Amazon Q et Claude : quelle IA d'entreprise sera la meilleure en 2026 ?

Lorsque vous adoptez des outils de codage IA, la vraie question n'est pas « Est-ce que cela peut générer du code ? ». Vous devez savoir si l'outil aide vos équipes de développement à livrer du code de production dans le cadre de l'architecture de leur projet. C'est important, car même les équipes les plus performantes perdent du temps à retravailler.

Dans l'étude DORA, les employés les plus performants ont déclaré consacrer 21 % de leur temps au travail imprévu ou à des retouches. Les outils d'IA peuvent réduire les tâches routinières, mais ils peuvent également générer davantage de demandes de tirage sur plusieurs référentiels, davantage de révisions de code et davantage de cas limites à traiter lorsque le modèle manque de contexte.

Dans cet article, vous trouverez une comparaison entre Amazon Q et Claude en termes de sécurité, d'adéquation avec l'écosystème AWS, d'IDE pris en charge et de flux de travail CLI pour les développeurs, ainsi que leurs tarifs.

Vous découvrirez également comment et où ClickUp peut vous aider si vous souhaitez disposer d'un seul endroit pour suivre les décisions, les documents et les livraisons.

Amazon Q et Claude en un coup d'œil

Si vous souhaitez avoir un aperçu rapide d'Amazon Q et de Claude avant d'entrer dans les détails des fonctionnalités, commencez ici. Cet aperçu montre où chaque outil est le plus adapté, quels problèmes complexes il résout et comment il fonctionne avec les nouveaux référentiels et les flux de travail agentifs.

Catégorie Amazon Q Claude Idéal pour Équipes profondément impliquées dans l'écosystème AWS qui souhaitent bénéficier de l'aide de l'IA pour créer et exploiter des logiciels sur AWS. Équipes qui recherchent un assistant axé sur le chat, ainsi que Claude Code pour le codage pratique dans toutes les bases de code. Aide au codage dans votre IDE Amazon Q Developer fournit l'assistance pour le chat et les suggestions en ligne dans les IDE pris en charge. Claude Code peut également fonctionner avec les flux de travail IDE, mais il est conçu autour d'un style agentique axé sur le terminal. Trouver des réponses dans les connaissances de l'entreprise Amazon Q Business est conçu pour fournir des réponses tenant compte des permissions sur l'ensemble du contenu connecté de l'entreprise, souvent accompagnées de citations. Claude prend en charge le travail intellectuel en entreprise grâce à des contrôles Team/Enterprise et une expérience axée sur le chat. Où utiliser l'assistant au-delà du codage Apparaît dans les services AWS (exemple : QuickSight) afin que les équipes puissent créer des analyses, des calculs et des tableaux de bord à l'aide d'un langage naturel proche des données et des outils AWS. S'étend aux outils de travail quotidiens grâce à des intégrations telles que Chrome, Slack et Excel, ce qui est utile lorsque l'assistant doit intervenir là où la collaboration et l'analyse ont déjà lieu. Modernisation et transformations de code Amazon Q Developer Transform se concentre sur les flux de travail de modernisation (tels que les mises à niveau et les conversions), avec des étapes de révision et d'application. Claude Code peut toujours fournir l'assistance pour la modernisation, mais il est plus polyvalent : vous définissez l'approche et Claude vous aide à la mettre en œuvre via des flux de travail basés sur un terminal.

📖 À lire également : Modèles gratuits de plans de développement logiciel à utiliser

Qu'est-ce qu'Amazon Q ?

Via Amazon Q

Amazon Q est un assistant IA génératif d'AWS qui vous aide à avancer plus rapidement dans votre travail logiciel et votre travail d'entreprise. En pratique, vous l'utilisez pour poser des questions en langage naturel, obtenir des réponses fondées sur les connaissances d'AWS et accélérer les tâches qui nécessitent souvent de nombreux changements de contexte.

Amazon Q se présente généralement sous deux formes, et cette distinction est importante lorsque vous évaluez son adéquation avec votre entreprise :

Amazon Q Business pour les connaissances et les flux de travail de l'entreprise qui se concentrent sur la réponse aux questions et l'achevement des tâches pour les connaissances et les flux de travail de l'entreprise qui

vise à vous aider à comprendre, créer, étendre et exploiter des applications sur AWS. Amazon Q Developer (également appelé Q Developer) pour le codage et le travail quotidien sur AWS, qui

Si vous utilisez déjà de nombreux systèmes sur AWS, l'avantage est simple : vous pouvez prendre des décisions techniques plus proches de l'environnement dans lequel vous travaillez, au lieu de transférer des informations sensibles vers un autre outil.

Fonctionnalités d'Amazon Q

La plupart des équipes considèrent Amazon Q de deux manières : Amazon Q Developer pour le travail de codage quotidien, et Amazon Q Business pour trouver des réponses dans le contenu d'entreprise sans enfreindre les permissions.

Les fonctionnalités ci-dessous mettent l'accent sur ce qui vous aide à avancer plus rapidement dans l'écosystème AWS, en particulier lors de la maintenance de systèmes hérités et de la rationalisation des flux de travail de développement.

Fonctionnalité n° 1 : Amazon Q Developer pour le codage dans l'IDE

Via Amazon Q

Amazon Q Developer est la partie d'Amazon Q que vous utilisez le plus lorsque vous avez besoin d'aide dans votre éditeur, et non dans une fenêtre de chat séparée. Vous pouvez poser des questions en langage naturel, demander des modifications et obtenir de l'aide contextuelle pendant que vous travaillez sur le code existant.

Lorsque vous utilisez le chat en ligne, Amazon Q affiche la mise à jour suggérée sous forme de diff dans le fichier. Vous pouvez accepter ou rejeter la modification, ce qui permet de conserver le contrôle des développeurs et rend l'outil plus fiable lors des révisions de code.

Cette installation vous aide à traiter plus rapidement les demandes de tirage en réduisant le temps passé à copier des extraits entre les outils et en augmentant le temps consacré à la validation de la qualité du code là où cela compte.

🤔 Le saviez-vous ? Amazon CodeWhisperer a officiellement rejoint Amazon Q Developer le 30 avril 2024. De nombreux documents et flux de travail « CodeWhisperer » sont désormais mappés sur Amazon Q Developer dans les déploiements AWS.

Fonctionnalité n° 2 : Amazon Q Business pour des réponses sécurisées et à accès contrôlé

Via Amazon Q

Lorsque vos développeurs perdent du temps à rechercher le dernier runbook, la dernière note d'architecture ou la « bonne » version d'un document décisionnel, Amazon Q Business est conçu pour réduire ce temps perdu.

Vous effectuez la connexion avec les outils que vos équipes utilisent déjà, puis les utilisateurs peuvent poser des questions et obtenir des réponses provenant de sources approuvées, ce qui réduit le nombre de fils de discussion qui se transforment en longues discussions.

La partie adaptée aux entreprises est le contrôle d'accès. Amazon Q Business est conçu pour respecter les permissions, de sorte que les utilisateurs ne voient que ce que leur identité est autorisée à voir.

Cela facilite l'adoption par l'entreprise, car vous n'obligez pas les équipes à dupliquer le contenu dans un nouveau système uniquement pour pouvoir utiliser l'assistant.

📮 ClickUp Insight : Les soucis professionnels ne s'arrêtent pas à la fin de la journée de travail. 28 % des employés déclarent que leur travail les suit constamment, tandis que 8 % ont souvent du mal à se déconnecter. Cela représente plus d'un tiers des travailleurs qui ramènent leur stress à la maison. 😣 Les rappels de ClickUp peuvent vous aider à renforcer vos rituels de fin de journée et à maintenir des limites. Automatisez un rappel de « conclusion », définissez des zones de notifications sans travail et planifiez votre temps personnel. Se déconnecter doit être un choix délibéré, pas une option ! 💫 Résultats réels : Lulu Press gagne 1 heure par jour et par employé grâce à ClickUp Automatisations, ce qui se traduit par une augmentation de 12 % de l'efficacité au travail.

Fonctionnalité n° 3 : Amazon Q intégré aux services AWS pour des informations commerciales plus rapides

Via Amazon Q

Amazon Q apparaît également dans les services AWS, ce qui est utile lorsque vous souhaitez obtenir des informations sans transférer les données vers un autre outil. Par exemple, Amazon Q dans Amazon QuickSight permet aux utilisateurs de créer des tableaux de bord, des visualisations et des calculs complexes à l'aide du langage naturel.

Si vous prenez en charge les rapports sur les produits ou les indicateurs de santé de la plateforme, cette fonctionnalité est très pratique. Vos équipes peuvent explorer plus rapidement les facteurs et les tendances, puis transformer les résultats en informations exploitables par les parties prenantes. Vous passez moins de temps à traduire les questions en requêtes et plus de temps à valider les résultats.

Cela est utile lorsque les équipes d'entreprise souhaitent que les flux de travail de veille économique restent proches de l'écosystème AWS, en particulier lorsque les contrôles d'accès et les sources de données approuvées sont importants.

Fonctionnalité n° 4 : Amazon Q Developer Transform pour la modernisation et les mises à niveau de code à grande échelle

via AWS

Si votre équipe utilise AWS mais consacre une partie importante de chaque trimestre à rembourser sa dette technique, le travail le plus difficile est souvent celui de l'ingénierie « intermédiaire » : mise à niveau des environnements d'exécution, remplacement des API obsolètes et refonte des systèmes hérités sans perturber le code de production.

Amazon Q Developer Transform est conçu pour ce type de changement structuré. Dans les IDE pris en charge, il peut effectuer des mises à niveau et des conversions automatisées au niveau du langage et du système d'exploitation, générer des modifications dans tous les fichiers, puis vous permettre de les examiner et de les appliquer comme n'importe quelle autre différence.

Un exemple pratique est la modernisation de Java. Amazon Q Developer peut mettre à niveau les applications Java vers des versions plus récentes (y compris la mise à jour des composants/API obsolètes et la mise à niveau des dépendances), et le flux de travail est conçu autour de la vérification dans votre IDE avant que vous n'acceptiez les modifications.

Tarifs Amazon Q

Amazon Q Business Lite : 3 $/mois par utilisateur

Amazon Q Business Pro : 20 $/mois par utilisateur

Prix de consommation Amazon Q Business : 200 $ pour 30 000 unités/mois

Amazon Q Developer Free Tier : 0 $/mois par utilisateur

Amazon Q Developer Pro Tier : 19 $/mois par utilisateur

Qu'est-ce que Claude ?

Via Claude

Claude est un assistant IA développé par Anthropic pour vous aider dans votre travail intellectuel et technique, notamment la rédaction, l'analyse et le codage, grâce à une expérience de chat et une API.

Pour les équipes logicielles, Claude Code est la version conçue pour les travaux d'ingénierie pratiques. Vous pouvez l'utiliser pour travailler directement dans votre base de code, notamment pour effectuer des modifications en cours sur des fichiers et exécuter des commandes, ce qui vous permet de passer d'une demande à des modifications fonctionnelles sans avoir à copier-coller constamment le contexte entre les outils.

Vous passez moins de temps à réexpliquer le contexte et plus de temps à valider le résultat final avant la livraison.

📖 À lire également : Les meilleures alternatives à Claude IA

Fonctionnalités de Claude

Claude offre une combinaison de fonctionnalités de codage et de productivité quotidienne qui vous aident à aller plus vite sans sacrifier la qualité ou l'accès.

Les fonctionnalités ci-dessous couvrent les aspects les plus importants pour les chefs de produit, les développeurs et les équipes d'entreprise qui évaluent Claude en vue d'une adoption sécurisée et de flux de travail pratiques.

Fonctionnalité n° 1 : Claude dans Chrome pour des flux de travail plus rapides dans le navigateur

Via Claude

Claude dans Chrome intègre Claude à votre navigateur afin que vous puissiez poser des questions sur la page que vous affichez et agir sans changer d'outil. Claude peut naviguer sur les pages, cliquer sur des boutons et remplir des formulaires, ce qui vous aide lorsque vous essayez d'effectuer rapidement des tâches sur le Web.

Claude peut également vous aider dans les tâches répétitives basées sur un navigateur, afin que vous n'ayez pas à effectuer les mêmes vérifications chaque jour.

Cela est utile lorsque votre équipe a besoin de résultats cohérents à partir de flux de travail basés sur un navigateur, sans ajouter d'étapes manuelles supplémentaires.

Fonctionnalité n° 2 : Claude dans Slack pour une aide en direct dans le canal

Via Claude

Claude dans Slack intègre Claude à l'endroit où vos équipes de développement collaborent déjà, ce qui vous permet de poser des questions dans un fil de discussion et d'obtenir de l'aide sans avoir à passer à un autre outil. Claude respecte les permissions Slack que vous avez déjà mises en place, et les administrateurs Slack approuvent l'application.

Lorsque Claude détecte une demande de codage, Claude dans Slack peut transférer les demandes de codage au flux de travail Claude Code et démarrer une session à distance que vous pouvez examiner, y compris les liens pour ouvrir une demande de tirage.

Cela est utile lorsque vous souhaitez accélérer la coordination dans Slack sans perdre le contrôle des modifications par les développeurs.

🤔 Le saviez-vous ? Anthropic fixe le prix de certains modèles Claude en « millions de jetons d'entrée » et « millions de jetons de sortie ». Par exemple, Claude Sonnet 4.5 affiche la liste des prix par million de jetons sur la page du modèle d'Anthropic, ce qui est utile lorsque vous comparez les prix basés sur l'utilisation entre différents outils.

Fonctionnalité n° 3 : Claude dans Excel pour une analyse plus rapide des classeurs

Via Claude

Claude dans Excel vous aide à comprendre l'ensemble d'un classeur, y compris les formules imbriquées et les dépendances entre les onglets. Vous pouvez poser des questions en langage naturel et obtenir des explications avec des citations au niveau des cellules afin de vérifier la logique au lieu de deviner.

Vous pouvez également tester des scénarios sans casser les formules et déboguer les erreurs telles que #REF!, #VALUE! ou les références circulaires en recherchant leur cause.

Cela est utile lorsque les équipes d'entreprise ont besoin de réponses transparentes, en particulier lorsque la feuille de calcul fait partie d'un système ou d'une décision plus vaste.

📖 À lire également : Comment utiliser Claude IA pour un codage efficace et précis

Fonctionnalité n° 4 : Claude Skills pour des flux de travail reproductibles et standardisés

Via Claude

Les compétences de Claude vous permettent de transformer vos procédures et vos bonnes pratiques en instructions réutilisables ou en flux de travail standardisés, afin que Claude puisse les appliquer de la même manière à chaque fois. Cela signifie des résultats plus cohérents pour les tâches spécialisées et moins de « discussions » lorsque différentes équipes ont besoin du même format ou du même flux de travail.

Les compétences fonctionnent également sur Claude.ai, Claude Code et l'API, ce qui vous permet de créer une seule fois et d'utiliser la même approche à différents endroits.

Cette technique est utile lorsque vous souhaitez que des équipes travaillant avec des outils différents suivent néanmoins une approche systématique en matière de documentation et de flux de travail.

📖 À lire également : Comment utiliser l'IA Claude pour un codage efficace et précis

Tarifs Claude

Free

Avantage : 20 $/mois par utilisateur

Max : à partir de 100 $/mois par utilisateur

Équipe (licence standard) : 30 $/mois par utilisateur (minimum 5 membres)

Équipe (licence Premium) : 150 $/mois par utilisateur (minimum 5 membres)

Enterprise : tarification personnalisée

Amazon Q et Claude : comparaison des fonctionnalités

Amazon Q et Claude peuvent tous deux prendre en charge le travail assisté par l'IA, mais ils s'intègrent différemment dans les systèmes d'entreprise. Amazon Q s'articule autour de l'écosystème AWS, avec Amazon Q Developer pour le codage et Amazon Q Business pour les réponses tenant compte des permissions. Claude se concentre sur une expérience axée sur le chat, avec Claude Code et des intégrations telles que Chrome, Slack, Excel et Skills.

Ensuite, nous les comparerons en fonction des fonctionnalités les plus importantes pour les flux de travail de développement et la production quotidienne en ingénierie.

📖 À lire également : Débloquez la puissance de ClickUp AI pour les équipes logicielles

Fonctionnalité n° 1 : aide au codage dans votre IDE

Développeur Amazon Q

Si vos équipes développent au sein de l'écosystème AWS, Amazon Q Developer est conçu pour rester proche des travaux de développement liés à AWS. Il fonctionne dans les IDE pris en charge et vous offre une assistance en ligne et par chat, ce qui vous permet de générer du code, d'apporter des modifications et de vérifier les changements sans quitter votre éditeur. Les expériences en ligne sont utiles pour des mises à jour plus sûres, car vous pouvez vérifier les modifications suggérées avant de les appliquer.

Claude Code

Claude Code peut également prendre en charge les flux de travail IDE, mais il est conçu autour d'un flux agentique axé sur le terminal. Il fonctionne bien lorsque vous souhaitez qu'un assistant opère sur l'ensemble d'une base de code, apporte des modifications à plusieurs fichiers et vous aide à passer de la demande à la mise en œuvre sans avoir à copier constamment le contexte entre les outils.

🏆 Vainqueur : Égalité. Choisissez Amazon Q Developer si vos flux de travail de développement quotidiens sont axés sur AWS et que vous souhaitez bénéficier d'une assistance native IDE. Choisissez Claude Code si vous préférez les flux de travail basés sur un terminal et que vous souhaitez un assistant agentique capable de travailler sur l'ensemble de votre base de code.

📖 À lire également : Les meilleurs éditeurs de code pour les développeurs

Fonctionnalité n° 2 : trouver des réponses dans les connaissances de l'entreprise

Amazon Q Business

Amazon Q Business est conçu pour fournir des réponses tenant compte des permissions sur l'ensemble du contenu de l'entreprise. Vous effectuez les connexions avec les sources de données, gérez les contrôles d'identité et d'accès, et fournissez des réponses accompagnées de citations afin que votre équipe puisse vérifier la source avant de mettre en œuvre une solution.

Claude

Claude peut également prendre en charge le travail de connaissance en entreprise, en particulier dans le cadre des forfaits Team et Enterprise, qui vous offrent des contrôles administratifs tels que l'authentification unique (SSO) et les permissions basées sur les rôles. La force de Claude réside dans une expérience d'assistance plus fluide entre les applications, mais le modèle « connecteurs plus citations » est plus explicite du côté d'Amazon Q Business.

🏆 Gagnant : Amazon Q Business, si vous souhaitez obtenir par défaut des réponses tenant compte des permissions avec des citations provenant de systèmes connectés.

Fonctionnalité n° 3 : où utiliser l'assistant au-delà du codage

Amazon Q

Amazon Q apparaît dans les services AWS, ce qui est utile lorsque vous souhaitez obtenir des réponses et des informations sans transférer de données vers d'autres outils. Un exemple clair est Amazon Q dans Amazon QuickSight, où vous pouvez créer des tableaux de bord, des visualisations et des calculs complexes à l'aide du langage naturel.

Claude

Claude s'attache à intégrer l'assistant aux outils quotidiens que vos équipes utilisent déjà. Vous pouvez utiliser Claude dans Chrome pour naviguer sur des sites et achever des tâches dans le navigateur, Claude dans Slack pour collaborer dans des canaux, et Claude dans Excel pour comprendre des classeurs avec des citations au niveau des cellules que vous pouvez vérifier.

🏆 Vainqueur : Égalité. Choisissez Amazon Q si vos flux de travail s'effectuent au sein des services AWS. Choisissez Claude si votre équipe a besoin d'un assistant quotidien pour les navigateurs, les chats et les feuilles de calcul.

Fonctionnalité n° 4 : où utiliser l'assistant au-delà du codage

Développeur Amazon Q

Amazon Q Developer dispose d'une fonctionnalité « Transform » dédiée aux travaux de modernisation, notamment les mises à niveau et conversions automatisées dans les flux de travail IDE, avec une étape explicite de révision et d'application afin que les équipes puissent conserver un contrôle intact sur les développeurs.

Claude Code

Claude Code peut toujours prendre en charge les travaux de modernisation, mais il s'agit d'une approche plus générale. Il fonctionne principalement comme un outil basé sur un terminal qui permet de modifier des fichiers, d'exécuter des commandes et de créer des validations, ce qui peut vous aider à exécuter un plan de mise à niveau sur un référentiel complexe, à condition que votre équipe définisse les étapes et valide les résultats.

🏆 Gagnant : Égalité. Amazon Q Developer, si la modernisation est une exigence fondamentale (mises à niveau Java, conversions, flux de transformation reproductibles). Choisissez Claude Code si vous recherchez un agent terminal flexible pour vous aider à exécuter les migrations que vous concevez vous-même sur différentes piles et différents flux de travail.

📖 À lire également : Mesurer la productivité des développeurs : conseils d'amélioration pour les équipes de développement logiciel

Amazon Q et Claude sur Reddit

Avant de vous fier aveuglément à une page de tarification ou à une liste de fonctionnalités, il est utile de voir ce que les développeurs pensent de ces outils lorsqu'ils les utilisent réellement. Les commentaires ci-dessous vous donnent un aperçu rapide des domaines dans lesquels Amazon Q et Claude sont vraiment utiles et ceux dans lesquels les équipes rencontrent des difficultés.

Certains utilisateurs de Reddit soulignent l'utilité d'Amazon Q :

✅ « Amazon Q est extrêmement utile ! Le RAG est génial... Mais vraiment, excellent travail pour fournir des informations précises... »

✅ « Amazon Q est extrêmement utile ! Le RAG est génial... Mais vraiment, excellent travail pour fournir des informations précises... »

D'autres utilisateurs ont déclaré:

🚩 « Au début, cela m'a été très utile... Cela incluait des fonctions qui n'existent pas. »

🚩 « Au début, cela m'a été très utile... Cela incluait des fonctions qui n'existent pas. »

À propos de Claude, les utilisateurs de Reddit disent:

✅ « Claude Code est tout simplement différent... Claude Code avec Opus 4. 5 offre actuellement la meilleure expérience de développement. »

✅ « Claude Code est tout simplement différent... Claude Code avec Opus 4. 5 offre actuellement la meilleure expérience de développement. »

Alors que certains ont déclaré:

🚩 « Je n'arrive à rien faire si on me tient constamment la main... Ne lit pas les fichiers, n'essaie pas de comprendre quoi que ce soit. »

🚩 « Je n'arrive à rien faire si on me tient constamment la main... Ne lit pas les fichiers, n'essaie pas de comprendre quoi que ce soit. »

📖 À lire également : Comment devenir un meilleur programmeur

Découvrez ClickUp, la meilleure alternative à Amazon Q et Claude.

Un sprint échoue rarement parce que votre équipe est incapable d'écrire du code.

Un sprint échoue parce que la décision « finale » se trouve dans le chat, les exigences dans un document et la tâche comporte des liens vers trois endroits différents. Puis quelqu'un ajoute une réponse IA dans le flux de travail, mais personne ne peut dire quel contexte a façonné le résultat.

C'est ce qu'on appelle la prolifération des tâches. Vous continuez à livrer, mais vous perdez du temps à rechercher la source de vérité, car les tâches, les documents et les discussions ne sont pas connectés entre eux.

Ajoutez maintenant la prolifération de l'IA. Une équipe s'appuie sur Amazon Q dans AWS. Une autre équipe s'appuie sur Claude Code dans un flux distinct. Les invites sont réécrites, les résultats sont copiés d'un outil à l'autre, et il devient plus difficile d'expliquer pourquoi une modification a été apportée.

C'est là que ClickUp, en tant qu' environnement de travail IA convergent , trouve parfaitement sa place. ✨️

ClickUp rassemble votre travail et l'IA dans un seul système connecté, afin que les tâches, les documents et les flux de travail restent liés au même contexte. ClickUp Brain peut extraire des éléments d'action à partir de documents et de chats et les transformer en tâches structurées, ce qui vous aide à passer de la sortie IA à l'exécution réelle sans perdre la traçabilité.

Vous découvrirez ensuite à quoi cela ressemble pour les équipes logicielles, notamment comment ClickUp peut assurer la continuité des livraisons grâce à des agents et des automatisations.

ClickUp's One Up n° 1 : ClickUp Brain

Centralisez les réponses de l'IA en un seul endroit afin que vos décisions de codage restent liées à la livraison avec ClickUp Brain

Lorsque vous comparez Amazon Q et Claude Code, vous vous rendez rapidement compte que le plus difficile n'est pas de choisir le « meilleur » modèle. Vous avez besoin d'un endroit où les résultats de l'IA restent liés au travail de votre équipe. Sinon, les réponses flottent dans le chat et personne ne peut retracer les décisions jusqu'aux tâches et documents réels.

ClickUp Brain résout ce problème en intégrant l'IA directement dans votre environnement de travail, vous permettant ainsi de transformer vos notes, documents et discussions en actions structurées. Vous pouvez créer des tâches à partir de chats et de documents, générer des briefs et obtenir des réponses contextuelles à partir de votre environnement de travail, plutôt que de repartir de zéro à chaque fois.

Lorsque vos décisions architecturales, vos spécifications et vos éléments à mener sont regroupés dans un même système, vous passez moins de temps à réexpliquer le contexte et plus de temps à livrer vos produits en toute confiance.

💡 Conseil de pro : ClickUp Brain MAX vous aide à garder le travail de codage au même endroit où votre équipe planifie, révise et livre. Standardisez les résumés de relations publiques et les notes de décision dans les flux de travail Amazon Q et Claude Code avec ClickUp Brain MAX Voici un flux de travail simple que vous pouvez réutiliser : Capturez rapidement vos décisions avec Talk to Text : dictez des notes rapides telles que « pourquoi nous avons modifié le flux d'authentification » ou « ce qu'il faut tester ensuite », puis insérez-les directement dans la tâche ou le document afin que la justification reste associée au travail.

Demandez à ClickUp Brain MAX de résumer le contexte du PR pour révision : invitez l'outil à « résumer les modifications, les risques et le plan de test pour cette tâche », puis collez le résultat dans la description du PR ou dans le commentaire de la tâche afin que les révisions de code restent cohérentes.

Trouvez la source de vérité avec ClickUp Enterprise Search : effectuez des recherches dans les tâches, les documents et les outils connectés pour répondre à des questions telles que « Où se trouvent les dernières spécifications API ? » ou « Qu'avons-nous décidé concernant la mise en cache ? » sans avoir à fouiller dans les fils de discussion.

Choisissez le modèle adapté à la tâche : utilisez le sélecteur de modèles de ClickUp lorsque vous souhaitez un autre type d'aide, mais conservez les questions sensibles liées à l'environnement de travail dans ClickUp Brain MAX afin que les réponses restent liées à votre contexte réel.

ClickUp's One Up #2 : ClickUp Brain Super Agents et ClickUp Codegen

Automatisez le transfert des suggestions de l'IA vers les demandes de tirage réelles dans le flux de travail de votre équipe avec ClickUp Codegen

Lorsque vous comparez Amazon Q et Claude Code, vous remarquerez une tendance. L'assistant peut suggérer des solutions, mais votre équipe a toujours besoin d'un moyen fiable pour transformer ces suggestions en actions concrètes dans les fichiers, les révisions et les transferts.

C'est là que les super agents ClickUp Brain entrent en jeu. Vous pouvez créer et personnaliser des agents qui agissent au sein de votre environnement de travail. Cette fonctionnalité permet d'effectuer des tâches routinières, telles que résumer le contexte, rédiger des mises à jour et maintenir la continuité du flux de travail, via le même processus que celui déjà utilisé par votre équipe.

Ensuite, connectez-le à ClickUp Codegen. ClickUp Codegen est un assistant de développement IA que vous pouvez mentionner dans une tâche pour répondre à des questions de codage en langage naturel et aider à produire des demandes de tirage prêtes à être mises en production. Cela vous permet de passer de la demande à la demande de tirage sans avoir à passer par des chats dispersés et d'autres outils.

Ensemble, les agents se chargent de la coordination et ClickUp Codegen gère l’étape de construction, ce qui permet à votre équipe de passer moins de temps à relier les différents outils et plus de temps à livrer sous la supervision des développeurs.

💡 Conseil de pro : après que ClickUp Codegen ait envoyé une demande de tirage, demandez à ClickUp Brain de résumer ce qui a changé, pourquoi le changement a été effectué et ce qu'il faut tester ensuite, puis enregistrez ce résumé dans la tâche. Plus tard, vous pourrez utiliser ClickUp Enterprise Search et Ask pour répondre rapidement à la question « Pourquoi avons-nous modifié ce module ? » et obtenir une réponse étayée par des citations provenant de la tâche, du document ou du commentaire exact où la décision a été prise. Vous pouvez également demander à ClickUp Brain de créer des super agents ClickUp Brain afin de résumer tous les détails de votre travail pour obtenir des résultats meilleurs et plus rapides. Créez un super agent pour résumer les revues de code et les décisions de déploiement avec ClickUp Brain

ClickUp One Up n° 3 : Automatisations ClickUp

Faites avancer votre travail dès que la sortie de l'IA devient une tâche grâce à ClickUp Automations

L'IA peut vous aider à générer du code et à affiner des solutions, mais vous perdez toujours du temps lorsque le travail est bloqué lors des transferts. Une demande de modification est ouverte, mais personne n'en est informé. Un changement de statut se produit, mais l'étape suivante reste bloquée. C'est là que ClickUp Automations fait la différence.

ClickUp Automations vous permet de définir des déclencheurs et des actions, avec des conditions facultatives, afin que les tâches routinières avancent sans suivi manuel. Vous pouvez commencer avec des automatisations prédéfinies ou créer les vôtres pour attribuer automatiquement du travail, appliquer des modèles ou envoyer des mises à jour lorsqu'un statut change.

Cela vous aidera à transformer les résultats de l'IA en une exécution cohérente, en garantissant la prévisibilité de vos flux de travail de développement, même lorsque plusieurs outils sont impliqués.

💡 Conseil de pro : une fois que vos automatisations ClickUp commencent à assigner des réviseurs et à relancer le prochain propriétaire, le prochain obstacle est la visibilité. Les dirigeants continuent de demander « Qu'est-ce qui bloque ? » et les développeurs seniors continuent d'être impliqués dans les fils de discussion sur le statut. Vous pouvez accéder à des résumés ciblés pour tout votre travail grâce aux cartes IA de ClickUp. Ajoutez les cartes IA de ClickUp à un tableau de bord ClickUp afin que les réponses proviennent du travail lui-même, et non des vérifications : Utilisez IA Executive Summary pour générer une vue d'ensemble actualisée de votre espace d'ingénierie (ce qui est en bonne voie, ce qui prend du retard, ce qui nécessite une attention particulière).

Utilisez AI Project Update pour obtenir une liste des versions afin de résumer la progression et les risques apparents en un seul défilement.

Utilisez AI Brain pour exécuter une invite personnalisée telle que : « Répertorier les tâches bloquées par la révision du code, appeler les propriétaires et suggérer les prochaines étapes en fonction des derniers commentaires » (vous pouvez également mentionner des listes ou des tâches spécifiques pour limiter la portée du résultat).

Lorsque les automatisations font avancer le travail, cliquez sur Rerun IA sur la carte pour actualiser le récit sans avoir à reconstruire le rapport.

ClickUp vous aide à optimiser votre flux de travail IA

Amazon Q peut sembler être le bon choix lorsque vos flux de travail de développement sont profondément ancrés dans l'écosystème AWS et utilisent des bases de code volumineuses. Claude Code peut sembler plus adapté lorsque vous recherchez un assistant axé sur le chat qui prend en charge le travail sur des outils courants avec une courbe d'apprentissage simple.

Dans les deux cas, le risque réel est le même. Les résultats de l'IA sont copiés dans le chat, les décisions sont perdues et personne ne peut retracer la raison pour laquelle une modification a été apportée au nouveau code ou à l'infrastructure AWS.

ClickUp vous aide à mettre fin à cela et bien plus encore grâce à une approche différente. Vous liez les réponses de l'IA au travail réellement effectué par votre équipe, afin que l'exécution reste connectée au contexte. Cela vous aide à maintenir le contrôle des versions de vos informations et à gérer des coûts prévisibles et des bases de code complexes.

Utilisez ClickUp Brain pour conserver les résultats de l'IA consultables dans toutes les tâches et tous les documents.

Utilisez ClickUp Brain Agents et ClickUp Codegen pour transformer les demandes en exécution structurée et en travail prêt à être communiqué.

Utilisez les automatisations ClickUp pour supprimer les transferts manuels et maintenir la fluidité du flux de travail.

Inscrivez-vous à ClickUp pour gérer votre planification, vos flux de travail de codage et le suivi de l'IA à partir d'un seul environnement de travail.