Les 10 meilleures alternatives à Copient IA pour les équipes en 2026

Copient IA a été conçu dans un seul but : aider les vendeurs à s'entraîner à mener des discussions grâce à des jeux de rôle basés sur l'IA. Cela fonctionne bien pour les répétitions, mais cela ne répond pas aux besoins quotidiens de la plupart des équipes commerciales.

La formation n'existe pas de manière isolée. Elle doit être reliée à des transactions réelles, à du contenu réel et à une exécution réelle.

Ce guide présente 10 alternatives à Copient IA, allant des outils de coaching et d'habilitation axés sur l'équipe commerciale aux plateformes qui intègrent l'apprentissage dans les flux de travail en direct. Si vous recherchez des options qui vont au-delà des discussions simulées et qui fournissent l'assistance nécessaire au fonctionnement réel des équipes commerciales, vous êtes au bon endroit.

Pourquoi opter pour des alternatives à Copient IA ?

Les alternatives à Copient IA s'adressent aux équipes commerciales à la recherche d'approches de formation différentes, aux spécialistes du marketing qui ont besoin d'outils de rédaction basés sur l'IA ou aux organisations qui souhaitent disposer de capacités de flux de travail IA plus étendues.

Le problème principal est que Copient IA se concentre exclusivement sur des scénarios de jeux de rôle pour les équipes commerciales. Vous pouvez explorer d'autres options pour plusieurs raisons clés :

Besoins de formation spécialisés : certaines équipes ont besoin d'analyses plus approfondies, de méthodologies de coaching différentes ou de scénarios spécifiques à leur secteur d'activité pour une aide à l'équipe commerciale et une pratique virtuelle plus efficaces.

Intégration plus large du flux de travail : les organisations peuvent souhaiter disposer d'un outil de coaching IA qui se connecte à leurs outils existants de gestion de projet et les organisations peuvent souhaiter disposer d'un outil de coaching IA qui se connecte à leurs outils existants de gestion de projet et de documentation commerciale afin d'éviter les changements de contexte.

Capacités de génération de contenu : les équipes marketing et contenu ont souvent besoin d'une aide à la rédaction basée sur l'IA pour répéter leurs argumentaires et rédiger des scripts de réponse aux objections, en complément ou à la place des formations par jeux de rôle.

Fonctionnalités de collaboration en équipe : de nombreuses alternatives offrent de nombreuses alternatives offrent de meilleures fonctionnalités de collaboration en équipe pour partager les commentaires générés par l'IA, suivre la progression dans tous les services et intégrer l'intelligence conversationnelle dans les flux de travail quotidiens.

📖 En savoir plus : Comment choisir un logiciel d'aide à la vente qui stimule le chiffre d'affaires

Voici un bref résumé pour vous aider à démarrer :

Aperçu des alternatives à Copient IA

Voici un bref résumé pour vous aider à démarrer :

Nom de l'outil Principales fonctionnalités Idéal pour Tarifs ClickUp ClickUp Brain pour les jeux de rôle et la rédaction contextuels basés sur l'IA, AI Notetaker, intégration Docs, CRM, automatisations, Super Agents Équipes souhaitant disposer de flux de travail de vente basés sur l'IA et liés à une exécution réelle (des individus à l'entreprise) Free Forever ; forfaits payants disponibles Second Nature Avatars IA pour des jeux de rôle en direct, scénarios générés automatiquement, analyse des performances, intégrations CRM, assistance multilingue. Équipes commerciales d'entreprise ayant besoin d'un coaching réaliste basé sur l'IA et des jeux de rôle Tarification personnalisée Luster. IA Personnages IA personnalisés, commentaires de coaching en temps réel, analyse prédictive des lacunes en matière de compétences, scénarios ramifiés. Équipes commerciales axées sur le coaching personnalisé à grande échelle Tarification personnalisée Pitch Monster Jeux de rôle ludiques, entraînement interactif à la présentation, classements, modules d'apprentissage concis. Équipes souhaitant une formation commerciale ludique et très engageante Gratuit ; forfaits payants à partir de 19 $/utilisateur/mois Yoodli Analyse vocale, détection des mots de remplissage, commentaires sur le rythme, jeux de rôle multi-personnages Les individus et les équipes améliorent leurs compétences en matière d'expression orale et de présentation. Gratuit ; forfaits payants à partir de 11 $/utilisateur/mois Quantified IA Analyse comportementale, test de messages, simulations basées sur l'IA, benchmarking des performances Équipes d'entreprise ayant besoin d'informations sur les performances commerciales basées sur les données Tarification personnalisée Copy. IA Génération de contenu par IA, personnalisation de la voix de la marque, automatisation des flux de travail, intégrations CRM Équipes marketing et GTM ayant besoin de flux de travail de contenu basés sur l'IA Gratuit ; forfaits payants à partir de 29 $/mois Jasper Formation à la voix de la marque, gestion de campagnes, génération de contenu multiformat Équipes de marketing de contenu nécessitant une rédaction IA cohérente avec la marque à grande échelle Forfaits payants à partir de 69 $/utilisateur/mois Rédacteur Application du guide de style, gestion de la terminologie, sécurité et conformité de l'entreprise Équipes d'entreprise donnant la priorité à la gouvernance et à la conformité de la marque Tarification personnalisée Writesonic Génération de contenu optimisé pour le référencement, assistance multilingue, fonctionnalités GEO Marketeurs et créateurs axés sur la croissance par le référencement Gratuit ; forfaits payants à partir de 15 $/mois

Comment nous évaluons les logiciels chez ClickUp Notre équipe éditoriale suit un processus transparent, fondé sur la recherche et indépendant des fournisseurs, vous pouvez donc être sûr que nos recommandations sont basées sur la valeur réelle des produits. Voici un aperçu détaillé de la manière dont nous évaluons les logiciels chez ClickUp.

Les meilleures alternatives à Copient IA à utiliser

Cette liste comprend à la fois des outils de jeu de rôle basés sur l'IA qui sont des concurrents directs de Copient AI et des plateformes de flux de travail basées sur l'IA pour les équipes à la recherche de fonctionnalités plus étendues. Le choix approprié dépend de vos besoins : une plateforme de formation commerciale spécialisée ou une solution plus intégrée.

1. ClickUp (idéal pour la gestion des ventes basée sur l'IA avec création de contenu intégrée)

Gérez tous vos documents, projets, discussions et bien plus encore sur une plateforme complète avec ClickUp.

En tant que premier environnement de travail IA convergent au monde, ClickUp remplace les jeux de rôle isolés par une IA contextuelle qui fonctionne au sein de véritables flux de travail de l’équipe commerciale.

Pour commencer, ClickUp Brain, l'assistant IA intégré, peut exécuter des scénarios de jeux de rôle à l'aide de données commerciales en temps réel, de documents liés, de notes d'appels passés, de tâches et de champs CRM. Les commerciaux peuvent lui demander de simuler un acheteur, de faire ressortir les objections probables en se basant sur les discussions précédentes ou d'affiner un argumentaire en utilisant le contexte exact du compte sur lequel ils travaillent, et non un script générique.

Obtenez instantanément des informations, des suggestions et des recommandations grâce à cet assistant IA contextuel.

Ces interactions se traduisent immédiatement en un travail structuré. Les résultats des jeux de rôle peuvent être convertis en tâches ClickUp, commentaires ou mises à jour de documents en une seule étape.

Les automatisations et les super agents orchestrent ensuite l'exécution en attribuant des propriétaires, en mettant à jour les étapes des transactions, en créant des suivis et en appliquant les accords de niveau de service (SLA). Au lieu d'être isolées, les informations issues du coaching s'intègrent dans un flux de travail commercial contrôlé et traçable.

Créez des super agents dans ClickUp pour automatiser les tâches de bout en bout, sans écrire une seule ligne de code.

Ensuite, vos guides stratégiques, scripts, positionnement concurrentiel et contenus d'habilitation sont stockés dans ClickUp Docs sous forme de documents évolutifs, directement liés aux tâches et aux opportunités. Comme Docs hérite des permissions de l'environnement de travail et reste connecté à l'exécution, les mises à jour des messages se propagent instantanément à travers les transactions actives et les supports de formation.

Chaque discussion, élément d'action et tâche est consultable grâce à l'IA dans ClickUp.

Cela nous amène à l'apprentissage continu. AI Notetaker dans ClickUp achevait le cycle après les appels en direct. Il capture les transcriptions, résume les discussions, extrait les objections et les signaux d'achat, et génère des éléments structurés.

Ces notes sont réinjectées dans ClickUp Brain, enrichissant les futurs jeux de rôle et le coaching avec le langage réel des clients, tout en faisant progresser automatiquement les transactions grâce à des tâches, des automatisations et des tableaux de bord de vente. La formation, l'exécution et les informations restent entièrement connectées de bout en bout.

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Collaborez via ClickUp Chat : discutez des questions de découverte ou du traitement des objections directement dans les fils de discussion liés aux transactions, en gardant les discussions de coaching ancrées dans les opportunités réelles. : discutez des questions de découverte ou du traitement des objections directement dans les fils de discussion liés aux transactions, en gardant les discussions de coaching ancrées dans les opportunités réelles.

Structurez le contexte commercial à l'aide de champs personnalisés: capturez des informations telles que le profil de l'acheteur, la taille de la transaction, les objections soulevées, le niveau de risque ou l'orientation du coaching à l'aide de champs personnalisés afin que les jeux de rôle et les suivis restent ancrés dans la réalité du pipeline. capturez des informations telles que le profil de l'acheteur, la taille de la transaction, les objections soulevées, le niveau de risque ou l'orientation du coaching à l'aide de champs personnalisés afin que les jeux de rôle et les suivis restent ancrés dans la réalité du pipeline.

Faites avancer les transactions grâce aux statuts : traduisez les résultats des jeux de rôle en étapes claires à suivre en faisant progresser les tâches grâce à des statuts de vente personnalisés qui reflètent les étapes de qualification, de suivi, de négociation ou de clôture.

Gérez les opportunités dans ClickUp CRM: suivez les comptes, les transactions, les activités et la propriété dans les vues ClickUp CRM afin que les informations issues de la formation influencent immédiatement l'exécution du pipeline. suivez les comptes, les transactions, les activités et la propriété dans les vues ClickUp CRM afin que les informations issues de la formation influencent immédiatement l'exécution du pipeline.

Standardisez le coaching à l'aide de modèles: utilisez des modèles de tâches, de documents et de checklists pour la préparation des appels, les sessions de jeux de rôle et les revues post-appel afin de garantir une exécution cohérente de l'équipe commerciale. utilisez des modèles de tâches, de documents et de checklists pour la préparation des appels, les sessions de jeux de rôle et les revues post-appel afin de garantir une exécution cohérente de l'équipe commerciale.

Alignez le coaching via SyncUps: organisez des SyncUps de vente structurés pour examiner ensemble les résultats des jeux de rôle, les informations réelles issues des appels et les risques liés aux transactions, puis consignez les décisions dans des tâches avant la fin de la réunion. organisez des SyncUps de vente structurés pour examiner ensemble les résultats des jeux de rôle, les informations réelles issues des appels et les risques liés aux transactions, puis consignez les décisions dans des tâches avant la fin de la réunion.

Avantages et inconvénients de ClickUp

Avantages :

Travaillez à partir d'un environnement unique où l'IA, les documents et les tâches sont connectés de manière native afin d'éliminer la dispersion contextuelle.

Obtenez des résultats plus pertinents grâce à l'assistance contextuelle de l'IA de ClickUp Brain, qui comprend le contenu de votre environnement de travail.

Adaptez-vous à différents flux de travail pour l’équipe commerciale, le marketing ou les opérations grâce à la flexibilité de ClickUp qui répond aux divers besoins des équipes.

Inconvénients :

Courbe d'apprentissage pour les nouveaux utilisateurs en raison de l'ensemble complet de fonctionnalités

L'expérience de l'application mobile diffère des fonctions de la version bureau.

Certaines fonctionnalités avancées nécessitent du temps pour être configurées de manière optimale.

Tarifs ClickUp

Évaluations et avis sur ClickUp

G2 : 4,7/5 (plus de 9 000 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 4 000 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de ClickUp ?

Un avis d'utilisateur dit :

ClickUp offre tous les outils nécessaires pour répertorier, définir, suivre et produire des rapports sur le travail à chaque étape du processus de livraison. Cela vaut aussi bien si vous travaillez individuellement, au sein d'une équipe ou dans l'ensemble d'un service. La courbe d'apprentissage peut être relativement courte, SI vous restez sur la bonne voie, car la vaste gamme de fonctionnalités peut être impressionnante. De plus, j'ai été impressionné par l'assistance des équipes commerciales et techniques, qui nous ont aidés à aller de l'avant et nous ont assistés lorsque nous avons rencontré des difficultés.

ClickUp offre tous les outils nécessaires pour répertorier, définir, suivre et produire des rapports sur le travail à chaque étape du processus de livraison. Cela vaut aussi bien si vous travaillez individuellement, au sein d'une équipe ou dans l'ensemble d'un service. La courbe d'apprentissage peut être relativement courte, SI vous restez sur la bonne voie, car la vaste gamme de fonctionnalités peut être impressionnante. De plus, j'ai été impressionné par l'assistance des équipes commerciales et techniques, qui nous ont aidés à aller de l'avant et nous ont assistés lorsque nous avons rencontré des difficultés.

🚀 L'avantage ClickUp : ClickUp BrainGPT est un assistant IA autonome, axé sur la voix, conçu pour s'adapter à la façon dont les équipes commerciales réfléchissent et se préparent. Les commerciaux peuvent discuter d'un argumentaire, s'entraîner à répondre aux objections à voix haute ou répéter verbalement un appel de découverte à l'aide de la fonction Talk-to-Text, tandis que BrainGPT répond avec des suggestions basées sur les données des transactions en cours, les documents et l'historique des appels récents. Tout ce qui est généré peut être directement intégré dans des tâches, des enregistrements CRM ou des guides pratiques, transformant ainsi la pratique orale en action structurée. Il s'agit d'un jeu de rôle, de prise de notes et de préparation qui évolue à la vitesse d'une discussion, et non de la saisie. Intégrez tout votre travail pour obtenir des résultats plus rapides avec ClickUp BrainGPT.

2. Second Nature (idéal pour le coaching commercial basé sur l'IA avec avatars à l'échelle de l'entreprise)

via Second Nature

Second Nature fournit un « coach IA » dédié qui utilise des avatars réalistes et animés pour mener des sessions de jeux de rôle en direct avec les membres de l'équipe commerciale. La plateforme a étendu son « assistant IA » pour créer automatiquement des scénarios complexes en saisissant simplement un lien vers un produit, l'URL d'un acheteur cible et le site d'un concurrent.

Il se distingue de Copient IA par son évolutivité mondiale, prenant en charge 27 langues avec des nuances culturelles et des accents localisés. L'outil est entièrement conforme à la norme HIPAA, ce qui en fait un choix privilégié pour les équipes commerciales du secteur de la santé et des sciences de la vie.

Les meilleures fonctionnalités de Second Nature

Avatars IA mobiles : entraînez-vous avec des personnages réalistes qui présentent des mouvements et des expressions réalistes, réagissant de manière dynamique au ton et aux objections d'un représentant commercial.

Générateur automatique de scénarios : générez rapidement des jeux de rôle en fournissant les URL de votre offre et de celles de vos concurrents ; l'IA explore les données pour créer une simulation contextuelle en quelques minutes.

Prise en charge linguistique mondiale : créez un scénario de formation unique que l'IA adapte automatiquement pour les équipes dans 27 langues différentes, garantissant ainsi la cohérence des messages à l'échelle mondiale.

Avantages et inconvénients de Second Nature

Avantages

Les avatars IA créent des expériences pratiques qui reflètent fidèlement les appels commerciaux réels.

Offrez une formation cohérente à toutes les équipes dispersées sans que les responsables aient à consacrer du temps à chaque session.

Des analyses détaillées permettent d'identifier les lacunes en matière de compétences et de suivre les progrès des commerciaux et des équipes.

Inconvénients

Axées spécifiquement sur les cas d'utilisation pour l'équipe commerciale, leur applicabilité est limitée pour les autres services.

Nécessite une installation initiale pour définir des scénarios adaptés à votre processus de vente.

Les interactions avec les avatars peuvent ne pas saisir toutes les nuances du comportement des acheteurs humains.

Tarifs Second Nature

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Second Nature

G2 : 4,8/5 (plus de 280 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 60 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Second Nature ?

Un avis d'utilisateur dit :

J'ai apprécié de pouvoir m'entraîner autant que nécessaire avec une IA. Cela m'a aidé à comprendre les scripts.

J'ai apprécié de pouvoir m'entraîner autant que nécessaire avec une IA. Cela m'a aidé à comprendre les scripts.

3. Luster. IA (Idéal pour un coaching IA personnalisé à grande échelle)

Luster. ai se positionne comme une plateforme « prédictive » qui identifie les lacunes en matière de compétences avant qu'elles n'aient un impact sur le chiffre d'affaires. Alors que de nombreux outils de vente se concentrent sur des jeux de rôle génériques, Luster utilise un moteur de discours propriétaire pour créer des simulations hyperréalistes adaptées à la taille des transactions, aux secteurs d'activité et aux profils d'acheteurs spécifiques.

Parmi ses fonctionnalités, on trouve « EchoIQ », qui analyse le comportement réel des clients pendant les appels afin de déterminer si la formation est réellement mise en pratique sur le terrain. Luster.ai va au-delà de la simple pratique et propose un coaching « prescriptif » proactif, suggérant des exercices spécifiques en fonction des réunions à venir dans le Calendrier d'un commercial.

Les meilleures fonctionnalités de Luster. IA

Personnages IA personnalisés : créez des caractères IA qui représentent vos types d'acheteurs spécifiques, dotés de connaissances sectorielles et de modèles de discussion réalistes.

Feedback de coaching en temps réel : les commerciaux reçoivent des conseils pendant les discussions sur le rythme et le choix des mots, ce qui accélère l'apprentissage.

Logique de branchement de scénarios : les discussions s'adaptent en fonction des réponses des commerciaux, créant ainsi plusieurs chemins potentiels pour maintenir l'intérêt de la formation.

Avantages et inconvénients de Luster.ia

Avantages :

Scénarios de formation hautement personnalisables : créez des expériences pratiques qui correspondent précisément à votre méthodologie de l’équipe commerciale.

Les commentaires immédiats accélèrent le développement des compétences : le coaching en temps réel aide les commerciaux à s'améliorer plus rapidement que les évaluations post-session.

Difficulté adaptative : l'IA ajuste la complexité des scénarios en fonction des performances des commerciaux.

Inconvénients :

La création de scénarios personnalisés nécessite un investissement initial en temps et en expertise.

Peut nécessiter des ajustements continus à mesure que les produits et les marchés évoluent.

Communauté d'utilisateurs plus restreinte par rapport aux plateformes mieux établies.

Tarifs de Luster. IA

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Luster.ai

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs réels à propos de Luster. IA ?

Un avis d'utilisateur dit :

Avec Luster, les commerciaux peuvent mettre en pratique leurs nouvelles compétences, leurs arguments de vente et leurs réponses aux objections dans un environnement hyperréaliste et sans enjeu. Cela leur permet d'avoir plus d'occasions de s'exercer et d'obtenir des commentaires en temps réel de l'IA. Les commerciaux ont gagné en confiance et ont apprécié le caractère réaliste des scénarios. Nos responsables commerciaux apprécient également Luster, car il leur permet d'évaluer rapidement les compétences de leur équipe et de cibler leur coaching sans avoir à écouter une multitude d'appels en direct ou enregistrés.

Avec Luster, les commerciaux peuvent mettre en pratique leurs nouvelles compétences, leurs arguments de vente et leurs réponses aux objections dans un environnement hyperréaliste et sans enjeu. Cela leur permet d'avoir plus d'occasions de s'exercer et d'obtenir des commentaires en temps réel de l'IA. Les commerciaux ont gagné en confiance et ont apprécié le caractère réaliste des scénarios. Nos responsables commerciaux apprécient également Luster, car il leur permet d'évaluer rapidement les compétences de leur équipe et de cibler leur coaching sans avoir à écouter une multitude d'appels en direct ou enregistrés.

📮ClickUp Insight : En moyenne, un professionnel passe plus de 30 minutes par jour à rechercher des informations liées à son travail, soit plus de 120 heures par an perdues à fouiller dans ses e-mails, ses fils de discussion Slack et ses fichiers éparpillés. Un assistant IA intelligent intégré à votre environnement de travail peut changer cela. Découvrez ClickUp Brain. Il fournit des informations et des réponses instantanées en faisant apparaître les bons documents, discussions et détails de tâches en quelques secondes, afin que vous puissiez arrêter de chercher et commencer à travailler. 💫 Résultats concrets : des équipes telles que QubicaAMF ont gagné plus de 5 heures par semaine grâce à ClickUp, soit plus de 250 heures par an et par personne, en éliminant les processus de gestion des connaissances obsolètes. Imaginez ce que votre équipe pourrait accomplir avec une semaine supplémentaire de productivité chaque trimestre !

4. Pitch Monster (Idéal pour les expériences de formation de l'équipe commerciale ludiques)

via Pitch Monster

Pitch Monster s'appuie sur la philosophie selon laquelle « l'activité n'est pas synonyme de compétence ». Plutôt que de proposer des formations longues et ponctuelles, il offre un environnement de jeux de rôle à haute fréquence où les commerciaux peuvent échouer en toute sécurité et réitérer rapidement.

La plateforme a fait évoluer son IA pour qu'elle agisse comme un « Sales Grammarly », fournissant des suggestions linguistiques en temps réel pour aider les commerciaux à éliminer les clichés et à améliorer le rythme de leurs discussions pendant la pratique.

Par rapport à Copient IA, cette solution offre une personnalisation approfondie des profils d'acheteurs, permettant aux responsables de simuler des niveaux de « difficulté » spécifiques et des ICP (profils de clients idéaux) impatients. Cette évolution vers des simulations hyperréalistes et riches en contexte contribue à combler le fossé entre la « pratique » et la réalité à haut risque des appels de découverte en direct.

Les meilleures fonctionnalités de Pitch Monster

Expérience d'apprentissage ludique : les classements et les badges transforment la formation en une activité compétitive qui motive les commerciaux à s'entraîner plus fréquemment.

Modules de formation concis : des sessions pratiques courtes et ciblées s'adaptent aux créneaux disponibles dans la journée de travail de l'équipe commerciale, permettant ainsi une pratique utile en quelques minutes.

Entraînement interactif à la présentation : les commerciaux s'enregistrent pendant qu'ils présentent les différents éléments de leur argumentaire et reçoivent des commentaires générés par l'IA sur leur prestation et leur message.

Avantages et inconvénients de Pitch Monster

Avantages :

Engagement accru dans la formation : la gamification motive les équipes commerciales à s'entraîner de manière plus régulière.

Planification flexible : des modules courts permettent aux commerciaux de se former pendant leurs pauses naturelles sans perturber leur temps de vente.

Motivation concurrentielle : les classements et les défis d'équipe créent une responsabilité sociale.

Inconvénients :

La gamification peut ne pas convenir à tous les types de personnalité ou à toutes les cultures organisationnelles.

Moins complet que les plateformes axées sur la simulation complète des discussions.

Nécessite des efforts de la part des responsables pour assurer la maintenance d’une dynamique concurrentielle au fil du temps.

Tarifs de Pitch Monster

Free

Premium : 19 $ par utilisateur et par mois

Entreprise : tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Pitch Monster

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs réels à propos de Pitch Monster ?

Un avis d'utilisateur dit :

Les nouvelles recrues sont prêtes à passer des appels dès la troisième semaine. Nous utilisons des scénarios courts et réalistes, un coach IA et un tableau de bord (actuellement le top 10) pour stimuler la pratique. L'administration est facile : nous créons un lien depuis notre LMS, hébergeons une page d'accueil SharePoint simple et suivons l'utilisation/les progrès. L'interface utilisateur s'est constamment améliorée, le service est stable et le service Success/Assistance est rapide et utile.

Les nouvelles recrues sont prêtes à passer des appels dès la troisième semaine. Nous utilisons des scénarios courts et réalistes, un coach IA et un tableau de bord (actuellement le top 10) pour stimuler la pratique. L'administration est facile : nous créons un lien depuis notre LMS, hébergeons une page d'accueil SharePoint simple et suivons l'utilisation/les progrès. L'interface utilisateur s'est constamment améliorée, le service est stable et le service Success/Assistance est rapide et utile.

⚡️ Archive de modèles : Modèles gratuits de guides de vente pour rationaliser votre processus de vente

5. Yoodli (Idéal pour le coaching individuel en expression orale et les techniques de présentation)

via Yoodli

Yoodli est un coach vocal basé sur l'IA qui se concentre sur les mécanismes de communication, le rythme, les mots de remplissage et le langage corporel, plutôt que sur le simple script de vente.

Il est étroitement intégré à Salesforce, ce qui permet aux commerciaux de lancer des jeux de rôle directement à partir d'une opportunité ouverte. L'outil a également introduit les « jeux de rôle multi-personnages », qui permettent aux utilisateurs de s'entraîner devant un panel d'acteurs IA afin de simuler des décisions d'achat complexes prises en comité.

En tant qu'alternative à Copient IA, il agit comme une « cage de frappe » privée où les commerciaux peuvent s'entraîner sans la supervision d'un responsable. Alors que Copient est souvent utilisé pour la certification descendante, Yoodli est fréquemment adopté par les collaborateurs individuels comme outil de développement personnel afin d'affiner leur présence et leur prestation lors d'appels Zoom ou Google Meet en direct.

Les meilleures fonctionnalités de Yoodli

Analyse vocale et commentaires : l'IA analyse les enregistrements pour identifier les mots de remplissage, les problèmes de rythme et les problèmes de clarté.

Suivi des mots de remplissage : le suivi détaillé de mots de remplissage spécifiques au fil du temps aide les utilisateurs à constater leurs progrès et à identifier leurs habitudes persistantes.

Analyse du rythme et du timing : les commentaires sur la vitesse d'élocution aident les présentateurs à trouver le rythme adapté à leur contenu.

Avantages et inconvénients de Yoodli

Avantages :

Feedback objectif : l'analyse par l'IA élimine la subjectivité du feedback humain sur le style d'expression orale.

Accessibilité gratuite : les utilisateurs individuels peuvent accéder aux fonctionnalités de base sans l'accord du budget de leur organisation.

Applicable au-delà de l'équipe commerciale : utile pour toute situation où l'on doit prendre la parole, y compris les présentations et les réunions.

Inconvénients :

Se concentre sur les mécanismes de livraison plutôt que sur la stratégie de discussion ou la qualité du contenu.

Ne simule pas les discussions interactives ni les réponses des acheteurs.

Moins utile pour les équipes commerciales qui ont besoin de s'entraîner à des scénarios spécifiques à l'équipe commerciale.

Tarifs Yoodli

Free

Pro : 11 $ par utilisateur et par mois

Avancé : 28 $ par utilisateur et par mois

Équipe et entreprise : tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Yoodli

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs réels à propos de Yoodli ?

Un avis d'utilisateur dit :

Yoodli permet aux vendeurs de mener des discussions en temps réel avec des avatars IA créés à partir de nos personnalités et objections réelles. Cet outil s'est révélé extrêmement utile pour certifier les commerciaux sur les nouvelles présentations, les argumentaires et les lancements de produits. La pratique semble authentique et les équipes d'habilitation obtiennent des données concrètes sur la prestation, le rythme, les mots de remplissage, la clarté, ainsi que les critères de réussite/échec et les tendances afin de concentrer le coaching là où cela compte.

Yoodli permet aux vendeurs de mener des discussions en temps réel avec des avatars IA créés à partir de nos personnalités et objections réelles. Cet outil s'est révélé extrêmement utile pour certifier les commerciaux sur les nouvelles présentations, les argumentaires et les lancements de produits. La pratique semble authentique et les équipes d'habilitation obtiennent des données concrètes sur la prestation, le rythme, les mots de remplissage, la clarté, ainsi que les critères de réussite/échec et les tendances afin de concentrer le coaching là où cela compte.

📖 En savoir plus : Comment élaborer une stratégie commerciale et marketing (+ exemples)

6. Quantified IA (idéal pour obtenir des informations sur les performances de l'équipe commerciale basées sur les données)

via Quantified IA

Quantified IA exploite l'analyse comportementale pour décoder les modèles de communication spécifiques qui favorisent la réussite des ventes.

Contrairement à Copient IA, qui se concentre sur la fourniture d'une plateforme pour la pratique générale, Quantified utilise une approche « Success Blueprint » (plan de réussite), qui analyse vos meilleurs éléments afin de créer des simulations qui forment le reste de l'équipe à reproduire ces comportements gagnants.

La plateforme a récemment intégré des indicateurs avancés d'« intelligence émotionnelle » qui évaluent les commerciaux en termes d'empathie, de confiance et de relations interpersonnelles.

L'IA quantifiée est particulièrement appréciée dans les secteurs hautement réglementés tels que l'industrie pharmaceutique et les services financiers, car elle fournit des preuves objectives et étayées par des données de la « préparation » qui éliminent les préjugés des responsables du processus de certification.

Les meilleures fonctionnalités de Quantified IA

Analyse comportementale : la plateforme utilise l'analyse comportementale pour identifier ce qui distingue les meilleurs vendeurs des commerciaux moyens.

Test des messages : testez différentes approches commerciales et propositions de valeur afin d'identifier les versions les plus performantes.

Simulations basées sur l'IA : les scénarios pratiques génèrent des données détaillées sur les performances qui alimentent les analyses organisationnelles.

Avantages et inconvénients de l'IA quantifiée

Avantages :

Décisions de coaching basées sur les données : les analyses aident les responsables à concentrer leur temps de coaching sur les comportements qui ont un impact sur les résultats de l’équipe commerciale.

Optimisation des messages : les capacités de test aident les organisations à affiner leur approche de l’équipe commerciale en se basant sur des données concrètes.

Informations à l'échelle de l'entreprise : les données agrégées révèlent des tendances qui pourraient échapper aux sessions de coaching individuelles.

Inconvénients :

L'orientation entreprise peut ne pas convenir aux petites équipes commerciales.

Nécessite un volume de données suffisant pour générer des informations pertinentes.

La mise en œuvre peut nécessiter un effort important en matière de gestion du changement.

Tarification quantifiée de l'IA

Tarification personnalisée

Évaluations et avis quantifiés sur l'IA

G2 : Pas assez d'avis

Capterra : pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs réels à propos de Quantified IA ?

Un avis d'utilisateur dit :

Quantified, une start-up spécialisée dans les technologies d'apprentissage commercial, a lancé une nouvelle plateforme qui utilise l'IA pour simuler des discussions commerciales et fournir un coaching aux commerciaux. L'objectif de la plateforme Quantified est de rendre la formation commerciale plus efficace et plus performante. Les puissantes capacités d'analyse commerciale et de vente du logiciel, optimisées par l'IA, permettent d'obtenir des performances et une flexibilité exceptionnelles.

Quantified, une start-up spécialisée dans les technologies d'apprentissage commercial, a lancé une nouvelle plateforme qui utilise l'IA pour simuler des discussions commerciales et fournir un coaching aux commerciaux. L'objectif de la plateforme Quantified est de rendre la formation commerciale plus efficace et plus performante. Les puissantes capacités d'analyse commerciale et de vente du logiciel, optimisées par l'IA, permettent d'obtenir des performances et une flexibilité exceptionnelles.

7. Copy. ai (Idéal pour la génération de contenu IA et l'automatisation des flux de travail marketing)

Copy. ai est une « plateforme IA GTM » complète qui va au-delà de la simple rédaction pour orchestrer l'ensemble des flux de travail de mise sur le marché.

Il se concentre sur l'exécution à grande échelle du cycle de vente, de la recherche automatisée de prospects à la génération d'actions de sensibilisation hyper-personnalisées à grande échelle. Le « Content Agent Studio » dédié de l'outil permet aux équipes de créer des agents autonomes capables de rechercher les derniers cycles de financement ou l'activité LinkedIn d'un prospect et de rédiger un argumentaire sur mesure avant même qu'un commercial n'ouvre sa boîte de réception.

Plutôt que d'agir comme un silo de formation autonome, Copy. ai s'intègre directement à des CRM tels que Salesforce et HubSpot afin d'automatiser le « travail préalable » et le « travail postérieur » à une transaction. Cela en fait un choix privilégié pour les équipes qui souhaitent éliminer les tâches administratives manuelles et maintenir une image de marque cohérente sur tous les points de contact numériques.

Les meilleures fonctionnalités de Copy.ai

Modèles de contenu prédéfinis : accédez à des modèles d'e-mails, de publications sur les réseaux sociaux et de plans de blog pour accélérer la création de contenu.

Personnalisation de la voix de la marque : entraînez l'IA à partir entraînez l'IA à partir d'exemples et du style de votre marque afin que le contenu généré soit cohérent.

Automatisation des flux de travail : créez des flux de travail automatisés pour gérer les tâches répétitives telles que la génération de variations sociales ou la création de brouillons d'e-mails.

Avantages et inconvénients de Copy.ai / IA

Avantages :

Génération rapide de contenu : produisez rapidement des premières ébauches pour une grande variété de types de contenu.

Variété de modèles : une vaste bibliothèque de modèles couvre la plupart des besoins courants en matière de contenu marketing.

Disponibilité gratuite : les équipes peuvent tester la plateforme et générer du contenu limité sans engagement financier.

Inconvénients :

Le contenu généré nécessite généralement une modification en cours et un peaufinage humains.

Non conçu pour la pratique des discussions commerciales ou les scénarios de jeux de rôle.

La formation à la voix de marque nécessite un investissement initial pour l'installation.

Tarifs de Copy. /IA

Free

Pro : 29 $/mois

Entreprise : tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Copy.ai / IA

G2 : 4,8/5 (plus de 190 avis)

Capterra : 4,4/5 (plus de 65 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Copy.ai ?

Un avis d'utilisateur dit :

– Un outil d'IA pratique pour la génération de contenu tel que des blogs, des publications sur les réseaux sociaux, des e-mails, etc. – Facile à utiliser pour les débutants et interface utilisateur simple avec une vaste bibliothèque de modèles – Prise en charge multilingue – Éditeur de texte basique mais efficace, similaire à Google Doc, qui vous permet de rester dans l'écosystème Copy.ai – Utile pour les spécialistes du marketing

– Un outil d'IA pratique pour la génération de contenu tel que des blogs, des publications sur les réseaux sociaux, des e-mails, etc. – Facile à utiliser pour les débutants et interface utilisateur simple avec une vaste bibliothèque de modèles – Assistance multilingue – Éditeur de texte basique mais efficace, similaire à Google Doc, qui vous permet de rester dans l'écosystème Copy.ai – Utile pour les spécialistes du marketing

📖 En savoir plus : 15 types de supports de vente qui favorisent les conversions (+ exemples)

8. Jasper (idéal pour créer du contenu IA cohérent avec votre marque à grande échelle)

via Jasper IA

Votre contenu généré par l'IA semble générique et ne correspond pas à l'image de votre marque, ce qui nécessite une modification en cours importante pour l'adapter au ton de votre entreprise. Le temps gagné grâce à l'IA est perdu dans le processus de modification en cours, et l'incohérence de l'image de marque sème la confusion chez les clients.

Jasper est une plateforme de contenu IA conçue pour les équipes marketing qui ont besoin de maintenir la cohérence de leur marque à travers un volume important de contenu. C'est l'une des meilleures alternatives à ChatGPT pour les spécialistes du marketing. Grâce à sa formation à la voix de la marque, le contenu généré par l'IA s'aligne sur votre style dès la première ébauche, garantissant ainsi la cohérence et permettant un gain de temps considérable en matière de modifications en cours.

Contrairement à Copient IA, qui se concentre sur la formation verbale et basée sur la simulation pour les membres de l'équipe commerciale, Jasper se concentre sur la diffusion « omnicanale » du message d'une marque, en veillant à ce que tous les supports de vente, des séquences d'e-mails aux présentations commerciales, adhèrent à un discours unifié.

Il existe également « Jasper IQ », un hub contextuel qui absorbe les données spécifiques à votre entreprise et vos guides de style afin d'éliminer les résultats génériques et « robotiques » que l'on trouve souvent dans les LLM standard.

Les meilleures fonctionnalités de Jasper

Formation à la voix de la marque : téléchargez le contenu existant et les guides de style pour former Jasper à la voix unique de votre marque.

Gestion des campagnes : créez créez un plan de vente et du contenu pour l'ensemble des campagnes marketing au sein d'un environnement de travail unifié.

Génération de contenu multiformat : générez du contenu pour des articles, des publications sur les réseaux sociaux et des campagnes par e-mail à partir de la même plateforme.

Avantages et inconvénients de Jasper

Avantages :

Forte cohérence de la marque : la formation vocale produit un contenu qui semble plus authentique et plus fidèle à la marque.

Fonctionnalités de collaboration en équipe : conçues pour les flux de travail des équipes marketing, avec des fonctionnalités de partage et de validation.

Couverture complète du contenu : prend en charge la plupart des types de contenu marketing au sein d'une seule et même plateforme.

Inconvénients :

Axées sur le contenu marketing plutôt que sur la formation de l'équipe commerciale ou la pratique de la discussion.

Courbe d'apprentissage pour maximiser les capacités de la plateforme

Tarifs Jasper

Pro : 69 $ par utilisateur et par mois

Entreprise : tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Jasper

G2 : 4,7/5 (plus de 1 260 avis)

Capterra : 4,8/5 (plus de 1 850 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Jasper ?

Un avis d'utilisateur dit :

Jasper est un outil très simple et efficace pour générer des contenus publicitaires accrocheurs en une seule ligne, susceptibles de stimuler les ventes, les e-mails et les messages LinkedIn. Cet outil est capable de générer des contenus originaux avec une touche plus personnelle. La fonctionnalité d'amélioration du contenu de Jasper est parfaite pour réécrire des textes en fonction du résultat escompté.

Jasper est un outil très simple et efficace pour générer des contenus publicitaires accrocheurs en une seule ligne, susceptibles de stimuler les ventes, les e-mails et les messages LinkedIn. Cet outil est capable de générer des contenus originaux avec une touche plus personnelle. La fonctionnalité d'amélioration du contenu de Jasper est parfaite pour réécrire des textes conformément au résultat escompté.

⚡️ Archive de modèles : Modèles de propositions commerciales gratuits pour conclure des ventes plus rapidement

9. Writer (idéal pour la gouvernance et la conformité des marques d'entreprise)

via Writer

Writer est une alternative à Copient IA pour les équipes qui s'intéressent moins au jeu de rôle qu'au contrôle. Dans les grandes organisations réglementées, le contenu commercial et de formation est souvent bloqué dans les cycles de révision juridique, les équipes vérifiant manuellement le langage, les affirmations et le ton par rapport aux règles de la marque. Cela ralentit la formation, introduit des risques et rend difficile la diffusion d'un message cohérent.

En tant que plateforme d'écriture IA pour les entreprises, Writer est axée sur la gouvernance. Elle applique automatiquement les règles relatives à la voix de la marque, à la terminologie et à la conformité lors de la création de contenu, aidant ainsi les équipes à générer des scripts de vente, des supports d'aide à la vente et des textes destinés aux clients qui sont alignés et prêts à être révisés par défaut.

Pour les organisations où la rapidité et la cohérence des approbations importent plus que la pratique de discussion, Writer offre une alternative à Copient IA qui privilégie la conformité.

Meilleures fonctionnalités de Writer

Application du guide de style : la plateforme vérifie automatiquement le contenu par rapport au guide de style de votre organisation et signale les incohérences.

Gestion terminologique : définissez les termes approuvés et les expressions interdites qui doivent être respectés dans tous les contenus.

Sécurité d'entreprise : la conformité SOC 2 et les contrôles d'accès de niveau entreprise conviennent aux entreprises ayant des exigences strictes en matière de sécurité.

Avantages et inconvénients de Writer

Avantages :

Solides capacités de gouvernance : l'automatisation du style et de la terminologie garantit la cohérence.

Conforme aux normes : les certifications de sécurité et les pratiques de traitement des données sont adaptées aux secteurs réglementés.

Évolutif à l'échelle de l'entreprise : conçu pour les grandes organisations ayant des besoins en matière de création de contenu distribué.

Inconvénients :

L'orientation entreprise est moins adaptée aux petites équipes ou aux utilisateurs individuels.

Non conçu pour la formation de l'équipe commerciale ou la pratique de la discussion.

Les fonctionnalités de gouvernance nécessitent un investissement initial en matière de configuration.

Tarifs des rédacteurs

Tarification personnalisée

Évaluations et avis des rédacteurs

G2 : 4,3/5 (plus de 105 avis)

Capterra : pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs réels à propos de Writer ?

Un avis d'utilisateur dit :

Ce que j'apprécie le plus chez Writer, c'est la façon dont il garantit la cohérence de mes écrits sans me donner l'impression de lutter contre l'outil. Une fois le guide de style configuré, il me guide en douceur vers le ton approprié, la terminologie préférée et la voix de la marque pendant que j'écris, presque comme si un éditeur était assis à côté de moi. Les suggestions en temps réel sont simples et utiles, et je n'ai pas besoin de passer d'une application à l'autre pour corriger les erreurs de langage ou de clarté. Cela permet de gagner du temps, d'éliminer les modifications en cours entre les différentes versions et de rendre la rédaction de l'équipe plus cohérente et plus professionnelle.

Ce que j'apprécie le plus chez Writer, c'est la façon dont il assure la cohérence de mes écrits sans me donner l'impression de lutter contre l'outil. Une fois le guide de style configuré, il me guide en douceur vers le ton approprié, la terminologie préférée et la voix de la marque pendant que j'écris, presque comme si un éditeur était assis à côté de moi. Les suggestions en temps réel sont simples et utiles, et je n'ai pas besoin de passer d'une application à l'autre pour corriger les erreurs de langage ou de clarté. Cela permet de gagner du temps, d'éliminer les modifications en cours entre les différentes versions et de rendre la rédaction de l'équipe plus cohérente et plus professionnelle.

🎥 Découvrez comment utiliser les agents IA pour l’équipe commerciale. Regardez cette vidéo.

10. Writesonic (Idéal pour une rédaction IA polyvalente axée sur le référencement)

via Writesonic

Writesonic est un outil d'écriture IA polyvalent particulièrement performant dans la création de contenu optimisé pour le référencement. Grâce à cet outil, votre contenu est créé dès le départ en tenant compte des classements de recherche, ce qui améliore les performances organiques sans avoir besoin d'un outil de référencement distinct.

Alors que Copient AI se concentre sur le développement interne des compétences de l'équipe commerciale, Writesonic se concentre sur la croissance du marché externe et la domination des recherches. La plateforme a été pionnière dans le domaine de l'« optimisation générative des moteurs de recherche » (GEO), qui aide les marques à surveiller la façon dont elles sont mentionnées dans les outils de recherche IA tels que Perplexity, ChatGPT et les aperçus IA de Google.

Cela en fait un choix privilégié pour les équipes marketing et commerciales qui ont besoin de créer du contenu de haute qualité et facile à trouver sur des interfaces de texte, audio et conversationnelles sans avoir à gérer plusieurs abonnements déconnectés.

Les meilleures fonctionnalités de Writesonic

Génération d'articles optimisés pour le référencement : créez du contenu long format en tenant compte des considérations SEO intégrées, telles que l'intégration de mots-clés et l'optimisation de la structure.

Création de contenu multilingue : générez du contenu en plusieurs langues pour les organisations présentes sur les marchés internationaux.

Types de contenu polyvalents : gérez tout, des articles de blog et des pages d'accueil aux descriptions de produits, au sein d'une seule et même plateforme.

Avantages et inconvénients de Writesonic

Avantages :

Intégration SEO : l'optimisation de recherche intégrée permet d'améliorer les performances du contenu sans avoir besoin d'une expertise SEO distincte.

Flexibilité linguistique : l’assistance multilingue simplifie la création de contenu international.

Accessibilité gratuite : les équipes peuvent tester les fonctionnalités et générer du contenu limité sans engagement budgétaire.

Inconvénients :

Les suggestions SEO peuvent ne pas correspondre à toutes les stratégies de contenu ou à tous les publics cibles.

Non conçu pour la formation aux discussions avec l'équipe commerciale ou les jeux de rôle.

La qualité du contenu généré varie et nécessite généralement des modifications en cours.

Tarifs de Writesonic

Lite (petite équipe) : 15 $/mois

Standard : 99 $/mois

Professionnel : 249 $/mois

Enterprise : tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Writesonic

G2 : 4,7/5 (plus de 2 029 avis)

Capterra : 4,8/5 (plus de 2 102 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Writesonic ?

Un avis d'utilisateur dit :

J'apprécie beaucoup la facilité d'accès de cette plateforme. Les fonctionnalités qu'elle offre sont très adaptées au travail de marketing et de vente. Elle aide à gérer le contenu. Son assistant IA pour la rédaction contribue grandement à améliorer la qualité du travail tout en permettant de le réaliser efficacement. Ses fonctionnalités de référencement et de flux de travail de contenu sont incroyables.

J'apprécie beaucoup la facilité d'accès de cette plateforme. Les fonctionnalités qu'elle offre sont très adaptées au travail de marketing et de vente. Elle aide à gérer le contenu. Son assistant IA pour la rédaction contribue grandement à améliorer la qualité du travail tout en permettant de le réaliser efficacement. Ses fonctionnalités de référencement et de flux de travail de contenu sont incroyables.

Essayez ClickUp : l'alternative ultime à Copient IA.

Demandez-vous si vous avez besoin d'un rôle de jeu de rôle commercial spécialisé, de capacités de contenu IA plus étendues ou d'un environnement de travail convergent qui combine l'IA avec la gestion de projet et la documentation, comme ClickUp.

Le choix de la bonne alternative à Copient IA dépend de votre besoin : remédier à un symptôme, comme la pratique des discussions ou la rédaction de contenu, ou traiter le problème sous-jacent de la dispersion du travail, que l'environnement de travail IA convergent est conçu pour résoudre. À mesure que l'IA progresse, les outils les plus précieux seront ceux qui intègrent une assistance directement sur le lieu de travail, réduisant ainsi la dispersion contextuelle qui ralentit les équipes.

Les équipes prêtes à intégrer l'IA dans l'ensemble de leur flux de travail peuvent commencer gratuitement avec ClickUp.

Foire aux questions sur les alternatives à Copient IA

Copient AI est une plateforme de formation pour l'équipe commerciale qui utilise des discussions simulées alimentées par l'IA pour aider les commerciaux à s'entraîner à présenter leurs arguments et à améliorer leurs compétences en communication dans le cadre d'interactions simulées avec des acheteurs.

Les outils de jeu de rôle basés sur l'IA se concentrent spécifiquement sur la simulation de discussions à des fins d'entraînement, tandis que les plateformes de flux de travail basées sur l'IA, telles que ClickUp, intègrent directement les capacités de l'IA dans la gestion de projet et la documentation, reliant ainsi l'assistance de l'IA au travail réel.

Oui, les plateformes de flux de travail IA prennent en charge la formation en vous aidant à créer de la documentation telle que des manuels et des guides de coaching, à générer du contenu pour les supports de formation et à collaborer avec votre équipe, même si elles ne proposent pas de simulation de jeux de rôle dédiés.