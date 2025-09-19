10 Asisten Manajer Proyek AI Terbaik untuk Startup untuk Meningkatkan Produktivitas

Selama puluhan tahun, penelitian tentang produktivitas berfokus pada gambaran besar: pasar tenaga kerja, pergeseran teknologi, dan kekuatan ekonomi global.

Namun, bagi startup, kisah sebenarnya terjadi di tingkat perusahaan: bagaimana pekerjaan dikelola sehari-hari, seberapa efisien tim berkolaborasi, dan seberapa cepat proyek berkembang dari ide hingga penyelesaian. Hambatan operasional di sini tidak hanya membuang waktu; ia menghancurkan momentum.

Tapi bagaimana jika Anda dapat mendelegasikan koordinasi yang tak berujung kepada asisten cerdas? Alat manajemen proyek AI dapat bertindak sebagai sistem saraf pusat untuk proyek Anda, mengotomatisasi pekerjaan yang membosankan seperti pelacakan, pendelegasian, dan pelaporan.

Dalam blog ini, kita akan membahas alat asisten manajer proyek AI terbaik untuk startup yang membuat pekerjaan lebih transparan, mendorong pertanggungjawaban, dan menjaga proyek tetap berjalan tanpa Anda harus menjadi wasit. 🫡

Apa yang Harus Anda Cari dalam Asisten Manajer Proyek AI untuk Startup?

Saat Anda mengelola startup, setiap jam terasa seperti waktu yang dipinjam. Berikut adalah beberapa detail yang paling penting dalam alat manajemen proyek AI Anda:

Otomatisasi alur kerja proyek: Membuat tugas secara otomatis dari email atau obrolan, memperbarui jadwal saat ketergantungan berubah, dan menjadwalkan rapat harian atau pengecekan kemajuan

Meningkatkan kolaborasi tim: Membuat catatan rapat secara instan, menugaskan tugas tindak lanjut dari percakapan, dan menampilkan file yang relevan secara kontekstual

Mempelajari gaya proyek Anda: Menyesuaikan diri dengan Menyesuaikan diri dengan metodologi manajemen proyek Anda , menyarankan tugas sprint secara otomatis, menyesuaikan papan, dan menyempurnakan alur kerja berdasarkan cara tim Anda bekerja

Mengelola dan menghasilkan pengetahuan: Menyusun daftar periksa dan ringkasan, memperbarui dokumen secara otomatis, dan menjawab pertanyaan tim tentang tenggat waktu proyek, ketergantungan, atau tanggung jawab

Menyesuaikan dengan pertumbuhan Anda: Dimulai dengan fitur dasar, tetapi membuka fitur kunci seperti perencanaan sumber daya atau pelacakan multi-proyek seiring pertumbuhan startup Anda

Memprediksi dan mencegah hambatan: Memprediksi tenggat waktu yang terlewat, mengidentifikasi tugas yang berisiko, dan merekomendasikan penyesuaian beban kerja untuk menjaga proyek tetap berjalan lancar

Menjamin keamanan data: Menggunakan enkripsi, akses berbasis peran, dan perlindungan tingkat kepatuhan untuk melindungi proyek

Asisten Manajer Proyek AI untuk Startup dalam Sekilas

Berikut ini adalah tabel perbandingan singkat untuk memberikan gambaran tentang 10 alat manajemen proyek AI teratas untuk startup:

Alat Terbaik untuk Fitur utama Harga* ClickUp Solusi all-in-one berbasis AI untuk manajemen proyek dan tim, cocok untuk individu, startup, tim menengah, dan perusahaan besar ClickUp Brain untuk wawasan kontekstual, Brain MAX untuk AI terintegrasi di semua sistem operasi, Talk-to-Text untuk input 4 kali lebih cepat, AI Agents untuk otomatisasi alur kerja, Pencarian Perusahaan, Otomatisasi, Dokumen, Dashboard, dan Papan Tulis dengan pembangkitan gambar AI Gratis selamanya; Kustomisasi tersedia untuk perusahaan Asana Penugasan tugas AI dan pelacakan proyek otomatis untuk startup, UKM, dan perusahaan yang sedang berkembang Rekan AI untuk otomatisasi alur kerja, Obrolan Cerdas, Status Cerdas, Proyek Cerdas, wawasan real-time, dan sintesis Rencana gratis tersedia; Rencana berbayar mulai dari $13,49 per bulan Wrike Prediksi risiko dan optimasi alur kerja untuk usaha kecil dan menengah (UKM), tim pasar menengah, dan perusahaan besar Analisis risiko prediktif, ringkasan dan agenda yang didukung AI, Copilot untuk pembangkitan konten, integrasi Microsoft Copilot & Claude Rencana gratis tersedia; Rencana berbayar mulai dari $10 per bulan Hive Otomatisasi alur kerja dengan kolaborasi terintegrasi untuk tim kecil, UMKM, dan startup yang sedang berkembang HiveMind AI untuk mengubah catatan menjadi tugas, Buzz AI untuk tanya jawab + dasbor, AI untuk pembuatan konten dan gambar, lebih dari 1.000 integrasi Rencana gratis tersedia; Rencana berbayar mulai dari $7 per bulan Gerakan Manajemen jadwal AI dan pengelolaan tugas dengan pembagian waktu untuk startup, perusahaan, dan tim dengan pertumbuhan tinggi AI Scheduler untuk prioritas otomatis, manajemen ketergantungan, pembangkitan struktur proyek, dan deteksi keterlambatan proaktif Paket berbayar mulai dari $148 per bulan per pengguna Proyeksi Peramalan sumber daya dan pelacakan keuntungan untuk usaha kecil dan menengah (UKM), layanan profesional, dan perusahaan besar Mesin AI prediktif untuk jadwal, anggaran, dan alokasi sumber daya; lembar waktu yang didukung AI; pelacakan poin cerita Agile Harga khusus Fellow Produktivitas rapat yang didukung AI untuk startup, UMKM, dan tim yang tersebar Transkripsi otomatis + ringkasan, Chatbot Tanya Teman, agenda kolaboratif, otomatisasi pembaruan CRM, lebih dari 500 templat Rencana gratis tersedia; Rencana berbayar mulai dari $11 per bulan Taskade Kolaborasi AI yang ringan untuk individu, freelancer, dan tim kecil Alur kerja yang dihasilkan AI, peta pikiran, templat, kolaborasi real-time, agen AI mobile untuk daftar tugas Rencana gratis tersedia; Rencana berbayar mulai dari $20/bulan Notion AI Pengelolaan pengetahuan dan tugas yang fleksibel untuk individu, startup, dan tim hibrida Penulisan dan penyuntingan AI, pembuatan tugas otomatis, tanya jawab di seluruh ruang kerja, pembangkitan templat, integrasi dengan Jira dan Slack Rencana gratis tersedia; Rencana berbayar mulai dari $12 per bulan Tara AI Perencanaan sprint agile untuk tim teknik di startup dan UKM Pengelolaan backlog otomatis, optimasi rencana sprint, pemetaan ketergantungan, pemantauan kesehatan proyek, dan perkiraan upaya Harga khusus

Asisten Manajer Proyek AI Terbaik untuk Startup

Bagaimana kami meninjau perangkat lunak di ClickUp Tim editorial kami mengikuti proses yang transparan, didukung oleh riset, dan netral terhadap vendor, sehingga Anda dapat mempercayai bahwa rekomendasi kami didasarkan pada nilai produk yang sebenarnya. Berikut ini adalah penjelasan rinci tentang cara kami meninjau perangkat lunak di ClickUp.

Sekarang, mari kita bahas pilihan kami untuk aplikasi manajemen proyek terbaik. 👇

1. ClickUp (Pilihan terbaik untuk manajemen proyek dan tim yang didukung AI all-in-one)

Tanyakan apa saja kepada ClickUp Brain, seperti ‘Bagaimana status kampanye peluncuran kuartal ketiga?’ hingga ‘Ringkas umpan balik klien dalam dokumen ini.’

ClickUp untuk Solusi Manajemen Proyek adalah aplikasi serba guna untuk kerja yang menggabungkan proyek, pengetahuan, dan obrolan dalam satu tempat—semua didukung oleh AI kerja paling terintegrasi di dunia.

Bagi startup, ini berarti lebih sedikit waktu yang dihabiskan untuk mengelola aplikasi dan lebih banyak waktu untuk fokus pada pengembangan, skalabilitas, dan memenuhi tenggat waktu. Mari kita lihat beberapa fitur terbaiknya. 👀

Ubah pengetahuan menjadi tindakan dengan ClickUp Brain

ClickUp Brain adalah jaringan saraf pertama yang menghubungkan tugas, dokumen, orang, dan pengetahuan di seluruh ruang kerja Anda. Anda dapat memperoleh wawasan instan dan kontekstual dari seluruh pekerjaan Anda dengan perintah bahasa alami yang sederhana.

AI ini dapat:

Buat pembaruan tugas untuk pemangku kepentingan

Identifikasi ketergantungan atau tugas yang terlambat

Sarankan langkah tindak lanjut setelah pertemuan, brainstorming, atau pencapaian milestone proyek

Mengumpulkan wawasan dari berbagai sumber dan menggabungkannya untuk membuat laporan atau konten email

Misalnya, jika seorang manajer produk membutuhkan ringkasan retrospektif sprint, Brain dapat mengumpulkan poin-poin penting dari tugas, obrolan, dan catatan rapat. Ia juga menyarankan perbaikan untuk sprint berikutnya.

Sinkronkan stack teknologi AI Anda dengan ClickUp Brain MAX

Hindari penyebaran AI yang tidak terkendali dengan ClickUp Brain MAX

ClickUp Brain Max adalah peningkatan mesin berkinerja tinggi yang dirancang untuk pengguna tingkat lanjut dan perusahaan yang membutuhkan AI yang lebih cerdas, lebih cepat, dan lebih skalabel. Ia menggabungkan pencarian, otomatisasi, perintah suara, dan model AI menjadi satu pusat terhubung (aplikasi desktop!). Ia memberikan Anda:

Pencarian universal kontekstual: Temukan apa saja, tugas di ClickUp, file di Google, atau presentasi di SharePoint, dari satu bilah pencarian

untuk produktivitas: Diktekan tugas, email, dan pesan 4 kali lebih cepat daripada mengetik, menghemat waktu berharga bagi pendiri dan tim yang ramping Talk-to-Text di ClickUpuntuk produktivitas: Diktekan tugas, email, dan pesan 4 kali lebih cepat daripada mengetik, menghemat waktu berharga bagi pendiri dan tim yang ramping

Privasi tingkat perusahaan: Bekerja dengan percaya diri mengetahui bahwa model AI pihak ketiga tidak dilatih menggunakan data perusahaan Anda

Berikut ini sekilas tentang seberapa powerful alat ini:

Perluas eksekusi dengan ClickUp AI Agents

ClickUp AI Agents secara aktif mengeksekusi pekerjaan atas nama Anda. Bayangkan mereka sebagai koordinator proyek yang menangani pekerjaan rutin sehingga tim Anda dapat fokus pada pengembangan bisnis.

Pilih dari agen pra-bangun untuk alur kerja umum seperti mengirim pembaruan atau menugaskan tugas, atau buat agen kustom yang disesuaikan dengan kebutuhan spesifik startup Anda.

Biarkan Agen AI ClickUp menangani tugas-tugas berulang

Misalkan seorang klien mengirim email detail dengan beberapa permintaan pembaruan. Agen AI yang sudah dibangun sebelumnya membagi email tersebut menjadi subtugas, menugaskan subtugas tersebut kepada rekan tim yang tepat, dan mengirim ringkasan yang rapi kepada klien.

Coba sendiri hari ini:

Fitur terbaik ClickUp

Batasan ClickUp

Pengguna baru mungkin merasa kewalahan dengan banyaknya fitur dan opsi kustomisasi pada awalnya

Harga ClickUp

Ulasan dan penilaian ClickUp

G2: 4.7/5 (10.400+ ulasan)

Capterra: 4.6/5 (4.400+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang ClickUp?

Begini cara seorang pengulas G2 menggambarkan pengalamannya:

ClickUp bukan hanya alat manajemen proyek, tetapi platform produktivitas lengkap. Saya menggunakannya setiap hari sebagai sistem tiket, untuk komunikasi dengan klien, dan untuk mengorganisir alur kerja yang kompleks. Fitur AI-nya benar-benar menonjol – mereka membantu saya menemukan konten lebih cepat, memprioritaskan tugas, dan menjaga konteks antar proyek. Fleksibilitas untuk menyesuaikan segala hal, mulai dari tampilan hingga otomatisasi, membuatnya cocok sempurna dengan cara saya bekerja.

ClickUp bukan hanya alat manajemen proyek, tetapi platform produktivitas lengkap. Saya menggunakannya setiap hari sebagai sistem tiket, untuk komunikasi dengan klien, dan untuk mengorganisir alur kerja yang kompleks. Fitur AI-nya benar-benar menonjol – mereka membantu saya menemukan konten lebih cepat, memprioritaskan tugas, dan menjaga konteks antar proyek. Fleksibilitas untuk menyesuaikan segala hal, mulai dari tampilan hingga otomatisasi, membuatnya cocok sempurna dengan cara saya bekerja.

2. Asana (Terbaik untuk penugasan tugas berbasis AI dan kolaborasi tim)

melalui Asana

Asana AI Teammates terintegrasi ke dalam Work Graph® Asana, sehingga dapat membantu Anda mengelola alur kerja lintas fungsi sambil menyesuaikan diri dengan cara kerja tim Anda. Asisten ini dirancang untuk dapat diskalakan di berbagai peran dan industri, memberikan startup dan perusahaan besar lebih banyak kejelasan dan kontrol.

Agen AI untuk manajemen proyek menggabungkan wawasan real-time dengan otomatisasi alur kerja, yang membuat kolaborasi tim menjadi lebih transparan. AI Teammates juga dapat mensintesis percakapan, dokumen, dan garis waktu menjadi wawasan yang dapat ditindaklanjuti, memungkinkan startup untuk fokus pada kecepatan dan iterasi.

Dengan fitur seperti Smart Chat, Smart Status, dan Smart Projects, Anda dapat mendapatkan pembaruan real-time dan bahkan menghasilkan rencana proyek dengan bantuan AI.

Fitur terbaik Asana

Delegasikan peran spesifik kepada rekan tim AI untuk membantu dalam brainstorming atau analisis

Buat tujuan proyek dan daftar tugas dari prompt sederhana

Buat laporan real-time yang menampilkan kemajuan, risiko, dan langkah selanjutnya

Bangun rekan kerja AI kustom menggunakan Asana AI Studio

Ringkas pembaruan dan percakapan untuk mencatat persetujuan, tenggat waktu, dan tindak lanjut

Batasan Asana

Kustomisasi terbatas pada saran AI, yang mungkin tidak sesuai dengan semua alur kerja

Dapat bergantung pada data masukan yang akurat untuk berfungsi secara efektif

Harga Asana

Pribadi: Gratis

Paket Starter: $13,49 per bulan per pengguna

Lanjutan: $30,49 per bulan per pengguna

Enterprise: Harga khusus

Enterprise+: Harga khusus

Ulasan dan penilaian Asana

G2: 4. 4/5 (10.000+ ulasan)

Capterra: 4.5/5 (13.500+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Asana?

Menurut seorang pengulas G2:

Saya suka bahwa Asana memungkinkan Anda menyesuaikan antarmuka sesuai dengan cara Anda bekerja dan ritme/organisasi alur kerja Anda… alat ini memberi Anda fleksibilitas untuk mendesain alur kerja sesuai dengan cara yang paling cocok untuk Anda… Saya kira kelemahan Asana adalah adanya banyak tanggung jawab individu dalam proses penyelesaian tugas…

Saya suka bahwa Asana memungkinkan Anda menyesuaikan antarmuka sesuai dengan cara Anda bekerja dan ritme/organisasi alur kerja Anda… alat ini memberi Anda fleksibilitas untuk merancang alur kerja sesuai dengan cara yang paling cocok untuk Anda… Saya kira kelemahan Asana adalah adanya banyak tanggung jawab individu dalam proses penyelesaian tugas…

3. Wrike (Terbaik untuk prediksi risiko dan optimasi beban kerja)

melalui Wrike

Wrike telah mengadopsi AI melalui suite Work Intelligence-nya yang mengintegrasikan AI di seluruh fase proyek.

Fitur Copilot menangani pekerjaan berat dalam pembuatan konten. Anda dapat meminta fitur ini untuk menghasilkan ringkasan proyek, agenda rapat, atau rencana kampanye, lalu secara otomatis mengekstrak poin tindakan dari catatan rapat. Fitur ini juga menangani pengeditan, terjemahan, dan penyesuaian nada langsung dalam tugas.

Analisis risiko prediktif platform ini adalah fitur hebat lainnya yang memudahkan pekerjaan manajer proyek. AI belajar dari pola tugas tim Anda untuk mengidentifikasi hambatan sebelum mengganggu jadwal, dan secara proaktif menyarankan tindakan pencegahan.

Fitur terbaik Wrike

Dapatkan rekomendasi khusus tentang cara mengotomatisasi proses yang berulang

Integrasikan dengan alat AI lainnya seperti Microsoft Copilot, Claude, dan Gemini

Gunakan sorotan yang didukung AI untuk mengidentifikasi wawasan kunci, tren tugas, dan hambatan

Buat ringkasan proyek, agenda rapat, dan rencana kampanye

Rekomendasikan tugas atau penugas yang relevan untuk mempercepat pembuatan alur kerja

Batasan Wrike

Batasan penyimpanannya dapat menjadi kendala untuk proyek yang lebih besar

Antarmuka dasbor, termasuk tombol dan elemennya, tidak intuitif

Beberapa pengguna melaporkan bahwa rekomendasi AI terkadang bersifat umum dan mungkin memerlukan penyempurnaan manual agar benar-benar berguna

Harga Wrike

Gratis

Tim: $10/bulan per pengguna

Bisnis: $25/bulan per pengguna

Enterprise: Harga khusus

Pinnacle: Harga kustom

Ulasan dan penilaian Wrike

G2: 4. 2/5 (4.400+ ulasan)

Capterra: 4.3/5 (2.800+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Wrike?

Begini cara seorang pengulas G2 menggambarkan pengalamannya:

Satu hal yang benar-benar saya sukai tentang Wrike belakangan ini adalah bagaimana platform ini menjadi lebih cerdas dan mudah digunakan. Saran-saran kecerdasan buatan dan fitur pencarian cerdas membantu saya dengan cepat menemukan apa yang saya butuhkan dan fokus pada hal yang paling penting… Satu area di mana saya percaya Wrike dapat ditingkatkan adalah antarmuka pengguna. Dalam pekerjaan sehari-hari kami, seringkali terasa sulit untuk menemukan fitur-fitur kunci dengan cepat. Beberapa fungsi yang paling sering digunakan tidak terlalu intuitif untuk ditemukan, yang dapat memperlambat kami.

Satu hal yang benar-benar saya sukai tentang Wrike belakangan ini adalah bagaimana platform ini menjadi lebih cerdas dan mudah digunakan. Saran-saran kecerdasan buatan dan fitur pencarian cerdas membantu saya dengan cepat menemukan apa yang saya butuhkan dan fokus pada hal yang paling penting… Satu area di mana saya percaya Wrike dapat ditingkatkan adalah antarmuka pengguna. Dalam pekerjaan sehari-hari kami, seringkali terasa sulit untuk menemukan fitur-fitur kunci dengan cepat. Beberapa fungsi yang paling sering digunakan tidak terlalu intuitif untuk ditemukan, yang dapat memperlambat kami.

🧠 Fakta Menarik: Di Italia pada masa Renaissance, arsitek seperti Filippo Brunelleschi menggunakan model mekanis untuk merencanakan kubah dan struktur kompleks. Model fisik ini berfungsi sebagai simulasi awal, mirip dengan cara AI modern memprediksi hasil proyek sebelum pelaksanaannya.

4. Hive (Terbaik untuk otomatisasi alur kerja dan komunikasi terintegrasi)

melalui Hive

Hive telah mengintegrasikan agen AI untuk produktivitas ke dalam inti platformnya melalui HiveMind. Mesin AI pusat ini mengubah bahasa alami menjadi tindakan yang dapat dieksekusi. Anda dapat memasukkan catatan brainstorming, email, atau bahkan ide berupa satu kalimat, dan secara otomatis menghasilkan tugas proyek dan langkah selanjutnya.

Asisten AI Buzz menangani aspek manajemen pengetahuan. Ia menjawab pertanyaan tentang proyek Anda, secara otomatis menghasilkan dasbor dan widget, serta memandu pengguna melalui proses pengaturan.

AI ini juga mempercepat pembuatan konten dengan menggabungkan pembangkitan teks dan gambar, sangat cocok untuk tim pemasaran yang bekerja dengan kecepatan startup.

Platform ini menangani tugas-tugas yang membosankan melalui otomatisasi kustom yang memicu tindakan berulang dan terintegrasi dengan lebih dari 1.000 aplikasi lain.

Fitur terbaik Hive

Pantau KPI dan pengeluaran anggaran dengan analisis data yang didukung AI

Buat daftar tindakan dan langkah selanjutnya dari catatan proyek Anda

Percepat riset pasar dengan wawasan AI , analisis pesaing, dan akses ke statistik yang relevan

Otomatiskan persetujuan dokumen dan aset menggunakan fitur proofing bawaan dan templat alur kerja

Saring, beri label, dan prioritaskan permintaan dengan sistem triase dan penyortiran yang didukung AI

Batasan Hive

Tim dengan kebutuhan yang sangat kompleks atau tingkat perusahaan mungkin menemukan bahwa fitur pelaporan dan analitik Hive kurang kuat

Pengguna mengeluhkan aplikasi seluler yang tidak efisien

Harga Hive

Gratis

Starter : $7 per pengguna/bulan

Tim : $18 per pengguna/bulan

Enterprise: Harga khusus

Ulasan dan penilaian Hive

G2: 4.6/5 (620+ ulasan)

Capterra: 4.4/5 (200+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Hive?

Lihat apa yang dikatakan oleh reviewer Capterra ini:

Saya pribadi menyukai bahwa Hive memberikan fleksibilitas kepada setiap anggota tim dan semua orang dapat bekerja pada proyek dengan cara yang sesuai bagi mereka… Hive juga menawarkan integrasi pihak ketiga dan menyediakan integrasi opsi email dan obrolan. HiveMind adalah tambahan yang kuat lainnya dari Hive, yaitu asisten AI-nya yang membantu dalam menghasilkan konten.

Saya pribadi menyukai bahwa Hive memberikan fleksibilitas kepada setiap anggota tim dan semua orang dapat bekerja pada proyek dengan cara yang sesuai dengan mereka… Hive juga menawarkan integrasi pihak ketiga dan menyediakan integrasi opsi email dan obrolan. HiveMind adalah tambahan yang kuat lainnya dari Hive, yaitu asisten AI-nya yang membantu dalam menghasilkan konten.

5. Motion (Pilihan terbaik untuk pemblokiran waktu berbasis AI dan penjadwalan cerdas)

melalui Motion

Teknologi AI Motion mengutamakan optimasi otomatis. Alat ini secara aktif mengelola pekerjaan Anda daripada hanya melacaknya.

Kalender AI secara otomatis merencanakan, memprioritaskan, dan mengoptimalkan tugas harian dengan menganalisis tenggat waktu, ketergantungan, dan kapasitas tim secara real-time. Ia tidak membiarkan Anda bingung menentukan tugas apa yang harus dikerjakan selanjutnya, melainkan menyesuaikan prioritas berdasarkan perubahan kondisi.

Pembuatan proyek juga terjadi dengan kecepatan yang luar biasa. Anda dapat mendeskripsikan proyek atau mengunggah dokumen, dan AI Project Manager akan menciptakan struktur proyek lengkap dengan tugas, tenggat waktu, penugas, dan tahap dalam hitungan detik.

Fitur terbaik Motion

Biarkan AI mendorong proyek maju dengan memperbarui status, mengelola ketergantungan , dan menetapkan langkah selanjutnya

Delegasikan atau bagikan tugas apa pun kepada rekan kerja atau mitra dengan satu klik

Deteksi potensi keterlambatan sejak dini dan terima peringatan dini untuk melakukan koreksi proaktif

Ubah catatan rapat dan dokumen menjadi tugas yang dapat dilaksanakan

Gunakan AI untuk membuat alur kerja otomatis yang dapat digunakan ulang dari SOP atau deskripsi sederhana

Batasan gerak

Kurang fitur canggih untuk otomatisasi kustom

Anda tidak dapat membagikan tugas Motion di luar tim Anda, sehingga membatasi penggunaannya untuk pihak eksternal

Penetapan harga dinamis

AI Employee Light: $148/bulan per pengguna

Standar Karyawan AI: $446 per bulan per pengguna

AI Employee Plus: $894 per bulan per pengguna

Enterprise: Harga khusus

Ulasan dan penilaian video

G2: 4. 1/5 (110+ ulasan)

Capterra: 4. 3/5 (80+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Motion?

Langsung dari Capterra:

Hal yang paling saya sukai dari Motion adalah kemudahan akses dan penambahan tugas secara otomatis. Selain itu, penggunaan AI membuatnya semakin baik dan lebih mudah untuk melakukan tugas sehari-hari… namun, harga yang tinggi untuk membuka fitur tambahan menjadi hal yang sangat mengganggu bagi saya.

Hal yang paling saya sukai dari Motion adalah kemudahan akses dan penambahan tugas secara otomatis. Selain itu, penggunaan AI membuatnya semakin baik dan lebih mudah untuk melakukan tugas sehari-hari… namun, harga yang tinggi untuk mengakses fitur tambahan menjadi hal yang sangat mengganggu bagi saya.

💡 Tips Pro: Strategi manajemen proyek yang efektif adalah menggabungkan Kerangka Kerja RACI-AI dengan teknik sprint MIT (Tugas Paling Penting). Tentukan siapa yang bertanggung jawab, akuntabel, dikonsultasikan, dan diinformasikan, lalu gunakan AI untuk melacak tugas masing-masing peran secara real-time. Identifikasi 3 prioritas harian untuk tim, sementara AI memantau kemajuan dan mengidentifikasi hambatan.

Mencari cara terbaik untuk menggunakan AI dalam manajemen proyek? Video ini menunjukkan cara memulainya 😎

6. Forecast (Terbaik untuk perencanaan sumber daya dan pelacakan keuntungan proyek)

melalui Forecast

Forecast mengadopsi pendekatan AI-native dalam manajemen proyek, mengintegrasikan pelaksanaan proyek, perencanaan sumber daya, dan pengawasan keuangan.

Alat AI ini untuk startup dilengkapi dengan mesin prediktif yang menganalisis pola dan belajar dari manajer proyek terbaik di organisasi Anda untuk memprediksi jadwal, kebutuhan sumber daya, dan penggunaan anggaran.

Identifikasi risiko* dilakukan secara proaktif, dengan AI mengidentifikasi potensi keterlambatan, kelebihan anggaran, atau kekurangan sumber daya sejak dini. Selain itu, Forecast menyediakan visibilitas real-time terhadap distribusi beban kerja dan alokasi sumber daya melalui dasbor analitik yang didukung AI.

Fitur pelacakan waktu otomatis menggunakan lembar waktu berbasis AI yang meningkatkan akurasi pelaporan tanpa beban administratif yang biasa. Untuk tim agile, asisten virtual secara otomatis melacak dan menghitung poin cerita, membantu memperkirakan upaya dan kemajuan pada cerita pengguna.

Fitur terbaik yang direkomendasikan

Otomatiskan penagihan dan pelacakan pembayaran, dan hubungkan langsung dengan metrik pengiriman proyek

Dapatkan rekomendasi tentang prioritas tugas dan penugasan sumber daya di beberapa proyek secara bersamaan

Tambahkan pemberitahuan yang dapat disesuaikan melalui aplikasi atau email untuk pembaruan proyek instan atau ringkasan harian

Lacak dan hitung poin cerita untuk alur kerja agile guna memperkirakan upaya dan memantau kemajuan

Batasan perkiraan

Masalah sinkronisasi sesekali pada tugas di berbagai integrasi

Fitur pelaporan dan peta panas sumber daya tidak intuitif, dan filter membutuhkan waktu untuk menampilkan hasil

Perkiraan harga

Harga khusus

Prediksi peringkat dan ulasan

G2: 4. 2/5 (130+ ulasan)

Capterra: 4.5/5 (80+ ulasan)

🧠 Fakta Menarik: Pada abad ke-19, Kepolisian Metropolitan London menerapkan salah satu bentuk awal perangkat lunak delegasi tugas, tetapi menggunakan kertas. Tugas-tugas petugas dipetakan dan dilacak menggunakan catatan berwarna.

7. Fellow (Pilihan terbaik untuk pengelolaan rapat dan tindak lanjut yang didukung AI)

melalui Fellow

Fellow telah menempatkan dirinya sebagai platform kecerdasan pertemuan berbasis AI yang menjembatani kesenjangan antara diskusi dan implementasi. Platform ini merekam, menerjemahkan, dan merangkum percakapan secara otomatis, menghasilkan ringkasan yang jelas dengan keputusan kunci dan tugas yang ditugaskan setelah pertemuan.

Selain itu, fitur pembuatan agenda kolaboratifnya mengingatkan peserta tentang tindak lanjut sebelumnya. AI juga menyarankan topik relevan berdasarkan riwayat pertemuan dan konteks.

Chatbot Ask Fellow berfungsi sebagai sistem ingatan rapat, mencari melalui transkrip untuk menjawab pertanyaan, memperbarui anggota tim, dan bahkan menyusun email tindak lanjut. Bagi tim penjualan dan tim yang berinteraksi langsung dengan klien, Fellow mengotomatiskan pembaruan CRM dengan mengekstrak informasi relevan dan menyarankan pembaruan bidang.

Fitur terbaik lainnya

Transkrip rapat secara real-time dengan identifikasi pembicara

Catat dan beri cap waktu keputusan penting untuk referensi di masa depan

Integrasikan dengan lebih dari 50 alat, termasuk platform video, CRM, dan perangkat lunak manajemen proyek

Akses lebih dari 500 templat rapat untuk berbagai keperluan, seperti penilaian kinerja dan perencanaan sprint

Organisasikan konten rapat menjadi bab-bab yang dapat dicari

Batasan-batasan

Alat AI terkadang salah menafsirkan informasi

Kurang opsi penyesuaian untuk fitur pelaporan

Ini bukanlah alat manajemen proyek yang berdiri sendiri; Anda perlu mengintegrasikannya dengan platform lain untuk mengelola tugas dan jadwal dengan efektif

Harga Fellow

Gratis

Solo: $29/bulan per pengguna

Tim: $11 per bulan per pengguna

Bisnis: $23 per bulan per pengguna

Enterprise: $25 per bulan per pengguna (dibayar secara tahunan)

Ulasan dan penilaian dari sesama pengguna

G2: 4.7/5 (2.200+ ulasan)

Capterra: 4.9/5 (35+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Fellow?

Dari ulasan G2:

Fellow membantu saya melacak pertemuan teknik, catatan, dan tindakan yang perlu dilakukan di satu tempat. Saya menggunakannya untuk menyiapkan agenda sebelum diskusi dan mencatat keputusan selama pertemuan, sehingga tidak ada yang terlewat… Antarmuka pengguna (UI) terasa sedikit ramai saat beralih antara aliran catatan yang berbeda.

Fellow membantu saya melacak pertemuan teknik, catatan, dan tindakan yang perlu dilakukan di satu tempat. Saya menggunakannya untuk menyiapkan agenda sebelum diskusi dan mencatat keputusan selama pertemuan, sehingga tidak ada yang terlewat… Antarmuka pengguna (UI) terasa sedikit ramai saat berpindah antara aliran catatan yang berbeda.

8. Taskade (Terbaik untuk manajemen tugas kolaboratif)

melalui Taskade

Taskade adalah asisten manajer proyek berbasis AI yang memungkinkan tim untuk membuat, merencanakan, dan mengotomatisasi alur kerja secara keseluruhan dari perintah menggunakan pemrosesan bahasa alami.

Platform ini menawarkan tampilan multimodal yang memungkinkan Anda beralih antara daftar, papan, peta pikiran, diagram organisasi, dan kalender untuk memvisualisasikan pekerjaan dalam format yang paling sesuai.

Selain itu, kolaborasi real-time mengintegrasikan asisten AI langsung ke dalam sesi pengeditan langsung. AI ini merangkum catatan, membuat garis besar, dan bahkan menyarankan tindakan selanjutnya selama diskusi tim.

Platform ini juga menyediakan ratusan templat manajemen proyek yang didukung AI, sudah diisi dengan konten cerdas yang disesuaikan dengan alur kerja spesifik. Dengan fitur agen AI mobile, Anda dapat membuat, melatih, dan meluncurkan asisten AI langsung dari ponsel Anda untuk mengelola daftar tugas saat bepergian.

Fitur terbaik Taskade

Otomatiskan pembuatan daftar periksa dan prosedur operasional standar (SOP)

Tangani tugas rutin secara otomatis dengan terhubung ke Gmail, Slack, Discord, dan alat lainnya

Buat daftar tugas dinamis, peta pikiran, agenda rapat, dan sprint proyek secara instan menggunakan AI

Terjemahkan dokumen, tugas, dan proyek ke dalam berbagai bahasa dengan terjemahan yang didukung oleh kecerdasan buatan (AI)

Ringkas catatan panjang atau ringkasan proyek menjadi poin-poin penting

Batasan Taskade

Pilihan penyesuaian yang terbatas mungkin tidak memenuhi kebutuhan proyek yang kompleks

Fitur pelaporan lanjutan, tampilan garis waktu, dan manajemen ketergantungan tidak tersedia

Beberapa pengguna mengalami kurva pembelajaran saat menguasai semua fitur

Harga Taskade

Gratis

Pro: $20/bulan per pengguna

Tim: $100/bulan per pengguna

Enterprise: Harga khusus

Ulasan dan penilaian Taskade

G2: 4.5/5 (50+ ulasan)

Capterra: 4.7/5 (60+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Taskade?

Lihat apa yang dikatakan oleh reviewer G2 ini:

Saya menyukai antarmuka yang intuitif dan betapa mudahnya membuat tugas bertingkat, yang sempurna mencerminkan struktur proyek kami… Saat ini, aplikasi seluler bisa lebih andal; saya lebih sering menggunakan versi desktop untuk tugas-tugas yang lebih kompleks.

Saya menyukai antarmuka yang intuitif dan betapa mudahnya membuat tugas bertingkat, yang sempurna mencerminkan struktur proyek kami… Saat ini, aplikasi seluler bisa lebih andal; saya lebih sering menggunakan versi desktop untuk tugas-tugas yang lebih kompleks.

9. Notion AI (Terbaik untuk manajemen pengetahuan yang fleksibel dan otomatisasi)

melalui Notion AI

Notion AI terintegrasi ke dalam ruang kerja Notion, mengubah cara tim mengelola dokumentasi, manajemen pengetahuan, dan koordinasi proyek. Kemampuan penulisan dan pengeditan cerdas-nya dapat menghasilkan, merangkum, mengedit ulang, dan mengemukakan ide konten langsung di dalam basis data Anda.

Anda dapat menggunakannya untuk mengotomatisasi pembuatan tugas dan ringkasan catatan rapat dari masukan tertulis maupun suara. Selain itu, fitur pencarian dengan bahasa alami-nya memungkinkan Anda mengajukan pertanyaan dan mendapatkan jawaban dari seluruh ruang kerja Anda.

AI juga membantu dalam pembuatan template, dengan cepat menghasilkan dan menyesuaikan template proyek, konten, atau basis pengetahuan, dilengkapi dengan saran otomatis yang terisi. Semua fitur ini terintegrasi secara mulus dengan alur kerja yang sudah ada melalui koneksi ke Jira, Slack, dan Google Calendar.

Fitur terbaik Notion AI

Tulis email, dokumen, posting blog, dan catatan rapat untuk menghemat waktu dan menghindari kebuntuan menulis

Organisir dan beri label pada konten secara cerdas untuk meningkatkan pencarian dan penemuan

Brainstorm ide langsung di halaman dan ubah menjadi tabel terstruktur

Dapatkan jawaban instan tanpa perlu pertanyaan rumit menggunakan fitur pencariannya

Batasan Notion AI

AI ini tidak memiliki fungsi khusus manajer proyek seperti memprediksi risiko proyek atau menjadwalkan tugas secara otomatis ke kalender

Pengguna mengeluhkan hasil yang tidak akurat

Harga Notion AI

Gratis (Termasuk uji coba Notion AI)

Plus: $12/bulan per pengguna (Termasuk uji coba Notion AI)

Bisnis : $24/bulan per pengguna

Enterprise: Harga khusus

Ulasan dan penilaian Notion AI

G2: 4.6/5 (7.200+ ulasan)

Capterra: 4.7/5 (2.600+ ulasan)

🧠 Fakta Menarik: Proyek Ziggurat di Mesopotamia membutuhkan koordinasi kompleks ribuan pekerja dan bahan selama puluhan tahun.

10. Tara AI (Pilihan terbaik untuk perencanaan sprint Agile yang didukung AI)

melalui Tara AI

Tara AI (dibeli oleh UiPath) adalah platform pengiriman proyek berbasis AI yang dirancang khusus untuk tim pengembangan perangkat lunak. Platform ini berfokus pada otomatisasi aspek-aspek kompleks dalam manajemen proyek agile dan perencanaan sumber daya.

Fitur pemeliharaan backlog cerdasnya secara otomatis memprioritaskan item berdasarkan tujuan proyek, tenggat waktu, dan kapasitas tim. Selain itu, Anda juga mendapatkan saran mengenai ketergantungan dan perkiraan waktu tugas.

Otomatisasi perencanaan sprint menghasilkan rencana sprint yang dioptimalkan dengan penugasan tugas yang disesuaikan dengan ketersediaan pengembang, keahlian, dan kecepatan proyek, sementara fitur pemantauan kesehatan proyek mendeteksi risiko dan hambatan dalam kemajuan sprint.

Platform ini menggunakan perkiraan waktu yang didukung oleh model pembelajaran mesin yang dilatih menggunakan data historis untuk memberikan perkiraan waktu yang akurat untuk cerita pengguna dan bug.

Fitur terbaik Tara AI

Sinkronkan tugas dan kemajuan secara dua arah dengan alat pengembangan seperti Jira, GitHub, dan Slack

Prediksi celah kapasitas dan dapatkan saran tentang kebutuhan realokasi berdasarkan milestone yang akan datang

Buat laporan status dan pembaruan tanpa usaha manual untuk meningkatkan komunikasi dengan pemangku kepentingan dan efisiensi tinjauan sprint

Otomatiskan proses pembuatan spesifikasi teknis dan tugas dari sebuah prompt

Batasan Tara AI

Fitur AI dalam rencana gratis mungkin tidak cukup untuk organisasi besar

Hasil tergantung pada kualitas dan kelengkapan data masukan

Ini bukanlah alat manajemen proyek serba guna dan tidak cocok untuk tim non-teknis seperti pemasaran, operasional, atau penjualan

Harga Tara AI

Harga khusus

Ulasan dan penilaian Tara AI

G2: Tidak cukup ulasan

Capterra: Tidak cukup ulasan

🔍 Tahukah Anda? Pada tahun 1930-an, Metode Jalur Kritis (CPM) diciptakan untuk proyek pabrik kimia besar di Amerika Serikat. Ini adalah pendekatan sistematis pertama untuk mengidentifikasi tugas-tugas mana yang benar-benar memengaruhi jadwal proyek.

Biarkan Produktivitas Menemukan Tempatnya di ClickUp

Startup tumbuh lebih cepat ketika pekerjaan disederhanakan dan terorganisir di satu tempat. Kami telah merangkum beberapa alat AI terbaik untuk membantu hal ini. Namun, jika Anda harus memilih satu, kami merekomendasikan ClickUp!

Dari wawasan berbasis data ClickUp Brain dan pusat AI terpadu Brain MAX hingga Agen AI yang mengotomatisasi pekerjaan berulang, Anda mendapatkan lebih dari sekadar manajemen tugas. Tambahkan Pencarian Perusahaan untuk menemukan jawaban dengan cepat, Otomatisasi yang menjaga proyek tetap berjalan, serta Dokumen dan Dashboard untuk konteks dan pelacakan, sehingga Anda mendapatkan mesin produktivitas all-in-one.

