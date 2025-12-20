Suggestions de texte à image pour les équipes marketing : conseils sur le contenu visuel généré par l'IA

Les gens s'arrêtent pour regarder des images et de courts clips. Nous le faisons tous. Une image claire peut en dire plus qu'une longue légende. Ce phénomène explique probablement pourquoi la plupart des courts métrages YouTube d'une durée comprise entre 50 et 60 secondes ont tendance à obtenir le plus grand nombre de vues.

La bonne nouvelle, c'est que vous n'avez pas besoin d'une équipe de conception complète pour rester à la page. Grâce à un générateur d'images IA, votre équipe peut transformer une simple invitation textuelle en images de haute qualité, les assembler dans de courtes vidéos et lancer des campagnes en quelques heures.

Dans cet article, nous nous concentrerons sur les instructions texte-image pratiques pour les flux de travail des équipes marketing, qui vous permettront de créer rapidement des visuels cohérents pour votre marque.

Nous apprendrons également à donner une forme au style artistique, aux couleurs, à l'éclairage et à l'ambiance à l'aide d'invites, d'instructions, afin que vos visuels reflètent votre marque.

Que sont les invites texte-image ?

Considérez une invite texte-image comme un ensemble d'instructions contenant des mots-clés spécifiques que vous donnez à un générateur d'images IA.

Vous tapez quelques mots, peut-être une ou deux phrases, et l'outil fait de son mieux pour créer des images époustouflantes grâce à la génération d'images par IA. Le résultat généré peut être aussi simple que « un chien dormant sur un canapé confortable » ou aussi vivant que « une ligne d'horizon urbaine futuriste brillant sous un coucher de soleil doré avec des enseignes holographiques flottant dans les airs ».

Vous pouvez également utiliser différents générateurs d'art IA pour créer des logos basés sur leurs processus et modèles créatifs uniques.

✍🏻 Note : plus vos mots sont clairs, plus la compréhension de l'IA se rapproche de la vision que vous avez en tête. Si vous pouvez ajouter des détails supplémentaires sur le style artistique, l'ambiance, la couleur ou l'arrière-plan, le résultat sera plus personnel et plus raffiné.

Il existe de nombreux générateurs de texte-image qui rendent ce processus possible. Adobe Firefly, DALL·E, Midjourney et Stable Diffusion sont quelques-uns des outils les plus connus. Chacun a sa propre personnalité et ses propres atouts.

Voici quelques exemples d’invites qui donnent vie à des scènes :

« Une décapotable rouge vintage roulant sur une route côtière au coucher du soleil, les vagues se brisant sur les falaises, les mouettes dans le ciel. »

« Un lac de montagne paisible avec une petite cabane en bois au bord de l'eau, des sommets enneigés en arrière-plan et la douce lumière du matin. »

« Une affiche abstraite d'art numérique aux couleurs tourbillonnantes, inspirée du design art déco, avec des lignes dorées brillantes et des bleus profonds. »

via ChatGPT

L'Institut Bonn affirme que les stimuli visuels atteignent le cerveau plus rapidement que les mots, et que différents systèmes nous aident à les traiter en conséquence. L'amygdale, qui nous aide à réagir à la peur et à d'autres émotions intenses, s'active en réponse à certaines images et peut même déclencher des réactions physiques, telles qu'une accélération de la pulsation ou une transpiration des mains.

Voici l'essentiel en termes simples : sur les plateformes sociales, les images positives peuvent attirer davantage l'attention et augmenter les chances d'un clic ou d'un partage.

Dans le même temps, une photo placée à côté d'une affirmation peut rendre cette affirmation plus crédible, même si la photo n'apporte aucun élément nouveau. C'est pourquoi il est si important de choisir soigneusement les images.

Si les images ont un impact plus rapide et durable, les équipes marketing devraient disposer d'un moyen simple pour les créer. Voici comment les invites texte-image peuvent vous aider :

Transformez rapidement vos idées en visuels adaptés à votre marque à grande échelle grâce aux invites texte-image , afin que les petites équipes puissent créer en quelques minutes des variantes pour les graphiques des réseaux sociaux, les publicités et les en-têtes d'e-mails.

Assurez la cohérence de vos campagnes en réutilisant une structure d'invite claire avec un style artistique, des combinaisons de couleurs et des conditions d'éclairage , afin que les images générées aient un aspect et une sensation uniformes sur tous les canaux.

Réduisez les coûts en permettant aux spécialistes du marketing de passer d'une simple description de texte à des images de haute qualité dans un générateur d'images IA, tandis que les concepteurs se concentrent sur les tâches de conception plus complexes qui en ont réellement besoin.

🎥 Si vous êtes curieux d'en savoir plus sur l'IA appliquée au marketing, mais que vous ne savez pas comment l'utiliser au quotidien, ce guide destiné aux débutants vous présente des cas d'utilisation éprouvés et des outils pratiques que vous pouvez commencer à utiliser immédiatement.

Gagnez du temps dans la création de contenu

Reuters a rapporté que les équipes de conception d'IBM ont réduit le délai de réalisation des campagnes d'environ deux semaines à environ deux jours après avoir ajouté les outils génératifs d'Adobe à leur processus.

C'est le genre de changement que les équipes très occupées ressentent immédiatement. Avec une invite texte-image claire, vous pouvez passer du brief à des images de haute qualité dans la même matinée.

Commencez par une simple description textuelle, puis donnez à votre générateur d'images IA la forme souhaitée en précisant le sujet, le style artistique, l'éclairage, l'ambiance et les couleurs. Votre générateur d'images IA vous proposera plusieurs images générées que vous pourrez examiner côte à côte, ce qui vous permettra de ne conserver que celles qui correspondent à votre histoire.

📁 Enregistrez les invites qui ont fonctionné, ainsi que les graines ou les paramètres, et vous disposerez d'une bibliothèque que vous pourrez réutiliser la semaine prochaine.

Il aide également les petites équipes à publier des graphiques sur les réseaux sociaux et des en-têtes d'e-mails sans avoir à attendre longtemps. Vous continuerez à intervenir sur le design à la fin, mais vous ne repartirez plus de zéro à chaque fois. Au bout d'un mois, les heures gagnées se traduisent par une meilleure planification, des tests plus clairs et un rendement plus régulier.

Maintenez une identité visuelle cohérente sur tous les canaux

Une image de marque cohérente = des revenus plus élevés. Cela constitue un rappel important que des visuels cohérents permettent de gagner la confiance des clients au fil du temps.

Lorsque vous rédigez une invitation d'image, utilisez à chaque fois le même langage de base afin que les images générées semblent provenir d'une même famille. Si un détail s'écarte, ajoutez une courte ligne négative indiquant ce qu'il faut éviter.

Demandez à vos collègues d'utiliser d'abord ces blocs, puis d'ajouter des détails pour chaque scène. Examinez ensemble une grille d'images générées et vérifiez le ton, la palette et la composition avant de publier. Si vous avez besoin de versions régionales, modifiez les paramètres ou la couleur du produit, et conservez les conditions d'éclairage et la disposition.

Réutilisez le même style artistique, les mêmes conditions d'éclairage, le même arrière-plan et les mêmes mots d'ambiance dans chaque invitation d'image, afin que, canal par canal, vos visuels restent cohérents.

Conservez une courte liste de points négatifs, tels que « éviter les néons trop vifs, éviter les arrière-plans encombrés », afin de préserver la qualité sans avoir à exercer une surveillance quotidienne.

👀 Anecdote amusante : TikTok continue également de croître sur le plan commercial. Selon les estimations, la plateforme aurait généré environ 23 milliards de dollars en 2024, principalement grâce à la publicité. Les normes créatives ont tendance à suivre les investissements publicitaires, alors attendez-vous à voir davantage d'éléments visuels optimisés pour les écrans verticaux et basés sur l'IA.

Testez rapidement plusieurs variantes de conception

Lors du Google Marketing Live 2024, Google a présenté un outil de création de ressources créatives qui aide les annonceurs à générer et à tester davantage de variations d'images dans Performance Max, ce dont la plupart des équipes ont précisément besoin lorsque l'échéancier est serré.

Vous pouvez faire dès aujourd'hui une version simplifiée à l'aide de n'importe quel générateur d'images IA.

✅ Rédigez trois invites texte-image pour la même idée, chacune avec un style d'image ou un éclairage différent, et gardez le sujet et le message cohérents✅ Générez une douzaine d'options, libellez-les et choisissez-en deux ou trois par canal. Pour les couvertures de vidéo et les courts métrages, essayez des cadrages plus serrés et des points focaux forts✅ Pour les bannières LinkedIn, laissez un espace libre pour le texte✅ Identifiez les lignes de prompt qui ont tendance à attirer l'attention, comme une lumière volumétrique douce ou un contre-jour à l'heure dorée, et intégrez-les dans votre structure de prompt standard✅ Lorsque vous localisez, changez l'arrière-plan ou les accents de couleur, mais conservez l'aspect général.

De cette façon, vous apprenez à chaque étape au lieu de repartir de zéro.

Réduisez votre dépendance vis-à-vis des designers externes pour les projets urgents

McKinsey estime que l'IA générative peut augmenter la productivité marketing d'environ 5 à 15 % des dépenses totales, ce qui correspond à ce que ressentent de nombreuses équipes lorsqu'elles passent à des flux de travail axés sur les instructions.

Cela permet aux designers de gagner du temps.

Laissez les spécialistes du marketing gérer les éléments rapides à l'aide de suggestions texte-image et demandez aux designers de peaufiner les éléments essentiels qui nécessitent vraiment un travail de création. Commencez par dresser la liste des ressources que vous créerez en interne, telles que les publications sur les réseaux sociaux, les en-têtes de blog, les publicités simples et les cartes de webinaire.

Lorsqu'une demande arrive, ouvrez le générateur d'images IA, collez l'invite, les instructions et créez trois options en moins d'une heure. Faites appel à un designer pour la touche finale ou pour les dispositions qui nécessitent une attention particulière.

💡 Conseil de pro : Vous avez besoin d'aide pour calculer le retour sur investissement total de vos campagnes marketing ? L'outil gratuit de ClickUp, Marketing ROI Calculator, vous permet de suivre toutes vos campagnes, vos retours sur investissement et vos indicateurs clés de performance en un seul endroit. Il vous suffit d'entrer vos dépenses marketing et les revenus générés par chaque campagne, et l'outil calcule instantanément votre pourcentage de retour sur investissement et votre bénéfice net !

Comment créer des invites texte-image efficaces

Avant d'aborder les cas d'utilisation des invites texte-image, clarifions quelques points clés. L'IA est excellente pour créer et comprendre des modèles, mais elle est également susceptible de mal interpréter votre intention si les instructions sont vagues.

Voyons comment vous pouvez créer des invites texte-image comme une carte claire pour votre générateur d'images IA en nommant le résultat que vous souhaitez obtenir.

1. Étude de marché

Les feuilles de calcul rendent difficile le lien entre les nombres et les résultats commerciaux réels. Les données sont souvent dispersées entre différents segments et périodes, ce qui empêche les équipes de comprendre clairement ce que les indicateurs révèlent réellement. Un visuel clair, conçu avec le bon style de diagramme, les couleurs de la marque et un espace pour les notes, aide à faire ressortir ces informations afin que les discussions restent ciblées et pertinentes.

Invite, instructions

« Infographie claire des parts de marché par segment pour les trimestres 1 à 4, style minimaliste, couleurs bleu et gris de la marque, disposition large avec légende à droite, fond blanc uni, ambiance calme, haute résolution, éviter l'encombrement et les ombres prononcées »

via ChatGPT

2. Conceptualisation

Les idées initiales perdent souvent de leur élan lorsque l'équipe ne parvient pas à les visualiser. Une consigne texte-image claire permet à chacun de se faire une idée commune du concept, du public auquel il s'adresse et du moment de la vie auquel il correspond. En définissant le style artistique, l'arrière-plan, l'ambiance et les couleurs de la marque, vous créez une scène qui aide le groupe à s'aligner sur ce qui est en cours de création.

Invite, instructions

« Esquisse conceptuelle d'une application mobile qui aide les étudiants à planifier leurs sessions d'étude, art numérique, arrière-plan avec dégradé doux, palette de couleurs violet et bleu sarcelle, ambiance conviviale, blocs d'interface utilisateur clairs et gros boutons, espace vide à gauche pour les notes, éviter les textes minuscules et les écrans trop chargés »

via Google Gemini

💡 Conseil de pro : les équipes marketing sur ClickUp peuvent créer un document « Bibliothèque de suggestions » avec des sections pour les graphiques des réseaux sociaux, les publicités, les en-têtes d'e-mails et les illustrations de blog. Stockez vos meilleures suggestions de conversion texte-image avec des échantillons de résultats et ajoutez des étiquettes par canal afin que les utilisateurs gratuits et les nouveaux coéquipiers puissent livrer des images cohérentes et de haute qualité sans avoir à deviner.

3. Génération d'un cahier des charges produit (PRD)

Il est plus facile de s'accorder sur un cahier des charges produit lorsque tout le monde a la même vision de l'utilisateur et du résultat final. De petits visuels bien placés aident les lecteurs à parcourir les longues pages et à mémoriser le parcours principal, les objets clés à l'écran et la réussite. En indiquant également les risques potentiels, les objets à éviter et en conservant un style et une palette d'images cohérents, le cahier des charges produit devient plus clair et plus facile à mettre en œuvre.

Invite, instructions

« Storyboard en trois images illustrant le parcours de l'utilisateur pour effectuer une commande de courses dans l'application, style vectoriel minimaliste, première image : navigation, deuxième image : panier, troisième image : confirmation de livraison, couleurs de la marque : vert et anthracite, fond blanc épuré, ambiance apaisante, éviter le texte petit et les dégradés »

via Google Gemini

💡 Conseil de pro : utilisez la fonction Talk to Text de ClickUp BrainGPT pour dicter vos idées d'invites sur le moment. Énoncez le sujet, l'ambiance, les couleurs et l'arrière-plan pendant que l'idée est encore fraîche, puis effectuez des modifications en cours. C'est un moyen pratique de saisir vos idées d'invites sans interrompre votre flux créatif. Prenez des notes de réunion sans les mains grâce à ClickUp Talk To Text

4. Test des bugs et test des logiciels

Les bogues sont faciles à manquer lorsque les notes de test sont dispersées. Une image de checklist aide l'équipe à rester concentrée sur tous les appareils, toutes les plateformes et tous les états critiques. En incluant les zones à risque connues et un espace pour les étiquettes « réussi » ou « échoué », les tests deviennent plus clairs et plus fiables.

Invite, instructions

« Affiche de checklist de qualité pour le flux de paiement mobile avec icônes d'appareils, style minimaliste et plat, colonnes claires pour les étapes et les réussites/échecs, couleurs de marque pour les titres, fond blanc, ambiance calme, haute résolution, éviter les petites cases à cocher et les blocs de texte denses »

via ChatGPT

5. Entretiens avec les clients

Les décisions sont plus éclairées lorsque l'équipe établit une connexion avec la personne réelle qui se cache derrière les données. Une simple page rend le personnage tangible grâce à un nom, une courte citation, sa tâche principale et ses principales difficultés. L'ajout du contexte dans lequel le produit est utilisé et d'une touche chaleureuse dans la palette de couleurs de la marque permet de garder l'accent sur l'aspect humain et de créer un lien.

Invite, instructions

« Persona client d'une page avec emplacement réservé pour la photo, nom, courte citation, trois principales difficultés, trois principaux objectifs, disposition minimale de cartes, couleurs de marque avec accents chaleureux, arrière-plan doux, ambiance conviviale, éviter les images d'entreprise rigides »

via ChatGPT

💡 Conseil de pro : demandez à ClickUp Brain de transformer vos notes brutes en suggestions. Exemple de suggestion à ClickUp Brain : « Résumez les difficultés rencontrées par les clients lors des entretiens de la semaine dernière et rédigez trois suggestions d'images pour un en-tête d'intégration apaisant. » Cela permet à l'IA de mieux comprendre votre contexte et de se rapprocher de votre flux de travail.

Vous pouvez utiliser ClickUp Brain de nombreuses façons pour faciliter vos tâches marketing. Voici un exemple d'utilisation :

Résumez des documents et trouvez plus rapidement les fichiers dont vous avez besoin en interrogeant ClickUp Brain

6. Finalisation du modèle de tarification

Les discussions sur les prix sont plus faciles lorsque les compromis sont clairs. Un tableau clair présente les noms des niveaux, les fonctionnalités principales et un seul argument clé qui justifie le prix de chaque niveau. L'ajout de limites d'utilisation ou de places, le cas échéant, ainsi qu'un arrière-plan qui s'imprime bien, rend la comparaison simple et utile.

Invite, instructions

« Tableau comparatif des prix avec trois niveaux côte à côte, design minimaliste, palette de couleurs de la marque avec accent subtil sur le niveau intermédiaire, cases à cocher claires, espace pour les notes de bas de page, haute résolution pour le web et l'impression, éviter les dégradés trop voyants et les icônes décoratives »

via ChatGPT

7. Création d'un communiqué de presse

Les annonces ont plus d'impact lorsque la preuve est visible dès le départ. Une image principale claire associe le nom du produit à son principal avantage tout en définissant le style, l'ambiance et la palette de couleurs appropriés. En laissant de l'espace pour le titre et en choisissant un arrière-plan qui reste lisible, l'image peut être utilisée à la fois dans les articles d'actualité et sur les réseaux sociaux.

Invite, instructions

« Image principale du communiqué de presse représentant le produit sur une table épurée, images photoréalistes, éclairage studio doux, couleurs bleu et blanc de la marque, ambiance calme, espace vide à droite pour le titre, images de haute qualité, éviter les reflets sur la zone de texte »

via Gemini

8. Intégration des clients

L'intégration fonctionne mieux lorsque les premières actions sont claires et faciles. Une courte série d'éléments visuels montre les trois étapes qu'un nouvel utilisateur doit suivre et les écrans ou objets qu'il verra. Adoptez un ton utile et humain, et veillez à ce que le style artistique et l'arrière-plan soient cohérents avec la marque afin que le guide soit calme et facile à suivre.

Invite, instructions

« Visuels d'intégration en trois étapes montrant l'inscription, le premier projet, la première réussite, un style vectoriel moderne, la palette de couleurs de la marque, un arrière-plan avec un dégradé doux, une ambiance conviviale, des marqueurs numérotés, éviter les petits textes et les motifs chargés »

via Gemini

📮 ClickUp Insight : environ 33 % des travailleurs du savoir contactent chaque jour 1 à 3 personnes simplement pour obtenir des informations contextuelles. Imaginez que les réponses soient déjà écrites et faciles à trouver. Avec ClickUp Brain, vous pouvez poser vos questions directement dans votre environnement de travail ClickUp et obtenir les informations dont vous avez besoin à partir de votre travail ClickUp et des applications connectées, de sorte que le changement de contexte passe au second plan.

9. Suivi des indicateurs clés de performance (KPI) et des indicateurs de performance

Les parties prenantes veulent un signal simple, pas un flot de nombres. Une image ciblée met en évidence les bons indicateurs clés de performance dans un laps de temps défini et utilise les types de diagrammes les plus efficaces pour montrer la tendance. Avec les couleurs de la marque, un espace blanc équilibré et une taille d'exportation adaptée aux diapositives ou aux documents, la mise à jour reste facile à suivre et à partager.

Invite, instructions

« Graphique principal du tableau de bord des indicateurs clés de performance (KPI) avec trois diagrammes clairs et un grand titre, style minimaliste, couleurs bleu et gris de la marque, espaces blancs généreux, arrière-plan uni, ambiance sérieuse et calme, sans effets 3D ni encombrement »

via Gemini

10. Analyse des avis clients

Les longs fils de commentaires peuvent devenir confus si l'on ne dispose pas d'un moyen clair d'identifier les tendances. Une carte thématique met en évidence les points faibles et les aspects positifs en regroupant les thèmes principaux avec de courts exemples de phrases et des analyses de sentiments. L'ajout de la source, de la période et de la taille de l'échantillon permet de garder une vision réaliste et garantit que le ton reste neutre et respectueux.

Invite, instructions

« Consultez le tableau des idées avec des notes autocollantes regroupées pour les thèmes principaux, de courts exemples de citations, une légère touche émotionnelle, un aspect Tableau blanc, les couleurs accentuées de la marque, un arrière-plan épuré, une ambiance réfléchie, évitez les emojis et les dégradés trop prononcés. »

via ChatGPT

11. Rédaction de requêtes SQL

Même dans le domaine technique, un petit diagramme peut faciliter la compréhension des structures de données. Afficher les tableaux, les champs clés et les types de jointure attendus permet de clarifier les choses avant même de rédiger les requêtes. Ajouter des filtres, la fenêtre temporelle et l'emplacement où le résultat sera utilisé permet de garder le diagramme pratique et ciblé.

Invite, instructions

« Diagramme de flux de données montrant trois tableaux avec des clés et des jointures, style minimaliste, couleurs bleues de la marque, flèches et libellés clairs, fond blanc, ton didactique, éviter les blocs de code et les notations denses »

via ChatGPT

12. Créer un pitch deck

Les présentations sont plus faciles à suivre lorsque chaque idée s'accompagne d'une image forte. Un visuel clair, en lien avec le public et l'objectif de la présentation, rend le message de chaque diapositive plus mémorable. Avec un style artistique, un arrière-plan et un espace pour un texte court adaptés, le récit reste cohérent et centré sur son sujet.

Invite, instructions

« Image principale de la diapositive pour opportunité de marché avec des formes abstraites ascendantes, style d'image vectoriel moderne, palette de couleurs de la marque avec des accents chauds, espace négatif équilibré pour le titre, ambiance calme et confiante, éviter les photos d'archives et les icônes kitsch. »

via Gemini

👀 Anecdote amusante : le monde de Barbie était vraiment rose. Le décor du film utilisait tellement de fuchsia vif qu'il a contribué à épuiser le stock d'un fournisseur pendant la production. C'est ce qu'on appelle un engagement envers une palette de couleurs.

13. Identifier les limites des fonctionnalités

Des limites claires facilitent les décisions relatives aux fonctionnalités. Une carte des limites indique le nom de la fonctionnalité, son principal cas d'utilisation et les contraintes qui déterminent ce qu'elle peut et ne peut pas faire à l'heure actuelle. Le fait de signaler les scénarios hors champ, les risques et les limites techniques dans un style neutre et conforme à la marque aide les équipes à s'aligner sur le champ d'application en toute confiance.

Invite, instructions

« Carte des limites des fonctionnalités montrant l'utilisation principale au centre avec des anneaux clairement grisés hors champ, style de diagramme simple, couleurs bleues de la marque avec des exclusions gris clair, libellés lisibles, arrière-plan uni, ton instructif, éviter les icônes d'avertissement »

via Gemini

💡 Conseil de pro : épinglez un document partagé « Brand Visual Tokens » à l'aide de ClickUp Docs avec vos termes stylistiques, votre style d'image, vos palettes de couleurs approuvées, vos conditions d'éclairage et une courte liste négative. Liez-le à l'intérieur des modèles afin que chaque invite d'image réutilise le même langage pour des images générées par l'IA cohérentes.

14. Simplifiez la communication et la collaboration

Les équipes progressent plus rapidement lorsque l'état d'avancement est visible sans avoir besoin d'une autre réunion. Une image partagée sur le tableau affiche le nom du projet, sa phase actuelle et les tâches sur lesquelles chaque propriétaire travaille ensuite. L'ajout de risques ou d'obstacles à côté des couleurs de la marque rend la mise à jour à la fois transparente et facile à consulter.

Invite, instructions

« Tableau d'état de l'équipe avec trois colonnes : maintenant, plus tard, effacer les étiquettes du propriétaire, style de carte minimaliste, couleurs de la marque pour les priorités, arrière-plan doux, ambiance collaborative, éviter les bulles de discussion et les décorations encombrantes »

via ChatGPT

15. Analyse des données et statistiques

Les figures complexes perdent souvent les personnes qui ne sont pas familiarisées avec les données. Un visuel simple qui montre les bons indicateurs, les groupes de comparaison et la période concernée rend les informations accessibles à toute l'équipe. L'ajout du type de diagramme choisi, d'une indication de confiance ou de variance et de la bonne taille d'exportation permet à la figure de rester utile dans n'importe quel contexte.

Invite, instructions

« Diagramme comparatif avant/après du taux de conversion par cohorte, style de ligne simple, bandes de confiance légèrement ombrées, couleurs bleues et neutres de la marque, arrière-plan uni, ambiance sérieuse, éviter les effets 3D et les grilles bruitées »

via Gemini

16. Développement de scénarios de tests d'assurance qualité

Les descriptions textuelles omettent souvent les détails du fonctionnement réel d'une fonctionnalité. Un petit storyboard facilite la compréhension du flux en présentant la fonctionnalité, le rôle de l'utilisateur, les critères de réussite, ainsi que les cas optimaux et les cas limites. L'ajout du contexte de l'appareil ou du navigateur et le maintien d'une palette neutre garantissent la simplicité et la clarté du storyboard.

Invite, instructions

« Storyboard en quatre cases illustrant différents scénarios de connexion : connexion réussie, délai d'attente expiré, mot de passe incorrect et verrouillage ; style minimaliste avec des lignes épurées ; légendes claires ; couleur accentuée de la marque pour les éléments importants ; fond blanc ; ton calme et instructif ; éviter les couleurs alarmantes »

via Gemini

17. Remettre en question vos arguments

Les idées sont plus solides lorsqu'elles sont testées par rapport à d'autres alternatives. Une image comparative équilibrée présente l'argument, un contre-exemple et les preuves pertinentes pour chaque partie. En conservant un ton neutre et respectueux, l'équipe peut discuter des compromis sans perdre de vue l'objectif.

Invite, instructions

« Image comparative côte à côte montrant l'affirmation à gauche et le contre-exemple à droite, disposition équilibrée, design minimaliste, couleurs bleu et gris de la marque, zones de légende claires, arrière-plan neutre, ambiance réfléchie, éviter les visuels sarcastiques »

via ChatGPT

18. Analyse concurrentielle en une page

Les analyses concurrentielles sont plus efficaces lorsqu'elles sont concises et directes. Une page unique met en évidence les principaux concurrents, les fonctionnalités comparées et la date de l'instantané afin que le contexte soit clair. L'utilisation de la palette de la marque permet de garantir la cohérence de la comparaison et facilite son partage.

Invite, instructions

« Matrice concurrentielle avec cinq fournisseurs et huit fonctionnalités, style de tableau minimaliste, couleurs de la marque pour la colonne mise en évidence, fond blanc, ambiance calme, éviter l'encombrement des logos et les notes de bas de page trop denses »

via Gemini

19. Tableau d'ambiance pour une campagne sur les réseaux sociaux

Les équipes créatives s'alignent plus rapidement lorsque le ton est visible dès le début. Un tableau d'ambiance présente le thème, la plateforme cible et les palettes de couleurs qui guideront le travail. L'ajout de recommandations claires sur ce qu'il faut faire et ne pas faire permet de garantir la cohérence du style entre tous les créateurs.

Invite, instructions

« Tableau d'ambiance de campagne avec six vignettes mélangeant textures, échantillons de couleurs et exemples d'images ; style artistique moderne et minimaliste ; palette de couleurs de la marque ; fond papier doux ; ambiance accueillante ; éviter les filigranes des images d'archives »

via Gemini

20. Options pour la page d'accueil

La première forme détermine la façon dont les gens perçoivent le produit. Tester trois variantes permet de trouver le visuel qui crée la meilleure connexion avec le public et qui tient ses promesses. L'ajout d'une photo du produit ou d'un visuel abstrait, d'un arrière-plan clair et d'un espace pour le texte facilite la comparaison entre les différentes options.

Invite, instructions

« Image principale de la page d'accueil avec le produit sur une surface épurée, images photoréalistes, éclairage doux, couleurs bleues de la marque, espace vide pour le titre à gauche, haute résolution, éviter les reflets trop chargés près du texte »

via Gemini

1. ClickUp BrainGPT + ClickUp Talk to Text

Évitez de taper et transformez instantanément votre voix en documents, tâches et messages soignés grâce à la fonction Talk to Text de ClickUp

Si votre plus grand défi n'est pas de générer des images, mais de maintenir la cohérence des invites texte-image d'une campagne à l'autre, ClickUp BrainGPT offre à votre équipe marketing une « base » pratique pour la rédaction d'invites.

Au lieu de perdre vos lignes de prompt dans des documents et des chats aléatoires, vous pouvez stocker votre meilleure structure de prompt dans Docs, la relier à des tâches liées à la campagne et la réutiliser avec le contexte d'approbation intact. ClickUp BrainGPT prend également en charge plusieurs modèles d'IA tels que ChatGPT et Gemini (vous pouvez donc changer de modèle en fonction de vos besoins, que vous ayez besoin d'un texte plus précis ou d'une orientation plus détaillée pour l'image). Il est conçu pour fonctionner sur toutes vos applications, afin que votre équipe n'ait pas à copier-coller toute la journée.

La fonction Talk to Text de ClickUp BrainGPT s'intègre parfaitement dans ce même flux de travail. Vous pouvez prononcer une invite à voix haute (sujet, style artistique, conditions d'éclairage, palette de couleurs, arrière-plan et négatifs) et la convertir en un texte clair que vous pouvez insérer dans un document, une tâche ou votre générateur d'images IA. Cela facilite la capture d'idées d'invites lors de brainstormings, de révisions ou pendant que vous créez des graphiques pour les réseaux sociaux.

Génération d'images intégrée à ClickUp

Et si votre documentation repose largement sur des visuels, ClickUp Brain et BrainGPT vous déchargent également de ce travail. Chaque fois que vous avez besoin d'un diagramme, d'une maquette rapide ou d'un remplacement pour une capture d'écran obsolète, vous pouvez le générer directement dans la tâche ou le document.

Il vous suffit de décrire ce dont vous avez besoin. Un organigramme pour un nouveau modèle d'autorisation, une esquisse simplifiée de l'interface utilisateur ou une illustration claire pour un guide pas à pas, et ClickUp Brain le crée instantanément. Vous pouvez même télécharger vos graphiques existants et demander des variantes plus claires et mises à jour, afin de vous assurer que votre documentation correspond au produit actuel sans nécessiter de mises à jour manuelles.

Cela permet de mettre à jour la documentation visuelle aussi rapidement que les modifications de texte, en particulier lorsque les fonctionnalités changent à la fin d'un sprint ou que vous essayez de maintenir la cohérence visuelle des guides, des FAQ et des documents internes.

Exemple visuel : invites simples vs invites détaillées

Vous trouverez ci-dessous deux images générées à l'aide des outils intégrés de ClickUp. La première utilise une invitation simple, tandis que la seconde utilise une invitation plus complète et détaillée. Les deux approches produisent des résultats de haute qualité, mais le niveau de détail et la direction créative peuvent être adaptés à vos besoins :

ClickUp BrainGPT pour la création d'images

Ou, si vous souhaitez simplement créer une image adorable pour une campagne mignonne ou partager un peu de joie pour n'importe quelle occasion, ClickUp Brain est là pour vous aider 🐶✨

Quelle que soit votre approche, la génération d'images de ClickUp permet de mettre à jour la documentation visuelle aussi rapidement que les modifications de texte, en particulier lorsque les fonctionnalités changent en fin de sprint ou que vous devez assurer la cohérence visuelle des guides, des FAQ et des documents internes.

Génération d'images à l'aide de ClickUp Brain

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp BrainGPT

Dictez instantanément vos idées de suggestions avec Talk to Text afin de capturer les détails tant qu'ils sont encore frais dans votre esprit.

Réécrivez les descriptions de texte approximatives dans une structure de prompt reproductible afin que les images générées restent cohérentes

Retrouvez plus rapidement les invites et les références de marque précédentes grâce à Enterprise Search , afin de pouvoir réutiliser ce qui fonctionne déjà.

Passez d'un modèle d'IA à l'autre afin de choisir celui qui correspond le mieux à la tâche à accomplir, par exemple entre la conception créative et la mise au point marketing.

Transformez les blocs d’invites approuvés en tâches traçables afin que les révisions, les modifications et les validations finales restent au même endroit

Limites de ClickUp BrainGPT

Nécessite des niveaux d'IA payants et des modules complémentaires pour bénéficier de toutes les fonctionnalités, en fonction du forfait et des paramètres d'administration.

Nécessite une gouvernance légère, comme la mise à jour de votre bibliothèque d’invites, sinon les équipes adopteront des styles d’invites ponctuels.

Tarifs ClickUp

2. Canva IA (Magic Media)

via Canva IA

Canva IA est conçu pour répondre aux besoins concrets du marketing : « créer, redimensionner, livrer ». Avec Magic Media, vous pouvez générer des images IA à partir d'une invite de texte directement là où votre équipe crée déjà des publicités, des présentations, des graphiques pour les pages d'accueil et des publications sur les réseaux sociaux. Cela réduit le délai entre la génération d'images et la conception de la production, en particulier lorsque vous avez besoin de plusieurs formats rapidement.

Il est également utile lorsque vous vous souciez de la cohérence de la marque, mais que vous ne voulez pas que chaque demande devienne un ticket de conception. Le flux de travail de Canva est centré sur les modèles et les modifications rapides, ce qui permet aux équipes de produire des variations tout en gardant le contrôle sur la typographie et les éléments de marque.

Les meilleures fonctionnalités de Canva IA

Générez des images à partir de suggestions de texte dans le même éditeur que celui utilisé pour les supports marketing

Créez rapidement des variantes pour différents canaux, tailles et orientations créatives

Appliquez des modèles et des contrôles de marque afin que les visuels restent cohérents dans les publications sur les réseaux sociaux et les ressources de campagne.

Combinez des images générées par IA avec des dispositions prêtes à l'emploi, des exportations et des commentaires collaboratifs.

Accélérez les cycles « de la ébauche à la validation » en générant des options parmi lesquelles les parties prenantes peuvent choisir dès le début

Limites de l'IA de Canva

Offre un contrôle limité par rapport aux générateurs d'art spécialisés lorsque vous avez besoin de paramètres d'invite hautement techniques

Nécessite des forfaits payants pour une utilisation plus approfondie de l'IA et des limites plus élevées, en fonction de l'installation de votre équipe

Nécessite toujours une vérification humaine pour s'assurer de l'exactitude de la marque, des détails du produit et de la conformité avant publication

Tarifs de Canva IA

Forfait Free

Canva Pro : 15 $ par mois/utilisateur

Canva Business : 20 $ par mois/utilisateur

Canva pour les entreprises : tarification personnalisée

3. Adobe Firefly

via Adobe Firefly

Adobe Firefly est un excellent choix lorsque vous avez besoin d'images générées par l'IA qui s'intègrent dans des flux de travail créatifs professionnels, ainsi que de garde-fous plus clairs pour les travaux commerciaux. Adobe positionne Firefly comme un outil conçu pour un usage commercial, et il s'intègre bien à l'écosystème Adobe plus large, ce qui est important si votre équipe travaille déjà dans Creative Cloud pour la production finale de designs.

Pour les équipes marketing, Firefly est souvent utilisé pour générer rapidement des ressources, explorer différentes orientations artistiques et itérer sur des concepts créatifs avant de les peaufiner dans les outils Adobe. Il utilise également un système basé sur des crédits, ce qui vous permet de gérer l'utilisation de manière prévisible au sein d'une équipe.

Les meilleures fonctionnalités d'Adobe Firefly

Générez des images à partir de textes d’invites grâce à des commandes adaptées à votre marque pour le style et la composition.

Offrez l'assistance pour les flux de travail commerciaux grâce au positionnement d'Adobe en faveur d'un approvisionnement plus sûr en contenu

Intégrez-le à la chaîne d'outils créatifs plus large d'Adobe pour les modifications en cours et les ressources de production

Utilisez les crédits génératifs pour gérer la génération d'images à l'échelle de l'équipe

Ajoutez des signaux de provenance grâce à l'approche d'authentification du contenu d'Adobe, lorsqu'elle est disponible

Limites d'Adobe Firefly

Consomme rapidement des crédits lorsque vous exécutez de nombreuses variantes, en particulier avec des paramètres de qualité élevés

Fonctionne mieux si votre équipe utilise déjà les outils Adobe pour la conception finale et les modifications en cours

Nécessite encore une vérification de l'exactitude, des revendications de la marque et des droits d'utilisation avant publication

Tarifs Adobe Firefly

Firefly Standard : 9,99 $ par mois/utilisateur

Firefly Pro : 19,99 $ par mois/utilisateur

Firefly Premium : 199,99 $ par mois/utilisateur

Creative Cloud Pro : 69,99 $ par mois/utilisateur

4. DALL·E (OpenAI)

via la communauté IA

DALL·E est largement utilisé pour la génération d'images marketing, car il gère bien la rédaction itérative d'invites, en particulier lorsque vous affinez un texte en plusieurs étapes afin de vous rapprocher de l'ambiance, de l'éclairage et de la composition souhaités. Il est également couramment utilisé lorsque vous souhaitez trouver rapidement des idées pour des graphiques destinés aux réseaux sociaux, des en-têtes de blog et des concepts de campagne.

Si votre flux de travail inclut ChatGPT, la génération d'images de type DALL·E peut également fonctionner de manière conversationnelle, ce qui signifie que vous pouvez demander des modifications telles que des arrière-plans différents, des combinaisons de couleurs ou un nouveau style d'image sans avoir à réécrire entièrement l'invite.

Les meilleures fonctionnalités de DALL·E

Générez des images à partir d'une simple invitation textuelle, puis affinez-les grâce à des suivis itératifs

Explorez rapidement plusieurs orientations visuelles pour une même idée de campagne

Assistance pour un large intervalle de styles, des images photoréalistes aux looks artistiques numériques

Idéal pour conceptualiser des visuels marketing avant la disposition finale de la mise en page

Offrez un accès API aux équipes qui souhaitent automatiser leurs flux de travail de génération d'images

Limites de DALL·E

Nécessite une attention particulière lors de la création et de la révision des instructions afin de garantir l'exactitude de la marque, les détails du produit et les allégations

Comprend les restrictions d'utilisation et de sécurité qui affectent ce qui peut être généré

Peut être moins prévisible pour une typographie précise, des détails minutieux ou des exigences strictes en matière de disposition

Tarifs DALL·E

Tarification personnalisée

5. Midjourney

via Midjourney

Midjourney est très apprécié lorsque vous recherchez des visuels stylisés et percutants, et que vous êtes prêt à faire quelques essais pour obtenir exactement le résultat souhaité. Les équipes marketing l'utilisent souvent pour créer des concepts artistiques audacieux, des moodboards de campagne et des visuels phares où le style artistique est aussi important que la précision littérale.

Le système de plans de Midjourney est basé sur le temps GPU et les modes de génération. Vous pouvez donc choisir entre des générations plus rapides ou du travail en file d'attente plus lent en fonction de vos délais.

Midjourney propose également des contrôles de confidentialité via le mode Stealth sur les niveaux supérieurs, ce qui est important si vous travaillez sur des campagnes de pré-lancement ou des visuels clients que vous ne souhaitez pas rendre visibles au public.

Les meilleures fonctionnalités de Midjourney

Produisez des images stylisées avec une forte cohérence esthétique entre les différentes variantes

Proposez plusieurs vitesses de génération, notamment les modes Rapide et Relax.

Offrez de l’assistance pour renforcer la confidentialité grâce au mode furtif

Permettez des expérimentations à grande échelle grâce au mode Relax illimité sur les niveaux payants

Adaptez votre utilisation grâce à des niveaux d'abonnement prévisibles en fonction de vos besoins en matière de production.

Limites de Midjourney

Nécessite des niveaux d'abonnement pour la plupart des cas d'utilisation marketing sérieux

Rend le rendu exact du texte et le contrôle strict de la disposition incohérents, de sorte que le travail de conception final nécessite toujours un outil de disposition.

Limite les fonctionnalités de confidentialité aux niveaux Pro et Mega via le mode furtif

Tarifs Midjourney

Forfait de base : 10 $ par mois

Forfait Standard : 30 $ par mois

Forfait Pro : 60 $ par mois

Forfait Mega : 120 $ par mois

Intégrer les images générées par l'IA dans les flux de travail marketing

Lorsque votre équipe dispose d'un ensemble solide de prompts texte-image et d'un dossier rempli d'images générées, la prochaine étape consiste à faire passer ces ressources par un chemin clair, de l'idée à la publication.

Trop souvent, ce travail se perd dans une multitude de tâches dispersées et d'outils d'IA qui ne communiquent pas entre eux.

La dispersion du contexte aggrave la situation lorsque vous devez fouiller dans différents systèmes simplement pour répondre à des questions simples telles que « qu'est-ce qui a changé » ou « où se trouve un fichier ».

ClickUp rassemble tout dans un espace de travail IA convergent. Voici un flux simple et complet qui utilise différentes fonctionnalités de ClickUp dans le bon ordre afin que le travail reste visible et facile à approuver.

Commencez avec un espace de travail dynamique dans ClickUp Docs

Créez votre bibliothèque d’invites et d’instructions dans un langage simple avec ClickUp Docs

Offrez à vos visuels et à vos textes un espace unique et accueillant grâce à ClickUp Docs. Créez un document dans ClickUp intitulé « Bibliothèque de messages et visuels de marque ».

À l'intérieur, conservez les invites qui fonctionnent réellement, de petites notes expliquant pourquoi elles ont fonctionné et un guide de marque facile à lire. Lorsqu'une personne demande une image phare, elle pourra trouver un exemple, une invite d'image prête à être collée et deux lignes sur l'ambiance et la couleur. Lorsque votre marque change, vous effectuez d'abord des modifications sur ce document afin que toute l'équipe reste synchronisée avec la version mise à jour.

Voici quelques conseils utiles pour vous aider à structurer l'ensemble de vos documents ClickUp :

Blocs de messages regroupés par cas d'utilisation, tels que les graphiques pour les réseaux sociaux, les en-têtes d'e-mails, les publicités payantes

Une courte section « jetons de marque » avec le style artistique, les palettes de couleurs, les conditions d'éclairage et une petite liste négative

👀 Anecdote amusante : IKEA a discrètement été le pionnier des photos « fausses » qui semblent réelles. Dès 2014, environ 75 % des images de son catalogue étaient des rendus générés par ordinateur, créés pour contrôler l'éclairage, la couleur et la disposition à grande échelle. C'est l'un des premiers exemples de remplacement de séances photo par des images synthétiques sans perte de confiance.

Demandez dans ClickUp Chat, capturez dans les tâches ClickUp

Recueillez les commentaires en un seul endroit et transformez le meilleur message en tâche à l'aide de ClickUp Chat

La plupart des demandes commencent par une phrase. Conservez cet esprit. Créez un canal ClickUp Chat intitulé « Demandes graphiques et commentaires ».

Quand quelqu'un écrit : « Nous avons besoin d'un en-tête LinkedIn pour demain, ton, produit à droite », convertissez ce message en tâche avec ClickUp Tasks dans la même fenêtre. Dans la description de la tâche, collez l'invite exacte de ClickUp Docs et ajoutez les tailles, les dates d'échéance et le réviseur. Vous passez de la parole à l'action en un seul geste, et rien ne se perd dans un fil de discussion séparé.

📌 Exemple : un responsable marketing produit envoie un message indiquant l'objectif et le ton à adopter. Vous le transformez en une tâche ClickUp intitulée « En-tête LinkedIn pour l'étude de cas », vous l'attribuez, vous ajoutez le texte à la demande d'image et vous joignez deux images générées précédemment qui correspondent au style recherché. Le créateur dispose désormais du contexte, des références et de la propriété sans avoir besoin d'organiser de réunion.

Laissez ClickUp Automatisations guider le travail, sans imposer de contraintes aux collaborateurs

Déplacez automatiquement les tâches vers la bonne liste grâce aux automatisations ClickUp

Un bon processus est naturel et facile à suivre. Configurez quelques automatisations ClickUp qui font avancer le travail sans avoir à envoyer constamment des notifications. Lorsque le statut passe à « Prêt pour révision », publiez dans ClickUp Chat en taguant le responsable créatif et déplacez la tâche ClickUp vers la liste Révision.

Lorsqu'une tâche doit être terminée dans les 24 heures et qu'elle est toujours en cours, relancez la personne assignée à la tâche et le propriétaire du projet. Créez un rappel trimestriel pour actualiser votre document ClickUp « Bibliothèque de messages et visuels de marque », afin que vos messages texte-image destinés à l'équipe marketing restent à jour.

💡 Conseil de pro : utilisez ClickUp Agents pour faire avancer les demandes d'images (sans avoir à courir après les validations). Collaboration créative alignée sur les flux de travail, optimisée par ClickUp Agents Une fois que votre équipe commence à utiliser les invites texte-image à grande échelle, le véritable ralentissement vient rarement de la génération d'images. Ce sont les suivis : « Où est la dernière version ? » ou « Quelle invite avons-nous approuvée ? » Les agents ClickUp AI peuvent gérer ce travail de coordination dans son contexte, afin que votre flux de travail reste visible. Voici comment vous pouvez les utiliser pour les images générées par l'IA : Configurez un agent Live Answers pour les questions du type « où est-ce ? » : dirigez l'agent ClickUp vers l'espace/la liste où se trouvent les tâches créatives (et le document où se trouvent votre bibliothèque de messages et vos jetons de marque). Lorsque quelqu'un demande « Quel message utilisons-nous pour la page d'accueil ? » ou « Quelles sont les combinaisons de couleurs approuvées pour les publications sur les réseaux sociaux ? », l'agent IA peut répondre en tenant compte du contexte.

Utilisez un agent Live Intelligence pour assurer la visibilité du statut : configurez-le pour partager une mise à jour hebdomadaire qui met en évidence ce qui est approuvé, ce qui est en cours de révision et ce qui est bloqué en révision, en particulier lorsque plusieurs créateurs produisent des images générées pour différents canaux.

Créez des agents légers sans codage : considérez cela comme la rédaction d'invites pour les opérations : définissez ce que vous voulez que l'agent fasse, choisissez le contexte (documents, listes ou applications connectées spécifiques), puis choisissez les actions qu'il peut effectuer, comme résumer les mises à jour ou suggérer les prochaines étapes.

Créez, révisez et approuvez en un seul endroit

Tableau du flux de travail créatif simplifié dans ClickUp Tâches

Le créateur exécute le brief texte-image dans votre générateur d'images IA, télécharge trois images générées vers la même tâche ClickUp et ajoute une note d'une ligne sous chacune d'elles. Les réviseurs peuvent laisser leurs commentaires directement à cet endroit.

Si une modification est nécessaire, définissez le statut sur « Révisions nécessaires », conservez la première pièce jointe et ajoutez les fichiers mis à jour sous « Round 2 ». Lorsque tout est correct, passez à « Approuvé ».

Une automatisation finale permet de partager un bref résumé dans ClickUp Chat avec un lien vers la tâche et le fichier finalisé. À partir de là, les propriétaires de canaux récupèrent l'image pour les publications sur les réseaux sociaux, les publicités ou les e-mails, et vous n'avez plus besoin de courir après les fichiers.

Quelques points utiles à garder à l'esprit :

Ajoutez des « notes d'utilisation » à la tâche, telles que « convient aux arrière-plans sombres, laissez le tiers droit libre ».

Enregistrez la commande d'image gagnante dans le document ClickUp avec une petite leçon apprise.

Respectez les directives là où les gens les consultent réellement

Votre marque n'est pas un fichier PDF dans un dossier. Elle vit dans le document ClickUp que vous avez ouvert à la première étape. Lorsque vous adoptez une nouvelle palette ou que vous souhaitez un style artistique plus doux, modifiez d'abord le libellé dans le document, puis utilisez les automatisations ClickUp pour en informer les équipes « Design », « Social » et « Cycle de vie » dans ClickUp Chat.

La prochaine invitation d'image copiée par quelqu'un intégrera la mise à jour. Au fil du temps, cela permet de garantir la cohérence des images générées par l'IA sans rappels quotidiens ni longues procédures d'approbation.

Bonnes pratiques pour les équipes marketing utilisant la conversion texte-image par IA

L'IA peut accélérer le processus, mais elle fonctionne mieux lorsque vos invites texte-image respectent des limites claires qui protègent la confiance, l'accès et la clarté de la marque.

Dans cet esprit, voici une petite liste que vous pouvez garder à portée de main :

Soyez transparent sur l'utilisation de l'IA dans vos publicités et vos affirmations , et conservez des preuves de ce que vous dites, conformément aux directives de la FTC sur la véracité des publicités et l'IA.

Rédigez un texte alternatif pour chaque image, évitez autant que possible d'inclure du texte dans les images et ajoutez une version texte courte pour les diagrammes afin que tout le monde comprenne le message.

Assurez la cohérence de votre marque dans les instructions grâce à un style artistique, des couleurs et une ambiance homogènes, car une image de marque cohérente est synonyme de croissance plus forte.

Enregistrez la provenance de chaque ressource à l'aide de Content Credentials ou d'un simple journal contenant le modèle, la version et les paramètres, afin de pouvoir vérifier comment les images ont été créées.

Suivez les guides des chaînes et testez plusieurs variantes basées sur des instructions pour chaque emplacement, en utilisant les conseils de la plateforme, tels que les spécifications créatives de LinkedIn.

Du texte à l'image, ClickUp pour la réussite

Vous êtes passé de l'idée à l'image avec soin. Nous avons abordé la forme du style artistique, l'éclairage, l'ambiance et les instructions afin que vos visuels semblent réfléchis et non aléatoires.

Mais voici ce que les équipes apprécient vraiment : ClickUp rassemble tout au même endroit, de sorte que la rédaction de vos instructions, la génération d'images, les révisions et les validations ne sont plus dispersées dans différents outils.

ClickUp Brain et ClickUp BrainGPT offrent aux spécialistes du marketing un moyen plus rapide de travailler avec des visuels dès le début. Dictez une idée générale avec Talk to Text, transformez-la en une invitation raffinée avec ClickUp BrainGPT et générez des images à l'appui (moodboards, en-têtes, miniatures, diagrammes) directement dans votre environnement de travail. Pas de copier-coller fastidieux. Pas de va-et-vient entre les applications. Pas de versions perdues.

ClickUp Docs héberge votre bibliothèque de prompts, ClickUp Chat recueille les demandes, ClickUp Tasks fait avancer le travail et ClickUp Automations relance les révisions sans bruit. Et lorsque vous êtes prêt à créer ou à affiner des images, ClickUp Brain reste connecté au contexte de votre projet afin que les résultats correspondent à ce que vous construisez réellement.

D'autres outils permettent de créer des images. ClickUp aide votre équipe à les créer dans les délais, en accord avec la marque et en harmonie les unes avec les autres.

Si vous êtes prêt à créer votre propre bibliothèque de prompts et à générer des visuels cohérents et compatibles avec l'IA, inscrivez-vous dès maintenant sur ClickUp.

Foire aux questions (FAQ)

Il s'agit d'une instruction courte et claire que vous donnez à un générateur d'images IA pour transformer des mots en visuels. En marketing, une bonne invite nomme le sujet, le style artistique, l'éclairage, la couleur, l'ambiance et toute note à éviter, afin que le résultat corresponde à votre marque et à votre objectif.

Oui, si vos instructions texte-image reprennent le même style d'image, les mêmes couleurs, le même arrière-plan et la même ambiance dans tous les éléments. Enregistrez les instructions gagnantes dans une bibliothèque partagée, et vos images générées formeront une famille homogène, des publications sur les réseaux sociaux aux publicités.

Choisissez l'outil qui correspond à vos besoins, et non celui qui fait le plus parler de lui. Si vous voulez des images photoréalistes, choisissez un modèle réputé pour cette qualité ; si vous aimez la peinture numérique ou l'art déco, choisissez-en un qui maîtrise bien les styles stylisés. Testez-en quelques-uns, enregistrez un petit ensemble de prompts et jugez-les en fonction des images de haute qualité que vous pouvez réellement livrer.

Conservez tout votre travail au même endroit. Stockez les invites, les versions, les commentaires et les validations dans les tâches ClickUp afin que les réviseurs puissent fournir leurs commentaires et donner leur accord sans avoir à rechercher les fichiers.

Oui. Conservez une bibliothèque de messages active dans ClickUp Docs, discutez des demandes dans ClickUp Chat, transformez les messages en tâches ClickUp et laissez ClickUp Automatisations vous aider dans les révisions et les transferts. Les messages texte-image font ainsi partie d'un processus continu et fiable.