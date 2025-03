Cara Menggunakan Pemblokiran Waktu untuk Meningkatkan Produktivitas: Kiat & Templat

"Saya butuh lebih banyak jam dalam sehari..." atau "bagaimana ini sudah jam 5 sore?!" padahal masih banyak yang harus Anda selesaikan sebelum hari berakhir. 😅

Terdengar tidak asing? Saya pernah mengalaminya!

Bagaimana jika Anda memiliki cara untuk meluangkan waktu berjam-jam setiap minggu dan fokus pada tugas-tugas Anda yang paling penting?

Kabar baiknya, Anda bisa melakukannya-dengan beberapa tips dan teknik manajemen waktu sederhana yang akan membantu Anda memanfaatkan waktu di tempat kerja (dan di luar itu).

Dalam artikel ini, kami akan memperkenalkan Anda pada konsep pemblokiran waktu, cara kerjanya, dan berbagai metode pemblokiran waktu yang bisa Anda gunakan untuk menyusun jadwal Anda demi produktivitas yang lebih tinggi. Kami juga akan membahas beberapa alat bantu dan tips yang dapat mempermudah prosesnya.

Mari kita mulai!

Apa itu Pemblokiran Waktu

Pemblokiran waktu melibatkan penyisihan blok waktu tertentu dalam jadwal Anda untuk tugas dan aktivitas yang berbeda.

Alih-alih memiliki daftar tugas yang tidak jelas, Anda dapat langsung mengalokasikan blok waktu khusus untuk semua hal yang harus Anda selesaikan dalam satu hari atau satu minggu. Hal ini membantu meningkatkan fokus Anda sekaligus memastikan bahwa Anda memiliki cukup waktu yang disisihkan untuk semua prioritas Anda.

Menurut Jurnal Kedokteran Gaya Hidup Amerika para peneliti telah menemukan bahwa pemblokiran waktu dan metode penjadwalan lainnya dapat meningkatkan keterampilan manajemen waktu dan produktivitas secara keseluruhan.

Pemblokiran waktu dapat bermanfaat bagi mereka yang:

Kesulitan dalam memprioritaskan tugas sehari-hari mereka⏰

Kewalahan dengan daftar tugas dan tidak bisa fokus pada satu hal saja⏰

Kesulitan meluangkan waktu untuk hal-hal yang penting⏰

Merasa tidak termotivasi atau tidak tertarik dengan tugas yang sedang dikerjakan⏰

Pernahberjuang dengan manajemen waktu⏰

Baca juga: Tips Manajemen Waktu

Bagaimana pemblokiran waktu bekerja

Ada banyak hal yang harus kamu kerjakan? Mari kita bagi menjadi beberapa bagian yang dapat dikelola! Berikut adalah langkah-langkah yang harus dilakukan untuk latihan pemblokiran waktu pertama Anda:

Buatlah daftar: Tuliskan semua yang perlu Anda lakukan, termasuk pekerjaan, rapat, dan komitmen pribadi.

Tuliskan semua yang perlu Anda lakukan, termasuk pekerjaan, rapat, dan komitmen pribadi. Perkirakan waktu yang dibutuhkan: Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk setiap hal? Buatlah perkiraan kasar, tetapi ingat, banyak hal yang bisa memakan waktu lebih lama dari yang direncanakan. Selain itu, ingatlah untuk memperhitungkan potensi gangguan

Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk setiap hal? Buatlah perkiraan kasar, tetapi ingat, banyak hal yang bisa memakan waktu lebih lama dari yang direncanakan. Selain itu, ingatlah untuk memperhitungkan potensi gangguan Jadwalkan: Gunakan kalender untuk menjadwalkan waktu untuk setiap tugas. Misalnya, "9-10 pagi: Email," "10-11 pagi: Memeriksa angka penjualan kemarin," dan seterusnya. Jangan lupa untuk mencadangkan waktu untuk makan dan istirahat

Gunakan kalender untuk menjadwalkan waktu untuk setiap tugas. Misalnya, "9-10 pagi: Email," "10-11 pagi: Memeriksa angka penjualan kemarin," dan seterusnya. Jangan lupa untuk mencadangkan waktu untuk makan dan istirahat Satu hal pada satu waktu: Ketika tiba waktunya untuk suatu tugas, lakukanlah itu. Tidak ada gangguan, tidak ada multitasking. Anda akan jauh lebih produktif!

Ketika tiba waktunya untuk suatu tugas, lakukanlah itu. Tidak ada gangguan, tidak ada multitasking. Anda akan jauh lebih produktif! Check-in: Di akhir hari atau minggu, lihat apa yang berhasil dan apa yang tidak. Sesuaikan jadwal Anda untuk waktu berikutnya.

Ingat, tidak apa-apa untuk membuat perubahan saat Anda pergi. Tujuan dari teknik manajemen waktu adalah untuk membuat hidup Anda lebih mudah, bukan lebih sulit!

Manfaat dari pemblokiran waktu

Banyak orang kesulitan mengatur waktu mereka. Selalu ada terlalu banyak hal yang harus dilakukan dan tidak ada cukup waktu dalam sehari, yang dapat menyebabkan stres, kelelahan, kecemasan, dll.

Membatasi waktu tidak hanya akan membantu melatih otak Anda untuk membuat batasan yang sehat dengan waktu dan membentuk kebiasaan yang sehat, tetapi juga memiliki berbagai manfaat lainnya:

Membuat Anda lebih terorganisir dalam melakukan pendekatan terhadap tugas-tugas harian

Membantu Anda menyelesaikan lebih banyak hal dan memberi Anda perasaan puas

Meminimalkan gangguan dan membantu Anda berkonsentrasi dengan lebih baik

Mengurangi stres dan kecemasan tentang segala sesuatu yang harus Anda selesaikan

Mencegah kerja berlebihan dan kelelahan dengan membatasi waktu yang dihabiskan untuk setiap tugas tertentu

Memastikan Anda dan tim Anda tetap sesuai jadwal Menerapkan pemblokiran waktu akan membuat Anda lebih produktif dan memegang kendali atas hidup Anda.

Metode pemblokiran waktu

Ada lebih dari satu cara untuk memblokir waktu. Teknik pemblokiran waktu yang tepat untuk digunakan akan bergantung pada jenis pekerjaan yang harus Anda selesaikan. Jenis pemblokiran waktu yang umum adalah:

Pemblokiran waktu ⏳

Pernahkah Anda mulai melakukan sesuatu, hanya untuk jatuh ke dalam lubang kelinci dan muncul beberapa jam kemudian, bertanya-tanya ke mana perginya waktu? Jika ya, cobalah timeboxing.

Pertama kali diperkenalkan sebagai teknik manajemen waktu untuk pengembangan perangkat lunak yang gesit, timeboxing sekarang menjadi metode pemblokiran waktu yang populer di kalangan pekerja pengetahuan. Metode ini mencegah pemborosan waktu dengan membatasi waktu yang dihabiskan untuk tugas tertentu.

Setiap blok waktu tertentu disebut 'kotak waktu' dan dapat berkisar dari beberapa jam hingga beberapa hari. Timebox memiliki waktu mulai dan akhir yang spesifik; pada akhir timebox, Anda harus menghentikan apa yang sedang Anda kerjakan, terlepas dari kemajuan (atau ketiadaan kemajuan).

Sprint bulanan adalah contoh dari timeboxing, yang dapat Anda lakukan dengan mudah dengan ClickUp

Sprint pengembangan perangkat lunak adalah contoh dari timeboxing di tempat kerja. Ada tujuan dan pencapaian spesifik untuk masing-masing, bersama dengan tanggal mulai dan selesai yang ditentukan untuk tugas-tugas tertentu. Apa pun yang tidak dapat Anda selesaikan pada akhir sprint harus dipindahkan ke sprint berikutnya. Elon Musk menjadwalkan seluruh harinya dalam blok-blok waktu 5 menit. Semuanya, dan maksud kami semuanya, sudah diatur dalam kotak waktu di kalender.

Hari-hari bertema 📅

Metode produktivitas ini memungkinkan Anda mencegah peralihan konteks dengan menjadwalkan tugas-tugas yang serupa secara bersamaan. Perbedaannya terletak pada jenis pekerjaannya-teknik ini bekerja ketika tugas-tugas dapat dibagi menjadi tiga hingga lima kelompok besar, masing-masing mampu menghabiskan waktu satu hari kerja.

Buat blok waktu untuk aktivitas tertentu pada hari yang berbeda dalam seminggu dengan pendekatan hari bertema

Misalnya, jika Anda mengelola saluran media sosial, blog, atau vlog, Anda dapat menerapkan pemblokiran waktu dengan membagi waktu kerja Anda menjadi beberapa hari bertema:

Senin: Penelitian

Selasa: Membuat konten

Rabu: Mengedit dan menerbitkan konten

Kamis: Pertemuan dan penjangkauan

Jumat: Analisis dan pengoptimalan SEO

Berikut ini Kristi DaSilva cEO DaSilva Life dan konsultan ClickUp, membagikan cara dia membuat blok waktu mingguannya dan melacaknya di ClickUp.

Saya suka memetakan tugas-tugas utama saya secara visual dalam tampilan papan untuk mengetahui beban kerja mingguan saya. Meskipun saya menggunakan tampilan "Semuanya" untuk melihat setiap tugas yang saya miliki untuk minggu ini, saya suka memetakan tema utama saya di Blok Waktu Mingguan saya setiap hari Minggu untuk mempersiapkan diri untuk minggu depan.

Kristi DaSilva, CEO, DaSilva Life

Melacak tugas terjadwal di Tampilan Papan ClickUp Jack Dorsey salah satu pendiri Twitter (sekarang X) dan CEO Square, juga menggunakan hari bertema untuk mengatur waktunya dan tetap produktif.

Pada hari Senin, di kedua perusahaan, saya fokus pada manajemen dan menjalankan perusahaan... Hari Selasa fokus pada produk. Hari Rabu difokuskan pada pemasaran, komunikasi, dan pertumbuhan. Kamis difokuskan pada pengembang dan kemitraan. Jumat fokus pada perusahaan dan budaya serta perekrutan. Sabtu saya libur, saya mendaki. Hari Minggu adalah refleksi, umpan balik, strategi, dan bersiap-siap untuk minggu ini.

Jack Dorsey, CEO, Square

Pengelompokan tugas 📚

Apakah Anda memiliki sejumlah tugas kecil yang sama yang harus diselesaikan dalam satu hari atau satu minggu? Pengelompokan tugas mungkin bisa membantu dalam kasus ini.

Pengelompokan tugas adalah teknik produktivitas di mana Anda 'mengelompokkan' tugas-tugas yang serupa untuk mengurangi beban kognitif. Tergantung pada volume pekerjaan, Anda dapat memblokir beberapa jam per minggu untuk setiap jenis tugas.

Selaraskan tugas Anda dengan jam-jam puncak produktivitas dengan pengelompokan tugas di ClickUp

Sebagai contoh, jika Anda bekerja di bagian penjualan, Anda bisa membuat kumpulan tugas sebagai berikut:

Menulis dan mengirim email

Melakukan panggilan telepon tindak lanjut

Memperbarui CRM

Membuat faktur

Riset pesaing

Rapat tim Marc Andreessen cofounder dan General Partner Andreessen Horowitz, juga percaya pada pemblokiran waktu untuk produktivitas. Pendekatannya menggabungkan pengelompokan tugas dengan hari-hari bertema, dengan hari Senin dan Jumat yang disediakan untuk pekerjaan kolaboratif.

Hari-hari yang biasa saya jalani saat ini secara harfiah adalah mengikuti kalender dengan sangat cermat. Saya mencoba untuk memiliki hari yang "terprogram" sebisa mungkin.

Marc Andreessen, Salah Satu Pendiri dan Mitra Umum, Andreessen Horowitz

Ingin tahu lebih banyak? Inilah yang kami tulis sebelumnya tentang pengelompokan tugas .

Metode Pomodoro 🍅

Butuh cara yang sederhana namun efektif untuk menyusun hari kerja Anda untuk meningkatkan produktivitas atau berhenti menunda-nunda? Cobalah metode Pomodoro.

melalui: Sketsa perencanaan Dinamai berdasarkan pengatur waktu berbentuk tomat ('Pomodoro' adalah bahasa Italia untuk tomat) yang digunakan oleh penciptanya, Francesco Cirillo, teknik Pomodoro melibatkan kerja yang terfokus pada interval waktu tertentu diikuti dengan istirahat. Setiap sesi kerja seperti itu disebut 'Pomodoro'. Cara kerja seperti ini membuat kita tetap terlibat dan meningkatkan kemampuan kita untuk berkonsentrasi.

Aktor terkenal Tom Hanks mengandalkan metode Pomodoro untuk tetap produktif saat ia menulis buku pertamanya, 'The Making of Another Major Motion Picture Masterpiece'

Ingin mempelajari lebih lanjut? Kami menulis tentang metode Pomodoro di sini .

Cara Memulai Pemblokiran Waktu pada Jadwal Anda

Meskipun Anda dapat memulai pemblokiran waktu dengan perencana harian sederhana, aplikasi manajemen tugas dengan manajemen waktu fitur ini lebih efisien.

Sebuah platform seperti ClickUp membuat pemblokiran waktu menjadi lebih mudah; Anda dapat menambahkan, mengedit, dan melihat blok waktu Anda dengan mudah. Selain itu, dengan memiliki semuanya dalam platform yang sama akan mengurangi peralihan konteks. 🚀

Menilai semua yang harus Anda selesaikan

Hal pertama yang harus dilakukan: mulailah dengan membuat daftar semua yang harus Anda lakukan. Ada beberapa jalur berbeda yang bisa Anda ambil.

Dokumentasikan semua daftar tugas Anda dengan Daftar Periksa Tugas ClickUp

Dengan daftar tugas di ClickUp anda bisa membuat daftar online item tindakan yang bisa diakses dari mana saja. Tambahkan format, warna, dan tautan ke daftar untuk menambahkan lebih banyak detail. Jika ini adalah tugas yang Anda lakukan secara teratur, Anda bahkan dapat membuat templat dari daftar periksa yang tersimpan.

Butuh sesuatu yang lebih rinci? Dokumen ClickUp dan ClickUp Notepad keduanya berguna untuk tujuan ini. Buat daftar hal-hal yang harus dilakukan, tambahkan detail dan informasi tambahan seperti gambar dan tautan. Anda juga dapat menandai rekan kerja dengan menambahkan komentar di dokumen.

Fitur Notepad ClickUp sederhana dan intuitif untuk membuat catatan rinci atau membuat daftar periksa

Metode apa pun yang Anda pilih, ClickUp memungkinkan Anda membuat tugas langsung dari daftar tugas di ketiganya, sehingga Anda dapat melihatnya langsung di Tugas ClickUp .

Tetapkan prioritas Anda

Penentuan prioritas yang efektif dan kejam adalah rahasia untuk menyelesaikan berbagai hal, terutama ketika waktu Anda terbatas dan Anda memiliki jutaan hal dalam daftar Anda.

Memprioritaskan tugas Anda menggunakan tingkat prioritas yang berbeda dengan ClickUp Tasks

Setelah Anda membuat tugas dari daftar tugas Anda, gunakan Prioritas Tugas di ClickUp untuk menandai setiap tugas sebagai tugas yang mendesak atau menandainya sebagai tugas dengan prioritas tinggi, sedang, atau rendah. Hal ini memastikan Anda menangani tugas yang paling penting terlebih dahulu.

💡Tip Pro: Seret tugas dengan prioritas tertinggi ke baki tugas ClickUp agar Anda tidak pernah melupakannya.

Alokasikan waktu untuk semua daftar tugas Anda

Meskipun menetapkan prioritas sangat penting, Anda juga perlu mengetahui berapa banyak waktu yang Anda perlukan untuk menyelesaikan tugas-tugas Anda. ClickUp juga membantu dalam hal ini.

Perkirakan durasi setiap tugas di ClickUp untuk membuat perencanaan yang efektif Perkiraan Waktu di ClickUp memungkinkan Anda menambahkan estimasi durasi waktu untuk setiap tugas dan membaginya di antara sub-tugas yang berbeda. Menggabungkannya memungkinkan Anda untuk memperkirakan total durasi proyek juga. Cukup letakkan tugas-tugas ke dalam tampilan Kalender untuk memvisualisasikan jadwal Anda.

Template Pemblokiran Waktu Harian ClickUp

Dengan Templat Pemblokiran Waktu Harian ClickUp anda dapat merencanakan jadwal harian Anda untuk produktivitas maksimal. Ini membantu Anda:

Memprioritaskan tugas-tugas terpenting dan menjadwalkannya pada jam-jam puncak produktivitas Anda

Tetap berada di jalur yang benar dengan menyediakan struktur yang jelas dan menghindari gangguan

Menghindari kelelahan dengan memperkirakan waktu untuk memahami apa yang dapat diselesaikan setiap hari

Templat ini juga menyertakan Papan Tulis yang memudahkan Anda menentukan prioritas dengan membuat Anda membagi setiap tugas ke dalam empat ember: untuk dilakukan, didelegasikan, dijadwalkan, dan dihapus.

Tim juga dapat menggunakan Templat Jadwal Per Jam dari ClickUp untuk mendapatkan hasil maksimal dari hari mereka.

Baca Juga: Metode Eisenhower dalam Memprioritaskan Tugas

Buat blok waktu untuk semua tugas yang diprioritaskan

Membuat daftar dan memprioritaskan tugas serta menambahkan perkiraan waktu untuk tugas-tugas tersebut memungkinkan Anda untuk mengambil pendekatan yang lebih terstruktur dalam bekerja. Langkah selanjutnya adalah membuat blok waktu di kalender Anda. Templat pemblokiran waktu di ClickUp dapat membantu anda dalam hal ini.

melalui Kalender Google

Jika Anda menggunakan Kalender Google untuk bekerja, Anda bisa menggunakannya untuk menjadwalkan blokir. Anda dapat dengan mudah memblokir waktu untuk janji temu, tugas, dan acara, serta memberi kode warna berdasarkan preferensi Anda.

💡Kiat Pro: Mengintegrasikan ClickUp dengan Kalender Google Anda untuk mendapatkan semua jadwal, tugas terjadwal, dan rapat Anda di satu tempat.

Sinkronkan Kalender Google Anda dengan ClickUp dan tetap berada di atas jadwal Anda

Menganalisis dan mengoptimalkan

Setelah Anda memprioritaskan daftar tugas dan memblokir waktu untuk masing-masing tugas di kalender pemblokiran waktu, Anda dapat menggunakan Tampilan di ClickUp untuk memvisualisasikan tugas-tugas Anda sesuai kebutuhan.

Sebagai contoh, Anda bisa melacak kemajuan berdasarkan status tugas di papan Kanban atau memfilter dan menyortirnya untuk mengaturnya dalam Tampilan Daftar.

Dapatkan gambaran menyeluruh tentang apa yang terjadi dalam hal kemajuan dengan Tampilan Papan ClickUp

Jika Anda mengelola tim, Tampilan Beban Kerja akan membantu Anda memvisualisasikan jadwal setiap anggota tim dan memastikan tidak ada yang bekerja berlebihan. Dasbor ClickUp adalah cara mudah untuk menganalisis kemajuan dan hasil Anda. Lacak tingkat penyelesaian tugas untuk diri sendiri dan tim Anda, visualisasikan lembar waktu dan waktu yang dihabiskan untuk tugas, lihat status tugas, dan banyak lagi.

Lihat tugas yang ditugaskan dan yang sudah diselesaikan, obrolan, dan status beban kerja di Dasbor ClickUp Anda

Anda juga dapat mengajukan pertanyaan apa pun kepada AI, dan ClickUp Brain akan mencari data di setiap dasbor Ruang Kerja Anda untuk menjawab secara instan.

Berikut ini adalah pendapat pelanggan ClickUp tentang bagaimana mereka menggandakan produktivitas di perusahaan mereka dengan ClickUp.

"Menggunakan ClickUp telah membantu kami membuat perencanaan yang lebih baik, memberikan hasil yang lebih cepat, dan menyusun tim kami secara efisien, dan tim produksi kami bertambah dua kali lipat sejak saya bergabung dengan perusahaan ini! Hal ini tidak akan mungkin terjadi jika kami tidak memiliki struktur yang solid untuk alokasi sumber daya dan manajemen proyek.

Nicole Brisova, Manajer Operasi Pertumbuhan, Walk the Room

Kesalahan Pemblokiran Waktu yang Harus Dihindari dan Praktik Terbaik

Berikut ini beberapa kesalahan umum dalam memblokir waktu dan cara menghindarinya:

Menaksir produktivitas secara berlebihan

Tanpa beberapa data tolok ukur, mudah sekali untuk memiliki ekspektasi yang tidak realistis tentang jadwal tugas. Hal ini dapat menyebabkan stres karena tenggat waktu yang terlewat, tugas yang tidak selesai, atau hasil yang kurang ideal.

🌟Solusi: Ingatlah untuk memperhitungkan penundaan karena gangguan yang umum terjadi seperti rapat, panggilan telepon, email, dan sebagainya. Tambahkan juga waktu penyiapan dan/atau waktu transisi ke dalam perkiraan waktu Anda. Terimalah bahwa penundaan dapat terjadi, dan prioritaskan pekerjaan Anda sehingga Anda dapat menyelesaikan tugas-tugas yang paling penting terlebih dahulu.

Mencoba melakukan terlalu banyak hal

Jika Anda tidak berhati-hati, Anda mungkin akan membuat jadwal yang berlebihan. Terkadang, Anda bisa menjadwalkan setiap menit dalam sehari tanpa menyisakan waktu untuk istirahat. Namun, sangat penting untuk memiliki waktu untuk makan, istirahat, dan bahkan berpikir kreatif.

🌟Solusi: Sertakan ruang di blok waktu Anda untuk segala hal, mulai dari istirahat dan makan hingga perjalanan. Beberapa waktu jeda di antara tugas-tugas yang dijadwalkan juga dapat membantu memastikan Anda tidak memenuhi kalender Anda terlalu banyak.

💡Kiat Pro: Templat manajemen jadwal kerja dari ClickUp dapat mencegah Anda dari penjadwalan yang berlebihan

Templat Pemblokiran Jadwal dari ClickUp dirancang untuk membantu Anda membuat jadwal dengan mudah.

Templat Pemblokiran Jadwal ClickUp membantu Anda dan tim Anda untuk:

Merencanakan jadwal dengan cepat dan akurat

Memahami ketergantungan antar tugas

Mengatur blok tugas dengan cara yang intuitif

Tampilan Bulanan, Harian, dan Mingguan akan membantu Anda merencanakan jadwal untuk durasi yang berbeda dan tetap berada di jalurnya. Status khusus seperti Dibatalkan, Selesai, Sedang Berlangsung, dan Harus Dilakukan membantu Anda memberi informasi kepada semua pemangku kepentingan tentang kemajuan.

Penentuan prioritas yang buruk

Pemblokiran waktu tidak akan efektif jika Anda tidak memprioritaskan waktu dengan benar. Tanpa penentuan prioritas yang tepat, Anda berisiko melewatkan tugas-tugas penting. Selain itu, Anda mungkin membuat penundaan yang tak terduga jika Anda belum mengidentifikasi ketergantungan tugas.

🌟Solusi: Gunakan alat seperti ClickUp untuk mengidentifikasi ketergantungan dan memprioritaskan tugas secara efisien, memastikan Anda menyelesaikan tugas dengan prioritas tinggi terlebih dahulu. Gunakan waktu paling produktif Anda untuk pekerjaan yang mendalam dan tugas-tugas penting, dan aktivitas yang kurang penting untuk fase energi rendah pada hari itu.

Hubungkan tugas-tugas terkait menggunakan Hubungan Ketergantungan ClickUp, sehingga Anda tahu apa yang harus ditangani terlebih dahulu

Tidak beradaptasi

Agar pemblokiran waktu berhasil, Anda harus melacak keefektifannya dan meningkatkan pendekatan Anda sesuai kebutuhan agar lebih produktif. Jika prioritas bergeser, pemblokiran waktu mungkin perlu dipindahkan, atau Anda mungkin merasa kewalahan.

🌟Solusi: Berhentilah sejenak secara berkala untuk menilai pola penjadwalan Anda dan sesuaikan jika perlu. Bersikaplah terbuka untuk menyesuaikan ukuran dan tujuan blok untuk beradaptasi dengan perubahan jadwal Anda. Alat pemblokiran waktu yang memungkinkan fleksibilitas dalam penjadwalan adalah pilihan yang tepat untuk ini.

💡Tip Profesional: Cukup seret dan lepas untuk menyesuaikan durasi dan ketergantungan tugas dengan Kalender ClickUp

Tambahkan dan jadwalkan ulang pekerjaan dengan lancar dengan menyeret dan melepaskan tugas ke Tampilan Kalender ClickUp

Inilah cara Kristi DaSilva mengelola jadwalnya di platform ini.

Saya memiliki folder berlabel "Blok Waktu Harian" yang berisi 3 Daftar, "Pagi", "Siang", dan "Malam".

Di dalam daftar ini, saya memetakan hari saya dari jam ke jam untuk memaksimalkan produktivitas saya. Saya menetapkan blok waktu yang berbeda (30, 60, atau 90 menit) menggunakan Bidang Khusus.

Saya akan melakukan ini pada malam sebelumnya untuk mempersiapkan diri keesokan harinya dan memaksimalkan produktivitas saya dengan memiliki rencana yang solid.

Kristi DaSilva, CEO, DaSilva Life

⭐️ _Bonus: Tonton video ClickUp tentang pemblokiran waktu!

Ambil Cara Mudah Menuju Produktivitas Dengan ClickUp

Mengelola waktu dan jadwal kerja secara efektif adalah kunci untuk tetap produktif dan tidak kelelahan. Coba buat blok waktu dengan berbagai teknik yang kami rekomendasikan untuk menemukan mana yang paling cocok untuk Anda.

Platform produktivitas dan manajemen tugas seperti ClickUp mendukung Anda dalam menjalankan teknik manajemen waktu yang Anda pilih sekaligus menyediakan alat tambahan untuk membantu Anda mengelola pekerjaan dengan lebih baik.

Cobalah ClickUp dan lihat bagaimana ClickUp dapat membantu Anda menghemat waktu berjam-jam setiap minggu ! Daftar untuk mendapatkan akun ClickUp gratis hari ini.