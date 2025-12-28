Mengapa Memilih ClickUp Daripada Asana: Perbandingan Terperinci

Anda melewatkan tenggat waktu, bukan karena tim tidak bekerja, tetapi karena tidak ada yang bisa menjawab pertanyaan yang sebenarnya penting: Berapa lama pekerjaan ini memakan waktu, dan apa yang berisiko selanjutnya?

Itulah saat Asana mulai kewalahan untuk tim yang berkembang. Saat Anda menambahkan proyek lintas fungsi, pemilik proyek yang beragam, dan ekspektasi pelaporan yang nyata, Anda akhirnya harus menggabungkan add-on dan pembaruan status hanya untuk mendapatkan visibilitas dasar.

Dalam panduan ini, kami akan menjelaskan mengapa tim beralih dari Asana, apa yang membuat ClickUp berbeda, dan bagaimana beralih tanpa harus membangun ulang sistem Anda secara keseluruhan.

ClickUp vs. Asana: Perbandingan Fitur Terperinci

Berikut perbandingan fitur ClickUp vs. Asana untuk membantu Anda memutuskan dengan cepat. Jika Anda peduli dengan pelacakan waktu, dasbor, kustomisasi, dan dokumentasi terhubung, perbedaannya akan segera terlihat jelas:

Fitur <3>ClickUp Asana Tampilan tugas Daftar, Papan, Kalender, Garis Waktu, Gantt, Beban Kerja, Peta Pikiran, Papan Tulis, Formulir Daftar, Papan, Kalender, Garis Waktu Kemampuan penyesuaian Sangat dapat disesuaikan: status, bidang, dashboard, tampilan, otomatisasi Pengaturan yang lebih terstruktur; kustomisasi tersedia, tetapi umumnya kurang fleksibel di setiap lapisan. Otomatisasi Otomatisasi di seluruh Space, Folder, List + pengaturan yang didukung AI Aturan dan otomatisasi alur kerja; AI Studio mendukung langkah alur kerja yang didukung AI ( help.asana.com Template Template canggih yang dapat disesuaikan (pergeseran tanggal, otomatisasi) Template Asana tersedia, umumnya tidak terlalu banyak memerlukan pemetaan ulang. Dokumen dan wiki Editor dokumen bawaan (ClickUp Docs) yang terintegrasi erat dengan tugas-tugas. Ringkasan proyek dan dokumen didukung, tetapi kurang sebagai sistem "wiki + eksekusi" yang lengkap. Papan tulis dan diagram Papan Tulis Bawaan + ubah ide menjadi tugas Tidak ada papan tulis bawaan Hubungan tugas Hubungkan dan tautkan tugas di seluruh ruang kerja; ringkasan. Dependencies didukung; pemodelan relasional lintas pekerjaan lebih terbatas. Ketergantungan Ya, dengan pemetaan visual Ya Pelacakan waktu Pelacakan waktu bawaan, waktu manual, pelaporan Pelacakan waktu tersedia tergantung pada paket/pengaturan, dan banyak tim masih menggunakan add-on. Laporan canggih Dashboard kustom, beban kerja, pelaporan yang lebih mendalam Laporan dan dashboard tersedia; kedalaman fitur tergantung pada paket langganan dan konfigurasi. Kolaborasi dalam aplikasi ClickUp Chat + komentar + kolaborasi Dokumen Komentar dan percakapan proyek Kemampuan AI Brain + BrainGPT (Talk-to-Text) + Autopilot Agents + Super Agents untuk eksekusi proaktif. Asana AI + AI Studio untuk membangun alur kerja yang didukung AI. Izin dan keamanan Izin granular + kontrol tamu Izin peran, kontrol admin Aplikasi seluler iOS, Android iOS, Android Nilai rencana gratis Fitur yang lengkap; kedalaman yang kuat bahkan dalam versi gratis. Semakin terbatas seiring dengan pertumbuhan kebutuhan Harga Seringkali lebih hemat biaya dengan fitur yang setara (terutama saat Anda berkembang) Biaya dapat meningkat seiring dengan pertumbuhan ukuran tim dan kebutuhan fitur.

Bagaimana kami meninjau perangkat lunak di ClickUp Tim editorial kami mengikuti proses yang transparan, didukung oleh riset, dan netral terhadap vendor, sehingga Anda dapat mempercayai bahwa rekomendasi kami didasarkan pada nilai produk yang sebenarnya. Berikut ini adalah penjelasan rinci tentang cara kami meninjau perangkat lunak di ClickUp.

Mengapa Tim Melampaui Asana

Asana adalah platform manajemen kerja populer untuk koordinasi tugas dan proyek. Namun, tim cenderung melampaui batasnya di tiga area yang dapat diprediksi:

1) Visibilitas terganggu saat skala besar

Proyek kompleks tidak dapat diintegrasikan dengan rapi, sehingga sulit untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi di seluruh tim.

Laporan tetap di permukaan saat Anda membutuhkan dashboard lintas tim dan wawasan yang sebenarnya.

2) Struktur menjadi kaku

Proyek yang terikat pada satu tim membuat kerja matriks menjadi tidak praktis.

Asana mendukung tanggal mulai + tanggal jatuh tempo. Tanggal tambahan (peluncuran, tinjauan, serah terima) biasanya memerlukan Bidang Kustom dan konvensi, tetapi bukan "satu bidang tanggal".

3) Pelaksanaan berubah menjadi solusi sementara

Ketidaknyamanan dalam pencarian dan organisasi membuat orang kembali menggunakan email, spreadsheet, dan bertanya-tanya, "Di mana itu disimpan?"

Otomatisasi tidak dapat diterapkan dengan lancar di seluruh subtugas dan proyek.

Lalu, apa yang sebenarnya membuat tim beralih?Sebagian besar tidak meninggalkan Asana karena "buruk." Mereka beralih karena membutuhkan pelacakan waktu, pelaporan yang lebih mendalam, dan struktur yang fleksibel tanpa perlu menambahkan alat lain. Di situlah ClickUp unggul.

Inilah yang dikatakan seorang pengguna tentang pengalamannya dengan Asana dibandingkan dengan ClickUp:

Saya mengevaluasi keduanya sekitar setahun yang lalu sebelum kami memutuskan untuk menggunakan ClickUp. Pendapat saya adalah ClickUp adalah Asana yang ditingkatkan. Ia memiliki banyak fitur tambahan. Banyak kasus khusus di mana Anda sering berpikir “Hmm, saya bertanya-tanya apakah saya bisa…” sepertinya tidak bisa di Asana dan bisa di ClickUp. Masalah terbesar yang selalu saya hadapi di Asana adalah tugas hanya bisa berada di satu tempat. Hal ini membuat sulit menemukan hal-hal, terutama saat ruang kerja mungkin terstruktur secara matriks – baik berdasarkan fungsi maupun proyek. Contoh: Proyek A memiliki ruang kerja dan Pemasaran memiliki ruang kerja. Di mana tugas pemasaran untuk Proyek A berada?

Apa yang Berubah Saat Anda Beralih dari Asana ke ClickUp

Jika Anda membandingkan ClickUp dengan Asana, Anda mungkin tidak mencari "lebih banyak fitur." Anda berusaha menghentikan penyebaran pekerjaan — ketika tugas berada di satu alat, dokumen di tempat lain, pelaporan di spreadsheet, dan pembaruan tersembunyi di obrolan.

ClickUp dirancang untuk mengatasi hal itu dengan bertindak sebagai ruang kerja AI terintegrasi: tugas, dokumen, dashboard, otomatisasi, dan kolaborasi berada dalam satu sistem, dan AI menghubungkan konteks di seluruh sistem tersebut.

Dengan cara ini, Anda menghabiskan lebih sedikit waktu untuk mengejar status dan lebih banyak waktu untuk menyelesaikan pekerjaan.

Selanjutnya, kami akan menguraikan 10 alasan praktis mengapa tim memilih ClickUp daripada Asana, mulai dari pelacakan waktu bawaan hingga alur kerja yang didukung AI yang mengurangi koordinasi manual.

ClickUp untuk Manajemen Proyek menggabungkan proyek, pengetahuan, dan obrolan tim dalam satu ruang kerja, dengan AI yang membantu Anda menemukan konteks, merangkum pembaruan, dan menjaga pekerjaan tetap berjalan.

ClickUp vs. Asana: 10 Alasan Tim Beralih (Dan Cara Migrasi dengan Cepat)

Jadi, mengapa beralih dari Asana? Mari kita jelajahi sepuluh alasan mengapa tim memilih ClickUp daripada Asana.

ClickUp mengakhiri pengelolaan berbagai aplikasi dengan menyediakan ruang kerja terpadu untuk mengelola semuanya: tugas, tujuan, dokumen, percakapan, garis waktu, dan lainnya.

Dashboard ClickUp adalah pusat kendali yang dapat disesuaikan, memberikan visibilitas ke setiap sudut ruang kerja Anda.

Misalkan Anda adalah manajer proyek dengan beberapa tugas pengiriman klien. Ringkasan Pengiriman Klien Anda akan mencakup bilah kemajuan untuk setiap klien, jam kerja yang dicatat untuk setiap tim dibandingkan dengan waktu yang dianggarkan, dan daftar item yang berisiko atau terlambat.

Anda dapat memvisualisasikan dan menganalisis data Anda secara real-time, semuanya dalam satu tempat. Setiap Dashboard dibangun dengan kartu yang dapat dipindahkan dan diubah ukurannya, menampilkan informasi yang paling penting bagi alur kerja Anda. Berikut beberapa contoh:

Bar kemajuan proyek

Daftar tugas yang disaring berdasarkan penugas, tag, atau prioritas

Laporan pelacakan waktu

Grafik Burndown

KPI dan kemajuan milestone

Embed dari alat eksternal seperti Google Sheets, YouTube, atau Tableau

Anda dapat membuatnya dari awal atau menggunakan templat yang sudah jadi. Kemudian sesuaikan dengan filter dan pengaturan untuk mengambil data yang tepat dari folder, daftar, rentang waktu, atau anggota tim tertentu.

🚨 Tombol Darurat Proyek: Sistem bagasi senilai $560 juta di Bandara Denver terlambat 16 bulan. Mengapa? Kurangnya koordinasi, tim yang terisolasi, dan tidak adanya jadwal bersama. Solusi ClickUp: Tampilan Diagram Gantt ClickUp dan Status Tugas Kustom akan membuat kemajuan (atau ketidakadaannya) jelas jauh sebelum masalah muncul.

2. Buka kunci kustomisasi tingkat lanjut

Ketika Anda membutuhkan tugas untuk melakukan lebih dari sekadar berada dalam daftar, ClickUp hadir dengan manajemen tugas canggih dan tampilan yang fleksibel.

Setiap Tugas ClickUp berisi informasi detail, termasuk penugas, tanggal mulai dan jatuh tempo, perkiraan waktu, prioritas, subtugas, file, dan bidang kustom.

Misalkan Anda adalah pemimpin tim yang mengelola kampanye pemasaran. Anda dapat menugaskan tugas kepada anggota tim yang berbeda, menandai tenggat waktu blog sebagai ‘Urgent,’ dan menambahkan bidang kustom untuk ‘Channel.’ Buat subtugas atau gunakan item daftar periksa untuk persetujuan vendor atau revisi kreatif.

Anda juga dapat menyaring, mengelompokkan, dan mengurutkan tugas untuk menyesuaikan dengan alur kerja apa pun.

Fitur tugas yang dapat disesuaikan dalam ClickUp Views menjadi alasan banyak tim beralih dari alat seperti Asana. Anda dapat beralih antara tampilan Daftar klasik untuk perencanaan detail, tampilan Papan untuk alur kerja Kanban, atau tampilan Gantt untuk mengelola jadwal dan ketergantungan.

Ada juga Kalender, Tabel, Garis Waktu, Beban Kerja, Peta Pikiran, dan bahkan Tampilan Formulir, masing-masing dirancang untuk kebutuhan yang berbeda.

Misalnya, tim pengembangan perangkat lunak mungkin menggunakan tampilan Board untuk mengelola sprint, beralih ke tampilan Gantt selama perencanaan untuk menyelaraskan jadwal rilis di antara tim.

Dan bagi tim yang bekerja dengan klien atau pemangku kepentingan, fitur Whitelabeling di ClickUp (tersedia di paket Enterprise) menambah sentuhan profesionalisme.

Ini memungkinkan Anda menyesuaikan domain ClickUp Anda (misalnya, projects.yourcompany.com), mengunggah logo Anda, menerapkan warna merek, dan bahkan menyesuaikan tampilan dashboard yang dibagikan dan dokumen yang diakses publik.

Apa yang dikatakan pengguna nyata setelah beralih:

Saya sudah mencoba hampir semuanya, Asana, Notion (digunakan hampir dua tahun), Trello, Rock, dan sebagainya. Akhirnya saya memutuskan untuk menggunakan ClickUp. Seperti yang dikatakan orang lain, ini seperti Asana yang ditingkatkan… dan karena saya menggunakan Notion, saya akan mengatakan ini seperti Notion yang ditingkatkan. Jumlah hal yang bisa dilakukan sungguh luar biasa. Setiap kali saya ingin melakukan sesuatu yang kustom, Notion dan Asana selalu menemui hambatan, tetapi ClickUp mampu melakukan sebagian besar hal yang saya inginkan untuk agensi pemasaran video saya. Dukungan mereka juga luar biasa, dan mereka terus bekerja untuk membuat platform ini lebih baik setiap hari. Saya belum pernah melihat perusahaan yang begitu berkomitmen untuk meluncurkan begitu banyak fitur dengan begitu cepat. Mereka juga terus mendengarkan permintaan fitur dari pelanggan dan mengimplementasikannya dengan kecepatan yang dipercepat. Semakin baik dan baik setiap bulannya…

3. Sederhanakan alur kerja dengan pelacakan waktu bawaan.

ClickUp Time Tracking adalah solusi komprehensif yang memungkinkan Anda memantau, menganalisis, mengoptimalkan, dan melacak waktu yang dihabiskan untuk tugas dan proyek. Fitur ini dapat diakses melalui desktop, mobile, atau web, dan dilengkapi dengan ekstensi Chrome gratis untuk kenyamanan tambahan.

Di Asana, tim sering mengandalkan add-on atau alat pihak ketiga untuk pelacakan waktu dan lembar waktu. ClickUp menyertakan pelacakan waktu bawaan, sehingga pelaporan tetap berada di tempat yang sama dengan eksekusi.

Setiap entri waktu dapat langsung dihubungkan ke tugas spesifik, membantu tim menjaga akuntabilitas dalam setiap hasil kerja. Selain itu, fitur ini memungkinkan Anda memulai dan menghentikan timer secara real-time atau mencatat jam kerja secara manual, ideal untuk gaya kerja reaktif maupun reflektif.

Dari pengguna X:

Baru saja menemukan @ClickUp_app dan wow, ini benar-benar powerful! Selamat tinggal Asana, selamat tinggal Toggl, selamat datang produktivitas!

Lupa melacak waktu kemarin? Tidak masalah. Anda dapat mengembalikan tanggal entri atau menerapkannya pada rentang waktu tertentu. Anda bahkan dapat memberi label pada entri waktu dengan catatan, tag, dan indikator tagihan untuk memberikan konteks tambahan.

Laporan roll-up memastikan bahwa waktu yang dicatat di tingkat subtugas secara otomatis tercermin di tingkat induk.

Misalnya, jika kampanye peluncuran produk Anda mencakup 10 subtugas di bidang desain, pengembangan, dan pemasaran, ClickUp akan menggabungkan waktu dari semua subtugas tersebut ke dalam inisiatif utama, memberikan Anda visibilitas penuh atas upaya dan biaya yang terlibat.

📮ClickUp Insight: Meskipun 40% karyawan menghabiskan kurang dari satu jam per minggu untuk tugas-tugas yang tidak terlihat di tempat kerja, sebanyak 15% kehilangan 5+ jam per minggu, setara dengan 2,5 hari per bulan! Masalah kecil yang tampaknya tidak penting ini bisa secara perlahan mengikis produktivitas Anda. ⏱️ Manfaatkan fitur Pelacakan Waktu dan Asisten AI ClickUp untuk mengetahui secara tepat di mana jam-jam yang tidak tercatat menghilang. Identifikasi ketidakefisienan, biarkan AI mengotomatisasi tugas-tugas berulang, dan dapatkan kembali waktu yang berharga!

4. Dapatkan nilai lebih dengan paket yang kaya fitur.

Dalam hal harga, ClickUp menawarkan lebih banyak fitur per dolar. Banyak fitur yang tersedia secara standar di paket Free Forever atau Unlimited ClickUp, seperti pelacakan waktu, penetapan tujuan, bidang kustom, dan dashboard. Namun, fitur-fitur ini dibatasi atau hanya tersedia di paket Premium dan Business Asana yang lebih tinggi.

Ambil contoh otomatisasi alur kerja AI yang disesuaikan.

Di ClickUp, Anda dapat membuat alur kerja kompleks dan bertahap bahkan pada paket berbayar tingkat menengah. Sementara di Asana, Anda harus meng-upgrade ke paket Business hanya untuk mengaktifkan logika kondisional. Hal ini membuat ClickUp ideal untuk agensi, startup, dan tim yang sedang berkembang.

5. Ubah prioritas menjadi tindakan tanpa perlu pekerjaan pelaporan tambahan.

Saat tim berkembang, bagian yang sulit bukanlah membuat tugas. Melainkan memastikan pekerjaan yang dikerjakan tim benar-benar sesuai dengan apa yang menjadi prioritas pimpinan minggu ini.

ClickUp memudahkan hal ini karena lapisan strategi Anda dapat berada tepat di samping eksekusi: Dokumen untuk rencana, tugas untuk pelaksanaan, Bidang Kustom untuk pelacakan, dan Otomatisasi untuk menjaga kemajuan terus berjalan.

Jika tim Anda menggunakan OKRs, bagus, Anda dapat mengorganisirnya dengan rapi. Jika tidak, ini tetap berguna untuk prioritas kuartalan, skor kampanye, atau inisiatif lintas tim.

Contoh pengaturan:

Dokumen inisiatif (apa dan mengapa)

Hasil utama sebagai tugas (bagian "lakukan")

Kolom Kustom seperti pemilik, dampak, keyakinan, dan tonggak pencapaian

Ringkasan dan rumus untuk menghitung kemajuan secara otomatis

Dashboard ringan untuk pengecekan mingguan (item berisiko, hambatan, pekerjaan yang terlambat)

Jadi, daripada "OKRs berada di satu alat dan pekerjaan berada di alat lain," semuanya tetap terhubung dan pembaruan kemajuan tidak lagi menjadi tugas terpisah.

6. Otomatiskan pekerjaan Anda, sesuai keinginan Anda

Otomatisasi ClickUp dirancang untuk menghilangkan pekerjaan rutin, memungkinkan tim Anda fokus pada pemecahan masalah, pengembangan ide, dan eksekusi yang berdampak tinggi. Dengan logika sederhana 'jika ini, maka itu', Anda dapat membuat aturan otomatisasi yang kuat menggunakan lebih dari 50 pemicu, tindakan, dan kondisi.

Misalkan Anda mengelola alur kerja konten. Setiap kali tugas berpindah ke ‘Siap untuk Ditinjau,’ ClickUp dapat secara otomatis menugaskan tugas tersebut ke editor Anda, mengubah prioritasnya menjadi ‘Tinggi,’ dan menambahkan tag ‘Perlu Ditinjau.’

Selain itu, AI bawaan memungkinkan Anda membuat otomatisasi manajemen proyek menggunakan perintah bahasa alami! Yang perlu Anda lakukan hanyalah mendeskripsikan alur kerja seperti ‘Tugaskan semua bug prioritas tinggi di QA kepada Rebecca dan beri tahu pemimpin pengembangan jika tidak diselesaikan dalam 3 hari.’

🚨 Tombol Darurat Proyek: Satu skrip deployment yang buruk membuat Knight Capital kehilangan $440 juta dalam 30 menit. Tim pengembangan mereka mengunggah kode ke lingkungan produksi tanpa tinjauan yang memadai atau visibilitas yang cukup. Solusi ClickUp: Dengan integrasi GitHub ClickUp + persetujuan, setiap perubahan kode dilacak dan direview—tidak ada kejutan di lingkungan produksi.

7. Migrasi dari Asana dengan alat impor ClickUp

Beralih ke platform manajemen proyek lain tidak berarti harus memulai dari awal.

ClickUp Import memudahkan Anda untuk memindahkan proyek Asana, tugas, penugas, dan lainnya ke ruang kerja yang powerful, sambil menjaga keakuratan data dan produktivitas.

Misalnya, tim pemasaran Anda telah mengelola proyek di Asana, dengan ratusan tugas tersebar di berbagai folder proyek. Anda dapat menggunakan alat impor Asana untuk membawa semua informasi yang relevan. Anda cukup memetakan proyek Asana ke ClickUp Spaces atau Folders, memastikan semuanya berada di tempat yang diharapkan oleh tim Anda.

Apakah tim Anda terjebak dalam rutinitas lama sementara dunia terus berkembang pesat? Dapatkan Panduan OKR Perencanaan Strategis ClickUp untuk taktik segar dan dapat diterapkan guna menyelaraskan tim jarak jauh dan mencapai tujuan Anda. Temukan bagaimana tim terkemuka mengatasi gangguan, beradaptasi dengan prioritas yang berubah, dan menjaga semua orang tetap bergerak ke arah yang sama—bahkan dari jarak jauh.

ClickUp mengintegrasikan kolaborasi langsung ke dalam ruang kerja Anda dengan fitur dokumen dan papan tulis yang kuat, yang bekerja secara sinkron dengan tugas, garis waktu, dan tujuan Anda.

ClickUp Docs memungkinkan tim membuat segala sesuatu mulai dari SOP, catatan rapat, hingga proposal proyek dan spesifikasi produk. Namun, ini lebih dari sekadar editor dokumen. Perlu menugaskan tindakan dalam dokumen? Cukup tandai rekan tim dan buat tugas secara langsung. Ingin merujuk papan sprint atau kalender? Embed langsung dalam dokumen.

Anda dapat membuat wiki proyek dengan daftar periksa interaktif, halaman bertingkat, dan pengeditan real-time.

Misalnya, seorang manajer produk yang merencanakan siklus rilis berikutnya dapat menambahkan aset desain, melibatkan tim pengembang untuk masukan, dan menghubungkan tugas langsung di tempat keputusan diambil.

Selain itu, ClickUp Whiteboards menyediakan ruang kreatif dan visual untuk brainstorming, memetakan perjalanan pengguna, dan membangun alur kerja bersama.

Bayangkan ini: tim UX Anda merancang alur pengguna di papan tulis, mengubah catatan tempel menjadi tugas secara langsung, dan membagikannya selama rapat. Dengan kolaborasi real-time, pelacakan kursor, dan visual berbasis AI, ini adalah ruang rapat virtual yang tetap terhubung dengan pelaksanaan.

ClickUp Brain dapat menghasilkan gambar langsung di dalam Whiteboards, membantu tim memvisualisasikan ide, mockup, dan alur kerja secara instan. Dengan ClickUp Brain atau ClickUp BrainGPT, Anda dapat mendeskripsikan konsep visual dan langsung mengubahnya menjadi gambar tanpa perlu beralih ke alat lain. Contoh prompt: ‘Buat grafik visual donat yang setengah dimakan.’ Buat gambar di dalam Whiteboards dengan ClickUp Brain

9. Gunakan AI yang mengubah percakapan menjadi tindakan (bukan hanya ringkasan)

Sebagian besar alat proyek kini dilengkapi dengan AI yang dapat merangkum pembaruan, mengedit catatan, dan menyusun konten. Asana termasuk di antaranya.

Keunggulan ClickUp terletak pada apa yang terjadi selanjutnya.

Dengan ClickUp Brain dan ClickUp BrainGPT plus Super Agents, Anda dapat mengubah diskusi menjadi tugas yang terarah secara otomatis, tanpa perlu seseorang secara manual menerjemahkan obrolan menjadi tugas.

Secara umum, tumpukan AI ClickUp dibangun di sekitar tiga hal:

ClickUp Brain: AI yang terintegrasi dalam pekerjaan yang dapat menjawab pertanyaan tentang pekerjaan Anda, menghasilkan konten, merangkum percakapan, dan mengubah informasi yang berantakan menjadi eksekusi yang terstruktur.

ClickUp BrainGPT + Talk-to-Text: interaksi lebih cepat dan tanpa menggunakan tangan, sehingga Anda dapat mencatat dan bertindak atas pekerjaan tanpa menghentikan apa yang sedang Anda lakukan.

Super Agents: agen yang dapat memantau, merespons, dan mengambil tindakan di seluruh ruang kerja Anda, sehingga perencanaan berubah menjadi eksekusi secara otomatis.

A. Dapatkan jawaban dari pekerjaan Anda yang sebenarnya, bukan output AI generik.

Alih-alih meminta AI untuk "menebak," ClickUp Brain dirancang untuk mengambil informasi dari konteks ruang kerja Anda. Jadi, ketika seseorang bertanya, "Apa status terbaru tentang redesign situs web Q3?" Anda tidak perlu mencari-cari di tugas, dokumen, dan komentar. Brain dapat menampilkan pembaruan terbaru, pemilik, dan hambatan berdasarkan apa yang ada di ruang kerja.

Misalkan tim pemasaran Anda baru saja menyelesaikan sesi brainstorming selama 45 menit tentang peluncuran produk baru. Gunakan ClickUp AI untuk secara instan menghasilkan ringkasan peluncuran yang rapi. Ini akan merangkum ide-ide kampanye utama, menetapkan tugas-tugas, dan bahkan menyusun draf email atau posting media sosial.

Selain itu, Anda tidak perlu lagi berpindah antar alat untuk mengelola tugas dari awal hingga selesai. Buat konten dengan ClickUp Brain, simpan di ClickUp Docs, dan kolaborasi dengan tim Anda menggunakan ClickUp Chat atau cukup tugaskan kepada seseorang dengan ClickUp Tasks.

B. BrainGPT + Talk-to-Text untuk eksekusi yang lebih cepat dan tanpa hambatan.

Ini adalah bagian yang mengubah perilaku. Dengan ClickUp BrainGPT dan Talk-to-Text, Anda dapat mengucapkan permintaan seperti:

“Ringkas semua tugas yang terlambat untuk Tim Pemasaran dan buat pesan tindak lanjut untuk setiap pemilik tugas.”

…dan dapatkan hasil yang dapat langsung diubah menjadi tugas, dokumen, atau pembaruan, tanpa perlu mengetik panjang lebar. Hal ini sangat berguna saat rapat harian, saat sedang dalam perjalanan, atau saat Anda sedang mengelola 12 tab dan perhatian yang mulai melemah.

C. Super Agents: pembaruan "berhenti mengawasi alur kerja"

Di sinilah ClickUp melampaui asisten AI biasa.

Autopilot Agents dapat diatur untuk melakukan pekerjaan atas nama Anda di dalam ClickUp, berdasarkan apa yang terjadi di tugas, dokumen, dan obrolan. Kemudian Super Agents melangkah lebih jauh dengan bertindak seperti peran khusus (misalnya: koordinator proyek, mitra operasional, penyaringan penerimaan) yang dapat secara proaktif mendukung pelaksanaan.

Contoh: Di saluran acara atau saluran peluncuran, orang-orang membagikan pembaruan seperti “Pembicara belum mengonfirmasi” atau “Desain terkendala.” Di sebagian besar alat, itu hanya obrolan yang tidak penting. Dengan ClickUp, Anda dapat membuat sistem:

Deteksi permintaan atau keputusan

Buat atau perbarui tugas yang tepat

Tentukan pemilik

Tetapkan tanggal jatuh tempo atau aturan eskalasi.

Tetap lanjutkan rencana Anda

Itulah perbedaan antara "AI yang menulis" dan "AI yang mengelola alur kerja."

Dalam saluran peluncuran lintas fungsi, seorang agen dapat melihat "kami membutuhkan persetujuan desain hingga Jumat," membuat tugas, menugaskan tim Desain, menetapkan tanggal jatuh tempo, dan memberitahu Manajer Proyek.

🎥 Jika Anda sedang membandingkan ClickUp dengan Asana dan merasa kesulitan mengejar pembaruan atau menulis laporan manual, video ini menunjukkan bagaimana manajemen proyek yang didukung AI mengubah permainan.

10. Ubah rapat menjadi tugas secara otomatis dengan AI Notetaker

Rapat gagal ketika tugas-tugas tidak ditindaklanjuti dan terjebak dalam catatan.

Berbeda dengan alat rapat tradisional, ClickUp Meetings memungkinkan Anda merekam, menerjemahkan, dan menghubungkan hasil rapat langsung ke pekerjaan Anda.

Dengan ClickUp AI Notetaker, hasil rapat Anda dapat diubah menjadi pekerjaan terstruktur dengan cepat: catatan, keputusan, tindakan yang harus dilakukan, dan tindak lanjut yang dapat diubah menjadi tugas yang dapat dilacak oleh tim Anda.

Contoh: Setelah sinkronisasi migrasi alat mingguan, ClickUp AI Notetaker mencatat keputusan, mengidentifikasi tindakan yang perlu dilakukan, membuat tugas untuk masing-masing pemilik, dan menyimpan ringkasan ke dokumen atau thread obrolan yang tepat sehingga tidak ada yang terlewat.

🚨 Tombol Darurat Proyek: Ekspansi Target ke Kanada gagal dengan cepat—barang berlebih yang tidak diinginkan, barang esensial yang kekurangan stok, dan kekacauan rantai pasokan. Solusi ClickUp: Template Manajemen Inventaris ClickUp yang dipadukan dengan Dashboard dapat mengidentifikasi masalah persediaan sebelum rak kosong atau gudang penuh.

📖 Baca Juga: Cara Mengekspor Asana ke Excel

Cara Beralih dari Asana ke ClickUp

Pikirkan untuk beralih dari Asana ke ClickUp, tapi merasa ragu? Kami mengerti. Kabar baiknya, prosesnya lebih mudah dari yang Anda bayangkan.

Berikut ini panduan langkah demi langkah untuk beralih dengan lancar dan mulai bekerja lebih efisien.

Langkah #1: Daftar ke ClickUp

Mulailah dengan membuat akun ClickUp Anda. Setelah masuk, luangkan waktu sejenak untuk mempertimbangkan bagaimana pengaturan Asana Anda dapat diterapkan ke ClickUp.

Di sini, Anda akan menggunakan Spaces, Folders, dan Lists untuk mengatur pekerjaan Anda, mirip seperti kotak bertumpuk. Jadi, jika Anda memiliki departemen atau proyek klien di Asana, itu adalah titik awal Anda di sini. Manfaatkan kesempatan ini untuk membersihkan semuanya. Arsipkan proyek Asana lama yang sudah tidak terpakai sehingga Anda hanya membawa yang penting.

🚨 Tombol Darurat Proyek: Pepsi meluncurkan kampanye di China dengan tagline yang diterjemahkan menjadi ‘Pepsi membawa leluhur Anda kembali dari kematian.’ Tidak ada yang menyadari kesalahan tersebut sebelum peluncuran. Solusi ClickUp: Dengan ClickUp Docs yang terhubung ke tugas kampanye dan tahap tinjauan formal menggunakan Status Tugas Kustom, terjemahan tersebut akan terdeteksi sebelum ditampilkan di papan iklan.

Langkah #2: Impor Asana ke ClickUp (lalu lakukan pembersihan selama 15 menit)

Fitur Impor ClickUp melakukan sebagian besar pekerjaan berat.

Buka pengaturan Workspace Anda, pilih Import/Export, dan pilih Asana. Setelah menghubungkan akun Asana Anda, pilih proyek yang ingin dipindahkan dan tentukan tempat penempatannya di pengaturan ClickUp baru Anda.

Anda dapat menyesuaikan apa yang diimpor, seperti Bidang Kustom, tonggak pencapaian, dan penugas, sehingga sesuai dengan struktur baru Anda.

Setelah impor, lakukan pemeriksaan cepat:

Konfirmasi pemilik + tanggal jatuh tempo

Sesuaikan status dengan alur kerja Anda

Tentukan di mana pekerjaan "bersama" berada (klien, departemen, program)

Pin tampilan utama Anda (Daftar/Papan/Gantt) agar tim langsung menuju ke tempat yang tepat.

Hal ini mencegah masalah "kami telah mengimpor semuanya, tapi tidak ada yang menggunakannya".

⚙️ Bonus: Temukan bagaimana tim pemasaran ClickUp menggunakan ClickUp untuk kendali kreatif penuh atas koordinasi kampanye, pembuatan konten, dan pengembangan konsep.

Langkah #3: Latih tim Anda dengan ClickUp University

Sekarang data Anda sudah masuk, saatnya melibatkan tim Anda. ClickUp University menyediakan video gratis, sesi langsung, dan tutorial singkat yang membantu semua orang.

Sedikit pelatihan di awal membantu semua orang langsung beradaptasi dan membangun kepercayaan terhadap platform.

📮 Wawasan ClickUp: Bagi 34% responden survei kami, penundaan keputusan disebabkan oleh menunggu persetujuan manajerial, yang mengubah persetujuan sederhana menjadi hambatan. Semakin lama Anda menunda, semakin lama pula Anda menunggu. ⏳ Dengan Alur Kerja Persetujuan Otomatis ClickUp, tugas dapat secara otomatis diarahkan ke pengambil keputusan yang tepat dan dapat dilanjutkan secara instan. Tidak lagi ada notifikasi chat, tidak lagi mencari-cari di inbox—hanya kemajuan yang lancar dan tanpa repot. ✅

Langkah Maju dengan ClickUp

Anda sudah tahu perbedaan utama antara kedua alat ini.

ClickUp, aplikasi serba guna untuk kerja, adalah pusat kerja lengkap yang menyesuaikan dengan alur kerja Anda. Jika Anda merencanakan peluncuran produk, menjalankan kampanye klien, atau mengelola OKR, ClickUp harus menjadi pilihan utama Anda.

Ini fleksibel, lebih powerful, dan jujur saja, lebih seru untuk disesuaikan. Jadi, kenapa harus puas dengan yang biasa-biasa saja?

Coba ClickUp hari ini dan lihat bagaimana hal itu mengubah cara kerja Anda. ✅