Comment créer un diagramme de graphe à l'aide d'exemples

Tout écrivain a été confronté au défi de regarder une page blanche.

Vous avez peut-être une idée d'histoire géniale, des caractères intéressants et un paramètre détaillé. Mais une fois que vous avez tapé "Pilote", que se passe-t-il ?

Un diagramme d'intrigue peut vous sauver la mise. Il s'agit d'une feuille de route qui vous aidera à rester sur la bonne voie et à ne pas vous perdre dans les détails.

Voyons ce qu'est un diagramme d'intrigue et comment vous pouvez en créer un. Nous verrons également les techniques de visualisation qui peuvent vous aider à cartographier efficacement votre parcelle.

Explorons quelques outils que vous pouvez utiliser pour que votre intrigue soit bien ciblée et que son flux soit fluide.

Qu'est-ce qu'un diagramme d'intrigue ?

Un diagramme d'intrigue représente visuellement la structure d'une histoire. Lorsqu'il est correctement libellé, il vous donne une idée claire de ce à quoi ressemblera le récit final.

Pour bien comprendre le travail d'un diagramme d'intrigue, nous devons définir quelques termes clés.

Bien que la distinction entre "intrigue" et "histoire" puisse être débattue, on s'accorde généralement à dire que l'histoire englobe ce qui se passe, tandis que l'intrigue détaille comment cela se passe

Chaque élément de l'intrigue a un but et contribue à la narration globale. Ils doivent être utilisés de manière significative dans une histoire ; chaque point de l'intrigue dans un diagramme de structure de l'intrigue doit être significatif et faire avancer l'intrigue.

Définissons ensuite l'action. Dans ce contexte, l'action fait référence au niveau de complexité et de tension de votre intrigue, et pas seulement à des évènements physiques comme des scènes de combat ou des poursuites en voiture. Au fur et à mesure de la progression de votre arc narratif vers son point culminant, l'action doit s'intensifier, atteindre son paroxysme puis s'atténuer en vue de la résolution du problème.

Pour un exemple pratique de diagramme de l'intrigue, cette visualisation vous aide à comprendre comment faire un diagramme de l'intrigue de manière efficace.

$$a Éléments d'un diagramme d'intrigue

Les diagrammes d'intrigue sont des outils essentiels pour planifier le flux et la structure d'une histoire.

Ils comprennent généralement six éléments clés répartis en trois grandes parties : le début, le milieu et la fin. En voici une brève décomposition :

Le début Le milieu Le milieu **La fin Exposition - Action montante - Action descendante - Exposition - Exposition - Action montante - Action descendante - Exposition - Exposition - Action montante - Action descendante - Exposition - Exposition Conflit - Climax - Résolution

1. Planter le décor avec l'exposition

L'exposition est le point de départ de votre histoire où tout se met en place : le paramètre, les caractères et la situation initiale sont présentés.

Il s'agit de l'introduction de votre histoire, où le public a un premier aperçu du monde que vous avez construit. Cet élément est fondamental pour le travail littéraire, car il fournit le contexte et l'arrière-plan nécessaires au bon déroulement de la narration.

2. Un conflit au cœur de l'histoire

Le conflit fait tourner la roue de l'histoire. C'est le problème ou l'obstacle principal du protagoniste - une lutte intérieure, une confrontation extérieure avec les autres ou une bataille contre des forces qui échappent à son contrôle.

Cet élément fait avancer le récit, captant l'attention du public et du lecteur qui s'investissent dans la résolution de ces problèmes.

3. Intensifier avec une action croissante

L'action ascendante démarre une fois que le conflit est en place, en attirant le lecteur plus profondément dans l'histoire. Cette partie est constituée d'évènements qui font monter la tension, mettent les caractères au défi et ajoutent des couches à la narration. Chaque rebondissement complique l'intrigue, renforçant ainsi l'engagement du public.

Considérez cette étape comme le moment où les enjeux deviennent plus importants, menant à l'apogée dramatique.

4. Changer le cours des choses avec un point culminant puissant

Le point culminant est l'apogée de l'histoire, le moment où tout bascule. C'est le moment le plus intense, marqué par le suspense et l'émotion.

C'est là que le protagoniste fait face à son plus grand défi, avec pour résultat un changement important ou une révélation. Le point culminant n'est pas seulement un tournant ; c'est le moment critique qui paramètre la suite de l'histoire.

5. Se détendre avec de l'action en chute libre

Après le point culminant, l'action descendante commence à résoudre les conflits restants, guidant l'histoire vers sa conclusion. Cette phase permet de régler les derniers détails et de donner le paramètre de la fin, en apportant un sentiment de clôture.

6. Conclure par une résolution

La résolution conclut tout, en fournissant une fin appropriée au voyage. C'est là que les conflits sont enfin résolus et que tous les fils narratifs sont soigneusement noués

Ces six éléments sont essentiels à l'élaboration d'une histoire convaincante et cohérente. En les équilibrant efficacement, les auteurs peuvent créer des récits qui non seulement captivent leur public, mais le touchent aussi profondément.

Que vous soyez en train de rédiger un roman ou un scénario, ou d'explorer des logiciel de flux de travail pour les projets créatifs, la compréhension de ces éléments peut vous aider à tracer votre histoire avec précision et brio.

💡Pro Tip: Introduisez les informations relatives à votre intrigue, telles que les arcs de personnages, les séquences de scènes, les relations, et plus encore, dans le générateur de diagrammes IA et laissez-le transformer vos idées en une intrigue connectée à l'aide de diagrammes de flux, de cartes mentales, et de diagrammes de réseau.

Types de diagrammes d'intrigue

Toutes les histoires ne s'inscrivent pas parfaitement dans la pyramide de Freytag, la structure classique de l'intrigue qui ressemble à un triangle avec une action ascendante menant à un sommet et une action descendante de l'autre côté.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/Freytags-Pyramid-Diagram.jpg Schéma de la pyramide de Freytag /$$img/

via Écrivains.com Développée par Gustav Freytag, cette pyramide reflète souvent la structure dramatique en cinq actes : l'exposition, l'action montante, le point culminant, l'action descendante et le dénouement.

Mais si cette installation ne stimule pas votre créativité, voici cinq autres structures d'intrigue populaires à envisager.

1. Structure en trois actes : Simple mais puissante

La structure en trois actes décompose le classique début, milieu et fin en un diagramme d'intrigue plus dynamique avec trois petits sommets.

Ces pics représentent des moments cruciaux : l'incident déclencheur qui met le feu aux poudres, l'évènement intermédiaire qui fait monter les paramètres, et le point culminant, où tout s'emballe

Chaque sommet est abonné à une "vallée", créant ainsi un rythme qui rend l'histoire captivante et imprévisible.

💡Pro Tip: Une intrigue sert essentiellement de flux de travail pour votre histoire, en indiquant ce qui doit se passer et à quel moment. Modèles de flux de travail de processus peuvent vous aider à démarrer avec un cadre préconçu d'étapes à suivre pour atteindre votre objectif. Utilisez-les pour tracer les grandes lignes de votre intrigue et obtenir un aperçu graphique de l'ensemble du récit.

2. Structure en cinq actes : Une approche classique

Bien que les pièces de Shakespeare n'utilisent pas explicitement les actes et les scènes, cette structure a été popularisée par les éditeurs de ses travaux et adaptée par la télévision pour des épisodes d'une heure avec quatre pauses publicitaires.

Les cinq actes se présentent comme suit (notez l'emplacement du point culminant) :

Introduction : L'introduction : le paramètre est l'exposition et l'incident déclencheur (par exemple, Roméo et Juliette se rencontrent à la fête des Capulet et tombent amoureux malgré la querelle de leurs familles)

: L'introduction : le paramètre est l'exposition et l'incident déclencheur (par exemple, Roméo et Juliette se rencontrent à la fête des Capulet et tombent amoureux malgré la querelle de leurs familles) Mouvement ascendant : (par exemple, Roméo épouse secrètement Juliette et Tybalt le provoque en duel, ce qui entraîne la mort de Tybalt et le bannissement de Roméo)

: (par exemple, Roméo épouse secrètement Juliette et Tybalt le provoque en duel, ce qui entraîne la mort de Tybalt et le bannissement de Roméo) Climax : Le moment culminant où le destin des caractères change radicalement (par exemple, Juliette prend une potion pour éviter d'épouser Paris, ce qui conduit à un malentendu tragique)

: Le moment culminant où le destin des caractères change radicalement (par exemple, Juliette prend une potion pour éviter d'épouser Paris, ce qui conduit à un malentendu tragique) Action descendante : Fait avancer l'histoire vers une résolution (par exemple, Roméo, croyant que Juliette est morte, retourne à Vérone et prend du poison sur sa tombe)

: Fait avancer l'histoire vers une résolution (par exemple, Roméo, croyant que Juliette est morte, retourne à Vérone et prend du poison sur sa tombe) Catastrophe : Tous les points de l'intrigue convergent, conduisant souvent à une fin dramatique (par exemple, Juliette se réveille, trouve Roméo mort, et se tue, conduisant à la réconciliation des familles qui se disputent)

Conçue à l'origine pour les tragédies, cette structure fonctionne pour toutes sortes de récits, montrant comment modèles de story-board peuvent aider à visualiser des récits complexes.

3. Le voyage du héros : Un conte universel

Le concept de Joseph Campbell, le " voyage du héros ", est un récit universel monomythe explore la façon dont diverses cultures à travers le monde partagent des schémas narratifs similaires. Cette théorie a été largement reconnue en tant que structure narrative lorsque George Lucas l'a appliquée à l'élaboration de la trilogie originale de la Guerre des étoiles.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/Heros-journey.png Le voyage du héros /$$img/

via Wikipedia Le voyage du héros est généralement représenté comme un récit circulaire qui guide le protagoniste de son monde familier à travers un royaume nouveau et inconnu, puis de nouveau dans son monde d'origine.

Les éléments clés de cette structure d'intrigue comprennent :

L'appel à l'aventure : Le héros est attiré hors de son monde quotidien

: Le héros est attiré hors de son monde quotidien Le seuil : Un point de non-retour qui fait tout basculer

: Un point de non-retour qui fait tout basculer La route des essais : Les défis, les ennemis et les tentations mettent le héros à l'épreuve

: Les défis, les ennemis et les tentations mettent le héros à l'épreuve Le retour : Le héros revient changé, avec de nouvelles connaissances ou de nouveaux pouvoirs

Dan Harmon a adapté le voyage du héros à sa propre structure d'histoire, connue sous le nom de cercle d'histoire, qu'il utilise pour tracer les épisodes de Rick & Morty.

4. Courbe de Fichte : Rapide et tendu

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/The-Fichtean-Curve.png La courbe de Fichtean /$$img/

via Moyen La courbe de Fichtean adopte une approche visuelle différente, ressemblant à une ligne vive et dentelée qui ressemble presque à une nageoire de poisson.

Le principe est simple : commencez par l'incident déclencheur, puis empilez crise sur crise jusqu'à atteindre le point culminant. Le rythme implacable de cette structure est parfait pour les genres à fort enjeu comme les thrillers et les mystères

5. Des intrigues non linéaires : Briser les règles

Toutes les histoires n'ont pas besoin de suivre une ligne droite du début à la fin.

Les intrigues non linéaires vous permettent de jouer avec le temps, d'explorer des évènements à partir de plusieurs points de vue, ou de créer des "tranches de vie" qui serpentent sans conflit majeur.

Ces intrigues sont plus délicates et vous invitent à sortir des sentiers battus, à les cartographier sur un logiciel de cartes mentales pour établir des connexions entre les idées et créer un récit convaincant.

Prenez un tableau blanc et laissez libre cours à votre imagination - vous pourriez aboutir à une structure d'intrigue unique.

Lire la suite: 10 exemples de diagrammes pour tout type de projet

Exemple de diagramme d'intrigue : Harry Potter et l'école des sorciers

Dans Harry Potter et la pierre philosophale, l'intrigue suit une structure pyramidale classique.

L'histoire commence avec Harry qui mène une vie banale et malheureuse chez les Dursley. L'intrigue progresse lorsque Harry découvre qu'il est un sorcier et commence son voyage à l'école de sorcellerie de Poudlard.

Le diagramme de l'intrigue illustre les moments clés :

Exposition: La vie de Harry change radicalement lorsqu'il reçoit une lettre l'invitant à Poudlard, révélant son véritable héritage en tant que sorcier

La vie de Harry change radicalement lorsqu'il reçoit une lettre l'invitant à Poudlard, révélant son véritable héritage en tant que sorcier **Le conflit central émerge lorsque Harry apprend l'existence du sorcier noir Voldemort, qui a tué ses parents et cherche maintenant à reprendre le pouvoir. Harry découvre que Voldemort est à la recherche de la pierre philosophale, un objet magique qui confère l'immortalité

**Harry se fait des amis, apprend à connaître le monde des sorciers et découvre le mystère qui entoure la pierre philosophale, tout en faisant face à divers défis

**Le point culminant : Harry affronte le professeur Quirrell, qui travaille avec Voldemort, dans les souterrains de Poudlard. Harry parvient à empêcher Voldemort de s'emparer de la pierre et, ce faisant, il s'assure que le retour au pouvoir de Voldemort est contrecarré, du moins pour l'instant

**Après l'affrontement, Harry et ses amis retournent à Poudlard pour les célébrations de fin d'année

Résolution: L'année scolaire se termine par le retour de Harry chez les Dursley, avec un nouveau sentiment d'appartenance et d'aventure qui l'attend à Poudlard

Cet exemple de diagramme de l'intrigue montre comment la structure aide à cartographier la progression du récit. Le point culminant est le tournant où le conflit central atteint sa tension maximale.

Pourquoi avez-vous besoin d'un diagramme d'intrigue pour vos histoires ?

Si vous êtes un auteur créatif, vous pouvez penser que l'utilisation d'un diagramme d'intrigue est trop restrictive, comme si vous essayiez de faire entrer votre créativité dans une Box.

Mais voilà : un diagramme d'intrigue n'est pas là pour étouffer votre créativité - il s'agit plutôt d'un plan pratique qui guide votre récit dans la bonne direction

Un diagramme d'intrigue vous aide à aligner votre récit sur les rythmes familiers de l'intrigue dont les lecteurs raffolent, tout en vous laissant la liberté créative de jouer à l'intérieur de cette structure.

Cependant, les diagrammes d'intrigue ne sont pas réservés aux écrivains - ce sont des outils précieux pour tous ceux qui aiment les histoires. Même si vous n'écrivez pas le prochain best-seller, la compréhension de la structure de l'intrigue et du développement des caractères peut vous aider à établir une connexion plus profonde avec les histoires, ce qui rendra votre expérience de lecture plus riche et plus captivante.

La création d'un diagramme d'intrigue comporte plusieurs étapes clés qui permettent de structurer efficacement votre récit.

Utilisez des fonctionnalités de gestion des tâches pour diviser votre roman ou votre nouvelle en morceaux gérables, en fixant des délais et des paramètres pour chacun d'entre eux.

De plus, les outils de création de documents peuvent vous aider à trouver des idées, à tracer les grandes lignes de votre intrigue et à suivre l'évolution de vos caractères.

Vous avez besoin de collaborer avec un éditeur ? Nous sommes là pour vous aider.

Il s'agit essentiellement d'un environnement de travail numérique qui peut rationaliser votre processus d'écriture. Voici un guide d'utilisation pour rationaliser votre processus d'écriture.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/03/ClickUp-Accueil-View.png Affichage de l'accueil de ClickUp /$$img/

Affichez une vue d'ensemble pour mieux anticiper et organiser votre travail quotidien, vos rappels et les évènements de votre calendrier avec ClickUp

1. Tracez les grandes lignes de votre intrigue

Commencez par décrire les principaux évènements et étapes de votre histoire.

Identifiez les moments clés tels que l'introduction, l'action montante, le point culminant, l'action descendante et la résolution. Cette étape fournit une feuille de route claire de votre récit, vous aidant à organiser vos idées et à vous assurer que votre histoire a une structure cohérente.

Vous pouvez utiliser un modèle de carte mentale vierge pour tableau blanc pour faire un brainstorming et organiser les points de l'intrigue.

Cet outil vous aide à planifier les relations entre les différents éléments de l'intrigue, en affichant une vue Effacées de la façon dont chaque partie s'intègre dans le récit global.

La visualisation de votre intrigue de cette manière vous permet de.. :

Définir facilement les connexions entre les caractères, les scènes et les situations

De suivre l'évolution des caractères et de s'assurer qu'ils évoluent de manière significative

De vous assurer que tous les éléments s'alignent sur le thème central de votre histoire

Avec les cartes heuristiques, vous pouvez faire un remue-méninges d'idées complexes et transformer votre intrigue en tâches réalisables, ce qui vous aide à comprendre le titre de votre histoire et les changements nécessaires.

Lire la suite: 50 invites, instructions pour transformer votre processus créatif au travail

2. Créer une représentation visuelle

Traduisez les points de votre intrigue en un diagramme visuel. Arrangez les évènements clés dans une forme graphique mettant en évidence leur relation et leur flux

Une représentation visuelle vous permet de saisir rapidement la structure de base de votre histoire et d'identifier les lacunes ou les incohérences de l'intrigue. Tableau blanc ClickUp fournit un canevas dynamique pour créer et partager vos diagrammes de terrain.

L'outil Tableau blanc permet de réaliser des croquis créatifs et flexibles, ce qui vous permet de personnaliser votre diagramme de tracé en fonction de vos besoins et préférences spécifiques. Vous pouvez également ajouter des notes, intégrer des vidéos d'inspiration, utiliser des notes autocollantes pour les rappels importants, et relier les idées facilement.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/ClickUp-Tableau blanc-1.gif ClickUp-Tableau blanc /$$img/

Commencez à tracer le schéma de votre choix sur le Tableau blanc ClickUp

Pour commencer, allez dans Affichage, faites défiler vers le bas et sélectionnez Tableau blanc. Vous serez accueilli par une ardoise propre où vous pourrez tracer et visualiser votre intrigue.

En savoir plus: Créer un diagramme de flux de travail : Un guide étape par étape

3. Détailler chaque étape de l'intrigue

Pour chaque étape de votre diagramme de l'intrigue, fournissez des descriptions détaillées des principaux évènements. Donnez de la chair à chaque moment clé pour garantir la clarté et la profondeur de votre récit. Des descriptions détaillées permettent de bien définir chaque point de l'intrigue, ce qui contribue à développer une histoire riche et captivante.

Utilisez des outils de documentation pour créer des notes et des descriptions détaillées pour chaque étape de l'intrigue. Cette approche organisée vous aide à garder la trace des spécificités de chaque évènement et à vous assurer qu'aucun détail crucial n'est oublié.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/ClickUp-Docs-gif-6.gif ClickUp Documents /$$img/

Enregistrez toutes les informations relatives à votre parcelle en un seul endroit avec ClickUp Docs

4. Utilisez des cartes mentales pour guider le flux

Grâce à la fonctionnalité de cartes mentales de ClickUp, vous pouvez visualiser le flux de votre histoire et la façon dont les différents éléments interagissent. Cet outil vous aide à comprendre les connexions entre les différents points de l'intrigue.

Il améliore encore vos compétences analytiques et votre capacité à voir les relations et les dépendances entre les différentes parties de votre histoire, ce qui facilite la création d'un récit cohérent.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/image-487.png Cartes mentales ClickUp /$$img/

Décomposez les idées et établissez des connexions entre elles à l'aide des cartes mentales ClickUp

Les cartes mentales vous permettent de structurer et de visualiser efficacement le flux de votre intrigue. Cet outil est particulièrement utile pour le brainstorming et l'organisation d'intrigues complexes, facilitant ainsi la gestion et le développement de votre intrigue.

En même temps, la Modèle de scénarimage ClickUp peut vous aider à présenter chaque scène ou à planifier les points de l'intrigue en détail.

Il vous permet de présenter la progression plan par plan de votre vidéo ou de votre projet, en capturant tous les détails importants tels que la durée des plans, les caractères et les notes de scénario. Grâce à ce modèle, vous pouvez organiser et stocker tous les éléments de votre storyboard en un seul endroit, ce qui vous permet de garder facilement une trace de tout, des illustrations aux dialogues.

Ce modèle est livré avec des fonctionnalités qui peuvent également vous aider :

Partager facilement des idées et des commentaires avec les membres de l'équipe, les clients ou les collaborateurs

Rationaliser les flux de travail en veillant à ce que tout le monde soit sur la même page et travaille à partir d'un forfait unifié

Ainsi, si vous créez un film, un jeu vidéo ou tout autre projet visuel, ce modèle peut vous aider à transformer votre vision en réalité.

5. Affiner et ajuster

Une fois que vous avez mis en place votre diagramme initial, il est temps de l'affiner et de le perfectionner.

C'est à ce stade que des outils avancés alimentés par l'IA deviennent vos alliés. Ces outils sont conçus pour élever votre processus de narration. Ils fournissent un ensemble de fonctionnalités pour vous aider à peaufiner et à améliorer votre diagramme d'intrigue de manière transparente.

En outre, les outils IA excellent dans la génération d'idées et la recherche. Si vous êtes bloqué ou si vous avez besoin de nouvelles perspectives, ils peuvent vous aider à trouver de nouvelles idées et vous fournir des informations qui vous permettront d'élargir et d'approfondir votre intrigue.

Par exemple, vous pouvez utiliser certaines des invitations listées ci-dessous :

Invitation 1 : Comment affiner un diagramme d'intrigue ?

Invitation 2 : Quelles sont les bonnes pratiques pour générer un diagramme graphique ?

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/Gain-insights-into-creating-a-plot-diagram-with-ClickUp-Brain.png Découvrez comment créer un diagramme graphique avec ClickUp Brain /$$img/

Découvrez comment créer un diagramme avec ClickUp Brain

Vous pouvez facilement visualiser et ajuster des intrigues complexes, car l'outil IA aide à affiner votre intrigue en fonction de vos entrées. Cela garantit que les différents éléments de l'intrigue interagissent en douceur et que votre récit coule de manière cohérente.

6. Incorporer le retour d'information

Partagez votre diagramme avec d'autres personnes afin de recueillir leurs commentaires. Cela vous permet d'affiner votre diagramme en vous basant sur des points de vue extérieurs, ce qui vous permettra d'obtenir une histoire plus complète et plus convaincante.

Profitez des fonctionnalités collaboratives, telles que les @mentions ou les commentaires assignés, pour partager votre Tableau blanc et vos cartes mentales.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/06/image-8.gif Tâches ClickUp /$$img/

Communiquer avec les membres de l'équipe en utilisant les commentaires assignés sur les tâches ClickUp

Construire une intrigue étonnante

Prêt à voir vos livres, films ou nouvelles favoris sous un jour nouveau ? Appliquez-leur un diagramme d'intrigue et observez comment des éléments familiers deviennent soudain clairs et perspicaces.

Bien que nous ne puissions pas écrire votre histoire à votre place, des outils numériques sont là pour vous aider à organiser votre intrigue et à la rendre captivante. Grâce aux fonctionnalités Tableau blanc et Cartes mentales, vous pouvez facilement dessiner votre diagramme d'intrigue et visualiser votre récit.

De plus, les outils IA vous permettent de ne jamais être à court d'idées pour un rebondissement captivant.

Libérez votre créativité et prenez le contrôle de votre récit dès aujourd'hui.