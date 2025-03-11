11 modèles de rapports quotidiens gratuits avec des mises en forme pour vous aider à rester sur la bonne voie

quel est le statut du [insérer le nom du projet ici] ?

La question ci-dessus pourrait facilement faire grimper votre taux de cortisol si vous n'êtes pas préparé. Connaître l'état d'avancement de chaque projet (c'est-à-dire comprendre ce qui a été achevé et ce qui reste à faire) est la base de la gestion de projet. Pour que vous et votre équipe restiez concentrés sur vos tâches (et, osons le dire, pour que la direction vous laisse tranquilles), vous devez être en mesure de fournir rapidement et efficacement un rapport d'avancement quotidien. 🙌

Les rapports quotidiens permettent à votre entreprise de rester informée de ce qui a été achevé au cours des dernières 24 heures. L'utilisation d'un modèle de rapport quotidien vous évite de passer toute votre journée à taper des mises à jour à partir de zéro.

Ci-dessous, nous vous expliquons ce qu'est un modèle de rapport quotidien, pourquoi il est utile et nous vous présentons les 11 meilleurs modèles quotidiens actuellement disponibles. L'un d'entre eux correspondra certainement à vos besoins dans votre entreprise.

Qu'est-ce qu'un modèle de rapport quotidien ?

Un modèle de rapport quotidien est un outil qui fournit des mises à jour quotidiennes toutes les 24 heures. Il offre une vue d'ensemble de l'ensemble de travail achevé la veille, des tâches à traiter en priorité aujourd'hui et des tâches dont la prévision indique qu'elles seront importantes demain.

Un modèle de rapport quotidien est un formulaire utilisé par les chefs de projet pour aider leurs équipes à rester sur la bonne voie dans le cadre de divers projets. Il décompose les jalons en petites portions afin que votre équipe fonctionne plus efficacement et hiérarchise les tâches appropriées au quotidien.

Avantages de l'utilisation de rapports quotidiens mis en forme

En un mot : un modèle de rapport quotidien garantit que votre équipe a tout ce qui est à faire terminé. 👊

Un modèle de rapport quotidien est un outil précieux dans la gestion de projet, car il permet :

Offre un aperçu clair des priorités de la journée

Permet aux individus et à l'ensemble des services de rester informés sur les projets

Permet de s'assurer que les échéances importantes ne prennent pas les membres de l'équipe au dépourvu

Aide les individus à planifier leurs journées plus efficacement , car ils reçoivent un aperçu des priorités de la journée 24 heures à l'avance

Permet aux entreprises de gagner du temps en éliminant les vérifications et les réunions

Cela permet d'économiser la bande passante d'un chef de projet, car il peut réutiliser le même modèle de statut chaque jour au lieu de rédiger des mises à jour à partir de zéro chaque matin

Il permet de respecter le budget des projets et aide à suivre le temps et les ressources internes consacrés à un projet donné

Permet aux entreprises de mieux surveiller le pipeline des ventes et aide à conclure des contrats plus rapidement grâce à la possibilité de suivre la progression quotidienne

📮ClickUp Insight : 92 % des travailleurs du savoir risquent de perdre des décisions importantes dispersées dans des discuter, e-mail et des feuilles de calcul. Sans un système unifié pour saisir et assurer le suivi des décisions, les informations commerciales essentielles se perdent dans le bruit numérique. Grâce aux rapports simplifiés de ClickUp, vous n'aurez plus jamais à vous en soucier. ClickUp rassemble vos tâches, vos documents, vos discussions et vos données relatives au personnel dans un écosystème alimenté par l'IA afin de vous offrir une visibilité et un contexte complets pour achever vos projets, le tout en un seul endroit

11 modèles de rapports quotidiens pour vous aider à rester sur la bonne voie

Vous souhaitez créer un modèle de rapport quotidien pour votre équipe, mais vous ne savez pas par où commencer ? Nous avons effectué des recherches approfondies pour vous et avons rassemblé 11 modèles indispensables pour votre rapport d'état quotidien. Il vous suffit de trouver celui qui correspond le mieux à vos intérêts, de le personnaliser pour votre équipe et de commencer à suivre la progression. 👀

1. Modèle de rapport de fin de journée ClickUp

Télécharger le modèle Prenez une longueur d'avance sur les priorités de demain grâce au modèle de rapport de fin de journée ClickUp

Écoutez, nous comprenons : à la fin de la journée, vous voulez juste pointer. Mais que diriez-vous d'utiliser ces dernières minutes chaque jour pour préparer la journée suivante, ce qui vous ferait gagner un nombre incalculable d'heures chaque semaine ?

Le modèle de rapport de fin de journée ClickUp vous aide à accomplir davantage en moins de temps, simplement en définissant vos priorités quotidiennes 24 heures à l'avance. Utilisez la fonctionnalité des champs personnalisés pour créer jusqu'à 12 attributs différents, notamment des commentaires, un résumé des tâches achevées, le service chargé du projet ou d'autres informations indispensables.

Créez ensuite des statuts personnalisés pour marquer chaque jalon comme achevé, en cours ou en attente d'approbation par un supérieur. Enfin, utilisez les vues personnalisées pour suivre divers indicateurs de productivité de votre équipe.

Ce modèle vous aide à améliorer votre productivité au quotidien, à gérer les équipes à distance et les sous-traitants, et à identifier les domaines à améliorer. De plus, les dirigeants peuvent utiliser ce rapport pour suivre les performances globales de l'entreprise, l'équipe commerciale, les stocks et d'autres données financières.

2. Modèle de rapport quotidien ClickUp

Télécharger le modèle Modèle de rapport quotidien ClickUp

Passez à la vitesse supérieure en matière de rapports quotidiens grâce au modèle de rapport quotidien ClickUp. Spécialement conçu pour optimiser la productivité de votre équipe, ce modèle rationalise votre flux de travail en assurant le suivi de vos réalisations quotidiennes, en veillant à ce que les tâches du lendemain soient clairement définies et en fournissant des mises à jour sur les tâches en cours.

Idéal pour un rapide point d'information l'après-midi ou comme référence lors des sessions de planification du matin, ce modèle permet à chaque membre de l'équipe de savoir clairement ce qui a été terminé et ce qui reste à faire.

Tirez parti de ce rapport pour maintenir la productivité, fournir l'assistance à la planification et améliorer la communication au sein de votre équipe. Tenez tous les membres de l'équipe informés et planifiez l'avenir grâce au modèle de rapport quotidien ClickUp.

3. Modèle de rapport de travail quotidien ClickUp

Télécharger le modèle Fournissez une mise à jour quotidienne à tous les membres de l'équipe grâce au modèle de rapport de travail quotidien de ClickUp

Vous souhaitez maintenir le rythme au quotidien ? Le modèle de rapport de travail quotidien de ClickUp est facile à remplir et à comprendre par vos collègues de tous les services.

Grâce au modèle de rapport quotidien de ClickUp, vous pouvez facilement tenir les membres de votre équipe informés des tâches accomplies aujourd'hui, des priorités de demain, et des tâches à venir.

Vous rencontrez des obstacles dans un projet ?

Utilisez la section « Obstacles » pour liste les obstacles rencontrés dans le cadre du projet et les mesures que vous comptez prendre pour le remettre sur les rails.

Le rapport d'état du projet offre un espace pour une image de marque personnalisée (il suffit d'ajouter votre logo en un seul clic) et contient des informations indispensables, notamment le nom de la personne qui a rempli le rapport, le nom du projet, le service et la date limite du projet. Au bas du modèle de rapport, vous trouverez un espace blanc pour ajouter des informations supplémentaires et une ligne pour la signature du superviseur.

Vous pouvez également créer des tableaux de bord personnalisés dans ClickUp pour suivre quotidiennement l'état d'avancement et la progression de vos projets. Regardez cette courte vidéo explicative pour avoir un aperçu !

4. Modèle de rapport quotidien ClickUp

Télécharger le modèle Consignez la progression quotidienne, les priorités et les obstacles de chaque projet à l'aide du modèle de rapport quotidien ClickUp

Vous avez du mal à maintenir le cap sur les tâches lors des réunions ?

Pour passer moins de temps en salle de réunion et plus de temps à faire le travail, profitez du modèle de rapport quotidien de ClickUp. Ce modèle facile à utiliser garantit que toute l'équipe fait progresser sa progression et que tout le monde est sur la même page.

Qu'il s'agisse de tâches spécifiques, d'une mise à jour sur la progression globale du projet ou d'un rapport de l'équipe commerciale, ce modèle de rapport fournit un aperçu clair des objectifs quotidiens. Il favorise également une meilleure collaboration entre les différents services.

Commencez par attribuer chaque tâche à un collègue ou à une équipe, et envisagez d'ajouter les parties prenantes en tant qu'observateurs afin qu'elles puissent apporter leurs commentaires et suivre les progrès. Demandez aux membres de l'équipe de remplir la section « Mise à jour quotidienne » en indiquant leurs progrès quotidiens, les obstacles qu'ils rencontrent et leurs priorités actuelles afin de garder un œil sur les jalons achevés et ceux à venir.

Enfin, utilisez les fonctionnalités intégrées de suivi du temps et de calendrier du rapport pour fixer des délais et suivre le temps interne consacré à chaque tâche. Une fois une tâche quotidienne achevée, vos collègues peuvent la marquer comme terminée ou attribuer des sous-tâches supplémentaires pour les priorités du lendemain, le tout afin de rationaliser l'ensemble du processus et de traiter les tâches en suspens.

5. Modèle de rapport d'activité quotidienne des employés ClickUp

Télécharger le modèle Boostez la productivité de vos employés grâce au modèle de rapport d'activité quotidienne des employés ClickUp

Le suivi des progrès et des performances individuels fait partie intégrante du travail de tout manager. Pour attribuer des tâches, suivre les réalisations et évaluer la productivité des employés, utilisez le modèle de rapport d'activité quotidienne des employés de ClickUp.

Un rapport d'activité quotidien des employés documente la productivité des employés tout au long de la journée de travail. Ce modèle permet à vos collègues de documenter les tâches qui ont été effectuées, le temps que chaque tâche a pris, si la tâche a été achevée avec succès et s'ils rencontrent des obstacles.

Ce modèle offre une situation gagnant-gagnant tant pour les responsables que pour leurs subordonnés, car les superviseurs bénéficient d'un aperçu à 360 degrés de la progression de chaque membre de l'équipe, tandis que les individus peuvent analyser leur propre productivité et leurs habitudes de travail.

Ce modèle de rapport d'avancement quotidien est essentiel pour maintenir les projets sur la bonne voie. En surveillant les performances individuelles et le respect des délais, les chefs de projet peuvent identifier les problèmes avant que l'ensemble du projet ne déraille. De plus, en identifiant les écarts individuels en matière de productivité, vous augmentez vos chances de respecter le calendrier de pratiquement tous les projets.

Vous souhaitez automatiser les rapports quotidiens ou les comptes rendus debout pour vos employés ? Demandez à ClickUp Brain, l'IA native de ClickUp, de le faire pour vous ! Elle est dotée d'une fonctionnalité StandUp par l'IA intégrée qui résume l'activité des tâches dans votre environnement de travail.

6. Modèle de rapport de production quotidienne ClickUp

Télécharger le modèle Assurez le bon déroulement de votre production cinématographique grâce au modèle de rapport de production quotidien de ClickUp

Que vous produisiez un documentaire complet ou une publicité, chaque minute compte. Le modèle de rapport de production quotidien ClickUp permet à toute votre équipe de rester concentrée sur sa tâche 24 heures sur 24 tout au long de la production (pauses déjeuner comprises).

Commencez par consigner les détails de la production, y compris votre réalisateur, votre directeur de la photographie, vos producteurs et votre caméraman. Ensuite, planifiez chaque journée de production à la minute près, depuis l'appel de l'équipe jusqu'à l'appel au tournage, en passant par tous les moments intermédiaires.

Utilisez les sections « scènes », « scénario », « distribution » et « figurants » pour informer chaque personne de l'heure à laquelle elle doit se présenter sur le plateau, du nombre de reprises à achever, des scènes qui seront tournées et même des conditions météorologiques prévues. Enfin, ce modèle comprend une carte pour chaque personne (oui, chaque personne) de votre équipe.

Grâce à ce modèle pratique, vous obtiendrez des crédits en un rien de temps.

7. Modèle de rapport quotidien sur les équipes commerciales ClickUp

Toutes les entreprises, du B2B au B2C, ont besoin d'un pipeline de vente cohérent pour atteindre la réussite. Pour développer votre entreprise, l'équipe commerciale doit être une priorité 365 jours par an, et pas seulement à la fin d'un trimestre ou d'un exercice fiscal.

Grâce au modèle de rapport quotidien sur les ventes de ClickUp, vous pouvez suivre votre pipeline sur une base quotidienne, hebdomadaire ou mensuelle. Dans la section « Aperçu des ventes », créez un graphique représentant le total de vos ventes par produit. En dessous, examinez plus en détail les ventes récentes en notant les unités vendues et le prix unitaire de chaque produit de votre catalogue.

Enfin, aidez votre équipe commerciale à vendre plus intelligemment dans votre section « Performances des produits ». Pour chaque produit, fournissez une image, un numéro SKU et le nom de l'élément, puis rédigez plusieurs points détaillant les raisons pour lesquelles les clients apprécient ce produit en particulier. Concentrez-vous sur votre cible, les questions fréquentes des clients et les opportunités de vente incitative afin d'aider votre équipe à tirer le meilleur parti de chaque opportunité.

8. Modèle d'emploi du temps horaire ClickUp

Télécharger le modèle Planifiez chaque heure de votre journée grâce à ce modèle ClickUp très pratique

Vous voulez connaître la clé pour maintenir le suivi de vos projets ? Décomposez chaque jalon important en petites tâches de taille, afin de garantir la productivité de vos membres de l'équipe chaque semaine, chaque jour, voire chaque heure.

Grâce au modèle de planning horaire ClickUp, vous créez un calendrier structuré mais flexible afin de définir clairement vos objectifs et vos priorités. La vue calendrier vous permet de compter chaque heure de votre journée, en laissant du temps pour les réunions, les modifications en cours, les brainstormings et l'achèvement des tâches. Vous pouvez attribuer un code couleur à chaque tâche, ce qui vous donne une vue d'ensemble de la façon dont vous passez votre journée (et votre semaine).

Ce rapport hebdomadaire permet de suivre la progression de l'équipe, de réduire les frais généraux et permet aux collègues de modifier facilement leur emploi du temps ou leurs priorités. Il permet aux membres de l'équipe de suivre leurs heures de travail tout en aidant les superviseurs à attribuer des tâches quotidiennes spécifiques afin de s'assurer que chaque individu dispose d'une marge de manœuvre suffisante.

9. Modèle de fiche de rapport quotidien Word par Template.net

via Modèle. net

Vous êtes enseignant et devez veiller à ce que vos élèves restent concentrés sur leur travail ? Utilisez le modèle de bulletin quotidien Word proposé par Template.net pour informer les parents et tuteurs de la productivité des élèves tout au long de la semaine scolaire.

Ce modèle de rapport quotidien gratuit permet aux enseignants de remplir facilement le nom et la note actuelle de chaque élève en haut du formulaire. Il suffit ensuite de cocher une case à cocher pour un nombre de critères, tels que le fait que l'élève ait été attentif en classe, ait suivi les instructions et ait achevé son travail à temps pour chaque jour de la semaine. En bas, un espace blanc a été ajouté pour que les enseignants puissent ajouter des commentaires écrits sur les performances globales de l'élève.

Ce formulaire de rapport est disponible pour le télécharger via un nombre de formats de fichiers, notamment Google Docs, Microsoft Word, PDF et Apple Pages.

10. Modèle de rapport de travail quotidien Excel par Status. net

via Status. net

Avez-vous un certain nombre d'employés et de sous-traitants à surveiller ? Que vous supervisiez un projet de construction, un restaurant ou une agence de marketing, vous devez comprendre comment chaque membre de l'équipe bloque son temps. Heureusement, le modèle de rapport de travail quotidien Excel de Status.net peut vous aider.

Grâce à ce format de rapport, chaque membre de l'équipe peut documenter le nombre d'heures de travail, les activités réalisées (et le temps consacré à chacune d'elles) et la manière dont il est rémunéré (par exemple, à l'heure ou au salaire). Il existe même des colonnes permettant d'indiquer si des heures supplémentaires autorisées, des congés maladie ou des congés annuels ont été utilisés. Si certaines heures de travail ne sont pas comptabilisées, les membres de l'équipe disposent d'un espace supplémentaire pour expliquer comment ils ont utilisé ce temps.

Cet exemple de rapport est disponible pour télécharger gratuitement via Excel. Au bas de chaque formulaire, le nombre total d'heures travaillées par l'employé pour chaque mois (y compris le total des congés annuels, des congés maladie ou des congés sans solde) est calculé pour vous. Une fois le formulaire rempli, chaque employé et chaque supérieur hiérarchique disposent d'un espace pour apposer leur signature pour approbation.

11. Modèle de rapports quotidiens simple Word

via Modèle. net

Vous recherchez un moyen très simple de rationaliser la productivité de votre équipe ? Ce modèle de rapport quotidien Microsoft Word est incroyablement facile à utiliser et fournit une vue d'ensemble de la manière dont votre équipe utilise son temps.

Pour remplir le formulaire, il suffit que chaque membre de l'équipe inscrive son nom, la date, l'emplacement où le travail a été effectué et le nombre de tâche (le cas échéant). Ensuite, dans la section « Détails du travail », chaque collègue peut noter une description du travail achevé, ainsi que l'heure de début et de fin de chaque tâche.

Bien qu'il soit prédéfini, vous pouvez facilement personnaliser les couleurs, les titres et le texte des paragraphes afin que votre formulaire corresponde mieux à votre image de marque.

Boostez votre productivité grâce aux modèles de rapports d'activité quotidienne

Pour atteindre les jalons importants, vous devez suivre la progression individuelle par mois, semaine et jour. Heureusement, les modèles de rapport quotidien de ClickUp peuvent aider chaque employé, et même des services entiers, à rester concentrés sur leurs tâches.

Les 11 rapports ci-dessus peuvent vous aider à stimuler la productivité de votre équipe, à augmenter vos ventes, à réduire vos frais généraux et à identifier quotidiennement les lacunes de votre plan de projet. De plus, grâce aux outils facilement personnalisables de ClickUp, vous pouvez modifier les champs, les affichages et le texte afin que chaque rapport réponde à vos besoins spécifiques.

Pour accéder à des modèles de rapports quotidiens, à des milliers d'intégrations et à un nombre illimité de tâches, rejoignez ClickUp dès aujourd'hui.