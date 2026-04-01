Tirez le meilleur parti de Claude avec ClickUp AI

ClickUp ou Claude ? Vous n'avez pas à choisir.

Votre équipe a choisi Claude comme norme en matière d'IA. Cela rend ClickUp encore plus utile, et non l'inverse. Claude est un moteur de raisonnement destiné aux utilisateurs avancés. ClickUp AI est la couche d'intelligence pour l'ensemble de l'organisation. Claude a besoin de données structurées pour raisonner, et ClickUp est le système qui les fournit.

Parallèlement, ClickUp AI enrichit continuellement votre environnement de travail, alimente des agents qui fonctionnent sans intervention humaine et met à la disposition de chaque membre de chaque équipe l'IA dans le flux de travail qu'ils utilisent déjà.

Claude gère le raisonnement approfondi et intersystémique pour vos utilisateurs techniques. ClickUp AI s'occupe des 95 % restants de votre personnel. Ensemble, ils vous offrent un moyen intelligent de déployer l'IA au travail.

Poursuivez votre lecture pour découvrir comment tirer le meilleur parti de Claude grâce à ClickUp AI.

💡 Vous avez besoin d'aide pour déterminer comment ClickUp AI et Claude pourraient s'intégrer à vos flux de travail ?

Comment fonctionne ClickUp AI

ClickUp AI est une suite complète de fonctionnalités d'IA intégrées à la plateforme sur laquelle vos équipes gèrent déjà leur travail.

Au lieu de considérer l'IA comme un module complémentaire isolé, sans rapport avec votre travail, ClickUp vous propose le premier environnement de travail IA convergent au monde — où l'IA comprend en profondeur vos tâches, vos documents et vos discussions pour vous fournir une assistance pertinente, contextuelle et rapide à chaque étape de votre flux de travail.

Voici ce qui rend cela possible :

ClickUp Brain

ClickUp Brain est la couche d'intelligence intégrée à ClickUp. Elle rend l'ensemble de votre environnement de travail plus intelligent, que ce soit un humain qui lise les données ou Claude qui les récupère via MCP.

Hiérarchisez les tâches à réaliser depuis votre environnement de travail grâce aux réponses contextuelles de ClickUp Brain

@mention Brain : identifiez Brain comme un coéquipier dans n'importe quelle tâche, document ou discussion. C'est votre assistant intelligent disponible 24 h/24, 7 j/7. : identifiez Brain comme un coéquipier dans n'importe quelle tâche, document ou discussion. C'est votre assistant intelligent disponible 24 h/24, 7 j/7.

Réponses contextuelles : l'IA répond automatiquement aux questions dans les fils de discussion et les fils de commentaires, afin que les utilisateurs n'aient pas à le faire. : l'IA répond automatiquement aux questions dans les fils de discussion et les fils de commentaires, afin que les utilisateurs n'aient pas à le faire.

Intelligence contextuelle : surveille l'ensemble du contexte de travail pour capturer et mettre à jour les bases de connaissances en continu

Recherche d'entreprise : posez une question en langage naturel et obtenez des réponses issues des tâches, des documents, du chat, des commentaires et des pièces jointes. Respecte les permissions de l'environnement de travail : posez une question en langage naturel et obtenez des réponses issues des tâches, des documents, du chat, des commentaires et des pièces jointes. Respecte les permissions de l'environnement de travail

Champs personnalisés avec IA : champs qui se remplissent automatiquement en fonction du contenu de la tâche : sentiment, note de priorité, classification par catégorie et résumés. Aucune saisie manuelle requise

Gestion de projet par l'IA : résume automatiquement les projets sur les tableaux de bord, détecte les obstacles, suggère des personnes assignées et génère des mises à jour de statut à partir de l'activité réelle

📮ClickUp Insight : 62 % de nos répondants utilisent des outils d'IA conversationnelle tels que ChatGPT et Claude. Leur interface de chatbot familière et leurs capacités polyvalentes (génération de contenu, analyse de données, etc.) expliquent sans doute leur grande popularité auprès de divers rôles et secteurs d'activité. Cependant, si un utilisateur doit changer d'onglet à chaque fois pour poser une question à l'IA, les coûts liés à ces changements et à la perte de contexte s'accumulent au fil du temps. Ce n'est pas le cas avec ClickUp Brain. Il s'intègre directement à votre environnement de travail, sait sur quoi vous travaillez, comprend les invites en texte simple et vous fournit des réponses parfaitement adaptées à vos tâches ! Doublez votre productivité avec ClickUp !

Super Agents

Les Super Agents sont des coéquipiers IA que vous configurez à l'aide d'instructions, de déclencheurs, d'outils, de connaissances et de mémoire via le Super Agent Builder.

Utilisez le Super Agent Builder sans code de ClickUp pour lancer votre agent personnalisé en quelques minutes, et non en plusieurs heures

Vous pouvez les étiqueter, leur attribuer des tâches, leur envoyer des messages privés dans le chat et même les @mentionner directement là où vous travaillez. Ils agissent comme un coéquipier humain, prenant les étapes nécessaires de manière autonome pour achever le travail qui leur est confié.

Vous n'avez pas besoin de les inviter à chaque étape. Elles exécutent leur travail de manière autonome.

🎥 Regardez cette vidéo pour en savoir plus sur la création et l'utilisation des Super Agents:

Chaque service dispose de packs d'agents prédéfinis prêts à l'emploi :

Département Agents Gestion de projet Agent de réception, agent d'attribution, agent de gestion de projet, agent de réponses en direct Marketing Agent Brief, Agent Contenu, Agent Marque, Agent Live Intel Produit et ingénierie Agent PRD, agent Triage, agent Codegen, agent Live Answers RH Agent d'intégration, agent Pulse Check, agent formateur, agent Live Answers Leadership Agent de rappel d'objectifs, agent d'alignement, agent de résultats clés, agent de mise à jour de statut Équipe commerciale Agents personnalisés pour les flux de travail de l'équipe commerciale

Bell Direct prouve qu'avec ClickUp, vous n'avez pas besoin d'une équipe technique pour adopter l'IA de manière pertinente.

Grâce à ClickUp Super Agents, l'équipe a automatisé un flux de travail complet de réception et de triage sans écrire de code ni ajouter de nouveaux outils.

💡 Vous recherchez des gains d'efficacité similaires pour votre équipe ?

Autopilot et Ambient Agents

Il s'agit d'agents toujours actifs qui fonctionnent en arrière-plan sans être invités par l'utilisateur. Pensez à :

Résumés du tableau de bord générés chaque matin

Mises à jour de statut envoyées sans intervention manuelle

Tâches triées automatiquement et acheminées par priorité

Éléments en retard signalés et transmis à un niveau supérieur

Des données enrichies en continu dans tout l'environnement de travail

Agents certifiés

Pour les flux de travail où les enjeux sont suffisamment importants pour justifier une solution personnalisée, les ingénieurs de ClickUp sur le terrain concevront et déploieront un agent adapté aux processus spécifiques de votre organisation. Avec les agents certifiés, vous bénéficiez d'une installation sur mesure ainsi que d'une utilisation illimitée.

👀 Le saviez-vous ? L'agent certifié de ClickUp a obtenu une note de 96 sur 100 lors d'un test comparatif direct portant sur des plans de projet prêts à être mis en œuvre. Le concurrent le plus proche a atteint 61, tandis que la plupart des autres se sont retrouvés coincés entre 40 et 50. Concrètement, les équipes pourraient passer de l'idée au plan puis à l'exécution en une seule étape, avec un minimum d'intervention humaine. C'est ce qui distingue l'Agent certifié dans cette analyse comparative.

Réunions IA

Grâce à ClickUp Calendrier et à AI Notetaker, les équipes peuvent planifier des réunions en contexte et prendre des notes automatiquement.

Laissez ClickUp AI automatiser vos réunions, de la planification à la prise de notes et à la résumation

Utilisez des commandes en langage naturel pour consulter les calendriers de l'équipe afin de vérifier les disponibilités et planifier des réunions

Participez à des réunions depuis ClickUp, sans changer d'onglet

Recevez automatiquement les notes de réunion dans votre boîte de réception ClickUp, avec les libellés des intervenants, les résumés, les thèmes clés et les décisions mises en évidence

L'IA extrait les actions à mener des notes de réunion et les transforme en tâches ClickUp pouvant être suivies

Le suivi est lié au projet concerné

Les résumés sont publiés dans l'espace ClickUp correspondant

Chaque participant à la réunion a une visibilité sur ce qui a été discuté, les prochaines étapes à suivre et les personnes en charge.

Plusieurs options de modèles IA sur une seule plateforme

ClickUp est indépendant de tout modèle. Les utilisateurs peuvent activer/désactiver ChatGPT, Claude (y compris Opus 4.6), Gemini et plus de 12 autres modèles d'IA de premier plan directement depuis la barre d'outils ClickUp sans quitter la plateforme.

Accédez à plusieurs modèles d'IA pour le prix d'un seul avec ClickUp Brain

Brain utilise ces modèles en arrière-plan pour l'intelligence de l'environnement de travail, et les Super Agents peuvent être configurés pour exploiter n'importe quel modèle disponible. Les administrateurs peuvent limiter les modèles disponibles par environnement de travail.

Cela signifie que votre équipe bénéficie déjà du raisonnement de Claude au sein de ClickUp, appliqué à l'ensemble du contexte de travail.

📚 À lire également : Utilisez des modèles d'IA externes depuis ClickUp

Ce que Claude apporte

Claude est un puissant moteur de raisonnement qui, lorsqu'il est utilisé avec ClickUp, apporte une véritable intelligence intersystémique :

Claude Code : codage agentique natif du terminal. Modifications en cours, refactorisation et débogage autonomes de plusieurs fichiers. Idéal pour les développeurs : codage agentique natif du terminal. Modifications en cours, refactorisation et débogage autonomes de plusieurs fichiers. Idéal pour les développeurs

Claude Cowork : agent de travail intellectuel. Pensez aux feuilles de calcul, aux rapports et à l'analyse de données qui s'exécutent de manière autonome.

Claude Bureau : assistant IA polyvalent pour le travail approfondi, la recherche et l'analyse individuels

Claude se connecte à ClickUp via le MCP (Model Context Protocol), une norme ouverte qui permet à n'importe quel outil d'IA de lire et d'écrire dans des systèmes externes. Le serveur MCP de ClickUp donne à Claude un accès complet aux tâches, aux documents, aux commentaires, aux champs personnalisés et à la recherche.

🌟 C'est une bonne chose. Plus il y a d'outils d'IA qui se connectent à ClickUp via MCP, plus ClickUp devient indispensable en tant que système de contexte.

Quatre raisons pour lesquelles ClickUp et Claude sont plus efficaces ensemble

Au lieu de se faire concurrence, ClickUp et Claude se complètent mutuellement en matière d'analyse, d'exécution et d'adoption à l'échelle de l'équipe. Ils associent un raisonnement approfondi au contexte opérationnel, afin que vous puissiez transformer une réflexion intelligente en un travail organisé et efficace.

Voici comment :

1. Analysez avec Claude, codifiez avec ClickUp

👉🏼 Claude excelle dans l'analyse : rechercher, synthétiser, explorer ce à quoi pourrait ressembler un flux de travail, extraire des données de différents systèmes et générer des recommandations. C'est ce qu'un moteur de raisonnement fait le mieux.

🏆 C'est sur ClickUp que ces informations se transforment en flux de travail bien rodés.

L'analyse se transforme en tâches avec des propriétaires et des échéances

La recommandation devient un Super Agent qui s'exécute à chaque changement de statut

Les recherches sont structurées dans des documents liés au projet

Ce qui n'était qu'une tâche ponctuelle devient un processus reproductible et réglementé que l'ensemble de l'organisation met en œuvre.

Claude vous aide à déterminer ce qu'il faut faire. ClickUp AI vous aide à le faire concrètement, à grande échelle, pour chaque équipe, sans que personne n'ait besoin de donner d'instructions.

2. IA partagée pour l'organisation vs IA personnelle pour les individus

👉🏼 Ce que vous créez dans Claude vous appartient : vos compétences, vos configurations MCP, le contexte de votre projet. Si vous créez quelque chose de génial, le reste de l'équipe n'a aucun moyen de le voir, de l'utiliser ou d'en tirer profit.

🏆 ClickUp AI est conçu pour être partagé :

Les Super Agents ont une visibilité dans l'environnement de travail. Lorsqu'une personne crée un agent, c'est toute l'organisation qui en bénéficie

Les automatisations ClickUp déclenchent l'action pour tout le monde, pas seulement pour la personne qui les a configurées

Les champs personnalisés avec IA s'affichent pour toute l'équipe

Les bases de connaissances partagées sont accessibles à tous les utilisateurs et à tous les agents

3. Intelligence permanente vs réponses à la demande

👉🏼 Claude fonctionne lorsqu'on lui donne des instructions. Si personne ne lui demande rien, rien ne se passe.

🏆 ClickUp AI fonctionne en continu, que l'on y prête attention ou non :

Brain enrichit les données en arrière-plan : il résume les projets, remplit les champs personnalisés et met à jour les bases de connaissances.

Les agents Autopilot surveillent l'environnement de travail 24 h/24, 7 j/7 : ils signalent les éléments en retard, trient automatiquement les nouvelles tâches et génèrent des synthèses pour le tableau de bord

Les Super Agents se déclenchent lors d'évènements du flux de travail : changements de statut, nouvelles tâches, mentions et planifications

L'environnement de travail devient plus intelligent d'heure en heure sans que personne n'ait à intervenir activement. Vous n'utilisez pas ClickUp AI comme vous utilisez Claude. ClickUp AI fonctionne tout simplement.

4. Une profondeur de contexte qui rend Claude plus intelligent

ClickUp AI enrichit en permanence les données présentes dans votre environnement de travail. Ainsi, lorsque Claude se connecte à ClickUp via MCP, il ne lit pas des données brutes de tâches. Il lit des informations pré-traitées : des résumés générés par Brain, des champs personnalisés classés par l'IA et des informations structurées sur les projets qui ont été créés sans que personne ne les ait demandées.

La boucle de renforcement :

🤝 Résultat : Claude obtient de meilleurs résultats car ClickUp AI a déjà effectué le travail fastidieux d'organisation, de résumé et de classification des données avant même que Claude n'y touche. Et lorsque Claude renvoie ses résultats, ClickUp AI les récupère et perpétue le cycle.

📮 ClickUp Insight : Notre sondage sur la maturité de l'IA montre que l'accès à l'IA au travail reste limité : 36 % des personnes n'y ont aucun accès, et seules 14 % affirment que la plupart des employés peuvent réellement l'expérimenter. Lorsque l'IA est soumise à des permissions, nécessite des outils supplémentaires ou des installations complexes, les équipes n'ont même pas la possibilité de l'essayer dans leur travail quotidien. ClickUp Brain élimine tous ces obstacles en intégrant l'IA directement dans l'environnement de travail que vous utilisez déjà. Vous pouvez exploiter plusieurs modèles d'IA, générer des images, écrire ou déboguer du code, effectuer des recherches sur le Web, résumer des documents, et bien plus encore, sans changer d'outil ni perdre votre concentration. C'est votre partenaire IA ambiant, facile à utiliser et accessible à tous les membres de l'équipe.

L'outil IA adapté à chaque cas d'utilisation

Le but n'est pas de remplacer Claude par ClickUp AI. Il s'agit d'utiliser l'IA adaptée à chaque tâche.

Cas d'utilisation Meilleur outil Pourquoi Recherche et analyse approfondies Claude Raisonnement intersystémique, synthèse de contexte étendu Codage et débogage agentique Code Claude Modifications multi-fichiers autonomes et natives du terminal Orchestration des données entre les systèmes Claude + MCP Combine les données de ClickUp, Salesforce et des bases de données Mises à jour sur le statut des projets ClickUp AI Toujours actif, généré automatiquement à partir de l'activité réelle Brouillons de contenu dans les documents ClickUp AI En contexte, lié au brief et à la tâche Questions sur le travail Brain Réponses instantanées à partir des tâches, des documents, du chat et des commentaires Acheminement et tri des tâches Super Agents Basé sur les évènements, adapté à l'environnement de travail, avec des permissions bien définies Comptes rendus de réunion et suivis Réunions IA Saisie automatique, création d’éléments de tâches Surveillance en arrière-plan Agents Autopilot 24 h/24, 7 j/7, sans invitation, instructions, toujours en service Flux de travail personnalisé à enjeux élevés Agents certifiés Conçu sur mesure, compatible FDE, sans limite d'assistance Travail approfondi personnel Claude Bureau Raisonnement individuel, rédaction, exploration Flux de travail partagé au sein de l'équipe Super Agents Visible pour l'organisation, géré au niveau des environnements de travail

🔑 Point clé : Claude gère les tâches personnelles, approfondies et intersystèmes. ClickUp AI gère les flux de travail partagés, permanents et à l'échelle de l'équipe. À eux deux, ils couvrent l'ensemble de l'organisation.

Ce que cela signifie pour votre organisation

Pour chaque membre de l'équipe

Une IA qui fonctionne dès l'ouverture de ClickUp, sans installation MCP, sans commandes de terminal et sans compétence particulière requise. Brain répond à leurs questions, les agents gèrent les tâches répétitives, les champs personnalisés avec IA classent automatiquement les tâches et les comptes-rendus de réunion s'écrivent tout seuls.

Pour les utilisateurs avancés

Claude Code, Claude Cowork et Claude Bureau pour le raisonnement approfondi, le codage et l'orchestration intersystèmes. Le serveur MCP de ClickUp leur donne un accès complet à l'environnement de travail. Ce qu'ils créent dans Claude est réinjecté dans ClickUp, où les agents le traitent davantage.

Siemens Inde a pu le constater par lui-même. L'équipe Project Services a intégré 150 ans d'expertise combinée en gestion de projet dans les flux de travail alimentés par l'IA de ClickUp. Les analyses de risques du portfolio sont passées de 12 à 15 heures à 15 minutes, et un chef de projet en poste depuis trois mois dispose désormais des mêmes connaissances qu'un vétéran chevronné.

Pour les services informatiques et les dirigeants

Une plateforme IA centralisée avec le même SSO, les mêmes permissions et la même posture de conformité que le reste de ClickUp. Certifiée ISO 42001 pour la gestion de l'IA, aucune conservation de données par les partenaires IA et des contrôles d'administration centralisés sur les modèles, agents et capacités activés. Comparez cela à 200 instances Claude individuelles fonctionnant à travers l'organisation sans visibilité centralisée sur ce que l'IA fait avec les données de l'entreprise.

Pour votre stratégie en matière d'IA

ClickUp est indépendant des modèles : aujourd'hui, votre équipe préfère peut-être Claude Opus 4.6, mais demain, le meilleur modèle pourrait provenir d'une toute autre source. ClickUp intègre les derniers modèles sans que personne n'ait à reconstruire les flux de travail, à former à nouveau les agents ou à reconfigurer les connexions MCP. Votre stratégie IA reste flexible même si le paysage des modèles continue d'évoluer.

Comment ClickUp et Claude effectuent la connexion via MCP : l'architecture

Le raisonnement approfondi rencontre l'exécution concrète avec ClickUp AI et Claude

Claude est peut-être votre norme en matière d'IA au niveau du modèle. ClickUp AI permet à cette intelligence de devenir opérationnelle dans l'ensemble de votre organisation.

En tant qu'IA de travail la plus complète et la plus sensible au contexte au monde, Brain rend l'environnement de travail plus intelligent de l'intérieur. Les Super Agents offrent à chaque équipe des coéquipiers IA qui fonctionnent 24 h/24 et 7 j/7, tandis que les Agents certifiés aident à gérer des flux de travail complexes, à enjeux élevés et personnalisés.

Claude exploite ces informations enrichies provenant de sources externes via MCP.

Ensemble, ils se renforcent mutuellement.