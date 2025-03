Les 10 meilleurs logiciels de commerce électronique pour 2025

Si vous souhaitez vous lancer dans la vente en ligne, vous aurez besoin d'options logicielles de commerce électronique qui vous aideront à présenter vos produits aux clients.

Quelles sont donc les meilleures solutions en matière de plateforme d'e-commerce ? Vous avez l'embarras du choix, qu'il s'agisse de logiciels libres ou de forfaits payants offrant toutes les fonctionnalités imaginables.

Nous sommes là pour vous aider à vous y retrouver et à trouver le logiciel qui vous convient. Que vous ayez besoin d'un constructeur de site web, Outils IA pour le commerce électronique qu'il s'agisse d'applications ou de modules complémentaires permettant d'ajouter un panier d'achat et d'autres fonctionnalités à un site existant, ou de bons moyens de gérer les ventes multicanal, les applications ci-dessous représentent ce qui se fait de mieux dans l'entreprise. 🙌

Qu'est-ce qu'un logiciel de commerce électronique ? ?

La plupart des logiciels de commerce électronique offrent de nombreuses fonctionnalités pour vous aider à créer un site web, à commercialiser sur plusieurs canaux et même à effectuer des tâches de back-office et en magasin. Mais quelles sont les fonctionnalités spécifiques que vous devez rechercher ? Voici quelques éléments essentiels :

Sécurité: Puisque vous allez accepter des paiements et recueillir des données personnalisées sur vos clients, une sécurité solide est indispensable pour garder ces données à l'abri

Performance: La plateforme doit offrir une performance rapide, en particulier du côté des clients, afin d'éviter les paniers abandonnés et les clients frustrés 🛒

Gestion des commandes: Recherchez des outils de gestion des commandes qui vous aident à traiter rapidement les commandes des clients, en envoyant des e-mails automatisés pour les commandes reçues, traitées et expédiées

Outils de marketing: De même, les outils de flux de travail marketing peuvent vous aider à créer, à suivre et à affiner vos campagnes de marketing campagnes de marketing à travers les canaux

Intégrations: Vérifiez les intégrations disponibles pour chaque plateforme afin de vous assurer que vous pouvez continuer à utiliser vos applications et logiciels existants

Données et analyses: Pour vous aider à accroître la portée de votre marque, choisissez une plateforme qui offre des outils de référencement ainsi que des analyses pour votre site, les réseaux sociaux et les autres canaux. La capacité de suivre et de gérer les données de votre entreprise est essentielle les objectifs et les résultats clés (OKR) est également appréciable

Les 10 meilleurs logiciels de commerce électronique à utiliser en 2024

Il y a beaucoup d'options de logiciels de commerce électronique à choisir et une variété de fonctionnalités - des outils pour construire un site Web, suivre les analyses et gérer les médias sociaux. Certains des plus populaires comprennent des plates-formes de commerce tout-en-un conçues pour vous aider à gérer les ventes en ligne et en personne, et vous trouverez également des options logicielles qui offrent des fonctionnalités.. Outils d'IA pour l'automatisation de diverses tâches .

Nous avons rassemblé les 10 meilleures options disponibles pour vous aider à choisir celle qui convient à votre entreprise.

1. Shopify

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/10/Shopify.png Logiciel de commerce électronique : Shopify Tableau de bord d'aperçu du marchand /$$img/

via Shopify Shopify est une plateforme de commerce électronique tout-en-un qui vous offre tout ce qu'il faut pour créer un site web et commercialiser des produits sur votre site web, les médias sociaux, les places de marché, les magasins en brique et en mortier, et plus encore.

Cette plateforme n'est pas seulement un constructeur de site web pour le ecommerce. Vous pouvez également utiliser Shopify pour gérer vos campagnes commerciales, vous aider avec la comptabilité, le point de vente, et bien plus encore.

Shopify meilleures fonctionnalités

Utilisez Shopify pour créer une vitrine parfaitement adaptée à votre marque

Tirez parti des canaux de vente - y compris les places de marché, les médias sociaux et la vente au détail en personne - pour augmenter les ventes

Rationalisez vos campagnes marketing grâce aux fonctionnalités marketing intégrées

Utilisez les données et les analyses pour améliorer le référencement et les performances des médias sociaux et pour obtenir des informations sur les clients

Rendre les opérations de back-office plus efficaces grâce aux outils d'expédition et de gestion d'entreprise de Shopify

Shopify limites

Les clients disent que Shopify peut être coûteux par rapport aux autres solutions

Avec autant d'outils et de fonctionnalités avancées, la courbe d'apprentissage est raide

Shopify prix

Débutant: 5 $/mois

5 $/mois Base: 39 $/mois

39 $/mois Vente au détail: 89 $/mois

89 $/mois Shopify pour Petites Entreprises : 105$/mois

105$/mois Avancé: 399 $/mois

399 $/mois Shopify Plus: À partir de 2 000 $/mois

G2: 4.4/5 (4,400+ reviews)

4.4/5 (4,400+ reviews) Capterra: 4.5/5 (6,200+ reviews)

2. Adobe Commerce

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/12/Adobe-Commerce.jpg Adobe Commerce éditeur de pages web par glisser-déposer /$$$img/

via Adobe Commerce Adobe Commerce (anciennement Magento) est similaire à Shopify en ce sens qu'il s'agit d'une plateforme tout-en-un sur laquelle vous pouvez créer une vitrine et commercialiser vos produits sur plusieurs canaux.

Une différence clé est que cette plateforme s'intègre nativement avec d'autres produits Adobe, notamment le Creative Cloud, ce qui vous permet de personnaliser facilement votre marque avec des images et des graphiques personnalisés.

Adobe Les meilleures fonctionnalités du commerce électronique

Gérez des sites B2B et B2C, des places de marché et des vitrines à l'aide d'une interface unique

Développez votre entreprise à l'échelle mondiale grâce à des outils de localisation pour les pays et les devises

Utilisez des applications gratuites et premium conçues pour tous les aspects de votre entreprise, notamment des outils de marketing, des outils de back-office, des systèmes de gestion des commandes, etc

Automatisez les flux de travail et analysez les données à l'aide d'Adobe Sensei IA

Adobe Limites du commerce

Les clients signalent des vitesses lentes

Beaucoup disent que cette plateforme est chère

Adobe Commerce prix

Adobe Commerce Pro: Contacter l'équipe commerciale

Contacter l'équipe commerciale Managed Services: Contacter l'équipe commerciale

G2: 4/5 (500+ avis)

4/5 (500+ avis) Capterra: 4.3/5 (600+ avis)

3. BigCommerce

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/12/BigCommerce.jpg Logiciel de commerce électronique : tableau de bord du site web de BigCommerce /$$$img/

via BigCommerce La plateforme BigCommerce a beaucoup à offrir aux marchands de toutes tailles. De plus, elle est conçue pour évoluer facilement, ce qui en fait un bon point de départ pour les petites entreprises qui anticipent la croissance.

Bien qu'elle offre la plupart des mêmes fonctionnalités que Shopify ou Adobe Commerce, BigCommerce met davantage l'accent sur la création d'une expérience multi-vitrines. Cela vous permet de créer des vitrines personnalisées pour correspondre à une variété de segments de clientèle.

BigCommerce meilleures fonctionnalités

Créez et lancez des pages de site personnalisées avec un éditeur visuel qui ne nécessite pas de connaissances en HTML

Créez votre site sur WordPress et utilisez la plateforme back-end pour intégrer BigCommerce

Utilisez BigCommerce pour gérer plusieurs canaux, y compris les boutiques en ligne, les places de marché, les médias sociaux et les magasins en dur 🤩

Exploiter les outils B2B pour gérer les prix de gros, les commandes, les devis, les paiements, etc

BigCommerce limites

Des connaissances en développement sont indispensables pour tirer le meilleur parti des capacités avancées de l'API

Certains utilisateurs affirment que BigCommerce n'est pas aussi convivial que d'autres options

BigCommerce prix

Standard: $29/mois

$29/mois Plus: 79$/mois

79$/mois Pro: $299/mois

$299/mois Enterprise: Contacter l'équipe commerciale

BigCommerce ratations et avis

G2: 4.2/5 (450+ avis)

4.2/5 (450+ avis) Capterra: 4.4/5 (300+ avis)

4. OpenCart

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/12/OpenCart.jpg Tableau de bord d'OpenCart /$$$img/

via OpenCart OpenCart est conçu pour permettre aux marchands de fonctionner rapidement et facilement. Avec des modèles gratuits ou peu coûteux, des descriptions et des photos de produits, vous pouvez créer un site en quelques clics et commencer à accepter des commandes peu de temps après.

Les meilleures fonctionnalités d'OpenCart

Utilisez des extensions pour ajouter des fonctions supplémentaires à votre boutique en ligne

Optimisez vos efforts de marketing numérique grâce aux outils de référencement intégrés

Facilitez le passage en caisse en intégrant les meilleures passerelles de paiement et les modes de paiement les plus courants

Utilisez le tableau de bord de l'administrateur pour gérer les utilisateurs, les boutiques multiples, les listes de produits et plus encore

Limites d'OpenCart

Les utilisateurs signalent qu'il est difficile de trouver ce dont ils ont besoin parmi le grand nombre d'extensions

Bien que la plateforme elle-même soit gratuite, l'achat de modules et d'extensions peut s'avérer onéreux

OpenCart prix

La plateforme est gratuite et open source, mais les extensions peuvent être gratuites ou payantes

OpenCart évaluations et critiques

G2: 4.3/5 (100+ reviews)

4.3/5 (100+ reviews) Capterra: 4.3/5 (140+ avis)

5. WooCommerce

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/12/WooCommerce.jpg Logiciel de commerce électronique : Page des commandes de WooCommerce /$$$img/

via WooCommerce WooCommerce se distingue de la concurrence par plusieurs paramètres. Tout d'abord, il ne s'agit pas d'une plateforme mais plutôt d'un plugin WordPress que vous pouvez intégrer à un site WordPress auto-hébergé pour étendre les capacités d'achat en ligne.

Cela nous amène à la deuxième différence clé, à savoir que si les commerçants peuvent l'utiliser pour créer leurs propres boutiques, les développeurs spécialisés dans le commerce électronique peuvent également l'utiliser pour créer des boutiques pour d'autres.

WooCommerce meilleures fonctionnalités

Utilisez WooPayments pour prendre les paiements et gérer les transactions directement à partir de votre tableau de bord

Personnalisez votre expérience d'achat sans connaissances en matière de code

Facilitez l'expédition et rentabilisez-la avec WooCommerce Shipping

Les outils de marketing vous permettent de faire de la vente incitative, d'optimiser le référencement et d'augmenter la portée de votre contenu de marque

WooCommerce limites

Les évaluateurs mentionnent le gonflement du site Web comme un problème lorsqu'ils utilisent un grand nombre d'extensions, de plugins et de modules complémentaires pour obtenir toutes les fonctionnalités dont ils ont besoin

À faire utiliser plusieurs plugins payants de WooCommerce, les coûts peuvent s'additionner rapidement

WooCommerce prix

Les prix varient en fonction des extensions, des plugins et des thèmes sélectionnés

G2: 4.4/5 (1,100+ reviews)

4.4/5 (1,100+ reviews) Capterra: 4.6/5 (900+ avis)

6. Volusion

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/12/Volusion.jpg Page de traitement des commandes de Volusion /$$img/

via Volusion Volusion est un excellent choix pour les petites entreprises qui recherchent une plateforme tout-en-un qui permettra à leur boutique en ligne d'être opérationnelle rapidement.

Choisissez parmi 120 thèmes différents pour créer votre site, ajoutez des fonctions avancées grâce à diverses intégrations tierces et utilisez le logiciel de panier d'achat de Volusion pour créer une expérience de caisse et de paiement transparente.

Volusion meilleures fonctionnalités

Utilisez le constructeur de site Web intuitif sans code de Volusion pour créer une belle vitrine en quelques minutes seulement

Gérer l'inventaire, les modes de paiement et d'autres besoins cruciaux de l'entreprise en un seul endroit

Atteignez un public plus large grâce aux outils de gestion de la relation client (CRM) et de référencement

Essayez le Marketing 360 de Volusion pour bénéficier des conseils de spécialistes du référencement, de professionnels du marketing et de concepteurs de sites web

Volusion limites

Les évaluateurs disent que le petit nombre d'intégrations disponibles est limitant

Certains pensent que les modèles disponibles sont à la fois limités en nombre et coûteux

Volusion prix

Personnel: 35$/mois

35$/mois Professionnel: 79 $/mois

79 $/mois Business: $299/mois

$299/mois Prime: Contacter l'équipe commerciale

G2: 3.2/5 (60+ reviews)

3.2/5 (60+ reviews) Capterra: 3.8/5 (40+ avis)

7. PrestaShop

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/12/PrestaShop.jpg Logiciel de commerce électronique : PrestaShop Page des produits et des ventes /$$img/

via PrestaShop PrestaShop est une plateforme de commerce open-source qui offre une vaste suite de modules afin que vous puissiez construire votre propre boutique en ligne avec toutes les fonctionnalités dont vous avez besoin.

Les marchands peuvent commencer en choisissant entre PrestaShop classique, qui nécessite que vous gériez votre propre hébergement web, ou PrestaShop hébergé, qui comprend tout ce dont vous avez besoin pour commencer, plus les services d'hébergement web.

Les meilleures fonctionnalités de PrestaShop

Rejoignez la communauté PrestaShop pour créer et collaborer avec des partenaires et des membres de la communauté 🛠️

Trouvez des freelances et des agences pour vous aider à construire votre boutique en ligne sur le réseau PrestaShop Experts

Choisissez parmi des milliers de modules sur la place de marché PrestaShop pour obtenir les fonctionnalités de commerce électronique dont vous avez besoin

Commencez facilement avec les fonctions de base du commerce électronique en utilisant la suite de modules PrestaShop Essentials

Limites de PrestaShop

Les coûts des modules individuels payants peuvent s'additionner rapidement si vous en utilisez plusieurs

Des connaissances de développeur peuvent être nécessaires - ou vous pouvez avoir besoin d'embaucher un développeur

PrestaShop Tarification

Classique: Utilisation gratuite, mais les modules peuvent coûter plus cher

Utilisation gratuite, mais les modules peuvent coûter plus cher Hébergé: €24/mois

€24/mois Personnalisé: Contacter l'équipe commerciale

G2: 4.3/5 (140+ commentaires)

4.3/5 (140+ commentaires) Capterra: 4.4/5 (300+ commentaires)

8. osCommerce

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/12/osCommerce.jpg la page des produits d'osCommerce /$$$img/

via osCommerce osCommerce est unique parmi les logiciels de commerce électronique en ce sens qu'il est en fait double. Tout d'abord, il s'agit d'un panier d'achat gratuit et open-source que vous pouvez ajouter à votre boutique en ligne.

C'est également une place de marché où vous pouvez trouver des applications gratuites et payantes que vous pouvez ajouter à votre panier d'achat pour en développer les fonctions. La place de marché d'applications offre quelque chose pour tout le monde : des outils d'optimisation des moteurs de recherche, des applications pour générer des rapports, des outils pour la conception, le marketing, l'expédition, les paiements, et bien plus encore.

Les meilleures fonctionnalités d'OsCommerce

Créez une boutique en ligne avec osCommerce pour maintenir un contrôle total de votre boutique et de vos données

Acceptez les paiements sans payer de frais de traitement des paiements de la plateforme ou de frais de transaction

Rejoignez la communauté osCommerce pour obtenir des conseils et des idées de la part d'autres propriétaires de boutiques et de développeurs

Parcourez l'App Store d'osCommerce pour trouver des applications et ajouter des fonctionnalités clés à votre site

Limites d'osCommerce

La courbe d'apprentissage est raide - vous aurez besoin de certaines connaissances en développement, ou vous devrez embaucher un développeur

Certains utilisateurs estiment que l'interface utilisateur est dépassée

osCommerce prix

Utilisation gratuite du panier d'achat

Les applications sont un mélange de gratuites et de $$a$

osCommerce évaluations et critiques

G2: 3.4/5 (30+ reviews)

3.4/5 (30+ reviews) Capterra: 4/5 (5+ avis)

9. Wix eCommerce

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/12/Wix-eCommerce.jpg Page des commandes de Wix eCommerce /$$img/

via Wix eCommerce Wix a commencé comme un constructeur de site web facile, par glisser-déposer, et aujourd'hui, cette plateforme offre toujours toutes ces fonctionnalités, plus la fonction supplémentaire qui vient avec Wix eCommerce.

Wix eCommerce est l'une des plateformes de commerce électronique les plus populaires, non seulement pour sa facilité d'utilisation, mais aussi parce qu'elle permet aux entrepreneurs de gérer les expéditions, les paiements, le marketing et d'autres tâches clés à l'aide d'un tableau de bord unifié.

Wix Les meilleures fonctionnalités du commerce électronique

Utilisez le constructeur de site web Wix eCommerce pour construire une belle boutique en ligne à partir de zéro

Utilisez Wix eCommerce pour donner à un magasin existant la possibilité de vendre en ligne

Engagez des partenaires Wix pour vous aider dans la conception, le développement ou le marketing de votre site web

Utilisez les outils de migration pour transférer facilement votre site de commerce électronique d'un auto-hébergement ou d'une autre plateforme vers Wix

Wix Limites du commerce électronique

La conception du site est limitée aux options disponibles dans chaque modèle de site

Certains utilisateurs disent que Wix est parfait pour les startups, mais qu'il n'est pas aussi évolutif que d'autres options

Wix eCommerce prix

Léger: $16/mois

$16/mois Core: 27$/mois

27$/mois Business: 32$/mois

32$/mois Business Elite: $159/mois

$159/mois Wix Enterprise Solutions: Contacter l'équipe commerciale

Wix évaluations et avis sur le commerce électronique

G2: 4.2/5 (1,600+ reviews)

4.2/5 (1,600+ reviews) Capterra: 4.4/5 (9,300+ reviews)

10. Ecwid

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/12/Ecwid.jpg Logiciel de commerce électronique : Page des produits d'Ecwid /$$img/

via Ecwid Ecwid est une plateforme de commerce électronique achevée pour vous permettre d'achever vos efforts de vente multicanaux. Avec elle, vous pouvez gérer les équipes commerciales partout - sur votre boutique en ligne, sur les médias sociaux, via des places de marché comme eBay ou Amazon, ou même dans des magasins brick-and-mortar.

La gestion centralisée des stocks et des prix vous permet d'assurer la cohérence sur tous les canaux.

Ecwid meilleures fonctionnalités

Utilisez des automatisations pour envoyer des e-mails de récupération de panier et d'autres communications personnalisables

Créez des coupons, des cartes-cadeaux et d'autres promotions attrayantes

Acceptez les paiements à partir de cartes, de Google Pay et d'Apple Pay

Ajoutez des fonctions supplémentaires à votre site avec les applications du marché d'applications Ecwid

Utilisez l'application mobile Ecwid pour gérer votre entreprise en ligne depuis n'importe où

Ecwid limites

Les utilisateurs signalent qu'Ecwid n'offre pas autant d'options de personnalisation de site que d'autres logiciels d'ecommerce

Le coût des multiples modules complémentaires, si vous en avez besoin, peut devenir onéreux

Ecwid prix

Free Forever Gratuit

Gratuit Venture: $14.08/mois

$14.08/mois Business: $29.08/mois

$29.08/mois Unlimited: $82.50/mois

G2: 4.7/5 (360+ avis)

4.7/5 (360+ avis) Capterra: 4.6/5 (560+ avis)

Autres outils commerciaux

Shopify, BigCommerce et d'autres fournisseurs de logiciels de commerce électronique vous offrent une suite complète d'outils conçus spécifiquement pour le paramètre des magasins et la commercialisation des produits. Mais qu'en est-il des autres aspects de votre entreprise ? Par exemple, un logiciel tel que ClickUp vous permet d'utiliser des modèles pour créer des personas d'utilisateurs ou même projets de descriptions de produits avec l'IA générative.

ClickUp /$$$img/

https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/ClickUp-3.0-Golas-simplified-1400x934.png ClickUp 3.0 Golas simplifié /$$$img/

Établir des objectifs mesurables pour les tâches et les projets avec une progression automatique pour atteindre plus efficacement les objets avec des échéanciers définis et des cibles quantifiables

En matière d'équipes commerciales, ClickUp vous offre de nombreux outils utiles. Pour commencer, ClickUp pour les équipes commerciales vous offre tout ce dont vous avez besoin pour gérer votre entonnoir de vente, du début à la fin. Utilisez des vues de travail personnalisables pour créer des listes, des tableaux ou des tableaux Kanban afin de pouvoir suivre les données, les affaires, les comptes et les équipes commerciales. 📈

Vous pouvez également utiliser ClickUp pour la gestion de la relation client (CRM) . Les affichages flexibles facilitent l'analyse des données de chaque client. Les automatisations vous permettent de centraliser les contacts avec les clients - il suffit d'intégrer votre e-mail à ClickUp pour envoyer facilement des mises à jour ou faciliter l'accueil des clients.

Maximiser la productivité dans l'ecommerce avec ClickUp

ClickUp s'adresse également aux commerçants, avec des fonctionnalités conçues pour vous aider à accroître votre productivité. Si vous devez rédiger des descriptions de produits ou d'autres types de contenu, ClickUp vous offre Outils d'écriture IA pour vous aider à faire votre travail. 📝

/$$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/04/AI-Overview-GIF.gif Logiciel de commerce électronique : Utilisez ClickUp AI pour écrire plus rapidement et peaufiner vos textes, vos réponses aux e-mails, etc /$img/

Utilisez ClickUp AI pour rédiger plus rapidement et peaufiner votre texte, vos réponses par e-mail et plus encore

En tant qu'entreprise de commerce électronique, vous aurez également certains objectifs et cibles à atteindre, et ClickUp est l'une des solutions les plus efficaces meilleures applications de suivi des objectifs sur le marché. Tout ce dont vous avez besoin pour suivre les OKR, respecter la date limite de lancement d'un produit ou garder votre équipe sur la tâche avec des objectifs hebdomadaires, cette plateforme vous donne tout ce dont vous avez besoin pour atteindre ces objets.

Décomposez vos objectifs en tâches spécifiques à assigner aux membres de l'équipe, et utilisez les tableaux de bord ClickUp pour suivre les indicateurs et obtenir une vue d'ensemble de tout ce qui se passe dans l'environnement de travail de votre équipe.

Pour les équipes de développement de logiciels en particulier, ClickUp est un outil tout-en-un un outil de gestion de projet et de collaboration tout-en-un qui vous aidera à construire, lancer et commercialiser vos produits SaaS. Avec cette plateforme, vous pouvez créer des feuilles de route pour vos produits, suivre les bugs et les problèmes, et vous intégrer à GitHub, GitLab et autres outils de développement afin que vous puissiez suivre la progression du développement et créer un meilleur produit pour vos clients.

Utilisez le modèle de planificateur de site Web de ClickUp pour commencer à créer votre site de commerce électronique !

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/06/ClickUp-Website-Planner-Template.jpg Créez un forfait de développement web par étapes qui vous mènera de l'idéation au lancement https://clickup.com/templates/website-planner-t-182201695 Télécharger ce modèle /$$cta/

CliquezUp sur les meilleures fonctionnalités

Utiliser le Assistant d'écriture ClickUp IA pour créer des descriptions de produits et d'autres types de contenu pour votre entreprise en ligne ✨

Réunissez votre équipe sur la plateforme ClickUp pour créer, collaborer, suivre les tâches et gérer votre boutique, le tout en un seul endroit

Gérez les prospects, les ventes et les relations avec les clients grâce aux outils suivants Les modèles de gestion de la relation client (CRM) faciles à utiliser de ClickUp Intégrez les services d'e-mail, les services cloud et les outils de vente les plus courants pour créer une expérience transparente dans l'ensemble de vos applications

Utilisez des tableaux blancs ainsi que 15 vues de travail différentes, notamment des Listes, des Tableaux, des diagrammes de Gannt et bien plus encore, pour visualiser et collaborer au développement de produits, aux campagnes de marketing et à d'autres tâches essentielles

Limites de ClickUp

En tant que plateforme de gestion du travail, ClickUp ne peut pas être utilisé pour créer ou héberger une boutique de commerce électronique - mais vous pouvez l'utiliser pour gérer votre projet de conception/développement web et vos actifs

Les débutants devront passer pas mal de temps à découvrir toutes les fonctionnalités offertes par cette application

ClickUp prix

Free Forever

Unlimited: $7/mois par utilisateur

$7/mois par utilisateur Business: 12$/mois par utilisateur

12$/mois par utilisateur Enterprise: Contactez l'équipe commerciale pour un forfait personnalisé

Contactez l'équipe commerciale pour un forfait personnalisé ClickUp IA est disponible sur tous les forfaits payants pour 5 $ par membre de l'environnement de travail par mois

Évaluations et critiques de ClickUp

G2: 4.7/5 (9,200+ reviews)

4.7/5 (9,200+ reviews) Capterra: 4.6/5 (3,900+ reviews)

Portez votre Business au niveau supérieur avec le logiciel Ecommerce et ClickUp

Le bon logiciel de commerce électronique vous aidera à créer, héberger et gérer votre boutique en ligne. En y ajoutant une application de gestion de projet robuste, vous serez en mesure de garder le contrôle sur les ventes et le marketing, les relations avec les clients, la création de contenu, et bien plus encore.

En tant que propriétaire d'une entreprise de commerce électronique, vous pouvez utiliser ClickUp pour maîtriser toutes ces tâches et bien plus encore, notamment la gestion des stocks, le développement de nouveaux produits, les campagnes de marketing omnicanal, etc.

Vous êtes prêt à l'essayer ? Inscrivez-vous gratuitement à ClickUp pour découvrir comment il vous aidera à maximiser la réussite de votre entreprise de commerce électronique.