Quelle pile IA convient aux équipes des médias et du divertissement ?

La pile IA adéquate relie les variantes créatives à l'intention du public et au contexte de distribution, afin que les bandes-annonces, les miniatures et les textes s'adaptent à chaque segment.

Cela implique des données propres et structurées, des connaissances avec permission et des agents intégrés là où les décisions sont prises, par exemple lors des phases de modification en cours, de programmation et d'achat.

Cet avantage se reflète dans les prévisions de PwC, qui prévoient que les revenus du secteur des médias et du divertissement atteindront 3 500 milliards de dollars d'ici 2029, en partie grâce à la publicité optimisée par l'IA et à une optimisation créative plus intelligente.

Dans cet article, nous vous présenterons une structure qui vous permettra d'atteindre cet objectif sans dispersion, afin que chaque version tire les leçons de la précédente et que votre prochaine campagne soit plus rapide et plus efficace.

Composants essentiels d'une pile IA pour les médias et le divertissement

Votre pipeline doit fonctionner comme un mouvement continu. Une prise de vue devient un atout, se transforme en campagne, puis alimente les enseignements tirés pour la prochaine sortie.

Voici comment vous pouvez vous préparer à cette transition :

Asset & metadata spine (MAM++) : versions précises au niveau des images et des codes temporels, avec transcriptions, légendes, intégrations et étiquettes de droits. Un identifiant canonique par ressource, pour que les bandes-annonces, les extraits destinés aux réseaux sociaux et les localisations ne soient jamais décalés.

Couche de données unifiée : suivez le temps de visionnage, l'achèvement, les variantes créatives, les campagnes, le commerce et les consentements dans des modèles d'IA épurés. SLA de fraîcheur par source de données : les données ingérées hier, pas celles de la semaine dernière.

Base de connaissances vivante : guides de style, ton, règles de localisation et notes juridiques/relatives à la marque. Les producteurs voient le propriétaire et la dernière mise à jour ; les agents peuvent citer les sources dans les briefs et les validations.

Assistance et amélioration créatives : IA générative qui accélère le travail (montages préliminaires, coupes, miniatures alternatives, nettoyage, transcription) avec des vérifications intégrées des filigranes/divulgations et des hallucinations.

Raisonnement et agents : sélection de plans, rythmes de bandes-annonces, meilleurs packs promotionnels, suggestions de créneaux/programmation — conservez toujours la créativité humaine avec le contexte « pourquoi ceci » et des solutions de repli sûres.

Orchestration des flux de travail : approbations, accords de niveau de service et transferts entre les services de modification en cours, juridique, marque et exploitation des chaînes. Les automatisations suivent le chemin optimal ; les exceptions sont signalées aux propriétaires et font l'objet d'un accusé de réception.

Droits, sécurité, gouvernance : licences de talents/musique, fenêtres territoriales, adéquation... tout est modélisé sous forme de graphique des droits afin que les variantes puissent être automatiquement effacées (ou bloquées).

Distribution et personnalisation : rendus prêts à être diffusés, sous-titres et textes adaptés à chaque plateforme/segment ; expériences axées sur les résultats, et non sur des suppositions.

Mesure et boucle de rétroaction : attribution au niveau des ressources aux choix créatifs, afin que chaque publication soit plus rapide, mieux accueillie et nécessite moins d'efforts la prochaine fois.

🧠 Le saviez-vous ? Le Deloitte Center for Technology (Media & Telecommunications) suggère de moderniser les opérations et les finances afin d'adopter des technologies telles que la production virtuelle, le doublage/la traduction par IA générative et l'automatisation des opérations. Celles-ci permettent une production moins coûteuse et plus rapide, surmontent les barrières linguistiques et automatisent des fonctions telles que la révision des contrats, la révision des scripts et la recherche d'emplacements de tournage.

Comment réaliser la sélection des technologies pour chaque couche

Lors du salon NAB Show New York 2025, AWS a présenté des flux de travail multimédias natifs du cloud et à rotation rapide.

Ils ont développé cette solution en collaboration avec la BBC, Sky et d'autres partenaires, démontrant ainsi que l'accélération de bout en bout est possible lorsque les pipelines sont reconfigurés pour permettre des flux multimédias ouverts et interopérables (CNAP/TAMS).

Voici des exemples concrets de sélection de technologies pour le contenu généré par l'IA dans les médias et le divertissement. Vitesse, interopérabilité et preuve que vous pouvez dépasser les pilotes.

Étape 1 — Commencez par la sortie que vous devez livrerChoisissez un titre, une saison, un évènement en direct ou une mise à jour de jeu et documentez le parcours depuis l'acquisition → la modification en cours → la distribution → l'analyse d'audience. Si une solution IA ne supprime pas les transferts, ne réduit pas les retouches ou ne raccourcit pas le délai de diffusion pour ce flux de travail réel, considérez-la comme facultative et non fondamentale.

Étape 2 — Verrouillez la colonne vertébrale des ressources et des métadonnéesAvant de débattre des modèles de base, assurez-vous que chaque ressource dispose d'un identifiant canonique, d'un alignement des codes temporels, de transcriptions/sous-titres et d'étiquettes de droits. C'est ce qui permet de garantir la cohérence des versions entre les montages, les localisations et les variantes de plateformes.

Étape 3 — Normalisez les signaux dès le débutChoisissez où les modèles d'IA seront hébergés (cloud, sur site, API des fournisseurs), quelles données d'entraînement sont autorisées et comment les résultats sont vérifiés. Si vous utilisez la génération augmentée par récupération pour les analyses de scripts ou les connaissances internes, définissez quelles sources sont « approuvées » et quelles informations sont renvoyées aux réviseurs humains.

Étape 4 — Fonder les décisions sur une base de connaissances vivanteDéfinissez des identifiants standard pour les titres/épisodes/segments, fixez les limites du consentement et convenez des données minimales sur l'audience dont vous avez besoin pour prendre des décisions (temps de visionnage, achèvement, sauts, engagement, conversion). Des signaux frais et cohérents valent mieux qu'un « grand » tableau de bord qui arrive trop tard.

📮 ClickUp Insight : 70 % des managers utilisent des briefs de projet détaillés pour définir les attentes, 11 % s'appuient sur les réunions de lancement d'équipe et 6 % adaptent le lancement de leurs projets en fonction des tâches et de la complexité. Cela signifie que la plupart des lancements sont axés sur la documentation et non sur le contexte. Le plan est peut-être clair, mais l'est-il pour tout le monde, de la manière dont chacun a besoin de l'entendre ? Les fonctionnalités d'IA de ClickUp Brain vous aident à personnaliser la communication dès le début. Utilisez-les pour résumer les documents de lancement en briefs de tâches spécifiques à chaque rôle, générer des plans d'action par fonction et identifier les personnes qui ont besoin de plus de détails et celles qui en ont besoin de moins. 💫 Résultats concrets : Hawke Media a réduit les retards dans ses projets de 70 % grâce aux fonctionnalités avancées de suivi de projet et d'automatisation de ClickUp.

Étape 5 — Placez l'IA là où se prend le jugementLes meilleurs agents IA interviennent là où se prennent les décisions. C'est là que se tiennent les discussions pour choisir les plans à utiliser, les montages à approuver, les variantes de texte à publier, les versions à diffuser sur chaque canal et les changements à apporter en cas de variation des performances.

Étape 6 — Orchestrez le parcours idéal ; exposez les exceptions. Prévoyez les risques liés aux discours haineux, à l'adéquation de la marque, à la divulgation et à la conformité IP dans le cadre du parcours de production. Si les vérifications sont facultatives, elles seront ignorées en raison de la pression des délais.

Étape 7 — Droits, sécurité et gouvernanceEffectuez l'automatisation des transferts de routine (missions, dates d'échéance et routage des statuts), mais signalez clairement les exceptions : qui est responsable de la correction, qu'est-ce qui est bloqué et qu'est-ce qui doit être approuvé avant toute livraison.

Étape 8 — Bouclez la boucleDéfinissez ce que signifie « mieux » pour cette version (délais plus courts, moins de révisions, taux d'achèvement plus élevé, meilleure conversion) et reliez cela aux décisions que vous avez prises (choix d'édition, packaging, stratégie de distribution).

💟 L'avantage ClickUp : maintenant que vous avez esquissé ce flux à travers d'énormes bibliothèques de contenu, vous avez besoin d'une couche de coordination qui réduit la prolifération des tâches. C'est là que ClickUp vient à votre secours, sans alourdir le système. ClickUp 4.0 peut servir de couche de coordination dans votre pile IA en centralisant et en orchestrant le flux de travail pour la conception créative, en reliant les tâches de production de contenu, en gérant les validations, en effectuant le suivi des calendriers de distribution, en intégrant des tableaux de bord analytiques et en effectuant l'automatisation des tâches répétitives. Cela garantit que vos outils d'IA effectuent une connexion parfaite avec l'aspect humain qui consiste à créer du contenu et à le diffuser.

Le rôle de ClickUp : la couche d'orchestration des flux de travail qui garantit la facilité d'utilisation de votre pile IA

Maintenant que vous avez esquissé ce flux à travers d'énormes bibliothèques de contenu, vous avez besoin d'une couche de coordination qui réduit la dispersion du travail: le passage constant entre différents outils et plateformes.

Pire encore, cette situation peut également conduire à une prolifération de l'IA, où plusieurs outils d'IA sont utilisés de manière isolée. C'est là qu'intervient ClickUp, un environnement de travail IA convergent qui vous aide à tirer le meilleur parti de votre pile IA.

Elle centralise et orchestre le flux de travail pour la conception créative, en liant les tâches de production de contenu, en gérant les validations et en effectuant l’automatisation des tâches répétitives.

Si vous êtes prêt à transformer prise de vue → ressource → campagne → informations en un seul mouvement, voici comment ClickUp vous accompagne là où le travail se fait réellement :

Centralisez la conceptualisation et le contexte de production avec ClickUp Documents et ClickUp Tableaux blancs.

Collaborez en temps réel avec votre équipe et conservez toutes vos idées et tous vos contenus dans ClickUp Docs

Le travail créatif s'effondre lorsque le brief, les références et les décisions sont éloignés des tâches à accomplir.

Dans ClickUp Docs, vous pouvez créer des wikis et des bases de connaissances, collaborer en temps réel, taguer vos collègues et convertir du texte en tâches traçables. Cela s'avère utile pour les guides de style, les règles de localisation, les messages de campagne et les notes d'approbation qui doivent rester à jour et attribuables.

Collaborez visuellement avec vos équipes et participez à des séances de brainstorming avec ClickUp Tableaux blancs

Grâce aux tableaux blancs ClickUp, vous pouvez réfléchir de manière visuelle, puis créer des tâches et des documents à partir du tableau afin que votre concept se transforme en un véritable plan sans avoir à le recréer ailleurs.

Reliez le travail de production de contenu aux propriétaires, aux validations et aux calendriers.

Lorsque la production de contenu est répartie entre différentes équipes, le risque n'est pas le « manque d'outils », mais plutôt le manque de clarté quant à la propriété et les transferts manqués.

Définissez des priorités, des champs personnalisés, des types de tâches et bien plus encore avec les tâches ClickUp

Les tâches ClickUp sont conçues pour s'intégrer au reste de votre travail, avec des options de personnalisation telles que les statuts, les types de tâches et les champs personnalisés, afin que vous puissiez refléter le fonctionnement réel de votre pipeline (par exemple : première ébauche, révision, aspects juridiques, localisation, exportation finale, planification).

Les flux de travail de ClickUp pour les équipes médias mettent également l'accent sur la planification et la visualisation des campagnes à travers plusieurs vues, afin que vous puissiez voir les dates, les personnes assignées et les détails en un coup d'œil. Cela vous aide lorsque les calendriers de distribution changent et que vous devez réorganiser le travail sans perdre de vue les dépendances.

Automatisez les étapes répétitives et maintenez la visibilité des performances.

L'intérêt des outils basés sur l'IA dans les opérations médiatiques est de réduire la coordination manuelle, et non de créer davantage de travail administratif. Cela peut être réalisé grâce à une combinaison d'automatisation et d'IA.

Automatisez toutes vos tâches et processus routiniers avec ClickUp Automations

Les automatisations ClickUp vous aident à gérer les tâches routinières de la production : attribuer des propriétaires, modifier les statuts, déclencher des rappels et standardiser les transferts. ClickUp comprend également un générateur d'automatisations IA qui peut créer des automatisations à partir d'une invite en langage naturel, afin que votre équipe puisse créer des flux de travail plus rapidement et les ajuster au fur et à mesure que le processus évolue.

Créez des tableaux de bord personnalisés qui vous fournissent des informations approfondies grâce à ClickUp Dashboards

💡 Conseil de pro : utilisez ClickUp Super Agents pour assurer la continuité des lancements lorsque les transferts deviennent chaotiques. Automatisez vos flux de travail grâce aux Super Agents de ClickUp. Ces agents IA peuvent aider à automatiser les rappels, réaliser la distribution des listes de tâches, compiler les mises à jour quotidiennes, signaler les retards et ajuster les priorités en fonction de l'avancement du travail. Cela convient parfaitement aux opérations médiatiques, où les approbations et les changements de calendrier s'accumulent rapidement. Comment l'utiliser dans un flux de travail multimédia (exemple d'installation) : Définissez un « rôle » d'agent pour la salle de diffusion (lancement de bande-annonce, diffusion d'épisode, temps forts d'évènements en direct) afin qu'il se concentre chaque jour sur le même ensemble de tâches et de discussions.

Demandez-lui de publier un résumé quotidien : ce qui est prêt à être examiné, ce qui est bloqué, ce qui a changé au cours des dernières 24 heures et ce qui nécessite une décision.

Utilisez-la pour repérer rapidement les goulots d'étranglement en résumant la progression réalisée et en signalant les changements de délais.

Demandez-lui de préparer les agendas des réunions et les listes d'actions, afin que les revues commencent par des décisions et non par des récapitulatifs de statut.

Conservez un propriétaire humain pour approuver les décisions si nécessaire, afin que l'agent fournisse l'assistance pour prendre des décisions plutôt que de les remplacer.

Ensuite, au lieu d'exporter les mises à jour dans des présentations PowerPoint, les tableaux de bord ClickUp vous permettent de créer des rapports personnalisés afin que les parties prenantes puissent voir ce qui compte, des performances des campagnes à la productivité des équipes. C'est là que vous effectuez la connexion des résultats des données d'audience aux décisions et au rendement, afin que chaque publication génère des enseignements que vous pouvez réutiliser.

ClickUp prend également en charge les cartes IA, qui ajoutent des rapports basés sur l'IA aux tableaux de bord et aux aperçus. Vous pouvez les utiliser pour générer des mises à jour de type compte rendu et des résumés à partir du contexte du travail réel de votre équipe.

Enfin, ClickUp Brain ajoute une couche d'IA à l'environnement de travail pour les tâches et les documents, avec des contrôles axés sur l'entreprise, tels que l'absence de formation des données par des tiers et la conservation zéro des données par les fournisseurs d'IA. Vous pouvez poser des questions relatives aux documents ou aux tâches à ClickUp Brain et obtenir des informations détaillées et des résumés rapides de tout le travail en cours dans votre environnement de travail.

Obtenez des résumés et des informations à partir de votre environnement de travail ClickUp avec ClickUp Brain

À quoi devrait ressembler idéalement votre flux de travail ClickUp dans la pratique :

Rédigez le brief et les règles dans ClickUp Docs, puis transformez les décisions en tâches.

Mappez les temps forts de la bande-annonce ou l'arc narratif de la campagne dans ClickUp Tableaux blancs, puis convertissez les étapes en travaux assignés.

Effectuez les coupes, les validations et les livraisons sous forme de tâches ClickUp avec des statuts qui correspondent à votre pipeline.

Utilisez les automatisations ClickUp pour déplacer les transferts et les rappels lorsque les statuts changent.

Suivez le débit et les résultats sur les tableaux de bord ClickUp afin que les décisions restent liées aux résultats.

Échantillon de pile IA pour les équipes médias et divertissement (édition 2025)

Ce plan directeur pour le secteur des médias et du divertissement est délibérément subjectif : chaque couche existe pour éliminer un goulot d'étranglement spécifique dans le parcours allant de la capture à la campagne, puis à la monétisation.

Nous suivrons le même ordre que celui de votre travail et, pour chaque couche, nous expliquerons ce qu'elle fait, pourquoi elle est importante aujourd'hui et comment choisir entre la création et l'achat.

Couche de génération créative

Cette couche donne l'impulsion nécessaire : vous transformez un brief en storyboards, concepts et plans rapides que vos éditeurs peuvent réellement utiliser, sans attendre de nouvelles prises de vue ou de conjectures.

Adobe Firefly

via Adobe Firefly

Lorsque vous avez besoin d'une IA générative pour vos ressources de campagne, mais que vous ne pouvez pas vous permettre d'ambiguïté en matière de licence, Adobe Firefly est conçu pour répondre à cette réalité « d'utilisation commerciale ». Vous pouvez générer rapidement des concepts (génération d'images et exploration de styles) et continuer à travailler dans le même écosystème Adobe que celui déjà utilisé par vos professionnels de la création. Cela permet de réduire les transferts entre les fichiers d'idéation et ceux prêts à la production.

Adobe positionne également Firefly autour des références de contenu et de la transparence d'utilisation. Cela est important lorsque vous créez du contenu généré par l'IA qui nécessite encore des approbations et des flux de travail de divulgation clairs.

Les meilleures fonctionnalités d'Adobe Firefly

Conversion de texte en vidéo et d'image en vidéo pour créer des b-rolls, des inserts et des animations à partir d'invites, conçues pour être commercialement sûres pour une utilisation dans l'entreprise.

Formation sans risque commercial (licence Adobe Stock + sources du domaine public) et génération facile de texte en image pour la conception.

Services Firefly (API d'entreprise) pour recadrer/traduire des vidéos à grande échelle et générer des milliers de variantes conformes à la marque, avec un affinement direct dans les applications Creative Cloud.

Utilisez Firefly gratuitement ou débloquez des fonctionnalités supplémentaires grâce aux forfaits Firefly dédiés ou via Creative Cloud Pro.

Limitations d'Adobe Firefly

La sortie vidéo atteint aujourd'hui une résolution de 1080p.

Les crédits génératifs/fonctionnalités disponibles varient selon les forfaits ; consultez le comparatif des forfaits Firefly avant la validation.

Tarifs Adobe Firefly

Firefly Pro : 19,99 $ US/mois

Aperçu des forfaits Firefly (comprend le forfait Free et d'autres niveaux ; les tarifs varient selon les régions)

Creative Cloud Pro (offre groupée avec Firefly incluse ; les tarifs varient selon les régions)

Évaluations et avis sur Adobe Firefly

G2 : 4,5/5 (plus de 200 avis)

Capterra : 4,4/5 (plus de 15 avis)

Que pensent les utilisateurs d'Adobe Firefly ?

Un critique a partagé :

Ce que j'apprécie le plus dans Adobe Firefly, c'est la rapidité et la facilité avec lesquelles il facilite le processus créatif. Je peux transformer mes idées en visuels presque instantanément et apporter des modifications sans repartir de zéro.

Ce que j'apprécie le plus dans Adobe Firefly, c'est la rapidité et la facilité avec lesquelles il facilite le processus créatif. Je peux transformer mes idées en visuels presque instantanément et apporter des modifications sans repartir de zéro.

ImagineArt

via ImagineArt

ImagineArt est une suite créative axée sur la vitesse de variation et accessible depuis un navigateur. Elle permet de créer rapidement des brouillons d'images et de vidéos, des concepts courts et des itérations basées sur des instructions qui vous aident à tester les possibilités créatives avant de vous lancer dans une session de modification en cours.

Pour les équipes chargées des médias et du divertissement, cela s'avère utile lorsque vous essayez d'explorer différentes options, telles que « et si nous le coupions de cette façon ? », pour créer des accroches axées sur les réseaux sociaux ou différents tons visuels, tout en poursuivant le processus créatif.

Les meilleures fonctionnalités d'ImagineArt

Suite créative tout-en-un pour les images, les vidéos, les courts métrages et la voix : générez du contenu à partir de suggestions de texte grâce à des outils de modification en cours avancés.

IA Video Studio avec Text-to-Video, Image-to-Video, Shorts et un éditeur de navigateur, pratique pour créer rapidement des concepts sociaux et explorer des mouvements.

Contrôles au niveau des plans (durée, angles, éclairage, résolution) pour régler l'apparence avant la post-production

Options d'équipe/d'organisation pour intégrer des collaborateurs dans le cadre d'un seul abonnement

Limites d'ImagineArt

Limites de crédit et de simultanéité par niveau ; les niveaux inférieurs peuvent avoir une visibilité publique pour les images générées.

L'application Web est disponible uniquement sur ordinateur (applications mobiles disponibles séparément).

Tarifs ImagineArt

Basique : 15 $ US/mois

Standard : 20 $ US/mois

Ultimate : 34 $ US/mois (crédits/concurrence plus élevés)

Évaluations et avis sur ImagineArt

G2 : pas assez d'avis

Capterra : pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs à propos d'ImagineArt ?

Un critique a partagé :

J'utilise la plateforme Imagine. Art et je suis toujours impressionné par la rapidité avec laquelle l'équipe réagit aux nouveaux outils et les intègre immédiatement à la plateforme, ajoutant ainsi de nouvelles fonctionnalités.

J'utilise la plateforme Imagine. Art et je suis toujours impressionné par la rapidité avec laquelle l'équipe réagit aux nouveaux outils et les intègre immédiatement à la plateforme, ajoutant ainsi de nouvelles fonctionnalités.

Couche de modification en cours et de post-production automatisée

Cette couche transforme rapidement les séquences brutes en assemblages utilisables (recherche de rythmes, division des scènes, recadrage pour le format vertical et préparation des montages préliminaires sous-titrés), afin que vos éditeurs du secteur des médias et du divertissement puissent consacrer leur temps à leur art.

Adobe Premiere Pro

via Creative Bloq

Premiere Pro reste l'outil incontournable lorsque vous avez besoin d'une assistance IA pour le montage non linéaire (NLE), plutôt que de recourir à un outil distinct. Les flux de travail basés sur des transcriptions (montage textuel) vous aident à assembler un premier montage en travaillant directement à partir des dialogues, ce qui est un atout majeur pour les interviews et les montages de type documentaire.

La reconnaissance vocale et les sous-titres fournissent également de l’assistance lorsque vous transformez un format long en format court et que vous avez besoin de sous-titres prêts à être révisés rapidement.

Les meilleures fonctionnalités d'Adobe Premiere Pro

Édition de texte pour assembler les modifications en copiant des lignes à partir de la transcription

Sous-titrage automatique du texte de la parole avec options de traduction pour les promotions internationales

La détection des modifications de scène permet des exportations fractionnées et aplaties lors des changements de plan.

Recadrage automatique pour recibler le format 16:9 vers 9:16/1:1 sans recadrage manuel

Limitations d'Adobe Premiere Pro

Certaines fonctionnalités avancées/IA et certains crédits varient selon les forfaits ; consultez les détails des forfaits avant la validation.

Tarifs Adobe Premiere Pro

Application unique Premiere Pro : Premiere coûte 22,99 $ US par mois.

Forfaits Creative Cloud : Creative Cloud Pro est disponible au prix de 69,99 $ US par mois.

Évaluations et avis sur Adobe Premiere Pro

Avis G2 : 4,5/5 (plus de 1 550 avis)

Avis Capterra : 4,7/5 (plus de 550 avis)

Que pensent les utilisateurs d'Adobe Premiere Pro ?

Un critique a partagé :

C'était génial ! J'ai pu créer des vidéos de haute qualité avec des animations avancées qui donnent vraiment vie à mes créations.

C'était génial ! J'ai pu créer des vidéos de haute qualité avec des animations avancées qui donnent vraiment vie à mes créations.

DaVinci Resolve 20

via Blackmagic Design

Resolve est la solution idéale si vous souhaitez bénéficier d'une assistance IA et d'une finition haut de gamme (couleur + audio + livraison) dans le même environnement.

Des fonctionnalités telles que l'assemblage de type script-échéancier et l'automatisation de la commutation multicam visent à raccourcir le délai de « première coupe utilisable », en particulier lorsque vous travaillez avec de nombreuses séquences brutes et plusieurs angles. Pour les entreprises de divertissement qui diffusent fréquemment, ce gain de temps s'accumule d'un épisode à l'autre, d'une bande-annonce à l'autre et d'un évènement en direct à l'autre.

Les 20 meilleures fonctionnalités de DaVinci Resolve

IA IntelliScript convertit les scripts en échéanciers pour un montage rapide.

IA Multicam SmartSwitch permet d'ajuster le changement automatique d'angle en fonction de la parole.

Les sous-titres animés par IA fournissent des légendes qui correspondent au rythme et au style.

Détectez les coupes de scène, décomposez les masters pour effectuer des modifications en cours et archivez-les.

Limitations de DaVinci Resolve 20

Certaines fonctionnalités d'IA et haut de gamme nécessitent la version Studio (payante) ; la version gratuite est limitée à certaines fonctionnalités.

Tarifs DaVinci Resolve 20

Resolve (gratuit) : télécharger gratuitement

Resolve Studio 20 : licence unique à 295 $ US (prix régional indiqué lors du paiement)

Évaluations et avis sur DaVinci Resolve 20

Avis G2 : 4,7/5 (203 avis)

Avis Capterra : 4,8/5 (265 avis)

Que pensent les utilisateurs de DaVinci Resolve 20 ?

Un critique a partagé :

Davinci Resolve offre de nombreuses fonctionnalités, sans pour autant avoir une interface trop complexe. J'ai pu l'utiliser immédiatement et j'ai depuis mis en œuvre encore plus de ses fonctions.

Davinci Resolve offre de nombreuses fonctionnalités, sans pour autant avoir une interface trop complexe. J'ai pu l'utiliser immédiatement et j'ai depuis mis en œuvre encore plus de ses fonctions.

Couche de distribution et de réutilisation

C'est là que les montages finis prennent tout leur sens : transformez les longs montages en clips vidéo prêts à être diffusés, programmez-les sur les différents réseaux et tirez-en rapidement des enseignements pour ajuster le planning de la semaine suivante.

Hootsuite

via Hootsuite

Hootsuite est utile lorsque la distribution est suffisamment complexe pour que la « publication » devienne un problème opérationnel impliquant plusieurs canaux, parties prenantes et étapes d'approbation.

Un planificateur unifié au sein de la plateforme aide les équipes marketing et de distribution à coordonner les livraisons, tandis que les fonctionnalités de collaboration et d'approbation permettent d'éviter la mise en ligne de montages ou de légendes erronés lorsque les échéanciers sont serrés.

Les meilleures fonctionnalités de Hootsuite

Unified Planner pour voir/effectuer la modification en cours sur tous les posts programmés et en direct en un coup d'œil

Créez, planifiez et publiez en un seul endroit grâce à des outils de collaboration et de validation, ainsi qu'à l'aide de l'IA pour la rédaction.

Recommandations sur le « meilleur moment pour publier » et analyses inter-réseaux pour affiner ce qui fonctionne.

Limites de Hootsuite

Des limites s'appliquent aux forfaits. Par exemple, le forfait Standard prend en charge jusqu'à 10 comptes sociaux, tandis que les forfaits Advanced/Enterprise suppriment cette limite.

La disponibilité des fonctionnalités varie selon le niveau, comme les approbations et la planification groupée qui ne sont pas incluses dans le niveau Standard.

Les limites de jetons IA pour OwlyWriter/OwlyGPT (par exemple, les allocations mensuelles de jetons) peuvent nécessiter des niveaux supérieurs en cas d'utilisation intensive.

Tarifs Hootsuite

Forfait standard : 99 $ par utilisateur/mois

Forfait avancé : 249 $ par utilisateur/mois

Forfait Enterprise : tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Hootsuite

Avis G2 : 4,3/5 (6575 avis)

Avis Capterra : 4,4/5 (plus de 3 780 avis)

Que disent les utilisateurs à propos de Hootsuite ?

Un critique a partagé :

J'apprécie particulièrement le fait que Hootsuite soit une solution tout-en-un pour gérer les réseaux sociaux sur plusieurs plateformes. Cette fonctionnalité simplifie considérablement mon travail, car elle me permet de créer du contenu, de le suivre et de déterminer les meilleurs moments pour le publier, le tout à partir d'un seul et même outil.

J'apprécie particulièrement le fait que Hootsuite soit une solution tout-en-un pour gérer les réseaux sociaux sur plusieurs plateformes. Cette fonctionnalité simplifie considérablement mon travail, car elle me permet de créer du contenu, d'en suivre les performances et de déterminer les meilleurs moments pour le publier, le tout à partir d'un seul et même outil.

Analyse d'audience et couche de personnalisation

Cette couche vous indique qui est resté, qui est parti et ce qu'il faut montrer ensuite, à temps pour changer les résultats, et pas seulement pour les rapporter.

Conviva

via Conviva

Conviva est conçu pour répondre à la question « pourquoi l'audience a-t-elle baissé ? » sur les plateformes de streaming, le Web et les applications.

Au lieu de traiter les données d'audience comme un rapport statique, la plateforme met l'accent sur les habitudes des consommateurs et l'intelligence d'expérience afin que les équipes chargées des opérations médias puissent repérer les pics d'abandon et agir pendant que la publication est encore en ligne.

Son argument clé de vente est la visibilité inter-équipes : des analyses qui peuvent être partagées entre les différents rôles (équipes produit, marketing, assistance et données) afin que vous n'ayez pas à débattre pour savoir quel tableau de bord est le « bon ».

Les meilleures fonctionnalités de Conviva

Visibilité en temps réel sur les cohortes de téléspectateurs et l'état des sessions avec contexte des causes profondes

Télémétrie complète des clients pour l'expérience et l'engagement, et non des échantillons.

Flux de travail d'analyse en continu pour les alertes, les tableaux de bord et les délais de résolution

Limites de Conviva

Nécessite l'intégration d'un SDK/capteur dans vos applications/lecteurs avant le flux de données ; les équipes doivent prévoir une courte période de mise en œuvre.

Tarifs Conviva

Tarification personnalisée

Évaluations et avis sur Conviva

Avis G2 : 4,5/5 (plus de 60 avis)

Avis Capterra : pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs à propos de Conviva ?

Un critique a partagé :

La plateforme est facile à naviguer, propose des alertes IA et dispose de fonctionnalités de tableaux de bord conviviaux. J'apprécie également la possibilité de personnaliser les indicateurs.

La plateforme est facile à naviguer, propose des alertes IA et dispose de fonctionnalités de tableaux de bord conviviaux. J'apprécie également la possibilité de personnaliser les indicateurs.

Amazon Personalize

via Amazon personalize

Amazon Personalize est un service de recommandation géré destiné aux services de streaming et aux entreprises médiatiques riches en contenu qui souhaitent bénéficier d'une personnalisation sans avoir à développer en interne l'ensemble de la pile ML.

Vous pouvez entraîner des modèles à partir d'interactions passées (vues, clics, signaux de temps de visionnage et métadonnées des éléments) et proposer des recommandations en temps réel à grande échelle. L'argument clé de vente pratique est la rapidité de mise en production, qui vous permet de déployer un système qui s'adapte en permanence à l'évolution du comportement des utilisateurs.

Les meilleures fonctionnalités d'Amazon Personalize

API d'inférence en temps réel pour regrouper les recommandations et les segments de données d'audience

Recettes pour la personnalisation de l’utilisateur, les éléments similaires et le reclassement personnalisé

Intégration facile dans les applications, les CMS ou les e-mails via des appels API (option de création ou d'achat).

Limitations d'Amazon Personalize

Frais minimum de 1 TPS par campagne active en temps réel (facturés même en cas d'inactivité), sauf si vous modifiez votre provisionnement ; les métadonnées des éléments entraînent des frais supplémentaires.

Les coûts sont répartis sur trois postes (acquisition, formation, inférence), vous aurez donc besoin d'une gestion et d'un suivi rigoureux des coûts.

Tarifs Amazon Personalize

Tarification personnalisée en fonction de l'utilisation

Évaluations et avis Amazon Personalize

Avis G2 : pas assez d'avis

Avis Capterra : pas assez d'avis

Que pensent les utilisateurs d'Amazon Personalize ?

Un critique a partagé :

Il est très facile de réaliser des conversions lorsque vous utilisez Amazon Personalize. Que vous souhaitiez vous inscrire à un webinaire ou télécharger un ebook, les actions sont très rapides et faciles.

Il est très facile de réaliser des conversions lorsque vous utilisez Amazon Personalize. Que vous souhaitiez vous inscrire à un webinaire ou télécharger un ebook, les actions sont très rapides et faciles.

Couche « Droits et monétisation »

C'est là que les nouvelles possibilités créatives se transforment en contrats, en fenêtres et en argent. Vous avez besoin d'un système qui sait exactement ce que vous pouvez vendre, où et quand vous pouvez le vendre, et comment payer et être payé, sans avoir à fouiller dans des feuilles de calcul.

Vistex

via G2

Vistex est conçu pour la couche où la créativité se transforme en sources de revenus : droits, redevances, frais et monétisation basée sur des contrats à travers les territoires, les canaux et les formats. Dans les médias, la difficulté ne réside pas seulement dans « ce que nous pouvons vendre », mais aussi dans « ce que nous pouvons vendre maintenant, où, selon quelles conditions commerciales, et quelles en sont les conséquences sur les rapports et les paiements ? »

L'argument clé de vente ici est le contrôle opérationnel : conditions contractuelles, validation de l'utilisation, calcul des redevances et analyses qui vous aident à comprendre la rentabilité et les obligations sans avoir à fouiller dans des feuilles de calcul.

Les meilleures fonctionnalités de Vistex

Gestion des contrats et des droits avec des conditions de licence détaillées et un suivi de l'utilisation

Calcul des redevances pour les flux entrants et sortants conformément aux conditions de licence, sur toutes les plateformes et tous les contrats.

Outils de rentabilité et de prévision pour planifier, modéliser et maximiser le rendement des programmes à l'ère du DTC

Limites de Vistex

Pas de prix public ; achat sur devis (devis requis)

Effort de mise en œuvre requis : le SDK/les connecteurs et la modélisation des données doivent être alignés sur votre catalogue et vos structures commerciales avant que la valeur ne soit réalisée.

Tarifs Vistex

Non publié sur le site web ; contactez Vistex pour obtenir un devis personnalisé.

Évaluations et avis sur Vistex

Avis G2 : 4,3/5 (plus de 60 avis)

Avis Capterra : pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs à propos de Vistex ?

Un critique a partagé :

La technologie est exceptionnelle, mais leur connaissance approfondie du secteur des sciences de la vie l'est tout autant. Ils proposent des solutions pratiques à mes défis quotidiens.

La technologie est exceptionnelle, mais leur connaissance approfondie du secteur des sciences de la vie l'est tout autant. Ils proposent des solutions pratiques à mes défis quotidiens.

Orchestration des flux de travail et couche opérationnelle

Cette couche permet de synchroniser les briefs, les tâches, les validations, les automatisations et les rapports, afin que les sorties ne soient pas retardées lors des transferts.

Asana

via Asana

Asana est idéal lorsque vous avez besoin de coordonner des campagnes et des productions, mais que vous recherchez un outil de gestion du travail relativement léger. Il est couramment utilisé par les équipes marketing et créatives pour garder une visibilité sur les calendriers et les dépendances, en particulier lorsque de nombreux collaborateurs travaillent sur des livrables parallèles (bandes-annonces, montages pour les réseaux sociaux, illustrations, notes de mise à jour).

Son argument clé de vente est la clarté à grande échelle : une allocation des ressources en fonction de la charge de travail pour une meilleure connaissance des capacités et un suivi des résultats en fonction des objectifs, ce qui aide les équipes à établir la connexion entre les tâches et les objectifs de l’entreprise sans avoir à créer un système personnalisé.

Les meilleures fonctionnalités d'Asana

Vues telles que Portfolios pour une visibilité multi-projets et Échéancier pour les dépendances.

Règles pour acheminer le travail, appliquer les normes d'admission et notifier automatiquement les approbateurs

Charge de travail et objectifs pour équilibrer la capacité et suivre les résultats

Résumés des mises à jour IA pour vous donner un aperçu rapide des projets en cours

Limites d'Asana

Le forfait Personal gratuit est limité aux équipes de 10 personnes maximum ; les équipes plus importantes devront opter pour des forfaits payants.

Les fonctionnalités avancées (approbations à grande échelle, Portfolios, charge de travail, automatisations plus poussées) nécessitent les forfaits Starter ou Advanced.

Tarifs Asana

Personnel : gratuit (jusqu'à 10 personnes)

Starter : 13,49 $ par utilisateur/mois

Avancé : 30,49 $ par utilisateur/mois

Enterprise / Enterprise+ : contactez l'équipe commerciale

Évaluations et avis sur Asana

Avis G2 : 4,4/5 (12 530 avis)

Capterra : 4,5/5 (13 453 avis)

Que disent les utilisateurs à propos d'Asana ?

Un critique a partagé :

Asana permet de transformer facilement des plans en tâches claires et faciles à suivre. J'apprécie la rapidité avec laquelle il est possible de décomposer de grandes initiatives en projets, tâches et sous-tâches avec des propriétaires et des dates d'échéance, puis de changer de vue (liste, tableau, échéancier) en fonction de la façon dont l'équipe aime travailler.

Asana permet de transformer facilement des plans en tâches claires et faciles à suivre. J'apprécie la rapidité avec laquelle il est possible de décomposer de grandes initiatives en projets, tâches et sous-tâches avec des propriétaires et des dates d'échéance, puis de changer de vue (liste, tableau, échéancier) en fonction de la façon dont l'équipe aime travailler.

💡 Conseil de pro : créez une routine « release intelligence » avec ClickUp BrainGPT. ClickUp BrainGPT est conçu comme un compagnon de bureau qui peut effectuer des recherches dans vos applications professionnelles et sur le Web à l'aide de plusieurs modèles d'IA. Il prend également en charge la fonctionnalité de conversion de la voix en texte afin que vous puissiez saisir rapidement vos commentaires pendant les révisions. Capturez vos notes de révision à l'aide de votre voix grâce à la fonction Talk to Text: Enregistrez des notes rapides pendant que vous regardez vos exportations quotidiennes ou que vous les révisez (ce qu'il faut améliorer et ce qu'il faut approuver). et convertissez-les en texte structuré. Enregistrez des notes rapides pendant que vous regardez vos exportations quotidiennes ou que vous les révisez (ce qu'il faut améliorer et ce qu'il faut approuver). et convertissez-les en texte structuré.

Posez des questions qui relient les choix créatifs aux résultats : essayez des invitations telles que « Quelles versions de bande-annonce ont été effacées le plus rapidement ce mois-ci ? » afin de repérer des tendances sans avoir à parcourir manuellement les mises à jour. essayez des invitations telles que « Quelles versions de bande-annonce ont été effacées le plus rapidement ce mois-ci ? » afin de repérer des tendances sans avoir à parcourir manuellement les mises à jour.

Recherchez et réutilisez les décisions prises dans le cadre des campagnes : utilisez utilisez la fonction Enterprise Search de ClickUp BrainGP dans toutes les applications pour retrouver d'anciens briefs, des notes de localisation et des décisions d'approbation, afin de ne pas avoir à recréer les mêmes règles à chaque nouvelle version.

Choisissez le modèle d'IA adapté à la tâche : vous pouvez passer d'un modèle d'IA premium à un autre, comme ChatGPT ou Gemini, à partir d'un seul et même endroit. Vous pouvez ainsi alterner entre différents « styles de pensée » sans avoir à changer d'outil.

Jira (Atlassian)

via Atlassian

Jira est la solution la plus adaptée lorsque les opérations médias recoupent largement le travail d'ingénierie et de plateforme : cycles de publication, changements de lecteur, modifications du pipeline d'ingestion, mises à jour d'applications et portes d'assurance qualité structurées.

Son argument clé de vente est la rigueur du flux de travail (types de problèmes personnalisés et suivi facile à auditer), qui permet aux équipes de production et d'ingénierie de coordonner les changements sans perdre leur responsabilité lorsque les échéanciers sont serrés.

Les meilleures fonctionnalités de Jira

Types de problèmes et transitions personnalisés (par exemple, contrôle qualité, juridique, localisation) avec des étapes de validation

Règles d'automatisation pour le triage, l'attribution et les délais SLA ; composants pour la propriété.

Tableaux de bord/filtres pour le statut en direct, plus intégrations avec les référentiels/CD pour les changements de plateforme.

Limites de Jira

L'exécution des règles d'automatisation est limitée par le forfait. Des besoins importants en matière d'automatisation peuvent vous orienter vers des niveaux supérieurs.

Les tarifs varient en fonction du nombre d'utilisateurs via le calculateur d'Atlassian ; vous paierez par tranche de sièges plutôt que selon un tarif forfaitaire unique.

Tarifs Jira

Gratuit : (jusqu'à 10 personnes)

Standard : 7,91 $ par utilisateur/mois

Premium : 14,54 $ par utilisateur/mois

Enterprise : contactez l'équipe commerciale

Évaluations et avis sur Jira

Avis G2 : 4,3/5 (plus de 7 190 avis)

Capterra : 4,4/5 (plus de 15 180 avis)

Ce que les utilisateurs disent de Jira

Un critique a partagé :

J'utilise Jira depuis plus d'un an maintenant, et j'apprécie la façon dont il lie les stories ou les bugs aux demandes de tirage ou aux validations que nous créons dans Bitbucket. Cette intégration rend le suivi beaucoup plus pratique.

J'utilise Jira depuis plus d'un an maintenant, et j'apprécie la façon dont il lie les stories ou les bugs aux demandes de tirage ou aux validations que nous créons dans Bitbucket. Cette intégration rend le suivi beaucoup plus pratique.

Avantages d'une pile IA adaptée dans le secteur des médias et du divertissement

Lorsque votre pile est conçue pour la vitesse et l'apprentissage, vous ne vous contentez pas de « produire du contenu » : vous exploitez une machine reproductible. Les fichiers passent sans encombre de la prise de vue au montage, puis à la campagne, les vérifications des droits sont effectuées en amont et chaque publication permet d'améliorer la suivante.

1. Cycles de production plus rapides et coûts réduits

Vous réduisez le temps passé par les assistants à prendre des décisions. La sélection des plans, les transcriptions et les montages alternatifs sont réalisés plus rapidement ; les validations se déroulent sans encombre ; les reprises sont supprimées grâce à la vérification précoce des marques/droits. Résultat : moins d'heures d'inactivité, des budgets plus serrés et une mise à l'antenne plus rapide.

💡 Conseil de pro : facilitez les transferts grâce à ce guide étape par étape du flux de travail de production de vidéos, puis reproduisez ces étapes dans vos statuts de tâches et vos automatisations.

2. Une plus grande portée grâce à la réutilisation multiformat

Un seul master donne naissance à plusieurs formats : bandes-annonces, courts métrages, miniatures et sous-titres localisés. Votre pile préserve l'intégrité de la lignée, applique les droits et les voix, et fournit des versions prêtes à être diffusées sur chaque plateforme, sans nécessiter de projet distinct pour chaque montage.

3. Meilleur engagement et meilleure fidélisation du public

Vous n'avez plus à deviner. Le temps de visionnage, le taux d'achèvement et les commentaires guident vos choix de variantes ; les suggestions de l'assistant sont synchronisées avec les moments où les spectateurs sont les plus réceptifs. L'engagement augmente car la créativité et le contexte sont enfin alignés.

4. Des décisions davantage fondées sur les données pour le contenu et la monétisation

Les producteurs voient quelles scènes, quels montages ou quels textes ont réellement fait la différence, par segment, par marché et par appareil. Le service financier obtient des prévisions fondées sur la réalité, et non sur des anecdotes. Les expériences deviennent plus faciles à justifier et les feux verts sont plus clairs.

💡 Conseil de pro : configurez un cockpit de performance à l'aide de ces exemples de tableaux de bord de données, puis programmez des instantanés hebdomadaires pour faire avancer les décisions.

5. Amélioration de la collaboration entre les équipes créatives, de production et de marketing

Tout le monde travaille à partir du même brief, du même calendrier et du même processus d'approbation. Les éditeurs n'attendent plus les transferts, les spécialistes du marketing n'ont plus besoin de copier-coller entre les différents trackers et les juristes peuvent examiner les droits dans leur contexte. L'alignement s'améliore et les changements de contexte diminuent.

Erreurs courantes commises par les équipes médias lors de la création d'une pile IA

Avec l'évolution rapide des formats, des droits et des sorties, certains écueils courants refont régulièrement surface. Identifiez-les rapidement, avant qu'ils ne vous coûtent du temps, de la confiance ou de l'argent.

🚩 Commencez par les modifications IA avant de corriger votre structure d'actifs/métadonnées

✅ Commencez par établir des identifiants canoniques, des transcriptions, des sous-titres et des étiquettes de droits. Si les variantes ne peuvent pas être rattachées à un modèle dont la propriété et les fenêtres d'utilisation sont clairement définies, chaque gain de « vitesse » en aval se transforme en travail supplémentaire.

🚩 IA dans le cloud, disques locaux

✅ N'exécutez pas d'assistants dans le cloud lorsque les quotidiens sont stockés sur des supports externes. Déplacez l'ingestion et les proxys vers votre magasin MAM/cloud afin que les tâches de sélection, de montage et de localisation puissent s'exécuter en parallèle sans retard lié au transfert physique des données.

🚩 De jolis tableaux de bord, mais aucune décision en matière de programmation

✅ Liez les vues aux actions : qui approuve quelle coupe et quand, quelle chaîne obtient quelle variante, et que se passe-t-il si un créneau est perdu ? Les rapports doivent guider le placement, et non le décorer.

🚩 Des automatisations « configurées et oubliées » qui publient des informations erronées

✅ Ajoutez des garde-fous : vérifications préalables des droits/régions, limites maximales de tentatives et validation humaine pour toute première publication sur une nouvelle chaîne ou un nouveau marché. Vérifiez chaque mois les faux positifs/négatifs et supprimez les règles trop strictes.

🚩 La prolifération des outils déguisée en innovation

✅ Si un outil ne réduit pas les transferts ou le délai de diffusion, il est voué à rester inutilisé. Regroupez les briefs, les tâches, les validations et la distribution là où ils se trouvent déjà ; n'intégrez que les outils dont l'efficacité est prouvée.

🚩 Opérations multimédias synthétiques sans divulgation ni gouvernance

✅ Exigez l'explicabilité et le libellé des ressources assistées par l'IA, ainsi que des pistes d'audit et des chemins de retour en arrière. Si un producteur ne peut pas répondre à la question « qu'est-ce qui a changé et pourquoi », le produit ne doit pas être commercialisé.

🚩 Des expériences que personne ne mesure

✅ Définissez des indicateurs de résultats avant les tests (augmentation du temps de visionnage par variante, délai d'exécution de la localisation, coût par livrable) et intégrez-les à une revue hebdomadaire afin de maximiser les succès et d'éviter que les échecs ne se reproduisent.

Réduisez la prolifération et conservez l'histoire grâce à la pile adéquate

Vous avez vu le plan d'action qui vous permettra de déterminer quelle pile IA convient le mieux aux équipes du secteur des médias et du divertissement.

La pile technologique idéale permet de transformer les flux de travail et les processus existants, tels que la modification en cours de vidéo et la création de contenu généré par les utilisateurs, de la conception à l'exécution. Tout cela grâce à l'aide apportée en arrière-plan par des modèles d'IA et des systèmes intelligents, tels que les agents IA.

Pour les entreprises du secteur des médias, ClickUp sert de couche de coordination, synchronisant les briefs, les tâches, les validations, les calendriers et les rapports, tout en utilisant l'IA pour mettre en évidence les prochaines étapes là où le travail est effectué. Cela se traduit par une réduction de la dispersion du travail, une clarification de la propriété et des publications qui se multiplient.

Inscrivez-vous dès aujourd'hui à ClickUp et utilisez ses puissants outils pour vos équipes.