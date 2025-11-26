15+ Contoh Kampanye Iklan yang Berhasil

Terkadang, Anda menjalankan kampanye yang 'sempurna', atau setidaknya begitu Anda kira. Kampanye tersebut memiliki humor, kalimat penutup yang menarik, dan informasi penjualan yang tepat. Kampanye tersebut mendapatkan beberapa klik, tetapi tidak ada konversi. Dan sebagai pemasar, kita tahu bahwa berkontribusi pada pendapatan adalah yang terpenting pada akhirnya.

Kita semua pernah mengalaminya, dan itu sangat menjengkelkan. Desain yang bagus dan salinan yang cerdas tidak cukup jika ide inti tidak terhubung.

Untuk menciptakan sesuatu yang berkesan, Anda membutuhkan contoh-contoh yang berhasil menarik perhatian. Itulah mengapa dalam posting blog ini, kami akan mengulas 15+ contoh kampanye iklan. Dan setelah Anda terinspirasi, kami akan menunjukkan cara memulai kampanye yang menonjol dengan ClickUp. Jadi, mari kita mulai! 💁

Apa yang Membuat Sebuah Kampanye Iklan Sukses?

Berdasarkan riset industri dan kampanye yang sukses, berikut adalah elemen kunci yang secara konsisten menghasilkan iklan yang menonjol:

Tujuan yang jelas: Tentukan Tentukan tujuan pemasaran Anda, apakah itu lebih banyak klik, pendaftaran, atau pembelian, dan ukur kemajuan dengan KPI yang terfokus.

Wawasan mendalam tentang audiens: Pahami motivasi, masalah, dan perilaku pembeli Anda untuk menyesuaikan komunikasi yang benar-benar resonan.

Pesan kreatif dan berkesan: Berani, orisinal, dan emosional untuk memastikan kreativitas berkualitas tinggi dan dampak maksimal.

Visual dan format yang tepat: Sesuaikan visual dengan platform Anda (misalnya, Reel, OOH, story) agar konten Anda tidak terlewatkan.

Panggilan tindakan yang kuat dan penawaran: Gunakan CTA yang jelas dan rasa urgensi seperti ‘Waktu terbatas’ untuk mendorong tindakan.

Pengukuran dan optimasi berkelanjutan: Pantau kinerja secara real-time, jalankan uji A/B, dan lakukan iterasi dengan cepat dalam Pantau kinerja secara real-time, jalankan uji A/B, dan lakukan iterasi dengan cepat dalam perangkat lunak perencanaan pemasaran Anda.

🧠 Fakta Menarik: Kata 'iklan' telah ada sejak setidaknya tahun 1426 dan memiliki akar dalam bahasa Prancis (advertissement) dan Italia (avvertimento). Awalnya, kata ini berarti peringatan atau pemberitahuan, jauh sebelum menjadi papan iklan yang mencolok dan pop-up.

15+ Contoh Kampanye Iklan yang Menonjol

Mari kita lihat 15+ kampanye iklan yang menonjol untuk membantu Anda menentukan strategi pengelolaan kampanye pemasaran Anda.

1. ClickUp | Kampanye Kembali Bekerja

Ketika merek B2B bermain aman, semuanya mulai terlihat serupa: kata-kata klise, format blog, dan foto stok kantor yang kaku. ClickUp memutuskan untuk mengubah paradigma dengan kampanye ‘Return to Work’-nya, membuat perangkat lunak perusahaan terasa lebih manusiawi.

Diluncurkan pada Agustus 2021, kampanye multi-video ini tidak mempromosikan fitur produk. Sebaliknya, kampanye ini menceritakan kisah-kisah lucu dan relatable di tempat kerja: pertemuan canggung, jargon yang berlebihan, dan kebingungan pasca-pandemi. Kampanye ini mendapatkan jutaan penayangan, memicu percakapan, dan mendorong pemasar untuk memikirkan ulang seperti apa konten B2B bisa terlihat.

2. Kampanye 'Is He CeraVe?' Michael Cera dan CeraVe

melalui Yellow Chili

Bayangkan Michael Cera berjalan-jalan di NYC sambil memegang pelembap CeraVe? Ya, itu adalah kebetulan yang unik bahwa sebuah merek dan selebriti memiliki nama yang mirip.

CeraVe memanfaatkan kebingungan dengan iklan bergaya mewah tahun 90-an yang parodi dan microsite ‘I am CeraVe ’. Trik kreatif ini menggoda penonton dengan iklan Super Bowl pertamanya, menggabungkan otoritas dermatologis dengan pesona budaya pop. Kampanye ini menciptakan buzz secara organik dan membuat perawatan kulit terasa cerdas dan relatable untuk merek yang biasanya klinis.

3. Liquid Death x e. l. f. | Kolaborasi Corpse Paint

melalui e.l.f. Cosmetics

Liquid Death (perusahaan air kemasan) berkolaborasi dengan e. l. f. Cosmetics untuk meluncurkan lini produk makeup bertema mayat yang ekstrem, dengan menggabungkan visual gothic metal ke dalam produk kecantikan.

Perpaduan tak biasa antara heavy metal dan perawatan kulit menghasilkan lebih dari 250 juta impresi media sosial dan ribuan video reaksi, membuat kedua merek tersebut viral. Hal ini menonjol karena melanggar norma kategori, memperkuat keberanian merek tanpa pengeluaran iklan tradisional.

🔍 Tahukah Anda? Prinsip bukti sosial, seperti menampilkan ulasan atau statistik popularitas, dapat meningkatkan kepercayaan konsumen dan meningkatkan tingkat konversi, terutama di pasar yang kompetitif.

4. Chili’s Big Smasher BurgerTime Game

via X

Chili’s menghadirkan nuansa nostalgia yang kuat melalui kampanye ‘Big Smasher BurgerTime’, sebuah interpretasi kreatif dari permainan arcade klasik 1980-an BurgerTime. Dalam versi bermerk ini, pemain menjadi Joe Chili Head untuk melawan maskot-maskot makanan cepat saji yang nakal sambil membangun burger Big Smasher raksasa di enam level yang penuh aksi.

Namun, ini bukan sekadar soal kesenangan semata. Kampanye ini secara cerdas menonjolkan penawaran makan siang '3 For Me' seharga $10,99 dari Chili’s sebagai solusi hemat untuk harga makanan cepat saji yang terus naik. Dengan lebih dari 8.000 jam waktu bermain yang tercatat dalam 20 hari, kampanye ini memenuhi semua kriteria kampanye pemasaran dan membuat makanan cepat saji terasa seperti pengalaman arcade yang sesungguhnya.

5. Grab Filipina | Kampanye No Sweat Summer

via Grab

Di tengah panasnya cuaca di Filipina, Grab meluncurkan kampanye ‘No Sweat Summer’. Kampanye ini menampilkan karakter yang berkeringat yang diselamatkan oleh layanan GrabCar yang ber-AC dan pengiriman barang.

Pesan yang ceria dan menghibur berhasil menarik perhatian, menghasilkan peningkatan hampir 30% dalam transaksi GrabCar Saver di wilayah utama. Hal ini menunjukkan bagaimana relevansi, humor, dan wawasan lokal dapat memicu penghargaan dan pertumbuhan nyata.

🔍 Tahukah Anda? Mentalitas kerumunan adalah salah satu faktor paling kuat dalam periklanan. Orang lebih cenderung terlibat ketika mereka melihat orang lain melakukan hal yang sama.

6. Channel 4 | Pertimbangan Apa?

melalui Channel 4 di YouTube

Kampanye 'Considering What?' Channel 4 untuk Paralimpiade Paris 2024 mengubah cara penonton memandang atlet Paralimpiade. Mereka mempromosikan atlet-atlet tersebut sebagai pesaing elit yang menghadapi tantangan yang sama dengan atlet-atlet lainnya.

Kampanye ini mengkritik pujian yang merendahkan seperti ‘Dia cepat… mengingat kondisinya.’ Atlet Aaron Phipps, Dame Sarah Storey, dan Emmanuel Oyinbo-Coker membantu menghilangkan persepsi diskriminatif semacam itu melalui penampilan mereka. Dengan peluncuran multi-platform, kampanye ini telah mendapatkan pujian luas dan peningkatan signifikan dalam jumlah penonton.

7. LEGO | Sebuah Cerita Epik yang Ditulis oleh Anak-Anak

melalui BricksFanz

LEGO mengundang anak-anak untuk menulis cerita yang berlokasi di LEGO City. Cerita terbaik dianimasikan menjadi video resmi, menampilkan imajinasi anak-anak sebagai alat storytelling merek.

Orang tua mendorong anak-anak mereka untuk memprioritaskan kreativitas, dan kampanye ini memperdalam keterlibatan dengan mengubah konten yang dibuat pengguna menjadi materi pemasaran yang profesional.

Tips Berguna: Anda dapat menggunakan ClickUp Brain sebagai alat AI pribadi untuk membuat salinan iklan, dengan cepat menghasilkan berbagai variasi judul iklan, tagline, atau deskripsi produk. Cukup ketik tujuan kampanye Anda sebagai prompt, misalnya ‘Tulis judul iklan yang menarik untuk produk pembersih ramah lingkungan’, dan lihat ide-ide bermunculan. Mulai ide iklan besar Anda dengan saran teks yang cerdas dan disesuaikan menggunakan ClickUp Brain

8. Old Spice | Pria yang Bisa Dihirup oleh Pria Anda

melalui LinkedIn

Kampanye Old Spice ‘The Man Your Man Could Smell Like’ mengubah citra Old Spice dari produk obat-obatan yang ketinggalan zaman menjadi merek yang berani, humoris, dan cerdas secara sosial. Dengan Isaiah Mustafa sebagai ‘Old Spice Man’ yang pandai bicara dan mengenakan handuk, iklan-iklan ini secara cerdas menargetkan wanita, yang sering membeli produk perawatan pria.

Monolog cepatnya, humor yang absurd, dan transisi satu kali ambil yang surreal memecahkan pola iklan pria tradisional. Namun, yang benar-benar menonjol adalah Mustafa yang menjawab pertanyaan penggemar secara langsung melalui video YouTube yang dipersonalisasi. Hal ini menghidupkan kembali citra merek dengan kalimat yang tak terlupakan: Lihatlah pria Anda, sekarang kembali ke saya.

9. Uber Eats | Dapatkan Hampir, Hampir Segala Sesuatu

melalui Uber Eats di YouTube

Uber Eats memanfaatkan humor dan transparansi dalam kampanye ‘Get Almost, Almost Anything’, menunjukkan apa yang akan terjadi jika mereka benar-benar mengantarkan ‘segala sesuatu’. Dalam video YouTube mereka, aktris Nicola Coughlan secara tidak sengaja memanggil seorang pelamar dari abad ke-19. Sementara aktor Tom Felton memesan ‘magic’. Hal ini menyoroti mengapa ‘hampir’ seringkali sudah cukup. Iklan-iklan tersebut secara cerdas menonjolkan jangkauan produk Uber Eats yang semakin luas (belanja bahan makanan, ritel, alkohol, dan lainnya) sambil mengolok-olok kekacauan dalam mengantarkan apa pun.

🔍 Tahukah Anda? Kreativitas iklan sering dievaluasi menggunakan lima standar utama: simbolisme, kesederhanaan, akurasi, keunikan, dan keindahan seni. Standar-standar ini membantu menentukan seberapa efektif dan orisinal sebuah ide kreatif.

10. British Airways | Billboard Windows

melalui LBB

British Airways meluncurkan kampanye luar ruang berjudul ‘Windows’, menampilkan foto-foto close-up penumpang yang memandang keluar jendela pesawat. Tidak ada logo, tagline, atau ajakan bertindak (CTA) yang terlihat. Iklan ini membalik narasi perjalanan konvensional, fokus pada emosi di dalam pesawat daripada pemandangan di luar. Dan karena BA dianggap ikonik, orang-orang langsung mengenali merek tersebut.

11. Telstra | Lebih Baik di Jaringan yang Lebih Baik

melalui Telstra di YouTube

Kampanye 'Better on a Better Network' Telstra menampilkan jaringan seluler terluas di Australia melalui serangkaian 26 film stop-motion yang unik. Setiap iklan video menyoroti wilayah yang berbeda dan penduduknya yang unik. Mulai dari Tasmanian devils yang bermain peran, burung kakak tua remaja bergaya goth, hingga bunga wattle yang maskulin, kampanye ini menghargai sudut-sudut Australia yang kaya akan karakter. Setiap iklan berdurasi 15 detik menyajikan narasi singkat yang memperkuat jangkauan Telstra, menempatkannya sebagai benang merah yang menghubungkan warga Australia.

🧠 Fakta Menarik: Iklan yang sarat emosi mengaktifkan lebih banyak area otak, yang mengarah pada pengkodean memori yang lebih kuat dan tingkat ingatan iklan yang lebih tinggi.

12. Volkswagen | Think Small (1959)

melalui Volkswagen

Kampanye 'Think Small' tahun 1959 memperkenalkan VW Beetle ke pasar Amerika yang terobsesi dengan mobil besar dan mewah. Namun, alih-alih menyembunyikan ukuran Beetle, iklan-iklan tersebut menampilkan mobil kecil yang dikelilingi ruang putih, menonjolkan efisiensi bahan bakar, keterjangkauan, dan keandalannya.

Para pemimpin kreatif Helmut Krone dan Julian Koenig memanfaatkan kelemahan yang dirasakan dari mobil (ukuran dan bentuk) dan mengubahnya menjadi poin penjualan. Mereka menggunakan teks yang sederhana dan jujur seperti ‘Lemon’ atau ‘It’s ugly, but it gets you there. ’

🔍 Tahukah Anda? Bisnis menghasilkan rata-rata $8 keuntungan untuk setiap $1 yang dihabiskan untuk Google Ads. Hal ini menunjukkan efisiensi biaya dari iklan digital.

13. Dove’s Real Beauty Sketches

via Dove

Kampanye emosional Dove 'Real Beauty Sketches' diluncurkan pada tahun 2013 sebagai film pendek. Kampanye ini menampilkan seorang seniman sketsa forensik yang menggambar wanita berdasarkan deskripsi diri mereka sendiri terlebih dahulu, lalu berdasarkan deskripsi yang diberikan oleh orang asing. Hasilnya menunjukkan bahwa wanita cenderung menilai diri mereka sendiri lebih keras daripada orang lain.

Kontras ini menghasilkan representasi visual yang kuat dari pesan inti kampanye: kecantikan seringkali ditentukan oleh persepsi diri, bukan kenyataan. Video ini memenangkan Cannes Lions Grand Prix, yang menghasilkan peningkatan penjualan Dove sebesar 6%.

🧠 Fakta Menarik: Di dunia kuno dan abad pertengahan, iklan dikenal sebagai praktik dari mulut ke mulut. Langkah pertama menuju iklan modern dimulai dengan perkembangan percetakan pada abad ke-15 dan ke-16.

14. Heineken | Ponsel Membosankan / Mode Membosankan

via Creativepool

Kampanye Heineken mendorong orang untuk melepaskan diri dari smartphone mereka dan kembali terhubung dengan kehidupan nyata, terutama di acara musik live. Dalam aktivasi yang menonjol, merek ini menggunakan teknologi inframerah secara cerdas untuk mengirimkan pesan tersembunyi yang hanya dapat dilihat melalui kamera ponsel.

Ketika penonton konser mengangkat ponsel mereka untuk merekam, pesan-pesan yang tidak terlihat oleh mata ini muncul di layar mereka. Sebagai bagian dari platform Boring Phone yang lebih luas, yang mencakup pertukaran ponsel, stiker kamera, dan perburuan harta karun offline, platform ini mempromosikan detoks digital.

🧠 Fakta Menarik: Salah satu poster iklan paling terkenal dari Perang Dunia Pertama menampilkan Marsekal Lapangan Lord Kitchener yang mengajak orang-orang untuk bergabung dengan Angkatan Darat Britania. Poster tersebut bertuliskan ‘BRITONS: Lord Kitchener Wants You’ dan berasal dari kampanye iklan majalah. Daya tarik visualnya diadopsi oleh seniman-seniman di Amerika Serikat, dengan gambar Lord Kitchener digantikan oleh Uncle Sam!

15. Starburst | Berbeda Setiap Kali

melalui Muse by Clios

Setelah 12 tahun vakum, Starburst kembali dengan kampanye ‘Different Every Time’. Kampanye ini merupakan kampanye yang dinamis dan didukung teknologi, yang merayakan kemungkinan tak terbatas dari permen tersebut. Dengan lebih dari 479 juta kombinasi rasa dalam kemasan 12 buah, merek ini memanfaatkan keragaman ini sebagai keunggulan.

Kampanye ini menggunakan kecerdasan buatan generatif untuk menciptakan iklan yang terus berubah. Mulai dari lensa AR Snapchat hingga playlist 'chews-your-own-adventure' Spotify, penggemar diajak untuk mengalami Starburst melalui perjalanan yang dipersonalisasi.

16. Coca-Cola | Bagikan Sebotol Coca-Cola

melalui Coca-Cola

Kampanye 'Share a Coke' Coca-Cola merupakan salah satu strategi pemasaran paling ikonik dalam sejarah modern. Semua berawal dari ide berani: mengganti logo klasik Coca-Cola dengan nama depan orang-orang. Dari Australia hingga seluruh dunia, botol dan kaleng menampilkan nama dan julukan. Orang-orang menyukai sensasi menemukan nama mereka sendiri di rak, atau membeli botol untuk seseorang yang mereka sayangi.

Perusahaan tersebut memanfaatkan momen tersebut dengan pengalaman interaktif. Kode QR pada kemasan dan alat digital memungkinkan orang untuk menyesuaikan botol mereka, membuat video dan meme, serta berbagi kenangan bertema Coke secara online.

Jenis Kampanye Umum (Dan Kapan Menggunakannya)

Jenis kampanye bervariasi tergantung pada tujuan, audiens, dan platform. Setiap jenis kampanye memiliki tujuan unik, membantu Anda terhubung dengan audiens secara efektif.

Berikut adalah beberapa jenis kampanye pemasaran yang paling umum dan di mana mereka paling efektif. 👇

Kampanye kesadaran merek: Tujuannya adalah untuk memperkenalkan atau memperkuat identitas merek. Kampanye ini ideal untuk platform dengan jangkauan luas seperti TV, YouTube, dan papan iklan.

📌 Contoh: Kampanye "Shot on iPhone" dari Apple menonjolkan kualitas kamera sambil secara halus memperkuat prestise merek melalui konten yang dibuat oleh pengguna.

Kampanye peluncuran produk: Memperkenalkan produk atau layanan baru melalui media terintegrasi untuk membangun antusiasme dengan cepat.

📌 Contoh: Peluncuran sepatu otomatis Nike memanfaatkan teaser media sosial, kemitraan dengan influencer, dan aksi PR untuk menciptakan buzz.

Kampanye pemasaran kinerja: Menghasilkan tindakan spesifik seperti klik, pendaftaran, atau pembelian, dan berkembang pesat di platform digital seperti Google Ads, Meta, atau email.

📌 Contoh: Kampanye Chili’s Big Smasher BurgerTime mempromosikan paket makan seharga $10,99. Dengan lebih dari 8.000 jam waktu bermain dalam 20 hari, kampanye ini mengubah keseruan menjadi kunjungan pelanggan, mendorong pembelian di dunia nyata sambil tetap menjaga suasana yang menyenangkan.

Kampanye kesadaran sosial: Meningkatkan kesadaran tentang isu-isu sosial atau lingkungan, sering kali dilakukan melalui hubungan masyarakat (PR), media sosial, dan kemitraan dengan organisasi nirlaba.

📌 Contoh: ALS Ice Bucket Challenge, yang menjadi viral di seluruh dunia untuk meningkatkan kesadaran dan menggalang dana untuk ALS melalui media sosial dan partisipasi selebriti.

Kampanye pengalaman: Menyediakan interaksi yang imersif dan nyata di dunia nyata, sering kali diperkuat melalui berbagi di media sosial.

📌 Contoh: Kampanye Pride in the Park Lululemon , di mana mereka menciptakan instalasi seni imersif di Hudson River Park dan mengadakan sesi yoga komunitas, mendorong orang untuk berbagi pengalaman mereka di Instagram menggunakan #ProudAndPresent.

Cara Merencanakan dan Memantau Kampanye Iklan yang Sukses

Kampanye iklan terbaik terlihat begitu mudah—tulisan yang cerdas, visual yang menakjubkan, dan timing yang sempurna. Namun, di balik setiap iklan yang berkesan, ada tim yang mengelola brief, revisi, persetujuan, jadwal media, dan perubahan mendadak.

Jadi, Anda tidak hanya kehilangan efisiensi—Anda juga berisiko mengalami penundaan peluncuran dan miskomunikasi yang dapat menghancurkan bahkan konsep terkuat sekalipun.

ClickUp menghubungkan semua elemen sebagai ruang kerja AI terintegrasi pertama di dunia. Ini berfungsi sebagai ruang kerja terpusat untuk merencanakan, menugaskan, menulis, meninjau, dan melacak setiap detail strategi kampanye iklan Anda, semuanya didukung oleh AI.

Perangkat Lunak Manajemen Proyek Pemasaran ClickUp juga menghilangkan Work Sprawl dengan mengintegrasikan eksekusi kampanye dari awal hingga akhir dalam satu ruang kerja. Tim Anda dapat melihat konteks 100% di setiap tahap—mulai dari brief awal hingga pelaporan dan pelacakan akhir. Tim kreatif dapat berkolaborasi pada aset sementara manajer akun melacak persetujuan dan tim media menjadwalkan penempatan.

Mari kita bahas langkah-langkah untuk merencanakan kampanye pemasaran.

Langkah #1: Brainstorm ide kampanye dengan AI

Setiap kampanye iklan yang sukses dimulai dengan ide, pesan, atau konsep visual yang menarik. Di situlah alat manajemen kampanye ini berperan.

Tambahkan berbagai elemen di ClickUp Whiteboards untuk brainstorming yang lebih efektif

Gunakan ClickUp Whiteboards untuk merencanakan fondasi strategi pemasaran Anda:

Buat papan tulis baru dari sidebar → Klik + Papan Tulis Baru

Gunakan sticky notes, panah, dan bentuk untuk merinci tujuan kampanye, masalah utama audiens, format khusus platform (seperti Instagram Reels vs. YouTube Shorts), dan hook iklan.

Bekerja sama secara real-time dan biarkan seluruh tim Anda ikut serta, tinggalkan komentar, atau pindahkan elemen-elemen.

🚀 Tips Berguna: Di dalam Whiteboards, ClickUp Brain dapat menghasilkan ide tema kampanye berdasarkan prompt sederhana (misalnya, Berikan lima sudut pandang untuk kampanye perawatan kulit musim panas) atau bahkan menyarankan konsep visual atau gambar utama untuk membimbing tim desain Anda. Buat gambar di dalam Whiteboards menggunakan ClickUp Brain

Tulis dan kolaborasi menggunakan Docs yang serbaguna.

Setelah arah kampanye Anda jelas, beralihlah ke ClickUp Docs + ClickUp Brain untuk mengubah ide menjadi konten dan rencana yang nyata:

Buat draf brief kreatif , tulis skrip iklan, buat garis besar storyboard video, atau daftar hasil utama yang harus diselesaikan.

Tag anggota tim untuk masukan atau tugaskan bagian seperti CTA atau pesan merek.

Tambahkan komentar untuk umpan balik atau klarifikasi, sehingga semua informasi tetap terpusat di satu tempat.

Jika Anda memiliki tugas dalam dokumen Anda, cukup sorot bagian tersebut dan berikan tugas tersebut kepada penulis konten atau desainer Anda menggunakan ClickUp Assign Comments.

Misalkan tim Anda telah menyelesaikan sesi strategi di Whiteboards untuk kampanye musiman berikutnya. Buka dokumen dan mulailah membangun brief kreatif langsung di dalamnya. Pemimpin merek menambahkan nada dan posisi merek, penulis copy menyusun judul dan skrip, dan desainer mencantumkan hasil kerja utama.

Gunakan ClickUp Brain bersama ClickUp Docs untuk menyempurnakan dan mengasah ide dan konten Anda.

Anda juga dapat menggunakan ClickUp Brain di dalam Docs untuk:

Buat variasi judul, baris subjek email, atau caption media sosial yang disesuaikan dengan gaya Anda.

Ringkaskan ringkasan kampanye yang panjang menjadi poin-poin penting untuk tinjauan eksekutif.

Perbaiki pesan Anda dengan meminta ClickUp Brain untuk membuat salinan Anda lebih persuasif, ringkas, atau sesuai dengan persona tertentu.

Gunakan berbagai model LLM, termasuk ChatGPT, Gemini, Claude, dan lainnya di dalam Brain untuk digunakan dalam penelitian, pengeditan, dan lainnya.

Akses model bahasa besar (LLMs) terkemuka di satu tempat dengan ClickUp Brain, platform AI ClickUp.

Langkah #2: Rencanakan jadwal kampanye Anda

Kampanye tanpa jadwal hanyalah daftar keinginan. Gunakan Tampilan Gantt ClickUp untuk memetakan ketergantungan secara visual. Hal ini membantu mencegah kemacetan dan menjaga tenggat waktu tetap realistis.

Lihat tugas, jadwal, dan ketergantungan antar proyek dengan tampilan Diagram Gantt ClickUp.

Misalnya, jika Anda sedang menyusun jadwal promosi 'Back-to-School', Anda dapat menggunakan diagram Gantt untuk menjadwalkan tugas, menetapkan ketergantungan, dan memvisualisasikan jalur kritis Anda.

Dan jika Anda lebih suka daftar, Anda dapat menggunakan Tampilan Daftar ClickUp untuk mengelola tugas kampanye dengan prioritas yang jelas, penanggung jawab, dan tenggat waktu, ideal untuk kalender konten, variasi iklan, atau tugas yang spesifik untuk saluran tertentu.

ClickUp Brain bertindak seperti asisten strategis Anda

Coba ClickUp Brain untuk merancang seluruh kampanye iklan Anda.

Berikut cara menggunakan AI dalam periklanan saat merencanakan jadwal:

Daftar hasil yang diharapkan untuk peluncuran produk baru atau kampanye musiman (misalnya, Apa yang harus kita buat untuk kampanye Black Friday?)

Buat contoh jadwal untuk memulai perencanaan proyek lebih awal.

Ubah ide-ide kompleks menjadi tugas-tugas yang mudah dikelola.

Gunakan ClickUp Brain untuk memantau kemajuan dan menugaskan tugas kepada anggota tim

Langkah #3: Gunakan kembali alur kerja kampanye dengan templat

Dapatkan template gratis Kumpulkan semua perencanaan kampanye di bawah satu atap dengan Template Manajemen Kampanye Pemasaran ClickUp.

Menjalankan kampanye serupa untuk email, media sosial, atau media berbayar? Hemat waktu dengan menggunakan Template Manajemen Kampanye Pemasaran ClickUp. Template ini dilengkapi dengan tujuh status kustom, termasuk Diblokir, Dibatalkan, Selesai, Sudah Selesai, dan Dalam Proses, untuk membantu tim memantau tahap tepat dari setiap tugas kampanye.

Template rencana pemasaran ini juga mencakup 11 Bidang Kustom seperti Konten Akhir, Draf, Referensi, Persetujuan, dan Tim yang Ditugaskan. Bidang-bidang ini memungkinkan Anda untuk mencatat informasi penting tentang setiap tugas dan memvisualisasikan kemajuan kampanye secara jelas melalui tahap-tahap tinjauan.

⚡ Arsip Template: Template Iklan ClickUp adalah cara yang sempurna untuk mengemukakan ide dan strategi, memprioritaskan tugas, dan memantau metrik kinerja. Template iklan ini mempercepat proses perencanaan dan memastikan Anda menjangkau audiens target Anda tepat waktu.

Langkah #5: Otomatiskan alur kerja Anda

Jika Anda bosan mengejar orang untuk mendapatkan pembaruan, atur ClickUp Automations + AI Agents untuk menangani pengingat, secara otomatis menugaskan tugas saat status berubah, dan memberi tahu pemangku kepentingan saat persetujuan mereka diperlukan.

Buat otomatisasi kustom di ClickUp untuk menyesuaikan alur kerja pemasaran Anda

Berikut cara mengatur Automation kustom di ClickUp:

Klik tombol ⚙️ Automate (pojok kanan atas)

Pilih atau atur otomatisasi: Ketika status adalah Perlu Ditinjau , alokasikan ke Direktur Kreatif Ketika tugas terlambat, kirim pengingat ke penerima tugas Ketika tugas ditandai Selesai , pindahkan ke fase berikutnya

Ketika status adalah Perlu Ditinjau , serahkan kepada Direktur Kreatif.

Ketika tugas sudah terlambat, kirim pengingat kepada penerima tugas.

Ketika suatu tugas ditandai Selesai, pindahkan ke fase berikutnya.

Ketika status adalah Perlu Ditinjau , serahkan kepada Direktur Kreatif.

Ketika tugas sudah terlambat, kirim pengingat kepada penerima tugas.

Ketika suatu tugas ditandai Selesai, pindahkan ke fase berikutnya.

Melampaui otomatisasi berbasis aturan tradisional, ClickUp AI Agents memperkenalkan lapisan yang lebih adaptif dan cerdas ke dalam alur kerja Anda.

Alih-alih menunggu pemicu sederhana, Agen AI menginterpretasikan konteks tugas, memahami niat, dan mengambil tindakan proaktif berdasarkan apa yang mereka temukan—baik itu menandai detail briefing yang hilang, menghasilkan daftar periksa, merevisi deskripsi tugas sesuai standar internal Anda, atau mengoordinasikan alur kerja multi-langkah secara otomatis.

Mereka dapat memantau pola, memprediksi keterlambatan, mengalihkan tugas, menyesuaikan jadwal, dan berkomunikasi dalam bahasa alami dengan ringkasan atau pembaruan yang memberikan sentuhan manusiawi. Singkatnya, sementara Automations menangani hal-hal yang dapat diprediksi, AI Agents menangani hal-hal yang ambigu—mengangkat ruang kerja Anda dari pemicu reaktif menjadi manajemen alur kerja yang benar-benar cerdas.

Langkah #6: Pantau hasil kampanye dengan Dashboard

Visibilitas terhadap kinerja kampanye membantu tim tetap sejalan dan merespons lebih cepat terhadap hal-hal yang paling penting.

Buat dasbor ClickUp untuk kampanye iklan Anda yang menampilkan KPI kunci, termasuk impresi, konversi, status kreatif, anggaran pemasaran, dan lainnya. Tambahkan kartu seperti bilah kemajuan untuk pembuatan aset, pelacakan tujuan untuk hasil tim, dan grafik untuk kinerja spesifik platform.

Pantau metrik pemasaran dan ROI Anda dengan Dashboard ClickUp

Untuk membuat dasbor kampanye kustom:

Dari Sidebar → Klik Dashboards → + New Dashboard

Grafik penyelesaian tugas: Pantau kemajuan aset Pelacak tujuan: Pantau tonggak kreatif Grafik pie atau batang: Bandingkan kinerja iklan dan Tambahkan kartu-kartu ini:Pantau kemajuan asetPantau tonggak kreatifBandingkan kinerja iklan dan KPI pemasaran

Grafik penyelesaian tugas: Pantau kemajuan aset

Pelacak tujuan: Pantau tonggak kreatif

Grafik pie atau batang: Bandingkan kinerja iklan dan Bandingkan kinerja iklan dan KPI pemasaran

Hubungkan Daftar atau Folder yang relevan untuk menarik data real-time.

Grafik penyelesaian tugas: Pantau kemajuan aset

Pelacak tujuan: Pantau tonggak kreatif

Grafik pie atau batang: Bandingkan kinerja iklan dan Bandingkan kinerja iklan dan KPI pemasaran

Pelajaran dari Contoh Kampanye Pemasaran Terbaik

Ingin kampanye iklan Anda berikutnya sukses? Berikut adalah beberapa strategi promosi yang efektif yang dapat Anda pelajari:

Manfaatkan unsur kejutan: Kolaborasi tak terduga (seperti riasan mayat + perawatan kulit) mampu menarik perhatian dengan cepat.

Ceritakan sebuah cerita: Baik itu LEGO Kids atau Old Spice’s Towel Guy, cerita yang menarik selalu diingat.

Jadikan interaktif: Dari permainan hingga tanggapan langsung, biarkan audiens Anda ikut berpartisipasi.

Manfaatkan budaya: Manfaatkan tren, nostalgia, atau humor lokal untuk menciptakan keterkaitan instan.

Jaga kesan manusiawi: Humor, emosi, dan keunikan kehidupan nyata lebih efektif daripada spesifikasi produk.

Balikkan skenario: Balikkan pesan biasa atau soroti sudut pandang baru untuk menonjol.

Jangan berlebihan: Terkadang, kesederhanaan (seperti papan iklan jendela BA) sudah cukup untuk menyampaikan pesan.

Biarkan pengguna memimpin: Konten yang dihasilkan pengguna = keterlibatan yang autentik dan loyalitas merek

