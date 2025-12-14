11 Alternatif Terbaik Karbon untuk Manajemen Praktik Akuntansi ([tahun])

Jika Anda mengelola firma akuntansi, Anda tahu betapa pentingnya perangkat lunak manajemen praktik. Perangkat lunak ini membantu Anda mengorganisir pekerjaan klien, melacak tenggat waktu, mengotomatisasi tugas rutin, dan menjaga komunikasi tetap terpusat.

Platform populer yang digunakan oleh firma menengah dan besar adalah Karbon. Namun, meskipun Karbon memiliki pengguna setia, platform ini juga memiliki keterbatasan. Misalnya, Karbon tidak memiliki portal klien khusus untuk berbagi file secara aman dan penagihan.

Dalam blog ini, kami membagikan 11 alternatif Karbon terbaik untuk manajemen praktik akuntansi. Kami membahas fitur utama, kelebihan dan kekurangan, serta harga dari setiap alat yang tercantum dalam daftar. Mari kita mulai!

Alternatif Karbon Sekilas

Sebelum kita mulai, berikut ini ringkasan tentang alternatif Karbon teratas untuk membantu Anda memilih solusi manajemen praktik yang tepat sesuai dengan kebutuhan bisnis Anda.

Nama alat Fitur utama Terbaik untuk Harga* ClickUp Dashboard yang dapat disesuaikan, Otomatisasi, ClickUp Brain, Integrasi dengan Gmail, Outlook, QuickBooks Manajemen proyek terintegrasi untuk tim akuntansiUkuran tim: Pengusaha tunggal, tim kecil hingga perusahaan besar Rencana gratis tersedia; Penawaran harga khusus untuk perusahaan. Tidyflow Integrasikan dengan Xero, QuickBooks Online, dan Zapier, pratinjau file, dan keamanan penyimpanan AWS. Manajemen proyek terintegrasi untuk tim akuntansiUkuran tim: Individu atau tim kecil Paket berbayar mulai dari $19 per bulan per pengguna. TaxDome TaxDome Drive, portal klien bermerk, TaxDome AI, tanda tangan elektronik yang sesuai dengan peraturan IRS. Menyediakan pengalaman yang terintegrasi dan berorientasi pada klienUkuran tim: Firma kecil hingga menengah Paket berbayar mulai dari $800 per tahun. Canopy Laporan WIP dan profitabilitas, enkripsi 256-bit, Canopy AI, IRS e-Services Penyelesaian pajak dan pengambilan transkripUkuran tim: Firma akuntansi dan pajak kecil hingga menengah Paket berbayar mulai dari $150/bulan untuk pengguna tak terbatas. Jetpack Workflow Alur kerja yang terstandarisasi, tag yang dapat disesuaikan, lebih dari 70 templat siap pakai, dan terintegrasi dengan lebih dari 2000 aplikasi. Otomatisasi pekerjaan klien yang berulangUkuran tim: Tim kecil Paket berbayar mulai dari $45 per bulan per pengguna. Financial Cents Surat perjanjian, dasbor wawasan pekerjaan, terintegrasi dengan QuickBooks Mengintegrasikan data firma dan klienUkuran tim: Firma akuntansi/pembukuan kecil hingga menengah Paket berbayar mulai dari $69 per bulan per pengguna. Xero Menghubungkan lebih dari 21.000 bank, Xero AI, Xero Me, Hubdoc Pemantauan arus kas bisnisUkuran tim: Usaha kecil dan pedagang tunggal Paket berbayar mulai dari $29 per bulan per pengguna. QuickBooks Pembuatan faktur secara bertahap, pengajuan formulir 1099 secara elektronik, dan terintegrasi dengan Google Calendar. Otomatisasi komunikasi klien dan pengumpulan dataUkuran tim: Usaha kecil hingga menengah Uji coba gratis; Paket berbayar mulai dari $38/bulan per pengguna Firm360 Pembuat alur kerja visual, tanda tangan elektronik IRS, KBA, driver cetak Firm360 Mengintegrasikan dan mengotomatisasi alur kerja proyekUkuran tim: Firma akuntansi kecil hingga menengah Paket berbayar mulai dari $49 per bulan per pengguna. Bonsai Kartu tarif bawaan, formulir Schedule C, terintegrasi dengan QuickBooks Online dan Xero, mendukung lebih dari 100 mata uang. Mengintegrasikan operasi penagihanUkuran tim: Profesional mandiri dan tim kecil Paket berbayar mulai dari $15 per bulan per pengguna. Pixie Co-pilot yang didukung oleh AutoGPT, tampilan yang difilter, papan Kanban, Otomatisasi alur kerja dalam praktik akuntansiUkuran tim: Kecil hingga menengah Uji coba gratis; Paket berbayar mulai dari $129/bulan untuk pengguna tak terbatas.

Mengapa Memilih Alternatif Karbon?

Dengan tenggat waktu, komunikasi dengan klien, dan pekerjaan kepatuhan yang menumpuk, perangkat lunak manajemen praktik yang tepat dapat mengubah firma akuntansi dan pajak.

Berikut alasan mengapa Anda mungkin ingin mempertimbangkan alternatif Karbon:

Tidak ada portal klien khusus: Karbon terintegrasi dengan email, tetapi tidak menyediakan Karbon terintegrasi dengan email, tetapi tidak menyediakan portal klien bawaan untuk berbagi file aman, tanda tangan elektronik, dan penagihan; hal ini sangat penting untuk kepercayaan klien dan efisiensi.

Struktur biaya yang lebih tinggi: Karbon dirancang untuk firma menengah hingga besar. Firma kecil dan praktik mandiri menemukan model langganan ini terlalu mahal dibandingkan dengan alat yang lebih ramping dan terjangkau.

Kurva pembelajaran yang curam: Antarmuka pengguna yang kaya fitur namun kompleks, membutuhkan waktu onboarding yang cukup lama. Anda mungkin mengalami kesulitan dalam adopsi awal.

Fitur manajemen proyek yang terbatas: Karbon menangani alur kerja, tetapi tidak memiliki fitur manajemen proyek canggih seperti diagram Gantt, tampilan beban kerja, dan dasbor yang dapat disesuaikan yang ditawarkan oleh alat yang lebih luas.

Penyesuaian berlebihan: Hal ini membuat proses pengaturan menjadi membingungkan, di mana setiap keputusan memengaruhi pelaporan dan struktur.

Harapan terhadap AI dan otomatisasi: Seiring firma-firma mengadopsi AI untuk pengalihan tugas, ringkasan, dan Seiring firma-firma mengadopsi AI untuk pengalihan tugas, ringkasan, dan otomatisasi alur kerja , fungsi Karbon saat ini dapat terasa ketinggalan dibandingkan alat-alat baru yang memprioritaskan fitur-fitur ini.

Inilah yang dikatakan dalam ulasan G2,

Ada begitu banyak opsi penyesuaian di Karbon, dan setiap keputusan yang Anda buat akan memengaruhi hal lain (terkait pelaporan). Terkadang sangat sulit untuk memahami implikasi dari setiap keputusan yang Anda buat terhadap pengaturan/struktur Anda, karena ada begitu banyak hal yang harus dipelajari.

👀 Tahukah Anda? Sebelum buku besar tertulis, para pedagang menggunakan tongkat hitung dan batu hitung untuk mencatat transaksi—jauh berbeda dengan portal klien otomatis yang ada saat ini.

Alternatif Karbon Terbaik yang Dapat Digunakan

Mari kita lihat alternatif Karbon untuk firma pajak dan akuntansi, serta fitur dan kemampuan yang mereka tawarkan.

1. ClickUp (Terbaik untuk manajemen kerja AI yang fleksibel untuk tim akuntansi)

Firma modern membutuhkan sistem yang tidak hanya melacak tugas dan mengelola email; mereka membutuhkan platform yang mengintegrasikan semuanya dalam satu ruang kerja cerdas. Di situlah ClickUp menonjol.

ClickUp adalah ruang kerja AI terintegrasi pertama di dunia , yang menggabungkan semua aplikasi kerja, data, pelaporan, dan alur kerja dalam satu tempat.

Alih-alih harus bolak-balik antara berbagai alat terpisah untuk komunikasi klien, pelacakan tugas, dan pelaporan, ClickUp mengintegrasikan semuanya—sehingga tim Anda dapat fokus pada memberikan layanan yang luar biasa.

Dengan fitur bawaan seperti otomatisasi tugas, dasbor yang dapat disesuaikan, dan penulisan serta ringkasan yang didukung AI, ClickUp membantu firma akuntansi meningkatkan produktivitas dan memperlancar kolaborasi.

Anda mendapatkan 100% konteks, 100% dari waktu, dan satu tempat di mana manusia dan agen AI dapat bekerja sama.

Buat dasbor kustom menggunakan ClickUp untuk Keuangan

Bagi firma yang siap melampaui perangkat lunak manajemen praktik tradisional, ClickUp menawarkan alternatif yang terintegrasi, fleksibel, dan hemat biaya yang dirancang untuk masa depan operasional akuntansi.

Mari kita jelajahi bagaimana firma akuntansi dan profesional dapat menggunakan ClickUp for Finance untuk mengoptimalkan operasi keuangan mereka.

Dashboard Kustom untuk kejelasan keuangan

Tim keuangan akan sangat diuntungkan ketika semua data mereka ditampilkan dalam satu tempat. Dashboard ClickUp adalah solusi yang sempurna di sini. Mereka sangat intuitif dan sepenuhnya dapat disesuaikan. Gunakan mereka untuk menampilkan anggaran, melacak pengeluaran, dan menampilkan margin keuntungan dengan sekilas. Tidak perlu repot dengan spreadsheet; lacak kesehatan firma akuntansi Anda secara real-time.

Visualisasikan beban kerja, jadwal, pendapatan, kerugian, dan lainnya dengan Dashboard ClickUp.

⭐️ Bonus: Jika tim Anda lebih memilih untuk mengelola pembukuan mereka menggunakan alat manajemen akun khusus karena alasan kepatuhan, jangan khawatir! Integrasi Clickup untuk tim keuangan dan akuntansi membantu Anda: Sinkronkan tugas dengan sistem akuntansi Anda : ClickUp terintegrasi secara mulus dengan : ClickUp terintegrasi secara mulus dengan QuickBooks dan aplikasi lain, memungkinkan pembaruan otomatis antara platform pembukuan Anda dan daftar tugas Anda.

Otomatisasi alur kerja di berbagai alat : Gunakan Zapier, Integrately, atau n8n untuk menghubungkan ClickUp dengan ratusan aplikasi lain—pemicu pembuatan tugas saat formulir keuangan dikirimkan, perbarui status klien berdasarkan pembayaran faktur, atau otomatisasi pengingat berdasarkan perubahan data.

Sentralisasi alur kerja klien dan dokumen: Dengan ekosistem integrasi ClickUp (lebih dari 1.000 aplikasi), Anda dapat terhubung ke Slack, Google Drive, Salesforce, Excel, dan alat-alat kritis lainnya. Semua interaksi klien, data keuangan, dan pelaporan tetap sinkron di seluruh sistem.

Formula Fields untuk perhitungan cerdas

Hindari duplikasi usaha atau berurusan dengan data di dokumen terpisah. Fitur Formula Fields ClickUp memungkinkan Anda membuat perhitungan kompleks langsung di ClickUp.

Misalnya, saat menagih klien, gunakan ClickUp Formula Fields untuk mengalikan jam kerja dengan tarif penagihan, mengidentifikasi ketidaksesuaian antara anggaran dan pengeluaran aktual, atau menghitung jumlah hari yang tersisa hingga batas waktu. Rumus-rumus ini diperbarui secara otomatis di seluruh tugas Anda, menghilangkan kebutuhan untuk mengekspor data dari spreadsheet.

Lakukan perhitungan canggih menggunakan ClickUp Formula Fields

Pengelolaan dokumen dengan ClickUp Docs

Dengan ClickUp Docs, tim Anda dapat menyusun, mengedit, dan menyimpan semua dokumen di satu tempat. Dokumen-dokumen ini terhubung langsung dengan tugas atau proyek. Mulai dari daftar periksa onboarding hingga alur kerja kepatuhan, setiap file tersimpan di dalam ruang kerja Anda. Dokumen-dokumen ini dapat dicari dan dikendalikan versinya, memastikan akurasi di seluruh portofolio klien yang besar.

Edit dokumen ClickUp Anda secara real-time bersama tim Anda, lalu ubah menjadi tugas.

💡 Tips Pro: ClickUp Chat mengintegrasikan komunikasi dengan proyek dan tugas, memudahkan Anda untuk mengklarifikasi hasil kerja, berbagi pembaruan, atau bahkan melibatkan klien. Dengan menjaga diskusi terhubung langsung dengan pekerjaan itu sendiri, daripada mengandalkan email atau aplikasi pesan, Anda dapat mengurangi kesalahpahaman dan mempercepat penyelesaian masalah dalam komunikasi dengan klien.

Otomatisasi alur kerja end-to-end dengan ClickUp Automations

Buat otomatisasi ClickUp kustom dengan aturan 'jika ini, maka itu'.

Hapus proses serah terima tugas manual. ClickUp Automations memungkinkan Anda untuk menetapkan aturan seperti “Ketika pengembalian ditandai selesai, tugas tinjauan berikutnya akan ditugaskan” atau “ketika status berubah, beri tahu manajer.” Misalnya, Anda dapat mengotomatiskan proses onboarding klien. Setiap kali klien baru ditambahkan ke Workspace Anda, ClickUp akan membuat “Daftar Periksa Onboarding”, menugaskan anggota tim untuk membantu klien, dan menugaskan tugas-tugas terkait.

💡 Tips Pro: Perlu melacak nama klien, kategori pengeluaran, atau tanggal pembayaran dalam tugas? Fitur Custom Fields ClickUp memungkinkan Anda untuk memasukkan informasi ini langsung ke dalam struktur tugas Anda.

Dukungan berbasis AI dengan ClickUp Brain

AI dalam akuntansi adalah cara yang sempurna untuk membebaskan tim Anda untuk analisis strategis dan konsultasi. Dengan ClickUp Brain, AI terintegrasi langsung dengan alur kerja akuntansi Anda. Ia dapat menganalisis data, mengidentifikasi wawasan kunci dari laporan detail, merangkum panggilan klien, secara otomatis menghasilkan tugas tindak lanjut, atau menjawab pertanyaan seperti “audit mana yang sudah lewat batas waktu pada kuartal ini?”

Misalnya, daripada membuat tugas secara manual, Anda dapat membuat portal klien di dalam ClickUp dan meminta ClickUp Brain untuk menghasilkan daftar tugas untuk penagihan dan pelaporan triwulanan.

Setelah Anda menjalankan permintaan, sistem akan membuat daftar tugas seperti yang ditunjukkan di bawah ini.

🎥 Tonton: Cara menggunakan ClickUp untuk firma akuntansi dan keuangan:

Fitur terbaik ClickUp

Tagih dengan akurat dan analisis keuntungan : Gunakan : Gunakan ClickUp Project Time Tracker yang terintegrasi untuk mencatat jam kerja yang dapat ditagih per tugas atau klien, lalu ekspor data tersebut ke lembar waktu untuk penagihan dan pelaporan kinerja.

Kumpulkan data klien dengan mudah : Buat : Buat formulir ClickUp yang dapat disesuaikan untuk mengumpulkan detail pendaftaran klien, permintaan proyek, atau pengiriman dokumen, dan ubah respons menjadi tugas.

Visualisasikan pekerjaan sesuai keinginan Anda : Beralih antara : Beralih antara lebih dari 15 tampilan ClickUp seperti Daftar, Papan, Kalender, atau Gantt untuk mengelola tenggat waktu, audit, atau alur kerja berulang dalam tata letak yang paling sesuai untuk firma Anda.

Hapus catatan rapat manual: Dengan : Dengan AI Notetaker , Anda dapat secara otomatis merekam, menerjemahkan, dan merangkum rapat, lalu menghasilkan tugas dari poin-poin tindakan.

Batasan ClickUp

Bagi pengguna baru, hal ini bisa terasa sedikit membingungkan karena ada begitu banyak fitur dan opsi yang dapat dipilih.

Harga ClickUp

Ulasan dan peringkat ClickUp

G2: 4.7/5 (lebih dari 10.000 ulasan)

Capterra: 4.6/5 (lebih dari 4.000 ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang ClickUp?

Berikut ini ulasan G2:

ClickUp telah sepenuhnya mengubah cara tim kami mengelola tugas, proyek, dan alur kerja. Antarmuka yang intuitif, fitur yang dapat disesuaikan, dan platform all-in-one-nya menjadikannya alat yang menonjol di dunia perangkat lunak produktivitas.

ClickUp telah sepenuhnya mengubah cara tim kami mengelola tugas, proyek, dan alur kerja. Antarmuka yang intuitif, fitur yang dapat disesuaikan, dan platform all-in-one-nya menjadikannya alat yang menonjol di dunia perangkat lunak produktivitas.

💡 Tips Pro: ClickUp’s BrainGPT adalah terobosan dalam manajemen praktik akuntansi, membawa efisiensi dan kejelasan yang didukung AI ke setiap aspek alur kerja firma Anda. Berikut cara kerjanya: Cari secara instan di ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint, dan SEMUA aplikasi terhubung Anda, serta di web, untuk menemukan berkas klien, dokumen pajak, atau surat perjanjian.

Bagi akuntan dan staf yang perlu mencatat catatan atau instruksi secara cepat, Talk to Text memungkinkan Anda mengajukan pertanyaan, mendiktekan pembaruan klien, atau mengendalikan pekerjaan Anda dengan suara—tanpa menggunakan tangan, di mana saja.

Alih-alih menggunakan berbagai alat AI yang terpisah seperti ChatGPT, Claude, dan Gemini, BrainGPT menawarkan solusi tunggal, kontekstual, dan siap untuk perusahaan yang memahami alur kerja akuntansi Anda dan memberikan semua model LLM premium di bawah satu atap. Ringkas faktur, buat tugas, dan buat laporan dengan BrainGPT

2. Tidyflow (Terbaik untuk tim akuntansi kecil)

melalui TidyFlow

Tidyflow adalah alat manajemen praktik yang dirancang untuk firma akuntansi kecil yang membutuhkan fitur manajemen alur kerja tanpa kode. Anda dapat mendaftar dalam waktu kurang dari sepuluh menit dan mengotomatisasi tugas-tugas pembukuan atau akuntansi yang berulang.

Dengan sistem manajemen tugas, Anda dapat membuat alur kerja, menetapkan batas waktu, dan melacak pekerjaan berulang. Bahkan sebagai firma yang hanya terdiri dari satu orang, Anda dapat tetap mengelola pekerjaan kepatuhan tanpa terbebani oleh spreadsheet.

Untuk interaksi dengan klien, Tidyflow dilengkapi dengan portal klien yang aman yang memudahkan pengumpulan file dan komunikasi. Klien Anda dapat mengunggah semua file secara langsung, sehingga mempercepat waktu penyelesaian. Hal ini terintegrasi dengan penyimpanan dokumen Tidyflow, di mana semua file terhubung dengan tugas dan catatan klien yang sesuai.

Akuntan mandiri juga dapat memanfaatkan fitur pelacakan waktu dan perencanaan kapasitas dari Tidyflow. Jam kerja yang dapat ditagih dapat dicatat langsung pada tugas-tugas, dan tampilan beban kerja membantu praktisi menghindari overcommitment selama musim sibuk.

Fitur terbaik Tidyflow

Integrasikan alat seperti Xero, QuickBooks Online, dan Zapier untuk menyinkronkan alur kerja keuangan.

Pengaturan kunci yang sudah dikonfigurasi sebelumnya memudahkan proses onboarding.

Simpan dokumen secara aman menggunakan penyimpanan terenkripsi melalui Amazon Web Services (AWS) dan DigitalOcean.

Batasan Tidyflow

Solusi ini menawarkan integrasi bawaan yang terbatas, yang dapat menjadi hambatan bagi organisasi yang membutuhkan alur kerja yang terintegrasi.

Harga Tidyflow

Paket tunggal: $19 per bulan per pengguna

Ulasan dan peringkat Tidyflow

G2: Tidak cukup ulasan

Capterra: Tidak cukup ulasan

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Tidyflow?

Berikut ini ulasan Capterra:

TidyFlow telah menjadi alat manajemen praktik yang sangat berharga bagi tim kami. Dengan memungkinkan kami mengotomatisasi alur kerja tugas dan mengelola kapasitas kami secara efektif, tim dapat menghabiskan lebih banyak waktu untuk memberikan nilai tambah dan membangun hubungan positif dengan klien.

TidyFlow telah menjadi alat manajemen praktik yang sangat berharga bagi tim kami. Dengan memungkinkan kami mengotomatisasi alur kerja tugas dan mengelola kapasitas kami secara efektif, tim dapat menghabiskan lebih banyak waktu untuk memberikan nilai tambah dan membangun hubungan positif dengan klien.

🤝 Pengingat Ramah: Untuk membangun kepercayaan dengan klien Anda terkait perlindungan data, terapkan otentikasi dua faktor (2FA) dan single sign-on (SSO). Hal ini memastikan akses aman ke informasi sensitif.

⚡ Arsip Template: Template Buku Besar Umum Gratis untuk Akuntansi di Excel dan ClickUp

3. TaxDome (Terbaik untuk memberikan pengalaman yang terintegrasi dan berorientasi pada klien)

melalui TaxDome

TaxDome adalah solusi manajemen praktik yang dirancang khusus untuk firma akuntansi dan pembukuan, memungkinkan mereka untuk mengintegrasikan operasi mereka dalam satu antarmuka. Fitur utama, otomatisasi alur kerja, menawarkan alur kerja dengan tahap yang dapat disesuaikan, ketergantungan, dan pemicu otomatis.

Dengan pelaporan yang didukung AI, Anda dapat memperoleh wawasan tentang faktur, entri waktu, pelacakan pekerjaan, dan lainnya. Fitur pencarian cerdas memungkinkan Anda dengan cepat menemukan data relevan dan mengubahnya menjadi laporan yang menarik dengan visualisasi.

Fitur manajemen praktik lainnya adalah CRM bawaan untuk manajemen klien. Anda dapat menyimpan informasi kontak, komunikasi klien, dokumen, tugas, dan alur kerja onboarding—semua dalam profil klien yang dapat disesuaikan. Bahkan mendukung penangkapan prospek, onboarding otomatis, dan pengingat.

Dan jika Anda ingin cara yang dibranding dan berorientasi pada mobile untuk mempermudah kolaborasi klien, berbagi dokumen, dan pembayaran, ada aplikasi white-labelled TaxDome. Aplikasi ini memungkinkan Anda untuk menerbitkan aplikasi mobile yang dibranding dengan nama merek Anda di App Store dan Google Play.

Fitur terbaik TaxDome

Lihat pesan klien secara instan melalui portal atau aplikasi seluler dan obrolan dengan mereka secara real-time.

Ubah PDF yang tidak terorganisir menjadi catatan yang dapat dicari menggunakan TaxDome AI dengan pengenalan dan pengorganisasian dokumen otomatis.

Kirim file langsung dari perangkat lunak pajak Anda ke klien di TaxDome, tanpa perlu mengunduh atau mengunggah.

Batasan TaxDome

TaxDome tidak memiliki fitur-fitur spesifik yang dibutuhkan oleh beberapa firma, seperti pengiriman proposal tanpa login klien, dukungan file video, dan opsi penyesuaian alur kerja visual yang lebih fleksibel.

Harga TaxDome

Ulasan dan peringkat TaxDome

G2: 4.7/5 (600+ ulasan)

Capterra: 4.7/5 (3.000+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang TaxDome?

Berikut ini ulasan G2:

Kami telah menggunakan TaxDome selama lebih dari setahun untuk mengelola praktik perpajakan dan akuntansi kami yang terus berkembang. Secara keseluruhan, TaxDome telah menjadi bagian penting dari alur kerja kami, membantu kami mengoptimalkan komunikasi dengan klien, pengelolaan dokumen, tanda tangan elektronik, penagihan, dan lainnya, semuanya dalam satu platform.

Kami telah menggunakan TaxDome selama lebih dari setahun untuk mengelola praktik perpajakan dan akuntansi kami yang terus berkembang. Secara keseluruhan, TaxDome telah menjadi bagian penting dari alur kerja kami, membantu kami mengoptimalkan komunikasi dengan klien, pengelolaan dokumen, tanda tangan elektronik, penagihan, dan lainnya, semuanya dalam satu platform.

📮 ClickUp Insight: 15% pekerja khawatir otomatisasi dapat mengancam sebagian pekerjaan mereka, tetapi 45% mengatakan hal itu akan membebaskan mereka untuk fokus pada pekerjaan yang lebih bernilai. Narasi sedang berubah—otomatisasi tidak menggantikan peran, melainkan membentuk ulang peran tersebut untuk dampak yang lebih besar. Misalnya, dalam peluncuran produk, Agen AI ClickUp dapat mengotomatisasi penugasan tugas dan pengingat tenggat waktu, serta memberikan pembaruan status secara real-time sehingga tim dapat berhenti mengejar pembaruan dan fokus pada strategi. Itulah cara manajer proyek menjadi pemimpin proyek! 💫 Hasil Nyata: Lulu Press menghemat 1 jam per hari per karyawan dengan menggunakan ClickUp Automations—mengakibatkan peningkatan efisiensi kerja sebesar 12%.

📚 Baca Lebih Lanjut: Perangkat Lunak Manajemen Proyek Terbaik dengan Portal Klien

4. Canopy (Terbaik untuk penyelesaian pajak dan pengambilan transkrip)

melalui Canopy

Canopy adalah solusi manajemen praktik berbasis cloud. Ini adalah alternatif Karbon yang kuat yang terutama digunakan oleh profesional pajak. Modul penyelesaian pajaknya memudahkan penanganan masalah IRS yang kompleks dengan alur kerja bawaan, templat surat, dan alat pengambilan keputusan cerdas. Anda dapat menangani kasus penagihan, pengurangan denda, atau bantuan bagi pasangan.

Untuk memantau kesehatan firma, Anda dapat menggunakan fitur Insights untuk mengidentifikasi area yang paling menguntungkan, area yang merugi, dan anggota tim yang paling efisien. Dengan fitur pengumpulan data klien seperti realisasi penagihan dan profitabilitas klien, Anda dapat melihat area masalah dengan sekilas.

Bingung bagaimana menggunakan AI dalam akuntansi? Canopy membuatnya praktis dengan fitur untuk secara otomatis menghasilkan tugas dan pengingat berdasarkan tindakan klien, mengganti nama dan mengklasifikasikan dokumen, serta menampilkan wawasan dengan perintah sederhana.

Akhirnya, Smart Intake memberikan pengalaman onboarding klien yang didukung oleh kecerdasan buatan (AI) kepada klien Anda. Melalui kuesioner prediktif, daftar periksa dokumen, dan formulir yang sudah diisi sebelumnya yang ditawarkan oleh fitur Smart Intake, Anda dapat melakukan onboarding klien dengan cepat.

Fitur terbaik Canopy

Buat daftar periksa kustom dan kuesioner cerdas untuk klien menggunakan dokumen tahun lalu atau data proforma dengan Canopy AI.

Tambahkan rumus, jalankan perhitungan, ganti nilai null, atau bangun logika IF-THEN-ELSE pada pencarian Anda untuk mengekstrak wawasan.

Integrasikan IRS e-Services untuk mengunduh transkrip untuk penyelesaian pajak dan otomatisasi respons.

Batasan Canopy

Paket Pemula: $60 per pengguna/bulan (untuk firma dengan hingga 4 pengguna)

Paket Essentials: $88 per pengguna/bulan (untuk firma dengan hingga 4 pengguna)

Platform Pengelolaan Klien Dasar: $150/bulan (tarif tetap untuk pengguna tak terbatas, kontak hingga 2.500)

Modul Manajemen Dokumen Tambahan: $36 per pengguna/bulan

Modul Alur Kerja Tambahan: $32 per pengguna/bulan

Modul Tambahan Waktu & Penagihan: $22 per pengguna/bulan

Harga Canopy

Standar: $150/bulan untuk pengguna tak terbatas

Pro: $175/bulan untuk pengguna tak terbatas

Ulasan dan peringkat Canopy

G2: 4.6/5 (400+ ulasan)

Capterra: 4.5/5 (200+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Canopy?

Berikut ini ulasan G2:

Kami telah menguji tiga platform perangkat lunak manajemen praktik yang berbeda untuk firma akuntansi kami, dan Canopy jelas menonjol di antara yang lain. Perangkat lunak ini sangat ramah pengguna—tidak hanya bagi tim kami, tetapi juga bagi klien kami. Canopy benar-benar telah mempertimbangkan semua yang kami butuhkan untuk mengelola bisnis kami dengan efisien dan lancar.

Kami telah menguji tiga platform perangkat lunak manajemen praktik yang berbeda untuk firma akuntansi kami, dan Canopy jelas menonjol di antara yang lain. Perangkat lunak ini sangat ramah pengguna—tidak hanya bagi tim kami, tetapi juga bagi klien kami. Canopy benar-benar telah mempertimbangkan semua yang kami butuhkan untuk mengelola bisnis kami dengan efisien dan lancar.

⭐️ Bonus: Di ClickUp, Anda dapat memulai dengan Prebuilt Autopilot Agents untuk menangani tugas-tugas cepat, seperti memposting ringkasan tugas, menghasilkan pembaruan, atau menjawab pertanyaan, tanpa repot mengaturnya. Kemudian, tingkatkan ke Custom Autopilot Agents saat Anda siap untuk mendefinisikan pemicu, respons, dan logika multi-langkah Anda sendiri—menyesuaikan otomatisasi berbasis AI secara tepat dengan alur kerja firma Anda. Tonton video ini untuk mengetahui bagaimana agen AI di ClickUp membuat alur kerja akuntansi Anda lebih powerful!

5. Jetpack Workflow (Terbaik untuk mengotomatisasi pekerjaan klien yang berulang)

melalui Jetpack Workflow

Jetpack Workflow membantu profesional akuntansi mengelola pembukuan, penggajian, persiapan pajak, dan layanan konsultasi klien dengan mengotomatisasi tugas-tugas berulang dan tenggat waktu. Anda dapat menstandarkan alur kerja menggunakan daftar periksa layanan dan templat, sehingga semuanya berjalan lancar.

Seiring berjalannya pekerjaan, Anda dapat menggunakan label untuk menandai tugas sebagai “urgent,” “waiting on,” atau “in review.” Label-label ini dapat disesuaikan; Anda dapat mengubah teks, memilih warna, dan bahkan mengaplikasikan beberapa label untuk melacak proyek.

Dalam alat manajemen praktik yang sederhana ini, Anda dapat mengirim pesan kepada tim Anda, memberi tahu mereka tentang informasi penting, dan menambahkan izin untuk dokumen klien yang kritis.

Jetpack mengelola serah terima klien dan langkah selanjutnya secara otomatis. Semua data Anda disimpan dengan aman di pusat data Amazon S3, dengan cadangan ganda untuk menjaga keamanan catatan klien.

Fitur terbaik Jetpack Workflow

Gunakan tab 'Perencanaan' untuk membandingkan klien, staf, atau durasi, dan dengan mudah mengalihkan tugas untuk menyeimbangkan beban kerja.

Akses lebih dari 70 templat siap pakai untuk tugas-tugas akuntansi dan pembukuan sehari-hari.

Hubungkan dengan lebih dari 2.000 aplikasi melalui Zapier, termasuk semua perangkat lunak akuntansi utama, untuk mengelola alur kerja.

Batasan Jetpack Workflow

Tidak dilengkapi dengan otomatisasi canggih seperti pemicu atau ketergantungan.

Harga Jetpack Workflow

Starter Bulanan: $45 per bulan per pengguna

Ulasan dan peringkat Jetpack Workflow

G2: Tidak cukup ulasan

Capterra: 4.8/5 (50+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Jetpack Workflow?

Berikut ini ulasan G2:

Jetpack adalah solusi alur kerja yang bersih dan sederhana yang dirancang khusus untuk praktik akuntansi. Para pengembangnya memahami bisnis akuntansi dan telah menyesuaikan fungsionalitasnya. Saya sangat menyukai antarmuka pengguna (UI) baru di versi V2.

Jetpack adalah solusi alur kerja yang bersih dan sederhana yang dirancang khusus untuk praktik akuntansi. Para pengembangnya memahami bisnis akuntansi dan telah menyesuaikan fungsionalitasnya. Saya sangat menyukai antarmuka pengguna (UI) baru di versi V2.

👀 Tahukah Anda? Spreadsheet elektronik pertama, VisiCalc, diluncurkan pada tahun 1979, begitu revolusioner sehingga orang-orang membeli komputer Apple II hanya untuk menjalankannya. Steve Jobs bahkan mengakui bahwa VisiCalc “mendorong kesuksesan Apple II.” Dalam beberapa tahun, VisiCalc mengubah dunia akuntansi—menghilangkan ratusan ribu posisi administratif tetapi juga menciptakan lebih dari 600.000 pekerjaan baru untuk akuntan seiring meningkatnya permintaan akan perhitungan angka yang lebih cepat dan fleksibel. Bukti bahwa otomatisasi tidak selalu mengancam pekerjaan kita.

📚 Baca Lebih Lanjut: Perangkat Lunak Portal Klien Terbaik untuk Manajemen Klien

6. Financial Cents (Terbaik untuk mengintegrasikan data firma dan klien)

via Financial Cents

Financial Cents adalah platform manajemen praktik yang ramah pengguna untuk akuntan, pembukuan, dan CPA. Platform ini mengintegrasikan alur kerja firma Anda, mulai dari tugas klien hingga kolaborasi tim.

Dari segi manajemen tim, Financial Cents menawarkan manajemen kapasitas, memberikan Anda visibilitas real-time terhadap beban kerja tim. Anda dapat menetapkan batas kapasitas, menyeimbangkan kembali tugas, dan menghindari kelelahan selama periode sibuk.

Integrasi email memungkinkan Anda menghubungkan Gmail atau Outlook langsung ke platform, mengubah pesan menjadi tugas yang dapat ditindaklanjuti, dan menjaga setiap percakapan klien terhubung dengan alur kerja atau proyek yang relevan.

Dalam hal fitur manajemen klien, Financial Cents berfungsi sebagai perangkat lunak CRM untuk akuntan dan pusat penagihan:

Gunakan CRM dan basis data kliennya untuk menyimpan profil, detail kontak, dokumen, catatan, dan riwayat audit untuk setiap klien di satu tempat yang aman.

Platform ini juga menangani penagihan dan pembayaran, memungkinkan Anda untuk mengirim faktur sekali atau berulang, menyinkronkan pembayaran dengan QuickBooks Online, dan menghasilkan laporan keuntungan untuk mengelola keuangan Anda

Fitur terbaik Financial Cents

Buat surat perjanjian langsung ke dalam proposal untuk menjelaskan ruang lingkup dan syarat-syaratnya.

Integrasikan pelacakan waktu dengan QuickBooks untuk mengirim faktur kepada klien Anda dan mengelola penggajian.

Hubungkan brankas klien secara langsung ke profil mereka untuk pengelolaan dokumen yang aman dan efisien menggunakan SmartVault.

Batasan Financial Cents

Pengguna mengeluhkan masalah penagihan, termasuk proses penagihan yang membingungkan dan jadwal pembayaran yang tertunda dibandingkan dengan alternatif Karbon lainnya.

Penetapan harga Financial Cents

Tim : $69 per bulan per pengguna

Scale : $89 per bulan per pengguna

Enterprise: Harga disesuaikan

Peringkat dan ulasan Financial Cents

G2: 5/5 (100+ ulasan)

Capterra: 4.8/5 (100+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Financial Cents?

Berikut ini ulasan G2:

Financial Cents memberikan gambaran sekilas tentang status semua proyek yang selama ini saya cari. Ini memungkinkan kami untuk mengelola tim jarak jauh sepenuhnya dan banyak klien dengan lancar. Sangat intuitif untuk diimplementasikan dan digunakan.

Financial Cents memberikan gambaran sekilas tentang status semua proyek yang selama ini saya cari. Ini memungkinkan kami untuk mengelola tim jarak jauh sepenuhnya dan banyak klien dengan lancar. Sangat intuitif untuk diimplementasikan dan digunakan.

🧠 Fakta Menarik: Lebih dari 5.000 tahun yang lalu di Mesopotamia, akuntan menggunakan token tanah liat berbentuk guci, roti, dan hewan untuk menghitung barang. Token-token ini ditekan ke dalam tablet tanah liat, yang menjadi cikal bakal bentuk tertulis pertama dari pencatatan dan akuntansi.

7. Xero (Terbaik untuk melacak arus kas bisnis)

melalui Xero

Xero adalah perangkat lunak akuntansi populer yang dilengkapi dengan serangkaian alat untuk akuntan dan pembukuan. Selain fungsi pembukuan dasar, Xero merupakan solusi manajemen praktik dengan fitur-fitur yang dirancang untuk mempermudah kepatuhan, pengawasan staf, dan kolaborasi dengan klien.

Dengan Xero Workpapers, firma akuntansi Anda dapat mengelola alur kerja kepatuhan dengan lancar, menyiapkan dan meninjau laporan keuangan menggunakan templat bawaan dan proses standar. Xero HQ berfungsi sebagai pusat kendali untuk mengelola klien, staf, dan pertanyaan. Platform ini memberikan visibilitas terhadap tenggat waktu, komunikasi, dan pekerjaan yang akan datang.

Untuk mempermudah operasional sehari-hari, Xero Practice Manager menawarkan otomatisasi alur kerja dan alat manajemen yang mencakup pekerjaan, tugas, lembar waktu, dan penagihan.

Anda dapat mengunggah faktur klien atau meneruskannya melalui email, dan AI Xero akan mengekstrak detail untuk menyusun faktur yang siap disetujui. Dengan Xero Me, Anda mendapatkan bukti pembayaran instan, dan aplikasi secara otomatis mengekstrak dan mencatat data yang diperlukan.

Fitur terbaik Xero

Buat templat faktur bermerk Crete dan terima pembayaran langsung melalui Xero.

Otomatisasi pengingat untuk pembayaran yang jatuh tempo atau terlambat.

Gunakan Gusto payroll untuk menghitung gaji, pajak, dan potongan dengan fitur kepatuhan yang terintegrasi.

Batasan Xero

Keterbatasan dalam penyesuaian laporan, artinya laporan yang disesuaikan memerlukan alat eksternal.

Harga Xero

Biaya awal: $29 per bulan per pengguna

Standar: $50/bulan per pengguna

Premium: $75 per bulan per pengguna

Ulasan dan peringkat Xero

G2: 4. 3/5 (700+ ulasan)

Capterra: 4. 4/5 (3000+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Xero?

Berikut ini ulasan G2:

Xero benar-benar telah mengubah permainan bagi bisnis kami. Antarmukanya bersih, intuitif, dan ramah pengguna, bahkan bagi mereka yang tidak memiliki latar belakang akuntansi yang kuat. Dashboard real-time memberikan gambaran yang jelas tentang arus kas kami, dan kemampuan untuk mencocokkan transaksi bank dengan hanya beberapa klik menghemat waktu kami berjam-jam setiap minggu.

Xero benar-benar telah mengubah permainan bagi bisnis kami. Antarmukanya bersih, intuitif, dan ramah pengguna, bahkan bagi mereka yang tidak memiliki latar belakang akuntansi yang kuat. Dashboard real-time memberikan gambaran yang jelas tentang arus kas kami, dan kemampuan untuk mencocokkan transaksi bank dengan hanya beberapa klik menghemat waktu kami berjam-jam setiap minggu.

🧠 Tahukah Anda? Luca Pacioli, yang dikenal sebagai bapak akuntansi modern, menerbitkan bukunya yang pertama, “Ringkasan aritmetika, geometri, proporsi, dan proporsionalitas,” pada tahun 1494, di mana ia memperkenalkan konsep pembukuan ganda.

📚 Baca Lebih Lanjut: Panduan Anda untuk Akuntansi Proyek demi Kesuksesan Keuangan

8. QuickBooks (Terbaik untuk mengotomatisasi komunikasi dengan klien dan pengumpulan data)

melalui QuickBooks

QuickBooks mengintegrasikan akuntansi dengan memberikan Anda visibilitas atas keuangan bisnis Anda. Mulai dari laporan laba rugi dan neraca hingga pemantauan arus kas, Anda dapat melihat semuanya dalam satu dasbor.

Dengan fitur penagihan massal dan pengeluaran massal, Anda dapat membuat dan mengirim puluhan faktur atau entri pengeluaran sekaligus—hal ini sangat penting selama musim pajak atau siklus penagihan klien. Dengan Finance Agent yang didukung AI (tersedia di versi Advanced), QuickBooks melampaui sekadar angka.

Solusi ini secara otomatis memprediksi pendapatan, mengidentifikasi perbedaan kinerja, dan membimbing firma menuju tujuan keuangan strategis. Bagi firma yang mengelola beberapa buku klien, QuickBooks Online Accountant menawarkan wawasan keuangan real-time, akses klien melalui satu login, dan dasbor pelaporan profesional untuk konsultasi klien yang komprehensif.

Fitur terbaik QuickBooks

Otomatis menarik jam kerja yang dapat ditagih dan menambahkannya ke faktur menggunakan Google Calendar

Lacak aset dan hitung jadwal depresiasi secara otomatis dengan QuickBooks Advanced

Buat dan kirimkan formulir 1099 secara elektronik untuk kontraktor dan bayar mereka dengan transfer langsung keesokan harinya.

Batasan QuickBooks

QuickBooks bisa sulit bagi pengguna tanpa pengalaman akuntansi—pengaturan dan navigasi tidak selalu intuitif bagi pemula.

Harga QuickBooks

Uji coba gratis 30 hari

Simple Start : $38 per bulan per pengguna

Essentials : $75 per bulan untuk 3 pengguna

Plus : $115/bulan untuk 5 pengguna

Advanced: $275 per bulan untuk 25 pengguna

Ulasan dan penilaian QuickBooks

G2: 4/5 (3000+ ulasan)

Capterra: 4.3/5 (8.000+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang QuickBooks?

Berikut ini ulasan G2:

QuickBooks Online sangat ramah pengguna dan intuitif. Antarmuka yang bersih memudahkan navigasi, bahkan bagi mereka yang baru menggunakan perangkat lunak akuntansi. Ini adalah pilihan yang solid untuk bisnis kecil atau siapa pun yang ingin mengelola keuangan mereka pada tingkat dasar hingga menengah.

QuickBooks Online sangat ramah pengguna dan intuitif. Antarmuka yang bersih memudahkan navigasi, bahkan bagi mereka yang baru menggunakan perangkat lunak akuntansi. Ini adalah pilihan yang solid untuk bisnis kecil atau siapa pun yang ingin mengelola keuangan mereka pada tingkat dasar hingga menengah.

📚 Baca Lebih Lanjut: Perangkat Lunak Akuntansi Proyek Terbaik untuk Memaksimalkan ROI Proyek

9. Firm360 (Terbaik untuk mengonsolidasikan dan mengotomatisasi alur kerja proyek)

melalui Firm360

Selain fitur manajemen praktik akuntansi, Firm360 juga menawarkan fitur manajemen proyek. Dengan alat pembuat alur kerja proyek visualnya, Anda dapat merencanakan proyek berulang seperti pengajuan pajak, audit, dan perpanjangan. Pantau tanggal target dan batas waktu, termasuk tanggal jatuh tempo federal dan negara bagian serta perpanjangan dalam setiap proyek.

Selain itu, menyelesaikan suatu tugas dapat secara otomatis memicu tugas berikutnya. Template proyek mengontrol alur ini. Ketika suatu proyek berpindah ke status berikutnya, tugas-tugas baru akan aktif secara otomatis, sehingga pekerjaan terus berjalan tanpa perlu pembaruan manual.

Pilih dari templat yang dapat disesuaikan untuk alur kerja berulang, memastikan konsistensi di seluruh firma, standarisasi proses, dan pengurangan waktu penyiapan. Bagaimana dengan lonjakan beban kerja musiman selama musim pajak? Dengan penggunaan pembangkitan tugas otomatis dan dasbor intuitif, tim Anda dapat merencanakan ke depan bahkan selama periode tersibuk.

Fitur terbaik Firm360

Visual Project Workflow Builder yang dirancang khusus untuk proyek akuntansi.

Proyek berulang akan diperbarui secara otomatis berdasarkan tanggal mulai.

Visibilitas beban kerja yang jelas untuk pemantauan kapasitas dan keseimbangan staf

Batasan Firm360

Pelacak waktu terasa kaku; Anda perlu menghentikan dan menyimpan entri untuk melakukan edit kecil sementara timer masih berjalan.

Harga Firm360

Basic : $49 per bulan per pengguna

Standard : $79 per bulan per pengguna

Premium: $99 per bulan per pengguna

Ulasan dan peringkat Firm360

G2: 4. 4/5 (80+ ulasan)

Capterra: 4.7/5 (100+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Firm360?

Berikut ini ulasan G2:

Saya adalah Supervisor Piutang, dan saya menggunakan perangkat lunak Firm360 untuk mengelola faktur dan dokumen lain milik klien saya, yang perlu saya tinjau setiap hari. Ini adalah perangkat lunak terbaik untuk mengelola dan meninjau semua dokumen.

Saya adalah Supervisor Piutang, dan saya menggunakan perangkat lunak Firm360 untuk mengelola faktur dan dokumen lain milik klien saya, yang perlu saya tinjau setiap hari. Ini adalah perangkat lunak terbaik untuk mengelola dan meninjau semua dokumen.

⚡ Arsip Template: Template Manajemen Proyek Gratis untuk Semua Jenis Proyek

👀 Tahukah Anda: Selama periode tiga tahun, organisasi yang menggunakan ClickUp mencapai perkiraan 384% return on investment ( ROI), menurut Forrester Research. Organisasi-organisasi ini menghasilkan sekitar US $3,9 juta dalam pendapatan tambahan melalui proyek-proyek yang diaktifkan atau ditingkatkan oleh ClickUp.

📚 Baca Lebih Lanjut: Alternatif Terbaik untuk Ramp

10. Bonsai (Terbaik untuk mengonsolidasikan operasi penagihan)

melalui Bonsai

Bonsai membantu Anda mengirim dan melacak faktur, sambil tetap terhubung dengan proyek, entri waktu, dan catatan klien Anda. Untuk klien yang menggunakan layanan berlangganan atau layanan berulang, Anda dapat mengotomatiskan siklus penagihan untuk memastikan pembayaran masuk tepat waktu.

Pelacakan pengeluaran sangat mudah. Anda dapat mencatat pengeluaran dalam mata uang apa pun, dan Bonsai akan mengonversinya menggunakan kurs valuta asing real-time. Setiap pengeluaran terhubung dengan entri waktu, retainer, atau faktur, sehingga Anda dapat melacak berapa banyak yang telah Anda peroleh dan belanjakan. Anda dapat menandai pengeluaran sebagai dapat ditagih atau tidak dapat ditagih, dan menambahkan markup kustom saat meneruskan biaya tersebut kepada klien.

Bonsai dilengkapi dengan sistem kartu tarif bawaan yang membantu Anda menetapkan tarif standar untuk jenis layanan yang berbeda atau membuat tarif khusus untuk klien dan proyek tertentu. Anda dapat mengunduh laporan Schedule C atau laporan pengurangan pajak dalam hitungan menit menggunakan templat bawaan Bonsai, serta mengatur pengingat untuk pembayaran pajak perkiraan yang akan datang.

Fitur terbaik Bonsai

Sinkronkan data faktur secara dua arah dengan QuickBooks Online dan Xero untuk menjaga catatan akuntansi Anda tetap akurat.

Mendukung pembayaran dalam lebih dari 100 mata uang, sehingga Anda dapat menerima pembayaran dengan mudah di mana pun Anda atau klien Anda berada.

Pantau anggaran secara real-time menggunakan grafik anggaran langsung, peringatan, dan perkiraan untuk mengidentifikasi pengeluaran berlebihan dan mengendalikan anggaran.

Batasan Bonsai

Kurangnya dokumentasi onboarding, yang membuat migrasi dari alat lain menjadi sulit.

Harga Bonsai

Basic : $15 per bulan per pengguna

Essentials : $25 per bulan per pengguna

Premium : $39 per bulan per pengguna

Elite: $59 per bulan per pengguna

Ulasan dan peringkat Bonsai

G2: 4. 3/5 (100+ ulasan)

Capterra: 4.6/5 (90+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Bonsai?

Berikut ini ulasan G2:

Saya senang dengan cara Bonsai membantu saya mengurangi pengeluaran untuk perangkat lunak produktivitas/operasional secara bulanan dan tahunan. Sejak beralih ke Bonsai, saya tidak perlu lagi menggunakan perangkat lunak SaaS untuk akuntansi/pembukuan/penagihan, proposal, kontrak, laporan laba rugi, dan penjadwalan, karena kini Bonsai menangani semua itu dalam satu platform.

Saya senang dengan cara Bonsai membantu saya mengurangi pengeluaran untuk perangkat lunak produktivitas/operasional secara bulanan dan tahunan. Sejak beralih ke Bonsai, saya tidak perlu lagi menggunakan perangkat lunak SaaS untuk akuntansi/pembukuan/penagihan, proposal, kontrak, laporan laba rugi, dan penjadwalan, karena kini Bonsai menangani semua itu dalam satu platform.

📚 Baca Lebih Lanjut: Alternatif Terbaik Hello Bonsai yang Layak Dicoba

11. Pixie (Terbaik untuk firma akuntansi skala kecil hingga menengah)

via Pixie

Alternatif Karbon, Pixie, menggabungkan koordinasi proyek, alur kerja klien, dan otomatisasi untuk firma akuntansi dan pembukuan.

Anda juga mendapatkan fitur manajemen tim dan pelaporan. Pemberitahuan internal akan memberitahu Anda ketika tugas selesai atau email dibaca, dan laporan kerja yang dapat disesuaikan membantu Anda memantau produktivitas di tingkat firma dan staf.

Selain itu, platform ini dilengkapi dengan templat satu klik yang dapat dijadwalkan secara mingguan, bulanan, atau tahunan, lengkap dengan petunjuk dan daftar periksa. Anda bahkan dapat menyematkan video pelatihan untuk menciptakan alur kerja yang dapat diulang.

Pixie menawarkan alur kerja onboarding yang sudah jadi dan dapat disesuaikan, termasuk email selamat datang dengan tautan unggah aman, daftar tugas, dan pengingat otomatis. Anda juga dapat mengatur email otomatis dalam alur kerja ini—baik itu mengingatkan klien untuk mengunggah dokumen atau mengirim pesan singkat saat tugas selesai.

Fitur terbaik Pixie

Gunakan otomatisasi untuk membuat tugas berulang, mengalokasikan pekerjaan secara otomatis ke tim, atau meminta laporan dari klien.

Buat portal klien yang aman di mana Anda dapat meminta tanda tangan elektronik dari klien dan memiliki jejak audit yang jelas.

Buat daftar tugas dan berikan kepada klien atau pemangku kepentingan internal.

Batasan Pixie

Anda mungkin memerlukan solusi alternatif saat menghasilkan laporan kompleks atau mencari wawasan yang lebih mendalam.

Pixie pricing

Uji coba gratis 30 hari

Kurang dari 250 pengguna: $129/bulan untuk pengguna tak terbatas

251-500 pengguna: $199/bulan untuk pengguna tak terbatas

501-1000 pengguna : $329/bulan untuk pengguna tak terbatas

Penetapan harga khusus

Ulasan dan penilaian Pixie

G2: Tidak cukup ulasan

Capterra: 4.8/5 (30+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Pixie?

Berikut ini ulasan G2:

Ini seperti spreadsheet dinamis yang sangat intuitif dan sederhana dengan kolom, daftar, tanggal, dan filter, serta dapat disesuaikan dengan firma Anda dan fleksibel, jadi saya benar-benar menyukai ini selama lebih dari dua tahun.

Ini seperti spreadsheet dinamis yang sangat intuitif dan sederhana dengan kolom, daftar, tanggal, dan filter, serta dapat disesuaikan dengan firma Anda dan fleksibel, jadi saya benar-benar menyukai ini selama lebih dari dua tahun.

⚡ Arsip Template: Template Portal Klien Gratis untuk Memudahkan Pengelolaan Klien

Siap untuk Meningkatkan Alur Kerja Akuntansi Anda?

Karbon bukanlah satu-satunya pilihan Anda. Jika Anda sudah sampai di sini, Anda sudah mempertimbangkan untuk beralih atau setidaknya bertanya-tanya apakah ada solusi yang lebih baik di luar sana.

ClickUp memberikan tim akuntansi Anda fleksibilitas untuk bekerja sesuai dengan cara Anda sebenarnya bekerja tanpa kehilangan struktur, mulai dari tugas berulang hingga tenggat waktu.

Semua alur kerja, tim, dan klien Anda dalam satu tempat, bekerja sama. 🧩

Daftar di ClickUp secara gratis. Dan jelajahi apakah ini cocok untuk tim akuntansi Anda.