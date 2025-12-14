Plus de 20 meilleures instructions Krea IA pour convertir du texte en image et en vidéo

Il existe de nombreux outils d'IA capables de transformer vos idées les plus folles en visuels époustouflants. Lorsque Krea a lancé son modèle interne, Krea 1, en juin 2025, il était facile de le considérer comme un simple modèle d'image IA parmi tant d'autres.

Après tout, dans quel autre domaine pourrait-il être plus performant ? La gestion des invitations ? La typographie ? Ou les transferts de style intelligents ?

En plus de tout cela, il résout également le problème récurrent de l'« aspect IA » en générant des visuels qui évitent les artefacts habituels de l'IA et les textures étranges.

Nous étions intrigués. Nous avons donc décidé de tester Krea nous-mêmes et, ce faisant, nous avons créé une bibliothèque de suggestions Krea IA que vous pouvez utiliser en y apportant vos propres modifications et ajustements.

Krea vs. alternatives populaires

Outil Idéal pour Points forts Limitations Tarifs Krea IA Itération visuelle en temps réel ; image + vidéo Entrées multimodales, esquisses sur toile, plus de 50 modèles, génération de vidéos Options impressionnantes, puissance de calcul gratuite limitée, encore en version bêta. Gratuit (50 jetons), mises à niveau payantes ClickUp Flux de travail créatif de bout en bout Génération d'images par IA plus gestion du flux de travail, automatisations, bibliothèque d'invites Plus axé sur le flux de travail que sur le style Inclus dans les forfaits ClickUp Leonardo IA Ressources de jeux, textures 3D, styles de marque Génération de textures OBJ, formation de modèles personnalisés, forte adhésion aux instructions Les objets inorganiques nécessitent plusieurs essais. Offre gratuite + 10 à 48 $/mois Midjourney Styles artistiques haut de gamme Meilleure esthétique artistique, immense communauté, cohérence des références Pas de forfait gratuit ; interface utilisateur Discord ; pas de vidéo 8 à 96 $ par mois Idéogramme Graphisme + typographie Meilleur rendu du texte ; résultats de qualité poster Ne convient pas au photoréalisme. Niveaux gratuits + payants Runway Gen-4 Réalisme du caractère et plans cinématographiques Idéal pour les personnes et l'esthétique du live-action. Contrôle réduit sur les graphiques stylisés Niveaux payants uniquement

Comprendre Krea IA

Krea AI est un outil de création itératif qui utilise des modèles d'IA (intelligence artificielle) propriétaires et tiers pour générer, améliorer, modifier et animer des vidéos et des images de haute qualité.

Vous saisissez une invite textuelle (ou une image/vidéo existante), et Krea IA utilise des modèles avancés pour produire des résultats de haute qualité et visuellement riches, allant d'images photoréalistes à des œuvres d'art stylisées, des clips vidéo ou des versions améliorées/optimisées de visuels existants.

Krea IA s'éloigne d'une approche basée sur les commandes pour s'orienter vers un partenariat coopératif en temps réel.

👀 Le saviez-vous ? En juin 2022, Cosmopolitan a publié la toute première couverture de magazine entièrement créée par DALL·E 2. L'équipe éditoriale a collaboré avec un artiste numérique pour peaufiner l'œuvre finale. La suggestion finale qu'ils ont utilisée était « Prise de vue grand angle depuis le bas d'une astronaute au corps athlétique marchant à grands pas sur Mars dans un univers infini, vagues de synthétiseur, art numérique. » via Cosmopolitan

Que sont les invites Krea IA ?

Les invites Krea IA sont des instructions qui indiquent à la plateforme le type de visuel que vous souhaitez créer. Vous pouvez y décrire textuellement l'image que vous souhaitez, télécharger des images et des références de style que Krea pourra interpréter, et même offrir des conseils en direct en partageant votre écran et votre webcam.

Krea propose également une toile en temps réel sur laquelle vous pouvez esquisser des formes ou dessiner des annotations pour influencer la création de l'IA en temps réel. Dans l'ensemble, l'outil peut interpréter des indices textuels et visuels pour générer des images selon votre imagination.

📮 ClickUp Insight : 1 professionnel sur 5 passe plus de 3 heures par jour à rechercher des fichiers, des messages ou des informations supplémentaires sur ses tâches. Cela représente près de 40 % d'une semaine de travail complète gaspillée pour quelque chose qui ne devrait prendre que quelques secondes !

Comment rédiger des invitations qui donnent de bons résultats avec Krea IA ?

La qualité du résultat obtenu avec Krea dépend en grande partie de la structure et du format de votre invite. Plus vous décrivez votre imagination de manière précise et claire, plus la représentation obtenue sera originale.

Cependant, les mots peuvent être limitatifs pour décrire certains styles. C'est l'une des raisons pour lesquelles les multiples modes de saisie de Krea peuvent être utiles pour obtenir les résultats que vous souhaitez.

Voici comment vous pouvez concevoir vos invites de manière textuelle et visuelle pour tirer le meilleur parti de Krea IA :

1. Utilisez des mots descriptifs

Commencez par définir un sujet clair, c'est-à-dire le point central de votre image. Décrivez-le ensuite à l'aide de mots descriptifs afin que l'IA puisse comprendre de manière plus intuitive ce que vous souhaitez créer.

Vous ne savez pas comment décrire votre sujet ou votre imagination ?

Décomposez-les en quatre couches :

Apparence physique : pensez aux attributs du sujet tels que les textures, les couleurs, les matériaux et l'échelle.

Action ou état : verbe décrivant le mouvement, l'immobilité ou l'interaction d'un sujet.

Atmosphère : qualité émotionnelle ou sensorielle du sujet

Contexte ou cadre : environnement, période, météo

📌 Enregistrer ces instructions : Sujet : Un violoniste Apparence physique : cape aux fils d'argent, peau lisse comme de la porcelaine, yeux ambrés brillants, violon en bois finement sculpté, cheveux tressés d'un noir profond, bottes métalliques réfléchissantes Action ou état : jouer intensément au milieu d'une performance, l'archet fendant l'air avec un flou de mouvement Ambiance : dramatique, éthérée, chargée d'électricité Contexte ou décor : sur une scène flottante dans une salle de concert en apesanteur, entourée de fragments de lumière suspendusInvite complète : Une violoniste vêtue d'une cape argentée, à la peau lisse comme de la porcelaine, aux yeux ambrés brillants, aux cheveux tressés d'un noir de jais et aux bottes métalliques réfléchissantes, jouant avec intensité au milieu d'un concert, son archet fendant l'air. Atmosphère dramatique, éthérée et électrisante à l'intérieur d'une salle de concert en apesanteur remplie d'éclats de lumière flottants.

Si vous évaluez des outils de génération d'images par IA, nous avons réalisé une analyse détaillée pour vous faire gagner du temps. Regardez ci-dessous 👇

2. Soyez précis quant aux détails de la composition

Concentrez-vous sur l'image dans son ensemble. Pensez à l'éclairage, à l'ambiance, au type d'image et à la manière dont vous souhaitez disposer les éléments dans l'image.

Les modificateurs dans vos instructions d'images IA fournissent au générateur d'images un cadre visuel à suivre.

Voici ce qu'il faut préciser :

Type d'image : photographie, aquarelle, illustration numérique, rendu 3D, croquis au crayon, peinture à l'huile, graphique vectoriel

Style artistique : hyperréalisme, anime, esthétique Studio Ghibli, art nouveau, cyberpunk, dessin minimaliste, baroque, design plat

Éclairage : lumière naturelle douce à travers les fenêtres, éclairage studio intense avec ombres profondes, lueur néon des enseignes, éclairage périphérique, contre-jour à l'heure dorée, lumière diffuse par temps couvert.

Angle technique : gros plan macro, vue aérienne, grille isométrique, inclinaison de l'angle néerlandais, faible profondeur de champ, objectif fisheye, perspective en contre-plongée.

Composition : règle des tiers, centrage symétrique, lignes directrices, couches avant-plan/plan intermédiaire/arrière-plan, espace négatif, cadrage dans le cadre.

Résolution : 4K ultra-détaillée, qualité cinématographique 8K, ou choisissez parmi leurs filtres de résolution prédéfinis.

Krea donne également accès à plus de 1 000 modèles de styles, créés par l'entreprise ou par les membres de la communauté. Vous pouvez appliquer ces styles directement si vous avez du mal à expliquer votre concept, ou même entraîner votre propre modèle de style personnalisé pour obtenir des visuels cohérents sur plusieurs générations.

💡 Conseil de pro : construisez vos invites progressivement en utilisant une technique d'enchaînement des invites pour aider l'IA à rendre des compositions d'images complexes. Commencez par les éléments fondamentaux, puis ajoutez des détails secondaires tels que l'éclairage, les effets atmosphériques et la netteté. Cela évite à l'IA d'être déroutée par trop d'instructions à la fois et vous permet de contrôler précisément chaque élément visuel.

3. Choisissez votre modèle IA

Krea rassemble plusieurs modèles d'IA dans une seule interface, vous offrant ainsi la flexibilité nécessaire pour choisir l'outil le mieux adapté à vos besoins créatifs. Mais cela signifie également que vous devez comprendre les forces et les limites de chaque modèle afin d'obtenir les meilleurs résultats. Voici un tableau récapitulatif qui vous aidera à choisir les modèles les mieux adaptés à vos besoins spécifiques :

Modèle Idéal pour Clé Résolution et résultat Krea 1 Photoréalisme Résout le problème de l'« aspect IA ». 4 images, 4096 Flux Usage général Références stylistiques 4 images, 1024 Nano Banana Respect des invites Raisonnement, connaissance du monde, instructions complexes 2 images, 1024 Image ChatGPT Scènes complexes Raisonnement avancé 2 images, 1024 Idéogramme Graphiques Styles plats et esthétiques, typographie 2 images, 1024 Runway Gen-4 Caractères Qualité cinématographique 2 images, 1024

4. Références d'alimentation

Parfois, vous avez une vision précise, mais les mots ne suffisent pas. Vous voulez cette lueur néon spécifique d'une ruelle cyberpunk, ou la texture exacte du bois patiné d'une photo que vous avez prise l'été dernier. Le texte seul ne peut pas toujours combler ce fossé.

Dans Krea, intégrez directement des références visuelles dans le processus de génération. La plateforme lit vos images et en extrait leur ADN visuel, c'est-à-dire les combinaisons de couleurs, les ambiances lumineuses, les structures de composition, les qualités de texture, et les applique à votre résultat.

Qu'est-ce qui est plus facile ? Décrire un coucher de soleil que vous avez photographié l'année dernière ou simplement le télécharger ?

Ce dernier point. Voici comment les entrées multimodales élargissent vos possibilités de création :

Télécharger des images : ajoutez jusqu'à trois images comme références pour le style, les couleurs, les caractères ou la composition. Krea peut mélanger les caractéristiques de chaque image ou extraire des éléments spécifiques de chacune d'entre elles pour les représenter dans votre résultat final.

Entrée webcam : pointez votre caméra vers des objets, des croquis ou même vous-même. La plateforme reconnaît les formes, les couleurs et les mouvements en temps réel et génère des interprétations en temps réel de ce qu'elle voit.

Peinture sur toile : esquissez des formes approximatives directement sur la toile de Krea pour influencer la composition et le placement des éléments dans votre image finale.

Partage d'écran : donnez directement un aperçu de votre Pinterest ou de vos tableaux d'ambiance et laissez l'IA générer des interprétations à partir des indices visuels.

5. Continuez à itérer

Krea est conçu pour un processus itératif. Vous pouvez générer, modifier, régénérer et affiner le résultat de l'IA jusqu'à obtenir quelque chose qui vous convienne.

Vous souhaitez modifier l'angle de la caméra ?

Supprimer les éléments indésirables du cadre ?

Modifier l'éclairage d'une image ?

Vous souhaitez convertir un croquis en rendu photo ?

Choisissez l'élément généré par l'IA dans le dossier et donnez une simple invite textuelle telle que : « Rééclairez la scène. Rendez-la plus lumineuse, avec le flux de lumière du jour qui pénètre par les fenêtres ».

La plateforme traite vos instructions et met à jour l'image en conséquence. Vous pouvez également contrôler le degré de modification de votre image par la plateforme en ajustant la puissance de l'IA.

Cela dit, voici une formule fiable pour structurer vos invites :

Type d'image + sujet descriptif précis + détails de composition spécifiques + image ou style de référence + sélection du modèle IA

N'oubliez pas qu'aucun guide sur la conception d'invites ne remplacera l'expérimentation pratique. Vous devez tester différents modèles et générer vous-même des images pour comprendre ce qui fonctionne.

Parcourez la communauté Krea pour voir ce que d'autres ont créé, étudiez leurs invitations et inspirez-vous de leurs expériences.

Rejoignez le serveur Discord de la plateforme pour poser des questions et apprendre auprès d'utilisateurs qui ont déjà compris les particularités de chaque modèle.

👀 Le saviez-vous ? Le premier programme d'art IA majeur, AARON, a été créé au début des années 1970 par l'artiste et informaticien britannique Harold Cohen. Dans le cadre de ce programme, des robots ont été programmés pour créer des dessins que Cohen colorait ensuite à la main.

Les meilleures invitations Krea IA pour différents cas d'utilisation

Krea transforme les flux de travail créatifs en donnant accès à plus de 50 modèles d'IA. Jouez avec et utilisez une combinaison de suggestions de texte, de références de style, de formats d'image et même de croquis pour décrire ce que vous souhaitez créer.

Bien qu'il y ait une courbe d'apprentissage, le système est intuitif. Cette liste de plus de 30 invites Krea IA vous donnera suffisamment d'inspiration pour créer et tester vos propres invites.

Il est temps de donner vie à l'ingénieur qui sommeille en vous.

Invites d'images Krea pour les graphistes et les illustrateurs

1. Générez un rendu photoréaliste d'un imposant burger végétarien avec un pain multigrain, du cheddar fort, une galette de champignons grillés, des poivrons rouges rôtis et des feuilles d'épinards croquantes, le tout flottant sur un riche fond orange doré. Des herbes fraîches, de la chapelure et des tomates cerises rouges flottent dans une suspension dynamique autour des ingrédients, comme si elles étaient prises dans une rafale de vent savoureuse. L'éclairage est chaud et directionnel, mettant en valeur les gouttelettes d'humidité, les textures et les reflets de chaque couche. Ajoutez un étalonnage de la couleur organique vive qui évoque la sensation d'un repas frais et gastronomique.

via Krea IA

2. Un serpent bleu foncé s'enroule autour du visage de la jeune fille, ses écailles sont détaillées et texturées. Les lèvres de la jeune fille sont rouge vif, brillantes et expressives. Ses cheveux, ses sourcils et ses cils sont d'un blanc pur, se fondant parfaitement dans le fond blanc immaculé. L'image dans son ensemble crée un contraste saisissant entre les tons bleus, rouges et blancs.

via Krea IA

3. Une boutique Dior présente une façade sculpturale blanche et fluide. Des papillons métalliques tombent en cascade depuis l'auvent incurvé au-dessus de l'entrée. Un éclairage doré et chaleureux illumine l'arcade et le logo de la marque. Les vitrines en verre révèlent l'intérieur. La photographie à l'heure bleue capture la vue au niveau de la rue. Architecture organique moderne avec des détails photoréalistes.

4. Une femme en tailleur gris est assise en tailleur sur le capot d'une voiture ancienne. La scène est en noir et blanc, à l'exception des flacons de cosmétiques de couleurs, roses et violets. Un grand flacon de parfum en cristal encadre sa silhouette. Des feuilles vertes et des tiges de lavande violettes s'entremêlent dans la composition. La voiture ancienne présente des détails en Chrome et des phares classiques. Photographie de produit surréaliste avec un style de collage mixte.

💡 Conseil de pro : vous n'êtes pas encore satisfait du résultat, même s'il est presque parfait ? Essayez la fonctionnalité « Reuse parameter » (Réutiliser le paramètre) de Krea. Elle permet d'afficher la commande, le modèle et les paramètres exacts de cette génération dans la boîte de commande, ce qui vous permet de relancer rapidement le processus et de le modifier. Si cela ne fonctionne pas, utilisez le chaînage de commandes pour obtenir le résultat souhaité.

5. Une affiche de voyage dans le style des années 1960 montre une ville côtière au coucher du soleil. Des blocs de couleur unis orange et bleu sarcelle dominent. Des silhouettes architecturales simplifiées s'alignent à l'horizon. Des vagues géométriques déferlent sous un soleil couchant. La texture sérigraphiée ajoute à l'authenticité.

via Krea IA

6. Un gloss Kiko rose scintillant se dresse sur une pelouse verte et fraîche. Des gouttes de rosée matinales recouvrent les brins d'herbe. Une lumière bokeh scintille en arrière-plan. Une lumière chaude du soleil jaillit du coin supérieur droit. Le produit cosmétique reflète la lumière naturelle. Photographie macro avec une faible profondeur de champ. Esthétique fraîche et naturelle de la photographie du produit.

💡 Conseil de pro : vous vous demandez si vous devriez utiliser ChatGPT ou le générateur d'images Meta IA pour produire de meilleures images ? Voici un petit aide-mémoire : Utilisez ChatGPT pour : des photos de produits photoréalistes, des portraits de caractères détaillés, des compositions complexes comportant plusieurs éléments et des visuels précis spécifiques à une marque. Utilisez Meta IA pour : des croquis conceptuels rapides, des styles artistiques abstraits, des palettes de couleurs expérimentales et des itérations rapides pendant les premières phases de brainstorming.

Prompts d'images Krea pour les équipes marketing et publicité

7. Le visage d'une femme repose paisiblement parmi des marguerites blanches et des fleurs vertes. Ses yeux sont fermés et son maquillage est naturel. Des taches de rousseur parsèment son nez et ses joues. Sa main touche doucement son menton, laissant apparaître une bague en or. Les fleurs encadrent tout son visage. Une lumière douce et naturelle met en valeur sa peau. Photographie de beauté en gros plan avec une composition florale organique.

via Krea IA

💡 Conseil de pro : vous souhaitez que Krea génère des résultats qui ressemblent étroitement à vos images/styles de référence ? Réglez l'échelle de ressemblance sur une valeur plus élevée pour qu'elle se rapproche davantage de l'image originale.

8. Casque d'astronaute rempli de fleurs, photographie à champ lumineux. Tous les plans focaux possibles sont capturés simultanément, ce qui permet de refaire la mise au point après la capture et de créer la possibilité caractéristique de voir autour des objets avec de subtils décalages de parallaxe. L'esthétique distinctive de la photographie computationnelle montre des informations de profondeur impossibles, chaque pétale étant net, quelle que soit sa position.

via Krea IA

👀 Le saviez-vous ? Plus de 34 millions d'images sont générées chaque jour sur des plateformes d'IA telles qu'Adobe Firefly, Midjourney, Stable Diffusion et DALL-E. Si les artistes peuvent avoir une connotation négative à l'égard de l'art généré par l'IA, ce nombre impressionnant montre simplement à quel point l'IA a démocratisé la création d'images pour tous.

9. Un collage chaotique de morceaux découpés dans des magazines et des journaux, comprenant des visages humains, des caméras de surveillance, des publicités, des libellés de produits, des gadgets étranges, des logos et des fragments de texte superposés les uns aux autres sans laisser le moindre espace vide. Ajoutez des bords irréguliers, des coins de papier tordus, des ombres provenant des découpes qui se chevauchent et de petites rides pour plus de réalisme.

via Krea IA

10. Un smartphone flotte sur un fond dégradé vibrant allant du bleu électrique au magenta. Des formes géométriques abstraites orbitent autour de l'appareil. Photo de produit épurée avec un éclairage spectaculaire par le bas. Style publicitaire technologique moderne avec des couleurs vives et une composition dynamique.

11. Une scène de petit-déjeuner à plat sur un comptoir en marbre. Un croissant frais à côté d'une tasse de café fumante. La lumière naturelle du matin provenant de la fenêtre crée des ombres douces. Des grains de café éparpillés ajoutent de la texture. Photographie lifestyle avec des tons chauds et accueillants et un espace blanc généreux pour superposer du texte.

via Krea IA

12. Un mannequin défile dans une rue urbaine vêtu d'un blazer oversize. Le flou de mouvement suggère le mouvement et l'énergie. La lumière de l'heure dorée crée des ombres spectaculaires. Des bâtiments en béton encadrent l'arrière-plan. Photographie de mode urbaine à fort contraste avec étalonnage cinématographique des couleurs.

via Krea IA

💡 Conseil de pro : vous disposez d'un rendu numérique de mauvaise qualité ou d'images originales trop compressées ? Utilisez la fonctionnalité Enhancer de Krea pour réinventer de manière créative ce à quoi aurait pu ressembler une version plus nette et plus haute résolution de la scène.

13. Deux vieux sorciers à la longue barbe blanche jouent aux échecs sur une table en bois dans une bibliothèque faiblement éclairée. Ils portent de hauts chapeaux pointus en patchwork et des robes richement texturées aux couleurs chatoyantes. Derrière eux, des étagères remplies de vieux livres reliés en cuir. Un éclairage ambiant chaleureux crée des ombres douces sur leurs visages burinés.

via Krea IA

Prompts d'images Krea pour les artistes IA et conceptuels

14. Un paysage spatial vibrant composé de planètes musicales et de nébuleuses, un éclairage dramatique et discret, de l'art numérique, du 8K IMAX, une résolution cinématographique et photoréaliste.

via Krea IA

👀 Le saviez-vous ? Une œuvre d'art créée par Midjourney a remporté un prix à la Foire de l'État du Colorado en 2022, marquant l'une des premières instances où l'art généré par l'IA a surpassé les entrées humaines dans un concours traditionnel.

15. Des cascades se déversent des bords et se dissolvent en brume avant d'atteindre le fond. Des ruines anciennes reposent sur chaque île, reliées par des ponts de lumière scintillants. Des nébuleuses violettes et dorées tourbillonnent dans le ciel au-dessus, projetant des couleurs surréalistes sur Tout.

16. Une colombe blanche aux ailes couleur pêche vole dans un ciel nocturne étoilé. Des étincelles dorées traînent derrière l'oiseau comme de la poussière d'étoiles, créant un chemin lumineux dans l'obscurité. L'arrière-plan cosmique montre des étoiles éparpillées et de subtils nuages nébuleux. Les ailes de la colombe sont largement déployées en plein vol, chaque plume est détaillée et brille de tons orange chauds.

via Krea IA

💡 Conseil de pro : utilisez des invites négatives pour spécifier les éléments indésirables dans une image. Par exemple, « plumes floues » et « lueur surexposée » pour vous assurer que les détails nets ne masquent pas l'effet de poussière d'étoiles. Utilisez également le modèle Krea 1 à 75 % de puissance IA pour obtenir le meilleur rendu photoréaliste des plumes individuelles.

16. Deux silhouettes se tiennent sous une arche massive surplombant un paysage extraterrestre futuriste. D'énormes structures sphériques et des bâtiments cylindriques imposants s'élèvent du terrain désertique sous un ciel brumeux. L'architecture combine des courbes organiques et des éléments industriels. La lumière chaude du soleil filtre à travers la poussière atmosphérique, créant un contre-jour spectaculaire et de longues ombres sur le sol sablonneux.

via Krea IA

17. Un Pégase blanc aux ailes déployées se tient sur une falaise flottante à l'aube. Des ruines anciennes recouvertes de mousse et des cascades se jettent dans les nuages brumeux en contrebas. Une lumière dorée traverse le ciel tandis qu'une herbe luxuriante recouvre le terrain. L'arrière-plan montre une profondeur atmosphérique avec une transition entre un ambre chaud et un ciel turquoise.

18. Une déesse de la forêt à la peau texturée comme de l'écorce et aux épaules couvertes de mousse émerge d'un feuillage émeraude. Des bois couronnent sa tête, entrelacés de branches et de fleurs blanches. La lumière du soleil tamisée crée un éclairage périphérique sur les textures organiques. Son expression sereine traduit une sagesse ancestrale qui contraste avec la végétation verte en couches.

🧠 Anecdote amusante : l'art créé par une machine a-t-il une valeur ? En 2018, un portrait généré par l'IA avec le titre Portrait d'Edmond de Belamy a été vendu aux enchères chez Christie's pour 432 500 dollars. Cet évènement a déclenché un débat mondial sur la créativité des machines.

Prompts Krea pour les modifications en cours et les améliorations IA

19. Rééclairez la scène et rendez-la plus lumineuse avec la lumière du soleil qui pénètre par les fenêtres.

via Krea IA

💡 Conseil de pro : lorsque vous fournissez des images de référence, utilisez un langage descriptif et cohérent. Par exemple, plutôt que de simplement dire « Transformez cette photo en un dessin similaire à l'image de référence », dites « Transformez cette photo en une illustration numérique, avec un fond rose uni et des lignes détaillées, afin qu'elle corresponde à l'image de référence ».

20. Recadrez la photo. Zoomez à 100 % afin que seul le haut du corps de l'homme soit visible.

via Krea IA

21. Changez l'angle de la caméra. Faites pivoter la caméra/l'angle du sujet afin que nous puissions voir la femme de profil, vue de côté.

via Krea IA

22. Supprimez les éléments indésirables d'une scène. Par exemple, supprimez toutes les personnes présentes dans la rue afin qu'elle semble vide.

via Krea IA

23. Pour modifier les vêtements, effectuez une modification en cours sur cette image et changez la couleur de la veste du noir au jaune.

24. Changez de style et transformez de simples croquis et concepts en travaux plus détaillés, tels que des rendus ou des photographies.

via Krea IA

*Note : toutes les images de cette section proviennent de Krea.

💡 Conseil de pro : lors de la modification en cours d'images, ne dites pas à l'IA ce qu'elle doit changer, mais décrivez le résultat final que vous souhaitez obtenir. Au lieu de « supprimer l'arrière-plan et ajouter un flou », essayez « créer un portrait avec un arrière-plan bokeh doux et un sujet net ».

Continuez à expérimenter et inspirez-vous d'autres créateurs pour voir comment ils utilisent les Outils d'IA pour réaliser les meilleures créations visuelles.

Quelles sont les erreurs courantes lors de l'utilisation des invites dans Krea IA ?

Krea offre des fonctionnalités étendues. Il faut du temps pour s'habituer à ses modalités et à ses fonctionnalités.

Si vous rencontrez des difficultés pour obtenir les visuels que vous souhaitez, voici quelques erreurs que vous pourriez commettre.

Erreur Pourquoi cela se produit-il ? Solution À faire avec un seul modèle Il existe plus de 50 modèles d'IA pour la génération d'images et plus de 10 modèles pour la création de vidéos. Lorsque vous créez toutes sortes d'images artistiques, abstraites, animées ou graphiques sans modifier le modèle d'IA, vous pouvez obtenir un résultat assez décevant. Expérimentez. Découvrez les points forts des différents modèles, par exemple runway-4 pour les références de caractères, Nano Banana et ChatGPT pour les instructions de peinture et de texte. Sans utiliser le mode Raw Les modèles de Krea sont entraînés pour générer par défaut des résultats « esthétiques ». Ce parti pris esthétique va à l'encontre de certains styles artistiques ou rendus techniques. Activez le mode Raw lorsque vous souhaitez que le modèle génère des images moins artistiques. Ignorer les paramètres de puissance de l'IA Le curseur « AI Strength » (Puissance de l'IA) contrôle le degré d'interprétation de vos références par rapport à vos instructions de texte par la plateforme. Si vous ne modifiez pas l'échelle, vous obtiendrez des résultats largement sans rapport. Choisissez une puissance d'IA plus faible lorsque vous souhaitez que Krea donne la priorité aux invites de texte et s'en tienne étroitement aux références. Surcharger les invitations et les instructions Remplir les instructions avec plus de 50 descripteurs perturbe le processus de génération. Suivez le processus de création étape par étape s'il y a de nombreux détails minutieux et nuancés à prendre en compte. Utilisation passive des outils de la toile de Canva La toile de Krea (formes, pinceaux, outils de flou) est conçue pour être affinée en continu, et non pour des tentatives ponctuelles. Esquissez des formes approximatives, utilisez la baguette magique pour effectuer des sélections intelligentes et répétez l'opération 3 à 5 fois pour obtenir un résultat parfait. Utilisation abusive des entrées de la webcam et du partage d'écran Les utilisateurs s'attendent à ce que la caméra les place littéralement dans des scènes ou supposent que le partage d'écran crée des répliques exactes. L'IA interprète les formes, les couleurs et les mouvements, et ne se contente pas de copier directement. Utilisez la webcam pour influencer les formes/couleurs abstraites et le partage d'écran pour consulter des tableaux d'ambiance ou des collections de référence. Aperçu des modèles personnalisés formés par la communauté Krea propose plus de 1 000 modèles de style provenant de la communauté. Les utilisateurs se contentent par défaut des modèles de base et passent à côté de styles spécialisés qui correspondent exactement à leurs besoins. Parcourez les styles de la communauté avant de vous lancer dans des invitations complexes. De nombreux styles esthétiques de niche (cyberpunk néon, Studio Ghibli, art nouveau) sont pré-entraînés et prêts à être appliqués.

Limites de l'utilisation de Krea IA

Krea est impressionnant, mais ce n'est pas un outil parfait. Voici quelques domaines dans lesquels le processus créatif itératif de Krea montre ses limites :

Jetons de calcul limités : vous devez souscrire à un forfait payant, car le forfait Free n'offre que 50 unités de calcul par mois, ce qui s'épuise rapidement lorsque vous itérez des concepts ou testez plusieurs modèles d'IA pour un seul projet.

Trop d'options : même si plus de 50 modèles, ça a l'air génial, ça peut être déroutant pour les débutants qui ont juste besoin de générer des images basiques et qui n'ont pas besoin de contrôler le transfert de style ou les moteurs de rendu spécialisés. Tout ce dont ils ont besoin, c'est : même si plus de 50 modèles, ça a l'air génial, ça peut être déroutant pour les débutants qui ont juste besoin de générer des images basiques et qui n'ont pas besoin de contrôler le transfert de style ou les moteurs de rendu spécialisés. Tout ce dont ils ont besoin, c'est d'invites de génération d'images pour commencer.

Difficultés avec les nuances : l'IA interprète mal les concepts abstraits, les descriptions trop détaillées ou les demandes qui combinent plusieurs styles artistiques. Essayez : l'IA interprète mal les concepts abstraits, les descriptions trop détaillées ou les demandes qui combinent plusieurs styles artistiques. Essayez les invites de chaîne de pensée , en particulier dans la génération en temps réel, où les résultats changent constamment à mesure que vous ajustez les éléments de la toile.

Pas de fonctionnalité hors ligne : vous devez disposer d'une connexion Internet stable pour accéder à toutes les fonctionnalités, car Krea est entièrement basé sur le Web.

Toujours en version bêta active : bien que Krea déploie progressivement ses fonctionnalités, certaines d'entre elles restent expérimentales, avec des bugs occasionnels et des fonctionnalités incomplètes.

Ne prend pas en charge les contenus longs : vous ne pouvez créer que des vidéos d'une durée maximale de 10 à 12 secondes, ce qui signifie que vous devrez générer plusieurs clips et les assembler dans un logiciel de montage vidéo externe pour obtenir des vidéos plus longues.

Alternatives à Krea IA à explorer

Découvrez ces alternatives à Krea qui compensent ses limites ou offrent des fonctionnalités plus complètes pour s'adapter à votre flux de travail :

1. ClickUp

Krea gère bien la partie génération d'images. Il en va de même pour les autres outils de la liste. Cependant, ces outils ne sont pas conçus pour gérer les opérations créatives.

ClickUp intègre l'IA dans votre flux de travail grâce à Brain, Automatisations et des outils collaboratifs qui vous aident à transformer vos images en ressources créatives finies.

Le premier environnement de travail IA convergent au monde combine plusieurs outils, modèles et flux de travail au sein d'une plateforme unifiée.

Ci-dessous, nous voyons comment l'IA contextuelle intègre l'intelligence directement dans chaque flux de travail :

Une IA qui vous comprend, vous et votre travail

ClickUp Brain comprend votre contexte de travail à travers les tâches, les documents, les commentaires et les pièces jointes.

Lorsque le directeur artistique demande : « Qu'est-ce qui retarde le lancement des visuels de la campagne de printemps ? », ClickUp Brain analyse les briefs, les demandes de ressources, les fils de discussion et les commentaires de révision, puis répond :

Révisions manquantes sur deux graphiques principaux

Une tâche de séance photo en suspens dans l'attente de l'approbation des accessoires

Les mises à jour tardives des copies ont un impact sur les exportations finales de la disposition.

Fichiers de conception bloqués derrière des boucles de rétroaction non résolues

ClickUp Brain met en évidence les propriétaires des actions et l'impact temporel de chaque goulot d'étranglement.

Grâce à ces informations, votre équipe passe plus de temps à éliminer les blocages qu'à gérer la prolifération du travail.

Constituez votre bibliothèque d'invites et d'instructions

Pour vos projets créatifs en cours, créez une bibliothèque partagée de messages réussis dans ClickUp Docs.

Documentez comment la formulation spécifique, les détails de composition ou les références stylistiques de l'invite, des instructions ou des recommandations ont influencé les résultats.

Votre équipe peut se référer à ces modèles de prompts pour poursuivre vos expériences sans repartir de zéro.

Utilisez la combinaison ClickUp Docs + ClickUp Brain pour créer des bibliothèques de prompts.

Générez des images avec ClickUp Brain

Si vous êtes un utilisateur de ClickUp, voici comment vous pouvez générer instantanément jusqu'à 10 visuels raffinés et les envoyer directement à votre équipe, depuis l'environnement de travail ClickUp.

Créez des visuels pour illustrer des concepts, concevez des publicités ou des infographies, élaborez des storyboards ou des maquettes, le tout à partir de simples invites de texte ou de brèves instructions.

Générez des images percutantes à l'aide de simples instructions dans ClickUp Brain.

Vous pouvez utiliser la génération d'images par IA à partir de nombreux points d'entrée dans ClickUp : une tâche, un fil de commentaires, un document ou un Tableau blanc.

Une fois générés, vous obtenez des visuels que vous pouvez immédiatement joindre à des tâches, intégrer dans des documents ou des Tableaux blancs, ou partager dans des chats.

Pas besoin d'exporter et d'importer, tout se trouve dans ClickUp.

De plus, tous les modèles dont vous avez besoin se trouvent dans le même écosystème. Vous pouvez passer de l'un à l'autre en fonction de vos besoins.

Vous choisissez le modèle d'IA qui correspond à la tâche à accomplir. Par exemple,

Claude pour la réflexion à long terme, le raisonnement structuré et l'élaboration de stratégies

ChatGPT (OpenAI) pour peaufiner vos textes destinés aux clients et accélérer les itérations

Gemini pour les instructions nécessitant beaucoup de recherche, les analyses techniques et la synthèse factuelle.

Choisissez un modèle d'IA adapté à vos besoins.

Vous pouvez également mettre à profit votre énergie créative et partager de jolies images avec vos collègues.

Transférez tout votre travail dans une super application IA, votre compagnon IA sur votre bureau.

ClickUp BrainGPT est un espace de travail IA unifié pour ordinateur de bureau. Il transforme ClickUp en une super application IA où votre travail, vos outils et vos informations sont regroupés en un seul endroit. Ses principales fonctionnalités sont les suivantes : Parlez naturellement, et Talk to Text convertit vos pensées en textes structurés, en briefs, en plans d'action ou en invitations. Il capture les nuances, organise les idées et transforme instantanément les notes vocales désordonnées en travail utilisable.

Créez des images IA qui intègrent tout le contexte de votre environnement de travail et des applications connectées, à l'aide de ClickUp Brain MAX.

Utilisez la recherche d'entreprise pour trouver tout ce que vous voulez parmi les tâches, les documents, les commentaires, les pièces jointes et les outils connectés tels que Google Drive ou Figma.

Automatisez les opérations créatives grâce à des agents IA qui interprètent votre flux de travail, lisent le contexte des tâches et agissent à votre place. Les agents mettent à jour les statuts, acheminent le travail, attribuent des propriétaires, génèrent des ressources et débloquent des tâches sans avoir besoin de règles étape par étape.

Rédigez des instructions en langage naturel à l'aide de ClickUp Brain et créez des flux de travail intelligents et autonomes.

Principales fonctionnalités de ClickUp

Collaborez en temps réel sur des concepts créatifs : utilisez utilisez les tableaux blancs ClickUp pour réfléchir à des idées visuelles avec votre équipe, épingler des références et convertir instantanément des concepts en tâches réalisables.

Suivez les performances des images dans toutes les campagnes : créez créez des tableaux de bord ClickUp personnalisés pour surveiller les performances et l'engagement sur vos visuels et utilisez les cartes IA pour résumer automatiquement la progression des tâches ou faire ressortir les tendances dans les commentaires.

Transformez les appels en étapes claires : utilisez utilisez ClickUp AI Notetaker pour capturer les décisions créatives issues des appels avec les clients ou des synchronisations d'équipe et attribuez des suivis directement aux tâches afin que rien ne soit perdu.

Collaboration audio-vidéo instantanée : lancez lancez ClickUp SyncUp directement depuis votre environnement de travail pour discuter de l'orientation visuelle, partager vos commentaires sur les images générées ou passer en revue les révisions en temps réel.

Partagez vos idées grâce aux clips : enregistrez votre écran pour montrer différentes variantes d'invites, commenter des designs ou expliquer des concepts visuels à l'aide enregistrez votre écran pour montrer différentes variantes d'invites, commenter des designs ou expliquer des concepts visuels à l'aide des clips ClickUp , qui sont tous stockés dans la tâche correspondante.

Acheminement automatique des validations créatives : configurez les automatisations ClickUp pour avertir les parties prenantes lorsque les designs sont prêts à être examinés et transférez les ressources approuvées vers la production sans suivi manuel.

Limitations de ClickUp

Ses fonctionnalités et ses options de personnalisation peuvent sembler intimidantes pour les nouveaux utilisateurs.

Tarifs ClickUp

2. Leonardo IA

via Leonardo IA

Leonardo AI (racheté par Canva) est une plateforme d'IA générative qui utilise des algorithmes ML avancés pour transformer des instructions textuelles en images de haute qualité. Le modèle de base propriétaire de l'outil, Leonardo Phoenix, permet aux utilisateurs de créer un large éventail de ressources visuelles, allant des concepts artistiques et des ressources de jeux aux graphiques marketing et aux maquettes de produits.

Vous bénéficiez ainsi d'une vaste bibliothèque de modèles d'IA pré-entraînés, optimisés pour des styles artistiques spécifiques, et même de la possibilité d'entraîner vos propres modèles personnalisés. L'interface intuitive et basée sur un navigateur de Leonardo le rend accessible aussi bien aux débutants qu'aux professionnels.

Les meilleures fonctionnalités de Leonardo IA

Générez des images photoréalistes avec une forte conservation des détails et une adhésion cohérente aux instructions, même lorsque vous ajoutez des superpositions de texte aux images.

Téléchargez des fichiers OBJ et générez des textures contextuellement intelligentes pour vos ressources 3D.

Esquissez des concepts à l'aide de Realtime Canvas et regardez ces esquisses se transformer en concepts détaillés de caractères et d'environnements.

Entraînez des modèles d'IA personnalisés sur votre propre ensemble de données afin de maintenir une esthétique et des caractères cohérents à travers plusieurs générations.

Limites de Leonardo IA

La génération d'objets inorganiques réalistes tels que des voitures et des machines peut nécessiter plusieurs essais par rapport aux sujets organiques.

Les utilisateurs gratuits sont confrontés à des files d'attente plus longues pendant les heures de pointe, la priorité étant donnée aux abonnés payants.

Tarifs de Leonardo IA

Gratuit : 150 jetons par jour

Apprenti : 10 $/mois

Artisan : 24 $/mois

Maestro : 48 $/mois

Évaluations et avis sur Leonardo IA

G2 : pas assez d'avis

Capterra : pas assez d'avis

Que disent les utilisateurs réels à propos de Leonardo IA ?

Voici un avis publié sur G2:

Leonardo. Ai offre la pleine propriété du contenu généré, tous les droits restant acquis à l'utilisateur. Les crédits API sans date d'expiration facilitent la planification à long terme. Ils permettent également la formation de modèles personnalisés et l'attribution de permissions de projet précises, ce qui facilite considérablement la collaboration entre les équipes ayant des besoins d'accès variés.

Leonardo. Ai offre la pleine propriété du contenu généré, tous les droits restant acquis à l'utilisateur. Les crédits API sans date d'expiration facilitent la planification à long terme. Ils permettent également la formation de modèles personnalisés et l'attribution de permissions de projet précises, ce qui facilite considérablement la collaboration entre les équipes ayant des besoins d'accès variés.

3. Midjourney

via Midjourney

Midjourney excelle dans la production d'images artistiques très stylisées, dotées d'une esthétique distinctive que beaucoup considèrent comme la référence absolue pour les professionnels de la création.

La plateforme fonctionne principalement via Discord, créant des illustrations et des œuvres d'art détaillées à partir de descriptions de textes. Chaque génération fait partie d'une galerie communautaire consultable où vous pouvez parcourir des millions d'images avec leurs invitations exactes visibles.

Contrairement à l'approche itérative en temps réel de Krea, Midjourney se concentre sur la fourniture de résultats artistiques raffinés et cohérents qui ne nécessitent souvent que des ajustements minimes.

Les meilleures fonctionnalités de Midjourney

Fournit une source d'inspiration et d'apprentissage infinie grâce à son flux communautaire ouvert.

Mode Relax pour une génération illimitée d'images à un rythme plus lent

Téléchargez des images de référence pour maintenir la cohérence entre vos créations ou appliquez des styles artistiques spécifiques tout en préservant les caractéristiques des personnages.

Exécutez plusieurs tâches de génération simultanément.

Mode furtif pour garder vos images et vidéos privées lorsque vous ne souhaitez pas les publier dans la galerie communautaire.

Limitations de Midjourney

Aucun essai gratuit n'est actuellement disponible, ce qui nécessite un engagement immédiat à souscrire un abonnement pour tester la plateforme.

Les utilisateurs critiquent fréquemment le manque de service client et l'absence de canaux de communication directs.

Le temps GPU est calculé en fonction du temps de traitement réel du serveur, et non du temps d'attente dans la file d'attente, ce qui rend l'estimation des coûts imprévisible pour les invitations complexes.

Tarifs Midjourney

Basique : 8 $/mois

Standard : 24 $/mois

Pro : 48 $/mois

Mega : 96 $/mois

Évaluations et avis sur Midjourney

G2 : 4,5/5 (100 avis)

Capterra :

Que disent les utilisateurs réels à propos de Midjourney ?

Voici un avis publié sur G2:

J'apprécie le fait que, lorsqu'il est utilisé correctement, Midjourney permet de créer des images très réalistes et de gagner beaucoup de temps. Il est simple à utiliser une fois que vous avez appris à lui donner les bonnes instructions.

J'apprécie le fait que, lorsqu'il est utilisé correctement, Midjourney permet de créer des images très réalistes et de gagner beaucoup de temps. Il est simple à utiliser une fois que vous avez appris à lui donner les bonnes instructions.

Rationalisez vos processus créatifs avec ClickUp

Avant de vous abonner à un autre outil d'IA ou d'essayer d'autres modèles, prenez le temps de réfléchir à ce dont vous avez réellement besoin.

Si vos exigences visuelles ne nécessitent pas une sélection approfondie de modèles ou un contrôle de style hyper-spécialisé, vous n'aurez peut-être pas besoin d'une plateforme dédiée comme Krea.

Avec ClickUp, vous pouvez générer des images époustouflantes directement dans votre environnement de travail. Et ce n'est pas tout !

ClickUp vous aide à gérer vos flux de travail créatifs de bout en bout. Grâce à des automatisations IA intégrées, des agents IA, une recherche contextuelle et des documents alimentés par l'IA, vous pouvez rapidement passer de l'idée à la réalisation.

Prêt à regrouper tous vos flux de travail créatifs sous un même toit ? Inscrivez-vous sur ClickUp, votre environnement de travail connecté.

Foire aux questions

Entraînez un modèle d'IA personnalisé en téléchargeant au moins 3 images existantes des ressources visuelles de votre marque. Krea attribue ensuite un code de style unique que vous pouvez appliquer aux générations futures. Utilisez cette étape pour maintenir une esthétique cohérente dans toutes les sorties sans avoir à recréer les invites à chaque fois.

Non. Les images et les vidéos nécessitent des flux de travail distincts. Vous pouvez d'abord générer une image, puis l'utiliser comme image de départ pour la génération d'une vidéo en la téléchargeant dans l'échéancier des images clés. La plateforme ne prend pas en charge la création simultanée d'images et de vidéos à partir d'une seule invite.

Visez des invitations riches et élaborées, avec des détails sur le style, les textures, l'éclairage, les paramètres de l'appareil photo et l'environnement. Vous pouvez également ajouter des références ou dessiner sur la toile pour obtenir un résultat précis.

Utilisez la case de prompt négatif lors de la mise à l'échelle ou de la génération de motifs pour exclure les éléments indésirables du résultat final. Spécifiez des éléments tels que les images floues, les artefacts, les distorsions ou les inexactitudes anatomiques afin d'affiner la qualité du résultat. Cela aide l'IA à se concentrer sur les éléments souhaités tout en évitant les problèmes de génération courants.

Krea propose des flux de travail intégrés pour la génération d'images et de vidéos en temps réel. Il se concentre également sur les améliorations et les modifications assistées par l'IA. Midjourney, quant à lui, excelle dans la création d'images stylisées d'une cohérence esthétique exceptionnelle, mais se concentre uniquement sur la génération d'images. Faites votre choix en fonction de vos besoins : polyvalence ou résultat artistique pur.

Oui. Le forfait Free offre 50 jetons de calcul par jour. Selon le modèle que vous choisissez, vous pouvez tester entre 6 et 25 invitations chaque jour.