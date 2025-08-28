10 Alternatif Terbaik ShareX untuk Perekaman dan Berbagi Layar

ShareX adalah perangkat lunak tangkapan layar dan perekaman gratis dan sumber terbuka untuk Windows.

Selain perekaman layar dasar, alat ini memungkinkan Anda untuk menangkap halaman web yang bergulir, menambahkan anotasi pada gambar, serta merekam GIF dan video layar.

Digunakan oleh pengembang, penulis teknis, dan desainer, alat ini memungkinkan Anda mengunggah tangkapan layar atau rekaman video ke lebih dari 80 tujuan yang didukung (seperti Imgur, Google Drive, atau Dropbox) atau memicu alur kerja kustom.

Namun, jika Anda mencari fitur tambahan seperti kolaborasi real-time, dukungan lintas platform, dan pembuatan video profesional yang didukung AI, Anda memerlukan opsi yang lebih kuat.

Dalam blog ini, kami menjelajahi alternatif ShareX yang mengisi celah-celah yang disebutkan di atas.

Alternatif ShareX Sekilas

Berikut ini adalah ringkasan singkat tentang alternatif ShareX terbaik, beserta fitur utama dan rencana harga mereka.

Alat Terbaik untuk Fitur Terbaik Harga* ClickUp Manajemen proyek dengan fitur perekaman layar bawaan Rekam video dengan Clips, Brain untuk transkrip dan ringkasan, AI Notetaker untuk rapat Rencana gratis tersedia; Kustomisasi tersedia untuk perusahaan OBS Studio Siaran langsung dan alur kerja video canggih Perekaman video dari berbagai sumber, transisi adegan, dukungan plugin dan skrip Gratis Flameshot Screenshot ber anotasi cepat di Linux Editor tangkapan layar dalam aplikasi, tombol pintas dan antarmuka yang dapat disesuaikan, ekspor ke Imgur Gratis Greenshot Pengguna Windows yang melakukan tangkapan layar dokumen bisnis Penangkapan layar region/jendela/penuh layar, anotasi cepat, integrasi dengan Jira & Confluence Gratis Snagit Bahan pelatihan dan tutorial yang terstruktur dengan baik Penangkapan halaman bergulir, video layar + audio, ekstraksi teks OCR, templat untuk panduan langkah demi langkah Paket berbayar mulai dari $39 per tahun per pengguna Camtasia Pengeditan video profesional dan konten instruksional Editor multi-track, Generator Skrip AI, Generator Suara AI Paket berbayar mulai dari $179,88 per tahun per pengguna PicPick Tangkapan layar berfokus pada desain dengan alat presisi Penangkapan tangkapan layar dengan editor, blur/watermark/brightness, papan tulis Rencana gratis tersedia; Rencana berbayar mulai dari $55/tahun per pengguna Lightshot Berbagi tangkapan layar dengan mudah dan cepat Penangkapan layar cepat, editor online Gratis Bandicam Gamer dan perekaman sesi panjang perekaman 4K UHD + 480 FPS, mode game/perangkat/layar, perekaman terus-menerus selama 24 jam Rencana gratis tersedia; Rencana berbayar mulai dari $2,78 per bulan per PC (penagihan tahunan) ScreenRec Bagikan secara instan dengan analisis tampilan Perekaman layar + webcam, unggah cloud terenkripsi instan, analisis penonton Rencana gratis tersedia; Rencana berbayar mulai dari $8/bulan per pengguna

Apa yang Harus Anda Cari dalam Alternatif ShareX?

Untuk menghindari percobaan dan kesalahan dengan berbagai perangkat lunak perekaman layar, pertimbangkan kriteria berikut saat mengevaluasi alternatif ShareX:

Kemudahan penggunaan : Jika ShareX terasa membingungkan karena menu dan otomatisasinya, pertimbangkan alternatif dengan antarmuka yang lebih sederhana. Perangkat lunak perekaman layar Anda harus memungkinkan Anda untuk menangkap layar penuh dan menambahkan anotasi cepat dengan mudah

Kedalaman pengeditan dan anotasi: Jika Anda ingin membuat video profesional, carilah lingkungan pengeditan video dengan fitur seperti pemotongan, penyorotan kursor mouse, anotasi, penggabungan beberapa tangkapan layar, dan lainnya

Kolaborasi dan berbagi: ShareX tidak mendukung kolaborasi tim secara real-time atau memiliki ShareX tidak mendukung kolaborasi tim secara real-time atau memiliki alat komunikasi asinkron . Anda memerlukan alat yang memungkinkan Anda merekam layar komputer, berbagi panduan secara instan, dan menugaskan tugas kepada anggota tim, serta memungkinkan kolaborasi dalam aplikasi

Dukungan lintas platform: Karena ShareX adalah program Windows, Anda mungkin ingin menggunakan Karena ShareX adalah program Windows, Anda mungkin ingin menggunakan alat tangkapan layar yang juga berfungsi di macOS, Linux, dan bahkan mendukung perangkat iOS untuk alur kerja mobile

Penyimpanan awan dan integrasi : Cari alternatif ShareX yang menawarkan penyimpanan bawaan atau integrasi dengan Slack, Google Drive, dan aplikasi manajemen proyek Anda

Fitur bertenaga AI: Selain merekam video atau mengambil tangkapan layar dengan mudah, tim Anda juga memerlukan otomatisasi untuk mengubah rekaman menjadi dokumentasi. Selain merekam video atau mengambil tangkapan layar dengan mudah, tim Anda juga memerlukan otomatisasi untuk mengubah rekaman menjadi dokumentasi. Aplikasi pencatat catatan bertenaga AI dan asisten AI akan menangani pekerjaan berat untuk Anda

🧠 Fakta Menarik: Karya seni komputer pertama menampilkan gambar model pin-up yang digambar oleh seorang programmer komputer pada tahun 1959, di layar tabung sinar katoda senilai 213 juta euro.

Bagaimana kami meninjau perangkat lunak di ClickUp Tim editorial kami mengikuti proses yang transparan, didukung oleh riset, dan netral terhadap vendor, sehingga Anda dapat mempercayai bahwa rekomendasi kami didasarkan pada nilai produk yang sebenarnya. Berikut ini adalah penjelasan rinci tentang cara kami meninjau perangkat lunak di ClickUp.

Alternatif ShareX Terbaik yang Dapat Digunakan

Mari kita lihat alternatif ShareX yang layak dipertimbangkan, beserta kelebihan dan kekurangannya.

1. ClickUp (Terbaik untuk manajemen proyek dengan fitur perekaman layar bawaan)

Rekam video dengan ClickUp Clips dan terima komentar berstempel waktu dari rekan tim Anda

Meskipun sebagian besar alternatif ShareX adalah perangkat lunak perekaman video mandiri atau perekam layar, ClickUp menonjol. Sebagai aplikasi serba guna untuk pekerjaan, ClickUp menawarkan manajemen proyek yang kuat bersama dengan perekaman layar komputer.

Dengan ClickUp Clips, Anda dapat merekam layar penuh atau jendela tertentu untuk membuat penjelasan lebih personal.

Alih-alih mengunggah file ke platform terpisah, setiap rekaman secara otomatis disimpan ke Clips Hub Anda dan dapat langsung disematkan ke tugas, dokumen, atau obrolan.

Bagian terbaiknya? Tim Anda dapat menghentikan video kapan saja dan meninggalkan komentar dengan cap waktu, sehingga meminimalkan risiko kesalahpahaman. Anda bahkan dapat merekam diri Anda saat mempresentasikan PowerPoint menggunakan Clips.

Catatan: ShareX tidak menyediakan perekam berbasis browser, sedangkan ClickUp memiliki ekstensi Chrome yang memungkinkan Anda memulai perekaman langsung dari browser Anda. Rekam penjelasan singkat, tur produk, atau pembaruan proyek tanpa perlu beralih tab atau membuka aplikasi terpisah.

Dengan ClickUp Brain, kecerdasan buatan (AI) yang sadar konteks dari platform ini, setiap rekaman menjadi lebih cerdas. Brain secara otomatis menerjemahkan rekaman Anda dengan cap waktu, menghasilkan ringkasan cepat, dan bahkan dapat mengubah bagian video menjadi tugas baru.

Transkrip dan ringkas rekaman layar Anda dengan ClickUp Brain

Ini bukan sekadar perekam layar—ini adalah cara untuk mengubah rekaman mentah menjadi pengetahuan yang terstruktur dan dapat dicari. Untuk konteks lebih lanjut, tonton video YouTube ini.

Anda bahkan dapat menyematkan klip ke dalam dokumen atau tugas, beserta judul yang dihasilkan secara otomatis untuk konteks.

Dan jika Anda mengadakan pertemuan virtual, AI Notetaker ClickUp mencatat catatan secara bersamaan dengan Anda. Alat ini membuat catatan pertemuan, mengidentifikasi tindakan yang perlu dilakukan, dan membantu Anda membuat serta mendelegasikan tugas dengan lancar. Benar, Anda tidak perlu lagi mencatat secara manual dari video.

Itu belum semuanya. Anda juga dapat merekam dan menerjemahkan catatan suara di ClickUp. 👇🏼

Tambahkan catatan suara cepat di Tugas ClickUp, Chat, atau Dokumen Anda, dan biarkan AI menerjemahkannya secara instan

Fitur terbaik ClickUp

Ubah rekaman menjadi tugas : Konversikan klip menjadi : Konversikan klip menjadi tugas ClickUp yang dapat ditindaklanjuti dengan penugas, tanggal jatuh tempo, dan konteks yang sudah terintegrasi

Deploy agen AI kustom : Gunakan : Gunakan Autopilot Agents untuk merangkum pembaruan, mengekstrak tindakan yang perlu dilakukan, atau menjawab pertanyaan proyek langsung dari konten video

Kolaborasi di obrolan : Bagikan rekaman layar di obrolan tim dan jaga umpan balik tetap terhubung dengan percakapan menggunakan : Bagikan rekaman layar di obrolan tim dan jaga umpan balik tetap terhubung dengan percakapan menggunakan ClickUp Chat

Rencanakan dengan Kalender AI : Sinkronkan rekaman, pertemuan, dan tenggat waktu ke dalam : Sinkronkan rekaman, pertemuan, dan tenggat waktu ke dalam Kalender AI ClickUp untuk penjadwalan yang lebih cerdas

Tambahkan bidang kustom : Rekam detail tambahan seperti prioritas, status, atau pemilik bersama dengan konten video Anda untuk pelacakan yang lebih baik menggunakan : Rekam detail tambahan seperti prioritas, status, atau pemilik bersama dengan konten video Anda untuk pelacakan yang lebih baik menggunakan Bidang Kustom

Dokumentasi dengan templat: Gabungkan Clips dengan : Gabungkan Clips dengan Templat Catatan Proyek ClickUp untuk membuat dokumentasi terstruktur tanpa harus memulai dari awal

Batasan ClickUp

Rangkaian fitur yang luas dapat membingungkan bagi pengguna baru

Harga ClickUp

Ulasan dan penilaian ClickUp

G2: 4.7/5 (lebih dari 10.000 ulasan)

Capterra: 4.6/5 (4.000+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang ClickUp?

Berikut ulasan G2:

Yang paling saya sukai dari ClickUp adalah kemampuannya yang tak tertandingi dalam penyesuaian dan beragamnya fitur yang ditawarkan. Sangat powerful untuk dapat menyesuaikan hampir setiap aspek ruang kerja sesuai kebutuhan tim, mulai dari status dan bidang kustom hingga berbagai tampilan seperti Daftar, Papan, Kalender, dan Gantt.

Yang paling saya sukai dari ClickUp adalah kemampuannya yang tak tertandingi dalam penyesuaian dan beragamnya fitur yang ditawarkan. Sangat powerful untuk dapat menyesuaikan hampir setiap aspek ruang kerja sesuai kebutuhan tim, mulai dari status dan bidang kustom hingga berbagai tampilan seperti Daftar, Papan, Kalender, dan Gantt.

💡 Tips Pro: Gunakan Alat Proofing ClickUp untuk mendapatkan umpan balik yang akurat dan berstempel waktu pada tangkapan layar dan rekaman layar Anda sebagai bagian dari proyek yang lebih besar. Cukup unggah rekaman layar ke tugas, aktifkan Proofing, dan biarkan peninjau memberikan komentar langsung. Fitur ini terintegrasi, dapat ditindaklanjuti, dan sempurna untuk tinjauan asinkron—terutama saat dipadukan dengan alur kerja manajemen proyek produksi video di ClickUp.

2. OBS Studio (Terbaik untuk siaran langsung dan penyesuaian plugin)

melalui OBS Studio

OBS (Open Broadcaster Software) adalah aplikasi gratis dan open-source untuk perekaman video dan siaran langsung, tersedia di Windows, macOS, dan Linux.

Anda dapat menangkap audio dan video secara real-time, menggabungkan sumber-sumber seperti layar, webcam, gambar, dan jendela browser, serta membuat adegan kustom dengan transisi.

Karena OBS bersifat open-source, terdapat komunitas pengembang dan streaming yang aktif terus mengembangkan dan berbagi plugin. Artinya, jika suatu fitur tidak tersedia secara default, kemungkinan besar Anda akan menemukan (atau meminta) plugin yang membuatnya mungkin—mulai dari overlay obrolan Twitch hingga penekanan noise berbasis AI.

OBS digunakan oleh gamer, pendidik, dan profesional yang membutuhkan alat streaming dan tangkapan layar yang andal, dapat disesuaikan, dan tanpa biaya lisensi.

Fitur terbaik OBS Studio

Aktifkan plugin dan skrip untuk penyesuaian sesuai kebutuhan Anda

Gunakan mixer audio dengan filter untuk menekan kebisingan

Otomatiskan tugas , tambahkan filter baru, dan manipulasi sumber yang ada karena OBS mendukung skrip yang ditulis dalam Lua atau Python

Batasan OBS Studio

Tidak ada fitur pengeditan video bawaan. Anda memerlukan perangkat lunak terpisah untuk pemotongan dan anotasi

Harga OBS Studio

Gratis

Ulasan dan penilaian OBS Studio

G2: 4. 6/5 (100+ ulasan)

Capterra: 4.7/5 (1074+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang OBS Studio?

Sebuah ulasan G2 mengatakan:

Saya sekarang menggunakan perangkat lunak ini setiap beberapa minggu sekali. Saya dapat dengan mudah mengintegrasikan berbagai sumber video dan beralih secara otomatis antara berbagai 'scene' dengan menjelajahi komputer saya. Rekaman disimpan di folder video dan kemudian dapat dengan mudah disisipkan ke dalam presentasi PowerPoint.

Saya sekarang menggunakan perangkat lunak ini setiap beberapa minggu sekali. Saya dapat dengan mudah mengintegrasikan berbagai sumber video dan beralih secara otomatis antara berbagai 'scene' dengan menjelajahi komputer saya. Rekaman disimpan di folder video dan kemudian dapat dengan mudah disisipkan ke dalam presentasi PowerPoint.

⚡ Arsip Template: Template Rencana Komunikasi Proyek Gratis

👀 Tahukah Anda? Seorang pekerja kantoran rata-rata menghabiskan hampir 1.700 jam per tahun di depan komputer. Alat perekaman layar semakin banyak digunakan untuk pelatihan dan dokumentasi—mereka menghemat waktu dan tenaga.

3. Flameshot (Terbaik untuk tangkapan layar ber anotasi di Linux)

melalui Flameshot

Alternatif ShareX, Flameshot, juga merupakan alat tangkapan layar sumber terbuka yang tersedia di Linux, Windows, dan macOS. Dengan editor tangkapan layar bawaan, Anda dapat menangkap area yang dipilih dan menambahkan anotasi dengan panah, teks, atau bentuk—semua tanpa perlu membuka editor terpisah.

Untuk mempermudah alur kerja Anda, Anda dapat mengatur tombol pintas, menyesuaikan tingkat transparansi, atau memilih dari berbagai opsi ekspor. Melalui dialog konfigurasi yang mudah diakses di Flameshot, Anda dapat menyesuaikan warna antarmuka, pilihan tombol, pintasan keyboard, cara penyimpanan gambar, dan lainnya untuk menyesuaikan alat ini dengan alur kerja Anda.

Tim lintas fungsi dapat menggunakan Flameshot untuk menangkap dan menandai tangkapan layar yang menyoroti bug, umpan balik desain, atau langkah-langkah proses. Ini membantu memperlancar komunikasi dengan membuat penyesuaian yang diperlukan jelas di seluruh tim teknik, desain, dukungan, dan pemasaran.

Fitur utama Flameshot

Unggah tangkapan layar langsung ke Imgur atau platform lain dengan satu klik, dan dapatkan URL yang dapat Anda kirimkan segera

Seret kotak seleksi untuk mencakup area yang ingin Anda tangkap, tambahkan anotasi, dan simpan tangkapan layar ke layar Anda

Otomatiskan alur kerja Anda menggunakan antarmuka baris perintah (CLI) Flameshot, yang mendukung pemrograman skrip dan pengaturan tombol kustom

Batasan Flameshot

Flameshot adalah alat tangkapan layar dan tidak mendukung perekaman layar atau tangkapan GIF

Harga Flameshot

Gratis

Ulasan dan penilaian Flameshot

G2: Tidak cukup ulasan

Capterra: Tidak cukup ulasan

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Flameshot?

Sebuah ulasan di Reddit mengatakan:

Flameshot memang keren. Saya lebih sering menggunakan Spectacle sih. Saya hanya menggunakan Flameshot jika kebetulan butuh banyak anotasi. Saya pribadi suka cara Spectacle menampilkan thumbnail tangkapan layar yang bisa saya seret ke aplikasi mana pun.

Flameshot memang keren. Saya lebih sering menggunakan Spectacle sih. Saya hanya menggunakan Flameshot jika kebetulan butuh banyak anotasi. Saya pribadi suka cara Spectacle menampilkan thumbnail tangkapan layar yang bisa saya seret ke aplikasi mana pun.

💡 Tips Pro: Flameshot sangat bagus untuk tangkapan layar cepat, tetapi tetap merupakan alat mandiri. Dengan ClickUp Brain MAX, Anda mendapatkan semua fitur dalam satu aplikasi AI super—perekaman layar, akses ke multiple LLMs, teks ke suara, pembuatan tugas, ringkasan AI, dan pengambilan pengetahuan instan. Alih-alih berpindah-pindah antara berbagai alat untuk tangkapan layar, catatan, dan umpan balik, Anda dapat mengonsolidasikan seluruh alur kerja Anda di dalam ClickUp dan membuat kolaborasi menjadi lancar.

4. Greenshot (Pilihan terbaik untuk pengguna Windows yang melakukan tangkapan layar dokumen bisnis)

melalui Greenshot

Greenshot adalah alat tangkapan layar Windows yang ringan untuk menangkap dan menandai gambar. Perangkat lunak gratis ini digunakan untuk menangkap layar untuk dokumentasi, pelaporan bug, atau manual pelatihan.

Dengan satu kali tekan tombol, Anda dapat menangkap area, jendela, atau layar penuh, lalu langsung membukanya di editor bawaan. Editor ini menyediakan alat anotasi cepat—panah, sorotan, dan teks.

Berkat integrasinya dengan aplikasi pihak ketiga, Anda dapat mengekspor tangkapan layar langsung ke aplikasi Office seperti Word, Excel, atau PowerPoint, atau mengunggahnya ke layanan seperti Jira dan Confluence.

Program open-source Greenshot adalah perangkat lunak tangkapan layar yang cocok untuk tim IT dan pemimpin bisnis yang membutuhkan pelaporan dengan hambatan minimal.

Fitur utama Greenshot

Ambil tangkapan layar halaman web lengkap dari Internet Explorer Anda

Sorot atau samarkan bagian-bagian dari tangkapan layar Anda

Ekspor dalam berbagai format: simpan ke file, salin ke clipboard, lampirkan ke email, dan lainnya

Batasan Greenshot

Greenshot memerlukan Microsoft .NET Framework (2.0–4.5), sehingga hanya dapat digunakan pada PC Windows

Harga Greenshot

Gratis

Ulasan dan penilaian Greenshot

G2: 4.7/5 (160+ ulasan)

Capterra: 4.8/5 (30+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Gameshot?

Sebuah ulasan G2 mengatakan:

Hal terbaik yang saya sukai dari Greenshot adalah fitur pengeditannya yang mirip dengan Microsoft Paint, tetapi dibandingkan dengan Microsoft Paint, Greenshot lebih ringan dan memakan ruang yang sangat sedikit di sistem Anda.

Hal terbaik yang saya sukai dari Greenshot adalah fitur pengeditannya yang mirip dengan Microsoft Paint, tetapi dibandingkan dengan Microsoft Paint, Greenshot lebih ringan dan memakan ruang yang sangat sedikit di sistem Anda.

💡 Tips Pro: Salah satu bagian dari etika pertemuan virtual yang baik adalah mengakhiri dengan ringkasan singkat tentang tindakan yang perlu dilakukan. Padukan ini dengan ClickUp AI Notetaker, dan Anda dapat mengubah catatan tersebut menjadi tugas secara otomatis.

5. Snagit (Terbaik untuk membuat materi pelatihan dan tutorial)

melalui Snagit

Berbeda dengan alternatif ShareX gratis, Snagit dari TechSmith adalah perangkat lunak tangkapan layar dan perekaman berbayar.

Selain tangkapan gambar sederhana, Snagit memungkinkan pengguna untuk menangkap halaman web yang bergulir, merekam video layar, dan bahkan mengekstrak teks dari gambar dengan fitur OCR bawaan. Paket pengeditannya menawarkan anotasi, templat, dan kemampuan untuk menggabungkan beberapa tangkapan menjadi satu dokumen.

Anda dapat mengekspor video profesional ke platform seperti Slack, email, dan penyimpanan cloud. Akibatnya, alat ini digunakan oleh pemasar, pendidik, dan pelatih yang membutuhkan visual untuk tutorial, presentasi, dan komunikasi tim.

Aset konten yang dihasilkan dari tangkapan layar dapat dimanfaatkan kembali menjadi materi SOP, dokumentasi proses, panduan langkah demi langkah, dan lainnya.

Fitur utama Snagit

Rekam audio atau video untuk menunjukkan proses yang kompleks

Gunakan komentar berstempel waktu untuk umpan balik yang spesifik konteks

Jadikan video Anda lebih mudah diakses dan diikuti dengan teks terjemahan, judul, dan deskripsi yang dihasilkan oleh AI

Batasan Snagit

Anda dapat memotong klip, tetapi fitur pengeditan audio, penambahan judul lanjutan, atau lapisan tidak tersedia, itulah mengapa Anda perlu mencari alternatif Snagit lainnya

Harga Snagit

Snagit Individual: $39/tahun per pengguna

Bisnis: $48/tahun per pengguna

Enterprise: Harga kustom

Ulasan dan penilaian Snagit

G2: 4.7/5 (lebih dari 5.000 ulasan)

Capterra: 4.7/5 (450+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Snagit?

Sebuah ulasan Capterra mengatakan:

Fitur-fiturnya cukup untuk anotasi, yang sangat penting untuk jenis pekerjaan kami. Kami paling sering menggunakan SnagIt Editor dan berharap tim terus menambahkan fitur-fitur baru ke dalamnya.

Fitur-fiturnya cukup untuk anotasi, yang sangat penting untuk jenis pekerjaan kami. Kami paling sering menggunakan SnagIt Editor dan berharap tim terus menambahkan fitur-fitur baru ke dalamnya.

📖 Baca Lebih Lanjut: Alat Ekstraksi Data Terbaik untuk Pengumpulan dan Pengolahan Data Otomatis

📮 ClickUp Insight: Data survei efektivitas rapat ClickUp menunjukkan bahwa hampir setengah dari semua rapat (46%) melibatkan hanya 1-3 peserta. Meskipun pertemuan-pertemuan kecil ini mungkin lebih terfokus, mereka dapat digantikan oleh metode komunikasi yang lebih efisien, seperti dokumentasi yang lebih baik, pembaruan asinkron yang direkam, atau solusi manajemen pengetahuan. Komentar yang Ditetapkan dalam Tugas ClickUp memungkinkan Anda menambahkan konteks langsung dalam tugas, berbagi pesan audio singkat, atau merekam pembaruan video dengan ClickUp Clips —membantu tim menghemat waktu berharga sambil memastikan diskusi penting tetap berlangsung—tanpa membuang waktu! 💫 Hasil Nyata: Tim seperti Trinetrix mengalami pengurangan 50% dalam percakapan dan pertemuan yang tidak perlu dengan ClickUp.

6. Camtasia (Terbaik untuk pengeditan video profesional dan konten instruksional)

melalui Camtasia

Camtasia adalah platform all-in-one untuk perekaman layar dan pengeditan video. Tersedia di Windows dan macOS. Rekam layar, audio sistem, webcam, dan mikrofon pada trek terpisah, lalu sesuaikan masing-masing secara independen setelahnya.

Editor seret dan lepas mendukung pengeditan multi-track, anotasi, transisi, dan efek lanjutan seperti penghapusan latar belakang dan tampilan kursor yang dapat disesuaikan.

Jika Anda mengalami kebuntuan ide, Generator Skrip AI Camtasia dapat membuat skrip untuk tutorial, pemasaran, atau video pelatihan di tempat kerja. Masukkan prompt Anda dan sesuaikan nada, panjang, atau format. Generator Suara AI mengubah teks Anda menjadi narasi berkualitas tinggi, lengkap dengan opsi suara, penyesuaian nada, dan output multibahasa.

Anda tidak memerlukan mikrofon atau suara profesional. Perekam layar AI akan menghasilkan narasi untuk Anda.

Fitur terbaik Camtasia

Tetap konsisten dengan merek Anda menggunakan tema dan templat yang dapat disesuaikan

Jadikan tutorial Anda mudah diikuti dengan efek kursor yang dapat disesuaikan dan alat anotasi

Impor dan edit file video dari kamera atau sumber lain langsung ke Camtasia

Batasan Camtasia

Ini adalah perangkat lunak yang lebih berat yang membutuhkan lebih banyak sumber daya sistem dan ruang penyimpanan dibandingkan dengan alternatif ShareX lainnya

Harga Camtasia

Camtasia Essentials: $179,88 per pengguna (dibayar secara tahunan)

Camtasia Create: $249,00/pengguna (dibayar secara tahunan)

Camtasia Pro: $599,00 per pengguna (dibayar secara tahunan)

Enterprise: Harga khusus

Ulasan dan penilaian Camtasia

G2: 4.6/5 (1.600+ ulasan)

Capterra: 4.5/5 (400+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Camtasia?

Sebuah ulasan G2 mengatakan:

Ini adalah alternatif yang cepat dan hemat biaya dibandingkan dengan perangkat lunak kelas atas seperti Apple’s Final Cut Pro atau Adobe Premiere.

Ini adalah alternatif yang cepat dan hemat biaya dibandingkan dengan perangkat lunak kelas atas seperti Apple’s Final Cut Pro atau Adobe Premiere.

👀 Tahukah Anda? Istilah “screencast” diciptakan pada tahun 2004. Kolumnis teknologi Jon Udell mengajak pembaca untuk memberi nama pada medium baru ini, yang akhirnya menghasilkan istilah screencast yang kini sudah familiar, membedakannya dari video tradisional.

melalui PicPick

Dengan PicPick, Anda dapat menangkap layar dengan berbagai cara—layar penuh, jendela aktif, halaman yang dapat digulir, atau hanya area yang dipilih.

Setelah menangkap layar, Anda dapat melakukan pengeditan cepat langsung di editor bawaan. Anda dapat menambahkan panah, teks, kotak, atau menerapkan efek sederhana seperti blur, watermark, atau perubahan kecerahan.

Selain tangkapan layar, PicPick juga berfungsi sebagai kit desain. Alat pemilih warna, penggaris piksel, silang bidik, pembesar, dan penggaris sudut sangat berguna bagi desainer UI/UX, pengembang, atau siapa pun yang bekerja dengan visual yang presisi

Terdapat editor gambar bawaan. Setelah mengambil tangkapan layar, Anda dapat menambahkan watermark atau logo untuk konsistensi identitas merek. Kemudian, samarkan informasi sensitif, tambahkan efek mosaik, atau pertajam area tertentu untuk kejernihan.

Fitur terbaik PicPick

Tangkap layar dengan kursor, simpan otomatis, penamaan file—mendukung lingkungan multi-monitor

Sesuaikan tombol pintas, kualitas gambar, dan lainnya

Pastikan ketepatan dengan menggunakan alat grafis seperti penggaris piksel, busur derajat, silang bidik, dan pembesar

Batasan PicPick

PicPick tidak berjalan di macOS atau Linux, hanya tersedia untuk Windows

Harga PicPick

Gratis

Lifetime Tunggal: $55 per pengguna (dibayar secara tahunan)

Team Lifetime: $255 per pengguna (dibayar secara tahunan)

Enterprise Lifetime: $2.400

Ulasan dan penilaian PicPick

G2: Tidak cukup ulasan

Capterra: Tidak cukup ulasan

📚 Baca Lebih Lanjut: Ekstensi Chrome Terbaik untuk Perekaman Layar

8. Lightshot (Terbaik untuk berbagi tangkapan layar sederhana)

melalui LightShot

Dengan Lightshot, mengambil tangkapan layar semudah menekan tombol Print Screen, menyeret untuk memilih area, dan menyimpan atau membagikannya.

Anda dapat mengunggah tangkapan layar Anda secara online dengan satu klik dan mendapatkan tautan yang dapat Anda bagikan segera. Jika Anda ingin mengedit, Lightshot menghubungkan Anda ke editor online yang sederhana. Tambahkan teks, sorotan, atau gambar tanpa perlu perangkat lunak tambahan.

Anda juga dapat menyimpan tangkapan layar secara lokal dalam format seperti JPG atau PNG, atau hanya menyalinnya ke clipboard Anda. Dengan akun, Anda dapat menyimpan tangkapan layar Anda di galeri online untuk dikelola nanti.

Sebagai alternatif ShareX, alat ini memungkinkan penangkapan layar, tetapi tidak menyediakan alur kerja yang detail atau output profesional.

Fitur terbaik Lightshot

Pilih gambar apa pun di layar Anda dan temukan puluhan gambar serupa lainnya

Buat akun dan tambahkan semua gambar, tangkapan layar, dan keterangan untuk konteks

Gunakan tombol pintas untuk menetapkan pintasan untuk tangkapan layar, pengeditan, atau penyimpanan sehingga Anda dapat mengambil dan berbagi tangkapan layar tanpa mengganggu alur kerja Anda

Batasan Lightshot

Lightshot tidak membantu dalam pengorganisasian, anotasi massal, atau kolaborasi

Harga Lightshot

Gratis

Ulasan dan penilaian Lightshot

G2: 4.7/5 (130+ ulasan)

Capterra: 4.8/5 (30+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Lightshot?

Sebuah ulasan G2 mengatakan:

Hal terbaik tentang Lightshot adalah sangat mudah digunakan karena hanya memerlukan satu klik. Kita dapat memilih area yang ingin ditangkap.

Hal terbaik tentang Lightshot adalah sangat mudah digunakan karena hanya memerlukan satu klik. Kita dapat memilih area yang ingin ditangkap.

👀 Tahukah Anda? Alat bawaan sistem operasi Anda juga dapat digunakan untuk merekam. Di Windows, Anda dapat menggunakan Snipping Tool atau Xbox Game Bar; macOS menawarkan QuickTime Player.

9. Bandicam (Terbaik untuk gamer dan perekaman sesi panjang)

melalui Bandicam

Bagi pengguna yang membutuhkan rekaman panjang dan berkualitas tinggi, Bandicam adalah pilihan utama Anda untuk perekam layar, perekam video, dan perekam game.

Aplikasi ini menawarkan tiga mode perekaman: Layar (untuk tugas desktop), Game (untuk permainan DirectX, OpenGL, atau Vulkan), dan Perangkat (untuk webcam, HDMI, atau kartu tangkapan).

Bandicam mendukung enkoding yang dipercepat oleh hardware (NVIDIA, AMD, Intel), sehingga rekaman Anda memakan ruang penyimpanan lebih sedikit tanpa mengorbankan kualitas. Anda dapat merekam dalam resolusi 4K Ultra HD hingga 480 FPS, yang sangat berguna untuk membuat konten di mana Anda ingin menonjolkan detail, seperti tutorial atau gameplay.

Fitur lain yang patut disebutkan adalah kemampuannya untuk merekam lebih dari 24 jam berturut-turut dalam versi lengkap. Hal ini tidak diizinkan oleh kebanyakan alat gratis.

Namun, alat ini tidak dilengkapi dengan fitur pengeditan bawaan, sehingga untuk melakukan penyesuaian pada rekaman Anda, Anda memerlukan perangkat lunak eksternal.

Fitur terbaik Bandicam

Tambahkan overlay webcam ke video yang sedang Anda rekam

Rekam hanya audio saat diperlukan, tanpa merekam layar komputer

Campurkan suara Anda sendiri dengan audio sistem

Batasan Bandicam

Tidak termasuk opsi perekaman audio lanjutan, seperti pengurangan noise atau noise gate

Harga Bandicam

Lisensi pribadi: $2,78 per bulan per PC (dibayar secara tahunan)

Lisensi Bisnis dan Pendidikan: $49,46 per bulan per PC (dibayar secara tahunan)

Ulasan dan peringkat Bandicam

G2: 4. 4/5 (40+ ulasan)

Capterra: 4.4/5 (120+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Bandicam?

Sebuah ulasan G2 mengatakan:

Bandicam memudahkan Anda untuk tetap terorganisir dengan penamaan file otomatis berdasarkan tanggal dan waktu. Saya menghargai betapa cepatnya perekaman dimulai dan betapa mudahnya menetapkan pintasan keyboard.

Bandicam memudahkan Anda untuk tetap terorganisir dengan penamaan file otomatis berdasarkan tanggal dan waktu. Saya menghargai betapa cepatnya perekaman dimulai dan betapa mudahnya menetapkan pintasan keyboard.

🧠 Fakta Menarik: Tangkapan layar GIF pertama kali muncul pada tahun 1990-an. Sebelum kompresi video menjadi umum, GIF animasi sering digunakan untuk demo singkat dan tutorial produk.

10. ScreenRec (Terbaik untuk berbagi instan dengan analisis tampilan)

melalui Screenrec

ScreenRec adalah perekam layar gratis lintas platform yang dirancang untuk kecepatan dan berbagi di Windows, Mac OS, dan Linux.

Anda dapat menangkap tangkapan layar dan rekaman layar beserta audio dari mikrofon dan sistem Anda. Segera setelah selesai, konten Anda akan diunggah ke cloud, dan tautan berbagi yang terenkripsi akan disalin ke clipboard Anda.

Screenshot yang diberi anotasi dan manajemen konten membuatnya cocok untuk tim eLearning yang perlu membuat tutorial dengan cepat. Fitur ini juga berguna untuk tim yang membutuhkan kolaborasi di tempat kerja, seperti tim penjualan, produk, pemasaran, dan lainnya.

ScreenRec juga melacak analitik penayangan. Anda dapat melihat kapan seseorang menonton video Anda dan berapa lama, yang berguna untuk konten penjualan atau pelatihan. Pintasan keyboard seperti Alt+S untuk mulai/henti membuat perekaman menjadi mudah.

Fitur terbaik ScreenRec

Rekam video dan audio siaran langsung dari situs web mana pun

Rekam apa pun yang ada di layar Anda (game, situs web, dll) dan tambahkan overlay kamera wajah

Bangun perpustakaan gambar tempat Anda dapat menyimpan gambar-gambar sebelumnya

Batasan ScreenRec

Anda hanya dapat merekam layar dengan kualitas 720p

Harga ScreenRec

Gratis Selamanya

Pro: $8 per bulan per pengguna

Premium: $81/bulan untuk 5 pengguna

Ulasan dan peringkat ScreenRec

G2: Tidak cukup ulasan

Capterra: Tidak cukup ulasan

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang ScreenRec?

Sebuah ulasan G2 mengatakan:

Pertama-tama, ini gratis. Aplikasi ini menyediakan berbagai fitur seperti anotasi, analisis, berbagai mekanisme berbagi, perekaman dengan resolusi terbaik, dan tangkapan layar. Aplikasi ini mudah digunakan dan menyediakan semua yang Anda butuhkan untuk perekaman dan tangkapan layar.

Pertama-tama, ini gratis. Aplikasi ini menyediakan berbagai fitur seperti anotasi, analisis, berbagai mekanisme berbagi, perekaman dengan resolusi terbaik, dan tangkapan layar. Aplikasi ini mudah digunakan dan menyediakan semua yang Anda butuhkan untuk perekaman dan tangkapan layar.

🧠 Fakta Menarik: Video YouTube paling banyak ditonton sepanjang masa adalah lagu anak-anak. “Baby Shark Dance” telah ditonton lebih dari 16 miliar kali—jauh melampaui video paling banyak ditonton berikutnya, “Despacito,” yang memiliki kurang dari 9 miliar penayangan.

Ubah Rekaman Layar Anda Menjadi Aksi dengan ClickUp

Sebagian besar alternatif ShareX hanya berhenti pada perekaman, tetapi apa yang Anda lakukan dengan semua informasi yang telah direkam?

Untuk memastikan tangkapan layar Anda tidak tersimpan sia-sia di laci digital yang tak berujung, Anda membutuhkan platform terintegrasi!

Dengan Clips, Brain, dan AI Notetaker, rekaman Anda melampaui sekadar dokumentasi sederhana.

Mereka mendorong proyek maju. Baik Anda merangkum pertemuan, membuat tugas dari presentasi, atau mengumpulkan umpan balik, ClickUp memastikan setiap rekaman diubah menjadi tindakan.

Daftar di ClickUp secara gratis untuk memulai.