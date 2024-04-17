10 modèles d'ingénierie pour les ingénieurs logiciels et les ingénieurs produits

En tant qu'ingénieur, vous savez que la création d'un logiciel selon la méthode traditionnelle est un processus de longue haleine. Vos inventions passent par des dizaines d'étapes, de l'idéation aux tests alpha et bêta, puis (enfin !) au déploiement.

Mais saviez-vous que l'utilisation d'un modèle d'ingénierie peut accélérer le processus, réduire les coûts et accroître votre efficacité ? ⚒️

Oui, c'est vrai. Et nous en avons la Révision.

Nous allons partager avec vous ce que les modèles d'ingénierie peuvent faire pour vous et ce qu'il faut rechercher lorsque vous en choisissez un. De plus, nous vous présenterons 10 modèles d'ingénierie que vous pouvez utiliser pour tous vos besoins de création de logiciels et de produits. 👀

Qu'est-ce qu'un modèle d'ingénierie ?

Un modèle d'ingénierie est un formulaire ou une application personnalisable qui vous permet de déployer des produits et des logiciels plus rapidement. C'est l'un des meilleurs outils de productivité que vous soyez manager d'une équipe ou faire le travail vous-même.

Il existe des dizaines de modèles différents qui peuvent vous aider à trouver de nouvelles idées, gérer le développement de vos produits et évaluer vos créations. 🌻

Ces modèles peuvent vous aider dans l'élaboration de la phase de l'idée en couvrant des éléments tels que le brainstorming, la recherche sur les utilisateurs, les expériences de croissance, ainsi que les études et les commentaires des utilisateurs. Ces modèles de début d'étape sont un excellent moyen de comprendre vos utilisateurs et de déterminer les types de produits qu'ils recherchent.

La fonctionnalité Tâches dans des listes multiples (TIML) de ClickUp permet aux développeurs de connecter des tâches avec d'autres équipes au sein de l'organisation

Vous pouvez également utiliser des modèles d'ingénierie pour respecter le calendrier et suivre les flux de travail. La planification des produits, les diagrammes organisationnels et les feuilles de route vous permettent de savoir où en est la production, quels sont les membres de l'équipe concernés et de rationaliser ce qu'il reste à faire. Suivi des bugs les modèles de suivi des bogues, d'analyse de la conception et d'évaluation offrent également un aperçu des aspects techniques et des performances de vos produits. Avec autant de modèles d'ingénierie, il n'est pas surprenant que ces outils puissent augmenter considérablement l'efficacité et rendre le processus de développement beaucoup plus fluide.🤩

Qu'est-ce qui fait un bon modèle d'ingénierie logicielle ?

Être ingénieur signifie que vous aimez résoudre des problèmes complexes. Génial modèles d'ingénierie et de produits vous aident à maîtriser le processus de développement et à créer des outils que les utilisateurs adorent. Mais comment faire pour savoir si vous êtes en présence d'un bon modèle d'ingénierie logicielle ?

Lorsque vous concevez ou téléchargez votre prochain modèle de logiciel, recherchez-en un qui comprend :

Une structure organisationnelle solide, y compris des organigrammes, des feuilles de route, des tableaux blancs et des diagrammes qui permettent d'organiser le projet

Des champs de statut et de suivi qui vous permettent de savoir où en est la productivité et quels membres de l'équipe sont responsables de quoi

Une zone pour des notes d'information claires et concises décrivant le projetl'étendue du travail et définir les objets pour l'ensemble de l'équipe

10 modèles d'ingénierie pour les tests d'utilisabilité, les rapports, etc

Rendez le développement de logiciels et de produits plus efficace - et plus amusant - grâce aux modèles d'ingénierie. Nous avons mis en évidence ici 10 options, que vous ayez de nouvelles idées, que vous adoptiez de nouvelles méthodes de travail ou que vous ayez besoin d'une assistance technique cadres de gestion de projet pour les équipes d'ingénieurs comme la philosophie Agile ou la méthodologie Scrum, ou à la recherche de moyens d'améliorer vos performances en matière de gestion de projet l'exécution de votre projet . ✨

1. ClickUp Modèle de rapport d'ingénierie

Créez un rapport d'ingénierie en un rien de temps avec le modèle de rapport d'ingénierie de ClickUp

Lorsque vous en êtes aux premières étapes du développement d'un produit, un rapport d'ingénierie est l'un des premiers documents que vous produirez. Modèle de rapport d'ingénierie de ClickUp facilite la compilation des idées, la réalisation des tests et le partage des rétrospectives d'équipe.

Personnalisez le modèle en ajoutant des en-têtes, en joignant des pièces jointes et en divisant le document en colonnes et en sections pour faciliter la navigation. Intégration aisée avec Documents ClickUp et des tâches permet à l'équipe d'ingénieurs de suivre plus facilement la progression en temps réel.

2. ClickUp Développement Web Modèle de demande de propositions

Partagez les informations sur votre entreprise, demandez des offres, et plus encore avec ce modèle ClickUp

Le Modèle d'appel d'offres (demande de proposition) pour le développement Web de ClickUp est un moyen clair de partager les informations relatives à votre entreprise, de dresser la liste des détails du projet et de lancer un appel d'offres. Avec ce modèle, présentez rapidement aux soumissionnaires potentiels la mission et la vision de votre entreprise tout en décrivant l'échéancier du projet, le budget et les conditions du contrat.

Il est facile d'ajouter des lignes directrices, des qualifications et des critères d'évaluation pour que votre équipe et les soumissionnaires sachent exactement ce qu'on attend d'eux. Partagez le document en privé avec votre équipe juridique afin qu'elle puisse examiner les conditions du contrat. Vous pouvez également exporter le document au format PDF pour le partager par e-mail. 📨

3. Modèle de calendrier de développement ClickUp

Planifier les tâches et désigner les propriétaires des tâches pour les projets de développement de logiciels

Vous cherchez des moyens de maintenir l'équipe sur la bonne voie et de gérer le calendrier du projet ? Tournez-vous vers le modèle de ClickUp Modèle de calendrier de développement qui facilite l'élaboration de votre stratégie et le suivi du projet à mesure qu'il passe par les différentes étapes du pipeline.

Créez facilement des sections pour l'idéation, la recherche, le prototypage et le développement le lancement du produit et assignez ensuite des tâches aux différents membres de l'équipe. Vous pouvez ajouter des dates début, des dates d'échéance et des colonnes de durée pour voir combien de temps prend chaque étape et identifier facilement les points d'achoppement du projet.

4. Modèle de développement de nouveaux produits ClickUp

Que vous travailliez à partir de lancements nouveaux ou existants, ce modèle permet de tout connecter

Modèle de développement de nouveaux produits de ClickUp est un moyen visuellement agréable de gérer les projets de produits livrables et suivre les jalons du projet lorsque vous créez un nouveau produit. Le modèle comporte des sections codées par couleur qui permettent de suivre l'évolution du projet, du développement de l'idée et du concept à la stratégie, au marketing et au lancement.

Utilisez la vue Tâche récapitulative du projet pour obtenir un aperçu rapide des tâches et des équipes impliquées. Passez aux vues Tableau pour voir quelles tâches se trouvent dans quels pipelines ou cliquez dans la vue Échéancier pour afficher rapidement les dates d'échéance et les jalons. 🙌

5. Modèle de développement de logiciel ClickUp

Collaborez sans effort avec les équipes de produits, de conception et d'ingénierie grâce au modèle de développement logiciel de ClickUp

Faites travailler vos équipes de conception, d'ingénierie, d'assurance qualité et de produits en toute transparence dans un seul et même espace grâce à l'application Modèle de développement logiciel ClickUp . Ce modèle crée un Espaces dans ClickUp dans lequel les équipes interfonctionnelles peuvent collaborer et créer des tâches et de la documentation normalisées entre les départements.

Que vous travailliez dans le domaine de la robotique, de l'ingénierie mécanique, de l'ingénierie environnementale ou dans un autre domaine, vous pouvez utiliser cet outil modèle de développement de logiciel pour créer des feuilles de route pour l'entreprise et les produits. Suivez la progression grâce à la liste d'exécution hebdomadaire qui accueille toutes les tâches en cours de travail.

Le carnet de commandes principal vous permet de stocker facilement des idées et des projets outils de développement de logiciels pour les trimestres à venir et les étapes du projet, tandis que la liste principale des défauts met en évidence les problèmes et vous permet d'assigner une priorité et des membres d'équipe pour la résolution.

6. Modèle de suivi de bug ClickUp

Mettez en place votre système de suivi des bugs en quelques paramètres en utilisant le modèle de suivi des bugs et des problèmes de ClickUp

Suivi des bogues et des tests d'utilisabilité comptent parmi les aspects les plus importants du développement de logiciels et de produits. Si votre produit ne fonctionne pas correctement, les gens ne voudront pas l'utiliser. Voilà l'essentiel. Utilisez les Modèle de suivi des bugs ClickUp pour signaler, suivre et attribuer facilement les corrections de bug.

Le modèle s'intègre à Le formulaire afin que vous puissiez créer un formulaire de rapport de bug et déclencher des tâches pour votre équipe de développement afin de résoudre les problèmes au fur et à mesure qu'ils surviennent. Vous pouvez également lier des documents décrivant les procédures de l'entreprise ou des conseils sur la résolution des bugs à l'aide de la méthodologie Kanban ou Scrum.

Dans le modèle, suivez les bugs par fonctionnalité et consultez le Tableau de statut pour savoir ce qui est corrigé et ce qui est à venir, afin d'ajuster les priorités si nécessaire.

7. Modèle de document d'information sur le produit ClickUp

Le modèle de document de briefing créatif de ClickUp aide à aligner les équipes de production et les parties prenantes pour réaliser des projets créatifs réussis en décrivant la stratégie globale et les éléments clés de la réussite

Restez sur la même page lorsque vous lancez un nouveau projet grâce à l'option Modèle de document d'information sur le produit ClickUp . Ce modèle présente un bref aperçu du nouveau produit que vous êtes en train de développer. Incluez des informations sur le problème que cet outil résoudra, s'il fait partie d'un grand projet de développement et comment vous suivrez les objectifs en cours de route.

Des pages sont également prévues pour votre plan de publication afin de suivre la progression, ainsi que pour les spécifications fonctionnelles et les pages d'annexes afin de fournir davantage de contexte aux membres de l'équipe.👫

8. ClickUp Modèle de plan de projet de centre de modèles

Créez une structure et assurez l'alignement du début à l'achvé avec le plan de projet de centre de données de ClickUp

Le modèle Modèle de plan de projet de centre de modèles de ClickUp vous permet de visualiser votre forfait et d'effectuer des analyses de données en cours de route. Pour utiliser ce modèle, commencez par définir la portée du projet et identifiez les sources de données. Créez des tâches d'analyse des données pour les différents membres de l'équipe et incluez une section pour l'évaluation.

Affichez la vue Tableau pour filtrer les tâches par assigné, priorité ou date d'échéance. Le Tableau de l'état d'avancement de la planification permet de voir facilement ce qui est sur la liste À faire, ce qui est en progression et ce qui a été accompli.

9. ClickUp Modèle de diagramme de réseau de projet

Identifiez visuellement les connexions et les dépendances avec le modèle de diagramme de réseau de projet de ClickUp

Vous aimez les cartes mentales ? Alors vous allez adorer la visualisation de votre projet de développement de logiciel en utilisant Modèle de diagramme de réseau de projet de ClickUp . Dans ce diagramme, vous construirez des nœuds représentant chaque élément vital du projet. Ensuite, utilisez des flèches pour connecter les nœuds, créant ainsi une commande de tâches que les membres de l'équipe peuvent utiliser comme feuille de route.

Ce modèle permet non seulement aux membres de l'équipe d'avoir une vue d'ensemble du projet, mais aussi de faciliter les prévisions. Vous pouvez rapidement voir quelles tâches dépendent d'autres tâches et identifier les équipes qui devront communiquer et travailler avec d'autres services.

10. Modèle d'évaluation heuristique ClickUp

Ce modèle d'évaluation heuristique peut être utilisé pour évaluer la facilité d'utilisation d'une interface/d'un système sur la base de 10 règles empiriques communes

Conçu pour les ingénieurs, les chefs de produit et les concepteurs UX, le modèle de l' Modèle d'évaluation heuristique par ClickUp offre un aperçu des tests effectués par les utilisateurs afin de créer des produits plus performants. Utilisez-le au cours des premières étapes du développement pour signaler rapidement les problèmes dès qu'ils surviennent ou utilisez ce modèle d'évaluation dans le cadre de votre processus d'assurance qualité pour rester à l'affût des changements.

Ce modèle facilite l'attribution des correctifs aux différents membres de l'équipe et inclut des notes sur le principal problème de l'utilisateur. La vue Tableau de gravité affiche clairement les problèmes urgents et ceux dont la priorité est moindre.

Développer efficacement des logiciels et des produits avec des modèles d'ingénierie

Les modèles d'ingénierie permettent aux développeurs de logiciels et de produits d'être plus créatifs, de créer des feuilles de route pour les projets et de suivre les problèmes en cours de route.

Parcourir Galerie de modèles de ClickUp pour découvrir de nouvelles façons de rendre votre équipe plus productive et vos projets plus réussis.

Que vous recherchiez des modèles spécifiques à l'ingénierie ou de l'assistance en matière de ressources humaines, d'équipe d'assistance ou de gestion des ressources humaines, vous trouverez dans cette galerie des modèles qui vous permettront d'améliorer la productivité de votre équipe et la réussite de vos projets gestion de projet de développement de logiciels à, vous trouverez un modèle qui vous aidera à être plus efficace et à faire le travail terminé. ✨