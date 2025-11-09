11 Alternatif Terbaik Tanka AI untuk Kolaborasi Tim yang Cerdas

Setiap tim pasti pernah mengalami momen ketika seseorang mengajukan pertanyaan, dan Anda tahu jawabannya ada di suatu tempat, seperti catatan rapat, obrolan, atau dokumen yang tersembunyi.

Alat seperti Tanka AI menjanjikan solusi untuk ini. Namun, seiring pertumbuhan tim, mereka dapat menghadapi kendala kinerja saat mengakses pengetahuan secara massal.

Meskipun memori jangka panjangnya mengesankan, sistem ini kadang-kadang mengalami halusinasi, celah konteks antar platform, dan hambatan teknis dalam sinkronisasi real-time yang dapat membuat pengguna frustrasi.

Jika Anda sedang mempertimbangkan pilihan, ada beberapa alternatif Tanka AI yang dirancang untuk mengelola pengetahuan dan kolaborasi. Mari kita lihat lebih dekat 11 di antaranya yang mungkin sesuai dengan gaya kerja tim Anda. 💎

Alternatif Tanka AI Terbaik Sekilas

Mari kita lihat perbandingan singkat antara alat komunikasi AI teratas, seperti Tanka. 🧑‍💻

Alat Terbaik untuk Fitur terbaik Harga* ClickUp Kolaborasi tugas terpusat dan alur kerja pengetahuanUkuran tim: Individu, tim pasar menengah, dan perusahaan. AI Notetaker, ClickUp Brain (GPT, Claude, Gemini), Docs Hub, obrolan berbasis tugas, Pencarian Perusahaan, Agen Autopilot, konversi obrolan ke tugas Gratis selamanya; Kustomisasi tersedia untuk perusahaan. Notion AI Pengelolaan pengetahuan terpadu dan pembuatan dokumen Ukuran tim: Individu, usaha kecil, dan tim hibrida Pembuatan halaman berbasis AI, pencarian di seluruh ruang kerja, saran penulisan yang memahami konteks, dan otomatisasi tindak lanjut. Uji coba gratis; Paket berbayar mulai dari $8 per bulan. Tana Pengetahuan dan kolaborasi yang didukung AIUkuran tim: Startup, tim riset, dan individu yang berfokus pada pengetahuan Supertags, penghubungan node dua arah, asisten AI untuk wawasan, alur kerja berbasis memori jangka panjang AI yang berkelanjutan. Gratis; Paket berbayar mulai dari $10/bulan Otter. ai Transkripsi rapat secara real-time dan otomatisasi catatanUkuran tim: Freelancer, pendidik, dan tim hybrid Transkripsi langsung, pelacakan pembicara, ringkasan tugas, dan pencatatan rapat berdasarkan kalender. Gratis; Paket berbayar mulai dari $16,99 per bulan. Perfect Memory Memori digital jangka panjang dan jejak audit Ukuran tim: Perusahaan yang membutuhkan kepatuhan tinggi dan tim riset Pencarian berbasis konteks, akses arsip jangka panjang, dan penghubungan memori multi-sumber. Gratis; Paket berbayar mulai dari $19 per bulan per pengguna. Flock Obrolan tim dan memori bersama Ukuran tim: Startup, UKM, dan tim hybrid yang sedang berkembang Pesan berbasis saluran, catatan bersama, pengingat, riwayat file yang lengkap. Gratis; Paket berbayar mulai dari $6 per bulan per pengguna. Chanty Pesan tim berurutan dengan manajemen tugasUkuran tim: Tim jarak jauh kecil dan pekerja lepas Riwayat pesan tak terbatas, obrolan berbasis tugas, dan tindakan yang disarankan oleh AI. Gratis; Paket berbayar mulai dari $4 per bulan. MyChat Pesan tim dan berbagi file di lokasi untuk komunikasi internal yang amanUkuran tim: Bisnis menengah Pesan yang dihosting sendiri, data terenkripsi, kontrol akses berbasis peran, server file. Harga kustom TwinMind Pencarian percakapan dan kolaborasi yang didukung AIUkuran tim: Tim Agile dan konsultan Ringkasan kontekstual, tanya jawab berbasis thread, AI untuk mengakses memori, dan pengelompokan riwayat percakapan. Gratis; Paket berbayar mulai dari $15 per bulan. Mem AI Penangkapan dan pengingatan pengetahuan secara pasifUkuran tim: Pengguna individu dan tim kolaboratif kecil Pengingatan konteks otomatis, pemetaan memori berbasis alur, dan ruang kerja terintegrasi dengan memori. Gratis; Paket berbayar mulai dari $10/bulan Slack (AI) Komunikasi tim tingkat perusahaan dengan fitur pengingat cerdasUkuran tim: Tim besar yang tersebar dan lintas fungsi Ringkasan AI, pengingat cerdas, interaksi yang memperhatikan konteks, penangkapan otomatis percakapan. Uji coba gratis; Paket berbayar mulai dari $7,25 per bulan per pengguna.

Mengapa Mencari Alternatif Tanka AI?

Meskipun Tanka AI menawarkan fitur yang kuat untuk manajemen memori dan kolaborasi, mungkin tidak cocok untuk setiap tim. Beberapa alasannya antara lain:

Pilihan penyesuaian yang terbatas untuk kebutuhan tim yang spesifik.

Fitur yang tumpang tindih dengan alat manajemen proyek AI yang sudah Anda gunakan.

Harga yang mungkin tidak cocok untuk tim yang lebih besar.

Kesenjangan dalam integrasi dengan stack teknologi yang sudah ada

Preferensi terhadap model AI atau pendekatan yang berbeda

🔍 Tahukah Anda? Perkembangan pemrosesan bahasa alami (NLP) menjadi landasan bagi sistem manajemen pengetahuan berbasis AI saat ini. Penelitian awal pada tahun 1940-an dan 1950-an menghadapi kesulitan dalam memahami kompleksitas bahasa. Para peneliti seperti Noam Chomsky menyoroti batasan pemahaman mesin. Namun, terobosan dalam paradigma berbasis logika, program seperti SHRDLU, dan akhirnya model probabilistik mengubah arah bidang ini menuju aplikasi praktis.

Apa yang Harus Anda Cari dalam Alternatif Tanka AI?

Alternatif ideal harus mencakup fungsi yang dilakukan oleh Tanka AI dan memberikan nilai tambah di area yang paling penting bagi tim Anda. Perhatikan hal-hal berikut:

Memori jangka panjang: Kemampuan untuk mengingat percakapan, keputusan, dan konteks bisnis sebelumnya sehingga tim Anda tidak membuang waktu untuk mengulang informasi.

Otomatisasi cerdas: Fitur yang menyusun respons, merangkum percakapan, dan menangani tugas komunikasi berulang untuk meringankan beban kerja.

Integrasi yang mulus: Kompatibilitas dengan alat seperti Slack, Teams, atau Kompatibilitas dengan alat seperti Slack, Teams, atau platform manajemen proyek untuk menjaga alur kerja tetap terhubung.

Harga yang fleksibel: Paket yang sesuai untuk tim kecil sambil memberikan ruang untuk berkembang tanpa lonjakan biaya yang signifikan.

Fleksibilitas alur kerja: Opsi untuk menyesuaikan proses, izin, dan tampilan sehingga alat ini dapat beradaptasi dengan cara tim Anda bekerja.

Keamanan data: Fitur keamanan bawaan dan standar kepatuhan untuk melindungi informasi bisnis yang sensitif.

Kemudahan adopsi: Antarmuka yang bersih dan proses onboarding yang sederhana membantu rekan tim mulai menggunakan platform ini secara efektif sejak hari pertama.

Alternatif Terbaik untuk Tanka AI

Berikut adalah pilihan terbaik kami untuk alternatif Tanka AI terbaik! 👇

1. ClickUp (Pilihan terbaik untuk mengoptimalkan komunikasi dan meningkatkan produktivitas dalam solusi all-in-one)

Tampilkan konteks proyek secara instan menggunakan ClickUp Brain di seluruh ruang kerja Anda

ClickUp mengintegrasikan semua aplikasi kerja, data, komunikasi, dan alur kerja Anda menjadi satu pusat terintegrasi yang lengkap untuk pekerjaan Anda. Lupakan berpindah-pindah antara aplikasi, halaman, dan obrolan, yaitu Work Sprawl, hanya untuk menyelesaikan pekerjaan Anda.

Sebagai Ruang Kerja AI Terintegrasi, ClickUp menghilangkan pergantian konteks dengan menyediakan 100% konteks dan tempat pusat yang cerdas bagi manusia dan agen untuk bekerja sama.

Karena Tanka AI mengintegrasikan memori, otomatisasi, dan komunikasi ke dalam pekerjaan Anda, Anda tidak perlu berinvestasi dalam berbagai alat AI dan menghadapi masalah AI sprawl, yang semakin menjadi tantangan bagi organisasi yang bergerak cepat. Hal ini menjadikan Tanka AI salah satu alternatif terkuat untuk tim yang tidak boleh kehilangan konteks.

Temukan apa yang Anda butuhkan tanpa perlu mencari-cari dengan Enterprise Search.

Gunakan ClickUp Enterprise Search untuk mencari tugas, catatan rapat, file, data, dan lainnya

Selanjutnya, ClickUp Enterprise Search memungkinkan tim untuk mencari dan mengakses konteks di seluruh ruang kerja mereka. Misalnya, ketika seorang manajer pemasaran mencari ‘anggaran kampanye Q3’, alat ini menampilkan spreadsheet anggaran, tugas persetujuan, dan dokumen kampanye terkait. Seorang anggota tim baru yang bergabung dengan kampanye tersebut langsung melihat gambaran lengkap tanpa perlu bertanya bolak-balik.

Bersama-sama, fitur-fitur ini memberikan tim apa yang sulit mereka bangun sendiri: memori terhubung, alur kerja otomatis, dan percakapan yang terhubung dengan pengiriman.

Lihat riwayat proyek tanpa perlu mengulang-ulang.

ClickUp Brain menghubungkan percakapan, dokumen, dan tugas sehingga Anda dapat menemukan jawaban dengan cepat.

Temukan jawaban yang relevan dengan cepat dari ruang kerja Anda menggunakan ClickUp Brain.

Misalkan seorang manajer produk ditanya, ‘Bagaimana status alur onboarding mobile?’ ClickUp Brain mengakses pembaruan tugas terbaru, umpan balik sebelumnya, dan dokumen tempat perubahan disetujui. Dengan cara ini, manajer produk dapat menjawab dengan percaya diri dalam hitungan detik, daripada harus mencari-cari pembaruan lama.

Tonton klip ini untuk memahami bagaimana ClickUp Brain membantu Anda mengelola ruang kerja Anda dengan lebih baik:

Pencarian terpadu di seluruh aplikasi dan web dengan Brain MAX

Brain MAX melangkah lebih jauh dengan menyediakan platform terpadu yang dirancang khusus untuk meningkatkan produktivitas perusahaan. Platform ini memungkinkan Anda mencari secara instan di semua aplikasi terhubung—seperti ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint, dan bahkan web—sehingga Anda dapat dengan cepat menemukan file, dokumen, dan lampiran tanpa perlu berpindah antar platform.

Dengan fitur Talk to Text yang canggih, Anda dapat mengajukan pertanyaan, mendikte catatan, dan mengendalikan pekerjaan Anda sepenuhnya tanpa menggunakan tangan, di mana pun Anda berada.

Berbeda dengan alat-alat terpisah lainnya, Brain MAX menggantikan puluhan platform AI yang terputus-putus dan memanfaatkan alat AI premium seperti ChatGPT, Claude, dan Gemini dalam satu solusi yang kuat dan siap untuk perusahaan, yang sangat kontekstual dan disesuaikan dengan alur kerja spesifik Anda. Tinggalkan kerumitan alat AI yang berlebihan, gunakan suara Anda untuk menyelesaikan pekerjaan, membuat dokumen, menugaskan tugas kepada anggota tim, dan banyak lagi.

Biarkan Agen AI menangani pekerjaan rutin.

Jelajahi ClickUp Agents untuk mengotomatisasi pekerjaan manual dan berbagi informasi bahkan saat Anda tidak berada di tempat

ClickUp Agents mengurangi pekerjaan manual yang menghabiskan waktu manajer. Prebuilt Agents menangani tindakan rutin, sementara yang disesuaikan menyesuaikan dengan alur kerja Anda. Misalnya:

Agen ringkasan harian: Mengumpulkan pembaruan dari semua tugas aktif dan mengirimkan ringkasan pagi kepada tim.

Agen penyortiran tiket: Memindai permintaan baru, memberi label berdasarkan tingkat urgensi, dan mengassign secara otomatis.

Agen tindak lanjut rapat: Membaca catatan rapat yang diunggah, mengidentifikasi tindakan yang perlu dilakukan, dan membuat tugas.

Ambil contoh agen triase tiket. Manajer dukungan tidak perlu lagi secara manual menugaskan setiap masalah. Permintaan kritis langsung diarahkan ke pemilik yang tepat, menjaga waktu respons tetap cepat.

Tetaplah terhubung dengan umpan balik melalui Chat.

Umpan balik sering kali hilang ketika berada di aplikasi terpisah. ClickUp Chat mengatasi hal ini dengan menjaga percakapan tetap dekat dengan pekerjaan.

Ubah umpan balik desain menjadi tugas di dalam ClickUp Chat

Misalnya, selama tinjauan desain, seorang rekan tim berkomentar, ‘Tombol pendaftaran perlu dipindahkan ke atas lipatan.’ Komentar tersebut langsung diubah menjadi Tugas ClickUp yang terhubung dengan desain, memastikan hal itu tidak terlewatkan selama implementasi.

Fitur terbaik ClickUp

Beralih antara model AI: Gunakan Gunakan ClickUp Brain MAX untuk memilih model AI yang tepat (ChatGPT, Claude, atau Gemini) untuk penelitian, penulisan, atau pembaruan tugas.

Catat konteks rapat: Buat transkrip, ringkasan, dan daftar tindakan secara otomatis dengan Buat transkrip, ringkasan, dan daftar tindakan secara otomatis dengan AI Notetaker ClickUp

Ubah ucapan menjadi tugas: Konversikan catatan suara menjadi pembaruan terstruktur, tugas, atau dokumen menggunakan Konversikan catatan suara menjadi pembaruan terstruktur, tugas, atau dokumen menggunakan Talk-to-Text di ClickUp

Tetap terhubung saat menulis: Hubungkan konten langsung ke tugas, umpan balik, dan pembaruan proyek di Hubungkan konten langsung ke tugas, umpan balik, dan pembaruan proyek di ClickUp Docs

Temukan dokumen dengan cepat: Simpan dan cari semua catatan, transkrip, dan dokumen di satu tempat melalui Docs Hub

Tulis tanpa harus mulai dari nol: Ubah prompt atau catatan kasar menjadi draf, outline, atau pembaruan Ubah prompt atau catatan kasar menjadi draf, outline, atau pembaruan menggunakan ClickUp Brain

Batasan ClickUp

Tim sering kali perlu menghabiskan waktu untuk pengaturan dan penyesuaian sebelum alur kerja berjalan lancar.

Harga ClickUp

Ulasan dan penilaian ClickUp

G2: 4.7/5 (10.385+ ulasan)

Capterra: 4.6/5 (lebih dari 4.000 ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang ClickUp?

Ulasan G2 ini benar-benar menggambarkan semuanya:

Brain MAX baru telah sangat meningkatkan produktivitas saya. Kemampuan untuk menggunakan berbagai model AI, termasuk model penalaran canggih, dengan harga terjangkau memudahkan untuk mengintegrasikan semuanya dalam satu platform. Fitur seperti konversi suara ke teks, otomatisasi tugas, dan integrasi dengan aplikasi lain membuat alur kerja menjadi lebih lancar dan efisien.

📮 ClickUp Insight: 34% karyawan merasa tidak nyaman bertanya di tempat kerja, dan 14% lebih memilih mencari jawaban sendiri. Ketika orang ragu untuk meminta bantuan, hal itu seringkali menjadi tanda bahwa mereka tidak merasa sepenuhnya diterima atau terlibat dalam proses pembelajaran tim. Solusinya? Membangun jalur yang bebas dari penilaian agar orang dapat belajar dari basis pengetahuan yang ada dan memahami proses dengan kecepatan mereka sendiri. Fitur Manajemen Pengetahuan ClickUp, yang terdiri dari ClickUp Brain dan Connected Search, membantu karyawan mendapatkan jawaban atas pertanyaan mereka dan mencari informasi di seluruh ruang kerja, serta aplikasi pihak ketiga yang terintegrasi. Tidak perlu lagi khawatir bertanya tentang hal-hal yang dianggap "jelas" atau mengganggu orang lain.

📖 Baca Juga: Cara Menggunakan Agen Berbasis Pengetahuan dalam AI

2. Notion AI (Terbaik untuk integrasi memori ruang kerja)

melalui Notion

Notion AI mengubah ruang kerja Anda menjadi asisten berbasis memori yang mengingat setiap dokumen, catatan rapat, dan detail proyek yang Anda simpan. Berbeda dengan alat obrolan dasar, Notion AI mempertahankan konteks di seluruh basis pengetahuan Anda, menghubungkan catatan proyek lama dengan diskusi saat ini.

Chatbot basis pengetahuan merespons pertanyaan sambil secara aktif menampilkan informasi relevan dari dokumen yang berbulan-bulan lamanya dan langsung terkait dengan percakapan Anda saat ini. Hal ini menciptakan ruang kerja yang terus belajar, di mana wawasan masa lalu secara otomatis memengaruhi keputusan saat ini.

Fitur terbaik Notion AI

Cari riwayat seluruh ruang kerja Anda menggunakan pertanyaan dalam bahasa alami.

Buat ringkasan proyek yang merujuk pada catatan rapat dan keputusan sebelumnya.

Buat konten yang konsisten dengan gaya dokumentasi yang sudah ada.

Ubah catatan yang tersebar menjadi rencana aksi terstruktur dengan konteks historis.

Batasan Notion AI

Membutuhkan pengaturan ruang kerja Notion yang sudah ada sebelum fitur AI menjadi benar-benar bermanfaat.

Fungsi memori sangat bergantung pada seberapa baik Anda mengorganisir data awal Anda.

Harga Notion AI

Uji coba gratis

Plus : $12 per anggota/bulan (hanya uji coba Notion AI)

Bisnis: $24 per anggota/bulan

Enterprise: Harga khusus

Ulasan dan penilaian Notion AI

G2: 4.6/5 (7.115+ ulasan)

Capterra: 4.7/5 (2.610+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Notion AI?

Seorang pengguna Reddit berbagi:

Saya membuat pengaturan Notion yang besar dengan garis waktu proyek, ketergantungan antar tugas, notulen rapat, topik pembahasan, tugas, dan sebagainya, dan Notion AI sangat membantu. Contohnya: Saya merekam rapat tim dan mendapatkan ringkasan yang cukup baik serta daftar tindakan tindak lanjut yang dihasilkan secara otomatis. Saya meminta AI untuk menambahkan daftar tindakan tersebut ke tabel tugas saya, menambahkan tanggal jatuh tempo dan tanggung jawab berdasarkan pembahasan selama panggilan, serta memberikan saran tentang proyek yang terkait…

3. Tana (Terbaik untuk pemetaan memori berbasis hubungan)

melalui Tana

Tana beroperasi berdasarkan prinsip yang secara fundamental berbeda dari alat obrolan linear. Setiap potongan informasi menjadi node terhubung yang membangun hubungan seiring waktu. Ia menciptakan memori yang bertahan lama melalui supertags dan tautan dua arah.

Ketika Anda menyebutkan proyek, klien, atau ide, sistem secara otomatis menampilkan semua diskusi, keputusan, dan dokumen terkait dari periode waktu mana pun. Pendekatan ini meniru cara kerja memori manusia, di mana menyebutkan satu konsep memicu pengingatan pengalaman dan pengetahuan terkait.

Fitur terbaik Tana

Buat koneksi otomatis antara percakapan dan node pengetahuan terkait.

Buat supertag kustom yang menangkap konteks untuk topik dan proyek yang berulang.

Akses asisten AI yang memahami hubungan antara berbagai jenis informasi.

Generate wawasan dengan menganalisis pola di seluruh percakapan dan dokumen yang terhubung.

Batasan Tana

Membutuhkan penandaan dan pengorganisasian yang konsisten untuk memaksimalkan efektivitas memori.

Integrasi terbatas dengan platform email dan pesan yang sudah ada.

Harga Tana

Gratis

Plus: $10/bulan

Pro: $18/bulan

Ulasan dan peringkat Tana

G2: Tidak cukup ulasan

Capterra: Tidak cukup ulasan

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Tana?

Mari kita lihat ulasan Reddit ini:

Tana memungkinkan saya untuk hanya menulis konten dan menerapkan tag. Saya tidak perlu memikirkan folder atau struktur. Saya hanya menerapkan tag, dan tahu bahwa informasi tersebut dapat diakses kembali dengan mudah! Kelemahan terbesar bagi saya saat ini adalah ketidakhadiran aplikasi seluler yang benar-benar mendukung baca/tulis. Jangan salah paham, Tana Capture sangat bagus. Tapi saya selalu dalam perjalanan dan perlu merujuk konten saya juga.

🧠 Fakta Menarik: Akar manajemen pengetahuan dapat ditelusuri kembali lebih dari 5000 tahun. Dari tablet Sumeria hingga Piramida Giza yang dibangun pada tahun 2560 SM, catatan yang teliti memandu proses konstruksi.

4. Otter. ai (Terbaik untuk retensi memori percakapan)

Otter. ai mengatasi masalah mendasar kehilangan informasi penting selama percakapan lisan. Sementara sebagian besar alat pesan hanya menangkap teks tertulis, alat ini menciptakan catatan yang dapat dicari dari percakapan lisan, rapat tim, dan panggilan telepon.

Alternatif Tanka AI ini menggunakan AI untuk pencatatan, mengidentifikasi keputusan kunci, tindakan yang harus dilakukan, dan konteks penting. Dengan OtterPilot, bahkan dapat bergabung dengan Zoom, Google Meet, atau Microsoft Teams atas nama Anda, menangkap slide, dan mengirimkan catatan secara otomatis.

Fitur terbaik Otter. ai

Identifikasi dan ekstrak item tindakan secara otomatis dari diskusi yang direkam.

Gunakan AI untuk catatan rapat dengan ringkasan yang menyoroti keputusan kunci dan konteks penting.

Cari melalui riwayat percakapan selama berbulan-bulan menggunakan kata kunci atau topik tertentu.

Bagikan riwayat percakapan dengan anggota tim yang melewatkan diskusi asli.

Batasan Otter.ai

Terbatas pada percakapan berbasis audio, tidak terintegrasi dengan platform pesan teks.

Akurasi menurun secara signifikan di lingkungan yang bising atau dengan beberapa pembicara.

Harga Otter.ai

Gratis

Pro: $16,99/bulan per pengguna

Bisnis: $30/bulan per pengguna

Enterprise: Harga khusus

Ulasan dan penilaian Otter.ai

G2: 4. 3/5 (290+ ulasan)

Capterra: 4.4/5 (95+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Otter. ai?

Inilah yang dibagikan oleh seorang pengguna Reddit:

Suka banget. Ini jadi andalan saya untuk rapat sehari-hari. Transkripnya perlu sedikit disesuaikan setelah perekaman untuk memperbaiki istilah teknis, ucapan yang tidak jelas, dan beberapa pelafalan yang salah, tapi setelah itu, Otter bot sangat bagus. Saya minta dia untuk merangkum hal-hal untuk saya, membuat draf email untuk tindak lanjut, bahkan menganalisis percakapan untuk hal-hal seperti penyebab utama dan sebagainya.

👀 Tahukah Anda: Selama periode tiga tahun, organisasi yang menggunakan ClickUp mencapai perkiraan 384% return on investment (ROI) , menurut Forrester Research. Organisasi-organisasi ini menghasilkan sekitar US $3,9 juta dalam pendapatan tambahan melalui proyek-proyek yang diaktifkan atau ditingkatkan oleh ClickUp.

5. Perfect Memory (Terbaik untuk memori digital yang komprehensif)

melalui Perfect Memory

Perfect Memory mengambil pendekatan radikal dalam pengelolaan memori percakapan. Ia secara otomatis menangkap dan mengindeks semua interaksi digital Anda. Setiap email, dokumen, halaman web, dan percakapan menjadi bagian dari bank memori yang dapat dicari, yang dapat dirujuk oleh AI selama diskusi di masa depan.

Dengan pendekatan pasif ini, Anda tidak perlu mengorganisir atau menandai konten Anda secara manual; asisten digital ini sudah mengetahui riwayat Anda. Didukung oleh GPT-4 dan model lainnya, ia juga dapat merangkum hari Anda, menyusun tanggapan, atau mengingatkan Anda dengan pengingat dari percakapan sebelumnya.

Fitur terbaik Perfect Memory

Generate wawasan dengan menghubungkan informasi dari berbagai periode waktu dan platform.

Pastikan privasi dengan enkripsi dan opsi untuk menghentikan perekaman dalam mode incognito atau penelusuran pribadi.

Biarkan aplikasi ini membaca semua teks di layar menggunakan OCR dan menyimpannya secara lokal di perangkat Anda.

Batasan Memori Sempurna

Membutuhkan waktu pengaturan yang signifikan untuk menghubungkan dan mengindeks semua sumber informasi.

Kontrol terbatas atas informasi yang diprioritaskan dalam pengingatan memori.

Harga Perfect Memory

Gratis

Pro: $19 per bulan per pengguna

Ulasan dan peringkat Perfect Memory

G2: Tidak cukup ulasan

Capterra: Tidak cukup ulasan

🔍 Tahukah Anda? Setelah kematian Alexander Agung pada tahun 323 SM, Ptolemy I Soter, penerusnya, berencana mendirikan pusat ilmu pengetahuan di kota Alexandria. Perpustakaan Alexandria dibangun untuk menyimpan lebih dari 500.000 gulungan papirus yang berisi karya sastra dan teks tentang sejarah, hukum, matematika, dan ilmu pengetahuan.

⚙️ Bonus: Dapatkan templat rencana komunikasi ini untuk mempermudah komunikasi, menjaga keselarasan pemangku kepentingan, dan menghemat waktu dengan struktur yang siap pakai.

6. Flock (Terbaik untuk thread memori tim yang terorganisir)

melalui Flock

Flock mengelola memori tim melalui organisasi percakapan yang terstruktur daripada penggunaan AI untuk mengingat. Meskipun tidak memiliki fitur memori proaktif seperti Tanka AI, Flock unggul dalam menjaga pengetahuan tim melalui diskusi terorganisir dan berbagi file yang dapat dengan mudah diakses kembali di kemudian hari.

Platform ini memudahkan pengorganisasian diskusi melalui saluran pribadi dan publik, memungkinkan tim untuk membagi topik ke dalam ruang yang terfokus. Anda dapat menyeret dan meletakkan dokumen, gambar, atau potongan kode ke dalam pesan.

Fitur ini juga memungkinkan Anda dengan cepat menemukan konten yang dibagikan nanti melalui aplikasi Files terpusat yang menyoroti pesan yang dipin dan konten yang dibagikan.

Fitur terbaik Flock

Simpan riwayat pesan lengkap yang dapat diakses oleh anggota tim kapan saja.

Bagikan file dan dokumen langsung dalam konteks percakapan.

Atur pengingat otomatis dan alur kerja yang merujuk pada percakapan sebelumnya.

Batasan Flock

Bergantung pada organisasi manual daripada pengenalan memori dan konteks yang didukung AI.

Tidak dapat menganalisis pola percakapan atau menghasilkan wawasan seperti alternatif yang didukung AI.

Harga Flock

Gratis

Enterprise: $12/bulan per pengguna

Pro: $6 per bulan per pengguna

Ulasan dan penilaian Flock

G2: 4. 4/5 (270+ ulasan)

Capterra: 4.5/5 (340+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Flock?

Sebuah ulasan Capterra mengatakan:

Selama menggunakan Flock, pencapaian terbesar adalah manajemen waktu. Flock menghemat waktu dan menyelesaikan pekerjaan dengan cara yang paling sederhana. Pesan instan telah meningkatkan kejelasan dalam setiap latihan dan proyek. Lagi pula, integrasi dalam perangkat lunak ini cukup efektif. Flock mudah digunakan dan aplikasinya didasarkan pada bidang. Alat yang cukup mengesankan.

7. Chanty (Terbaik untuk kelancaran percakapan yang terus menerus)

melalui Chanty

Chanty berfokus pada menjaga kelanjutan percakapan melalui thread obrolan yang berkelanjutan daripada sistem memori yang kompleks. Aplikasi ini memastikan diskusi tim tetap memiliki konteks seiring waktu melalui riwayat pesan tak terbatas (bahkan pada paket gratis!) dan fungsi pencarian yang sederhana.

Meskipun tidak menawarkan fitur memori canggih Tanka AI, aplikasi komunikasi tim ini memungkinkan anggota tim melanjutkan percakapan tepat di mana mereka meninggalkannya. 'Teambook' adalah pusat terpusat yang mengumpulkan percakapan, tugas, pesan yang disematkan, file, dan tautan.

Fitur terbaik Chanty

Ubah pesan penting menjadi tugas yang berkelanjutan yang mempertahankan konteks.

Bagikan riwayat percakapan dengan mudah kepada anggota tim baru yang membutuhkan konteks latar belakang.

Integrasikan dengan alat lain dalam stack teknologi Anda, seperti Google Drive, Trello, GitHub, dan Dropbox.

Batasan Chanty

Tidak ada fitur memori berbasis AI atau saran konteks proaktif.

Kemampuan terbatas untuk menghubungkan percakapan antar topik atau periode waktu yang berbeda.

Harga Chanty

Gratis

Bisnis: $3/bulan per pengguna

Enterprise: Harga khusus

Ulasan dan penilaian Chanty

G2: 4.5/5 (50+ ulasan)

Capterra: 4.7/5 (35+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Chanty?

Menurut ulasan G2:

Chanty menawarkan kemungkinan besar untuk mengubah percakapan menjadi tugas dan melacaknya tanpa tersesat di antara pesan-pesan, sangat mudah untuk mengakses riwayat obrolan tanpa batas; saya juga menemukan kelancaran koneksi, kualitas audio dan video dalam pertemuan grup maupun individu, serta kemampuan untuk membagikan layar untuk berbagi dokumen kolaboratif sangat berguna.

8. MyChat (Terbaik untuk memori organisasi yang aman)

melalui MyChat

MyChat mengatasi keamanan riwayat percakapan dengan memberikan organisasi kendali penuh atas data komunikasi mereka. Berbeda dengan alternatif Tanka AI berbasis cloud, MyChat sepenuhnya dihosting sendiri. Hal ini memastikan bahwa percakapan sensitif dan pengetahuan yang terkumpul tidak pernah meninggalkan server internal Anda.

Dengan izin berdasarkan peran, hanya anggota tim yang berwenang yang dapat mengakses riwayat percakapan, menjaga konteks tetap pribadi dan terorganisir. Selain itu, MyChat mendukung percakapan berurutan, berbagi file, dan riwayat yang dapat dicari.

Fitur-fitur yang ditawarkan termasuk status kehadiran, konfirmasi pengiriman pesan, pengecekan ejaan, dan obrolan yang terintegrasi dengan situs web.

Fitur terbaik MyChat

Dapatkan obrolan grup dan pribadi yang terstruktur, transfer file dan folder, papan Kanban bawaan untuk perencanaan proyek, dan papan pengumuman untuk pengumuman perusahaan secara keseluruhan.

Akses panggilan suara dan video berkualitas tinggi dengan latensi rendah, dilengkapi dengan berbagi layar yang didukung oleh WebRTC.

Integrasikan dengan Active Directory untuk manajemen pengguna, berbagi file dengan drag-and-drop, dan daftar kontak (termasuk struktur pribadi dan perusahaan).

Batasan MyChat

Antarmuka pengguna sudah ketinggalan zaman dan sulit dinavigasi.

Akses mobile yang terbatas ke riwayat percakapan dibandingkan dengan alternatif berbasis cloud.

Harga MyChat

Harga kustom

Ulasan dan penilaian MyChat

G2: 4.6/5 (lebih dari 50 ulasan)

Capterra: Tidak cukup ulasan

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang MyChat?

Dari ulasan G2:

Berbagi file sangat mudah dan aman digunakan. Antarmuka pengguna (UI) sangat mudah dinavigasi dan berfungsi dengan baik bahkan pada koneksi internet lambat. Saya telah menggunakan alat-alat ini sejak lama dan saya perhatikan kualitas pesan video sangat lancar dan berfungsi sempurna. Opsi berbagi layar juga sangat mudah digunakan… Saya mengalami masalah kecepatan saat berbagi layar dengan tim dan harganya sedikit mahal.

9. TwinMind (Terbaik untuk eksplorasi memori percakapan)

melalui TwinMind

TwinMind berjalan secara diam-diam di smartphone Anda atau di dalam browser, merekam audio secara real-time (tanpa pernah menyimpan rekaman mentah) dan menerjemahkan semuanya ke dalam arsip memori yang dapat dicari. Alat AI untuk tempat kerja ini menyediakan ringkasan, saran AI real-time, dan alat untuk menyusun email atau tindak lanjut dari percakapan Anda.

Semua ini terjadi secara lokal, melindungi privasi Anda sambil meminimalkan penggunaan baterai, bahkan saat dijalankan secara terus-menerus selama lebih dari 12 jam. Rencana gratisnya sangat menguntungkan: jam transkripsi tak terbatas dan obrolan AI tak terbatas, dengan dukungan untuk lebih dari 100 bahasa dan cadangan cloud opsional yang dilindungi enkripsi.

Fitur terbaik TwinMind

Ajukan pertanyaan lanjutan untuk menggali lebih dalam konteks percakapan tertentu.

Generate ringkasan tema dan pola percakapan melalui dialog.

Biarkan sistem ini mempelajari preferensi komunikasi Anda dan menyesuaikan kemampuan pengingatnya sesuai dengan itu.

Batasan TwinMind

Masih dalam pengembangan fitur memori percakapan yang komprehensif.

Integrasi terbatas dengan platform pesan dan sistem email yang sudah ada.

Harga TwinMind

Gratis

Pro: $15/bulan

Enterprise: Harga khusus

Ulasan dan penilaian TwinMind

G2: Tidak cukup ulasan

Capterra: Tidak cukup ulasan

🧠 Fakta Menarik: Manajemen pengetahuan formal dimulai setelah Peter Drucker, yang sering disebut sebagai 'Bapak Manajemen Modern,' memperkenalkan istilah 'pekerja pengetahuan.' Ia mendefinisikan mereka sebagai individu yang pekerjaan utamanya adalah bekerja dengan informasi, menggunakannya secara kreatif, dan menerapkannya untuk memecahkan masalah.

10. MemAI (Terbaik untuk membangun memori percakapan pasif)

melalui MemAI

MemAI mengamati pola komunikasi, diskusi proyek, dan proses pengambilan keputusan untuk menciptakan memori komprehensif tentang pengetahuan organisasi. Pendekatan ini berarti asisten percakapan Anda menjadi semakin cerdas seiring waktu tanpa menambah beban kerja dalam rutinitas harian Anda.

Yang membedakan platform ini adalah kemampuannya untuk mengidentifikasi tema dan wawasan yang berulang dalam percakapan, membantu tim mengenali tren yang mungkin terlewatkan. Alih-alih hanya mengingat fakta, platform ini menyintesis pengetahuan menjadi wawasan yang dapat ditindaklanjuti, menjadikan memori organisasi secara strategis berguna.

Fitur terbaik MemAI

Hubungkan percakapan di berbagai platform dan periode waktu tanpa perlu menghubungkan secara manual.

Generate saran proaktif berdasarkan riwayat percakapan yang terakumulasi dan pola-pola yang terbentuk.

Sorot keputusan sebelumnya, percakapan serupa, atau dokumen terkait untuk menghindari duplikasi.

Batasan MemAI

Masalah privasi seputar pemantauan dan analisis otomatis semua komunikasi.

Kurangnya transparansi mengenai cara data percakapan diproses dan disimpan.

Harga MemAI

Gratis

Mem Pro: $14,99/bulan

Ulasan dan peringkat MemAI

G2: Tidak cukup ulasan

Capterra: Tidak cukup ulasan

🔍 Tahukah Anda? Pada tahun 1990-an, editor Fortune Tom Stewart mempopulerkan nilai 'kekuatan otak,' mendorong KM ke sorotan bisnis.

11. Slack (Terbaik untuk memori percakapan tim yang didukung AI)

melalui Slack

Slack telah mengembangkan platformnya untuk menyertakan fitur AI yang meningkatkan kesadaran konteks. AI menganalisis pola percakapan, menampilkan diskusi historis yang relevan, dan memberikan ringkasan cerdas tentang keputusan penting.

Meskipun tidak se-spesifik, AI Slack membantu tim mempertahankan kelanjutan konteks yang lebih baik dengan secara otomatis menyoroti percakapan masa lalu yang relevan saat topik serupa muncul. Hal ini menciptakan ruang kerja tim yang lebih cerdas yang belajar dari riwayat percakapan yang terakumulasi.

Fitur terbaik Slack (dengan AI)

Buat hasil pencarian cerdas yang memahami konteks percakapan dan niat pengguna.

Dapatkan respons yang disarankan oleh AI berdasarkan pola percakapan sebelumnya dan gaya komunikasi tim.

Dapatkan otomatisasi alur kerja, ringkasan file, penjelasan pesan untuk istilah teknis internal, dan terjemahan dengan paket Business+ dan Enterprise+.

Batasan Slack (dengan AI)

Fitur AI memerlukan langganan premium yang mahal untuk fungsi penuh.

Tidak dapat mengintegrasikan komunikasi eksternal seperti email dan WhatsApp, seperti yang dilakukan oleh Tanka AI.

Harga Slack (dengan AI)

Gratis

Pro: $8,75 per bulan per pengguna

Bisnis: $18/bulan per pengguna

Enterprise: Harga khusus

Ulasan dan penilaian Slack (dengan AI)

G2: 4.5/5 (35.725+ ulasan)

Capterra: 4.7/5 (24.080+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Slack (dengan AI)?

Inilah yang dikatakan oleh seorang pengguna Reddit:

Ini merangkum saluran dan thread serta memberikan ringkasan harian. Saya menemukan fitur ini sangat membantu dan menghemat waktu.

Pencarian Tak Berujung Berakhir dengan ClickUp

Sebagian besar alternatif Tanka AI dapat mengumpulkan informasi, tetapi sangat sedikit yang tahu cara menampilkan kembali informasi tersebut saat benar-benar dibutuhkan.

ClickUp menyelesaikannya. Ia menghubungkan ingatan dengan tindakan. Percakapan di ClickUp Chat dapat diubah menjadi tugas dalam hitungan detik. Umpan balik berada tepat di samping dokumen asalnya.

Dan ClickUp Brain menampilkan apa yang dikatakan, kapan dikatakan, dan apa yang berubah karena hal itu. Saatnya beralih. Daftar sekarang di ClickUp! ✅