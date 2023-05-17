Créer des User Personas efficaces pour une sensibilisation ciblée (y compris des modèles et des exemples)

Vous est-il déjà arrivé, en parcourant votre fil d'actualité sociale, de tomber sur une publicité qui semblait avoir été conçue pour vous ? Eh bien, c'était probablement le cas. 🤓

Ne vous inquiétez pas, cet article ne parle pas de l'agent de la CIA qui vit dans votre téléphone - mais des produits que ces publicités essaient de vous vendre. Et plus précisément, des produits que vous avez achetés et absolument aimés.

Vous savez, ces produits. Ceux qui ont résolu tous les problèmes de niche, qui n'ont pas pris de temps à apprendre et qui ont rendu votre travail tellement plus facile. Je ne veux pas vous faire perdre la tête, mais il y avait toute une équipe de marketing derrière vous pour voir cette publicité. Et cette équipe l'a probablement prédit à des kilomètres à la ronde parce que vous correspondez à l'un de leurs profils d'utilisateur. 🫱🏼‍🫲🏾

Les profils d'utilisateur font partie de votre processus de planification du marketing qui définit à qui s'adresse votre marketing, comment l'atteindre et ce qu'il faut dire. Il s'agit en fait d'une personne fictive qui représente votre cible idéale.

Il s'agit d'une information vitale non seulement pour les équipes de marketing, mais aussi pour l'équipe de conception, les équipes commerciales et les créatifs de l'ensemble de votre organisation. La compréhension de vos utilisateurs cibles est la clé de l'amélioration de l'expérience d'un client avec votre produit et influencera fortement le développement futur du produit et de la messagerie.

Que vous soyez novice en matière de création de personas utilisateurs ou que vous cherchiez à rafraîchir vos ressources obsolètes, cet article est fait pour vous ! Apprenez tout ce qu'il faut pour créer un user persona compétitif et efficace. Nous aborderons les définitions clés, les éléments, les modèles et les exemples pour vous aider à démarrer votre processus.

$$ Qu'est-ce qu'un User Persona ?

Un user persona est un caractère quelque peu fictif et réaliste qui représente les groupes d'utilisateurs les plus importants de votre produit. Nous disons quelque peu fictif parce que même si cette personne est en fin de compte inventée, ses caractéristiques démographiques, son rôle, ses motivations et ses problèmes quotidiens sont basés sur des recherches et des données d'utilisateurs réels afin d'aider les entreprises à mieux comprendre les personnes qui sont le moteur de leur entreprise. Ainsi, même si Barb, responsable des RH, est techniquement imaginée par votre équipe, son expérience parlera à de vrais utilisateurs occupant des rôles similaires, et leur montrera comment bénéficier de votre produit. Et cela favorise l'empathie !

Vos utilisateurs auront l'impression d'être vus et, en un sens, que vous les connaissez. C'est pourquoi ces ressources sont plus détaillées que vous ne le pensez.

Un persona approfondi définit l'âge, l'emplacement, le mode de vie, les activités quotidiennes et peut-être même des citations potentielles que votre utilisateur persona pourrait dire. Nous ne disons pas qu'il est nécessaire de détailler les tendances d'enfance de Barb, mais le fait de noter qu'elle est une mère de trois enfants, âgée de 37 ans et férue de technologie, qui voyage toute l'année tout en jonglant avec son rôle de cadre supérieur à distance, est certainement clé.

Pourquoi les User Personas sont-ils utiles ?

Les profils d'utilisateur (parfois appelés buyer persona) constituent la première étape de la compréhension de l'élément "Qu'est-ce que j'y gagne ?" que tout client potentiel recherche. Il s'agit de connaître leurs besoins, la façon dont ils aiment qu'on leur parle, l'endroit où on peut les joindre et l'accroche qui suscitera leur intérêt.

En outre, votre produit et votre stratégie connaîtront une plus grande réussite si vous concentrez vos efforts sur un groupe restreint de personnes qui, statistiquement parlant, aimeront votre produit ou votre service, plutôt que d'envoyer des publicités dans l'espace sans but précis.

Votre user persona informe également votre message, créant une expérience plus personnalisée qui résonne avec les utilisateurs lorsque votre cible interagit avec votre contenu ou votre produit. Et plus vous apprendrez à connaître votre public, plus vous obtiendrez des informations précieuses sur les fonctionnalités qu'il souhaite vraiment voir.

Voici quelques autres façons clés dont votre user persona s'intègre dans votre stratégie marketing globale :

Contenu : Une recherche approfondie sur les utilisateurs vous apprendra le type de contenu qui permettra d'attirer l'attention de votre public et de le convertir en une équipe commerciale. À votre client idéal, préférez-vous les vidéos courtes ? Ou les écrits de longue haleine ? Les réponses à ces questions varient en fonction du public et informent votre futur contenucalendrier de contenu Les canaux : Où sont-ils ? Vous ne pouvez pas vous attendre à ce que les clients affluent vers vous - vous devez les rencontrer là où ils se trouvent. Connaître leurs favoris, c'est savoir où ils se trouventmédias sociaux les plateformes de médias sociaux, les médias d'information et les évènements industriels préférés vous en diront beaucoup sur les préférences de votre public et prépareront votre entreprise à la réussite en publiant dans les lieux où ils sont les plus actifs

: Une recherche approfondie sur les utilisateurs vous apprendra le type de contenu qui permettra d'attirer l'attention de votre public et de le convertir en une équipe commerciale. À votre client idéal, préférez-vous les vidéos courtes ? Ou les écrits de longue haleine ? Les réponses à ces questions varient en fonction du public et informent votre futur contenucalendrier de contenu Campagnes : Tous ces éléments travaillent ensemble pour vous aider à créer des campagnes réfléchiescampagnes de marketing bien pensées et personnalisées pour vos utilisateurs. En sachant ce que votre public aime regarder, où il aime aller et quels sont ses besoins et intérêts généraux, vous saurez quels sont les messages qui trouveront le plus d'écho auprès de lui

Mettez en forme et collaborez facilement sur les documents Teams aux côtés de l'équipe sans chevauchement dans ClickUp

À partir de là, vous pouvez itérer et améliorer l'expérience utilisateur de votre produit pour continuer à ravir vos clients - peut-être même au point qu'ils partagent votre produit de manière organique. AKA, le marketing gratuit. 😍

Éléments d'un Persona utilisateur efficace

Aucun client ne veut avoir l'impression de n'être qu'un simple nombre, ils veulent être considérés comme de vraies personnes avec des objectifs, des points de douleur et des responsabilités bien réels. C'est pourquoi il est essentiel d'être minutieux et réfléchi lors de la création de personas utilisateurs, en commençant par ces éléments clés :

Créer un en-tête de persona utilisateur

Votre en-tête est essentiellement la première impression de votre utilisateur, il doit donc être mémorable. Commencez par une image de votre utilisateur, plus son nom, son titre professionnel et une citation ou une description du persona qui en dit un peu plus à votre équipe sur qui est cette personne.

Cette brève biographie doit être facile à lire et ne pas dépasser une ou deux phrases. Par exemple, si vous dirigez une agence de médias et de publicité dans le secteur de la beauté et du bien-être, les personas d'utilisateurs courants peuvent être une personne comme Kelly - cofondatrice et PDG d'une petite marque de produits capillaires qui a besoin de quelqu'un pour s'occuper de l'aspect marketing numérique afin de pouvoir se concentrer sur les nouveaux produits et la croissance de l'entreprise.

En ce qui concerne l'image, la représentation de votre utilisateur doit être réaliste et correspondre aux caractéristiques de base, à la personnalité et au ton de votre client idéal. Cela humanisera vos personas utilisateurs et facilitera la relation et l'empathie des parties prenantes avec votre public cible.

Avec une idée de l'image de votre utilisateur en tête, nous vous suggérons de rechercher une licence ouverte ou des images de stock pour que cet élément de votre persona reste simple et pertinent.

$$$a Un profil démographique et des antécédents détaillés

Les informations contenues dans votre en-tête sont peut-être fictives, mais elles sont toutes ancrées dans la recherche ! Et cette recherche brille à travers la section démographique de vos personas utilisateurs. N'hésitez pas à être aussi détaillé que nécessaire ici, prenez en compte le parcours personnel et professionnel de votre client, l'environnement de l'utilisateur et toutes les variables psychologiques qui pourraient informer son style de vie et ses choix.

Vous voulez savoir exactement ce qu'il faut inclure dans le profil démographique ? Voici ce que nous voulons dire :

Contexte personnel

Il n'est pas nécessaire d'aller trop loin dans la vie imaginaire de cette personne, il suffit de brosser le tableau de qui elle est à travers des détails personnels fictifs. Définissez des statuts importants comme l'âge de votre persona, son identité de genre, son ethnie et sa race, son niveau d'éducation et son statut marital ayant un impact sur sa vie professionnelle.

Par exemple, notre Kelly pourrait être une mère travailleuse de 43 ans vivant à Scottsdale, en Arizona, et titulaire d'un doctorat en chimie organique.

Expérience professionnelle

C'est ici que vous plongez un peu plus dans le côté travail. Utilisez les études de marché actuelles pour déterminer le titre de votre utilisateur, son niveau de revenu réaliste, ses antécédents professionnels et l'équilibre entre sa vie professionnelle et sa vie privée.

Environnement de l'utilisateur

Sur quelles nécessités quotidiennes vos utilisateurs s'appuient-ils pour faire leur travail dans un contexte social, physique ou technologique ?

Considérez la pile technologique potentielle de votre utilisateur. Qu'il s'agisse de son travail au bureau ou télétravail, du nombre d'employés avec lesquels il travaille, du temps passé en réunion ou de la fréquence à laquelle il est en ligne au cours de la journée, ces détails ont de l'importance.

Mon travail consiste peut-être à travailler au bureau la plupart des jours de la semaine, mais il est rare qu'elle s'assoie à son bureau parce qu'elle est occupée à élaborer des idées ou à préparer des évènements avec l'équipe.

Données psychographiques

La psychographie est un terme global qui décrit les modèles de comportement, les attitudes, les intérêts, les opinions, les points de douleur, les motivations et bien plus encore de votre public. En gros, tout ce qui fait que Kelly est Kelly. 💜

Créez des documents à partir de n'importe quel endroit de votre environnement de travail ClickUp avec des sous-pages imbriquées, des tableaux et des styles pour organiser rapidement et proprement des tonnes d'informations dans une structure parfaite

N'hésitez pas à être créatif et vraiment spécifique pour cibler un public de niche. Croyez-nous, si l'un de vos clients résout un problème à l'aide de votre produit, il y en a probablement des milliers d'autres comme lui qui pourraient en bénéficier de la même manière - ils n'ont tout simplement pas encore trouvé votre entreprise.

Voici quelques-unes des données psychographiques de Kelly pour vous mettre l'eau à la bouche :

Kelly a créé son entreprise de soins capillaires il y a plus de 20 ans, comme une entreprise secondaire pour financer ses études, mais au cours des sept dernières années, elle en a fait sa carrière à temps plein

Auparavant, Kelly s'occupait davantage du développement des produits. Aujourd'hui, elle passe beaucoup de temps à participer à des salons professionnels ou à visiter des points de vente potentiels pour faire connaître sa marque en personne

Elle voit beaucoup de valeur dans le marketing numérique et le marketing d'affiliation, mais ne sait pas par où commencer. Ses produits sont très présents localement, mais elle souhaite étendre ses équipes commerciales à d'autres États

Lorsque Mon travail n'est pas en cours, elle donne la priorité au temps passé avec ses enfants et consulte rarement son téléphone en dehors des heures de travail. Elle encourage ses employés à faire de même !

L'objectif final et la motivation de votre utilisateur persona

Il s'agit du grand pourquoi qui motive le comportement et les décisions de vos personas utilisateurs.

Cette section décrit ce que vos user personas veulent retirer de l'utilisation de votre produit - le qu'est-ce que j'en retire de tout cela. La solidification des objectifs finaux est la clé pour comprendre ce que vos utilisateurs tentent de réaliser et pour produire des produits et des messages qui correspondent à leur vision.

En outre, la définition de leurs motivations quotidiennes et de leur objectif final professionnel par rapport au problème auquel ils sont confrontés est clé pour déterminer si vous avez trouvé le bon public pour votre produit. Pour Kelly, son objectif pourrait être de trouver une agence créative qui s'occuperait de son image de marque et de sa présence en ligne de bout en bout.

Vous pouvez également développer ce point en décrivant les facteurs qui motivent son objectif. Kelly n'est peut-être pas en position de gérer les processus de marketing numérique de son entreprise en interne, mais elle souhaite développer ce secteur de son entreprise sans en ajouter un autre liste de choses à faire à son emploi du temps. Assurez-vous simplement de couvrir ce que vos utilisateurs veulent atteindre et pourquoi ils le font, et vous serez en bonne forme 🙂

Points de douleur et défis communs

Connaître les motivations de vos personas utilisateurs fera la transition facilement vers les défis communs qu'ils rencontrent avec les produits actuels - et ce qui les encouragerait à faire un changement.

Établir des connexions et lier des idées entre elles sur un plan organisé tableau blanc numérique pour mieux reconnaître les schémas et les points de douleur lors de la création de vos personas

Considérez les obstacles qui peuvent empêcher vos utilisateurs d'atteindre leurs objectifs ou les questions sans réponse auxquelles ils peuvent être confrontés de manière répétée. Dans l'idéal, votre produit comble un vide dans leurs flux de travail ou crée une solution qui s'aligne sur leurs opérations quotidiennes.

Pour en revenir à Kelly, elle sait qu'elle passe à côté d'un grand nombre de clients potentiels en ne tirant pas parti de la publicité sur les médias sociaux, d'une présence en ligne plus forte en général et d'une image de marque cohérente. Il se peut aussi qu'elle ait du mal à trouver une agence en qui elle a confiance, et ce pour plusieurs raisons ! Peut-être du point de vue de la créativité, de la logistique ou du compte rendu.

$$$a Un scénario de la vie quotidienne

Ce scénario n'a rien à voir avec les TikToks " day in the life " que vous aimez secrètement suivre. Il s'agit d'une brève narration décrivant comment vos personas utilisateurs vont découvrir et interagir avec votre produit afin d'atteindre la solution ou les objectifs qu'ils souhaitent.

Loin d'une description littérale de leur journée, le scénario de votre user persona sera rédigé de leur propre point de vue et informera les cas d'utilisation clés de votre produit par la suite !

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/03/Tableau blanc-mapping-2-1400x928.png Mapper sur des tableaux blancs dans ClickUp /$$img/

Planifiez la façon dont votre user persona s'intègre dans votre stratégie marketing globale sur un tableau blanc numérique dans ClickUp

PRO TIP Nous vous conseillons de garder vos scénarios de persona utilisateur à portée de main pour les utiliser ultérieurement tests d'utilisabilité et la cartographie du parcours client ! Plutôt que de plonger dans une décomposition horodatée pour vos personas, utilisez des éléments d'information que vous avez déjà recueillis pour tisser votre histoire. Il n'est pas nécessaire de dépasser 100 mots. 🙌🏼

Maintenant que nous avons abordé les éléments essentiels, mettons nos connaissances en pratique en créant un persona utilisateur ! Suivez notre guide étape par étape pour créer des personas pour n'importe quel secteur, produit ou service. Nous ne vous laissons cependant pas partir de zéro, continuez à défiler pour obtenir l'assistance nécessaire modèle de personas utilisateur dont vous rêvez. 🎉

Étape 1 : Recherche

Effectuez des recherches sur les utilisateurs et recueillez des données sur des utilisateurs réels pour trouver les informations détaillées ci-dessus, notamment les données démographiques, le comportement et les motivations. Vous pouvez faire des recherches à l'ancienne ou passer au peigne fin vos propres.. Logiciel de gestion de la relation client pour envoyer des sondages, mener des entretiens, et favoriser de véritables connexions avec les clients au fur et à mesure que vous collectez des données.

Créez des sondages intuitifs et détaillés et des demandes de commentaires directement depuis votre environnement de travail de ClickUp Formulaires

Étape 2 : Rechercher des modèles

Lisez, relisez et organisez vos recherches afin d'identifier des modèles dans vos résultats et de vous concentrer sur vos utilisateurs cibles. Utilisez ces modèles pour commencer à reconstituer les histoires de vos utilisateurs. N'oubliez pas que vous pouvez créer plusieurs personas !

En fonction de votre produit et du type de thèmes récurrents que vous trouverez dans vos recherches, vous découvrirez peut-être un nouveau marché à exploiter et créerez plusieurs personas pour le représenter.

Maintenant que vous avez en tête vos recherches sur les utilisateurs et les utilisateurs visés, il est temps d'assembler le tout.

Étape 3 : Utilisez toujours, toujours, toujours un modèle !

Les logiciels permettant de réaliser des sondages auprès des utilisateurs, de gérer les tâches, d'accéder à votre base de données clients et de créer des designs sont tous essentiels dans ce processus. Mais gérer cette liste d'outils n'est pas une mince affaire. Plutôt que de répartir votre temps sur une pile technologique compliquée et de repartir à zéro pour chaque élément de votre processus de persona utilisateur, commencez par un modèle.

Les meilleurs modèles sont personnalisables, leur utilisation est gratuite et ils s'intègrent à toutes vos autres applications pour faciliter considérablement le processus de création d'un profil utilisateur et le rendre plus efficace. Tout ce que ClickUp a été conçu pour faire !

ClickUp est le seul logiciel de productivité suffisamment puissant pour centraliser votre travail - à travers n'importe quelle application - en une seule plateforme collaborative. Avec un nombre croissant de liste de fonctionnalités qui ne cesse de s'allonger pour s'attaquer à tout, du forfait de la campagne à la processus de conception clickUp est un logiciel unique pour toutes les tâches.

Affichez des informations clés sur votre cible, notamment ses motivations, ses données démographiques et son parcours professionnel grâce au User Persona Template by ClickUp

Le Modèle de Persona de l'utilisateur par ClickUp possède les fonctions dont vous avez besoin pour arranger, organiser et accéder facilement à vos profils. Avec quatre affichages du projet pour gérer vos profils et 17 Champs personnalisés , ceci Modèle au niveau de la liste vous permet de mieux comprendre votre public afin de construire des personas percutants.

Affichez les profils de vos personas à un niveau plus élevé à partir de votre Liste interactive et saisissez même des détails clés, notamment leur tranche d'âge, leur motivation, leur profession, leurs objectifs et leur salaire d'un seul coup d'œil. Ces informations peuvent être utilisées pour filtrer, regrouper et trier votre liste de personas en quelques clics, ou classées par sexe dans une liste de personas prédéfinie Tableau Kanban .

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/05/Screenshot-2023-05-16-at-11.19.21-AM-1400x960.png Modèle de Persona de l'utilisateur par ClickUp Tableau Kanban /$$img/

Regroupez et gérez vos profils d'utilisateurs sur un Tableau Kanban interactif en utilisant le User Persona Template de ClickUp

Le Guide de démarrage est votre outil de travail personnel Document d'aide pour commencer à utiliser ce modèle comme un pro dès la seconde où vous l'appliquez. Et au fur et à mesure que votre produit évolue, vous pouvez facilement mettre à jour les profils de vos utilisateurs à partir de votre modèle pour qu'ils soient toujours à jour.

Étape 4 : Recueillir des informations en retour

Une fois que vous avez rédigé votre profil utilisateur, il est temps de revérifier votre travail par des séries de commentaires réfléchis et répétés. Validez le persona en le partageant avec les parties prenantes, les membres de l'équipe, les clients, les experts, etc.

Recueillez ensuite leurs commentaires et ajustez-les si nécessaire. Il vous faudra peut-être quelques itérations pour mettre au point votre persona utilisateur, qui pourra même changer au fur et à mesure de la maturation de votre produit. N'oubliez pas que plus vous passerez de temps à mettre au point vos profils, plus ils apporteront de la valeur à votre entreprise.

Utilisation du profil utilisateur Affichage du formulaire dans votre modèle ClickUp est parfait pour cela. Une fois qu'un membre de l'équipe ou une partie prenante soumet une demande de type sondage, ce profil potentiel est directement transformé en une tâche réalisable que l'équipe de marketing et de conception peut rechercher, développer et éventuellement approuver !

Étape 5 : Utiliser le profil

Il est temps d'utiliser vos personas ! 🎉

Il peut s'agir d'une partie de votre oKR marketing et la stratégie, mais vos profils d'utilisateurs sont des ressources que les équipes de toute votre organisation peuvent utiliser. Partagez vos profils avec l'équipe commerciale, les rédacteurs de votre blog, Les concepteurs UX , et les représentants du service client afin qu'ils puissent mieux comprendre avec qui ils se connectent au quotidien.

Au fur et à mesure que votre entreprise mûrit, ces profils feront partie intégrante de votre lignes directrices de la marque pour votre designer UX et gestion des produits les équipes à suivre. Gardez à l'esprit les publics de votre marché lorsque vous faites des choix de produits importants et que vous créez de nouvelles fonctionnalités, de nouveaux messages et de nouveaux designs pour qu'ils soient toujours en phase avec votre public.

Faites évoluer vos personas utilisateurs avec ClickUp

Il existe des tonnes de modèles de persona utilisateur parmi lesquels choisir, il n'est donc pas nécessaire de se contenter du premier qui vous tombe sous la main. À cela s'ajoute le fait que votre User Persona est une ressource permanente tout au long de votre stratégie marketing, et non un élément d'action unique et terminé. À trouver un modèle qui soit attrayant et accessible fera beaucoup plus pour vous sur le long terme.

Notre suggestion ? Ne cherchez pas plus loin que ClickUp 🙂

Suivez les mises à jour du projet, gérez les flux de travail et collaborez avec l'équipe, le tout à partir de votre environnement ClickUp

ClickUp s'intègre avec plus de 1 000 autres outils et est livré avec une vaste gamme d'outils d'aide à la décision Bibliothèque de modèles pour tous les cas d'utilisation afin de rationaliser vos processus - y compris un modèle désigné pour créer des personas d'utilisateur ! Démarrer avec ClickUp gratuitement pour commencer à créer des personas et voir leurs profils prendre forme en un rien de temps !