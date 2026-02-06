Les 10 meilleures alternatives à Unframe IA en [année]

Saviez-vous que 47 % des travailleurs numériques ont du mal à trouver les informations nécessaires pour accomplir efficacement leur travail ? Cela signifie qu'un employé sur deux n'exploite pas pleinement son potentiel.

Unframe IA vous aide à rechercher et à récupérer des informations dans votre environnement de travail. Mais pour la plupart des équipes, la recherche n'est encore qu'une première étape. Le véritable frein à la productivité vient du fossé entre trouver une réponse et agir en conséquence, en particulier lorsque le travail s'effectue à l'aide d'outils déconnectés les uns des autres.

Nous avons donc examiné 10 alternatives à Unframe AI, allant des outils de recherche dédiés aux entreprises aux plateformes de gestion du travail basées sur l'IA, qui aident les équipes à aller plus vite en reliant directement les réponses à l'exécution.

Certains outils sont spécialisés dans la recherche. D'autres se concentrent sur les réunions, la confidentialité ou les agents IA personnalisés. Et quelques-uns, comme ClickUp, regroupent tout en un seul endroit.

Examinons cela de plus près.

Pourquoi choisir des alternatives à Unframe IA ?

Les équipes comme la vôtre optent pour des alternatives à Unframe IA lorsque la recherche ne débouche pas sur l'exécution. Si vous passez constamment de votre outil de recherche à votre gestionnaire de projet et à votre application de chat pour terminer votre travail, vous comprendrez pourquoi l'utilisation d'Unframe IA semble limitante :

Intégration limitée au flux de travail Les équipes qui cherchent à aller au-delà de la simple recherche souhaitent disposer d'une IA capable de résumer, de mettre à jour ou de déclencher du travail au sein de leurs flux de travail existants, et pas seulement de les diriger vers l'emplacement des informations.

Chaque équipe a besoin d'un niveau d'assistance IA différent Certaines équipes veulent une recherche légère. D'autres ont besoin d'informations sur les réunions, d'un indexage local axé sur la confidentialité ou d'agents IA personnalisés pour Certaines équipes veulent une recherche légère. D'autres ont besoin d'informations sur les réunions, d'un indexage local axé sur la confidentialité ou d'agents IA personnalisés pour la gestion des connaissances , formés à partir de données internes. Une approche unique de la recherche IA ne convient pas à tous les flux de travail.

Un outil supplémentaire dans une pile déjà bien rempliePour les organisations qui gèrent déjà des dizaines d'outils SaaS, l'introduction d'une couche de recherche autonome peut sembler ajouter de la complexité plutôt que la réduire, surtout lorsqu'elle ne remplace rien d'autre.

Les alternatives ci-dessous comprennent tout, depuis un environnement de travail IA convergent jusqu'à des outils de recherche spécialisés basés sur l'IA, vous aidant à trouver la solution la mieux adaptée aux besoins de votre équipe.

Les alternatives à Unframe IA en un coup d'œil

Outil Idéal pour Meilleures fonctionnalités Tarifs* ClickUp Équipes souhaitant bénéficier d'une gestion du travail basée sur l'IA avec une recherche unifiée pour toutes les tâches ClickUp Brain (IA contextuelle), ClickUp Enterprise Search, ClickUp Docs, ClickUp Automations Free Forever ; personnalisations personnalisées pour les entreprises. monday. com Gestion visuelle des flux de travail grâce à l'automatisation par l'IA monday IA Assistant, tableaux personnalisables, plus de 200 intégrations Forfait gratuit disponible ; forfaits payants à partir de 14 $/utilisateur/mois. Otter. /IA Transcription de réunions et prise de notes assistée par l'IA Transcription en temps réel, résumés IA, identification des locuteurs Forfait Free disponible ; forfaits payants à partir de 16,99 $/utilisateur/mois. Glean Recherche IA dédiée aux entreprises Recherche unifiée dans plus de 100 applications, résultats personnalisés, chat GenAI Tarification personnalisée Microsoft Copilot Teams intégrées à l'écosystème Microsoft 365 Intégration avec Teams, Outlook et les applications Office, génération de contenu Inclus avec Microsoft 365 E3/E5 Curiosité Recherche unifiée sur le bureau dans les fichiers locaux et les applications cloud Recherche inter-applications, indexation locale axée sur la confidentialité, assistant IA Essai gratuit disponible ; forfaits payants à partir de 500 € / environnement de travail / mois. Dust Assistants IA personnalisés pour les connaissances de l'entreprise Agents IA personnalisés, connecteurs de données, sécurité de l'entreprise Essai gratuit disponible ; forfaits payants à partir de 29 € / utilisateur / mois. Onyx Recherche IA open source pour les entreprises Option auto-hébergée, connecteurs de documents, personnalisable Essai gratuit disponible ; forfaits payants à partir de 20 $/utilisateur/mois. Dropbox Dash Recherche universelle dans le stockage cloud et les applications Recherche alimentée par l'IA, intégration Dropbox, organisation du contenu Inclus dans les forfaits Dropbox Notion Gestion flexible des connaissances grâce aux fonctionnalités d'IA Notion IA, bases de données relationnelles, wikis, modèles Forfait Free disponible ; forfaits payants à partir de 12 $/utilisateur/mois.

Les meilleures alternatives à Unframe IA à utiliser

Chaque outil de cette liste a été évalué en fonction de la qualité de son utilisation de l'IA, de son efficacité pour vous aider à trouver des informations et de sa facilité d'intégration dans le flux de travail existant de votre équipe. Certains outils excellent dans un domaine particulier, tandis que d'autres, comme ClickUp, adoptent une approche plus globale en réunissant la gestion du travail, les connaissances et la collaboration au sein d'une seule et même plateforme IA.

1. ClickUp (idéal pour les équipes qui souhaitent bénéficier d'une exécution de projet optimisée par l'IA avec une recherche unifiée)

Essayez ClickUp gratuitement Passez d'un travail dispersé et fragmenté à une plateforme IA convergente avec ClickUp.

Contrairement à Unframe AI, ClickUp est un espace de travail IA convergent : projets, tâches, documents, chat et IA sont tous regroupés dans un seul système connecté. Au lieu d'ajouter une couche d'IA à des outils dispersés, ClickUp intègre l'intelligence contextuelle directement là où le travail est effectué. C'est pourquoi les réponses ne s'arrêtent pas aux résultats de recherche.

Avec ClickUp Brain , l'assistant IA natif, vous pouvez

Posez des questions en langage naturel sur votre environnement de travail.

Résumez les longues chaînes de tâches

Générez des mises à jour en utilisant le contexte complet de vos projets, documents et discussions.

Hiérarchisez les tâches à réaliser depuis votre environnement de travail à l'aide des réponses contextuelles de ClickUp Brain.

Il agit comme votre gestionnaire de connaissances par l'IA et votre gestionnaire de projet pour s'assurer qu'aucune tâche ne reste en suspens et que vous n'ayez pas besoin d'échanger avec vos collègues pour obtenir des réponses. Vous pouvez également taper @brain dans n'importe quel commentaire ou fil de discussion ClickUp Chat pour que l'IA vous aide à la demande.

Brain MAX étend encore cette capacité avec une super application IA pour ordinateur de bureau. Elle peut récupérer des réponses non seulement dans votre environnement de travail ClickUp, mais aussi dans des applications connectées telles que Google Drive, Slack, Figma, GitHub, etc. ClickUp Enterprise Search est conçu pour vous fournir les résultats les plus pertinents en fonction de votre travail en cours.

Le travail ne se fait pas toujours derrière un clavier. La fonction Talk to Text de Brain MAX vous permet de saisir des idées, des mises à jour ou des instructions à l'aide de votre voix. Elles sont transcrites et instantanément transformées en tâches structurées, notes ou commentaires sans interrompre votre flux de travail, quatre fois plus rapidement que la saisie au clavier !

À partir de là, ClickUp Automations prend en charge les tâches répétitives telles que les mises à jour de statut, les affectations ou les notifications. Et lorsque les équipes sont prêtes à aller plus loin, les super agents IA agissent comme des collègues IA sensibles au contexte. Vous pouvez leur envoyer des messages, leur attribuer des tâches et leur déléguer des flux de travail complexes de bout en bout, comme vous le feriez avec un être humain. Gagnez facilement plus de 8 heures par semaine en laissant vos Super Agents exécuter le travail à votre place !

Automatisez des flux de travail complexes de bout en bout grâce aux super agents ClickUp personnalisés.

Regardez cette vidéo pour en savoir plus sur les super agents :

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Gardez vos connaissances liées à l'exécution en créant et en stockant de la documentation directement à côté des tâches et projets associés avec en créant et en stockant de la documentation directement à côté des tâches et projets associés avec ClickUp Docs . ClickUp Brain peut les rechercher et les référencer de manière contextuelle, car elles sont natives à ClickUp.

Remplissez automatiquement les propriétés des tâches grâce à l'IA en générant automatiquement les personnes assignées, les priorités, les statuts et les descriptions en fonction du contexte.

Créez des tâches directement à partir de messages de chat en un seul clic grâce à l'IA.

Capturez automatiquement les résultats des réunions avec avec ClickUp AI Notetaker , qui résume les discussions et extrait les éléments d'action.

Planifiez votre temps de manière intelligente grâce au grâce au calendrier ClickUp alimenté par l'IA, qui vous aide à planifier votre travail en fonction des priorités et des disponibilités.

Accédez à plusieurs modèles d'IA, y compris les derniers modèles de Claude, Gemini et ChatGPT, directement dans ClickUp Brain.

Avantages et inconvénients de ClickUp

Avantages :

Réduit les changements de contexte en conservant les réponses et l'exécution au même endroit.

L'IA comprend les relations entre le travail, et pas seulement les mots-clés.

Suffisamment flexible pour fournir l'assistance nécessaire à des équipes de toute taille ou fonction

Évolutif, il s'adapte à des cas d'utilisation simples comme à des flux de travail avancés pilotés par des agents, sans migration d'outils.

Inconvénients :

Les nouveaux utilisateurs auront peut-être besoin d'un peu de temps pour découvrir toutes les fonctionnalités.

L'expérience offerte par l'application mobile n'est pas encore à la hauteur des fonctionnalités complètes de l'application de bureau.

Tarifs ClickUp

Évaluations et avis sur ClickUp

G2 : 4,7/5 (plus de 10 900 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 4 500 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de ClickUp ?

Un utilisateur satisfait de G2 rapporte :

Je trouve ClickUp extrêmement utile, car il regroupe toutes les fonctions sur une seule plateforme, ce qui permet de centraliser l'ensemble du travail et des communications en un seul endroit et me fournit ainsi un contexte complet. Cette intégration simplifie la gestion de projet pour moi, améliorant ainsi l'efficacité et la clarté. J'apprécie particulièrement la fonctionnalité Brain AI, car elle fonctionne comme un agent IA qui exécute mes commandes et effectue efficacement des tâches à ma place. Cet aspect d'automatisation est très utile, car il rationalise mon flux de travail et réduit les efforts manuels.

2. monday. com (Idéal pour la gestion visuelle des flux de travail grâce à l'automatisation basée sur l'IA)

Votre équipe apprécie-t-elle les outils visuels ? Évite-t-elle d'adopter la plupart des plateformes basées sur l'IA parce qu'elle les trouve peu pratiques et peu intuitives ? Si vous constatez que votre équipe revient aux feuilles de calcul et aux processus manuels, même lorsque des fonctionnalités puissantes sont disponibles, monday.com peut vous aider.

Son système d'exploitation flexible est réputé pour son interface visuelle colorée.

Bien qu'il ne remplace pas directement la recherche d'entreprise, sa puissante IA aide les équipes à automatiser les flux de travail et à réduire le travail manuel. monday sidekick (son assistant IA) peut générer des descriptions de tâches, résumer les mises à jour et créer des formules pour vos tableaux. Vous pouvez également créer des blocs IA ou des automatisations personnalisés à l'aide d'invites en langage naturel.

Des tableaux personnalisables avec plus de 30 types de colonnes vous permettent de visualiser le travail de plusieurs façons, notamment sous forme de vues Kanban, diagrammes de Gantt et Calendrier. Avec plus de 200 intégrations, c'est un choix solide pour les équipes qui souhaitent disposer d'une couche de gestion de projet visuelle avec l'aide de l'IA.

monday. com meilleures fonctionnalités

Classez les données, extrayez les informations clés des textes ou des fichiers, détectez les sentiments, traduisez le contenu ou améliorez la qualité du texte directement dans les tableaux grâce à de multiples fonctionnalités d'IA.

Enrichissez les flux de travail CRM avec des agents IA, tels que les agents IA Sales et IA Lead, qui peuvent effectuer des recherches, personnaliser les prises de contact, enrichir les prospects et résumer les interactions par e-mail afin d'accélérer l'engagement dans le pipeline.

Visualisez le travail en temps réel grâce à des tableaux de bord intuitifs et codés par couleur, ainsi qu'à des mises à jour de statut en temps réel, qui aident les équipes à repérer les obstacles ou la progression d'un seul coup d'œil.

Avantages et inconvénients de monday.com

Avantages :

La conception colorée et intuitive facilite l'intégration des équipes non techniques.

Propose des produits distincts pour la gestion de la relation client (CRM), le développement et la gestion des services, permettant aux équipes de se développer au sein de la même plateforme.

Des centaines de modèles prédéfinis accélèrent l'installation pour les cas d'utilisation courants dans toutes les équipes.

Inconvénients :

Les nouveaux utilisateurs ne peuvent être ajoutés que par lots (par exemple, 3, 5 ou 10 places à la fois) ; le nombre minimum de places peut compliquer la budgétisation pour les petites équipes.

Le modèle de facturation des invités peut entraîner des coûts imprévus.

Les limites d'automatisation et d'intégration varient selon le niveau, vous devrez donc peut-être passer à un forfait supérieur pour bénéficier de toutes les fonctions.

Tarifs monday.com

Free

Standard : 14 $/utilisateur/mois

Pro : 24 $/utilisateur/mois

Enterprise : tarification personnalisée

monday. com : évaluations et avis

G2 : 4,7/5 (plus de 14 800 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 5 600 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de monday.com ?

Extrait d'un avis publié sur G2:

L'interface est claire, flexible et facile à personnaliser. Grâce aux tableaux, aux automatisations, aux tableaux de bord et aux modèles, il est facile de créer des flux de travail qui reflètent le fonctionnement réel d'une équipe. Elle prend en charge à la fois la planification structurée des projets et la coordination des tâches quotidiennes, et la visibilité claire sur la propriété, les délais et la progression permet de réduire les goulots d'étranglement.

3. Otter. ai (Idéal pour la transcription de réunions alimentées par l'IA et les archives de discussions consultables)

👀 Le saviez-vous ? ClickUp a constaté que 27 % des personnes interrogées ont du mal à suivre les réunions qui manquent de suivi, ce qui entraîne des éléments manqués, des tâches non résolues et, en fin de compte, une productivité inférieure à la moyenne.

Les informations essentielles issues de vos réunions se perdent souvent dans des notes désordonnées ou des enregistrements d'une heure. Si vous et votre équipe perdez encore du temps à revoir des vidéos ou à demander à vos collègues « Qu'avons-nous décidé ? », il est temps d'essayer un outil comme Otter. ai.

Otter.ai est un outil de transcription et de gestion de réunions basé sur l'IA qui rend les discussions orales aussi faciles à rechercher que les documents écrits. Vous pouvez l'intégrer à Zoom, Google Meet et Microsoft Teams pour une transcription en temps réel de vos réunions.

Après la réunion, l'IA d'Otter génère des résumés, extrait les éléments d'action et identifie les intervenants, rendant vos appels plus exploitables. Bien qu'elle excelle dans le domaine de l'intelligence de réunion, elle ne remplace pas les outils de gestion des connaissances plus généraux ni les systèmes d'exécution de projets.

Otter. IA : les meilleures fonctionnalités

Capturez automatiquement l'audio des réunions et convertissez-le en texte, en distinguant les différents intervenants pour faciliter la lecture des transcriptions.

Obtenez des résumés condensés mettant en évidence les décisions clés et les éléments à prendre mentionnés au cours de la discussion.

Recherchez dans les réunions passées par mot-clé, intervenant ou date pour trouver des discussions spécifiques sans avoir à parcourir les fichiers audio.

Avantages et inconvénients d'Otter.ai / IA

Avantages :

Gère facilement plusieurs locuteurs, accents et terminologie technique.

Rejoignez automatiquement les réunions (avec votre permission, bien sûr !) directement sur Zoom, Google Meet et Microsoft Teams.

Les membres de l'équipe peuvent surligner, commenter et effectuer des modifications en cours sur les transcriptions.

Inconvénients :

Se concentre uniquement sur le contenu des réunions et ne répond pas aux besoins plus larges de recherche d'entreprise.

La qualité de la transcription peut se dégrader si la qualité audio est mauvaise.

Le niveau gratuit limite le nombre de minutes de transcription, les utilisateurs intensifs devront donc peut-être explorer d'autres options.

Tarifs Otter.ai

Basique

Pro : 16,99 $/utilisateur/mois

Entreprise : 30 $/utilisateur/mois

Enterprise : tarification personnalisée

Otter. IA : évaluations et avis

G2 : 4,4/5 (plus de 450 avis)

Capterra : 4,4/5 (plus de 100 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos d'Otter.ai ?

Un utilisateur de Cap t erra partage :

Nous avons utilisé Otter.ai pendant longtemps et avons apprécié ses capacités fiables de transcription et de prise de notes. Cet outil nous a bien servi pour la capture de réunions basiques, et nous avons apprécié la possibilité de télécharger des fichiers audio et d'utiliser l'application mobile pour les enregistrements en personne. Cela dit, notre flux de travail étant devenu plus complexe, nous avions besoin d'un outil qui ne se contente pas de transcrire, mais qui comprenne également le contexte des discussions et nous aide à passer à l'action.

Les équipes comme la vôtre optent pour des alternatives à Unframe IA lorsque la recherche ne débouche pas sur l'exécution. Si vous passez constamment de votre outil de recherche à votre gestionnaire de projet et à votre application de chat pour terminer votre travail, vous comprendrez pourquoi l'utilisation d'Unframe IA semble limitante :

4. Glean (idéal pour la recherche IA dédiée aux entreprises)

via Glean

👀 Le saviez-vous ? Même aujourd'hui, les travailleurs du savoir passent 60 % de leur temps à rechercher des informations à l'aide d'outils déconnectés les uns des autres.

À mesure que les organisations se développent, les connaissances se diffusent rapidement et il devient plus difficile de trouver une réponse fiable que de créer du nouveau contenu. Les documents sont stockés dans Drive. Les décisions sont prises dans les fils de discussion Slack. Le contexte est enfoui dans les tickets, les e-mails et les wikis. Glean a été conçu pour répondre précisément à ce problème.

Glean se concentre sur un seul objectif : la recherche à l'échelle de l'entreprise. Il effectue une connexion avec un vaste écosystème d'outils professionnels et crée une couche de recherche unique et sensible aux permissions. Les employés peuvent poser des questions en langage naturel et obtenir des réponses synthétisées à partir de plusieurs sources, au lieu de fouiller dans des dossiers ou de deviner quelle application détient la vérité.

Glean excelle dans la recherche et la pertinence. Les résultats sont personnalisés en fonction du rôle, de l'activité et des droits d'accès, ce qui permet de réduire le bruit dans les grandes organisations.

Découvrez les meilleures fonctionnalités

Unifiez la recherche dans plus de 100 applications grâce à une seule barre de recherche pour toutes les connaissances de l'entreprise.

Respectez les modèles de sécurité de l'entreprise grâce à une indexation stricte et sensible aux permissions.

Faites ressortir de manière proactive les connaissances pertinentes en fonction des tâches sur lesquelles travaillent les utilisateurs.

Découvrez les avantages et les inconvénients

Avantages :

Excellente vitesse de recherche et pertinence à l'échelle de l'entreprise

Les réponses générées par l'IA fournissent des informations directes plutôt qu'une simple liste de liens.

Sécurité et conformité renforcées pour les grandes entreprises

Fonctionne bien dans les environnements où de nombreux outils sont profondément ancrés.

Inconvénients :

Cela ajoute un outil supplémentaire à votre pile technologique au lieu de la consolider.

Il ne dispose pas de fonctionnalités natives de gestion de projet ou d'exécution de projets.

Cette solution est particulièrement adaptée aux moyennes et grandes entreprises.

Obtenir les tarifs

Tarification personnalisée

Recueillez des évaluations et des avis

G2 : 4,7/5 (plus de 140 avis)

Capterra : pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs réels à propos de Glean ?

Un utilisateur sur G2 déclare :

J'utilise Glean pour rechercher des informations sur le lieu de travail, ce qui m'évite de fouiller dans des ressources infinies en me permettant d'accéder rapidement aux informations dont j'ai besoin. Il est intuitif, facile à utiliser et rassemble des ressources pour vérifier l'exactitude des informations.

5. Microsoft Copilot pour Microsoft 365 (idéal pour les équipes intégrées à l'écosystème Microsoft)

via Microsoft

Plutôt que d'agir comme un outil de recherche autonome, Microsoft Copilot fonctionne au sein de l'écosystème Microsoft, aidant les utilisateurs à extraire le contexte des e-mails, des réunions, des fichiers et des chats sans quitter les applications qu'ils utilisent déjà. Il est particulièrement efficace lorsque le travail est hautement standardisé autour de Word, Excel, PowerPoint et Teams, et lorsque la sécurité et la conformité sont étroitement gérées par la couche d'identité de Microsoft.

Copilot peut créer une présentation à partir d'un document Word, résumer un long fil de discussion par e-mail ou trouver des éléments à mener à partir d'une réunion Teams. Il convient parfaitement aux équipes qui utilisent déjà les outils Microsoft, mais sa valeur diminue rapidement si vos flux de travail s'étendent au-delà de la pile Microsoft, avec des outils tels que Slack, Figma ou Jira.

Microsoft Copilot pour Microsoft 365 : les meilleures fonctionnalités

Générez du contenu dans toutes les applications Microsoft en rédigeant des documents, des diapositives et des feuilles de calcul à partir des données de votre entreprise.

Tirez parti de l'intelligence inter-applications pour extraire des informations d'un e-mail afin de créer une tâche dans Planner ou de générer une présentation à partir du compte rendu d'une réunion.

Résumez les réunions et les discussions directement dans Teams et Outlook pour faire ressortir les points clés et les prochaines étapes.

Analysez et manipulez des données dans Excel à l'aide d'instructions en langage naturel.

Avantages et inconvénients de Microsoft Copilot pour Microsoft 365

Avantages :

Une solution intuitive et familière pour les équipes déjà familiarisées avec Microsoft 365.

Hérite automatiquement du modèle d'identité, de sécurité et de conformité de Microsoft.

Réduit les frictions en intégrant l'IA dans les outils quotidiens.

Installation minimale par rapport aux plateformes d'IA d'entreprise autonomes

Inconvénients :

Il est moins utile pour les équipes qui utilisent une pile technologique diversifiée et non Microsoft.

Nécessite une licence d'entreprise spécifique pour y accéder.

La réponse peut être lente et donner parfois des résultats génériques ou inexacts.

Tarifs de Microsoft Copilot

Copilot Business : 21,00 $ par utilisateur/mois (paiement annuel)

Copilot Enterprise : 30,00 $ par utilisateur/mois (paiement annuel)

Évaluations et avis sur Microsoft Copilot pour Microsoft 365

G2 : 4,5/5 (plus de 200 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 20 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Microsoft Copilot ?

Extrait d'un avis publié sur Capterra:

L'interface utilisateur est conviviale et facile à naviguer, même pour les débutants. Le plus intéressant est la création d'agents IA à l'aide d'invites ! Testez, publiez, partagez, intégrez et profitez de nombreuses fonctionnalités incroyables !

6. Curiosity (idéal pour la recherche unifiée sur le bureau, axée sur la confidentialité, dans les applications locales et cloud)

via Curiosity

Certaines équipes souhaitent bénéficier d'une recherche basée sur l'IA, mais ne peuvent pas envoyer leurs données dans le cloud. Si votre organisation applique des règles strictes en matière de confidentialité des données, cette solution est faite pour vous.

Curiosity adopte une approche fondamentalement différente de celle d'Unframe IA en s'exécutant localement sur votre appareil, en indexant les fichiers, les e-mails et les applications connectées sans acheminer les données via des serveurs externes. Cela le rend attrayant pour les particuliers ou les petites équipes qui travaillent avec des informations sensibles, des données réglementées ou des exigences internes strictes en matière de confidentialité.

Au lieu d'agir comme une couche de connaissances à l'échelle de l'entreprise, Curiosity fonctionne davantage comme une couche d'intelligence personnelle. Il aide les utilisateurs à trouver et à synthétiser rapidement des informations à partir de leur propre contenu local et basé sur le cloud. Il est rapide, compatible avec une utilisation hors ligne et conçu dans le respect de la confidentialité.

Les meilleures fonctionnalités de Curiosity

Indexez localement le contenu des fichiers, des e-mails et des applications connectées, et travaillez hors ligne une fois l'indexation achevée.

Connectez votre e-mail, votre Calendrier, votre stockage cloud et vos fichiers locaux dans une seule interface consultable.

Posez des questions en langage naturel et obtenez des réponses synthétisées à partir de votre contenu indexé.

Avantages et inconvénients de Curiosity

Avantages :

Élimine les préoccupations liées au traitement des données sensibles par des services cloud tiers.

L'indexation locale fournit des résultats quasi instantanés sans latence réseau.

Recherchez vos fichiers et vos notes sans connexion Internet.

Inconvénients :

Il s'agit d'un outil exclusivement disponible sur bureau, il n'est donc pas accessible sur le Web ou sur mobile.

Il nécessite un stockage local et une puissance de traitement, ce qui peut avoir un impact sur les performances des machines plus anciennes.

Les fonctionnalités de collaboration pour l’équipe ne sont pas aussi robustes que les outils natifs du cloud.

Tarification Curiosity

Développeur : Gratuit

Environnement de travail dans le cloud : 500 € / environnement de travail / mois

Environnement de travail d'entreprise : tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Curiosity

G2 : pas assez d'avis

AppSumo : 4,0/5 (plus de 20 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Curiosity ?

La plupart des utilisateurs apprécient la recherche rapide et fiable, comme celle-ci sur G2:

Facile à utiliser, il peut trouver n'importe quel document via : Outlook, Sharepoint, Onedrive, Teams, etc. (presque toutes les applications). Je gagne un temps précieux au lieu de rechercher des documents/fichiers. Mes données restent en sécurité sur mon ordinateur.

7. Dust (idéal pour créer des assistants IA personnalisés avec des connecteurs de données d'entreprise)

via Dust

Certaines équipes ne veulent pas d'un outil de recherche polyvalent. Elles veulent des assistants IA qui reflètent le fonctionnement de leur entreprise.

Dust est conçu pour les entreprises qui souhaitent concevoir des assistants IA personnalisés, formés à partir de données internes et adaptés à des cas d'utilisation spécifiques, tels que l'aide à la vente, le service client ou les requêtes de connaissances internes. Au lieu de proposer un assistant commun, Dust permet aux équipes de créer plusieurs agents spécialisés avec des instructions, un accès aux données et des comportements distincts.

Dust s'intègre à Notion, Slack, Google Drive et GitHub pour permettre à vos agents personnalisés d'accéder aux connaissances de l'entreprise. Il convient particulièrement aux équipes disposant des compétences techniques nécessaires pour configurer et assurer la maintenance de ces agents, car il ne s'agit pas d'une solution prête à l'emploi.

Découvrez les meilleures fonctionnalités

Affinez la manière dont les agents répondent, les sources qu'ils privilégient et la manière dont ils traitent les différents types de requêtes.

Connectez-vous à vos outils existants pour fournir aux agents IA des connaissances contextuelles sur votre entreprise.

Contrôlez les données auxquelles chaque agent IA peut accéder et les membres de l'équipe qui peuvent les utiliser.

Avantages et inconvénients

Avantages :

Évitez les limites des assistants universels.

Une gouvernance solide pour l'accès aux données de l'entreprise

Idéal pour les organisations disposant d'une expertise interne en matière d'IA ou d'opérations.

Inconvénients :

Vous aurez besoin de ressources dédiées pour l’installation technique et la configuration continue.

La création et l'optimisation d'agents personnalisés nécessitent un apprentissage fastidieux.

Sa communauté et son écosystème sont plus restreints que ceux des outils d'IA d'entreprise bien établis.

Tarifs Dust

Essai gratuit disponible

Pro : 29 € / utilisateur / mois

Enterprise : tarification personnalisée (plus de 100 utilisateurs)

Évaluations et avis sur Dust

G2 : 4,9/5 (plus de 20 avis)

Capterra : pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs réels à propos de Dust ?

Un avis sur G2 indique :

Cela nous permet de créer et de déployer très rapidement des agents IA et de mettre en place des équipes qui utilisent directement l'IA dans leurs flux de travail, plutôt que de traiter l'IA comme une expérience distincte ou un outil secondaire. Cette rapidité de mise en œuvre a été essentielle pour favoriser une véritable adoption au sein de l'organisation... Ce serait formidable de pouvoir offrir aux utilisateurs externes (clients/prospects) un accès plus facile pour interagir avec eux.

8. Onyx (le meilleur pour la recherche IA open source auto-hébergée en entreprise)

via Onyx

Vous avez besoin d'une recherche IA de niveau entreprise, mais vous souhaitez garder un contrôle total sur vos données pour des raisons de conformité ? Les solutions cloud propriétaires peuvent vous sembler opaques, et vous souhaitez peut-être éviter la dépendance vis-à-vis d'un fournisseur.

C'est là qu'Onyx (anciennement Danswer) entre en jeu. Il s'agit d'une plateforme de recherche d'entreprise open source que vous pouvez héberger vous-même sur votre propre infrastructure. Elle fournit des réponses aux questions grâce à l'IA dans tous les outils internes, tout en offrant aux organisations une visibilité et un contrôle total sur la manière dont les données sont indexées, traitées et stockées.

En tant qu'alternative à Unframe IA, Onyx est idéal pour les secteurs réglementés, offrant aux entreprises un contrôle et une transparence que les solutions cloud ne peuvent égaler.

Les meilleures fonctionnalités d'Onyx

Hébergez vous-même la recherche IA d'entreprise sur votre propre infrastructure.

Personnalisez la logique de recherche et de classement pour répondre aux besoins internes.

Se connecte à des dizaines d'outils pour alimenter la recherche et la réponse aux questions basées sur l'IA.

Examinez le code source, contribuez à son amélioration ou personnalisez ses fonctions en fonction de vos besoins spécifiques.

Avantages et inconvénients d'Onyx

Avantages :

Contrôle maximal sur la résidence des données et la conformité

Le modèle open source évite l'escalade des coûts à mesure que votre équipe s'agrandit.

Mises à jour et améliorations régulières de la communauté open source.

Inconvénients :

Vous aurez besoin d'une équipe technique pour le déploiement, la configuration et la maintenance.

L'assistance est assurée par la communauté, sauf si vous optez pour une assistance entreprise.

L'installation initiale est plus complexe que celle des alternatives SaaS natives du cloud.

Tarifs Onyx

Essai gratuit disponible

Business : 20 $/utilisateur/mois

Enterprise : tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Onyx

G2 : pas assez d'avis

Capterra : pas assez d'avis

9. Dropbox Dash (idéal pour la recherche universelle dans Dropbox et les applications cloud connectées)

via Dropbox

Dropbox Dash est conçu pour les équipes dont le travail s'articule déjà autour de Dropbox, mais qui recherchent des moyens plus intelligents de trouver et d'organiser leur contenu au-delà des dossiers.

Dash vous permet d'utiliser des requêtes en langage naturel et d'organiser le contenu en « piles » afin de regrouper les informations connexes.

Tout comme Unframe IA, Dash fonctionne mieux pour les équipes qui se concentrent sur la recherche de fichiers, plutôt que sur des connaissances plus générales ou des flux de travail d'exécution. Il améliore la facilité de recherche au sein d'un écosystème existant, plutôt que d'unifier le travail entre différents outils.

Les meilleures fonctionnalités de Dropbox Dash

Effectuez des recherches dans Dropbox et les applications connectées à l'aide du langage naturel pour obtenir des réponses synthétisées.

Regroupez les fichiers, liens et contenus connexes provenant de différentes sources dans des collections.

Accédez à Dash où que vous soyez grâce à une extension du navigateur et une application de bureau, pour bénéficier de fonctionnalités de recherche rapide.

Avantages et inconvénients de Dropbox Dash

Avantages :

Module complémentaire facile à utiliser pour les utilisateurs Dropbox existants

Se concentre sur la recherche et l'organisation sans la complexité des outils complets de gestion de projet.

Une expérience simple et ciblée avec une installation minimale

Une passerelle utile entre le stockage de fichiers et la recherche

Inconvénients :

C'est particulièrement utile pour les équipes qui utilisent déjà Dropbox.

Il ne dispose pas de solides capacités de gestion de projet ou d'exécution des tâches.

Il s'agit d'un produit relativement nouveau dont les fonctionnalités sont encore en cours de développement.

Tarifs de Dropbox Dash

Inclus dans un forfait Dropbox

Évaluations et avis sur Dropbox Dash

G2 : 4,2/5 (plus de 80 avis)

Capterra : pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs réels à propos de Dropbox Dash ?

Un avis publié sur G2 indique :

Au lieu de passer d'un outil à l'autre, je peux utiliser la recherche universelle pour trouver instantanément des fichiers, des liens et des documents, qu'ils se trouvent dans Dropbox, Google Drive, Slack ou ailleurs. Les raccourcis et les résumés alimentés par l'IA me font également gagner beaucoup de temps en m'aidant à trouver plus rapidement les bonnes informations et à rester concentré.

10. Notion (idéal pour une gestion flexible des connaissances grâce à la recherche et à la génération de contenu basées sur l'IA)

via Notion

Pour les équipes dont les connaissances évoluent constamment, le défi ne consiste pas seulement à trouver des informations, mais aussi à les maintenir à jour, en connexion et utilisables. C'est là que Notion intervient comme alternative à Unframe IA.

Notion fonctionne mieux en tant que centre de connaissances vivant. Au lieu d'indexer les informations dans différents outils, il encourage les équipes à centraliser les documents, les notes, les wikis et les outils de suivi de projet légers dans un espace de travail flexible. Avec Notion IA en superposition, les équipes peuvent poser des questions, résumer du contenu ou générer des brouillons directement à partir de ce qui est déjà documenté.

Cette flexibilité signifie que vous devrez passer du temps à configurer votre environnement de travail pour qu'il corresponde à la structure des outils de gestion de projet dédiés.

Les meilleures fonctionnalités de Notion

Générez et affinez votre contenu à l'aide de l'IA pour la rédaction, la résumation et la conceptualisation.

Créez des bases de données interconnectées et affichez les mêmes données sous forme de tableau, de tableau Kanban, de calendrier ou d’échéancier.

Combinez du texte, des bases de données et des intégrations pour créer des systèmes personnalisés adaptés à tous les cas d'utilisation.

Commencez rapidement grâce à des modèles pour les wikis, les documents et les systèmes internes.

Avantages et inconvénients de Notion

Avantages :

Créez pratiquement n'importe quel système, des outils de suivi de projet aux CRM et bases de connaissances.

Excelle dans la création de bases de connaissances interconnectées où les informations sont naturellement liées entre elles.

Inconvénients :

Les installations complexes nécessitent un apprentissage fastidieux, ce qui peut décourager les nouveaux utilisateurs.

Les performances peuvent ralentir avec des bases de données très volumineuses.

Ses fonctionnalités natives de gestion de projet ne sont pas aussi robustes que les outils de gestion de projet dédiés.

Tarifs Notion

Free

Plus : 12 $/utilisateur/mois

Business : 24 $/utilisateur/mois

Enterprise : tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Notion

G2 : 4,6/5 (plus de 9 500 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 2 600 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Notion ?

Voici ce qu'en dit un avis mitigé sur Capterra:

Ce que je préfère dans Notion, c'est clairement sa facilité d'utilisation, même pour les débutants... Cependant, les fonctionnalités d'IA laissent beaucoup à désirer. L'IA de Notion est nettement moins performante que ChatGPT, avec des fonctionnalités peu convaincantes. L'IA est lente et, lorsqu'elle est utilisée sur des pages contenant de nombreuses données, elle souffre d'une latence importante, se bloquant souvent pendant plusieurs minutes.

Trouvez le bon outil pour établir la connexion entre les réponses et l'action

Il n'existe pas une seule « meilleure » alternative à Unframe IA. Et honnêtement, c'est là tout l'intérêt.

Certaines équipes ont besoin d'une meilleure intelligence de réunion. D'autres se soucient profondément de la confidentialité, des agents IA personnalisés ou du maintien d'une connaissance claire et organisée. Le bon outil dépend de la façon dont votre équipe travaille réellement, et non de l'apparence d'une démonstration de produit.

Mais certaines choses sont toujours vraies.

La recherche seule ne suffit pas. Trouver des informations n'a d'importance que si cela conduit à des décisions, des suivis ou de la progression.

Plus d'outils ne signifie pas toujours plus de productivité. L'ajout d'une couche de recherche supplémentaire peut augmenter les changements de contexte au lieu de les réduire.

Les solutions les plus performantes établissent une connexion entre les informations et l'exécution. Les outils qui lient directement les réponses aux tâches, aux documents et aux flux de travail aident les équipes à avancer plus rapidement et avec moins de friction.

Lorsque la recherche, les documents, les tâches et l'automatisation cohabitent, transformer les réponses en actions devient la norme par défaut. Si votre objectif est de réduire la dispersion contextuelle et de regrouper votre travail, vos connaissances et l'IA en un seul endroit, essayez ClickUp gratuitement et constatez la différence par vous-même ✨

Foire aux questions (FAQ)

Unframe AI est un outil de recherche et de gestion des connaissances pour les entreprises, basé sur l'IA. Il aide les équipes à trouver des informations dans leurs applications et sources de données connectées en faisant remonter les réponses issues des bases de connaissances de l'entreprise.

Les outils de productivité basés sur l'IA se concentrent sur la recherche intelligente, la génération de contenu et les informations d'automatisation. Les logiciels de gestion de projet traditionnels mettent l'accent sur le suivi des tâches, les échéanciers et la gestion des flux de travail, bien que des plateformes convergentes telles que ClickUp combinent ces deux fonctionnalités.

Oui, la plupart des alternatives offrent des intégrations avec des outils courants sur le lieu de travail tels que Slack, Google Workspace et Microsoft 365. Cependant, le niveau d'intégration varie, allant de connexions basiques à une synchronisation bidirectionnelle approfondie ou une recherche unifiée dans toutes les applications connectées.