye melebihi target atau tidak mencapai target.

Inilah alasan mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Bandingkan kinerja kampanye di semua platform tanpa perlu mengekspor data ke spreadsheet.

Grupkan KPI berdasarkan penugas, tag, atau prioritas agar tanggung jawab dan akuntabilitas tetap jelas.

Gunakan Fields Kustom untuk benchmark, target, hasil aktual, dan rencana tindakan untuk melampaui pelaporan permukaan.

Beralih antara tampilan yang berbeda, seperti Tampilan Daftar atau Tampilan Tabel , untuk analisis tingkat platform dan perbandingan lintas saluran.

📌 Ideal untuk: Manajer media sosial dan tim pemasaran internal, serta agensi yang mencari pelaporan multi-platform dengan KPI real-time dan kepemilikan yang jelas.

Berikut ini panduan langkah demi langkah untuk membuat dashboard dalam waktu kurang dari 15 menit!

11. Template KPI ClickUp

Dapatkan template gratis Gunakan Template KPI ClickUp untuk mengukur tujuan versus hasil dan mengidentifikasi metrik yang tidak sesuai secara proaktif.

Dengan Template KPI ClickUp, Anda dapat dengan mudah melacak target, garis dasar, dan hasil aktual di satu tempat sehingga Anda dapat mengukur KPI secara real-time.

Gunakan daftar Ringkasan untuk melihat status di semua KPI, atau beralih ke OKR Departemen untuk meninjau pencapaian KPI per tim. Ada juga papan Progres stand-up dan tampilan Jadwal yang memungkinkan Anda mengelompokkan berdasarkan Status, Penugas, atau Departemen. Ini adalah cara yang bagus untuk mengidentifikasi celah tanggung jawab dan konflik jadwal.

Inilah alasan mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Atur otomatisasi di ClickUp seperti: Ketika Aktual < Target sebesar 10% → ubah Status menjadi “Berisiko” dan @sebutkan Pemilik untuk bertindak sebelum target terlewat.

Isi nilai dasar (nilai saat ini atau rata-rata masa lalu) dan target (nilai yang ingin Anda capai) untuk perbandingan yang bermakna.

ClickUp Goals sehingga kemajuan secara otomatis terakumulasi ke dalam pelacakan tujuan dan Hubungkan KPI dengansehingga kemajuan secara otomatis terakumulasi ke dalam pelacakan tujuan dan dashboard eksekutif

📌 Ideal untuk: Pemimpin operasional, pemasaran, penjualan, SDM, dan PMO yang membutuhkan dashboard KPI praktis yang benar-benar akan digunakan oleh tim mereka.

12. Template OKR dan Tujuan Perusahaan ClickUp

Dapatkan template gratis Gunakan templat OKR dan Tujuan Perusahaan ClickUp untuk membandingkan target dengan hasil aktual, dan memantau kemajuan proyek.

Template OKR dan Tujuan Perusahaan ClickUp adalah yang Anda butuhkan untuk mengelola alur kerja OKR dari awal hingga akhir. Gunakan formulir Pengajuan OKR (Build → Pengaturan → Pratinjau) untuk mencatat peminjam, sponsor, baseline, dan target, lalu otomatis buat tugas OKR di daftar Tujuan Anda dengan bidang yang dipetakan dan pemilik yang ditetapkan.

Gunakan Semua Item OKR Terkait untuk meninjau dan menyetujui proposal dalam satu tabel, jadwalkan pertemuan rutin di Kalender OKR, dan lacak kemajuan dalam tampilan Daftar/Papan dengan status dan prioritas.

Inilah alasan mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Standarkan proses pengumpulan OKR dengan formulir pengajuan yang secara otomatis menciptakan tugas di ruang kerja Anda untuk pengiriman dan tinjauan yang cepat.

Setujui dan luncurkan tujuan lebih cepat dengan menyaring Semua Item OKR Terkait berdasarkan Tahap Persetujuan dan menetapkan pemilik, tanggal, dan prioritas secara massal.

Pastikan pengiriman tepat waktu dengan Kalender OKR dan kemajuan yang dihitung otomatis (baseline → target → aktual) yang dapat dilihat oleh pemimpin dan tim.

📌 Ideal Untuk: Pemimpin PMO/Operasional yang menerapkan OKR secara perusahaan dan membutuhkan proses intake → persetujuan → penjadwalan → pelacakan dalam satu sistem.

13. Template Rencana Aksi Tujuan SMART ClickUp

Dapatkan template gratis Gunakan templat Rencana Aksi Tujuan SMART ClickUp untuk menetapkan tujuan yang terstruktur dan dapat diukur, serta melacak pelaksanaannya dengan mudah.

Bagi tim yang membutuhkan dashboard kerja untuk tujuan SMART yang dapat diimplementasikan, Template Rencana Aksi Tujuan SMART ClickUp hadir sebagai solusi.

Gunakan templat ini untuk melacak kemajuan dengan Fields Kustom seperti ‘Tingkat Penyelesaian’ dan ‘Kesehatan Tujuan’, mencatat hambatan, dan mengubah tujuan utama menjadi Milestone ClickUp. Selain itu, pertimbangkan untuk menambahkan Kalender untuk menjadwalkan titik pemeriksaan atau Dashboard untuk memvisualisasikan tren, sehingga rencana aksi tetap terlihat tanpa perlu memeriksa secara manual dengan setiap anggota tim.

Inilah alasan mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Seret tujuan melalui tahap-tahap SMART untuk melakukan pengecekan mingguan secara langsung (tidak perlu membuat laporan status terpisah)

Grup berdasarkan Inisiatif Tujuan atau Tim Utama untuk melihat alur kerja mana yang memberikan dampak signifikan.

Promosikan item penting ke Milestones dan pin tampilan kalender untuk memastikan jadwal tinjauan teratur.

📌 Ideal Untuk: Manajer dan pendiri yang membutuhkan sistem sederhana yang selaras dengan SMART untuk mengubah tujuan menjadi eksekusi yang dapat dilacak.

Ubah Pelaporan Klien Menjadi Wawasan Real-Time dengan ClickUp

Laporan statis sudah ketinggalan zaman. Yang sebenarnya dibutuhkan klien adalah pusat wawasan real-time di mana data kinerja, pembaruan kemajuan, analisis risiko, dan hasil bisnis tetap diperbarui secara terus-menerus (dan otomatis).

Dengan Dashboard, Automasi, templat yang dapat disesuaikan, dan Agen Bertenaga AI dari ClickUp, Anda dapat mengimpor data langsung dari berbagai proyek dan menampilkannya dengan grafik dinamis dan widget interaktif.

Ingin memberdayakan tim dan klien Anda dengan visibilitas instan dan keputusan yang lebih cerdas?

Dapatkan ClickUp secara gratis dan buat dashboard klien pertama Anda hari ini.