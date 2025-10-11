ClickUp vs. Amplenote: Manakah Alat Produktivitas yang Tepat untuk Anda?

Bayangkan ini: Tiga aplikasi berbeda terbuka di layar Anda, masing-masing menyimpan bagian dari proyek yang sama. Otak Anda menyimpan peta mental tentang di mana semua hal berada, tetapi peta itu semakin berantakan setiap hari.

Solusinya tampak sederhana: letakkan semuanya di satu tempat.

Namun, ClickUp dan Amplenote melakukannya dengan cara yang sangat berbeda. Salah satunya memungkinkan Anda membangun ruang kerja ideal dengan semua alat yang Anda butuhkan, sementara yang lain memantau cara Anda bekerja dan membantu Anda menghubungkan titik-titiknya.

Pilihan antara ClickUp dan Amplenote pada dasarnya adalah: Apakah Anda ingin sistem AI kerja kontekstual yang memahami cara Anda bekerja, atau aplikasi pencatatan canggih untuk daftar tugas? 🧰

ClickUp vs. Amplenote Sekilas

Kriteria ClickUp Amplenote Tujuan utama Ruang kerja AI all-in-one yang terintegrasi untuk tugas, dokumen, tujuan, dan obrolan, dilengkapi dengan fitur pencatatan suara berbasis AI, pencarian, dan model AI eksternal Aplikasi pencatatan dengan daftar tugas terintegrasi dan penjadwalan Manajemen tugas Manajemen tugas canggih dengan status, prioritas, ketergantungan, otomatisasi, dan pelacakan waktu Pengelolaan tugas dasar di dalam catatan, dengan tanggal jatuh tempo, prioritas, dan pengingat Pembuatan catatan Dokumen dengan format kaya, pengeditan kolaboratif, dan templat pencatatan Fitur pencatatan yang kuat dengan tautan balik, tautan dua arah, dan format Integrasi kalender Kalender bertenaga AI dengan penjadwalan tugas seret dan lepas, serta pemblokiran waktu yang terintegrasi dengan Google dan Outlook Calendar Kalender bawaan yang terintegrasi dengan tugas dan catatan Perencanaan harian dan produktivitas tampilan 'Beranda' untuk perencanaan pribadi, tujuan, pengingat, dan widget agenda Perencana harian menggabungkan pelacakan tugas dan pencatatan catatan dalam satu ruang Kolaborasi Dibuat untuk tim: bagikan tugas, berikan komentar, obrolan, bagikan dokumen, dan atur izin Berbagi catatan dan tugas dasar; tidak ideal untuk tim besar Fitur manajemen proyek Berbagai tampilan (Daftar, Papan, Gantt, Garis Waktu), tujuan, tampilan beban kerja, sprint Tidak dirancang untuk manajemen tugas proyek atau tim secara keseluruhan Otomatisasi dan alur kerja Template otomatisasi kustom dan siap pakai untuk berbagai alur kerja Tidak mendukung otomatisasi Template Perpustakaan template besar untuk dokumen, tugas, dan alur kerja Tidak ada templat bawaan Pencarian dan navigasi Pencarian global, filter, tag, dan struktur hierarkis (Space > Folder > Daftar > Tugas) Pengkodean yang kuat dan organisasi berbasis tag, lebih sederhana secara keseluruhan Harga* Rencana gratis selamanya; kustomisasi tersedia untuk perusahaan Rencana gratis; Rencana berbayar mulai dari $5,84 per bulan per pengguna

Apa Itu ClickUp?

Buat Ruang Kerja Tim Anda di ClickUp Organisir proyek, tim, dan tugas dengan ClickUp, aplikasi serba guna untuk pekerjaan

Bagi banyak dari kita, proyek, pengetahuan, catatan, dan komunikasi kita tersebar di berbagai alat yang terpisah, yang menghambat produktivitas kita.

ClickUp mengatasi hal ini dengan Converged AI Workspace pertama di dunia, menggabungkan proyek, pengetahuan, dan obrolan dalam satu tempat—semua didukung oleh AI yang membantu Anda bekerja lebih cepat dan cerdas.

Dengan alur kerja yang sangat dapat disesuaikan, alat ini memenuhi berbagai kebutuhan manajemen proyek. Itu belum semuanya. Alat ini dirancang untuk mengelola tugas, dokumen, tujuan, dan kolaborasi dalam satu tempat, di bawah satu atap, untuk menghindari perpindahan konteks yang konstan dan kelebihan alat, yang juga dikenal sebagai Work Sprawl.

Fitur ClickUp

Mari kita lihat lebih dekat apa yang ditawarkan oleh ClickUp.

Fitur #1: Kemampuan AI yang bekerja seperti sihir

ClickUp Brain adalah mesin produktivitas yang sepenuhnya terintegrasi dan sadar peran, yang tertanam dalam ClickUp.

Dapatkan pembaruan instan di ruang kerja Anda dengan ClickUp Brain

Misalnya, Anda ingin dengan cepat mengetahui status sprint, catatan tentang pemasaran terbaru, atau bahkan tugas rekan tim dari kuartal lalu. Alih-alih kebingungan, Anda cukup bertanya kepada ClickUp Brain, dan ia akan memberikan jawaban yang sesuai konteks dalam hitungan detik.

💡Bonus: Menulis catatan memang bagus, tapi mengucapkan catatan Anda 400% lebih cepat!

Nikmati fitur pengetikan suara bertenaga AI yang tidak hanya mentranskrip tetapi juga memperbaiki dan mengedit catatan secara real-time dengan ClickUp Talk to Text dalam lebih dari 40 bahasa! 🌏

ClickUp Brain MAX adalah asisten AI desktop yang memiliki pemahaman penuh tentang ekosistem kerja Anda dan aplikasi yang terhubung. Gunakan fitur Talk to Text-nya untuk menangkap ide-ide yang Anda ucapkan dan mengubahnya menjadi tugas, menugaskan anggota tim, dan banyak lagi.

Catat ide, bagikan instruksi, dan selesaikan tugas 4 kali lebih cepat dengan fitur Talk to Text di ClickUp Brain MAX

Manajer Pengetahuan AI menghubungkan semua elemen antara catatan, dokumen, tugas, dan orang-orang Anda. Perlu mengingat apa yang diputuskan dalam rapat roadmap bulan lalu? ClickUp Brain tahu di mana mencarinya dan dapat merangkum poin-poin penting untuk Anda.

Minta ClickUp Brain untuk merangkum tugas dan proyek untuk Anda

Dukungan rapat

Sekarang, mari kita bahas tentang rapat, jenis rapat yang berlarut-larut dan menghasilkan catatan yang tidak lengkap.

ClickUp AI Notetaker menghilangkan kerepotan dalam rapat dengan mengotomatiskan seluruh proses pencatatan. Ia merekam dan menerjemahkan semuanya secara real-time, menyimpan transkrip yang dapat dicari, video, dan ringkasan di dalam dokumen pribadi. Jadi, bahkan jika Anda tidak fokus atau harus melewatkan panggilan, Anda tetap mendapatkan gambaran lengkap.

Biarkan ClickUp AI Notetaker mengubah rapat Anda menjadi tindakan

Namun, tidak hanya sebatas transkripsi. Alat AI untuk rapat ini mendeteksi poin tindakan dan secara otomatis mengubahnya menjadi tugas yang ditugaskan, tepat setelah rapat Anda berakhir.

Karena terintegrasi sepenuhnya dalam ekosistem ClickUp, catatan dapat dihubungkan ke proyek, diberi tag di Chat, dan ditampilkan di Docs—semua berjalan dengan lancar.

Dapatkan Template Gratis Catat agenda rapat, catatan, dan tindakan yang perlu dilakukan dengan templat Catatan Rapat ClickUp

Berbicara tentang rapat, jika Anda ingin template siap pakai untuk pencatatan manual, coba Template Catatan Rapat ClickUp.

Template ini adalah ruang kerja komprehensif dan berorientasi pada tindakan dalam perangkat lunak notulen rapat yang membantu menangkap dan mengelola diskusi tim. Bilah sisi kiri menampilkan struktur folder yang rapi seperti Pedoman Rapat dan Rapat Tim Mingguan dengan catatan berstempel tanggal dan ruang khusus untuk Rapat Harian/Sinkronisasi.

👀 Tahukah Anda? Lima metode pencatatan yang paling populer adalah: Metode Cornell , yang membagi pencatatan Anda menjadi bagian-bagian terpisah , yang membagi pencatatan Anda menjadi bagian-bagian terpisah

Mindmapping , di mana Anda memulai dengan ide utama di tengah halaman dan mengembangkan ide-ide cabang, kategori, dan koneksi seperti pohon , di mana Anda memulai dengan ide utama di tengah halaman dan mengembangkan ide-ide cabang, kategori, dan koneksi seperti pohon

Zettelkasten , di mana catatan Anda terhubung melalui tautan dan tag, membentuk jaringan pengetahuan yang terus berkembang , di mana catatan Anda terhubung melalui tautan dan tag, membentuk jaringan pengetahuan yang terus berkembang

Metode Outline , struktur hierarkis klasik, seperti , struktur hierarkis klasik, seperti pohon keluarga untuk ide-ide

Metode Pembuatan Grafik , di mana Anda membagi halaman menjadi kolom untuk kategori dan mengisi baris saat mengumpulkan informasi , di mana Anda membagi halaman menjadi kolom untuk kategori dan mengisi baris saat mengumpulkan informasi

Fitur #2: Kerangka kerja dokumentasi yang didukung AI

ClickUp Docs adalah kerangka kerja dokumentasi dinamis yang dirancang untuk tim yang membutuhkan struktur dan kecepatan. Jika Anda sedang membangun basis pengetahuan, perpustakaan SOP, ringkasan proyek, atau panduan klien, ini sangat cocok untuk Anda.

Tulis dan kolaborasi dengan lebih baik bersama tim dan klien Anda menggunakan ClickUp Docs

Anda dapat mengorganisir konten ke dalam halaman bertingkat, menambahkan tabel, menyematkan tampilan, dan bahkan menghubungkan langsung ke tugas dan alur kerja.

Misalnya, tim produk dapat membuat 'Panduan Peluncuran Fitur' dengan subhalaman untuk daftar periksa QA, jadwal rilis, dan ringkasan pemasaran, semuanya dalam satu dokumen kolaboratif yang dapat dibagikan. Dan karena setiap dokumen berada di dalam ruang kerja Anda, Anda dapat menghubungkannya dengan tugas, melacak pembaruan, dan memastikan dokumen tersebut selalu sinkron dengan pelaksanaan proyek.

Minta ClickUp Brain untuk menghasilkan apa saja, mulai dari ringkasan semua umpan balik Anda sebelumnya tentang suatu proyek, posting blog, hingga ringkasan produk, di dalam ClickUp Docs

Yang membuat perangkat lunak kolaborasi dokumen ini semakin powerful adalah ClickUp Brain’s AI Writer. Anda dapat meminta AI Writer untuk menyusun ringkasan tugas yang terhubung, merombak paragraf panjang menjadi poin-poin, atau bahkan menghasilkan dokumentasi dari awal. Cukup ketik perintah slash atau klik ikon AI untuk memulai.

🧠 Fakta Menarik: Laporan Pola Produktivitas Zety menemukan bahwa 52% pekerja mencapai produktivitas puncak antara pukul 8 dan 11 pagi. Serupa dengan itu, 15% merasa lebih produktif setelah pukul 2 siang.

Fitur #3: Manajemen proyek

Fungsi manajemen proyek ClickUp dimulai dengan ClickUp Tasks. Mereka fleksibel, sangat dapat disesuaikan, dan dirancang untuk menyesuaikan dengan alur kerja apa pun.

Buat tugas ClickUp dengan informasi detail, penugas, dan bendera prioritas

Setiap tugas berfungsi sebagai wadah cerdas untuk informasi seperti tanggal jatuh tempo, penugas, subtugas, pelacakan waktu, file, dan percakapan.

Platform ini menonjol dalam detailnya: Anda dapat mengatur Ketergantungan Tugas ClickUp untuk mengontrol urutan, seperti ‘Jangan mulai sebelum desain disetujui,’ menambahkan Status Tugas Kustom untuk menyesuaikan dengan proses Anda, dan beralih antara Tampilan ClickUp seperti Daftar, Papan, dan Kalender.

Fitur ini juga mencakup Manajer Proyek AI yang menghasilkan ringkasan proyek otomatis, pembaruan tim, dan bahkan mendukung pembangkitan konten dengan Penulis AI.

📌 Contoh Permintaan: Ringkas pembaruan dan hambatan utama dalam sprint ini berdasarkan tugas yang telah diselesaikan dan komentar dari dua minggu terakhir.

Dan ketika tugas mulai menumpuk, Pengingat ClickUp datang untuk membantu.

Atur pengingat ClickUp dengan lampiran, tanggal, dan jadwal berulang

Anda dapat mengatur pengingat pribadi untuk apa pun, seperti tindak lanjut, tenggat waktu, atau ide acak, dan mengaitkannya dengan tugas, dokumen, atau bahkan obrolan. Pengingat ini sinkronisasi di perangkat seluler dan desktop, jadi tidak masalah apakah Anda sedang di meja kerja atau sedang bepergian; platform ini membantu Anda tetap fokus dengan pengingat tepat waktu.

Harga ClickUp

📮 Wawasan ClickUp: 92% pekerja pengetahuan berisiko kehilangan keputusan penting yang tersebar di obrolan, email, dan spreadsheet. Tanpa sistem terpadu untuk mencatat dan melacak keputusan, wawasan bisnis kritis hilang di tengah kebisingan digital. Dengan fitur Manajemen Tugas ClickUp, Anda tidak perlu khawatir tentang hal ini. Buat tugas dari obrolan ( alat komunikasi AI ), komentar tugas, dokumen, dan email dengan satu klik saja!

Apa Itu Amplenote?

melalui Amplenote

Amplenote adalah alat pencatatan dan produktivitas serbaguna yang membantu pengguna mencatat ide, mengorganisir informasi, dan mengelola tugas.

Catatan sangat fleksibel: Anda dapat menambahkan format, melampirkan file, dan menghubungkan antara halaman terkait untuk membangun jaringan informasi yang terhubung. Mereka andal jika Anda suka mengorganisir pikiran Anda secara berlapis atau mengunjungi kembali ide-ide lama.

Platform ini juga sangat memperhatikan privasi. Semua data dienkripsi end-to-end, yang memberikan rasa aman jika Anda menyimpan data pribadi atau sensitif. Meskipun dirancang terutama untuk penggunaan individu, platform ini juga dilengkapi dengan fitur berbagi dan kolaborasi.

Fitur Amplenote

Berikut adalah beberapa fitur Amplenote yang membantu Anda mencoba berbagai metode pencatatan.

Fitur #1: Kemampuan pencatatan

Tambahkan catatan tambahan ke pengetahuan Anda untuk konteks dengan Amplenote

Amplenote dirancang terutama untuk pencatatan yang solid dan bebas gangguan. Editornya menyediakan semua fitur esensial: tebal, judul, sorotan, daftar, kutipan, blok kode, dan tabel.

Anda juga dapat menyisipkan gambar dan video, serta menghubungkan ke catatan lain di dalam catatan sehingga ide-ide Anda tetap terhubung.

Fitur unggulan di sini adalah Rich Footnotes. Anda tidak dapat menyembunyikan teks tambahan, gambar, atau tautan di balik kata atau frasa mana pun, yang menjaga catatan Anda tetap terorganisir dengan detail tersembunyi di bawahnya. Fitur ini sangat berguna saat Anda menulis sesuatu yang membutuhkan konteks.

Fitur #2: Organisasi dan penghubungan

Hubungkan pengetahuan Anda dengan fitur backlinking di Amplenote

Fitur tautan dua arah Amplenote memungkinkan Anda merujuk satu catatan dari catatan lain dan secara otomatis membuat tautan balik. Seiring waktu, ini akan membentuk jaringan pengetahuan mini yang memudahkan Anda menelusuri pemikiran-pemikiran sebelumnya.

Platform ini juga menggunakan sistem penandaan yang fleksibel dengan dukungan nesting, sehingga jika Anda terbiasa dengan folder atau hierarki, Anda dapat membuat struktur serupa menggunakan tag.

Pencarian cepat dan berfungsi di seluruh konten, termasuk lampiran, sehingga Anda tidak perlu membuang waktu mencari hal-hal yang Anda tulis bulan lalu.

🧠 Fakta Menarik: Hari kerja delapan jam pertama kali diperkenalkan oleh aktivis buruh Wales, Robert Owen, pada awal abad ke-19. Tujuannya adalah membagi hari menjadi bagian yang sama: kerja, istirahat, dan waktu pribadi. Model ini membutuhkan lebih dari satu abad untuk menjadi umum.

Simpan informasi langsung dari browser Anda dengan Amplenote

Amplenote dilengkapi dengan alat-alat kecil namun berguna untuk menjaga produktivitas. Fitur Quick Task Bar memungkinkan Anda mencatat sesuatu tanpa perlu membuka menu. Fitur Amplecap web clipper memungkinkan Anda menyimpan tautan, gambar, atau kutipan langsung dari browser ke catatan Anda.

Akses offline memungkinkan Anda terus bekerja tanpa koneksi Wi-Fi, dan semua data akan disinkronkan kembali saat Anda kembali online. Ada juga riwayat versi, jadi jika Anda pernah menghapus sesuatu yang penting, Anda dapat mengembalikan dan memulihkannya.

Harga Amplenote

Gratis

Pro: $5,84/bulan+ per pengguna (dibayar secara tahunan)

Unlimited: $10/bulan+ per pengguna (dibayar secara tahunan)

Pendiri: $20/bulan+ per pengguna (dibayar secara tahunan)

🔍 Tahukah Anda? Henry Ford mengurangi jam kerja mingguan di pabriknya menjadi lima hari delapan jam pada tahun 1926. Produktivitas meningkat, dan keuntungan pun naik. Keputusannya membantu mempopulerkan sistem kerja lima hari seminggu di seluruh Amerika Serikat.

ClickUp vs. Amplenote: Perbandingan Fitur

ClickUp dan Amplenote bertujuan untuk meningkatkan produktivitas, tetapi mereka melakukannya dengan cara yang berbeda.

Mari kita bandingkan fitur-fitur utama keduanya agar Anda dapat memilih perangkat lunak manajemen proyek yang lebih sesuai dengan alur kerja Anda. ⚒️

Fitur #1: Manajemen tugas dan proyek

Mari kita lihat bagaimana setiap alat membantu Anda mengorganisir pekerjaan dan mengelola proyek dengan efisien.

ClickUp

ClickUp menawarkan fitur lengkap untuk mengelola proyek dan tugas. Anda dapat membuat tugas dengan bidang kustom yang detail, menetapkan prioritas, membuat daftar tugas berulang, dan menghubungkan subtugas atau ketergantungan untuk merencanakan pekerjaan Anda. Platform ini juga dilengkapi dengan alat visual seperti papan Kanban, diagram Gantt, kalender, dan garis waktu. ClickUp unggul dalam menghubungkan dan mengotomatisasi pekerjaan Anda.

Amplenote

Amplenote sangat sederhana. Tugas-tugas berada di dalam catatan Anda, sehingga perencanaan terasa sangat alami. Anda dapat menandai prioritas menggunakan sistem penilaian berbasis Eisenhower Matrix yang cerdas dan mengatur pengingat berulang. Namun, Anda tidak akan menemukan tampilan proyek yang kompleks seperti papan atau diagram Gantt di sini.

🏆 Pemenang: ClickUp karena fungsionalitasnya yang kuat dan skalabel yang membantu Anda mengelola proyek-proyek, tim, dan jadwal jangka panjang.

Fitur #2: Kolaborasi dan komunikasi

Inilah cara kedua alat ini mendukung kerja tim dan menjaga percakapan tetap terhubung dengan pekerjaan Anda.

ClickUp

ClickUp adalah platform yang berfokus pada tim, di mana Anda dapat memberikan komentar pada tugas, bercakap-cakap dengan rekan tim, menugaskan komentar, dan berkolaborasi menggunakan Docs, Chat, dan Whiteboards dengan fitur pengeditan langsung.

Tambahkan izin tamu, notifikasi, dan integrasi dengan alat pihak ketiga atau email, dan Anda akan mendapatkan daftar periksa manajemen proyek yang lengkap untuk tim.

Amplenote

Amplenote memiliki fitur komunikasi dasar.

Anda dapat berbagi catatan, berkolaborasi pada daftar tugas, dan mempublikasikan catatan ke web. Ini cocok untuk kolaborasi ringan atau pengguna solo yang berbagi konten dengan beberapa orang. Namun, tidak ada fitur pengeditan real-time atau pesan tim.

🏆 Pemenang: ClickUp lebih cocok untuk kolaborasi real-time, terutama dengan tim atau klien.

Fitur #3: Penulisan catatan dan manajemen pengetahuan

ClickUp

Dokumen di ClickUp sangat cocok untuk pencatatan berbasis tim.

Anda dapat berkolaborasi secara real-time, menghubungkan ke tugas, menugaskan tindakan, dan mengatur halaman dengan folder atau hierarki bertingkat. Alat pemformatan berfungsi dengan baik, dan Anda dapat membuat templat untuk konten yang dapat diulang. Ini cocok jika catatan Anda terkait dengan tugas kerja atau dokumentasi.

Amplenote

Amplenote dirancang untuk pemikiran mendalam dan terhubung. Ia menawarkan format kaya, Markdown, tautan dua arah, daftar lipat, dan catatan kaki yang menyembunyikan detail tambahan di balik antarmuka yang bersih.

Ini juga berguna untuk membangun tampilan grafik pengetahuan pribadi dan menghubungkan ide-ide Anda seiring waktu.

🏆 Pemenang: Seri! ClickUp adalah pilihan yang sangat baik jika Anda ingin mengubah catatan menjadi tindakan secara instan. Amplenote adalah pilihan yang tepat jika Anda mencari tempat untuk mencatat ide dan diskusi rapat.

ClickUp vs. Amplenote di Reddit

Kami mengunjungi Reddit untuk memahami pandangan pengguna nyata dalam perdebatan ClickUp vs. Amplenote. Berikut adalah temuan kami:

Seorang pengguna Reddit merangkumnya dengan baik dengan menyoroti bahwa alat terbaik tergantung pada tujuan Anda, apakah untuk pencatatan atau perencanaan dan pelaksanaan:

Apa tujuan utama penggunaan Anda? Jika inti fungsinya adalah mencatat, menyimpan tautan web, mengingat hal-hal, dan membuat tautan di antara semuanya, maka Amplenote. Jika Anda membutuhkan fitur untuk mengeksekusi tugas, mencatat waktu yang dihabiskan, perencanaan jangka panjang, dan fleksibilitas untuk memilih tampilan yang sesuai serta integrasi dengan layanan lain sesuai kebutuhan, maka ClickUp adalah pilihan yang tepat. (Anda mungkin sudah menyadari bahwa penanganan dokumennya memerlukan pendekatan yang mungkin tidak intuitif.)

Apa tujuan utama penggunaan Anda?

Jika inti fungsinya adalah mencatat, menyimpan tautan web, mengingat hal-hal, dan membuat tautan di antara semuanya, maka Amplenote.

Jika Anda membutuhkan eksekusi tugas dan pencatatan waktu yang dihabiskan, perencanaan jangka panjang, serta fleksibilitas untuk memilih tampilan yang sesuai dan integrasi dengan layanan lain sesuai kebutuhan, maka ClickUp adalah pilihan yang tepat. (Anda mungkin sudah menyadari bahwa penanganan dokumennya memerlukan pendekatan yang mungkin tidak intuitif.)

Seorang pengguna lain yang mencoba kedua platform tersebut berbagi bagaimana setiap alat akhirnya memiliki fungsi yang berbeda dalam alur kerjanya:

Pada titik ini, saya sudah memiliki gambaran yang sangat jelas tentang fitur-fitur yang saya butuhkan dan cara menggunakannya, sehingga ClickUp menjadi pilihan yang sempurna untuk perencanaan. Namun, saya ingin menekankan bahwa jika Anda mencoba menggunakan semua fitur pada hari pertama, hal itu mungkin akan membingungkan. Intinya adalah pengelolaan tugas, dan sebagian besar fitur lainnya – di mana kekuatan sebenarnya terletak – adalah tampilan tugas. Saya baru saja beralih ke Amplenote (setelah mencoba layanan lain yang diklaim memiliki fitur transklusi catatan). Bagi saya, Amplenote memenuhi kebutuhan yang berbeda dari ClickUp – pencatatan, merekam, dan memberi tag pada pikiran, serta menghubungkan semuanya.

Pada titik ini, saya sudah memiliki gambaran yang sangat jelas tentang fitur-fitur yang saya butuhkan dan cara menggunakannya, sehingga ClickUp menjadi pilihan yang sempurna untuk perencanaan. Namun, saya harus katakan, terlepas dari cara Anda memulai penggunaan ClickUp, jika Anda mencoba menggunakan semua fitur pada hari pertama, hal itu mungkin memang akan membingungkan. Intinya adalah pengelolaan tugas, dan sebagian besar fitur lainnya – di mana kekuatan sebenarnya terletak – adalah tampilan tugas.

Saya baru saja beralih ke Amplenote (setelah mencoba layanan lain yang diklaim memiliki fitur transklusi catatan). Bagi saya, Amplenote memenuhi kebutuhan yang berbeda dari ClickUp – pencatatan, merekam, dan memberi tag pada pikiran, serta menghubungkan semuanya menjadi satu.

Terakhir, seorang konsultan mandiri memberikan pandangannya tentang penggunaan ClickUp untuk mengelola bisnis satu orang, dan mengapa mereka lebih memilihnya:

Saya tim ClickUp. Saya mengelola bisnis konsultasi satu orang di mana setiap pekerjaan secara struktural mirip dengan pekerjaan berikutnya. Butuh waktu bagi saya untuk memahami cara mengatur templat; apakah menggunakan folder atau tidak, bidang mana yang harus digunakan, dll. Menurut saya, usaha untuk mengatasi kurva pembelajaran itu sepadan. Mengenai Android, saya akan memiliki banyak informasi yang harus dipindahkan di layar kecil. Saya menggunakan ponsel saya mostly untuk melihat informasi dan mengolah informasi mostly di perangkat layar besar. Anda BISA menjalankan operasi Anda dari ponsel, tetapi menurut saya itu agak sulit. Tentu saja, sebagai platform berbasis web, pengaturan Clickup Anda tidak peduli perangkat layar besar apa yang Anda gunakan.

Saya tim ClickUp. Saya mengelola bisnis konsultasi satu orang di mana setiap pekerjaan secara struktural mirip dengan pekerjaan berikutnya. Butuh waktu bagi saya untuk memahami cara mengatur templat; apakah menggunakan folder atau tidak, bidang mana yang harus digunakan, dll. Menurut saya, usaha belajar yang sulit itu sepadan. Mengenai Android, saya akan memiliki banyak informasi yang harus dipindahkan di layar kecil. Saya menggunakan ponsel saya mostly untuk melihat informasi dan mengolah informasi mostly di perangkat layar besar. Anda BISA menjalankan operasi Anda dari ponsel, tetapi menurut saya itu agak sulit. Tentu saja, sebagai platform berbasis web, pengaturan Clickup Anda tidak peduli perangkat layar besar mana yang Anda gunakan.

🔍 Tahukah Anda? Penelitian dari Journal of Consumer Research menunjukkan bahwa kebisingan latar belakang yang moderat, seperti di kafe, dapat meningkatkan kinerja pada tugas-tugas kreatif. Fenomena ini kadang-kadang disebut sebagai efek kafe.

Manakah Alat Produktivitas yang Paling Unggul?

Pertarungan akhir telah tiba, dan pilihan sudah sangat jelas!

Itu ClickUp! 👑

Amplenote adalah pilihan yang solid jika fokus Anda adalah pencatatan, menghubungkan ide, dan menjaga privasi serta ringan.

Namun, dalam hal fleksibilitas, pelaksanaan proyek, dan kolaborasi tim, ClickUp unggul, terutama jika Anda mengoordinasikan pekerjaan antar tim.

Platform ini menyatukan semua fitur, seperti Dokumen, Obrolan, Tujuan, Kalender, dan Bantuan AI, dalam satu platform. Platform ini dapat menyesuaikan diri dengan kebutuhan Anda tanpa alur kerja yang kaku.

Jadi, apa yang Anda tunggu? Daftar ke ClickUp secara gratis hari ini! ✅