Comment utiliser Meta IA pour l'assistance e-commerce

Les équipes d'assistance e-commerce perdent chaque jour des heures à passer d'une application à l'autre : vérifier les détails des commandes sur Shopify, chercher les réponses de l'équipe sur Slack et fouiller dans Google Drive pour trouver la dernière version de la politique de retour.

Meta IA peut traiter les messages privés de base des clients sur Instagram et Facebook, mais il ne peut pas extraire les données relatives aux commandes, coordonner les opérations avec votre équipe d'entrepôt ni vérifier si les problèmes sont réellement résolus.

Ce guide vous explique comment utiliser Meta AI pour l’assistance e-commerce, ainsi que ClickUp, le premier environnement de travail IA convergent au monde, afin de gérer les flux de travail opérationnels qui permettent de résoudre les problèmes des clients.

Qu'est-ce que Meta IA pour l'assistance au commerce électronique ?

via Meta IA

Meta AI est l'assistant IA générative de Meta, basé sur son modèle Llama, qui s'intègre directement à vos applications de messagerie.

Pour votre entreprise de commerce électronique, il agit comme un agent de première ligne automatisé. Il est conçu pour comprendre et répondre aux questions courantes des clients, fournir des détails sur les produits et guider les acheteurs dans leurs demandes de base, le tout sans avoir besoin d'une plateforme de chatbot distincte et complexe.

Au lieu que votre équipe passe ses journées à taper manuellement les mêmes réponses, Meta IA utilise la compréhension du langage naturel pour interpréter ce que demande le client. Une fois connecté à votre catalogue de produits, il peut extraire des informations spécifiques pour fournir des réponses pertinentes et conversationnelles. Cela permet à vos agents de se concentrer sur les problèmes complexes et nécessitant une attention particulière, qui requièrent leur expertise.

Pour vous donner une idée de la manière dont un assistant IA peut fonctionner comme premier niveau d'assistance, voici un exemple concret d'expérience avec un chatbot d'assistance IA :

Le chatbot d'assistance de ClickUp répond aux questions

Pour mieux comprendre comment Meta AI s'intègre en tant qu'outil basé sur l'IA pour les entreprises de commerce électronique, cette vidéo présente un aperçu des différentes solutions d'IA susceptibles d'améliorer votre service client et vos opérations commerciales :

Avantages de l'utilisation de Meta IA pour le service client dans le commerce électronique

Vous savez que votre service d'assistance peine à suivre le rythme, mais il est difficile d'en identifier précisément la cause. Les problèmes fondamentaux se résument souvent à la rapidité, à la disponibilité et à l'efficacité. Lorsque ces aspects font défaut, la croissance de votre entreprise ralentit. Les avantages suivants répondent directement aux problèmes auxquels la plupart des équipes de commerce électronique en pleine croissance sont confrontées au quotidien.

Des délais de réponse plus courts pour les demandes courantes

Lorsque les clients doivent attendre une réponse à une simple question concernant les tailles ou la livraison, leur frustration grandit et vous risquez de perdre la vente.

Meta IA élimine les files d'attente pour ces questions courantes. Il répond instantanément, de jour comme de nuit. Cette réactivité améliore l'expérience client et évite l'accumulation de messages en attente pendant les périodes de forte affluence, comme le Black Friday ou le lancement d'un nouveau produit.

📖 À lire également : Comment l'IA transforme les flux de travail des équipes dans les centres de contact

Disponibilité 24 h/24, 7 j/7 sur toutes les plateformes Meta

Votre boutique en ligne est ouverte 24 heures sur 24, mais votre équipe d'assistance ne peut pas l'être. Cela signifie que les questions des clients situés dans des fuseaux horaires différents ou des acheteurs tardifs restent souvent sans réponse pendant des heures, ce qui entraîne l'abandon de paniers et une mauvaise image de marque.

Meta AI fait office d'équipe de garde, offrant une assistance immédiate dès qu'un client vous contacte. Comme il fonctionne à la fois sur Messenger, les messages privés d'Instagram et WhatsApp Business à partir d'une seule installation, vous pouvez étendre votre service client 24 heures sur 24 sans augmenter vos effectifs.

🧠 Anecdote : La première transaction commerciale sécurisée a eu lieu le 11 août 1994. Un homme du nom de Dan Kohn a vendu un exemplaire du CD Ten Summoner’s Tales de Sting à un ami en utilisant une carte de crédit et le cryptage des données.

Réduction de la charge de travail des équipes d'assistance

Vos agents d’assistance consacrent la majeure partie de leur journée à des tâches répétitives et peu valorisantes.

Répondre sans cesse aux cinq mêmes questions est la recette idéale pour le burn-out. Cela empêche également les membres les plus compétents de votre équipe de se consacrer à des problèmes qui génèrent du chiffre d'affaires et favorisent la fidélisation des clients.

Meta AI libère l'énergie mentale et le temps de votre équipe en prenant en charge ces requêtes courantes. Cette capacité nouvellement acquise leur permet de se concentrer sur ce que les humains font le mieux : gérer les escalades complexes, fournir des conseils personnalisés aux clients à forte valeur ajoutée et identifier les problèmes émergents avant qu'ils ne se généralisent.

📮 ClickUp Insight : Seuls 10 % des managers utilisent une matrice des compétences pour attribuer les tâches, alors que 44 % déclarent essayer d'adapter les tâches aux points forts et aux objectifs. Sans l'assistance adéquate, la plupart des responsables sont contraints de prendre ces décisions en se basant sur le contexte immédiat, et non sur des données. C'est exactement là qu'un assistant intelligent s'avère indispensable ! ClickUp Brain peut recommander des affectations de tâches en analysant l'historique du travail, les compétences associées et même les objectifs d'apprentissage. Grâce à cet outil, vous pouvez découvrir des atouts cachés et identifier la personne la plus qualifiée pour le poste, et pas seulement celle qui est disponible. 💫 Résultats concrets : Atrato a constaté une accélération de 30 % du rythme de développement des produits et une réduction de 20 % de la surcharge de travail des développeurs grâce à la gestion de la charge de travail de ClickUp.

Une assistance personnalisée à l'achat à grande échelle

Une réponse générique et standardisée à une question sur un produit permet rarement de conclure une vente. Les clients veulent savoir si un produit leur convient, mais il est impossible de fournir manuellement ce niveau de conseil personnalisé à chaque personne.

Lorsque vous connectez votre catalogue de produits, Meta IA peut jouer le rôle d'un conseiller personnel. Si un client demande : « J'ai besoin d'une veste imperméable pour la randonnée », l'IA peut effectuer une recherche dans votre catalogue et proposer des options pertinentes.

Cette approche générative permet d'obtenir des recommandations plus naturelles et mieux adaptées au contexte qu'un simple chatbot basé sur des mots-clés.

📖 À lire également : Moteur de personnalisation par IA : améliorez l'efficacité de vos flux de travail

Cas d'utilisation courants de Meta IA pour l'assistance en matière de commerce électronique

Si vous déployez Meta IA pour des tâches inadaptées, vous risquez de frustrer vos clients et d'alourdir le travail de votre équipe. Ces quatre cas d'utilisation constituent les domaines d'application où Meta IA a fait ses preuves et apporte systématiquement de la valeur ajoutée. 🛠️

Répondre aux questions sur les produits via Messenger et les messages privés Instagram

Un client potentiel parcourt Instagram, tombe sur votre produit et vous envoie un message privé pour vous demander : « Ce produit existe-t-il en bleu ? » ou « Ce sac est-il assez grand pour un ordinateur portable ? » S'il doit attendre des heures pour obtenir une réponse, son intérêt s'estompe et il passe à autre chose.

C'est une tâche idéale pour Meta IA. Elle peut extraire instantanément des informations de votre catalogue de produits pour répondre à des questions spécifiques sur les fonctionnalités, les couleurs, les matériaux ou la compatibilité.

Les messages privés sur Instagram, en particulier, constituent un canal très fréquenté pour la découverte de produits, ce qui rend ce cas d'utilisation extrêmement précieux pour toute marque fortement présente sur les réseaux sociaux.

🔍 Le saviez-vous ? La première personne à avoir acheté un livre sur Amazon était un informaticien nommé John Wainwright. Il a acheté un ouvrage sur les modèles informatiques le 3 avril 1995.

Gestion des demandes concernant le statut des commandes et les expéditions

La recherche manuelle et la réponse aux demandes relatives à la gestion des commandes représentent une perte de temps considérable pour votre équipe d'assistance.

Meta IA peut être configuré pour fournir automatiquement vos conditions générales d'expédition et les délais de livraison estimés. Bien qu'il ne puisse pas assurer un suivi en temps réel et spécifique à chaque colis sans une intégration plus poussée, il est capable de traiter avec succès la grande majorité des questions générales concernant les délais d'expédition. Cela libère votre équipe de cette tâche hautement répétitive.

🧠 Anecdote : Le terme « Cyber Monday » a été inventé en 2005, car les commerçants avaient remarqué une hausse inhabituelle des ventes le lundi suivant Thanksgiving. À l'époque, la plupart des gens disposaient d'une connexion Internet bas débit à domicile ; ils attendaient donc d'être au bureau le lundi pour utiliser la connexion haut débit de leur entreprise et faire leurs achats de Noël.

Traitement des retours et des demandes de remboursement

Le processus de retour est souvent source de friction pour les clients. Ils ne sont pas sûrs de votre politique de retour, ne savent pas si leur élément est éligible ou ne trouvent pas les instructions pour lancer une procédure de retour. Cette incertitude génère des tickets d'assistance qui obligent votre équipe à les guider tout au long du processus.

Vous pouvez former Meta IA à votre politique de retour afin qu'il serve de guide de première ligne. Il peut expliquer les délais de retour, préciser quels éléments sont en vente définitive et fournir un lien vers votre portail de retour.

Cette approche en libre-service permet aux clients de trouver eux-mêmes les réponses et ne fait appel à un agent humain que si la situation est complexe ou nécessite une intervention manuelle.

Fournir des recommandations de produits personnalisées

Un client vous envoie un message avec une demande vague : « Je cherche un cadeau pour mon père. » Un agent humain poserait des questions complémentaires pour affiner les options, mais cette approche n'est pas évolutive.

Meta IA peut reproduire ce processus de discussion de découverte des besoins du client. Elle peut interpréter la demande initiale et, en s'appuyant sur les données de votre catalogue de produits, suggérer des éléments pertinents. Par exemple, elle pourrait demander : « Quels sont ses loisirs ? », puis affiner ses recommandations en fonction de la réponse du client. Cela crée une expérience d'achat plus enrichissante qu'un moteur de recommandation statique sur un site web.

Comment configurer Meta IA pour l'assistance e-commerce

L'installation de Meta AI n'est pas excessivement technique, mais il s'agit d'un processus où sauter des étapes entraînera de mauvaises performances. Une installation précipitée se traduit par une IA qui donne de mauvaises réponses, frustre les clients et, au final, crée davantage de travail pour votre équipe.

Suivez cette procédure pour que tout fonctionne correctement.

Étape n° 1 : Effectuez la connexion de votre catalogue e-commerce à Meta Business Suite

via Meta

Votre IA n'est intelligente que dans la mesure où vous lui fournissez des informations. Si elle ne sait pas ce que vous vendez, elle ne peut pas répondre aux questions sur vos produits. La première étape consiste à lui donner accès à votre inventaire :

Accédez à Commerce Manager dans votre Meta Business Suite Vous pouvez soit importer vos données produits manuellement à l'aide d'un tableur, soit établir une connexion avec votre plateforme de commerce électronique (comme Shopify, BigCommerce ou WooCommerce) pour synchroniser automatiquement vos données. Assurez-vous que votre catalogue comprend des descriptions détaillées des produits, des images de haute qualité, des prix exacts et les tailles ou couleurs disponibles. Vérifiez que vos produits s'affichent correctement dans le gestionnaire de catalogue une fois la connexion établie

🧠 Anecdote : Amazon a breveté le système d'achat en un clic en 1999. Il s'agissait d'un avantage concurrentiel si puissant qu'Apple a dû payer Amazon pour obtenir la licence de cette technologie pour l'iTunes Store. Le brevet reposait sur l'idée que la réduction d'un seul clic pouvait augmenter le chiffre d'affaires total de plusieurs millions.

Étape n° 2 : Configurez les réponses automatisées dans Messenger

Une fois votre catalogue en place, vous pouvez commencer à mettre en place l'automatisation dans Messenger:

Accédez à votre boîte de réception dans Meta Business Suite et recherchez la section Automatisations Activez les réponses basées sur l'IA et commencez par personnaliser le message d'accueil que reçoivent les nouveaux clients Configurez des « réponses rapides » pour vos questions les plus fréquentes afin de guider les utilisateurs vers une réponse Configurez un message d'absence pour informer vos clients des horaires de votre équipe s'ils ont besoin de parler à un conseiller.

Une bonne pratique consiste ici à définir clairement les attentes. Une simple formule d'accueil telle que « Bonjour ! Vous êtes en ligne avec notre assistant IA. Je peux répondre à la plupart de vos questions, mais je vous mettrai en relation avec un conseiller humain si nécessaire » peut faire toute la différence.

💡 Conseil de pro : Utilisez l'IA prédictive pour déclencher des « relances » en fonction de la navigation ou des retards de livraison. Par exemple, si une livraison est signalée comme retardée dans le système de votre transporteur, demandez à votre IA d'envoyer un e-mail d'excuses proactif accompagné d'un petit code de réduction avant que le client ne contacte votre service client pour se plaindre.

Étape n° 3 : Activez l’IA pour les messages privés sur Instagram

Vous allez maintenant étendre cette fonction à Instagram :

Assurez-vous que votre compte Instagram Business est connecté à votre Meta Business Suite afin de gérer tous vos messages dans une boîte de réception unique. Depuis la section Automatisations de votre boîte de réception, vous pouvez appliquer vos paramètres Messenger à Instagram ou en créer de nouveaux. N'oubliez pas que le ton sur Instagram est souvent plus décontracté ; vous voudrez peut-être adapter le message d'accueil de l'IA en conséquence. Testez l'installation en envoyant un message privé à votre profil d'entreprise depuis un compte personnel pour découvrir l'expérience par vous-même.

🚀 L'avantage ClickUp : L'assistance dans le commerce électronique est rarement prévisible. Une baisse de prix, un retard de livraison ou une vente flash peut faire exploser le volume de tickets en quelques minutes.

Suivez les performances de l'assistance e-commerce grâce aux cartes personnalisées dans les tableaux de bord ClickUp

Les tableaux de bord ClickUp vous aident à garder une longueur d'avance, car ils transforment les données de tâches en temps réel en informations visuelles qui montrent exactement comment se comporte la file d'attente de l'assistance.

Vous pouvez ajouter des cartes personnalisées pour suivre le volume de tickets, le temps de résolution et la charge de travail des agents, afin que les responsables puissent évaluer les performances sans avoir à passer au crible des centaines de tâches d'assistance. ClickUp extrait ces données directement de l'environnement de travail, ce qui signifie que chaque diagramme reflète l'activité réelle au sein du pipeline d'assistance.

Étape n° 4 : Configurer les réponses IA de WhatsApp Business

Enfin, vous configurerez WhatsApp, un canal essentiel pour de nombreuses entreprises, en particulier celles qui ont une clientèle internationale :

Choisissez entre l'application WhatsApp Business, plus simple et adaptée aux petites équipes, ou l'API WhatsApp Business, plus puissante et évolutive, mais qui nécessite un processus d'approbation plus complexe. Dans les paramètres de WhatsApp Business, activez les réponses automatiques pour les messages entrants Créez des modèles de messages pour les scénarios courants, car WhatsApp exige des modèles pour certains types de messages envoyés par les entreprises. Assurez-vous de disposer d'un processus d'adhésion clair pour vos clients, car il s'agit d'une exigence de conformité stricte pour l'utilisation de l'API WhatsApp Business.

Bonnes pratiques pour l'assistance e-commerce avec IA

« Configurer et oublier » est un mythe en matière d'IA. Le lancement de votre assistant Meta AI n'est que la première étape. Sans optimisation continue, ses performances se dégraderont avec le temps, et il deviendra rapidement un handicap plutôt qu'un atout.

Ces pratiques garantiront que votre IA reste un élément fiable et efficace de votre équipe d'assistance.

Entraînez votre IA sur votre catalogue de produits et vos FAQ

Un cerveau vide ne peut pas répondre aux questions. Les performances de votre IA dépendent entièrement de la qualité et de la richesse des informations que vous fournissez.

Commencez par créer un document FAQ complet dans ClickUp Docs qui couvre toutes les questions que les clients pourraient se poser. Cela inclut vos politiques d'expédition et de retour, les guides des tailles et les réponses aux questions courantes concernant vos produits spécifiques.

Ensuite, relisez les descriptions de votre catalogue de produits. Rédigez-les dans un style conversationnel, en utilisant le même langage que vos clients, et non pas uniquement du jargon marketing.

🔍 Le saviez-vous ? L'icône du panier d'achat numérique est apparue pour la première fois en 1995 sur un site appelé Real Cart. Elle faisait directement référence au panier d'achat physique, inventé en 1937 par un propriétaire d'épicerie qui avait remarqué que les clients cessaient d'acheter lorsque leurs paniers à main devenaient trop lourds. À l'origine, il avait fabriqué ce panier en ajoutant des roues à une chaise pliante.

Définissez des procédures d'escalade claires pour les problèmes complexes

Votre IA sera inévitablement confrontée à une question à laquelle elle ne saura pas répondre ou à un client qu'elle ne saura pas satisfaire. Essayer de forcer l'IA à gérer toutes les situations est une erreur qui entraîne une frustration extrême chez le client. Vous devez disposer d'un plan clair pour savoir quand transférer la discussion à un humain :

Déclencheurs émotionnels : Configurez le système pour qu'il transfère automatiquement une discussion à un agent humain s'il détecte un sentiment de colère ou de frustration.

Mots-clés déclencheurs : Créez une liste de mots-clés (tels que « remboursement », « réclamation » ou « endommagé ») qui déclenchent immédiatement le transfert vers un interlocuteur humain.

Transfert fluide : Assurez-vous que le transfert se fasse en douceur. Le client ne devrait jamais avoir à répéter son problème à l'agent humain. L'historique complet de la discussion doit être facilement accessible.

Surveillez les discussions et affinez vos réponses

Les questions et le langage de vos clients évolueront au fil du temps. Vous devez régulièrement évaluer les performances de votre IA afin de détecter les problèmes et d'identifier les possibilités d'amélioration.

Réservez du temps chaque semaine pour parcourir un échantillon des discussions gérées par Meta AI. Recherchez des tendances. Où le système réussit-il ? Où échoue-t-il ou se perd-il ? Utilisez ces informations pour mettre à jour votre FAQ, ajouter de nouvelles réponses d'automatisation ou ajuster vos seuils de déclenchement.

Intégrez les données de Meta IA à votre flux de travail d'assistance

Lorsque vos discussions Meta IA sont confinées à l'écosystème de Meta, vous créez une prolifération du contexte, c'est-à-dire une fragmentation des informations de travail entre des outils déconnectés qui oblige les équipes à perdre des heures à passer d'une application à l'autre et à rechercher le contexte.

Votre équipe d'assistance doit passer sans cesse de son service d'assistance principal à votre plateforme de commerce électronique, puis à Meta Business Suite, simplement pour avoir une vue d'ensemble du problème d'un client. Ce processus est inefficace et source d'erreurs.

💡 Conseil de pro : visez une automatisation à 90 % des demandes du type « Où en est ma commande ? » (WISMO) et « Comment puis-je retourner un article ? ». Cela permet à votre personnel de se consacrer aux 10 % de cas qui nécessitent de l'empathie, la résolution de problèmes complexes ou une assistance commerciale à forte valeur ajoutée.

Limites de Meta IA pour l'assistance au commerce électronique

Meta IA est utile, mais elle ne résoudra pas tous les problèmes. Il est essentiel de comprendre ses limites pour définir des attentes réalistes et élaborer une stratégie d'assistance efficace :

Verrouillage de plateforme : Meta IA ne fonctionne que dans son propre écosystème. Il ne peut pas répondre aux questions qui vous parviennent par e-mail, via le chat en direct de votre site web ou par téléphone. Vous aurez toujours besoin de solutions distinctes pour ces canaux.

Intégration limitée : il ne peut pas effectuer d'actions nécessitant un accès en temps réel à d'autres systèmes. Il ne peut pas vérifier les niveaux de stock en temps réel, traiter directement un remboursement ou vous fournir l'emplacement GPS exact d'un colis.

Risque d'hallucination : comme toute IA générative, elle peut parfois inventer des informations. Cela représente un risque majeur lorsqu'il s'agit de détails critiques tels que les spécifications des produits, les prix ou les informations relatives aux conditions générales.

Manque de cohérence dans le ton de la marque : sans formation approfondie et continue, les réponses de l'IA peuvent sembler génériques et ne pas correspondre au ton de votre marque, soigneusement élaboré.

Préoccupations relatives à la confidentialité des données : toutes les données de discussion sont traitées sur les plateformes de Meta. Cela peut constituer un obstacle pour les entreprises soumises à des exigences strictes en matière de confidentialité des données et de conformité.

Gérez l'ensemble de votre flux de travail d'assistance e-commerce avec ClickUp

De nombreuses équipes d'assistance e-commerce s'appuient sur des outils distincts pour les réponses par chat, le suivi des tickets, les notes internes et les flux de travail d'escalade. Le contexte est dispersé entre les différents systèmes, ce qui ralentit la résolution des problèmes et crée des expériences d'assistance incohérentes.

ClickUp résout ce problème grâce à un environnement de travail IA convergent où les discussions, le suivi des tickets, l'automatisation et la base de connaissances sont regroupés en un seul endroit. Les équipes d'assistance réduisent la prolifération des solutions SaaS et éliminent les changements de contexte constants, car les tickets, la collaboration interne et l'assistance IA fonctionnent au sein du même environnement de travail.

Voici un aperçu détaillé de la manière dont ClickUp fournit l’assistance pour les flux de travail du commerce électronique. 👀

Traitez les tickets d'assistance plus rapidement

Invitez ClickUp Brain à effectuer une analyse des sentiments pour vos discussions avec les clients

Le service client repose sur un accès rapide à l'information. Les agents doivent comprendre rapidement le problème, trouver la bonne procédure et déterminer l'étape suivante. ClickUp Brain analyse les discussions, les tâches et la documentation dans l'environnement de travail afin que les agents puissent résoudre les problèmes plus rapidement.

Par exemple, un client ouvre une conversation au sujet d'une commande en retard. « Ma commande n° 84521 n'est toujours pas arrivée. Elle aurait dû arriver il y a trois jours. »

L'agent du service client peut utiliser cette invite avec ClickUp Brain : « Résumez cette discussion d'assistance et recommandez la solution appropriée en fonction de notre politique relative aux retards de livraison. »

ClickUp Brain analyse la discussion, identifie que la commande a été expédiée via le mode de livraison standard et récupère la politique interne d'escalade. Il génère un résumé et recommande de proposer une livraison de remplacement en express.

ClickUp Brain aide également les agents à gérer un volume élevé de demandes grâce à plusieurs fonctionnalités spécifiques :

Générez des réponses suggérées pour les demandes de remboursement en fonction des règles d'éligibilité à l'entreprise

Résumez une discussion client de 20 messages en un bref aperçu du problème avant qu'un agent ne prenne le relais

Analysez le ton des messages des clients et signalez les discussions qui traduisent de la frustration ou un sentiment d'urgence

Récupérez la documentation interne, telle que les politiques de retour ou les règles de couverture de garantie

Recommandez le spécialiste de l'assistance approprié lorsqu'un ticket concerne le dépannage d'un produit

Par exemple, un client signale qu'un thermostat intelligent acheté en magasin se déconnecte du Wi-Fi. ClickUp Brain analyse la discussion et propose d'attribuer la tâche au spécialiste du support technique chargé du dépannage des appareils, plutôt qu'à la file d'attente générale de l'assistance pour les commandes.

Mentionnez ClickUp Brain dans les tâches pour obtenir des résumés rapides

Coordonnez les opérations d'assistance en plusieurs étapes

Surveillez les flux de travail de l'assistance et identifiez les problèmes à l'aide de ClickUp Super Agents

De nombreux outils d'assistance s'appuient sur de simples chatbots qui répondent aux questions fréquemment posées.

Les Super Agents ClickUp AI jouent un rôle différent. Ces agents IA agissent comme des coéquipiers autonomes qui surveillent les flux de travail, analysent le contexte de l'environnement de travail et exécutent des tâches. Ils accèdent aux tâches, aux discussions, à la documentation et aux données de flux de travail au sein de l'environnement de travail pour fonctionner en continu et intervenir lorsque des schémas ou des conditions apparaissent.

Une équipe d'assistance e-commerce peut configurer plusieurs Super Agents pour gérer les flux de travail opérationnels.

Créez un super agent de traitement des remboursements dans ClickUp pour accélérer les flux de travail

Un super agent chargé du traitement des remboursements peut :

Passez en revue tous les tickets de demande de remboursement soumis au cours de la journée

Vérifiez chaque demande par rapport aux règles de la politique de remboursement de la boutique

Préparez une tâche récapitulative pour le responsable de la facturation, avec une liste des demandes nécessitant une validation

Les responsables du service d'assistance peuvent également interagir directement avec les Super Agents. Un chef d'équipe qui prépare une réunion d'évaluation du service d'assistance peut demander à l'agent : « Analysez les tickets d'assistance des 7 derniers jours et mettez en évidence les plaintes récurrentes concernant les produits ».

Ces agents comprennent le contexte, se souviennent des activités précédentes et coordonnent les flux de travail entre les équipes.

Découvrez votre nouveau coéquipier IA :

Acheminer automatiquement les tickets

Une fois que les tickets d'assistance sont enregistrés dans le système, des règles de routage et d'escalade déterminent la rapidité avec laquelle les problèmes sont transmis à l'équipe d'assistance compétente. Les automatisations ClickUp font progresser les tickets dans le pipeline d'assistance en fonction de déclencheurs et de conditions.

Acheminez et transmettez les tickets d'assistance à l'aide des automatisations ClickUp

Un flux de travail d'assistance e-commerce peut inclure des règles telles que :

Créez automatiquement une tâche d'assistance lorsqu'une conversation avec un client via le chat se transforme en ticket

Attribuez les tickets « Demande de remboursement » à la file d'attente des opérations de facturation

Transférez les tickets « Commande non livrée » à l'équipe d'assistance logistique

Transférez les tickets non résolus au responsable de l'assistance après six heures

Déplacez les tâches vers l'étape « Résolu » une fois que l'agent a confirmé la solution

Par exemple, un client envoie une demande par chat pour obtenir un remboursement en raison d'un article endommagé. Cette demande génère automatiquement une tâche d'assistance. Une automatisation attribue la tâche au spécialiste de la facturation et ajoute la checklist pour l'approbation du remboursement. Si le ticket reste ouvert au-delà du délai prévu par le SLA, une autre automatisation alerte le responsable de l'assistance.

Ce processus de routage structuré évite que les tickets ne restent en attente et garantit que chaque problème est rapidement transmis au spécialiste compétent.

Arnold Rogers, responsable du service client chez Launch Control, partage :

L'intégration et l'automatisation nous ont permis de gagner un temps considérable pour l'ensemble de nos collaborateurs grâce à l'intégration avec Intercom, Slack, Gmail, ChurnZero, ProfitWell, etc.

L'intégration et l'automatisation nous ont permis de gagner un temps considérable pour l'ensemble de nos collaborateurs grâce à l'intégration avec Intercom, Slack, Gmail, ChurnZero, ProfitWell, etc.

Problèmes liés à Meta ? Découvrez ClickUp

Les outils d'IA ont transformé la manière dont les boutiques en ligne gèrent les discussions avec leurs clients. Les réponses instantanées, les réponses automatisées et les recommandations de produits aident les équipes à faire face au flux constant de messages envoyés par les acheteurs. Meta AI gère efficacement bon nombre de ces premières interactions, notamment sur Instagram, Messenger et WhatsApp.

Cependant, le service client se limite rarement à une simple réponse. Les problèmes liés aux commandes nécessitent une enquête, les remboursements doivent être approuvés et les escalades exigent une coordination entre les équipes. Les équipes d'assistance passent souvent plus de temps à rechercher le contexte qu'à résoudre les problèmes.

C'est là que ClickUp change la donne. Des outils tels que ClickUp Brain, les tableaux de bord, les Super Agents et les automatisations aident les équipes du service client à analyser les discussions, à attribuer le travail et à faire avancer les problèmes vers une résolution sans coordination manuelle constante.

Meta AI peut répondre au premier message. ClickUp prend ensuite en charge l'ensemble du processus d'assistance. Inscrivez-vous gratuitement dès aujourd'hui !

Foire aux questions (FAQ)

1. Meta IA est-il capable de gérer des discussions en plusieurs langues ?

Oui, Meta IA est capable de comprendre et de répondre dans plusieurs langues, ce qui constitue un avantage considérable pour les entreprises ayant une clientèle internationale. Cependant, les performances peuvent varier selon la langue ; il est donc important de le tester de manière approfondie pour chaque marché que vous couvrez.

2. Combien coûte l'utilisation de Meta IA pour mon entreprise ?

Les réponses d'automatisation de base basées sur l'IA dans Meta Business Suite sont généralement gratuites. Cependant, l'accès à des fonctionnalités plus avancées via l'API WhatsApp Business implique souvent des coûts liés à un fournisseur de solutions professionnelles (BSP) tiers et des frais d'utilisation facturés par Meta.

3. Puis-je entièrement personnaliser la personnalité et le ton de Meta IA ?

Vous pouvez contrôler en partie le ton grâce aux instructions et aux exemples que vous fournissez lors de l'installation, mais vous ne pouvez pas créer une personnalité totalement unique comme vous le pourriez avec certaines plateformes de chatbot spécialisées. Les réponses s'aligneront généralement sur le ton de base du modèle Llama.

4. L'IA de Meta apprend-elle et s'améliore-t-elle automatiquement à chaque discussion ?

Non, Meta IA n'apprend pas et ne s'adapte pas automatiquement à chaque discussion en temps réel. Les améliorations proviennent de votre examen manuel des discussions, de l'identification des points à améliorer et de la mise à jour des données d'entraînement et des instructions de l'IA en conséquence.