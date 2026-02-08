10 modèles de planification pour Thanksgiving à essayer

La plupart des hôtes de Thanksgiving sous-estiment la charge de travail que représente la coordination jusqu'à ce qu'ils se retrouvent à jongler entre les horaires de cuisson, les restrictions alimentaires et les courses de dernière minute à travers cinq applications différentes.

Cet article vous présente 10 modèles de planification pour Thanksgiving, allant du simple dîner en famille aux grands repas-partage, et vous montre comment utiliser les fonctionnalités de ClickUp telles que ClickUp Échéancier, ClickUp Automatisations et ClickUp Brain pour centraliser votre planification, éliminer le chaos et profiter pleinement des vacances.

Meilleurs modèles pour planifier Thanksgiving

Un simple dîner pour quatre personnes n'a pas les mêmes exigences qu'un repas-partage pour 30 personnes, et utiliser le mauvais outil peut vous faire passer à côté de certains détails ou vous créer du travail inutile. Les modèles ci-dessous ont été choisis pour leur flexibilité, leur facilité de personnalisation et leur capacité à gérer à la fois de simples dîners en famille et des évènements coordonnés de plus grande envergure. Bénéficiez de suggestions de tâches alimentées par l'IA, de rappels automatisés et d'une génération de contenu intelligent en améliorant n'importe quel modèle avec ClickUp Brain pour faciliter encore davantage votre planification.

Avant de vous plonger dans les modèles spécifiques à Thanksgiving, regardez cet aperçu pour comprendre comment fonctionnent les modèles de planification de projet dans ClickUp et comment vous pouvez les personnaliser pour les adapter à vos besoins particuliers :

1. Modèle de planificateur de vacances ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Le modèle ClickUp Holiday Planner vous permet de gérer facilement les congés de vos employés et de planifier à l'avance.

Le modèle ClickUp Holiday Planner est conçu pour les hôtes qui doivent jongler avec bien plus que le repas, comme les décorations, la coordination des cadeaux et la logistique des déplacements. Il fournit un cadre complet pour la coordination de tous les évènements des fêtes, avec des catégories de tâches prédéfinies que vous pouvez adapter à votre festin de Thanksgiving. Il est idéal pour ceux qui souhaitent disposer d'un centre de commande unique pour toute la période des fêtes.

Les listes de tâches préconfigurées vous permettent de commencer avec des catégories organisées pour les repas, les décorations et la gestion des invités, au lieu de tout créer à partir de zéro. Plusieurs vues vous permettent de visualiser votre plan sous différents angles : la vue Liste pour les tâches détaillées, la vue Tableau pour le suivi de la progression et la vue Calendrier pour planifier les dates clés.

Les champs personnalisés de ClickUp vous permettent d'ajouter des détails spécifiques tels que les montants pour le suivi du budget, les notes alimentaires pour chaque invité et le statut RSVP afin de garder les informations importantes organisées et visibles. Vous pouvez également utiliser ClickUp Brain pour réfléchir à des thèmes de décoration, générer une liste de tâches pour Thanksgiving ou rédiger des messages de remerciement personnalisés à envoyer après l'évènement.

2. Modèle ClickUp pour la planification d'évènements et la collaboration

Obtenir un modèle gratuit Gérez efficacement vos tâches à l'aide du modèle de planification d'évènements ClickUp.

Coordonner un repas entre amis ou un repas-partage au bureau via un chat de groupe est la recette idéale pour un désastre. Le modèle ClickUp Event Planning & Collaboration Template est conçu pour les groupes et les équipes, et offre des fonctionnalités intégrées de communication et d'attribution des tâches pour que tout le monde reste sur la même longueur d'onde. C'est la solution idéale pour tout repas de Thanksgiving où plusieurs foyers apportent des plats ou aident à l'installation.

Les champs « Assigné à » éliminent toute confusion en attribuant clairement chaque tâche à un propriétaire, afin que tout le monde sache qui prépare la farce et qui apporte les chaises supplémentaires. Les commentaires et les @mentions vous permettent de communiquer efficacement en laissant des commentaires directement sur les tâches, plutôt que de les perdre dans un fil de discussion confus.

Le suivi des progrès vous permet de voir en un coup d'œil ce qui est confirmé et ce qui est encore en attente, afin que vous puissiez assurer le suivi des plats non attribués. ClickUp Brain peut rédiger des messages d'attribution, résumer qui s'est engagé à faire quoi et signaler les lacunes dans votre menu.

3. Modèle de planification d'évènements ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Structurez vos tâches et obtenez un aperçu complet de tous les aspects de votre évènement grâce au modèle de planification d'évènements ClickUp.

Pour les hôtes qui considèrent Thanksgiving comme un évènement important, le modèle de planification d'évènement ClickUp couvre tout, du lieu et de l'échéancier aux tâches et à la coordination des prestataires. Si votre planification implique la disposition des sièges, la location de matériel ou des éléments de restauration, ce modèle vous fournit la structure dont vous avez besoin pour gérer une logistique complexe sans stress.

L'échéancier vous offre une vue d'ensemble de l'ensemble de votre évènement, de la planification initiale et la préparation jusqu'à l'exécution et le nettoyage le jour même. Le suivi des fournisseurs et prestataires vous permet de gérer les commandes de dinde préparée, de tables louées ou d'aide embauchée à un seul emplacement organisé.

Les sous-tâches de la checklist décomposent les tâches importantes telles que « Décorer la salle à manger » en étapes plus petites et réalisables telles que « Repasser la nappe » et « Disposer les marque-places ». Les automatisations ClickUp vous permettent de configurer des rappels automatiques pour les échéances importantes, comme le moment où vous devez aller chercher la dinde ou commencer à préchauffer le four.

📮 ClickUp Insight : 83 % des travailleurs du savoir utilisent principalement les e-mails et les chats pour communiquer avec leur équipe. Cependant, près de 60 % de leur journée de travail est perdue à passer d'un outil à l'autre et à rechercher des informations. Avec une application tout-en-un pour le travail comme ClickUp, votre gestion de projet, vos messages, vos e-mails et vos chats sont tous regroupés au même endroit ! Il est temps de centraliser et de dynamiser !

4. Modèle ClickUp pour l'organisation de fêtes

Obtenez un modèle gratuit Utilisez ce modèle de planification de fête pour établir un budget, définir les priorités et déléguer les tâches.

Pour assurer la réussite de Thanksgiving, il ne suffit pas de bien manger, il faut aussi vivre une expérience inoubliable. Le modèle ClickUp Party Planning Template est conçu pour les réunions entre amis et met l'accent sur l'expérience des invités, le divertissement et l'ambiance. Il est idéal pour les hôtes de Friendsgiving ou toute personne souhaitant organiser une fête mémorable du début à la fin.

La gestion de la liste des invités vous permet de suivre les réponses et de noter les restrictions alimentaires ou les accompagnateurs grâce à des champs dédiés pour chaque participant. Les sections consacrées aux divertissements et à la planification des activités vous aident à organiser les activités après le dîner, les listes de lecture musicales et les activités pour occuper les enfants dans des listes organisées.

Une checklist pour la décoration et l'ambiance vous permet de ne rien oublier grâce à une liste détaillée de toutes les tâches à accomplir pour créer l'ambiance souhaitée. ClickUp Brain peut vous suggérer des sujets de discussion pour le dîner, générer une liste de lecture musicale thématique ou créer un programme d'activités pour les enfants.

5. Modèle d'échéancier ClickUp pour la planification d'évènements

Obtenez un modèle gratuit Modèle de liste de tâches ClickUp regroupé par phase de projet, affichant les tâches avec leur priorité, leur responsable, leurs dates de début et d'échéance, leur statut et le suivi du budget (budget alloué par rapport au coût réel).

Le plus grand défi de Thanksgiving est souvent le planning du four. Le modèle d'échéancier ClickUp pour la planification d'évènements vous aide à mapper chaque tâche dans un échéancier visuel, en indiquant les dépendances et les séquences afin que vous puissiez voir exactement quand chaque plat doit être enfourné. Il est parfait pour les planificateurs soucieux du détail qui veulent éviter tout contretemps.

La vue Gantt permet de visualiser la durée et les dépendances des tâches afin de comprendre votre chemin critique, c'est-à-dire la séquence de tâches qui doivent être accomplies dans les délais. Les dates de début et d'échéance peuvent être réglées pour s'ajuster automatiquement si une tâche en amont est modifiée, afin que l'ensemble de votre planning reste synchronisé. La visibilité du chemin critique montre immédiatement quelles tâches ne peuvent être reportées, ce qui vous aide à hiérarchiser les priorités pour que le repas se déroule comme prévu. Un code couleur par catégorie organise les tâches en fonction de la préparation, de la cuisson, du service et du nettoyage, ce qui vous permet de parcourir rapidement votre planning et de comprendre le flux de travail.

6. Modèle de calendrier ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Planifiez vos tenues par date sur un calendrier mensuel et harmonisez vos looks avec les évènements et les jours de voyage grâce au modèle de calendrier ClickUp.

Si vous êtes un planificateur visuel qui pense en termes de dates plutôt que de listes, le modèle de calendrier ClickUp est fait pour vous. Il affiche toutes vos tâches de planification dans une vue mensuelle, hebdomadaire ou quotidienne familière, ce qui le rend particulièrement utile pour gérer les préparatifs sur plusieurs jours et voir comment ils s'intègrent à vos autres engagements.

Une interface glisser-déposer vous permet de planifier et de reprogrammer facilement vos tâches en les faisant glisser vers la date appropriée. Plusieurs affichages du Calendrier vous permettent d'utiliser l'affichage mensuel pour avoir une vue d'ensemble de votre échéancier de planification et de passer à l'affichage quotidien pour les détails liés à l'exécution.

La fonctionnalité de synchronisation avec des calendriers externes vous permet de connecter votre calendrier Google ou Outlook afin de visualiser vos tâches de préparation pour Thanksgiving parallèlement à vos réunions de travail et vos rendez-vous personnels. Vous pouvez configurer des tâches récurrentes pour les traditions annuelles, telles que « Envoyer les invitations pour Thanksgiving », afin qu'elles apparaissent automatiquement dans votre calendrier chaque année.

7. Modèle de calendrier annuel ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Planifiez et suivez les évènements clés, les échéances et les jalons tout au long de l'année à l'aide du modèle de calendrier annuel ClickUp.

Les bons hôtes savent que la planification de l'année suivante commence dès que le repas de cette année est terminé. Le modèle de calendrier annuel ClickUp vous aide à visualiser Thanksgiving dans le contexte de votre calendrier annuel complet, ce qui facilite l'établissement de traditions et le suivi des améliorations d'une année sur l'autre.

La visibilité sur toute l'année marque les jalons des fêtes tout au long des 12 mois afin que vous puissiez planifier à l'avance. Les sections « Notes » permettent de noter ce qui a fonctionné et ce qui n'a pas fonctionné, comme le fait que la dinde de 5 kg n'était pas suffisante pour 15 personnes, afin de pouvoir vous y référer à l'avenir. L'intégration avec d'autres environnements de travail ClickUp permet de relier la planification de vos vacances à vos projets personnels ou professionnels pour une vue d'ensemble de votre emploi du temps.

ClickUp Brain peut analyser vos notes des années précédentes et vous suggérer des améliorations pour la réunion de cette année.

8. Modèle ClickUp pour la planification d'évènements de grande envergure

Obtenez un modèle gratuit Le modèle de planification d'évènements de grande envergure de ClickUp est conçu pour vous aider à gérer et à suivre la progression d'évènements à grande échelle.

Lorsque vous devez nourrir une foule, une simple checklist pour le repas de Thanksgiving ne suffit pas. Le modèle ClickUp pour la planification d'évènements de grande envergure est adapté aux rassemblements complexes impliquant plusieurs flux de travail, équipes et logistiques, ce qui le rend parfait pour les grandes réunions de famille, les évènements communautaires ou les dîners d'entreprise avec 25 invités ou plus (26 % des Américains prévoient un dîner de Thanksgiving avec plus de 10 invités supplémentaires).

Les multiples phases du projet vous permettent d'organiser votre travail en étapes distinctes telles que la planification, la préparation, l'exécution et le nettoyage après l'évènement. Les fonctionnalités d'affectation des tâches aux équipes et aux comités permettent de déléguer les tâches à différents groupes, tels que l'équipe d'installation ou le comité de nettoyage, avec une répartition claire des responsabilités.

Le suivi budgétaire utilise les champs personnalisés ClickUp pour classer les dépenses, et les tableaux de bord ClickUp permettent de visualiser les dépenses. ClickUp Brain peut générer des e-mails de coordination des bénévoles, créer des plannings de travail ou résumer le statut de l'évènement pour les parties prenantes.

9. Feuille de travail pour planifier Thanksgiving par Canva

Obtenez un modèle gratuit Fiche de recherche sur le thème de Thanksgiving « Finder's Feast » (Le festin du chercheur) où les élèves identifient des éléments dans une grille d'images et marquent chacun d'eux avec la forme qui lui est attribuée.

Lorsque vous recherchez la clarté sans complexité, une simple feuille de travail peut être votre meilleur outil de planification. La feuille de travail pour planifier Thanksgiving est conçue pour les hôtes qui ont besoin d'un moyen simple d'organiser leurs invités, leurs repas et leurs préparatifs sans avoir à jongler avec plusieurs listes. Elle est particulièrement adaptée aux réunions de petite et moyenne taille, où la structure est plus importante que la coordination.

Une disposition centralisée vous permet d'organiser le nombre d'invités, le plan des repas et les notes de préparation en un seul endroit afin que rien ne soit oublié. Des sections structurées divisent votre planification en catégories claires telles que le menu, la liste des courses et les rappels de tâches afin de réduire le stress de dernière minute.

Le format imprimable vous permet d'avoir une feuille de planification physique que vous pouvez conserver dans votre cuisine pour la consulter rapidement pendant que vous cuisinez. ClickUp Brain peut transformer votre feuille de travail en un plan concret en générant une liste de courses complète, en suggérant des échéanciers de préparation et en identifiant les plats manquants avant le grand jour.

10. Feuille de travail pour planifier le menu de Thanksgiving par Canva

Obtenez un modèle gratuit Feuille de travail pour planifier le menu de Thanksgiving avec des sections à remplir pour les entrées, les accompagnements, les plats principaux, les desserts et les boissons.

Évitez le problème classique de coordination des repas-partage (cinq casseroles de haricots verts et pas de petits pains) grâce à une feuille d'inscription dédiée aux repas-partage de Thanksgiving. Ce type de modèle est conçu pour coordonner qui apporte quoi à un repas partagé, vous garantissant ainsi un repas équilibré et délicieux.

L'organisation par catégorie crée des sections pour les entrées, les plats principaux, les accompagnements, les desserts et les boissons afin que vous puissiez voir où se trouvent les lacunes. Les recommandations en matière de quantité suggèrent des tailles de portions afin de s'assurer qu'il y ait suffisamment de nourriture pour tout le monde sans excès de restes (les ménages américains gaspillent environ 320 millions de livres de nourriture chaque Thanksgiving).

Des indicateurs de restrictions alimentaires permettent aux collaborateurs d'ajouter une colonne pour indiquer si leur plat est végétarien, sans gluten ou sans noix. Les champs d'informations de contact facilitent la coordination entre les collaborateurs si nécessaire.

Comment planifier un dîner de Thanksgiving à l'aide de modèles

Commencez par définir vos paramètres clés avant même d'ouvrir un modèle : déterminez le nombre d'invités, les restrictions alimentaires éventuelles et l'heure à laquelle vous souhaitez servir le repas. Ces contraintes détermineront toutes les autres décisions que vous prendrez. Choisissez ensuite un modèle adapté à la complexité de votre évènement : une simple checklist convient pour un petit dîner, mais un repas-partage pour 30 personnes nécessite des fonctionnalités de collaboration robustes.

Pour un planning culinaire sans stress, commencez par établir un échéancier en partant de l'heure à laquelle vous souhaitez servir le repas. Les meilleurs organisateurs de Thanksgiving partent du principe que « le repas sera servi à 15 h » et calculent toutes les échéances à partir de là. Les modèles avec la vue Échéancier de ClickUp rendent ce processus visuel et facile à ajuster. Si plusieurs personnes sont impliquées, attribuez immédiatement les tâches afin d'éliminer toute ambiguïté. Une tâche vague telle que « quelqu'un devrait s'occuper des petits pains » devient une tâche claire : « Maman - Petits pains - À récupérer mercredi avant 17 h », grâce aux champs « Assigné à » de ClickUp.

Prévoyez toujours une marge de manœuvre : la préparation, les imprévus et les conflits d'horaires de cuisson peuvent facilement ajouter 30 minutes ou plus à votre emploi du temps. Accélérez votre planification avec ClickUp Brain en générant des listes de courses à partir de votre menu, en suggérant des temps de cuisson et même en rédigeant des communications à l'intention de vos invités. Enfin, créez une checklist simplifiée et distincte pour le jour J et prenez cinq minutes après le repas pour noter les leçons apprises. Vous serez heureux de l'avoir fait lorsque novembre prochain arrivera.

📮 ClickUp Insight : 1 employé sur 4 utilise au moins quatre outils différents pour créer un contexte de travail. Un détail important peut être enfoui dans un e-mail, développé dans un fil de discussion Slack et documenté dans un outil distinct, ce qui oblige les équipes à perdre du temps à rechercher des informations au lieu de se concentrer sur leur travail. ClickUp rassemble l'ensemble de votre flux de travail sur une plateforme unifiée. Grâce à des fonctionnalités telles que ClickUp Email Gestion de projet, ClickUp Chat, ClickUp Docs et ClickUp Brain, tout reste connecté, synchronisé et instantanément accessible. Dites adieu au « travail sur le travail » et récupérez votre temps de productivité. Planifier Thanksgiving ne doit pas nécessairement vous donner l'impression de jongler avec dix choses à la fois pendant que le chronomètre de votre four sonne en arrière-plan. Avec le bon modèle, vous transformez vos notes éparpillées, vos courses de dernière minute et la confusion des discussions de groupe en un plan clair et facile à gérer. Que vous organisiez un dîner tranquille pour quatre personnes ou que vous coordonniez une maison pleine, c'est la structure qui transforme le stress en confiance. Commencez simplement. Choisissez un modèle adapté à la taille de votre groupe, mappez votre menu et fixez votre échéancier à l'avance. Répartissez les tâches si d'autres personnes vous aident, prévoyez du temps supplémentaire dans votre planning de cuisine et gardez une checklist claire pour que tout se passe dans le calme et sous contrôle. L'objectif n'est pas la perfection. L'objectif est une table chaleureuse, de bons plats et une journée que vous pouvez réellement apprécier. Si vous souhaitez aller plus loin dans votre planification, transférez votre modèle dans ClickUp pour tout centraliser en un seul endroit. Utilisez ClickUp Brain pour générer des listes de courses, affiner votre menu et créer un plan de cuisine étape par étape. Visualisez votre préparation avec Échéancier, automatisez les rappels avec Automatisations et coordonnez parfaitement vos invités, vos plats et vos tâches sans chaos. Planifiez une fois, détendez-vous plus tôt et passez Thanksgiving là où cela compte le plus, à table, sans stress. Essayez-les gratuitement dans ClickUp!

Apportez un peu de calme dans le chaos de Thanksgiving

Planifier Thanksgiving ne doit pas nécessairement vous donner l'impression de jongler avec dix choses à la fois pendant que le chronomètre de votre four sonne en arrière-plan. Avec le bon modèle, vous transformez vos notes éparpillées, vos courses de dernière minute et la confusion des discussions de groupe en un plan clair et facile à gérer. Que vous organisiez un dîner tranquille pour quatre personnes ou que vous coordonniez une maison pleine, c'est la structure qui transforme le stress en confiance.

Commencez simplement. Choisissez un modèle adapté à la taille de votre groupe, planifiez votre menu et fixez votre échéancier à l'avance. Répartissez les tâches si d'autres personnes vous aident, prévoyez du temps supplémentaire dans votre planning de cuisine et gardez une checklist claire pour le jour J afin que tout se passe dans le calme et le contrôle. L'objectif n'est pas la perfection. L'objectif est une table chaleureuse, de bons plats et une journée que vous pouvez réellement apprécier.

Si vous souhaitez aller plus loin dans votre planification, transférez votre modèle dans ClickUp pour tout centraliser en un seul endroit. Utilisez ClickUp Brain pour générer des listes de courses, affiner votre menu et créer un plan de cuisine étape par étape. Visualisez votre préparation avec Timeline View, automatisez les rappels avec Automatisations et coordonnez parfaitement vos invités, vos plats et vos tâches sans chaos.

Planifiez une fois, détendez-vous plus tôt et passez Thanksgiving là où cela compte le plus, à table, sans stress. Essayez-les gratuitement dans ClickUp!

Foire aux questions

Un modèle de Thanksgiving axé sur l'équipe nécessite une attribution claire des tâches avec les noms des responsables, la visibilité des délais, un canal de communication tel que des commentaires et un suivi du statut afin que chacun puisse voir ce qui est confirmé et ce qui est en attente.

Créez des catégories pour les types de plats, partagez le lien vers le modèle avec tous les collaborateurs et laissez les gens choisir les éléments qu'ils souhaitent préparer. N'oubliez pas d'inclure des indications sur les quantités et les restrictions alimentaires afin de garantir un repas équilibré.

Une checklist des repas se concentre uniquement sur les aliments, les recettes, les ingrédients et les temps de cuisson. Un modèle complet de planificateur de vacances couvre la gestion des invités, les décorations, la disposition des places, les activités et le nettoyage.