Les 10 meilleures alternatives à Mandolin IA pour [année]

Mandolin AI est une plateforme d'automatisation des soins de santé spécialement conçue pour les fournisseurs de médicaments spécialisés. Elle utilise des agents IA pour gérer les lourdes tâches administratives liées à l'accès des patients à ces médicaments, telles que la prise en charge des demandes de recommandation, la vérification des prestations d'assurance, les autorisations préalables et les flux de travail de facturation.

En termes simples, elle agit comme une équipe administrative numérique, achevant les tâches administratives et la coordination nécessaires avant qu'un patient puisse bénéficier de traitements spécialisés.

Toutefois, si vous recherchez des agents IA qui automatisent les flux de travail au-delà des soins de santé spécialisés, comme les opérations interdépartementales, les flux de travail multi-LLM ou l'automatisation de l'automatisation de l'entreprise plus large, vous pouvez explorer les alternatives à Mandolin AI.

Examinons quelques-unes des meilleures options.

Que rechercher dans les alternatives à Mandolin IA ?

Mandolin est principalement utilisé par les centres de perfusion, les pharmacies spécialisées et les systèmes de santé qui gèrent des thérapies complexes et coûteuses telles que les produits biologiques, les thérapies géniques et les traitements par perfusion.

Ces organisations doivent traiter des semaines de paperasse manuelle, de vérifications d'assurance et de flux de travail de remboursement avant qu'un patient puisse commencer son traitement.

Lors de l'évaluation des alternatives, l'objectif va au-delà de la simple automatisation pour inclure l'exécution des agents dans l'ensemble de votre infrastructure de l'entreprise.

Voici ce que vous devez rechercher dans les alternatives à Mandolin IA et les plateformes modernes d'orchestration des agents :

Vérifiez que les agents peuvent exécuter des actions réelles sur le système : choisissez une plateforme sur laquelle les agents peuvent appeler des API, mettre à jour des enregistrements et déclencher des flux de travail, plutôt que de fonctionner uniquement comme des couches de raisonnement.

Examinez comment la logique d'exécution est définie et appliquée : assurez-vous de pouvoir contrôler le séquençage des tâches, les branchements conditionnels et la coordination des agents afin d'éviter des résultats incohérents.

Vérifiez comment les agents accèdent aux systèmes et données externes : sélectionnez une plateforme qui s'intègre directement à votre pile opérationnelle afin de permettre aux agents d'opérer sur des données commerciales en temps réel.

Vérifiez comment les permissions et les mesures de sécurité sont appliquées : assurez-vous de pouvoir restreindre l'accès des agents et empêcher toute action involontaire sur les systèmes sensibles.

Évaluez les capacités d'observabilité et de débogage : assurez-vous de pouvoir inspecter les décisions des agents, suivre les chemins d'exécution et diagnostiquer les défaillances lorsque les flux de travail sont interrompus.

Vérifiez que la plateforme préserve l'état du flux de travail : recherchez une mémoire persistante ou un suivi de l'état afin que les agents puissent reprendre l'exécution sans redémarrer les tâches ni perdre leur progression.

👀 Le saviez-vous ? Selon un sondage de l'American Medical Association, 78 % des médecins affirment que les retards dans les autorisations préalables conduisent les patients à abandonner complètement leur traitement. Lorsque les autorisations s'étendent sur plusieurs semaines, de nombreux patients abandonnent tout simplement avant même que le traitement ne commence. Les fournisseurs de soins de santé se tournent vers les agents IA et les plateformes d'automatisation pour accélérer ce processus. Des outils tels que Mandolin sont conçus pour réduire les frictions administratives dans les flux de travail d'admission, de vérification d'assurance et de remboursement.

Aperçu des meilleures alternatives à Mandolin IA

Voici un aperçu des meilleures alternatives à Mandolin IA et de ce que chacune offre.

Outil Principales fonctionnalités Idéal pour Tarifs* ClickUp Agents IA intégrés aux tâches et aux flux de travail, intelligence contextuelle de l'environnement de travail, automatisation des flux de travail, intégrations entre les outils opérationnels. Équipes produit, ingénierie et opérations intégrant l'IA dans les flux de travail d'exécution Free Forever ; personnalisation disponible pour les entreprises. CrewAI Orchestration des agents basée sur les rôles, mémoire partagée des agents, coordination des flux de travail, intégrations d'outils, Python et interfaces visuelles. Équipes d'ingénierie et d'automatisation qui développent des systèmes multi-agents structurés Gratuit ; forfaits payants à partir de 25 $/mois AutoGen Orchestration des agents axée sur le code, cadres de communication entre agents, outils d'observabilité, coordination multi-agents Équipes d'ingénierie et de recherche développant une logique d'orchestration d'agents personnalisée Open source Agents GPT-4o Agents assistés par des outils, raisonnement multimodal, appel de fonctions, intégration SDK, assistance pour l'automatisation des flux de travail Équipes produit, ingénierie et plateforme déployant des agents IA dans des applications Tarification personnalisée Agents Zapier Automatisation des flux de travail basée sur l'IA, création d'agents en langage naturel, plus de 8 000 intégrations, contrôle de version de l'automatisation Équipes chargées des opérations commerciales, du marketing et des RevOps effectuant l'automatisation des flux de travail inter-applications Gratuit ; forfaits payants à partir de 50 $/mois Agents n8n Générateur visuel de flux de travail, mémoire des agents, intégrations étendues, outils de débogage, assistance pour l'auto-hébergement Équipes chargées des opérations techniques et de l'automatisation qui gèrent des flux de travail internes complexes Forfaits payants à partir de 28,40 $/mois. Relevance IA Création d'agents sans code, déploiement d'agents dans tous les systèmes d'entreprise, suivi des métadonnées, automatisation des flux de travail Les équipes GTM, commerciales et opérationnelles déploient des agents autonomes sans ingénierie lourde. Gratuit ; forfaits payants à partir de 29 $/mois LangGraph Orchestration des flux de travail avec état, contrôle de l'exécution, mémoire persistante, surveillance en temps réel Équipes d'ingénieurs développant des flux de travail d'agents à exécution longue et à état Gratuit ; forfaits payants à partir de 39 $/utilisateur/mois Agents LlamaIndex Indexation des données, flux de travail d'agents augmentés par la récupération, gestion de la mémoire et de l'état, SDK pour développeurs Équipes d'ingénieurs et de données qui développent des agents fonctionnant sur de vastes bases de connaissances Gratuit ; forfaits payants à partir de 50 $/mois Vertex IA Agent Builder Infrastructure d'agents gérée, accès aux modèles et orchestration, intégrations d'entreprise, outils de déploiement Équipes d'ingénierie et de plateformes d'entreprise déployant des agents à l'échelle de la production Tarification personnalisée

Les meilleures alternatives à Mandolin IA

Vous trouverez ci-dessous les meilleures alternatives à Mandolin IA pour différents cas d'utilisation, flux de travail et exigences opérationnelles :

1. ClickUp (idéal pour intégrer des agents IA dans l'exécution des tâches et la coordination des flux de travail)

Essayez gratuitement ClickUp Super Agents. Avec ClickUp Super Agents, gérez l'ensemble des flux de travail, et pas seulement les actions individuelles, afin que vos projets continuent d'avancer même lorsque personne ne les supervise.

La plupart des alternatives à Mandolin se concentrent sur la création ou le déploiement d'agents en dehors de l'environnement de travail quotidien. Elles fonctionnent comme des couches d'automatisation autonomes, des cadres de développement ou des outils d'intégration.

ClickUp, quant à lui, fonctionne comme un environnement de travail IA convergent. Il intègre l'IA directement dans vos tâches, vos documents, vos discussions, vos tableaux de bord et vos flux de travail. Au lieu de gérer les agents séparément de l'exécution, vous pouvez les déployer là où le travail est déjà effectué.

Voici les principales fonctionnalités qui en font une alternative solide à Mandolin IA :

🧠 ClickUp Brain : une IA contextuelle qui facilite la mise en œuvre concrète

ClickUp Brain comprend et mémorise les données de l'environnement de travail pour vous offrir des informations contextuelles.

La plupart des agents IA échouent car ils ne disposent pas d'un contexte opérationnel en temps réel. De nombreuses plateformes d'orchestration d'agents vous obligent à saisir manuellement des informations dans des invites, des instructions ou des bases de connaissances externes avant que les agents puissent agir de manière fiable.

ClickUp Brain intègre l'IA contextuelle directement dans votre environnement de travail. Il comprend comment vos tâches, documents et discussions ClickUp s'articulent entre les projets et les équipes, donnant ainsi aux agents accès au contexte opérationnel en temps réel.

Il s'agit d'une IA capable de référencer automatiquement les dernières mises à jour, les changements de propriété, les dépendances et la documentation.

Vous pouvez également interroger votre environnement de travail instantanément. Posez des questions telles que « Quels changements ont été apportés au plan de lancement du deuxième trimestre cette semaine ? » ou « Résumez tous les commentaires sur l'intégration du mois dernier », et Brain récupère les réponses dans votre environnement de travail réel.

Obtenez des réponses rapides et en temps réel à vos requêtes relatives à l'environnement de travail grâce à ClickUp Brain.

✏️ Note : grâce à la mémoire native et à la reconnaissance contextuelle intégrées, vous n'avez pas besoin de maintenir des systèmes de connaissances distincts ni de structurer manuellement le contexte pour les agents. L'intelligence existe déjà dans les flux de travail de ClickUp Brain IA, où les décisions et l'exécution ont lieu.

🤖 Super agents ClickUp AI : déployez des agents IA d'entreprise dans des flux de travail réels.

Les Super Agents de ClickUp sont des assistants IA autonomes et ambiants qui observent les changements dans votre environnement de travail et agissent au nom des utilisateurs en fonction de règles, de modèles de données et du contexte.

Alors que Brain excelle dans la réponse aux questions et la génération d'informations, les super agents passent à l'action lorsque les conditions sont réunies.

Par exemple, un super agent peut :

Détectez les tâches en retard et réattribuez-les ou notifiez leurs propriétaires de manière proactive.

Suivez l'avancement des projets et générez des rapports de statut.

Déclenchez des tâches de suivi lorsque les dépendances sont achevées.

Synthétisez les rétrospectives de sprint et faites ressortir les informations sur les risques.

Activez les super agents dans ClickUp pour réaliser l'automatisation complète des tâches/flux de travail.

De plus : les super agents IA fonctionnent avec une mémoire et un environnement de travail infinis. Ils utilisent la mémoire récente pour ce qui vient de se passer, la mémoire de travail pour le contexte actif et la mémoire à long terme pour la mémorisation.

De plus, grâce à la conservation zéro des données, vos informations ne restent jamais en dehors de votre environnement de travail sécurisé.

Regardez cette vidéo pour en savoir plus sur ClickUp Super Agents 📹

⭐ Bonus : ClickUp Brain MAX est un compagnon de bureau alimenté par l'IA qui transpose cette intelligence contextuelle hors du navigateur et dans une application dédiée. Grâce à elles, vous pouvez : Travaillez avec plusieurs modèles d'IA en un seul endroit : passez de Brain à d'autres LLM tels que Clause, GPT, Gemini, etc. d'un simple geste.

Recherchez rapidement dans les fichiers, les tâches, les documents, etc. : utilisez utilisez Enterprise Search pour trouver des fichiers, des tâches ou des documents dans tout votre environnement de travail numérique. Par exemple, recherchez « le document dans lequel nous avons discuté de l'expérience de tarification B » et Brain le récupérera immédiatement.

Tapez 400 fois plus vite avec votre voix : dictez des invites, des commandes de travail, des commentaires ou même des réponses rapides pour discuter avec dictez des invites, des commandes de travail, des commentaires ou même des réponses rapides pour discuter avec la fonction Talk to Text de ClickUp

⚙️ ClickUp Automatisations : coordonnez les agents dans l'ensemble de votre pile de flux de travail.

Une fois les agents créés, ClickUp Automations vous aide à les déployer et à les coordonner dans les flux de travail. Au lieu de fonctionner comme des assistants isolés, les agents peuvent être déclenchés de manière dynamique en fonction d'évènements opérationnels réels au sein de votre environnement de travail.

Configurez les automatisations ClickUp pour synchroniser votre flux de travail à chaque fois que de nouvelles données arrivent.

Vous pouvez définir précisément quand un agent s'exécute, quelles données il utilise et quelles actions il entreprend. Par exemple :

Lorsqu'une tâche passe à l'état « Prêt pour l'assurance qualité », un agent peut générer des cas de test, assigner des réviseurs et mettre à jour la documentation.

Lorsqu'une transaction est au point mort, un agent commercial peut déclencher des suivis et en informer l'équipe commerciale.

Lorsque de nouveaux commentaires sont enregistrés, un agent peut résumer les informations et mettre à jour les tâches liées au produit.

ClickUp combine l'automatisation basée sur des règles et l'orchestration basée sur l'IA, ce qui vous permet de concevoir des flux de travail complexes en plusieurs étapes sans avoir à écrire de code. À l'aide d'instructions simples et claires, vous pouvez créer des déclencheurs, des conditions et des actions personnalisés qui activent les agents dans tous les projets, équipes et outils.

⭐ Bonus : donnez à vos agents IA accès aux données en temps réel de plus de 1 000 outils externes grâce aux intégrations natives de ClickUp. Par exemple, un agent commercial peut lire les prospects depuis HubSpot, vérifier le statut PR de GitHub ou extraire le sentiment des clients à partir des tickets Zendesk, le tout sans que vous ayez à exporter des fichiers CSV ou à créer des API personnalisées.

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Collaborez avec des équipes et des agents IA en temps réel grâce à un chat contextuel qui offre une connexion directe aux tâches, aux documents et aux flux de travail à l'aide de ClickUp Chat.

Avec ClickUp Whiteboards , planifiez les flux de travail, cartographiez la logique des agents et facilitez le brainstorming en temps réel grâce à des tableaux blancs visuels qui relient directement les idées aux tâches et à leur exécution.

Créez, stockez et gérez vos connaissances grâce à ClickUp Docs , un outil collaboratif que les agents peuvent consulter pour obtenir du contexte, des mises à jour et des résumés automatisés.

Suivez les performances, surveillez les flux de travail et obtenez des informations sur l'ensemble des projets grâce à des tableaux de bord en temps réel alimentés par les données en direct de l'environnement de travail à l'aide de ClickUp Dashboards

Centralisez l'exécution grâce aux tâches ClickUp personnalisables qui permettent aux agents et aux équipes d'attribuer du travail, de mettre à jour les statuts, d'automatiser les actions et de faire avancer les projets.

Limitations de ClickUp

La vaste gamme de fonctionnalités peut être intimidante pour les nouveaux utilisateurs.

Tarifs ClickUp

Évaluations et avis sur ClickUp

G2 : 4,7/5 (plus de 10 850 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 4 500 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de ClickUp ?

Un utilisateur de G2 déclare :

J'apprécie vraiment l'innovation constante de ClickUp et la façon dont il s'appuie fortement sur l'IA. L'AI Super Agent est puissant et vous permet de configurer très rapidement des tâches routinières.

J'apprécie vraiment l'innovation constante de ClickUp et la façon dont il s'appuie fortement sur l'IA. L'AI Super Agent est puissant et vous permet de configurer très rapidement des tâches routinières.

Il classe l'urgence, le client et le sujet à l'aide de champs personnalisés avec IA.

Il hiérarchise et achemine chaque tâche vers la bonne personne en temps réel. Tout cela sans intervention manuelle de la part d'opérateurs humains. 😄 L'impact : des gains opérationnels mesurables Augmentation de 20 % de l'efficacité opérationnelle, ce qui signifie que davantage de travail est terminé plus rapidement avec les mêmes ressources.

Libération de la capacité équivalente à deux employés à temps plein, désormais disponible pour des tâches stratégiques à forte valeur ajoutée.

Plus de 800 e-mails de clients triés quotidiennement en temps réel Le Super Agent achemine désormais le travail comme le ferait un humain, mais à la vitesse et à l'échelle d'une machine.

2. CrewAI (idéal pour coordonner des agents spécialisés ayant des rôles définis et un partage d’objectifs)

via CrewAI

CrewAI est une plateforme multi-agents permettant de créer, d'exploiter et de gérer une équipe d'agents IA.

Définissez le rôle, l'objectif, la mémoire et les paramètres LLM de chaque agent, puis attribuez des tâches avec des descriptions claires et des résultats attendus. Les agents peuvent partager le contexte et contribuer à des tâches plus importantes au sein d'une équipe.

Utilisez CrewAI Studio, l'éditeur visuel par glisser-déposer avec copilote IA intégré, ou travaillez avec des API basées sur les objets et les évènements pour un contrôle plus approfondi du comportement des flux de travail, de l'ordre d'exécution et de l'intégration système.

La plateforme propose des intégrations d'agents avec des outils tels que Salesforce, HubSpot, Slack, Microsoft Teams, Gmail, Zendesk et Asana. Vous pouvez également appliquer des contrôles d'accès pour restreindre les outils ou les sources de données que chaque agent peut utiliser.

Les meilleures fonctionnalités de CrewAI

Tirez parti d'un agent de planification spécialisé pour créer des plans de tâches structurés et réaliser la distribution des responsabilités entre plusieurs agents au sein d'une équipe.

Combinez un large intervalle de sources de connaissances, notamment des fichiers, des sites Web et des bases de données vectorielles, afin d'optimiser la précision de la recherche d'informations.

Affichez les tableaux de bord d'administration pour surveiller l'activité des agents, les modèles d'utilisation et les performances dans l'ensemble des déploiements.

Limitations de CrewAI

La configuration de systèmes d'agents avancés dans CrewAI nécessite une bonne connaissance de Python, des intégrations API et des modèles d'orchestration d'agents.

Tarifs CrewAI

Gratuit pour toujours

Professionnel : 25 $/mois

Enterprise : tarification personnalisée

Évaluations et avis sur CrewAI

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs réels à propos de CrewAI ?

Commentaire d'un utilisateur G2:

Ce que j'apprécie le plus chez crewAI, c'est la rapidité avec laquelle il m'aide à passer de l'idée à la réalisation. Dans le domaine technologique, il y a toujours trop à faire et pas assez de temps, et CrewAI est comme un coéquipier supplémentaire qui est toujours disponible et qui n'hésite pas à se charger des tâches répétitives ou fastidieuses. J'apprécie particulièrement sa capacité à coordonner les tâches entre différents outils et flux de travail... Ce n'est pas simplement un autre chatbot IA, c'est plutôt un partenaire opérationnel. L'interface utilisateur est simple et il ne faut pas longtemps pour comprendre comment faire les choses.

Ce que j'apprécie le plus chez crewAI, c'est la rapidité avec laquelle il m'aide à passer de l'idée à la réalisation. Dans le domaine technologique, il y a toujours trop à faire et pas assez de temps, et CrewAI est comme un coéquipier supplémentaire qui est toujours disponible et qui n'hésite pas à se charger des tâches répétitives ou fastidieuses. J'apprécie particulièrement sa capacité à coordonner les tâches entre différents outils et flux de travail... Ce n'est pas simplement un autre chatbot IA, c'est plutôt un partenaire opérationnel. L'interface utilisateur est simple et il ne faut pas longtemps pour comprendre comment faire les choses.

3. AutoGen (idéal pour créer des flux de travail multi-agents personnalisés avec un contrôle total)

via AutoGen

AutoGen de Microsoft est l'un des frameworks d'agents LLM open source les plus flexibles pour la création de systèmes multi-agents personnalisés. Il vous offre l'assistance dans les différentes étapes du développement de l'orchestration des agents.

Par exemple, vous pouvez décrire comment les agents doivent déclencher des actions, échanger des informations contextuelles et coordonner des tâches entre différentes séquences d'automatisation ou pipelines de recherche à l'aide de la couche centrale d'AutoGen.

Si vous souhaitez attribuer des rôles aux agents, effectuer des connexions avec des modèles linguistiques et structurer des discussions axées sur les tâches directement dans Python, utilisez le framework AgentChat.

Et si vous préférez un environnement visuel, AutoGen Studio fournit une interface basée sur un navigateur qui vous permet de configurer des agents, de surveiller leurs interactions et d'évaluer leur comportement sans avoir à écrire de code d'orchestration à partir de zéro.

Les meilleures fonctionnalités d'AutoGen

Inspectez les chemins d'exécution, surveillez le comportement de coordination et déboguez les flux de travail à mesure qu'ils évoluent grâce à des outils de traçabilité et d'observabilité intégrés.

Permettez l'interopérabilité entre les agents développés à l'aide de différents langages de programmation, notamment Python et . NET.

Utilisez des interfaces typées pour valider les interactions des agents et détecter les erreurs d'intégration pendant le développement.

Limitations d'AutoGen

Pour étendre les systèmes d'agents au-delà des déploiements à petite échelle ou expérimentaux, il faut avoir de l'expérience dans la planification architecturale et l'installation d'infrastructures.

Tarifs AutoGen

Open source

Évaluations et avis sur AutoGen

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : pas assez d'avis

📮 ClickUp Insight : 40 % des personnes interrogées dans le cadre de notre sondage déclarent être curieuses, mais ne savent toujours pas ce qui constitue un « agent ». Cela montre à quel point l'idée des agents se répand rapidement, mais aussi à quel point cette catégorie reste abstraite dans la pratique. De nombreux outils prétendent être agentifs en théorie, mais ne peuvent pas vraiment participer au travail quotidien. Les Super Agents de ClickUp vivent dans l'environnement de travail et peuvent fonctionner de manière autonome dans le respect des règles et des autorisations que vous définissez. Le plus intéressant ? Ils ressemblent moins à de l'« IA » qu'à des coéquipiers virtuels qui veillent discrètement à ce que le travail avance comme prévu.

4. Agents alimentés par GPT-4o (idéaux pour le déploiement d'agents combinant raisonnement, utilisation d'outils et saisie multimodale)

via OpenAI Agent Builder

Les agents créés à l'aide de modèles OpenAI tels que GPT-4o combinent le raisonnement, l'utilisation d'outils et les entrées multimodales pour réaliser l'automatisation des flux de travail complexes.

À l'aide des API d'OpenAI et du SDK Agents, les développeurs peuvent créer des agents qui exécutent des tâches en plusieurs étapes en suivant des instructions, en appelant des API externes et en transmettant des données structurées telles que des paramètres JSON entre les étapes.

Ces agents peuvent récupérer des informations à partir de fichiers ou de bases de données, interagir avec des systèmes externes et déclencher des outils pour effectuer des calculs, générer des rapports ou analyser des entrées visuelles.

La plateforme fournit également des frameworks et des SDK qui aident les développeurs à intégrer des agents dans des applications IA, à les connecter à des services tiers et à les déployer dans des environnements de production, au lieu de les limiter à de simples interfaces de chat.

Les meilleures fonctionnalités des agents GPT-4o

Utilisez des exemples d'agents préconfigurés pour comprendre comment les instructions, les outils et les résultats sont configurés, puis modifiez-les ou créez de nouveaux agents.

Traitez les données visuelles en direct provenant du partage d'écran ou des flux de caméra pour analyser les organigrammes, les diagrammes et les environnements opérationnels.

Déclenchez des outils externes, des API ou des fonctions système de manière dynamique en fonction du contexte de discussion et des exigences de la tâche.

Limitations des agents GPT-4o

Les réponses des agents peuvent présenter des conclusions plausibles mais incorrectes, nécessitant une supervision humaine pour vérifier l'exactitude des flux de travail critiques.

Tarifs des agents GPT-4o

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur les agents GPT-4o

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : 4,7/5 (plus de 35 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos d'OpenAI Agent Builder ?

Un utilisateur de Capterra déclare :

Mon expérience globale a été excellente. GPT-4 est désormais un outil essentiel dans mon flux de travail de consultant informatique. Je m'appuie sur lui pour obtenir des conseils vérifiés et techniquement fiables, étayés par la documentation des fournisseurs. Que je rédige des scripts Bash, prépare des audits ou élabore des stratégies de déploiement pour Kubernetes ou Oracle Middleware, GPT-4 accélère la livraison tout en maintenant un niveau de qualité élevé. Il s'adapte à la complexité de chaque projet et a amélioré la façon dont j'apporte de la valeur à mes clients.

Mon expérience globale a été excellente. GPT-4 est désormais un outil essentiel dans mon flux de travail de consultant informatique. Je m'appuie sur lui pour obtenir des conseils vérifiés et techniquement fiables, étayés par la documentation des fournisseurs. Que je rédige des scripts Bash, prépare des audits ou élabore des stratégies de déploiement pour Kubernetes ou Oracle Middleware, GPT-4 accélère la livraison tout en maintenant un niveau de qualité élevé. Il s'adapte à la complexité de chaque projet et a amélioré la façon dont j'apporte de la valeur à mes clients.

5. Zapier Agents (idéal pour créer des agents IA qui effectuent l'automatisation de tâches dans des milliers d'applications)

via Zapier

Zapier Agents vous permet de créer des assistants alimentés par l'IA qui effectuent l'automatisation du travail réel dans vos applications connectées. Au lieu de créer des flux de travail rigides de type « si-alors », vous pouvez définir des objectifs et des instructions en langage clair et laisser l'agent décider des actions à entreprendre.

Ces agents fonctionnent au sein de l'écosystème d'automatisation de Zapier, ce qui signifie qu'ils peuvent surveiller les déclencheurs, interpréter les informations entrantes et effectuer automatiquement des tâches en plusieurs étapes. Par exemple, un agent peut analyser un nouvel e-mail d'assistance, classer son urgence, créer une tâche et en informer l'équipe concernée dans Slack, le tout sans intervention manuelle.

Vous pouvez également fournir aux agents un contexte d'entreprise en connectant des documents, des FAQ ou des liens afin qu'ils puissent répondre avec précision et effectuer des tâches en utilisant les mêmes connaissances que celles sur lesquelles s'appuie votre équipe.

Comme Zapier dispose d'une connexion avec plus de 8 000 applications, les agents peuvent orchestrer des actions entre différents outils tels que Salesforce, Slack, Google Sheets ou Zendesk, ce qui leur permet d'automatiser les flux de travail qui couvrent l'ensemble de votre pile technologique.

Les meilleures fonctionnalités de Zapier Agents

Modifiez les flux de travail IA, mettez à jour les configurations et gérez les comportements d'automatisation via l'interface visuelle de Zapier.

Enregistrez les points de contrôle de l'automatisation et revenez aux versions précédentes pour restaurer les configurations antérieures ou comparer les modifications.

Synchronisez l'activité des agents avec les données commerciales en temps réel provenant de vos applications connectées, en utilisant uniquement les derniers enregistrements pour effectuer les tâches.

Créez plusieurs agents qui collaborent, par exemple l'un qualifiant les prospects tandis qu'un autre les enrichit et les achemine.

Limitations des agents Zapier

Certains utilisateurs signalent que l'interface peut parfois sembler peu intuitive, en particulier lors de la navigation entre les Zaps, les dossiers et l'historique des tâches.

Tarifs des agents Zapier

Free

Pro : 50 $/mois

Enterprise : tarification personnalisée

Évaluations et avis sur les agents Zapier

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : pas assez d'avis

👀 Le saviez-vous ? Environ 80 % des données de santé sont non structurées et restent inexploitées après leur création. Cela inclut les textes, les images, les biosignaux et les vidéos provenant des systèmes cliniques, des appareils portables et des dispositifs médicaux. Ces données non structurées sont souvent ignorées ou abandonnées, car les systèmes informatiques traditionnels du secteur de la santé ne sont pas en mesure de les gérer ou de les analyser efficacement.

6. n8n Agents (idéal pour intégrer des agents IA dans des flux de travail opérationnels en plusieurs étapes)

via n8n Agents

Les agents n8n sont des composants autonomes alimentés par l'IA au sein des flux de travail n8n qui combinent des LLM, des outils et de la mémoire pour effectuer des tâches complexes.

Vous pouvez utiliser l'éditeur visuel de n8n ou écrire votre propre code pour créer des agents qui récupèrent des informations en temps réel à partir de documents, de données internes ou d'API externes.

Ces agents gèrent presque tous les cas d'utilisation, allant de l'automatisation du service client et des flux de travail de recherche aux opérations informatiques, à l'enrichissement des données et à l'orchestration des processus internes à travers plusieurs outils.

Vous avez besoin d'une visibilité totale sur le comportement de vos agents ? n8n fournit des outils de débogage intégrés, notamment des journaux en ligne, la relecture des données et l'inspection visuelle des flux, qui vous permettent de surveiller les performances en temps réel, d'ajouter des points de contrôle d'approbation et de tester les modifications sans perturber les flux de travail.

Les meilleures fonctionnalités de n8n Agents

Étendez les fonctions des agents à l'aide d'intégrations prédéfinies, d'outils HTTP personnalisés et de flux de travail compatibles MCP.

Appliquez une logique conditionnelle et un filtrage des données pour contrôler les chemins de traitement et optimiser la gestion en aval.

Surveillez les journaux système et l'utilisation des jetons pour suivre l'activité des agents et les coûts opérationnels.

Limitations des agents n8n

La gestion des flux de travail peut devenir difficile à grande échelle, en particulier lors de la maintenance de grands graphiques d'automatisation et de gestion des versions.

Tarifs des agents n8n

Essai gratuit

Starter : 24 € / mois (~28 $ / mois)

Pro : 60 € / mois (~70 $ / mois)

Business : 800 € / mois (~936 $ / mois)

Enterprise : tarification personnalisée

Évaluations et avis sur les agents n8n

G2 : 4,8/5 (plus de 200 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 40 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos des agents n8n ?

Un utilisateur de G2 déclare :

Ce que j'apprécie le plus chez n8n, c'est sa flexibilité et sa puissance. Cet outil permet de créer des automatisations complexes tout en restant relativement facile à utiliser. La large gamme d'intégrations, la logique visuelle des flux de travail et les options de personnalisation en font une solution très efficace pour automatiser les processus métier. C'est un outil fiable et évolutif, bien adapté aux besoins techniques et fonctionnels.

Ce que j'apprécie le plus chez n8n, c'est sa flexibilité et sa puissance. Cet outil permet de créer des automatisations complexes tout en restant relativement facile à utiliser. La large gamme d'intégrations, la logique visuelle des flux de travail et les options de personnalisation en font une solution très efficace pour automatiser les processus de l'entreprise. C'est un outil fiable et évolutif, bien adapté aux besoins techniques et fonctionnels.

7. Relevance IA (idéal pour déployer des agents autonomes dans les systèmes de l'équipe commerciale, de marketing et opérationnels)

via Relevance IA

Si vous recherchez une plateforme sans code qui vous aide à créer et à recruter des équipes d'agents IA pour achever des tâches en mode automatique, Relevance AI vient à votre secours. Elle vous permet de créer des agents, de leur attribuer des responsabilités et de les faire fonctionner en continu sur vos systèmes GTM.

Avec Relevance IA, vous pouvez établir des connexions entre les agents et les CRM, les bases de données internes et les API externes afin qu'ils puissent récupérer des données, mettre à jour des enregistrements et achever des tâches opérationnelles sans intervention manuelle.

Vous pouvez même étendre vos efforts en matière d'IA en clonant et en adaptant ces assistants IA à différentes tâches. Chaque interaction avec un agent génère automatiquement des métadonnées structurées qui capturent l'intention du client, les résultats des tâches, les niveaux de priorité et les champs de données extraits. Vous pouvez utiliser ces métadonnées pour filtrer les tâches, effectuer le suivi des performances et générer des rapports.

Grâce au contrôle de version intégré, vous pouvez examiner les modifications, évaluer les comportements et gérer les déploiements entre les équipes.

Les meilleures fonctionnalités de Relevance IA

Planifiez les activités des agents à l'aide de déclencheurs configurables, notamment l'automatisation récurrente ou événementielle.

Créez des bases de connaissances pour les agents en ingérant des données provenant de fichiers, de sites Web et de systèmes externes en connexion.

Organisez les flux de travail à l'aide de regroupements au niveau des projets et de contrôles de gestion des environnements de travail.

Limites de la pertinence de l'IA

Ses capacités de sortie visuelle et de génération graphique restent limitées par rapport aux outils de conception spécialisés, en particulier pour les flux de travail avancés en 2D, 3D ou immersifs pour du contenu.

Tarifs de Relevance IA

Free

Pro : 29 $/mois

Équipe : 349 $/mois

Enterprise : tarification personnalisée

Évaluations et avis sur la pertinence de l'IA

G2 : 4,3/5 (plus de 20 avis)

Capterra : pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs réels à propos de Relevance IA ?

Un utilisateur de G2 déclare :

Relevance IA est très simple à utiliser. La configuration des agents ne prend que quelques minutes et tout est intuitif : vous n'avez pas besoin de parcourir une multitude de menus pour trouver ce dont vous avez besoin. J'apprécie de pouvoir gérer tous mes agents en un seul endroit sans avoir à passer d'un outil à l'autre.

Relevance IA est très simple à utiliser. La configuration des agents ne prend que quelques minutes et tout est intuitif : vous n'avez pas besoin de parcourir une multitude de menus pour trouver ce dont vous avez besoin. J'apprécie de pouvoir gérer tous mes agents en un seul endroit sans avoir à passer d'un outil à l'autre.

8. LangGraph (idéal pour gérer les flux de travail d'agents à exécution longue avec un état persistant et un contrôle de l'exécution)

LangGraph est un cadre d'orchestration d'agents qui vous aide à concevoir, exécuter et contrôler des flux de travail IA sous forme de graphiques avec état. Chaque nœud représente une étape du flux de travail, telle que l'appel d'un modèle linguistique, l'exécution d'un outil ou la mise à jour de l'état du flux de travail.

Vous pouvez configurer la manière dont les nœuds se connectent et le flux d'états entre eux. Après l'exécution de chaque nœud, LangGraph met à jour l'état partagé et le transmet au nœud suivant en fonction de la structure graphique définie.

Cela vous permet de contrôler entièrement le flux d'exécution, les chemins décisionnels et la manière dont les agents passent d'une étape à l'autre. Vous pouvez mettre le flux de travail en pause à n'importe quelle étape et enregistrer son état actuel. L'exécution attend que vous fournissiez une entrée ou une approbation, puis reprend à partir du même point.

Vous pouvez également voir ce que fait le flux de travail pendant son exécution. LangGraph diffuse en temps réel les mises à jour d'état, les résultats intermédiaires et les sorties d'étape, ce qui vous aide à surveiller la progression et à déboguer le comportement des agents.

Les meilleures fonctionnalités de LangGraph

Diffusez en temps réel l'état d'exécution, les sorties des nœuds et les mises à jour des flux de travail à des fins de surveillance et de débogage.

Stockez l'état du flux de travail et la mémoire entre les sessions afin de conserver le contexte et de permettre des flux de travail d'agents de longue durée ou reprenables.

Coordonnez plusieurs agents à l'aide de modèles orchestrateur-travailleur, dans lesquels un agent contrôleur attribue les tâches, gère leur exécution et combine les résultats.

Limitations de LangGraph

Cela augmente les efforts de développement et les frais généraux par rapport aux frameworks d'agents plus simples, car vous devez définir explicitement le flux des agents, les transitions d'état et la logique d'exécution.

Tarifs LangGraph

Développeur : Gratuit

Plus : 39 $/mois par utilisateur

Enterprise : tarification personnalisée

Évaluations et avis LangGraph

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs réels à propos de LangGraph ?

Un utilisateur de G2 déclare :

C'est mon framework de prédilection pour tous les cas d'utilisation de l'IA agentique ou générative que j'ai développés à l'aide de Python. Il est facile à installer, simplement via la commande pip install, et la documentation est également très complète ; le nombre de fonctionnalités et la flexibilité qu'il offre sont également appréciables.

C'est mon framework de prédilection pour tous les cas d'utilisation de l'IA agentique ou générative que j'ai développés à l'aide de Python. Il est facile à installer, simplement via la commande pip install, et la documentation est également très complète ; le nombre de fonctionnalités et la flexibilité qu'il offre sont également appréciables.

9. LlamaIndex Agents (idéal pour permettre aux agents de récupérer et d'analyser de grandes sources de données externes)

LlamaIndex, un framework d'agents IA, vous permet de créer des agents contextuels capables d'accéder à des données externes et de les utiliser pendant l'exécution.

Vous pouvez charger et organiser les données à l'aide du système d'indexation de LlamaIndex, qui convertit les contenus bruts tels que les PDF, les articles de base de connaissances ou les enregistrements de bases de données en index structurés que les agents peuvent rechercher efficacement pendant l'exécution.

Vous pouvez également configurer des protocoles pour permettre à vos agents de stocker les interactions précédentes, de conserver le contexte tout au long des différentes étapes et d'utiliser des outils tels que la recherche, des calculatrices ou des API internes.

Configurez l'accès aux modèles, les intégrations d'outils et les sources de données à l'aide de LLM. txt pour prototyper les flux de travail des agents à partir d'entrées en langage naturel.

Les meilleures fonctionnalités de LlamaIndex Agents

Intégrez des SDK Python et Typescript avec toutes les fonctionnalités à votre pile de développement d'agents.

Analysez et indexez les données non structurées provenant de plusieurs formats de fichiers, notamment les PDF, les images, les tableaux et le contenu manuscrit.

Utilisez des composants essentiels tels que la mémoire, la gestion d'état, l'intervention humaine, la réflexion, etc. pour créer des flux de travail personnalisés.

Limitations des agents LlamaIndex

Les contraintes de la fenêtre contextuelle peuvent limiter la quantité de données externes que les agents peuvent traiter à la fois, ce qui nécessite souvent une troncature, la résumation ou la récupération sélective.

Tarifs des agents LlamaIndex

Free (10 000 crédits/mois)

Starter : 50 $/mois

Pro : 500 $/mois

Enterprise : tarification personnalisée

Évaluations et avis sur LlamaIndex Agents

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs réels à propos des agents LlamaIndex ?

Un utilisateur de G2 déclare :

En tant que data scientist travaillant avec des modèles linguistiques de grande taille (LLM), j'ai trouvé LlamaIndex très utile pour la gestion. Il m'a permis d'entrer des données dans des formats tels que PDF ou API, bases de données et Excel, ce qui me facilite la formation et l'exécution de LLM avec de nombreux ensembles de données.

En tant que data scientist travaillant avec des modèles linguistiques de grande taille (LLM), j'ai trouvé LlamaIndex très utile pour la gestion. Il m'a permis d'entrer des données dans des formats tels que PDF ou API, bases de données et Excel, ce qui me facilite la formation et l'exécution de LLM avec de nombreux ensembles de données.

10. Vertex AI Agent Builder (idéal pour développer et faire évoluer des agents sur une infrastructure IA d'entreprise entièrement gérée)

via Vertex IA Agent Builder Engine

Vertex AI Agent Builder est une plateforme de développement IA unifiée et entièrement gérée par Google.

Il vous aide à créer et à affiner les flux de travail des agents en proposant des modèles avec du texte, des images, des vidéos et du code. Il donne accès aux modèles Gemini de Google et à d'autres systèmes alimentés par l'IA générative, notamment Anthropic Claude, Llama et Imagen.

Vous pouvez sélectionner des modèles en fonction de votre cas d'utilisation, configurer l'accès aux outils et les intégrer dans les flux de travail des agents.

Vous pouvez également utiliser des extensions pour connecter les agents à des systèmes externes et leur permettre de récupérer des informations en temps réel ou de déclencher des actions via des API et des services d'entreprise. Cela permet aux agents d'effectuer des requêtes sur des données en temps réel et de mettre à jour des enregistrements dans le cadre de flux de travail automatisés.

Les meilleures fonctionnalités de Vertex AI Agent Builder

Enregistrez et gérez des modèles à l'aide du registre de modèles Vertex IA, puis déployez-les pour une inférence par lots ou en temps réel.

Affinez continuellement vos agents en fonction des modèles d'utilisation et des commentaires, afin de vous assurer qu'ils répondent à vos normes de qualité et aux attentes des utilisateurs.

Créez des invites textuelles pour gérer un nombre illimité de tâches, telles que la classification, la résumation et l'extraction, grâce à l'assistance de l'IA générative de Vertex AI.

Limitations de Vertex AI Agent Builder

Les coûts opérationnels peuvent augmenter rapidement si l'utilisation des ressources, l'exécution des modèles ou les charges de travail liées à l'expérimentation ne sont pas soigneusement surveillées et optimisées.

Tarifs de Vertex AI Agent Builder / IA

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Vertex IA Agent Builder

G2 : 4,3/5 (plus de 600 avis)

Capterra : pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs réels à propos de Vertex IA Agent Builder ?

Un utilisateur de G2 déclare :

Vertex AI facilite l'essai des derniers modèles IA, leur intégration dans des applications, la création de nos propres modèles et leur exposition en tant que points de terminaison. J'utilise Vertex AI depuis plus de 5 ans maintenant pour diverses applications, telles que des applications mobiles dotées de fonctions de reconnaissance d'images et de chat, ou encore des applications web qui résument et extraient des contenus pertinents. Vertex AI sert de centre de commande pour toutes les applications d'IA et est continuellement mis à jour avec les dernières avancées en matière d'IA, en particulier l'IA générative.

Vertex AI facilite l'essai des derniers modèles IA, leur intégration dans des applications, la création de nos propres modèles et leur exposition en tant que points de terminaison. J'utilise Vertex AI depuis plus de 5 ans maintenant pour diverses applications, telles que des applications mobiles dotées de fonctions de reconnaissance d'images et de chat, ou encore des applications web qui résument et extraient des contenus pertinents. Vertex AI sert de centre de commande pour toutes les applications d'IA et est continuellement mis à jour avec les dernières avancées en matière d'IA, en particulier l'IA générative.

Développez votre stratégie d'IA agentique avec ClickUp, la meilleure alternative à Mandolin AI.

Mandolin IA est puissant dans son domaine vertical. Il résout les problèmes spécifiques à l'administration des soins de santé grâce à une connaissance approfondie du contexte. Mais si votre objectif est une orchestration plus large des agents dans les domaines des produits, de l'ingénierie, de l'équipe commerciale, des opérations et de l'assistance, vous avez besoin d'une plateforme où l'IA est intégrée à l'exécution, et non externe à celle-ci.

C'est là que ClickUp se distingue.

Au lieu d'assembler des frameworks d'agents LLM, des couches d'intégration et des outils d'automatisation, ClickUp fournit un environnement de travail IA convergé qui relie les éléments suivants dans un seul système :

Contexte (ClickUp Brain)

Exécution autonome (super agents)

Déclencheurs de flux de travail (automatisations)

Données opérationnelles en temps réel (intégrations)

