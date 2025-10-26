11 Alternatif Terbaik Lindy AI untuk Otomatisasi Alur Kerja & Tugas

Kotak masuk yang penuh, entri kalender yang tersebar, dan CRM yang tidak otomatis diperbarui—ini adalah hambatan sehari-hari yang coba dipecahkan oleh Lindy AI. Namun, Lindy AI masih kurang dalam fitur kolaborasi tim yang lebih mendalam, berbagi konteks antar alur kerja, dan pelaporan terpadu.

Hal ini menyebabkan AI sprawl: kekacauan yang semakin parah akibat menggunakan puluhan alat AI yang tidak terintegrasi dan tidak memiliki memori bersama tentang pekerjaan Anda sebelumnya. Bagi profesional, wirausaha, dan tim yang berfokus pada produktivitas dan menginginkan lebih dari sekadar otomatisasi permukaan, saatnya untuk melampaui alat-alat yang bekerja secara terpisah. Dalam posting blog ini, kami telah memilih 11 alternatif Lindy AI yang dapat menyesuaikan diri dengan proses Anda. Ayo mulai! 💪

Alternatif Lindy AI dalam Sekilas

Inilah perbandingan antara alternatif Lindy AI terbaik.

Alat Terbaik untuk Fitur terbaik Harga* ClickUp Pengelolaan pekerjaan dan produktivitas dengan pelacakan proyek dan AI kontekstualUkuran tim: Ideal untuk startup hingga perusahaan besar yang ingin mengonsolidasikan pekerjaan dan mengotomatisasi pembaruan Otomatisasi tugas yang disesuaikan dan sederhana, konten yang didukung AI, kemampuan integrasi antar alat, pengelolaan kalender, dan otomatisasi alur kerja visual Gratis selamanya; Kustomisasi tersedia untuk perusahaan Relay. app Mengotomatisasi alur kerja multi-langkah di berbagai aplikasiUkuran tim: Ideal untuk tim operasional, HR, dan tim penjualan dan pemasaran Platform tanpa kode, persetujuan kolaboratif, pemicu Slack/Email, logika cabang cerdas Gratis; Mulai dari $27/bulan per pengguna Bardeen Otomatisasi browser berbasis AI untuk tugas-tugas berulangUkuran tim: Ideal untuk tim perekrutan, operasional, dan penjualan otomatisasi dengan satu klik, pengambilan data AI, alur kerja kontekstual, pemicu berbasis Chrome Mulai dari $129 per bulan Gumloop Membuat alur kerja interaktif yang didukung AI dari awalUkuran tim: Ideal untuk bisnis kecil yang membutuhkan alur kerja fleksibel dan interaktif Pembuat alur kerja visual, integrasi GPT-4, alur kerja generasi prospek, otomatisasi alur kerja kompleks yang kompatibel dengan Zapier Gratis; Mulai dari $97/bulan per pengguna Zapier Menghubungkan ribuan aplikasi tanpa perlu codingUkuran tim: Ideal untuk UKM dan wirausaha tunggal Zaps multi-langkah, logika kondisional, alat penundaan/pembentukan bawaan Gratis; Mulai dari $29,99 per bulan Make. com Pemrograman visual dan alur data kompleksUkuran tim: Ideal untuk pengguna teknis dan tim yang membutuhkan alur kerja yang kompleks Antarmuka seret dan lepas, pemetaan data modular, catatan eksekusi real-time Gratis; Mulai dari $10,59 per bulan per pengguna n8n Otomatisasi sumber terbuka dan fleksibel untuk pengembangUkuran tim: Ideal untuk tim teknologi dan pengembang internal Opsi self-hosted, node kode kustom, integrasi API Harga kustom Beam AI Pembuat alur kerja AI untuk startup dan tim yang berkembang pesatUkuran tim: Ideal untuk startup dan bisnis yang sedang berkembang yang membutuhkan operasi internal yang cerdas Alur kerja otomatis, masukan bahasa alami, dan templat GPT yang sudah jadi Harga khusus Automation Anywhere Otomatisasi Proses Robotik (RPA) tingkat perusahaanUkuran tim: Ideal untuk perusahaan besar dan tim IT Pemrosesan dokumen AI, bot yang diawasi/tidak diawasi, penemuan proses Harga khusus Microsoft Power Automate Mengotomatisasi ekosistem Microsoft dan di luar ituUkuran tim: Ideal untuk tim kecil dan organisasi yang sudah menggunakan ekosistem Microsoft Integrasi PowerApps, otomatisasi desktop, templat alur kerja Gratis; Mulai dari $15 per bulan per pengguna Gerakan Mengotomatisasi jadwal dan memprioritaskan pekerjaan mendalamUkuran tim: Ideal untuk profesional sibuk, pendiri, dan bisnis menengah Asisten kalender AI, pemesanan rapat cerdas, optimasi waktu fokus Mulai dari $19 per bulan per pengguna

Mengapa Memilih Alternatif Lindy AI?

Jika Anda mencari kustomisasi yang lebih mendalam atau kolaborasi lintas fungsi skala besar, alternatif Lindy AI mungkin lebih cocok untuk Anda. Berikut alasan mengapa Anda harus mempertimbangkan alat-alat ini:

Biaya penggunaan tinggi: Sistem penagihan berdasarkan penggunaan dapat menyebabkan tagihan yang tidak terduga tinggi, terutama bagi tim yang sedang mencoba atau memperluas otomatisasi

Kustomisasi terbatas: Menawarkan lebih sedikit opsi konfigurasi dibandingkan platform yang lebih fleksibel seperti ClickUp atau Make.com

Proses onboarding yang rumit: Pengaturan alur kerja dapat membingungkan, dengan pemicu yang tidak jelas, dokumentasi yang terbatas, dan kurva pembelajaran yang curam bagi pengguna non-teknis

Antarmuka pengguna yang kaku: Antarmuka pengguna kurang rapi dan konsisten, sehingga menyulitkan untuk mendebug otomatisasi atau melacak status tugas secara real-time

Izin integrasi yang luas: Membutuhkan akses luas ke platform seperti Google Workspace, yang dapat menimbulkan masalah keamanan atau privasi

Penanganan file yang lemah: Lindy AI mungkin tidak menghormati jalur folder kustom saat mengunggah ke Google Drive, menyebabkan masalah organisasi data

Tidak ada fungsi offline: Bergantung sepenuhnya pada koneksi internet, sehingga membatasi kegunaan di lingkungan dengan bandwidth rendah

Visibilitas obrolan yang tidak konsisten: Beberapa pengguna menemukan bahwa interaksi dukungan pelanggan atau pembaruan tugas internal tidak terlihat secara real-time selama obrolan otomatis

Alternatif Terbaik untuk Lindy AI

Berikut adalah 11 alternatif terbaik Lindy AI untuk meningkatkan produktivitas.

1. ClickUp (Pilihan terbaik untuk manajemen kerja dan produktivitas dengan pelacakan proyek dan kecerdasan buatan kontekstual)

Jelajahi ClickUp Autopilot Agents untuk menyelesaikan lebih banyak pekerjaan

Manajemen Proyek Bertenaga AI ClickUp membuat pekerjaan Anda berjalan otomatis, memungkinkan Anda dan tim Anda fokus pada hal-hal penting. Ini berarti tidak perlu lagi berpindah-pindah antara berbagai alat AI—penyebaran AI yang tidak perlu. AI Kontekstual terintegrasi ke setiap fitur—tugas, dokumen, obrolan, dasbor, dan pelaporan. Mari kita lihat caranya.

Bangun agen autopilot kustom berdasarkan alur kerja Anda

Untuk mendukung alur kerja yang fleksibel, ClickUp Autopilot Agents menangani tugas-tugas berulang di belakang layar. Mereka berjalan secara diam-diam di latar belakang, sehingga Anda dan tim Anda dapat tetap fokus pada pekerjaan yang penting. Anda dapat dengan mudah membuat dan menyesuaikan agen AI dengan ClickUp’s Custom AI Agents.

Misalnya, jika umpan balik pelanggan mencakup 'pengiriman lambat,' Anda dapat mengatur AI untuk menandai umpan balik tersebut, menugaskan ke tim Operasional, dan menandai sentimennya.

Buat alur kerja yang fleksibel dan optimalkan operasional dengan ClickUp Autopilot Agents

ClickUp menyediakan agen pra-bangun yang lengkap untuk berbagai kasus penggunaan.

Misalnya, seperti: Daily Report Agent mengirimkan pembaruan mingguan otomatis kepada pemangku kepentingan berdasarkan data proyek real-time

Team Standup Agent mengumpulkan pembaruan asinkron dari anggota tim dan merangkumnya, menggantikan rapat status yang panjang

Auto-Answers Agent menjawab pertanyaan umum di menjawab pertanyaan umum di ClickUp Chat , sehingga Anda tidak perlu menjawab hal yang sama berulang kali Pelajari cara mengatur agen AI pertama Anda:

Atur otomatisasi kustom dengan pemicu

Berbeda dengan alat tradisional yang memerlukan pembuatan alur kerja atau peta logika, ClickUp Automations memungkinkan Anda mengotomatisasi alur kerja dengan aturan sederhana 'jika ini, maka itu'.

Bangun otomatisasi ClickUp Anda sendiri menggunakan pemicu, kondisi, dan tindakan

Anda dapat membuat pemicu sendiri atau memilih dari lebih dari 100 templat otomatisasi yang sudah jadi untuk: Otomatiskan penugasan tugas saat status berubah

Kirim pemberitahuan untuk pekerjaan yang terlambat

Aktifkan daftar periksa berulang berdasarkan tanggal atau penyelesaian tugas

Ubah ide menjadi tugas secara instan

Bagian terbaiknya adalah Anda dapat meminta ClickUp Brain untuk mengatur otomatisasi untuk Anda dengan perintah bahasa alami seperti, ‘Ingatkan saya untuk mengirim pesan tindak lanjut yang dipersonalisasi ke tim desain setiap Selasa pukul 3 sore.’

Apa itu ClickUp Brain? ClickUp Brain adalah mitra produktivitas bertenaga AI Anda, dirancang untuk mengubah ide-ide Anda menjadi tugas-tugas yang dapat dilaksanakan.

Misalkan Anda sedang mempersiapkan seri podcast baru. Anda tidak ingin membuang waktu untuk merencanakan setiap langkah. Jadi, Anda mengetik, ‘Luncurkan seri podcast baru: undang tamu, tulis garis besar episode, rekam intro, tugaskan ke Rachel, episode pertama jatuh tempo pada 10 September. ’

Saat thread tugas dibanjiri dengan komentar dan pembaruan, ClickUp Brain’s AI Project Manager secara instan merangkum percakapan, mencatat keputusan, tindakan yang tertunda, dan poin-poin penting.

🎥 Tonton: ClickUp menawarkan AI yang terintegrasi dengan setiap aspek pekerjaan Anda

Dan Anda dapat menyimpan semuanya di ClickUp Docs, yang terhubung dengan proyek dan tugas terkait, sehingga tidak ada yang terlewat. Anda juga dapat memposting ringkasan panggilan secara otomatis ke obrolan tim, sehingga semua orang tetap terinformasi, bahkan jika mereka melewatkan pertemuan.

Fitur terbaik ClickUp

Organisasi jadwal: Kelola pekerjaan menggunakan Kelola pekerjaan menggunakan ClickUp Tasks untuk mengalokasikan, melacak, dan memvisualisasikan pekerjaan

Pantau kemajuan menuju hasil yang dapat diukur: Selaraskan pekerjaan harian Anda dengan tujuan perusahaan menggunakan Selaraskan pekerjaan harian Anda dengan tujuan perusahaan menggunakan ClickUp Goals untuk menetapkan target dan mengukur kesuksesan secara real-time

Buat dokumentasi bersama: Bekerja secara kolaboratif di Bekerja secara kolaboratif di ClickUp Docs untuk menyusun catatan, membuat wiki, dan menghubungkan dokumen langsung ke tugas dan tujuan

Brainstorm ide secara visual: Gunakan Gunakan ClickUp Whiteboards untuk mengubah ide menjadi rencana dan menghubungkannya langsung ke tugas di ruang kerja Anda

Temukan apa pun dalam hitungan detik: Cari di seluruh ruang kerja Anda dengan Cari di seluruh ruang kerja Anda dengan ClickUp Enterprise Search untuk ekstraksi data cepat dari tugas, dokumen, komentar, dan alat terhubung

Tetap terhubung dengan rapat: AI Notetaker ClickUp menghubungkan rapat Anda langsung ke Workspace Anda, dan merangkum tindakan yang perlu dilakukan untuk Anda

Batasan ClickUp

Bagi pengguna baru, hal ini bisa terasa membingungkan karena banyaknya fitur canggih dan opsi penyesuaian yang tersedia

Harga ClickUp

Ulasan dan penilaian ClickUp

G2: 4.7/5 (lebih dari 10.000 ulasan)

Capterra: 4.6/5 (lebih dari 4.000 ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang ClickUp?

Ulasan G2 ini benar-benar menggambarkan semuanya:

ClickUp adalah alat manajemen proyek paling fleksibel dan powerful yang pernah saya gunakan. Sebagai pendiri WRKSTN, saya membantu agensi dan tim kreatif mengoptimalkan operasional—dan ClickUp menjadi inti dari itu. Kemampuan untuk menyesuaikan segala hal mulai dari jenis tugas hingga otomatisasi, ditambah dengan alat seperti dashboard, formulir, dan kini ClickUp Brain, memungkinkan saya membangun sistem yang skalabel dan efisien untuk alur kerja apa pun. Plus, saya sangat menyukai seberapa cepat platform ini terus berkembang.

ClickUp adalah alat manajemen proyek paling fleksibel dan powerful yang pernah saya gunakan. Sebagai pendiri WRKSTN, saya membantu agensi dan tim kreatif mengoptimalkan operasional—dan ClickUp menjadi inti dari itu. Kemampuan untuk menyesuaikan segala hal mulai dari jenis tugas hingga otomatisasi, ditambah dengan alat seperti dashboard, formulir, dan kini ClickUp Brain, memungkinkan saya membangun sistem yang skalabel dan efisien untuk alur kerja apa pun. Plus, saya sangat menyukai seberapa cepat platform ini terus berkembang.

💡 Bonus: Jika Anda ingin menyederhanakan alur kerja, meningkatkan produktivitas, dan memaksimalkan investasi AI Anda, ClickUp adalah solusi all-in-one yang melampaui apa yang ditawarkan Lindy AI: Cari secara instan di ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint, dan SEMUA aplikasi terhubung Anda + web untuk menemukan file, dokumen, dan lampiran

Gunakan Talk to Text untuk bertanya, mendikte, dan mengendalikan pekerjaan Anda dengan suara—tanpa menggunakan tangan, di mana saja

Manfaatkan alat AI eksternal seperti ChatGPT, Claude, dan Gemini dengan solusi tunggal, kontekstual, dan siap untuk perusahaan Coba ClickUp Brain MAX —aplikasi AI super yang benar-benar memahami Anda, karena ia memahami pekerjaan Anda. Tinggalkan kerumitan alat AI, gunakan suara Anda untuk menyelesaikan pekerjaan, membuat dokumen, menugaskan tugas kepada anggota tim, dan banyak lagi.

2. Relay. app (Terbaik untuk alur kerja otomatis multi-langkah di berbagai aplikasi)

melalui Replay.app

Relay. app membantu tim membangun alur kerja yang menggabungkan otomatisasi dengan masukan manusia yang cerdas. Aplikasi ini dirancang untuk menangani tindak lanjut penjualan, ringkasan pertemuan, dan tugas-tugas khusus seperti riset pesaing atau pembaruan media sosial.

Alternatif Lindy AI menggabungkan fleksibilitas dengan kontrol. Anda dapat membuat alur kerja yang detail dan disesuaikan di lebih dari 100 alat populer, menambahkan titik pemeriksaan manusia di mana pun diperlukan, dan memicu tindakan secara real-time menggunakan dukungan webhook.

Fitur terbaik Relay. app

Tambahkan langkah-langkah yang melibatkan manusia, seperti persetujuan, input data, dan penyelesaian tugas, untuk memastikan keterlibatan manusia di tempat yang diperlukan

Aktifkan alur kerja secara instan menggunakan Webhook Trigger untuk menghubungkan sistem atau aplikasi apa pun

Sesuaikan permintaan Hypertext Standard Protocol (HTTP) dengan kendali penuh atas metode, header, dan payload

Gunakan langkah-langkah AI bawaan seperti merangkum, mengekstrak, atau menerjemahkan untuk memproses konten dalam alur kerja otomatis

Batasan aplikasi Relay

Jumlah integrasi bawaan yang lebih sedikit dibandingkan dengan pesaing seperti Zapier atau Make

Tidak dapat menduplikasi alur kerja di antara ruang kerja, yang menghambat konsultan dan agensi

Harga aplikasi Relay

Gratis

Profesional: $27/bulan per pengguna

Tim: $98/bulan (25 pengguna termasuk)

Enterprise: Harga khusus

Ulasan dan penilaian aplikasi Relay

G2: 4.9/5 (60+ ulasan)

Capterra: Tidak cukup ulasan

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Relay. app?

Menurut ulasan G2:

Hal yang paling saya sukai dari Relay. app adalah cara kerjanya yang membuat semua orang tetap berada di halaman yang sama. Aplikasinya sederhana, jelas, dan benar-benar membantu mempercepat proses tanpa gangguan tambahan… Satu hal yang saya tidak sukai dari Relay. app adalah bahwa aplikasinya terasa sedikit kaku ketika suatu tugas atau alur kerja membutuhkan fleksibilitas.

Hal yang paling saya sukai dari Relay. app adalah cara kerjanya yang membuat semua orang tetap berada di halaman yang sama. Aplikasinya sederhana, jelas, dan benar-benar membantu mempercepat proses tanpa gangguan tambahan… Satu hal yang saya tidak sukai dari Relay. app adalah bahwa aplikasinya terasa sedikit kaku ketika suatu tugas atau alur kerja membutuhkan fleksibilitas.

3. Bardeen (Pilihan terbaik untuk otomatisasi browser berbasis AI untuk tugas-tugas berulang)

melalui Bardeen

Bardeen membantu tim go-to-market menyelesaikan pekerjaan di tempat mereka sudah menghabiskan banyak waktu: browser. Alat ini menangani segala hal mulai dari pengumpulan prospek dan pembaruan CRM hingga komunikasi khusus dan riset pesaing.

Bardeen dirancang untuk memahami alur kerja GTM yang sebenarnya. Berbeda dengan alat lain yang mengandalkan pemicu berbasis API (misalnya Zapier atau Make), Bardeen dapat 'melihat' dan berinteraksi langsung dengan halaman web. Hal ini memungkinkan Bardeen untuk mengotomatisasi tugas-tugas yang biasanya memerlukan interaksi manusia, seperti menyalin informasi dari situs web, mengisi formulir, atau menavigasi melalui portal web yang kompleks.

Fitur terbaik Bardeen

Gunakan Magic Box untuk membuat otomatisasi hanya dengan mengetik apa yang Anda inginkan

Ringkas dan gabungkan wawasan menggunakan Research Agent untuk pelaporan dan analisis yang lebih cerdas

Buat pesan dengan Message Generator , yang menyesuaikan nada dan konten untuk setiap penerima

Aktifkan 'playbook' bawaan yang dapat digunakan ulang, yaitu templat otomatisasi, dengan satu klik atau pintasan

Batasan Bardeen

Sistem berbasis kredit dapat menjadi mahal dengan penggunaan yang intensif

Beberapa pengguna melaporkan penggunaan CPU dan RAM yang tinggi, terutama saat menjalankan otomatisasi berbasis browser

Harga Bardeen

Starter: $129/bulan

Tim: $500/bulan (dibayar secara tahunan)

Enterprise: $1.500/bulan (dibayar secara tahunan)

Ulasan dan penilaian Bardeen

G2: 4.8/5 (30+ ulasan)

Capterra: Tidak cukup ulasan

4. Gumloop (Terbaik untuk alur kerja interaktif yang didukung AI dari awal)

melalui Gumloop

Gumloop memudahkan Anda untuk membangun dan meluncurkan otomatisasi alur kerja kustom tanpa bergantung pada tim teknik. Anda dapat mengotomatisasi segala hal hanya dalam tiga langkah: seret, hubungkan, dan jalankan.

Aplikasi ini terintegrasi langsung dengan alat yang sudah digunakan tim Anda, seperti Google Docs, Slack, Notion, alat CRM, dan lainnya. Anda juga dapat mengekstrak data dari situs web, mengurutkan dan merangkum dokumen, serta mengirimkan hasil ke mana pun diperlukan.

Fitur terbaik Gumloop

Memicu alur kerja dengan email masuk, pesan Slack, atau Webhooks

Bangun alat SEO seperti generator outline blog menggunakan logika Anda sendiri

Ekstrak dan ringkas dokumen secara massal dengan alur kerja Document Summarizer

Sortir dan arahkan file menggunakan filter dan folder yang didukung oleh AI yang memahami konten

Batasan Gumloop

Panggilan AI canggih (misalnya, GPT-4o atau Claude 3.5 Sonnet) dapat menghabiskan hingga 20 kredit per panggilan

Tidak adanya opsi obrolan langsung berarti pengguna harus mengandalkan email atau forum untuk mendapatkan bantuan

Harga Gumloop

Gratis

Starter: $97/bulan per pengguna

Pro: $244/bulan per 10 pengguna

Enterprise: Harga khusus

Ulasan dan peringkat Gumloop

G2: Tidak cukup ulasan

Capterra: Tidak cukup ulasan

5. Zapier (Terbaik untuk menghubungkan platform pihak ketiga tanpa perlu coding)

melalui Zapier

Zapier menyediakan alat otomatisasi yang memungkinkan Anda membangun sistem lengkap menggunakan logika seret dan lepas, antarmuka kustom, dan templat yang dapat digunakan ulang. Alat ini dirancang untuk mendukung baik tugas pribadi maupun alur kerja skala perusahaan.

Platform ini memungkinkan Anda menggabungkan agen cerdas, menggunakan filter untuk mengontrol logika, dan memformat data sesuai kebutuhan. Anda juga dapat mengelola otomatisasi manajemen proyek dengan alat bawaan seperti Tables, Canvas, dan Paths.

Fitur terbaik Zapier

Visualisasikan, dokumentasikan, dan optimalkan alur kerja yang kompleks secara visual dengan Canvas

Buat dan kelola Zaps untuk mengotomatisasi tugas rutin di ribuan aplikasi tanpa memerlukan keterampilan teknis

Bangun dan jalankan Fungsi untuk otomatisasi berbasis kode yang canggih dengan hosting bawaan

Simpan dan kelola data langsung di Zapier Tables untuk alur kerja yang lancar di seluruh otomatisasi

Batasan Zapier

Alur kerja yang kompleks yang melibatkan kondisi, cabang, atau otomatisasi lanjutan seringkali memerlukan solusi alternatif atau penulisan skrip khusus, berbeda dengan alternatif Zapier

Kesalahan Zap tidak selalu jelas, sehingga pemecahan masalah seringkali memerlukan pemeriksaan log atau menghubungi dukungan

Harga Zapier

Gratis

Pro: $29,99/bulan

Tim: $103,50/bulan per 25 pengguna

Enterprise: Harga khusus

Ulasan dan penilaian Zapier

G2: 4.5/5 (1.300+ ulasan)

Capterra: 4.7/5 (3.000+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Zapier?

Berikut ini ulasan G2 tentang alat ini:

Zapier menghemat berjam-jam pekerjaan manual setiap minggu. Saya menggunakannya terutama untuk integrasi CRM—seperti menyinkronkan prospek antar platform, memperbarui catatan kontak secara otomatis, dan memicu tindak lanjut—dan berjalan dengan andal di latar belakang… Beberapa kasus penggunaan lanjutan masih memerlukan solusi alternatif atau webhook kustom, yang bisa sedikit teknis.

Zapier menghemat waktu saya berjam-jam setiap minggu. Saya menggunakannya terutama untuk integrasi CRM—seperti menyinkronkan prospek antar platform, memperbarui catatan kontak secara otomatis, dan memicu tindak lanjut—dan berjalan dengan andal di latar belakang… Beberapa kasus penggunaan lanjutan masih memerlukan solusi alternatif atau webhook kustom, yang bisa sedikit teknis.

6. Make. com (Terbaik untuk pemrograman visual dan alur data yang kompleks)

melalui Make.com

Make. com membantu Anda merencanakan seluruh proses otomatisasi menggunakan antarmuka visual yang memberikan kendali penuh. Anda dapat merancang dan mengotomatisasi alur kerja yang kompleks, mentransformasi data, memicu tindakan melalui webhooks, dan menggunakannya sebagai alat kolaborasi AI.

Fitur unggulannya adalah Make Grid, peta visual real-time dari semua otomatisasi Anda. Anda mendapatkan wawasan real-time tentang bagaimana semuanya terhubung, di mana data mengalir, dan alur kerja mana yang memerlukan perhatian.

Fitur terbaik Make.com

Kendalikan logika dan alur dengan pernyataan kondisional dan cabang menggunakan Flow Control

Ubah input secara instan menggunakan fungsi manipulasi data seret dan lepas

Memicu skenario secara eksternal melalui HTTP/Webhooks yang terhubung dengan API publik apa pun

Tetapkan peran dan batasan dengan kontrol akses bawaan untuk pengelolaan tim yang lebih baik

Batasan Make.com

Pesan kesalahan terkadang tidak jelas atau terlalu teknis

Alur kerja dengan banyak langkah, router, atau loop dapat memperlambat atau gagal secara tiba-tiba

Harga Make.com

Gratis

Core: $10,59/bulan per pengguna

Pro: $18,82 per bulan per pengguna

Tim: $34,12 per bulan per pengguna

Enterprise: Harga khusus

Ulasan dan peringkat Make.com

G2: 4.7/5 (240+ ulasan)

Capterra: 4.8/5 (400+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Make.com?

Menurut ulasan Capterra:

Sangat mudah dipelajari dan sangat intuitif untuk digunakan, bahkan bagi orang non-teknis. Memungkinkan berbagai kasus penggunaan otomatisasi. …Penetapan harga berdasarkan operasi dapat memiliki beberapa kelemahan jika pengguna tidak diintegrasikan dengan baik.

Sangat mudah dipelajari dan sangat intuitif untuk digunakan, bahkan bagi orang non-teknis. Memungkinkan berbagai kasus penggunaan otomatisasi. …Penetapan harga berdasarkan operasi dapat memiliki beberapa kelemahan jika pengguna tidak diintegrasikan dengan baik.

7. N8n (Pilihan terbaik untuk otomatisasi sumber terbuka dan fleksibel bagi pengembang)

melalui N8n

Sebagian besar alat kesulitan menangani alur kerja yang kompleks. Mereka membatasi cara Anda membagi, menggabungkan, atau menggunakan kembali langkah-langkah. n8n menghilangkan batasan ini dengan kontrol dinamis untuk filter, loop, switch, dan rute kondisional, semuanya terlihat dalam editor visual yang bersih.

Sebagai generator alur kerja AI, ia menampilkan output real-time di setiap langkah, memungkinkan Anda untuk mendebug tanpa perlu menjalankan ulang seluruh alur. Tambahkan kode kustom hanya di tempat yang diperlukan dan gunakan pemicu, webhook, atau node HTTP untuk menghubungkan apa pun, bahkan alat yang tidak memiliki dukungan bawaan.

Fitur terbaik N8n

Akses alat tanpa integrasi bawaan menggunakan curl atau kredensial yang sudah ada

Gabungkan, pisahkan, saring, hapus duplikat, atau ulangi dengan Transformers , menggunakan logika cerdas dan usaha minimal

Tulis logika dinamis menggunakan ekspresi dan node kode, serta tambahkan transformasi kustom dalam JavaScript atau Python

Buat acara aplikasi, webhook, pesan obrolan, atau tugas cron untuk menyesuaikan dengan proses Anda

Batasan N8n

Meskipun mengklaim memiliki kemampuan tanpa kode, pengguna sering kali tetap memerlukan pengetahuan dasar tentang JavaScript atau struktur API

Mengatasi masalah pada alur kerja yang kompleks merupakan tugas yang rumit dan memakan waktu

Harga N8n

Harga khusus

Ulasan dan penilaian N8n

G2: 4.8/5 (100+ ulasan)

Capterra: 4.5/5 (30+ ulasan)

8. Beam AI (Pilihan terbaik untuk startup yang membutuhkan pembuat alur kerja AI)

melalui Beam AI

Beam adalah alat AI untuk tim layanan pelanggan dan keuangan yang mengotomatisasi alur kerja menggunakan agen yang belajar sendiri. Agen-agen ini beradaptasi dengan hasil, menerapkan umpan balik, dan menyempurnakan eksekusi mereka tanpa pengawasan terus-menerus.

Tugas seperti audit gaji, penyaringan CV, atau pengelolaan permintaan pelanggan ditangani secara otomatis dan terus disempurnakan seiring waktu. Setiap agen mengambil keputusan secara real-time menggunakan sistem pergantian model Beam.

Mereka memilih model yang tepat, memicu langkah-langkah berdasarkan konteks, dan menjaga proses berjalan tanpa hambatan.

Fitur terbaik Beam AI

Pilih model yang ideal untuk setiap tugas secara dinamis dengan ModelMesh

Integrasikan SOP untuk melatih agen pada proses yang sudah ada dan terhubung ke sistem Anda dalam hitungan menit.

Pantau kinerja secara real-time dengan dashboard yang menampilkan aktivitas agen, tingkat kesalahan, dan hasil alur kerja.

Batasan Beam AI

Pengguna perlu mengelola penyimpanan vektor mereka sendiri, yang dapat meningkatkan kompleksitas pengaturan.

Didesain terutama untuk dokumen standar; mungkin tidak mendukung jenis file yang kompleks atau niche.

Harga Beam AI

Harga kustom

Ulasan dan peringkat Beam AI

G2: Tidak cukup ulasan

Capterra: Tidak cukup ulasan

9. Automation Anywhere (Pilihan terbaik untuk otomatisasi proses robotik (RPA) tingkat perusahaan)

melalui Automation Anywhere

Automation Anywhere menggabungkan pemrosesan dokumen, desain alur kerja, dan integrasi sistem. Mesin otomatisasinya memahami bagaimana proses bekerja dalam lingkungan nyata, beradaptasi dengan perubahan, dan memastikan eksekusi tetap selaras di seluruh departemen.

Perangkat lunak otomatisasi tugas ini memberikan tim alat untuk membangun, mengelola, dan menerapkan otomatisasi dengan cepat, semuanya berjalan di cloud. Selain itu, Anda mendapatkan ruang kerja untuk memantau aktivitas dan menyesuaikan strategi secara real-time.

Fitur terbaik Automation Anywhere

Bangun agen dengan AI Agent Studio untuk merancang dan mengelola eksekutor tugas kustom.

Identifikasi celah dengan Process Discovery, temukan ketidakefisienan, dan dapatkan saran berbasis data tentang apa yang perlu diotomatisasi.

Hubungkan pekerjaan menggunakan Automation Co-Pilot, tambahkan bantuan otomatisasi di layar dalam aplikasi sehari-hari.

Batasan Automation Anywhere

Bot mungkin mengalami latensi atau ketidakstabilan saat menangani proses yang kompleks.

Meskipun bersifat low-code, seringkali terasa seperti pemrograman.

Harga Automation Anywhere

Harga kustom

Ulasan dan peringkat Automation Anywhere

G2: 4.5/5 (3.900+ ulasan)

Capterra: 4.4/5 (190+ ulasan)

10. Microsoft Automate (Terbaik untuk ekosistem Microsoft)

melalui Microsoft Automate

Power Automate membantu tim menghemat waktu dengan menghilangkan pekerjaan berulang melalui kombinasi alat tanpa kode, penambangan tugas, dan alur proses. Anda dapat merancang otomatisasi dengan bahasa sederhana, menjalankannya di aplikasi cloud atau desktop, serta mengelola persetujuan, tugas dokumen, atau pembaruan data.

Alat AI ini untuk otomatisasi memungkinkan Anda mengotomatisasi tugas-tugas sederhana atau proses multi-langkah, sambil memberikan wawasan terarah tentang alur kerja mana yang harus diprioritaskan selanjutnya.

Fitur terbaik Microsoft Automate

Buat dan edit alur kerja dengan perintah bahasa alami menggunakan Microsoft 365 Copilot.

Identifikasi ketidakefisienan dan prioritaskan otomatisasi dengan proses mining.

Otomatisasi tindakan di aplikasi Microsoft 365 seperti Excel, Teams, dan OneDrive.

Atur pemrosesan dokumen dan ekstrak data dengan AI builder.

Batasan Microsoft Automate

Gagal sistem yang tidak terdeteksi dalam alur kerja yang kompleks dapat menyebabkan frustrasi.

Fitur AI dapat membingungkan pengguna non-teknis karena adanya alat yang tumpang tindih.

Harga Microsoft Automate

Gratis

Power Automate Premium: $15 per bulan per pengguna (dibayar secara tahunan)

Power Automate Proses: $150/bulan per bot (dibayar secara tahunan)

Power Automate Hosted Process: $215 per bulan per bot (dibayar secara tahunan)

Ulasan dan penilaian Microsoft Automate

G2: 4. 4/5 (650+ ulasan)

Capterra: 4.4/5 (200+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Microsoft Automate?

Sebuah ulasan G2 membagikan wawasan ini:

Yang saya sukai dari Power Automate adalah betapa mudahnya mengatur alur kerja antara aplikasi yang saya gunakan sehari-hari seperti Outlook, Teams, dan SharePoint… Terkadang, memperbaiki alur kerja yang gagal bisa sedikit rumit. Pesan kesalahan seringkali tidak jelas, dan Anda sering harus memeriksa log untuk mengetahui apa yang salah.

Yang saya sukai dari Power Automate adalah betapa mudahnya mengatur alur kerja antara aplikasi yang saya gunakan sehari-hari seperti Outlook, Teams, dan SharePoint… Terkadang, memperbaiki alur kerja yang gagal bisa sedikit rumit. Pesan kesalahan seringkali tidak jelas, dan Anda sering harus memeriksa log untuk mengetahui apa yang salah.

11. Motion (Terbaik untuk penjadwalan otomatis dan pekerjaan mendalam)

melalui Motion

Alih-alih menggunakan berbagai alat, Motion memungkinkan Anda menugaskan peran kepada AI, seperti manajer proyek, perekrut, atau asisten, dan mereka akan mengurusnya dengan sedikit pengaturan.

Alternatif Lindy AI ini merencanakan hari kerja Anda, menggunakan AI untuk menempatkan tugas, rapat, dan tenggat waktu ke dalam kalender Anda berdasarkan prioritas dan ketersediaan. Ia mendeteksi perubahan rencana, seperti rapat yang molor atau tugas mendesak yang tiba, dan menyesuaikan jadwal Anda secara instan agar Anda tetap berada di jalur yang benar.

Fitur terbaik Motion

Merekrut karyawan AI yang sudah terlatih seperti Dot (Perekrut), Millie (Manajer Proyek), dan Suki (Asisten Pemasaran)

Buat peta jalan visual menggunakan diagram Gantt AI yang diperbarui secara otomatis seiring perubahan pekerjaan.

Analisis daftar tugas Anda, prioritaskan berdasarkan urgensi dan batas waktu, dan jadwal ulang dengan manajer tugas AI.

Batasan gerakan

Antarmuka masukan tugas terasa canggung, dengan opsi terbatas untuk mengatur ulang atau mengorganisir proyek.

Sering terjadi lag dan kinerja lambat, terutama saat menavigasi atau memperbarui tugas.

Harga Motion

AI Workplace: $19 per bulan per pengguna (dibayar secara tahunan)

Karyawan AI: $29 per bulan per pengguna (dibayar secara tahunan)

AI Employees Light: $148/bulan per pengguna (termasuk 3 lisensi)

AI Employees Standard: $446 per bulan per pengguna (termasuk 25 lisensi)

AI Employees Plus: $894 per bulan per pengguna (termasuk 25 lisensi)

Enterprise: Harga khusus

Ulasan dan penilaian tentang Motion

G2: 4. 1/5 (120+ ulasan)

Capterra: 4. 3/5 (80+ ulasan)

Apa yang dikatakan pengguna nyata tentang Motion?

Berikut ini adalah pandangan langsung dari ulasan G2:

Saya suka fitur pengisian waktu AI. Jika saya perlu membatalkan pertemuan atau memiliki waktu luang, fitur ini mengisi waktu kosong saya dengan proyek/tugas yang perlu diselesaikan… Satu-satunya kelemahan adalah perlu mengatur semuanya dengan benar di proyek dan templat untuk penggunaan yang tepat. Mengotomatisasi tugas dan langkah-langkahnya sederhana, tetapi tidak sekompleks yang saya inginkan dalam hal menulis variabel untuk nama atau secara otomatis memulai proyek di tingkat perusahaan daripada tingkat pribadi.

Saya suka fitur pengisian waktu AI. Jika saya perlu membatalkan pertemuan atau memiliki waktu luang, fitur ini mengisi waktu kosong saya dengan proyek/tugas yang perlu diselesaikan… Satu-satunya kelemahan adalah perlu mengatur semuanya dengan benar di proyek dan templat untuk penggunaan yang tepat. Mengotomatisasi tugas dan langkah-langkahnya sederhana, tetapi tidak sekompleks yang saya inginkan dalam hal menulis variabel untuk nama atau secara otomatis memulai proyek di tingkat perusahaan daripada tingkat pribadi.

Sesuaikan Alur Kerja AI Anda dengan ClickUp

Masih mempertimbangkan pilihan Anda? Jika Anda mencari solusi all-in-one yang menggabungkan manajemen tugas, kolaborasi tim, dan kecerdasan buatan yang kuat, ClickUp mungkin saja menjadi solusi yang Anda butuhkan.

Dengan ClickUp Brain, Anda mendapatkan asisten AI yang dapat menulis, merangkum, dan menjawab pertanyaan langsung di tempat Anda bekerja.

Gabungkan dengan ClickUp Automations, dan Anda dapat mengoptimalkan alur kerja berulang di berbagai proyek, dokumen, tugas, dan lainnya, tanpa perlu meninggalkan platform.

