12 Perangkat Lunak Dashboard Terbaik (Ulasan, Fitur, & Harga)

Jika Anda adalah pemimpin bisnis atau manajer proyek, Anda pasti menyadari beberapa masalah berikut:

Strategi dan implementasi seringkali berada di dua dunia yang berbeda.

Tujuan telah ditetapkan, tetapi pekerjaan sehari-hari seringkali tidak sejalan dengan tujuan tersebut. Sulit untuk melihat bagaimana tindakan tim Anda berdampak pada hasil bisnis.

Perangkat lunak dashboard mengumpulkan data yang tersebar ke dalam tampilan real-time, memberi tahu Anda ketika ada yang tidak sesuai rencana.

Dengan ini, Anda mendapatkan sumber kebenaran yang terpusat yang memastikan semua orang di organisasi tetap fokus pada hal-hal yang paling penting.

Dalam blog ini, kami akan membahas perangkat lunak dashboard terbaik yang tersedia saat ini, membandingkan fitur-fiturnya, manfaat utama, batasan, harga, dan umpan balik pengguna nyata sehingga Anda dapat menemukan yang paling sesuai untuk bisnis Anda.

Perangkat Lunak Dashboard Terbaik Sekilas

Berikut ini adalah tabel perbandingan yang membantu Anda memahami apa yang ditawarkan oleh masing-masing alat.

Alat Terbaik untuk Fitur utama Harga* ClickUp Dashboard manajemen proyek dengan alur kerja kustom Dashboard yang dapat disesuaikan dengan widget untuk melacak tugas, waktu, dan tujuan; pembaruan real-time; integrasi dengan berbagai tampilan proyek. Tersedia rencana gratis, harga kustom untuk perusahaan. Tableau Visualisasi data canggih Visualisasi data canggih; antarmuka seret dan lepas; pembaruan data real-time; integrasi dengan berbagai sumber data Harga kustom Power BI Dashboard terintegrasi Microsoft dan bisnis intelijen Dashboard interaktif; integrasi dengan produk Microsoft; wawasan berbasis AI; pemantauan data real-time Gratis, Paket berbayar mulai dari $14 per pengguna per bulan ThoughtSpot Analisis berbasis pencarian dan BI mandiri Analisis berbasis AI; pencarian dengan bahasa alami; eksplorasi data secara real-time; dashboard interaktif Paket berbayar mulai dari $25 per pengguna Looker Studio Dashboard dan pelaporan Google Workspace Laporan dan dashboard kustom; integrasi dengan layanan Google; kolaborasi real-time; penggabungan data Gratis, paket berbayar mulai dari $9 per pengguna per bulan Qlik Sense Eksplorasi dan penemuan data interaktif Model data asosiatif; analitik mandiri; visualisasi interaktif; eksplorasi data real-time Paket berbayar mulai dari $200 per bulan Domo Analisis berbasis cloud Dashboard real-time; lebih dari 1.000 konektor data; aksesibilitas mobile; analitik terintegrasi Harga kustom Geckoboard Tampilan dashboard TV dan pemantauan real-time Dashboard KPI real-time; integrasi mudah dengan berbagai sumber data; widget yang dapat disesuaikan; mode tampilan TV. Paket berbayar mulai dari $75 per bulan Databox Alat dashboard pemasaran dan penjualan Template dashboard yang sudah jadi; integrasi dengan berbagai sumber data; desain yang diprioritaskan untuk mobile; pelacakan tujuan. Gratis, paket berbayar mulai dari $199/bulan Funnel Atribusi pemasaran dan pelacakan pengeluaran iklan Analisis perilaku pengguna; pelacakan data real-time; dashboard yang dapat disesuaikan Harga kustom Mixpanel Perangkat lunak dashboard analitik produk Analisis perilaku pengguna, analisis titik data, analisis prediktif, buat visualisasi dashboard. Tersedia rencana gratis dan berbayar. Apache Superset Perangkat lunak bisnis intelijen sumber terbuka Alat BI sumber terbuka; dashboard interaktif; eksplorasi data berbasis SQL; integrasi dengan berbagai basis data Open-source

Apa yang Harus Anda Cari dalam Perangkat Lunak Dashboard?

Baik Anda sedang berkembang pesat atau mengatasi titik buta, fitur-fitur ini paling penting dalam perangkat lunak dashboard yang dirancang untuk dampak bisnis.

Pilih perangkat lunak dashboard yang tepat yang:

Antarmuka yang ramah pengguna : Menyediakan desain intuitif yang memudahkan proses onboarding bagi semua anggota tim Anda.

Pembaruan data real-time : Menyediakan pembaruan data secara langsung sehingga Anda selalu bekerja dengan informasi terbaru, bukan angka-angka dari hari kemarin.

Koneksi ke sumber data multiple : Memungkinkan impor data dengan mudah dari basis data, spreadsheet, sistem CRM, dan alat pemasaran untuk analisis data tanpa repot.

Alat kustomisasi : Memungkinkan Anda membuat diagram lingkaran, grafik, dan laporan berbasis data yang sesuai dengan kebutuhan spesifik Anda.

Pembuat dashboard seret dan lepas : Dilengkapi dengan visual terintegrasi dan memungkinkan pengguna untuk membuat dan memodifikasi dashboard tanpa memerlukan keterampilan teknis.

Pelaporan otomatis : Mengirim laporan terjadwal secara otomatis sehingga Anda tidak perlu melakukan ekspor manual setiap minggu.

Pemantauan KPI dan peringatan : Melacak metrik kunci dan mengirim notifikasi saat ambang batas terpenuhi atau terlampaui.

Opsi skalabilitas: Mampu menangani volume data yang terus bertambah tanpa memperlambat kinerja atau melebihi anggaran Anda.

🌼 Tahukah Anda? Studi menunjukkan bahwa hampir 92% pengambil keputusan produk percaya bahwa data dan analitik sangat penting bagi kesuksesan bisnis mereka, dengan 41% mengatakan hal itu "sangat penting."

Perangkat Lunak Dashboard Terbaik untuk Analisis Data

Mari kita lihat secara detail alat perangkat lunak dashboard terbaik!

1. ClickUp (Terbaik untuk mengelola pekerjaan dan melacak kemajuan dengan dashboard yang dapat disesuaikan)

Dengan kartu dan dashboard yang didukung AI dari ClickUp, wawasan yang Anda butuhkan selalu tersedia.

ClickUp, aplikasi serba guna untuk kerja, menggabungkan manajemen proyek dan dashboard yang dapat disesuaikan dalam satu platform. Ini menghilangkan kebutuhan untuk berpindah antar alat dengan memungkinkan Anda melacak kemajuan tugas, kinerja tim, beban kerja, KPI, dan menggunakan AI untuk analisis data melalui ClickUp Dashboards.

Dashboard visual yang kaya data ini diperbarui secara real-time dan dapat disaring untuk detail yang lebih rinci, memungkinkan Anda menyesuaikan tampilan berdasarkan anggota tim, lokasi proyek (Spaces, Folders, Lists), rentang waktu, atau Bidang Kustom.

Gunakan Dashboard ClickUp untuk melacak dan menyoroti metrik kunci untuk pengambilan keputusan strategis.

Anda dapat membuat dashboard proyek menggunakan berbagai widget seret-dan-lepas, termasuk pelacakan tugas, pelacakan waktu, grafik sprint burndown, kemajuan tujuan, grafik kustom (seperti grafik batang, pie, dan garis), alat terintegrasi seperti Google Sheets atau Docs, serta blok teks/gambar sederhana untuk catatan atau instruksi.

Selain itu, Anda mendapatkan ringkasan yang didukung AI untuk semua tugas dan proyek penting Anda. Tanyakan kepada ClickUp Brain, asisten AI bawaan Anda, untuk pembaruan, dan ia akan menampilkan detailnya untuk Anda. Atau jika Anda hanya membutuhkan ringkasan sekilas, Anda dapat menggunakan kartu AI di ClickUp.

Analisis data pengiriman formulir secara real-time dan dapatkan wawasan AI dengan ClickUp

Anda juga dapat mengirim pembaruan otomatis melalui Automations dan AI Agents ClickUp . Atur aturan pemicu spesifik untuk mengirim pembaruan harian, mingguan, atau bulanan ke Chat Channels di ClickUp atau melalui email, sehingga Anda dan tim Anda mendapatkan wawasan tepat waktu tentang apa yang sedang terjadi.

Aktifkan agen AI favorit Anda di ClickUp Lists untuk mengirim atau menerima pembaruan tepat waktu tentang semua proyek Anda.

Butuh alat yang siap pakai? Template Dashboard Manajemen Proyek oleh ClickUp memudahkan pembuatan dashboard dengan menyediakan tampilan komprehensif tentang kemajuan proyek Anda, mencakup pengembangan, pelacakan anggaran, beban kerja tim, dan status tugas.

Dapatkan template gratis Kelola tugas, sumber daya, dan kemajuan proyek dengan Template Dashboard Manajemen Proyek ClickUp.

Pandang Daftar Aktivitas dalam templat ini memberikan wawasan detail tentang kemajuan setiap tugas, termasuk kolom untuk biaya yang direncanakan, biaya aktual, dan sisa anggaran. Selain itu, Pandang Gantt Proyek menampilkan garis waktu visual proyek Anda, menunjukkan ketergantungan dan urutan tugas.

Dan saat berbicara tentang pelacakan analitik online, Template Laporan Analitik ClickUp membantu Anda mengorganisir dan memantau metrik kinerja kunci, yang sangat penting untuk membentuk strategi bisnis dan mendorong pertumbuhan. Misalnya, pembagian jenis sesi dapat ditampilkan dalam diagram kolom, diikuti dengan diagram lingkaran untuk menunjukkan rasio pengunjung baru versus pengunjung yang kembali.

Fitur terbaik ClickUp

Ringkasan yang didukung AI : Gunakan ClickUp Brain untuk menghasilkan ringkasan cepat tentang tren kinerja atau perubahan yang ditampilkan di dashboard Anda, seperti penurunan penjualan atau penundaan sprint.

Template dashboard : Pilih dari template dashboard yang sudah jadi untuk penjualan, manajemen proyek, : Pilih dari template dashboard yang sudah jadi untuk penjualan, manajemen proyek, dashboard pemasaran , dan lainnya.

Otomatisasi: Gunakan aturan Gunakan aturan otomatisasi ClickUp (seperti “Ketika status tugas berubah menjadi ‘Selesai,’ perbarui kemajuan tujuan”) untuk menjaga metrik dashboard tetap terkini tanpa input manual.

Pelacakan waktu bawaan: Pantau produktivitas tim dan jadwal proyek Anda dalam satu tampilan.

Keterbatasan ClickUp

Pengguna baru mungkin mengalami kurva pembelajaran yang curam, mengingat banyaknya fitur yang tersedia.

Harga ClickUp

Ulasan dan penilaian ClickUp

G2 : 4.7/5 (lebih dari 10.000 ulasan)

Capterra: 4.6/5 (4.000+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang ClickUp?

Berikut ulasan G2:

Ini berfungsi sebagai pusat kendali all-in-one kami. Setiap kampanye, eskalasi, perbaikan proses, dan tugas berada di satu tempat—terhubung melalui tampilan kustom, otomatisasi, dokumen, dan dashboard. Ini menggantikan spreadsheet yang tersebar, thread Slack yang tak berujung, dan alat yang terpisah. Saya dapat dengan mudah memantau kepemilikan tugas, kinerja SLA, dan alur kerja lintas fungsi tanpa meninggalkan platform. Singkatnya, ClickUp memberi saya visibilitas dan kendali penuh di seluruh tim dan fungsi.

💟 Bonus: Brain MAX adalah asisten desktop bertenaga AI yang dirancang untuk sintesis data cepat dan cerdas. Dengan integrasi mendalam di seluruh ruang kerja dan aplikasi pihak ketiga, Brain MAX terhubung ke email, spreadsheet, alat manajemen proyek, dan dashboard—secara otomatis mengumpulkan data dari berbagai sumber. Dengan memanfaatkan model AI canggih, perangkat lunak ini menghasilkan ringkasan yang ringkas dan dapat ditindaklanjuti sesuai kebutuhan Anda, baik menggunakan perintah suara maupun prompt teks. Perangkat lunak ini dilengkapi dengan fitur utama seperti agregasi data real-time, pencarian enterprise, wawasan yang sadar konteks, dan kemampuan untuk mengidentifikasi tren atau anomali secara instan, semuanya melalui satu aplikasi super.

📚 Baca Lebih Lanjut: Cara Membuat Dashboard di Excel

2. Tableau (Terbaik untuk visualisasi data tingkat lanjut)

melalui Tableau

Tableau adalah alat visualisasi data yang mengubah data dari spreadsheet, basis data, alat cloud, dan platform big data menjadi dashboard interaktif dan dapat dibagikan.

Pengguna dapat melakukan analisis mendalam, menerapkan filter, dan mengidentifikasi pola data tanpa perlu coding. Dashboard-nya dioptimalkan untuk perangkat desktop dan mobile, memudahkan berbagi wawasan antar tim dan pimpinan.

Tableau sangat berguna bagi organisasi yang membutuhkan analisis multidimensi, dashboard eksekutif, peramalan, dan penggabungan data antar sistem.

Fitur terbaik Tableau

Buat dashboard kerja interaktif dengan filter, tooltip, dan kemampuan drill-down.

Dapatkan pemetaan geospasial dan geocoding bawaan untuk analisis berbasis lokasi.

Gunakan bidang yang dihitung dan rumus kustom untuk wawasan data yang lebih mendalam.

Keterbatasan Tableau

Beberapa pengguna melaporkan bahwa kinerja dapat melambat saat bekerja dengan dataset yang sangat besar.

Harga Tableau

Harga kustom

Ulasan dan penilaian Tableau

G2 : 4.4/5 (2.300+ ulasan)

Capterra: 4.6/5 (2.300+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Tableau?

Berikut ulasan G2:

Dashboard Tableau mudah digunakan dan memudahkan eksplorasi data. Ia mendukung berbagai sumber data, sehingga memudahkan saya untuk membuat visualisasi dengan berbagai titik informasi.

⚒️ Tips Cepat: Jika Anda baru dalam membuat dashboard, Anda dapat menggunakan contoh desain dashboard ini sebagai inspirasi.

3. Power BI (Terbaik untuk analisis bisnis yang terintegrasi dengan Microsoft)

melalui Microsoft

Power BI terintegrasi dengan mulus dengan Excel, Teams, SharePoint, Azure, dan produk Microsoft lainnya, menjadikannya pilihan ideal bagi organisasi yang sudah menggunakan ekosistem Microsoft.

Anda dapat dengan mudah mengimpor file Excel dan dataset ke Microsoft Power BI, lalu mengubahnya menjadi dashboard interaktif menggunakan antarmuka seret dan lepas. Alat ini juga mendukung pembaruan data real-time, visualisasi yang dapat disesuaikan, dan opsi berbagi yang kuat melalui layanan Microsoft.

Dashboard kerja Power BI sangat berguna bagi tim yang ingin mengonsolidasikan pelaporan, mengotomatisasi pembaruan data, dan menyajikan wawasan di seluruh departemen tanpa meninggalkan lingkungan Microsoft.

Fitur terbaik Power BI

Menggunakan kemampuan pemodelan data dan mendukung DAX (Data Analysis Expressions) untuk membuat grafik, melakukan perhitungan kompleks, dan mengukur KPI.

Memungkinkan desain di Power BI Desktop dan publikasi melalui cloud untuk berbagi dengan mudah.

Membantu mengontrol akses data berdasarkan peran pengguna untuk dashboard yang aman dan disesuaikan.

Keterbatasan Power BI

Untuk beroperasi dengan optimal, diperlukan infrastruktur IT yang tangguh dan andal, yang berarti memerlukan investasi dalam perangkat keras, perangkat lunak, dan tenaga pemeliharaan.

Harga Power BI

Gratis

Power BI Pro : $14 per bulan per pengguna (dibayar secara tahunan)

Power BI Premium Per Pengguna : $24 per bulan per pengguna (dibayar secara tahunan)

Power BI Embedded: Harga disesuaikan

Ulasan dan penilaian Power BI

G2 : 4.5/5 (1.200+ ulasan)

Capterra: 4.6/5 (1.800+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Power BI?

Berikut ulasan G2:

Perangkat lunak ini memungkinkan kita untuk memvisualisasikan dan mengeksplorasi data secara interaktif. Ia menawarkan berbagai jenis visualisasi (grafik, diagram, dan tabel), yang memudahkan kita untuk menganalisis informasi penting saat mengambil keputusan untuk perusahaan.

📚 Baca Lebih Lanjut: Cara Membuat Dashboard Kehidupan Pribadi untuk Produktivitas

4. ThoughtSpot (Terbaik untuk analitik berbasis pencarian dan BI self-service)

via ThoughtSpot

Dashboard yang diperkuat AI dari ThoughtSpot, atau Liveboards, memungkinkan pengguna untuk mengajukan pertanyaan lanjutan langsung dari grafik mana pun dan mendapatkan jawaban instan yang kontekstual melalui antarmuka percakapan.

Perangkat lunak ini dirancang untuk mengotomatisasi penemuan wawasan, secara drastis mengurangi waktu yang dihabiskan untuk mencari jawaban. ThoughtSpot menggunakan fitur deteksi otomatis untuk terus memindai data guna mengidentifikasi tren, pola, anomali, dan korelasi yang mendasarinya. Misalnya, 'AI Highlights' secara otomatis menampilkan perubahan, pergeseran, atau poin penting yang paling signifikan dalam Liveboards, memastikan pengguna segera fokus pada informasi yang kritis.

Selain itu, fitur 'Analisis Perubahan' menyediakan kemampuan diagnostik mendalam dengan secara otomatis mengidentifikasi faktor-faktor utama dan penyebab yang mendasari tren data atau fluktuasi kinerja tertentu.

Fitur terbaik ThoughtSpot

Memantau data untuk perubahan yang tidak terduga dan mengirimkan peringatan untuk menjaga pengguna tetap terinformasi.

Memungkinkan pengguna untuk menjelajahi data mulai dari tampilan umum hingga detail yang lebih rinci tanpa perlu jalur drill-down yang telah ditentukan sebelumnya.

Mendukung berbagai jenis grafik, termasuk garis, area, pie, donut, dan scatter plot untuk visualisasi interaktif.

Keterbatasan ThoughtSpot

Pengetahuan institusional tentang dataset masih diperlukan untuk memastikan bahwa bidang yang tepat digunakan untuk pertanyaan bisnis spesifik yang diajukan.

Harga ThoughtSpot

Uji coba gratis

Essential : $25 per bulan per pengguna (dibayar secara tahunan)

Kelebihan : Harga yang dapat disesuaikan

Enterprise: Harga disesuaikan

Ulasan dan penilaian ThoughtSpot

G2 : 4.4/5 (300+ ulasan)

Capterra: Tidak cukup ulasan

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang ThoughtSpot?

Berikut ulasan G2:

Fungsi pencarian ThoughtSpot memudahkan Anda untuk hanya mengetikkan pertanyaan dan mendapatkan jawaban secara instan. Tidak perlu query yang rumit dan tidak perlu menunggu. Ini menghemat banyak waktu kami.

📮 ClickUp Insight: 78% responden survei kami membuat rencana detail sebagai bagian dari proses penetapan tujuan mereka. Namun, secara mengejutkan, 50% di antaranya tidak melacak rencana tersebut dengan alat khusus. 👀 Dengan ClickUp, Anda dapat dengan mudah mengubah tujuan menjadi tugas yang dapat dilaksanakan, memungkinkan Anda menaklukkannya langkah demi langkah. Selain itu, dashboard tanpa kode kami memberikan representasi visual yang jelas tentang kemajuan Anda, menampilkan kemajuan Anda dan memberikan Anda lebih banyak kontrol dan visibilitas atas pekerjaan Anda. Karena "berharap yang terbaik" bukanlah strategi yang andal. 💫 Hasil Nyata: Pengguna ClickUp mengatakan mereka dapat menangani ~10% lebih banyak pekerjaan tanpa merasa kelelahan.

5. Looker Studio (Terbaik untuk strategi multi-cloud dan hybrid cloud)

melalui Looker Studio

Looker Studio mempermudah alur kerja data Anda, menghilangkan gesekan yang biasanya terjadi saat menggabungkan data dari sumber yang berbeda, seperti Google Analytics, lembar Excel, dan Google Ads.

Alat ini menawarkan konektivitas yang mulus dan asli, memungkinkan pemasar untuk menghindari manipulasi data manual yang rumit. Anda dapat dengan mudah menggabungkan analitik situs web, kinerja iklan berbayar, dan data pencarian organik—serta metrik bisnis penting lainnya—ke dalam dashboard pemasaran yang terpadu dan dinamis.

Keuntungan utamanya? Anda mendapatkan visibilitas komprehensif lintas kanal tanpa bergantung pada ilmuwan data atau proses ETL yang kompleks. Pemasar kini dapat secara mandiri menciptakan sumber kebenaran tunggal untuk melacak KPI, mengidentifikasi tren, dan mengambil keputusan berbasis data dengan lebih cepat dan efisien daripada sebelumnya.

Fitur terbaik Looker Studio

Dapatkan konektor plug-and-play untuk GA4, Google Ads, Search Console, BigQuery, Sheets, dan YouTube.

Sematkan laporan ke situs web, halaman intranet, atau Google Slides, atau bagikan dashboard melalui tautan atau email dengan kontrol akses yang disesuaikan.

Buat laporan interaktif dengan selektor rentang tanggal, menu tarik-turun, kotak centang, filter pencarian, dan fitur lainnya.

Keterbatasan Looker Studio

Beberapa pengguna melaporkan bahwa konektor sering kali putus, dan laporan yang mengandung banyak data dapat memakan waktu lama untuk dimuat.

Harga Looker Studio

Looker Studio : Gratis

Looker Studio Pro: $9 per bulan per pengguna per proyek per bulan

Ulasan dan penilaian Looker Studio

G2 : 4.4/5 (lebih dari 400 ulasan)

Capterra: 4.6/5 (200+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Looker Studio?

Berikut ulasan G2:

Yang paling saya sukai dari LookerStudio adalah kemampuannya untuk dengan mudah mengubah angka menjadi grafik. Dengan representasi visual informasi/data, ini adalah alat yang sangat berguna dalam organisasi kami.

👋 Pengingat Ramah: Jika Anda melacak jangkauan merek atau keterlibatan, pastikan perangkat lunak dashboard Anda terintegrasi dengan baik dengan alat media sosial dan mendukung peta hubungan interaktif untuk wawasan audiens yang lebih jelas.

6. Qlik Sense (Terbaik untuk eksplorasi data interaktif dan analitik mandiri)

via Q lik

Inti dari Qlik Sense adalah mesin asosiatifnya, yang memungkinkan pengguna menjelajahi data secara bebas tanpa terikat pada jalur kueri yang telah ditentukan sebelumnya.

Mesin ini menyoroti data terkait dan tidak terkait, memungkinkan pengguna untuk menemukan wawasan tersembunyi dan hubungan antar data dari berbagai sumber data.

Selain itu, Qlik Sense mengintegrasikan kecerdasan buatan (AI) dan pembelajaran mesin melalui Insight Advisor-nya, yang membantu pengguna dengan menghasilkan wawasan, menyarankan visualisasi, dan memfasilitasi interaksi dengan bahasa alami.

Fitur terbaik Qlik Sense

Dapatkan grafik otomatis yang dapat disesuaikan dan merespons pilihan secara real-time.

Sertakan peta panas, grafik air terjun, widget KPI, peta geografis, dan lainnya untuk membuat dashboard dinamis.

Berikan akses kepada pengguna jarak jauh atau di lapangan dengan kemampuan offline seperti Qlik Sense Mobile.

Keterbatasan Qlik Sense

Persiapan data dapat menjadi kompleks saat berurusan dengan sumber data yang beragam atau data yang tidak terstruktur.

Harga Qlik Sense

Qlik Cloud Analytics:

Starter : $200/bulan untuk 10 pengguna (dibayar secara tahunan)

Standard : $825 per bulan untuk 25 GB data (dibayar secara tahunan)

Premium : $2.750 per bulan untuk 50 GB data (dibayar secara tahunan)

Enterprise: Harga disesuaikan

Ulasan dan penilaian Qlik Sense

G2 : 4.4/5 (900+ ulasan)

Capterra: 4.5/5 (200+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Qlik Sense?

Berikut ulasan G2:

Mesin data asosiatifnya memungkinkan pengguna menjelajahi data tanpa terikat pada pencarian yang telah ditentukan sebelumnya, yang merupakan salah satu keunggulan utamanya. Selain itu, Qlik juga memiliki komunitas Qlik yang solid untuk mendukung berbagai masalah terkait Qlik.

📚 Baca Lebih Lanjut: Bagaimana Visualisasi Alur Kerja Membantu Memperlancar Proses Bisnis

7. Domo (Terbaik untuk analisis data perusahaan berbasis cloud)

via D omo

Domo adalah alat bisnis intelijen (BI) berbasis cloud yang terhubung dengan berbagai sumber data, termasuk layanan cloud, basis data, dan sistem on-premises. Ia menyediakan alat seret-dan-lepas untuk membuat dashboard dan akses ke lebih dari 150 jenis grafik, termasuk grafik trellis, perbandingan periode ke periode, dan grafik ilmu data.

Salah satu fitur unggulannya adalah input yang dapat didefinisikan pengguna dengan Domo, yang disebut 'Variables', yang menawarkan kontrol interaktif untuk menyesuaikan dan menganalisis data secara dinamis melalui analisis 'what-if', perbandingan waktu, eksplorasi metrik, dan penyesuaian tabel pivot.

Fitur terbaik Domo

Pilih dari lebih dari 7.000 peta kustom untuk representasi data geografis yang detail.

Atur pemberitahuan untuk perubahan data yang signifikan pada metrik kritis.

Gunakan Domo. AI untuk mengajukan pertanyaan dalam bahasa alami dan dapatkan jawaban instan disertai dengan visualisasi yang disarankan.

Keterbatasan Domo

Ketiadaan lapisan semantik membuat sulit untuk menstandarkan logika bisnis di seluruh dataset dan laporan, yang mengakibatkan ketidakkonsistenan dan peningkatan beban pemeliharaan.

Harga Domo

Uji coba gratis

Harga kustom

Ulasan dan penilaian Domo

G2 : 4.3/5 (800+ ulasan)

Capterra: 4.3/5 (300+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Domo?

Berikut ulasan G2:

DOMO menonjol dengan antarmuka pengguna yang ramah dan desain yang intuitif. Dashboard ini dilengkapi dengan opsi penyesuaian yang memungkinkan kita menyesuaikan visualisasi sesuai dengan kebutuhan dan preferensi spesifik kita.

📌 Pin It: Gunakan peta strategi untuk menghubungkan tujuan dengan kinerja. Mereka membantu memvisualisasikan alasan di balik metrik Anda—sangat berguna untuk narasi data yang mendorong tindakan.

8. Geckoboard (Terbaik untuk tampilan dashboard TV dan pemantauan KPI secara real-time)

melalui Geckoboard

Geckoboard terhubung dengan lebih dari 90 sumber data, termasuk Google Analytics, Salesforce, Shopify, HubSpot, dan spreadsheet, untuk menggabungkan data dari berbagai platform menjadi tampilan yang terintegrasi dan konsisten.

Tata letak dirancang untuk tampilan sekilas, menjadikannya ideal untuk tim penjualan, tim dukungan, atau tim pemasaran yang membutuhkan akses terus-menerus ke KPI kunci.

Dan untuk memungkinkan tim merespons dengan cepat terhadap perubahan signifikan dalam kinerja, fitur 'Status Indicators' Geckoboard menyediakan petunjuk visual, hijau untuk keberhasilan dan merah untuk peringatan, berdasarkan ambang batas yang telah ditentukan sebelumnya.

Fitur terbaik Geckoboard

Sesuaikan tema dashboard, termasuk skema warna dan logo, agar sesuai dengan branding perusahaan.

Beralih antara tema terang dan gelap untuk visibilitas optimal di berbagai lingkungan.

Bagikan dashboard melalui tautan aman, sematkan di situs web, atau tampilkan di TV di ruang kantor.

Keterbatasan Geckoboard

Alat ini hanya dapat digunakan untuk menampilkan statistik dari berbagai alat dan tidak menawarkan opsi analitis, prediksi, atau peramalan, sehingga sangat membatasi potensi alat tersebut.

Harga Geckoboard

Essential : $75/bulan

Core : $219/bulan

Pro : $399/bulan

Enterprise: Harga disesuaikan

Ulasan dan penilaian Geckoboard

G2 : 4.3/5 (40+ ulasan)

Capterra: 4.6/5 (100+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Geckoboard?

Berikut ulasan G2:

Ini adalah cara yang fantastis untuk berbagi KPI dengan tim Anda secara visual yang menarik. Cara termudah untuk membuat dashboard yang tidak hanya bermakna tetapi juga efektif.

9. Databox (Pilihan terbaik untuk solusi dashboard interaktif pemasaran dan penjualan)

via Databox

Databox adalah perangkat lunak bisnis intelijen dan analitik all-in-one yang dirancang untuk menciptakan sumber kebenaran tunggal. Perangkat lunak ini dengan mudah mengintegrasikan semua data pemasaran, penjualan, dan bisnis inti Anda dari lebih dari 100+ integrasi, spreadsheet, dan basis data.

Fitur visualisasi interaktif yang kuat memungkinkan eksplorasi data yang mendalam, memungkinkan pengguna untuk memanfaatkan drill-down untuk menyelidiki data mentah, menerapkan filter dinamis berdasarkan dimensi, dan menggunakan perbandingan periode multiple untuk melacak kemajuan dan mengungkap wawasan kunci atau titik buta.

Untuk penyelarasan dan pemantauan dengan visibilitas tinggi, fitur inovatif ‘Dashboard Loops’ memungkinkan Anda menggabungkan dua atau lebih dashboard menjadi tampilan berputar yang berkelanjutan, memberikan gambaran komprehensif tentang kinerja keseluruhan Anda di seluruh tim dan saluran. Fitur ini juga membantu tim merencanakan dan memprediksi hasil di masa depan menggunakan fitur seperti Tujuan, Patokan, dan Perkiraan, serta memanfaatkan ringkasan dan peringatan yang didukung AI untuk secara otomatis menampilkan wawasan dan mendeteksi anomali.

Fitur terbaik Databox

Impor data dari lebih dari 100 sumber data, termasuk Google Analytics, HubSpot, dan Salesforce.

Pilih dari lebih dari 200 opsi templat laporan analitik yang sudah jadi untuk kebutuhan pemasaran sehari-hari.

Dapatkan ringkasan yang dihasilkan oleh AI yang memberikan konteks tentang kinerja dan tren penjualan, serta memberikan saran untuk perbaikan.

Keterbatasan Databox

Beberapa pengguna melaporkan mengalami bug sesekali dan masalah throughput/lag saat mengedit metrik kustom.

Harga Databox

Gratis Selamanya

Profesional : $199/bulan

Pertumbuhan : $399/bulan

Premium: $999/bulan

Ulasan dan penilaian Databox

G2 : 4.4/5 (100+ ulasan)

Capterra: 4.6/5 (200+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Databox?

Berikut ulasan G2:

Databox terintegrasi dengan perangkat lunak lain seperti QuickBooks Online atau Sendgrid, mengumpulkan semua data, menyinkronkan, dan menyiapkan dashboard. Pengguna dapat memilih antara menggunakan templat bawaan atau memilih metrik secara kustom.

10. Funnel (Terbaik untuk atribusi pemasaran dan pelacakan pengeluaran iklan)

via Funnel

Funnel adalah alat data pemasaran khusus yang menawarkan kemampuan integrasi yang luas. Alat ini mendukung lebih dari 600 konektor untuk platform periklanan dan e-commerce utama seperti Google Ads, Facebook, dan Shopify. Konektivitas yang kuat ini memungkinkan pemasar untuk secara efisien mengonsolidasikan, memvisualisasikan, dan menganalisis data kinerja dari berbagai sumber tanpa perlu konsolidasi manual.

Dengan tata letak modular dan antarmuka seret-dan-lepas, pengguna dapat dengan mudah menyesuaikan dashboard mereka dengan mengatur ulang dan mengubah ukuran visualisasi sesuai dengan kebutuhan pelaporan spesifik. Untuk fokus data yang presisi, pengguna dapat dengan mudah menerapkan filter berdasarkan dimensi kunci, seperti sumber lalu lintas atau kampanye, dan menyesuaikan rentang tanggal untuk memfokuskan analisis pada periode waktu yang relevan.

Fitur terbaik Funnel

Akses 'Template Gallery' untuk menjelajahi templat dashboard yang sudah jadi dan disesuaikan untuk berbagai kebutuhan, seperti kinerja e-commerce atau pelacakan media berbayar.

Gunakan visualisasi yang sederhana seperti garis tren dan skorcard untuk menyampaikan informasi secara efektif.

Sesuaikan metrik dan dimensi yang tersedia di dashboard Anda, dan terapkan filter untuk mempermudah visualisasi data.

Keterbatasan Funnel

Terkadang Anda memerlukan beberapa pemisahan/koneksi untuk satu sumber data, yang mengakibatkan biaya lebih tinggi untuk setiap koneksi.

Harga funnel

Gratis

Starter : Harga disesuaikan

Bisnis : Harga kustom

Enterprise: Harga disesuaikan

Ulasan dan penilaian Funnel

G2 : 4.5/5 (150+ ulasan)

Capterra: Tidak cukup ulasan

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Funnel?

Berikut ulasan G2:

Kemampuan untuk terintegrasi dengan alat lain seperti HubSpot, Salesforce, GA, dll., telah menjadi nilai tambah yang sangat besar saat mencoba menggabungkan sumber data yang berbeda-beda ke dalam satu dashboard dan menghasilkan visualisasi yang berharga.

11. Mixpanel (Terbaik untuk analisis data perilaku pengguna dan dashboard kustom)

melalui Mixpanel

Mixpanel adalah platform analitik data khusus yang dirancang khusus untuk melacak dan memahami perilaku pengguna dalam produk digital.

Sementara analitik web tradisional berfokus pada pelaporan metrik volume secara keseluruhan, Mixpanel dirancang untuk mengungkap alasan di balik tindakan pengguna dengan memusatkan analisanya pada perjalanan pengguna individu, tindakan spesifik mereka (Events), dan atribut dari tindakan tersebut (Properties).

Perangkat lunak ini menyediakan beberapa laporan yang sangat terfokus untuk memudahkan analisis perilaku mendalam, seperti Laporan Funnels yang melacak konversi melalui alur pengguna yang telah ditentukan secara berurutan, memungkinkan pengguna untuk dengan cepat mengidentifikasi titik-titik kritis di mana pengguna keluar dan mengukur waktu rata-rata yang dibutuhkan pengguna untuk melakukan konversi, dengan opsi untuk melacak konversi dalam urutan tertentu atau urutan apa pun.

Selain melacak perilaku saat ini, alat ini dilengkapi dengan analisis prediktif melalui eksperimen terintegrasi (A/B testing) untuk mengukur dampak perubahan fitur, serta fitur seperti Metric Trees untuk memastikan semua tim sejalan dengan definisi tunggal dan terkelola untuk setiap indikator kinerja utama (KPI).

Fitur terbaik Mixpanel

Amati interaksi pengguna secara real-time, termasuk klik, gulir, dan jalur navigasi.

Beralih dari data agregat ke replay sesi individu untuk analisis komprehensif perilaku pengguna.

Lindungi data dengan penyamaran otomatis informasi sensitif untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi seperti GDPR dan HIPAA.

Keterbatasan Mixpanel

Meskipun fitur analitik Mixpanel sangat kuat, membuat aliran data yang mulus antara Mixpanel dan alat lain seringkali memerlukan keahlian teknis dan bisa sedikit rumit.

Harga Mixpanel

Gratis Selamanya

Pertumbuhan : Mulai dari $0; 1 juta peristiwa bulanan gratis dan $0,00028 per peristiwa setelahnya.

Enterprise: Harga disesuaikan

Ulasan dan penilaian Mixpanel

G2 : 4.6/5 (1.100+ ulasan)

Capterra: 4.5/5 (100+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Mixpanel?

Berikut ulasan G2:

Platform ini sangat fleksibel dalam menganalisis data dari berbagai sudut pandang, baik itu tingkat churn, tingkat konversi, atau jalur pengguna.

12. Apache Superset (Perangkat lunak bisnis intelijen open-source terbaik untuk perusahaan)

melalui Apache Superset

Apache Superset adalah platform bisnis intelijen dan visualisasi data gratis dan open-source.

Keunggulannya terletak pada kompatibilitas dan fleksibilitasnya yang luas, karena dapat terhubung secara native ke hampir semua basis data relasional dan non-relasional utama, termasuk sistem seperti MySQL, PostgreSQL, Snowflake, BigQuery, dan SQL Server Analysis Services.

Apache dilengkapi dengan rangkaian fitur visualisasi dan pembuatan dashboard yang komprehensif untuk mendukung analisis yang canggih. Pengguna dapat memanfaatkan antarmuka yang intuitif untuk membangun dashboard kompleks, melakukan analisis mendalam, dan menulis atau menyesuaikan kueri SQL di dalam IDE SQL terintegrasinya.

Fitur terbaik Apache Superset

Buat dari berbagai jenis grafik, seperti batang, garis, pie, heatmaps, treemaps, histogram, Sankey, sunburst, dan lainnya.

Tambahkan fitur penyaringan silang ke dashboard sehingga Anda dapat mengklik grafik (misalnya, berdasarkan negara atau lini produk) dan secara otomatis menyaring grafik lain sesuai dengan itu.

Isi dashboard secara langsung dengan grafik berdasarkan kueri kustom yang ditulis di SQL Lab, IDE SQL bawaan Superset dengan fitur autocomplete dan riwayat kueri.

Keterbatasan Apache Superset

Beberapa pengguna melaporkan bahwa pembaruan data mengalami penundaan yang signifikan, seringkali memerlukan waktu tunggu minimal dua jam agar data terbaru muncul.

Harga Apache Superset

Gratis, sumber terbuka

Ulasan dan penilaian Apache Superset

G2 : 4.4/5 (40+ ulasan)

Capterra: Tidak cukup ulasan

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Apache Superset?

Berikut ulasan G2:

Antarmuka pengguna (UI) dan pengalaman pengguna (UX) sangat luar biasa dan terintegrasi dengan mulus ke dalam basis data yang sudah ada. Anda dapat membuat berbagai dashboard sesuai dengan kebutuhan Anda.

🧠 Tahukah Anda? Apache Superset awalnya dikembangkan oleh Airbnb sebagai alat eksplorasi data internal. Akhirnya, proyek ini menjadi proyek open-source Apache dan berkembang menjadi salah satu platform BI modern paling populer untuk visualisasi dan eksplorasi data.

Ubah Data Mentah Menjadi Wawasan yang Jelas dan Dapat Ditindaklanjuti

Banyak tim mengandalkan spreadsheet atau alat yang terpisah-pisah, yang membuat sulit untuk melacak kinerja, mengidentifikasi bottleneck, atau menyelaraskannya dengan tujuan. Hal ini menyebabkan peluang terlewatkan, keputusan tertunda, dan upaya pelaporan yang tersebar.

ClickUp mengintegrasikan semua hal dalam satu tempat. Tugas, tujuan, dan metrik Anda—sehingga Anda dapat membuat dashboard yang tidak hanya menampilkan data, tetapi juga melakukan lebih dari itu.

Dengan pelacakan real-time, widget kustom, dan integrasi yang mulus dengan alur kerja Anda, ClickUp membantu tim.

Coba ClickUp hari ini dan lihat mengapa ribuan tim telah menjadikannya pusat utama untuk dashboard, proyek, dan kolaborasi tim. 🚀