A 20 legjobb marketinges AI-eszköz a hatékonyság fenntartásához 2026-ban

Ha a filmek és a tévéműsorok egy dologra rávezettek minket, az az, hogy mára már egy egész robotokból álló társadalomnak kellene lennie, amely elvégzi helyettünk a monoton munkát.

Elvileg robotok takarítják a házunkat, főzik a reggelinket és veszik fel a telefonunkat. És ezek közül néhány robotnak pimasznak kell lennie, és brit akcentussal kell beszélnie. De sajnos itt vagyunk a 21. században, és ma még egyszer sem láttunk pimasz brit robotot. ??‍♀️

Bár ez a jövő még messze van, a mesterséges intelligencia már itt van. Persze, reggel nem fogja megsütni a tojásunkat, de az AI-technológia megkönnyítheti a munkánkat azáltal, hogy automatizálja a napi marketingfeladatok egy részét. A marketingcsapatok számára pedig a megfelelő AI-marketingeszköz produktívabbá, kreatívabbá és szórakoztatóbbá teheti a munkát.

Íme a legjobb AI-alapú marketingeszközök, amelyeket az egész csapata imádni fog.

Az AI (mesterséges intelligencia) marketingeszközök a mesterséges intelligencia technológiáinak alkalmazását jelentik a marketingstratégiákban és -tevékenységekben. Ezek az eszközök gépi tanulást, marketingelemzéseket és prediktív algoritmusokat használnak a különböző marketingfeladatok automatizálására, optimalizálására és kiterjesztésére.

Mit érdemes keresni egy AI marketingeszközben?

A különböző AI-alapú marketingeszközök különböző funkciókat látnak el, de minden eszköznek meg kell könnyítenie az életét, nem pedig megnehezítenie.

Tudjuk, mire gondol: Na ne mondja! De néha, amikor eszközöket választ, ez a követelmény könnyebb mondani, mint megvalósítani. Íme, mire kell figyelnie, hogy biztosan jó eszközt válasszon. ?

Intuitív felhasználói élmény: Ez a szoftver a marketingcsapatának szól, nem az IT-csapatának, ezért a felhasználói felületnek egyszerűnek kell lennie a megtanulás és a használat szempontjából. Mivel a marketingcsapata designorientált, a felület esztétikai vonzereje mindenki számára jobb élményt nyújt

Egyszerű automatizálás: A mesterséges intelligencia célja, hogy tehermentesítse Önt. Ezért egy A mesterséges intelligencia célja, hogy tehermentesítse Önt. Ezért egy AI-eszköznek olyan marketingautomatizálási funkciókat kell kínálnia, amelyekkel egyetlen gombnyomással elvégezheti az ismétlődő folyamatokat. Csapatának tagjainak pedig nem kell programozási ismeretekkel rendelkezniük ahhoz, hogy beállítsák ezeket az automatizálásokat

Számos integrációs lehetőség: A legtöbb csapatnak több alkalmazásra van szüksége a munkájához, de az alkalmazások közötti váltás plusz munkát és frusztrációt okozhat a csapat számára. Győződjön meg róla, hogy bármelyik AI-eszközt is választja, az integrálható a már meglévő szoftvereivel

Nincs átfedés: Egyszerűsítheti marketingtechnológiai eszköztárát úgy, hogy kevesebb, de többet tudó alkalmazást választ. Ügyeljen azonban arra, hogy ne válasszon olyan alkalmazásokat, amelyek funkciói átfedik egymást, mert különben előfordulhat, hogy a csapat egy része az egyikre, a másik része pedig a másikra támaszkodik, ami a munkafolyamatot nem egyszerűsíti, hanem bonyolítja.

Íme a 20 legjobb AI-alapú marketingeszköz. Bár egyikük sem rendelkezik brit akcentussal vagy szellemes visszavágásokkal, ezek az alkalmazások segítenek elérni a célközönségét, racionalizálni a marketinges munkafolyamatait, javítani a marketingkampányok kezelését, SEO-optimalizált tartalmakat létrehozni és nyomon követni az eredményeket.

És ez még csak a kezdet.

Próbálja ki a ClickUp Brain-t Használja a ClickUp mesterséges intelligenciával működő írási asszisztensét a hatékony marketingtartalmak testreszabásához és létrehozásához

A ClickUp az az alkalmazás, amely minden más alkalmazásodat felváltja. Az összes munkádat – a feladatkezeléstől és a célkövetéstől a csevegésekig és a dokumentumokig – egy helyre gyűjti. Ráadásul a világ egyetlen szerepköralapú AI-asszisztensével is rendelkezik.

A ClickUp mesterséges intelligenciájának hangvételét és kreativitását testreszabhatja, és beépített tartalomszerkezetekkel rendelkezik, így marketingcsapata időt takaríthat meg a vázlatkészítés és a formázás terén. ?

A ClickUp legjobb funkciói

Dolgozzon együtt másokkal a marketingfeladatokon a ClickUp Docs-ban

A ClickUp korlátai

Tanulási görbe: A ClickUp funkcióinak hatalmas száma első használatkor nyomasztó lehet, de az intuitív felhasználói felület megkönnyíti a megtanulást és a teljes testreszabást

Költség: Bár a ClickUp kínál egy „Free Forever” (örökre ingyenes) árazási csomagot, ez a csomag nem tartalmazza a mesterséges intelligencia funkciókhoz való hozzáférést.

A ClickUp árai

Örökre ingyenes

Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Az árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

A ClickUp AI minden fizetős csomagban elérhető, 7 dollárért munkaterületenként.

ClickUp értékelések és vélemények

G2 értékelések: 4,7/5 (több mint 6700 értékelés)

Capterra értékelések: 4,7/5 (több mint 3600 értékelés)

2. Zapier

via Zapier

A Zapier egy kódolás nélküli automatizálási program, amely kiemelkedik a listán szereplő többi AI-alapú marketingeszköz közül. Lehetővé teszi, hogy az if-then gépi tanulási logikát felhasználva bármilyen szükséges automatizálást megtervezhessen.

Például automatizálhatja e-mailes marketingstratégiáit úgy, hogy létrehoz egy „ha-akkor” szabályt, amely automatikusan üdvözlő e-mailt küld a potenciális ügyfeleknek, ha feliratkoznak az e-mail listájára. Vagy növelheti az ügyfelek elkötelezettségét azzal, hogy a Facebook Messenger-en keresztül kapott üzeneteket a Slack-be továbbítja, így hamarabb láthatja őket, és gyorsabban léphet kapcsolatba a célközönséggel.

A Zapier segítségével automatizálhatja az ügyfélút teljes folyamatát, így amikor az ügyfél továbbhalad a vásárlási folyamatban, pontosan azt a kommunikációt kapja, amire szüksége van.

A Zapier legjobb funkciói

Rugalmas automatizálások: Mivel bármilyen elképzelhető „ha-akkor” helyzet alapján létrehozhat saját automatizálásokat, a Zapier azonnal illeszkedik a munkafolyamatába

Integrációk: Több mint 5000 Több mint 5000 marketing szoftverrel való integráció áll rendelkezésre, amelyek segítségével feladatokat küldhet egyik alkalmazásból a másikba, így ha valami történik a CRM-jében, azt továbbíthatja a projektmenedzsment platformjára, az AI e-mail marketing eszközeire stb.

A Zapier korlátai

Korlátozott automatizálás az ingyenes csomagban: Míg a Zapier egyes árazási csomagjai lehetővé teszik a több lépésből álló automatizálások beállítását (gondoljon rá úgy, mint „ha ez, akkor ez, aztán az, majd ez a másik”), az ingyenes csomag csak egylépéses automatizálásokat tesz lehetővé (munkafolyamatonként csak egy „akkor” lehet).

Egyes integrációk zökkenőmentesebbek, mint mások: Egyes felhasználók arról számolnak be, hogy azok az alkalmazások, amelyekkel a Zap-ot integrálja, korlátozhatják annak funkcióit. Egyes alkalmazások API-ja zökkenőmentesebben működik, és több lehetőséget kínál

A Zapier árai

Ingyenes: Nincs költség, de csak egylépéses automatizálást tesz lehetővé

Starter: 29,99 USD/hó-tól

Professional: 73,50 dollártól havonta

Csapat: 103,50 dollártól havonta

Vállalat: Kapcsolatfelvétel az értékesítési osztállyal

Zapier értékelések és vélemények

G2 értékelések: 4,5/5 (több mint 1000 értékelés)

Capterra értékelések: 4,7/5 (több mint 2000 értékelés)

3. Jasper.ai

A Jasper egy mesterséges intelligencián alapuló tartalomkészítő eszköz, amely racionalizálja az összes tartalommarketing-tevékenységét. A tartalomsablonok segítségével 80%-kal csökkentheti a csapat által az első vázlatok elkészítésére fordított időt, sőt, még a bejegyzéseihez illő illusztrációkat is készíthet.

Könnyen használható digitális marketingeszközként, amely feljavítja közösségi média bejegyzéseit, céloldalait, e-mailes marketingkampányait vagy általános blogtartalom-marketing stratégiáját, javítva ezzel keresőmotorokbeli rangsorolását. A Jasper gyorsan a legtermékenyebb vállalatok számára elengedhetetlen AI-marketingeszközzé válik.

A Jasper legjobb funkciói

Chatbot : A Jasper chatbot képes kérdésekre válaszolni, feladatokban segíteni és kutatást végezni

AI írási sablonok: Több mint 50 sablonjával a Jasper képes megírni Több mint 50 sablonjával a Jasper képes megírni SEO-optimalizált blogbejegyzések , Amazon-termékleírások, Facebook-hirdetések címsorai, rövid közösségi média bejegyzések és egyebek első vázlatait.

Művészeti alkotás: Készítsen kiváló minőségű illusztrációkat és képeket hirdetésekhez, blogbejegyzésekhez és céloldalakhoz. Csak annyit kell tennie, hogy beírja a kívánt kép leírását, és a Jasper mesterséges intelligenciája elkészíti azt.

Márka hangja: A Jasper gépi tanulást használ, hogy megismerje a hangját, és biztosítsa, hogy minden marketinganyaga összhangban legyen a márkával. Megtaníthatja neki a stílusútmutatóját, a termékkatalógusát és a vállalat történetét

A Jasper korlátai

Ténybeli hibák: Mint a legtöbb AI-alapú íróeszköz esetében, a Jasper által a márkád számára írt szövegeket is első vázlatként kell kezelni. Szükséged lesz egy személyre, aki átnézi a szöveget, eltávolítja az esetleges ténybeli hibákat, és kiegészíti azokat a kulcsfontosságú pontokkal, amelyeket az alkalmazás kihagyott.

Költség: A Jasper nem kínál ingyenes csomagot, és egyes felhasználók panaszkodnak arra, hogy az ára jóval magasabb, mint a versenytárs termékeké.

A Jasper árai

Pro: 69 USD/hó, maximum 5 felhasználóig

Csapatok: 49 USD/hó 1 felhasználó számára

Üzleti: Egyedi árazás 10 vagy több fős marketingcsoportok számára

Jasper értékelések és vélemények

G2 értékelések: 4,7/5 (több mint 1000 értékelés)

Capterra értékelések: 4,8/5 (több mint 1000 értékelés)

4. Grammarly

A Grammarly, amelyet régóta a legjobb szövegszerkesztő alkalmazásnak tartanak, mesterséges intelligenciával támogatott írási funkciókat is kínál. Ha tehát elakad a vázlat megírása közben, a Grammarly-t mesterséges intelligenciával támogatott asszisztensként használhatja, amely gépi tanulási képességeinek köszönhetően segít kitalálni a következő ötletet vagy bekezdést.

A Grammarly legjobb funkciói

Írási segédeszközök: A Grammarly rendkívül hatékonyan javítja a nyelvtani és helyesírási hibákat, valamint az AI-alapú szerkesztőjével jelzi a túl hosszú mondatokat.

AI-írás : Segíthet a tartalom első vázlatának elkészítésében, vagy abban, hogy folytassa az írást, amikor nem jut eszébe, mit írjon tovább. Ön megad egy témát, a Grammarly pedig elkészíti az első vázlatot

Hangnem kiválasztása: Kiválaszthatja, hogy írása formális vagy informális hangnemet kapjon, és mellékneveket is kiválaszthat, hogy részletesebben leírja a kívánt hangnemet

Böngészőbővítmény: A böngészőbővítmény segítségével a Grammarly funkcióit használhatja A böngészőbővítmény segítségével a Grammarly funkcióit használhatja a Google Docs-ban , e-mailekben és olyan közösségi médiaplatformokon, mint a LinkedIn és a Twitter.

A Grammarly korlátai

Asztali számítógépen jobb, mint mobilon: Egyes felhasználók arról számolnak be, hogy a Grammarly funkciói nem integrálódnak olyan jól a digitális marketing mobilalkalmazásokba, mint az asztali böngészőkbe.

Túlzottan formális lehet: A hangnemválasztási funkciók ellenére sok felhasználó arról számol be, hogy a Grammarly AI-eszköze a tartalom javításait túl formális hangvételűvé teszi.

A Grammarly árai

Ingyenes

Premium: 12 USD/hó-tól

Üzleti: 15 USD/hó/felhasználótól

Grammarly értékelések és vélemények

G2 értékelések: 4,7/5 (több mint 3000 értékelés)

Capterra értékelések: 4,7/5 (több mint 6000 értékelés)

5. Manychat

via Manychat

Számos olyan AI-alapú marketingeszközt megvizsgáltunk, amelyek segíthetnek blogbejegyzések és e-mailek készítésében, de ez az AI-eszköz valóban képes párbeszédet folytatni az ügyfeleivel. A Manychat interaktív ügyfélélményt nyújt, természetes nyelvfeldolgozást használva válaszol az ügyfeleinek Instagram DM-ben, Facebook Messengerben, SMS-ben és WhatsAppon.

A Manychat legjobb funkciói

Interaktív chatbot: A Manychatot egyetlen célra fejlesztették ki, és ezt kiválóan teljesíti. Ez a chatbot válaszol azoknak az ügyfeleknek, akik üzenetet küldenek Önnek a közösségi média platformokon vagy SMS-ben.

A Manychat korlátai

Korlátozott elemzési lehetőségek: Bár a Manychat fizetős csomagjában elemzési funkciókat is kínál, sok felhasználó szerint ezek nem túl hasznosak, és nem nyújtanak jó áttekintést az ügyféladatokról

Esetenkénti hibák: Egyes felhasználók arról számoltak be, hogy a Facebook Messengerhez kapcsolódó API néha késleltetett, vagy nem töltődik be megfelelően, és újra kell tölteni.

A Manychat árai

Ingyenes: Nincs költség, de nem tartalmazza az SMS-küldést

Pro: 15 USD/hó

Premium: Vegye fel a kapcsolatot az értékesítési csapattal

Manychat értékelések és vélemények

G2 értékelések: 4,6/5 (több mint 100 értékelés)

Capterra értékelések: 4,7/5 (több mint 50 értékelés)

6. Evolv. ai

Az Evolv AI mesterséges intelligenciát és gépi tanulási algoritmusokat használ az ügyfélélmény valós idejű javítására. Folyamatosan alkalmazkodik az ügyfelek élő viselkedéséhez különböző platformokon – az e-kereskedelmi webhelyétől a közösségi média platformokig.

Az AI szoftver valós idejű kísérleteket végez, hogy a célcsoportjában lévő minden ügyfelet olyan élmény felé irányítson, amely a legnagyobb valószínűséggel vezeti őket tovább a marketingcsatornában, és közelebb a vásárláshoz.

Az Evolv legjobb funkciói

Automatizált ügyfélútvonalak: Az Evolv nemcsak valós időben tudja az egyes felhasználókhoz igazítani az ügyfélútvonalat, hanem folyamatosan tanul a felhasználóktól és az ügyféladatokból, hogy idővel a leghatékonyabb útvonalakat hozza létre

Kézi és automatikus célzás: Az Evolv segítségével saját maga is elvégezheti a közönségszegmentálást és futtathat CX-kísérleteket, de az AI-eszköz automatikusan is szegmentálja a felhasználókat, és képes olyan új szegmenseket azonosítani és kialakítani, amelyekről eddig talán nem is tudott.

Elemzés: Az Evolv világos betekintést nyújt az általa futtatott ügyfélélmény-kísérletekbe, így megértheti, mely elemei a leghatékonyabbak az ügyfélélménynek, és a jövőben megalapozottabb döntéseket hozhat. Lehet, hogy ez lesz Az Evolv világos betekintést nyújt az általa futtatott ügyfélélmény-kísérletekbe, így megértheti, mely elemei a leghatékonyabbak az ügyfélélménynek, és a jövőben megalapozottabb döntéseket hozhat. Lehet, hogy ez lesz a legkedveltebb webtervező eszköze a weboldal frissítéseinek megtervezéséhez.

Az Evolv korlátai

Tanulási görbe: Az Evolv egy bonyolult mesterséges intelligencia-technológia, ezért időbe telhet, mire rájön, hogyan integrálhatja az összes marketingcsatornájába, és hogyan kezdheti el sikeresen használni.

Az Evolv árai

Egyedi: Mielőtt árajánlatot kapna, be kell ütemeznie egy bemutatót, és találkoznia kell az Evolv csapatának egy tagjával.

Evolv értékelések és vélemények

G2 értékelések: 3,5/5 (1 értékelés)

Capterra-vélemények: Még nincsenek vélemények

Bónusz: AI-alapú közösségi médiaeszközök

7. Writer

via Writer

Egy másik generatív AI-alapú marketingeszköz a szövegíráshoz a Writer. Ez az AI-eszköz tartalmat tud létrehozni a szervezet bármely csapatának – a HR-levelektől az operatív kézikönyvekig.

A Writer legjobb funkciói

CoWrite: A program CoWrite funkciói lehetővé teszik, hogy megtanítsa a hangját az AI-alapú eszköznek, így minden tartalmában egységes márkahangvétel érhető el

Recaps: A Recaps funkcióval újrahasznosíthatja a tartalmakat több marketingcsatornán. Egyetlen gombnyomással A Recaps funkcióval újrahasznosíthatja a tartalmakat több marketingcsatornán. Egyetlen gombnyomással alakíthatja át egy podcastot vagy eseményt blogbejegyzéssé és e-mailbe.

Stílusútmutató: Ha a Writerben készíti el márkájának stílusútmutatóját, az érvényesíteni fogja a stílusszabályokat, valahányszor a csapatának valamelyik tagja a programot használja íráshoz

Írói korlátozások

Költség: Nincs ingyenes csomag, és a legalapvetőbb csomag drágább, mint sok versenytársé.

Beállítási idő: Sok felhasználó panaszkodik arra, hogy a szoftvernek a hangja és a stílusútmutatója megtanítása sok időt vehet igénybe

Írói árak

Csapat: 18 USD/hó felhasználónként, maximum öt felhasználóig

Vállalati: Egyedi árazás nagyobb szervezetek számára

Írói értékelések és vélemények

G2 értékelések: 4,6/5 (10+ értékelés)

Capterra értékelések: 4,7/5 (5+ értékelés)

8. SurferSEO

via SurferSEO

Ha egyetlen alkalmazásból szeretné kezelni a tartalmi stratégiáját és a tartalomkészítést, akkor ez az az all-in-one SEO eszköz, amire szüksége van. A Surfer keresőmotor-optimalizálási funkciókat kínál, valamint hasznos információkat a kulcsszókutatáshoz, így optimalizálhatja írási tevékenységét, és új vagy meglévő tartalmát magasabb rangsorolásra állíthatja be.

A SurferSEO legjobb funkciói

Kulcsszó-kutatás: Végezzen kulcsszó-kutatást, és szerezzen javaslatokat kapcsolódó kulcsszavakra, amelyek segítenek a tartalomcsoportok kialakításában

Tartalomszerkesztő: Tekintse meg a cikk részletes vázlatát, és írás közben kapjon javaslatokat a beillesztendő kulcsszavakra – akár digitális marketing szövegekről van szó

SEO-auditok: Kapjon javaslatokat a jelenlegi blogbejegyzések és weboldalak SEO-optimalizálására vonatkozóan

A SurferSEO korlátai

Nem kapcsolódó kulcsszavak: A felhasználók panaszkodnak, hogy a tartalomcsoportokhoz javasolt kulcsszavak közül néhány nem áll olyan szoros kapcsolatban az eredeti témával, mint szeretnék

Költség: Sok felhasználó szerint a költségek túl magasak, ezért Sok felhasználó szerint a költségek túl magasak, ezért a kisvállalkozások számára nehezen megfizethető marketingeszközről van szó.

Nem teljes körű AI-eszköz: Valószínűleg nem lesz olyan hasznos, ha kizárólag : Valószínűleg nem lesz olyan hasznos, ha kizárólag írásos tartalom létrehozására vagy szerkesztésére szolgáló AI-eszközt keres, de ez az egyik leghatékonyabb SEO-eszköz.

A SurferSEO árai

Essential: 89 USD/hó, akár 30 cikkig

Ár: 129 USD/hó, legfeljebb 100 cikk esetén

Scale AI: 219 USD/hó, akár 100 cikk és 10 AI-cikk esetén

Vállalati csomag: 399 USD/hó-tól. A csomagokról érdeklődjön az értékesítési osztálynál

SurferSEO értékelések és vélemények

G2-értékelések: 4,8/5 (több mint 400 értékelés)

Capterra értékelések: 4,9/5 (több mint 300 értékelés)

9. Smartly.io

Talán úgy gondolja, hogy az együttműködés nem automatizálható, de a Smartly.io itt van, hogy bebizonyítsa, hogy mégis lehetséges. Ez a marketingeszköz kiválóan alkalmas tartalomkészítésre és kreatív szövegek írására a következő digitális marketingstratégiájához.

A Smartly.io legjobb funkciói

Automatizált tervezés: A Smartly.io mesterséges intelligencián alapuló marketingeszköze megtervezi Ön helyett a marketingstratégiát, majd automatizálások segítségével racionalizálja a stratégia végrehajtásához szükséges munkafolyamatokat.

Többcsatornás skálázás: Javítsa a közösségi média kezelését. Tekintse át az egész kampányt, hogy összehangolja a közösségi média csapatait, és döntse el, hogyan fog kinézni a stratégiája a különböző marketingcsatornákon az AI-alapú funkciók segítségével

Könnyebb együttműködés: Tekintse át, kommentelje, szerkessze és hagyja jóvá az összes kreatív anyagát egy helyen

A Smartly.io korlátai

Tanulási görbe: Sok felhasználó szerint speciális képzésre van szükség ahhoz, hogy a csapata hatékonyan tudja használni a Smartly.io-t

Korlátozott integrációk: Több felhasználó szerint a Smartly.io jól integrálódik a Facebookhoz, de más közösségi médiaplatformokkal nem annyira hasznos.

A Smartly.io árai

Egyedi: Az ár megismeréséhez be kell jelentkeznie egy bemutatóra, és találkozót kell egyeztetnie egy csapattaggal.

Smartly.io értékelések és vélemények

G2 értékelések: 4,4/5 (több mint 400 értékelés)

Capterra értékelések: 4,4/5 (10+ értékelés)

10. Seventh Sense

via Seventh Sense

Ez az e-mail marketing program integrálódik a HubSpot és a Marketo rendszerrel, hogy hatékonyabbá tegye e-mailjeit, javítsa a megnyitási arányt és növelje a konverziókat. Mesterséges intelligenciát használ, hogy meghatározza a legjobb időzítést és gyakoriságot az egyes ügyfelekkel való kapcsolatfelvételhez, attól függően, hogy hol tartanak az ügyfélút során.

A Seventh Sense legjobb funkciói

E-mail kézbesítés optimalizálása : A merev ütemtervek vagy az időzónán alapuló ütemezés helyett a Seventh Sense mesterséges intelligenciát használ annak meghatározására, hogy mikor a legideálisabb az e-mailek elküldése az egyes felhasználók számára, ezzel segítve a megnyitási arányok növelését

A/B tesztelés: A beépített A/B tesztelési funkciók lehetővé teszik, hogy tesztelje a tárgymezőket, és kiválassza a leghatékonyabbat, mielőtt az e-mailek nagy részét elküldené az optimalizált kézbesítési ütemterv szerint.

Kézbesíthetőségi ellenőrzés: Szerezzen mélyebb betekintést a kézbesíthetőségébe a Seventh Sense segítségével, amely nemcsak a visszapattanási arányt, hanem azt is ellenőrzi, hogy hány e-mail ér el aktív beérkező levelesládát.

A Seventh Sense korlátai

Csak a HubSpot és a Marketo használatával érhető el: Sok marketingcsapat nem használja a Seventh Sense-t, mert ez az AI-alapú marketingeszköz nem kompatibilis az általuk preferált e-mail marketing szoftverrel

Bonyolult felhasználói felület: Egyes felhasználók úgy érzik, hogy a Seventh Sense felhasználói felülete nem túl intuitív, ezért sokáig kell keresgélniük a használni kívánt funkciókat

A Seventh Sense árai

Business a HubSpot felhasználók számára: 80 USD/hó áron, akár 5000 marketingkapcsolatig

Enterprise a HubSpot felhasználók számára: Egyedi árazás 150 000 vagy több marketingkapcsolat esetén

Business for Marketo felhasználóknak: 450 USD/hó-tól 50 000 potenciális ügyfél esetén

Enterprise a Marketo felhasználók számára: Egyedi árazás 300 000 vagy több potenciális ügyfél esetén

A Seventh Sense értékelései és véleményei

G2 értékelések: 4,8/5 (15+ értékelés)

Capterra értékelések: 5/5 (3 értékelés)

11. Copy.ai

A Copy.ai kezdetben az AI-alapú tartalomgenerálás úttörőjeként vívta ki magának a helyét, és a technológiai fejlődéssel együtt folyamatosan fejlődik. Ez az AI-támogatott írási eszköz felbecsülhetetlen értékű forrás a marketingesek, bloggerek és tartalomkészítők számára, mivel lehetővé teszi számukra, hogy az AI segítségével gyorsított ütemben készítsenek kiváló minőségű tartalmakat blogjaikhoz, Facebook- és Google-hirdetéseikhez, termékleírásaikhoz és céloldalaikhoz.

A Copy.ai legjobb funkciói:

Felhasználóbarát felület

Korlátlan szószám, hitelalapú rendszer nélkül

Fizetett előfizetéssel több mint 25 nyelvhez férhet hozzá

A Copy.ai korlátai:

Egyes felhasználók szerint az eredmények néha nem elég kreatívak

Egyes felhasználók szeretnék, ha lenne egy jobb módszer a projektek és fájlok dokumentálására

A Copy.ai árai:

Ingyenes csomag

Pro: 49 USD/hó 5 felhasználó számára

Csapat: 249 USD/hó 20 felhasználó számára

Vállalati: Az árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Copy.ai értékelések és vélemények:

G2: 4,8/5 (több mint 160 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 50 értékelés)

12. 10Web

A 10Web AI Website Builder forradalmi eszközként tűnik ki az AI-marketing területén, új mércét állítva a weboldalkészítés egyszerűségének és hatékonyságának terén. Fejlett AI-technológiát használ a tervezési folyamat automatizálására, lehetővé téve a vállalkozások és a marketingesek számára, hogy minimális erőfeszítéssel professzionális megjelenésű weboldalakat indítsanak el. A hagyományos weboldalkészítőktől eltérően a 10Web AI intelligens tervezési javaslatokkal, testreszabható sablonokkal és azonnali weboldalkészítési funkciókkal egyszerűsíti a fejlesztési folyamatot.

Ez lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy jobban összpontosítsanak marketingstratégiáikra és tartalmaikra, tudva, hogy online jelenlétüket zökkenőmentesen tudják kialakítani és elindítani. Azok számára, akik az AI erejével szeretnék felgyorsítani weboldaluk fejlesztését, a 10Web AI Website Builder vonzó megoldást kínál.

A 10Web legjobb funkciói:

Az AI segítségével automatizálja a weboldalak létrehozását, lehetővé téve a felhasználók számára, hogy gyorsan elindítsanak teljes funkcionalitású weboldalakat

Mesterséges intelligenciával támogatott, széles körű tervezési sablonokat és testreszabási lehetőségeket kínál, így kiváló eszköz azoknak a marketingeseknek, akik kiterjedt webfejlesztési ismeretek nélkül szeretnének online jelenlétet kialakítani.

A 10Web korlátai:

Bár egyszerűsíti a weboldal készítését, a speciális, összetett testreszabási igényekkel rendelkező felhasználóknak további kézi beállításokra lehet szükségük.

10Web árak:

Business AnnualAI Starter: 10 USD/hóAI Premium: 15 USD/hóAI Ultimate: 23 USD/hó

Ecommerce AnnualAI Ecommerce Starter: 11 USD/hóAI Ecommerce Premium: 23 USD/hóDedikált tárhely: 175 USD/hó

Agency AnnualAgency Starter: 24 USD/hóAI Premium: 60 USD/hóAgency Ultimate: Egyedi árak

10Web értékelések és vélemények:

G2: 4,4/5 (90+ értékelés)

13. Lexica. Art

Ha egyszerű módszert keres lenyűgöző képek létrehozására és hozzáadására marketingkampányaihoz, e-mailes hírleveleihez vagy blogjaihoz, akkor a Lexica. Art az Ön számára ideális AI-marketingeszköz.

Kereshet képeket konkrét kulcsszavak alapján, vagy létrehozhat teljesen új képet úgy, hogy leírja, hogyan kell kinéznie a képnek. Ez az AI-alapú képalkotó eszköz kiválóan alkalmas közösségi média képekhez, blogborítókhoz, sőt termékötletek kidolgozásához is.

A Lexica. Art legjobb funkciói

Aperture : Fotórealisztikus képet készít, amely úgy néz ki, mintha a tárgyakat épp most kattintották volna le egy fényképezőgéppel

Keresősáv : Írja be a kívánt képhez kapcsolódó kulcsszavakat, és pillanatok alatt a beírt szöveg alapján széles képválasztékot kap.

Képek testreszabása: Megjeleníti az egyes generált képek promptját, méretét és egyéb részleteit. Másolja ki a promptot, és módosítsa azt, hogy saját ötletei vagy fantáziája alapján hasonló képeket hozzon létre. 3

Lexica. Művészeti korlátok

Képalkotási korlátozások: Képeket ingyenesen kereshet, de a képek „alkotásához” előfizetnie kell a Lexica AI fizetős csomagjára.

Ismétlődés: Mivel a fejlesztés még folyamatban van, ez a képzési adatok sokszínűségétől függ. Nagy a valószínűsége annak, hogy az eszköz egy idő után ismétlődő képeket generál, hacsak nem finomítja és hangolja össze a parancsait.

Lexica. Művészeti árak

Starter : 10 USD havonta

Pro: 30 dollár havonta

Max: 60 dollár havonta

Lexica. Művészeti értékelések és kritikák

G2-értékelések : Nincs elég értékelés

Capterra-vélemények: Nincs elég vélemény

14. Notion AI

via Notion

Ha már használja a Notiont projektmenedzsmentre, a Notion beépített AI-asszisztense egy olyan kiegészítő, amely segít gyorsabban elvégezni a munkát.

Az integrált AI írási eszköz válaszolhat a munkaterületével kapcsolatos kérdésekre, brainstorming-partnerként segíthet, hozzájárulhat a tartalom fejlesztéséhez, és az adatokat hasznosítható információkká alakíthatja.

A Notion AI marketing területén történő felhasználási lehetőségei a következők:

Magyarázza el a szakzsargont mindenkinek

Tartalom fordítása más nyelvekre

Szerkessze marketinganyagainak hangvételét és stílusát

Készítsen következő lépéseket az értekezletek jegyzetéből, összefoglalókat a teendőkből, valamint tanulságokat az értékesítési beszélgetésekből és kutatási ülésekről

A Notion AI legjobb funkciói

Kérdések és válaszok: Tegyen fel kérdéseket a Notion munkaterületén található projektjeivel, wikijeivel, dokumentumaival és feladataival kapcsolatban, és a Notion AI marketingeszköze másodpercek alatt összefoglalót készít.

Adatok automatikus kitöltése: Vonjon ki kulcsfontosságú mutatókat, betekintéseket, eredményeket és egyéb kritikus részleteket projektjeiből és feladataiból, majd alakítsa azokat érthető, értelmes cselekvési tételekké

AI-sablonok: Használjon előre definiált keretrendszereket értékesítési prezentációkhoz, közösségi média naptárakhoz, videóforgatókönyvekhez és még sok máshoz. A Notion AI segít a sablonok tartalmának előre kitöltésében

A Notion AI korlátai

Pontatlanság: A felhasználók arról számolnak be, hogy az AI-asszisztens írási feladatok során véletlenül töröl vagy duplikál bizonyos bekezdéseket. Ez néha azt eredményezi, hogy az íróknak további időt kell fordítaniuk a tartalom újbóli létrehozására vagy szerkesztésére.

Meredek tanulási görbe: A Notion AI-nak számos felhasználási lehetősége van, de annak maximális kihasználásának megértése időigényes, hacsak nem vagy a Notion profi felhasználója

A Notion AI árai

Ingyenes: 8 USD/felhasználó/hónap

Plusz: 22 USD/felhasználó/hónap

Üzleti : 28 USD/felhasználó/hónap

Vállalati: Egyedi árazás

A Notion AI havi 8 dollárért hozzáadható a munkaterülethez, tagonként

Notion AI értékelések és vélemények

G2-értékelések: Nincs elég értékelés

Capterra-értékelések: Nincs elég értékelés

15. Userbot.ai

A chatbotok számtalan előnnyel járnak az értékesítési, ügyfélszolgálati, operatív és marketing csapatok számára. Automatizálják a gyakran feltett kérdésekre adott válaszokat, szerkesztik a szöveget a márka hangjának és stílusának személyre szabása és fenntartása érdekében, valamint a nap 24 órájában, a hét 7 napján válaszolnak a kérdésekre csevegés, hanghívások és digitális ügyfélszolgálati ügynökök segítségével.

A Userbot generatív AI-platformja beszélgetős AI-megoldásokat kínál, amelyekkel valós időben kezelheti az ügyfeleivel való közvetlen kommunikációt minden csatornán.

A Userbot egyik kiemelkedő funkciója a Digital Humans, egy fotórealisztikus avatár, amely minden ügyfélkapcsolatot emberibbé tesz. Integrálható a digitális csatornáival, így omnichannel ügyfélélményt kínálhat.

A Userbot.ai legjobb funkciói

Személyre szabott beszélgetési folyamatok : Hozzon létre különböző beszélgetési útvonalakat az ügyfelek válasza alapján egy egyszerű drag-and-drop szerkesztő segítségével

Beszélgetéskezelés: Kezelje az összes ügyfélbeszélgetést egyetlen platformon, hogy semmi ne maradjon ki

Bot+AI: Kódírás nélküli AI-készítő, amellyel gyorsan létrehozhatja saját botját

A Userbot.ai korlátai

Korlátozott testreszabási lehetőségek: A felhasználóknak nehézséget okoz a részletes beszélgetési folyamatok kialakítása, mivel a csevegési élményt az egyszerű kérdések-válaszok szintjén túl nem lehet testreszabni

Pontatlanság: Úgy tűnik, hogy korlátozott tanulási képességei vannak, ami miatt nem mindig reagál pontosan az ügyfelek kérdéseire

Userbot.ai árak

Egyedi árazás

Userbot.ai értékelések és vélemények

G2-értékelések: Nincs elég értékelés

Capterra-értékelések: Nincs elég értékelés

16. Hemingway App

via Hemingway

Ha marketinges vagy, biztosan használtad már a Hemmingway Appot dokumentumok szerkesztésére, a szöveg stílusának finomítására és a nyelvtani hibák kiszűrésére.

A Hemingway Editor Plus mesterséges intelligenciát használ a szövegben szereplő mondatok elemzésére, és azonnali javaslatokat ad a terjengős mondatok, gyenge kifejezések és passzív szerkezetek átírására. Túlmutat az egyszerű helyesírás-ellenőrzésen, és igazodik a stílusához és szóhasználatához, így az átírt mondatok nem robotosan, hanem a saját hangján szólalnak meg.

A Hemingway App legjobb funkciói

Színkóddal jelölt kiemelések: A mondatok különböző színekkel vannak kiemelve, hogy jelezzék, mi javíthatna rajtuk

Hemingway Editor Plus : Fejlett, AI-integrált alkalmazás, amely a tartalmat az Ön hangvételének és stílusának megfelelően átírja

Célszint beállítása: Az alkalmazás értékelési rendszerét a célnak megfelelően állítsa be az írásához – például magasabb szintet az akadémiai vagy szakmai írásokhoz, alacsonyabbat pedig a fiatalabb közönség számára.

A Hemingway App korlátai

Integráció hiánya: A Hemingway ingyenes verziója nem integrálható más eszközökkel, például az e-mailjével vagy a Google Docs-szal. A szerkesztett tartalmat át kell másolnia a Hemingway Editorból az írási alkalmazásába, ami időigényes.

A Hemingway App árai

Ingyenes

Egyéni 5K: 10 dollár havonta

Egyéni 10K: 15 USD havonta

Team 10K: 15 USD/felhasználó/hónap

Hemingway App értékelések és vélemények

G2 értékelések: 4,4/5 (több mint 40 értékelés)

Capterra-vélemények: Nincs elég vélemény

17. Albert.ai

Az Albert mesterséges intelligenciát használ, hogy segítse a marketingeseket és az ügynökségeket olyan hirdetések készítésében, amelyek optimalizálják a kampányok teljesítményét. Ez magában foglalja a kulcsszókutatásokat, a platformok közönségét, az eszközválasztást, valamint a kereső-, közösségi média-, display- és csatornák közötti hirdetési licitálást.

Ha szeretné lebontani az összes olyan potenciális paramétert, amely hatással van a teljesítményre, egyenként tesztelni és optimalizálni őket, az Albert.ai segít ebben. Használja a konkrét betekintés megszerzéséhez és hirdetései hatékonyságának növeléséhez.

Ezen felül, amikor frissíti vagy kicseréli egy hirdetés kreatív elemeit, ne hagyatkozzon találgatásokra, hanem használja az Albert marketinghez készült AI-eszközét, hogy adat alapú döntést hozzon, amelynek segítségével túlteljesítheti az ügyfelek KPI-jait és elvárásait.

Az Albert.ai legjobb funkciói

Csatornák közötti végrehajtás: Használja az Albert.ai-t bármely fizetett kampányban a piacon elérhető licitáló platformok 90%-án (pl. Display and Video 360 és Bing Ads). Ezzel kiderítheti, melyik csatorna a leghatékonyabb a hirdetései számára

A/B tesztelés: Tesztelje a kulcsszavak, költségvetések, érdeklődési körök, régiók és egyéb paraméterek többféle variációját, hogy folyamatosan javítsa kampányait

Fejlett jelentéskészítés: Szerezzen részletes, hasznosítható ügyféladatokat, hogy megértse, hogyan szabhatja testre kreatív anyagaidat és üzeneteidet

Az Albert.ai korlátai

Bizonyos döntések korlátozott magyarázata: Az Albert.ai nem nyújt részletes magyarázatot a kampányok teljesítményére vonatkozóan. Például, ha egy adott hirdetéskészlet jobban teljesít, mint a többi, nem tud betekintést nyújtani abba, hogy miért van ez így

Albert.ai árak

Egyedi árazás

Albert.ai értékelések és vélemények

G2-értékelések: Nincs elég értékelés

Capterra-értékelések: Nincs elég értékelés

18. Browse.ai

A Browse.ai a robotját a weboldalakról történő adatkinyerés „legegyszerűbb” módjának nevezi.

Megtaníthatja egy robotot, hogy az Ön adataival jelentkezzen be egy weboldalra. A bot lekérdezi a weboldalt, és az összes összegyűjtött adatot táblázatba rendezi. Ez lehetővé teszi az adatgyűjtés automatizálását – beleértve a termékadatokat, az árak részleteit, az álláshirdetéseket és további információkat bármelyik Ön által választott weboldalról.

Válassza ki a szükséges információkat, jelölje meg őket, majd nyomja meg a letöltés gombot. Pár perc múlva már rendelkezésére állnak a szükséges információk.

A Browse AI marketingeszköze előre elkészített robotokkal rendelkezik a leggyakoribb felhasználási esetekhez, és több mint 7000 eszközzel integrálható a marketingtechnológiai eszköztárába, beleértve a Zapiert, az Airtable-t, a Google Sheets-et stb.

A Browse.ai legjobb funkciói

Adatkinyerés: Egyetlen sor kód írása nélkül bármilyen információt lekérhet bármely weboldalról. Az adatokat táblázatba rendezheti, és akár meg is oszthatja a csapatával.

Weboldalak figyelése : Állítsa be a Browse.ai robotját úgy, hogy folyamatosan figyelje egy weboldal meghatározott adatait, és értesítést kapjon, ha valami változik. Például, ha Ön gyártó, a Browse.ai segítségével valós időben figyelheti kiskereskedői készletadatait, hogy proaktívan pótolhassa náluk a termékeit.

Bármely weboldalt API-vá alakíthat: Hozzon létre egyedi API-t bármely weboldalhoz, még akkor is, ha az nem rendelkezik meglévő API-val a folyamatos adatkinyeréshez

A Browse.ai korlátai

A kezdeti beállítás bonyolult: A Browse.ai számos hasznos funkcióval rendelkezik, de az eszköz kissé bonyolult, ami azt jelenti, hogy a beállítása és a teljes potenciáljának kihasználásához szükséges ismeretek elsajátítása időbe telhet

A Browse.ai árai

Ingyenes: 0 USD havonta

Starter: 48,75 USD havonta

Professional: 123,75 USD havonta

Csapat: 311 USD havonta

Vállalat: Egyedi árazás

Böngésszen a .ai értékelései és véleményei között

G2 értékelések: 4,8/5 (több mint 30 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (50 értékelés)

19. Algolia

Az Algolia segítségével AI-alapú keresőt adhat hozzá weboldalához. Ezzel egyszerűsítheti a felhasználói élményt, mivel a vásárlók másodpercek alatt pontosan megtalálhatják, amit keresnek.

Az alkalmazás nagy adathalmazokat tud elemezni, és valós idejű eredményeket nyújt, így értékes eszközzé válik a marketingesek számára, akik javíthatják az ügyfelek weboldalaikkal való interakcióját és elkötelezettségét.

Az Algolia legjobb funkciói

Kérdések kategorizálása: Az Algolia mesterséges intelligencia algoritmusai képesek értelmezni a keresési kifejezés kontextusát, és a legközelebbi kategóriából származó eredményeket jeleníthetik meg, javítva ezzel az eredmények relevanciáját. Például a „burgundy” kulcsszó jelenthet színt, italt vagy rúzst is.

Dinamikus újrarangsorolás: Az Algolia mesterséges intelligenciát használ annak azonosítására, hogy mi a trend egy adott kategóriában, és a legfrissebb információkat helyezi előtérbe, hogy azokat mutassa meg az ügyfélnek

AI szinonimák: A különböző felhasználói bevitelek elemzésekor az Algolia mesterséges intelligenciája képes felismerni egy adott kulcsszó szinonimáit, és azokat későbbi felhasználásra tárolni. Ez bővíti az alkalmazás szókincsét, így a mesterséges intelligencia több lekérdezést tud azonosítani.

Az Algolia korlátai

Beállítási nehézség: A felhasználóknak segítségre lehet szükségük az Algolia helyes bevezetéséhez. Ez hibákhoz vezethet a keresőmotorban, ami azt eredményezheti, hogy helytelen információk jelennek meg az ügyfelek számára

Az Algolia árai

Build: 0 USD

Grow : 0 USD havi 10 000 keresési lekérdezésig, 0,50 USD minden további 1000 lekérdezés után

Premium : Egyedi árazás

Elevate: Egyedi árazás

Algolia értékelések és vélemények

G2 értékelés: 4,5/5 (több mint 300 értékelés)

Capterra értékelések: 4,7/5 (több mint 60 értékelés)

20. Reply.io

Egyszerűsítse több csatornán történő elérhetőségét, és szerezzen új ügyfeleket gyorsabban a Reply.io mesterséges intelligencián alapuló értékesítési platformjával. Az eszköz segítségével részletes szekvenciákat hozhat létre a felhasználók bevonására olyan csatornákon, mint a WhatsApp, a LinkedIn és az e-mail.

A Reply.io automatizálhatja az olyan feladatokat, mint például kapcsolati kérés küldése valakinek a LinkedIn-en, vagy az üzeneteinek szűrése az „irodán kívül” vagy „nem érdekel” válaszok kiszűrésére az e-mailekben, így időt takaríthat meg.

A Reply.io legjobb funkciói

Többcsatornás sorozat: Készítsen automatizált e-mail-, LinkedIn-üzenet-, WhatsApp-üzenet- és SMS-értesítési sorozatot, hogy hatékonyan elérje a potenciális ügyfeleket az általuk preferált csatornán

AI-csevegés: Integrálja a Reply.io csevegőjét a tudásbázisába, hogy a potenciális ügyfelek gyorsan megszerezhessék a keresett információkat. Ez egy remek funkció arra is, hogy a felhasználókat bizonyos műveletek végrehajtására ösztönözze, például ingyenes próba vagy bemutató regisztrációjára, így előrehaladva az értékesítési csatornában

Kapcsolatkezelés: Szegmentálja ügyfeleit és potenciális ügyfeleit különböző kritériumok alapján, hogy pontosan tudja, kiket kell megkeresnie

A Reply.io korlátai

Oktatóanyagok hiánya: A felhasználóknak nehézséget okozhat a Reply.io átfogó funkcióinak használatának megértése, és nincsenek részletes felhasználói útmutatók vagy oktatóanyagok, amelyek segítenék őket.

Korlátozott lehetőség a fontos információk importálására: Jelenleg a Reply.io nem tud olyan adatokat importálni, mint például a vállalati információk. A felhasználóknak egyedi mezőket kell létrehozniuk a konkrét részletek rögzítéséhez, mivel a Pipedrive-hez hasonló értékesítési eszközökkel való integráció korlátozott.

Reply.io árak

E-mail forgalom: 59 USD havonta

Multichannel : 99 USD/felhasználó/hónap

Ügynökség: 166 dollár havonta

Reply.io értékelések és vélemények

G2 értékelések: 4,6/5 (több mint 1000 értékelés)

Capterra értékelések: 4,6/5 (90+ értékelés)

Az AI-eszközök javíthatják a marketinget azáltal, hogy elemzik a vásárlói viselkedést, azonosítják a piaci hiányosságokat és személyre szabják a kommunikációt.

Ezek hatékonyan szegmentálják az ügyfeleket, automatizálják az ismétlődő feladatokat és növelik a hatékonyságot. Az AI valós idejű betekintést nyújt a nagy mennyiségű fogyasztói adatokba, lehetővé téve a piaci trendekre való gyors reagálást. Az AI különböző marketingtevékenységek támogatásával javíthatja a kampányok teljesítményét.

A mesterséges intelligencia jelentős lehetőséget kínál a vállalkozások számára marketingstratégiáik optimalizálására.

Akár a tartalmakat, az e-mailes vagy a közösségi média marketinget szeretné fejleszteni, a megfelelő AI-alapú marketingeszközökkel kampányai sikeresebbé válnak. Használhatja őket hibátlan szövegek írásához, a legjobb tárgymezők kiválasztásához vagy a konverziós arányok valós idejű nyomon követéséhez.

Hamarosan marketingtevékenységei kevesebb – nos – erőfeszítést igényelnek majd. Így csapatának több szellemi kapacitása marad a következő kreatív brainstorming-ülésre.

A ClickUp AI kifejezetten bizonyos csapatokra van szabva – legyen szó marketing-, termék-, szoftverfejlesztési vagy értékesítési csapatokról. Előre elkészített sablonjai növelik a csapatok termelékenységét olyan speciális utasításokkal, amelyeket a szervezetedben egy adott csapat valóban használna.

A ClickUp mesterséges intelligenciájának köszönhetően a marketingcsapatok könnyedén és gyorsan elkészíthetik a fontos dokumentumokat, például az esettanulmányokat.

Például mennyivel gyorsabbá válna a marketingmunkája, ha mesterséges intelligencia segítségével készítené elő az e-mail kampányokat, a márkamenedzsment dokumentumokat, vagy ha azt a tartalomkészítési folyamatban használná?

Mi lenne, ha ugyanaz az eszköz segítene az értékesítési csapatoknak abban, hogy a beépített szerkesztő segítségével tömörebb, jobb e-maileket küldjenek, így mindenki javíthatna általános kommunikációs készségein?

A ClickUp segítségével ez lehetséges!

Fedezze fel a ClickUp további AI-funkcióit, és hozza létre ingyenesen az első munkaterületét. Bár AI-asszisztensünk nem beszél brit akcentussal, segít a csapat minden tagjának a saját szerepköréhez tartozó feladatok elvégzésében – bizonyítva, hogy a barátságos robotok közelebb vannak, mint gondolná. ?