Modèles gratuits de budget base zéro pour le suivi de vos dépenses

Selon un sondage Harris Poll, seuls 2 Américains sur 5 ont un budget et effectuent activement le suivi de leurs dépenses.

Cet article vous présente sept modèles gratuits de budget base zéro qui vous obligent à attribuer une fonction spécifique à chaque dollar avant de le dépenser, ainsi qu'un guide étape par étape pour les utiliser afin que votre budget soit toujours équilibré.

Aperçu des modèles de budget base zéro

Qu'est-ce qu'un budget base zéro ?

Les budgets traditionnels présentent souvent des lacunes qui empêchent de suivre certaines dépenses. Il s'agit d'une source de frustration courante pour les particuliers et les équipes qui tentent de gérer leurs finances.

Lorsque 200 $ disparaissent chaque mois dans la catégorie « divers », vous ne perdez pas seulement de l'argent, vous perdez également la capacité de faire des choix réels sur ce qui compte pour vous. Pour les équipes, ce manque de clarté entraîne des dépassements budgétaires et une perte totale de responsabilité. Vous en êtes réduit à faire des suppositions au lieu de faire des choix réfléchis avec vos fonds.

La budgétisation à base zéro est une méthode qui résout ce problème en vous obligeant à attribuer une fonction spécifique à chaque dollar de vos revenus. La formule est simple : revenus moins dépenses égale zéro.

Cette approche fonctionne pour le suivi des dépenses personnelles, la planification financière du ménage et même l'allocation de fonds pour des projets d'équipe complexes. Un modèle de budget fournit la structure nécessaire pour rendre cette méthode pratique, transformant les conjectures en un plan de dépenses clair.

Ce qu'il faut rechercher dans un modèle de budget base zéro

Utiliser le premier modèle de budget Excel que vous trouvez vous donne souvent plus de travail, et non moins. Vous passez votre temps à créer des formules, à vérifier manuellement les erreurs et à vous débattre avec une grille de cellules statique. Cela vous fait perdre du temps et peut entraîner des erreurs coûteuses si une formule est erronée.

Un modèle vraiment efficace doit vous faciliter la tâche afin que vous puissiez vous concentrer sur la prise de décisions financières judicieuses plutôt que de vous battre avec un logiciel. Voici ce qui distingue un excellent modèle de budget base zéro d'un modèle basique :

Champs de suivi des revenus : un espace dédié pour enregistrer toutes vos sources de revenus, afin que vous sachiez exactement quel est votre nombre de départ pour chaque période budgétaire.

Catégorisation des dépenses : des catégories de dépenses prédéfinies mais personnalisables, telles que le logement, l'alimentation et les transports, vous aident à organiser vos dépenses sans partir de zéro.

Calcul du solde en temps réel : un calculateur automatique qui vous indique le nombre restant à allouer au fur et à mesure. L'objectif est d'arriver à un solde exactement égal à zéro.

Flexibilité pour les dépenses irrégulières : possibilité d'ajouter facilement des coûts ponctuels ou saisonniers, tels que les cadeaux de Noël ou les réparations automobiles, sans bouleverser l'ensemble de votre structure budgétaire.

Indicateurs de progression visuels : des diagrammes, des graphiques ou des codes couleur vous permettent d'afficher vos dépenses en un coup d'œil, afin que vous sachiez immédiatement si vous êtes dans les clous.

Fonctionnalités de collaboration : pour tous ceux qui partagent leurs finances, comme les ménages ou les équipes de projet, la possibilité de modifier, commenter et mettre à jour le budget ensemble dans un pour tous ceux qui partagent leurs finances, comme les ménages ou les équipes de projet, la possibilité de modifier, commenter et mettre à jour le budget ensemble dans un environnement de travail collaboratif est essentielle pour rester alignés.

Les meilleurs modèles réduisent le temps consacré à la budgétisation d'une heure à quinze minutes, et vous donnent envie de les rouvrir le mois suivant.

Voici sept options gratuites qui vous permettront de faire ce que vous voulez. ✨

7 modèles gratuits de budget base zéro pour le suivi financier

Que vous soyez un pro des tableurs ou que vous préfériez un outil de gestion de projet plus dynamique, un bon modèle vous offre une structure toute prête pour votre budget base zéro. Chacune des options ci-dessous vous aide à attribuer une fonction à chaque dollar, mais elles offrent différentes fonctionnalités pour le suivi, la création de rapports et la collaboration.

1. Modèle de gestion financière par ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Gérez les finances de votre entreprise, augmentez vos bénéfices et réduisez vos frais généraux à l'aide du modèle de gestion financière ClickUp.

La gestion des finances implique souvent de jongler entre un tableur budgétaire, une application distincte pour les objectifs financiers et peut-être même un autre outil pour le suivi des factures. Les employés utilisent aujourd'hui en moyenne 11 applications. Cette dispersion des informations entre plusieurs outils déconnectés vous oblige à perdre du temps à passer d'une application à l'autre et à rechercher ce dont vous avez besoin, ce qui crée de la confusion et vous fait perdre du temps.

Le modèle de gestion financière de ClickUp résout ce problème en regroupant vos revenus, vos dépenses et vos objectifs financiers dans un environnement de travail unique.

Pourquoi vous allez aimer ce modèle

Consultez vos données budgétaires comme vous le souhaitez grâce aux multiples vues ClickUp et passez de l'une à l'autre pour analyser différents aspects de vos finances.

Suivez des données spécifiques telles que les catégories de dépenses, les statuts de paiement ou les montants budgétaires en enrichissant vos données budgétaires grâce aux champs personnalisés ClickUp

Conservez vos notes financières importantes, vos polices d'assurance ou vos reçus à côté de vos données budgétaires grâce à la fonctionnalité intégrée ClickUp Docs.

Obtenez des résumés de vos habitudes de dépenses ou rédigez des rapports budgétaires grâce à l'IA sans jamais quitter votre environnement de travail, en utilisant ClickUp Brain.

Grâce à ce modèle, vous pouvez attribuer chaque dollar à une tâche ou une catégorie spécifique et suivre vos dépenses réelles par rapport à votre forfait en temps réel. Il constitue une source unique et fiable pour toutes vos activités financières.

🚀 Idéal pour : les particuliers ou les petites équipes qui ont besoin d'avoir une vue d'ensemble, et pas seulement du budget.

💡 Conseil de pro : configurez des tableaux de bord ClickUp personnalisés qui intègrent des données provenant de plusieurs sources de données afin de visualiser vos coûts, vos revenus et d'autres indicateurs en temps réel.

2. Modèle de gestion de projet budgétisé par ClickUp

Pour les équipes, l'un des principaux points faibles est un budget de projet complètement déconnecté du travail réel effectué. Il est alors presque impossible de savoir si les dépenses sont justifiées ou si le projet se dirige vers un désastre financier.

Obtenir un modèle gratuit Obtenez un aperçu du budget de votre projet tout en gérant les tâches et les statuts dans ce modèle facile à utiliser.

Le modèle de gestion de projet budgétisé de ClickUp élimine ce problème en liant le suivi budgétaire directement aux livrables et aux jalons de votre projet.

Pourquoi vous allez aimer ce modèle

Reliez directement vos dépenses à votre travail en associant des montants budgétaires à des tâches individuelles à l'aide des champs personnalisés ClickUp.

Obtenez un aperçu de la santé financière de votre projet grâce aux tableaux de bord ClickUp qui affichent le budget par rapport aux dépenses réelles et se mettent à jour automatiquement.

Surveillez précisément les coûts de main-d'œuvre à l'aide du suivi du temps de ClickUp pour suivre avec précision le temps consacré aux tâches du projet.

Ce modèle est conçu pour la budgétisation à base zéro par projet. Vous allouez des fonds à des tâches spécifiques, et aucune dépense n'est approuvée sans être liée à une ligne budgétaire, ce qui garantit une responsabilité totale.

🚀 Idéal pour : les équipes qui doivent justifier chaque dollar dépensé pour un projet par rapport à des éléments spécifiques de travail.

💡 Conseil de pro : ne vérifiez plus manuellement vos dépenses excessives en configurant les automatisations ClickUp pour recevoir des alertes lorsque les dépenses d'une catégorie approchent de leur limite. Vous pouvez également en configurer une pour étiqueter un collègue, créer une tâche ou envoyer un message dans un canal de discussion de l'équipe.

3. Modèle de budget d'entreprise par ClickUp

Essayer de gérer les budgets de plusieurs services à l'aide de tableurs peut s'avérer chaotique. Les versions s'embrouillent, les approbations se perdent dans les chaînes d'e-mails et personne n'a une vue d'ensemble claire des dépenses à l'échelle de l'entreprise.

Obtenir un modèle gratuit Répartissez les coûts, suivez les revenus et identifiez les écarts grâce au modèle de budget d'entreprise ClickUp.

Le modèle de budget d'entreprise de ClickUp est conçu pour la budgétisation au niveau de l'entreprise, offrant aux petites entreprises et aux chefs de service un moyen centralisé de suivre les budgets opérationnels avec une visibilité totale pour toute l'équipe.

Pourquoi vous allez aimer ce modèle

Assurez une coordination parfaite entre les responsables financiers et les chefs de service grâce à des fonctionnalités de collaboration en temps réel telles que les commentaires ClickUp et la modification en cours.

Segmentez le suivi de votre budget à l'aide de vues par service, afin que chaque équipe ne voie que les données financières qui la concernent.

Standardisez votre processus d'approbation avec les champs personnalisés ClickUp pour suivre les codes budgétaires, les statuts d'approbation et les périodes fiscales.

Créez des résumés de niveau exécutif à l'aide des tableaux de bord ClickUp qui regroupent automatiquement les dépenses de toutes les catégories.

Ce modèle oblige chaque service à justifier ses allocations à partir de zéro à chaque période budgétaire, plutôt que de simplement reporter les nombres de l'année précédente.

🚀 Idéal pour : les entreprises et les équipes qui mettent en œuvre un budget base zéro au niveau organisationnel.

📮ClickUp Insight : 16 % des managers ont du mal à intégrer les mises à jour provenant de plusieurs outils dans une vue cohérente. Lorsque les mises à jour sont dispersées, vous finissez par passer plus de temps à rassembler les informations et moins de temps à diriger. Le résultat ? Des charges administratives inutiles, des informations manquantes et un manque de coordination. Grâce à l'environnement de travail tout-en-un de ClickUp, les responsables peuvent centraliser les tâches, les documents et les mises à jour, ce qui réduit les tâches fastidieuses et met en évidence les informations les plus importantes, au moment où elles sont nécessaires. 💫 Résultats concrets : réunissez 200 professionnels dans un environnement de travail ClickUp unifié, à l'aide de modèles personnalisables et d'un suivi du temps pour réduire les frais généraux et améliorer les délais de livraison sur plusieurs emplacements.

4. Modèle de budget simple par ClickUp

La budgétisation à base zéro peut sembler intimidante, surtout si vous êtes novice en la matière. La complexité de certains outils peut vous donner envie d'abandonner avant même de commencer.

Obtenir un modèle gratuit Suivez vos revenus, vos dépenses et votre trésorerie nette grâce au modèle de budget simple ClickUp.

Le modèle de budget simple de ClickUp est la solution idéale, offrant un point de départ clair et simple pour établir facilement un budget personnel ou familial.

Pourquoi vous allez aimer ce modèle

Commencez rapidement grâce aux catégories de dépenses prédéfinies pour les dépenses courantes du ménage telles que le logement, les services publics, l'alimentation et les transports.

Concentrez-vous sur l'essentiel grâce à une vue simple qui affiche les revenus et les dépenses et qui vous montre les calculs essentiels sans encombrement.

Ajoutez ou supprimez facilement des catégories à mesure que votre situation financière évolue, afin que le modèle s'adapte à vos besoins.

Mettez à jour votre budget où que vous soyez grâce à l'application mobile ClickUp, qui vous permet d'enregistrer vos dépenses lors de vos déplacements.

🚀 Idéal pour : toute personne souhaitant essayer la budgétisation à base zéro sans se sentir dépassée.

💡 Conseil de pro : vous avez une question sur une dépense, une facture ou une tâche spécifique liée au budget ? Il suffit de demander à ClickUp Brain, l'IA intégrée à ClickUp. Grâce à la fonction de recherche avancée Enterprise Search de ClickUp, les informations provenant de votre environnement de travail et des applications connectées sont disponibles dans une seule barre de recherche. La recherche connectée permet la recherche d'entreprise dans ClickUp.

5. Modèle de rapport budgétaire par ClickUp

Vous avez réussi au suivi de votre budget pour le mois, mais vous devez maintenant passer des heures à saisir des données dans un tableur pour créer un rapport destiné à vos parties prenantes. Ce processus manuel est fastidieux et source d'erreurs.

Obtenir un modèle gratuit Suivez vos revenus, vos dépenses et vos écarts budgétaires grâce au modèle de rapport budgétaire ClickUp.

Le modèle de rapport budgétaire axé sur les rapports de ClickUp automatise le processus, vous aidant à analyser les performances budgétaires et à créer des résumés financiers en quelques minutes.

Pourquoi vous allez aimer ce modèle

Comparez instantanément votre budget et vos dépenses réelles grâce à des structures de rapports prédéfinies.

Créez des visuels prêts à être présentés avec des diagrammes et des graphiques qui communiquent clairement le statut de votre budget.

Ajoutez des informations contextuelles importantes à vos nombres en intégrant ClickUp Docs afin d'inclure des explications narratives à côté de vos données.

Partagez facilement vos rapports avec des personnes extérieures à votre environnement de travail grâce aux options d'exportation intégrées.

Ce modèle vous montre exactement comment vos allocations à base zéro se sont comportées par rapport aux dépenses réelles, ce qui vous permet de repérer facilement les écarts et d'apporter des ajustements plus judicieux à votre prochain budget.

🚀 Idéal pour : les équipes financières ou les responsables qui doivent présenter des données budgétaires claires et précises.

💡 Conseil de pro : configurez des super agents dans ClickUp pour surveiller en permanence votre budget et vos dépenses, et agir en cas de changement. Il s'agit de vos coéquipiers IA qui peuvent travailler automatiquement en fonction des rôles spécifiques que vous leur attribuez. Par exemple, vous pouvez configurer un Super Agent pour : Surveillez votre budget, vos listes et signalez les catégories qui dépassent un certain seuil.

Résumez vos notes et documents relatifs aux dépenses mensuelles avant votre révision.

Vous invite à revoir les décisions financières non résolues (comme un abonnement que vous aviez l'intention d'annuler).

Affichez les modifications apportées aux objectifs, aux tâches et aux documents dans une mise à jour concise. Pour en savoir plus, cliquez ici :

6. Feuille de calcul budgétaire à base zéro par Vertex42

via Vertex42

Pour ceux qui apprécient l'environnement familier d'un tableur, la feuille de calcul budgétaire à base zéro de Vertex42 est une bonne option. Elle est spécialement conçue pour la budgétisation à base zéro et fonctionne à la fois dans Excel et Google Sheets.

Pourquoi vous allez aimer ce modèle

Calculez automatiquement votre solde restant à mesure que vous allouez des fonds, à l'aide de formules prédéfinies.

Utilisez les sections dédiées aux revenus et aux dépenses avec des catégories courantes déjà configurées.

Imprimez-les si vous préférez suivre votre budget sur papier et utilisez-les hors ligne.

La principale limite est qu'il s'agit d'une feuille de calcul statique. Vous ne bénéficierez pas de fonctionnalités dynamiques telles que la collaboration en temps réel ou les alertes automatisées, et toutes les entrées doivent être saisies manuellement.

🚀 Idéal pour : les amateurs de tableurs qui recherchent une approche manuelle et sans fioritures.

7. Modèle de budget base zéro par Template.net

Si vous souhaitez bénéficier de la flexibilité d'un tableur sans être lié à un programme spécifique, le modèle de budget à base zéro téléchargeable sur Template.net est une bonne option. Il est disponible en plusieurs formats, notamment Excel, Google Sheets et même PDF, ce qui vous permet de choisir celui qui vous convient le mieux.

Pourquoi vous allez aimer ce modèle

Utilisez vos outils existants, car il est disponible dans plusieurs formats de fichiers.

Utilisez une disposition claire et professionnelle pour vos besoins personnels et ceux de votre petite entreprise.

Personnalisez les catégories et les champs en fonction de vos besoins financiers spécifiques.

Comme les autres options basées sur des feuilles de calcul, ce modèle nécessite des mises à jour manuelles et ne dispose pas de fonctionnalités intégrées de collaboration ou d'automatisation. Certains modèles disponibles sur le site peuvent également nécessiter la création d'un compte pour pouvoir les télécharger.

🚀 Idéal pour : les utilisateurs qui recherchent un tableur traditionnel avec une disposition claire.

Comment utiliser un modèle de budget base zéro

Vous avez choisi un modèle, et maintenant ? Une feuille vierge peut être intimidante, et il est facile de faire une erreur qui compromettra tout votre plan. La clé est de suivre un processus simple et reproductible à chaque période budgétaire. Cela transforme la budgétisation, qui était une corvée redoutée, en une habitude puissante. 🛠️

Voici un guide étape par étape qui fonctionne avec n'importe quel modèle de budget à base zéro :

Calculez votre revenu total : avant tout ce qui est à faire, additionnez toutes les sommes que vous prévoyez de percevoir pendant la période budgétaire. Cela inclut votre salaire régulier, vos revenus accessoires et autres rentrées d'argent.

Listez d'abord les dépenses fixes : commencez par les dépenses non négociables. Il s'agit des factures dont le montant est à peu près le même chaque mois, comme le loyer ou l'hypothèque, les paiements pour la voiture, les remboursements de prêts et les abonnements.

Répartissez les fonds entre les différentes catégories : ensuite, affectez les fonds restants à vos dépenses variables. Il s'agit des catégories qui varient d'un mois à l'autre, comme les courses, l'essence, les repas au restaurant et les loisirs.

Donnez la priorité à l'épargne et au remboursement de vos dettes : considérez vos considérez vos objectifs financiers comme des dépenses obligatoires. Cela signifie que vous devez créer une ligne budgétaire pour vos cotisations d'épargne, vos investissements pour la retraite et tout paiement supplémentaire de dettes que vous prévoyez d'effectuer.

Ajustez jusqu'à atteindre zéro : s'il vous reste de l'argent après avoir réparti vos dépenses dans toutes les catégories, affectez-le à une tâche spécifique. Affectez-le à votre fonds d'urgence, au paiement d'une dette supplémentaire ou à s'il vous reste de l'argent après avoir réparti vos dépenses dans toutes les catégories, affectez-le à une tâche spécifique. Affectez-le à votre fonds d'urgence, au paiement d'une dette supplémentaire ou à un objectif d'épargne spécifique . Si vous êtes dans le rouge, vous devrez réduire vos dépenses dans les catégories discrétionnaires jusqu'à ce que votre budget soit équilibré.

Suivez vos dépenses réelles : au fur et à mesure que le mois avance, consignez chaque dépense dans votre modèle. Il s'agit de l'étape la plus importante pour comparer votre forfait à la réalité.

Vérifiez et ajustez : à la fin de la période budgétaire, prenez le temps de comparer vos à la fin de la période budgétaire, prenez le temps de comparer vos dépenses prévues à vos dépenses réelles . Utilisez ces informations pour identifier les problèmes et rendre votre budget du mois suivant encore plus précis.

L'utilisation d'un outil de gestion de projet tel que ClickUp peut vous aider à automatiser certaines parties de ce processus. Par exemple, vous pouvez configurer des tâches récurrentes ClickUp pour vos factures et recevoir des rappels automatiques ClickUp afin de ne jamais manquer un cycle de paiement.

Automatisez les tâches routinières et réduisez le risque de dépasser les délais grâce aux tâches récurrentes de ClickUp.

💡 Conseil de pro : si vous utilisez déjà ClickUp pour suivre vos budgets, vos factures ou vos objectifs financiers, vous pouvez utiliser ClickUp Brain comme assistant financier léger et contextuel, sans avoir à effectuer de connexions avec vos comptes bancaires. Comme Brain comprend les tâches, les documents et les objectifs de votre environnement de travail, vous pouvez lui poser des questions telles que : « Quel budget dois-je prévoir pour mes dépenses discrétionnaires ce mois-ci ? »

« Quels abonnements devrais-je résilier au prochain trimestre en fonction de mes habitudes d'utilisation ? »

« Quelles décisions financières ai-je reportées l'année dernière, et pourquoi ? »

🎥 Si vous avez souvent du mal à respecter le budget de vos projets personnels ou professionnels, cette vidéo vous donnera quelques conseils utiles !

Développez votre discipline financière avec ClickUp

La magie du budget à base zéro ne réside pas dans la perfection, mais dans le moment où vous réalisez que vous avez décidé où allait chaque dollar au lieu de vous demander où il avait disparu. Commencez avec l'un de ces modèles ce mois-ci, et ce moment est plus proche que vous ne le pensez.

Un modèle de suivi budgétaire basé sur le principe du budget à base zéro élimine les calculs manuels fastidieux et offre une structure claire, vous permettant ainsi de vous concentrer sur vos décisions financières plutôt que sur la création de formules dans des feuilles de calcul. Que vous optiez pour une simple feuille de calcul ou une plateforme complète de gestion de projet dépendra du niveau de visibilité, d'automatisation et de collaboration dont vous avez besoin.

Prendre l'habitude de répartir intentionnellement vos revenus, même si vous ne le faites pas parfaitement au début, est une grande étape vers la maîtrise de vos finances. Commencez gratuitement avec ClickUp et découvrez à quel point la gestion budgétaire devient plus facile.

Foire aux questions

Un modèle de budget à base zéro vous oblige à attribuer chaque dollar de revenu à une catégorie jusqu'à ce que le solde restant soit nul. Un tableur budgétaire traditionnel se contente souvent du suivi des dépenses après coup, laissant des lacunes dans la comptabilité de l'argent.

Oui, cette méthode est très efficace pour les projets, car elle oblige les équipes à justifier chaque dépense par rapport à un résultat spécifique. Cela évite que les budgets soient approuvés sur la base du nombre d'années précédentes et renforce la responsabilité.

Les tableurs conviennent parfaitement aux budgets personnels simples, mais un outil de gestion de projet offre des avantages majeurs pour les équipes ou les finances familiales complexes. Vous bénéficiez d'une collaboration en temps réel, de calculs automatisés et de tableaux de bord visuels qui relient votre budget à votre travail réel.

Ces modèles permettent de comparer clairement vos dépenses prévues et vos dépenses réelles. Vous pouvez ainsi identifier facilement les écarts budgétaires, repérer les tendances de dépenses excessives et générer des rapports qui montrent exactement où va votre argent.