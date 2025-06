Modèles gratuits de profil de personnage pour les écrivains et les créateurs

Des personnages captivants sont au cœur de toute grande histoire.

En tant qu'écrivain, scénariste, concepteur de jeux ou conteur, vous savez que des personnages bien construits et crédibles peuvent faire ou défaire votre projet. Mais lorsque vous commencez à écrire, comment gardez-vous une trace de tous ces petits détails qui donnent de la profondeur à un personnage ?

Un modèle de profil de personnage est un moyen simple mais efficace de vous assurer que vos personnages sont cohérents, attachants et fidèles à l'univers que vous créez. En remplissant un profil de personnage, vous créez une image plus claire de son apparence, de la couleur de ses yeux, de son parcours, de son éducation, de ses motivations, de ses meilleurs amis, de ses excentricités, de ses objectifs à long terme et de tout ce qui lui donne vie sur la page ou à l'écran.

Dans cet article de blog, vous trouverez des modèles de profil de personnage utiles qui vous aideront à créer des personnages crédibles et captivants, et à les rendre cohérents tout au long des rebondissements de l'intrigue.

Que sont les modèles de profil de personnage ?

Les modèles de portfolio ou de profil de personnage sont des dispositions préétablies qui aident les écrivains à organiser tout ce qui concerne un personnage en un seul endroit, depuis ses traits physiques et son histoire jusqu'à sa personnalité, ses relations, ses objectifs, ses expériences d'enfance et ses traits uniques. Ils sont conçus pour vous aider à donner corps à un personnage, à l'intérieur comme à l'extérieur.

Par exemple, vous n'écrivez pas simplement « Sarah est courageuse ». Avec ces modèles de storyboard, vous allez plus loin : Pourquoi est-elle courageuse ? Peut-être a-t-elle grandi en protégeant ses jeunes frères et sœurs ou sa famille élargie. Quels sont ses défauts ? Peut-être cache-t-elle ses peurs en faisant des blagues. Quel est le métier de ses rêves, quelle est sa plus grande réussite, qu'est-ce qui lui fait peur et comment parle-t-elle lorsqu'elle est nerveuse ?

💡 Qui peut utiliser les modèles de portfolio de personnages ? Écrivains de fiction qui prévoient des romans détaillés

Auteurs de podcasts créant des histoires audio scénarisées

Les créateurs de bandes dessinées en ligne veillent à la cohérence de leurs personnages

Développeurs de jeux vidéo créant des personnages riches en histoire

Scénaristes et cinéastes qui prévoient des arcs narratifs pour leurs personnages

Qu'est-ce qui fait un bon modèle de profil de personnage ?

Un modèle de profil de personnage efficace ne se contente pas de demander des détails superficiels. Il vous aide plutôt à penser comme votre personnage afin qu'il agisse, parle et évolue d'une manière qui semble réelle et fidèle à votre histoire.

Voici ce qui fait un bon modèle :

Invites approfondies : vous invite à poser des questions pertinentes qui ajoutent de la profondeur à vos personnages, telles que « Quel évènement passé continue de les façonner ? »

Place aux nuances : vous permet d'explorer les contradictions, comme un personnage qui est sûr de lui au travail mais peu sûr de lui dans ses relations

Questions pertinentes pour l'histoire : vous aident à répondre à des questions qui ont une incidence directe sur votre intrigue ou vos scènes, comme la façon dont les personnages réagissent sous pression ou s'expriment lorsqu'ils sont en colère

Personnalisation : ajoutez une touche unique à votre travail en modifiant ou en ajoutant des champs en fonction de votre genre, de votre style d'écriture ou de votre processus

Facilite la collaboration : Assistance au travail en équipe grâce à des commentaires, un accès partagé et des tableaux blancs virtuels pour le brainstorming si vous coécrivez ou travaillez avec des éditeurs

Compatible avec les outils d'écriture : les modèles qui s'intègrent aux logiciels d'écriture de livres vous permettent d'aligner plus facilement le développement de vos personnages avec votre manuscrit

14 modèles gratuits de profil de personnage

Explorons maintenant quelques modèles gratuits de profil de personnage qui vous aideront à créer des personnages dotés de fonctionnalités distinctives que votre public n'oubliera pas.

1. Modèle de planification de livre ClickUp

Obtenir le modèle gratuit Simplifiez votre processus d'écriture avec le modèle de planification de livre ClickUp

Que vous soyez en train de rédiger votre premier chapitre ou de suivre l'évolution de vos personnages, le modèle de planification de livre ClickUp vous aide à diviser le processus en étapes claires et faciles à gérer.

Ajoutez des statuts personnalisés tels que Pré-écriture, Écriture, Révision, Modification en cours et Publication afin de suivre visuellement l'avancement de chaque scène ou chapitre.

Le modèle propose plusieurs tableaux Kanban adaptés aux différentes étapes du processus d'écriture. Le Tableau des intrigues permet d'organiser les scènes en fonction de leur rôle dans la structure de l'histoire : exposition, montée en puissance, climax, chute ou résolution. Si vous préférez afficher les scènes par chapitre, passez au Tableau des chapitres.

Idéal pour : Les auteurs de fiction qui écrivent des romans à plusieurs points de vue avec des échéanciers qui se chevauchent, des arcs narratifs détaillés et une planification au niveau des chapitres.

2. Modèle de plan de récit ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Planifiez, structurez et gérez la progression de votre histoire avec le modèle de plan de scénario de ClickUp

Lorsque vous préparez une présentation basée sur la narration, le modèle de plan de récit de ClickUp vous aide à organiser toutes vos idées, recherches et intrigues en un seul endroit.

La vue Liste des étapes de l'histoire vous permet d'organiser un projet de roman ou d'histoire par scènes et par structure narrative. Chaque groupe représente un jalon clé de l'histoire ou le paramètre d'une scène, et chaque groupe contient des tâches individuelles qui représentent des moments spécifiques de l'histoire.

Vous pouvez également utiliser une disposition de type Kanban où chaque colonne représente une étape ou un évènement dans la progression de l'histoire. C'est idéal pour visualiser l'arc narratif, réorganiser facilement les scènes et garder une trace de ce qui a été écrit par rapport à ce qui est encore en cours.

Et lorsque vous manquez de temps ou d'inspiration, vous pouvez compter sur l'éditeur IA intégré de ClickUp, ClickUp Brain, pour vous aider. Grâce à des invites, des instructions et des suggestions fournies par l'IA, vous pouvez explorer d'autres angles pour votre narration, au-delà des plus évidents. En tant que partenaire de brainstorming, il vous aide également à créer les dialogues des personnages, à décrire les scènes et à améliorer le flux narratif global.

De plus, ClickUp Brain vous donne des commentaires critiques sur votre travail pour vous aider à l'affiner davantage.

Idéal pour : Les romanciers ou scénaristes qui créent une présentation narrative.

3. Modèle de storyboard ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Planifiez, structurez et gérez la progression de votre histoire avec le modèle de plan de scénario de ClickUp

Vous réalisez un court métrage, écrivez le scénario d'un jeu vidéo ou planifiez une série animée, mais vous avez du mal à visualiser le résultat final ?

Le modèle de storyboard ClickUp est un modèle de tableau blanc convivial pour les débutants, qui offre six cadres structurés reflétant l'arc narratif classique : Exposition, Conflit, Climax, Chute, Résolution, ainsi qu'un bloc Exposition supplémentaire pour les flashbacks ou les intrigues secondaires.

Chaque panneau de scène comprend un espace dédié à l'action, au dialogue et à l'audio + effets, afin que vous puissiez mapper ce qui se passe, ce qui est dit et comment cela sonne. Le modèle est également codé par couleur et visuellement intuitif, ce qui le rend facile à suivre, même pour les utilisateurs novices.

Idéal pour : Les cinéastes, les développeurs de jeux, les animateurs et les équipes créatives qui ont besoin d'une analyse visuelle scène par scène pour planifier des projets axés sur l'histoire.

4. Modèle de planification d'histoire ClickUp

Obtenir le modèle gratuit Simplifiez votre processus d'écriture avec le modèle de planification de livre ClickUp

Et si chaque personnage de votre histoire avait un profil numérique avec ses valeurs, ses défauts, ses pouvoirs et ses bêtes noires ? Le modèle de planification d'histoire ClickUp vous aide à le faire.

Ce modèle de brainstorming fournit des listes détaillées de personnages qui décrivent les traits de caractère des protagonistes, des antagonistes et des autres personnages, en mettant en évidence leurs objectifs, leurs valeurs, leurs côtés sombres et leurs styles de leadership. Les découpages de scènes vous aident à suivre la séquence des évènements et à identifier les personnages impliqués dans chacun d'eux.

Avec la vue Liste, vous pouvez organiser l'ensemble de votre intrigue, suivre les étapes de révision et gérer chaque élément de l'histoire comme des tâches dans une liste de choses à faire. La vue Document vous permet d'écrire l'histoire des personnages et les conflits externes, les brouillons de scènes ou d'autres notes, puis de les lier à votre tableau de planification principal.

Idéal pour : Les auteurs de fiction qui développent des séries de plusieurs livres ou les créateurs de bandes dessinées en ligne qui prévoient des arcs narratifs axés sur les personnages.

5. Modèle de document de conception de jeu ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Organisez l'ensemble de votre processus de développement de jeux à l'aide du modèle de document de conception de jeux ClickUp

Les développeurs de jeux vidéo à succès mappent tout avant même que le premier pixel ne soit dessiné ou qu'une seule ligne de dialogue ne soit écrite, des mécanismes et arcs narratifs aux bandes sonores et combats de boss.

Vous pouvez faire de même avec le modèle de document de conception de jeu de ClickUp.

Commencez par utiliser ClickUp Docs pour décrire votre type de jeu (par exemple, plateforme, RPG, FPS). Mentionnez également votre public cible, la plateforme (mobile, PC, console) et ce qui rend votre jeu unique.

Rédigez un document détaillé sur la conception de votre jeu dans ClickUp Docs

Les documents vous offrent un espace propre et sans distraction pour réfléchir à tout, du genre et du thème aux mécanismes de jeu uniques. Vous pouvez diviser votre document en sections, telles que « Prémisse de l'histoire », « Public cible » ou « Boucles de gameplay », et utiliser des en-têtes, des checklists et des puces pour rester organisé.

Vous pouvez également utiliser la fonctionnalité de détection de collaboration de ClickUp pour travailler en toute transparence avec votre équipe en temps réel. Que vous modifiiez un document ou ajoutiez des commentaires, elle vous indique exactement qui consulte, tape ou apporte des modifications, afin qu'il n'y ait aucun chevauchement.

Suivez les modifications et les commentaires en direct de vos collaborateurs grâce à la fonctionnalité de détection de collaboration de ClickUp

Idéal pour : les développeurs de jeux indépendants, les petites équipes de studios ou les groupes d'étudiants en conception de jeux qui ont besoin d'une méthode structurée pour gérer chaque aspect de leur jeu.

6. Modèle de proposition de livre ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Créez une proposition de livre professionnelle grâce au modèle prêt à l'emploi ClickUp Book Proposal Template

Écrire un livre est déjà assez difficile, mais convaincre quelqu'un de le publier ? C'est un autre défi. Le modèle de proposition de livre ClickUp vous aide à rédiger une proposition solide et professionnelle qui met en valeur le potentiel de votre livre.

Il vous guide à travers les parties essentielles d'une proposition de livre : le résumé objectif de votre livre, le plan, des échantillons de chapitres et votre parcours en tant qu'auteur.

Les vues personnalisées de ClickUp vous permettent de gérer facilement bien plus que la partie rédactionnelle de votre proposition. Vous pouvez commencer dans la vue Document pour rédiger votre résumé, votre analyse de marché et les détails de votre argumentaire.

Ensuite, passez à la vue Liste pour diviser la proposition en tâches telles que « Rédiger la biographie de l'auteur » ou « Joindre des chapitres échantillons », puis cochez-les au fur et à mesure.

Idéal pour : les auteurs débutants, les auto-éditeurs, les nègres littéraires ou toute personne aidant quelqu'un d'autre à soumettre une idée de livre.

7. Modèle de profil de personnage au format PDF par Dabble

via Dabble

Le modèle de profil de personnage PDF de Dabble est un modèle détaillé à remplir qui vous aide à étoffer vos personnages afin qu'ils ne soient plus des inconnus.

Au lieu de questions vagues telles que « Quelle est leur histoire ? », vous obtenez des invites, des instructions qui vous permettent d'approfondir les données démographiques, la psychologie, le style de communication, les relations et l'évolution des personnages.

Idéal pour : Les romanciers ou scénaristes qui souhaitent approfondir des personnages existants ou créer des personnages originaux et captivants.

8. Modèle de profil de personnage par Twinkl

via Twinkl

Le modèle de profil de personnage de Twinkl est un outil pédagogique qui aide les jeunes écrivains à développer des personnages pour leurs travaux d'écriture créative et la planification de leurs histoires.

Il ne se concentre pas uniquement sur l'apparence ou la voix d'un personnage, mais explore également les raisons qui le poussent à agir ainsi. Les élèves disposent également d'un espace pour visualiser leur personnage, que ce soit à travers un croquis dessiné à la main, une image de référence collée, un surnom ou même un tableau d'ambiance.

Idéal pour : Les enseignants qui donnent des cours sur le développement des personnages et la narration.

9. Modèle de profil de personnage par Set Hero

via Set Hero

Le modèle de profil de personnage de Set Hero est une feuille de travail structurée conçue pour aider les scénaristes à créer des personnages détaillés et crédibles. Il offre un équilibre entre champs structurés et espaces libres afin que vous puissiez approfondir vos descriptions.

En plus des informations générales, telles que la date de naissance et la couleur des cheveux, une section « Personnalité » se concentre sur la manière dont le personnage interagit avec les autres. La section « Psychologie » vous permet d'explorer son monde intérieur, notamment ses émotions, ses ambitions, ses croyances et ses objectifs personnels.

Idéal pour : Les cinéastes qui souhaitent développer des personnages complets et cohérents pour des thrillers psychologiques ou des fictions sur le passage à l'âge adulte.

10. Modèle de profil de personnage de jeu par Milanote

via Milanote

Le modèle de profil de personnage de jeu de Milanote vous offre un espace visuel et structuré pour développer des personnages dotés d'histoires riches, de personnalités distinctes et d'éléments de conception qui facilitent le gameplay et la narration.

Le processus commence par le choix de l'archétype de votre personnage et la construction de son histoire. Viennent ensuite l'apparence et le style, où vous pouvez inclure des croquis, des dessins d'armures, des styles vestimentaires ou des expressions faciales.

Ce modèle vous permet également de mapper la façon dont le personnage se déplace, se bat et réagit au monde qui l'entoure.

Idéal pour : Les développeurs de jeux indépendants et les artistes travaillant sur des jeux axés sur l'histoire.

11. Modèle de livre sur les traits de caractère par TPT

via TPT

Le modèle de livre sur les traits de caractère de TPT est un outil amusant et facile à utiliser qui aide les élèves à analyser les personnages qu'ils lisent. Il les guide à travers des éléments tels que l'apparence du personnage, ce qu'il aime ou n'aime pas, ses traits de personnalité, ses relations et les défis auxquels il est confronté dans l'histoire.

C'est parfait pour les rapports de lecture ou les devoirs de lecture, car cela encourage les élèves à explorer non seulement ce que font les personnages, mais aussi pourquoi ils le font.

Idéal pour : Les enseignants du collège qui recherchent un moyen structuré et attrayant d'aider leurs élèves à explorer plus en profondeur les personnages littéraires.

12. Modèle de profil de personnage vierge par TPT

via TPT

Le modèle de profil de personnage vierge de TPT est conçu pour aider les élèves à développer et analyser des personnages.

La section « Apparence physique » vous permet de décrire l'apparence de votre personnage. Et juste à côté, une case vide vous invite à dessiner une image.

Il existe également une section « Citations importantes », idéale pour stocker les répliques emblématiques ou les mantras intérieurs de vos personnages. Par exemple, si votre héroïne dit toujours « Si je veux quelque chose de différent, je dois devenir quelqu'un d'autre », cela pourrait influencer la façon dont elle gère les conflits et ses motivations.

Idéal pour : Les écrivains débutants qui apprennent à créer leurs premiers profils de personnages à l'aide d'éléments visuels et écrits.

13. Modèle de formulaire de profil de personnage par JotForm

via JotForm

Le modèle de formulaire de profil de personnage de JotForm utilise un format de type formulaire dans lequel vous pouvez ajouter ou modifier des champs pour correspondre aux détails que vous souhaitez pour vos personnages, tels que leurs traits physiques, leur personnalité, leur histoire et leurs relations.

Une fois que vous l'avez configuré, vous pouvez commencer à remplir les informations pour chaque personnage, ce qui vous aide à rester cohérent tout au long de votre projet. Pour ajouter de la profondeur à chaque personnage, le modèle comprend des champs spécifiques pour saisir leur statut économique, leurs croyances religieuses, leurs opinions politiques, ainsi que leurs loisirs et leurs intérêts.

Si vous travaillez en équipe, vous pouvez également partager le formulaire afin de recueillir les commentaires des autres membres.

Idéal pour : Les auteurs de fiction pour jeunes adultes qui créent des personnages confrontés à des questions d'identité, de relations et de pression sociale.

14. Modèle de profil de personnage par Jotterpad

via Jotterpad

Le modèle de profil de personnage de Jotterpad donne l'impression d'ouvrir un album pour quelqu'un qui est sur le point de jouer dans votre prochaine histoire.

En haut, vous disposez d'un espace pour une photo ou un croquis : dessinez votre personnage à partir de zéro ou collez une référence Pinterest. En dessous, ce modèle de personnage se présente sous la forme d'un tableau bien organisé et encadré, avec des invites, instructions et des champs tels que Nom, Âge, Lieu de naissance et Nationalité.

Ce modèle se distingue par son équilibre entre simplicité et profondeur. Il ne vous submerge pas de champs, mais vous offre juste assez de structure pour susciter des idées et créer une dynamique.

Idéal pour : Les scénaristes de courts métrages qui ont besoin de présenter brièvement l'identité de chaque personnage aux acteurs ou aux membres de leur équipe.

