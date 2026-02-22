10 modèles d'idées d'arcs narratifs

Vous est-il déjà arrivé d'avoir une excellente idée d'histoire, puis de vous retrouver bloqué parce que vous ne parveniez pas à lui donner la forme ?

Ce n'est peut-être pas un problème de créativité, mais plutôt un problème de structure. Vous connaissez peut-être votre caractère, votre univers, voire votre dénouement, mais sans arc narratif, le milieu devient flou et le rythme commence à s'essouffler.

C'est pourquoi vous avez besoin de modèles d'arc narratif. Ils vous fournissent une structure sur laquelle vous appuyer, que vous écriviez une nouvelle, un roman, un scénario ou même une histoire de marque. Vous pouvez planifier l'incident déclencheur, les tournants, l'escalade, le climax et la résolution avant de passer des heures sur des scènes qui ne font pas avancer l'intrigue.

Dans cet article, vous trouverez les meilleurs modèles d'idées d'arcs narratifs à copier, adapter et utiliser immédiatement pour créer des histoires plus fortes.

Qu'est-ce qu'un modèle d'arc narratif ?

Un modèle d'arc narratif est un cadre préétabli qui cartographie les étapes clés d'un récit : exposition, montée en puissance, climax, chute et résolution. Il sert de référence unique pour la structure de votre histoire.

🔖 Types courants de modèles d'arcs narratifs : Structure en trois actes (installation → confrontation → résolution)

Structure en cinq actes (escalade plus détaillée)

Le voyage du héros (arc narratif axé sur la transformation)

Save the Cat beats (rythme commercial serré pour les scénarios)

Ce qu'il faut rechercher dans un modèle d'arc narratif

Voici ce que vous devez rechercher dans un modèle d'arc narratif :

Structure visuelle : un bon modèle doit vous permettre de visualiser d'un seul coup d'œil le rythme de votre histoire. Recherchez des outils qui proposent des formats visuels tels qu'un diagramme de l'arc narratif, un échéancier ou un tableau de type Kanban pour mapper la structure narrative.

Étapes personnalisées : votre histoire ne correspond peut-être pas à une structure standard en cinq actes. Choisissez un modèle qui vous permet de renommer et de réorganiser les étapes afin de les adapter à votre approche narrative unique, qu'il s'agisse du parcours du héros ou de votre propre cadre personnalisé.

Fonctionnalités de collaboration : un bon modèle doit permettre les modifications en temps réel, l'ajout de commentaires pour donner votre avis sur des scènes spécifiques et l'attribution de tâches à vos coauteurs ou éditeurs.

Suivi des caractères et des intrigues secondaires : les meilleurs modèles vous permettent de superposer les arcs narratifs des caractères et les intrigues secondaires à l'histoire principale afin de vous assurer que toutes les motivations et tous les scénarios restent cohérents.

Les 10 meilleurs modèles d'idées d'arcs narratifs

Si vous voulez construire une histoire cohérente, vous devez gérer bien plus que l'intrigue elle-même. Vous devez suivre les arcs narratifs des caractères, les moments forts des scènes, les brouillons et les réécritures, les notes de recherche et les fils de commentaires, tout en essayant de garder un ton cohérent de la première à la dernière page.

ClickUp, le premier environnement de travail convergent basé sur l'IA au monde, vous facilite la tâche grâce à une bibliothèque de modèles d'arcs narratifs prêts à l'emploi que vous pouvez utiliser instantanément, puis adapter à votre processus en quelques secondes.

Voici les meilleurs modèles d'idées d'arcs narratifs pour commencer 👇

1. Modèle de plan de scénario ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Planifiez les chapitres, les scènes et les moments forts des caractères en un seul endroit grâce au modèle de plan de scénario ClickUp.

Il est plus facile d'écrire une histoire lorsque vous pouvez voir l'ensemble de l'arc narratif sans perdre les petits détails. Le modèle de plan de scénario ClickUp vous aide à planifier les chapitres, à suivre la progression de l'intrigue et à relier les moments clés des caractères aux scènes, le tout dans un seul modèle.

Chaque chapitre devient une tâche ClickUp que vous pouvez regrouper par étapes de l'histoire, marquer avec des caractères, ajouter des emplacements et des moments forts, et mapper sur des points de l'intrigue, tels que l'exposition, l'action montante et le climax. À mesure que votre plan se concrétise, vous pouvez également ajouter des étapes de production, afin que la rédaction, les révisions et la mise au point finale restent organisées parallèlement au plan narratif.

Pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Créez un plan chapitre par chapitre avec des tâches regroupées par étapes de l'histoire afin que votre arc narratif se déroule dans le bon ordre.

Suivez l'implication des caractères par scène à l'aide d'étiquettes, afin que les relations et les intrigues secondaires restent cohérentes d'un chapitre à l'autre.

Capturez rapidement les détails au niveau des scènes grâce à des champs pour l'emplacement et les moments forts de l'histoire, afin que votre plan reflète le contexte réel.

✅ Idéal pour : les auteurs de fiction qui souhaitent structurer une histoire en plusieurs chapitres avec un début, un milieu et une fin clairs.

🧠 Anecdote amusante : le roman le plus long au monde est À la recherche du temps perdu de Marcel Proust, qui compte environ 9 609 000 caractères.

2. Modèle d'histoire agile ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Créez un rythme répétitif pour l'élaboration de vos plans et vos brouillons grâce au modèle ClickUp Agile Story.

Certains jours, vous êtes inspiré. D'autres jours, vous avez besoin d'un processus qui vous guide. Le modèle ClickUp Agile Story est conçu pour permettre une progression répétable, vous permettant de définir les grandes lignes, de rédiger et d'itérer à un rythme régulier.

Bien que ces modèles d'histoire agiles aient été conçus pour développer et gérer les backlogs de produits, ils fonctionnent également très bien pour les histoires narratives.

Personnalisez les invites en fonction de votre travail sur l'arc narratif, comme les objectifs de l'acte, les tournants clés, le point de vue, les conflits et les enjeux, puis réutilisez le même flux de travail pour chaque chapitre ou scène jusqu'à ce que le récit complet se mette en place.

Pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Utilisez le tableau de questions-réponses intégré pour définir l'objectif de chaque moment clé, par exemple ce qui change, pourquoi c'est important et ce que cela prépare pour la suite.

Commencez avec ce modèle de document et élaborez votre flux de travail narratif, qui comprend une liste, un diagramme de Gantt, une charge de travail, un Calendrier, etc.

Dupliquez la même structure pour les chapitres, les épisodes ou les parcours des caractères, en veillant à ce que l'identifiant et les titres de votre histoire restent cohérents à mesure que le plan se développe.

Ajoutez vos propres points de contrôle, tels que « Première ébauche », « Révision » et « Approuvé », afin que chaque section avance de manière claire et progressive.

✅ Idéal pour : les auteurs de fiction indépendants qui élaborent le plan de leurs chapitres à travers des sprints d'écriture hebdomadaires.

3. Modèle de storyboard ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Planifiez les scènes image par image sur un Tableau blanc prêt à l'emploi grâce au modèle de storyboard ClickUp.

Vous réalisez un court métrage, écrivez le scénario d'une vidéo ou planifiez une série animée, mais vous avez du mal à visualiser le résultat final ?

Le modèle de storyboard ClickUp (intégré à ClickUp Tableaux blancs ) vous offre une toile claire, scène par scène, où chaque image est déjà mise en place pour vous. Vous pouvez cartographier le flux de l'exposition, du conflit, du climax, de la chute et de la résolution, puis remplir les détails de chaque scène.

Pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Donnez vie à votre vision en joignant des images, des croquis ou des dessins provenant des Tableaux blancs ClickUp en tant que pièces jointes à chaque image.

Ajoutez des notes rapides pour les actions, les dialogues et les effets audio ou sonores à l'intérieur de chaque carte du storyboard.

Collaborez en temps réel avec les éditeurs, les concepteurs et les autres parties prenantes à l'aide des commentaires assignés ClickUp.

✅ Idéal pour : les animateurs, les concepteurs UX et les équipes marketing qui ont besoin de créer et de collaborer sur des récits visuels.

💡 Conseil de pro : lorsque votre cerveau est en panne, au lieu de forcer, essayez de changer de question. Une bonne suggestion d'écriture vous donne un point de départ, une direction et juste assez de structure pour faire repartir les mots, même les jours où vous manquez d'énergie. Regardez cette vidéo pour découvrir des conseils d'écriture qui vous aideront à trouver des idées, à affiner votre réflexion et à transformer une page blanche en un brouillon sur lequel vous pourrez réellement vous appuyer.

4. Modèle de cartographie des récits utilisateurs ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Cartographiez visuellement le parcours des caractères à l'aide du modèle de cartographie des récits utilisateurs ClickUp.

Lorsque vous construisez une histoire, le plus difficile est de synchroniser le parcours des caractères, les moments clés et le flux scène par scène. Le modèle de cartographie des récits utilisateurs ClickUp vous offre un moyen visuel de cartographier l'ensemble de l'arc narratif en un seul endroit, avec un panneau guidé à gauche qui vous invite à définir l'idée centrale, le caractère principal, son objectif et les étapes qu'il franchit pour y parvenir.

Pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Assurez la cohérence des décisions relatives aux caractères en documentant les détails principaux de votre Persona dans le panneau Persona(s) dédié pendant que vous construisez l'arc narratif.

Plannez les moments forts de l'intrigue dans la partie supérieure, puis ajoutez les actions au niveau des scènes en dessous à l'aide de notes autocollantes afin de créer un flux clair du début à la fin.

Transformez votre histoire en arcs narratifs faciles à gérer en regroupant les moments clés en sections « de dénouement », idéales pour les épisodes, les chapitres ou les niveaux de jeu.

✅ Idéal pour : les concepteurs narratifs qui mappent les quêtes et les cinématiques des jeux en moments clés clairs et en séquences jouables.

5. Modèle de brainstorming ClickUp Squad

Obtenir un modèle gratuit Capturez les idées de la salle des scénaristes dans des rubriques thématiques et transformez les décisions en étapes suivantes grâce au modèle ClickUp Squad Brainstorm.

Le modèle ClickUp Squad Brainstorm offre à vos scénaristes un espace visuel épuré pour noter leurs idées par thème, afin que les discussions restent organisées tout en laissant libre cours à la créativité.

Comme tout se trouve sur un seul tableau, vous pouvez déplacer les notes autocollantes au fur et à mesure que l'arc prend la forme souhaitée, repérer rapidement les lacunes et transformer les décisions les plus pertinentes en étapes suivantes lorsque vous êtes prêt.

Pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Définissez des règles de décision créatives en saisissant les critères de décision finale et les critères de départage dans la section « Consensus de l'équipe ».

Évitez que les critiques ne s'enveniment en définissant la cadence de vos critiques, les limites des réunions et les règles de préparation dans les réunions d'équipe et le rythme d'équipe.

Réduisez le chaos lié aux révisions en définissant clairement les canaux de feedback et les attentes en matière de réponse dans Team Communication, puis en effectuant le suivi des ajustements apportés au processus dans le flux de travail de Team Workflow.

✅ Idéal pour : les showrunners qui dirigent une équipe de scénaristes collaborative pour les arcs narratifs épisodiques et les révisions continues.

6. Modèle de plan de construction ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Capturez les éléments essentiels de la production et ajoutez des détails dans un seul document grâce au modèle de plan de construction ClickUp.

Si vous élaborez un arc narratif pour un court métrage, une série web, un chapitre de jeu ou une bande dessinée, vous avez besoin du modèle ClickUp Build Plan. Il commence par un document ClickUp Doc clair et prêt à l'emploi qui reprend les éléments essentiels (propriétaire du projet, dates, durée, contacts clés), puis vous guide à travers le contexte et les détails de construction qui permettent de maintenir la cohérence des décisions de production lorsque la portée commence à évoluer.

Pour accélérer la rédaction du premier jet, ClickUp Brain peut vous aider à transformer vos notes brutes en un contexte de projet plus précis, à créer des idées et à générer des checklists pour ce qui doit être créé ensuite.

Transformez vos notes brutes en un contexte prêt à être rédigé avec ClickUp Brain.

Pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Convertissez rapidement votre forfait en action en transformant les sections clés en tâches pour la rédaction, la révision, les modifications et la remise finale du produit fini.

Commencez par un en-tête de projet soigné et un tableau récapitulatif qui permettent de voir d'un seul coup d'œil les responsabilités, les dates et les détails essentiels.

Utilisez la section « Contexte du projet » pour définir les prémisses, les contraintes et les hypothèses de production de l'arc narratif en un seul point de référence.

✅ Idéal pour : les producteurs de jeux vidéo qui planifient un arc narratif par chapitres, du script aux livrables prêts à l'emploi.

📮ClickUp Insight : 24 % des utilisateurs estiment que le temps de concentration est surestimé et préfèrent le multitâche, tandis que 39 % affirment que la concentration profonde est le seul moyen pour eux d'accomplir un travail significatif. Quel que soit votre style de travail, ClickUp est votre centre de commande alimenté par l'IA qui s'adapte à vous. Vous avez besoin d'effectuer plusieurs tâches à la fois ? Vous pouvez gérer des projets, discuter avec votre équipe et même effectuer des recherches sur le Web en temps réel, le tout sans quitter ClickUp. 🤹🏽 Vous préférez vous concentrer pleinement ? Des fonctionnalités telles que le Calendrier ClickUp vous aident à éliminer les distractions, tandis que des agents effectuent l'automatisation des tâches routinières, afin que vous puissiez rester concentré !

7. Modèle de brainstorming ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Capturez et évaluez plusieurs scénarios en un seul endroit grâce au modèle de brainstorming ClickUp.

Si vous jonglez avec plusieurs idées d'arcs narratifs à la fois, le plus difficile est de garder chaque idée suffisamment claire pour pouvoir l'évaluer, la développer et finalement obtenir la validation. Le modèle de brainstorming ClickUp vous aide à saisir chaque intrigue comme une entrée distincte, à noter le sujet de l'histoire et à documenter la version la plus forte de ce qu'elle pourrait devenir.

Et comme chaque idée s'accompagne de ses détails essentiels, vous pouvez parcourir votre liste et déterminer immédiatement quels arcs sont prêts à être esquissés et lesquels ont encore besoin d'un conflit plus marqué, d'un dénouement plus clair ou d'un meilleur accroche.

Pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Utilisez les dates de début, les dates d'échéance et les priorités pour faire avancer vos concepts les plus solides au lieu de les laisser s'enfouir sous de nouvelles idées.

Définissez le cœur de chaque idée d'histoire à l'aide des champs intégrés « Description du problème » et « Solution gagnante », afin que chaque arc narratif présente un conflit et une direction clairs.

Organisez vos idées par étapes de brainstorming afin de séparer les idées brutes de celles que vous êtes prêt à développer en chapitres ou en scènes.

✅ Idéal pour : les scénaristes qui développent plusieurs options d'arc narratif pour un pilote et qui cherchent à déterminer le concept à développer ensuite.

8. Modèle de feuille de route produit ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Répertoriez les moments forts de votre histoire sur un Tableau blanc et divisez-les en travaux faciles à suivre grâce au modèle de feuille de route produit ClickUp.

Le modèle de feuille de route produit ClickUp fait également office de planificateur d'arc narratif qui vous permet de cartographier les moments forts de l'intrigue sur un Tableau blanc ClickUp, puis de diviser chaque moment en travail suivable.

Vous pouvez traiter chaque quart ou phase comme un segment de l'arc narratif, apposer une étiquette sur chaque moment clé par thème et suivre s'il est en bonne voie, à risque ou bloqué au fur et à mesure que le projet évolue. Et lorsque de nouvelles idées de scènes surgissent en cours de route, les formulaires ClickUp vous aident à les saisir dans un format cohérent et à les acheminer vers la partie appropriée de l'arc narratif.

Pourquoi vous allez aimer ce modèle :

Organisez les moments clés de l'intrigue par quart ou par étape pour voir le rythme d'un seul coup d'œil et éviter de concentrer l'action au début de l'histoire.

Utilisez des libellés de type « On Track » (En bonne voie), « Blocked » (Bloqué) et « At Risk » (À risque) pour signaler ce qui doit être réécrit ou restructuré ensuite.

Utilisez les formulaires ClickUp pour recueillir de nouvelles scènes, rebondissements ou moments clés des caractères avec les mêmes détails requis à chaque fois avant qu'ils n'entrent dans votre plan.

✅ Idéal pour : les auteurs de fiction qui souhaitent structurer un récit long en plusieurs phases et suivre chaque moment clé, du premier jet à la structure finale.

👀 Le saviez-vous ? Frankenstein est né d'un défi lancé lors des conditions météorologiques étranges de 1816, alors que Mary Shelley séjournait près du lac Léman : « Écrivons tous une histoire de fantômes ».

9. Modèle de conception ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Triez les idées d'arcs narratifs en intrigues, dénouements et parcours des caractères à l'aide du modèle ClickUp Design Ideation Template.

Lorsque vous essayez de donner une forme à un arc narratif, les idées proviennent rarement d'une seule catégorie. Les moments clés de l'intrigue, les choix des caractères, les mécanismes des scènes et le thème apparaissent tous en même temps et finissent par se disputer l'espace.

Le modèle ClickUp Design Ideation vous aide à séparer ces idées sans perdre les relations entre elles. Utilisez les colonnes pour trier les idées d'arc narratif en fonction de leur impact. Par exemple : mécanismes de l'intrigue (processus), résultat de l'histoire (produit) et impact des caractères (personnes). Utilisez ensuite les lignes Propriétaire de l'idée pour saisir les contributions des coauteurs, des éditeurs ou même des différentes « voix » dans votre propre brouillon.

Pourquoi vous allez aimer ce modèle :

La disposition en trois volets permet de séparer facilement la structure de l'intrigue, le dénouement de l'histoire et les rebondissements liés aux caractères.

Les lignes « Idea Owner » (Propriétaire de l'idée) permettent de garder visibles les suggestions de chaque personne, ce qui est utile lorsque vous fusionnez plusieurs directions en un seul arc.

Les notes autocollantes restent regroupées par type, ce qui permet de repérer plus facilement les arcs narratifs les plus prometteurs avant de commencer à esquisser votre scénario.

✅ Idéal pour : les responsables de salles d'écriture qui mènent des réflexions collaboratives sur l'intrigue d'épisodes, de chapitres ou de cinématiques.

10. Modèle d'arc narratif Milanote

via Milanote

Le modèle d'arc narratif de Milanote est un modèle visuel sous forme de cartes conçu pour élaborer des intrigues. Son canevas flexible vous permet d'organiser les éléments de l'histoire dans l'espace, ce qui peut être utile pour les penseurs visuels.

Pourquoi vous allez aimer ce modèle :

La fonctionnalité permet de glisser-déposer des cartes pour les scènes, les caractères et les points de l'intrigue.

La disposition visuelle du tableau vous permet de voir l'arc narratif dans son ensemble.

Ajoutez des images et des notes en tant que pièces jointes, avec des fonctionnalités de collaboration pour les coauteurs.

✅ Idéal pour : les écrivains et les créatifs qui préfèrent une approche de type moodboard pour planifier leur récit.

Comment utiliser les modèles d'arc narratif pour vos projets

Votre modèle d'arc narratif doit être un partenaire dynamique dans votre processus créatif. Utilisez-le pour rester organisé tout en vous laissant la liberté d'explorer, d'itérer et de construire un récit captivant.

Voici comment les utiliser à votre avantage :

Commencez par votre conflit principal : avant de remplir une seule case, identifiez la tension centrale de votre histoire. S'agit-il du conflit interne d'un caractère, du problème frustrant d'un utilisateur ou du plus grand défi d'un projet ? Commencez par définir les moments forts : ne vous attardez pas encore sur les détails. Concentrez-vous d'abord sur les moments clés qui définissent l'histoire : l'incident déclencheur, le rebondissement à mi-parcours et le point culminant. Ajoutez des intrigues secondaires et des arcs narratifs : commencez maintenant à intégrer vos intrigues secondaires. Marquez les scènes ou les tâches par intrigue secondaire ou arc narratif à l'aide des champs personnalisés ClickUp, afin de pouvoir suivre leurs interactions avec l'intrigue principale. Collaborez dès le début et souvent : partagez votre modèle avec vos coauteurs, éditeurs ou parties prenantes. Obtenez des commentaires avant d'aller trop loin dans votre travail grâce à partagez votre modèle avec vos coauteurs, éditeurs ou parties prenantes. Obtenez des commentaires avant d'aller trop loin dans votre travail grâce à ClickUp Révision et Assigned Comments. Répétez l'opération au fur et à mesure que vous rédigez : au fur et à mesure que vous écrivez, vous découvrirez de nouvelles idées et repérerez les incohérences de l'intrigue. Mettez à jour votre modèle au fur et à mesure que votre histoire évolue afin qu'il reflète toujours l'état actuel de votre récit. Utilisez l'IA pour combler les lacunes : lorsque vous êtes bloqué, utilisez ClickUp Brain. Demandez-lui de vous suggérer des transitions entre les scènes, d'identifier les problèmes de rythme dans votre échéancier ou de générer d'autres directions pour votre intrigue afin de relancer votre flux créatif.

Passez de l'ébauche à la version finale de votre histoire avec ClickUp.

Un modèle d'arc narratif vous apporte de la clarté dès le début. Le plus difficile est de conserver cette clarté une fois que vous en êtes à la vingtième scène et que l'histoire a commencé à évoluer.

ClickUp vous offre une vaste bibliothèque de modèles à partir desquels vous pouvez commencer, puis superposer votre processus. Esquissez sur un Tableau blanc, rédigez dans des documents, rassemblez des détails sur les caractères ou des idées de scènes à l'aide de formulaires, et utilisez l'IA pour vous aider à resserrer les rythmes, retravailler certaines sections ou récapituler ce qui a changé entre les différentes versions.

Lorsque le plan et l'écriture ne font plus qu'un, vous cessez de recommencer et vous commencez à terminer. Essayez ClickUp gratuitement! ✅

Foire aux questions

Un arc narratif suit le déroulement global de l'intrigue du début à la fin, tandis qu'un arc de personnage suit la transformation interne d'un personnage au sein de cette intrigue. Les deux doivent fonctionner ensemble, l'évolution du personnage étant souvent le moteur ou la réponse aux évènements clés de l'arc narratif.

Oui, absolument. Les récits d'utilisateurs, les feuilles de route des produits et même les plans de sprint suivent des structures narratives. Des modèles tels que User Story Mapping ou Agile Story Template de ClickUp aident les équipes à structurer leur travail sous forme de mini-récits avec un début clair (le problème de l'utilisateur), un milieu (la solution) et une fin (la valeur apportée).

Adaptez le modèle au résultat final de votre projet. Utilisez un modèle de plan de scénario pour un roman, un modèle de storyboard pour une vidéo et un modèle de cartographie de scénario utilisateur pour une fonctionnalité logicielle. Plus important encore, privilégiez les modèles qui s'intègrent à vos outils existants afin d'éviter la frustration liée au changement de contexte.