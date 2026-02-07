Les 10 meilleurs trackers macro pour optimiser votre alimentation

Le marché mondial des applications de régime et de nutrition devrait atteindre environ 6,94 milliards de dollars.

Cette croissance ne s'explique pas uniquement par le fait que les gens aiment soudainement enregistrer ce qu'ils mangent. La plupart d'entre nous souhaitent simplement suivre un régime alimentaire prévisible, réalisable et juste suffisant.

Si vous vous demandez comment y parvenir, commencez par suivre vos macros. Lorsque vous pouvez voir vos apports en protéines, glucides et lipides en nombres réels, vous commencez à apporter de petits changements qui s'additionnent.

Ce guide présente les 10 meilleurs trackers macro, leurs points forts et les personnes auxquelles ils facilitent le plus la vie.

Aperçu des logiciels de suivi des macros

Nom de l'outil Principales fonctionnalités Idéal pour Tarifs* ClickUp Enregistrement quotidien ou par repas basé sur les tâches, champs personnalisés macro avec formules, tableaux de bord pour les synthèses hebdomadaires et mensuelles, documents pour les recettes et les plans de repas, rappels pour plus de cohérence. Les personnes qui recherchent un outil de suivi des macros flexible, personnalisé et intégré à un système complet de planification des repas et d'habitudes alimentaires, optimisé par l'IA. Free Forever ; tarification personnalisée pour les entreprises. Cronometer Bases de données alimentaires vérifiées, suivi approfondi des micronutriments en plus des macros, cibles personnalisées, enregistrement des recettes et des repas, intégration des appareils. Suivi axé sur les données avec macros et micronutriments (vitamines, minéraux, sodium, fibres) Forfait gratuit disponible ; forfaits payants disponibles MacroFactor Cibles hebdomadaires adaptatives en matière de macros et de calories basées sur l'évolution du poids et l'apport calorique, l'estimation des dépenses énergétiques et des modes d'enregistrement flexibles. Les personnes qui souhaitent bénéficier de cibles macro-nutritionnelles personnalisées qui s'ajustent automatiquement en fonction de leur progression. Les forfaits payants commencent à 71,99 $ par an. MyFitnessPal Base de données alimentaire massive, enregistrement rapide des codes-barres, importation de recettes à partir d'URL, enregistrement vocal, intégrations étendues Enregistrement quotidien rapide grâce à une immense base de données et à une entrée rapide des repas Essai gratuit disponible ; forfaits payants à partir de 24,99 $/mois. Lose It ! Enregistrement de photos, enregistrement vocal, objectifs et séries, affichage de la progression et défis Enregistrement simplifié avec entrée par photo et voix Tarification personnalisée FatSecret Journal alimentaire avec affichage sous forme de calendrier, enregistrement à partir de photos, créateur de recettes, fonctionnalités communautaires, intégrations avec des appareils portables. Suivi des macros avec des flux de travail efficaces pour les repas répétés et une couverture alimentaire mondiale Tarification personnalisée Carb Manager Suivi des glucides nets, bibliothèque de recettes à faible teneur en glucides et cétogènes, suivi du jeûne, enregistrement du glucose et des cétones. Suivi cétogène et faible teneur en glucides où les glucides nets sont les plus importants Forfait Free disponible ; forfaits payants à partir de 5,50 $/mois. Nutritionix Track Enregistrement des repas en langage naturel, base de données complète des restaurants américains, exportations et partage avec un coach. Les personnes qui souhaitent enregistrer rapidement leurs repas maison et leurs repas au restaurant Tarification personnalisée Yazio Suivi des macros, chronomètre de jeûne, idées de recettes, analyse de la progression et mesures Suivi des macros associé à des routines de jeûne intermittent Essai gratuit ; tarification personnalisée Samsung Health Enregistrement des aliments consommés, du sommeil, des entraînements, des étapes effectuées et du stress ; synchronisation des appareils ; défis pour rester motivé. Utilisateurs Samsung qui souhaitent disposer de macros dans un tableau de bord santé tout-en-un Gratuit (inclus avec les appareils Samsung)

Comment nous évaluons les logiciels chez ClickUp Notre équipe éditoriale suit un processus transparent, fondé sur la recherche et indépendant des fournisseurs, vous pouvez donc être sûr que nos recommandations sont basées sur la valeur réelle des produits. Voici un aperçu détaillé de la manière dont nous évaluons les logiciels chez ClickUp.

Qu'est-ce qu'un outil de suivi des macros ?

Un outil de suivi des macros est un outil numérique, tel qu'une application ou un logiciel, qui vous aide à enregistrer et à surveiller votre apport quotidien en macronutriments (protéines, glucides et lipides). Contrairement à un simple compteur de calories, il se concentre sur la composition de vos aliments.

En général, vous enregistrez ce que vous mangez dans un outil de suivi des macros, qui calcule le nombre total de grammes de chaque macro que vous avez consommé par rapport à votre cible quotidienne. Exemple de cible :

Protéines : 140 g

Glucides : 200 g

Lipides : 60 g

Un outil de suivi des macros affiche votre progression, par exemple : « Vous avez consommé 95 g de protéines, 130 g de glucides et 40 g de lipides jusqu'à présent. »

Ce qu'il faut rechercher dans un outil de suivi des macros

La base de tout outil de suivi des macros est sa base de données alimentaire. Un outil de suivi n'est utile que s'il est capable de reconnaître ce que vous mangez, alors recherchez des applications dont les données nutritionnelles ont été vérifiées. Les meilleurs outils de suivi des macros offrent plusieurs façons d'enregistrer vos aliments afin de rendre le processus aussi rapide et simple que possible.

Lecture des codes-barres : récupère rapidement des informations nutritionnelles précises sur les aliments emballés, idéal pour les collations, les sauces et tout autre produit muni d'un libellé.

Saisie vocale : vous permet d'enregistrer vos repas en parlant naturellement (« 2 œufs, toast, café ») afin de ne pas avoir à saisir chaque ingrédient.

Reconnaissance photo : utilise votre appareil photo pour identifier les aliments et estimer les portions, ce qui est utile pour enregistrer rapidement vos repas, même si vous devrez peut-être vérifier la précision des informations.

Options d'ajout rapide : enregistrez vos repas, collations ou recettes personnalisées courants afin de pouvoir les saisir d'un simple geste, ce qui est très utile pour rester constant.

Créateur de recettes : créez une recette une seule fois (comme votre bol d'avoine ou de poulet préféré), puis réutilisez-la avec les macros correctes à chaque fois.

Objectifs + paramètres macro : vous permet de définir des cibles en matière de protéines/glucides/lipides (et de les ajuster par jour ou par jour d'entraînement ou de repos, si nécessaire).

Informations sur la progression : affiche les tendances au fil du temps, et pas seulement les totaux quotidiens, pour vous permettre de voir si vous consommez suffisamment de protéines, si vous mangez trop de graisses, etc.

Top 10 des trackers macro

Maintenant, plongeons-nous dans le vif du sujet et examinons les dix meilleures sélections ⬇️

1. ClickUp (idéal pour suivre vos macros, planifier vos repas et rester constant grâce à des rappels, des documents et l'IA, le tout au même endroit)

Simplifiez vos courses, l'organisation de vos recettes et la préparation de vos repas avec ClickUp.

ClickUp, le premier environnement de travail convergent basé sur l'IA au monde, vous offre un emplacement centralisé pour suivre vos macros, planifier vos repas et maintenir vos habitudes alimentaires.

Pour commencer, créez un espace ClickUp dédié et nommez-le « Suivi des macros » ou « Suivi nutritionnel ». Cet espace deviendra votre base pour tout ce qui concerne votre alimentation, indépendamment de vos projets de travail.

À partir d'ici, vous pouvez :

Enregistrez chaque jour ou chaque repas comme une tâche.

Créez des tâches ClickUp pour chaque jour si vous souhaitez une installation simple (par exemple, « Macros quotidiennes du 1er février »), ou créez une tâche pour chaque repas si vous souhaitez plus de détails (petit-déjeuner, déjeuner, dîner, collations). Si vous souhaitez aller plus loin, utilisez des sous-tâches pour chaque élément ou ajoutez une checklist pour en obtenir une liste rapide, sans complication.

Suivez votre progression et vos objectifs en matière de préparation des repas avec les tâches ClickUp

De plus, ajoutez des champs personnalisés ClickUp pour les calories, les protéines, les glucides et les lipides. Vous pouvez également ajouter un champ de formule pour calculer les quantités (par exemple, les protéines, les glucides et les lipides quotidiens) à l'aide de champs numériques, afin que les totaux soient automatiquement mis à jour lorsque vous les enregistrez.

Si les valeurs protéiques sont complexes, utilisez les champs de formule via les champs personnalisés ClickUp.

Créez un aperçu des macros avec les tableaux de bord ClickUp.

Une fois que vos macros seront cohérentes, vous voudrez probablement prendre du recul et avoir une vue d'ensemble. Si vous souhaitez suivre vos cibles hebdomadaires et mensuelles et voir facilement si vous les atteignez, utilisez les tableaux de bord ClickUp.

Dans cette solution, vous pouvez ajouter des cartes selon vos besoins, par exemple :

Cartes de calcul pour totaliser ou calculer la moyenne de vos champs macro sur une période donnée (par exemple, total hebdomadaire de protéines ou moyenne quotidienne de calories). Les cartes de calcul peuvent extraire des informations à partir de tâches, de documents, de champs personnalisés et, en gros, de l'ensemble de votre environnement de travail.

Une carte de diagramme circulaire , si vous souhaitez afficher rapidement la répartition des macros (protéines, glucides et lipides).

Filtres temporels utilisant des champs de date, vous permettant de basculer entre les 7 derniers jours, le mois en cours ou tout autre intervalle personnalisé.

Enregistrez vos recettes et vos checklists pour la préparation des repas dans ClickUp Documents.

Et pour tout ce qui concerne l'alimentation, utilisez ClickUp Docs comme bibliothèque de recettes et hub de préparation des repas.

Stockez et standardisez toutes vos recettes, préparations de repas et checklists avec ClickUp Docs

Il vous suffit de créer un document, puis de l'organiser avec des pages telles que « Petits-déjeuners riches en protéines », « Ingrédients de base pour la préparation des repas » ou « Plan hebdomadaire ». Si vous trouvez une structure qui vous plaît, enregistrez-la comme modèle de document afin que chaque nouvelle page de recette suive le même format.

Mieux encore, vous pouvez intégrer des références de recettes utiles (comme un tutoriel YouTube ou une liste d'ingrédients) directement dans le document afin que tout reste au même endroit pendant que vous préparez vos repas.

Bénéficiez de l'aide de ClickUp Brain pour planifier et rester sur la bonne voie.

En plus de la structure, ClickUp vous offre également une couche d'IA avec ClickUp Brain. Vous pouvez l'utiliser pour élaborer des plans de repas ou des recueils de recettes en fonction de vos plans alimentaires personnels et de vos objectifs à long terme.

Faites appel à ClickUp Brain pour créer des plans alimentaires personnalisés

Et ce n'est pas tout. Il peut également vous aider à rester en phase avec vos objectifs en résumant votre progression et en vous signalant lorsque vos journaux indiquent que vous vous écartez de votre trajectoire.

Meilleures fonctionnalités de ClickUp

Capturez les mises à jour sans les mains : utilisez utilisez ClickUp BrainMAX et ClickUp Talk-to-Text pour transformer votre voix en note enregistrée, en projet de plan ou en entrée rapide de repas lorsque la saisie au clavier n'est pas pratique.

Planifiez vos routines avant la validation : utilisez les Tableaux blancs ClickUp pour réfléchir à vos routines alimentaires, à vos flux de préparation et à vos habitudes, puis convertissez-les en tâches et en checklists.

Automatisez le suivi : utilisez utilisez ClickUp Super Agents pour créer des tâches quotidiennes récurrentes, effectuer un rappel pour les entrées manquantes et compiler un récapitulatif hebdomadaire des macros dans un document.

Gardez automatiquement le contrôle sur vos habitudes : configurez configurez des rappels ClickUp pour les repas, l'eau, la pesée et l'enregistrement en fin de journée afin que le suivi reste cohérent, même pendant les journées chargées.

Marquez les étapes clés : utilisez utilisez ClickUp Jalons pour les objectifs plus importants, tels qu'une série de 30 jours consécutifs, une cible calorique hebdomadaire ou une date de transition entre la perte de poids et le maintien du poids.

Limitations de ClickUp

Courbe d'apprentissage pour les utilisateurs novices de l'interface ClickUp

Tarifs ClickUp

Évaluations et avis sur ClickUp

G2 : 4,7/5 (plus de 10 000 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 4 000 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de ClickUp ?

Un utilisateur de G2 déclare :

J'ai utilisé ClickUp auparavant pour gérer mon travail lié à la clinique et à l'éducation. En tant que diététicienne et responsable d'une clinique d'homéopathie, j'avais de nombreuses tâches mineures mais importantes à accomplir, telles que le suivi des patients, la révision des plans alimentaires, l'examen des rapports et la planification du contenu. ClickUp m'a aidée à organiser toutes ces tâches en un seul endroit, ce qui a facilité mon travail quotidien. Il a été facile de commencer à l'utiliser et cela n'a pas nécessité beaucoup d'installation. J'ai pu rapidement créer des tâches pour les examens alimentaires des patients, définir des rappels pour les suivis et suivre les travaux en attente. Je l'ai utilisé régulièrement pendant cette période pour planifier les activités de la clinique et organiser les thèmes d'éducation à la santé. Les fonctionnalités étaient pratiques pour mes besoins, telles que les listes de tâches, les dates d'échéance et le suivi de la progression. Il s'est également bien intégré à mon flux de travail quotidien et m'a aidé à rester clair sur ce qui nécessitait mon attention. Dans l'ensemble, ClickUp m'a aidé à mieux m'organiser et à gérer mon travail plus facilement lorsque je l'utilisais.

J'ai utilisé ClickUp auparavant pour gérer mon travail lié à la clinique et à l'éducation. En tant que diététicienne et responsable d'une clinique d'homéopathie, j'avais de nombreuses tâches mineures mais importantes à accomplir, telles que le suivi des patients, la révision des plans alimentaires, l'examen des rapports et la planification du contenu. ClickUp m'a aidée à organiser toutes ces tâches en un seul endroit, ce qui a facilité mon travail quotidien. Il a été facile de commencer à l'utiliser et cela n'a pas nécessité beaucoup d'installation. J'ai pu rapidement créer des tâches pour les examens alimentaires des patients, définir des rappels pour les suivis et suivre les travaux en attente. Je l'ai utilisé régulièrement pendant cette période pour planifier les activités de la clinique et organiser les thèmes d'éducation à la santé. Les fonctionnalités étaient pratiques pour mes besoins, telles que les listes de tâches, les dates d'échéance et le suivi de la progression. Il s'intégrait également bien dans mon flux de travail quotidien et m'aidait à rester claire sur ce qui nécessitait mon attention. Dans l'ensemble, ClickUp m'a aidée à mieux m'organiser et à gérer mon travail plus facilement lorsque je l'utilisais.

2. Cronometer (le meilleur pour un suivi précis des macros avec une analyse approfondie des micronutriments)

via Cronometer

Cronometer est une application de suivi nutritionnel qui vous permet d'enregistrer vos repas et vos exercices physiques en mettant l'accent sur la qualité des données. Elle s'appuie sur des bases de données nutritionnelles vérifiées et analysées en laboratoire et distingue les sources de données dans ses recherches, ce qui est utile lorsque vous souhaitez obtenir des nombres macro plus fiables.

Au-delà des macros, Cronometer suit un large éventail de micronutriments et les transforme en aperçus quotidiens, diagrammes et tendances au fil du temps. Vous pouvez également personnaliser vos cibles nutritionnelles directement dans les paramètres ou à partir du journal. Cela est généralement utile lorsque vous effectuez le suivi d’intervalles spécifiques pour les protéines, les fibres, le sodium ou les vitamines.

Pour l'enregistrement quotidien, il prend en charge un scanner de codes-barres gratuit, ainsi que des repas et des recettes personnalisés pour les aliments récurrents. Si vous souhaitez regrouper vos données nutritionnelles et vos activités physiques au même endroit, Cronometer se synchronise également avec des appareils et des plateformes tels que Fitbit, Garmin et Apple Health.

Les meilleures fonctionnalités de Cronometer

Suivez plus de 80 nutriments, y compris toutes les vitamines, minéraux et acides aminés, afin d'identifier les lacunes de votre alimentation.

Décrivez votre repas en langage simple et laissez l'IA l'analyser pour obtenir des données nutritionnelles précises.

Suivez vos périodes de jeûne grâce au chronomètre de jeûne intégré lorsque vous suivez des routines de jeûne intermittent.

Limites de Cronometer

La lecture des codes-barres peut s'avérer peu fiable sur certains appareils Android, ce qui oblige à effectuer manuellement l'entrée des informations lorsque le scanner ne parvient pas à reconnaître les codes.

L'ajout d'aliments groupés ou de repas répétitifs peut sembler moins intuitif que prévu, ce qui ralentit la saisie jusqu'à ce que vous preniez l'habitude.

Tarifs Cronometer

Basique : Gratuit

Or : Tarification personnalisée

Professionnel : Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Cronometer

G2 : pas assez d'avis

Capterra : pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs réels à propos de Cronometer ?

Un utilisateur de Reddit déclare :

Je souhaite surveiller mon apport nutritionnel, car je fais beaucoup d'exercice et j'ai perdu 47 kg (sur une période de deux ans) grâce à Cronometer. Je maintiens mon poids depuis un an, et il est primordial pour moi de conserver ma perte de poids et ma bonne santé. J'enregistre tout ce que je mange et bois.

Je souhaite surveiller mon apport nutritionnel, car je fais beaucoup d'exercice et j'ai perdu 47 kg (sur une période de deux ans) grâce à Cronometer. Je maintiens mon poids depuis un an, et il est primordial pour moi de conserver ma perte de poids et ma bonne santé. J'enregistre tout ce que je mange et bois.

📮 ClickUp Insight : 26 % des travailleurs affirment que le meilleur moyen de se déconnecter est de se plonger dans leurs loisirs ou leurs entraînements, tandis que 22 % ont recours à des rituels de fin de journée, comme fermer leur ordinateur portable à une heure fixe ou changer de vêtements lorsqu'ils travaillent à domicile. Mais 30 % ont encore du mal à se déconnecter mentalement ! Les rappels ClickUp vous aident à renforcer vos habitudes saines. Configurez une alerte de fin de journée, informez automatiquement votre équipe des tâches achevées grâce à l'IA et utilisez ClickUp Brain, l'assistant IA intégré, pour passer en revue vos tâches quotidiennes afin de toujours rester au fait de vos tâches les plus importantes. 💫 Résultats réels : Lulu Press gagne 1 heure par jour et par employé grâce à ClickUp Automatisations, ce qui se traduit par une augmentation de 12 % de l'efficacité au travail.

3. MacroFactor (Idéal pour les cibles macro-nutritionnelles adaptées à votre progression hebdomadaire)

via MacroFactor

MacroFactor est une application premium de suivi des macros et de coaching nutritionnel qui s'articule autour d'un principe simple : enregistrez régulièrement vos repas et votre poids, puis obtenez des cibles actualisées en matière de calories et de macros en fonction de votre progression réelle. Au lieu de vous enfermer dans un forfait statique, elle recalcule votre estimation de dépense énergétique à partir de votre apport calorique et de l'évolution de votre poids, puis ajuste vos cibles lors de contrôles hebdomadaires.

L'algorithme de dépenses de l'application analyse les aliments et le poids que vous avez enregistrés afin de déterminer vos besoins énergétiques réels. Chaque semaine, il recalcule vos cibles en matière de calories et de macros en fonction de votre progression. Cela vous évite d'avoir à ajuster votre alimentation à l'aveuglette.

MacroFactor est idéal si vous avez atteint un plateau avec des cibles statiques.

Les meilleures fonctionnalités de MacroFactor

Suivez l'évolution de votre poids pour lisser les fluctuations quotidiennes de la balance et faciliter l'interprétation de votre progression d'une semaine à l'autre.

Enregistrez vos repas grâce à la lecture des codes-barres, à la recherche en langage naturel ou à une fonctionnalité « décrire » qui analyse les repas complexes.

Les coachs peuvent afficher les données des clients, ajuster les cibles et laisser des commentaires dans l'application.

Limitations de MacroFactor

L'intégration Fitbit est obsolète et devrait être supprimée, ce qui limite les options pour les équipes ou les utilisateurs standardisés sur les flux de travail Fitbit.

Entrées incohérentes ou difficiles à trouver pour les aliments courants dans la recherche, ce qui peut compliquer la saisie des aliments de base simples.

Tarifs MacroFactor

Le prix annuel commence à 71,99 $/an.

Évaluations et avis sur MacroFactor

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : pas assez d'avis

4. MyFitnessPal (le meilleur pour sa base de données alimentaire très complète et sa saisie quotidienne rapide)

via MyFitnessPal

MyFitnessPal est une application de suivi nutritionnel qui s'appuie sur une immense base de données alimentaires et un flux de travail pour la journalisation des repas, des calories et des macros.

Grâce à son immense base de données, le scanner de codes-barres extrait instantanément les informations nutritionnelles des aliments emballés, tandis que l'importateur de recettes analyse les recettes à partir d'URL pour calculer les macros par portion. Il se synchronise également avec les applications de fitness et les appareils portables pour ajuster votre apport calorique quotidien en fonction de votre activité.

Il fournit également des fonctionnalités telles que le suivi du jeûne intermittent et les objectifs spécifiques à chaque jour, ce qui est idéal pour les cibles qui varient entre les jours d'entraînement et les jours de repos.

Les meilleures fonctionnalités de MyFitnessPal

Avec plus de 14 millions d'aliments répertoriés, le scanner de codes-barres reconnaît instantanément la plupart des produits.

Collez l'URL d'un site web de recettes et l'application calculera la composition nutritionnelle par portion.

Enregistrez vos repas à l'aide de la fonction Voice Logging pour des entrées plus rapides lorsque vous trouvez la saisie au clavier trop lente.

Limites de MyFitnessPal

Les entrées de la base de données alimentaire peuvent être inexactes, car de nombreux éléments sont soumis par les utilisateurs, ce qui nécessite une vérification manuelle pour obtenir des comptes macro fiables.

Instabilité de l'application, comme les rapports faisant état du gel de l'affichage du journal pendant l'utilisation.

Tarifs MyFitnessPal

Essai gratuit disponible

Forfait annuel : 8,34 $/mois (99,99 $ facturés annuellement)

Forfait mensuel : 24,99 $/mois

Évaluations et avis sur MyFitnessPal

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs réels à propos de MyFitnessPal ?

Un utilisateur de Google Playstore déclare :

MFP aide vraiment à manger de manière consciente. Au début, il faut un certain temps pour s'habituer au suivi de son alimentation, mais cette habitude permet de développer une alimentation intuitive et saine. Je l'adore et je le recommande vivement ! J'ai également acheté la version premium, et le scanner de codes-barres change vraiment la donne.

MFP aide vraiment à manger de manière consciente. Au début, il faut un certain temps pour s'habituer au suivi de son alimentation, mais cette habitude permet de développer une alimentation intuitive et saine. Je l'adore et je le recommande vivement ! J'ai également acheté la version premium, et le scanner de codes-barres change vraiment la donne.

📖 En savoir plus : Les meilleurs générateurs de recettes basés sur l'IA

5. Lose It ! (Idéal pour un suivi macro léger avec enregistrement photo et vocal)

Lose It! est un outil de suivi des calories et des macros conçu pour vous aider à consigner régulièrement vos données, puis à transformer ces données en progression. En d'autres termes, vous fixez un objectif, vous consignez vos repas dans un journal alimentaire et vous utilisez les vues de progression intégrées pour rester en phase avec vos cibles, qu'il s'agisse de calories, de macros ou d'un programme de jeûne intermittent.

En outre, Lose It! est surtout connu pour sa rapidité d'entrée. La fonction d'enregistrement vocal IA vous permet de saisir vos repas à la volée, avec des fonctionnalités de planification et de cibles alimentaires.

Lose It! convient particulièrement aux personnes qui apprennent mieux visuellement et aux utilisateurs qui réagissent bien à la gamification.

Lose It ! meilleures fonctionnalités

Prenez une photo de votre repas avec « Snap It », et l'application utilise ensuite la reconnaissance d'image pour identifier les éléments et estimer les portions.

Gagnez des badges, maintenez vos séries et participez à des défis pour rester motivé.

Connectez les résultats de vos tests génétiques pour recevoir des recommandations personnalisées.

Limites de Lose It!

Naviguez dans les modifications apportées à l'interface utilisateur qui rendent le flux « ajouter un aliment » moins compact, en affichant moins d'éléments à la fois pendant la recherche et la sélection.

Corrigez les erreurs d'enregistrement quotidiennes lorsque les entrées sont décalées d'un jour en avant ou en arrière, ce qui peut fausser les totaux quotidiens de macros.

Prix de Lose It!

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Lose It!

G2 : pas assez d'avis

Capterra : pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs de Lose It! dans la vie réelle ?

Un utilisateur de Trustpilot déclare :

Tout comme l'application, elle pourrait être améliorée à certains égards, mais sinon, elle est parfaite pour le suivi.

Tout comme l'application, elle pourrait être améliorée à certains égards, mais sinon, elle est parfaite pour le suivi.

⚡ Archive de modèles : Modèles gratuits pour planifier vos menus du soir

6. FatSecret (Idéal pour le suivi des macros grâce à une base de données alimentaire internationale et à l'entrée personnalisée d'aliments/recettes)

via FatSecret

FatSecret est un outil de suivi des calories et des macros qui combine un journal alimentaire structuré avec une fonction intégrée de reconnaissance d'images pour les repas et les produits. Au lieu de faire une recherche à chaque fois, vous pouvez enregistrer un repas à partir d'une photo et le stocker dans un album photo, ce qui vous permet de rester plus facilement cohérent lorsque vos habitudes alimentaires se répètent.

Cet outil offre une visibilité claire au quotidien. FatSecret comprend un calendrier alimentaire, un outil de suivi du poids, des rapports détaillés et des objectifs en matière de calories et de macros, ce qui vous aide à examiner vos habitudes sur plusieurs jours, au-delà d'un seul repas.

Si vous suivez votre activité physique en plus de votre consommation alimentaire, FatSecret fournit l'assistance pour synchroniser avec des applications telles que Samsung Health, Fitbit, Apple Health, Google Health et Garmin.

Les meilleures fonctionnalités de FatSecret

Titres de repas personnalisés avec des types de repas supplémentaires pour une structuration plus détaillée de la journée.

Saisissez les ingrédients et les tailles de portions pour calculer la composition nutritionnelle de vos plats faits maison.

Les forums et les communautés sociales vous permettent de créer une connexion avec d'autres utilisateurs pour obtenir de l'assistance et des idées de recettes.

Limites de FatSecret :

Vous rencontrerez parfois des difficultés pour saisir vos entrées, en particulier avant que vos entrées et repas fréquents ne soient enregistrés.

Il arrive parfois que certains aliments spécifiques ne figurent pas dans la base de données, ce qui ralentit l'enregistrement lorsque des correspondances exactes ne sont pas disponibles.

Tarifs FatSecret

Téléchargement gratuit

Niveaux Premier : Tarifs personnalisés

Évaluations et avis sur FatSecret

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs réels à propos de FatSecret ?

Un utilisateur de Google Playstore déclare :

J'adore cette application. Elle est plus grande, plus ouverte. Elle est plus facile à lire et à naviguer, en particulier pour les personnes âgées ou celles qui ont des difficultés avec la technologie. Les nombreuses informations quotidiennes peuvent sembler un peu trop nombreuses, mais vous pouvez les lire ou les supprimer à votre guise. Vous pouvez enregistrer une liste de vos aliments habituels afin de ne pas avoir à les rechercher à chaque fois. Le fait de voir mon suivi et ma progression devant moi me responsabilise. L'application me montre combien de calories inutiles je consommais chaque jour et pourquoi j'ai pris du poids. Essayez-la. Vous n'avez que du poids à perdre.

J'adore cette application. Elle est plus grande, plus ouverte. Elle est plus facile à lire et à naviguer, en particulier pour les personnes âgées ou celles qui ont des difficultés avec la technologie. Les nombreuses informations quotidiennes peuvent sembler un peu trop nombreuses, mais vous pouvez les lire ou les supprimer à votre guise. Vous pouvez enregistrer une liste de vos aliments habituels afin de ne pas avoir à les rechercher à chaque fois. Le fait de voir mon suivi et ma progression devant moi me responsabilise. L'application me montre combien de calories inutiles je consommais chaque jour et pourquoi j'ai pris du poids. Essayez-la. Vous n'avez que du poids à perdre.

7. Carb Manager (idéal pour le suivi des macros dans le cadre d'un régime pauvre en glucides et cétogène, avec calcul intégré des glucides nets)

via Carb Manager

Les trackers macro standard traitent tous les glucides de la même manière, mais pour les personnes suivant un régime cétogène, ce sont les glucides nets qui comptent. Carb Manager est conçu pour cet usage, calculant automatiquement les glucides nets et offrant des fonctionnalités adaptées aux modes de vie à faible teneur en glucides.

L'application affiche clairement les glucides nets. Une bibliothèque de recettes spécifiques au régime cétogène vous aide à trouver des repas adaptés à vos macros, et un modèle flexible de planification des repas vous aide au suivi de ces repas. Vous pouvez également enregistrer vos taux de glycémie et de cétones afin de les corréler avec votre régime alimentaire.

Carb Manager est un choix utile pour tous les abonnés à un régime cétogène, Atkins ou tout autre protocole à faible teneur en glucides.

Les meilleures fonctionnalités de Carb Manager

Calcule et affiche automatiquement les glucides nets (glucides totaux moins fibres et alcools de sucre).

Des milliers de recettes faibles en glucides et cétogènes avec une analyse nutritionnelle complète

Enregistrez vos périodes de jeûne intermittent et vos fenêtres alimentaires dans l'application, ainsi que votre apport quotidien.

Limites de Carb Manager

Incohérences dans la base de données où un même aliment peut afficher des totaux de glucides différents selon la personne qui a ajouté l'entrée.

Problèmes liés à la création de recettes : l'action « Enregistrer » peut être difficile à trouver, ce qui entraîne la perte du travail effectué après la saisie des ingrédients.

Tarifs de Carb Manager

Basique : Gratuit

Premium : 5,50 $/mois (facturé trimestriellement)

Évaluations et avis sur Carb Manager

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs réels à propos de Carb Manager ?

Un utilisateur de Google Playstore déclare :

Cette application est idéale si vous essayez de suivre un régime alimentaire strict. Elle est très facile à utiliser : il suffit de rechercher un aliment que vous avez mangé et de l'ajouter à votre repas (petit-déjeuner, déjeuner, dîner et collation), et elle calcule les informations nutritionnelles pour vous et tient un journal quotidien. Elle répertorie tous les types d'aliments avec leurs informations nutritionnelles, et vous pouvez les ajouter par poids ou par portion, avec des fractions allant de 1/8 à 7/8. Vous entrez vos objectifs et vous pouvez planifier vos repas, rechercher des recettes, ajouter des exercices et même votre consommation quotidienne d'eau !

C'est une excellente application si vous essayez de suivre un régime alimentaire strict. Elle est très facile à utiliser : il suffit de rechercher un aliment que vous avez mangé et de l'ajouter à votre repas (petit-déjeuner, déjeuner, dîner et collation), et elle calcule les informations nutritionnelles pour vous et tient un journal quotidien. Elle répertorie tous les types d'aliments avec leurs informations nutritionnelles, et vous pouvez les ajouter par poids ou par portion, avec des fractions allant de 1/8 à 7/8. Vous entrez vos objectifs et vous pouvez planifier vos repas, rechercher des recettes, ajouter des exercices et même votre consommation quotidienne d'eau !

8. Nutritionix Track (idéal pour enregistrer rapidement vos macros grâce à une vaste base de données sur les aliments et les restaurants aux États-Unis)

via Nutritionix Track

La recherche dans les bases de données alimentaires et la lecture des codes-barres demandent encore beaucoup d'efforts. Nutritionix Track propose une fonctionnalité d'enregistrement en langage naturel : il vous suffit de taper ou de dicter ce que vous avez mangé en anglais courant, et l'application le traduit en données nutritionnelles précises. Cette interface conversationnelle rend l'enregistrement plus naturel.

La fonctionnalité « Suivi » accepte des entrées telles que « deux œufs avec du pain grillé et un verre de jus d'orange » et enregistre automatiquement la répartition nutritionnelle. De plus, l'application utilise une base de données de qualité commerciale qui alimente les données nutritionnelles des grandes chaînes de restaurants.

Nutritionix Track convient particulièrement aux utilisateurs qui trouvent fastidieux de consigner leurs repas de manière traditionnelle. Le traitement du langage naturel est très utile et permet de gérer facilement les descriptions de repas complexes.

Nutritionix Track : meilleures fonctionnalités

Exportez les données nutritionnelles et votre progression sous forme de feuille de calcul à l'aide de la fonctionnalité « Exporter ».

Partagez vos journaux alimentaires avec un coach ou un diététicien via le portail Coach.

Consultez les tendances de votre progression dans la vue Statistiques pour repérer les schémas récurrents dans vos entrées de calories, de macros et de poids.

Nutritionix Limites du suivi

Rencontrez des contraintes dans le générateur de recettes qui vous empêchent de réaliser une sélection de marques, de tailles ou d'éléments spécifiques lors de la création d'une recette, ce qui peut réduire la précision.

Problèmes de stabilité lors de l'ajout d'aliments personnalisés, notamment un temps de chargement long et des blocages de l'application lors de la sauvegarde.

Nutritionix Suivi des prix

Tarification personnalisée

Nutritionix Suivez les évaluations et les avis

G2 : pas assez d'avis

Capterra : pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs de Nutritionix Track dans la vie réelle ?

Un utilisateur de Google Playstore déclare :

Cette application m'a aidé à identifier les apports élevés en substances nocives auxquels on ne s'attendrait pas. Il était facile de suivre la provenance des apports excessifs en sodium et, grâce à cela, de les corriger facilement. La quantité de sodium et de cholestérol contenue dans vos aliments pourrait vous surprendre une fois que vous aurez commencé à utiliser l'application. Le scanner de codes-barres est indispensable, il rend l'application vraiment conviviale. Il arrive parfois que les données présentent de légères inexactitudes, mais rien de grave, et cela n'arrive pas souvent.

Cette application m'a aidé à identifier les apports élevés en substances nocives auxquels on ne s'attendrait pas forcément. Il était facile de suivre la provenance des apports excessifs en sodium et, grâce à cela, de les corriger facilement. La quantité de sodium et de cholestérol contenue dans vos aliments pourrait vous surprendre une fois que vous commencerez à utiliser l'application. Le scanner de codes-barres est indispensable, il rend l'application vraiment conviviale. Il arrive parfois que les données présentent de légères inexactitudes, mais rien de grave, et cela ne se produit pas souvent.

⚡️ Archive de modèles : Modèles gratuits de journal alimentaire pour le suivi de vos repas

9. Yazio (Idéal pour le suivi des calories et des macros avec des forfaits de jeûne et des recettes intégrés)

via Yazio

Beaucoup de gens combinent le suivi des macros avec le jeûne intermittent, mais plusieurs de ces applications sont distinctes. Yazio intègre les deux expériences. Cela signifie qu'il dispose d'un chronomètre de jeûne intégré en plus du suivi des macros.

Le chronomètre de jeûne suit vos périodes d'alimentation et de jeûne, avec des notifications pour vous rappeler quand votre fenêtre s'ouvre ou se ferme. De plus, des forfaits alimentaires personnalisés vous suggèrent des repas qui correspondent à vos cibles macro et à votre horaire alimentaire.

Yazio est idéal pour les utilisateurs qui pratiquent le jeûne intermittent et qui souhaitent également un suivi détaillé des macros. Cette approche combinée est plus pratique que l'utilisation d'applications distinctes.

Les meilleures fonctionnalités de Yazio

Suivez vos calories et vos macros dans un seul journal, accompagné d'analyses détaillées et de statistiques qui montrent votre progression au fil du temps.

Utilisez des trackers de jeûne intermittent comme 16:8 ou 5:2 avec des chronomètres intégrés et de l’assistance pour la planification.

Enregistrez votre poids, votre pourcentage de graisse corporelle et d'autres mesures pour visualiser les tendances.

Limites de Yazio

Problèmes occasionnels de fiabilité de la recherche et de l’entrée : la recherche de produits alimentaires par saisie manuelle peut ne pas fonctionner de manière cohérente pour certains utilisateurs.

Notez que la lecture des codes-barres peut parfois être lente, ce qui peut compliquer la saisie rapide de plusieurs éléments emballés.

Tarifs Yazio

Basique

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Yazio

G2 : pas assez d'avis

Capterra : pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs réels à propos de Yazio ?

Un utilisateur de Google Playstore déclare :

Jusqu'à présent, j'adore cette application. Si vous avez du mal à suivre un régime alimentaire restrictif, cette application est vraiment incroyable. Au cours de l'année dernière, j'ai perdu près de 45 kg, et cela a été très difficile en termes de maintenance, à tel point que j'ai parfois peur de trop manger et que je ne compte pas les calories, alors je ne mange pas beaucoup pendant la journée, puis je risque de me gaver le lendemain. Ce n'est plus le cas ! Un autre GRAND AVANTAGE est que tout est répertorié dans leur base de données. Tous les aliments que j'ai recherchés s'y trouvaient ! J'ADORE

Jusqu'à présent, j'adore cette application. Si vous avez du mal à suivre un régime alimentaire restrictif, cette application est vraiment incroyable. Au cours de l'année dernière, j'ai perdu près de 45 kg, et la maintenance a été très difficile, à tel point que j'ai parfois peur de trop manger et que je ne compte pas les calories, alors je ne mange pas beaucoup pendant la journée, puis je risque de me gaver le lendemain. Ce n'est plus le cas ! Un autre GRAND AVANTAGE est que tout est répertorié dans leur base de données. Tous les aliments que j'ai recherchés s'y trouvaient ! J'ADORE

10. Samsung Health (idéal pour le suivi des macros pour les personnes déjà dans l'écosystème Galaxy)

via Samsung Health

Samsung Health propose un suivi des macros dans le cadre d'une plateforme de santé complète déjà installée sur votre appareil.

La fonctionnalité d'enregistrement des aliments comprend une base de données consultable et un lecteur de codes-barres. Mais sa véritable valeur réside dans son intégration : vos données nutritionnelles sont associées à vos données de sommeil, de stress et d'entraînement provenant de votre Galaxy Watch, le tout synchronisé automatiquement.

Samsung Health est idéal pour les propriétaires d'appareils Samsung qui souhaitent bénéficier d'une expérience de suivi de santé unifiée. Le suivi des macros est fonctionnel, mais basique par rapport aux applications dédiées à la nutrition.

Les meilleures fonctionnalités de Samsung Health

Enregistrez vos repas, collations, consommation d'eau et de caféine dans un échéancier quotidien, à côté de vos dossiers médicaux.

Suivez les calories brûlées lors de vos entraînements et vos pas dans la même application pour afficher une vue d'ensemble plus complète de votre apport calorique par rapport à votre dépense énergétique.

Participez à des défis via Samsung Health Together pour bénéficier de boucles de motivation qui accompagnent le suivi de votre alimentation et de votre activité physique.

Limites de Samsung Health

Limitez la lecture des codes-barres pour l'enregistrement des aliments à certaines régions spécifiques.

La version iOS peut ne pas disposer de toutes les fonctionnalités disponibles sur Android.

Tarifs Samsung Health

Inclus avec les appareils Samsung

Évaluations et avis sur Samsung Health

G2 : pas assez d'avis

Capterra : pas assez d'avis

Suivez vos macros avec ClickUp

Le meilleur outil de suivi des macros n'est pas le plus avancé. C'est celui qui s'intègre discrètement à votre routine et qui ne donne pas l'impression que le suivi est un deuxième travail.

C'est là que ClickUp se distingue. Au lieu de vous imposer une application nutritionnelle rigide, il vous permet de créer un système simple basé sur la façon dont vous planifiez déjà votre semaine, de vérifier vos progrès et de vous adapter lorsque votre vie devient trop chargée. Vos repas, vos cibles, vos rappels et vos notes sont tous regroupés au même endroit, afin que rien ne passe entre les mailles du filet.

Au fil du temps, les habitudes deviennent plus faciles à repérer, les ajustements semblent intentionnels plutôt que réactifs, et le suivi cesse d'être quelque chose que vous « essayez de suivre ». Cela fait désormais partie intégrante de la façon dont vous prenez soin de vous.

Commencez gratuitement avec ClickUp et créez un système macro qui correspond réellement à votre mode de vie. ✨

Foire aux questions

Un compteur de calories ne fait que suivre votre apport énergétique total. Un outil de suivi des macros décompose ces calories en protéines, glucides et lipides, vous montrant ainsi la composition de votre alimentation.

La plupart des trackers macro vous permettent d'enregistrer vos repas ou de copier les entrées des jours précédents. Cela transforme les repas répétitifs en un avantage pour le suivi, car vous n'avez besoin d'enregistrer un repas qu'une seule fois et pouvez ensuite réutiliser l'entrée.

Oui, les applications sans abonnement premium peuvent être suffisamment précises pour la plupart des utilisateurs. La principale source d'inexactitude est souvent les données soumises par les utilisateurs dans la base de données alimentaire. Il est donc recommandé de vérifier les entrées par rapport aux libellés nutritionnels.

Les fonctionnalités d'IA telles que la reconnaissance photo sont pratiques pour obtenir des estimations rapides, mais elles sont généralement moins précises que la saisie manuelle de données vérifiées. Elles sont idéales pour un suivi occasionnel, mais pour des objectifs précis, il est préférable de vérifier les entrées de l'IA.