10 Alternatif dan Pesaing Terbaik Perplexity AI pada Tahun 2025

Perpaduan antara kecerdasan buatan dan mesin pencari telah membawa dampak dan perubahan yang signifikan dan positif dalam cara kita mencari dan menggunakan informasi secara online.

Hasil pencarian telah meningkat secara signifikan, dan kemudahan yang ditawarkan oleh layanan mesin pencari AI ini—meningkatkan kemampuan pencarian kita secara keseluruhan ke level yang baru. Batasan-batasan yang ada pada mesin pencari web tradisional telah diatasi oleh alat mesin pencari AI seperti Perplexity AI.

Saat ini, Perplexity AI berkembang menjadi salah satu alat AI paling banyak digunakan oleh orang-orang dari berbagai industri.

Perplexity AI sangat baik dalam mengubah pertanyaan kompleks menjadi jawaban yang mudah dipahami, tetapi bukan satu-satunya alat yang menggunakan mesin pencari AI. Ada banyak penyedia di bidang ini, semuanya bersaing untuk mendapatkan perhatian Anda sebagai mesin pencari atau alat chatbot berbasis AI yang paling diandalkan.

Mari kita bahas fitur-fitur utama Perplexity AI, bagaimana mesin pencari AI ini dapat membantu Anda dengan kebutuhan spesifik Anda, dan jelajahi beberapa alternatif terbaik Perplexity AI agar Anda dapat menemukan aplikasi yang sempurna untuk kasus penggunaan Anda.

Apa Itu Perplexity AI?

Perplexity AI adalah mesin pencari kecerdasan buatan yang dapat Anda ajukan pertanyaan dalam format percakapan. Tanyakan pertanyaan kepada Perplexity AI, dan ia akan menyaring informasi dari internet untuk memahami pertanyaan Anda, lalu memberikan jawaban berdasarkan apa yang ditemukan.

Alat ini berbeda dari mesin pencari tradisional karena dirancang untuk lebih bersifat percakapan, seperti menggunakan bahasa alami kita. Alih-alih mencari "contoh otomatisasi pemasaran", Anda bisa bertanya, "Apa contoh terbaik otomatisasi pemasaran pada tahun 2024?" dan alat ini akan merespons dengan cara yang lebih percakapan.

Extensi Chrome Perplexity AI yang digunakan dalam mesin pencari

Perplexity AI menggunakan pemrosesan bahasa alami (NLP) dan model bahasa canggih untuk memberikan jawaban yang Anda butuhkan dengan cara yang mudah dipahami oleh siapa pun. Tidak perlu lagi memeriksa beberapa situs web untuk mempelajari suatu topik—Anda dapat meminta Perplexity AI untuk memberikan ringkasan instead. ?

Hal-hal yang Perlu Diperhatikan dalam Memilih Alternatif Perplexity AI

Setiap bulan, alat pencarian berbasis AI baru muncul di pasaran. Memilih alternatif Perplexity AI yang tepat bergantung pada pertimbangan tujuan, kebutuhan, dan preferensi Anda.

Berikut ini hal-hal yang perlu dipertimbangkan saat mencari alternatif Perplexity AI:

Fitur: Apakah mesin pencari alternatif tersebut memiliki semua fitur yang saya butuhkan? Apakah ia menawarkan lebih banyak?

Pengalaman pengguna: Bagaimana pengalaman pengguna? Apakah mudah digunakan dan dinavigasi?

Pelatihan: Apakah sulit untuk belajar menggunakannya? Apakah saya bisa dengan mudah mengintegrasikan seluruh tim saya?

Harga: Apakah alat baru ini merupakan mesin pencari AI gratis? Apakah harganya sesuai dengan anggaran saya?

Reputasi: Apakah penyedia perangkat lunak memiliki reputasi yang baik? Apakah mereka benar-benar baru di pasar?

Ulasan: Apa yang dikatakan pengguna lain tentang mesin pencari ini? Apakah sesuai dengan ekspektasi?

Pada dasarnya, Perplexity AI adalah alat yang mudah digunakan dengan fitur yang terbatas. Ini berarti Anda dapat dengan mudah membandingkan mesin pencari berbasis AI lainnya untuk menemukan yang terbaik untuk Anda atau menjelajahi alternatif di bidang ini yang dapat menawarkan fitur lebih banyak.

10 Alternatif Perplexity AI Terbaik

Siap untuk melihat apa lagi yang ada di luar sana? Kami telah mengumpulkan daftar alternatif terbaik untuk Perplexity AI yang tersedia saat ini. Temukan mesin pencari AI, alat yang membantu Anda menulis kode, dan platform yang dapat menjadi tempat andalan Anda untuk segala hal terkait konten dan AI.

Jika Anda mencari alat AI yang benar-benar mengubah cara Anda bekerja, ClickUp Brain adalah alternatif tingkat lanjut dari Perplexity. Alih-alih hanya menjawab pertanyaan, ClickUp Brain berfungsi sebagai kekuatan tak terlihat—terhubung langsung ke tugas, dokumen, obrolan Anda, dan mendorong proyek maju dengan hasil yang kontekstual dan dapat ditindaklanjuti.

Bagian terbaiknya? Anda dapat berinteraksi dengan beberapa model bahasa besar (LLM) sekaligus, bukan hanya satu. Benar, Anda dapat berinteraksi dengan Claude, Gemini, dan lainnya tanpa perlu meninggalkan antarmuka ClickUp Brain.

Selanjutnya, agen AI-nya mengotomatisasi tugas administratif yang berulang, merangkum informasi kompleks, dan secara proaktif menampilkan wawasan, sehingga Anda selalu selangkah lebih maju. Dengan otomatisasi bawaan dan saran cerdas yang terintegrasi dalam setiap alur kerja, Anda dapat dengan cepat mengakses informasi penting, menugaskan tindak lanjut, dan menyelesaikan lebih banyak pekerjaan dengan lebih cepat!

Bangun agen AI kustom Anda sendiri untuk menangani berbagai jenis alur kerja dengan ClickUp Brain.

Untuk daya yang lebih besar, Brain MAX berfungsi sebagai teman AI desktop khusus Anda. Ia menghadirkan pencarian tingkat perusahaan, pengenalan suara ke teks, dan otomatisasi tanpa tangan ke seluruh ekosistem kerja Anda. Cukup ucapkan pertanyaan atau instruksi Anda, dan Brain MAX akan mencari, mengorganisir, dan bertindak atas informasi di seluruh aplikasi terhubung Anda—ClickUp, Google Drive, Figma, GitHub, dan lainnya.

Baik Anda sedang brainstorming, menangkap ide dalam keadaan mengalir, atau mengelola proyek kompleks, Brain MAX menjaga semuanya terintegrasi dan mudah diakses dalam satu tempat.

ClickUp Brain dan Brain MAX tidak hanya membantu Anda menemukan informasi—mereka menghubungkan titik-titik, mengotomatisasi tugas-tugas rutin, dan memberdayakan Anda untuk membuat keputusan yang lebih cerdas dan lebih cepat. Bagi tim dan individu yang ingin melampaui pencarian dasar dan benar-benar memanfaatkan AI untuk produktivitas, ini adalah pembaruan yang Anda tunggu-tunggu.

Fitur terbaik ClickUp

Batasan ClickUp

Beberapa pengguna menyarankan bahwa mungkin ada kurva pembelajaran yang curam karena ClickUp adalah alat perangkat lunak yang sangat komprehensif.

ClickUp Brain relatif baru, jadi fitur-fitur baru terus ditambahkan seiring waktu.

Harga ClickUp

Ulasan dan penilaian ClickUp

G2: 4.7/5 (8.700+ ulasan)

Capterra: 4.7/5 (3.800+ ulasan)

2. Google Gemini

Melalui Gemini

Gemini (sebelumnya dikenal sebagai Google Bard AI) adalah mesin pencari AI gratis yang merupakan jawaban Google untuk hasil pencarian yang didukung AI. Buka Gemini dan Anda dapat mulai berinteraksi dengan AI untuk mengajukan pertanyaan, meminta bantuan dalam menyelesaikan masalah, atau meminta ide kreatif untuk kampanye pemasaran media sosial. ?

Fitur terbaik Gemini

Dapatkan jawaban melalui aplikasi berbasis obrolan yang didukung oleh AI.

Pastikan sumber informasi Anda agar Anda dapat memverifikasi kebenarannya.

Dilaporkan memiliki akses ke data yang lebih baru dibandingkan dengan beberapa aplikasi lain.

Dibuat oleh Google dengan reputasi yang kuat dalam menyediakan alat perangkat lunak berkualitas tinggi.

Batasan Gemini

Beberapa pengguna melaporkan bahwa Gemini tidak sehandal alat lain dalam menjawab pertanyaan terkait pemrograman.

Google secara terbuka menyatakan bahwa Gemini masih dalam tahap eksperimen, jadi hasilnya mungkin tidak selalu akurat.

Tidak tersedia di berbagai mesin pencari—berbeda dengan Perplexity AI

Harga Gemini

Gratis

Ulasan dan penilaian Gemini

G2: 4. 3/5 (20+ ulasan)

Capterra: N/A

3. Bing

Melalui Bing

Bing, mesin pencari milik Microsoft, baru-baru ini meluncurkan mesin pencari bertenaga AI dengan algoritma canggih. Seperti Perplexity AI, Anda dapat menggunakan Bing (juga dikenal sebagai Bing Chat atau Bing AI) untuk membantu Anda menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan penting Anda tentang bisnis atau kehidupan. ?

Jika Anda adalah pengguna Microsoft yang berpengalaman dan mencari alternatif untuk Perplexity AI, ini adalah alat yang tepat untuk Anda.

Fitur terbaik Bing

Terintegrasi ke dalam ekosistem Microsoft

Fitur mesin pencari gambar

Didukung oleh hasil pencarian mesin pencari berkualitas tinggi

Kemampuan pencarian web pribadi

Minta Bing untuk membantu Anda menemukan jawaban, merencanakan jadwal, dan banyak lagi.

Tulis kode dengan bantuan Bing dalam bahasa pemrograman seperti Python.

Batasan Bing

Beberapa pengguna melaporkan bahwa Bing tidak selalu memberikan hasil yang relevan untuk pertanyaan yang kompleks.

Seperti halnya alat AI lainnya, selalu pastikan bahwa data atau statistik yang dikutip benar-benar akurat.

Harga Bing

Gratis

Ulasan dan peringkat Bing

G2: 4.5/5 (20+ ulasan)

Capterra: N/A

4. Jasper

Melalui Jasper

Berbeda dengan Bing dan Bard, Jasper bukan hanya mesin pencari AI. Sebaliknya, ini adalah platform yang dirancang untuk membantu Anda menggunakan AI dalam menciptakan konten untuk merek Anda. Jasper memiliki berbagai fitur penulisan konten AI, termasuk Jasper Chat—chatbot ramah pengguna yang dapat Anda gunakan dengan cara yang serupa dengan Perplexity AI. ?

Fitur terbaik Jasper

Database pengetahuan yang luas untuk topik umum maupun spesifik.

Mampu merujuk kembali dalam percakapan untuk konteks tambahan

Ajukan pertanyaan, minta ringkasan, dan generate ide.

Beragam alat dan fitur penulisan AI

Batasan Jasper

Beberapa pengguna melaporkan bahwa Jasper Chat kadang-kadang berjalan lambat.

Jasper hanya tersedia dengan paket berbayar, menjadikannya salah satu alternatif Perplexity AI yang paling tidak terjangkau dalam daftar ini.

Harga Jasper

Creator: $49/bulan per pengguna

Tim: $125 per bulan per pengguna

Bisnis: Hubungi kami untuk informasi harga.

Ulasan dan penilaian Jasper

G2: 4.7/5 (1.200+ ulasan)

Capterra: 4.8/5 (1.700+ ulasan)

5. Komo

Melalui Komo

Komo adalah alternatif yang elegan dan minimalis untuk Perplexity AI. Alat mesin pencari AI ini memungkinkan Anda mengajukan pertanyaan, menjelajahi artikel berita dan konten digital, serta menampilkan hasil pencarian yang relevan berdasarkan pertanyaan Anda. ?

Selain itu, Komo bangga menjadi alat AI mesin pencari pribadi yang cepat dan andal—tanpa iklan.

Fitur terbaik Komo

Lakukan pencarian web dan ajukan pertanyaan dalam lingkungan yang bebas gangguan dan bebas iklan.

Saring pencarian Anda untuk menampilkan hanya konten yang berfokus pada komunitas, seperti video YouTube dan artikel berita.

Brainstorm ide berdasarkan topik atau pertanyaan tertentu.

Dapatkan pengalaman chatbot dan mesin pencari hybrid dalam satu alat.

Keterbatasan Komo

Beberapa pengguna mungkin merasa antarmuka minimalisnya kurang menarik.

Informasi tentang Komo di internet sangat sedikit dibandingkan dengan beberapa opsi alternatif Perplexity AI yang lebih terkenal dalam daftar ini.

Harga Komo

Gratis

Ulasan dan peringkat Komo

G2: N/A

Capterra: N/A

6. Writesonic

Melalui Writesonic

Writesonic adalah alat penulisan konten AI yang membantu pemilik bisnis dan pemasar menciptakan konten segar. Selain fitur penulisan artikel, paraphrasing, dan ringkasan artikel, alat penciptaan konten AI ini dilengkapi dengan Chatsonic—fitur AI percakapan yang menggunakan bahasa alami, mirip dengan Perplexity AI. ?️

Selain itu, Writesonic mengklaim dapat membantu Anda menghasilkan konten yang sepenuhnya unik, sehingga Anda tidak berisiko menghasilkan konten plagiat.

Fitur terbaik Writesonic

Prosesor NLP percakapan yang setara dengan ChatGPT

Ditenagai oleh mesin pencari, dirancang untuk penulisan konten dan pengembangan ide.

Gunakan Chatsonic untuk menghasilkan seni AI serta teks tertulis.

Akses Chatsonic dan alat penulisan AI lainnya di satu tempat.

Batasan Writesonic

Beberapa pengguna melaporkan bahwa batasan kata dalam paket Bisnis terkadang terasa menjengkelkan.

Teks yang dihasilkan oleh Writesonic terkadang bisa repetitif, beberapa pengguna menyarankan.

Harga Writesonic

Unlimited: $20 per bulan per pengguna

Bisnis: Mulai dari $19/bulan per pengguna

Enterprise: Hubungi kami untuk informasi harga.

Ulasan dan penilaian Writesonic

G2: 4.8/5 (1.800+ ulasan)

Capterra: 4.8/5 (1.800+ ulasan)

7. Poe

Melalui Poe

Poe adalah chatbot AI dari tim perangkat lunak Quora. Aplikasi ini dirancang sebagai browser web dan aplikasi seluler yang memberikan akses ke berbagai chatbot dalam satu tempat.

Dari Poe, pengguna dapat menjalankan prompt pada layanan seperti Midjourney, ChatGPT, Claude, dan lainnya. ?

Fitur terbaik Poe

Mulailah percakapan dengan sejumlah besar chatbot, dengan lebih banyak chatbot ditambahkan secara berkala.

Ajukan pertanyaan, dapatkan jawaban, dan temukan ide baru dengan berbagai chatbot.

Temukan bot-bot menarik baru untuk diajak ngobrol melalui fitur Explore.

Tersedia sebagai aplikasi untuk perangkat iOS dan Android.

Batasan Poe

Poe berfungsi sebagai gerbang menuju chatbot lain daripada menjadi chatbot itu sendiri, artinya kualitasnya bergantung pada chatbot spesifik yang Anda gunakan.

Saat ini, tidak ada langganan enterprise yang tersedia untuk bisnis yang ingin mendaftarkan pengguna dalam jumlah besar, meskipun hal ini sedang dalam tahap pengembangan.

Harga Poe

Gratis

Enterprise: Segera hadir

Ulasan dan penilaian Poe

G2: 4.5/5 (1 ulasan)

Capterra: N/A

8. Pi

Melalui Pi

Pi adalah alat AI percakapan yang dikembangkan oleh Inflection AI. Alat ini dirancang untuk memberikan suasana yang menyenangkan dan ramah, serta berfungsi lebih sebagai asisten pribadi daripada chatbot tradisional. Pi dapat membantu pengguna menemukan ide atau inspirasi, membuat rencana, menjelajahi minat, dan menjawab pertanyaan. ?

Fitur terbaik Pi

Antarmuka pengguna yang ramping dan minimalis tanpa gangguan.

Pendekatan yang lebih mirip manusia dalam pengalaman chatbot

Ajukan pertanyaan, dapatkan inspirasi, dan curahkan keluhan tentang hari kerja Anda.

Menggabungkan pencarian dan jawaban yang didukung AI dengan nuansa seperti pelatih.

Batasan Pi

Beberapa pengguna mungkin lebih menyukai tampilan yang lebih profesional daripada yang ditawarkan Pi—terutama jika Anda berinvestasi dalam perangkat lunak ini untuk seluruh tim.

Alat ini relatif baru, jadi saat ini belum banyak yang diketahui tentangnya.

Pi pricing

Gratis

Peringkat dan ulasan Pi

G2: N/A

Capterra: N/A

9. ChatGPT

Melalui ChatGPT

ChatGPT adalah salah satu chatbot berbasis model bahasa besar (LLM) yang paling terkenal saat ini. Alat AI generatif buatan OpenAI ini membantu pengguna menemukan jawaban dan mendapatkan informasi berdasarkan riwayat percakapan sebelumnya dan konteks. ⚒️

Fitur terbaik ChatGPT

Dapatkan bantuan untuk tugas-tugas seperti merencanakan kampanye pemasaran, menulis email, atau menangani percakapan yang sulit.

Tentukan panjang, gaya, dan format respons yang diberikan.

Tulis kode tanpa perlu mengetahuinya sendiri

Ringkas teks dan berikan wawasan tentang dokumen yang lebih panjang seperti esai atau notulen rapat.

Batasan ChatGPT

Terkadang outputnya tidak selalu akurat, seperti halnya kebanyakan alat obrolan berbasis AI, termasuk alternatif ChatGPT terbaik.

Beberapa pengguna melaporkan bahwa ChatGPT tidak selalu mempertahankan konteks selama percakapan yang kompleks.

Harga ChatGPT

Gratis

ChatGPT Plus: $20 per bulan per pengguna

Ulasan dan penilaian ChatGPT

G2: 4.7/5 (300+ ulasan)

Capterra: 4.2/5 (20+ ulasan)

10. GitHub Copilot

Melalui GitHub Copilot

GitHub Copilot sedikit berbeda dari alternatif Perplexity AI lainnya dalam daftar ini, karena ini adalah alat yang dirancang khusus untuk pengembang. Sebagai alat AI untuk pengembang yang paling banyak digunakan, aplikasi ini mengubah perintah bahasa alami menjadi kode yang disarankan dalam berbagai bahasa pemrograman. ⌨️

Fitur terbaik GitHub Copilot

Percepat proses penulisan kode dengan bantuan AI

Dapatkan saran yang didukung AI berdasarkan kode sebelumnya yang Anda buat.

Edit langsung di dalam editor kode favorit Anda.

Pelajari cara coding dengan bantuan GitHub Copilot

Batasan GitHub Copilot

Aplikasi ini dirancang untuk menulis kode, jadi hanya berguna sebagai alternatif Perplexity AI jika itulah tujuan Anda menggunakan aplikasi ini.

Beberapa pengguna melaporkan bahwa alat ini memiliki kurva pembelajaran yang curam.

Harga GitHub Copilot

Gratis

Tim: $4/bulan per pengguna

Enterprise: $24 per bulan per pengguna

Ulasan dan penilaian GitHub Copilot

G2: 4.5/5 (lebih dari 50 ulasan)

Capterra: 5/5 (3 ulasan)

Dapatkan Jawaban yang Anda Butuhkan dengan Alternatif Perplexity AI Ini

Ada begitu banyak alternatif Perplexity AI di luar sana yang tentu saja layak untuk dieksplorasi. Gunakan panduan ini untuk membantu Anda menemukan alternatif Perplexity AI terbaik sesuai dengan fungsi dan fitur yang Anda butuhkan.

Saat Anda mencari alat konten bertenaga AI yang hebat, pertimbangkan bahwa mungkin ada alat yang dapat menawarkan lebih banyak lagi—seperti ClickUp. Platform all-in-one kami memiliki semua yang Anda butuhkan tidak hanya untuk bantuan AI tetapi juga manajemen proyek, produktivitas, dan manajemen kerja.

