Cara Mengotomatisasi Brief Kreatif dengan ChatGPT untuk Tim Pemasaran

Berapa kali Anda duduk untuk memulai proyek dan berpikir, ‘Tunggu… di mana brief-nya?’ Atau lebih parah lagi—menggali email, obrolan, dan catatan yang tersebar untuk menyusunnya?

Hal ini menyebalkan, memperlambat semua orang, dan menghancurkan momentum. Dan di situlah otomatisasi berperan!

Dalam panduan ini, kami akan memandu Anda melalui cara mengotomatisasi brief kreatif dengan ChatGPT. Sebagai bonus, kami juga akan menjelajahi cara mengotomatisasi dengan ClickUp, aplikasi serba guna untuk pekerjaan. 🔁

Ayo mulai!

⭐ Template Terpilih Mulai kampanye baru tapi bingung dengan catatan yang tersebar, email yang tak berujung, dan tujuan yang tidak jelas? Gunakan Template Dokumen Brief Kreatif ClickUp untuk mengumpulkan semuanya di satu tempat. Dengan bidang bawaan untuk tujuan, cakupan, dan tonggak pencapaian, template ini memudahkan untuk menyelaraskan pemangku kepentingan, melacak umpan balik, dan memulai proyek dengan jelas sejak hari pertama. Dapatkan templat gratis Catat persyaratan proyek dan arahan kreatif menggunakan Template Dokumen Brief Kreatif ClickUp.

Cara Menggunakan ChatGPT untuk Mengotomatisasi Brief Kreatif

Brief kreatif adalah dokumen singkat yang menentukan arah untuk proyek pemasaran atau kreatif.

Secara tradisional, tim penjualan dan pemasaran membuat brief ini secara manual, mengisi formulir, bertukar email bolak-balik, dan memformat semuanya menjadi dokumen. Proses ini memakan waktu dan rentan terhadap ketidakkonsistenan.

Otomatisasi mengubah hal ini. Alih-alih menulis setiap brief dari awal, Anda dapat menggunakan ChatGPT untuk pemasaran untuk:

Kumpulkan detail kampanye melalui formulir.

Kirimkan informasi tersebut secara otomatis ke ChatGPT melalui platform otomatisasi (seperti Make, Zapier, atau Power Automate)

Biarkan ChatGPT mengubah data mentah menjadi brief kreatif yang rapi dan terstruktur.

Kirimkan brief langsung ke ruang kerja Anda—seperti ClickUp, Google Docs, email, atau perangkat lunak manajemen proyek kreatif lainnya.

Setelah Anda mengonfigurasinya, setiap permintaan kampanye baru secara otomatis menghasilkan brief kreatif yang siap digunakan tanpa perlu usaha tambahan.

Sekarang, mari kita bahas cara menggunakan AI untuk otomatisasi pemasaran.

Langkah #1: Identifikasi peristiwa pemicu

Pertama, tentukan kapan brief kreatif harus dihasilkan. Pemicu umum meliputi:

Formulir pendaftaran kampanye baru telah dikirimkan (Google Forms, Typeform, Airtable)

Proyek baru yang dibuat atau diperbarui di alat pemasaran AI seperti ClickUp

Formulir onboarding klien yang dikirimkan di CRM Anda

Pemicu terjadwal (misalnya, buat brief untuk kampanye bulanan yang berulang)

🧠 Fakta Menarik: Kata ‘robot’ berasal dari kata Ceko robota, yang berarti kerja paksa atau pekerjaan berat. Kata ini diperkenalkan dalam sebuah drama tahun 1921 berjudul R. U. R. ( Rossum’s Universal Robots ), yang menggambarkan mesin menggantikan pekerja manusia.

Langkah #2: Strukturkan pengumpulan data Anda

Sebelum ChatGPT dapat membuat brief, Anda memerlukan cara terstruktur untuk mengumpulkan detail kampanye. Mulailah dengan mengganti formulir pengisian manual dengan ClickUp Forms.

Anda bahkan dapat menggunakan AI untuk riset pasar dan membuat formulir khusus untuk setiap kampanye atau klien, mencakup nama proyek, tujuan, target audiens, hasil yang diharapkan, anggaran, jadwal, dan nada.

Buka daftar ClickUp Anda (misalnya, ‘Kampanye Kreatif’) Klik + Lihat → Formulir Buat bidang untuk semua informasi yang diperlukan: Nama proyek/kampanye Tujuan dan sasaran Audiens target Hasil utama Anggaran dan jadwal Pedoman merek atau nada suara Nama proyek/kampanye Tujuan dan sasaran Target audiens Hasil utama Anggaran dan jadwal Pedoman merek atau gaya bahasa Publish formulir dan salin tautan yang dapat dibagikan

Nama proyek/kampanye

Tujuan dan sasaran

Target audiens

Hasil utama

Anggaran dan jadwal

Pedoman merek atau gaya bahasa

Buat formulir kustom di ClickUp Sesuaikan formulir ClickUp Anda sesuai dengan sifat alur kerja pemasaran

Hal ini memastikan setiap pengiriman standar, memberikan masukan yang konsisten kepada ChatGPT.

🔍 Tahukah Anda? Di agensi besar, brief tidak selalu ditulis oleh tim kreatif. Seringkali brief berasal dari perencana akun, yang tugasnya memahami merek dan audiens secara mendalam sebelum tim mulai mengembangkan ide.

Langkah #3: Hubungkan ke platform otomatisasi

Selanjutnya, pilih alat otomatisasi alur kerja, seperti Make (Integromat), Zapier, atau Microsoft Power Automate. Alat-alat ini memungkinkan Anda menghubungkan respons formulir Anda ke ChatGPT.

Contoh: Pemicu: ‘Tugas baru di folder xyz ClickUp’ (pengiriman formulir)

Aksi: ‘Kirim data ini ke ChatGPT melalui API’

Platform otomatisasi memudahkan untuk memetakan respons formulir ke dalam prompt yang akan diterima ChatGPT. Untuk panduan ini, kita akan menggunakan Make.

Pertama, Anda perlu menghubungkan ClickUp ke Make agar data dapat mengalir secara otomatis ke dalam alur kerja. Berikut caranya:

1. Daftar atau masuk ke Make.com

2. Buat Skenario Baru (alur kerja otomatisasi)

Pilih ClickUp dari daftar aplikasi untuk mulai membangun skenario baru

3. Tambahkan ClickUp sebagai pemicu

Pilih Pantau Tugas atau Pantau Pengiriman Formulir

Hubungkan akun ClickUp Anda dengan membuat webhook dan mengikuti petunjuk yang muncul di layar

Pilih Daftar tempat pengiriman formulir Anda menciptakan tugas

Atur pemicu untuk dijalankan setiap kali tugas baru (respons formulir) dibuat

Izinkan koneksi agar Make dapat mengakses dan menggunakan data ClickUp Anda

🧠 Fakta Menarik: Otomatisasi telah ada dalam musik selama berabad-abad. Piano otomatis, yang ditemukan pada akhir abad ke-19, dapat memainkan lagu-lagu secara utuh menggunakan gulungan kertas berlubang, mengotomatisasi hiburan jauh sebelum teknologi digital.

Langkah #4: Kirim data ke ChatGPT melalui Make

Sekarang saatnya menggunakan ChatGPT untuk pembuatan konten.

Sebelum terhubung, Anda memerlukan kunci API OpenAI (ini yang memungkinkan Make.com berkomunikasi dengan ChatGPT).

Cara mendapatkan kunci API OpenAI Anda

1. Kunjungi situs web OpenAI 2. Masuk ke akun Anda3. Di pengaturan akun Anda, cari API Keys4. Klik Buat Kunci Rahasia Baru

Dapatkan kunci API OpenAI Anda dari situs web

💡 Tips Pro: Salin dan tempel kunci API di tempat yang aman. Ini adalah tampilan sekali pakai, jadi setelah Anda menutup jendela, Anda tidak akan melihat kunci tersebut lagi.

Kembali ke Make.com dan lakukan ini

1. Tambahkan modul HTTP atau OpenAI dalam skenario Anda

Gunakan HTTP → Buat Permintaan jika Anda ingin terhubung langsung ke API

Atau, pilih modul OpenAI yang sudah jadi (jika tersedia)

2. Ketika diminta, tempelkan kunci API untuk menghubungkan akun OpenAI Anda. Sekarang, Anda sudah terhubung!

Hubungkan Make ke ChatGPT menggunakan kunci API

Di sinilah otomatisasi menjadi 'cerdas'. Alih-alih menulis prompt baru setiap kali, Anda membuat template prompt yang jelas dengan placeholder yang menarik detail dari formulir Anda (misalnya, ClickUp Form, Typeform, atau Google Form).

📌 Contoh prompt: Buat brief kreatif berdasarkan detail berikut: Nama Proyek: {{Nama Proyek}} Tujuan Proyek: {{Objectives}} Target Audience: {{Target Audience}} Hasil: {{Hasil}} Jadwal: {{Jadwal}} Anggaran: {{Budget}} Tone/Pedoman/Preferensi Gaya: {{Pedoman}}

Di sini, tempat penanda {{Nama Proyek}}, {{Tujuan}}, dll., akan secara otomatis diisi dengan nilai aktual yang dimasukkan oleh tim atau klien Anda ke dalam formulir.

Setiap kali formulir baru dikirimkan di ClickUp (atau alat apa pun yang Anda hubungkan), Make menangkap respons formulir tersebut, memformat data ke dalam templat prompt, dan mengirimkannya ke ChatGPT melalui koneksi API Anda.

Setelah pemicu, ChatGPT secara instan memproses informasi dan menghasilkan brief kreatif yang disesuaikan dengan detail proyek tersebut.

💡Tips Pro: Saat mengatur modul, pilih model ChatGPT (misalnya, GPT-5) dan sesuaikan parameter: Temperatur: Sesuaikan tingkat kreativitas (lebih rendah = lebih presisi, lebih tinggi = lebih imajinatif)

Jumlah Token Maksimum: Kontrol panjang brief

Langkah #5: Buat dokumen ClickUp dengan brief tersebut

Setelah ChatGPT membuat brief kreatif, Anda mungkin bertanya-tanya apa yang harus dilakukan dengannya. Menyalin dan menempelkan secara manual menghilangkan tujuan otomatisasi.

Mari otomatiskan langkah terakhir untuk mengirimkan brief langsung ke tempat tim Anda membutuhkannya.

Tambahkan modul 'Create Doc' ClickUp di Make, sama seperti yang Anda lakukan di Langkah #3 Pilih lokasi induk (daftar yang sama atau folder Dokumen khusus) Gunakan output ChatGPT sebagai konten dokumen Tetapkan judul secara dinamis (misalnya, Brief Kreatif – {{Nama Proyek}})

Dengan cara ini, setiap kampanye secara otomatis mendapatkan brief kreatifnya sendiri yang tersimpan dan dapat dibagikan di ClickUp Docs.

🔍 Tahukah Anda? Pada tahun 1980-an, pabrik-pabrik mulai mengadopsi pengendali logika programmable (PLC), yang memungkinkan mesin diprogram ulang untuk tugas-tugas berbeda daripada terikat pada satu proses.

Contoh prompt ChatGPT untuk otomatisasi brief kreatif

Sekarang setelah Anda melihat bagaimana ChatGPT bekerja, Anda juga akan membutuhkan prompt yang membimbingnya untuk menghasilkan brief yang terstruktur dan berguna. Berikut adalah beberapa contoh yang dapat Anda sesuaikan dengan proses kreatif Anda:

1. Penerimaan kampanye → Brief lengkap

Buat brief kreatif untuk kampanye pemasaran menggunakan detail berikut: Proyek: {{campaign_name}}, Tujuan: {{objectives}}, Audiens: {{audience}}, Hasil: {{deliverables}}, Jadwal: {{timeline}}, Anggaran: {{budget}}, Pedoman: {{guidelines}}. Format menjadi bagian-bagian: Ringkasan, Tujuan, Audiens, Hasil Kerja, Jadwal, Anggaran.

2. Brief yang sesuai dengan nada

Anda adalah seorang strategis merek. Buatlah brief kreatif berdasarkan detail berikut: {{form_data}}. Brief harus menggunakan nada profesional namun ramah yang konsisten dengan {{brand_guidelines}}. Sertakan saran tagline dan tiga ide tema kampanye.

3. Brief kampanye multi-saluran

Dari input {{form_data}}, buat brief kreatif yang mencakup hasil kerja yang disesuaikan untuk berbagai saluran (media sosial, email, blog, iklan berbayar). Tekankan tujuan spesifik saluran, wawasan audiens, dan pesan yang direkomendasikan yang disesuaikan dengan setiap saluran.

📖 Baca Juga: Template Kalender Konten Gratis untuk Media Sosial

Batasan Penggunaan ChatGPT untuk Brief Kreatif

Saat mengandalkan ChatGPT untuk menghasilkan brief kreatif, penting untuk menyadari batasan-batasannya. Berikut lima batasan utama yang perlu diperhatikan:

Suara merek yang tidak konsisten: Output ChatGPT dapat bervariasi secara signifikan tergantung pada formulasi kalimat atau struktur prompt, sehingga sulit untuk menjaga konsistensi nada di seluruh kampanye.

Wawasan strategis terbatas: Meskipun unggul dalam format dan bahasa, ChatGPT tidak memiliki wawasan pasar yang sebenarnya. Ia tidak dapat menginterpretasikan tren atau menyarankan strategi yang dapat diterapkan seperti yang dapat dilakukan oleh pemasar manusia.

Kesenjangan kreativitas dan keaslian: Ide yang dihasilkan AI sering kali cenderung ke hal yang familiar daripada benar-benar baru; keahlian manusia masih mempertajam nuansa dan keaslian.

Halusinasi dan informasi yang salah: Terkadang, ChatGPT mungkin secara yakin menghasilkan informasi yang tidak akurat atau dibuat-buat, yang memerlukan pengecekan fakta yang teliti.

Risiko ketergantungan berlebihan pada kecerdasan buatan: Penggunaan berlebihan Penggunaan berlebihan kecerdasan buatan dalam tugas periklanan dan kreatif dapat mengurangi pemikiran manusia, mengikis kepemilikan yang mendalam, pemikiran kritis, dan wawasan autentik dalam pekerjaan pemasaran.

🔍 Tahukah Anda? Beberapa brief mencakup mood board, palet warna, dan bahkan playlist. Agen percaya bahwa berbagi suasana secara visual atau musik dapat menyelaraskan tim kreatif lebih cepat daripada hanya menggunakan kata-kata.

🎥 Dalam video ini, Anda akan melihat cara menggunakan AI untuk pemasaran — mulai dari alat praktis hingga strategi yang dapat diterapkan secara real-time.

Organisir Brief Kreatif Anda dengan Mudah Menggunakan ClickUp

ClickUp untuk Tim Pemasaran adalah aplikasi serba guna untuk bekerja, menggabungkan tugas, dokumen, obrolan, dasbor, dan AI menjadi satu ruang kerja terpadu.

Dengarkan langsung dari Chelsea Bennett dari Lulu Press, seorang pengguna saat ini:

Platform manajemen proyek sangat penting bagi tim pemasaran, dan kami menyukai bahwa platform ini membantu kami tetap terhubung dengan departemen lain. Kami menggunakan ClickUp setiap hari, untuk segala hal. Platform ini sangat membantu tim kreatif kami dan telah membuat alur kerja mereka lebih baik dan efisien.

Platform manajemen proyek sangat penting bagi tim pemasaran, dan kami menyukai bahwa platform ini membantu kami tetap terhubung dengan departemen lain. Kami menggunakan ClickUp setiap hari, untuk segala hal. Platform ini sangat membantu tim kreatif kami dan telah membuat alur kerja mereka lebih baik dan efisien.

ChatGPT saja dapat menghasilkan brief yang kurang konteks atau posisi merek. Dengan ClickUp, Anda mendapatkan brief yang terstruktur dan dapat dibagikan yang terhubung dengan proyek Anda.

Mari lihat bagaimana hal ini membuat pembuatan brief menjadi lebih cerdas dan kolaboratif. 👀

Sederhanakan brief kreatif

Meskipun ChatGPT menyediakan konten yang dihasilkan oleh AI, ia tidak secara alami terintegrasi ke dalam alur kerja proyek Anda. Tim sering kali masih harus mendistribusikan brief secara manual, menugaskan peninjau, atau memperbarui pelacak proyek.

ClickUp Automations menghilangkan hambatan ini.

Atur otomatisasi ClickUp untuk memastikan tugas dan briefs ditugaskan secara otomatis

Misalnya, ketika sebuah brief kreatif diunggah ke ClickUp Docs, ClickUp Automations dapat memicu alur kerja yang secara otomatis membuat tugas desain, menugaskan direktur seni sebagai peninjau, dan memperbarui status tugas menjadi ‘Dalam Proses. ’ Manajer pemasaran kemudian menerima pengingat tenggat waktu, memastikan seluruh siklus brief tetap berjalan lancar.

Kemudian, dengan integrasi ClickUp, brief tersebut dapat langsung disimpan di Google Drive, dihubungkan ke kampanye HubSpot, atau diimpor ke alat desain visual seperti Figma.

Contoh otomatisasi lainnya meliputi:

Beritahu pemangku kepentingan: Berikan pemberitahuan kepada manajer pemasaran saat brief selesai agar mereka dapat menyelaraskan jadwal kampanye.

Buat subtugas: Pecah brief menjadi subtugas untuk konsep desain, draf salinan, dan persetujuan aset secara otomatis.

Pantau kemajuan: Pindahkan brief ke ‘Siap Diluncurkan’ setelah semua tugas yang terhubung selesai.

Kumpulkan umpan balik: Kirim pengingat kepada peninjau jika umpan balik tidak ditambahkan dalam dua hari setelah penugasan.

Arsipkan brief: Simpan brief yang telah selesai di folder khusus setelah kampanye diluncurkan untuk referensi di masa depan.

🚀 Keunggulan ClickUp: Dengan ClickUp Brain dan Autopilot Agents , Anda tidak hanya mengotomatisasi langkah-langkah—Anda mengoordinasikan seluruh alur kerja. Jelaskan apa yang Anda butuhkan dalam bahasa Inggris yang sederhana—seperti “Buat brief blog untuk ‘Cara Beriklan di Reddit’ dan tugaskan kepada pemimpin pemasaran. ” ClickUp Brain secara instan menghasilkan brief, sementara Autopilot Agent Anda menugaskan tugas, menetapkan tenggat waktu, dan menyarankan langkah selanjutnya—semua secara otomatis, dalam satu ruang kerja. Biarkan ClickUp Brain menangani brief kreatif Anda—generate, atur, dan optimalkan setiap permintaan pemasaran dengan presisi yang didukung AI.

Sentralisasi dan kolaborasi

ClickUp Docs menyimpan semua brief kreatif di satu tempat, memudahkan akses, pengorganisasian, dan pengaitan langsung dengan pekerjaan kampanye.

Misalnya, saat brief kreatif untuk iklan video baru dibuat di ClickUp Docs, manajer proyek dapat menandai editor di dalam dokumen tersebut untuk mengonfirmasi jadwal. Pada saat yang sama, penulis naskah menambahkan draf naskah ke bagian terpisah. Karena ini adalah dokumen yang sama, pembaruan tetap terlihat oleh semua orang tanpa kekacauan versi.

Lihat dan tautkan brief kreatif langsung di ClickUp Docs untuk akses mudah dan keselarasan kampanye

Anggota tim dapat memberikan komentar, mengusulkan revisi, dan melacak riwayat versi. Anda juga dapat mengorganisir brief, aset, dan catatan dengan folder, Bidang Kustom, dan tombol pengaturan, menciptakan dokumen terstruktur dan mudah dinavigasi yang berada di dalam ruang kerja terpadu.

🤩 Bonus: Dengan ClickUp Brain, menyusun dan menyempurnakan brief menjadi lebih cepat. Anda dapat meminta AI untuk menulis langsung di dalam dokumen untuk merangkum masukan kampanye, merumuskan ulang bagian-bagian, mengembangkan ide, atau mengubah catatan menjadi rencana yang dapat dilaksanakan. Minta ClickUp Brain di Docs untuk menghasilkan brief kreatif ✅ Coba Prompt Ini: Buat brief kreatif dengan garis besar terperinci untuk kampanye media sosial yang mempromosikan botol air ramah lingkungan baru kami. Sertakan tujuan kampanye, target audiens, pesan kunci, saluran yang disarankan, jadwal, dan pertimbangan anggaran. Tambahkan sudut pandang yang segar ke dalamnya.

Gunakan AI di seluruh ruang kerja Anda

Meskipun Anda sudah melihat sekilas apa yang dapat dilakukan ClickUp Brain di Docs dan Automations, itu sebenarnya baru permulaan.

Berbeda dengan ChatGPT yang menghasilkan konten secara terpisah, ClickUp Brain memiliki konteks lengkap dari proyek, tugas, dokumen, dan aplikasi terhubung Anda, sehingga lebih cerdas, lebih cepat, dan menjadi alternatif terbaik untuk ChatGPT.

Berikut adalah beberapa kasus penggunaan AI lainnya:

Dapatkan jawaban secara instan: Akses ruang kerja Anda dengan AI Knowledge Manager. Tanyakan pertanyaan seperti, ‘Apa tujuan utama kampanye YouTube?’ atau ‘Brief mana yang merujuk pada pedoman merek baru?’ dan dapatkan jawaban instan, akurat, dengan konteks lengkap

Minta ClickUp Brain untuk ringkasan rapat dan semua informasi yang diperlukan

Generate konten sesuai peran: Buat draf lengkap brief kreatif, ringkasan kampanye, atau proposal siap klien dengan AI Writer for Work dalam suara merek Anda. Anda juga dapat menyempurnakan pesan, memperluas bagian, atau menerjemahkan konten

Buat skrip untuk skenario spesifik dengan ClickUp Brain

🚀 Keunggulan ClickUp: ClickUp Brain MAX membawa ini ke level berikutnya. Ini adalah asisten AI desktop pribadi Anda yang dapat diakses di mana pun Anda bekerja. Ini mengintegrasikan: Data ClickUp

Aplikasi terhubung

Model bahasa besar (ChatGPT, Claude, Gemini)

Pencarian web Brain MAX menghilangkan penyebaran AI dengan mengonsolidasikan konteks, pencarian, otomatisasi, dan pembuatan. Perlu memeriksa kemajuan kampanye? Dengan ClickUp Brain MAX, Anda dapat mencari semua tugas terkait, mengunduh file desain dari Figma, dan menyusun ringkasan kemajuan yang ringkas. Setelah siap, Anda dapat membagikan ringkasan tersebut langsung di ClickUp Chat, sehingga tim Anda tetap terinformasi tanpa perlu meninggalkan ruang kerja.

Jalankan brief kreatif secara otomatis

Agen Autopilot ClickUp bertindak sebagai rekan kerja yang didukung AI, memastikan segala sesuatunya berjalan lancar tanpa perlu pengecekan terus-menerus.

Dengan Agen Autopilot Pra-bangun, Anda dapat: Laporan Mingguan: Posting ringkasan semua brief aktif, termasuk tenggat waktu, tahap tinjauan, dan persetujuan yang tertunda

Laporan Harian: Bagikan ringkasan singkat tentang pengajuan baru, revisi, dan brief yang telah diselesaikan untuk menjaga keselarasan tim

Team StandUp: Secara otomatis generate pembaruan tentang apa yang telah dikerjakan, brief mana yang sedang direview, dan di mana hambatan terdapat

Auto-Answers Agent: Jawab pertanyaan umum seperti ‘Briefs mana yang sedang menunggu tinjauan desain?’ secara instan dengan mengambil data nyata dari ruang kerja Anda

Gunakan ClickUp Autopilot Agents untuk mengelola, memperbarui, dan melacak brief kreatif secara otomatis

Dan Anda tidak terbatas pada ini. Agen Autopilot Kustom memungkinkan Anda menyesuaikan alur kerja lebih lanjut.

Misalnya, Anda dapat mengatur agen yang: Buat tugas dari ide-ide brainstorming di ClickUp Whiteboards

Pembaruan otomatis brief dengan status umpan balik

Tandai brief yang terlambat untuk penanganan prioritas

Pelajari lebih lanjut tentang otomatisasi proses pemasaran dan kreatif di sini:

Pantau dan analisis metrik proyek

Dashboard ClickUp memberikan tampilan real-time dari semua brief kreatif, kampanye, dan aktivitas tim Anda. Dengan Laporan Terjadwal, Anda dapat secara otomatis mengirimkan pembaruan berkala kepada pemangku kepentingan langsung dari tampilan dashboard mana pun.

Ambil data relevan dari tugas, dokumen, dan komentar menggunakan AI Cards di Dashboard ClickUp

Selain itu, AI Cards menambahkan kecerdasan ke dasbor Anda untuk:

Ringkasan aktivitas: Dapatkan pembaruan instan tentang kemajuan kampanye, penyelesaian tugas, dan kontribusi tim

Ringkasan eksekutif: Buat ringkasan tingkat tinggi untuk pimpinan, termasuk tonggak pencapaian dan kesehatan proyek

Laporan kustom: Tanyakan pertanyaan spesifik kepada AI seperti ‘Briefs mana yang sudah lewat batas waktu?’ atau ‘Apa saja hambatan minggu ini?’

📮 ClickUp Insight: 30% pekerja percaya bahwa otomatisasi dapat menghemat 1-2 jam per minggu, sementara 19% memperkirakan hal itu dapat membebaskan 3-5 jam untuk pekerjaan yang mendalam dan terfokus. Bahkan penghematan waktu yang kecil pun bisa berarti besar: hanya dua jam yang dihemat setiap minggu setara dengan lebih dari 100 jam per tahun—waktu yang dapat dialokasikan untuk kreativitas, pemikiran strategis, atau pengembangan pribadi. 💯 Dengan AI Agents dan ClickUp Brain, Anda dapat mengotomatisasi alur kerja, menghasilkan pembaruan proyek, dan mengubah catatan rapat menjadi langkah-langkah tindakan yang dapat dilaksanakan—semua dalam satu platform. Tidak perlu alat tambahan atau integrasi—ClickUp menyatukan semua yang Anda butuhkan untuk mengotomatisasi dan mengoptimalkan hari kerja Anda dalam satu tempat. 💫 Hasil Nyata: RevPartners berhasil mengurangi 50% biaya SaaS mereka dengan menggabungkan tiga alat ke dalam ClickUp—mendapatkan platform terpadu dengan fitur lebih banyak, kolaborasi yang lebih erat, dan sumber kebenaran tunggal yang lebih mudah dikelola dan diskalakan.

Percepat proses dengan templat

Dapatkan templat gratis Rencanakan kampanye dan catat ide kreatif dengan templat dokumen brief kreatif ClickUp

Siap pakai dan mudah digunakan, Template Dokumen Brief Kreatif ClickUp membantu tim mendefinisikan dan mengelola proyek kreatif di satu tempat yang jelas dan terstruktur.

Begini cara kerjanya dalam mendukung aktivitas sehari-hari Anda:

Catat tujuan kampanye, detail audiens, jadwal, dan anggaran dalam satu dokumen terstruktur

Tambahkan bagian untuk target kata kunci dan catatan optimasi untuk mempermudah pengelolaan proyek SEO

Hubungkan brief langsung ke tugas sehingga desainer, penulis, dan manajer tetap selaras dalam langkah selanjutnya

Bangun ruang brainstorming yang mendorong tim untuk menerapkan teknik-teknik ideasi yang berbeda

Pastikan persetujuan jelas dengan menandai peninjau dan melacak persetujuan di dalam dokumen

Sentralisasikan Brief Kreatif dengan ClickUp

Mengotomatisasi brief kreatif dengan ChatGPT dapat menghemat waktu berharga, tetapi ini bukan solusi lengkap: konteks dapat hilang, pembaruan tersebar, dan memerlukan tindak lanjut manual.

ClickUp menghilangkan sekat-sekat ini dengan menggabungkan tugas, dokumen, dasbor, dan AI Anda dalam satu ruang kerja. Dengan ClickUp Brain, Anda mendapatkan bantuan AI cerdas untuk ringkasan, konten, dan wawasan, sementara ClickUp Automations menangani langkah-langkah berulang.

Jadi, mengapa tidak mengambil langkah selanjutnya dan mengumpulkan semua pekerjaan kreatif Anda di satu tempat? Daftar ke ClickUp hari ini!