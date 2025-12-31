Les 10 meilleurs outils de gestion de la continuité des activités de l'entreprise

Selon le sondage mondial 2025 d'Aon sur la gestion des risques, l'interruption des activités a été classée deuxième risque mondial pour les organisations en 2025. Pourtant, la plupart des équipes considèrent la planification de la continuité comme une simple case à cocher en matière de conformité. Elles la mettent à jour une fois par an, puis l'oublient.

Un outil de gestion de la continuité des activités peut vous aider. Au lieu de laisser les plans prendre la poussière, il automatise les évaluations des risques et les met à jour en temps réel.

Ce guide présente 10 outils de gestion de la continuité des activités pour vous aider à vous préparer, à réagir et à vous remettre des perturbations. Que vous ayez besoin d'une plateforme BCM dédiée ou d'un environnement de travail flexible qui intègre la planification de la continuité dans vos opérations quotidiennes, vous trouverez ici la solution qui vous convient.

Qu'est-ce qu'un logiciel de gestion de la continuité des activités de l'entreprise ?

Les logiciels de gestion de la continuité des activités (BCM) aident votre entreprise à planifier, à réagir et à se remettre de toute perturbation, qu'il s'agisse d'une catastrophe naturelle, d'une cyberattaque ou d'une défaillance de la chaîne d'approvisionnement.

Ces outils centralisent vos plans d'intervention en cas de crise en :

Automatisation de la communication

Suivi des tâches de reprise, et

Ils vous affichent une vue en temps réel de la résilience de votre organisation.

Types de logiciels de gestion de la continuité des activités de l'entreprise

Il existe deux grands types de solutions BCM modernes. Certaines sont des plateformes d'entreprise spécialisées dotées de cadres d'évaluation des risques intégrés, tels que la norme ISO 22301.

Mais de nombreuses équipes, en particulier dans les domaines des produits, de l'ingénierie et des opérations, tirent davantage profit d'un outil de gestion du travail flexible. L'intégration directe de la planification de la continuité dans les flux de travail quotidiens aide ces équipes à se préparer sans effort supplémentaire.

Nous aborderons les deux types d'outils dans cet article.

👀 Le saviez-vous ? Les conditions météorologiques extrêmes sont devenues la principale cause de perturbation des activités dans l’entreprise en 2025, dépassant les cyberattaques.

Voici une comparaison rapide des meilleurs outils de gestion de la résilience avant de les explorer en détail :

Outil Idéal pour Principales fonctionnalités Tarifs* ClickUp Équipes qui souhaitent une gestion unifiée du travail avec des flux de travail BCM personnalisables ClickUp Docs pour la documentation des forfaits, ClickUp Automations pour les déclencheurs d'incidents, ClickUp Dashboards pour le suivi en temps réel de l'état d'avancement, ClickUp Brain pour les résumés générés par l'IA. Gratuit à vie ; personnalisations disponibles pour les entreprises. Gestion des risques Fusion Entreprises ayant besoin d'une gestion de la continuité des activités dédiée avec intelligence des risques Gestion intégrée des risques, analyse d'impact sur l'activité, gestion de crise, surveillance des risques liés aux tiers Tarification personnalisée LogicManager Entreprises de taille moyenne à la recherche d'une approche BCM basée sur les risques Fondements de la gestion des risques d'entreprise, flux de travail BIA, guides de reprise, gestion des exercices Tarification personnalisée Everbridge Les organisations qui accordent la priorité aux notifications de masse et à la communication de crise Gestion des évènements critiques, notifications de masse, alertes informatiques, centre de commande visuel Tarification personnalisée Archer Entreprises nécessitant une continuité des activités intégrée à la GRC Gestion intégrée des risques, gestion des politiques, conformité réglementaire, résilience de l'entreprise Tarification personnalisée Riskonnect Organisations qui souhaitent bénéficier de services BCM gérés avec des logiciels Plateforme BC in the Cloud, services gérés, élaboration de forfaits, facilitation d'exercices Tarification personnalisée ServiceNow Organisations centrées sur l'informatique disposant d'un écosystème ServiceNow existant Intégration ITSM, automatisation du BIA, planification de la reprise, gestion des audits Tarification personnalisée Quantivate Institutions financières et secteurs réglementés Gestion de la continuité des activités axée sur la conformité, gestion des fournisseurs, pistes d'audit, rapports réglementaires Tarification personnalisée ParaSolution Les organisations canadiennes et celles qui ont besoin d'une assistance bilingue Interface bilingue, gestion des forfaits, planification des exercices, contrôle des documents Tarification personnalisée SAI360 Entreprises internationales ayant besoin d'une gestion intégrée des risques et de l'environnement, de la santé et de la sécurité Plateforme combinée EHS et risques, gestion de l'apprentissage, contenu réglementaire, conformité mondiale Tarification personnalisée

Avez-vous déjà adopté un nouvel outil qui a fini par ajouter davantage de friction ? C'est exactement ce que font de nombreux outils BCM. Les plans se trouvent dans une application, les mises à jour dans une autre et les tâches de reprise ailleurs.

73 % des employés affirment que le fait de passer d'une application à l'autre nuit à leur productivité. Ce type de dispersion ralentit les réponses lorsque cela compte le plus.

Les meilleurs outils de continuité des activités suppriment ces cloisonnements, offrant aux équipes une source unique et fiable pour les plans, les tâches et la communication.

Voici comment choisir celui qui vous convient :

Documentation du plan et contrôle des versions : vous devez pouvoir créer, enregistrer et mettre à jour les plans de continuité en un seul endroit. Tout le monde doit savoir qui est responsable du plan et toujours travailler à partir de la dernière version.

Capacités d'analyse d'impact sur l'activité : l'outil doit vous aider à mener une l'outil doit vous aider à mener une analyse d'impact sur l'activité afin d'identifier vos processus les plus importants, de déterminer leurs dépendances et de décider ce qui doit être rétabli en priorité.

Notification et escalade automatisées : recherchez recherchez des notifications et des alertes automatisées . L'outil doit attribuer automatiquement les tâches dès qu'un incident est déclaré, afin que les personnes compétentes puissent agir rapidement.

Tableaux de bord et rapports en temps réel : les tableaux de bord en temps réel offrent aux dirigeants une vue d'ensemble du statut de la reprise, de l'achèvement des tâches et de l'allocation des ressources sans avoir à demander de mises à jour manuelles.

Gestion des exercices et des tests : votre outil doit vous aider à planifier, suivre et créer votre outil doit vous aider à planifier, suivre et créer la documentation relative aux exercices sur table et aux simulations afin de vous assurer que vos plans fonctionnent réellement.

Intégration aux flux de travail existants : vérifiez dans quelle mesure l'outil BCM établit une connexion avec les systèmes de gestion de projet, de communication et informatiques déjà utilisés par votre équipe.

Évolutivité et contrôle d'accès : l'outil doit prendre en charge les équipes à distance, offrir un accès basé sur les rôles et fonctionner sur les appareils mobiles afin que les utilisateurs puissent obtenir des informations à tout moment et en tout lieu.

Notre équipe éditoriale suit un processus transparent, fondé sur la recherche et indépendant des fournisseurs, vous pouvez donc être sûr que nos recommandations sont basées sur la valeur réelle des produits. Voici un aperçu détaillé de la manière dont nous évaluons les logiciels chez ClickUp.

Voici un aperçu détaillé des meilleurs outils de gestion de la continuité des activités que vous pouvez essayer cette année.

1. ClickUp (idéal pour les équipes qui souhaitent disposer de flux de travail BCM personnalisables et d'une gestion du travail centralisée)

Obtenez ClickUp gratuitement Réunissez vos plans de continuité des activités, vos tâches de réponse aux incidents et vos recommandations de résilience basées sur l'IA dans un seul outil avec ClickUp.

Dans de nombreuses organisations, les plans de continuité sont consignés dans des documents distincts des tâches d'intervention qui sont enregistrées dans des outils de projet. Les mises à jour sont effectuées dans un autre outil, généralement par e-mail ou par chat.

En tant que premier environnement de travail convergent basé sur l'IA au monde, ClickUp rassemble tous ces éléments. Vos plans, tâches, discussions et rapports se trouvent dans le même environnement de travail que celui déjà utilisé par votre équipe. Ainsi, lorsqu'un incident se produit, il n'est pas nécessaire de se précipiter pour trouver une réponse. Tout le monde sait où aller et quoi faire.

Les plans de continuité dans ClickUp sont des documents ClickUp Docs évolutifs sur lesquels votre équipe peut collaborer. Ils sont directement reliés aux tâches ClickUp, qui permettent de suivre la progression, d'attribuer des propriétaires et de définir des échéanciers.

Créez et liez des tâches ClickUp exploitables dans ClickUp Docs.

Grâce à ClickUp Automations, lorsqu'un incident est déclaré, les flux de travail peuvent se déclencher automatiquement : attribution des tâches de rétablissement, notification des personnes concernées et escalade des problèmes sans suivi manuel.

L'IA contextuelle native de ClickUp accélère encore davantage les réponses. Votre assistant IA, ClickUp Brain, fait instantanément ressortir les connaissances de votre environnement de travail. Les équipes peuvent poser des questions simples telles que « Quel est notre plan d'intervention en cas de panne ? » ou « Qui est responsable de la reprise des activités des fournisseurs ? » et obtenir des réponses instantanées tirées des forfaits et des tâches approuvés.

Obtenez des réponses instantanées sur les plans de continuité des activités, les politiques, les cadres de résilience et les mesures à prendre grâce à ClickUp Brain.

Les super agents IA de ClickUp peuvent également surveiller les risques, les étapes manquées ou les travaux bloqués et inviter à agir avant que les petits problèmes ne s'aggravent.

Avec ClickUp, la continuité des activités devient partie intégrante du travail quotidien, et non plus un document que vous mettez à jour une fois par an en espérant ne jamais avoir à l'utiliser.

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Mappez visuellement les scénarios de risque, les dépendances et les flux de reprise pour une harmonisation plus rapide avec ClickUp Tableaux blancs

Suivez le niveau d'impact, les objectifs de temps de récupération (RTO) et la criticité du système dans une seule vue grâce aux champs personnalisés

Offrez à votre équipe de direction une visibilité instantanée sur la progression de la reprise et les goulots d'étranglement grâce aux tableaux de bord ClickUp en temps réel.

Standardisez les plans d'intervention en cas d'incident et les flux de travail de continuité entre les équipes et les régions à l'aide de modèles de réponse aux risques.

Limitations de ClickUp

Aucun modèle prédéfini d'analyse d'impact sur l'activité spécifique à la gestion de la continuité des activités (BCM)

Nécessite une configuration initiale pour mettre en place des flux de travail spécifiques à la gestion de la continuité des activités.

Tarifs ClickUp

Évaluations et avis sur ClickUp

G2 : 4,7/5 (plus de 10 000 avis)

Capterra : 4,6/5 (plus de 4 000 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de ClickUp ?

Un utilisateur G2 recommande ClickUp pour sa continuité opérationnelle :

Nous travaillons avec bon nombre de nos clients sur une base horaire, ce qui nous oblige à toujours assurer le suivi des heures consacrées à un projet à un moment donné. Ainsi, l'enregistrement des heures et la possibilité de passer en revue tous les projets en cours ou passés permettent d'assurer une excellente continuité des activités de l'entreprise. ClickUp nous permet de former efficacement les nouveaux membres en leur donnant simplement accès à notre base de données de projets passés et à tous les documents produits pour chaque client, des plus anciens aux plus récents. En bref, nous avons choisi ClickUp parce qu'il correspond à notre devise : formation, évolutivité et continuité !

2. Fusion Risk Management (idéal pour les grandes entreprises qui ont besoin d'une gestion de la continuité des activités dédiée avec des informations sur les risques)

via Fusion Risk Management

Fusion Risk Management est une plateforme spécialement conçue pour la continuité des activités et la gestion des risques dans les entreprises. Son système Fusion Framework assure la connexion entre la continuité des activités, la reprise après sinistre informatique, la gestion de crise et les risques liés aux tiers.

Son argument clé de vente réside dans ses cadres et flux de travail prédéfinis pour les professionnels de la gestion de la continuité des activités. Il excelle également dans l'analyse d'impact sur les activités (BIA). Utilisez-le pour identifier les processus critiques, cartographier les dépendances et définir facilement les priorités de reprise.

Les meilleures fonctionnalités de Fusion Risk Management

Accédez à des flux de travail BIA structurés qui vous guident dans l'identification des processus critiques, la documentation des dépendances et la définition des objectifs de temps de récupération (RTO).

Hiérarchisez les priorités de reprise et coordonnez plus clairement les mesures d'intervention.

Utilisez le module de gestion de crise pour obtenir une vue d'ensemble du centre de commande avec attribution des tâches, suivi du statut et communication avec les parties prenantes pendant un incident.

Ils s'intègrent facilement aux plateformes de gestion d'entreprise existantes telles que ServiceNow, Workday HR et SalesPoint iQ, entre autres.

Limites de Fusion Risk Management

Les tarifs destinés aux grandes entreprises peuvent être trop élevés pour les petites organisations.

La mise en œuvre nécessite une configuration importante et une gestion du changement.

Tarifs Fusion Risk Management

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Fusion Risk Management

G2 : 4,4/5 (plus de 140 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 50 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de Fusion Risk Management ?

Un utilisateur satisfait rapporte :

L'outil Infusion Uploader, basé sur l'IA, réduit considérablement le travail manuel de 30 %, améliorant ainsi l'efficacité de la création de plans de continuité des activités et de reprise après sinistre.

3. LogicManager (idéal pour les entreprises de taille moyenne qui recherchent une approche BCM basée sur les risques)

via LogicManager

LogicManager propose une approche de la gestion de la continuité des activités basée sur les risques. Il aide d'abord les équipes à identifier et à évaluer les risques organisationnels, puis utilise ces informations pour orienter l'analyse d'impact sur l'activité et la planification de la continuité. En liant directement les plans de reprise aux risques et dépendances réels, LogicManager permet à la gestion de la continuité des activités de se concentrer sur ce qui pourrait réellement perturber l'activité, et pas seulement sur le respect des exigences de conformité.

Vous pouvez personnaliser les catégories de risques et les échelles d'impact en fonction de vos besoins. Vous bénéficiez également de rapports conformes aux normes, avec des pistes d'audit pour l'ensemble du cycle de vie du programme BCM.

Les meilleures fonctionnalités de LogicManager

Structurez la continuité des activités autour des principes de gestion des risques de l'entreprise, en veillant à ce que les plans traitent les menaces les plus importantes.

Accédez à des flux de travail étape par étape pour mener des analyses d'impact sur les activités, documenter les processus critiques et élaborer des stratégies de reprise.

Utilisez les outils intégrés pour planifier, exécuter et documenter les exercices de reprise, notamment pour programmer des simulations sur table et effectuer le suivi des activités de remédiation.

Limites de LogicManager

L'approche centrée sur les risques peut sembler inhabituelle pour les équipes habituées à des outils axés sur la planification.

Pour en tirer pleinement la valeur, il faut effectuer la validation de la méthodologie de LogicManager.

L'interface utilisateur peut être déroutante et frustrante.

Tarifs LogicManager

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur LogicManager

G2 : 4,3/5 (plus de 100 avis)

Capterra : 4,5/5 (plus de 20 avis)

Que disent les utilisateurs réels à propos de LogicManager ?

Un utilisateur partage son avis sur G2 :

J'apprécie le fait que LogicManager regroupe tous nos risques dans un seul système, ce qui le rend très utile et centralise la gestion des risques dans toute notre organisation... La facilité de communication et de collaboration qu'il favorise entre les divisions grâce au partage d'informations actualisées est remarquable.

📚 À lire également : Logiciel de gestion des risques d'entreprise

4. Everbridge 360 (Idéal pour les organisations qui accordent la priorité à la communication de crise)

via Everbridge 360

Everbridge est une plateforme de gestion des évènements critiques. Elle se concentre sur la communication et la coordination en temps réel en cas de crise. Alors que de nombreux outils de gestion de la continuité des activités se concentrent sur la planification, Everbridge se distingue par sa gestion active des incidents.

Son système de notification de masse permet de joindre rapidement de grands groupes par SMS, appel vocal et e-mail, aidant ainsi les équipes à partager des informations, à donner des instructions et à rester coordonnées lorsque la rapidité est essentielle. En cas de crise, cette communication rapide peut faire la différence entre une réponse coordonnée et un chaos total.

Les meilleures fonctionnalités d'Everbridge 360

Communiquez avec plusieurs personnes via plusieurs canaux, avec suivi des confirmations et communication bidirectionnelle.

Restez informé grâce à un tableau de bord en temps réel qui affiche le statut des incidents, l'emplacement des équipes d'intervention et l'avancement des tâches pendant une crise active.

Intégrez-les à des outils de surveillance informatique pour alerter automatiquement les ingénieurs de garde en cas de défaillance des systèmes critiques.

Limitations d'Everbridge 360

Axés davantage sur la communication en cas d'incident que sur la planification et la documentation.

Le prix élevé reflète les capacités de niveau entreprise.

Tarifs Everbridge 360

Tarification personnalisée en fonction du nombre d'utilisateurs et des modules

Évaluations et avis sur Everbridge 360

G2 : 4,5/5 (plus de 250 avis)

Capterra : pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs réels à propos d'Everbridge 360 ?

Un évaluateur G2 fait l'éloge de cet outil :

Ce que j'apprécie le plus chez Everbridge, outre ses fonctionnalités de réponse rapide aux évènements critiques et d'envoi de messages de masse, ce sont ses capacités de segmentation et de routage. Elles fonctionnent parfaitement, me permettant de ne prévenir que le personnel concerné lorsque nous recevons une alerte.

5. Archer (idéal pour les entreprises qui ont besoin d'une continuité des activités intégrée à la GRC)

via Archer

Archer fournit une plateforme intégrée de gouvernance, de gestion des risques et de conformité (GRC) dotée de solides capacités de continuité des activités. Elle est conçue pour les grandes entreprises qui souhaitent intégrer la planification de la continuité dans un programme plus large de gestion des risques et de conformité.

Archer relie la continuité des activités à des domaines tels que le risque opérationnel, le risque lié aux tiers et la conformité réglementaire. Cela permet aux équipes d'avoir une vue d'ensemble de l'impact des perturbations sur le paysage global des risques, au lieu de gérer la continuité de manière isolée.

Les meilleures fonctionnalités d'Archer

Générez des rapports quotidiens, hebdomadaires et mensuels sur la conformité aux risques.

Mettez en place un cadre de conformité visuel avec des procédures opératoires normalisées (SOP) et des cartes de processus.

Documentez, versionnez et effectuez la distribution des politiques de continuité à l'aide de flux de travail d'approbation et du suivi des attestations.

Limites d'Archer

Les utilisateurs signalent que certains modules peuvent être difficiles à configurer et à utiliser.

Idéal pour les grandes entreprises disposant d'équipes GRC dédiées.

Tarifs Archer

Tarification personnalisée

Évaluations et avis Archer

G2 : 3,6/5 (plus de 20 avis)

Capterra : pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs réels à propos d'Archer ?

Un utilisateur partage son avis sur Capterra :

Comme pour les évaluations de sécurité, il peut être personnalisé pour disposer d'un module d'évaluation et effectuer facilement des tâches telles que l'envoi de courriers électroniques et d'alertes. Dans l'ensemble, c'est un outil très utile et sa capacité à être personnalisé pour répondre aux besoins de l'entreprise lui confère un avantage certain.

6. Riskonnect (Idéal pour les organisations qui souhaitent bénéficier de services BCM gérés avec un logiciel)

via Riskonnect

Riskonnect offre une combinaison unique de logiciels BCM et de services gérés. Sa plateforme BC in the Cloud fournit la technologie. Et son équipe de consultants vous aide à élaborer, maintenir et tester votre programme de continuité.

Cette approche hybride est idéale pour les organisations qui ont besoin d'un programme de gestion de la continuité des activités (BCM) mature, mais qui ne disposent pas de l'expertise ou des ressources internes nécessaires pour en mettre un en place. Riskonnect fonctionne essentiellement comme une extension de votre équipe.

Les meilleures fonctionnalités de Riskonnect

Accédez à toutes les données relatives à l'exposition aux risques de votre organisation en un seul endroit.

Bénéficiez de tableaux de bord détaillés et d'informations exploitables pour faire face plus rapidement aux risques de perturbation de l'activité de l'entreprise.

Créez des formulaires personnalisés et effectuez l'automatisation de la saisie manuelle des données

Limites de Riskonnect

La personnalisation poussée peut être à la fois un avantage et un inconvénient de l'outil.

Les services gérés génèrent des coûts permanents qui vont au-delà des licences logicielles.

Tarifs Riskonnect

Tarification personnalisée

Évaluations et avis Riskonnect

G2 : 4,1/5 (plus de 30 avis)

Capterra : pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs réels à propos de Riskonnect ?

Un utilisateur de G2 partage un avis mitigé :

La combinaison IRM + Data Analytics s'est avérée être une plateforme fantastique qui associe les données relatives aux sinistres et aux activités de l'entreprise afin de créer de la valeur pour les parties prenantes externes et internes... La personnalisation de la plateforme s'est révélée à la fois bénéfique et contraignante pour la mise en place de solutions simples.

7. ServiceNow Business Continuity Management (idéal pour les entreprises axées sur l'informatique disposant déjà d'un écosystème ServiceNow)

ServiceNow Business Continuity Management est basé sur la plateforme ServiceNow. Il convient donc naturellement aux entreprises qui utilisent déjà ServiceNow pour la gestion des services informatiques (ITSM). Grâce à cette intégration étroite, vos plans de reprise après sinistre informatique sont directement connectés à votre CMDB et à vos flux de travail de gestion des incidents.

Automatisez facilement l'analyse d'impact sur l'activité en extrayant les données de votre implémentation ServiceNow existante. Identifiez automatiquement les applications qui prennent en charge les processus métier critiques et calculez l'impact de leur indisponibilité.

Meilleures fonctionnalités de ServiceNow Business Continuity Management

Créez des flux de travail automatisés de continuité des activités, de reprise informatique et bien plus encore sur une plateforme unique et interconnectée.

Déclenchez automatiquement les tâches de reprise et les runbooks lorsque des incidents sont détectés.

Utilisez l'IA pour obtenir des réponses intelligentes à portée de main.

Limites de la gestion de la continuité des activités de ServiceNow pour les entreprises

Nécessite la plateforme ServiceNow, ce qui peut ne pas être pertinent si vous n'êtes pas déjà client.

Plus axés sur la reprise après sinistre informatique que sur la continuité des activités à l'échelle de l'entreprise.

Tarifs de la gestion de la continuité des activités de l'entreprise ServiceNow

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur la gestion de la continuité des activités de ServiceNow

G2 : pas assez d'avis

Capterra : pas assez d'avis

8. Quantivate (Idéal pour les institutions financières et les secteurs réglementés)

via Quantivate

Quantivate est une plateforme de gestion de la continuité des activités et des risques destinée aux institutions financières et autres secteurs hautement réglementés. Elle facilite le respect des exigences de conformité grâce à des flux de travail préconfigurés pour les rapports réglementaires et la gestion des audits.

Il est particulièrement performant dans la gestion des fournisseurs et l'évaluation des risques liés aux tiers. Il s'agit là de préoccupations essentielles pour les banques et les coopératives de crédit soumises à la surveillance réglementaire de leurs chaînes d'approvisionnement.

Les meilleures fonctionnalités de Quantivate

Réalisez une évaluation complète des risques liés aux tiers et une validation de la continuité des activités pour les fournisseurs.

Conservez des pistes d'audit détaillées et accédez à des modèles de rapports réglementaires.

Créez, stockez et mettez à jour vos plans de continuité et de gestion de crise en un seul endroit.

Quantifier les limites

Le fait qu'ils soient spécifiques à un secteur d'activité peut limiter leur attrait pour les organisations n'appartenant pas à des secteurs réglementés.

Tarification Quantivate

Tarification personnalisée

Évaluations et avis Quantivate

G2 : pas assez d'avis

Capterra : pas assez d'avis

9. ParaSolution (idéal pour les organisations ayant besoin d'une assistance bilingue)

via premiercontinuum

ParaSolution est un fournisseur canadien de logiciels de gestion de la continuité des activités qui propose une plateforme bilingue (anglais/français). Il convient parfaitement aux entreprises opérant au Canada ou dans d'autres environnements multilingues.

Ils adoptent une approche simple de la gestion de la continuité des activités, en se concentrant sur la gestion des plans, la planification des exercices et le contrôle des documents, sans la complexité des plateformes destinées aux grandes entreprises.

Les meilleures fonctionnalités de ParaSolution

Obtenez des modèles structurés pour documenter vos plans de continuité des activités, avec contrôle des versions et flux de travail d'approbation.

Planifiez, suivez et documentez les exercices et les tests de reprise.

Limitations de ParaSolution

Ensemble de fonctionnalités plus restreint par rapport aux plateformes d'entreprise

Moins d'options d'intégration disponibles

Tarifs ParaSolution

Tarification personnalisée

Évaluations et avis ParaSolution

G2 : pas assez d'avis

Capterra : pas assez d'avis

10. SAI360 (Idéal pour les entreprises internationales qui ont besoin d'une gestion intégrée des risques et de l'environnement, de la santé et de la sécurité)

via SAI360

SAI360 est une plateforme complète de gestion de l'environnement, de la santé, de la sécurité (EHS) et des risques qui inclut des fonctionnalités de continuité des activités. Elle est conçue pour les entreprises internationales qui doivent gérer la continuité des activités parallèlement à d'autres domaines de risques opérationnels.

La force de cette plateforme GRC réside dans son étendue : vous pouvez tout gérer, du signalement des incidents à la gestion des formations en passant par la planification de la continuité des activités, dans un seul et même système.

Les meilleures fonctionnalités de SAI360

Combinez la continuité de l’entreprise avec la conformité environnementale, la gestion de la sécurité et les risques opérationnels.

Déployez des modules de formation pour vous assurer que votre équipe connaît son rôle dans vos plans de continuité.

Accédez au contenu réglementaire et au suivi de la conformité pour plusieurs juridictions.

Limitations de SAI360

Les utilisateurs signalent que les pages et les rapports plus lourds peuvent prendre beaucoup de temps à charger.

Plusieurs utilisateurs partagent une expérience moins qu'idéale avec le service client.

Tarifs SAI360

Tarification personnalisée

Évaluations et avis SAI360

G2 : 4,1/5 (plus de 100 avis)

Capterra : pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs réels à propos de SAI360 ?

Un avis publié sur G2 indique :

Il dispose d'un tableau de bord intuitif de rapports et d'analyse qui favorise la prise de conscience des risques. Il est hautement évolutif et flexible, ce qui le rend idéal pour les entreprises de toutes tailles, car il garantit un retour sur investissement élevé.

Intégrez la continuité des activités dans votre flux de travail quotidien avec ClickUp

Le meilleur plan de continuité des activités est celui que votre équipe utilise réellement. Pas un document oublié. Et certainement pas un système spécialisé que votre équipe n'ouvre que pendant les exercices.

ClickUp intègre la gestion de la continuité des activités dans l'environnement de travail que votre équipe utilise déjà au quotidien. Vous documentez vos plans dans ClickUp Docs. Vous attribuez les tâches de reprise avec ClickUp Tasks. Vous automatisez la réponse aux incidents avec ClickUp Automations. Et vous suivez la progression de la reprise avec ClickUp Tableaux de bord.

En cas de perturbation, votre équipe n'a pas besoin d'apprendre à utiliser un nouvel outil sous pression. Elle réagit en utilisant la même plateforme que pour tous les autres projets, avec toutes les informations nécessaires à portée de main.

Cessez de considérer la continuité des activités comme une simple case à cocher en matière de conformité. Intégrez-la dans le mode de travail de votre équipe.

Élaborez un programme de continuité des activités qui sera réellement prêt lorsque vous en aurez besoin. Commencez à utiliser ClickUp dès aujourd'hui.

Foire aux questions

Les logiciels de continuité des activités se concentrent sur la préparation et la réponse aux perturbations. Ils aident les équipes à planifier les mesures à prendre en cas de problème. Les outils de gestion de projet se concentrent sur le travail quotidien, comme les tâches, les délais et la collaboration. Les outils BCM sont conçus pour les situations d'urgence, tandis que les outils de projet sont conçus pour les opérations normales.

Oui. Les petites équipes sont souvent plus vulnérables aux perturbations, car elles comptent moins de personnes et de sauvegardes. Les logiciels de gestion de la continuité des activités les aident à planifier à l'avance, à attribuer des responsabilités claires et à se remettre plus rapidement sans chaos. Même les plans les plus simples peuvent faire une grande différence lorsque quelque chose d'inattendu se produit.

La planification de la continuité des activités couvre la manière dont l'ensemble de l'entreprise continue de fonctionner pendant une perturbation. La reprise après sinistre se concentre principalement sur la restauration des systèmes informatiques et des données. La reprise après sinistre fait partie de la continuité des activités, mais la planification de la continuité prend également en compte les personnes, les processus, les fournisseurs et la communication.

La plupart des organisations devraient tester leurs plans au moins une fois par an. Les systèmes critiques ou les équipes à haut risque peuvent effectuer des tests plus fréquemment. Des tests réguliers aident les équipes à identifier les lacunes, à mettre à jour les plans et à s'assurer que tout le monde sait quoi faire avant qu'un incident réel ne se produise.