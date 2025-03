Contoh Ringkasan Kreatif: Cara Menulis Ringkasan Kreatif Pemasaran dalam 8 Langkah

Seperti yang pernah dikatakan Boromir dalam mahakarya sinematik The Lord Of The Rings, "Seseorang tidak bisa begitu saja membuat video yang lucu." 🤌 Oke, kami mengambil beberapa kebebasan artistik-tetapi sentimen itu benar adanya! Anda tidak bisa membuat proyek kreatif dari nol tanpa Contoh Ringkasan Singkat Kreatif dan berharap proyek tersebut berhasil.

Proyek kreatif membutuhkan penelitian yang cermat, perencanaan yang disengaja, dan kolaborasi untuk menghasilkan sesuatu yang menarik. Dan sebelum tim dapat memulai, elemen-elemen ini harus dikemas bersama dalam dokumen informatif yang dikenal sebagai creative brief. ✨

tapi bagaimana Anda tahu jika brief kreatif Anda sudah memenuhi semua kriteria?

Ikuti terus untuk mempelajari semua yang perlu Anda ketahui untuk membuat brief kreatif yang efektif, termasuk garis besar yang mendetail, alur kerja langkah demi langkah, contoh-contoh terbaik, dan banyak lagi. Ditambah lagi, akses ke templat brief kreatif yang dapat disesuaikan!

Apa yang dimaksud dengan Arahan Singkat Kreatif?

Arahan kreatif adalah dokumen singkat namun informatif yang menguraikan detail utama dari setiap proyek kreatif dan memandu tim mulai dari ide hingga hasil akhir. Ini adalah kunci untuk membuat peta jalan Anda dan memperkuat informasi yang harus diketahui seperti:

Persyaratan proyek

Pedoman merek

Aset kreatif

Tujuan

Audiens dan pesan

KPI

Cakupan dan jadwal

Dan masih banyak lagi-tergantung pada proyek Anda! 🎨

Brief kreatif adalah praktik standar untuk sebagian besar agensi dan tim pemasaran . Dan seperti brief desain brief kreatif dimulai dengan permintaan dari klien, pemangku kepentingan perusahaan, atau departemen lain dalam organisasi Anda.

Meskipun tim yang mengembangkan proyek pada akhirnya memiliki creative brief, pembuatannya merupakan upaya kolaboratif antara semua orang yang terlibat.

Memformat dan berkolaborasi dengan mudah di Dokumen bersama tim tanpa tumpang tindih di ClickUp

Mulailah dengan mendiskusikan permintaan itu sendiri. Lakukan pertemuan ini dengan tujuan untuk memahami visi, misi, dan tujuan pemohon atau klien untuk menemukan elemen yang benar-benar penting bagi mereka. Dari sana, Anda bisa mengatasi tantangan langsung dan menawarkan keahlian industri Anda untuk mewujudkan proyek tersebut.

Tujuannya adalah agar semua orang setuju dengan rencana proyek-terutama para pemangku kepentingan Anda. Dengan persyaratan yang sudah ditetapkan, tim desain penulis, dan pemasar akan tahu persis seberapa kreatif proyek Anda dan apa yang diharapkan.

Apa yang Termasuk dalam Arahan Singkat Kreatif

Apa yang membuat creative brief menjadi sangat sulit untuk distandardisasi adalah sifat setiap proyek yang selalu berubah-ubah. Namun, hal itu juga yang membuat brief Anda sangat berharga!

Berkolaborasi dengan klien atau tim internal secara lebih efektif dengan Papan Tulis virtual untuk memicu inovasi

Proyek kreatif bisa berupa apa saja-mulai dari meluncurkan kampanye iklan yang rumit hingga memproduksi serial web. Setiap proyek akan memiliki tantangan yang berbeda, namun creative brief hadir untuk membantu tim kreatif mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah tersebut secepat mungkin.

Pikirkanlah creative brief Anda sebagai sumber kebenaran yang dapat diandalkan untuk dirujuk kembali selama proses proyek berlangsung. Baik itu untuk memberikan informasi terbaru, referensi silang antara pekerjaan Anda dengan rencana awal, atau memeriksa ulang pesan Anda, brief adalah Bintang Utara Anda. ⭐️

Contoh Ringkasan Singkat Kreatif

Garis besar dan alur kerja yang telah kita bahas akan cocok untuk hampir semua proyek kreatif. Namun, bukan berarti setiap brief akan terlihat sama. Ringkasan kreatif adalah titik awal untuk setiap proyek kreatif - tidak peduli seberapa besar atau kecilnya. Beberapa proyek akan lebih condong ke bagian tertentu dari creative brief daripada yang lain. Berikut adalah beberapa contoh brief kreatif untuk membantu Anda mengukur perbedaan antar proyek.

Bonus: Generator Garis Besar AI !

Arahan kreatif kampanye iklan

Arahan singkat kampanye periklanan dan pemasaran berkisar dari yang sederhana hingga yang sangat rumit, tergantung pada ruang lingkup pekerjaan. Dalam contoh pengarahan kreatif ini, Anda mungkin ingin menyertakan penelitian tambahan, beberapa referensi visual, dan beberapa tinjauan draf untuk memastikan produksi dan pengiriman berjalan lancar.

Ini juga merupakan contoh yang bagus untuk jenis proyek yang mungkin mencakup lebih dari satu CTA. Meskipun akan selalu ada satu tujuan utama di balik kampanye, penting bagi tim kreatif dan pemangku kepentingan untuk menyelaraskan kPI pemasaran , hasil, dan proses pengiriman secepat mungkin.

_Baru dalam menulis uraian singkat kampanye? Tempat terbaik untuk memulai adalah dengan templat yang dapat disesuaikan seperti Templat Ringkasan Kampanye oleh ClickUp !

Arahan kreatif pemasaran konten

Sematkan Dokumen ClickUp langsung langsung ke Papan Tulis untuk mengakses dokumen, penelitian, dan konteks proyek yang penting tanpa harus meninggalkan papan tulis Anda

Arahan kreatif pemasaran konten memandu tim blog dan SEO untuk mengembangkan artikel, salinan, dan materi yang beresonansi dengan perusahaan, pelanggan, dan lainnya! Audiens, tujuan, strategi penyampaian pesan, dan jadwal sangat penting dalam proyek pemasaran konten , terutama jika Anda mengikuti program kalender konten .

Tujuan pemasaran konten mencakup apa saja, mulai dari meningkatkan kesadaran merek hingga menghasilkan prospek penjualan potensial. Konten tersebut sering kali dibuat untuk situs web merek sendiri, platform media sosial, buletin, atau basis data konten .

Keberhasilan proyek umumnya ditentukan melalui lalu lintas situs web, tingkat keterlibatan, konversi, dan berbagai metrik media sosial untuk mengaitkan kembali dengan tujuan perusahaan yang lebih besar.

Banyak perusahaan menggunakan proyek ini untuk membangun kepemimpinan pemikiran mereka dengan bermitra dengan publikasi pihak ketiga yang membutuhkan pengarahan yang terperinci untuk mengikuti nada suara dan pedoman gaya yang sesuai dengan merek.

Arahan desain ulang situs web Alur kerja desain web bukanlah hal yang mudah dan membuka pintu ke banyak elemen kreatif yang unik termasuk pertimbangan UX, kebutuhan fungsional, kebutuhan proses kreatif, dan banyak lagi! Arahan kreatif desain ulang situs web masih mengikuti langkah dan struktur dasar yang sama, tetapi harus dilihat melalui lensa tambahan:

Apakah grafis, tipografi, dan pesan yang disampaikan konsisten dengan merek?

Dapatkah pengguna dengan mudah menavigasi situs web dan menjangkau produk atau layanan dengan mudah?

Apakah desainnya mendukung fungsionalitas yang Anda butuhkan?

Buat Buku Merek yang sangat visual dan penuh warna dengan Templat Panduan Merek dari ClickUp

Dengan begitu banyak elemen pada situs web apa pun, bisa jadi akan ada banyak bolak-balik antara desainer dan klien. Untuk menghindari menguras tenaga tim Anda dengan sesi peninjauan terus-menerus dan perubahan kecil, pastikan Anda sebagai manajer proyek kreatif menetapkan batasan yang jelas pada jumlah pengeditan yang Anda izinkan pada proyek sebelum tenggat waktu akhir.

Tidak perlu lebih dari dua putaran.

Cara Menulis Arahan Singkat Kreatif

Bahkan dengan garis besar yang sudah siap, ada pendekatan strategis untuk menyelesaikan uraian singkat Anda seefisien mungkin. Ikuti langkah-langkah berikut untuk memastikan tim dan pemangku kepentingan Anda berada di halaman yang sama selama proses pengarahan kreatif sehingga tidak ada yang terlewatkan!

Visualisasikan rencana proyek dengan lebih dari 15 tampilan di ClickUp termasuk Daftar, Papan, dan Kalender

Langkah 1: Berikan nama yang tepat untuk proyek

Mulailah dengan salah satu bagian paling penting dari proyek Anda, yaitu namanya! Nama proyek Anda harus jelas dan ringkas sekaligus mengomunikasikan maksudnya. Nama proyek tidak harus mencolok atau lucu, tetapi harus sesuai dengan target audiens Anda dan cukup menarik bagi mereka untuk ingin mempelajari lebih lanjut. Dalam artian, nama adalah kesan pertama dari proyek atau bisnis Anda.

Gambaran umum adalah tempat Anda dapat membedah nama proyek sedikit lebih dalam demi kepentingan tim. Dalam satu kalimat atau kurang, gunakan gambaran umum Anda untuk menjawab pertanyaan yang mungkin tersisa dari nama proyek untuk menghindari miskomunikasi atau bolak-balik antara pemangku kepentingan dan tim kreatif. Ini bisa berupa penjelasan singkat tentang apa yang akan menjadi proyek tersebut dan pesan intinya.

Langkah 2: Koordinasikan tujuan Anda dengan tujuan jangka panjang

Dengan nama dan deskripsi proyek di tangan, Anda siap untuk menguraikan tujuan dan sasaran utama Anda. Tujuan Anda sudah terperinci dan spesifik untuk proyek Anda. Ini adalah kesempatan Anda untuk menyelaraskan tim dalam menghadapi potensi kemunduran sebelum terjadi, CTA, dan membuktikan nilai proyek.

Tetap berada di jalur yang tepat untuk mencapai tujuan Anda dengan jadwal yang jelas, target yang terukur, dan pelacakan kemajuan otomatis

Semua ini dimulai dengan menentukan poin-poin penting ini:

Masalah yang Anda tangani

Bagaimana proyek akan menyelesaikannya

Mengapa hal itu perlu dilakukan

Merinci apa, bagaimana, dan mengapa proyek Anda akan menentukan ekspektasi seperti apa hasil yang sukses setelah semuanya selesai. Dari sana, Anda dapat menarik hubungan antara tujuan proyek yang lebih terperinci dan tujuan atau misi perusahaan yang lebih besar.

Langkah 3: Identifikasi audiens target Anda

Lihat informasi penting tentang audiens target Anda termasuk motivasi, demografi, dan riwayat profesional mereka menggunakan Templat Persona Pengguna oleh ClickUp

Audiens target Anda adalah kelompok yang akan mendapatkan manfaat paling besar dari proyek atau kampanye Anda dan memberi tahu tim kreatif dengan siapa mereka terhubung. Jika Anda sudah memiliki profil persona pengguna yang dibuat untuk bisnis Anda, gunakan sumber daya tersebut dan riset pasar untuk membangun bagian ini! Anda tidak perlu menceritakan kisah hidup pengguna Anda, tetapi pastikan untuk mencakup informasi dasar, termasuk:

Demografi : Usia, jabatan, pendidikan, status pernikahan, dan etnis

: Usia, jabatan, pendidikan, status pernikahan, dan etnis Perilaku : Tren dan riwayat pembelian

: Tren dan riwayat pembelian Psikografis : Minat, opini, dan sikap mereka secara umum)

: Minat, opini, dan sikap mereka secara umum) Lokasi: Bukan hanya fisik! Pikirkan di mana Anda dapat menemukan pelanggan Anda secara digital

Langkah 4: Perkuat strategi pengiriman pesan Anda

Setelah mengetahui siapa yang menjadi target pemasaran Anda, Anda dapat menyusun strategi cara terbaik untuk terhubung dengan mereka. Strategi pengiriman pesan Anda adalah tentang berada di tempat yang tepat pada waktu yang tepat dan berbicara kepada audiens Anda dengan cara yang mereka inginkan.

Atau, bagaimana Anda akan mendistribusikan proyek kreatif Anda kepada orang-orang yang dituju?

Buat dan sesuaikan peta cerita pengguna Anda dengan templat papan tulis yang fleksibel dan telah diformat sebelumnya di ClickUp

Pertimbangkan media sosial dan platform online yang paling sering digunakan oleh audiens target Anda, dan buat konten yang disesuaikan untuk saluran tersebut. Pemikiran ke depan ini akan membantu Anda membuat keputusan penting seperti apakah akan membuat video, postingan tertulis, atau serangkaian foto untuk menarik audiens ke produk atau layanan Anda.

Namun, hal ini tidak berhenti sampai di situ. Setelah anggota audiens Anda mengunjungi situs web Anda, mencapai CTA Anda, atau mengklik tautan Anda, pastikan untuk menyapa mereka dengan pesan yang konsisten dan akrab untuk memandu mereka sepanjang jalan melalui corong.

Langkah 5: Tentukan hasil akhir

Ahh, sekarang untuk hal yang menyenangkan-apa proyek ini sebenarnya.

Bagian sebelumnya dari uraian singkat kreatif Anda sangat penting untuk menjustifikasi, menyiapkan, dan membingkai aset Anda untuk peluncuran yang sukses. Namun ada banyak cara untuk menginterpretasikan strategi dan visi proyek hingga saat ini. Gunakan bagian ini untuk menghilangkan area abu-abu dan potensi miskomunikasi dengan merinci secara tepat apa yang akan diberikan oleh tim kreatif.

Sesuaikan Papan Tulis Anda dengan mudah dengan menambahkan Dokumen, tugas, dan lainnya

Hasil akhir kreatif Anda mencakup semua media digital atau fisik yang diminta, elemen desain tertentu, referensi untuk pekerjaan serupa, persyaratan ukuran atau format, maket, dan banyak lagi. Untuk memastikan klien atau pemangku kepentingan Anda benar-benar puas dengan produk akhir, lebih baik fokus pada detailnya daripada membiarkan terlalu banyak imajinasi.

Langkah 6: Menganggarkan waktu dan sumber daya Anda

Ini mungkin bukan bagian favorit Anda dalam pekerjaan ini, tetapi sangat penting untuk sepenuhnya transparan tentang anggaran Anda. Anggaran Anda bukanlah sebuah batasan, ini membantu tim kreatif menentukan seberapa kreatif mereka dapat memenuhi permintaan tersebut.

Pastikan untuk mencatat apakah ada sedikit ruang gerak dalam anggaran dan kapan proyek telah mencapai jumlah maksimum. Pikirkan anggaran Anda seperti rel bumper di jalur bowling. Dengan memiliki batasan-batasan ini, tim kreatif memiliki panduan yang jelas untuk bekerja.

Templat Manajemen Proyek Anggaran oleh ClickUp

Jika anda membutuhkan bantuan untuk menganggarkan proyek anda-cobalah Templat Manajemen Proyek Anggaran ClickUp untuk merinci setiap detail dan biaya.

Dan jangan lupa-anggota tim kreatif adalah ahli dalam hal ini! Tantangan untuk membuat proyek dalam serangkaian persyaratan yang telah ditentukan bukanlah hal yang baru bagi mereka.

Dengan anggaran yang jelas untuk memulai proyek dengan langkah yang benar, tidak ada yang akan kecewa atau mendapat kejutan yang tidak diinginkan.

Langkah 7: Tetapkan tonggak pencapaian Anda, lalu garis waktu

Ketika memetakan garis waktu Anda, akan lebih mudah untuk memulai dengan tanggal-tanggal penting dalam proyek Anda-juga dikenal sebagai tonggak pencapaian proyek Anda! Peristiwa-peristiwa tolok ukur ini meliputi:

Awal proyek Anda

Persetujuan brief kreatif

Ulasan draf

Penyelesaian produksi

Perputaran aset akhir

Memvisualisasikan Pencapaian proyek dengan tampilan Gantt di ClickUp

Dengan tanggal-tanggal ini, Anda bisa menyempurnakan tugas-tugas di antara setiap tonggak pencapaian, subtugas, ketergantungan, rapat berulang, dan banyak lagi.

Garis waktu dan tonggak pencapaian yang Anda setujui akan menjadi sumber daya utama untuk membangun peta jalan proyek yang terperinci dan mendelegasikan beban kerja individu tim dengan benar.

Langkah 8: Beri nama pemain kunci Anda

Untuk membangun transparansi penuh dengan semua orang yang terlibat, pastikan Anda mengidentifikasi setiap pemain utama untuk proyek kreatif.

Untuk manajer proyek, hal ini akan memperjelas setiap titik kontak, jabatan, dan penandatanganan akhir. Untuk proyek itu sendiri, bagian dari uraian singkat kreatif ini juga berfungsi sebagai jejak kertas yang mendokumentasikan apakah aspek-aspek tertentu dari proyek tersebut telah disetujui dan kapan.

Langkah 9: Mengunci pengarahan singkat

Setelah Anda selesai membuat brief kreatif, kirimkan kembali ke klien dan pemangku kepentingan untuk mendapatkan persetujuan akhir-kemudian saatnya untuk menggunakannya!

Setelah brief kreatif ditinjau dan diterima, tidak ada lagi pengeditan yang perlu dilakukan. Namun tentu saja, semua proyek berbeda! Jika ada perubahan yang dilakukan pada brief, pastikan untuk mendokumentasikan secara menyeluruh, memberi tanggal, dan membagikan pembaruan tersebut kepada semua orang yang terlibat dalam rapat proyek yang tepat.

Alur kerja persetujuan desain di ClickUp Mind Maps

Templat Arahan Singkat Kreatif

Meskipun dengan garis besar dan alur kerja langkah demi langkah yang jelas, tidak ada yang bisa mengalahkan templat yang sudah dibuat sebelumnya dan dapat disesuaikan untuk merampingkan proses brief kreatif Anda.

Alat-alat ini dirancang untuk memasukkan setiap elemen penting untuk menghindari kesalahan yang mungkin menghantui Anda di kemudian hari. Templat uraian singkat kreatif ideal Anda akan terintegrasi dengan sempurna dengan perangkat lunak manajemen proyek kreatif dan mudah disesuaikan dengan kebutuhan setiap proyek.

ClickUp memimpin dalam hal templat untuk tim kreatif dan desain dengan berbagai macam Perpustakaan Templat . Dengan lebih dari 1.000 templat dan templat baru yang dibuat setiap minggu, ClickUp siap membantu Anda - apa pun kasus penggunaan Anda! Berikut ini beberapa templat brief kreatif favorit kami untuk memulai proyek Anda berikutnya.

1. Templat Dokumen Ringkasan Kreatif

Templat Ringkasan Kreatif oleh ClickUp

Jika Anda mencari templat ringkasan kreatif yang dikurasi dengan cermat, ramah pemula, dan kolaboratif-ini dia! The Templat Dokumen Arahan Singkat Kreatif oleh ClickUp adalah rahasia untuk menyelaraskan tim pemasaran, pemangku kepentingan, dan klien pada semua elemen proyek kreatif jauh sebelum proyek dimulai.

Mulai dari mendefinisikan tujuan proyek Anda hingga menguraikan anggaran, templat ini merinci setiap elemen ringkasan kreatif yang harus dimiliki dalam format yang mudah digunakan dengan tabel, daftar periksa, dan petunjuk yang telah dibuat sebelumnya untuk memandu Anda.

Ini siap pakai Dokumen ClickUp juga dilengkapi dengan semua fitur canggih yang dikenal dengan ClickUp, termasuk:

Berulir dan komentar yang ditetapkan untuk menyederhanakan proses penyuntingan Anda

Perintah garis miring untuk menyematkan tugas, situs web pihak ketiga, gaya yang kaya, dan media untuk konteks tambahan di seluruh templat Anda

Halaman bersarang untuk memperluas uraian singkat kreatif Anda ke dalam proses produksi dan membangun hierarki visual

Sebutan @sederhana untuk memanggil anggota ke Dokumen Anda

Pengaturan berbagi dan izin khusus untuk mengontrol siapa yang dapat mengedit atau melihat uraian singkat Anda

Dan masih banyak lagi! Akses templat ini dengan segala kemegahannya tanpa biaya sama sekali

2. Templat Perencanaan Permintaan Brief Kreatif

Template Perencanaan Permintaan Brief Kreatif oleh ClickUp

Gunakan Templat Perencanaan Permintaan Brief Kreatif oleh ClickUp sendiri atau pasangkan dengan templat yang disebutkan di atas untuk menetapkan tujuan yang jelas sebelum proyek kreatif Anda. Templat ini membawa contoh brief kreatif tradisional Anda selangkah lebih maju dengan fitur-fitur yang membantu Anda menindaklanjuti ide Anda saat inspirasi muncul.

Ini intuitif Daftar adalah impian setiap manajer proyek kreatif dengan lima Status Kustom untuk menyampaikan kemajuan secara visual, 20 Bidang Khusus untuk memfilter dan mengurutkan tugas dalam hitungan detik, dan tujuh tampilan khusus untuk mengelola proyek Anda dari setiap sudut. Di antara sekian banyak tampilan ini, Anda akan menemukan:

Daftar yang sudah dibuat sebelumnya untuk mengatur semua pekerjaan kreatif Anda

Ringkasan kreatif Formulir untuk mengumpulkan semua informasi yang diperlukan dari klien

Setiap proyek yang diterima diatur dalam Tampilan tabel Kalender proyek yang terperinci untuk tetap mengetahui tenggat waktu dan proyek Pencapaian Dan masih banyak lagi. Terutama jika agensi Anda menangani lebih dari satu proyek kreatif dalam satu waktu-template ini cocok untuk Anda.



3. Templat Papan Tulis Ringkasan Kreatif

Templat Papan Tulis Ringkasan Kreatif oleh ClickUp

Kami tidak mengatakan bahwa kami menyimpan yang terbaik untuk yang terakhir-tetapi yang paling interaktif! The Templat Papan Tulis Ringkasan Kreatif oleh ClickUp menjembatani kesenjangan antara bisnis dan desain untuk mengomunikasikan ide dan persyaratan secara efektif dari kanvas visual yang sama.

Tidak seperti perangkat lunak papan tulis digital , Papan Tulis ClickUp terhubung secara instan ke alur kerja Anda dengan kekuatan untuk mengubah teks apa pun menjadi tugas yang dapat ditindaklanjuti. Ini bukan hanya sebuah diagram yang sudah terstruktur sebelumnya .

Templat ini tetap bersama Anda lama setelah brief kreatif Anda disetujui dengan alur kerja Otomatisasi , tujuh Status Khusus, dan sembilan Bidang Khusus untuk memudahkan proses kreatif Anda. Selain itu, ada empat tampilan proyek yang siap pakai untuk membantu menyusun timeline dan alur kerja Anda.

Bawa Proyek Anda Lebih Jauh dengan Arahan Kreatif

Oke, kita sudah membahas banyak materi di sana. Mari kita kumpulkan kembali, ya? Sekarang, Anda sudah mengerti:

Elemen-elemen yang harus ada dalam setiap uraian singkat kreatif

Garis besar yang terperinci untuk membuat milik Anda sendiri

Alur kerja langkah demi langkah

Tiga contoh pengarahan singkat kreatif

Beberapa templat pengarahan singkat kreatif

Anda hanya perlu masuk ke ClickUp dan saksikan brief kreatif Anda bertransformasi di depan mata Anda!

ClickUp adalah satu-satunya perangkat lunak produktivitas yang cukup kuat untuk memusatkan semua pekerjaan kreatif Anda dalam satu platform kolaboratif. Dengan lebih dari 1.000 integrasi perpustakaan Templat yang luas, ratusan fitur manajemen proyek dan harga yang fleksibel , ClickUp adalah solusi serba ada untuk tim di seluruh industri.

Apa yang tidak disukai? Coba ClickUp secara gratis, hari ini !