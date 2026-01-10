A 20 legjobb marketinges AI-eszköz a hatékonyság fenntartásához 2026-ban

Ha a filmek és a tévéműsorok egy dologra rávezettek minket, az az, hogy mára már egy egész robotokból álló társadalomnak kellene lennie, amely elvégzi helyettünk a monoton munkát.
Elvileg robotok takarítják a házunkat, főzik a reggelinket és veszik fel a telefonunkat. És ezek közül néhány robotnak pimasznak kell lennie, és brit akcentussal kell beszélnie. De sajnos itt vagyunk a 21. században, és ma még egyszer sem láttunk pimasz brit robotot. ??♀️
Bár ez a jövő még messze van, a mesterséges intelligencia már itt van. Persze, reggel nem fogja megsütni a tojásunkat, de az AI-technológia megkönnyítheti a munkánkat azáltal, hogy automatizálja a napi marketingfeladatok egy részét. A marketingcsapatok számára pedig a megfelelő AI-marketingeszköz produktívabbá, kreatívabbá és szórakoztatóbbá teheti a munkát.
Íme a legjobb AI-alapú marketingeszközök, amelyeket az egész csapata imádni fog.
Mik azok az AI marketingeszközök?
Az AI (mesterséges intelligencia) marketingeszközök a mesterséges intelligencia technológiáinak alkalmazását jelentik a marketingstratégiákban és -tevékenységekben. Ezek az eszközök gépi tanulást, marketingelemzéseket és prediktív algoritmusokat használnak a különböző marketingfeladatok automatizálására, optimalizálására és kiterjesztésére.
Mit érdemes keresni egy AI marketingeszközben?
A különböző AI-alapú marketingeszközök különböző funkciókat látnak el, de minden eszköznek meg kell könnyítenie az életét, nem pedig megnehezítenie.
Tudjuk, mire gondol: Na ne mondja! De néha, amikor eszközöket választ, ez a követelmény könnyebb mondani, mint megvalósítani. Íme, mire kell figyelnie, hogy biztosan jó eszközt válasszon. ?
- Intuitív felhasználói élmény: Ez a szoftver a marketingcsapatának szól, nem az IT-csapatának, ezért a felhasználói felületnek egyszerűnek kell lennie a megtanulás és a használat szempontjából. Mivel a marketingcsapata designorientált, a felület esztétikai vonzereje mindenki számára jobb élményt nyújt
- Egyszerű automatizálás: A mesterséges intelligencia célja, hogy tehermentesítse Önt. Ezért egy AI-eszköznek olyan marketingautomatizálási funkciókat kell kínálnia, amelyekkel egyetlen gombnyomással elvégezheti az ismétlődő folyamatokat. Csapatának tagjainak pedig nem kell programozási ismeretekkel rendelkezniük ahhoz, hogy beállítsák ezeket az automatizálásokat
- Számos integrációs lehetőség: A legtöbb csapatnak több alkalmazásra van szüksége a munkájához, de az alkalmazások közötti váltás plusz munkát és frusztrációt okozhat a csapat számára. Győződjön meg róla, hogy bármelyik AI-eszközt is választja, az integrálható a már meglévő szoftvereivel
- Nincs átfedés: Egyszerűsítheti marketingtechnológiai eszköztárát úgy, hogy kevesebb, de többet tudó alkalmazást választ. Ügyeljen azonban arra, hogy ne válasszon olyan alkalmazásokat, amelyek funkciói átfedik egymást, mert különben előfordulhat, hogy a csapat egy része az egyikre, a másik része pedig a másikra támaszkodik, ami a munkafolyamatot nem egyszerűsíti, hanem bonyolítja.
A 20 legjobb AI-eszköz marketingcsapatok számára
Íme a 20 legjobb AI-alapú marketingeszköz. Bár egyikük sem rendelkezik brit akcentussal vagy szellemes visszavágásokkal, ezek az alkalmazások segítenek elérni a célközönségét, racionalizálni a marketinges munkafolyamatait, javítani a marketingkampányok kezelését, SEO-optimalizált tartalmakat létrehozni és nyomon követni az eredményeket.
És ez még csak a kezdet.
1. ClickUp
A ClickUp az az alkalmazás, amely minden más alkalmazásodat felváltja. Az összes munkádat – a feladatkezeléstől és a célkövetéstől a csevegésekig és a dokumentumokig – egy helyre gyűjti. Ráadásul a világ egyetlen szerepköralapú AI-asszisztensével is rendelkezik.
A ClickUp mesterséges intelligenciájának hangvételét és kreativitását testreszabhatja, és beépített tartalomszerkezetekkel rendelkezik, így marketingcsapata időt takaríthat meg a vázlatkészítés és a formázás terén. ?
A ClickUp legjobb funkciói
- Szövegszerkesztés: A ClickUp Docs-ban jelölje ki a szöveg bármely részét, és használja az AI-alapú szerkesztési funkciókat a tartalom optimalizálásához, meghosszabbításához vagy rövidítéséhez, illetve az írás egyszerűsítéséhez
- AI-alapú szövegírás: Pillanatok alatt készítheti el következő drip e-mailjét, közösségi média marketingkampányát vagy vázolhatja fel keresőmotorok számára szánt blogbejegyzését. A fejlécekkel, táblázatokkal és egyéb elemekkel ellátott, előre formázott tartalmi sablonok segítségével pedig időt takaríthat meg a tartalommarketinggel kapcsolatos feladatok elvégzésénél.
- Összefoglalás: Használjon AI-alapú eszközöket, hogy bármely dokumentumból vagy utólagos elemzésből hasznosítható információkat nyerjen. A ClickUp AI-eszköze azonnali összefoglalót nyújt, és felvázolja a marketingnaptárába felveendő következő lépéseket, így mindenki kevesebb idő alatt világos áttekintést kap a projektről vagy a marketingkampányokról.
- Ötletelés: Szerezzen inspirációt következő kreatív projektjéhez az AI által generált terméknevekkel, marketing szlogenekkel, felmérési kérdésekkel, marketingkampány-stratégiákkal és termékmarketing-sablonokkal
- Integrációk: Csatlakoztassa a ClickUp-ot más kedvenc marketingnaptár-eszközei hez – beleértve más AI-alapú marketingeszközöket is – több ezer integráció segítségével
- Mesterséges intelligencia a projektmenedzsmentben: Használja a ClickUp AI-t a projektmenedzsment folyamatok automatizálására, és végezzen el többet.
A ClickUp korlátai
- Tanulási görbe: A ClickUp funkcióinak hatalmas száma első használatkor nyomasztó lehet, de az intuitív felhasználói felület megkönnyíti a megtanulást és a teljes testreszabást
- Költség: Bár a ClickUp kínál egy „Free Forever” (örökre ingyenes) árazási csomagot, ez a csomag nem tartalmazza a mesterséges intelligencia funkciókhoz való hozzáférést.
A ClickUp árai
- Örökre ingyenes
- Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként
- Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként
- Vállalati: Az árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
- A ClickUp AI minden fizetős csomagban elérhető, 7 dollárért munkaterületenként.
ClickUp értékelések és vélemények
- G2 értékelések: 4,7/5 (több mint 6700 értékelés)
- Capterra értékelések: 4,7/5 (több mint 3600 értékelés)
2. Zapier
A Zapier egy kódolás nélküli automatizálási program, amely kiemelkedik a listán szereplő többi AI-alapú marketingeszköz közül. Lehetővé teszi, hogy az if-then gépi tanulási logikát felhasználva bármilyen szükséges automatizálást megtervezhessen.
Például automatizálhatja e-mailes marketingstratégiáit úgy, hogy létrehoz egy „ha-akkor” szabályt, amely automatikusan üdvözlő e-mailt küld a potenciális ügyfeleknek, ha feliratkoznak az e-mail listájára. Vagy növelheti az ügyfelek elkötelezettségét azzal, hogy a Facebook Messenger-en keresztül kapott üzeneteket a Slack-be továbbítja, így hamarabb láthatja őket, és gyorsabban léphet kapcsolatba a célközönséggel.
A Zapier segítségével automatizálhatja az ügyfélút teljes folyamatát, így amikor az ügyfél továbbhalad a vásárlási folyamatban, pontosan azt a kommunikációt kapja, amire szüksége van.
A Zapier legjobb funkciói
- Rugalmas automatizálások: Mivel bármilyen elképzelhető „ha-akkor” helyzet alapján létrehozhat saját automatizálásokat, a Zapier azonnal illeszkedik a munkafolyamatába
- Integrációk: Több mint 5000 marketing szoftverrel való integráció áll rendelkezésre, amelyek segítségével feladatokat küldhet egyik alkalmazásból a másikba, így ha valami történik a CRM-jében, azt továbbíthatja a projektmenedzsment platformjára, az AI e-mail marketing eszközeire stb.
A Zapier korlátai
- Korlátozott automatizálás az ingyenes csomagban: Míg a Zapier egyes árazási csomagjai lehetővé teszik a több lépésből álló automatizálások beállítását (gondoljon rá úgy, mint „ha ez, akkor ez, aztán az, majd ez a másik”), az ingyenes csomag csak egylépéses automatizálásokat tesz lehetővé (munkafolyamatonként csak egy „akkor” lehet).
- Egyes integrációk zökkenőmentesebbek, mint mások: Egyes felhasználók arról számolnak be, hogy azok az alkalmazások, amelyekkel a Zap-ot integrálja, korlátozhatják annak funkcióit. Egyes alkalmazások API-ja zökkenőmentesebben működik, és több lehetőséget kínál
A Zapier árai
- Ingyenes: Nincs költség, de csak egylépéses automatizálást tesz lehetővé
- Starter: 29,99 USD/hó-tól
- Professional: 73,50 dollártól havonta
- Csapat: 103,50 dollártól havonta
- Vállalat: Kapcsolatfelvétel az értékesítési osztállyal
Zapier értékelések és vélemények
- G2 értékelések: 4,5/5 (több mint 1000 értékelés)
- Capterra értékelések: 4,7/5 (több mint 2000 értékelés)
3. Jasper.ai
A Jasper egy mesterséges intelligencián alapuló tartalomkészítő eszköz, amely racionalizálja az összes tartalommarketing-tevékenységét. A tartalomsablonok segítségével 80%-kal csökkentheti a csapat által az első vázlatok elkészítésére fordított időt, sőt, még a bejegyzéseihez illő illusztrációkat is készíthet.
Könnyen használható digitális marketingeszközként, amely feljavítja közösségi média bejegyzéseit, céloldalait, e-mailes marketingkampányait vagy általános blogtartalom-marketing stratégiáját, javítva ezzel keresőmotorokbeli rangsorolását. A Jasper gyorsan a legtermékenyebb vállalatok számára elengedhetetlen AI-marketingeszközzé válik.
A Jasper legjobb funkciói
- Chatbot: A Jasper chatbot képes kérdésekre válaszolni, feladatokban segíteni és kutatást végezni
- AI írási sablonok: Több mint 50 sablonjával a Jasper képes megírni SEO-optimalizált blogbejegyzések, Amazon-termékleírások, Facebook-hirdetések címsorai, rövid közösségi média bejegyzések és egyebek első vázlatait.
- Művészeti alkotás: Készítsen kiváló minőségű illusztrációkat és képeket hirdetésekhez, blogbejegyzésekhez és céloldalakhoz. Csak annyit kell tennie, hogy beírja a kívánt kép leírását, és a Jasper mesterséges intelligenciája elkészíti azt.
- Márka hangja: A Jasper gépi tanulást használ, hogy megismerje a hangját, és biztosítsa, hogy minden marketinganyaga összhangban legyen a márkával. Megtaníthatja neki a stílusútmutatóját, a termékkatalógusát és a vállalat történetét
A Jasper korlátai
- Ténybeli hibák: Mint a legtöbb AI-alapú íróeszköz esetében, a Jasper által a márkád számára írt szövegeket is első vázlatként kell kezelni. Szükséged lesz egy személyre, aki átnézi a szöveget, eltávolítja az esetleges ténybeli hibákat, és kiegészíti azokat a kulcsfontosságú pontokkal, amelyeket az alkalmazás kihagyott.
- Költség: A Jasper nem kínál ingyenes csomagot, és egyes felhasználók panaszkodnak arra, hogy az ára jóval magasabb, mint a versenytárs termékeké.
A Jasper árai
- Pro: 69 USD/hó, maximum 5 felhasználóig
- Csapatok: 49 USD/hó 1 felhasználó számára
- Üzleti: Egyedi árazás 10 vagy több fős marketingcsoportok számára
Jasper értékelések és vélemények
- G2 értékelések: 4,7/5 (több mint 1000 értékelés)
- Capterra értékelések: 4,8/5 (több mint 1000 értékelés)
4. Grammarly
A Grammarly, amelyet régóta a legjobb szövegszerkesztő alkalmazásnak tartanak, mesterséges intelligenciával támogatott írási funkciókat is kínál. Ha tehát elakad a vázlat megírása közben, a Grammarly-t mesterséges intelligenciával támogatott asszisztensként használhatja, amely gépi tanulási képességeinek köszönhetően segít kitalálni a következő ötletet vagy bekezdést.
A Grammarly legjobb funkciói
- Írási segédeszközök: A Grammarly rendkívül hatékonyan javítja a nyelvtani és helyesírási hibákat, valamint az AI-alapú szerkesztőjével jelzi a túl hosszú mondatokat.
- AI-írás: Segíthet a tartalom első vázlatának elkészítésében, vagy abban, hogy folytassa az írást, amikor nem jut eszébe, mit írjon tovább. Ön megad egy témát, a Grammarly pedig elkészíti az első vázlatot
- Hangnem kiválasztása: Kiválaszthatja, hogy írása formális vagy informális hangnemet kapjon, és mellékneveket is kiválaszthat, hogy részletesebben leírja a kívánt hangnemet
- Böngészőbővítmény: A böngészőbővítmény segítségével a Grammarly funkcióit használhatja a Google Docs-ban, e-mailekben és olyan közösségi médiaplatformokon, mint a LinkedIn és a Twitter.
A Grammarly korlátai
- Asztali számítógépen jobb, mint mobilon: Egyes felhasználók arról számolnak be, hogy a Grammarly funkciói nem integrálódnak olyan jól a digitális marketing mobilalkalmazásokba, mint az asztali böngészőkbe.
- Túlzottan formális lehet: A hangnemválasztási funkciók ellenére sok felhasználó arról számol be, hogy a Grammarly AI-eszköze a tartalom javításait túl formális hangvételűvé teszi.
A Grammarly árai
- Ingyenes
- Premium: 12 USD/hó-tól
- Üzleti: 15 USD/hó/felhasználótól
Grammarly értékelések és vélemények
- G2 értékelések: 4,7/5 (több mint 3000 értékelés)
- Capterra értékelések: 4,7/5 (több mint 6000 értékelés)
5. Manychat
Számos olyan AI-alapú marketingeszközt megvizsgáltunk, amelyek segíthetnek blogbejegyzések és e-mailek készítésében, de ez az AI-eszköz valóban képes párbeszédet folytatni az ügyfeleivel. A Manychat interaktív ügyfélélményt nyújt, természetes nyelvfeldolgozást használva válaszol az ügyfeleinek Instagram DM-ben, Facebook Messengerben, SMS-ben és WhatsAppon.
A Manychat legjobb funkciói
- Interaktív chatbot: A Manychatot egyetlen célra fejlesztették ki, és ezt kiválóan teljesíti. Ez a chatbot válaszol azoknak az ügyfeleknek, akik üzenetet küldenek Önnek a közösségi média platformokon vagy SMS-ben.
A Manychat korlátai
- Korlátozott elemzési lehetőségek: Bár a Manychat fizetős csomagjában elemzési funkciókat is kínál, sok felhasználó szerint ezek nem túl hasznosak, és nem nyújtanak jó áttekintést az ügyféladatokról
- Esetenkénti hibák: Egyes felhasználók arról számoltak be, hogy a Facebook Messengerhez kapcsolódó API néha késleltetett, vagy nem töltődik be megfelelően, és újra kell tölteni.
A Manychat árai
- Ingyenes: Nincs költség, de nem tartalmazza az SMS-küldést
- Pro: 15 USD/hó
- Premium: Vegye fel a kapcsolatot az értékesítési csapattal
Manychat értékelések és vélemények
- G2 értékelések: 4,6/5 (több mint 100 értékelés)
- Capterra értékelések: 4,7/5 (több mint 50 értékelés)
6. Evolv. ai
Az Evolv AI mesterséges intelligenciát és gépi tanulási algoritmusokat használ az ügyfélélmény valós idejű javítására. Folyamatosan alkalmazkodik az ügyfelek élő viselkedéséhez különböző platformokon – az e-kereskedelmi webhelyétől a közösségi média platformokig.
Az AI szoftver valós idejű kísérleteket végez, hogy a célcsoportjában lévő minden ügyfelet olyan élmény felé irányítson, amely a legnagyobb valószínűséggel vezeti őket tovább a marketingcsatornában, és közelebb a vásárláshoz.
Az Evolv legjobb funkciói
- Automatizált ügyfélútvonalak: Az Evolv nemcsak valós időben tudja az egyes felhasználókhoz igazítani az ügyfélútvonalat, hanem folyamatosan tanul a felhasználóktól és az ügyféladatokból, hogy idővel a leghatékonyabb útvonalakat hozza létre
- Kézi és automatikus célzás: Az Evolv segítségével saját maga is elvégezheti a közönségszegmentálást és futtathat CX-kísérleteket, de az AI-eszköz automatikusan is szegmentálja a felhasználókat, és képes olyan új szegmenseket azonosítani és kialakítani, amelyekről eddig talán nem is tudott.
- Elemzés: Az Evolv világos betekintést nyújt az általa futtatott ügyfélélmény-kísérletekbe, így megértheti, mely elemei a leghatékonyabbak az ügyfélélménynek, és a jövőben megalapozottabb döntéseket hozhat. Lehet, hogy ez lesz a legkedveltebb webtervező eszköze a weboldal frissítéseinek megtervezéséhez.
Az Evolv korlátai
- Tanulási görbe: Az Evolv egy bonyolult mesterséges intelligencia-technológia, ezért időbe telhet, mire rájön, hogyan integrálhatja az összes marketingcsatornájába, és hogyan kezdheti el sikeresen használni.
Az Evolv árai
- Egyedi: Mielőtt árajánlatot kapna, be kell ütemeznie egy bemutatót, és találkoznia kell az Evolv csapatának egy tagjával.
Evolv értékelések és vélemények
- G2 értékelések: 3,5/5 (1 értékelés)
- Capterra-vélemények: Még nincsenek vélemények
Bónusz: AI-alapú közösségi médiaeszközök
7. Writer
Egy másik generatív AI-alapú marketingeszköz a szövegíráshoz a Writer. Ez az AI-eszköz tartalmat tud létrehozni a szervezet bármely csapatának – a HR-levelektől az operatív kézikönyvekig.
A Writer legjobb funkciói
- CoWrite: A program CoWrite funkciói lehetővé teszik, hogy megtanítsa a hangját az AI-alapú eszköznek, így minden tartalmában egységes márkahangvétel érhető el
- Recaps: A Recaps funkcióval újrahasznosíthatja a tartalmakat több marketingcsatornán. Egyetlen gombnyomással alakíthatja át egy podcastot vagy eseményt blogbejegyzéssé és e-mailbe.
- Stílusútmutató: Ha a Writerben készíti el márkájának stílusútmutatóját, az érvényesíteni fogja a stílusszabályokat, valahányszor a csapatának valamelyik tagja a programot használja íráshoz
Írói korlátozások
- Költség: Nincs ingyenes csomag, és a legalapvetőbb csomag drágább, mint sok versenytársé.
- Beállítási idő: Sok felhasználó panaszkodik arra, hogy a szoftvernek a hangja és a stílusútmutatója megtanítása sok időt vehet igénybe
Írói árak
- Csapat: 18 USD/hó felhasználónként, maximum öt felhasználóig
- Vállalati: Egyedi árazás nagyobb szervezetek számára
Írói értékelések és vélemények
- G2 értékelések: 4,6/5 (10+ értékelés)
- Capterra értékelések: 4,7/5 (5+ értékelés)
8. SurferSEO
Ha egyetlen alkalmazásból szeretné kezelni a tartalmi stratégiáját és a tartalomkészítést, akkor ez az az all-in-one SEO eszköz, amire szüksége van. A Surfer keresőmotor-optimalizálási funkciókat kínál, valamint hasznos információkat a kulcsszókutatáshoz, így optimalizálhatja írási tevékenységét, és új vagy meglévő tartalmát magasabb rangsorolásra állíthatja be.
A SurferSEO legjobb funkciói
- Kulcsszó-kutatás: Végezzen kulcsszó-kutatást, és szerezzen javaslatokat kapcsolódó kulcsszavakra, amelyek segítenek a tartalomcsoportok kialakításában
- Tartalomszerkesztő: Tekintse meg a cikk részletes vázlatát, és írás közben kapjon javaslatokat a beillesztendő kulcsszavakra – akár digitális marketing szövegekről van szó
- SEO-auditok: Kapjon javaslatokat a jelenlegi blogbejegyzések és weboldalak SEO-optimalizálására vonatkozóan
A SurferSEO korlátai
- Nem kapcsolódó kulcsszavak: A felhasználók panaszkodnak, hogy a tartalomcsoportokhoz javasolt kulcsszavak közül néhány nem áll olyan szoros kapcsolatban az eredeti témával, mint szeretnék
- Költség: Sok felhasználó szerint a költségek túl magasak, ezért a kisvállalkozások számára nehezen megfizethető marketingeszközről van szó.
- Nem teljes körű AI-eszköz: Valószínűleg nem lesz olyan hasznos, ha kizárólag írásos tartalom létrehozására vagy szerkesztésére szolgáló AI-eszközt keres, de ez az egyik leghatékonyabb SEO-eszköz.
A SurferSEO árai
- Essential: 89 USD/hó, akár 30 cikkig
- Ár: 129 USD/hó, legfeljebb 100 cikk esetén
- Scale AI: 219 USD/hó, akár 100 cikk és 10 AI-cikk esetén
- Vállalati csomag: 399 USD/hó-tól. A csomagokról érdeklődjön az értékesítési osztálynál
SurferSEO értékelések és vélemények
- G2-értékelések: 4,8/5 (több mint 400 értékelés)
- Capterra értékelések: 4,9/5 (több mint 300 értékelés)
9. Smartly.io
Talán úgy gondolja, hogy az együttműködés nem automatizálható, de a Smartly.io itt van, hogy bebizonyítsa, hogy mégis lehetséges. Ez a marketingeszköz kiválóan alkalmas tartalomkészítésre és kreatív szövegek írására a következő digitális marketingstratégiájához.
A Smartly.io legjobb funkciói
- Automatizált tervezés: A Smartly.io mesterséges intelligencián alapuló marketingeszköze megtervezi Ön helyett a marketingstratégiát, majd automatizálások segítségével racionalizálja a stratégia végrehajtásához szükséges munkafolyamatokat.
- Többcsatornás skálázás: Javítsa a közösségi média kezelését. Tekintse át az egész kampányt, hogy összehangolja a közösségi média csapatait, és döntse el, hogyan fog kinézni a stratégiája a különböző marketingcsatornákon az AI-alapú funkciók segítségével
- Könnyebb együttműködés: Tekintse át, kommentelje, szerkessze és hagyja jóvá az összes kreatív anyagát egy helyen
A Smartly.io korlátai
- Tanulási görbe: Sok felhasználó szerint speciális képzésre van szükség ahhoz, hogy a csapata hatékonyan tudja használni a Smartly.io-t
- Korlátozott integrációk: Több felhasználó szerint a Smartly.io jól integrálódik a Facebookhoz, de más közösségi médiaplatformokkal nem annyira hasznos.
A Smartly.io árai
- Egyedi: Az ár megismeréséhez be kell jelentkeznie egy bemutatóra, és találkozót kell egyeztetnie egy csapattaggal.
Smartly.io értékelések és vélemények
- G2 értékelések: 4,4/5 (több mint 400 értékelés)
- Capterra értékelések: 4,4/5 (10+ értékelés)
10. Seventh Sense
Ez az e-mail marketing program integrálódik a HubSpot és a Marketo rendszerrel, hogy hatékonyabbá tegye e-mailjeit, javítsa a megnyitási arányt és növelje a konverziókat. Mesterséges intelligenciát használ, hogy meghatározza a legjobb időzítést és gyakoriságot az egyes ügyfelekkel való kapcsolatfelvételhez, attól függően, hogy hol tartanak az ügyfélút során.
A Seventh Sense legjobb funkciói
- E-mail kézbesítés optimalizálása: A merev ütemtervek vagy az időzónán alapuló ütemezés helyett a Seventh Sense mesterséges intelligenciát használ annak meghatározására, hogy mikor a legideálisabb az e-mailek elküldése az egyes felhasználók számára, ezzel segítve a megnyitási arányok növelését
- A/B tesztelés: A beépített A/B tesztelési funkciók lehetővé teszik, hogy tesztelje a tárgymezőket, és kiválassza a leghatékonyabbat, mielőtt az e-mailek nagy részét elküldené az optimalizált kézbesítési ütemterv szerint.
- Kézbesíthetőségi ellenőrzés: Szerezzen mélyebb betekintést a kézbesíthetőségébe a Seventh Sense segítségével, amely nemcsak a visszapattanási arányt, hanem azt is ellenőrzi, hogy hány e-mail ér el aktív beérkező levelesládát.
A Seventh Sense korlátai
- Csak a HubSpot és a Marketo használatával érhető el: Sok marketingcsapat nem használja a Seventh Sense-t, mert ez az AI-alapú marketingeszköz nem kompatibilis az általuk preferált e-mail marketing szoftverrel
- Bonyolult felhasználói felület: Egyes felhasználók úgy érzik, hogy a Seventh Sense felhasználói felülete nem túl intuitív, ezért sokáig kell keresgélniük a használni kívánt funkciókat
A Seventh Sense árai
- Business a HubSpot felhasználók számára: 80 USD/hó áron, akár 5000 marketingkapcsolatig
- Enterprise a HubSpot felhasználók számára: Egyedi árazás 150 000 vagy több marketingkapcsolat esetén
- Business for Marketo felhasználóknak: 450 USD/hó-tól 50 000 potenciális ügyfél esetén
- Enterprise a Marketo felhasználók számára: Egyedi árazás 300 000 vagy több potenciális ügyfél esetén
A Seventh Sense értékelései és véleményei
- G2 értékelések: 4,8/5 (15+ értékelés)
- Capterra értékelések: 5/5 (3 értékelés)
11. Copy.ai
A Copy.ai kezdetben az AI-alapú tartalomgenerálás úttörőjeként vívta ki magának a helyét, és a technológiai fejlődéssel együtt folyamatosan fejlődik. Ez az AI-támogatott írási eszköz felbecsülhetetlen értékű forrás a marketingesek, bloggerek és tartalomkészítők számára, mivel lehetővé teszi számukra, hogy az AI segítségével gyorsított ütemben készítsenek kiváló minőségű tartalmakat blogjaikhoz, Facebook- és Google-hirdetéseikhez, termékleírásaikhoz és céloldalaikhoz.
A Copy.ai legjobb funkciói:
- Felhasználóbarát felület
- Korlátlan szószám, hitelalapú rendszer nélkül
- Fizetett előfizetéssel több mint 25 nyelvhez férhet hozzá
A Copy.ai korlátai:
- Egyes felhasználók szerint az eredmények néha nem elég kreatívak
- Egyes felhasználók szeretnék, ha lenne egy jobb módszer a projektek és fájlok dokumentálására
A Copy.ai árai:
- Ingyenes csomag
- Pro: 49 USD/hó 5 felhasználó számára
- Csapat: 249 USD/hó 20 felhasználó számára
- Vállalati: Az árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
Copy.ai értékelések és vélemények:
- G2: 4,8/5 (több mint 160 értékelés)
- Capterra: 4,5/5 (több mint 50 értékelés)
12. 10Web
A 10Web AI Website Builder forradalmi eszközként tűnik ki az AI-marketing területén, új mércét állítva a weboldalkészítés egyszerűségének és hatékonyságának terén. Fejlett AI-technológiát használ a tervezési folyamat automatizálására, lehetővé téve a vállalkozások és a marketingesek számára, hogy minimális erőfeszítéssel professzionális megjelenésű weboldalakat indítsanak el. A hagyományos weboldalkészítőktől eltérően a 10Web AI intelligens tervezési javaslatokkal, testreszabható sablonokkal és azonnali weboldalkészítési funkciókkal egyszerűsíti a fejlesztési folyamatot.
Ez lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy jobban összpontosítsanak marketingstratégiáikra és tartalmaikra, tudva, hogy online jelenlétüket zökkenőmentesen tudják kialakítani és elindítani. Azok számára, akik az AI erejével szeretnék felgyorsítani weboldaluk fejlesztését, a 10Web AI Website Builder vonzó megoldást kínál.
A 10Web legjobb funkciói:
- Az AI segítségével automatizálja a weboldalak létrehozását, lehetővé téve a felhasználók számára, hogy gyorsan elindítsanak teljes funkcionalitású weboldalakat
- Mesterséges intelligenciával támogatott, széles körű tervezési sablonokat és testreszabási lehetőségeket kínál, így kiváló eszköz azoknak a marketingeseknek, akik kiterjedt webfejlesztési ismeretek nélkül szeretnének online jelenlétet kialakítani.
A 10Web korlátai:
- Bár egyszerűsíti a weboldal készítését, a speciális, összetett testreszabási igényekkel rendelkező felhasználóknak további kézi beállításokra lehet szükségük.
10Web árak:
Business AnnualAI Starter: 10 USD/hóAI Premium: 15 USD/hóAI Ultimate: 23 USD/hó
Ecommerce AnnualAI Ecommerce Starter: 11 USD/hóAI Ecommerce Premium: 23 USD/hóDedikált tárhely: 175 USD/hó
Agency AnnualAgency Starter: 24 USD/hóAI Premium: 60 USD/hóAgency Ultimate: Egyedi árak
10Web értékelések és vélemények:
- G2: 4,4/5 (90+ értékelés)
13. Lexica. Art
Ha egyszerű módszert keres lenyűgöző képek létrehozására és hozzáadására marketingkampányaihoz, e-mailes hírleveleihez vagy blogjaihoz, akkor a Lexica. Art az Ön számára ideális AI-marketingeszköz.
Kereshet képeket konkrét kulcsszavak alapján, vagy létrehozhat teljesen új képet úgy, hogy leírja, hogyan kell kinéznie a képnek. Ez az AI-alapú képalkotó eszköz kiválóan alkalmas közösségi média képekhez, blogborítókhoz, sőt termékötletek kidolgozásához is.
A Lexica. Art legjobb funkciói
- Aperture: Fotórealisztikus képet készít, amely úgy néz ki, mintha a tárgyakat épp most kattintották volna le egy fényképezőgéppel
- Keresősáv: Írja be a kívánt képhez kapcsolódó kulcsszavakat, és pillanatok alatt a beírt szöveg alapján széles képválasztékot kap.
- Képek testreszabása: Megjeleníti az egyes generált képek promptját, méretét és egyéb részleteit. Másolja ki a promptot, és módosítsa azt, hogy saját ötletei vagy fantáziája alapján hasonló képeket hozzon létre. 3
Lexica. Művészeti korlátok
- Képalkotási korlátozások: Képeket ingyenesen kereshet, de a képek „alkotásához” előfizetnie kell a Lexica AI fizetős csomagjára.
- Ismétlődés: Mivel a fejlesztés még folyamatban van, ez a képzési adatok sokszínűségétől függ. Nagy a valószínűsége annak, hogy az eszköz egy idő után ismétlődő képeket generál, hacsak nem finomítja és hangolja össze a parancsait.
Lexica. Művészeti árak
- Starter: 10 USD havonta
- Pro: 30 dollár havonta
- Max: 60 dollár havonta
Lexica. Művészeti értékelések és kritikák
- G2-értékelések: Nincs elég értékelés
- Capterra-vélemények: Nincs elég vélemény
14. Notion AI
Ha már használja a Notiont projektmenedzsmentre, a Notion beépített AI-asszisztense egy olyan kiegészítő, amely segít gyorsabban elvégezni a munkát.
Az integrált AI írási eszköz válaszolhat a munkaterületével kapcsolatos kérdésekre, brainstorming-partnerként segíthet, hozzájárulhat a tartalom fejlesztéséhez, és az adatokat hasznosítható információkká alakíthatja.
A Notion AI marketing területén történő felhasználási lehetőségei a következők:
- Magyarázza el a szakzsargont mindenkinek
- Tartalom fordítása más nyelvekre
- Szerkessze marketinganyagainak hangvételét és stílusát
- Készítsen következő lépéseket az értekezletek jegyzetéből, összefoglalókat a teendőkből, valamint tanulságokat az értékesítési beszélgetésekből és kutatási ülésekről
A Notion AI legjobb funkciói
- Kérdések és válaszok: Tegyen fel kérdéseket a Notion munkaterületén található projektjeivel, wikijeivel, dokumentumaival és feladataival kapcsolatban, és a Notion AI marketingeszköze másodpercek alatt összefoglalót készít.
- Adatok automatikus kitöltése: Vonjon ki kulcsfontosságú mutatókat, betekintéseket, eredményeket és egyéb kritikus részleteket projektjeiből és feladataiból, majd alakítsa azokat érthető, értelmes cselekvési tételekké
- AI-sablonok: Használjon előre definiált keretrendszereket értékesítési prezentációkhoz, közösségi média naptárakhoz, videóforgatókönyvekhez és még sok máshoz. A Notion AI segít a sablonok tartalmának előre kitöltésében
A Notion AI korlátai
- Pontatlanság: A felhasználók arról számolnak be, hogy az AI-asszisztens írási feladatok során véletlenül töröl vagy duplikál bizonyos bekezdéseket. Ez néha azt eredményezi, hogy az íróknak további időt kell fordítaniuk a tartalom újbóli létrehozására vagy szerkesztésére.
- Meredek tanulási görbe: A Notion AI-nak számos felhasználási lehetősége van, de annak maximális kihasználásának megértése időigényes, hacsak nem vagy a Notion profi felhasználója
A Notion AI árai
- Ingyenes: 8 USD/felhasználó/hónap
- Plusz: 22 USD/felhasználó/hónap
- Üzleti: 28 USD/felhasználó/hónap
- Vállalati: Egyedi árazás
A Notion AI havi 8 dollárért hozzáadható a munkaterülethez, tagonként
Notion AI értékelések és vélemények
- G2-értékelések: Nincs elég értékelés
- Capterra-értékelések: Nincs elég értékelés
15. Userbot.ai
A chatbotok számtalan előnnyel járnak az értékesítési, ügyfélszolgálati, operatív és marketing csapatok számára. Automatizálják a gyakran feltett kérdésekre adott válaszokat, szerkesztik a szöveget a márka hangjának és stílusának személyre szabása és fenntartása érdekében, valamint a nap 24 órájában, a hét 7 napján válaszolnak a kérdésekre csevegés, hanghívások és digitális ügyfélszolgálati ügynökök segítségével.
A Userbot generatív AI-platformja beszélgetős AI-megoldásokat kínál, amelyekkel valós időben kezelheti az ügyfeleivel való közvetlen kommunikációt minden csatornán.
A Userbot egyik kiemelkedő funkciója a Digital Humans, egy fotórealisztikus avatár, amely minden ügyfélkapcsolatot emberibbé tesz. Integrálható a digitális csatornáival, így omnichannel ügyfélélményt kínálhat.
A Userbot.ai legjobb funkciói
- Személyre szabott beszélgetési folyamatok: Hozzon létre különböző beszélgetési útvonalakat az ügyfelek válasza alapján egy egyszerű drag-and-drop szerkesztő segítségével
- Beszélgetéskezelés: Kezelje az összes ügyfélbeszélgetést egyetlen platformon, hogy semmi ne maradjon ki
- Bot+AI: Kódírás nélküli AI-készítő, amellyel gyorsan létrehozhatja saját botját
A Userbot.ai korlátai
- Korlátozott testreszabási lehetőségek: A felhasználóknak nehézséget okoz a részletes beszélgetési folyamatok kialakítása, mivel a csevegési élményt az egyszerű kérdések-válaszok szintjén túl nem lehet testreszabni
- Pontatlanság: Úgy tűnik, hogy korlátozott tanulási képességei vannak, ami miatt nem mindig reagál pontosan az ügyfelek kérdéseire
Userbot.ai árak
- Egyedi árazás
Userbot.ai értékelések és vélemények
- G2-értékelések: Nincs elég értékelés
- Capterra-értékelések: Nincs elég értékelés
16. Hemingway App
Ha marketinges vagy, biztosan használtad már a Hemmingway Appot dokumentumok szerkesztésére, a szöveg stílusának finomítására és a nyelvtani hibák kiszűrésére.
A Hemingway Editor Plus mesterséges intelligenciát használ a szövegben szereplő mondatok elemzésére, és azonnali javaslatokat ad a terjengős mondatok, gyenge kifejezések és passzív szerkezetek átírására. Túlmutat az egyszerű helyesírás-ellenőrzésen, és igazodik a stílusához és szóhasználatához, így az átírt mondatok nem robotosan, hanem a saját hangján szólalnak meg.
A Hemingway App legjobb funkciói
- Színkóddal jelölt kiemelések: A mondatok különböző színekkel vannak kiemelve, hogy jelezzék, mi javíthatna rajtuk
- Hemingway Editor Plus: Fejlett, AI-integrált alkalmazás, amely a tartalmat az Ön hangvételének és stílusának megfelelően átírja
- Célszint beállítása: Az alkalmazás értékelési rendszerét a célnak megfelelően állítsa be az írásához – például magasabb szintet az akadémiai vagy szakmai írásokhoz, alacsonyabbat pedig a fiatalabb közönség számára.
A Hemingway App korlátai
- Integráció hiánya: A Hemingway ingyenes verziója nem integrálható más eszközökkel, például az e-mailjével vagy a Google Docs-szal. A szerkesztett tartalmat át kell másolnia a Hemingway Editorból az írási alkalmazásába, ami időigényes.
A Hemingway App árai
- Ingyenes
- Egyéni 5K: 10 dollár havonta
- Egyéni 10K: 15 USD havonta
- Team 10K: 15 USD/felhasználó/hónap
Hemingway App értékelések és vélemények
- G2 értékelések: 4,4/5 (több mint 40 értékelés)
- Capterra-vélemények: Nincs elég vélemény
17. Albert.ai
Az Albert mesterséges intelligenciát használ, hogy segítse a marketingeseket és az ügynökségeket olyan hirdetések készítésében, amelyek optimalizálják a kampányok teljesítményét. Ez magában foglalja a kulcsszókutatásokat, a platformok közönségét, az eszközválasztást, valamint a kereső-, közösségi média-, display- és csatornák közötti hirdetési licitálást.
Ha szeretné lebontani az összes olyan potenciális paramétert, amely hatással van a teljesítményre, egyenként tesztelni és optimalizálni őket, az Albert.ai segít ebben. Használja a konkrét betekintés megszerzéséhez és hirdetései hatékonyságának növeléséhez.
Ezen felül, amikor frissíti vagy kicseréli egy hirdetés kreatív elemeit, ne hagyatkozzon találgatásokra, hanem használja az Albert marketinghez készült AI-eszközét, hogy adat alapú döntést hozzon, amelynek segítségével túlteljesítheti az ügyfelek KPI-jait és elvárásait.
Az Albert.ai legjobb funkciói
- Csatornák közötti végrehajtás: Használja az Albert.ai-t bármely fizetett kampányban a piacon elérhető licitáló platformok 90%-án (pl. Display and Video 360 és Bing Ads). Ezzel kiderítheti, melyik csatorna a leghatékonyabb a hirdetései számára
- A/B tesztelés: Tesztelje a kulcsszavak, költségvetések, érdeklődési körök, régiók és egyéb paraméterek többféle variációját, hogy folyamatosan javítsa kampányait
- Fejlett jelentéskészítés: Szerezzen részletes, hasznosítható ügyféladatokat, hogy megértse, hogyan szabhatja testre kreatív anyagaidat és üzeneteidet
Az Albert.ai korlátai
- Bizonyos döntések korlátozott magyarázata: Az Albert.ai nem nyújt részletes magyarázatot a kampányok teljesítményére vonatkozóan. Például, ha egy adott hirdetéskészlet jobban teljesít, mint a többi, nem tud betekintést nyújtani abba, hogy miért van ez így
Albert.ai árak
- Egyedi árazás
Albert.ai értékelések és vélemények
- G2-értékelések: Nincs elég értékelés
- Capterra-értékelések: Nincs elég értékelés
18. Browse.ai
A Browse.ai a robotját a weboldalakról történő adatkinyerés „legegyszerűbb” módjának nevezi.
Megtaníthatja egy robotot, hogy az Ön adataival jelentkezzen be egy weboldalra. A bot lekérdezi a weboldalt, és az összes összegyűjtött adatot táblázatba rendezi. Ez lehetővé teszi az adatgyűjtés automatizálását – beleértve a termékadatokat, az árak részleteit, az álláshirdetéseket és további információkat bármelyik Ön által választott weboldalról.
Válassza ki a szükséges információkat, jelölje meg őket, majd nyomja meg a letöltés gombot. Pár perc múlva már rendelkezésére állnak a szükséges információk.
A Browse AI marketingeszköze előre elkészített robotokkal rendelkezik a leggyakoribb felhasználási esetekhez, és több mint 7000 eszközzel integrálható a marketingtechnológiai eszköztárába, beleértve a Zapiert, az Airtable-t, a Google Sheets-et stb.
A Browse.ai legjobb funkciói
- Adatkinyerés: Egyetlen sor kód írása nélkül bármilyen információt lekérhet bármely weboldalról. Az adatokat táblázatba rendezheti, és akár meg is oszthatja a csapatával.
- Weboldalak figyelése: Állítsa be a Browse.ai robotját úgy, hogy folyamatosan figyelje egy weboldal meghatározott adatait, és értesítést kapjon, ha valami változik. Például, ha Ön gyártó, a Browse.ai segítségével valós időben figyelheti kiskereskedői készletadatait, hogy proaktívan pótolhassa náluk a termékeit.
- Bármely weboldalt API-vá alakíthat: Hozzon létre egyedi API-t bármely weboldalhoz, még akkor is, ha az nem rendelkezik meglévő API-val a folyamatos adatkinyeréshez
A Browse.ai korlátai
- A kezdeti beállítás bonyolult: A Browse.ai számos hasznos funkcióval rendelkezik, de az eszköz kissé bonyolult, ami azt jelenti, hogy a beállítása és a teljes potenciáljának kihasználásához szükséges ismeretek elsajátítása időbe telhet
A Browse.ai árai
- Ingyenes: 0 USD havonta
- Starter: 48,75 USD havonta
- Professional: 123,75 USD havonta
- Csapat: 311 USD havonta
- Vállalat: Egyedi árazás
Böngésszen a .ai értékelései és véleményei között
- G2 értékelések: 4,8/5 (több mint 30 értékelés)
- Capterra: 4,5/5 (50 értékelés)
19. Algolia
Az Algolia segítségével AI-alapú keresőt adhat hozzá weboldalához. Ezzel egyszerűsítheti a felhasználói élményt, mivel a vásárlók másodpercek alatt pontosan megtalálhatják, amit keresnek.
Az alkalmazás nagy adathalmazokat tud elemezni, és valós idejű eredményeket nyújt, így értékes eszközzé válik a marketingesek számára, akik javíthatják az ügyfelek weboldalaikkal való interakcióját és elkötelezettségét.
Az Algolia legjobb funkciói
- Kérdések kategorizálása: Az Algolia mesterséges intelligencia algoritmusai képesek értelmezni a keresési kifejezés kontextusát, és a legközelebbi kategóriából származó eredményeket jeleníthetik meg, javítva ezzel az eredmények relevanciáját. Például a „burgundy” kulcsszó jelenthet színt, italt vagy rúzst is.
- Dinamikus újrarangsorolás: Az Algolia mesterséges intelligenciát használ annak azonosítására, hogy mi a trend egy adott kategóriában, és a legfrissebb információkat helyezi előtérbe, hogy azokat mutassa meg az ügyfélnek
- AI szinonimák: A különböző felhasználói bevitelek elemzésekor az Algolia mesterséges intelligenciája képes felismerni egy adott kulcsszó szinonimáit, és azokat későbbi felhasználásra tárolni. Ez bővíti az alkalmazás szókincsét, így a mesterséges intelligencia több lekérdezést tud azonosítani.
Az Algolia korlátai
- Beállítási nehézség: A felhasználóknak segítségre lehet szükségük az Algolia helyes bevezetéséhez. Ez hibákhoz vezethet a keresőmotorban, ami azt eredményezheti, hogy helytelen információk jelennek meg az ügyfelek számára
Az Algolia árai
- Build: 0 USD
- Grow: 0 USD havi 10 000 keresési lekérdezésig, 0,50 USD minden további 1000 lekérdezés után
- Premium: Egyedi árazás
- Elevate: Egyedi árazás
Algolia értékelések és vélemények
- G2 értékelés: 4,5/5 (több mint 300 értékelés)
- Capterra értékelések: 4,7/5 (több mint 60 értékelés)
20. Reply.io
Egyszerűsítse több csatornán történő elérhetőségét, és szerezzen új ügyfeleket gyorsabban a Reply.io mesterséges intelligencián alapuló értékesítési platformjával. Az eszköz segítségével részletes szekvenciákat hozhat létre a felhasználók bevonására olyan csatornákon, mint a WhatsApp, a LinkedIn és az e-mail.
A Reply.io automatizálhatja az olyan feladatokat, mint például kapcsolati kérés küldése valakinek a LinkedIn-en, vagy az üzeneteinek szűrése az „irodán kívül” vagy „nem érdekel” válaszok kiszűrésére az e-mailekben, így időt takaríthat meg.
A Reply.io legjobb funkciói
- Többcsatornás sorozat: Készítsen automatizált e-mail-, LinkedIn-üzenet-, WhatsApp-üzenet- és SMS-értesítési sorozatot, hogy hatékonyan elérje a potenciális ügyfeleket az általuk preferált csatornán
- AI-csevegés: Integrálja a Reply.io csevegőjét a tudásbázisába, hogy a potenciális ügyfelek gyorsan megszerezhessék a keresett információkat. Ez egy remek funkció arra is, hogy a felhasználókat bizonyos műveletek végrehajtására ösztönözze, például ingyenes próba vagy bemutató regisztrációjára, így előrehaladva az értékesítési csatornában
- Kapcsolatkezelés: Szegmentálja ügyfeleit és potenciális ügyfeleit különböző kritériumok alapján, hogy pontosan tudja, kiket kell megkeresnie
A Reply.io korlátai
- Oktatóanyagok hiánya: A felhasználóknak nehézséget okozhat a Reply.io átfogó funkcióinak használatának megértése, és nincsenek részletes felhasználói útmutatók vagy oktatóanyagok, amelyek segítenék őket.
- Korlátozott lehetőség a fontos információk importálására: Jelenleg a Reply.io nem tud olyan adatokat importálni, mint például a vállalati információk. A felhasználóknak egyedi mezőket kell létrehozniuk a konkrét részletek rögzítéséhez, mivel a Pipedrive-hez hasonló értékesítési eszközökkel való integráció korlátozott.
Reply.io árak
- E-mail forgalom: 59 USD havonta
- Multichannel: 99 USD/felhasználó/hónap
- Ügynökség: 166 dollár havonta
Reply.io értékelések és vélemények
- G2 értékelések: 4,6/5 (több mint 1000 értékelés)
- Capterra értékelések: 4,6/5 (90+ értékelés)
Hogyan javíthatják az AI-eszközök a marketingstratégiáját?
Az AI-eszközök javíthatják a marketinget azáltal, hogy elemzik a vásárlói viselkedést, azonosítják a piaci hiányosságokat és személyre szabják a kommunikációt.
Ezek hatékonyan szegmentálják az ügyfeleket, automatizálják az ismétlődő feladatokat és növelik a hatékonyságot. Az AI valós idejű betekintést nyújt a nagy mennyiségű fogyasztói adatokba, lehetővé téve a piaci trendekre való gyors reagálást. Az AI különböző marketingtevékenységek támogatásával javíthatja a kampányok teljesítményét.
A mesterséges intelligencia jelentős lehetőséget kínál a vállalkozások számára marketingstratégiáik optimalizálására.
Dolgozzon okosabban, ne keményebben a marketingcsapatok számára készült AI-eszközökkel
Akár a tartalmakat, az e-mailes vagy a közösségi média marketinget szeretné fejleszteni, a megfelelő AI-alapú marketingeszközökkel kampányai sikeresebbé válnak. Használhatja őket hibátlan szövegek írásához, a legjobb tárgymezők kiválasztásához vagy a konverziós arányok valós idejű nyomon követéséhez.
Hamarosan marketingtevékenységei kevesebb – nos – erőfeszítést igényelnek majd. Így csapatának több szellemi kapacitása marad a következő kreatív brainstorming-ülésre.
A ClickUp AI kifejezetten bizonyos csapatokra van szabva – legyen szó marketing-, termék-, szoftverfejlesztési vagy értékesítési csapatokról. Előre elkészített sablonjai növelik a csapatok termelékenységét olyan speciális utasításokkal, amelyeket a szervezetedben egy adott csapat valóban használna.
Például mennyivel gyorsabbá válna a marketingmunkája, ha mesterséges intelligencia segítségével készítené elő az e-mail kampányokat, a márkamenedzsment dokumentumokat, vagy ha azt a tartalomkészítési folyamatban használná?
Mi lenne, ha ugyanaz az eszköz segítene az értékesítési csapatoknak abban, hogy a beépített szerkesztő segítségével tömörebb, jobb e-maileket küldjenek, így mindenki javíthatna általános kommunikációs készségein?
A ClickUp segítségével ez lehetséges!
Fedezze fel a ClickUp további AI-funkcióit, és hozza létre ingyenesen az első munkaterületét. Bár AI-asszisztensünk nem beszél brit akcentussal, segít a csapat minden tagjának a saját szerepköréhez tartozó feladatok elvégzésében – bizonyítva, hogy a barátságos robotok közelebb vannak, mint gondolná. ?