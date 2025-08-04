Cara Membuat Strategi Pemasaran yang Sukses untuk Agen Properti

Pesaing Anda di seberang kota selalu selangkah lebih maju dalam menutup transaksi, sementara Anda terus mengejar. Faktanya, mereka tidak unggul karena lebih baik dari Anda, tetapi karena strategi pemasaran lapangan mereka lebih efektif.

Mengandalkan rencana generasi prospek yang asal-asalan bukanlah solusi di pasar properti, di mana perhatian adalah mata uang dan setiap prospek berharga. Dalam posting blog ini, kami akan membahas strategi pemasaran efektif untuk agen properti dan memberikan contoh bagaimana ClickUp dapat membantu!

⭐ Template Terpilih Jika Anda ingin mengorganisir operasi pemasaran Anda tanpa harus memulai dari nol, Template Manajemen Kampanye Pemasaran ClickUp adalah solusi tercepat Anda. Pengaturan daftar plug-and-play ini sangat ideal untuk pemasar dan agen properti yang mengelola email, posting media sosial, dan peluncuran produk. Dapatkan template gratis Bangun kampanye yang dapat diulang dan berkinerja tinggi dengan Template Manajemen Kampanye Pemasaran ClickUp

Mengapa Agen Properti Membutuhkan Strategi Pemasaran yang Kuat?

Pemasaran membantu orang mengingat, mempercayai, dan memilih Anda. Dan strategi pemasaran yang tepat akan menempatkan Anda di posisi terdepan di benak audiens target Anda.

Inilah yang dilakukan strategi pemasaran yang efektif untuk bisnis properti Anda:

Tentukan niche properti Anda: Memiliki identitas yang fokus membantu dalam iklan yang tertarget dan membuat pesan pemasaran Anda mudah diingat

Bangun kepercayaan jangka panjang dengan branding yang konsisten: Melakukan pemasaran secara konsisten ke dua pasar lokal yang sama dan profil pembeli yang sama akan menghasilkan rujukan dengan niat beli tinggi

Tampil sebagai bisnis: Menginvestasikan anggaran pemasaran dalam kepemimpinan pemikiran, kehadiran komunitas, dan otoritas lokal membantu Anda menarik klien yang datang secara organik

Hindari pendekatan generik: Bekerja dengan Bekerja dengan rencana pemasaran yang terfokus untuk menghindari memiliki profil dan postingan media sosial yang serupa dengan pesaing Anda

📌 Ketika Anda mencoba berbicara kepada semua orang, Anda akhirnya tidak akan resonansi dengan siapa pun. Temukan target audiens Anda dan sampaikan pesan Anda kepada mereka.

Mengutip seorang agen properti dalam thread Reddit:

Jika Anda agen properti mewah, jadilah agen properti mewah. Jangan posting tentang bagaimana Anda bisa mendapatkan rumah pertama seharga $Y/bulan (“lebih murah dari sewa Anda saat ini!”)… Jika Anda agen sewa – Anda memiliki jaringan, keahlian, dan waktu untuk menandatangani 10 kontrak sewa per bulan. Jadilah seperti itu. Jika Anda agen pembeli rumah pertama kali – Anda menyukai aspek pendidikan, membantu menjelaskan banyak informasi, membangun hubungan, dll… jadilah itu. Jika Anda pencer dan sangat ahli dalam menemukan peluang untuk investor berpengalaman… jadilah itu.

TL;DR: Bicaralah langsung kepada target pasar Anda dan jangan mencoba menjadi segala hal untuk semua orang. Mengetahui siapa yang Anda layani dan bagaimana cara konsisten dalam memberikan layanan sudah menyelesaikan setengah pekerjaan Anda.

Strategi Pemasaran Terbukti untuk Agen Properti

Kombinasi pemasaran online dan offline akan membawa Anda dari daftar properti yang stagnan menjadi kontrak yang ditandatangani. Jelajahi strategi pemasaran terbaik untuk agen properti untuk menarik prospek dan mencapai pasar sasaran Anda.

1. Kirim email mingguan

Out of sight is out of mind. Jika Anda tidak ada di kotak masuk mereka setiap minggu, Anda tidak ada di pikiran mereka.

Email marketing membantu merawat prospek jangka panjang dan memberikan wawasan berharga kepada mereka yang belum siap untuk membeli atau menjual.

Inilah contoh hasil dari upaya pemasaran yang sukses:

Pulse pasar: Bagikan data properti lokal seperti rata-rata hari properti di pasaran, rasio harga daftar ke harga jual terbaru, atau daftar properti baru di kawasan yang sedang ramai

Properti Terpilih Pekan Ini: Tampilkan properti unggulan dengan foto-foto menarik dan nilai jual unik (harga, lokasi, fitur)

Sorotan lokal: Rekomendasikan kafe di lingkungan sekitar, jalur hiking, atau usaha kecil, dan hubungkan dengan daya tarik gaya hidup pasar Anda

📌 Bahkan jika hanya 30% dari langganan Anda membuka email, sisanya tetap melihat nama dan subjek email Anda, yang menempatkan Anda sebagai pilihan utama mereka saat mereka membutuhkan layanan.

🧠 Fakta Menarik: Sekitar 347 miliar email bisnis dan konsumen dikirim setiap hari, menjadikan pemasaran email salah satu saluran pemasaran paling efektif.

2. Hubungi calon klien

Anda membutuhkan relevansi untuk mendapatkan listing baru. Fokus pada pemilik rumah di sekitar properti terbaru yang Anda tawarkan atau jual, dan hubungi mereka secara langsung. Kontak-kontak ini sudah mempertimbangkan aktivitas pasar di lingkungan mereka.

Anda tidak akan mengganggu hari mereka dengan tawaran penjualan, karena Anda memiliki alasan yang sah untuk menghubungi calon pembeli. Sebaliknya, Anda menawarkan wawasan bermanfaat tentang sesuatu yang sedang terjadi di sekitar mereka.

Begini cara Anda dapat memanfaatkan saluran pemasaran ini:

Sasaran geografis untuk jangkauan Anda: Hubungi 50–100 tetangga dalam radius beberapa blok dari properti yang baru saja Anda daftarkan atau jual (sebutkan properti tersebut secara spesifik dan dampaknya terhadap nilai properti di sekitarnya)

Mulailah dengan rasa ingin tahu: Tanyakan, ‘Apakah Anda ingin mendapatkan pembaruan tentang nilai pasar rumah di daerah Anda?’ atau ‘Apakah Anda ingin tahu berapa nilai rumah Anda saat ini?’

Catat percakapan untuk tindak lanjut: Tambahkan calon pembeli ke Tambahkan calon pembeli ke CRM properti Anda, beri label berdasarkan lokasi, dan tindak lanjuti saat ada penjualan lain di sekitarnya

📌 Strategi pemasaran yang kuat ini membantu Anda membangun kehadiran di area tertentu, sehingga tetangga Anda akan mengingat Anda saat mereka sedang mencari rumah.

3. Manfaatkan kampanye drip

Penjual yang menjual properti secara langsung (FSBO) atau penjual dengan daftar properti yang sudah kadaluwarsa mungkin skeptis, tetapi mereka umumnya merasa frustrasi dan kewalahan.

Untuk membangun kepercayaan mereka seiring waktu, buatlah kampanye pemasaran properti yang singkat dan strategis — kampanye tetes.

Inilah yang dapat dilakukan oleh perusahaan properti:

Buat rencana titik kontak lima hingga tujuh langkah: Campurkan email, pesan teks, dan panggilan telepon yang dijadwalkan selama empat hingga enam minggu, dan setiap pesan harus singkat, personal, dan bermanfaat

Berikan wawasan: Tawarkan layanan properti seperti laporan penjualan terbaru di lingkungan sekitar, penilaian properti gratis, atau daftar perbaikan cepat untuk meningkatkan daya tarik properti

Pahami situasi mereka: Gunakan bahasa yang empati seperti ‘Ini memang sulit ketika putaran pertama tidak berjalan sesuai rencana’

Tetap terlihat dan konsisten: Percayalah pada tindak lanjut, karena daftar properti sering kali jatuh ke tangan orang yang melakukan tindak lanjut pada minggu kelima, jauh setelah orang lain berhenti

📌 Anda lebih mungkin mendapatkan kepercayaan, rekomendasi, dan klien jangka panjang dari penjual yang sebelumnya ragu-ragu.

💡Tips Pro: Ingin mengotomatisasi kampanye drip Anda? Coba ClickUp. Mulai dengan Formulir ClickUp untuk mengumpulkan informasi prospek. Setiap pengiriman akan secara otomatis tercatat sebagai Tugas ClickUp di daftar FSBO/Listing Kadaluwarsa Anda—dibagikan kepada Anda atau tim Anda, dengan prioritas dan tahap yang sudah diisi sebelumnya melalui Bidang Kustom. Saat prospek bergerak melalui tahap-tahap, gunakan ClickUp Automations untuk memicu urutan email otomatis: email, pengecekan status, dan nilai tambah seperti analisis harga yang disesuaikan dengan tahap yang tepat. Dengan ClickUp, tindak lanjut Anda menjadi sistem yang dapat diulang, hanya dengan beberapa klik.

4. Gunakan video untuk meningkatkan kesadaran

89% bisnis menggunakan video sebagai alat pemasaran karena dapat membangun kredibilitas merek dengan cepat. Jika Anda juga ingin mengubahnya menjadi materi pemasaran jangka panjang:

Buat ringkasan singkat: Rekam pembaruan 60 detik yang menjelaskan tren pasar seperti harga jual rata-rata atau perubahan suku bunga

Lokalkan merek Anda: Tekankan kawasan perumahan, acara komunitas, dll., dengan narasi suara singkat untuk menempatkan diri Anda sebagai agen properti yang paling diandalkan

Bagikan di balik layar: Tunjukkan seperti apa sehari-hari Anda—tur virtual, inspeksi properti, atau kejadian lucu, untuk membuat merek Anda lebih humanis

📌 Ketika calon klien akhirnya membutuhkan agen, agen yang mereka lihat setiap minggu di feed mereka adalah agen yang paling mungkin mereka hubungi.

5. Buat magnet prospek yang menyaring pembeli serius

Lead magnet adalah sumber daya gratis, seperti panduan pemasaran, buku panduan, daftar periksa, atau alat, yang menyelesaikan masalah spesifik bagi klien ideal Anda. Ketika ditempatkan dengan benar, lead magnet menarik pembeli yang termotivasi sambil secara halus menolak prospek yang tidak memenuhi syarat.

Begini cara membangun strategi pemasaran produk ini:

Pecahkan kebutuhan mendesak: Tawarkan wawasan pasar eksklusif seperti ’10 Properti Tersembunyi di [Kota Anda] di Bawah $500K’—sangat cocok untuk pembeli pertama kali atau mereka yang pindah dengan anggaran terbatas

Informasi log: Buat formulir sederhana dan minta nama, email, dan nomor telepon untuk memantau calon klien

Prioritaskan tindak lanjut: Tandai prospek yang memilih panduan harga sebagai calon penjual dan arahkan mereka ke rangkaian email pemeliharaan yang disesuaikan

Tulis tanggapan yang informatif: Berikan lead magnet segera, dan sertakan pesan pribadi yang menawarkan untuk menjawab pertanyaan

📌 Lead magnets membantu Anda memulai percakapan dengan orang yang tepat, mengelompokkan prospek, dan mengembangkan manajemen hubungan pelanggan.

💡 Tips Pro: Gunakan kekuatan AI ClickUp Brain untuk mengubah keahlian properti Anda menjadi magnet prospek yang konversinya tinggi. Cukup ketik perintah seperti “Buat daftar periksa untuk penjual FSBO pertama kali” atau “Buat seri email untuk daftar properti yang kadaluwarsa,” dan Brain akan menghasilkan konten yang dapat Anda sempurnakan secara real-time!

Buat konten secara instan dengan ClickUp Brain—cukup berikan perintah, tinjau, dan sisipkan

6. Dapatkan sorotan

Tidak ada yang membangun kepercayaan lebih cepat daripada rekomendasi dari pihak ketiga, terutama dari surat kabar lokal, majalah gaya hidup, atau posting blog komunitas yang sudah dikenal dan dihormati oleh audiens Anda.

Ini akan mengubah reputasi Anda dari sekadar agen biasa menjadi ahli yang diakui dengan wawasan yang patut didengarkan.

Untuk mendapatkan sorotan, Anda dapat:

Identifikasi sudut pandang berita: Bingkai daftar properti atau merek pribadi Anda sekitar sebuah cerita, misalnya, lonjakan penjualan rumah multi-generasi di daerah Anda

Temukan jurnalis spesialis: Jaga agar presentasi Anda singkat, fokus, dan bermanfaat, serta berikan kutipan, data, dan anekdot yang dapat mereka gunakan dalam artikel mereka

📌 Anda juga dapat meminta pembeli sebelumnya untuk menampilkan Anda di akun media sosial mereka dan meningkatkan kredibilitas Anda di lingkaran dalam mereka.

📖 Baca juga: Cara Membuat Rencana Manajemen Pemasaran Konten

7. Optimalkan testimoni klien Anda

Sebagian besar agen berhenti secara aktif mencari testimoni setelah mendapatkan satu atau dua ulasan positif. Namun, di pasar yang kompetitif, kecepatan dan jumlah testimoni sama pentingnya dengan peringkat bintang.

Untuk tetap unggul di era digital:

Kumpulkan testimoni: Minta ulasan segera setelah transaksi selesai, saat antusiasme masih tinggi—gunakan email, pesan teks, dan kartu tulisan tangan untuk meningkatkan respons

Pilih platform ulasan dengan bijak: Rotasi platform tempat Anda meminta ulasan agar Anda membangun otoritas di berbagai platform

Tampilkan ulasan: Manfaatkan ulasan sebagai aset pemasaran online—bagikan di media sosial, footer email, dan presentasi listing

📌 Ulasan adalah salah satu dari sedikit strategi pemasaran properti yang efektif yang terus bekerja untuk Anda bahkan setelah dipublikasikan.

💡 Tips Pro: 9 dari 10 pembeli dan penjual mengatakan mereka akan merekomendasikan agen mereka, tetapi kebanyakan tidak melakukannya. Mengapa? Mereka hanya lupa nama Anda. Alih-alih menghilang setelah transaksi selesai, prioritaskan tindak lanjut pasca-transaksi. Sebuah cek singkat beberapa bulan kemudian dapat mengubah transaksi sekali jadi menjadi mesin rujukan jangka panjang.

8. Buat kampanye untuk pembeli yang ingin naik kelas

Banyak pemilik rumah telah mengumpulkan ekuitas tetapi tidak menyadari bahwa mereka mampu membeli ruang yang lebih baik. Inilah calon pembeli yang ingin naik kelas. Berikut cara menjangkau mereka:

Bicaralah dengan target audiens Anda: Temukan pemilik rumah yang membeli properti lebih dari lima tahun yang lalu dengan konten seperti ‘Apa yang Dapat Anda Beli dengan Ekuitas Rumah Anda di Pasar Saat Ini’

Bukti nyata: Gunakan brosur pribadi atau iklan online yang menampilkan kisah nyata klien yang berhasil meningkatkan ukuran properti mereka

Hindari terkesan terlalu menjual: Tawarkan panggilan strategi satu-satu untuk terlihat lebih mendukung

📌 Rencana pemasaran properti ini menghasilkan daftar properti dan mengubah pemilik rumah menjadi calon klien.

9. Adakan open house interaktif

Open house terbaik adalah tentang menciptakan pengalaman yang berkesan. Jika dilakukan dengan benar, open house akan membuat merek Anda tetap terlihat lama setelah acara berakhir dan membuat Anda tampil di platform media sosial orang lain.

Inilah yang dapat dilakukan oleh pemasar properti:

Campurkan hiburan: Berikan tema untuk open house Anda, seperti ‘pet friendly preview’, atau ‘sunset tours and snacks’

Buat konten: Rekam klip video singkat selama acara sambil menyoroti dapur, menjawab pertanyaan umum, atau merekam reaksi pengunjung

Manfaatkan komunitas Anda: Promosikan bersama bisnis lokal (misalnya, minta toko roti mensponsori camilan atau bagikan kupon diskon untuk peserta)

📌 Setiap open house menjadi rencana pemasaran properti multi-saluran: pengumpulan prospek, kemitraan lokal, dan visibilitas di media sosial.

10. Sasar kode pos yang terlewatkan

Para profesional properti yang berpengalaman mengklaim bahwa kode pos kecil yang kurang dikenal dapat menghasilkan leads tambahan tanpa biaya tambahan. Berikut cara menerapkan strategi ini:

Audit kode pos yang tersedia di platform generasi prospek dan cari area yang diabaikan oleh agen lain

Tambahkan kode pos ini ke profil agen Anda, bahkan jika Anda tidak aktif membayar untuk leads di sana, dan mesin pencari akan mengarahkan leads organik ke arah Anda

Buat konten lokal (video, pembaruan email, posting blog) untuk meningkatkan visibilitas dan lalu lintas organik dari pembeli dan penjual yang tertarik

📌 Terkadang, prospek yang tepat menunggu di tempat yang tidak dipikirkan orang lain.

👀 Tahukah Anda? 71% penjual akan kembali menggunakan agen properti yang sama untuk proses pembelian rumah mereka.

Bagaimana ClickUp Dapat Membantu Agen Mengorganisir Pemasaran Mereka

Buat peta properti untuk klien agar mereka dapat melihat lokasi tepat dan apa yang ada di sekitarnya menggunakan fitur Peta di ClickUp

Sekarang setelah Anda memiliki daftar ide yang solid yang dapat diimplementasikan, saatnya untuk fokus pada platform yang akan membuat semuanya berjalan lancar.

ClickUp, aplikasi serba bisa untuk kerja, dapat menjadi asisten Anda dalam membangun merek pribadi sebagai agen properti dan mengelola bisnis properti Anda. Aplikasi ini memungkinkan Anda mengakses ruang kerja terintegrasi yang membantu Anda merencanakan strategi, mendokumentasikan, menugaskan, dan mengukur pekerjaan secara real-time.

Misalnya, Platform Manajemen Proyek Real Estate ClickUp dapat membantu Anda:

Sinkronkan dengan Google/Outlook untuk mengelola jadwal pemasaran, penandatanganan, dan pertemuan di kalender ClickUp yang terintegrasi

Gunakan peta interaktif untuk menampilkan lokasi properti, landmark terdekat, dan penanda harga untuk pemahaman klien yang lebih baik

Bangun CRM ringan di ClickUp untuk mengelola anggaran, inventaris, kontak, dan lebih banyak lagi

Kurangi pekerjaan manual dengan otomatisasi tanpa kode (misalnya, penugasan tugas otomatis, pengingat otomatis, perubahan status)

Mulai dengan cepat menggunakan templat khusus properti untuk manajemen kontrak, operasional fasilitas, faktur, dan alur kerja desain

Erica Q., seorang Strategis Digital dan Manajer Konten di bidang properti, meninjau ClickUp:

Saya bekerja di bidang pemasaran properti, yang artinya segalanya selalu bergerak cepat. Ketika seorang agen perlu mempromosikan properti mereka ke publik, saya membutuhkan banyak detail yang spesifik. Kami menggunakan formulir otomatis untuk mengumpulkan semua informasi penting dan menyimpannya di satu tempat, sehingga saya dapat menemukan semua yang dibutuhkan dengan cepat dan menyelesaikan pekerjaan secara efisien. Ini benar-benar mengubah permainan dalam bisnis kami.

Anda juga dapat menggunakan ClickUp’s Marketing suite di sini untuk mengelola alur kerja dan pertumbuhan bisnis Anda secara bersamaan. Mari kita uraikan prosesnya dalam lima fase:

Fase 1: Rencanakan kampanye

Brainstorming secara jarak jauh dan ubah ide menjadi tugas yang dapat dilaksanakan dengan cepat di ClickUp Whiteboards

Mulailah dengan brainstorming urutan seperti promosi open house atau funnel pemasaran FSBO menggunakan ClickUp Whiteboards.

Bagian terbaiknya? Semua hal di sini dapat dilacak. Anda dapat menyeret dan meletakkan catatan tempel untuk mewakili setiap tahap kampanye, mulai dari ‘undang tetangga via email’ hingga ‘unggah video drone properti’. Anda juga dapat mengubah setiap catatan menjadi tugas yang dapat dilakukan dengan penugas, batas waktu, dan dokumen terkait.

Misalkan Anda akan meluncurkan buletin mingguan. Begini cara papan tulis Anda menjadi platform peluncuran:

Buat papan tulis berjudul ‘Buletin Mingguan Properti’

Tambahkan catatan tempel berwarna untuk setiap bagian berulang: tren pasar, properti unggulan, sorotan komunitas, dan ajakan bertindak (CTA)

Gunakan panah atau konektor untuk memvisualisasikan alur dan tenggat waktu seperti ‘Tulis salinan’ ➝ ‘Review dengan VA’ ➝ ‘Jadwalkan pengiriman email’

Klik kanan pada catatan tempel apa pun dan ubah menjadi Tugas ClickUp dengan status, label prioritas, dan lampiran yang relevan

Anda juga dapat mempercepat proses brainstorming Anda dengan ClickUp Brain, asisten AI bawaan dan asisten kerja AI paling lengkap di dunia.

Berikan prompt dengan ide seperti ‘buat rencana konten untuk pembeli yang ingin naik kelas di kuartal ketiga’, dan dapatkan saran siap pakai dalam hitungan detik. Alat ini juga mengumpulkan detail dari ruang kerja Anda untuk memberikan rekomendasi yang relevan.

Buat templat standar atau tanggapan detail menggunakan ClickUp Brain

Butuh tips dari ahli? Gunakan ClickUp’s AI Notetaker untuk merangkum catatan prospek setelah panggilan dan informasikan ke kampanye Anda, sehingga tindak lanjut tetap tajam dan personal. Dengan pengecekan ejaan dan tata bahasa bawaan, setiap pesan terkirim dengan rapi—tidak perlu alat pengeditan tambahan atau bolak-balik dengan ChatGPT.

Ubah strategi ini menjadi sistem yang dapat diulang menggunakan ClickUp Docs. Anda dapat menggunakan editor dokumen ini untuk membuat perpustakaan SOP seperti ‘Daftar Periksa Open House’ atau ‘Drip Follow-up Magnet Prospek’

Bagian terbaiknya adalah dokumentasi Anda tetap terhubung dengan alur kerja Anda. Bagaimana caranya?

Sorot teks apa pun dalam dokumen Anda seperti ‘Kirim tindak lanjut dalam 24 jam’ ➝ Ubah menjadi Tugas ClickUp ➝ Assign ke anggota tim yang relevan ➝ Lacak progresnya

Untuk melacak kemajuan, buatlah Tujuan ClickUp di ruang kerja Anda. Tujuan ini mengubah niat seperti ‘mendapatkan lebih banyak prospek’ menjadi indikator kinerja utama yang dapat diukur dan berorientasi pada hasil.

Lacak kemajuan keseluruhan atau metrik per tugas dengan ClickUp Goals

Anda dapat membagi tujuan besar menjadi target yang dapat ditindaklanjuti, yang akan diperbarui setiap kali anggota tim menyelesaikan tugas.

Misalkan tujuan Anda adalah ‘Mendapatkan 10 konsultasi penjual bulan ini’:

Tetapkan Tujuan: ‘Dapatkan 10 Konsultasi Penjual: Juli’

Tambahkan target seperti ‘kirim empat email blast’ ke CRM Anda

Tugaskan setiap Target ke tugas ClickUp yang sudah berjalan

Lihat bilah kemajuan diperbarui secara otomatis saat pekerjaan selesai

Tambahkan Milestone ClickUp untuk melacak pencapaian penting seperti ‘kesuksesan iklan berbayar’

🧠 Fakta Menarik: Satu dari lima pemasar ingin menggunakan agen AI untuk mengotomatisasi inisiatif pemasaran dari strategi hingga pelaksanaan. ClickUp Autopilot Agents membuat hal itu mungkin bagi agen properti juga. Dengan pengaturan tanpa kode, Anda dapat membuat Agen Kustom yang secara otomatis membuat tugas prospek, mengirimkan tindak lanjut tepat waktu, memperbarui status penjual, dan bahkan memposting kemajuan kampanye di obrolan tim—semua berdasarkan data ruang kerja Anda!

Jika Anda ingin mulai merencanakan kampanye pemasaran Anda menggunakan template, beralihlah ke Template Rencana Pemasaran Strategis ClickUp.

Ubah ide pemasaran properti yang besar menjadi kampanye yang dapat dilaksanakan dan dilacak. Anda dapat menetapkan tujuan, menyelaraskan tim, menetapkan jadwal, dan memantau hasil untuk visibilitas yang lebih baik.

Template ini sangat berharga jika Anda membangun sistem pemasaran yang dapat diulang atau bekerja sama dengan tim yang lebih besar dalam pemasaran outreach, video, atau email.

Dapatkan template gratis Hubungkan strategi dengan pelaksanaan menggunakan Template Rencana Pemasaran Strategis ClickUp

Gunakan templat ini untuk:

Tentukan tujuan yang jelas untuk kampanye Anda menggunakan OKR yang spesifik dan penugasan tugas

Pantau kinerja pemasaran dengan Status Kustom dan bidang kemajuan di seluruh tugas dan garis waktu

Jadwalkan dan prioritaskan tugas dengan garis waktu, tonggak pencapaian, dan pembaruan status yang terintegrasi langsung ke dalam alur kerja Anda

📮ClickUp Insight: 11% responden kami memanfaatkan AI secara utama untuk brainstorming dan pengembangan ide. Namun, apa yang terjadi dengan ide-ide brilian ini setelahnya? Di sinilah Anda membutuhkan papan tulis AI, seperti ClickUp Whiteboards, yang membantu Anda mengubah ide dari sesi brainstorming menjadi tugas secara instan. Dan jika Anda kesulitan menjelaskan suatu konsep, cukup minta generator gambar AI untuk membuat visual berdasarkan prompt Anda. Ini adalah aplikasi serba bisa untuk kerja yang memungkinkan Anda berkreasi, memvisualisasikan, dan mengeksekusi lebih cepat!

Fase 2: Atur setiap kampanye di satu tempat

Setelah Anda membuat templat untuk kampanye pemasaran properti Anda, atur semuanya menggunakan Hierarki Proyek ClickUp untuk menjaga semua hal terpusat dan mudah dikelola.

1️⃣ Mulailah dengan membuat ruang khusus Space untuk upaya pemasaran Anda—ini adalah pusat utama Anda untuk semua hal terkait generasi prospek, tindak lanjut, posting media sosial, dan promosi open house.

2️⃣ Di dalam ruang ini, buat folder terpisah untuk setiap jenis kampanye yang Anda jalankan. Misalnya:

Kampanye Media Sosial

FSBO Lead Follow-ups

Acara Open House

3️⃣ Di dalam setiap folder, buat Daftar untuk melacak jadwal atau tema tertentu. Jika Anda mengelola media sosial, Anda mungkin memiliki Daftar bernama “Postingan Mingguan Agustus” di dalam folder Kampanye Media Sosial.

4️⃣ Dari sana, setiap aset kampanye—baik itu email, postingan, atau video—dapat dibuat sebagai Tugas, dengan detailnya sendiri:

Penerima tugas

Tanggal jatuh tempo

Tugas-tugas untuk hasil kerja

Komentar untuk kolaborasi

Lampiran untuk menambahkan draf, gambar, atau konten akhir

Struktur ini membantu Anda memisahkan tugas dengan jelas, mengotomatisasi penyerahan tugas, dan menjaga tim tetap selaras dalam setiap inisiatif pemasaran properti.

Organisir rencana dan ide pemasaran dengan Hierarki ClickUp

Fase 3: Jalankan kampanye—secara mandiri

Anda tidak perlu mengingat tindak lanjut atau perubahan status dengan ClickUp.

ClickUp Automations memungkinkan Anda mengatur alur kerja berbasis pemicu dan menjalankan tindakan ini di latar belakang. Sesuai instruksi Anda, mereka dapat menugaskan tugas, memposting komentar, memindahkan item antar status, dan mengirim email.

📌 Contoh:

Ketika tugas ditandai 'Live,' secara otomatis tugas tindak lanjut akan ditugaskan untuk memeriksa tingkat keterlibatan setelah tujuh hari

Ketika tugas magnet prospek berpindah ke 'Dalam Peninjauan,' beritahu asisten Anda dengan instruksi untuk menjadwalkan langkah selanjutnya

Anda tidak perlu tahu cara membangun logika yang rumit. Jelaskan apa yang Anda inginkan dalam bahasa Inggris yang sederhana kepada ClickUp AI Automation Builder, seperti ‘ingatkan saya untuk mengirim permintaan testimoni 3 hari setelah transaksi properti selesai’, dan otomatisasi akan dibuat untuk Anda.

Bangun otomatisasi ClickUp dalam hitungan detik dengan ClickUp AI Automation Builder

Pelaksanaan juga memerlukan manajemen waktu yang cerdas, yang ClickUp Calendar sediakan dengan penjadwalan berbasis AI.

Inilah yang dapat Anda lakukan dengan ini:

Blokir waktu secara otomatis untuk tugas-tugas prioritas tinggi seperti menyiapkan daftar properti baru, menjadwalkan kunjungan, atau menyusun kampanye tindak lanjut, sehingga Anda tidak akan pernah lupa atau lupa hal-hal yang paling penting

Jadwal ulang upaya pemasaran yang terlewat atau tertunda—seperti pemasaran FSBO atau posting media sosial—secara otomatis, berdasarkan ketersediaan Anda dan beban kerja tim Anda*

Ubah tugas menjadi acara kalender secara instan , baik itu tur properti, pemotretan listing, atau kampanye email, dengan menetapkan tanggal jatuh tempo atau anggota tim

Bagikan kalender langsung yang hanya dapat dilihat dengan asisten, koordinator transaksi, atau bahkan klien untuk menjaga semua orang tetap terkoordinasi tanpa perlu bolak-balik

Atur semua pertemuan, tenggat waktu, dan komitmen Anda di satu tempat dengan ClickUp Calendar

Fase 4: Berkolaborasi dengan klien dan tim

Agen properti jarang bekerja sendirian. Anda harus berkoordinasi dengan asisten virtual (VA), fotografer, spesialis iklan, broker hipotek, dan terkadang klien. Kabar baiknya, dengan ClickUp, Anda tidak perlu menggunakan aplikasi terpisah untuk komunikasi.

Fitur Chat + Akses Tamu dari ClickUp memberikan pengalaman profesional dan transparan bagi klien Anda, sekaligus menghemat waktu Anda dari mengelola lima aplikasi berbeda.

Gunakan ClickUp Chat untuk memperlancar komunikasi, tidak hanya dengan tim internal Anda, tetapi juga dengan klien dan mitra kerja. Anda dapat membuat saluran Chat khusus untuk setiap proyek atau kampanye agar percakapan tetap terorganisir dan terhubung dengan pekerjaan.

📌 Misalnya, buat saluran khusus untuk kampanye open house di mana stager, fotografer, dan asisten virtual Anda dapat berkoordinasi dalam satu thread. Atau, buat pesan langsung (DM) dengan penjual untuk menjawab pertanyaan cepat tentang jadwal, pengunggahan dokumen, atau pembaruan pemasaran—tanpa perlu mengirim email tambahan.

Lebih baik lagi, dengan ClickUp Guest Access, klien dan vendor dapat bergabung dalam percakapan dengan akses terbatas. Anda sepenuhnya mengontrol apa yang dapat mereka lihat—seperti tugas-tugas listing mereka atau kalender bersama—sehingga mereka tetap terinformasi tanpa perlu mengakses seluruh Workspace Anda.

Anda juga dapat menggunakan ClickUp Proofing untuk menyampaikan umpan balik. Fitur ini memungkinkan Anda memberikan komentar langsung pada gambar, PDF, dan video di dalam tugas, tanpa perlu menggunakan alat anotasi terpisah.

📌 Contohnya, tonton video drone dan tinggalkan komentar di menit 00:14: ‘Perlambat gerakan kamera untuk memperlihatkan halaman belakang.’

Setiap komentar dilengkapi dengan cap waktu atau penanda lokasi, ditugaskan kepada orang tertentu, dan terlihat di feed tugas Anda untuk pelacakan penyelesaian.

Berikan komentar langsung pada gambar, PDF, dan video dengan ClickUp Proofing

Mengumpulkan informasi juga menjadi lebih mudah dengan ClickUp Forms. Anda dapat membuat formulir pendaftaran bermerk untuk detail properti, preferensi klien, atau umpan balik setelah pemutaran properti.

Lakukan analisis berbasis kecerdasan buatan (AI) untuk mendapatkan wawasan berharga dari ClickUp Forms

Ketika seseorang mengisi formulir:

Tugas akan dibuat secara otomatis dengan semua data respons

Anda dapat menerapkan otomatisasi, seperti menugaskan tugas kepada asisten Anda

AI dapat secara instan merangkum sentimen umpan balik atau mengelompokkan permintaan serupa

📖 Baca Juga: Cara Menggunakan AI dalam Properti

Fase 5: Pantau apa yang berhasil

Dashboard ClickUp mengumpulkan data real-time ke dalam kartu visual di satu tempat sehingga Anda dapat melihat apa yang berhasil dengan kampanye pemasaran Anda dan fokus pada yang paling efektif.

Pantau metrik visual di Dashboard ClickUp

Begini cara Anda dapat membangunnya:

Tambahkan Grafik Batang untuk membandingkan tingkat pembukaan dan klik pada kampanye email mingguan

Sisipkan diagram pie untuk respons kampanye FSBO, melacak prospek yang dikonversi, diabaikan, atau memerlukan tindak lanjut

Gunakan Grafik Garis untuk memvisualisasikan jumlah tayangan video seiring waktu

Tambahkan Kartu Tabel yang menampilkan prospek baru berdasarkan kode pos dan wilayah aktif

Anda dapat melampaui tampilan visual dengan AI Cards. Atur AI Cards untuk merangkum metrik produktivitas pemasaran dan tren secara kontekstual. Tanyakan pertanyaan AI seperti, ‘Kampanye mana yang memiliki tingkat konversi tertinggi bulan ini?’ dan dapatkan jawaban langsung tanpa harus menggali tumpukan data.

Anda bahkan dapat menggunakannya untuk meramalkan tren pemasaran digital terkini.

📌 Dashboard membantu Anda melihat apa yang sedang menggerakkan momentum di seluruh pipeline Anda. Tampilan Tabel memungkinkan Anda mengelola orang-orang di balik KPI pemasaran tersebut.

Siap untuk memulai? Gunakan Template Manajemen Kampanye Pemasaran ClickUp untuk langsung memulai dengan cepat.

Dapatkan template gratis Gunakan Template Manajemen Kampanye Pemasaran ClickUp untuk mengimplementasikan strategi Anda

Platform all-in-one ini membantu Anda menjadwalkan kampanye, membagikan tugas, melacak kemajuan, dan berkolaborasi dengan tim Anda secara real-time. Dengan fitur Custom Fields, tampilan timeline, dan pelacakan tujuan yang terintegrasi, platform ini sempurna untuk mengelola konten, acara, atau kampanye multi-saluran.

Gunakan templat ini untuk:

Atur aktivitas kampanye di satu tempat

Lacak tugas, jadwal, dan kinerja

Pastikan seluruh tim Anda tetap sejalan di semua saluran

Kesalahan Umum yang Harus Dihindari dalam Pemasaran Properti

Bahkan agen berpengalaman pun sering terjebak dalam pola yang membatasi hasil mereka. Berikut adalah beberapa kesalahan umum yang harus dihindari jika Anda ingin upaya pemasaran Anda menghasilkan hasil:

Menganggap semua orang sebagai target pasar Anda: Pesan yang terlalu umum jarang menghasilkan konversi, dan fokus pada segmen pasar tertentu membantu Anda berbicara langsung kepada klien yang tepat

Pesan pemasaran yang tidak konsisten: Tone yang tidak terpadu di berbagai platform dapat membingungkan calon pelanggan. Pastikan pesan dan visual Anda konsisten

Mengabaikan tindak lanjut: Sebagian besar transaksi tidak terjadi pada kontak pertama. Lakukan tindak lanjut secara teratur

Mengabaikan analitik: Jika Anda tidak melacak pembukaan, klik, atau sumber prospek, Anda hanya menebak-nebak. Fokus pada data!

Fokus hanya pada prospek baru: Mengabaikan klien lama berarti kehilangan referensi yang mudah. Otomatiskan proses pengecekan Anda untuk memaksimalkan potensi prospek Anda

Mengabaikan optimasi mobile: Daftar properti dan formulir kontak yang tidak berfungsi di ponsel akan kehilangan peluang bisnis. Uji semua hal di perangkat mobile sebelum dipublikasikan

Ketahui Apa yang Berhasil (dan Apa yang Tidak) dengan Pusat Komando Pemasaran ClickUp

Jika Anda hanya mengandalkan insting untuk memantau kampanye pemasaran Anda, Anda sedang mempersulit pemasaran dan membiarkan peluang keuntungan terlewatkan. Kesuksesan di bidang properti membutuhkan perencanaan yang matang, pelaksanaan strategi pemasaran pertumbuhan secara konsisten, dan pemahaman yang tepat tentang apa yang akan berhasil.

ClickUp memberikan sistem yang Anda butuhkan untuk mewujudkannya. Semua hal terintegrasi dalam satu ruang kerja terhubung, dirancang untuk agen sibuk yang ingin mengembangkan bisnis mereka.

Perangkat lunak pemasaran bisnis ini memungkinkan Anda mengulang proses bisnis tanpa kerja manual, melacak metrik visual, berinteraksi dengan AI seperti asisten, dan membuat alur kerja yang detail.

Perbedaan antara alat yang tersebar dan eksekusi yang brilian seringkali bergantung pada satu hal: pengaturan Anda.

Daftar gratis di ClickUp dan tetap terupdate dengan setiap prospek, tugas, dan kampanye.