Guide de suivi des OKR : comment aligner les objectifs et mesurer la progression

65 % des équipes admettent que leurs OKR ne sont pas liés aux objectifs de l'entreprise. 🤯

En bref : deux équipes sur trois fixent des objectifs, effectuent le suivi des résultats clés et vérifient la réalisation d'objectifs ambitieux. Mais ces objectifs n'ont aucun lien avec une valeur commerciale claire.

Vous avez peut-être commencé le trimestre avec des OKR clairs et une bonne foi.

Mais des lacunes dans la mise en œuvre des OKR commencent à apparaître lorsque la pression liée à l'exécution prend le dessus et que ces objectifs passent au second plan.

Ce guide vous montrera comment mettre en place ce système, à savoir un guide de suivi des OKR pour les objectifs généraux de l'entreprise.

⭐ Modèle présenté Le modèle OKR et objectifs de ClickUp Company vous offre un espace de travail prêt à l'emploi pour gérer les OKR sous forme de liste d'objectifs et de cibles clés, avec les responsables, les dates d'échéance et la progression visibles en un seul endroit. Obtenir un modèle gratuit Gérez les objectifs, les cibles clés et la progression à l'échelle de l'entreprise dans un seul environnement de travail grâce au modèle OKR et objectifs de ClickUp Company. Utilisez les objectifs pour suivre chaque cible en tant qu'élément parent et imbriquez les résultats clés (et le travail étape par étape) en dessous. Ajoutez des champs personnalisés ClickUp tels que « Département », « Note » et « Points forts » pour conserver le contexte lié au travail, avec des colonnes de progression facilitant la vérification de l'achèvement.

Que sont les OKR et pourquoi sont-ils importants ?

Les OKR (Objectifs et Résultats Clés) sont un cadre de définition d'objectifs qui permet aux équipes et aux organisations de fixer des objectifs concrets et ambitieux et de suivre des résultats mesurables. Ils contribuent également à maintenir la connexion entre les objectifs organisationnels et les décisions quotidiennes à l'échelle de l'ensemble de l'organisation.

En d'autres termes, un « objectif » répond à ce que vous souhaitez accomplir (inspirant et limité dans le temps), tandis que les « résultats clés » répondent à la question de savoir comment vous saurez que vous l'avez atteint (résultats spécifiques et mesurables).

📌 Prenons un exemple d'OKR. Objectif : Améliorer l'expérience client de notre application mobile au cours de ce trimestre. KR1 : Augmenter le Net Promoter Score (NPS) de 30 à 45

KR2 : Réduire le taux moyen de plantage des applications de 2 % à moins de 0,5 %.

KR3 : Augmenter le taux de rétention à 30 jours de 18 % à 25 %.

Vous souhaitez en savoir plus sur la manière de rédiger les OKR les plus efficaces ? Regardez cette vidéo 👇

⭐ Bonus : Comment utiliser ClickUp pour définir des objectifs

Pourquoi les OKR sont-ils importants ?

L'adoption des OKR permet de maintenir l'alignement et garantit des résultats clairs pour l'entreprise, et ce pour plusieurs raisons. Parmi celles-ci, on peut citer 👇

Définissez dès le départ ce qui constitue un « résultat » terminé : transformez la réussite en résultats spécifiques (nombres, seuils, jalons) afin qu'un trimestre ne puisse se terminer sans preuve de ce qui a fait bouger les choses.

Impose de véritables compromis : limite le nombre de résultats auxquels vous pouvez vous engager, ce qui permet de déterminer clairement les tâches qui doivent être reportées, abandonnées ou ne pas être entreprises du tout.

Alignez les équipes grâce aux dépendances : simplifiez le processus d'alignement des objectifs en montrant comment le travail d'une équipe influe sur une autre, ce qui permet d'identifier rapidement les obstacles cachés et de garantir que les objectifs restent sur la bonne voie.

Permet de corriger le tir rapidement : comme les « résultats clés » sont suivis chaque semaine, vous pouvez voir dès la deuxième semaine si vous êtes en retard et inciter les équipes à modifier leurs plans tant qu'il est encore temps de rattraper le retard.

Créez un dossier d'apprentissage que vous pouvez réutiliser : les réussites et les échecs deviennent des données (ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné ou ce qui a bloqué la progression), ce qui rend le prochain parcours OKR plus précis et moins arbitraire.

🎯 Exemple concret d'OKR : en 1979-1980, le processeur 8086 d'Intel était confronté à une sérieuse menace concurrentielle de la part du 68000 de Motorola, que les clients considéraient comme plus rapide et plus facile à programmer. Intel avait besoin d'une initiative à l'échelle de l'entreprise pour améliorer l'adoption de son produit sans attendre un tout nouveau cycle de production. C'est ce qui les a poussés à définir les paramètres : Objectif : Imposer le 8086 comme la famille de microprocesseurs 16 bits la plus performante. Résultats clés : Développez et publiez cinq benchmarks démontrant les performances supérieures de la famille 8086 (applications).

Reconditionnez l'ensemble de la gamme de produits 8086 (Marketing)

Mettez la partie 8 MHz en production (ingénierie, fabrication).

Échantillonnez le coprocesseur arithmétique avant le 15 juin (ingénierie). Cela a fonctionné parce que l 'OKR pour la croissance n'était pas une ambition vague comme « battre Motorola ». Chaque KR avait une fonction spécifique et, dans au moins un cas, une date limite stricte (le 15 juin).

⚡ Archive de modèles : modèles OKR gratuits dans Excel, Word et ClickUp

Défis courants dans le suivi des OKR

Voici les défis courants liés à la gestion des OKR dont vous devez être conscient :

⚠️ Les objectifs ne sont pas assortis de critères mesurables.

Lorsque les objectifs et les KR reposent sur des termes tels que « améliorer », « renforcer » ou « optimiser », il n'existe aucun moyen objectif de vérifier les résultats. Il est alors impossible de mesurer la progression de manière cohérente et les évaluations se transforment en discussions basées sur des opinions.

⚠️ Les résultats clés suivent seulement le travail terminé.

Les équipes définissent souvent des jalons mesurables autour des tâches d'expédition plutôt qu'autour des changements en matière d'adoption, de revenus ou de fidélisation. Malheureusement, cela ne fait que créer du mouvement sans savoir s'il y a eu un impact substantiel.

🧠 Anecdote amusante : les jalons sont littéralement anciens ! Les routes romaines étaient marquées tous les kilomètres par des bornes en pierre, et le mot « mile » vient de mille, qui signifie 1 000 pas.

⚠️ La progression est examinée trop rarement pour influencer les décisions.

Si les dirigeants ne procèdent qu'à des vérifications périodiques, les équipes perdent la capacité de suivre la progression alors qu'il est encore temps de changer de cap. Lorsque les problèmes deviennent visibles, la capacité d'exécution est déjà épuisée.

⚠️ La progression est visible, mais le travail qui y contribue ne l'est pas.

Parfois, vous pouvez voir si un nombre a évolué, mais pas quelle initiative a provoqué ce changement. C'est alors qu'il devient difficile de décider sur quoi miser davantage ou quoi abandonner.

⚠️ Résultats clés insuffisants

C'est l'une des erreurs OKR les plus courantes (et les plus préjudiciables).

Lorsqu'un objectif comporte trop peu de résultats clés, le suivi devient superficiel et trompeur. Vous pouvez techniquement « atteindre » un résultat clé, mais passer à côté de l'intention de l'objectif.

📌 Exemple : Objectif : Améliorer l'expérience d'intégration des clients ❌ KR : Augmenter le taux d'achèvement de l'intégration à 80 %. Cela passe à côté de signaux clés tels que le délai de rentabilisation, la qualité de l'activation et la charge d'assistance. Vous pouvez atteindre 80 % et continuer à offrir une expérience médiocre. ✅ Ce qui est considéré comme positif : chaque objectif doit comporter 3 à 5 résultats clés complémentaires qui : Mesurez différentes dimensions de la réussite.

Équilibrez les indicateurs avancés et retardés.

Rendez la progression visible semaine après semaine. Règle générale : si un KR peut être vert alors que l'objectif n'est toujours pas atteint, c'est que vous n'avez pas suffisamment de résultats clés.

⚠️ Les OKR historiques ne sont pas utilisés pour améliorer la planification future.

Bien que les cycles historiques soient enregistrés, leur exactitude en termes d'estimation ou de modèles d'exécution n'est souvent pas vérifiée. Et ce type de négligence entrave souvent la capacité de l'organisation à affiner son approche pour définir les futurs OKR.

Pour ce faire, suivez les OKR à un rythme hebdomadaire fixe plutôt que de procéder à des mises à jour ponctuelles. Prévoyez une session récurrente de 15 minutes le lundi ou le vendredi pour examiner la progression, mettre à jour les KR et signaler les obstacles avant qu'ils ne s'aggravent.

⚡ Archive des modèles : le modèle ClickUp OKR Framework est conçu pour relever ce type de défis. Il permet de clarifier les objectifs, de distinguer les résultats clés des projets qui les soutiennent et de faciliter l'examen de la progression réalisée par les différentes équipes. Clarifiez les objectifs, séparez les résultats clés et suivez clairement la progression grâce au modèle de cadre OKR ClickUp. Vous pouvez voir d'un seul coup d'œil où en sont les choses grâce à des statuts simples tels que « En bonne voie », « À risque » et « En retard », ainsi qu'aux pourcentages de progression pour les vérifications régulières.

Cadre pour un suivi OKR efficace

Voyons maintenant comment suivre votre progression :

1. Fixer des objectifs clairs (qualitatifs)

Dans le processus de définition des objectifs OKR, l'objectif est le résultat qualitatif que vous vous engagez à atteindre. Il s'agit de la déclaration « ce qui devrait être différent à la fin du cycle ».

Par exemple :

Modifiez les comportements : faites le libre-service par défaut pour les besoins d'assistance courants.

Accélérez le processus : réduisez la durée du cycle nécessaire à la mise en œuvre des améliorations destinées aux clients.

Améliorez la qualité et la fiabilité : rendez les lancements prévisibles et peu risqués.

Augmentez l'adoption et la fidélisation : aidez les nouveaux utilisateurs à atteindre plus rapidement leur première valeur.

Améliorez l'efficacité : réduisez les transferts manuels tout au long du flux de travail.

Remarquez-vous ce que cela apporte ? Cela permet de définir une orientation claire sans imposer de solution.

Par exemple, « rendre les lancements prévisibles et peu risqués » pourrait signifier des critères d'acceptation plus stricts, une implication plus précoce du service d'assurance qualité ou moins de changements de dernière minute.

🚀 L'avantage ClickUp : après avoir identifié le changement souhaité, regroupez les différentes contributions en un objectif compréhensible par tous. Découvrez ClickUp Brain. Voici comment cet outil vous aide à élaborer de meilleurs OKR : Donnez-lui le contexte brut, et il rédige des options objectives en quelques minutes, vous évitant ainsi d'avoir à rédiger vous-même le texte.

Résumez le fil conducteur de vos notes et concentrez-vous sur les résultats objectifs, ce qui réduit les risques d'écrire quelque chose de vague ou axé sur les solutions. Rédigez automatiquement des objectifs clairs et axés sur les résultats à partir d'informations dispersées grâce à ClickUp Brain.

2. Définir des résultats clés mesurables (quantitatifs)

Un résultat clé se compose de trois éléments : un indicateur, une base de référence et une cible. La base de référence vous ancrage dans la réalité. La cible définit la réussite. L'indicateur permet un suivi hebdomadaire.

En fait, les résultats clés à prendre en compte sont en fin de compte les résultats, et non les activités.

N'oubliez pas : définissez les indicateurs avant le début du trimestre.

📌 Exemple : pour différencier, supposons que Objectif : aider les nouveaux utilisateurs à atteindre plus rapidement la première valeur. Déclarations d'activité (et non résultats clés) : vous repensez les écrans d'intégration, vous publiez un tutoriel et vous publiez des documents. Cela signifie que les résultats clés vous aident à mesurer le résultat associé. Dans ce cas : Le taux d'activation passe de 22 % à 30 %.

Le délai avant la première valeur passe de 2 jours à 6 heures.

Le taux d'achèvement de l'intégration passe de 40 % à 55 %.

3. Vérifications régulières et examens de la progression

Une fois vos résultats clés définis, la question suivante est : À quelle fréquence vais-je les examiner de près pour orienter mes actions ?

Cela dit, apportez trois éléments à chaque évaluation :

La valeur actuelle de chaque résultat clé, à côté de la cible

Une phrase sur ce qui a changé depuis le dernier contrôle

Le prochain ajustement que vous effectuerez avant la prochaine révision

Si un résultat clé reste stable pendant deux vérifications, ne complétez pas la mise à jour avec des activités. Considérez plutôt cela comme un signal. Soit vous travaillez sur le mauvais levier, soit vous mesurez la mauvaise chose, soit quelque chose en amont bloque la progression.

Mais que se passe-t-il si un membre de votre équipe oublie de faire son point à temps ? Les automatisations ClickUp viennent à votre secours.

Automatisez les vérifications OKR, les rappels et les suivis basés sur le statut grâce aux automatisations ClickUp.

Ce que nous voulons dire, c'est que :

Lorsqu'une tâche de mise à jour KR est due → ajoutez un commentaire de rappel/informez le propriétaire (pour maintenir une cadence régulière).

Lorsque le statut passe à « À risque » ou « Hors piste », ajoutez automatiquement un commentaire invitant à fournir les 3 informations suivantes (situation actuelle par rapport à la cible, ce qui a changé, prochain ajustement) et @mentionnez le propriétaire et son supérieur hiérarchique.

Lorsqu'un champ personnalisé change (par exemple, baisse de confiance, signalement de risque) → informez les parties prenantes ou transmettez-le pour examen.

🧠 Anecdote : le terme « deadline » (date limite) désignait à l'origine une « ligne mortelle » dans les camps de prisonniers de la guerre civile américaine. Il s'agissait d'une limite que l'on ne pouvait franchir sous peine d'être abattu, avant que ce terme ne désigne une échéance.

4. Mise à jour et affinement en fonction des performances

Contrairement aux KPI traditionnels, qui sont souvent fixés annuellement et restent statiques, les OKR sont conçus pour être flexibles.

📌 Exemple : les données montrent que les utilisateurs abandonnent pendant la phase d'intégration. Les premiers commentaires suggèrent que le flux comporte trop de questions, l'équipe en conclut donc que le problème vient de sa complexité. Après avoir approfondi la question, elle découvre un bug qui met prématurément fin à l'expérience d'intégration pour un sous-ensemble d'utilisateurs.

Au lieu de réécrire l'ensemble du flux d'intégration, les OKR sont affinés :

L'objectif reste axé sur une activation réussie.

Les résultats clés sont mis à jour afin de donner la priorité à la correction du bug et à la validation des taux d'achèvement.

Une fois la stabilité rétablie, l'équipe se penche à nouveau sur la réduction des frictions dans le flux.

💡 Conseil de pro : pour favoriser la transparence, exigez un lien vers une preuve pour chaque mise à jour, accompagné d'une phrase expliquant le changement. Cela évite les mises à jour vagues qui semblent convaincantes, mais ne prouvent rien.

Que doit contenir un guide de suivi des OKR ?

Un cadre est utile, mais vous avez besoin des bons ingrédients pour qu'il fonctionne. Votre guide OKR doit inclure :

Fréquence de suivi : cela comprend un agenda de vérification hebdomadaire (ce qui est examiné et dans quel ordre), un agenda de révision mensuel (ce qui est réexaminé par rapport à ce qui reste inchangé) et une clôture trimestrielle (comment fonctionne la notation, ce que signifie « terminé » et où les enseignements sont consignés).

Propriété et responsabilités : définissez un seul responsable par objectif, ainsi que la personne chargée de mettre à jour le statut, de résoudre les dépendances et de maintenir le système de suivi afin d'éviter que les OKR ne restent bloqués dans une responsabilité partagée.

Définitions et règles de suivi communes : standardisez ce qui constitue un objectif par rapport à un résultat clé, ce que signifient « en bonne voie » ou « à risque », quelles preuves sont acceptables et comment documenter les niveaux de confiance afin que les mises à jour ne deviennent pas subjectives.

Normes de rédaction des OKR : incluez des exemples clairs d'objectifs solides et de résultats clés mesurables, ainsi qu'un guide de réécriture qui montre les schémas faibles courants et comment les corriger.

Format de mise à jour du statut : adoptez une structure de mise à jour uniforme, par exemple valeur actuelle par rapport à la cible, changements depuis la dernière mise à jour, causes de ces changements, obstacles et prochaine action ayant une influence directe sur les indicateurs.

Jalons et notation : expliquez comment décomposer les résultats clés en jalons mesurables, quelle échelle de notation vous utilisez, ce que signifient les différentes notes et comment interpréter une réalisation partielle sans gonfler les performances.

Contrôle et intégrité des changements : précisez quand il est acceptable de réviser un résultat clé, comment les changements sont documentés et quelles sont les mesures de protection qui empêchent les objectifs de changer en cours de trimestre.

Activités habituelles vs travail OKR : définissez ce qui relève des activités habituelles et ce qui relève des OKR, à quel moment considérer que les OKR habituels sont valables et comment éviter d'utiliser les OKR pour redéfinir les livraisons de routine comme des résultats.

⚡ Archive de modèles : 20 modèles gratuits de vérifications hebdomadaires pour le suivi de la progression

👀 Le saviez-vous ? Un résumé de recherche de l'université dominicaine indique que le fait de noter ses objectifs et d'ajouter des vérifications hebdomadaires de responsabilité augmente considérablement la réalisation des objectifs par rapport aux objectifs non écrits.

Comment créer un guide de suivi des OKR

Il est temps de mettre la théorie en pratique. Voici comment créer votre propre guide de suivi des OKR (une étape cruciale lorsque vous mettez en œuvre les OKR dans plusieurs équipes) :

1. Définissez l'objectif et les limites

Un guide de suivi des OKR est simplement un ensemble de règles qui permettent de garantir que les OKR sont mesurables, vérifiables et comparables entre les équipes.

Avant de concevoir des réunions ou des tableaux de bord, clarifiez ce que le suivi permettra d'accomplir dans votre organisation.

Inclure :

L'objectif principal du suivi des OKR est d'offrir une visibilité sur les progrès réalisés, de détecter les risques à un stade précoce et d'assurer l'alignement des dirigeants.

Limites d'utilisation des OKR (par exemple, évaluation des performances ou rémunération)

La portée des OKR dans l'ensemble de l'organisation (qu'ils s'appliquent au niveau de l'entreprise, de l'équipe ou de l'individu)

Définissez un horizon temporel cohérent pour les objectifs afin de pouvoir comparer de manière significative la progression réalisée par les différentes équipes.

Dans le même temps, veillez à définir les limites. Déterminez ce qui relève du travail OKR (progression liée à un objectif ou à un résultat clé) et ce qui reste en dehors du guide (opérations de routine, sauf si elles ont un impact direct sur un KR).

Cela vous permettra de rester concentré sur le résultat.

🚀 Avantage ClickUp : utilisez les Tableaux blancs ClickUp pour rendre les objectifs et les limites tangibles. Esquissez l'objectif sous la forme d'un flux simple, tel que Visibilité → Risques précoces → Décisions plus rapides, puis tracez une limite entre la progression liée aux OKR et les opérations courantes. Plannez l'objectif et les limites des OKR à l'aide des tableaux blancs ClickUp.

2. Définissez la propriété

Une fois les limites clairement définies, faites un effort supplémentaire pour préciser la propriété. Cela signifie disposer d'un modèle de propriété indiquant :

Propriétaire du programme : effectue la maintenance du guide, du rythme et des normes.

Propriétaire de l'objectif : propriétaire du scénario et des compromis pour l'objectif.

Propriétaire KR : propriétaire de l'exactitude des indicateurs, de la qualité des mises à jour et du prochain jalon important.

Responsables de fonctions/partenaires : Assumer les dépendances et les décisions en matière de ressources dans leur domaine.

Parrain exécutif (si nécessaire) : intervient pour les appels ayant une priorité élevée et les escalades.

En plus d'une norme mise à jour (ce qui entre dans chaque mise à jour KR) :

Valeur actuelle par rapport à la cible, avec la source de vérité

Statut (en bonne voie / à risque / hors piste) avec une raison transparente

Quels changements depuis le dernier contrôle ?

Les obstacles et la demande précise (qui, quoi, quand)

Prochaine étape mesurable et date à laquelle vous prévoyez de l'atteindre

Pour rendre le modèle de propriété fiable, vous avez besoin d'un niveau supplémentaire : la différence entre la modification en cours et l'affichage seul. Les permissions ClickUp rendent cette distinction extrêmement claire.

Utilisez-le pour refléter votre modèle de propriété dans l'environnement de travail, par exemple :

Propriétaire du programme : accès complet en mode édition aux documents du guide, aux modèles et à la structure OKR pour la standardisation.

Propriétaire des objectifs : effectuez la modification de l'accès à la page des objectifs, au descriptif et aux champs de statut, ainsi que l'accès aux commentaires pour les parties prenantes.

Propriétaire KR : modifiez l'accès aux champs d'indicateurs KR, mettez à jour les sections et les preuves liées, avec des règles claires sur ce qui est modifiable et ce qui est en lecture seule afin de préserver l'intégrité des indicateurs.

Parrain exécutif : Afficher l'accès par défaut

3. Décidez comment mesurer la progression et attribuer des notes de manière cohérente

Commencez à normaliser les mesures entre les équipes. Pour ce faire, envisagez de mettre en place un cadre de mesure auquel les équipes peuvent adhérer, tel que :

Ce qu'il faut définir Signification Exemple Référence Point de départ pour les KR Taux d'activation de 12 % Cible Objectif de fin de cycle Taux d'activation de 20 % Cadence des indicateurs À quelle fréquence est-il mis à jour ? Chaque vendredi Jalons importants Points de contrôle intermédiaires qui montrent les progrès réalisés 14 %, 16 %, 18 %, 20 % Déclencheur de risque Quand un KR devient « à risque » Flat pour 2 mises à jour ou échecs de jalons importants

Choisissez ensuite une méthode de notation et appliquez-la de manière cohérente à toutes les équipes pendant le cycle.

Approche de notation Quand cela convient Comment le lire Pourcentage par rapport à la cible Objectifs numériques linéaires 50 % de progression vers la cible 0,0–1,0 score Objectifs mixtes entre les équipes 0,7 indique une progression significative (en particulier avec des objectifs ambitieux , dont la réalisation complète est intentionnellement rare). Delta absolu Quand le changement lui-même est important +3 points ce mois-ci

Une fois que tout le monde utilise les mêmes définitions, vous avez besoin d'un endroit fiable pour les stocker semaine après semaine. C'est là que les tâches ClickUp entrent en jeu.

Gérez le travail réalisable avec une propriété, un statut et un échéancier clairs à l'aide de ClickUp Tasks.

En bref :

Intégrez les KR dans la tâche elle-même à l'aide des champs personnalisés ClickUp pour la base de référence, la valeur actuelle, la cible, la cadence et la source de données.

Rendez les risques visibles en un coup d'œil en associant les statuts de votre guide aux statuts personnalisés de ClickUp afin de définir à quelle étape se trouve le signal.

Visualisez clairement les étapes de risque en associant les signaux du guide aux statuts personnalisés ClickUp.

Transformez la « cadence des mesures » en une routine grâce aux tâches récurrentes de ClickUp (par exemple, tous les vendredis), afin que les mises à jour se fassent dans les délais prévus sans que personne n'ait à les rechercher.

⭐ Bonus : Comment mener un processus de planification OKR

4. Mettez en place un rythme de suivi

Vous pouvez désormais créer un rythme de suivi qui s'aligne sur le processus décisionnel de votre entreprise. Pour ce faire, faites ce qui suit :

⏰ Vérification hebdomadaire (30 à 45 minutes)

Commencez par les KR marqués comme risqués ou hors piste.

Examinez les changements dans les indicateurs et leurs causes.

Confirmez le prochain jalon important et le plan pour l'atteindre.

Enregistrez les demandes de dépendance et les propriétaires

⏰ Révision mensuelle (60 à 90 minutes)

Examinez les tendances des KR dans toutes les équipes, plutôt que les mises à jour ligne par ligne.

Réexaminez les dépendances récurrentes.

Prenez les décisions nécessaires en matière de ressources et de séquencement tant qu'il est encore temps de redresser la situation.

⏰ Clôture du trimestre (60 à 120 minutes)

Confirmez la notation finale et les preuves.

Notez ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné et ce qui doit être poursuivi.

Déterminez ce qui relève du travail opérationnel et ce qui relève des OKR.

5. Établissez une source unique de vérité

Pour éviter que les équipes ne spéculent, désignez un emplacement unique pour les OKR et mettez en place des règles explicites.

En résumé, une source unique de vérité doit inclure :

Définitions des objectifs et des KR, propriétaires, base de référence et cibles

Historique des mises à jour (notes hebdomadaires et aperçus des indicateurs)

Journal des dépendances et journal des décisions

Liens vers les sources de données et les tableaux de bord

À la fin de chaque trimestre, ne mettez à jour que les éléments qui ont causé des frictions, notamment les définitions de KR peu claires, les scores confus ou les lacunes dans les outils.

Utiliser l'IA pour rationaliser le suivi des OKR

61 % des employés affirment que l'IA rend leur travail moins routinier et plus stratégique, ce qui justifie pleinement l'utilisation de l'IA pour rationaliser le suivi des OKR. Voici ce que nous entendons par là :

Cas d'utilisation de l'IA Facteur de rationalisation Ce qu'il faut mesurer Rédigez automatiquement des mises à jour hebdomadaires des OKR à partir de votre travail. Réduit la saisie manuelle des statuts Temps nécessaire pour produire une mise à jour ; % de mises à jour soumises dans les délais Résumez la progression réalisée à partir des tâches/documents/tickets. Réduit les opérations de « recherche + copier-coller ». Mises à jour liées à des preuves (% avec liens vers les sources) ; modifications en cours par les réviseurs. Signalez les risques (dérives, obstacles, blocages) Intervention précoce Délai de production (jours) ; nombre de risques détectés avant l'examen Prévision de la trajectoire des KR. Une meilleure planification et de meilleures décisions Précision des prévisions (score final prévu par rapport au score final réel) Générez des listes d'actions pour la semaine prochaine. Suivi plus rapide Taux d'achevement des actions ; délai entre la décision et la création de la tâche Standardisez les rapports entre les équipes. Moins d'incohérences % des équipes utilisent le même format de mise à jour ; moins de questions de clarification lors des revues

📮 ClickUp Insight : 47 % des équipes ne mesurent pas l'impact de l'IA, et seulement 10 % effectuent le suivi des résultats à l'aide d'indicateurs réels. Dans de nombreux cas, les dirigeants ne parviennent souvent pas à voir où les outils d'IA apportent de la valeur, si tant est qu'ils le font. ClickUp Brain change la donne en intégrant l'IA dans un environnement de travail unifié où chaque action, mise à jour et résultat est connecté. Et l'impact est visible : plus de 150 000 entreprises, dont Booking.com, T-Mobile, Logitech, IBM et Fortinet, utilisent ClickUp Brain pour obtenir des résultats mesurables. Les équipes rapportent jusqu'à 88 % d'économies, 1,1 jour gagné par semaine et une exécution des tâches 3 fois plus rapide, car Brain remplace des dizaines d'outils disparates par une seule IA qui fonctionne sur l'ensemble de leur flux de travail.

Voici quelques outils qui peuvent assurer l'automatisation et la rationalisation de l'ensemble de votre flux de travail OKR 👇

1. ClickUp (idéal pour gérer et suivre les OKR dans un environnement de travail convergent alimenté par l'IA)

Demandez à quelqu'un de vous expliquer le dernier contrôle OKR et écoutez toujours la même chose : Alors... quel est le statut réel ?

Cet écart est le problème fondamental du suivi des OKR.

Les résultats clés sont regroupés en un seul endroit. Le travail qui y est associé se trouve dans un autre.

Pendant tout ce temps, les discussions liées à ce sujet se sont déroulées dans un outil de chat distinct. Cette prolifération d'outils nuit considérablement à vos OKR.

ClickUp intervient en tant qu'environnement de travail IA convergent pour combler définitivement cette lacune.

Voyons plus en détail pourquoi ClickUp est le logiciel OKR ultime 👇

Donnez à chaque OKR une ventilation exploitable avec les tâches ClickUp.

ClickUp Tasks transforme les OKR de haut niveau en tâches concrètes et traçables. Créez des tâches dédiées pour représenter les objectifs ou les résultats clés, attribuez des propriétaires, ajoutez des statuts personnalisés, des priorités, des dates d'échéance, des dépendances et bien plus encore.

Transformez les OKR en tâches suivables avec des propriétaires, des statuts, des priorités et des dépendances à l'aide de tâches ClickUp.

Approfondissez votre analyse et décomposez les KR complexes en sous-tâches (par exemple, « Réaliser des sondages auprès des clients » ou « Mettre à jour les modèles de tarification ») et utilisez les champs personnalisés pour saisir des détails spécifiques aux OKR tels que le trimestre, le service, le niveau de confiance ou les indicateurs cibles.

Utilisez les commentaires dans les tâches pour les discussions en cours, les @mentions pour impliquer vos coéquipiers et les pièces jointes pour établir des connexions avec les fichiers pertinents, afin de conserver tout le contexte au même endroit.

Utilisez les tableaux de bord intégrés pour suivre des objectifs prédéfinis ou personnalisés.

Les tableaux de bord ClickUp offrent une vue d'ensemble visuelle et en temps réel des OKR à tous les niveaux, que ce soit au niveau individuel, de l'équipe ou de l'entreprise.

Suivez en temps réel le statut des demandes de tirage et l'avancement du développement grâce aux tableaux de bord ClickUp.

Ajoutez des widgets prédéfinis ou personnalisez les vôtres :

La carte Liste des tâches vous permet de filtrer, mettre à jour et approfondir les tâches directement depuis le tableau de bord.

Les cartes de portefeuille offrent une vue d'ensemble des dossiers ou listes OKR.

Les cartes graphiques (barres, diagrammes circulaires, lignes) permettent de suivre la progression par service, par personne assignée ou par catégorie.

Les cartes de calcul comptabilisent les objectifs/résultats clés en cours.

🚀 Avantage ClickUp : une fois que vous avez configuré vos vues du tableau de bord, les cartes ClickUp AI vous aident à comprendre l'histoire derrière les chiffres. Expliquez automatiquement les tendances et faites ressortir les informations cachées derrière vos indicateurs grâce aux cartes ClickUp AI. Vous disposez : AI Brain : exécutez une invitation IA personnalisée (idéale pour les questions spécifiques aux OKR telles que « listez les KR hors piste et expliquez pourquoi »).

StandUp par l'IA : résumez votre activité récente au cours d'une période sélectionnée.

AI Team StandUp : résumez les activités récentes de certaines personnes ou équipes au cours d'une période donnée.

Résumé exécutif IA : générez un générez un résumé exécutif à jour présentant la santé et le statut de votre service, de votre équipe ou de vos projets. Mise à jour du projet IA : créez un aperçu du statut et de l'avancement du projet.

Les Super Agents sont vos collègues IA.

Les Super Agents ClickUp sont des coéquipiers IA autonomes, semblables à des humains, intégrés directement à votre environnement de travail. Ils savent tout de vos tâches, documents, discussions et objectifs (pour ne citer que quelques exemples).

Travaillez avec des collègues IA autonomes qui comprennent les tâches, les documents, les discussions et les objectifs grâce à ClickUp Super Agents.

Vous pouvez les @mentionner comme vous le feriez pour n'importe quel collègue, leur attribuer des tâches ou configurer des déclencheurs pour les inviter à agir de manière indépendante. De plus, ils apprennent et s'améliorent constamment grâce à leur mémoire infinie.

Bénéficiez d'une mémoire infinie avec ClickUp Super Agents.

Pour le suivi des OKR, créez vos propres super agents afin de surveiller la progression, vous informer des risques (par exemple, des résultats clés bloqués), débloquer les problèmes ou même suggérer des ajustements basés sur les données.

Créez votre premier Super Agent avec ClickUp :

ClickUp Brain est votre copilote IA ambiant, intégré à l'environnement de travail (et au-delà). Il analyse les tâches, les documents, les commentaires et les tableaux de bord pour vous fournir automatiquement des mises à jour sur la progression des projets dès que vous en avez besoin.

Obtenez des mises à jour automatiques sur l'avancement des tâches en scannant les tâches, les documents, les commentaires et les tableaux de bord avec ClickUp Brain.

Posez des questions en langage naturel telles que « Où en sommes-nous dans la réalisation des OKR du premier trimestre ? » pour obtenir des résumés instantanés, ou laissez le système générer des rapports de statut, mettre en évidence les tendances et suggérer les prochaines étapes.

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Alignement des OKR et suivi des progrès : définissez des objectifs et associez chaque KR à une cible mesurable via les tâches ClickUp. À mesure que les tâches liées (ou les cibles numériques) avancent, les progrès sont automatiquement cumulés, ce qui vous permet de voir en temps réel l'avancement des tâches et comment le travail de l'équipe contribue aux résultats de l'entreprise.

Conservez votre stratégie et vos mises à jour au même endroit : utilisez utilisez ClickUp Docs pour le contexte derrière vos OKR : mission, priorités trimestrielles, définitions des KR, agendas et vérifications hebdomadaires. Liez les tâches directement dans le document, identifiez les parties prenantes et utilisez ClickUp Brain pour créer un contenu plus précis si nécessaire.

Rendez les discussions responsables : utilisez utilisez les commentaires assignés de ClickUp pour identifier les obstacles ou les décisions et attribuer la propriété à la bonne personne, où qu'elle se trouve.

Limitations de ClickUp

La multitude de fonctionnalités peut être intimidante pour les nouveaux utilisateurs.

Tarifs ClickUp

Évaluations et avis sur ClickUp

G2 : 4,7/5 (plus de 10 800 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 4 000 avis)

Un critique G2 déclare :

simple clic. De plus, les automatisations, les alertes et les communications avec mon équipe sont d'une simplicité et d'une commodité exemplaires, à tel point que nous envisageons de supprimer notre autre application de communication ! Toute l'entreprise utilise ClickUp toute la journée, tous les jours, il est donc primordial que ces fonctionnalités soient disponibles et faciles à utiliser. J'ai dû contacter l'assistance pour un problème que je ne parvenais pas à résoudre, et ils ont été rapides, courtois et compétents, et ont rapidement corrigé mon erreur d'utilisation. La mise en œuvre a été assez facile et la personnalisation très simple. De nombreux tutoriels sont également disponibles pour vous aider.

simple clic. De plus, les automatisations, les alertes et les communications avec mon équipe sont d'une simplicité et d'une commodité exemplaires, à tel point que nous envisageons de supprimer notre autre application de communication ! Toute l'entreprise utilise ClickUp toute la journée, tous les jours, il est donc primordial que ces fonctionnalités soient disponibles et faciles à utiliser. J'ai dû contacter l'assistance pour un problème que je ne parvenais pas à résoudre, et ils ont été rapides, courtois et compétents, et ont rapidement corrigé mon erreur d'utilisation. La mise en œuvre a été assez facile et la personnalisation très simple. De nombreux tutoriels sont également disponibles pour vous aider.

⭐ Bonus : voici quelques logiciels OKR que vous pouvez consulter.

2. WorkBoard (idéal pour la mise en œuvre des OKR en entreprise grâce à des tableaux de bord prêts à l'emploi pour les dirigeants)

via WorkBoard

WorkBoard est une plateforme d'exécution des OKR et des stratégies qui aide les dirigeants à suivre les progrès, à identifier les risques à un stade précoce et à maintenir le lien entre le travail et les résultats. Elle dispose de deux fonctionnalités très utiles.

Tout d'abord, sa vue Heatmap permet de vérifier la santé de l'ensemble de l'organisation. Les dirigeants peuvent voir ce qui est en bonne voie et ce qui est à risque, et analyser en détail les facteurs qui déterminent chaque statut. Ensuite, les intégrations de WorkBoard permettent d'automatiser les mises à jour des KR à partir des systèmes déjà utilisés par les équipes (comme Azure DevOps ou Jira). Elles permettent d'afficher les OKR et les mises à jour des revues de l'entreprise directement dans Microsoft Teams pour des vérifications plus rapides.

Les meilleures fonctionnalités de WorkBoard

Afficher sous forme de carte thermique un bilan OKR à l'échelle de l'organisation, qui permet aux dirigeants d'identifier rapidement les domaines à risque, puis de cliquer directement sur les risques et les obstacles sous-jacents pour prendre des mesures.

Biz Reviews génère automatiquement des pages de révision en temps réel, avec des diagrammes de tendances dynamiques pour les OKR et les KPI , afin que les discussions MBR/QBR restent ancrées dans les performances réelles.

OKR Canvas avec coaching intégré pour aider les équipes à rédiger des objectifs et des résultats clés plus solides de manière cohérente, à l'aide d'une structure guidée.

Limitations de WorkBoard

Les tableaux de bord et le canevas OKR peuvent parfois sembler buggés, et l'expérience de navigation peut être améliorée, en particulier lorsque vous essayez de remonter ou d'afficher les détails des niveaux.

Les contrôles administratifs peuvent sembler un peu restrictifs, certaines équipes souhaitant disposer d'un accès plus granulaire, d'une configuration plus poussée et d'un contrôle quotidien en tant qu'administrateur WorkBoard.

Tarifs WorkBoard

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur WorkBoard

G2 : 4,7/5 (plus de 100 avis)

Capterra : pas assez d'avis

Un critique G2 déclare :

Workboard aide à tout organiser et permet de se concentrer plus facilement sur ce qui compte vraiment. Il fournit une image claire des objectifs, des priorités et des progrès, ce qui nous permet de voir comment notre travail s'inscrit dans l'objectif global de l'entreprise.

Workboard aide à tout organiser et permet de se concentrer plus facilement sur ce qui compte vraiment. Il fournit une image claire des objectifs, des priorités et des progrès, ce qui nous permet de voir comment notre travail s'inscrit dans l'objectif global de l'entreprise.

3. Mooncamp (idéal pour les vérifications OKR structurées)

via Mooncamp

Mooncamp centralise la planification, l'exécution et la révision de vos OKR. Vous n'avez plus besoin de multiples feuilles de calcul OKR ou de documents stratégiques cloisonnés.

Utilisez Mooncamp pour programmer des rappels de vérification par e-mail, Slack ou Microsoft Teams. Examinez les progrès réalisés dans des tableaux de bord qui peuvent être filtrés pour afficher les objectifs qui n'ont pas été mis à jour, qui ne sont pas alignés ou qui sont à risque.

Si vous souhaitez que les nombres restent proches de la source de vérité, Mooncamp peut également mettre à jour automatiquement les objectifs à partir d'intégrations, par exemple en extrayant une cellule spécifique de Google Sheets ou en synchronisant la progression des tâches liées à Asana.

Les meilleures fonctionnalités de Mooncamp

Utilisez la vue « Arbre des objectifs » comme une planche à dessin, affichant chaque objectif aligné sous forme de carte que vous pouvez glisser-déposer pour réorganiser les piliers, les domaines d'intérêt, les objectifs et les initiatives dans une hiérarchie unique.

Utilisez les propriétés personnalisées pour normaliser la manière dont les objectifs et les vérifications sont enregistrés dans votre organisation (champs correspondant à votre langage/processus interne), puis utilisez ces propriétés comme filtres dans les vues et les tableaux de bord.

Mettez à jour vos OKR depuis Slack à l'aide du bot Mooncamp, notamment en affichant vos objectifs et en enregistrant votre progression via la commande /mooncamp goals.

Limites de Mooncamp

Les vues tiennent compte des cycles, ce qui signifie que les objectifs peuvent disparaître discrètement d'une vue si le filtre de cycle ne correspond pas à vos attentes. Vous devez donc garder un œil sur les paramètres de cycle pour éviter de penser qu'il manque quelque chose.

Certains affirment que le module de vérification doit évoluer vers un flux plus complet de type CFR (réflexion plus approfondie, commentaires et invites de suivi, et pas seulement des mises à jour sur la progression).

Tarifs Mooncamp

Essentiel : 6 € / utilisateur / mois (facturé annuellement)

Professionnel : 10 € / utilisateur / mois (facturé annuellement)

Enterprise : Personnalisé

Évaluations et avis sur Mooncamp

G2 : 4,8/5 (plus de 250 avis)

Capterra : 5/5 (plus de 20 avis)

Un critique G2 déclare :

Il vous aide parfaitement à savoir quels objectifs vous souhaitez atteindre, ainsi que l'ensemble du processus que vous avez mis en œuvre pour achever cette tâche, et la fréquence à laquelle il est utilisé.

Il vous aide parfaitement à savoir quels objectifs vous souhaitez atteindre, ainsi que l'ensemble du processus que vous avez mis en œuvre pour achever cette tâche, et la fréquence à laquelle il est utilisé.

Erreurs courantes dans le suivi des OKR

​​❌ Fixer trop d'objectifs par trimestre : les équipes qui effectuent le suivi de 8 à 10 objectifs finissent par disperser leurs efforts, ne réalisant aucun progrès significatif tout en présentant des rapports superficiels sur tout.

✅ Solution : Limitez-vous à 3-5 objectifs maximum par équipe et par trimestre. Chaque objectif doit représenter une priorité stratégique importante. Si tout semble crucial, classez vos initiatives par ordre de priorité et reportez les priorités moins importantes aux trimestres suivants.

❌ Considérer les résultats clés comme des tâches : rédiger des résultats clés tels que « Lancer un nouveau site web » ou « Embaucher des ingénieurs » permet de suivre l'activité plutôt que l'impact commercial que vous essayez d'obtenir.

✅ Solution : Formulez chaque résultat clé sous forme de résultat mesurable. Au lieu d'écrire « Lancer un nouveau site web », écrivez « Augmenter le trafic organique de 10 000 à 25 000 visiteurs par mois ».

❌ OKR trop rigides et imposés de manière descendante : lorsque la direction impose les OKR à chaque équipe sans tenir compte de leur avis, vous obtenez une conformité plutôt qu'une validation et passez à côté d'informations ascendantes essentielles.

✅ Solution : favorisez la collaboration ! La direction fixe 3 à 5 objectifs pour l'entreprise, puis les équipes proposent leurs propres OKR qui soutiennent ces objectifs en s'appuyant sur leur connaissance du terrain. Examinez et négociez l'alignement plutôt que d'imposer des détails spécifiques.

❌ Mauvaise communication des OKR ambitieux : Lorsque les équipes fixent des objectifs ambitieux sans expliquer clairement qu'un taux de réalisation de 70 % est considéré comme une réussite (et non un échec), cela peut créer de la confusion, une démotivation ou des attentes incompatibles entre les équipes dépendantes.

✅ Solution : lors de la planification, communiquez ouvertement sur le fait qu'il s'agit d'objectifs ambitieux, exigeants et risqués. Définissez à l'avance les seuils de réussite (par exemple, une note moyenne de 0,6 à 0,7 = bonne performance) afin que l'équipe croie en cette ambition sans craindre d'être sanctionnée en cas de réussite partielle.

❌ Confondre les objectifs et les déclarations de mission : des objectifs formulés comme « Satisfaire les clients chaque jour » semblent inspirants, mais ne fournissent aucune indication sur ce qu'il faut réellement faire au cours du trimestre.

✅ Correction : au lieu de « Satisfaire les clients », écrivez « Établir l'adéquation produit-marché avec les clients d'entreprises ». En effet, les bons objectifs répondent à des questions telles que « Quel état spécifique essayons-nous d'atteindre d'ici la fin du trimestre ? ».

Comment mesurer la réussite des OKR

Dans un rapport comparatif sur les OKR basé sur plus de 200 start-ups, les équipes qui effectuaient des vérifications hebdomadaires ont achevé 43 % d'OKR en plus que celles qui ne le faisaient pas, ce qui constitue un rappel que la réussite des OKR est à la fois le résultat et le rythme de fonctionnement qui le sous-tend.

Alors, comment mesurez-vous les performances de votre équipe?

Ne vous arrêtez pas au résultat final et posez-vous deux questions : les résultats clés ont-ils influé sur les résultats commerciaux qui vous importaient ? Votre système a-t-il permis de garantir une visibilité suffisante des progrès suffisamment tôt pour pouvoir ajuster (rythme, responsabilité et prise de décision) ?

Vous devez mesurer :

Réalisation des résultats clés : % atteint par KR, plus un score global (ex. : moyenne de 0,0 à 1,0)

Évolution des résultats : changement par rapport à la base de référence pour l'indicateur clé de performance que l'objectif est censé influencer.

Taux de réalisation des jalons : pourcentage des jalons prévus réalisés dans les délais (par KR)

Actualité des mises à jour : nombre moyen de jours depuis la dernière mise à jour des KR (et % de KR obsolètes)

Couverture de la responsabilité de la propriété : pourcentage d'OKR dont un seul responsable est directement responsable

Taux d'alignement : pourcentage des OKR de l'équipe liés à un objectif d'entreprise de niveau supérieur.

Couverture des initiatives par rapport aux KR : pourcentage d'initiatives actives mappées sur au moins un KR (et vice versa)

Délai de résolution des blocages : délai médian entre le signalement d'un blocage et son effacement.

Apprentissage + action : nombre de corrections apportées au cours du cycle (changements de portée, révision des KR) et ce qui les a déclenchées.

Simplifiez le suivi des OKR grâce à ClickUp

Les systèmes OKR qui fonctionnent réellement ont tous un point commun : la clarté. Tout le monde sait ce qui est important, comment son travail établit la connexion avec cela et où en sont les choses sans avoir besoin de vérifications constantes.

ClickUp favorise cette clarté en intégrant les OKR dans le travail quotidien. Les résultats clés ne figurent pas dans un document séparé. Ils sont directement liés aux tâches sur lesquelles les équipes travaillent déjà, et la propriété et la progression sont visibles au fur et à mesure que le travail avance.

Au fur et à mesure de l'exécution, il n'est pas nécessaire de rassembler manuellement les progrès réalisés. Les dirigeants peuvent suivre l'évolution des objectifs en temps réel, les équipes peuvent détecter rapidement les écarts et les mises à jour se font naturellement à mesure que le travail évolue. L'IA aide ensuite à combler les lacunes, en affichant des résumés, en mettant en évidence les risques et en maintenant l'alignement sans avoir recours à des rappels ou à des réunions d'état d'avancement.

Le résultat est un processus OKR qui reste connecté à l'exécution, et non un processus qui doit être maintenu parallèlement à celle-ci.

Si vous recherchez un outil de suivi des OKR qui soit réellement en phase avec la manière dont le travail est effectué, essayez ClickUp gratuitement.

FAQ

Lorsque vous rédigez des OKR, commencez par transformer chaque KR en un point de contrôle pouvant être examiné objectivement chaque semaine : un indicateur clair, une source fiable et le prochain jalon mesurable. Ajoutez ensuite des mises à jour pour inclure la valeur actuelle par rapport à la cible, ce qui a changé et ce que vous allez ajuster ensuite. Lorsque cela est cohérent, vous pouvez relier le travail quotidien aux objectifs organisationnels.

Un échéancier de révision type pourrait être le suivant :Chaque semaine (15 à 30 minutes) : Mettre à jour les nombres, signaler les obstacles, confirmer le prochain jalon importantMensuel (45 à 60 minutes) : Examiner les tendances, les risques de dépendance et les compromis en matière de ressourcesFin du trimestre : Évaluer à l'aide de preuves et tirer des enseignementsSi vos cycles de travail sont plus lents, une fréquence bihebdomadaire convient, mais veillez à ce que la fréquence des examens ne rompe pas la boucle de rétroaction qui permet de garder les objectifs de l'équipe réalistes et gérables.

Suivi des activités plutôt que des résultats : nombreuses tâches achevées, mais aucun changement dans les indicateurs KR vagues : bases de référence, cibles ou définitions de la réussite peu claires Mises à jour incohérentes : formats différents selon les équipes Absence de procédure d'escalade : Les obstacles sont consignés mais jamais résolus. Trop d'OKR : l'attention est fragmentée et rien ne bouge. Ignorer le « pourquoi » : les objectifs deviennent des cases à cocher en interne qui ne reflètent pas l'impact sur les utilisateurs, comme la satisfaction client.

Les outils OKR dédiés définissent généralement les OKR, les notent et effectuent des évaluations. ClickUp va plus loin, car il s'agit d'un espace de travail convergent basé sur l'IA, conçu pour éliminer la prolifération des applications. Les tâches décomposent les KR en objectifs plus petits et plus faciles à gérer. Des automatisations permettent de maintenir la cadence des mises à jour. Des tableaux de bord permettent de suivre la progression, du niveau de l'équipe à celui de l'entreprise. Tout cela est rendu possible grâce à la couche d'IA contextuelle. ClickUp Brain aide à générer des résumés et à tirer des enseignements du travail déjà effectué dans votre environnement de travail. Les super agents ClickUp agissent comme des coéquipiers IA humanoïdes que vous pouvez @mentionner ou auxquels vous pouvez assigner des tâches (idéal pour surveiller l'évolution des KR, signaler les risques à un stade précoce et rédiger des mises à jour hebdomadaires).