Template Buku Panduan Penjualan Gratis untuk Memperlancar Proses Penjualan Anda

Tidak ada dua panggilan penjualan yang sama. Seorang prospek membutuhkan data. Yang lain menginginkan visi jangka panjang. Yang ketiga? Menghilang setelah tiga email. Tanpa sistem yang jelas, bahkan sales terbaik pun membuang waktu menebak-nebak dan kehilangan kesepakatan yang seharusnya bisa dimenangkan.

Sebuah panduan penjualan yang baik memberikan tim Anda rencana aksi yang dapat diulang: apa yang harus dikatakan, kapan harus mengatakannya, dan bagaimana menjaga kesepakatan tetap berjalan.

Dan ini terbukti efektif. Perusahaan yang memiliki strategi pemberdayaan penjualan yang kuat memiliki tingkat keberhasilan transaksi hampir 49% lebih tinggi dibandingkan yang tidak memilikinya.

Namun, membuat playbook dari awal bisa terasa menakutkan.

Untuk membantu Anda, kami telah mengumpulkan daftar templat buku panduan penjualan gratis untuk menyederhanakan proses Anda dan membantu Anda menutup kesepakatan lebih cepat.

Apa Itu Template Buku Panduan Penjualan?

Template buku panduan penjualan adalah kerangka kerja siap pakai yang merinci strategi penjualan, proses, dan praktik terbaik perusahaan Anda dalam satu tempat. Mereka berfungsi sebagai panduan bagi tim penjualan Anda, mencakup segala hal mulai dari menangani keberatan dan menyaring prospek hingga merancang presentasi yang efektif dan menutup lebih banyak kesepakatan.

Elemen kunci dari template panduan penjualan yang efektif biasanya meliputi:

Profil pembeli (sasaran pasar Anda)

Metode penjualan (bagaimana Anda menjual)

Kartu Pertempuran Kompetitif (mengapa Anda menang)

Skrip penanganan keberatan (apa yang harus dikatakan saat ditolak)

Proses CRM (tempat mencatat langkah selanjutnya)

Apa yang Membuat Template Buku Panduan Penjualan yang Baik?

Template buku panduan penjualan yang baik bukan hanya sekadar dokumen; itu adalah blueprint strategis yang memastikan konsistensi, mempercepat waktu adaptasi, dan membantu tim Anda menutup transaksi dengan percaya diri.

Inilah yang dapat dilakukan oleh template yang baik untuk Anda:

Pembagian yang jelas dan bertahap: Memetakan proses penjualan ke dalam tahap-tahap yang jelas dan terdefinisi dengan baik, membimbing tim penjualan dari tahap prospek hingga penutupan dengan jelas dan terarah

Panduan taktis dan praktis: Menyediakan tindakan spesifik yang harus dilakukan, pertanyaan yang harus diajukan, hal-hal yang perlu diperhatikan, dan cara merespons (bukan hanya saran umum)

Fleksibilitas bawaan: Memungkinkan penyesuaian yang mudah untuk tim yang berbeda, lini produk, industri, atau persona pembeli tanpa mengorbankan struktur inti

Penanganan keberatan & strategi situasional: Termasuk tanggapan nyata terhadap keberatan umum dan strategi yang disesuaikan untuk skenario unik seperti mengaktifkan kembali prospek yang tidak responsif

Integrasi CRM: Mengintegrasikan playbook secara langsung dengan Mengintegrasikan playbook secara langsung dengan CRM Anda untuk pelacakan , otomatisasi, dan tindak lanjut berbasis data

Skalabel untuk pertumbuhan: Membuat panduan penjualan menjadi alat dasar untuk onboarding karyawan baru, melatih perwakilan yang sudah ada, dan menyelaraskan kepemimpinan tentang apa yang dimaksud dengan "baik"

Template Buku Panduan Penjualan

Ingin menyederhanakan proses penjualan tanpa merasa kewalahan? Template buku panduan penjualan siap pakai ini mencakup segala hal mulai dari onboarding dan strategi hingga pelacakan penjualan dan tindak lanjut.

1. Template Buku Panduan Manajemen Proyek ClickUp

Dapatkan templat gratis Sederhanakan proses penjualan Anda dan tutup transaksi lebih cepat dengan Template Panduan Manajemen Proyek ClickUp

Template Buku Panduan Manajemen Proyek ClickUp memungkinkan Anda membuat buku panduan penjualan yang membantu menjalankan proses Anda seperti proyek yang terorganisir dengan baik.

Template ini membagi alur kerja manajemen proyek penjualan Anda menjadi lima fase: Inisiasi, Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan & Pengendalian, dan Penutupan. Di setiap fase, Anda dapat membuat subtugas untuk aktivitas penjualan spesifik, seperti panggilan penemuan, tinjauan proposal, atau penandatanganan kontrak.

🌼 Mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Lihat aktivitas yang telah Anda tentukan, dikelompokkan berdasarkan fase, menggunakan tampilan papan fase

Pindahkan tugas antar fase dengan mudah dengan menyeret dan melepaskannya di papan

Tampilan Diagram Gantt ClickUp untuk melihat semua fase dan aktivitasnya dalam format garis waktu Beralih keuntuk melihat semua fase dan aktivitasnya dalam format garis waktu

💡 Ideal untuk: Manajer penjualan yang ingin mengelola inisiatif penjualan dengan tonggak pencapaian yang jelas dan kolaborasi tim yang lancar

2. Template Panduan Implementasi ClickUp

Dapatkan templat gratis Template Playbook Implementasi ClickUp membantu Anda merencanakan, melaksanakan, dan melacak setiap langkah strategi penjualan Anda dengan jelas dan percaya diri

Template Panduan Implementasi ClickUp memberikan panduan bagi tim penjualan dan tim onboarding Anda untuk meluncurkan operasional dengan lancar dan mengembangkan bisnis dengan percaya diri.

Template ClickUp Docs ini dilengkapi dengan bagian-bagian untuk Persiapan, Dokumentasi Proses, Perencanaan, dan Tindakan, serta berisi instruksi penting untuk setiap tahap, seperti apa yang perlu disiapkan, apa yang harus dihindari, dan hal-hal yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan.

🌼 Mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Gunakan daftar periksa Persyaratan Pra-syarat untuk memastikan bahwa langkah-langkah kritis, seperti pengisian formulir dan pemeriksaan latar belakang, tidak terlewatkan

Tentukan poin-poin yang akan dibahas dalam Agenda Rapat Kick-Off untuk memastikan bahwa area-area penting seperti tujuan, cakupan, pemangku kepentingan, dan rencana komunikasi selalu dibahas

Dokumentasikan pelajaran yang dipetik, perbandingan kinerja dengan target, dan hasil untuk terus meningkatkan proses implementasi Anda

💡 Ideal untuk: Tim penjualan dan keberhasilan pelanggan dapat menggunakan templat ini untuk mengoordinasikan upaya, mengelola ketergantungan, dan menjaga transparansi sepanjang siklus hidup proyek.

3. Template Panduan Strategi Penjualan ClickUp

Dapatkan templat gratis Buat strategi penjualan yang sukses dengan Template Panduan Strategi Penjualan ClickUp

Template Panduan Strategi Penjualan ClickUp mencakup hal-hal esensial, mulai dari menentukan profil pelanggan ideal (ICP) hingga merancang strategi penjualan dan presentasi yang selaras dengan proposisi nilai unik (USP) Anda.

Template ini dilengkapi dengan dokumen panduan dan prompt yang sudah diisi sebelumnya untuk mengklarifikasi visi perusahaan, profil pembeli, target pendapatan, dan pengeluaran. Bagian Anggaran dilengkapi dengan tabel bawaan untuk melacak biaya beserta catatan, sehingga strategi Anda selalu didasarkan pada data yang akurat.

🌼 Mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Tentukan setiap tahap siklus penjualan Anda, mulai dari prospek hingga penutupan, memastikan kejelasan dan konsistensi di seluruh tim Anda

Rinci taktik dan metodologi yang terbukti untuk menstandarkan pendekatan dan meningkatkan kinerja

Evaluasi efektivitas strategi Anda dan lakukan penyesuaian berdasarkan data kinerja

Untuk proses penjualan yang melibatkan beberapa tahap yang saling terhubung dan memerlukan koordinasi yang jelas, pelacakan, dan otomatisasi, perangkat lunak manajemen proyek penjualan ClickUp menggabungkan CRM, manajemen tugas, komunikasi, dan pelaporan dalam satu platform.

Fitur otomatisasi ClickUp memungkinkan Anda untuk secara otomatis mengelola prospek, memperbarui tahap kesepakatan, dan memicu tindak lanjut, sehingga mengurangi tugas administratif manual dan memungkinkan tim penjualan fokus pada penutupan kesepakatan. Selain itu, 15+ Tampilan ClickUp membantu memvisualisasikan alur kerja menggunakan Tampilan Daftar, Papan Kanban, dan Tabel untuk pelacakan yang lebih baik terhadap prospek dan kesepakatan melalui berbagai tahap.

Sentralisasikan dan sederhanakan setiap bagian dari proses penjualan Anda di satu tempat dengan Manajemen Proyek Penjualan ClickUp

💡 Ideal untuk: Pemimpin penjualan, pendiri, dan strategis yang membangun proses penjualan yang dapat diulang dan berorientasi pada tujuan dari awal

4. Template Strategi Penjualan B2B ClickUp

Dapatkan templat gratis Template Strategi Penjualan B2B ClickUp membantu tim Anda menargetkan akun yang tepat, mengoptimalkan pipeline penjualan, dan mengembangkan bisnis dengan lebih cerdas

Sebuah panduan penjualan umum kemungkinan besar tidak cocok untuk penjualan B2B. Anda memerlukan strategi yang dirancang khusus untuk siklus penjualan yang lebih panjang, perjalanan pembeli yang kompleks, dan transaksi berisiko tinggi.

Template Strategi Penjualan B2B ClickUp melampaui taktik permukaan dan membantu Anda mendefinisikan tujuan penjualan yang detail, membangun persona pelanggan, serta memetakan analisis pasar Anda dengan grafik seperti TAM/SAM/SOM.

Misalkan Anda ingin membuat persona seperti “Pihak yang Bertanggung Jawab atas Keputusan IT di Perusahaan SaaS Pasar Menengah.” Anda dapat melakukan riset sendiri dan menambahkannya, atau Anda dapat meminta ClickUp Brain, kecerdasan buatan kerja paling lengkap dan kontekstual di dunia, untuk melakukannya untuk Anda dengan prompt sederhana seperti:

Gunakan ClickUp Brain untuk membuat profil pembeli dan menyesuaikan strategi penjualan B2B Anda

Ini akan menghasilkan persona detail seperti ini dalam hitungan detik. Dan bagian terbaiknya? Anda dapat melakukannya untuk setiap bagian, mulai dari analisis pasar hingga tujuan penjualan, dengan mudah.

🌼 Mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Tambahkan detail spesifik seperti industri, ukuran perusahaan, lokasi, dan detail relevan lainnya untuk mendefinisikan pelanggan ideal Anda

Buat bidang seperti “Pasar Sasaran,” “Tahap Funnel Penjualan,” dan “Sumber Prospek” untuk mengumpulkan informasi penting dan menyesuaikan strategi Anda sesuai kebutuhan

Minta ClickUp Brain untuk brainstorming bersama Anda dan buat proposisi nilai yang menarik yang menyoroti fitur unik produk dan layanan Anda

💡 Ideal untuk: Tim penjualan B2B dan pemimpin pendapatan yang membangun panduan penjualan berbasis data, skalabel, dan selaras dengan tujuan bisnis jangka panjang

5. Template Onboarding Penjualan ClickUp

Dapatkan templat gratis Percepat proses onboarding sales rep baru Anda dengan Template Onboarding Penjualan ClickUp

Template Onboarding Penjualan ClickUp menyederhanakan proses onboarding penjualan dengan sistem terstruktur dan dapat diulang untuk melatih tim penjualan dengan cepat. Template ini mencakup setiap langkah penting, mulai dari menjelaskan nilai-nilai perusahaan dan contoh panduan penjualan hingga memberikan pelatihan produk yang detail dan menugaskan mentor.

Memberikan pelatihan produk yang komprehensif seringkali memerlukan pemecahan proses menjadi subtugas untuk memastikan setiap aspek tercakup secara menyeluruh. Pendekatan ini正是yang didesain untuk didukung oleh templat ini. 👇

Bagi tugas onboarding menjadi subtugas, tetapkan prioritas dan batas waktu, dan lihat kemajuan dengan cepat untuk manajemen tugas yang efektif

🌼 Mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Bagikan materi pelatihan, informasi produk, dan dokumentasi proses penjualan kepada karyawan baru

Sesuaikan templat ini dengan proses onboarding khusus perusahaan Anda, termasuk jadwal, tujuan, dan sumber daya

Alokasikan tugas kepada anggota tim yang relevan dan tetapkan batas waktu untuk memastikan penyelesaian tepat waktu dari aktivitas onboarding

💡 Ideal untuk: Manajer penjualan, pemimpin tim, dan tim HR yang ingin menyederhanakan proses onboarding karyawan baru

6. Template Onboarding Pelanggan ClickUp

Dapatkan templat gratis Berikan pengalaman onboarding yang lancar dan personal setiap kali dengan Template Onboarding Pelanggan ClickUp

Kesan pertama sangat penting dalam siklus penjualan, dan Template Onboarding Pelanggan ClickUp memastikan proses onboarding Anda berjalan lancar, efisien, dan tak terlupakan. Template ini memandu pelanggan baru langkah demi langkah dan menjadikan onboarding sebagai proses yang terstruktur dan dapat diskalakan.

Dimulai dengan formulir pendaftaran pelanggan yang mudah dibagikan, dilanjutkan dengan daftar tugas terorganisir, papan proses seret dan lepas, tampilan paket layanan, dan kalender untuk melacak tonggak penting.

Catat semua detail penting sejak awal dan siapkan landasan untuk pengalaman onboarding yang lancar dan efisien

Anda bahkan akan menemukan kuesioner onboarding bawaan untuk menyesuaikan pengalaman. Hasilnya? Transisi yang lebih lancar, klien yang lebih puas, dan beban kerja yang lebih ringan bagi tim dukungan Anda.

🌼 Mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Sentralisasikan informasi pelanggan untuk pengelolaan data dan pelaporan yang lebih baik

Berikan pengalaman onboarding yang lancar untuk meningkatkan kepuasan pelanggan dan tingkat retensi

Review proses onboarding, kumpulkan umpan balik, dan lakukan penyesuaian untuk meningkatkan pengalaman pelanggan

💡 Ideal untuk: Tim penjualan, manajer akun, dan profesional layanan pelanggan yang ingin meningkatkan retensi, mempermudah proses onboarding, dan memberikan pengalaman pelanggan yang luar biasa

7. Langkah-langkah ClickUp untuk Membuat Template Funnel Penjualan

Dapatkan templat gratis Bangun saluran penjualan yang sempurna dari awal dengan ClickUp Langkah-langkah untuk Membuat Template Saluran Penjualan

Mengubah prospek dingin menjadi pelanggan setia membutuhkan saluran penjualan yang jelas dan strategis. Template Saluran Penjualan ClickUp adalah alat yang kuat yang memandu tim Anda melalui setiap fase saluran, mulai dari kesadaran awal hingga pengambilan keputusan akhir.

🌼 Mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Buat daftar periksa untuk tim Anda dan tugaskan tugas kepada orang yang tepat untuk memastikan semuanya diselesaikan tepat waktu

💡 Ideal untuk: Tim penjualan, startup, dan pemasar pertumbuhan yang ingin membangun saluran penjualan yang skalabel, mempersonalisasi perjalanan pembeli, dan meningkatkan tingkat penutupan dengan bantuan otomatisasi dan kecerdasan buatan (AI)

8. Template Rencana Penjualan ClickUp

Dapatkan templat gratis Tetapkan tujuan penjualan yang jelas dan rencanakan strategi pemasaran yang sukses dengan Template Rencana Penjualan ClickUp

Template Rencana Penjualan ClickUp membantu Anda membuat rencana yang berjalan lancar tanpa harus terus-menerus bertanya, ‘Apa yang masih tertunda?’ 🤔

🌼 Mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Mulailah dengan tampilan Ringkasan Proyek untuk merinci tujuan penjualan utama

Beralih ke tampilan terstruktur seperti Komponen Rencana Penjualan , Jadwal Waktu , dan Grafik Gantt untuk memvisualisasikan tenggat waktu, tanggung jawab tim, dan alokasi sumber daya

Tetapkan tujuan SMART menggunakan ClickUp Goals , rencanakan taktik pemasaran yang efektif, dan tinjau kinerja penjualan dengan ClickUp Dashboards

💡 Ideal untuk: Pemimpin penjualan, tim pengembangan bisnis, dan pendiri yang ingin membangun alat dan strategi penjualan yang terfokus, menyelaraskan upaya tim, dan secara konsisten mencapai target pendapatan

9. Template Presentasi Penjualan ClickUp

Dapatkan templat gratis Buat presentasi penjualan yang meyakinkan dan memiliki tingkat konversi tinggi dengan Template Presentasi Penjualan ClickUp

Template Presentasi Penjualan ClickUp memberikan tim Anda struktur yang dapat diulang dan teruji untuk mengubah percakapan menjadi konversi.

Template ini memecah dan mencakup berbagai skenario untuk memberikan tim Anda keunggulan dalam mendekati calon pelanggan. Baik itu menghubungi koneksi LinkedIn atau memulai dengan pencapaian milestone yang baru saja diraih oleh prospek, ada solusi untuk setiap situasi.

Setiap presentasi dimulai dengan kalimat pembuka yang kuat, diikuti dengan konteks di mana Anda menghubungkan fitur produk Anda dengan masalah yang dihadapi prospek melalui proposisi nilai yang jelas. Akhirnya, tutup dengan ajakan bertindak yang kuat: undangan untuk mengobrol, menjadwalkan demo, atau langkah lain yang relevan.

🌼 Mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Izinkan beberapa anggota tim untuk berkontribusi dan memberikan umpan balik pada presentasi

Dapatkan struktur standar untuk setiap presentasi, memungkinkan persiapan dan penyampaian yang lebih cepat

Gunakan ClickUp Docs untuk membuat dan menyimpan dokumen pendukung dan presentasi yang melengkapi presentasi Anda

💡 Ideal untuk: Tim penjualan, BDR, SDR, dan eksekutif akun yang ingin memperluas jangkauan personalisasi dan meningkatkan tingkat keberhasilan presentasi

10. Template Rencana Penjualan dan Pemasaran ClickUp

Dapatkan templat gratis Template Rencana Penjualan dan Pemasaran ClickUp memberikan Anda peta jalan untuk kolaborasi yang lancar dan pertumbuhan

Penjualan dan pemasaran adalah dua sisi dari koin yang sama, dan dengan Template Rencana Penjualan dan Pemasaran ClickUp, Anda akhirnya dapat menyinkronkan kedua upaya tersebut di bawah satu atap.

Template kolaboratif ini membantu tim penjualan dan pemasaran Anda menyelaraskan tujuan bersama, mengorganisir kampanye pemasaran, melacak KPI, dan memvisualisasikan setiap tugas dari perencanaan hingga pelaksanaan.

🌼 Mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Izinkan tim penjualan dan pemasaran untuk bekerja menuju tujuan bersama dengan fitur kolaborasi real-time

Dapatkan tampilan visual bergaya Kanban dari aktivitas Anda yang dikelompokkan berdasarkan Tahap Pemasaran dengan tampilan Papan Alur Pemasaran

Pelajari lebih lanjut dengan membuka kartu mana pun untuk informasi tambahan, atau perbarui tahap aktivitas dengan mudah dengan menyeret dan melepaskannya ke kolom lain di papan

Lihat tugas secara individual atau dikelompokkan berdasarkan status di papan Kanban

💡 Ideal untuk: Tim go-to-market dan startup yang ingin menyelaraskan pesan penjualan dan pemasaran, mengelola kampanye secara kolaboratif, dan tetap fokus pada tujuan di seluruh departemen

11. Template Pelacak Penjualan ClickUp

Dapatkan templat gratis Lacak kemajuan, capai target, dan tetap terorganisir dengan Template Pelacak Penjualan ClickUp

Visibilitas sangat penting dalam mengelola tim penjualan yang berkinerja tinggi. Template Pelacak Penjualan ClickUp memberi Anda kendali penuh atas pipeline penjualan Anda, mulai dari memantau kinerja tim hingga menganalisis tren penjualan di satu tempat.

🌼 Mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Pantau transaksi, ikuti perkembangan prospek, dan evaluasi kinerja tim penjualan terhadap target menggunakan dasbor penjualan real-time

Buat alur kerja standar dengan fokus pada pemantauan metrik kunci seperti probabilitas kemenangan, ukuran rata-rata kesepakatan, dan nilai seumur hidup pelanggan yang sudah ada.

Periksa kesehatan pipeline penjualan atau sempurnakan strategi tindak lanjut untuk menjaga prospek tetap bergerak dan menutup lebih banyak kesepakatan.

💡 Ideal untuk: Manajer penjualan, pemimpin tim, dan profesional operasional pendapatan yang ingin menyederhanakan pelacakan penjualan, mendapatkan wawasan yang dapat ditindaklanjuti, dan mengelola pipeline dengan jelas dan percaya diri.

12. Template Email Follow-Up ClickUp

Dapatkan templat gratis Sederhanakan komunikasi, rawat prospek, dan tingkatkan konversi dengan mudah menggunakan Template Email Follow-Up ClickUp.

Meskipun presentasi penjualan pertama mungkin menanamkan benih, namun tindak lanjut yang konsisten dan terencana dengan baiklah yang membangun kepercayaan dan mendorong kesepakatan maju. Template Email Tindak Lanjut ClickUp mengatasi tantangan ini dengan menyediakan ruang terpusat di mana semua variasi email tindak lanjut Anda dapat diorganisir, disesuaikan, dan digunakan kembali secara efektif.

Template ini mencakup deskripsi detail, daftar periksa, subtugas relevan, dan Bidang Kustom untuk memastikan setiap template email tetap terbaru dan tercatat dengan benar. Bidang Kustom yang tersedia adalah: Kontributor, bidang Orang untuk melacak siapa yang membuat atau memperbarui template; Kegunaan, bidang Peringkat untuk menilai seberapa efektif setiap template; dan Status Aktif, bidang Dropdown untuk menunjukkan apakah template masih digunakan secara aktif.

🌼 Mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Otomatiskan pengingat dan email tindak lanjut untuk memastikan komunikasi tepat waktu tanpa usaha manual.

Gunakan tampilan berbeda seperti Tampilan Daftar dan Tampilan Kalender ClickUp untuk memvisualisasikan dan mengelola tugas tindak lanjut Anda dengan efektif.

Dapatkan subtugas untuk berbagai skenario tindak lanjut, seperti mengklarifikasi pembicaraan setelah pertemuan, memeriksa item tindakan yang tertunda, atau menghubungi kembali setelah acara atau pesan suara.

💡 Ideal untuk: Tim penjualan, manajer akun, perwakilan keberhasilan klien, dan wirausaha tunggal yang ingin cara yang lebih cerdas dan efisien dalam melakukan tindak lanjut pelanggan.

13. Template Prosedur Operasional Standar ClickUp

Dapatkan templat gratis Pastikan konsistensi, tingkatkan efisiensi, dan jaga agar tim penjualan Anda tetap sejalan dengan Template Prosedur Operasional Standar ClickUp.

Template Prosedur Operasional Standar (SOP) ClickUp memberikan kerangka kerja siap pakai untuk mendokumentasikan setiap detail proses, mulai dari onboarding perwakilan baru hingga menyempurnakan proses pemasaran dan menyelaraskan tim lintas fungsi. Dengan daftar periksa bawaan, Dokumen, dan alur kerja yang dapat disesuaikan, Anda dapat memetakan setiap tahap proses penjualan Anda di satu tempat yang praktis.

🌼 Mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Gunakan ClickUp Whiteboards untuk brainstorming dan ClickUp Tasks untuk menetapkan tanggung jawab dan jadwal.

Atur pengingat berulang untuk secara rutin meninjau dan memperbarui prosedur Anda seiring dengan perkembangan strategi Anda.

Lacak semua perubahan dengan riwayat versi, sehingga Anda dapat melihat siapa yang melakukan perubahan dan kapan.

💡 Ideal untuk: Pemimpin penjualan yang membangun alur kerja yang dapat diskalakan, tim RevOps yang mengstandarkan proses, atau tim mana pun yang ingin mendokumentasikan dan mengoptimalkan panduan penjualan end-to-end mereka.

14. Template Buku Panduan Penjualan Merek SaaS oleh Visme

melalui Visme

Template Buku Panduan Penjualan SaaS Visme adalah template berisikan 10 halaman yang memungkinkan Anda mempresentasikan teknik penjualan yang terbukti berhasil dengan cara yang profesional dan menarik.

Anda dapat memvisualisasikan data menggunakan grafik dan widget, menerapkan tampilan dan nuansa merek Anda, serta mempublikasikan playbook Anda secara online atau mengunduhnya dalam berbagai format seperti PDF atau HTML5.

🌼 Mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Sesuaikan templat dengan merek Anda dengan mengedit konten, gambar, warna, dan halaman.

Tambahkan fitur interaktif seperti tautan yang dapat diklik dan video tertanam untuk meningkatkan keterlibatan.

Unduh playbook Anda sebagai file PDF berkualitas tinggi untuk dicetak atau bagikan secara online menggunakan tautan.

💡 Ideal untuk: Startup SaaS, pemimpin penjualan, dan tim pemasaran yang ingin memiliki panduan penjualan yang dirancang dengan indah, interaktif, dan selaras sempurna dengan merek mereka

15. Template Buku Panduan Penjualan Agen Media oleh Visme

melalui Visme

Template Buku Panduan Penjualan Agen Media Visme menawarkan cara yang elegan dan profesional untuk menampilkan strategi penjualan, penawaran produk, dan praktik terbaik Anda dalam satu dokumen interaktif.

🌼 Mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Buat buku panduan penjualan yang dapat diperbarui dan dibagikan dengan mudah di antara tim

Sesuaikan warna, font, gambar, dan tata letak untuk sesuai dengan identitas merek agensi Anda

Tambahkan animasi, video, interaktivitas, dan fitur lainnya untuk pengalaman pelatihan yang dinamis

💡 Ideal untuk: Manajer penjualan, direktur kreatif, dan koordinator pelatihan di agensi media atau periklanan yang ingin merekrut perwakilan baru, menstandarkan pesan penjualan, dan menyelaraskan strategi tim

16. template Buku Panduan Penjualan eCommerce oleh Visme

melalui Visme

Template Buku Panduan Penjualan eCommerce Visme membantu tim Anda tetap unggul dalam tren eCommerce yang berkembang dan mencapai target pendapatan dengan percaya diri. Template siap edit ini mencakup halaman yang sudah didesain sebelumnya untuk menonjolkan cerita perusahaan Anda, kategori produk, strategi harga, dan profil pelanggan ideal.

🌼 Mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Gunakan sebagai panduan untuk melatih perwakilan penjualan baru dengan cepat dan konsisten

Tentukan prosedur langkah demi langkah untuk menangani prospek, presentasi, tindak lanjut, dan menutup kesepakatan

Sertakan bagian untuk tujuan dan metrik untuk memantau efektivitas penjualan

💡 Ideal untuk: Pemimpin penjualan eCommerce, manajer produk, dan pemilik bisnis yang ingin melatih tim penjualan, menyelaraskan pesan, dan mencapai hasil yang konsisten

17. Template Buku Panduan Penjualan PowerPoint oleh SlideModel

melalui SlideModel

Template Buku Panduan Penjualan PowerPoint SlideModel memudahkan Anda untuk memvisualisasikan setiap aspek kunci dari strategi penjualan Anda.

Dengan slide yang dirancang secara profesional dan tata letak yang terpadu, templat ini memberikan tim Anda peta jalan yang jelas. Setiap bagian, seperti gambaran perusahaan, detail produk, proses penjualan, manajemen waktu, dan pesan, dilengkapi dengan slide yang sepenuhnya dapat diedit dan mudah disesuaikan dengan merek dan alur kerja Anda.

🌼 Mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Sesuaikan untuk berbagai presentasi penjualan, seperti sesi pelatihan internal dan diskusi perencanaan strategis

Gunakan infografis dan diagram proses untuk menjelaskan informasi kompleks dengan jelas

Dapatkan bagian-bagian yang sudah ditentukan sebelumnya untuk informasi perusahaan, gambaran produk dan layanan, profil pelanggan, proses penjualan, dan lain-lain.

💡 Ideal untuk: Manajer penjualan, tim B2B, dan pemimpin pengembangan bisnis yang ingin menyajikan kerangka kerja penjualan yang komprehensif dalam format PowerPoint profesional dan dapat disesuaikan

18. Template Buku Panduan Penjualan oleh Dialpad

melalui Dialpad

Template Buku Panduan Penjualan Dialpad adalah alat cerdas yang didukung AI, yang mempermudah proses onboarding, memperkuat praktik terbaik, dan menjaga tim penjualan tetap selaras di setiap titik kontak.

Buku panduan ini, yang disajikan dalam format presentasi, mencakup semua komponen inti mulai dari latar belakang perusahaan dan profil pembeli hingga proses penjualan terperinci dan sumber daya pendukung.

Setiap bagian dirancang untuk mendukung operasional penjualan di dunia nyata. Misalnya, template ini menjelaskan tips operasional seperti menggunakan fitur voicemail drop Dialpad atau integrasi klik-untuk-telepon Salesforce, serta memanfaatkan Dialpad AI Playbooks untuk memantau kepatuhan terhadap berbagai kerangka kerja penjualan.

🌼 Mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Tentukan misi, visi, nilai tambah produk/jasa, dan nilai inti perusahaan Anda

Tambahkan contoh penanganan keberatan yang efektif dan tanggapan terhadap pertanyaan umum pelanggan

Tentukan tujuan yang dapat diukur, seperti jumlah panggilan per hari, pertemuan yang dijadwalkan, tingkat konversi, atau target pendapatan

💡 Ideal untuk: Tim pemberdayaan penjualan, pemimpin pendapatan, dan manajer yang mencari panduan penjualan yang cerdas dan siap presentasi

19. Template Rencana Penjualan Strategis oleh Zendesk

melalui Zendesk

Template Rencana Penjualan Strategis oleh Zendesk membantu Anda merencanakan tujuan penjualan, strategi, dan pasar sasaran untuk tahun mendatang.

Dirancang untuk menyelaraskan tim dan meningkatkan kejelasan, templat rencana penjualan ini memandu Anda melalui hal-hal esensial, mulai dari merumuskan misi dan visi yang menginspirasi, hingga mendefinisikan pelanggan ideal Anda dan menyempurnakan proses penjualan Anda.

Ini membantu mengubah strategi besar menjadi langkah-langkah yang dapat dilaksanakan, baik untuk membangun rencana penjualan baru dari awal maupun menyempurnakan rencana yang sudah ada.

🌼 Mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Pahami bagaimana pelanggan bergerak dari kesadaran hingga pembelian, termasuk titik sentuh dan hambatan

Gunakan peta perjalanan pelanggan untuk mengidentifikasi titik lemah di mana calon pelanggan berhenti, lalu bangun tindak lanjut

Jelaskan siapa di tim Anda yang bertanggung jawab atas apa (generasi prospek, penjangkauan, penutupan kesepakatan, tindak lanjut, dll.)

💡 Ideal untuk: Pemimpin penjualan, pendiri startup, dan tim pendapatan yang berada di halaman yang sama, ingin membangun fondasi penjualan strategis dan mendefinisikan dengan jelas tujuan, proses, dan pasar sasaran mereka untuk kesuksesan jangka panjang

20. Template Buku Panduan Strategi Penjualan oleh Pipedrive

melalui Pipedrive

Template Buku Panduan Strategi Penjualan oleh Pipedrive membagi seluruh mesin penjualan Anda menjadi bagian-bagian yang terfokus, seperti mendefinisikan visi, positioning, dan persona target, merinci strategi penjualan yang detail, tahap-tahap pipeline, indikator kinerja utama (KPI), dan anggaran.

Dengan bidang panduan seperti pernyataan misi, analisis kompetitor, metodologi penjualan (seperti SPIN dan Challenger), dan struktur tim, templat ini menyederhanakan strategi kompleks dengan format yang mudah digunakan.

🌼 Mengapa Anda akan menyukai templat ini:

Bantu tim Anda memahami bagaimana strategi penjualan Anda selaras dengan tujuan bisnis yang lebih luas

Gambarkan berbagai strategi atau metodologi penjualan untuk memastikan konsistensi

Tinjau secara berkala dan sesuaikan berdasarkan umpan balik dan kondisi pasar yang berubah

💡 Ideal untuk: Pemimpin penjualan B2B, tim operasi pendapatan, dan pendiri perusahaan yang sedang berkembang yang membutuhkan panduan penjualan terperinci dan siap dijalankan untuk mendukung pertumbuhan, keselarasan tim, dan pemantauan kinerja yang konsisten

Panduan Penjualan Sukses Anda Dimulai dengan ClickUp

Membuat panduan penjualan Anda sendiri memerlukan arahan yang jelas, strategi yang terstruktur, dan alat yang tepat untuk memastikan semua pihak tetap sejalan dan fokus. Namun, keajaiban sesungguhnya terjadi ketika Anda mengintegrasikan semuanya dalam satu pusat terpusat.

ClickUp menyediakan ruang kerja yang kuat dan dapat disesuaikan, serta templat buku panduan penjualan yang komprehensif untuk mengubah strategi penjualan Anda menjadi alur kerja yang dapat dilaksanakan.

Coba ClickUp secara gratis hari ini dan mulailah membangun alur kerja penjualan yang lebih cerdas untuk menghasilkan hasil nyata. 💼