Hogyan bővítheti marketingügynökségét: 10 bevált tipp a sikerhez

A marketingben az alkalmazkodóképesség és a szervezettség kulcsfontosságú. Az alapításunk óta eltelt három évben a Nantucket Island Marketing jelentős növekedést ért el, több mint 200 vállalkozással dolgozott együtt, és több mint 20 fős csapattá bővült.

Az, hogy New England vezető marketingügynökségévé válhattunk, nem kis részben annak a sokoldalú és testreszabható platformnak köszönhető, amely titkos fegyverünkké vált: a ClickUpnak.

Mindig is tudtuk, hogy egy marketingügynökség bővítése nemcsak ambíciót, hanem a projektek, erőforrások, kommunikáció és ügyfélkapcsolatok hatékony kezelését is igényli.

A ClickUp stratégiánk alapját képezi, lehetővé téve számunkra, hogy elérjük céljainkat, ügyfeleinket a legapróbb részletekig kiszolgáljuk, és a tervünknek megfelelően haladjunk. Fedezzük fel azokat a gyakorlati megközelítéseket, amelyek nekünk beváltak a ClickUp kihasználásában ügynökségünk növekedésének elősegítése érdekében.

1. Határozza meg és kövesse nyomon a növekedési célokat

Növekedésünk első lépése az volt, hogy világos és ambiciózus célokat tűztünk ki magunk elé.

A ClickUp egy sor célkitűző eszközt kínál, amelyek felbecsülhetetlen értékűek marketingtevékenységeink előrehaladásának nyomon követésében és a sikerhez vezető út vizualizálásában. A ClickUp célkövető funkciójával olyan növekedési ütemtervet hoztunk létre, amely biztosítja a csapatunk összehangolt és koncentrált munkáját, valamint a csapat egészére vonatkozó célkitűzések és teljesítménymérők meghatározását.

Kövesse nyomon a szolgáltatások, marketingkampányok és egyéb célok elérését a ClickUp segítségével!

A ClickUp Goals segítségével egyértelmű projektütemterveket és mérhető célokat állíthat be, amelyek segítenek megszervezni és nyomon követni céljait – meglévő ügyfelei nélkül is. A funkció egyértelmű utat biztosít a digitális marketingügynökségeknek a sikerhez, mivel segít marketingügynökségének a valóban hatékony célokra koncentrálni, így azokat még gyorsabban elérheti.

2. A munkafolyamatok szegmentálása a feladatok állapotának felhasználásával

A hatékony projektmenedzsment a digitális marketingügynökségek gerincét képezi. A ClickUp feladat- és projektmenedzsment eszközei forradalmasították a marketing szolgáltatások munkafolyamatainak optimalizálását.

A ClickUp segítségével komplex projekteket bontunk le kezelhető feladatokra, osztjuk el a felelősségeket és figyeljük a haladást valós időben. Ez nemcsak biztosítja, hogy mindenki ugyanazon az oldalon álljon, hanem növeli a felelősségvállalást is, így a gyakornokoktól a felső vezetésig mindenki pontosan tudja, mi történik, a nap 24 órájában.

Testreszabhatja a ClickUp állapotokat, hogy megkülönböztesse a különböző digitális marketing szolgáltatásokat.

Például: marketingstratégáink, szövegíróink és ügyfélmenedzsereink zökkenőmentesen együttműködnek, szorosan figyelemmel kísérve a feladatok állapotát. Távoli csapatként ezek a funkciók felbecsülhetetlen értékűek abban, hogy jól tájékozottak maradjunk, miközben a hosszú prioritási listánkat dolgozzuk végig.

Egyszerű, de hatékony funkciók, mint például a feladat státuszának „Képek létrehozása”ról „Szöveg létrehozása”ra váltása, jelzik a szövegíró csapatnak, hogy átvehetik az irányítást. Ez a fajta hatékonyság sokat jelent a mindennapi működésünkben.

Távoli csapatunkban a platform segíti a belső kommunikációt és együttműködést, különösen figyelembe véve a különböző időzónákat, amelyekben működünk. A ClickUp feladatkommentár funkciója megkönnyíti a zökkenőmentes megbeszéléseket, mindenki tájékozott marad, függetlenül a tartózkodási helyétől vagy az időzónától.

A megemlítések lehetővé teszik a csapat tagjai közötti közvetlen és hatékony kommunikációt, egyszerűsítve ezzel a koordinációt.

Kapjon visszajelzéseket, adjon jóváhagyást, kövesse nyomon a gyors eredményeket, és formázza a tartalmat a ClickUp megjegyzésekben.

A valós idejű frissítések döntő szerepet játszanak a fizikai távolságok ellenére is a koherens munkafolyamat fenntartásában. A ClickUp Docs megosztási és szerkesztési funkciói alapvető fontosságúak tartalomkészítési folyamatunkban, biztosítva a marketingkezdeményezések zökkenőmentes együttműködését.

A távmunka kontextusában a ClickUp az egyik legpraktikusabb projektmenedzsment eszköz, amely áthidalja a szakadékokat és elősegíti a hatékony együttműködést csapatunkon belül. Minél jobban tudunk együttműködni digitális ügynökségünkben, annál több ügyfelet tudunk sikeresen kezelni.

Erősítse kapcsolatait ezekkel az ügyfélajándék-ötletekkel!

4. Optimalizálja az erőforrások elosztását a csapat teljes termelékenysége érdekében

A termelékenység kulcsfontosságú minden marketingügynökség számára, és az erőforrás-elosztáshoz hasonló szolgáltatások révén ezek a funkciók forradalmi változást hoznak a ClickUp-ban. Ez lehetővé teszi digitális ügynökségünk számára, hogy a csapattagokat konkrét készségeik és aktuális rendelkezésre állásuk alapján rendelje hozzá a projektekhez és feladatokhoz.

Ez a stratégiai megközelítés biztosítja, hogy a feladatok összhangban legyenek az egyes csapattagok egyedi erősségeivel, megelőzve a túlterheltséget és a kiégést, miközben garantálja, hogy a projektek a megfelelő szakértelemmel rendelkezzenek.

Tekintse meg az egyéni és a csapat munkaterhelését valós időben a feladatok elosztása érdekében.

A ClickUp erőforrás-elosztási funkciója elkerüli a csapatok felesleges terhelését, és ezzel jelentősen hozzájárul az ügynökségek általános költségeinek csökkentéséhez. Ez egy mindenki számára előnyös helyzet: maximalizálja a csapat hatékonyságát, optimalizálja a projekt eredményeit, és végső soron minimalizálja a marketingügynökségek működési költségeit.

5. Egyszerűsítse az új munkatársak beillesztését és a képzési feladatokat egy erőforrás-központtal

A folyamatosan növekvő csapat számára a ClickUp kulcsfontosságú szerepet játszik a Nantucket Island Marketing beilleszkedési és képzési folyamatainak racionalizálásában.

A ClickUp-ban automatizálásokat és egyéni mezőket hoztunk létre, amelyek lehetővé teszik számunkra, hogy új csapattagokat zökkenőmentesen bevezessünk, és másodpercek alatt pontosan azoknak a képzési videóknak a hozzáférését biztosítsuk számukra, amelyekre szerepüknek megfelelően szükségük van.

Használja a ClickUp Docs szolgáltatást az iparági trendek megosztására, piackutatások elvégzésére és még sok másra.

Az összes képzési anyag, beleértve a videókat és a szöveges dokumentumokat, áttekinthetően van rendszerezve a ClickUp-ban, így egy központi erőforrás-központot hozva létre, amely könnyen hozzáférhető – függetlenül attól, hogy meglévő vagy új ügyfelekről van szó.

6. Az automatizálás alkalmazása a működési hatékonyság javítása érdekében

A platform automatizálási funkciói megbízható eszközként szolgálnak az ismétlődő feladatok racionalizálásához, így értékes időt és erőforrásokat szabadítanak fel. Ez a hatékonyság a kézi munka csökkenésében nyilvánul meg, ami lehetővé teszi csapatunk számára, hogy dinamikusabban működjön és ügyesen reagáljon a növekedés követelményeire.

A ClickUp elkötelezettsége a folyamatok egyszerűsítése iránt a minőség romlása nélkül csendes, de hatékony hajtóerő volt a skálázhatóságunk javulása mögött.

Használja a ClickUp előre elkészített receptjeit az ügyfelek bevonási folyamatának automatizálásához.

Az automatizálás révén elért rugalmasság mellett a ClickUp időmegtakarító funkciói is alapvető fontosságúvá váltak napi működésünkben. A manuális munkák minimalizálásával nemcsak a hatékonyságot növeltük, hanem a digitális marketingügynökségünk általános költségeit is jelentősen csökkentettük.

A ClickUp ügyfélkezelésünk központi csomópontjaként szolgál, zökkenőmentes marketing CRM megoldást biztosítva a Nantucket Island Marketing számára. A megosztott feladatok, fájlok és e-mail integráció révén könnyedén racionalizáljuk az ügyfelekkel való kommunikációt.

Kövesse nyomon az új és a meglévő ügyfeleket egyetlen ClickUp Dashboardon

A ClickUp és a Google Drive integrációja javítja ügyfeleinkkel való együttműködésünket, biztosítva, hogy csapatunk egy központi helyen hozzáférhessen a legfrissebb dokumentumokhoz és információkhoz. Emellett az összes ügyféllel kapcsolatos adat „központi bázisaként” is szolgál, elősegítve a csapat tagjai közötti átláthatóságot és hozzáférhetőséget.

8. Építsen ki és ápoljon ügyfélkapcsolatokat

A szakmai ismeretek mellett a gondos részletek is fontosak. A Nantucket Island Marketing a ClickUp funkcióit használva emlékeztetőket állít be az ügyfelek születésnapjaira és fontos dátumokra, ezzel ápolva ügyfélkapcsolatainkat.

Ezek a kicsi, de jelentős gesztusok megerősítik elkötelezettségünket a személyre szabott kommunikáció iránt, így ügyfeleink valóban értékesnek és gondoskodásnak kitettnek érzik magukat.

A ClickUp „R” billentyűparancsával könnyedén beállíthat emlékeztetőket.

A végső cél egyértelmű: az ügyfelek megtartása. Az ügyfelek elégedettségének és boldogságának fenntartásával nemcsak hosszú távú partnerségeket építünk ki, hanem értékes ajánlásokhoz is lehetőséget teremtünk.

9. Vegyen részt PR-kezdeményezésekben

Előadások tartása, sajtó megjelenések biztosítása, podcast interjúkban való részvétel, díjakra való jelentkezés és aktív jelenlét a helyi közösségben elengedhetetlenek ahhoz, hogy növeljük ismertségünket és szilárd hírnevet szerezzünk.

A ClickUp értékes szövetségesként lép be ebbe a területbe, segítve minket az egyes PR-kezdeményezések előrehaladásának szisztematikus nyomon követésében. Az intuitív ClickUp címkék és kategorizálási eszközök segítségével minden feladatot gondosan nyomon követhetünk és értékelhetünk.

Adjon hozzá egyéni címkéket, és használja a lista- és táblázati nézet szűrőopcióit a legfontosabb feladatok azonosításához.

Ez nemcsak megkönnyíti a PR stratégiai megközelítését, hanem lehetővé teszi számunkra, hogy megalapozott döntéseket hozzunk, amelyek hozzájárulnak a fenntartható növekedés és a fokozott láthatóság átfogó céljához.

10. Legyen aktív a közösségi médiában

A közösségi médiában való aktív jelenlét fenntartása a Nantucket Island Marketing elérési stratégiájának egyik alapelve. Projektek, ügyfélszerzések, bejelentések és inspiráló tartalmak megosztása a célközönséggel jelentőségteljes kapcsolatok kialakítását segíti elő.

A ClickUp kulcsszerepet játszik ebben a törekvésben, mivel információs központként működik. Központi ügyfél-dashboardunk egy központi helyen egyesíti az adatokat, frissítéseket és az ügyfelekkel kapcsolatos eseményeket.

Használja a ClickUp AI-t kampányötletek generálására, szem előtt tartva a célközönséget és a kampány céljait.

Ez nemcsak egyszerűsíti a közösségi média stratégiánkat, hanem biztosítja azt is, hogy üzeneteink koherensek és egységesek maradjanak az összes platformon.

A ClickUp segítségével növelheti marketingügynöksége termelékenységét

Ahogy elemzzük növekedési utunkat, egyértelművé válik, hogy a ClickUp a NIM méltatlanul elismert hőse. Nincs felesleges sallang, csak egy átkozottul jó eszköz, amely segítette a Nantucket Island Marketinget abban, hogy a mai eredményorientált ügynökséggé fejlődjön.

A ClickUp segítségével készen állunk arra, hogy navigáljunk a marketing világ kiszámíthatatlan tengerén, lenyűgöző eredményeket érjünk el, és új magasságokba emeljük a NIM-et!

Vendégszerző:

Renee Perkins a Nantucket Island Marketing alapítója és vezérigazgatója, egy teljes körű szolgáltatást nyújtó digitális marketingügynökség, amely a keleti partvidéken működik. A NIM több mint 200 vállalkozással dolgozott együtt, és 20 fős csapattal rendelkezik. 2022-ben Renee felkerült a Boston Business Journals 25 Under 25 listájára, amely a fiatal, ambiciózus személyiségeket és Boston startup-szcénájának jövőbeli vezetőit ismeri el.