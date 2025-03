10 Alternatives et concurrents d'Akiflow 2025

Dans le monde d'aujourd'hui où tout va très vite, il est plus que jamais essentiel de disposer des bons outils pour établir des priorités, planifier et améliorer la productivité de manière efficace.

Peut-être comptez-vous sur Akiflow pour rationaliser chaque tâche, ou peut-être êtes-vous à la recherche d'un tout nouvel outil pour améliorer votre efficacité.

Quel que soit votre point de départ, le paysage des meilleures alternatives à Akiflow est riche et varié. Qu'il s'agisse d'outils puissants dotés de nombreuses fonctionnalités ou de joyaux minimalistes, il existe une solution adaptée à chaque besoin.

Alors, attachez votre ceinture et rejoignez-nous pour un voyage à travers quelques-uns des meilleurs outils pour redéfinir vos tâches et votre efficacité gestion du Calendrier jeu.

Que devez-vous rechercher dans les alternatives à Akiflow ?

Avant de plonger dans l'océan des alternatives à Akiflow, il est essentiel de déterminer exactement ce que vous recherchez. Bien que chaque individu ait ses propres exigences, il existe certains attributs universellement recherchés que les meilleures alternatives à Akiflow possèdent :

Facilité d'utilisation: Donnez la priorité aux plateformes dotées d'interfaces intuitives et conviviales, car elles peuvent faire la différence entre une gestion transparente des tâches et des blocages frustrants

Intégration: Dans notre écosystème numérique interconnecté, il est important que vos tâches soient gérées de manière efficaceapplication Calendrier et d'autres outils de travail doivent discuter de manière fluide entre chaque tâche. Qu'il s'agisse de se synchroniser avec Google Agenda ou de collaborer sur Slack, des intégrations fluides peuvent considérablement améliorer votre flux de travail

Différents affichages: Des tâches différentes exigent des perspectives différentes. Alors qu'une liste peut convenir pour les tâches quotidiennes, une vue calendaire affiche un échéancier, ce qui est crucial pour les projets et les échéances

Modèles: Pourquoi partir de zéro quand vous pouvez vous lancer sans attendre ? Les modèles, adaptés à différents scénarios, peuvent réduire le temps d'installation et vous permettre de vous concentrer sur l'exécution des tâches

Personnalisation: Le flux de travail de chaque tâche est différent. Une alternative Akiflow de premier plan se moulera à votre style, garantissant que vous n'avez pas besoin de modifier vos habitudes pour vous adapter à l'outil

Capacités IA: Avec l'intelligence artificielle à la barre, attendez-vous à des suggestions perspicaces, à des catégorisations automatisées et à une augmentation générale de la productivité

Pourquoi mettre l'accent sur ces fonctionnalités lorsqu'on envisage une alternative à Akiflow ? C'est simple : Elles sont conçues pour renforcer la productivité et l'efficacité.

Les 10 meilleures alternatives à Akiflow à utiliser en 2024

Dans le vaste paysage des alternatives à Akiflow, il est facile de se perdre. Vous êtes ici pour le meilleur, et nous le respectons. Nous avons trié sur le volet une liste d'outils de premier ordre pour rationaliser votre parcours de productivité. Avec ces options remarquables pour la meilleure alternative à Akiflow, se contenter d'un "bon" est une chose du passé. Explorons ce qui les fait briller !

1. ClickUp

Affichez plus de 15 vues dans ClickUp pour personnaliser votre travail en fonction de vos besoins

ClickUp est un puissant outil de productivité conçu pour rationaliser tout le travail en un seul endroit. Conçu à la fois pour les équipes et les individus, cet outil garantit que tout le monde est aligné et fonctionne à une productivité maximale. Pour ceux qui sont familiers avec Akiflow, la transition vers ClickUp est un jeu d'enfant.

La plateforme offre des fonctionnalités familières et les améliore encore pour permettre une utilisation sans effort classer les projets par ordre de priorité . Les Affichage du Calendrier affiche une vue d'ensemble de toutes vos tâches, échéances et évènements. Associez-le à Modèle de calendrier de ClickUp et vous disposez d'un outil qui promet de rationaliser votre emploi du temps et d'accroître votre efficacité.

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Améliorez l'organisation de votre travail grâce à Les tâches ClickUp 15+ affichages personnalisables et des milliers d'intégrations pour accéder à tous les outils depuis une seule plateforme

Des chronomètres de tâches globaux pour assurer le suivi depuis n'importe quel appareil, fenêtre, application ou tâche

Free et ressources d'aide accessibles , des webinaires et de l'assistance en ligne

Statuts de tâches personnalisés pour des mises à jour instantanées de la progression en un coup d'œil

Fonctionnalité d'importation pour importer facilement des tâches depuis d'autres applications, comme Asana, Monday.com, Wrike, etc

ClickUp AI assistant de rédaction pour générer des résumés, créer des éléments d'action, rédiger du contenu, etc

Limites de ClickUp

Certains utilisateurs trouvent la courbe d'apprentissage un peu raide au début

Tous les affichages ne sont pas encore disponibles sur l'application mobile

Prix ClickUp

Free Forever (gratuit pour toujours)

(gratuit pour toujours) Unlimited : 7$/mois par utilisateur

: 7$/mois par utilisateur Business : 12$/mois par utilisateur

: 12$/mois par utilisateur Enterprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs

Contactez-nous pour connaître les tarifs ClickUp IA est disponible sur tous les forfaits payants pour 5 $ par membre de l'espace de travail et par mois

G2 : 4.7/5 (2 000+ commentaires)

: 4.7/5 (2 000+ commentaires) Capterra : 4.7/5 (2 000+ commentaires)

2. SimpleTask

via SimpleTask SimpleTask est la référence en matière de gestion du temps. Free est convaincu que la simplicité est l'apogée de la sophistication. SimpleTask offre un espace gratuit pour se concentrer sur sa liste de choses à faire.

Vous ne serez pas perdu dans une myriade de fonctionnalités, mais cela ne signifie pas qu'il manque comme alternative à Akiflow. Il couvre toutes les bases, en veillant à ce que vous restiez productif sans vous sentir submergé. Elle est intuitive, conviviale et témoigne de la puissance du minimalisme dans les applications de productivité.

Meilleures fonctionnalités de SimpleTask

Une interface facile à utiliser et sans encombrement

Restez concentré sur ce qui compte le plus grâce aux fonctionnalités de hiérarchisation des tâches comme le blocage du temps. Besoin d'aide ? Jetez un coup d'œil à ce qui suitde productivité pour des conseils

Paramétrez des rappels pour vos tâches

Utilisez-le sur n'importe quel appareil

Inspiré par lemeilleures applications de planification quotidienne Faites équipe sans effort

Utilisez le mode hors connexion pour une concentration ininterrompue

Limites de SimpleTask

Intégrations limitées par rapport à des plateformes plus importantes

Pas de suggestions IA ou de capacités améliorées

En tant qu'outil gratuit sans forfait payant, il pourrait être trop simpliste pour des besoins de gestion de projet étendus

Prix de SimpleTask

Free

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

3. Spike

via Spike Spike rompt avec le modèle conventionnel de la applications de productivité conventionnelles . En fusionnant la facilité des applications de messagerie avec la structure formelle des e-mails, on ramène la discussion au travail. L'interface de cette alternative à Akiflow est moderne, fraîche et amusante. Pour ceux qui recherchent une rupture avec les clients e-mail traditionnels et une touche d'informalité, Spike se démarque.

Les meilleures fonctionnalités de Spike

E-mails, tâches et calendriers en un seul endroit

Discutez, collaborez et partagez sans quitter votre boîte de réception

Trouvez rapidement ce que vous cherchez grâce à la recherche avancée

Organisez tout dans votre liste de choses à faire

Concentrez-vous sur les e-mails importants grâce aux fonctionnalités de priorité de la boîte de réception

Utilisez la fonction Calendrier Sync pour ne manquer aucun évènement

Organisez vos tâches avec la liste de tâches intégrée. Voici une liste similaireapplication de liste à faire similaire si vous avez besoin d'un autre outil de ce type

Limites de Spike

La forme de l'e-mail conversationnel peut ne pas plaire à tout le monde

Nécessite un changement dans la façon dont vous affichez traditionnellement l'e-mail

Limite outil de gestion de projet fonctionnalités

Prix de Spike

Gratuit

Basic: 5$/mois par utilisateur

5$/mois par utilisateur Enterprise: 10$/mois par utilisateur

G2 : 4.7 sur 5 (60+ commentaires)

: 4.7 sur 5 (60+ commentaires) Capterra : 4.7 sur 5 (40+ commentaires)

4. KosmoTime

via KosmoTime KosmoTime ne se contente pas de gérer les tâches, il s'agit de les optimiser. En introduisant des concepts issus des neurosciences, il incite les utilisateurs à transformer les tâches en sessions dédiées. Cela favorise un travail en profondeur, en minimisant les distractions et en stimulant la concentration. Si vous souhaitez accomplir plus de tâches en moins de temps et exploiter tout le potentiel de votre cerveau, KosmoTime est peut-être l'arme secrète que vous recherchez.

Les meilleures fonctionnalités de KosmoTime

L'attribution des tâches par session favorise un travail ciblé

Donnez la priorité à votre travail autour de votre temps grâce au Calendrier intégré

Bloquez les distractions grâce au blocage de temps

Regroupez les tâches similaires pour plus d'efficacité

Notez vos pensées et transformez-les en tâches à l'aide des notes intégrées

La création de tâches en un clic vous aide àtravailler plus rapidement Accessible où que vous travailliez grâce à l'extension du navigateur



Les limites de KosmoTime

Plus récent sur le marché, donc moins d'extensions d'utilisateurs

L'approche des tâches basée sur les sessions peut ne pas convenir à tous les flux de travail

Certaines fonctionnalités essentielles sont payantes

Prix de KosmoTime

**Free

KosmoTime évaluations et critiques

G2: 4.6/5 (12+ commentaires)

4.6/5 (12+ commentaires) Capterra: 5/5 (4+ commentaires)

5. Calendrier de routine

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/08/64be7f51510c5d75f503c987\_Routine-app-1400x831.webp Tableau de bord du Calendrier /$$img/

via Calendrier Exploitant le pouvoir de l'habitude, Routine Calendrier est une alternative à Akiflow qui vise à faire de vos tâches quotidiennes une seconde nature. Il repose sur le principe que des routines cohérentes ouvrent la voie à atteindre de grands objectifs . Avec son interface visuellement attrayante, il ne se contente pas de vous permettre de paramétrer des rappels de tâches, il vous motive à les intégrer à votre vie quotidienne. Si vous souhaitez créer des habitudes durables qui mènent à la réussite, le Calendrier des routines promet d'être votre allié indéfectible.

Les meilleures fonctionnalités de Calendrier Routine

Paramètre des tâches récurrentes chaque jour pour former des paramètres

Connexion transparente avec d'autres services d'agenda populaires comme Google Agenda en quelques clics

Réservez facilement des réunions

Utilisez le blocage de temps pour créer des routines pour le matin, le soir ou des blocs de travail spécifiques

Surveillez la progression de vos tâches et maintenez la cohérence

Des incitations douces pour s'assurer que vous respectez vos routines et que vous faites vos tâches

Visualisez votre cohérence en un coup d'œil

Gardez vos tâches alignées sur des objectifs plus importants grâce à l'intégration avec d'autres applications et logiciels d'objectifs tels que Google Agenda

Limites du Calendrier de routine

Limiteslogiciel de gestion des tâches en dehors des paramètres de routine

Il n'est pas forcément adapté aux projets complexes

Certains utilisateurs trouvent qu'il s'agit d'une niche axée sur les habitudes plutôt que sur une gestion de projet holistique

Prix du Calendrier de routine

Free

Professionnel: 12$/mois par utilisateur

12$/mois par utilisateur Business: $15/mois par utilisateur

$15/mois par utilisateur Enterprise:Contactez-nous pour connaître les tarifs

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

6. Toodledo

via Toodledo Vétéran dans le monde de la productivité, Toodledo peut se targuer d'une hérédité d'excellence. Il offre tout, des listes de tâches de base aux fonctionnalités avancées de gestion des tâches. Grâce à sa riche histoire, vous bénéficiez d'une alternative à Akiflow qui a été affinée au fil du temps, en intégrant les commentaires des utilisateurs et les dernières tendances en matière de productivité. Il est polyvalent et fiable.

Meilleures fonctionnalités de Toodledo

Personnalisez-le en fonction de vos besoins en quelques clics

Organisez vos tâches, vos idées, vos listes et vos forfaits

Utilisez l'outil de suivi des habitudes pour vous responsabiliser

Partagez vos tâches, assignez des fonctions et collaborez avec plusieurs comptes

Utilisez des alarmes pour ne jamais manquer une tâche importante

Travaillez sur vos tâches sans interruption grâce à l'accès hors ligne, ou étouffez le bruit grâce au blocage du temps lorsque vous devez être en ligne

Saisissez rapidement des tâches en déplacement grâce à l'extension de navigateur de Toodledo

Les limites de Toodledo

L'interface peut sembler désuète à certains utilisateurs

La courbe d'apprentissage peut être plus raide pour les nouveaux utilisateurs

Nécessite un abonnement pour les fonctionnalités avancées

Prix de Toodledo

Free

Standard: 3,99 $/mois

3,99 $/mois Plus: 5,99 $/mois

5,99 $/mois Business: Contact pour les prix

G2: 4.4/5 (49+ reviews)

4.4/5 (49+ reviews) Capterra: 4.6/5 (70+ avis)

7. Evernote

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/08/task\_hero\_image@2x\_\_en-1400x998.png Tableau de bord Evernote /$$img/

via Evernote Evernote transcende le domaine de la simple prise de notes. Il s'agit d'une alternative holistique d'Akiflow conçue pour capturer les idées, documenter les notes de réunion de gérer des tâches et de stocker des informations. Son environnement riche en fonctionnalités vous permet de noter des idées, de découper des articles sur le web et même de numériser des documents. C'est l'équivalent numérique d'un multi-outil pour les tâches, qui vous permet d'avoir tout ce dont vous avez besoin à portée de main.

Meilleures fonctionnalités d'Evernote

Intégrez du texte, des croquis, des photos, des fichiers audio et bien plus encore dans vos notes

Enregistrez et organisez du contenu provenant du web

S'intègre à Google Agenda

Commencez rapidement vos tâches grâce à des formes de notes prédéfinies

Même les notes manuscrites peuvent faire l'objet d'une recherche

Synchronisez vos tâches sur tous vos appareils

Supprimez le papier sans effort grâce à la numérisation des documents

Collaborez avec votre équipe et organisez vos tâches de travail

Limites d'Evernote

Il ne s'agit pas principalement d'un calendrier ou d'un outil de gestion des tâches, ce qui explique l'absence de certaines fonctionnalités avancées

Certains utilisateurs trouvent que le prix est un peu élevé pour la prise de notes

Des problèmes de synchronisation entre appareils sont parfois signalés

Forfaits plus onéreux que ceux des autres outils de cette catégorie

Prix d'Evernote

Professionnel: 17,99 $/mois ou 169,99 $/an

17,99 $/mois ou 169,99 $/an Teams: $24.99/mois/utilisateur

G2: 4.4/5 (1,900+ reviews)

4.4/5 (1,900+ reviews) Capterra: 4.4/5 (8 000+ commentaires)

8. Calendly

via Calendly Calendly est la solution aux fils d'e-mails interminables visant à trouver une heure de réunion appropriée. Il rationalise les réunions et la gestion des horaires, en permettant aux utilisateurs de choisir des créneaux qui conviennent à leurs calendriers. Il élimine les allers-retours avec Google Agenda, en introduisant l'efficacité dans les paramètres des rendez-vous. Calendly est une bouffée d'air frais pour les professionnels qui jonglent entre plusieurs réunions ou des consultations, garantissant ainsi une programmation fluide qui permettra de gagner du temps pour d'autres tâches.

Les meilleures fonctionnalités de Calendly

Personnalisez votre disponibilité pour différents types d'évènements du Calendrier

Détecte et ajuste automatiquement les fuseaux horaires

Organisez des réunions en toute transparence avec les calendriers Google, Outlook, Office 365 et iCloud

Coordonne la disponibilité des équipes

Envoyez des rappels, des suivis, et plus encore

Incorporez-les sur votre site web ou utilisez un lien personnalisé

S'assurer que vous n'êtes pas réservé à la suite les uns des autres

Limites de Calendly

Axé sur les réunions et la planification, ce n'est pas un outil complet de gestion des tâches

La version gratuite propose des types d'évènements de calendrier limités

Certaines intégrations nécessitent des forfaits plus élevés

Prix de Calendly

Basique : Free

: Free Essentials : 8$ par place/mois

: 8$ par place/mois Professionnel : 12 $ par place/mois

: 12 $ par place/mois Teams : 16 $ par place/mois

G2 : 4.7 sur 5 (1 581+ commentaires)

: 4.7 sur 5 (1 581+ commentaires) Capterra : 4.7 sur 5 (2,617+ commentaires)

9. Calendrier Nook

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/08/628538ccc0a6c2ec2ce59d57\_hero-web-HQ\_compress-psp-mois-est-droit-1400x840.png Tableau de bord du Calendrier Nook /$$img/

via Calendrier Nook Nook Calendrier offre le meilleur des deux mondes en tant qu'alternative à Akiflow : la gestion des tâches et l'organisation de l'agenda planificateur de réunions . Son interface moderne offre une expérience transparente, vous permettant de suivre les tâches tout en veillant à ce qu'elles s'intègrent parfaitement à votre journée.

Grâce à sa fonctionnalité de glisser-déposer, l'ajustement et la reprogrammation deviennent un jeu d'enfant. Le Calendrier Nook convient parfaitement à ceux qui souhaitent afficher une vue d'ensemble de leur journée, avec un gestionnaire de tâches et des rendez-vous côte à côte. De plus, il s'intègre à Google Agenda !

Les meilleures fonctionnalités du Calendrier Nook

Saisissez rapidement des tâches pour vos listes à faire, en même temps que vos évènements

Affichez le jour, la semaine, le mois et l'agenda de vos réunions

Glissez-déposez pour planifier facilement des réunions

Partage de plusieurs calendriers ou d'évènements et de tâches spécifiques

Utilisez des suggestions intelligentes pour trouver des heures de réunion optimales

Maîtrisez votre emploi du temps et définissez des rappels pour chaque tâche

Paramétrez et oubliez avec les évènements récurrents

Limites du Calendrier Nook

Relativement nouveau, il peut avoir moins d'intégrations

Il est limité aux fonctions liées au Calendrier

Il pourrait ne pas convenir aux utilisateurs à la recherche d'un outil de gestion de projet avancé ou d'un outil de gestion des tâches

Prix du Calendrier Nook

**Free

Nook évaluations et critiques

G2: N/A

N/A Capterra: 5/5 (1+ critiques)

10. Habiter

via Habiter Habitify est plus qu'une alternative à Akiflow - c'est un compagnon à long terme. Dédié à la culture d'habitudes durables, il se concentre sur la cohérence et la persistance dans les processus quotidiens. Les utilisateurs ne sont pas seulement rappelés à leurs habitudes, ils sont également motivés par des diagrammes de progression visuels et des stries. Si vous êtes sur la voie de l'intégration de routines positives dans votre vie quotidienne, Habitify promet d'être votre guide.

Les meilleures fonctionnalités d'Habitify

Suivez vos habitudes grâce à des diagrammes visuellement agréables

Utilisation sur plusieurs plateformes, de l'application mobile à la version web et même aux wearables

Utilisez la fonctionnalité d'habitudes chronométrées pour les habitudes qui nécessitent une durée déterminée

Recevez des doses quotidiennes d'inspiration

Réfléchissez à votre parcours en mode journal

Profitez du mode sombre pour les noctambules

Ne rompez jamais la chaîne avec les rappels définis

Habiter les limites

Il se concentre principalement sur le suivi des habitudes, il ne s'agit donc pas d'un gestionnaire de tâches plus large destiné à faire gagner du temps

Certaines fonctionnalités premium sont payantes

Il peut sembler trop spécialisé pour certains utilisateurs

Prix d'Habitify

Free

Payant: $4.99/mois par utilisateur

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

Pourquoi ClickUp se démarque des autres

Dans la vaste mer d'outils de productivité qui prétendent faire gagner du temps, il est essentiel de trouver le gestionnaire de tâches qui répond aux besoins de votre entreprise et qui améliore et simplifie le flux de travail de vos tâches. Après avoir exploré diverses alternatives à Akiflow, ClickUp s'impose comme la plateforme de productivité globale combinant le meilleur de la gestion des tâches, de l'intégration de calendriers et de l'expérience utilisateur intuitive.

Contrairement à de nombreux outils spécialisés dans un seul domaine, ClickUp offre une suite complète de fonctionnalités puissantes, de la gestion des tâches pour les processus quotidiens à l'affichage des calendriers, vous assurant d'avoir tout ce dont vous avez besoin en un seul endroit.

Avec une tarification flexible y compris un forfait Free Forever, vous obtenez une valeur incroyable pour votre investissement. De plus, ClickUp met constamment à jour sa plateforme, en ajoutant des fonctionnalités et en affinant l'expérience en fonction des commentaires des utilisateurs.

Avec des capacités d'intégration transparentes clickUp peut travailler en douceur avec d'autres outils que vous aimez, ce qui rend la transition sans effort. Et, bien que ClickUp soit robuste, il ne fait aucun compromis sur l'expérience utilisateur. Son interface est intuitive, ce qui fait de l'intégration un jeu d'enfant.

