Comment utiliser Grok pour votre stratégie de création de créateurs

Vous êtes créateur de contenu et vous ressentez la pression de devoir constamment suivre les tendances ?

Cela peut être difficile à gérer, et vous n'êtes pas seul dans ce cas ! Si vous créez du contenu pour gagner votre vie, vous devez publier régulièrement tout en conservant l'identité de votre marque. C'est beaucoup à gérer lorsque l'utilisateur moyen des réseaux sociaux passe 2 heures et 23 minutes par jour sur les plateformes sociales.

Les outils d'IA tels que Grok AI peuvent vous aider à maintenir cette fréquence sans transformer votre flux de travail créatif en une corvée, en vous aidant à élaborer votre stratégie de création.

Dans ce guide, nous allons voir comment utiliser Grok pour élaborer une stratégie de création et passer en revue quelques invites, instructions et astuces pour utiliser Grok efficacement.

Qu'est-ce que Grok et en quoi est-il utile pour les créateurs ?

Grok est un assistant IA qui fait partie de xAI, l'entreprise d'Elon Musk. Vous pouvez l'utiliser sur X (anciennement Twitter) et sur les versions web et mobile de Grok. Grok est le plus souvent utilisé pour résumer les publications X et fournir des informations supplémentaires aux utilisateurs.

Grok répond également à vos questions, vous aide à trouver des idées et vous accompagne dans le travail sur des sujets complexes. Il peut également effectuer des analyses de sentiments et générer du contenu pour vous avec un ton humoristique.

Le véritable avantage de Grok pour les créateurs réside dans sa rapidité et son contexte. Grok peut rechercher X publications publiques et faire une recherche en temps réel sur le Web. C'est pourquoi Grok est utile lorsque vous planifiez du contenu autour de sujets et de thèmes tendance.

Pour les créateurs de contenu, cela est important car votre processus de création de contenu commence souvent par une question : « À quoi les gens s'intéressent-ils cette semaine ? »

🧠 Le saviez-vous ? Le mot « Grok » vient à l'origine d'un roman de science-fiction publié en 1961, où il signifiait comprendre quelque chose de manière profonde et intuitive.

⭐ Modèle présenté Le modèle de plan de contenu de ClickUp vous aide à organiser, hiérarchiser et suivre la création et la promotion de contenu en un seul endroit, afin de ne manquer aucune opportunité ni aucune échéance. Vous pouvez définir des objectifs de contenu, diviser chaque élément en tâches et suivre les progrès à l'aide de statuts intégrés (tels que « En attente », « En cours de révision » et « Publié »).

Avantages de l'utilisation de Grok pour votre stratégie de contenu

Voici quelques avantages à utiliser Grok pour votre stratégie de contenu :

Repérage des tendances : repérez plus rapidement les sujets tendance en utilisant l'IA Grok avec des données en temps réel et une recherche Web en temps réel.

Angles d'approche du public : transformez les discussions actuelles en angles d'approche adaptés à votre public cible et à vos objectifs d'engagement.

Idées plus rapides : générez des idées pour vos blogs, vos publications sur les réseaux sociaux et vos textes publicitaires sans ralentir votre processus de création de contenu.

Des explications plus claires : expliquez des sujets complexes en termes simples, afin que votre public ne se détourne pas.

Rapidité de rédaction : rédigez vos premières ébauches plus rapidement, puis utilisez les suivis pour affiner le ton et la structure de votre marque.

Des résultats plus pertinents : obtenez les réponses de Grok en fonction de ce que les gens publient sur la plateforme X (anciennement Twitter), et pas seulement des informations génériques.

Capture mains libres : utilisez le mode vocal lorsque vous souhaitez obtenir des réponses rapides pendant que vous marchez, vous déplacez ou rassemblez des idées. : utilisez le mode vocal lorsque vous souhaitez obtenir des réponses rapides pendant que vous marchez, vous déplacez ou rassemblez des idées.

💡 Conseil de pro : créez deux brouillons à dessein. Demandez à Grok de rédiger une version dans un style « ludique » qui ajoute de l'humour, puis une version dans un style « classique » qui reste direct. Vous conservez la même idée. Vous testez quelle version correspond le mieux à votre marque et à votre public.

Comment utiliser Grok pour planifier votre contenu ?

La planification et la stratégie sont deux domaines dans lesquels les outils d'IA vous font gagner le plus de temps. Si vous souhaitez tirer le meilleur parti de Grok AI, vous devez utiliser cet outil pour commencer à planifier votre contenu avant de vous lancer dans la rédaction. Voici quelques façons d'utiliser Grok pour la planification de contenu :

1) Définissez vos entrées (pour que Grok n'ait pas à deviner)

Donnez à Grok un brief précis :

Votre niche et votre public

La plateforme (compte X, Instagram, LinkedIn, YouTube, etc.)

Votre objectif en matière de contenu (portée, prospects, communauté, équipe commerciale)

Les règles de votre marque (ton, mots à éviter, style $$cta)

📌 Exemple de suggestion « Grok, je suis un créateur indépendant dans le domaine de la formation en technologie financière. Mon public cible est constitué d'analystes en début de carrière en Inde. Créez une stratégie de contenu sur 14 jours en utilisant les tendances actuelles, avec un contenu long format par semaine et des publications quotidiennes sur les réseaux sociaux. Adoptez un ton direct, curieux et pratique. »

via Grok

2) Utilisez Grok pour détecter les tendances, puis filtrez-les en fonction de votre niche.

Grok peut utiliser les données en temps réel provenant des publications publiques et des recherches Web sur X. Cela est utile lorsque vous avez besoin d'un aperçu rapide des sujets dont les gens discutent actuellement. Demandez à Grok d'extraire les sujets tendance, puis forcez la hiérarchisation :

« Quelles sont les 5 tendances les plus pertinentes pour mon créneau et pourquoi ? »

« Quelle tendance puis-je m'approprier avec un point de vue unique ? »

via Grok

3) Transformez les tendances en un calendrier que vous pouvez mettre en œuvre

Une fois que Grok a établi la liste des thèmes tendance, demandez-lui de :

Créez des thèmes centraux

Suggérez des thèmes hebdomadaires

Créez différents types de publications (fil de discussion, carrousel, courte vidéo, live, newsletter).

Élaborez un calendrier léger.

Comment utiliser Grok pour la création de contenu ?

Lorsque vous créez du contenu, Grok fonctionne mieux lorsque vous le considérez comme un collaborateur et que vous l'utilisez dans le cadre de processus appropriés. Voici quelques étapes à suivre pour créer de bons premiers jets avec Grok :

1. Utilisez Grok pour rédiger vos premières ébauches que vous pourrez ensuite donner une forme à votre choix.

Demandez à Grok de créer :

Accroches et éléments qui attirent l'attention sur les réseaux sociaux

Rédigez vos brouillons sous « 3 angles » afin de pouvoir choisir le meilleur.

Scripts courts et légendes

Idées et plans de blog pour le contenu long

Variantes de textes publicitaires pour les offres, les aimants à prospects ou les lancements

📌 Exemple de flux de travail (répétable) : Demandez 10 idées à Grok Choisissez 2 idées et demandez 3 accroches pour chacune d'elles. Choisissez un accroche et demandez à Grok de rédiger un brouillon de publication. Demandez des suivis : options CTA, hashtags (le cas échéant), tons alternatifs.

2. Mode ludique vs mode normal (à utiliser comme instruction rapide pour inviter à l’action)

Cela correspond à la façon dont Grok se positionne comme un assistant capable de rester spirituel tout en étant utile. Même si votre interface utilisateur ne comporte pas de bouton pour activer ou désactiver le ton, vous pouvez toujours contrôler le ton :

« Répondez de manière ludique et ajoutez une touche d'humour. » (idéal pour les accroches, les mèmes, les messages de marque ludiques)

« Répondez en mode normal avec des réponses rapides et sans plaisanteries. » (idéal pour les résumés de recherche, la structure et la clarté)

Comment utiliser Grok pour optimiser vos performances

Grok ne connaîtra pas comme par magie vos analyses si vous ne lui fournissez pas de données.

Une fois que vous avez collé les indicateurs, l'outil peut rapidement établir une véritable planification stratégique. Voici quelques processus que vous pouvez suivre pour aider Grok à calculer et optimiser les performances de votre stratégie de contenu :

1) Collez vos 10 dernières publications et leurs résultats.

Incluez les éléments suivants :

Publier du texte

Sujet

Mettre en forme

Impressions, likes, commentaires, enregistrements, clics

Vos propres notes (ce qui vous a semblé facile ou difficile)

📌 Exemple de commande « Grok, voici mes 10 dernières publications avec leurs indicateurs. À faire : effectue une analyse stratégique : identifie les tendances, explique ce qui a motivé l'engagement du public et suggère 5 expériences pour la semaine prochaine. »

via Grok

2) Demandez des améliorations spécifiques à la plateforme

Sur X : demandez à Grok des formulations plus précises, de meilleures phrases d'introduction et des suites plus percutantes.

Sur Instagram : demandez une structure en carrousel et un texte diapositive par diapositive.

Sur LinkedIn : demandez une formulation plus forte de votre point de vue et des indices de crédibilité.

via Grok

📮 ClickUp Insight : 47 % des équipes ne mesurent pas l'impact de l'IA, et seulement 10 % effectuent le suivi des résultats à l'aide d'indicateurs réels. Dans de nombreux cas, les dirigeants ne voient souvent pas où les outils d'IA apportent de la valeur, si tant est qu'ils le font. ClickUp Brain change la donne en intégrant l'IA dans un espace de travail unifié où chaque action, mise à jour et résultat est connecté. Et l'impact est visible : plus de 150 000 entreprises, dont Booking.com, T-Mobile, Logitech, IBM et Fortinet, utilisent ClickUp Brain pour obtenir des résultats mesurables. Les équipes rapportent jusqu'à 88 % d'économies, 1,1 jour gagné par semaine et une exécution des tâches 3 fois plus rapide, car Brain remplace des dizaines d'outils disparates par une seule IA qui fonctionne sur l'ensemble de leur flux de travail. Les Super Agents sont personnalisables et peuvent prendre en charge des flux de travail très spécifiques pour vous, avec une configuration minimale.

3) Utilisez Grok pour déterminer « ce qu'il faut tester ensuite ».

Demandez les éléments suivants :

Deux versions du même article (controversée vs neutre)

Expériences CTA

Hypothèses sur le moment idéal pour publier

Idées de regroupement par thème

via Grok

Meilleures invitations Grok pour les créateurs

Vous pouvez utiliser ces suggestions comme modèles de contenu réutilisables. Adaptez-les à votre niche, à la voix de votre marque et à votre plateforme.

⏭️ Invite 1 : « Grok, liste 15 sujets tendance dans mon domaine, puis classe-les par ordre de valeur potentielle pour mon public. »

via Grok

Avantage : grâce à ces instructions, vous obtenez un aperçu rapide des sujets tendance. Grok IA vous fournit ensuite une liste classée pour vous permettre de choisir les publications qui correspondent à votre public cible et à votre stratégie de contenu.

⏭️ Invite 2 : « Expliquez cette tendance en termes simples, puis donnez-moi 5 angles contraires que je peux publier sur X. »

via Grok

Avantage : cela vous aide à repérer ce que les gens répètent sans cesse et à identifier les lacunes. Vous obtenez également des angles que vous pouvez transformer en publications sur les réseaux sociaux sur plusieurs plateformes.

⏭️ Invite 3 : « Générer des idées : 20 idées de publications pour les 30 prochains jours, réparties entre éducation, opinion et coulisses. »

via Grok

Avantage : Grok vous fournit également des informations claires pour les contenus longs.

⏭️ Invites 4 : « Écrivez 5 accroches pour ce sujet. Créez-en 2 en mode ludique et 3 en mode normal. »

via Grok

Avantage : vous disposez de plus d'options à tester, ce qui vous permet d'améliorer l'engagement de votre audience avec moins d'efforts.

Consigne 5 : « Créez une stratégie de contenu pour plusieurs plateformes : X, Instagram et LinkedIn. Même idée centrale, formats adaptés. »

via Grok

Avantage : vous conservez la cohérence de votre marque tout en testant différents tons. Cela est utile lorsque vous souhaitez varier les contenus sans perturber votre flux de travail.

⏭️ Consigne 6 : « Transformez cette note brute en un fil de discussion comprenant 7 publications. Veillez à ce que le ton de la marque reste cohérent. »

via Grok

Avantage : vous bénéficiez également d'une structure simple que vous pouvez réutiliser chaque semaine.

⏭️ Invite 7 : « Rédigez un texte publicitaire pour cette offre. Donnez-moi 10 variantes : direct, narratif, ludique, haut de gamme. »

via Grok

Avantage : cela vous fournit de l’assistance pour atteindre vos objectifs en matière de marketing numérique, tels que les prospects, les abonnés ou les clients.

⏭️ Consigne 8 : « Transformez ce sujet complexe en 3 exemples compréhensibles pour un débutant, puis ajoutez une conclusion en une ligne. »

via Grok

Avantage : cela vous aide à rester cohérent sur plusieurs plateformes sans avoir à tout réécrire à partir de zéro.

⏭️ Suggestion 9 : « Je suis propriétaire d'une entreprise et je vends un service. Rédigez 5 publications qui attirent les clients sans paraître commerciales. »

via Grok

Avantage : vous obtenez rapidement des informations exploitables. C'est un moyen pratique d'améliorer vos performances et votre flux de travail créatif.

⏭️ Invite 10 : « Répondez aux questions que mon public est susceptible de poser sur ce sujet, puis suggérez des formats de publication pour chaque réponse. »

via Grok

Avantage : un engagement constant de votre audience est souvent plus important que la quantité de publications.

⏭️ Instructions 11 : « Réécrivez ce message afin d'améliorer l'engagement de votre audience. Rendez-le plus court, plus clair et plus précis. »

via Grok

Avantage : cela est utile pour les petites entreprises et tous les propriétaires d'entreprises qui testent les réseaux sociaux payants.

⏭️ Invite 12 : « Créez un moodboard épuré pour un créateur dans le domaine [niche]. Utilisez une palette [palette de couleurs], [2-3] textures et [3] styles d'icônes. Ajoutez une vignette avec « [slogan de la marque] » comme espace réservé (sans texte lisible). Prévoyez un espace pour un logo en haut à droite. Style : moderne, minimaliste, contenu de haute qualité. Format 1:1. »

via Grok

Avantage : cela vous aide à définir une image de marque cohérente avant de créer du contenu à grande échelle. Vous pouvez réutiliser les mêmes couleurs et le même style d'icônes dans vos publications et modèles sur les réseaux sociaux, afin que votre public reconnaisse plus rapidement votre travail. Cela accélère également votre flux de travail créatif en vous évitant de devoir prendre des décisions de conception à chaque fois.

⏭️ Invite 13 : « Concevez une image de couverture audacieuse pour un carrousel destiné à un post sur les réseaux sociaux au sujet de « [sujet] ». Utilisez une métaphore visuelle simple (sans mots). Laissez un grand espace vide pour le titre. Utilisez un style de marque cohérent : [adjectifs], [palette de couleurs]. Ajoutez des indices de mouvement subtils, tels que des flèches ou des formes. Format d'image 4:5. »

via Grok

Avantage : vous obtenez ainsi une première diapositive qui attire l'attention et améliore l'engagement de votre audience. L'espace vide dans le titre facilite la réutilisation du design pour de nouveaux sujets, tandis que la métaphore visuelle vous aide à communiquer des sujets complexes en termes simples. Vous maintenez également la cohérence de votre stratégie de contenu en utilisant le même système visuel pour chaque carrousel.

⏭️ Consigne 14 : « Créez un diagramme accrocheur pour la plateforme X qui signale un « sujet tendance » sans utiliser de texte. Utilisez une forme graphique abstraite épurée, des marqueurs d'attention et un point focal fort. Restez fidèle à l'image de marque des créateurs [de niche]. Style : net, contraste élevé, pas encombré. Format 16:9. »

via Grok

Avantage : cela vous aide à réagir aux tendances sans avoir à publier des messages contenant beaucoup de texte. C'est utile lorsque vous souhaitez créer un visuel épuré qui signale « il s'agit des tendances actuelles » et qui correspond à votre marque, même si vous publiez rapidement. Vous pouvez également réutiliser la même disposition comme style répétable pour les publications de détection des tendances.

⏭️ Invite 15 : « Créez un arrière-plan de miniature YouTube pour une vidéo sur le thème « [sujet] ». Montrez une installation de bureau de créateur avec [accessoire clé 1], [accessoire clé 2] et un thème IA subtil (formes UI flottantes). Placez le sujet à gauche et laissez le côté droit libre pour superposer du texte (pas de texte lisible). Éclairage : studio, mise au point nette. Format 16:9. »

via Grok

Avantage : cela vous aide à produire plus rapidement un contenu de haute qualité en vous fournissant une base de miniatures déjà composée pour la superposition de texte. La disposition sujet à gauche/espace à droite rend votre titre lisible et permet de garder la miniature claire.

Conseils pour utiliser Grok efficacement

Un outil d'IA vous donnera des résultats aussi bons que les invitations que vous lui donnez. Voici quelques conseils pour utiliser Grok efficacement :

Conseil n° 1 : rédigez des invitations comme un brief de créateur

Grok fonctionne mieux lorsque vous partagez plus de détails sur votre marque, votre public cible, vos intentions et votre plan de contenu à long terme. Dites à Grok qui vous êtes, ce que vous créez et qui vous servez. Ensuite, décrivez ce que signifie « terminé » pour vous.

📌 Exemple de suggestion : « Grok, je crée du contenu pour les réseaux sociaux destiné aux fondateurs d'entreprises individuelles. Mon public cible est constitué de petites entreprises en phase de démarrage. Génère des idées pour 10 publications. Adopte un ton pratique. Ajoute un appel à l'action clair par publication. »

via Grok

Conseil n° 2 : utilisez des informations en temps réel, puis affinez-les en fonction de votre niche.

Demandez d'abord à Grok d'analyser les discussions actuelles. Ensuite, demandez à Grok de rechercher X publications publiques et d'effectuer une recherche en temps réel sur le Web. Mettez en place un filtre pour vous assurer que les résultats sont ciblés et pertinents pour vous et votre public.

📌 Exemple d’invite : « Utilisez Grok pour trouver 10 sujets tendance dans mon domaine. Choisissez ensuite trois sujets qui correspondent à ma marque. Expliquez pourquoi. »

via Grok

Conseil n° 3 : demandez une structure avant de demander à Grok d'écrire

Commencez par les formats de contenu dont vous avez besoin dès maintenant. Demandez ensuite à Grok de créer du contenu.

Vous pouvez essayer cette commande :

« Donnez-moi 5 angles. » « Donnez-moi 3 accroches par angle. » « Rédigez votre publication pour capter l'attention. » « Donnez-moi des suivis : plus courts, plus percutants, plus sûrs pour la marque. »

Cela vous permet de rationaliser votre processus de création de contenu et d'obtenir des résultats plus ciblés, mieux adaptés à votre public cible et à votre stratégie de contenu.

via Grok

Conseil n° 4 : utilisez les modes « fun » et « normal » comme invitations et instructions

Considérez le mode « fun » comme une instruction stylistique.

Demandez à Grok d'ajouter de l'humour lorsque cela correspond à votre marque.

Utilisez le mode normal lorsque vous souhaitez obtenir des réponses rapides et une structure claire.

📌 Exemple d'invite : « Rédigez cet article dans un style amusant et ajoutez-y de l'humour, mais conservez les faits tels quels. Puis réécrivez-le dans un style classique. »

via Grok

Astuce n° 5 : capturez rapidement vos idées grâce à la saisie vocale

Lorsque vous avez une idée, vous devez la sauvegarder.

Utilisez le mode vocal dans l'application Grok iOS pour dicter votre brouillon.

Demandez ensuite à Grok de transformer tout cela en publications sur les réseaux sociaux, en fil de discussion ou en plan de contenu long format.

🧠 Le saviez-vous ? Les données GWI montrent qu'un utilisateur type visite 6,75 plateformes sociales chaque mois. C'est pourquoi il est important de planifier sur « plusieurs plateformes ». Votre audience se déplace plus que vous ne le pensez.

Limites de Grok pour la stratégie de création de créateurs

Grok est un outil utile pour générer des idées, rédiger des publications sur les réseaux sociaux et réagir aux tendances.

Il semble également mieux intégré à la plateforme X que la plupart des chatbots IA. Mais l'utilisation de Grok présente certaines limites. Voyons cela ci-dessous :

Grok peut sembler sûr de lui tout en se trompant sur les faits.

Grok en est encore à sa version initiale dans certains domaines. X met en place un avertissement explicit qui indique qu'il peut « fournir en toute confiance des informations factuellement incorrectes », mal résumer ou passer à côté du contexte. Cela a son importance lorsque vous créez du contenu sur les tendances actuelles, les sujets tendance ou des sujets complexes.

Lorsque vous utilisez Grok pour des informations factuelles, effectuez une étape de vérification rapide afin de vous assurer que toutes les informations sont exactes.

Les « données en temps réel » peuvent être bruyantes et ne sont pas toujours utiles.

Les données en temps réel semblent idéales pour détecter les tendances. Mais dans la pratique, elles peuvent aussi vous noyer sous un flot de contenus non pertinents. C'est particulièrement vrai sur la plateforme X, où les tendances évoluent rapidement et où le contexte change sans cesse.

Grok peut décider de rechercher des publications publiques sur X et d'effectuer des recherches en temps réel sur le Web, ce qui est idéal pour gagner en rapidité, mais vous devez tout de même filtrer les informations qui sont réellement pertinentes pour votre niche et votre public cible.

Si vous suivez toutes les tendances, votre stratégie de contenu risque de perdre de sa cohérence. Vous publierez davantage, mais le message de votre marque risque de paraître incohérent sur les différentes plateformes.

Vos invites et instructions peuvent être utilisées à des fins de formation, en fonction des paramètres.

Si vous utilisez Grok sur X, xAI indique qu' il peut partager vos données publiques X ainsi que vos interactions, vos contributions et vos résultats avec Grok afin de former et d'affiner ses modèles, et explique les contrôles que vous pouvez utiliser (comme le chat privé, lorsqu'il est disponible) pour éviter cela. C'est un élément à prendre sérieusement en considération si vous rédigez des brouillons de clients ou des notes de campagne sensibles dans le chat.

Le message à retenir est simple : ne traitez pas Grok comme un carnet privé tant que vous n'avez pas vérifié vos paramètres et que vous n'êtes pas à l'aise avec la politique.

Ne saisissez pas d'informations personnelles ou sensibles dans Grok.

X vous demande explicitement de ne pas partager de données personnelles ou d'informations sensibles et confidentielles dans vos discussions avec Grok. La politique de confidentialité de xAI vous demande également de ne pas inclure d'informations personnelles dans vos invites et vos saisies.

Si vous êtes propriétaire d'une entreprise ou gestionnaire de clients, rédigez des documents génériques. Supprimez les noms, les budgets et toute information permettant d'identifier les personnes concernées. Vous pouvez toujours obtenir de l'aide pour votre planification stratégique, des grandes lignes et des idées sans divulguer d'informations confidentielles.

Les fonctionnalités et l'accès varient selon l'endroit où vous utilisez Grok.

Vous pouvez utiliser Grok via X comme une application autonome et sur Grok.com. Les fonctionnalités peuvent varier selon l'emplacement et le forfait. Ainsi, un flux de travail qui fonctionne sur votre téléphone peut ne pas correspondre à ce que vous voyez dans votre compte X, ou vice versa.

C'est pourquoi vous devez veiller à la flexibilité de vos outils de stratégie de création. Grok peut être un outil puissant, mais vous aurez toujours besoin d'autres outils d'IA pour la planification, la production et la publication lorsque vous avez besoin de cohérence.

Meilleures alternatives à Grok pour les créateurs

Une stratégie de création échoue rarement parce que vous « êtes à court d'idées ». Elle échoue parce que le travail prend le dessus : l'analyse des tendances se trouve dans un onglet, les brouillons dans un autre, les commentaires sont noyés dans les messages privés et votre calendrier de contenu se trouve ailleurs.

C'est alors que l'IA entre en jeu, votre équipe utilisant plusieurs Outils d'IA pour imaginer et créer du contenu.

C'est là que ClickUp s'impose comme une alternative plus intelligente à Grok.

Au lieu d'ajouter un autre chatbot IA, ClickUp est conçu comme un espace de travail IA convergent, où vos tâches, vos documents, vos chats, vos tableaux de bord et vos assistants/agents IA peuvent fonctionner ensemble dans un contexte complet. Ainsi, votre « moteur d'idées » et votre système d'exécution ne sont plus des outils distincts.

Pourquoi ClickUp Brain ne ressemble pas à un « simple chatbot » parmi tant d'autres

ClickUp Brain est conçu pour fonctionner dans votre contexte de travail réel (tâches, documents, chats et réunions) et garantit que tout votre contenu et toutes vos données sont intégrés dans le flux de travail créatif où vous planifiez et exécutez vos tâches.

ClickUp prend également en charge l'accès multimodèle (aux modèles de ChatGPT, Gemini et Claude) avec des contrôles de confidentialité et de sécurité unifiés, ce qui vous évite de passer d'une plateforme à l'autre pour obtenir différents styles d'écriture ou niveaux de raisonnement.

Voici comment ClickUp Brain peut vous aider à suivre les tendances des réseaux sociaux et à réaliser la création de contenu :

Moins de changements d'outils : regroupez votre stratégie de contenu, vos tâches et vos brouillons afin de ne pas avoir à coller les réponses de Grok à trois endroits différents.

Planification et suivi plus rapides : résumez les fils de tâches et : résumez les fils de tâches et les documents ClickUp lorsque vous devez passer des idées à un plan publiable.

Aide rapide via les commentaires en fil de discussion et ClickUp Chat : vous pouvez demander à ClickUp Brain de rechercher d'anciennes discussions, les prochaines étapes ou un récapitulatif clair pendant que vous travaillez.

Voici une vidéo qui vous montre comment vous pouvez écrire à peu près tout ce que vous voulez avec ClickUp Brain :

💡Conseil de pro : les super agents ClickUp sont conçus pour agir en fonction de déclencheurs et de conditions à l'aide d'instructions que vous définissez. Cela garantit que votre processus de création de contenu continue d'avancer même lorsque vous êtes occupé à réfléchir à votre contenu. Obtenez des réponses et des résumés automatisés grâce aux agents IA basés sur des déclencheurs avec ClickUp Agents Pour les créateurs et les gestionnaires de réseaux sociaux, le processus idéal ressemblerait à ceci : Créez automatiquement un ensemble de tâches « pack de réutilisation » lorsqu'une publication est marquée comme publiée.

Rédigez une première ébauche de légende et plusieurs variantes d'appel à l'action lorsqu'une tâche entre en phase de révision.

Résumez les commentaires en étapes claires lorsque les approbations deviennent compliquées.

Générez un récapitulatif hebdomadaire de ce qui a été livré, de ce qui est bloqué et de ce qui nécessite un suivi.

ClickUp Brain invite les créateurs à utiliser des suggestions réutilisables pour leur stratégie de contenu.

Voici quelques suggestions que vous pouvez essayer dans ClickUp Brain pour développer et optimiser votre stratégie de contenu :

« Transformez ces 5 sujets en 3 piliers de contenu pour mon public cible, avec un point de vue clair pour chacun. »

« Élaborez un plan de contenu de 14 jours sur X, Instagram et LinkedIn en utilisant le ton de ma marque : [collez les directives relatives au ton]. »

« Donnez-moi 10 idées de publications à partir du point faible suivant de ce public : [point faible], réparties entre éducation, opinion et coulisses. »

via ClickUp Brain

« Écrivez 5 accroches pour cette idée, puis réécrivez la meilleure dans deux tons différents : percutant et calme. »

« Réutilisez ce plan détaillé pour créer : 1 fil de discussion, 1 publication LinkedIn et 1 script de vidéo courte. »

« Créez un brief créatif simple pour cette publication : objectif, message, CTA, arguments clés et checklist des ressources. »

via ClickUp Brain

« Résumez les commentaires de ce fil de discussion et transformez-les en une série d'étapes claires à suivre avec les propriétaires. »

« Sur la base de ces indicateurs, proposez 5 expériences pour la semaine prochaine et expliquez ce que chaque test vise à apprendre. »

via ClickUp Brain

Obtenez des réponses plus fiables avec ClickUp Enterprise Search.

Effectuez des recherches dans l'ensemble de votre environnement de travail et des applications connectées grâce à la fonction Enterprise Search de ClickUp.

L'une des principales limites de Grok pour les créateurs est la confiance : il peut sembler sûr de lui et pourtant se tromper, en particulier lorsque vous évoluez rapidement sur des sujets tendance.

La fonction Enterprise Search de ClickUp est conçue pour fournir des « réponses fiables » au sein de votre environnement de travail. Elle extrait des données à partir des tâches, des documents, des chats et des réunions, et présente des réponses contextualisées (et des citations, selon l'expérience). Elle effectue également des indexations fréquentes, afin que vos résultats de recherche restent à jour à mesure que votre travail évolue.

Encore mieux pour les équipes : Enterprise Search tient compte des permissions, de sorte que les utilisateurs ne voient que ce à quoi ils ont déjà accès dans les outils connectés (ce qui est utile lorsque vous gérez des dossiers clients, des ressources de marque ou des documents partenaires).

Capturez vos idées plus rapidement avec ClickUp BrainGPT + Talk to Text.

Utilisez votre voix pour enregistrer des notes et des résumés, puis affichez toutes les transcriptions grâce à la fonction Talk to Text de ClickUp BrainGPT.

Si vous avez apprécié le mode vocal de Grok pour une saisie rapide, ClickUp BrainGPT, l'application IA autonome de ClickUp, et sa fonction Talk to Text sont les versions « creator ops » de ce flux de travail.

Avec Talk to Text, vous pouvez dicter vos idées et les transformer instantanément en un texte soigné. Cette fonctionnalité est particulièrement utile pour les accroches, les textes publicitaires ou les grandes lignes d'un contenu long format lorsque vous êtes en déplacement ou entre deux prises.

Vous pouvez accéder à ClickUp BrainGPT via son application de bureau dédiée ou utiliser l'extension Chrome BrainGPT, qui vous permet d'effectuer des recherches dans ClickUp, sur le Web et dans les fichiers en connexion (tels que Drive/SharePoint/GitHub) directement depuis votre navigateur.

📖 À lire également : Comment utiliser Grok IA pour booster votre productivité

Boostez votre stratégie de contenu avec ClickUp

L'utilisation de Grok IA pour votre stratégie de création fonctionne mieux lorsque vous le considérez comme votre moteur d'idées.

Vous utilisez Grok pour générer des idées, explorer les sujets tendance et obtenir des réponses rapides à partir d'informations en temps réel. Vous transférez ensuite votre travail dans un système qui vous aide à planifier, rédiger, réviser et publier sans perdre la voix de votre marque ni votre calendrier.

C'est là que ClickUp entre en jeu, en tant qu'environnement de travail IA convergent qui vous permet de concevoir, planifier, créer et exécuter votre stratégie de contenu sur une seule et même plateforme.

Avec ClickUp Brain, vous pouvez transformer vos brouillons en travaux suivis, résumer les commentaires et vous assurer que votre équipe est en phase avec vos objectifs de contenu à long terme.

Inscrivez-vous gratuitement à ClickUp et faites passer votre stratégie de contenu au niveau supérieur.