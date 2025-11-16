Template Perjalanan Pelanggan Miro Terbaik untuk Memvisualisasikan UX

Pernahkah Anda bertanya-tanya mengapa sebagian besar perusahaan mengklaim bahwa memahami kebutuhan pelanggan adalah prioritas utama mereka, namun tetap kesulitan untuk menentukan di mana pengguna sebenarnya berhenti?

Masalahnya bukan karena kurangnya data, melainkan kurangnya kejelasan. Anda telah melakukan wawancara pelanggan, mengumpulkan umpan balik, dan mengidentifikasi titik-titik sakit. Namun, tanpa peta perjalanan pelanggan yang visual, wawasan tersebut tetap tersebar di lembar kerja dan thread email.

Inilah tepatnya mengapa tim beralih ke templat perjalanan pelanggan Miro. Alih-alih mendiskusikan seperti apa pengalaman pelanggan, templat ini memungkinkan Anda memetakan semuanya—termasuk emosi, titik sentuh, dan momen kritis di mana pengguna memutuskan untuk melanjutkan atau meninggalkan.

Dalam artikel ini, kami akan memandu Anda melalui templat perjalanan pelanggan Miro terbaik dan juga berbagi beberapa templat ClickUp gratis.

👀 Tahukah Anda? Menurut survei ClearVoice, sekitar 48% perusahaan memiliki peta perjalanan pelanggan atau pembeli dalam bentuk tertentu. Namun, hanya 43% di antaranya yang telah memvalidasi peta tersebut dengan data nyata, seperti catatan CRM atau metrik penjualan. Artinya, sebagian besar peta perjalanan berisiko didasarkan pada asumsi daripada fakta.

Templat Perjalanan Pelanggan Sekilas

Berikut ini adalah ringkasan singkat tentang semua templat yang ada di blog:

Apa yang Membuat Template Perjalanan Pelanggan Miro yang Baik?

Saat memilih templat perjalanan pelanggan di Miro, perhatikan poin-poin berikut agar Anda tidak membuang waktu pada templat yang salah: 👇

Kejelasan: Pilih templat yang secara jelas menampilkan setiap tahap perjalanan untuk melacak bagaimana pengguna bergerak dari kesadaran hingga keputusan

Penyesuaian: Pastikan templat memungkinkan pengeditan yang mudah, seperti menambahkan titik sentuh tambahan atau menghapus langkah-langkah, sehingga templat dapat disesuaikan dengan produk atau layanan Anda, bukan sebaliknya.

Fokus UX: Pilih templat yang menonjolkan kebutuhan, frustrasi, dan emosi pengguna, bukan hanya tujuan bisnis. Hal ini memastikan pemetaan Anda tetap berfokus pada peningkatan pengalaman nyata.

Keterampilan beradaptasi: Cari templat yang dapat diterapkan di berbagai industri. Templat tersebut harus cocok untuk alur pendaftaran aplikasi, proses checkout online, atau bahkan perjalanan layanan di toko fisik.

Bagian yang sudah disiapkan: Pilih templat yang dilengkapi dengan bagian yang sudah disiapkan untuk persona, tujuan, titik sentuh, dan saluran

Kolaborasi: Pastikan templat tersebut memungkinkan tim Anda untuk mengedit secara real-time, menambahkan komentar, dan berkontribusi tanpa kebingungan

Template Perjalanan Pelanggan Miro Gratis

Setiap templat peta perjalanan pengguna dirancang untuk memicu kolaborasi, menyederhanakan pemetaan, dan memberikan tim Anda pandangan yang jelas tentang pengalaman pelanggan dari awal hingga akhir. Mari kita jelajahi bersama:

1. Template Peta Desain Perilaku (Perjalanan)

melalui Miro

Template Peta Desain Perilaku (Perjalanan) oleh Miro berfokus pada bagian kecil dari perjalanan pelanggan. Template ini dirancang untuk satu tindakan atau perilaku spesifik yang ingin Anda dorong pengguna untuk lakukan. Setelah melakukannya, Anda dapat bekerja mundur dari tindakan tersebut menggunakan model COM-B (Kemampuan, Kesempatan, Motivasi → Perilaku) untuk melihat apa yang membantu atau menghambat pengguna dalam melakukannya. Dengan pemetaan ini, menjadi lebih mudah untuk mengidentifikasi di mana masalah muncul dan kemudian brainstorming cara untuk menghilangkan gesekan tersebut atau memanfaatkannya dengan cerdas dan terencana.

Mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Mapping tahap, tindakan, dan titik sakit untuk melihat tepat di mana pengguna mengalami kesulitan

Brainstorm ide strategi intervensi langsung di papan, terkait dengan setiap gesekan atau hambatan

Masukkan perjalanan mikro ini ke dalam peta tingkat atas agar selaras dengan alur UX yang lebih luas

✅ Ideal untuk: Peneliti UX dan tim produk yang sedang merancang ulang alur onboarding atau checkout, dan ingin mengidentifikasi hambatan perilaku yang menghalangi pengguna untuk menyelesaikan tindakan kunci

💡 Tips Pro: Di setiap tahap (kesadaran → pertimbangan → pembelian → retensi → loyalitas) peta perjalanan Anda, tambahkan pemeriksaan COM-B singkat. Gunakan penanda hijau/kuning/merah untuk C-O-M. Ini menunjukkan tepatnya mengapa terjadi penurunan, dan apa yang perlu diperbaiki terlebih dahulu. Misalnya, pelanggan mungkin tahu cara menggunakan kupon (kemampuan), tetapi jika gateway pembayaran terus gagal (kesempatan), atau mereka tidak sepenuhnya percaya pada situs Anda untuk detail kartu mereka (motivasi), mereka tetap akan membatalkan pembelian.

2. Template Perjalanan Pelanggan

melalui Miro

Jika Anda membutuhkan gambaran menyeluruh tentang bagaimana pelanggan berinteraksi dengan bisnis Anda di berbagai titik kontak, Template Perjalanan Pelanggan Miro menyajikannya secara lengkap. Template ini memudahkan Anda untuk mengidentifikasi tindakan pelanggan, memetakan keuntungan dan kendala, serta menangkap suasana emosional pelanggan sepanjang perjalanan. Anda dapat menggunakannya sebagai kit awal yang andal untuk menyelaraskan tim dalam memahami pengalaman pelanggan yang sebenarnya, mulai dari kontak pertama hingga loyalitas jangka panjang.

Mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Panduan tim melalui proses terstruktur ‘Frame, Act, Feel’ untuk menangkap tindakan, titik sentuh, dan emosi

Jalankan sesi workshop siap pakai yang dapat diselesaikan dalam 90–120 menit dengan instruksi langkah demi langkah yang jelas

Sesuaikan templat dengan merek Anda sendiri, format cetak offline, atau aktivitas R Sprint tambahan

✅ Ideal untuk: Manajer produk dan tim UX yang mengadakan workshop penemuan atau penyelarasan dan membutuhkan cara terstruktur untuk menangkap perjalanan pelanggan dari awal hingga akhir serta menyajikannya kembali kepada pemangku kepentingan

🎁 Bonus: Menurut Laporan Tren Pengalaman Pelanggan (CX) Zendesk, merek yang menggunakan pengalaman pelanggan yang didukung AI mengalami peningkatan 22% dalam retensi dan peningkatan 49% dalam peluang penjualan silang. Peta perjalanan membantu Anda mengidentifikasi titik-titik masalah, tetapi keunggulan sesungguhnya muncul ketika Anda dapat menghubungkan peta tersebut dengan konteks kerja nyata Anda. Di sinilah ClickUp Brain berperan. Ia mengintegrasikan tugas, catatan, obrolan, data CRM, dan menghubungkan umpan balik pelanggan menjadi satu kesatuan. Dengan Brain, Anda dapat mengambil peta perjalanan pelanggan apa pun dan menandai 'momen untuk personalisasi'. Brain menganalisis umpan balik dan catatan tim untuk mengidentifikasi titik sentuh di mana pesan yang disesuaikan, rekomendasi produk, atau tindakan dukungan dapat memberikan dampak terbesar. Gunakan ClickUp Brain untuk menambahkan personalisasi pada pemetaan perjalanan pelanggan Anda

3. Template Peta Cerita

melalui Miro

Template Peta Cerita Miro dirancang untuk memecah ide produk besar menjadi langkah-langkah kecil yang dapat dikelola, sehingga tim Anda dapat mengambil tindakan konkret. Alih-alih langsung terjun ke pengembangan, template ini membantu tim memetakan siapa pengguna, tindakan apa yang mereka ambil, dan asumsi apa yang mereka buat, sehingga gambaran besar menjadi jelas.

Berdasarkan Teresa Torres’ Continuous Discovery Habits , pendekatan ini membantu Anda mengubah permintaan fitur yang tidak jelas menjadi cerita pengguna yang terstruktur, yang dapat Anda prioritaskan dan kurangi risikonya dengan percaya diri.

Mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Buat asumsi langsung dari peta cerita untuk mengidentifikasi risiko sejak dini

Evaluasi asumsi-asumsi tersebut dengan membandingkan tingkat pentingnya dengan bukti yang tersedia

Membuat keputusan produk menjadi lebih mudah dengan mengarahkan tim Anda ke perubahan yang memberikan nilai tertinggi

✅ Ideal untuk: Manajer produk, desainer UX, dan tim agile yang perlu mengubah kebutuhan pelanggan menjadi cerita yang dapat ditindaklanjuti sebelum pengembangan dimulai

💡 Tips Pro: Jangan hanya memetakan cerita, lacak secara real-time. Gunakan Dashboard ClickUp untuk melihat cerita pengguna mana yang bergerak, asumsi mana yang belum diuji, dan di mana risiko menumpuk. Gunakan Dashboard ClickUp untuk mendapatkan gambaran lengkap tentang pemetaan perjalanan pelanggan Anda Gabungkan dengan ClickUp Brain untuk merangkum wawancara secara instan, mengungkap wawasan, dan mengubah catatan mentah menjadi cerita yang dapat ditindaklanjuti. Bersama-sama, keduanya membuat peta perjalanan Anda cerdas dan otomatis diperbarui.

4. Storyboard untuk Template Perjalanan Pelanggan

melalui Miro

Untuk cara praktis menjelajahi perjalanan pelanggan, Miro Storyboard for Customer Journey Template adalah pilihan yang tepat. Template ini membantu Anda menggambarkan seluruh narasi tentang apa yang dilihat, dirasakan, dan dilakukan pelanggan di setiap tahap.

Dari iklan pertama yang mereka lihat hingga email tindak lanjut setelah pembelian, templat ini mengubah perjalanan menjadi papan cerita visual di mana emosi, tindakan, dan titik sakit terungkap secara bertahap, membantu tim mengidentifikasi celah dan peluang untuk perbaikan.

Mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Tentukan persona pelanggan dengan data demografis, kebutuhan, dan masalah utama sebelum memetakan perjalanan pelanggan

Bagi perjalanan menjadi tahap-tahap yang jelas seperti Kesadaran, Pertimbangan, Pembelian, Pengiriman, dan Pasca-Pembelian

Catat emosi, titik sentuh, dan tindakan pelanggan di setiap tahap untuk wawasan yang lebih mendalam

Tekankan peluang dan frustrasi untuk mengarahkan perbaikan pada produk, layanan, atau komunikasi

✅ Ideal untuk: Strategis pemasaran, peneliti UX, dan tim keberhasilan pelanggan yang membutuhkan pandangan detail tentang siklus hidup pelanggan secara keseluruhan untuk meningkatkan kepuasan dan membangun loyalitas jangka panjang

5. Template Peta Perjalanan Pelanggan

melalui Miro

70% konsumen mengatakan mereka akan beralih ke pesaing setelah mengalami pengalaman pelanggan yang buruk. Hal ini menjadikan pemetaan perjalanan pelanggan bukan sekadar latihan desain, melainkan keterampilan bertahan hidup untuk tetap kompetitif.

Template Peta Perjalanan Pelanggan oleh Miro membantu Anda memvisualisasikan apa yang dilihat dan dilakukan pelanggan di setiap titik kontak, serta proses di balik layar yang membuat momen-momen tersebut mungkin terjadi. Dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti keberlanjutan dan dampak jangka panjang, template ini membantu Anda melampaui langkah-langkah perjalanan sederhana untuk mengidentifikasi apa yang membuat pelanggan senang, di mana gesekan terjadi, dan di mana peluang perbaikan berada.

Mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Gunakan dua jalur paralel untuk membandingkan tindakan yang berinteraksi dengan pelanggan dengan proses dukungan internal secara berdampingan

Pantau puncak dan lembah emosi sepanjang perjalanan dengan pemetaan sentimen bawaan

Ekspor papan sebagai kanvas yang dapat dibagikan untuk workshop, sesi penelitian, atau tinjauan pemangku kepentingan

✅ Ideal untuk: Desainer UX, desainer layanan, dan manajer produk yang ingin menghubungkan antara pengalaman pelanggan, alur kerja internal, dan pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan

📮 ClickUp Insight: Data kami menunjukkan bahwa hampir 40% profesional merasa tertekan untuk mengikuti tindakan setelah setiap pertemuan. Sangat melelahkan mencoba mempertahankan momentum. Dengan ClickUp, Anda dapat menghindari keributan setelah pertemuan, terutama sesi wawancara pengguna yang panjang. Ubah catatan pertemuan menjadi tindakan secara otomatis, tugaskan tugas secara real-time, dan jaga agar semua orang tetap sejalan—tanpa perlu repot. Biarkan alur kerja menangani tindak lanjut sehingga Anda dapat tetap fokus pada gambaran besar.

6. Template Peta Perjalanan Pelanggan Fly UX

melalui Miro

Memesan tiket pesawat bisa terasa seperti perjalanan kecil tersendiri, mulai dari mencari situs maskapai hingga akhirnya membayar tiket. Template Peta Perjalanan Pelanggan Fly UX Miro awalnya dibuat sebagai bagian dari sertifikasi Desain UX dan menggambarkan proses ini langkah demi langkah.

Template ini menggunakan tata letak yang bersih dan minimalis yang menonjolkan tujuan, perilaku, konteks, titik sakit, dan bahkan pernyataan pengguna yang sebenarnya. Meskipun didasarkan pada uji kegunaan maskapai penerbangan, desain yang fleksibel memudahkan penyesuaian untuk hampir semua industri yang ingin memetakan perjalanan pelanggan secara detail.

Mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Visualisasikan alur lengkap pemesanan dan pembayaran menggunakan tahap perjalanan yang telah terstruktur

Gunakan temuan uji kegunaan yang sebenarnya dan kutipan pelanggan untuk mendasari peta tersebut dengan bukti yang kuat

Sesuaikan font, warna, dan label untuk menyesuaikan peta perjalanan sesuai dengan industri atau kasus penggunaan yang berbeda

✅ Ideal untuk: Peneliti UX, tim produk, dan desainer layanan yang bekerja di industri perjalanan, e-commerce, atau layanan berbasis layanan yang membutuhkan templat praktis dan didukung oleh riset untuk menganalisis dan meningkatkan alur pengguna.

📌 Tahukah Anda? Penelitian dari Baymard Institute menunjukkan bahwa meningkatkan desain formulir dalam alur checkout, seperti mengurangi jumlah kolom, dapat meningkatkan tingkat konversi e-commerce rata-rata sebesar 35%. Untuk perjalanan pemesanan seperti penerbangan, di mana formulir panjang dan langkah-langkah berulang umum terjadi, perubahan kecil pada pengalaman pengguna (UX) dapat membuat perbedaan besar dalam jumlah pelanggan yang menyelesaikan proses.

7. Template Workshop Pemetaan Perjalanan Pengguna

melalui Miro

Terkadang cara terbaik untuk memahami pengguna Anda adalah dengan mengumpulkan tim Anda dan memetakan perjalanan bersama. Template Workshop Pemetaan Perjalanan Pengguna oleh Miro memberikan alur workshop siap pakai selama lebih dari 90 menit yang menjaga sesi tetap terstruktur dan produktif.

Dengan ini, Anda dapat memimpin tim Anda dalam mendefinisikan persona, menetapkan tujuan, memetakan langkah-langkah kunci, dan mengungkap peluang dalam lingkungan kolaboratif. Alih-alih catatan tempel yang tersebar dan ide yang belum selesai, Anda akan mendapatkan peta perjalanan yang jelas dan disepakati bersama yang dapat diimplementasikan oleh semua orang.

Mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Jalankan workshop siap pakai dengan delapan langkah terarah, mulai dari pengenalan hingga penutupan

Mfasilitasi pembuatan persona dan latihan empati untuk mengungkap tujuan pengguna dan titik sakit mereka

Libatkan tim lintas fungsi dalam brainstorming, pemetaan, dan diskusi tentang peluang

Ringkas wawasan menjadi peta perjalanan yang jelas dan dapat ditindaklanjuti yang mendorong keputusan desain

✅ Ideal untuk: Fasilitator UX, pemimpin desain, dan tim produk yang membutuhkan cara praktis dan kolaboratif untuk menyelaraskan pemangku kepentingan dan membuat peta perjalanan komprehensif secara real-time

8. Template Suara Pelanggan

melalui Miro

37% pelanggan percaya bahwa umpan balik survei mereka tidak dihargai atau dianggap serius, dan itu merupakan risiko besar bagi setiap merek. Template Miro Voice of the Customer membantu mengatasi kesenjangan tersebut dengan mengumpulkan umpan balik secara sistematis dan transparan, sehingga pelanggan tahu bahwa suara mereka penting.

Template ini mengorganisir masukan ke dalam kategori yang jelas, memudahkan untuk menemukan pola dan bertindak berdasarkan pola tersebut. Selain pengumpulan data, template ini memastikan umpan balik mendorong perubahan nyata. Dengan mengelompokkan wawasan ke dalam tema seperti kebutuhan, frustrasi, dan peluang, tim dapat memvalidasi peta perjalanan, menyempurnakan titik sentuh, dan merancang pengalaman yang didasarkan pada bukti rather than asumsi.

Mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Kumpulkan komentar pelanggan, hasil survei, atau umpan balik produk langsung ke dalam grid yang terorganisir

Analisis umpan balik secara kolaboratif untuk menemukan pola berulang atau celah dalam penawaran Anda

Hubungkan wawasan dengan profil pembeli dan peta perjalanan pelanggan untuk memperkaya penelitian UX yang lebih luas

✅ Ideal untuk: Peneliti UX, manajer produk, dan tim pemasaran yang ingin mendasarkan keputusan desain dan bisnis pada umpan balik pelanggan yang autentik daripada asumsi.

⚡ Arsip Template: Padukan template perjalanan pelanggan dengan template formulir umpan balik untuk melihat baik jalur yang diambil pelanggan maupun umpan balik yang mereka berikan. Mereka bekerja paling baik: Sebelum melakukan perubahan besar pada UX, pastikan keputusan didasarkan pada masukan pelanggan

Setelah memetakan perjalanan untuk memastikan apakah titik sakit dan emosi mencerminkan pengalaman pelanggan yang sebenarnya

Selama peluncuran produk, untuk mengumpulkan kesan pertama dan mengidentifikasi gesekan awal

Interaksi pasca-onboarding atau dukungan untuk mengukur kepuasan dan meningkatkan titik kontak

9. Template Peta Titik Kontak Pelanggan

melalui Miro

Setiap interaksi pelanggan meninggalkan jejak, baik itu impresi iklan singkat, obrolan dengan dukungan, atau pengalaman checkout. Template Peta Titik Kontak Pelanggan Miro membantu Anda mengorganisir semua interaksi tersebut, sehingga Anda dapat melihat titik kontak mana yang lancar dan mana yang perlu diperbaiki.

Berbeda dengan peta perjalanan yang lebih luas, templat ini fokus pada saluran dan langkah spesifik di mana pelanggan berinteraksi dengan merek Anda, sehingga memudahkan untuk memprioritaskan perbaikan yang secara langsung memengaruhi pengalaman mereka.

Mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Mapping setiap titik kontak pelanggan di seluruh fase pembelian, seperti pra-pembelian, pembelian, dan pasca-pembelian

Tekankan apa yang berhasil dan apa yang tidak dengan representasi visual yang jelas, sehingga emosi pengguna lebih mudah dipahami

Tumpuk beberapa jalur pelanggan untuk melihat bagaimana persona yang berbeda berinteraksi dengan merek Anda

Ekspor atau presentasikan peta tersebut untuk menyelaraskan tim dalam menentukan titik sentuh mana yang perlu dioptimalkan terlebih dahulu

✅ Ideal untuk: Desainer UX, pemasar, dan tim keberhasilan pelanggan yang ingin menganalisis titik sentuh secara detail dan menciptakan pengalaman yang konsisten di setiap saluran

10. Template Pelacak Wawasan Pelanggan

melalui Miro

Pengalaman pelanggan yang luar biasa dibangun atas wawasan yang luar biasa, dan templat Miro Customer Insights Tracker memastikan Anda tidak pernah kehilangan wawasan tersebut. Templat ini berfungsi sebagai pusat utama di mana semua umpan balik pelanggan, tanggapan survei, temuan usability, dan permintaan fitur dikumpulkan. Kemudian, data ini dapat diorganisir, diberi tag, dan diubah menjadi wawasan yang memandu keputusan produk. Dengan templat ini, Anda mendapatkan tampilan terstruktur yang memudahkan untuk melihat apa yang paling penting bagi pelanggan Anda dan bagaimana bertindak atasnya.

Mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Kumpulkan wawasan secara sistematis dari wawancara, tiket dukungan, survei, dan sesi penelitian

Berikan label dan kategorikan umpan balik berdasarkan tema, urgensi, atau jenis pelanggan untuk memudahkan penyaringan

Visualisasikan wawasan menggunakan fitur penyaringan dan pengurutan Miro Tables untuk mengidentifikasi pola dengan cepat

Bagikan temuan secara real-time di seluruh tim agar tim produk, desain, dan dukungan tetap selaras

✅ Ideal untuk: Manajer produk, peneliti UX, dan tim keberhasilan pelanggan yang ingin mengonsolidasikan umpan balik, menghubungkan data pelanggan, dan mengambil keputusan produk berdasarkan bukti.

⚡ Arsip Template: Mengumpulkan wawasan pelanggan hanyalah setengah dari pekerjaan. Setengah lainnya adalah memastikan tim penjualan dan dukungan Anda bertindak atas wawasan tersebut secara konsisten. Di situlah Anda memerlukan sistem CRM yang solid. Daripada melakukannya secara manual, Anda dapat menghemat waktu dengan mengatur CRM Anda menggunakan templat siap pakai yang dirancang untuk mengelola prospek, kontak, dan transaksi dengan lebih efektif. Mulai dari alur penjualan hingga pelacak tindak lanjut pelanggan, templat CRM gratis ini memberikan tim Anda keunggulan dalam membangun alur kerja yang terstruktur dan skalabel.

Batasan Miro

Meskipun banyak orang memuji Miro karena kolaborasinya, templatnya, dan kekayaan visualnya, ada beberapa keluhan yang sering muncul dari pengguna. Berikut adalah batasan-batasan utama yang sering muncul dalam ulasan:

Kinerja menurun pada papan besar: Pengguna sering mengalami masalah pemuatan lambat, lag, dan navigasi saat papan dipenuhi dengan bingkai, gambar, atau konten detail.

Fitur pencarian, pemilihan, dan ekspor terbatas: Menemukan konten spesifik sulit, dan mengekspor bingkai yang dipilih atau menyalin item dengan presisi terbatas

Kurva pembelajaran yang curam untuk alat canggih: Tugas sederhana mudah dilakukan, tetapi pengguna mengatakan bahwa alur kerja canggih, integrasi, atau fitur AI membutuhkan waktu untuk dikuasai atau dipahami.

Batasan kontrol versi dan organisasi: Ketidakhadiran fitur cabang atau sistem versi yang kuat membuat sulit untuk melacak perubahan tanpa menduplikasi papan.

Kekhawatiran tentang stabilitas/akses offline dan cadangan: Pengguna khawatir kehilangan pekerjaan akibat masalah pemuatan atau kurangnya fungsi offline, dan menginginkan opsi cadangan yang lebih kuat.

Template Perjalanan Pelanggan Miro Alternatif

Pengalaman pelanggan Anda tidak seharusnya menjadi misteri yang tak terpecahkan. Namun, ketika umpan balik dari wawancara pelanggan tersimpan di Notion, peta perjalanan pengguna tersembunyi di Miro, dan tindakan yang harus dilakukan tersebar di email—Anda sedang bekerja tanpa arah yang jelas.

ClickUp mengubah hal itu. Ini adalah ruang kerja AI terintegrasi pertama di dunia, yang menggabungkan semua aplikasi kerja, data, dan alur kerja. Anda dapat menghubungkan perjalanan pelanggan langsung ke proyek, tugas, tonggak, dan tujuan tim dalam ruang kerja yang sama. Menemukan titik gesekan dalam onboarding? Ubah menjadi tugas. Menemukan penurunan setelah wawancara pelanggan? Berikan tugas kepada tim desain—langsung di ruang kerja yang sama. Dengan demikian, ClickUp menghilangkan Work Sprawl untuk memberikan 100% konteks dan satu tempat bagi manusia dan agen untuk bekerja sama.

Selain itu, ClickUp memiliki perpustakaan lebih dari 1000 templat yang dapat Anda pilih. Di bawah ini, kami akan memandu Anda melalui templat perjalanan pelanggan ClickUp terbaik yang dapat Anda gunakan segera sebagai alternatif yang lebih cerdas daripada papan Miro.

Setiap templat dirancang untuk membuat pemetaan lebih kolaboratif dan lebih dapat ditindaklanjuti. Ayo mulai!

1. Template Peta Perjalanan Pelanggan ClickUp

Dapatkan templat gratis Visualisasikan pengalaman pelanggan Anda langkah demi langkah menggunakan Template Peta Perjalanan Pelanggan ClickUp

Memahami cara pelanggan berinteraksi dengan merek Anda merupakan inti dari menciptakan pengalaman yang bermakna. Template Peta Perjalanan Pelanggan ClickUp membuat proses tersebut terstruktur dan dapat ditindaklanjuti. Template ini membagi perjalanan pelanggan menjadi tiga tahap: kesadaran, pertimbangan, dan konversi. Di setiap tahap, template ini menyediakan panduan untuk memetakan tindakan pelanggan, titik sentuh, pengalaman, dan solusi. Dengan fleksibilitas bawaan, Anda dapat memperkaya peta pengalaman pengguna dengan tautan, catatan tempel, atau alat terintegrasi, memastikan peta tersebut beradaptasi dengan mulus ke alur kerja tim Anda sambil menjaga seluruh siklus hidup tetap jelas dan dapat dilacak.

Mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Catat apa yang dirasakan, dihadapi, dan diharapkan oleh pelanggan di setiap tahap untuk lebih baik memenuhi kebutuhan mereka

Gunakan ClickUp Whiteboards untuk mengintegrasikan tim pemasaran, penjualan, dan produk ke dalam kerangka kerja visual yang sama

Hubungkan dokumen, situs web, atau file desain langsung ke titik sentuh sehingga tim dapat memahami konteks tanpa perlu meninggalkan papan

Ubah wawasan yang diperoleh menjadi pesan yang lebih tajam dan pengalaman pengguna yang didasarkan pada interaksi nyata

✅ Ideal untuk: Manajer pengalaman pelanggan, tim pemasaran, dan strategis yang ingin memperbaiki interaksi pelanggan dan meningkatkan loyalitas melalui pandangan perjalanan end-to-end yang lengkap

💡 Tips Pro: Peta perjalanan paling efektif ketika semua orang dapat melihat dan membentuknya bersama-sama. Dengan fitur Whiteboards di ClickUp, tim Anda dapat berkolaborasi secara visual secara real-time dengan menambahkan catatan, menggambar koneksi, dan menghubungkan tugas langsung dari papan. Ini adalah ruang fleksibel di mana tim pemasaran, penjualan, dan produk dapat menyelaraskan wawasan pelanggan dengan mudah. Lihat bagaimana ClickUp Whiteboards bekerja di sini:

2. Template Pemetaan Cerita Pengguna ClickUp

Dapatkan templat gratis Selaraskan seluruh tim Anda dengan hal-hal yang paling penting bagi pengguna, dan kapan hal itu penting, menggunakan Template Pemetaan Cerita Pengguna ClickUp

Membuat produk yang berorientasi pada pelanggan seringkali membutuhkan lebih dari sekadar daftar tugas. Ini tentang melihat bagaimana tugas-tugas tersebut selaras dengan perjalanan pelanggan. Template Pemetaan Cerita Pengguna ClickUp menyederhanakan proses ini dengan memungkinkan tim memecah kebutuhan pengguna yang kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan dapat dikelola.

Tim dapat merencanakan fitur berdasarkan cara pengguna sebenarnya berinteraksi dengan produk, memastikan prioritas pengembangan tetap selaras dengan perilaku dan hasil nyata pelanggan di dunia nyata.

Mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Pecah cerita pengguna yang besar menjadi tugas-tugas yang lebih kecil dengan ClickUp Custom Fields seperti User Persona dan Problem Statement untuk perencanaan yang lebih terstruktur

Lihat bagaimana setiap fitur atau langkah memengaruhi pengguna akhir dengan tampilan Story Map View , sehingga jelas perubahan mana yang memberikan nilai tertinggi

Identifikasi hambatan potensial sebelumnya menggunakan tampilan Task Board View untuk memastikan sprint berjalan lancar

✅ Ideal untuk: Manajer produk dan tim agile yang ingin memprioritaskan pengembangan produk berorientasi pengguna dengan perencanaan sprint yang terorganisir

3. Template Papan Tulis Peta Empati ClickUp

Dapatkan templat gratis Bekerja sama dengan rekan tim menggunakan templat papan tulis ClickUp Empathy Map untuk menangkap perilaku pelanggan, masalah, dan tujuan mereka

Ketika Anda perlu memahami perspektif pelanggan dan memahami perjalanan mereka dari sudut pandang emosional dan perilaku, templat papan tulis ClickUp Empathy Map menjadi solusi yang tepat.

Template ini mengorganisir pikiran, perasaan, dan tindakan pengguna ke dalam enam bagian terarah, mencakup apa yang mereka pikirkan, lihat, dengar, katakan/lakukan, masalah yang mereka hadapi, dan manfaat yang mereka peroleh. Kejelasan ini membantu tim tidak hanya mengidentifikasi apa yang dilakukan pelanggan, tetapi juga mengapa mereka melakukannya, sehingga memungkinkan strategi dan solusi yang lebih berpusat pada pengguna.

Mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Rekam wawasan detail tentang emosi, kekhawatiran, dan motivasi pelanggan untuk pandangan yang lebih empati terhadap perjalanan mereka

Bedakan antara frustrasi pelanggan dan faktor keberhasilan untuk memprioritaskan perbaikan secara efektif

Gunakan catatan tempel, tampilan papan, dan fitur kategorisasi untuk memungkinkan tim berdiskusi dan menyepakati kebutuhan pengguna bersama-sama

Ubah pengamatan menjadi tugas, tetapkan prioritas, dan tetapkan tanggung jawab untuk memastikan solusi tidak hanya tetap teoritis

✅ Ideal untuk: Desainer UX dan tim produk yang ingin mengevaluasi titik-titik sakit pelanggan dan mengubahnya menjadi perbaikan yang dapat diimplementasikan

📌 Tahukah Anda? Ketika pelanggan merasa agen menunjukkan empati yang tulus selama panggilan dukungan, skor kepuasan meningkat sebesar 35%. Artinya: Empati secara langsung memengaruhi loyalitas pelanggan

Memetakan titik sentuh emosional dapat mengungkapkan di mana empati paling penting

Menambahkan pelatihan empati atau skrip dapat mengubah titik gesekan menjadi momen positif

4. Template Rencana Keberhasilan Pelanggan ClickUp

Dapatkan templat gratis Lacak di mana pelanggan berada dalam pipeline dengan lebih cepat menggunakan Template Rencana Kesuksesan Pelanggan

Hampir 80% konsumen tidak akan kembali setelah mengalami pengalaman pasca pembelian yang buruk. Template Rencana Keberhasilan Pelanggan ClickUp membantu tim memetakan setiap tahap pengalaman pasca pembelian, memastikan klien menerima nilai dan dukungan yang konsisten.

Dengan fitur yang memungkinkan Anda melacak data pelanggan, memantau kepuasan, dan merencanakan inisiatif proaktif, templat ini memberikan bisnis pendekatan terstruktur untuk membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan.

Mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Lacak klien berdasarkan proses onboarding, retensi, dukungan berkelanjutan, atau status tidak aktif untuk visibilitas yang lebih jelas

Simpan detail penting, seperti informasi kontak, jenis layanan, harga yang disepakati, dan bilah kemajuan untuk akses cepat

Tentukan tujuan yang terkait dengan kepuasan pelanggan dan lacaknya menggunakan ClickUp Goals untuk memastikan keselarasan dengan metrik keberhasilan

Gunakan ClickUp Automations untuk mengatur pengingat, mengukur kepuasan, dan menandai area yang memerlukan penyesuaian

✅ Ideal untuk: Manajer keberhasilan pelanggan dan tim dukungan yang bertujuan untuk meningkatkan retensi klien, kepuasan, dan membangun pelanggan setia melalui perencanaan keberhasilan yang terstruktur

5. Template Suara Pelanggan ClickUp

Dapatkan templat gratis Kumpulkan, atur, dan analisis umpan balik pelanggan dengan templat ClickUp Voice of the Customer

Template Voice Of The Customer ClickUp adalah cara terstruktur untuk mendengarkan pengguna Anda dan mengubah umpan balik mereka menjadi tindakan yang bermakna. Template ini mengumpulkan semua wawasan yang diperoleh dari email, survei, atau wawancara pelanggan ke dalam papan visual.

Hal ini juga memastikan bahwa setiap umpan balik yang dikumpulkan melalui proses standar. Dengan alur kerja bergaya Kanban dan tampilan kustom, Anda dapat mengorganisir permintaan, menganalisis pola berulang, dan menugaskan tugas tindak lanjut ke tim yang tepat. Dengan cara ini, suara pelanggan tidak hanya didengar tetapi juga secara aktif membentuk keputusan, pembaruan produk, dan strategi.

Mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Kumpulkan wawasan dari survei, panggilan dukungan, dan ulasan produk, dan lacak semuanya di satu tempat terpusat

Gunakan tampilan papan dan daftar ClickUp untuk mengidentifikasi masalah atau permintaan yang berulang dan merancang proses penyelesaian

Tugaskan tugas, tambahkan prioritas, dan lacak status sehingga setiap masalah pelanggan mengarah ke langkah selanjutnya yang jelas

Gunakan Bidang Kustom seperti Kebutuhan Pelanggan, Sumber VoC, dan Solusi untuk memprioritaskan perbaikan

✅ Ideal untuk: Tim Produk, UX, dan Keberhasilan Pelanggan yang ingin secara sistematis mengumpulkan dan bertindak berdasarkan umpan balik pelanggan untuk meningkatkan loyalitas dan pengalaman pengguna yang lebih baik

6. Template Pernyataan Masalah Pelanggan ClickUp

Dapatkan templat gratis Ubah masalah pelanggan menjadi peluang inovasi menggunakan Template Pernyataan Masalah Pelanggan ClickUp

Memahami titik sakit pelanggan adalah langkah pertama dalam membangun produk yang benar-benar menyelesaikan masalah dunia nyata. Template Pernyataan Masalah Pelanggan ClickUp membantu Anda mengidentifikasi masalah pelanggan yang berulang, mengorganisirnya menjadi pernyataan yang jelas, dan menyelesaikannya.

Dengan mengurai masalah hingga akar penyebabnya dan memberikan wawasan kontekstual, templat ini memastikan tim Anda fokus pada penyelesaian tantangan paling mendesak. Templat ini menjaga proses pemecahan masalah berbasis bukti dan mencegah tim membuang waktu pada asumsi.

Mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Dokumentasikan profil pelanggan dengan detail seperti demografi, tujuan, dan ekspektasi pelanggan untuk menempatkan setiap masalah dalam konteks yang tepat

Organisasikan titik-titik masalah ke dalam tab atau kategori untuk menghindari melewatkan hal-hal penting

Hubungkan masalah dengan item backlog atau fitur produk untuk menyelaraskan solusi dengan pengembangan

Tambahkan validasi melalui umpan balik, keluhan, atau log sesi untuk memprioritaskan masalah yang sebenarnya

✅ Ideal untuk: Tim produk, startup SaaS, dan agen dukungan yang ingin mendokumentasikan tantangan pelanggan secara rinci dan mengubahnya menjadi solusi yang dapat diterapkan

🎁 Bonus: Menulis pernyataan masalah pelanggan yang jelas bisa terasa rumit karena Anda harus menangkap detail dengan cepat, menjaga konteks tetap utuh, dan memastikan terjemahan akurat. Semua ini dapat dilakukan dengan Brain MAX Talk-to-Text yang memungkinkan Anda mengubah umpan balik, catatan, atau ide yang diucapkan menjadi teks yang bersih dan terstruktur secara instan. Gunakan fitur talk-to-text ClickUp Brain MAX untuk mengubah pikiran Anda menjadi catatan terstruktur

7. Template Onboarding Pelanggan ClickUp

Dapatkan templat gratis Bangun alur onboarding yang konsisten dan tanpa hambatan dengan Template Onboarding Pelanggan ClickUp

Template Onboarding Pelanggan ClickUp dirancang untuk membantu tim memberikan onboarding yang lancar dan personal untuk setiap klien. Dengan menggunakan Bidang Kustom seperti Tipe Pelanggan, Paket Layanan, dan Tanggal Panggilan Onboarding, Anda dapat menyesuaikan perjalanan onboarding setiap klien.

Selain personalisasi, templat ini mengintegrasikan konteks klien sehingga tim penjualan, layanan, dan produk tetap selaras sepanjang perjalanan. Dengan mengurangi gesekan melalui playbook yang diaktifkan otomatis dan tindak lanjut otomatis, klien merasa didukung dan percaya diri sejak awal.

Mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Gunakan formulir yang sudah jadi untuk mengumpulkan detail pendaftaran dan mengurangi komunikasi bolak-balik

Lacak tugas dan status dengan daftar terstruktur yang mencakup setiap langkah onboarding, mulai dari pendaftaran hingga peluncuran.

Sentralisasikan pengetahuan dengan menyimpan pedoman merek, kontak penting, dan catatan proyek dalam dokumen bersama

Otomatiskan alur kerja untuk memicu tindak lanjut, menugaskan tugas persiapan, dan memastikan serah terima klien tepat waktu

✅ Ideal untuk: Tim berbasis layanan yang mengelola berbagai jenis klien dan membutuhkan sistem terpusat dan otomatis untuk mempermudah proses onboarding, melacak kemajuan, dan berskala dengan konsistensi

8. Template Eskalasi Layanan Pelanggan ClickUp

Dapatkan templat gratis Ubah masalah menjadi pengalaman positif melalui Template Eskalasi Layanan Pelanggan ClickUp

Menangani eskalasi dengan cepat dan efektif dapat menentukan keberhasilan atau kegagalan pengalaman pelanggan. Template Eskalasi Layanan Pelanggan ClickUp menyediakan sistem untuk menangkap, melacak, dan menyelesaikan permintaan dukungan sebelum berkembang menjadi masalah yang lebih besar.

Dari mengarahkan tiket darurat ke orang yang tepat hingga memastikan semua pembaruan terlihat di seluruh departemen, hal ini memastikan setiap eskalasi ditangani secara konsisten. Hal ini juga membantu tim menstandarkan respons, menetapkan status yang jelas, dan memantau SLA, sehingga masalah kritis tetap terlihat.

Mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Rutekan tiket prioritas tinggi secara otomatis ke tim atau manajer yang tepat untuk tindakan yang lebih cepat

Standarkan respons dengan formulir bawaan dan balasan siap pakai untuk meningkatkan kecepatan penyelesaian

Pantau masalah kritis secara real-time dengan dasbor eskalasi dan pelacakan SLA

Kurangi eskalasi berulang dengan mengidentifikasi penyebab utama melalui data eskalasi yang terstruktur

✅ Ideal untuk: Tim dukungan pelanggan atau tim layanan yang menangani permintaan berisiko tinggi dan membutuhkan sistem yang jelas dan otomatis untuk menyelesaikan eskalasi tanpa penundaan

🎥 Tonton: Bagaimana menggunakan AI dalam layanan pelanggan?

9. Template Pipeline Penjualan ClickUp

Dapatkan templat gratis Pertahankan kesepakatan berjalan dengan mengelola setiap langkah perjalanan penjualan Anda menggunakan Template Pipeline Penjualan ClickUp

Template Pipeline Penjualan ClickUp memberikan tim penjualan visibilitas penuh atas prospek, kesepakatan, dan peluang pendapatan mereka. Template ini mengintegrasikan semua informasi ke dalam satu pipeline yang dapat disesuaikan, di mana Anda dapat melacak prospek, memprioritaskan prospek panas, dan meramalkan penjualan dengan akurasi yang lebih tinggi.

Template ini tidak hanya membantu tim penjualan memindahkan prospek melalui setiap tahap, tetapi juga memastikan manajer mendapatkan gambaran yang jelas tentang funnel. Dengan tahap seret dan lepas, alur kerja otomatis, dan status kustom, template ini menghilangkan kekacauan dan membantu tim Anda fokus pada transaksi prioritas tinggi.

Mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Lacak setiap prospek dari kontak awal hingga transaksi tertutup dalam satu dasbor visual

Prioritaskan prospek berdasarkan urgensi, nilai potensial, atau aturan kustom yang ditetapkan oleh tim Anda

Otomatiskan tindakan berulang seperti pengingat tindak lanjut atau pemicu email untuk menghemat waktu

Sesuaikan status (misalnya, terverifikasi, demo, proposal, ditutup) dan tampilan untuk fleksibilitas penuh

✅ Ideal untuk: Manajer penjualan dan tim yang mencari sistem andal untuk mengelola prospek, meningkatkan perkiraan, dan menutup transaksi lebih cepat

💡 Tips Pro: Sebuah saluran penjualan yang kuat hanya sebagus data yang mendasarinya, dan di sinilah CRM Anda berperan lagi. CRM berfungsi sebagai pusat utama untuk melacak setiap prospek, transaksi, dan titik kontak, memastikan saluran penjualan Anda tetap akurat dan dapat ditindaklanjuti. Dengan memilih perangkat lunak CRM terbaik dan mengonfigurasinya untuk mengotomatisasi alur kerja CRM Anda, Anda dapat memperbarui status prospek secara instan, menugaskan tugas tindak lanjut, dan menyinkronkan data antar tim tanpa upaya manual.

10. Template DMAIC ClickUp

Dapatkan templat gratis Kelola siklus Define, Measure, Analyze, Improve, dan Control dengan mudah menggunakan templat ClickUp DMAIC

Meningkatkan proses bisnis seringkali terasa kacau, tetapi templat ClickUp DMAIC menyederhanakannya dengan pendekatan terstruktur yang terinspirasi oleh Six Sigma. DMAIC singkatan dari ‘Define, Measure, Analyze, Improve, and Control’, dan templat ini memberikan jalur yang jelas untuk melewati setiap langkah tanpa kebingungan.

Anda dapat mendefinisikan masalah dengan jelas, melacak KPI, menganalisis penyebab utama, brainstorming perbaikan, dan menetapkan kontrol untuk mempertahankan kesuksesan. Hasilnya adalah kerangka kerja yang dapat diulang, yang tidak hanya menyelesaikan masalah saat ini tetapi juga memperkuat alur kerja jangka panjang.

Mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Lacak KPI dan hasil menggunakan Bidang Kustom, catatan tempel, dan visual berwarna

Bekerja sama secara real-time di papan tulis untuk menganalisis data dan menguji solusi bersama-sama

Buat alur kerja yang dapat diulang untuk memantau perbaikan dan mencegah masalah muncul kembali

✅ Ideal untuk: Tim yang ingin pendekatan sistematis dan bertahap untuk mengatasi ketidakefisienan dan meningkatkan proses bisnis dengan hasil yang dapat diukur

Jadikan Perjalanan Pelanggan Lebih Mudah dengan ClickUp

Membuat peta perjalanan pelanggan atau meningkatkan proses bisnis tidak harus rumit.

Dengan templat perjalanan pelanggan siap pakai dari ClickUp, Anda mendapatkan alat yang sederhana dan terstruktur yang menghilangkan tebak-tebakan dan menghemat berjam-jam usaha manual.

Mereka membantu Anda mengorganisir ide, melacak tugas, dan memastikan setiap anggota tim tetap sejalan. Mereka memberikan fondasi yang kokoh yang dapat Anda sesuaikan dengan alur kerja Anda. Dengan cara ini, Anda tetap fokus pada hal yang paling penting, yaitu memberikan pengalaman pelanggan yang luar biasa dan mengembangkan bisnis Anda dengan percaya diri.

Daftar ke ClickUp hari ini dan lihat betapa mudahnya mengelola perjalanan pelanggan.