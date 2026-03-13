Meilleures alternatives à Secoda (2026) : comparaison et recommandations de catalogues de données

Historiquement, les professionnels des données consacraient 80 % de leur temps à la gestion des données, ne laissant que 20 % pour l'analyse proprement dite, ce qui rend ce rôle précieux.

Un catalogue de données moderne doté de capacités d'IA intégrées peut résoudre ce problème.

Secoda effectue directement la connexion avec vos sources de données, cartographiant la traçabilité et les métadonnées pour fournir une IA contextuelle qui s'adapte à la taille de votre organisation. Elle a également été récemment rachetée par Atlassian et fait désormais partie de la stratégie d'Atlassian en matière d'IA et d'infrastructure de données.

Ce guide présente les meilleures alternatives à Secoda, les points forts de chacune d'entre elles et comment trouver celle qui convient le mieux à vos besoins et à ceux de votre équipe. 🤝

Que devez-vous rechercher dans les alternatives à Secoda ?

Avant d'évaluer ces alternatives, voici les facteurs clés à prendre en compte. 🤖

Couverture des métadonnées et profondeur de la traçabilité : recherchez une plateforme qui assure le suivi de la traçabilité au niveau des colonnes sur l'ensemble de votre pile de données, et pas seulement les connexions superficielles entre les tables

Fonctionnalités de gouvernance des données : privilégiez les outils qui prennent en charge nativement l'application des politiques, les contrôles d'accès et les flux de travail privilégiez les outils qui prennent en charge nativement l'application des politiques, les contrôles d'accès et les flux de travail de gouvernance des données , plutôt que ceux qui nécessitent des solutions de contournement.

Qualité de la recherche et de la découverte : Évaluez dans quelle mesure la plateforme met en avant des ressources fiables et pertinentes dans les entrepôts de données, les outils de BI et les pipelines. De bonnes pratiques Évaluez dans quelle mesure la plateforme met en avant des ressources fiables et pertinentes dans les entrepôts de données, les outils de BI et les pipelines. De bonnes pratiques de gestion des connaissances facilitent considérablement cette tâche sans nécessiter d’étiquettes manuelles.

Intégration à votre infrastructure existante : Choisissez une plateforme qui offre une connexion avec vos outils actuels de catalogue de données, de transformation et d'analyse sans nécessiter de travaux de personnalisation importants.

Évolutivité pour les environnements de données en pleine croissance : assurez-vous que la plateforme ne ralentit pas et ne tombe pas en panne à mesure que votre infrastructure de données se développe

Flexibilité de déploiement : vérifiez si l'outil prend en charge votre modèle de déploiement préféré, qu'il s'agisse d'une solution open source, hébergée dans le cloud ou gérée par l'entreprise.

La meilleure alternative n'est pas toujours celle qui offre le plus de fonctionnalités. C'est celle qui correspond au niveau de maturité de votre entreprise en matière de gouvernance des données, à votre installation technique et à l'échelle à laquelle vos équipes chargées des données opèrent.

Avant la validation de l'outil de catalogue de données, voici ce qu'il faut vérifier. 👇

✅ Stabilité des tarifs et des forfaits : Vérifiez si les tarifs sont garantis après l'acquisition ou s'ils sont susceptibles de changer. Certains fournisseurs restructurent leurs niveaux de tarification ou suppriment les forfaits hérités après un rachat.

✅ Accords de niveau de service (SLA) : Vérifiez si les délais de réponse et la disponibilité d'une assistance technique dédiée sont garantis par contrat ou proposés de manière informelle

✅ Formats d'exportation : assurez-vous de pouvoir exporter les métadonnées, les cartes de traçabilité et la documentation dans des formats standard afin de ne pas être prisonnier d'un système si vous devez migrer

✅ Sécurité et RBAC : Vérifiez que les contrôles d'accès basés sur les rôles et les journaux d'audit répondent à vos exigences de conformité, en particulier si les structures de propriété évoluent

✅ Continuité de l'intégration : assurez-vous que les connecteurs et les contrats API existants seront maintenus sous la nouvelle propriété et ne seront pas supprimés sans préavis

En faisant le tri dès le départ, vous vous éviterez des surprises bien après la signature du contrat.

Aperçu des alternatives à Secoda

Voici un aperçu de tous les outils présentés dans ce guide. 📊

Outil Principales fonctionnalités Idéal pour Tarifs* ClickUp Documentation basée sur l'IA, Brain, tableaux de bord, recherche d'entreprise, automatisations Équipes chargées des données, entreprises, équipes interfonctionnelles Free Forever ; tarifs personnalisés pour les entreprises Atlan Traçabilité au niveau des colonnes, recherche en langage naturel, glossaires d'entreprise, gestion des politiques Ingénieurs de données, équipes de gouvernance, entreprises Tarification personnalisée Alation Découverte des ressources basée sur le machine learning, IA générative Ask Alation, analyse comportementale des requêtes Entreprises gérant des flux de travail de données réglementés Tarification personnalisée Collibra Détection des anomalies, contrôles qualité au sein de l'entrepôt, règles de ML automatisées, supervision par l'IA Entreprises des secteurs réglementés Tarification personnalisée DataHub Requêtes de métadonnées en langage naturel, traçabilité de bout en bout, politiques d'accès granulaires Ingénieurs de données, équipes open source Gratuit (open source) Amundsen Classement des ensembles de données de type PageRank, automatisation de la capture des métadonnées, vues de traçabilité Ingénieurs de données, analystes, équipes open source Gratuit (open source) OpenMetadata Graphique de métadonnées unifié, éditeur de lignée sans code, contrôle d'accès basé sur les rôles Les équipes chargées des données développent la gouvernance open source Gratuit (open source) Sélectionnez une étoile Traçabilité au niveau des colonnes, informations sur l'utilisation, diagrammes ER générés automatiquement, synchronisation dbt Équipes chargées de la gestion des coûts et de la traçabilité des entrepôts de données Tarification personnalisée Fivetran Catalog Plus de 700 connecteurs de sources, gestion des dérives de schéma, réplication en temps quasi réel Équipes chargées de la gestion de l'automatisation des pipelines de données Forfait Free disponible ; tarifs personnalisés Metaphor Recherche en langage naturel, traçabilité comportementale, fonctionnalités de collaboration sociale Des équipes qui améliorent la maîtrise des données et leur découverte Tarification personnalisée

Comment nous évaluons les logiciels chez ClickUp Notre équipe éditoriale suit un processus transparent, fondé sur la recherche et indépendant des fournisseurs. Vous pouvez donc être assuré que nos recommandations reposent sur la valeur réelle des produits. Voici un aperçu détaillé de la manière dont nous évaluons les logiciels chez ClickUp.

Les meilleures alternatives à Secoda

1. ClickUp (Idéal pour la documentation des données basée sur l'IA et la collaboration entre équipes)

Effectuez des recherches sur le Web, dans votre environnement de travail, dans les outils tiers connectés ou interrogez les meilleurs modèles d'IA, le tout depuis votre environnement de travail ClickUp

La plupart des outils de catalogue de données vous aident à trouver et à gouverner les données. Mais les tâches connexes, telles que la gestion de projet, la documentation des données, la collaboration inter-équipes et l'automatisation des flux de travail, restent dispersées entre différents outils.

ClickUp résout ce problème en regroupant le tout dans un environnement de travail IA convergent, et fonctionne comme une couche de connaissances qui relie vos projets, votre documentation et l'IA sans changement de contexte.

Voici pourquoi ClickUp est la solution idéale pour les équipes : ⬇️

Gestion des connaissances assistée par l'IA avec ClickUp Brain

L'une des fonctionnalités les plus utiles de ClickUp pour les équipes chargées des données est ClickUp Brain, une couche d'IA qui relie les tâches, la documentation, les discussions et l'historique des projets au sein d'un système de connaissances consultable. L'IA peut résumer des documents, générer des mises à jour à partir de l'activité des tâches et répondre à des questions en utilisant les informations disponibles dans l'environnement de travail.

Lors de la gestion de la documentation et des connaissances en matière de gouvernance, vous pouvez poser des questions à Brain concernant la propriété des ensembles de données, les précédents contrôles de conformité ou les décisions historiques liées à des actifs de données spécifiques.

Pour les audits de conformité, Brain peut extraire le statut des tâches d'audit en cours, signaler les éléments non résolus et rédiger un résumé sans que vous ayez à le compiler manuellement.

Les grandes équipes chargées des données sont souvent confrontées à une fragmentation des connaissances.

La fonctionnalité Enterprise Search de ClickUp répond à ce besoin en indexant les informations présentes dans l'environnement de travail et les outils connectés, afin que les équipes puissent trouver tout ce dont elles ont besoin en un seul endroit. Le système peut extraire des réponses à partir des tâches, des documents, des discussions et des applications externes, puis les combiner pour former des réponses contextuelles.

Le filtrage contextuel vous permet de trier les résultats par projet, statut ou personne assignée afin qu'ils restent pertinents, tandis que la gestion des permissions garantit que les documents de gouvernance sensibles ne sont accessibles qu'aux utilisateurs autorisés.

Recherchez tout ce que vous voulez dans votre écosystème ClickUp grâce à la recherche Enterprise de ClickUp

Les politiques de sécurité de ClickUp imposent un contrôle d'accès basé sur les rôles et des journaux d'audit dans l'ensemble de l'environnement de travail, les données des clients étant hébergées sur AWS sous certification SOC 2 Type 2. Grâce aux plus de 100 intégrations de ClickUp, les données provenant d'outils tels que Tableau, Google Sheets, Airtable, etc. sont transférées de manière fluide et sécurisée vers votre environnement de travail.

Documentation et guides de gouvernance des données avec ClickUp Docs

Une gouvernance efficace des données nécessite une documentation claire : définitions des ensembles de données, politiques de gouvernance, guides d'intégration pour les analystes et procédures opérationnelles standard pour le traitement des données sensibles.

Avec ClickUp Docs, vous bénéficiez d'un environnement collaboratif pour créer des wikis internes et des bases de connaissances directement liées aux tâches et aux flux de travail.

Les équipes peuvent créer de la documentation technique, collaborer en temps réel, convertir les actions à mener en tâches ClickUp et utiliser l'historique des versions pour suivre l'évolution de la documentation à mesure que les ensembles de données changent au fil du temps.

Conservez toutes vos données sur une seule plateforme pour obtenir des résultats plus rapides et plus efficaces avec ClickUp Docs

Cette solution est particulièrement utile lorsque les ingénieurs et les parties prenantes de l'entreprise doivent rester sur la même longueur d'onde sans avoir à recourir à des outils de communication internes qui ne font pas partie intégrante de leur travail. Et pour les utilisateurs en entreprise, le Hub Documents permet de trouver facilement la dernière version de n'importe quel document sans avoir à fouiller dans d'anciens messages de chat ou fils de discussion par e-mail.

Suivi des initiatives de gouvernance avec les tableaux de bord ClickUp

Un autre défi pour les responsables des données est la visibilité sur le travail de gouvernance en cours. Des initiatives de conformité à l'adoption d'un catalogue, les efforts impliquent souvent plusieurs équipes et s'étendent sur plusieurs mois.

ClickUp Dashboards vous permet de créer des vues de rapports personnalisables qui suivent tout, de l'avancement des projets et la distribution de la charge de travail à la conformité et aux indicateurs opérationnels. En consolidant les données issues des tâches, des flux de travail, des dépendances et des échéanciers de projet, la direction bénéficie d'une vue d'ensemble claire des initiatives de gouvernance à l'échelle de l'organisation.

Suivez chaque tâche d'audit et chaque jalon de documentation depuis votre tableau de bord ClickUp

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Attribuez des tâches, mettez à jour les statuts, déclenchez des notifications ou transférez automatiquement le travail d'un flux de travail à l'autre en fonction de conditions prédéfinies grâce aux automatisations ClickUp

Créez des Super Agents dans ClickUp capables de générer de manière autonome des rapports de gouvernance, d'analyser la progression des projets ou de mettre en évidence les problèmes liés aux initiatives de gestion des données

Utilisez ClickUp Chat comme plateforme de communication centralisée où les équipes peuvent rapidement transformer les discussions en éléments concrets et conserver un historique traçable des décisions liées à la gouvernance des données

Gardez le contrôle sur les heures facturables et identifiez les risques budgétaires avant qu'ils ne deviennent des problèmes grâce à ClickUp Suivi du temps

Acheminez les demandes et les commentaires entrants directement vers les projets appropriés à l'aide de ClickUp Formulaires , sans que personne n'ait à les trier manuellement

Limites de ClickUp

Courbe d'apprentissage élevée pour les nouveaux utilisateurs en raison de l'intervalle large de fonctionnalités

Tarifs de ClickUp

Évaluations et avis sur ClickUp

G2 : 4,7/5 (plus de 11 000 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 4 500 avis)

Que disent les utilisateurs de ClickUp dans la vie réelle ?

Un avis d'utilisateur indique :

Je trouve que ClickUp est facile à utiliser pour toute l'équipe, ce qui est formidable. J'apprécie vraiment la flexibilité et les applications polyvalentes proposées par ClickUp. Les données que je peux saisir dans la base de données sont très riches et utiles pour le suivi de tous types de tâches, après-vente et dans les pipelines de l'équipe commerciale. C'est très pratique car cela permet des transitions fluides entre les membres de l'équipe, en s'assurant que tout le monde sait ce qui a été résolu pour un client et peut assurer le suivi et la clôture appropriés.

Je trouve que ClickUp est facile à utiliser pour toute l'équipe, ce qui est formidable. J'apprécie vraiment la flexibilité et les applications polyvalentes proposées par ClickUp. Les données que je peux saisir dans la base de données sont très riches et utiles pour le suivi de tous types de tâches, après-vente et dans les pipelines de vente. C'est très pratique car cela permet des transitions fluides entre les membres de l'équipe, en s'assurant que tout le monde sait ce qui a été résolu pour un client et peut assurer le suivi et la clôture appropriés.

📮 ClickUp Insight : 22 % de nos répondants restent méfiants quant à l'utilisation de l'IA au travail. Parmi ces 22 %, la moitié s'inquiète pour la confidentialité de ses données, tandis que l'autre moitié n'est tout simplement pas sûre de pouvoir se fier à ce que l'IA lui dit. ClickUp répond à ces deux préoccupations de front grâce à des mesures de sécurité robustes et en générant des liens détaillés vers les tâches et les sources pour chaque réponse. Ainsi, même les équipes les plus prudentes peuvent commencer à profiter d'un gain de productivité sans se demander si leurs informations sont protégées ou si elles obtiennent des résultats fiables.

2. Atlan (Idéal pour les environnements de travail collaboratifs et la gestion active des métadonnées)

via Atlan

Atlan se connecte directement à des outils tels que Snowflake, dbt et Tableau pour automatiser la traçabilité, le catalogage et la gouvernance au sein d'un unique environnement de travail collaboratif. Il met à jour en continu les métadonnées provenant des sources connectées plutôt que de s'appuyer sur une saisie manuelle, et met en évidence le contexte grâce à des intégrations avec Slack et Chrome.

La traçabilité au niveau des colonnes suit le flux des données, de la source de données au rapport final, facilitant ainsi l'analyse d'impact et le débogage dans des environnements complexes. Des fonctionnalités basées sur l'IA génèrent des requêtes SQL à partir du langage naturel et actualisent automatiquement les descriptions des ressources.

Les meilleures fonctionnalités d'Atlan

Gérez et appliquez des politiques de données à grande échelle à l'aide de glossaires métier qui créent un vocabulaire commun entre les équipes techniques et commerciales

Étendez les capacités de la plateforme grâce à plus de 100 connecteurs prêts à l'emploi et à une architecture axée sur les API

Définissez et suivez la propriété des données directement sur les ressources afin que la responsabilité ne se perde pas d'une équipe à l'autre

Identifiez les répercussions en aval avant d'apporter des modifications grâce à la cartographie des dépendances entre les pipelines

Limites d'Atlan

Les vues de lignage et la recherche peuvent sembler limitées dans des environnements complexes

La courbe d'apprentissage est raide, et certaines fonctionnalités nécessitent une installation supplémentaire pour fonctionner efficacement

Tarifs d'Atlan

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Atlan

G2 : 4,5/5 (plus de 120 avis)

Capterra : Pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs d'Atlan dans la pratique ?

Un avis d'utilisateur indique :

Ce que j'apprécie le plus chez Atlan, c'est la façon dont il transforme le travail avec les données en une expérience véritablement collaborative et fluide. En réunissant les personnes, les données et le contexte sur une seule et même plateforme, il permet aux équipes de véritablement comprendre et faire confiance à leurs données. Je trouve incroyablement facile d'identifier ce dont j'ai besoin, de documenter mon travail et de maintenir l'organisation sans la confusion habituelle. Atlan est clairement conçu pour mettre les données au service des utilisateurs, plutôt que de forcer ces derniers à s'adapter aux données. Son intégration fluide avec les outils modernes permet aux équipes de travailler plus efficacement, et rend l'ensemble du processus de gestion des données plus humain, transparent et agréable.

Ce que j'apprécie le plus chez Atlan, c'est la façon dont il transforme le travail avec les données en une expérience véritablement collaborative et fluide. En réunissant les personnes, les données et le contexte sur une seule et même plateforme, il permet aux équipes de véritablement comprendre et faire confiance à leurs données. Je trouve incroyablement facile de localiser ce dont j'ai besoin, de documenter mon travail et de rester organisé sans la confusion habituelle. Atlan est clairement conçu pour mettre les données au service des utilisateurs, plutôt que de forcer ces derniers à s'adapter aux données. Son intégration fluide avec les outils modernes permet aux équipes de travailler plus efficacement, et rend l'ensemble du processus de gestion des données plus humain, transparent et agréable.

📖 À lire également : Les meilleurs logiciels de wiki d'entreprise

3. Alation (Idéal pour le catalogage et la gouvernance des données d'entreprise)

via Alation

Alation est une plateforme d'intelligence des données basée sur l'IA qui fait office de catalogue centralisé, permettant aux organisations de trouver et de faire confiance à leurs données dans l'ensemble de leurs bases de données, entrepôts et lacs de données.

La plateforme utilise l'apprentissage automatique pour analyser le comportement réel des requêtes et faire automatiquement remonter les ressources fiables, garantissant ainsi l'exactitude du catalogue sur la base d'une utilisation réelle plutôt que d'une documentation manuelle. Elle automatise la gouvernance des données, le suivi de la traçabilité et l'extraction des métadonnées, réduisant ainsi le temps que les équipes passent à rechercher des données fiables.

Ask Alation convertit instantanément des questions en anglais courant en requêtes SQL ou Python, rendant ainsi les données accessibles aux utilisateurs métier sans expertise technique. Data Products Marketplace permet aux équipes de découvrir et d'utiliser des produits de données gouvernés à l'échelle de l'organisation, tandis que les intégrations natives avec des outils de BI tels que Tableau et Power BI garantissent que les analyses s'appuient sur des données fiables.

Les meilleures fonctionnalités d'Alation

Identifiez plus rapidement les ressources de données fiables grâce à des recommandations basées sur le machine learning et le comportement réel des requêtes

Assurez le respect des exigences de conformité grâce au suivi automatisé de la traçabilité des données dans les flux intersystèmes

Réduisez le temps consacré aux demandes d'accès en offrant aux utilisateurs professionnels un accès en libre-service à des produits de données régis par des règles de gouvernance

Définissez des paramètres de qualité des données et surveillez-les directement au sein de la plateforme sans avoir à changer d'outil

Gérez les flux de travail et attribuez la propriété des données pour l'ensemble de vos ressources à partir d'un seul et même endroit

Limites d'Alation

Les performances ralentissent sensiblement lors de la navigation parmi de nombreux éléments

Les fonctionnalités de qualité des données et de traçabilité intersystémique présentent des lacunes par rapport aux outils spécialisés

Tarifs d'Alation

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Alation

G2 : 4,4/5 (plus de 90 avis)

Capterra : Pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs d'Alation dans la pratique ?

Un avis d'utilisateur indique :

Je trouve qu'Alation est fantastique en termes d'innovation produit et je suis impressionné par son développement continu, notamment par le pilotage d'une nouvelle fonctionnalité d'IA. L'excellent service client se démarque, l'équipe d'Alation étant très accessible et cohérente dans ses interactions avec les clients. De la vente initiale au renouvellement du logiciel, elle s'efforce de comprendre le point de vue du client et veille à assurer sa réussite. Je suis reconnaissant de la facilité de l'installation, facilitée par l'équipe des services professionnels d'Alation grâce à son programme Right Start, qui rend le processus d'installation fluide et sans tracas.

Je trouve qu'Alation est fantastique en termes d'innovation produit et je suis impressionné par son développement continu, notamment par le pilotage d'une nouvelle fonctionnalité IA. L'excellent service client se démarque, l'équipe d'Alation étant très accessible et cohérente dans ses interactions avec les clients. De la vente initiale au renouvellement du logiciel, elle s'efforce de comprendre le point de vue du client et veille à assurer sa réussite. Je suis reconnaissant de la facilité de l'installation, facilitée par l'équipe des services professionnels d'Alation grâce à son programme Right Start, qui rend le processus d'installation fluide et sans tracas.

🌟 Bonus : Vous avez besoin d'une IA qui fonctionne au-delà de ClickUp et qui extraie également le contexte de vos autres outils ? ClickUp Brain MAX est une super-application qui connecte votre environnement de travail ClickUp à des applications telles que Google Drive, HubSpot et Figma, vous permettant ainsi d'effectuer des recherches sur l'ensemble de ces outils à partir d'une seule application de bureau.

4. Collibra (Idéal pour la gouvernance des données et la gestion des politiques à l'échelle de l'entreprise)

via Collibra

Plateforme de Data Intelligence de niveau entreprise, Collibra aide les organisations à gérer et à gouverner leurs données et leurs ressources IA à grande échelle. Reposant sur le concept de Data Confidence™, elle sert de système d'enregistrement centralisé, offrant aux équipes métier et informatiques un espace partagé pour découvrir et certifier les données à l'échelle de l'organisation.

L'apprentissage automatique détecte de manière proactive les anomalies dans les données, tandis que des flux de travail automatisés remplacent les feuilles de calcul éparpillées et les processus de conformité manuels. Il gère également le cycle de vie des modèles d'IA et des agents, garantissant qu'ils s'appuient sur des données fiables et qu'ils respectent les normes internes et réglementaires.

Les meilleures fonctionnalités de Collibra

Surveillez l'intégrité de votre pipeline de bout en bout grâce à la détection des anomalies et aux alertes de violation des règles dans l'ensemble de votre cloud de données

Générez automatiquement des règles de qualité des données basées sur le ML pour détecter les données erronées sans avoir à rédiger de règles manuellement

Supervisez les cas d'utilisation de l'IA en production grâce à des outils dédiés de surveillance et de rapports sur les risques

Effectuez l'automatisation de la création de rapports de conformité dans tous les environnements de données réglementés sans extraction manuelle des données

Suivez la traçabilité des données à un niveau granulaire pour répondre aux exigences d'audit et faciliter l'analyse d'impact

Limites de Collibra

L'installation et les vues de lignage peuvent sembler complexes sans l'assistance d'un administrateur dédié

Certains utilisateurs ont signalé que les options de personnalisation des flux de travail sont limitées et que les ressources de formation semblent incomplètes

Tarifs de Collibra

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Collibra

G2 : 4,2/5 (plus de 100 avis)

Capterra : Pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs de Collibra dans la pratique ?

Un avis d'utilisateur indique :

Je trouve qu'il est très facile de faire le lien entre les fonctionnalités principales de la plateforme et les enjeux stratégiques de l'entreprise, et de proposer Collibra comme l'outil capable de résoudre ces problèmes et, par conséquent, de générer de la valeur grâce à des économies de coûts.

Je trouve qu'il est très facile de faire le lien entre les fonctionnalités principales de la plateforme et les enjeux stratégiques de l'entreprise, et de proposer Collibra comme l'outil capable de résoudre ces problèmes et, par conséquent, de générer de la valeur grâce à des économies de coûts.

5. DataHub (Idéal pour la gestion des métadonnées open source et la découverte de données)

via DataHub

Pour les ingénieurs de données qui gèrent des pipelines complexes et de vastes écosystèmes de données, DataHub est un excellent choix. Il permet d'organiser et de comprendre les données en centralisant les métadonnées issues des ensembles de données, des tableaux de bord, des pipelines et des modèles d'apprentissage automatique dans une vue unique et unifiée.

Ce catalogue de données open source prend en charge la découverte par recherche, le suivi de la traçabilité de bout en bout, la gestion de la propriété et la surveillance de la qualité des données. Les équipes peuvent définir des contrats de données, suivre les informations personnelles identifiables (PII) et appliquer des politiques de gouvernance à l'ensemble de l'écosystème de données.

Conçu à l'origine par LinkedIn pour gérer les métadonnées à grande échelle, cet outil offre aux équipes d'ingénierie des données une base flexible qu'elles peuvent déployer et étendre pour l'adapter à leur propre infrastructure, sans être liées à la feuille de route d'un fournisseur, prestataire.

Les meilleures fonctionnalités de DataHub

Effectuez directement des requêtes sur les métadonnées à l'aide d'Ask DataHub pour obtenir des réponses contextualisées sur les ensembles de données, la traçabilité, la propriété et les politiques

Suivez les dépendances des données en amont et en aval de bout en bout, à travers les ensembles de données et les pipelines

Synchronisez en continu les métadonnées provenant de diverses sources de données à l'aide de flux de travail d'ingestion automatisés

Contrôlez qui peut afficher, effectuer des modifications en cours ou découvrir des ressources spécifiques à l'aide de politiques d'accès et de rôles très précis

Définissez et surveillez les contrats de données afin de fixer des attentes en matière de qualité entre les producteurs et les consommateurs

Limites de DataHub

Certains utilisateurs ont fait des rapports selon lesquels l'interface semblait peu intuitive et que les performances ralentissaient avec des ensembles de données volumineux.

Tarifs de DataHub

Gratuit (open source)

Évaluations et avis sur DataHub

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : Pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs de DataHub dans la pratique ?

Un avis d'utilisateur indique :

DataHub est simple à utiliser et m'aide à organiser mes données. C'est un excellent outil pour le partage et la gestion d'ensembles de données, et le contrôle des versions est un atout majeur. Je le recommande sans hésiter !

DataHub est simple à utiliser et m'aide à organiser mes données. C'est un excellent outil pour le partage et la gestion d'ensembles de données, et le contrôle des versions est un atout majeur. Je le recommande sans hésiter !

📖 À lire également : Les meilleurs logiciels de base de données abordables pour les petites entreprises

6. Amundsen (Idéal pour la découverte de données open source et la recherche pour les ingénieurs de données)

via Amundsen

Amundsen adopte une approche axée sur la recherche pour résoudre le problème des métadonnées. Son algorithme de classement met en avant les ensembles de données en fonction des habitudes d'utilisation réelles plutôt que de la date de mise à jour de la documentation. Ainsi, les ressources sur lesquelles votre équipe s'appuie déjà apparaissent généralement en premier, sans que personne n'ait à tenir une liste à jour.

Cet outil relie les ensembles de données aux pipelines ETL, aux tableaux de bord et aux requêtes qui en dépendent, offrant ainsi aux équipes une visibilité plus claire sur la manière dont les données circulent au sein de l'organisation. Cette visibilité aide également les équipes à comprendre d'où proviennent les données, comment elles sont transformées et quels systèmes en aval s'appuient sur elles.

Les meilleures fonctionnalités d'Amundsen

Consultez le contexte détaillé des ensembles de données, notamment les propriétaires, la fréquence de mise à jour et les statistiques d'utilisation, dans une seule vue

Visualisez les sources en amont et les dépendances en aval à l'aide des vues intégrées de traçabilité des données

Enrichissez et documentez vos ensembles de données de manière collaborative en ajoutant des étiquettes et des annotations directement sur les ressources

Prévisualisez les données des tables directement à partir des résultats de recherche sans avoir à lancer de requêtes sur le système source

Connectez des métadonnées provenant de diverses sources à l'aide du framework d'ingestion Databuilder et de son architecture de pipeline extensible

Limites d'Amundsen

Les capacités de gouvernance sont limitées par rapport aux plateformes d'entreprise

Les performances diminuent avec des ensembles de données très volumineux ou des environnements complexes

Tarifs d'Amundsen

Gratuit (open source)

Évaluations et avis sur Amundsen

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : Pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs d'Amundsen dans la pratique ?

Un avis sur Reddit indique :

Nous avions besoin d'une solution rapide et, d'après notre expérience, Amundsen était la plus simple des deux (vous ne pouvez pas vous tromper avec l'une ou l'autre). Nous avons dû apporter des modifications pour fournir l'assistance aux bases de données orientées graphe, et Amundsen était facile à modifier.

Nous avions besoin d'une solution rapide et, d'après notre expérience, Amundsen était la plus simple des deux (vous ne pouvez pas vous tromper avec l'une ou l'autre). Nous avons dû apporter des modifications pour fournir l'assistance aux bases de données orientées graphe, et Amundsen était facile à modifier.

🔍 Le saviez-vous ? Amundsen tire son nom de Roald Amundsen, l'explorateur norvégien qui fut le premier à atteindre le pôle Sud.

7. OpenMetadata (Idéal pour la gestion unifiée des métadonnées et l'observabilité des données)

via OpenMetadata

OpenMetadata unifie la découverte, l'observabilité et la gouvernance des données à travers les piles de données modernes. Il centralise les métadonnées issues des pipelines, des entrepôts de données, des tableaux de bord et des modèles d'apprentissage automatique dans un graphe unique et unifié, éliminant ainsi les silos entre des outils tels que Snowflake, Airflow et dbt.

La plateforme prend en charge l'ingestion automatisée de métadonnées via plus de 100 connecteurs, avec des fonctionnalités intégrées de suivi, de contrôle de la qualité des données et de collaboration. Un éditeur de suivi sans code permet à n'importe quel membre de l'équipe de cartographier et de mettre à jour visuellement les flux de données sans avoir à créer de ticket.

Conçue sur la base d'une architecture API et « schema-first », cette solution est conçue pour s'adapter à tous les environnements de données d'entreprise tout en restant accessible aux utilisateurs techniques comme non techniques.

Les meilleures fonctionnalités d'OpenMetadata

Effectuez des recherches dans les tables, les tableaux de bord, les pipelines et les services à l'aide de mots-clés, d'associations et de requêtes booléennes

Gérez les permissions relatives aux mises à jour des métadonnées, aux étiquettes, à la propriété et à la traçabilité à l'aide d'un contrôle d'accès basé sur les rôles

Surveillez la fiabilité des données à l'aide de profils intégrés, de tests de qualité et de vérifications de l'actualité des données

Effectuez l'automatisation de l'ingestion dans l'ensemble de votre pile de données à l'aide de connecteurs de services et de pipelines en un clic optimisés par Airflow

Mettez en place des classifications par niveau de données afin de hiérarchiser les efforts de gouvernance entre les actifs critiques et non critiques

Limites d'OpenMetadata

Il s'agit d'une plateforme relativement récente, dont la communauté et la maturité des fonctionnalités sont donc encore en retard par rapport aux outils bien établis

L'installation initiale et l'intégration dans les flux de travail existants peuvent nécessiter une personnalisation importante

Tarifs d'OpenMetadata

Gratuit (open source)

Évaluations et avis sur OpenMetadata

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : Pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs d'OpenMetadata dans la pratique ?

Un utilisateur de Reddit déclare :

Personnellement, j'ai trouvé qu'OpenMetadata était un excellent outil. Je ne comprends pas pourquoi il n'est pas assez populaire. Leur logiciel libre présente quelques problèmes, mais il offre une grande flexibilité. Il est très facile à étendre.

Personnellement, j'ai trouvé qu'OpenMetadata était un excellent outil. Je ne comprends pas pourquoi il n'est pas assez populaire. Leur logiciel libre présente quelques problèmes, mais il offre une grande flexibilité. Il est très facile à étendre.

8. Sélectionner Star (Idéal pour la découverte automatisée des données et le suivi de la traçabilité au niveau des colonnes)

via Sélection Star

Select Star ne vous demande pas de modifier la manière dont vos données sont stockées ou gérées. Il analyse votre infrastructure existante et commence immédiatement à répertorier les ressources, à cartographier la traçabilité au niveau des colonnes et à mettre en évidence la manière dont les données sont réellement consultées dans votre entrepôt de données et vos outils de BI.

Une fonctionnalité d'analyse des coûts de Snowflake établit une connexion directe entre l'utilisation des données et les dépenses liées à l'entrepôt de données, ce qui vous permet d'identifier les ressources qui génèrent des coûts. La synchronisation continue avec DBT garantit automatiquement l'exactitude de la documentation, et les diagrammes de relations entre entités générés automatiquement aident les nouveaux membres de l'équipe à se mettre rapidement à niveau sans avoir à suivre la personne qui a conçu le système.

Sélectionnez les meilleures fonctionnalités de Star

Suivez la traçabilité au niveau des colonnes dans toutes les intégrations grâce à des vues évolutives et faciles à parcourir

Identifiez les ensembles de données inutilisés ou redondants en analysant les modèles d'accès dans l'ensemble de votre entrepôt

Détectez et mappez automatiquement les relations entre les tables à l'aide des journaux de requêtes, sans configuration manuelle

Synchronisez la documentation de vos ressources de données avec votre projet dbt grâce à des mises à jour d’automatisation en continu

Limites de la sélection de Select Star

Les fonctionnalités avancées de rapports et les informations détaillées sur l'utilisation sont limitées par rapport aux alternatives destinées aux entreprises.

Sélection des tarifs de Star

Tarification personnalisée

Sélectionnez les évaluations et les avis

G2 : 4,5/5 (plus de 50 avis)

Capterra : Pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs de Select Star dans la pratique ?

Un avis d'utilisateur indique :

Ce que j'apprécie le plus chez Select Star, c'est la facilité d'utilisation et l'intuitivité de la plateforme dès le premier instant. L'interface est épurée, bien organisée et simplifie considérablement la navigation dans des ensembles de données complexes. La fonctionnalité de recherche est très performante. Je peux rapidement localiser les tables, colonnes ou tableaux de bord appropriés sans avoir à demander de l'aide. C'est un excellent outil pour s'adapter à de nouveaux environnements de données et comprendre plus rapidement les relations entre les ensembles de données. Dans l'ensemble, Select Star améliore réellement la découverte des données et la collaboration entre les équipes.

Ce que j'apprécie le plus chez Select Star, c'est la facilité d'utilisation et l'intuitivité de la plateforme dès le premier instant. L'interface est épurée, bien organisée et simplifie considérablement la navigation dans des ensembles de données complexes. La fonctionnalité de recherche est très performante. Je peux rapidement localiser les tables, colonnes ou tableaux de bord appropriés sans avoir à demander de l'aide. C'est un excellent outil pour s'adapter à de nouveaux environnements de données et comprendre plus rapidement les relations entre les ensembles de données. Dans l'ensemble, Select Star améliore réellement la découverte des données et la collaboration entre les équipes.

9. Fivetran Catalog (Idéal pour l'automatisation de la traçabilité des données et des métadonnées des pipelines)

via Fivetran

Fivetran est une plateforme d'intégration de données entièrement gérée et native du cloud qui automatise les processus ELT, en transférant les données depuis des applications SaaS, des bases de données et des fichiers vers un entrepôt de données ou un lac de données centralisé, sans nécessiter de modifications personnalisées.

Il gère automatiquement les modifications de schéma, la maintenance des API et la synchronisation historique, de sorte que les pipelines ne nécessitent aucune intervention manuelle à mesure que les sources évoluent. Les certifications de sécurité et de conformité, notamment SOC 2, RGPD, HIPAA et ISO 27001, sont incluses d'emblée.

Les meilleures fonctionnalités de Fivetran Catalog

Importez des données depuis des applications SaaS, des bases de données et du stockage cloud à l'aide de connecteurs prêts à l'emploi, sans avoir à écrire de code personnalisé

Surveillez l'état de synchronisation des connecteurs et recevez des alertes lorsque les pipelines nécessitent une intervention, sans avoir à effectuer de vérifications manuelles

Répliquez les modifications apportées à la base de données en temps quasi réel avec une charge minimale sur les systèmes sources

Orchestrez les transformations dbt Core directement dans Fivetran une fois les données chargées

Protégez les champs sensibles à l'aide de contrôles de données au niveau des colonnes, ainsi que du modèle RBAC et des certifications de conformité

Limites de Fivetran Catalog

Certains connecteurs présentent des problèmes de fiabilité, notamment des intégrations manquantes ou défectueuses

Tarifs de Fivetran Catalog

Free

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Fivetran Catalog

G2 : 4,3/5 (plus de 770 avis)

Capterra : 4,4/5 (plus de 20 avis)

Que disent les utilisateurs de Fivetran Catalog dans la pratique ?

Un avis d'utilisateur indique :

Fivetran excelle dans une tâche particulière : synchroniser les données provenant de plusieurs outils SaaS vers un entrepôt de données central tel que BigQuery de manière fiable. L'installation est remarquablement rapide : la plupart des connecteurs sont pratiquement prêts à l'emploi, avec une configuration minimale. J'apprécie particulièrement la vaste bibliothèque de connecteurs, la gestion automatique des schémas et le système d'alertes robuste. Pour une petite équipe ne disposant pas d'un ingénieur de données à temps plein, c'est une véritable révolution. Cela élimine une grande partie du travail manuel et nous permet de nous concentrer sur l'extraction d'informations plutôt que sur la gestion des API.

Fivetran excelle dans une tâche à faire en particulier : synchroniser les données provenant de plusieurs outils SaaS vers un entrepôt de données central tel que BigQuery. L'installation est remarquablement rapide : la plupart des connecteurs sont pratiquement prêts à l'emploi, avec une configuration minimale. J'apprécie particulièrement la vaste bibliothèque de connecteurs, la gestion automatique des schémas et le système d'alertes robuste. Pour une petite équipe ne disposant pas d'un ingénieur de données à temps plein, c'est une véritable révolution. Cela élimine une grande partie du travail manuel et nous permet de nous concentrer sur l'extraction d'informations plutôt que sur la gestion des API.

🧠 Anecdote : Fivetran est un jeu de mots sur Fortran, le langage de programmation. À l'origine, les fondateurs avaient pour objectif de créer un tableur pour le big data, mais les commentaires des utilisateurs ne cessaient de souligner une chose : transférez simplement nos données Salesforce vers Redshift. Ils ont donc changé de cap, et une entreprise spécialisée dans les pipelines de données a vu le jour.

10. Metaphor (Idéal pour la découverte de données axée sur les relations et la recherche contextuelle)

via Metaphor

Metaphor part du principe que la découverte des données est autant un problème social que technique ; c'est pourquoi les modèles d'utilisation et les discussions d'équipe côtoient les informations de lignage et de propriété dans une même vue.

Le contexte se construit naturellement au fil du temps, plutôt que de dépendre d'un gestionnaire de données chargé de tout documenter a posteriori. Le flux d'activité met en avant les ressources tendance et maintient les discussions liées aux données auxquelles elles se rapportent réellement, de sorte que les connaissances institutionnelles restent accessibles au lieu d'être enfouies dans des fils de discussion.

Les meilleures fonctionnalités de Metaphor

Recherchez des ressources de données en langage naturel et obtenez des résultats contextuels accompagnés d'informations sur la propriété, l'utilisation et la fiabilité

Centralisez les discussions et les mises à jour relatives aux données grâce à des intégrations avec Slack, Microsoft Teams et Chrome

Appliquez des étiquettes de gouvernance et des contrôles d'accès pour les utilisateurs techniques et d'entreprise à partir des outils existants

Suivez des ressources spécifiques pour être averti en cas de changement de propriété, de documentation du projet ou de modèles d'utilisation

Affichez des indicateurs de qualité et de fiabilité des données à côté des résultats de recherche, afin que les utilisateurs puissent évaluer les ressources avant de les utiliser

Limites de Metaphor

Les mises à jour de la feuille de route des produits et les lancements de nouvelles fonctionnalités sont moins fréquents que prévu

Tarification de Metaphor

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Metaphor

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : Pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs de Metaphor dans la pratique ?

Un avis d'utilisateur indique :

Notre expérience globale avec l'équipe a été excellente. Les projets d'avenir pour le produit sont ambitieux et correspondent à notre vision de l'avenir des catalogues de données et de la découverte de données.

Notre expérience globale avec l'équipe a été excellente. Les projets d'avenir pour le produit sont ambitieux et correspondent à notre vision de l'avenir des catalogues de données et de la découverte de données.

Mettez de l'ordre dans vos données avec ClickUp

La plupart des outils de catalogue de données font leur travail, mais s'arrêtent là. La documentation reste stockée dans un wiki séparé, et les discussions importantes sont noyées dans des fils de discussion que personne ne revient lire.

ClickUp comble cette lacune en reliant le travail lui-même à la documentation, aux tâches et au contexte qui l'entoure. Ainsi, lorsque votre équipe a besoin de réponses, celles-ci sont déjà à portée de main.

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